11 แม่แบบการจัดการโครงการน้ำตกฟรี

ซึ่งหมายความว่า ระยะใหม่ของโครงการจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากระยะก่อนหน้าได้เสร็จสิ้นแล้ว
แม่แบบการจัดการโครงการแบบน้ำตกมักใช้ในสาขาต่างๆ เช่น การพัฒนาซอฟต์แวร์ การก่อสร้าง และการผลิต และสำหรับโครงการที่มีความต้องการและกระบวนการที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนและมีแนวโน้มที่จะไม่เปลี่ยนแปลงตลอดวงจรชีวิตของโครงการ
วิธีการที่มีระบบระเบียบของวิธีการบริหารโครงการแบบน้ำตกนี้เหลือพื้นที่ให้ผิดพลาดน้อยมาก ดังนั้นการรักษาความเป็นระเบียบและการจัดทำเอกสารอย่างละเอียดจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่างจากวิธีการแบบ Agile ที่มีการปรับเปลี่ยนได้และมีการทำงานอย่างรวดเร็วในรอบสั้น ๆ (sprints) วิธีการแบบน้ำตกต้องการกระบวนการที่มั่นคงและมีการวางแผนอย่างดีตั้งแต่ต้นจนจบ
นั่นคือจุดที่แม่แบบการจัดการโครงการแบบ Waterfall เข้ามามีบทบาท หากคุณเป็นผู้จัดการโครงการ หัวหน้าทีม หรือนักวิเคราะห์ แม่แบบเหล่านี้สามารถช่วยคุณประหยัดเวลา ให้ความสนใจกับรายละเอียดมากขึ้น และปฏิบัติตามแผนโครงการอย่างเคร่งครัด
ที่ ClickUp เราได้สร้างเทมเพลต Waterfall ที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้ เพื่อช่วยคุณ ตรวจสอบตัวเลือกยอดนิยมของเราและควบคุมโครงการของคุณได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการดำเนินการ
อะไรคือแบบแผนการจัดการโครงการแบบน้ำตก?
แม่แบบแบบน้ำตกเป็นกรอบการทำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการวางแผน ดำเนินการ และติดตามโครงการที่ปฏิบัติตามระเบียบวิธีบริหารโครงการแบบน้ำตก แม่แบบเหล่านี้จะนำทางทีมผ่านแต่ละขั้นตอนของโครงการ—ตั้งแต่การกำหนดความต้องการ การออกแบบ การพัฒนา การทดสอบ ไปจนถึงการนำไปใช้งาน—โดยนำเสนอรูปแบบมาตรฐานสำหรับการติดตามความคืบหน้าในแต่ละขั้นตอน
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนการจัดการโครงการน้ำตกดี?
เมื่อมองหาเทมเพลตการจัดการโครงการแบบ Waterfall ที่ยอดเยี่ยม ควรสังเกตคุณสมบัติสำคัญเหล่านี้:
- ใส่ใจในรายละเอียด: แม่แบบที่ดีที่สุดจะต้องครบถ้วนและแม่นยำ ครอบคลุมทุกรายละเอียดที่จำเป็นสำหรับแต่ละขั้นตอนของโครงการ ตั้งแต่การแบ่งงานย่อยไปจนถึงกำหนดเวลาและการพึ่งพาอาศัยกัน แม่แบบที่มีรายละเอียดชัดเจนจะช่วยให้ไม่มีสิ่งใดตกหล่นในการบริหารโครงการแบบ Waterfall
- การติดตามที่ไร้รอยต่อ: เทมเพลตของคุณควรทำให้การติดตามความคืบหน้าของโครงการเป็นเรื่องง่าย ช่วยให้คุณจับตาดูเป้าหมายสำคัญ และตรวจพบปัญหาต่าง ๆ ได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ การติดตามและการแสดงผลข้อมูลอย่างชัดเจนจะช่วยให้คุณควบคุมไทม์ไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมั่นใจได้ว่าทุกอย่างดำเนินไปตามแผนงานที่วางไว้
- ปรับแต่งได้: แม่แบบควรมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะของโครงการของคุณ ไม่ว่าคุณจะต้องการปรับเปลี่ยนหมวดหมู่หรือเพิ่มฟิลด์เฉพาะ การปรับแต่งช่วยให้แม่แบบเข้ากับข้อกำหนดของโครงการของคุณ
- ใช้งานง่าย: แม่แบบที่ดีควรมีความเรียบง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ ควรมีรูปแบบที่สะอาดและเข้าใจง่าย เพื่อให้คุณและทีมสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องรู้สึกสับสนกับคำแนะนำที่ซับซ้อนหรืออินเทอร์เฟซที่ใช้งานยาก
- ปรับขนาดได้: แม่แบบที่เหมาะสมควรสามารถปรับใช้ได้อย่างรวดเร็วกับทีมขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ควรรองรับโครงการทุกขนาด ขยายตัวเพื่อรองรับงานเพิ่มเติมและสมาชิกในทีมได้ตามความต้องการ ในขณะที่ยังคงรักษาโครงสร้างที่เป็นระเบียบ
ตอนนี้ มาสำรวจเทมเพลตกัน
11 แม่แบบการจัดการโครงการน้ำตกฟรี
เครื่องมือการจัดการโครงการของ ClickUpช่วยให้การวางแผน, การจัดการ, การมองเห็นภาพโครงการ, และการร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นไปอย่างราบรื่น. แต่หากคุณยังไม่ชำนาญในการจัดการโครงการที่ซับซ้อนหรือไม่มีเวลาเริ่มต้นจากศูนย์, กรอบการทำงานที่พร้อมใช้ก็จะเป็นประโยชน์.
ClickUp เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการโครงการที่มีกิจกรรมหลายอย่างและต้องการการติดตามทรัพยากรบุคคล เนื่องจากสมาชิกแต่ละคนสามารถรายงานความคืบหน้าของกิจกรรมได้ ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่ใช้แนวทางแบบ Agile หรือ Waterfall
เราได้คัดสรรเทมเพลตการจัดการโครงการ Waterfall จำนวน 11 แบบจากคลังของ ClickUp เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณ
1. แม่แบบการจัดการแบบน้ำตกของ ClickUp
ในแนวทาง Waterfall คุณไม่สามารถย้อนกลับหรือจัดการหลายขั้นตอนพร้อมกันได้เมื่อคุณผ่านขั้นตอนหนึ่งไปแล้ว คุณต้องมุ่งมั่นอย่างเต็มที่และเฝ้าดูแต่ละขั้นตอนอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้พลาดรายละเอียดที่สำคัญ
คุณต้องการเทมเพลตการจัดการแบบ Waterfall ของ ClickUpเพื่อจัดการเวิร์กโฟลว์ของคุณ มันถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณเห็นความคืบหน้าของงานได้อย่างชัดเจน ช่วยคุณตรวจพบความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และให้คุณดำเนินการก่อนที่ปัญหาจะบานปลายตามการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างต่อเนื่อง
ด้วยสถานะที่กำหนดเอง 27 แบบ เช่น กำลังดำเนินการ, เปิดอยู่, และปิดแล้ว คุณสามารถติดตามสถานะของแต่ละงานได้อย่างง่ายดาย คุณยังสามารถใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ผลกระทบ, ประเภทการตอบสนอง, และความน่าจะเป็น เพื่อจัดหมวดหมู่และจัดระเบียบข้อมูลของงานในโครงการได้
ด้วยมุมมอง Gantt, List และ Timeline ที่มีอยู่ในตัว เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณมองเห็นโครงการของคุณในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ ช่วยหลีกเลี่ยงการพลาดเป้าหมายหรือกำหนดเวลาในระหว่างขั้นตอนต่างๆ ของโครงการ และแจ้งให้ทุกคนทราบเกี่ยวกับทิศทางของโครงการ
2. แม่แบบการจัดการโครงการแบบ Waterfall ของ ClickUp
การบริหารโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่มีหลายขั้นตอนใช่หรือไม่? คุณจะต้องใช้เทมเพลต Waterfall ขั้นสูงที่แบ่งโครงการของคุณออกเป็นขั้นตอนย่อยๆ และช่วยให้คุณทำงานสอดคล้องกับกำหนดเวลา
เทมเพลตการจัดการโครงการแบบ Waterfall ของ ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์นี้โดยเฉพาะ ช่วยให้คุณสามารถแบ่งโครงการออกเป็นขั้นตอนสำคัญ เช่น การระดมความคิด การวิจัย การออกแบบ และการพัฒนา พร้อมทั้งจัดระเบียบงานแต่ละขั้นตอนได้อย่างเป็นระบบ แท็บ Project Waterfall จะแสดงไทม์ไลน์ของขั้นตอนและงานทั้งหมด ให้คุณมองเห็นความคืบหน้าของโครงการได้อย่างรวดเร็วในภาพรวม
ด้วยตัวเลือกสำหรับมุมมองแบบแกนต์, ปฏิทิน, รายการ, และเอกสาร, แบบฟอร์มนี้ช่วยให้คุณและทีมของคุณสามารถติดตามสถานะของงานและกำหนดเวลาได้, ทำให้โครงการของคุณดำเนินไปตามแผนและบรรลุเป้าหมายของโครงการได้
3. เทมเพลตการจัดการโครงการซอฟต์แวร์ ClickUp ที่เรียบง่าย
หากคุณกำลังมองหาเทมเพลต Waterfall ที่มีรายละเอียดมากกว่าเทมเพลตก่อนหน้านี้คลิกดูเทมเพลตการจัดการโครงการซอฟต์แวร์ที่ง่ายขึ้นของ ClickUpอาจเป็นสิ่งที่คุณสนใจ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ในการจัดการโครงการแบบ Waterfall หรือมืออาชีพ กรอบงานนี้รองรับทุกระดับความเชี่ยวชาญ
คุณสามารถจัดหมวดหมู่ภารกิจของคุณออกเป็นหลายขั้นตอนได้: กรณีธุรกิจ, การวิเคราะห์, การออกแบบ, การพัฒนา, การทดสอบ, การนำไปใช้, การฝึกอบรม, และการจัดทำเอกสาร. ฟิลด์ที่กำหนดเองเช่น เวลาที่ติดตาม, ขั้นตอน, และความพยายามของทีมช่วยคุณติดตามรายการภารกิจของคุณและระบุจุดที่อาจเกิดปัญหาได้. แท็บไทม์ไลน์การพัฒนาช่วยให้คุณติดตามกำหนดเวลาได้, ในขณะที่บอร์ดแบ็กล็อกช่วยให้คุณจัดการภารกิจได้อย่างราบรื่นโดยใช้บอร์ดคัมบัง.
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบปริมาณงานและความสามารถของสมาชิกทีมโครงการ และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการมอบหมายงาน
4. แม่แบบกำหนดการการพัฒนา ClickUp
ความลับของโครงการที่ประสบความสำเร็จในด้านการพัฒนาคือการสร้างตารางเวลาที่มีประสิทธิภาพและยึดถือตามนั้น คุณสามารถทำได้สำหรับโครงการระยะยาวด้วยเทมเพลตตารางเวลาการพัฒนาของ ClickUp
สถานะที่กำหนดเอง เช่น เสร็จแล้ว, กำลังดำเนินการ, ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม, ติดขัด, และต้องทำ ช่วยคุณติดตามความคืบหน้าของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใช้คุณสมบัติที่กำหนดเองห้าอย่าง—ขั้นตอน, ไฟล์แนบ, ระยะเวลาที่ประมาณการ (วัน), หมายเหตุ, และระยะเวลาที่ใช้จริง (วัน)—เพื่อติดตามข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ด้วยตารางเวลาที่วางแผนไว้สำหรับทุกงาน จะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นว่างานแต่ละชิ้นอาจใช้เวลานานเท่าใด และสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้โครงการดำเนินไปตามแผนที่วางไว้ มุมมอง Gantt ที่ติดตั้งมาในตัวช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานแต่ละงานเปรียบเทียบกับไทม์ไลน์ที่เสนอไว้ได้ มุมมองไทม์ไลน์, รายการ, และบอร์ด ก็เป็นส่วนหนึ่งของฟีเจอร์ที่มีมาให้ในตัวเช่นกัน คุณสามารถใช้ฟีเจอร์เหล่านี้เพื่อจัดระเบียบงานของคุณและบรรลุกำหนดการพัฒนาได้อย่างง่ายดาย
5. แม่แบบแผนการพัฒนาแอป ClickUp
การพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ต้องมีการวางแผนอย่างละเอียดถี่ถ้วน มีหลายส่วนที่ต้องดำเนินการ ตั้งแต่การวิจัยเบื้องต้น การพัฒนาแกนกลาง การทดสอบ ไปจนถึงการเปิดตัวสู่ตลาดแม่แบบแผนการพัฒนาแอปพลิเคชัน ClickUpช่วยให้คุณวางแผนทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณในพื้นที่เดียว ทำให้คุณไม่ต้องสลับแอปเพื่อติดตามสถานะของงาน
ด้วยเทมเพลตนี้อยู่เคียงข้างคุณ คุณสามารถ:
- ระบุวัตถุประสงค์และความคาดหวังของโครงการของคุณ
- สร้างกระบวนการพัฒนาและแสดงภาพแต่ละขั้นตอน
- ติดตามความคืบหน้าเป็นเปอร์เซ็นต์
- ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกทราบข้อมูลอยู่เสมอ
คุณจะสามารถเข้าถึงมุมมองได้หลายแบบ:มุมมองแบบฟอร์มจะรวบรวมข้อมูลสำคัญจากสมาชิกในทีมและลูกค้ามุมมองแบบแกนต์จะแสดงไทม์ไลน์ของโครงการในรูปแบบที่มองเห็นได้ง่าย และมุมมองแบบบอร์ดจะจัดระเบียบข้อมูลในรูปแบบที่จัดการได้สะดวก
6. แม่แบบไวท์บอร์ดแผนที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ClickUp
แผนที่ผลิตภัณฑ์ (Product Roadmap) คือแผนที่แสดงแผนที่ชัดเจนสำหรับเป้าหมายระยะสั้นและวิสัยทัศน์ระยะยาวของผลิตภัณฑ์ของคุณ มันช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมาย, จุดสำคัญ, และระยะเวลาได้ชัดเจน ทำให้ทุกคนทราบถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป และสามารถทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันได้
อย่างไรก็ตาม การสร้างแผนที่เส้นทางอย่างละเอียดนั้นทั้งใช้เวลามากและต้องใช้แรงงานมาก ควรพิจารณาใช้เทมเพลตไวท์บอร์ดแผนที่เส้นทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ ClickUpและเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
กรอบการทำงานนี้มีอะไรให้บ้าง? สมาชิกทีมที่อยู่ห่างไกลสามารถใช้เพื่อทำงานร่วมกันและระดมความคิดภายใต้หลังคาเดียวกันได้ แม่แบบนี้ช่วยให้การตั้งเป้าหมายและการติดตามเป้าหมายรายเดือนและรายไตรมาสเป็นไปอย่างราบรื่น สมาชิกทีมสามารถเข้าถึงสถานะของโครงการได้จากตำแหน่งศูนย์กลางและเข้าใจว่าความพยายามของพวกเขาส่งผลต่อเป้าหมายใหญ่ขององค์กรอย่างไร
7. แม่แบบไทม์ไลน์กานต์ของคลิกอัพ
เมื่อคุณมีกำหนดเวลาที่เข้มงวด คุณจำเป็นต้องทำงานตามกำหนดเวลาClickUp's Gantt Timeline Templateเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการโครงการ Waterfall ที่มีความเร่งด่วน ช่วยให้คุณสามารถยึดมั่นในกำหนดเวลา จัดการการพึ่งพาของงาน และทำให้กระบวนการวางแผนของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสามารถติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดายด้วยไทม์ไลน์แบบภาพที่อัปเดตโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าคุณจะดูงานรายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี สถานะที่กำหนดเอง เช่น ถูกบล็อก เสร็จสมบูรณ์ กำลังดำเนินการ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ และต้องทำ ช่วยให้เห็นภาพรวมสถานะของโครงการได้อย่างรวดเร็ว และคุณสามารถกำหนดสีเพื่อแยกแยะสถานะต่างๆ ได้อย่างชัดเจน
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- โครงสร้างและวางแผนโครงการอย่างเป็นระบบ
- กำหนดและจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับแต่ละขั้นตอนของโครงการ
- ติดตามความคืบหน้าและวัดผลเทียบกับแผนเดิมของคุณ
- ลดโอกาสการเกิดความล่าช้าและการเกินงบประมาณ
8. แม่แบบแผนงานแบบมุมมองคัมบังของ ClickUp
การรักษาลำดับขั้นตอนของงานให้ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารโครงการแบบ Waterfall อย่างไรก็ตาม ด้วยลำดับขั้นตอนที่หลากหลาย ผู้รับผิดชอบหลายฝ่าย และความสัมพันธ์ระหว่างงานที่ซับซ้อน อาจทำให้ผู้จัดการโครงการประสบปัญหาในการควบคุมให้ทุกอย่างดำเนินไปตามแผน
นั่นคือจุดที่แม่แบบแผนที่เส้นทางมุมมองแคนบานของ ClickUpมีประโยชน์ มันมีมุมมองแคนบานในตัว ทำให้คุณสามารถลากและวางงานระหว่างคอลัมน์ได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือการแสดงผลจากบุคคลที่สาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเห็นความคืบหน้าของแต่ละงานได้อย่างรวดเร็ว
คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น งานค้าง งานที่กำลังดำเนินการ งานทดสอบ งานที่ต้องทำ และงานเสร็จแล้ว รวมถึงฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น พื้นที่ผลิตภัณฑ์ ระยะเวลา ทีมงาน และคำอธิบายฟีเจอร์ เพื่อให้แน่ใจว่าเทมเพลตนี้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานของคุณอย่างราบรื่น
9. แม่แบบไทม์ไลน์โครงการ ClickUp
เทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดแผนโครงการของ ClickUpนำเสนอเวอร์ชันดิจิทัลของโน้ตติดผนังแบบดั้งเดิม ติดตามไทม์ไลน์โครงการ (สัปดาห์ที่ 1, สัปดาห์ที่ 2 และอื่นๆ) ในแนวนอนและระบุขั้นตอนของโครงการในแนวตั้ง ด้วยการจัดระเบียบทุกขั้นตอนและงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ การจัดการงานทีละขั้นตอนจะง่ายขึ้นก่อนที่จะดำเนินการไปยังขั้นตอนถัดไป
กรอบการทำงานนี้ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นแผนงานโครงการทั้งหมดของคุณได้ในทันที คุณยังสามารถใช้สีเพื่อแยกแยะงานหรือเป้าหมายที่สำคัญเพื่อให้สมาชิกในทีมสามารถจดจำได้
เทมเพลตนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนที่ชอบการเรียนรู้ด้วยภาพหรือผู้ที่ชอบวิธีการจัดการโครงการที่เป็นระเบียบเรียบร้อย
10. แม่แบบการจัดการโครงการ ClickUp
คุณไม่อยากพลาดรายละเอียดที่สำคัญขณะบริหารโครงการในฐานะผู้จัดการโครงการหรือผู้จัดการโปรแกรม
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมในการบริหารโครงการขนาดใหญ่ คุณจึงต้องมีเทมเพลตที่ครอบคลุมซึ่งจัดการรายละเอียดสำคัญแทนคุณ—เช่น ระยะของโครงการ แผนก ประมาณเวลา คำอธิบายโครงการ และตัวชี้วัดความสำเร็จ เป็นต้น
เทมเพลตการจัดการโครงการของ ClickUpเป็นหนึ่งในตัวเลือกดังกล่าว มีความยืดหยุ่นสูงด้วยสถานะที่กำหนดเองได้ 25 สถานะ (ต้องการอัปเดต, กำลังดำเนินการ, เสี่ยง, ฯลฯ) และฟิลด์ที่กำหนดเองได้ 11 ฟิลด์ (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก, รายการที่ต้องส่งมอบ, OKR ของบริษัท, ฯลฯ)
11. แม่แบบการวางแผนโครงการใน ClickUp
การมีแม่แบบการวางแผนโครงการที่สามารถปรับแต่งได้หลากหลายสำหรับโครงการใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาซอฟต์แวร์หรือกลยุทธ์การตลาดนั้นเป็นสิ่งที่ดี และสำหรับสิ่งนั้นแม่แบบการวางแผนโครงการของ ClickUpเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม
มันช่วยให้คุณจัดหมวดหมู่ภารกิจตามลำดับความสำคัญ ผู้รับผิดชอบ วันที่เริ่มต้น วันที่ครบกำหนด ความคืบหน้าของงาน ความพยายามในการทำงาน และอื่นๆ
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- ประหยัดเวลาและแรงงานโดยใช้กรอบการทำงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับการวางแผนโครงการ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกขั้นตอนที่สำคัญได้ถูกบรรจุไว้ในแผนโครงการ
- ให้แนวทางที่มีโครงสร้างเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ทำให้การจัดการโครงการง่ายขึ้นด้วยเทมเพลต ClickUp
ไม่ว่าคุณจะใช้ Waterfall, Agileหรือวิธีการบริหารโครงการแบบใดก็ตาม ClickUp พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณแบ่งโครงการออกเป็นหน่วยย่อยที่จัดการได้ง่าย และทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างราบรื่นไร้รอยต่อ
หากคุณกำลังเผชิญกับกำหนดเวลาที่กระชั้นชิด, จัดการกับหลายโครงการพร้อมกัน, หรือเพียงแค่ต้องการโครงสร้างที่เป็นมาตรฐานเพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ,คลิกอัพมีเทมเพลตการจัดการโครงการที่สามารถปรับแต่งได้หลากหลายพร้อมให้คุณใช้ได้ทันที. เลือกเทมเพลตที่เหมาะกับความต้องการของคุณ, ปรับแต่งให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ, และจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ.