เทมเพลตแผนงานโครงการฟรีใน Excel & ClickUp

ในฐานะผู้จัดการโครงการ บทบาทของคุณคือการขับเคลื่อนโครงการของคุณให้ก้าวหน้าไปอย่างราบรื่นที่สุดตลอดวงจรชีวิตของโครงการ
ในการทำสิ่งนี้ให้สำเร็จ คุณจำเป็นต้องสร้างแผนงานโครงการที่มีประสิทธิภาพ และโชคดีสำหรับคุณ มีเทมเพลตที่สามารถช่วยคุณได้!
ด้วยเทมเพลตที่เหมาะสม คุณจะสามารถสร้างภาพรวมระดับสูงของเป้าหมายโครงการ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และแผนกลยุทธ์ของคุณได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคุณ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ และทีมของคุณ ช่วยให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกันและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องตลอดเวลา
อย่างไรก็ตาม เราได้รวบรวมเทมเพลตแผนงานโครงการฟรี 10 แบบเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นและนำทีมของคุณไปสู่เส้นชัย 🏁
แต่ละเทมเพลตมีวิธีการจัดระเบียบและแสดงภาพแผนงานของคุณในรูปแบบที่ไม่เหมือนใคร ดังนั้นโปรดพิจารณาแต่ละแบบอย่างละเอียดเพื่อดูว่าแบบใดเหมาะสมที่สุดสำหรับโครงการของคุณ!
อะไรคือแบบแผนโครงการ?
แม่แบบแผนที่โครงการเป็นภาพรวมระดับสูงของวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หลักสำคัญ และผลลัพธ์ของโครงการ ซึ่งโดยทั่วไปจะนำเสนอในรูปแบบของไทม์ไลน์
แผนที่เส้นทางเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในด้านการบริหารโครงการ เพราะมันระบุผลลัพธ์ที่ต้องการและขั้นตอนกลยุทธ์ที่ทีมต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น คิดเสียว่ามันเป็นแผนการกระทำที่ชัดเจนซึ่งแสดงถึงระยะเวลา, ความ 우선, และความคาดหวัง และแบ่งเป้าหมายออกเป็นงานย่อย ๆ ที่สามารถทำได้เพื่อช่วยให้ทีมสามารถขับเคลื่อนโครงการไปข้างหน้าได้
นอกจากนี้ ผู้จัดการโครงการสามารถใช้แผนที่โครงการเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงการจัดการทรัพยากร และการบริหารจัดการบุคลากรให้ง่ายขึ้น
ต้องการดูตัวอย่างแผนงานโครงการในมุมมอง Timeline ของ ClickUp หรือไม่? นี่คือตัวอย่างสำหรับคุณ:
หากคุณต้องการสร้างเส้นทางโครงการของคุณเอง คุณสามารถทำได้ตั้งแต่ต้น แต่อาจคุ้มค่ากับเวลาของคุณที่จะศึกษาเทมเพลตของเส้นทางโครงการ เทมเพลตเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้จัดการโครงการเช่นคุณในการสร้างฐานที่มั่นคงสำหรับเส้นทางโครงการของคุณ และช่วยให้คุณและทีมของคุณดำเนินโครงการได้สำเร็จ
มีเทมเพลตให้เลือกมากมาย ดังนั้นเมื่อเลือกเทมเพลตสำหรับโครงการของคุณ ให้แน่ใจว่ามันมีองค์ประกอบเหล่านี้:
- เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ
- ไทม์ไลน์โครงการ
- เป้าหมายสำคัญของโครงการและผลลัพธ์ที่ต้องส่งมอบ
- ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในโครงการ
- การพึ่งพาของโครงการ
พร้อมหรือยังที่จะค้นหาเทมเพลตแผนที่นำทางที่คุณชื่นชอบถัดไป?
10 แม่แบบแผนงานโครงการที่ดีที่สุด
เมื่อคุณค้นพบ คุณจะพบว่ามีเทมเพลตแผนที่เส้นทางหลากหลายประเภท ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณจำเป็นต้องเตรียมตัวด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการหลายแบบที่สามารถปรับแต่งได้ง่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของโครงการของคุณ
ด้วยเหตุนี้ นี่คือเทมเพลตแผนที่ทางสำหรับการจัดการโครงการที่แตกต่างกัน 10 แบบ เพื่อช่วยให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณหรือโครงการอื่น ๆ อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
1. แม่แบบแผนที่โครงการ
อันดับแรกในรายการคือแม่แบบแผนงานโดย ClickUp
เทมเพลตแผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์นี้สามารถช่วยคุณวางแผน, ติดตาม, และจัดการทุกส่วนที่เคลื่อนไหวของโครงการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทั้งหมดในที่เดียว
ผู้จัดการโครงการและผู้จัดการผลิตภัณฑ์สามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- อัปเดตและติดตามความคืบหน้าของงานและโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
- ช่วยให้คุณและทีมของคุณมองเห็นภาพโครงการตั้งแต่การเสนอโครงการจนถึงการแล้วเสร็จ
- วางแผนกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพและคาดการณ์อุปสรรคหรือจุดติดขัดล่วงหน้า
- ทำงานร่วมกับทีมและลูกค้าได้อย่างราบรื่น และปรับปรุงการสื่อสารในโครงการ
แล้วคุณจะได้อะไรจากเทมเพลตนี้?
ประกอบด้วยมุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้า 5 แบบที่โดดเด่น ได้แก่ มุมมองรายการ, มุมมองปริมาณงาน, มุมมองปฏิทิน, มุมมองแกนต์ และมุมมองบอร์ด เพื่อให้คุณเลือกดูโครงการของคุณได้หลากหลายรูปแบบ
นอกจากนี้ ยังมาพร้อมกับสถานะที่กำหนดเองล่วงหน้าของ ClickUpเพื่อช่วยคุณสร้างกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างและราบรื่นและฟิลด์ที่กำหนดเองล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่สำคัญที่สุดของงานและโครงการของคุณสามารถมองเห็นได้โดยง่ายสำหรับคุณ ทีมงานโครงการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้าของคุณ
และเนื่องจาก ClickUp สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ คุณสามารถปรับแต่งแพลตฟอร์มและเทมเพลตให้เหมาะกับความต้องการของโครงการและความชอบในการทำงานของคุณได้
ใช้เทมเพลตแผนที่นำทางนี้เพื่อช่วยคุณสร้างแผนที่นำทางผลิตภัณฑ์ในอุดมคติของคุณได้เพียงไม่กี่คลิก
2. แม่แบบแผนที่เส้นทางอย่างง่าย
คุณกำลังทำงานในโครงการขนาดเล็ก หรืออาจต้องการร่างแผนงานของคุณในเอกสาร?
ดังนั้นแม่แบบแผนที่เส้นทางอย่างง่ายโดย ClickUpจึงเหมาะสำหรับคุณ!
เทมเพลตนี้สามารถช่วยคุณสร้างแผนที่โครงการที่ง่ายแต่มีประสิทธิภาพในมุมมองเอกสารผ่านClickUp Docsซึ่งคุณสามารถแชร์กับทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย และเชื่อมโยงกับงานของคุณ, วัตถุประสงค์, และอื่น ๆ
ภายในเอกสารนี้ คุณจะได้รับส่วนที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยแนะนำคุณในการสร้างแผนงานของคุณ และในกรณีที่โครงการของคุณมีความซับซ้อนมากขึ้น หรือหากคุณต้องการเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมในแผนงานของคุณ เทมเพลตนี้ให้ความยืดหยุ่นในการปรับแต่งทุกส่วนของเอกสารนี้ตามที่คุณต้องการ
มันมีตัวเลือกการจัดรูปแบบให้คุณสามารถจัดรูปแบบและสไตล์เอกสารของคุณได้ตามความต้องการของโครงการที่ไม่เหมือนใครของคุณ คุณสามารถฝังลิงก์, รูปภาพ, วิดีโอ, และอื่น ๆ ได้ และยังสามารถควบคุมสิทธิ์การแก้ไข, การแชร์, และการดูเพื่อให้แผนงานโครงการของคุณได้รับการปกป้องอย่างสมบูรณ์จากการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ต้องการได้ คุณยังสามารถสื่อสารกับทีมของคุณได้โดยการแท็กสมาชิกทีมและมอบหมายความคิดเห็นได้
3. แม่แบบแผนที่ธุรกิจ
เทมเพลตแผนที่ธุรกิจโดย ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้คุณสร้างแผนที่กลยุทธ์ที่ระบุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์หลักของบริษัทคุณ และช่วยให้คุณอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องเพื่อบรรลุเป้าหมายระยะยาวของคุณ เทมเพลตนี้มาพร้อมกับมุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่น มุมมองไทม์ไลน์และมุมมองรายการ เพื่อแสดงวัตถุประสงค์ของโครงการของคุณในรูปแบบที่เป็นระเบียบ นอกจากนี้ คุณยังจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะที่กำหนดเองที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า เพื่อช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
เช่นเดียวกับเทมเพลตอื่น ๆ ใน ClickUp เทมเพลตนี้ก็สามารถปรับแต่งได้เช่นกัน คุณสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความต้องการของโครงการของคุณ และช่วยสนับสนุนธุรกิจของคุณให้เติบโตได้
หากคุณต้องการคำแนะนำขณะใช้เทมเพลตนี้ เพียงไปที่คู่มือเริ่มต้นใช้งานที่รวมอยู่ในเทมเพลต เพื่อช่วยให้คุณใช้เทมเพลตแผนงานนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
4. แผ่นไวท์บอร์ดแผนกลยุทธ์
ด้วยเทมเพลตไวท์บอร์ดแผนกลยุทธ์ ClickUp คุณสามารถพัฒนาแผนที่ทางกลยุทธ์ที่ชัดเจนและสามารถมองเห็นภาพได้ ซึ่งช่วยให้ทีมโครงการของคุณสามารถประสานงานทุกขั้นตอนที่สำคัญในโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
เทมเพลตนี้มีให้ใช้ในClickUp Whiteboards ซึ่งคุณสามารถสร้างไวท์บอร์ดที่มีรายละเอียดเป็นระเบียบ ใช้งานได้จริง (และสวยงาม) ที่แสดงแผนกลยุทธ์ของคุณอย่างชัดเจน
และเนื่องจาก Whiteboards อยู่ในแพลตฟอร์มของ ClickUp คุณจะสามารถเพิ่มงานและโครงการของคุณลงในกระดานไวท์บอร์ดได้อย่างง่ายดาย แบ่งปันแผนงานกับทีมของคุณได้อย่างสะดวก ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์อย่างไร้รอยต่อ และเก็บแผนกลยุทธ์ของคุณไว้คู่กับงานที่ทำอยู่เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงและการมองเห็น
5. แม่แบบเมทริกซ์การส่งข้อความ
หากคุณมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด คุณย่อมทราบดีว่าคุณต้องทำมากกว่าแค่การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ คุณยังต้องมั่นใจว่าคุณมีกลยุทธ์การสื่อสารที่เหมาะสมและการวางตำแหน่งแบรนด์ที่ชัดเจนเพื่อช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แม่แบบเมทริกซ์การสื่อสารโดย ClickUpสามารถช่วยคุณสร้างแผนที่เส้นทางทางการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน, กำหนดแผนที่การสื่อสาร, และสร้างแผนการสื่อสารที่แข็งแกร่งเพื่อให้ทีมของคุณสอดคล้องกับการวางตำแหน่งแบรนด์และการสื่อสารก่อนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของคุณ
เทมเพลตนี้ยังมาพร้อมกับเอกสาร "เริ่มต้นที่นี่" ที่จะช่วยแนะนำคุณในขั้นตอนแรกของการสร้างเมทริกซ์การสื่อสารของคุณเอง
6. แม่แบบแผนงานแบบ Agile สำหรับ Microsoft Excel
หากคุณกำลังใช้เวิร์กชีต Excel เพื่อทำหน้าที่บริหารโครงการของคุณ คุณจำเป็นต้องมีแผนที่นำทางสำหรับการบริหารโครงการเพื่อผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์นี้ นี่คือจุดที่เทมเพลตแผนที่นำทาง Agile สำหรับ Excel เข้ามาช่วย
ด้วยแผนที่นำทางการจัดการโครงการนี้ คุณสามารถติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตที่เรียบง่ายซึ่งช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานและบรรลุเป้าหมายและกำหนดเวลาของโครงการได้ คุณยังสามารถใช้เทมเพลตแผนที่นำทางนี้ โดยเฉพาะเวิร์กชีตที่รวมอยู่ เพื่อป้อนข้อมูลโครงการที่จำเป็นและอัปเดตแผนที่นำทางและโครงการโดยอัตโนมัติเมื่อจำเป็น
7. แผนที่การเลื่อนใน Microsoft Excel
แม่แบบแผนที่การเลื่อนของ Microsoft Excel ช่วยให้คุณสามารถวัดเป้าหมายของโครงการและติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ได้
เมื่อคุณค้นพบ, แบบแผนการจัดการโครงการที่สำคัญนี้ช่วยให้คุณสามารถเข้าใจกิจกรรมของโครงการได้อย่างละเอียด ในขณะเดียวกันก็แจ้งให้คุณทราบถึงผลลัพธ์ที่แท้จริงที่คุณบันทึกไว้ในโครงการของคุณ
นอกจากนี้ แม่แบบแผนที่เส้นทางโครงการนี้ยังมีแผ่นงานสำหรับป้อนข้อมูล; เพียงป้อนข้อมูลของคุณ แล้ว Excel จะอัปเดตแผนที่เส้นทางโดยอัตโนมัติ
8. แม่แบบแผนงานและไทม์ไลน์สำหรับกระบวนการใน Microsoft PowerPoint
แม่แบบไทม์ไลน์แผนงานกระบวนการ Microsoft PowerPoint Process ช่วยให้คุณสามารถสร้างภาพแสดงกระบวนการของคุณได้อย่างชัดเจน
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อวางแผนโครงการและกระบวนการของคุณตั้งแต่แนวคิดจนถึงการเปิดตัว เพิ่มเหตุการณ์สำคัญและวันที่สำคัญตลอดไทม์ไลน์ของคุณ ไฮไลต์เหตุการณ์สำคัญได้อย่างง่ายดาย และติดตามตัวชี้วัดโครงการต่างๆ ในมุมมองแนวนอน
เทมเพลต PowerPoint แผนที่เส้นทางยังมาพร้อมกับคำแนะนำเพื่อช่วยนำทางคุณขณะที่คุณใช้เทมเพลตไทม์ไลน์แผนที่เส้นทาง
9. แม่แบบไทม์ไลน์โครงการใน Excel
เทมเพลตไทม์ไลน์โครงการ Excel ฉบับนี้สามารถช่วยคุณสร้างแผนที่กลยุทธ์ที่องค์กรของคุณสามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน รักษาโซลูชันทางเทคโนโลยี และสนับสนุนวิสัยทัศน์ของบริษัทได้ เทมเพลตนี้ให้คุณเพิ่มจุดสำคัญ จัดระเบียบแผนที่กลยุทธ์ตามธีม ทีม หรือสถานะ และมอบหมายแผนที่กลยุทธ์ให้กับบุคคลหรือแผนกที่เฉพาะเจาะจงได้
10. แม่แบบแผนงานและไทม์ไลน์ใน Excel
แม่แบบแผนที่ธุรกิจมีความคล้ายคลึงกับแผนธุรกิจเพราะสามารถให้ภาพรวมที่ครอบคลุมขององค์กรของคุณ วัตถุประสงค์ที่ต้องการไป และวิธีการที่จะไปถึงจุดนั้นได้
เทมเพลตแผนงานธุรกิจของ Roadmunk ช่วยให้คุณสามารถและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทของคุณแสดงให้เห็นถึงแผนการดำเนินงานที่วางแผนไว้ในแต่ละไตรมาสและในแต่ละแผนกต่างๆ แผนงานประเภทนี้สามารถลดการแบ่งแยกและช่วยให้ทุกคนเห็นภาพรวมได้โดยการให้ความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับวัตถุประสงค์หลักทางธุรกิจ
