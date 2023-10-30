สร้างตารางเวลาโครงการที่มีประสิทธิภาพสำหรับโครงการของทีมคุณ

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "อะไรคือตารางเวลาโครงการ?", "acceptedAnswer": { "@type": "คำตอบ", "text": "ตารางโครงการคือแผนที่เส้นทางที่เรียบง่ายของกิจกรรม, ทรัพยากร, และวันที่ครบกำหนดที่ช่วยให้ทีมของคุณบรรลุเป้าหมายสุดท้าย. มันแยกแยะว่าใคร, อะไร, เมื่อไหร่, และอย่างไรของโครงการของคุณ." } } ] }
การจัดตารางโครงการเป็นงานที่ท้าทายและสำคัญอย่างยิ่งในด้านการบริหารโครงการ เปรียบเสมือนแผนที่ของนักเดินเรือที่มีดาวเหนือเป็นแนวทาง นำพาคุณไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินโครงการอย่างมีนัยสำคัญ
แม้ว่าจะดูตรงไปตรงมา การร่างกำหนดการโครงการอาจต้องใช้การจัดการเวลาที่ยอดเยี่ยมและอาจเป็นเรื่องใหญ่ แต่เป็นสิ่งที่ผู้จัดการโครงการที่มีทักษะอย่างคุณสามารถจัดการได้! 💪
ในคู่มือนี้ เราจะอธิบายว่าตารางโครงการคืออะไรและประโยชน์ของการนำมาใช้ เราจะอธิบายวิธีการสร้างตารางโครงการใน 6 ขั้นตอนง่าย ๆและแบ่งปันว่าซอฟต์แวร์การจัดการโครงการจากClickUp สามารถช่วยคุณนำทางแต่ละงานได้อย่างง่ายดาย
อะไรคือแผนงานโครงการ?
กำหนดการโครงการคือแผนที่ที่เรียบง่ายของกิจกรรม ทรัพยากร และวันที่ครบกำหนดที่ช่วยให้ทีมของคุณบรรลุเป้าหมายสุดท้าย มันแบ่งรายละเอียดว่าใครจะทำอะไร เมื่อไร และอย่างไรในโครงการของคุณ กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน รวมถึงว่าสมาชิกทีมคนใดจะรับผิดชอบงานใด และกำหนดเส้นตายที่ควรปฏิบัติตาม
เมื่อสร้างเสร็จแล้ว ตารางเวลาของโครงการจะทำหน้าที่เป็นไทม์ไลน์และแหล่งข้อมูลหลักสำหรับสมาชิกทุกคนในทีม ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนงานโครงการควรสามารถเห็นสถานะของแต่ละงาน วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด และสถานะของโครงการว่าตรงตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ ⏳
ฟังดูเหมือนเยอะ แต่การจัดตารางโครงการเป็นแง่มุมที่สำคัญสำหรับผู้จัดการโครงการและบทบาทของพวกเขา มันต้องการทักษะการจัดการเวลาที่ยอดเยี่ยมและการจัดระเบียบในระดับสูงเพื่อทราบแง่มุมที่สำคัญของวงจรชีวิตของโครงการและการพึ่งพาของงานทั้งหมดในแต่ละขั้นตอน
แต่คุณไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเอง
มีแม่แบบตารางเวลาโครงการและเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่สามารถช่วยให้คุณทำงานเสร็จได้เร็วขึ้น อ่านต่อเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของตารางเวลาโครงการและเคล็ดลับในการสร้างตารางเวลาโดยใช้แม่แบบจาก ClickUp
ประโยชน์ของตารางโครงการที่มีประสิทธิภาพ
ซอฟต์แวร์จัดตารางโครงการมีประโยชน์หลายประการ หนึ่งในนั้นคือการรักษาความเป็นระเบียบ ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณทราบดีว่าโครงการทั้งหมดสามารถหลุดจากการควบคุมได้อย่างรวดเร็วเพียงใด—คิดถึง:ขอบเขตงานที่ขยายเกิน, กำหนดเวลาที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย, และการใช้จ่ายเกินงบประมาณ—หากไม่มีการกำกับดูแลที่เหมาะสมหรือความใส่ใจในรายละเอียด
ด้วยตารางโครงการ คุณสามารถติดตามสถานะของงานต่าง ๆ เตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนหากเกิดปัญหาและบริหารทีมให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
นี่คือประโยชน์บางประการของตารางโครงการที่มีประสิทธิภาพ:
- ทำให้การติดตาม, รายงาน, และการแบ่งปันความคืบหน้าของโครงการกับสมาชิกทีมทุกคนง่ายขึ้น
- กำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนสำหรับงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด และกำหนดเวลาส่งงาน
- ระบุจุดที่อาจเกิดปัญหาคอขวด เช่น ขาดแบนด์วิดท์สำหรับสมาชิกในทีมบางคน หรือปัญหาในการจัดสรรทรัพยากร
- ให้คุณเห็นปัญหาทันทีที่เกิดขึ้นด้วยการติดตามโครงการแบบเรียลไทม์ เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขได้ก่อนที่ปัญหาจะส่งผลกระทบต่อผลงานที่ส่งมอบ
- ส่งเสริมความรับผิดชอบของพนักงาน. สมาชิกทีมแต่ละคนทราบอย่างชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขา และตระหนักถึงกำหนดเวลาที่พวกเขามีผลกระทบต่อในกระบวนการจัดตารางโครงการ
- สนับสนุนการดำเนินงานทางการเงินที่ดีขึ้นโดยการระบุทรัพยากรที่จำเป็นอย่างชัดเจนและควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด
- รับประกันคุณภาพที่ดีขึ้น เนื่องจากสมาชิกในทีมจะวางแผนโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ และสามารถจัดตารางการทดสอบได้ รวมถึงหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้าย ซึ่งช่วยผู้จัดการโครงการในเวลาเดียวกัน
- ระบุการพึ่งพาและความสัมพันธ์ของงานเพื่อให้คุณสามารถมองเห็นได้ง่ายว่างานใดที่ต้องพึ่งงานอื่นให้เสร็จก่อน ซึ่งช่วยให้ระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นและพื้นที่ที่อาจทำให้โครงการล่าช้าได้ง่ายขึ้น
วิธีสร้างกำหนดการโครงการสำหรับทีมของคุณ
พร้อมที่จะสร้างตารางโครงการสำหรับทีมของคุณหรือยัง? เราพร้อมช่วยเหลือคุณด้วยคู่มือแบบขั้นตอนต่อขั้นตอนนี้ 🌻
1. กำหนดขอบเขตของโครงการ
สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือกำหนดขอบเขตของโครงการทั้งหมด ใครคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักและสมาชิกทีมที่จะมีส่วนร่วม? พวกเขาจะรับผิดชอบอะไรบ้าง? คุณต้องการให้โครงการทั้งหมดเสร็จสิ้นเมื่อใด? ตอบคำถามเหล่านี้เพื่อกำหนดขอบเขตของโครงการ
เมื่อคุณได้วางแผนไว้แล้ว ให้กำหนดนโยบาย ขั้นตอน และสิ่งที่ต้องส่งมอบสำหรับโครงการนี้ไว้ให้ชัดเจน มีขั้นตอนใดที่ถูกกำหนดไว้โดยผู้บริหารหรือแผนกที่ต้องการให้ปฏิบัติตามหรือไม่ คุณจำเป็นต้องขอทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอกหรือไม่ คุณนิยามความสำเร็จของโครงการอย่างไร ให้คิดถึงสิ่งเหล่านี้เมื่อคุณกำลังกำหนดขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามในระหว่างโครงการ
ต้องการความช่วยเหลือในขั้นตอนการวางแผนโครงการนี้หรือไม่? ใช้เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดขอบเขตโครงการของ ClickUpซึ่งคุณสามารถร่างสรุปกิจกรรมและทรัพยากรที่จำเป็น รวมถึงประมาณการกำหนดเวลาและผลลัพธ์ที่ต้องส่งมอบได้
2. กำหนดงานและความรับผิดชอบของโครงการ
ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าโครงการนี้เกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง ถึงเวลาที่จะเริ่มกำหนดงานและความรับผิดชอบต่าง ๆ ให้ชัดเจน พิจารณาสมาชิกในทีมทุกคนที่จะมีบทบาทในโครงการนี้ ตัดสินใจว่ากิจกรรมและงานใดในโครงการที่พวกเขาจะต้องรับผิดชอบ
คุณสามารถจับคู่สิ่งนี้กับโครงสร้างการแบ่งงาน (WBS) เช่นแม่แบบกระดานไวท์บอร์ดการแบ่งงานจาก ClickUpซึ่งแสดงรายละเอียดงานและงานย่อยทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับแต่ละคนในการทำงานส่วนของตนให้เสร็จสมบูรณ์ นี่คือช่วงเวลาที่คุณจะกำหนดเป้าหมายสำคัญของโครงการด้วยเช่นกัน ✅
3. กำหนดลำดับงาน
ต่อไป ถึงเวลาประเมินการพึ่งพาของงาน ซึ่งหมายถึงการตรวจสอบรายการงานของคุณเพื่อหาลำดับเหตุการณ์ที่ต้องเกิดขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ
หากหนึ่งในภารกิจที่คุณกำหนดไว้ล่วงหน้าจำเป็นต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนที่ภารกิจอื่นจะสามารถเริ่มต้นได้ คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณจัดลำดับความสำคัญของตารางเวลาและความพยายามของคุณไปยังภารกิจเหล่านั้นก่อน
งานอื่น ๆ สามารถทับซ้อนกันได้หรือทำงานไปพร้อม ๆ กันได้หรือไม่? ยอดเยี่ยม! คุณอาจต้องการวางแผนการจัดตารางเวลาให้ทำงานเหล่านั้นพร้อมกันเพื่อช่วยลดระยะเวลาของโครงการ
คุณทราบหรือไม่ว่าคุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อกำหนดการพึ่งพาของงานได้? ใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์นี้เพื่อระบุงานที่กำลังรอการเสร็จสิ้นจากงานอื่น ๆ งานที่ถูกขัดขวาง และงานที่ไม่มีการขัดขวาง
4. ตัดสินใจว่าคุณต้องการทรัพยากรอะไรบ้าง
การจัดการทรัพยากรเป็นส่วนสำคัญของโครงการที่ประสบความสำเร็จ เมื่อคุณมีทรัพยากรที่เหมาะสมในเวลาที่ต้องการ คุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วราวกับแสง แต่เมื่อคุณไม่มีทรัพยากรเหล่านั้น โครงการก็จะเริ่มล่มสลายและเกิดความล่าช้าตามมาอย่างต่อเนื่อง
สนับสนุนทีมโครงการของคุณโดยการระบุทรัพยากรที่คุณต้องการเพื่อทำให้โครงการเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงการพิจารณาแรงงาน การเงิน ทรัพยากรวัสดุ และสินทรัพย์
มุมมองปริมาณงานของ ClickUpช่วยให้คุณเห็นว่าใครทำงานล่าช้า ใครทำงานนำหน้า และใครทำงานได้ตามกำหนด ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถปรับตารางโครงการของคุณเพื่อชดเชยส่วนที่ขาดได้ด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp คุณสามารถสร้างแผนภูมิแกนต์และกระดานคัมบังเพื่อแสดงภาพทรัพยากรและสถานะของโครงการได้อย่างรวดเร็ว
5. กำหนดกรอบเวลาสำหรับงาน
ไม่มีกำหนดการโครงการใดสมบูรณ์หากไม่มีไทม์ไลน์ เริ่มต้นด้วยการประมาณระยะเวลาของโครงการและระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานแต่ละอย่างให้เสร็จสิ้น จากนั้นสร้างปฏิทินโครงการของคุณโดยเพิ่มวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสำหรับงานย่อยและเป้าหมายสำคัญ ใช้เทมเพลตไทม์ไลน์โครงการในClickUp, Excel และเครื่องมืออื่นๆ เพื่อสร้างปฏิทินโครงการและติดตามความคืบหน้าของโครงการ 🗓️
หากคุณมีแผนธุรกิจกับ ClickUp คุณสามารถใช้มุมมองไทม์ไลน์เพื่อดูภาพรวมเชิงเส้นของงานและไทม์ไลน์ของโครงการได้ ปรับแต่งมุมมองเพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดสำหรับคุณ หรือเลือกตัวกรอง "จัดกลุ่มตาม" เพื่อดูไทม์ไลน์สำหรับพนักงานแต่ละคนหรือแท็กความสำคัญ
ลองใช้เครื่องมือจัดตารางงานก่อสร้างเหล่านี้ดูสิ!
6. พัฒนาตารางเวลาโครงการขั้นสุดท้าย
ในที่สุดก็ถึงเวลาที่จะทำตารางโครงการของคุณให้เสร็จสมบูรณ์แล้ว! กำหนดวันเริ่มต้นอย่างเป็นทางการและวันสิ้นสุดสำหรับโครงการพื้นฐาน มีเทคนิคและวิธีการหลายแบบในการสร้างตารางโครงการจริง
ซึ่งรวมถึงวิธีเส้นทางวิกฤต (CPM) ที่มุ่งเน้นไปที่ระยะเวลาที่ยาวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการภายใต้ภารกิจที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้จัดการโครงการที่ต้องการเห็นอย่างรวดเร็วว่าภารกิจใดที่อาจทำให้โครงการล่าช้าและระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้
อีกทางเลือกหนึ่งคือเทคนิคการประเมินและทบทวนโครงการ (Program Evaluation and Review Technique: PERT) ซึ่งเป็นวิธีการที่แสดงเป็นแผนผังเครือข่ายประกอบด้วยจุด (nodes) และลูกศร (arrows) ที่แสดงถึงงานที่ต้องทำและเป้าหมายที่ต้องบรรลุ ด้วยภาพรวมนี้ คุณสามารถวางแผนโครงการและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมทั้งคำนึงถึงวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการ
สร้างตารางเวลาโครงการของคุณวันนี้ด้วยเทมเพลตตารางเวลาโครงการของ ClickUp เครื่องมือการจัดการโครงการนี้มีฟิลด์ที่กำหนดเองสี่ฟิลด์ให้คุณดูงบประมาณ สมาชิกทีม ระยะเวลา และขั้นตอนของโครงการได้อย่างรวดเร็ว ใช้มุมมองที่แตกต่างกันสี่แบบเพื่อสลับระหว่างภาพรวมของไทม์ไลน์โครงการและการดูรายละเอียดเชิงลึกของขั้นตอนต่างๆ ของโครงการ ✍️
ตัวอย่างกำหนดการโครงการ
ตอนนี้ที่คุณมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับตารางเวลาของโครงการและวิธีการสร้างตารางเวลาแล้ว มาดูตัวอย่างจากชีวิตจริงเพื่อเป็นแรงบันดาลใจกันเถอะ
ตัวอย่างที่ 1: ตารางเวลาโครงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์
กำหนดการโครงการสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์อาจมีลักษณะดังนี้:
- สัปดาห์ที่ 1: พัฒนาแนวคิดผลิตภัณฑ์ สร้างต้นแบบ และทำการวิจัยตลาด
- สัปดาห์ที่ 2: สรุปแบบ, จัดหาวัสดุและทรัพยากร, และเริ่มการผลิต
- สัปดาห์ที่ 3: ทดสอบผลิตภัณฑ์, ทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น, และสร้างแผนการตลาด
- สัปดาห์ที่ 4: เปิดตัวผลิตภัณฑ์สู่ตลาด, รวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า, และปรับปรุงให้ดีขึ้น
- สัปดาห์ที่ 5: ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ่านการโฆษณาและแคมเปญบนสื่อสังคมออนไลน์
- สัปดาห์ที่ 6: วิเคราะห์ข้อมูลการขาย และดำเนินการส่งเสริมการขายสินค้าต่อไปตามความจำเป็น
ตัวอย่างที่ 2: กำหนดการโครงการวางแผนกิจกรรม
สำหรับการวางแผนงาน โครงการของคุณอาจมีตารางงานดังต่อไปนี้:
- 6 เดือนก่อนงาน: กำหนดงบประมาณ สถานที่ และธีม
- 4 เดือนก่อนงาน: จองผู้ขายและบันเทิง, สร้างรายชื่อแขก, และส่งคำเชิญ
- 2 เดือนก่อนงาน: สร้างตารางเวลาของงานและสรุปตัวเลือกการจัดเลี้ยง
- 1 เดือนก่อนงาน: ยืนยันรายละเอียดทั้งหมดกับผู้จัดจำหน่าย, ดำเนินการประชาสัมพันธ์งานต่อไป
- 1 สัปดาห์ก่อนงาน:สรุปแผนผังที่นั่ง การตกแต่ง และตารางการแสดง
- วันงาน: จัดเตรียมสถานที่, ประสานงานกับผู้ขายและพนักงาน, และตรวจสอบให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
ตัวอย่างที่ 3: กำหนดการโครงการออกแบบเว็บไซต์ใหม่
นี่คือตัวอย่างตารางเวลาโครงการสำหรับการออกแบบเว็บไซต์ใหม่:
- สัปดาห์ที่ 1: ศึกษาการออกแบบเว็บไซต์ปัจจุบันและรวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- สัปดาห์ที่ 2: สร้างแบบร่างและตัวอย่างต้นแบบสำหรับการออกแบบใหม่
- สัปดาห์ที่ 3: พัฒนาเว็บไซต์พร้อมดีไซน์ใหม่และฟังก์ชันการทำงาน
- สัปดาห์ที่ 4: ทดสอบเว็บไซต์, ทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น, และรวบรวมความคิดเห็นสุดท้ายจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- สัปดาห์ที่ 5: เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่และดำเนินการติดตามตรวจสอบเพื่อปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหา
- เดือนที่ 2: ดำเนินการอัปเดตและปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องตามความจำเป็นโดยอิงจากข้อเสนอแนะของผู้ใช้
นี่เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของตารางเวลาโครงการสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ โปรดจำไว้ว่า ตารางเวลาโครงการควรปรับให้เหมาะสมกับความต้องการและข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละโครงการ ใช้ตัวอย่างเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นและปรับแต่งให้เข้ากับกระบวนการทำงานของทีมคุณเอง 🚀
สิ่งที่ควรมองหาในซอฟต์แวร์กำหนดตารางโครงการ
ไม่ว่าคุณจะใช้แม่แบบตารางโครงการหรือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ มีหลายสิ่งที่คุณควรพิจารณาเมื่อเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม ไม่มีเครื่องมือใดที่เหมาะกับทุกธุรกิจหรือตารางโครงการ บางโครงการอาจต้องการการทำงานร่วมกันของทีมที่ซับซ้อน ในขณะที่บางโครงการอาจเน้นทรัพยากรมากกว่า
การค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับตารางเวลาโครงการของคุณสามารถทำให้กระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่น ช่วยให้คุณสามารถทำทุกอย่างในรายการที่ต้องทำของคุณให้เสร็จสิ้นได้ จากคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างปฏิทินได้ไปจนถึงแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้ เครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยให้กระบวนการจัดตารางโครงการของคุณรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นี่คือสิ่งที่เทมเพลตหรือซอฟต์แวร์สำหรับกำหนดตารางโครงการที่ดีควรมี:
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้: สมาชิกในทีมแต่ละคนมีวิธีการประมวลผลข้อมูลที่แตกต่างกัน บางคนอาจทำงานได้ดีกว่าเมื่อใช้แดชบอร์ดการจัดการโครงการแบบภาพในขณะที่บางคนชอบใช้รายการ การที่สามารถใช้มุมมองการทำงานและแดชบอร์ดที่แตกต่างกันได้ ทำให้ทุกคนสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- ปฏิทินทีมที่ใช้ร่วมกัน: ไม่มีตารางโครงการใดสมบูรณ์หากไม่มีปฏิทินที่แสดงภาพรวมของสิ่งที่เกิดขึ้นและเวลาให้สมาชิกทีมทุกคนทราบ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและติดตามโครงการทั้งหมดของทีมได้อย่างง่ายดายในที่เดียว
- เครื่องมือการจัดการความเสี่ยง: การจัดการโครงการคือการระบุเมื่อปัญหาเกิดขึ้นเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขได้ทันที เครื่องมือการจัดตารางเวลาโครงการของคุณควรช่วยให้สมาชิกทีมสามารถระบุ ติดตาม และแก้ไขความเสี่ยงได้
- การสนับสนุนการจัดการงาน: ไม่มีอะไรทำให้กระบวนการช้าลงได้เท่ากับการลืมมอบหมายหรือมอบหมายงานโครงการให้กับผู้รับผิดชอบ ด้วยการใช้เครื่องมือจัดตารางงานโครงการที่มีการสนับสนุนการจัดการงานคุณสามารถมั่นใจได้ว่าทุกอย่างจะถูกมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสม เครื่องมือที่ดีจะมีงานย่อยและการปรับแต่งวันที่ครบกำหนดและเป้าหมายเพื่อให้สามารถติดตามตารางงานโครงการได้
ทีมใช้ ClickUp อย่างไรในการจัดตารางโครงการ
มีวิธีการมากมายที่ทีมสามารถใช้ ClickUp สำหรับการจัดตารางโครงการ ตั้งแต่แม่แบบที่ช่วยให้การจัดการตารางโครงการง่ายขึ้น ไปจนถึงการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อติดตามความคืบหน้า ClickUp ทำให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่าย ส่วนที่ดีที่สุดคือ ClickUp ช่วยให้คุณทำทุกอย่างได้ในที่เดียว
แต่อย่าเพิ่งเชื่อเราเพียงอย่างเดียว! มาดูกันว่าลูกค้าจริงของ ClickUp มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือของเราในการทำให้การบริหารโครงการเป็นเรื่องง่ายขึ้น ✨
เจส เมสัน ผู้ก่อตั้ง The Yarnpreneur Society + Academy เคยใช้บอร์ด Trello ถึง 20 บอร์ด, กระดาษโพสต์-อิท และเทคนิคการจัดการโครงการแยกต่างหากมากมายในการดำเนินธุรกิจของเธอ เธอพบว่าสิ่งต่าง ๆ มักจะหลุดรอดไป และการใช้เวลาจัดการโครงการต่าง ๆ ด้วยวิธีที่หลากหลายนี้ "เป็นสิ่งที่กินเวลาที่สุด"
จากนั้นเธอก็หันมาใช้ ClickUp ในฐานะคนที่ชอบวางแผน เขียนทุกอย่างออกมา และจัดตารางการทำงานของโครงการอย่างละเอียดตามแบบฉบับของตัวเอง ClickUp จึงกลายเป็นตัวช่วยชีวิต ความสามารถในการปรับแต่งเทมเพลตและแดชบอร์ดตารางงานของ ClickUp ทำให้เธอ "ไม่ต้องติดอยู่กับโครงสร้างของคนอื่น" และ "สามารถเดินหน้าโครงการต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้นมาก"
แล้วเจสใช้ ClickUp อย่างไรสำหรับทีมของเธอ?
ทั้งสี่แผนก—การปฏิบัติการ, การตลาด, การรักษาลูกค้า, และการสร้างเนื้อหาหลักสูตร—ถูกแบ่งออกเป็นสี่พื้นที่ที่แตกต่างกัน แต่ละพื้นที่มีสถานะที่กำหนดเองซึ่งสะท้อนถึงวงจรชีวิตของโครงการและระดับรายละเอียดที่แต่ละแผนกต้องการ สำหรับทุกพื้นที่ของเธอ เจสและทีมของเธอใช้กำหนดส่ง, ลำดับความสำคัญ, และแท็กเพื่อเน้นสิ่งที่สำคัญในขณะที่ทำให้การพึ่งพาของงานเป็นไปอย่างราบรื่น
โบนัส: ลองใช้แอปวางแผนดิจิทัลสำหรับตารางเวลาโครงการของคุณ!
ใช้ ClickUp เพื่อตอบสนองความต้องการตารางเวลาโครงการของคุณเอง
ตอนนี้คุณรู้วิธีสร้างกำหนดการโครงการแล้ว คุณก็กำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงสู่การดำเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จตั้งแต่ต้นจนจบ ทำตามคู่มือหกขั้นตอนข้างต้นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดขั้นตอนใด!
ตั้งแต่การกำหนดขอบเขตของโครงการในตารางเวลาของคุณไปจนถึงการกำหนดงานและกำหนดระยะเวลา คุณจะพบว่ามีตัวเลือกที่ดีที่สุดคือตัวเลือกที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่ร่วมมือกันได้ ด้วยเทมเพลตและเครื่องมือการจัดตารางโครงการที่เหมาะสม คุณมีทุกสิ่งที่จำเป็นในการสร้างตารางโครงการที่มีประสิทธิภาพ
ลองใช้ ClickUp วันนี้เพื่อควบคุมกระบวนการกำหนดตารางโครงการของคุณ ไม่เพียงแต่เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย แต่ยังทำลายสถิติ! จากแดชบอร์ดและมุมมองที่หลากหลายเพื่อให้การติดตามความคืบหน้าของตารางโครงการของคุณง่ายขึ้น คุณจะมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อทำให้แผนโครงการประสบความสำเร็จ 🤩