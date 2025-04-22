เทมเพลตแผนงานโครงการฟรีใน Excel & ClickUp

บล็อก ClickUp

22 เมษายน 2568

ในฐานะผู้จัดการโครงการ บทบาทของคุณคือการขับเคลื่อนโครงการของคุณให้ก้าวหน้าไปอย่างราบรื่นที่สุดตลอดวงจรชีวิตของโครงการ

ในการทำสิ่งนี้ให้สำเร็จ คุณจำเป็นต้องสร้างแผนงานโครงการที่มีประสิทธิภาพ และโชคดีสำหรับคุณ มีเทมเพลตที่สามารถช่วยคุณได้!

ด้วยเทมเพลตที่เหมาะสม คุณจะสามารถสร้างภาพรวมระดับสูงของเป้าหมายโครงการ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และแผนกลยุทธ์ของคุณได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคุณ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ และทีมของคุณ ช่วยให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกันและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องตลอดเวลา

อย่างไรก็ตาม เราได้รวบรวมเทมเพลตแผนงานโครงการฟรี 10 แบบเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นและนำทีมของคุณไปสู่เส้นชัย 🏁

แต่ละเทมเพลตมีวิธีการจัดระเบียบและแสดงภาพแผนงานของคุณในรูปแบบที่ไม่เหมือนใคร ดังนั้นโปรดพิจารณาแต่ละแบบอย่างละเอียดเพื่อดูว่าแบบใดเหมาะสมที่สุดสำหรับโครงการของคุณ!

อะไรคือแบบแผนโครงการ?

แม่แบบแผนที่โครงการเป็นภาพรวมระดับสูงของวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หลักสำคัญ และผลลัพธ์ของโครงการ ซึ่งโดยทั่วไปจะนำเสนอในรูปแบบของไทม์ไลน์

แผนที่เส้นทางเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในด้านการบริหารโครงการ เพราะมันระบุผลลัพธ์ที่ต้องการและขั้นตอนกลยุทธ์ที่ทีมต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น คิดเสียว่ามันเป็นแผนการกระทำที่ชัดเจนซึ่งแสดงถึงระยะเวลา, ความ 우선, และความคาดหวัง และแบ่งเป้าหมายออกเป็นงานย่อย ๆ ที่สามารถทำได้เพื่อช่วยให้ทีมสามารถขับเคลื่อนโครงการไปข้างหน้าได้

นอกจากนี้ ผู้จัดการโครงการสามารถใช้แผนที่โครงการเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงการจัดการทรัพยากร และการบริหารจัดการบุคลากรให้ง่ายขึ้น

ต้องการดูตัวอย่างแผนงานโครงการในมุมมอง Timeline ของ ClickUp หรือไม่? นี่คือตัวอย่างสำหรับคุณ:

ตัวอย่างแผนงานผลิตภัณฑ์ในมุมมองไทม์ไลน์ของ ClickUp
ชมภาพรวมของแผนงานผลิตภัณฑ์ของคุณในมุมมอง Timeline ของ ClickUp

หากคุณต้องการสร้างเส้นทางโครงการของคุณเอง คุณสามารถทำได้ตั้งแต่ต้น แต่อาจคุ้มค่ากับเวลาของคุณที่จะศึกษาเทมเพลตของเส้นทางโครงการ เทมเพลตเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้จัดการโครงการเช่นคุณในการสร้างฐานที่มั่นคงสำหรับเส้นทางโครงการของคุณ และช่วยให้คุณและทีมของคุณดำเนินโครงการได้สำเร็จ

มีเทมเพลตให้เลือกมากมาย ดังนั้นเมื่อเลือกเทมเพลตสำหรับโครงการของคุณ ให้แน่ใจว่ามันมีองค์ประกอบเหล่านี้:

  • เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ
  • ไทม์ไลน์โครงการ
  • เป้าหมายสำคัญของโครงการและผลลัพธ์ที่ต้องส่งมอบ
  • ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในโครงการ
  • การพึ่งพาของโครงการ

พร้อมหรือยังที่จะค้นหาเทมเพลตแผนที่นำทางที่คุณชื่นชอบถัดไป?

10 แม่แบบแผนงานโครงการที่ดีที่สุด

เมื่อคุณค้นพบ คุณจะพบว่ามีเทมเพลตแผนที่เส้นทางหลากหลายประเภท ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณจำเป็นต้องเตรียมตัวด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการหลายแบบที่สามารถปรับแต่งได้ง่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของโครงการของคุณ

ด้วยเหตุนี้ นี่คือเทมเพลตแผนที่ทางสำหรับการจัดการโครงการที่แตกต่างกัน 10 แบบ เพื่อช่วยให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณหรือโครงการอื่น ๆ อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง

1. แม่แบบแผนที่โครงการ

แม่แบบแผนงาน ClickUp
รับเทมเพลตฟรี!
แม่แบบแผนงาน ClickUp

อันดับแรกในรายการคือแม่แบบแผนงานโดย ClickUp

เทมเพลตแผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์นี้สามารถช่วยคุณวางแผน, ติดตาม, และจัดการทุกส่วนที่เคลื่อนไหวของโครงการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทั้งหมดในที่เดียว

ผู้จัดการโครงการและผู้จัดการผลิตภัณฑ์สามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:

  • อัปเดตและติดตามความคืบหน้าของงานและโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย
  • ช่วยให้คุณและทีมของคุณมองเห็นภาพโครงการตั้งแต่การเสนอโครงการจนถึงการแล้วเสร็จ
  • วางแผนกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพและคาดการณ์อุปสรรคหรือจุดติดขัดล่วงหน้า
  • ทำงานร่วมกับทีมและลูกค้าได้อย่างราบรื่น และปรับปรุงการสื่อสารในโครงการ

แล้วคุณจะได้อะไรจากเทมเพลตนี้?

ประกอบด้วยมุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้า 5 แบบที่โดดเด่น ได้แก่ มุมมองรายการ, มุมมองปริมาณงาน, มุมมองปฏิทิน, มุมมองแกนต์ และมุมมองบอร์ด เพื่อให้คุณเลือกดูโครงการของคุณได้หลากหลายรูปแบบ

นอกจากนี้ ยังมาพร้อมกับสถานะที่กำหนดเองล่วงหน้าของ ClickUpเพื่อช่วยคุณสร้างกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างและราบรื่นและฟิลด์ที่กำหนดเองล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่สำคัญที่สุดของงานและโครงการของคุณสามารถมองเห็นได้โดยง่ายสำหรับคุณ ทีมงานโครงการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้าของคุณ

และเนื่องจาก ClickUp สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ คุณสามารถปรับแต่งแพลตฟอร์มและเทมเพลตให้เหมาะกับความต้องการของโครงการและความชอบในการทำงานของคุณได้

ใช้เทมเพลตแผนที่นำทางนี้เพื่อช่วยคุณสร้างแผนที่นำทางผลิตภัณฑ์ในอุดมคติของคุณได้เพียงไม่กี่คลิก

2. แม่แบบแผนที่เส้นทางอย่างง่าย

เทมเพลตแผนงานแบบง่ายของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เทมเพลตแผนงานแบบง่ายของ ClickUp

คุณกำลังทำงานในโครงการขนาดเล็ก หรืออาจต้องการร่างแผนงานของคุณในเอกสาร?

ดังนั้นแม่แบบแผนที่เส้นทางอย่างง่ายโดย ClickUpจึงเหมาะสำหรับคุณ!

เทมเพลตนี้สามารถช่วยคุณสร้างแผนที่โครงการที่ง่ายแต่มีประสิทธิภาพในมุมมองเอกสารผ่านClickUp Docsซึ่งคุณสามารถแชร์กับทีมของคุณได้อย่างง่ายดาย และเชื่อมโยงกับงานของคุณ, วัตถุประสงค์, และอื่น ๆ

ภายในเอกสารนี้ คุณจะได้รับส่วนที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยแนะนำคุณในการสร้างแผนงานของคุณ และในกรณีที่โครงการของคุณมีความซับซ้อนมากขึ้น หรือหากคุณต้องการเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมในแผนงานของคุณ เทมเพลตนี้ให้ความยืดหยุ่นในการปรับแต่งทุกส่วนของเอกสารนี้ตามที่คุณต้องการ

มันมีตัวเลือกการจัดรูปแบบให้คุณสามารถจัดรูปแบบและสไตล์เอกสารของคุณได้ตามความต้องการของโครงการที่ไม่เหมือนใครของคุณ คุณสามารถฝังลิงก์, รูปภาพ, วิดีโอ, และอื่น ๆ ได้ และยังสามารถควบคุมสิทธิ์การแก้ไข, การแชร์, และการดูเพื่อให้แผนงานโครงการของคุณได้รับการปกป้องอย่างสมบูรณ์จากการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ต้องการได้ คุณยังสามารถสื่อสารกับทีมของคุณได้โดยการแท็กสมาชิกทีมและมอบหมายความคิดเห็นได้

3. แม่แบบแผนที่ธุรกิจ

เทมเพลตแผนที่เส้นทางธุรกิจ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เทมเพลตแผนที่ธุรกิจ ClickUp

เทมเพลตแผนที่ธุรกิจโดย ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้คุณสร้างแผนที่กลยุทธ์ที่ระบุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์หลักของบริษัทคุณ และช่วยให้คุณอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องเพื่อบรรลุเป้าหมายระยะยาวของคุณ เทมเพลตนี้มาพร้อมกับมุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่น มุมมองไทม์ไลน์และมุมมองรายการ เพื่อแสดงวัตถุประสงค์ของโครงการของคุณในรูปแบบที่เป็นระเบียบ นอกจากนี้ คุณยังจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะที่กำหนดเองที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า เพื่อช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

เช่นเดียวกับเทมเพลตอื่น ๆ ใน ClickUp เทมเพลตนี้ก็สามารถปรับแต่งได้เช่นกัน คุณสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความต้องการของโครงการของคุณ และช่วยสนับสนุนธุรกิจของคุณให้เติบโตได้

หากคุณต้องการคำแนะนำขณะใช้เทมเพลตนี้ เพียงไปที่คู่มือเริ่มต้นใช้งานที่รวมอยู่ในเทมเพลต เพื่อช่วยให้คุณใช้เทมเพลตแผนงานนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

4. แผ่นไวท์บอร์ดแผนกลยุทธ์

เทมเพลตไวท์บอร์ดแผนกลยุทธ์ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
เทมเพลตไวท์บอร์ดแผนกลยุทธ์ ClickUp

ด้วยเทมเพลตไวท์บอร์ดแผนกลยุทธ์ ClickUp คุณสามารถพัฒนาแผนที่ทางกลยุทธ์ที่ชัดเจนและสามารถมองเห็นภาพได้ ซึ่งช่วยให้ทีมโครงการของคุณสามารถประสานงานทุกขั้นตอนที่สำคัญในโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

เทมเพลตนี้มีให้ใช้ในClickUp Whiteboards ซึ่งคุณสามารถสร้างไวท์บอร์ดที่มีรายละเอียดเป็นระเบียบ ใช้งานได้จริง (และสวยงาม) ที่แสดงแผนกลยุทธ์ของคุณอย่างชัดเจน

และเนื่องจาก Whiteboards อยู่ในแพลตฟอร์มของ ClickUp คุณจะสามารถเพิ่มงานและโครงการของคุณลงในกระดานไวท์บอร์ดได้อย่างง่ายดาย แบ่งปันแผนงานกับทีมของคุณได้อย่างสะดวก ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์อย่างไร้รอยต่อ และเก็บแผนกลยุทธ์ของคุณไว้คู่กับงานที่ทำอยู่เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงและการมองเห็น

5. แม่แบบเมทริกซ์การส่งข้อความ

แม่แบบเมทริกซ์การสื่อสาร ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
แม่แบบเมทริกซ์การสื่อสาร ClickUp

หากคุณมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด คุณย่อมทราบดีว่าคุณต้องทำมากกว่าแค่การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ คุณยังต้องมั่นใจว่าคุณมีกลยุทธ์การสื่อสารที่เหมาะสมและการวางตำแหน่งแบรนด์ที่ชัดเจนเพื่อช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แม่แบบเมทริกซ์การสื่อสารโดย ClickUpสามารถช่วยคุณสร้างแผนที่เส้นทางทางการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน, กำหนดแผนที่การสื่อสาร, และสร้างแผนการสื่อสารที่แข็งแกร่งเพื่อให้ทีมของคุณสอดคล้องกับการวางตำแหน่งแบรนด์และการสื่อสารก่อนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของคุณ

เทมเพลตนี้ยังมาพร้อมกับเอกสาร "เริ่มต้นที่นี่" ที่จะช่วยแนะนำคุณในขั้นตอนแรกของการสร้างเมทริกซ์การสื่อสารของคุณเอง

6. แม่แบบแผนงานแบบ Agile สำหรับ Microsoft Excel

แม่แบบแผนงานแบบคล่องตัวสำหรับ Microsoft Excel
ผ่านทางไมโครซอฟต์

หากคุณกำลังใช้เวิร์กชีต Excel เพื่อทำหน้าที่บริหารโครงการของคุณ คุณจำเป็นต้องมีแผนที่นำทางสำหรับการบริหารโครงการเพื่อผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์นี้ นี่คือจุดที่เทมเพลตแผนที่นำทาง Agile สำหรับ Excel เข้ามาช่วย

ด้วยแผนที่นำทางการจัดการโครงการนี้ คุณสามารถติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตที่เรียบง่ายซึ่งช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานและบรรลุเป้าหมายและกำหนดเวลาของโครงการได้ คุณยังสามารถใช้เทมเพลตแผนที่นำทางนี้ โดยเฉพาะเวิร์กชีตที่รวมอยู่ เพื่อป้อนข้อมูลโครงการที่จำเป็นและอัปเดตแผนที่นำทางและโครงการโดยอัตโนมัติเมื่อจำเป็น

7. แผนที่การเลื่อนใน Microsoft Excel

แม่แบบแผนงานการเลื่อนใน Microsoft Excel
ผ่านทางไมโครซอฟต์

แม่แบบแผนที่การเลื่อนของ Microsoft Excel ช่วยให้คุณสามารถวัดเป้าหมายของโครงการและติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ได้

เมื่อคุณค้นพบ, แบบแผนการจัดการโครงการที่สำคัญนี้ช่วยให้คุณสามารถเข้าใจกิจกรรมของโครงการได้อย่างละเอียด ในขณะเดียวกันก็แจ้งให้คุณทราบถึงผลลัพธ์ที่แท้จริงที่คุณบันทึกไว้ในโครงการของคุณ

นอกจากนี้ แม่แบบแผนที่เส้นทางโครงการนี้ยังมีแผ่นงานสำหรับป้อนข้อมูล; เพียงป้อนข้อมูลของคุณ แล้ว Excel จะอัปเดตแผนที่เส้นทางโดยอัตโนมัติ

8. แม่แบบแผนงานและไทม์ไลน์สำหรับกระบวนการใน Microsoft PowerPoint

แม่แบบแผนงานและไทม์ไลน์กระบวนการใน Microsoft PowerPoint
ผ่านทางไมโครซอฟต์

แม่แบบไทม์ไลน์แผนงานกระบวนการ Microsoft PowerPoint Process ช่วยให้คุณสามารถสร้างภาพแสดงกระบวนการของคุณได้อย่างชัดเจน

ใช้เทมเพลตนี้เพื่อวางแผนโครงการและกระบวนการของคุณตั้งแต่แนวคิดจนถึงการเปิดตัว เพิ่มเหตุการณ์สำคัญและวันที่สำคัญตลอดไทม์ไลน์ของคุณ ไฮไลต์เหตุการณ์สำคัญได้อย่างง่ายดาย และติดตามตัวชี้วัดโครงการต่างๆ ในมุมมองแนวนอน

เทมเพลต PowerPoint แผนที่เส้นทางยังมาพร้อมกับคำแนะนำเพื่อช่วยนำทางคุณขณะที่คุณใช้เทมเพลตไทม์ไลน์แผนที่เส้นทาง

9. แม่แบบไทม์ไลน์โครงการใน Excel

แม่แบบไทม์ไลน์โครงการ Excel
ผ่านทางไมโครซอฟต์

เทมเพลตไทม์ไลน์โครงการ Excel ฉบับนี้สามารถช่วยคุณสร้างแผนที่กลยุทธ์ที่องค์กรของคุณสามารถนำมาใช้เพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน รักษาโซลูชันทางเทคโนโลยี และสนับสนุนวิสัยทัศน์ของบริษัทได้ เทมเพลตนี้ให้คุณเพิ่มจุดสำคัญ จัดระเบียบแผนที่กลยุทธ์ตามธีม ทีม หรือสถานะ และมอบหมายแผนที่กลยุทธ์ให้กับบุคคลหรือแผนกที่เฉพาะเจาะจงได้

10. แม่แบบแผนงานและไทม์ไลน์ใน Excel

แม่แบบแผนงานและไทม์ไลน์ใน Excel
ผ่านทางไมโครซอฟต์

แม่แบบแผนที่ธุรกิจมีความคล้ายคลึงกับแผนธุรกิจเพราะสามารถให้ภาพรวมที่ครอบคลุมขององค์กรของคุณ วัตถุประสงค์ที่ต้องการไป และวิธีการที่จะไปถึงจุดนั้นได้

เทมเพลตแผนงานธุรกิจของ Roadmunk ช่วยให้คุณสามารถและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทของคุณแสดงให้เห็นถึงแผนการดำเนินงานที่วางแผนไว้ในแต่ละไตรมาสและในแต่ละแผนกต่างๆ แผนงานประเภทนี้สามารถลดการแบ่งแยกและช่วยให้ทุกคนเห็นภาพรวมได้โดยการให้ความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับวัตถุประสงค์หลักทางธุรกิจ

สร้างแผนที่สู่ความสำเร็จด้วยเทมเพลต

ความสำเร็จของโครงการขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีซอฟต์แวร์แผนที่เส้นทาง ที่มั่นคงและ แผนที่เส้นทางกลยุทธ์ที่แน่นหนาเพื่อช่วยนำทางทีมของคุณ ให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน ระบุความเสี่ยงและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และอยู่ในเส้นทางเพื่อให้บรรลุข้อกำหนดของโครงการของคุณ

ดังนั้น ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตแผนที่เส้นทางที่เราได้รวบรวมไว้ให้คุณที่นี่ ตั้งแต่เทมเพลตแผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์ไปจนถึงเทมเพลตแผนที่เส้นทางเทคโนโลยี

ด้วยเทมเพลตแผนงานที่ดีในมือและซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เช่นClickUp ในเครื่องมือของคุณ คุณจะพร้อมอย่างเต็มที่ในการจัดการทุกโครงการที่เข้ามา มันมีห้องสมุดของเทมเพลตและคุณสมบัติหลายร้อยอย่างเพื่อให้คุณมีเครื่องมือที่จำเป็นในการดำเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จ

ทดลองใช้ฟรี—เริ่มต้นสร้างแผนที่เส้นทางสู่ความสำเร็จของคุณได้ฟรีวันนี้กับ ClickUp!