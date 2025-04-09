บล็อก ClickUp

15 แม่แบบไทม์ไลน์โครงการฟรีใน Excel, Word และ ClickUp

9 เมษายน 2568

แม่แบบไทม์ไลน์โครงการเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับผู้จัดการโครงการทุกคนที่ต้องการให้ทีมของตนทำงานไปในทิศทางเดียวกันเพื่อเป้าหมายร่วมกัน มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายที่ต้องคำนึงถึง กำหนดเวลาที่ต้องปฏิบัติตาม และงบประมาณที่ต้องจัดการ

คุณสามารถค้นหาเทมเพลตหลากหลายรูปแบบที่เหมาะกับความต้องการของโครงการและโครงสร้างทีมที่แตกต่างกันได้ บางแบบออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการจัดการโครงการแบบ Agile ในขณะที่บางแบบเหมาะสำหรับโครงการแบบ Waterfall ที่มีความเป็นแบบแผนมากกว่า บางเทมเพลตเน้นการแสดงภาพของไทม์ไลน์โครงการ ในขณะที่บางแบบให้รายละเอียดของแต่ละงานและเป้าหมายย่อยอย่างละเอียด

เราได้คัดเลือก 15 แม่แบบไทม์ไลน์โครงการฟรี เพื่อช่วยจัดการงาน ไทม์ไลน์ ทรัพยากร และเป้าหมายของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

มาเริ่มกันเลย!

สรุป 60 วินาที

นี่คือ 15 แม่แบบไทม์ไลน์โครงการเพื่อวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามกำหนดเวลา:

  1. เทมเพลตไทม์ไลน์โครงการแบบแกนต์ของ ClickUp
  2. แม่แบบไทม์ไลน์โครงการ ClickUp
  3. แม่แบบไทม์ไลน์โครงการการตลาด ClickUp
  4. เทมเพลตไทม์ไลน์โครงการแบบกรอกข้อมูลได้ของ ClickUp
  5. เทมเพลตไวท์บอร์ดไทม์ไลน์โครงการ ClickUp
  6. เทมเพลตไทม์ไลน์โครงการสร้างสรรค์ของ ClickUp
  7. แม่แบบไทม์ไลน์โครงการเปิดตัวซอฟต์แวร์ ClickUp
  8. แม่แบบแผนงาน ClickUp
  9. เทมเพลตแผนที่ธุรกิจ ClickUp
  10. เทมเพลตแผนภูมิแกนต์แบบง่ายของ ClickUp
  11. แม่แบบไทม์ไลน์โครงการ Excel
  12. แม่แบบไทม์ไลน์โครงการ PowerPoint
  13. แม่แบบไทม์ไลน์โครงการ Microsoft Word
  14. เทมเพลตไทม์ไลน์แผนภูมิแกนต์ใน Excel โดย Vertex42
  15. เทมเพลตไทม์ไลน์ Excel สำหรับเหตุการณ์สำคัญโดย Gecko & Fly

อะไรคือแบบแผนเวลาโครงการ?

แม่แบบไทม์ไลน์โครงการเป็นทรัพยากรที่ใช้ในการกำหนดลำดับเหตุการณ์ในโครงการ เป็นเครื่องมือแผนภาพที่ช่วยให้เห็นภาพรวมว่างาน กิจกรรม และเหตุการณ์แต่ละอย่างควรถูกจัดระเบียบอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ

ไทม์ไลน์ยังช่วยให้สามารถประมาณการระยะเวลาของกิจกรรมสำคัญในแผนโครงการได้อย่างละเอียด นอกจากนี้ยังสามารถใช้ทำนายเหตุการณ์ในอนาคตและคาดการณ์ความต้องการทรัพยากรที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย!

ดูระยะเวลาของแต่ละงานบนมุมมอง Gantt ของ ClickUp
ดูระยะเวลาของแต่ละงานบนมุมมอง Gantt ของ ClickUp
ดูระยะเวลาของแต่ละงานบนมุมมอง Gantt ของ ClickUp

เมื่อคุณเพิ่มแต่ละงานลงในไทม์ไลน์ของโครงการใน ClickUp แล้ว คุณสามารถใช้มันเพื่อคำนวณวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการทั้งหมดได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปรียบเทียบเป้าหมายสำคัญกับความคืบหน้าจริงเพื่อระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นและปรับแผนการหากจำเป็น

การแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนทราบถึงความคืบหน้าของกำหนดการเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ทุกคนมีข้อมูลที่เหมือนกัน ระดับความโปร่งใสและการสื่อสารเช่นนี้สามารถช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความรับผิดชอบและปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของโครงการได้!

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนเวลาโครงการดี?

แม่แบบไทม์ไลน์โครงการที่ดีจะนำเสนอภาพรวมที่ครอบคลุมของวัตถุประสงค์ของโครงการ, จุดสำคัญ, กำหนดเวลา, และงานต่างๆ แม่แบบควรเข้าใจง่ายและปรับขนาดได้ พร้อมการใช้รหัสสีและรูปทรงที่แตกต่างกันเพื่อแสดงประเภทของงานต่างๆ

แม่แบบไทม์ไลน์โครงการต้องสามารถปรับให้เข้ากับวิธีการบริหารโครงการที่หลากหลาย รวมถึงแนวทางแบบ Agile และ Waterfall และต้องให้ทีมสามารถรวมรายละเอียดเฉพาะงาน เช่น ทรัพยากรและกรอบเวลาที่ประมาณการไว้ได้

มุมมองของ ClickUp
ดูมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp เพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

แม่แบบไทม์ไลน์โครงการที่มีประสิทธิภาพควรส่งเสริมการทำงานร่วมกันและความโปร่งใส ช่วยให้สมาชิกทุกคนในทีมสามารถอัปเดตข้อมูลได้อย่างง่ายดาย สิ่งนี้ช่วยกระตุ้นการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม สร้างความร่วมมือที่มุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน

คุณสมบัติอื่น ๆ ของแม่แบบไทม์ไลน์โครงการที่ดี ได้แก่:

  • เป้าหมายสำคัญ: แม่แบบนี้กำหนดเป้าหมายสำคัญไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ทีมสามารถระบุงานที่สำคัญที่สุดและผลลัพธ์ของโครงการได้อย่างง่ายดาย
  • ความยืดหยุ่น: ระยะเวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงขอบเขตหรืออุปสรรคที่ไม่คาดคิดในระหว่างที่โครงการดำเนินไป
  • ความก้าวหน้า การติดตาม: ระยะเวลาจะติดตามความก้าวหน้าโดยอัตโนมัติเมื่อมีการทำงานเสร็จสิ้นและมีการอัปเดตตามเวลา
  • การจัดสรร ทรัพยากร: ไทม์ไลน์นี้มีความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรให้กับงานต่างๆ ตามความต้องการของโครงการ
  • รายละเอียด กำหนดเวลา: ระยะเวลาได้ระบุไว้อย่างละเอียดเพียงพอที่จะรวมกำหนดเวลาที่ชัดเจนสำหรับแต่ละงานและงานย่อย
  • ระบบอัตโนมัติ: ระบบอัตโนมัติช่วยให้การจัดการไทม์ไลน์ง่ายขึ้น ทำให้สมาชิกในทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญได้
  • ความเข้ากันได้ข้ามแพลตฟอร์ม: แม่แบบไทม์ไลน์โครงการที่เรียบง่ายสามารถใช้งานได้กับหลายแพลตฟอร์ม ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการสามารถเข้าถึงได้
  • การพึ่งพาของงาน: แม่แบบแสดงความสัมพันธ์ระหว่างงานสองงานหรือมากกว่าในโครงการที่การเสร็จสิ้นของงานหนึ่งขึ้นอยู่กับการเสร็จสิ้นของงานอื่น

เราได้รวบรวมรายการเทมเพลตไทม์ไลน์โครงการฟรี 15 แบบใน ClickUp, Excel, Word และ PowerPoint เพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบงานและกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทมเพลตเหล่านี้ คุณสามารถปรับแต่งไทม์ไลน์โครงการให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของทีมและกระบวนการทำงานของคุณได้!

15 แม่แบบไทม์ไลน์โครงการที่จะช่วยให้โครงการของคุณเป็นไปตามกำหนดเวลา

1. แม่แบบไทม์ไลน์โครงการ Gantt ของ ClickUp

เทมเพลตเส้นทางการทำงานที่สำคัญสำหรับไทม์ไลน์โครงการ Gantt ใน ClickUp
รับแม่แบบฟรี
เทมเพลตไทม์ไลน์โครงการแบบแกนต์ของ ClickUp

แม่แบบไทม์ไลน์โครงการ Gantt ของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดการโครงการใหม่และโครงการที่ดำเนินอยู่ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการยาวนาน แม่แบบนี้มอบภาพรวมกระบวนการรายวัน รายเดือน และรายปีให้กับทีมโครงการ ช่วยให้ติดตามความคืบหน้าและคาดการณ์แผนงานได้อย่างง่ายดาย

มุมมองรายวันจะติดตามงานประจำวัน มุมมองรายเดือนจะแสดงภาพรวมของความคืบหน้าในแต่ละเดือน ช่วยให้ทีมสามารถระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ มุมมองรายปีจะนำเสนอภาพรวมในระดับสูงของโครงการทั้งหมด ช่วยให้ธุรกิจสามารถระบุแนวโน้มระยะยาวและวางแผนได้อย่างเหมาะสม 📈

โดยการใช้แม่แบบไทม์ไลน์แกนต์, ธุรกิจสามารถปรับปรุงกระบวนการบริหารโครงการ, ทำให้การดำเนินงานราบรื่นขึ้น, และเพิ่มผลผลิตได้.

เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างแผนภูมิแกนต์และไทม์ไลน์!

2. แม่แบบไทม์ไลน์โครงการ ClickUp

แม่แบบไทม์ไลน์โครงการ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
แม่แบบไทม์ไลน์โครงการ ClickUp

กระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลเป็นเครื่องมือภาพสำหรับการวางแผนและจัดระเบียบโครงการ หนึ่งในคุณสมบัติที่มีค่าที่สุดคือความสามารถในการบันทึกและจัดหมวดหมู่กิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย สิ่งนี้สามารถช่วยผู้จัดการโครงการและทีมในการพัฒนาความเข้าใจที่ชัดเจนและครอบคลุมเกี่ยวกับขอบเขตของโครงการ ระยะเวลา และความต้องการทรัพยากร 🧑‍💻

จำนวนกิจกรรมที่รวมอยู่ในไทม์ไลน์ของโครงการจะขึ้นอยู่กับขนาดและความซับซ้อนของโครงการ สำหรับโครงการขนาดเล็ก รายการนี้อาจรวมถึงกิจกรรมสำคัญเพียงไม่กี่อย่าง ในขณะที่โครงการขนาดใหญ่กว่าอาจต้องใช้กิจกรรมหลายสิบรายการเพื่อวางแผนอย่างครบถ้วน

ไม่ว่าโครงการจะมีขนาดใหญ่หรือเล็ก การสร้างไทม์ไลน์โครงการบนกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลช่วยให้ทีมโครงการสามารถแบ่งโครงการออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ และระบุอุปสรรคหรือปัจจัยที่ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นที่อาจเกิดขึ้นได้

สำหรับทีมที่ทำงานระยะไกล,เทมเพลตไทม์ไลน์โครงการของ ClickUpมีประโยชน์อย่างยิ่งเพราะมันให้ตำแหน่งศูนย์กลางสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมด แทนที่จะต้องพึ่งพาอีเมลหรือเอกสารแยกต่างหากเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ สมาชิกทีมสามารถเข้าถึงไทม์ไลน์และดูการอัปเดตได้แบบเรียลไทม์!

3. แม่แบบไทม์ไลน์โครงการการตลาด ClickUp

แม่แบบไทม์ไลน์โครงการการตลาด ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
แม่แบบไทม์ไลน์โครงการการตลาด ClickUp

แม่แบบไทม์ไลน์โครงการการตลาดของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับทีมการตลาดที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและจัดการแคมเปญและโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล หนึ่งในประโยชน์หลักของแม่แบบนี้คือช่วยให้ทีมสามารถสร้างไทม์ไลน์ที่สามารถทำซ้ำได้และปรับให้เข้ากับแคมเปญหรือโครงการการตลาดใดๆ ได้อย่างง่ายดาย 🌐

เทมเพลตนี้จะช่วยส่งเสริมความสม่ำเสมอในแคมเปญการตลาดและโครงการต่างๆโดยการจัดการมุมมองโครงการที่กำหนดเอง:

  • มุมมองไทม์ไลน์: วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของกิจกรรมการตลาดหรือการประชุมสำคัญที่จัดกลุ่มตามไตรมาส
  • มุมมองกล่อง: ผู้จัดการโครงการการตลาด, สมาชิกทีม, คู่ค้า, และกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
  • มุมมองรายการ: กิจกรรมทางการตลาดที่จัดกลุ่มตามไตรมาส
  • มุมมองบอร์ด: กิจกรรมทางการตลาดที่แตกต่างกันจัดกลุ่มตามสถานะ

ปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการสร้างเนื้อหา การโปรโมต การรีวิว และการเปิดตัว—ทั้งหมดในที่เดียว มันให้โครงสร้างและการสร้างแบรนด์ที่สอดคล้องกันสำหรับวัสดุต่างๆ และสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างเวอร์ชันที่คล้ายกันของเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการเฉพาะของโครงการ

4. แม่แบบไทม์ไลน์โครงการแบบกรอกข้อมูลได้ของ ClickUp

เทมเพลตไทม์ไลน์โครงการแบบกรอกข้อมูลได้ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตไทม์ไลน์โครงการแบบกรอกข้อมูลได้ของ ClickUp

ไทม์ไลน์ที่ว่างเปล่าเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการวางแผนโครงการที่ลำดับของกิจกรรมมีความสำคัญอย่างยิ่ง มันช่วยให้คุณสามารถระบุขั้นตอนที่จำเป็นและมองเห็นไทม์ไลน์ของโครงการได้ชัดเจน ซึ่งช่วยให้คุณมีภาพรวมที่ชัดเจนของงานและกำหนดเวลาที่ต้องทำ

เทมเพลตไทม์ไลน์แบบกรอกข้อมูลได้ของ ClickUpยกระดับไปอีกขั้นด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองได้อย่างละเอียด เพื่อให้ทุกคนเห็นข้อมูลสำคัญที่สุดได้ในมุมมองเดียว! ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้ทีมสามารถเพิ่มรายละเอียดที่เกี่ยวข้องลงในไทม์ไลน์ของคุณได้ เช่น คำอธิบายงาน วันที่กำหนด ผู้รับผิดชอบ และเหตุการณ์สำคัญต่างๆ

เราได้เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อช่วยเร่งกระบวนการสร้างของคุณ:

  • วัน (สูตรที่แนะนำ)
  • จำนวนวันที่จัดสรร
  • การเสร็จสิ้นงาน
  • ต้นทุนจริง
  • ระยะโครงการ
  • งบประมาณที่จัดสรร

5. แม่แบบไวท์บอร์ดไทม์ไลน์โครงการ ClickUp

เทมเพลตไวท์บอร์ดไทม์ไลน์โครงการ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตไวท์บอร์ดไทม์ไลน์โครงการ ClickUp

เทมเพลตไวท์บอร์ดไทม์ไลน์โครงการของ ClickUpมีอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบโน้ตแบบสติ๊กเกอร์ วัตถุ และรายการอื่นๆ ได้อย่างสะดวก

เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการทำงานร่วมกับพันธมิตรจากหลากหลายแผนกในโครงการที่มีความซับซ้อน ซึ่งอาจรวมถึงนักออกแบบ นักเขียนเนื้อหา นักพัฒนา ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ การใช้เทมเพลตนี้จะช่วยให้พันธมิตรจากหลากหลายแผนกเข้าใจงานที่เกี่ยวข้องในโครงการได้ง่ายขึ้น และสามารถระบุบทบาทและความรับผิดชอบเฉพาะของตนเองได้อย่างชัดเจน

เมื่อมีข้อกำหนดที่ชัดเจน ทีมสามารถมุ่งเน้นความพยายามไปที่งานเฉพาะเจาะจงและหลีกเลี่ยงการเสียเวลาไปกับงานที่ไม่จำเป็นหรือไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการสื่อสารผิดพลาดและความเข้าใจผิดที่อาจนำไปสู่ความล่าช้าหรือการทำงานซ้ำ!

6. แม่แบบไทม์ไลน์โครงการสร้างสรรค์ของ ClickUp

เทมเพลตไทม์ไลน์โครงการสร้างสรรค์ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตไทม์ไลน์โครงการสร้างสรรค์ของ ClickUp

แม่แบบไทม์ไลน์โครงการสร้างสรรค์โดย ClickUpเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจัดระเบียบและบริหารโครงการสร้างสรรค์ทุกขนาดและทุกระดับความซับซ้อน แม่แบบนี้มอบโครงสร้างที่เป็นระบบซึ่งช่วยให้มองเห็นหมุดหมายสำคัญของโครงการและงานสำคัญได้อย่างชัดเจน มอบแนวทางที่เป็นระเบียบและคล่องตัวในการบริหารโครงการ 🎨

ไม่ว่าคุณจะกำลังทำงานในโครงการสร้างสรรค์ขนาดเล็กหรือโครงการขนาดใหญ่ที่ซับซ้อน เทมเพลตนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสำรวจทุกแนวคิด ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย คุณสามารถสร้างไทม์ไลน์ที่ละเอียดซึ่งเน้นจุดสำคัญและงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องในโครงการจะรับรู้ถึงความคืบหน้าและกำหนดเวลาที่สำคัญของโครงการ

7. แม่แบบไทม์ไลน์โครงการเปิดตัวซอฟต์แวร์ ClickUp

แม่แบบไทม์ไลน์โครงการเปิดตัวซอฟต์แวร์ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
แม่แบบไทม์ไลน์โครงการเปิดตัวซอฟต์แวร์ ClickUp

เทมเพลตไทม์ไลน์โครงการเปิดตัวซอฟต์แวร์ ClickUpมอบเครื่องมือให้กับทีมพัฒนาในการทำงานร่วมกันและวางแผนไทม์ไลน์การเปิดตัวซอฟต์แวร์ ด้วยความสามารถในการสร้างภาพแสดงงาน ไทม์ไลน์ และความสัมพันธ์ระหว่างงาน ทุกคนสามารถระบุงานสำคัญและความคืบหน้าได้อย่างง่ายดายแบบเรียลไทม์

นอกจากนี้ คุณสมบัติการลากและวางที่ใช้งานง่ายช่วยให้ทีมสามารถย้ายและจัดระเบียบบัตรของตนได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนกำหนดการเปิดตัวตามความจำเป็น ความคล่องตัวนี้ช่วยให้ทีมสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงในขอบเขตหรือกำหนดการของโครงการทำให้ทุกงานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา 🗓️

โบนัส: สร้างไทม์ไลน์ด้วยซอฟต์แวร์ไทม์ไลน์!

8. แม่แบบแผนงาน ClickUp

แม่แบบแผนงาน ClickUp
รับแม่แบบฟรี
แม่แบบแผนงาน ClickUp

เทมเพลตแผนงานของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการไทม์ไลน์และขั้นตอนการผลิตทั้งหมดของคุณในที่เดียวที่รวมศูนย์ มันมาพร้อมกับมุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้า สถานะที่กำหนดเอง และฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับการจัดการโครงการที่ปรับแต่งได้

เทมเพลตนี้ไม่เพียงแต่ให้มุมมองระดับมหภาคของวิสัยทัศน์และทิศทางของโครงการของคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณสามารถติดตามความก้าวหน้า เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ และจัดให้งาน ทีม และบุคคลต่างๆ มีความสอดคล้องกัน

9. แม่แบบแผนที่ธุรกิจ ClickUp

เทมเพลตแผนที่ธุรกิจ ClickUp
เทมเพลตแผนที่ธุรกิจ ClickUp
เทมเพลตแผนที่ธุรกิจ ClickUp

แม่แบบแผนที่ธุรกิจโดย ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้คุณสร้างไทม์ไลน์ที่ระบุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์หลักของบริษัทของคุณ และช่วยให้คุณอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องเพื่อบรรลุเป้าหมายระยะยาวของคุณ

เทมเพลตนี้มาพร้อมกับมุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่น มุมมองไทม์ไลน์และมุมมองรายการ เพื่อแสดงวัตถุประสงค์ของโครงการของคุณในรูปแบบที่เป็นระเบียบ

10. แม่แบบแผนภูมิแกนต์แบบง่ายของ ClickUp

เทมเพลตแผนภูมิแกนต์แบบง่ายของ ClickUp
เรียนรู้เพิ่มเติม
เทมเพลตแผนภูมิแกนต์แบบง่ายของ ClickUp

เทมเพลตแผนภูมิแกนต์แบบง่ายของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการแสดงภาพไทม์ไลน์ของโครงการของคุณ ทรัพยากรนี้ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการของคุณ โดยเน้นเป็นพิเศษในการระบุความเชื่อมโยงและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริง

11. แม่แบบไทม์ไลน์โครงการใน Excel

ตัวอย่างไทม์ไลน์โครงการใน Excel
ผ่านทางไมโครซอฟต์

แม่แบบไทม์ไลน์โครงการใน Excel เน้นย้ำถึงเหตุการณ์สำคัญและงานที่สำคัญตลอดเส้นทาง คุณสามารถระบุกำหนดเวลาที่สำคัญ ความพึ่งพา และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในแผนโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย ระดับของการจัดระเบียบและความชัดเจนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณสามารถจัดสรรทรัพยากร จัดการความคาดหวัง และรักษาความคืบหน้าให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ

โดยการแบ่งโครงการของคุณออกเป็นเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและงานที่สำคัญ คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของโครงการได้อย่างง่ายดาย และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการจัดการความเสี่ยง

เรียนรู้วิธีสร้างไทม์ไลน์ใน Excel!

12. แม่แบบไทม์ไลน์โครงการ PowerPoint

แม่แบบไทม์ไลน์โครงการ PowerPoint
ผ่านทางไมโครซอฟต์

แม่แบบไทม์ไลน์ PowerPoint เป็นเครื่องมือสำหรับผู้จัดการโครงการในการแสดงเหตุการณ์สำคัญในกำหนดการโครงการอย่างชัดเจน ซึ่งสามารถช่วยให้เข้าใจไทม์ไลน์ของโครงการได้ชัดเจนขึ้น และทำให้สมาชิกในทีมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจแผนงานโดยรวมได้ง่ายขึ้น

เทมเพลตไทม์ไลน์แบบง่ายนี้มีไอคอนอินโฟกราฟิกให้เลือกใช้ ไอคอนเหล่านี้สามารถใช้แทนขั้นตอนต่างๆ ของโครงการหรือภารกิจสำคัญต่างๆ ได้ การเพิ่มองค์ประกอบภาพจะช่วยทำให้ไทม์ไลน์น่าสนใจและให้ข้อมูลมากขึ้น!

13. แม่แบบไทม์ไลน์โครงการ Microsoft Word

แม่แบบไทม์ไลน์ Excel สำหรับนักวางแผนงานอีเวนต์
ผ่านทางไมโครซอฟต์

แม่แบบไทม์ไลน์โครงการใน Microsoft Wordเป็นเอกสารสำหรับป้อนข้อมูลเหตุการณ์สำคัญ กำหนดเวลา และปัจจัยที่ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ของคุณเพื่อสร้างไทม์ไลน์โครงการ แม่แบบนี้ยังสามารถปรับแต่งได้ โดยมีตัวเลือกในการเพิ่มองค์ประกอบและรูปภาพเพื่อให้ไทม์ไลน์ของคุณสะท้อนถึงธีมของงานของคุณ

ด้วยเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า คุณสามารถสร้างแผนงานที่ครอบคลุมทุกด้านของงานได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่การจัดการโลจิสติกส์ การตลาด ไปจนถึงการจัดทำงบประมาณเทมเพลตการจัดการโครงการใน Wordนี้ประกอบด้วยส่วนสำหรับรายละเอียดสำคัญ เช่น ชื่องาน วันที่ สถานที่ และระยะของโครงการ

14. แม่แบบแผนภูมิแกนต์ไทม์ไลน์ใน Excel โดย Vertex42

แม่แบบไทม์ไลน์แผนงานกานท์ใน Excel
ผ่านทาง Vertex42

แม่แบบไทม์ไลน์แผนงานกานท์ใน Excel เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังซึ่งช่วยในการบริหารโครงการโดยให้ภาพแสดงงานที่จัดตารางเวลาไว้ตามลำดับเวลา เป็นแผนภูมิแท่งประเภทหนึ่งที่แสดงเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของแต่ละงานในตารางเวลาโครงการ ช่วยให้คุณสามารถติดตามสถานะของงานในขณะที่งานดำเนินไป

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดการโครงการที่ซับซ้อนและจัดระเบียบโครงการหลายโครงการพร้อมกันได้ดีขึ้น มันทำให้โครงการที่ซับซ้อนกลายเป็นไทม์ไลน์รายสัปดาห์หรือรายเดือน ซึ่งช่วยให้เข้าใจและติดตามได้ง่ายขึ้น งานในแผนภูมิมักจะถูกจัดหมวดหมู่โดยใช้โครงสร้างการแบ่งงาน ซึ่งช่วยให้ติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ดียิ่งขึ้น

15. แม่แบบไทม์ไลน์ Excel สำหรับเหตุการณ์สำคัญโดย Gecko & Fly

แม่แบบไทม์ไลน์ใน Excel สำหรับเหตุการณ์สำคัญ
ผ่านทางGecko & Fly

เทมเพลตไทม์ไลน์นี้เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่าย ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณวางแผนและแสดงหมุดหมายสำคัญของโครงการในรูปแบบแผนภูมิไทม์ไลน์ที่เข้าใจง่าย

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณระบุหมุดหมายสำคัญของโครงการและสร้างภาพแสดงผลที่ชัดเจน พร้อมเน้นสถานะของแต่ละหมุดหมาย เป็นเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วยหมุดหมายหลัก ซึ่งช่วยให้เห็นภาพเหตุการณ์สำคัญของโครงการได้อย่างชัดเจน เทมเพลตนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นสูง คุณสามารถเปลี่ยนสี รูปแบบ และฟอนต์ให้สอดคล้องกับธีมโครงการหรือแบรนด์ของคุณได้ตามต้องการ

นำหน้าตารางเวลาด้วยไทม์ไลน์โครงการอันทรงพลังของ ClickUp

การสร้างแม่แบบไทม์ไลน์โครงการที่เหมาะสมเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาความเป็นระเบียบและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง ไม่ว่าคุณจะชอบไทม์ไลน์ แผนภูมิแกนต์ หรือกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล การบันทึกโครงการของคุณจะเพิ่มโครงสร้างและความชัดเจนให้กับโครงการของคุณ

ClickUp มีฟีเจอร์การจัดลำดับความสำคัญขั้นสูง ให้คุณสามารถปรับแต่งลำดับความสำคัญตามความเร่งด่วน ความสำคัญ หรือเกณฑ์อื่น ๆ ที่เหมาะสมกับความต้องการของทีมคุณได้อย่างยืดหยุ่น นอกจากนี้ ด้วยระบบติดตามเส้นทางความเชื่อมโยงอัจฉริยะของ ClickUp คุณยังสามารถปรับเปลี่ยนงานได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ลากและวาง ⚡️

เริ่มต้นใช้งาน ClickUpฟรีวันนี้!