10 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฟรีใน Word, Excel และ ClickUp

ขั้นตอนการเสนอโครงการมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรวบรวมรายละเอียดที่จำเป็น หากไม่มีกรอบการทำงานที่มั่นคง หัวหน้าทีมจะไม่ทราบว่าใครรับผิดชอบอะไร หรือผู้ร่วมงานแต่ละคนจะไม่ทราบถึงสิ่งที่คาดหวังไว้
ข้อมูลจาก ResearchGateแสดงให้เห็นว่าเกือบ 40% ของโครงการล้มเหลวเนื่องจากมีการวางแผนที่ไม่เพียงพอ และหากเกิดปัญหาการสื่อสาร—อัตราการล้มเหลวของโครงการจะเพิ่มขึ้นเกือบ 60%
ทีมต่าง ๆ รู้ถึงความเสี่ยงนี้ ซึ่งเป็นเหตุผลที่คุณเห็นว่ามีผู้สนใจมากขึ้นที่ใช้เทมเพลตข้อเสนอโครงการก่อนที่จะกดปุ่ม เปิดตัว หากคุณเป็นผู้จัดการทีม เทมเพลตข้อเสนอโครงการควรทำหน้าที่เป็นรายการตรวจสอบโดยละเอียดสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของคุณ
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการไม่เพียงแต่ให้รายละเอียดที่จำเป็นเท่านั้น แต่ยังช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกด้วย นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณได้รับการอนุมัติงบประมาณในขณะที่เน้นย้ำถึงผลกระทบของความสำเร็จ
เพื่อช่วยให้คุณเตรียมตัวให้พร้อม เราได้รวบรวม 10 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้ได้—ฟรีทั้งหมด แต่ก่อนที่เราจะลงรายละเอียด มาดูกันก่อนว่าข้อเสนอโครงการคืออะไร
โครงการเสนอคืออะไร?
โครงการเสนอ คือกระบวนการที่มีการบันทึกไว้ซึ่งระบุและกำหนดข้อกำหนดที่จำเป็นทั้งหมดของโครงการที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องทำให้สำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ โครงการเสนอที่วางแผนอย่างดีจะให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่นงบประมาณ,ระยะเวลา,วัตถุประสงค์, และเป้าหมายโดยรวม
เป้าหมายคือการให้ทุกคน มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ และที่สำคัญกว่านั้น คือเห็นพ้องต้องกันกับกรอบโครงการที่กำหนดไว้
การได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหัวหน้าทีมของคุณเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการ ดังนั้นทำไมไม่ลองสรุปรายละเอียดที่สำคัญที่สุดเพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้นจริง? คิดถึงข้อเสนอโครงการว่าเป็นโอกาสเดียวของคุณในการแสดงให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเห็น:
- ทำไมสิ่งนี้จึงเป็น—อย่างแท้จริง—ความคิดที่ยอดเยี่ยม
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถใช้เวทมนตร์ของพวกเขาเพื่อช่วยให้คุณชนะได้อย่างไร
- ทำไมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณถึงโชคดีพอที่จะได้ทำงานในโครงการที่ยอดเยี่ยมนี้
โอเค—บางทีคำว่า โชคดี อาจจะไม่ถูกต้องนัก แต่ข้อเสนอโครงการที่รัดกุมและชัดเจนจะดึงดูดความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทำให้พวกเขาตื่นเต้นที่จะมีส่วนร่วม นอกจากนี้ ข้อเสนอควรเน้นย้ำถึงความสำเร็จที่อาจเกิดขึ้นซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้เห็นจากการทำงานร่วมกับคุณ—เพราะใครล่ะที่จะไม่ชอบความสำเร็จจากโครงการใหม่ในพอร์ตโฟลิโอของตัวเองในช่วงเวลาประเมินผลงาน?
10 แม่แบบข้อเสนอโครงการฟรีเพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หากเรายังไม่สามารถโน้มน้าวใจคุณได้ เราจะพูดอีกครั้ง—ข้อเสนอโครงการเป็นสิ่งจำเป็นต่อความสำเร็จของโครงการและความร่วมมือของทีมคุณ น่าเสียดายที่แม่แบบข้อเสนอโครงการทั้งหมดไม่ได้เหมือนกัน
เทมเพลตที่ยอดเยี่ยมไม่เพียงแต่ตอบโจทย์ทุกข้อของคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยให้การวางแผน การทำงานร่วมกัน และการจัดโครงสร้างกรอบงานที่คุณเสนอเป็นเรื่องง่ายขึ้นอีกด้วย ลองดู 10 เทมเพลตข้อเสนอโครงการที่มีประโยชน์ที่สุดเหล่านี้ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ:
1. แม่แบบข้อเสนอโครงการ ClickUp
ประเภทข้อเสนอที่เหมาะสม: ที่ร้องขอ, ที่ไม่ได้ร้องขอ, ไม่เป็นทางการ, ต่ออายุ, ต่อเนื่อง, และเพิ่มเติม
การบันทึกข้อเสนอโครงการของคุณไม่จำเป็นต้องใช้เพียงข้อความที่เขียนเสมอไป ในความเป็นจริง ข้อเสนอที่มีภาพประกอบสามารถช่วยถ่ายทอดแนวคิดและกรอบงานของคุณได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
นั่นคือเหตุผลที่แม่แบบข้อเสนอโครงการ ClickUpเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในการนำเสนอแผนของคุณอย่างมีภาพลักษณ์ที่ชัดเจน แม่แบบนี้ใช้ ClickUp Docs เพื่อส่งเสริมข้อเสนอของคุณอย่างสดใสในรูปแบบที่สามารถแก้ไขได้อย่างสมบูรณ์
การปรับแต่งคือสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อพูดถึงการจัดการโครงการ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมเทมเพลตของ ClickUp จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้นำโครงการที่ต้องการปรับแต่งข้อเสนอให้ตรงกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเฉพาะของพวกเขา
ClickUp มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่ช่วยให้คุณสามารถมอบหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้แสดงความคิดเห็นได้อย่างรวดเร็ว พร้อมคำแนะนำที่ชัดเจนและตำแหน่งที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้า ออกแบบมาเพื่อช่วยให้หน่วยงานนำเสนอแนวทางแก้ไข จัดการความคาดหวัง และได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพ
โบนัส: เครื่องมือการจัดการข้อเสนอ
2. แม่แบบข้อเสนอสำหรับเอเจนซี่ครีเอทีฟ ClickUp
ประเภทข้อเสนอที่เหมาะสม: ที่ร้องขอ, ที่ไม่ได้ร้องขอ, ไม่เป็นทางการ, ต่ออายุ, และต่อเนื่อง
หากคุณบริหารลูกค้าให้กับเอเจนซี่สร้างสรรค์ คุณกำลังขายบริษัทของคุณให้กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าที่มีศักยภาพอยู่เสมอ เอเจนซี่สร้างสรรค์จำเป็นต้องเน้นย้ำจุดเด่นที่ทำให้แตกต่างจากคู่แข่ง และท้ายที่สุดต้องแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าพวกเขาสามารถทำสิ่งนี้ได้อย่างไร และภายในระยะเวลาใด
คุณทราบหรือไม่ว่าจากการสำรวจของเอเจนซี่การตลาดSprout Socialพบว่ามากกว่า 4 ใน 5 ของเอเจนซี่ปรับแต่งข้อเสนอของพวกเขาสำหรับลูกค้าแต่ละรายโดยเฉพาะ?
หากคุณต้องการเน้นและปรับแต่งข้อเสนอของคุณให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายอย่างแท้จริงการใช้เทมเพลตข้อเสนอสำหรับเอเจนซี่สร้างสรรค์ของ ClickUpเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยม เทมเพลตนี้จะช่วยให้การนำเสนอของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแท็กที่ปรับแต่งได้ ฟิลด์ที่กำหนดเอง และแถบแสดงความคืบหน้าที่ชัดเจน
สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำอย่างละเอียดได้อย่างง่ายดาย โดยสามารถมอบหมายงาน สร้างงานย่อยที่สำคัญ ระบุความคิดเห็นให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และกำหนดสถานะความสำคัญเพื่อแสดงขั้นตอนที่สำคัญที่สุดให้ทุกคนทราบ
3. แม่แบบคำขอข้อเสนอของ ClickUp
ประเภทข้อเสนอที่เหมาะสม: ข้อเสนอที่ได้รับคำขอ, การต่ออายุ, การดำเนินการต่อเนื่อง, และข้อเสนอเพิ่มเติม
เทมเพลต RFP ของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ทำงานในสาขาที่ไม่มีการแข่งขันหรือมีการแข่งขันน้อย เมื่อต้องการเน้นความเชี่ยวชาญของคุณในข้อเสนอโครงการ ประเภทของข้อเสนอที่ร้องขอแบบนี้ต้องการเทมเพลตที่สามารถทำได้เหนือกว่าด้วยรายละเอียดที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของโครงการ
RFP จำเป็นต้องมีความละเอียดรอบคอบและให้ข้อมูลที่ครบถ้วน เพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองเทมเพลต RFPของ ClickUp มอบความสามารถให้คุณทำงานจากรายการตรวจสอบขนาดใหญ่ที่ได้รับการปรับแต่งโดยผู้จัดการโครงการ ClickUp ผู้เชี่ยวชาญ!
ไม่ใช่ว่า RFP ทุกฉบับจะเหมือนกันทั้งหมด แต่มีความคล้ายคลึงกันและคำขอทั่วไปมากมายที่เทมเพลต ClickUp นี้รวมไว้ เริ่มต้นเพื่อเริ่มกระบวนการเสนอโครงการของคุณหรือใช้เพื่อเพิ่มรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นในกรอบการทำงานของคุณ
ดูเทมเพลตคำขอใบเสนอราคาเหล่านี้!
4. แม่แบบคำขอเสนอราคาสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย ClickUp
ประเภทข้อเสนอที่เหมาะสม: ที่ร้องขอ, ที่ไม่ได้ร้องขอ, ไม่เป็นทางการ, ต่ออายุ, ต่อเนื่อง, และเพิ่มเติม
ทีมพัฒนามักมีชื่อเสียงในเรื่องที่ต้องการข้อมูลโครงการอย่างรวดเร็ว และต้องการทราบวิธีแก้ปัญหาหรือความคาดหวังของโครงการยิ่งเร็วยิ่งดี
การทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีการส่งมอบโครงการสูงทำให้นักพัฒนาเว็บมีความกระชับกับไทม์ไลน์ของโครงการของพวกเขา เนื่องจากพวกเขามักจะทำงานจากสปรินต์ของโครงการ
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อช่วยค้นหาผู้เสนอราคาสำหรับโครงการพัฒนาเว็บไซต์ของคุณ ที่จริงแล้วเทมเพลตคำขอข้อเสนอของ ClickUpได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับโครงการพัฒนาเว็บไซต์และการสร้างข้อเสนอโครงการที่ชัดเจน
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยคู่มือเริ่มต้นใช้งานพร้อมตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับ ClickUp Docs เพื่อให้คุณเพิ่มพันธกิจวัตถุประสงค์ของโครงการ วิสัยทัศน์ กำหนดการ และอื่น ๆ ได้อย่างครบถ้วน
5. แม่แบบข้อเสนอเชิงพาณิชย์ ClickUp
ประเภทข้อเสนอที่เหมาะสม: ที่ร้องขอ, ที่ไม่ได้ร้องขอ, การต่อเนื่อง, และเพิ่มเติม
แน่นอน—มีแม่แบบข้อเสนอโครงการและเอกสารข้อเสนอทางธุรกิจมากมายให้คุณเลือกใช้ แต่สำหรับธุรกิจที่ต้องการข้อเสนอเชิงพาณิชย์โดยเฉพาะเพื่อนำเสนอให้กับนักลงทุน เจ้าของที่ดิน หรือบริษัทก่อสร้าง คุณจำเป็นต้องมีเอกสารที่ครบถ้วนและได้รับการจัดทำอย่างละเอียดทุกประการ
เทมเพลตข้อเสนอเชิงพาณิชย์ของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการนำเสนอข้อเสนอทางธุรกิจของตนต่อพันธมิตรปัจจุบันหรือพันธมิตรที่มีศักยภาพ รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับขอบเขตโครงการทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ การมีข้อเสนอโครงการที่ปรับให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณยังช่วยสร้างความประทับใจที่ดีกว่ามาก
นี่เป็นความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจเชิงพาณิชย์ที่ใช้เทมเพลตโครงการ Google Doc ที่เรียบง่ายซึ่งอาจไม่มีอะไรนอกเหนือจากโลโก้บริษัทและคำแถลงพันธกิจ ถึงเวลาแล้วที่จะอัปเกรดเป็น ClickUp
6. แม่แบบเนื้อเรื่องโครงการ ClickUp
ประเภทข้อเสนอที่เหมาะสม: ที่ร้องขอ, ที่ไม่ได้ร้องขอ, ไม่เป็นทางการ, และการต่ออายุ
เรื่องราวของโครงการสามารถเป็นเอกสารที่ยาวซึ่งรวมถึงความคิด, แนวคิด, และข้อเสนอแนะทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว. พวกมันช่วยในการจัดระเบียบไทม์ไลน์ของโครงการโดยรวมและถามคำถามที่สำคัญเกี่ยวกับ ใคร, อะไร, ที่ไหน, เมื่อไหร่, ทำไม, และ อย่างไร.
เทมเพลตเรื่องเล่าโครงการ ClickUpทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบหลักของโครงการของคุณ โดยให้ภาพรวมของสรุป เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ไทม์ไลน์ของโครงการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และอื่นๆ
ความสามารถในการปรับแต่งเรื่องราวของโครงการของคุณเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างข้อเสนอทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการนี้ช่วยให้คุณไม่ใช้ภาษาที่ซับซ้อนเกินไปในการอธิบายโครงการโดยไม่ทำให้ข้อมูลหรือขอบเขตของโครงการถูกมองข้ามไป.
7. แบบฟอร์มข้อเสนอการบริการ Microsoft Word
ประเภทข้อเสนอที่เหมาะสม: ไม่ได้ร้องขอ, ไม่เป็นทางการ, ต่ออายุ, ต่อเนื่อง, และเพิ่มเติม
หากคุณกำลังมองหาแม่แบบข้อเสนอโครงการสำหรับ Microsoft Word ที่ฟรีและเรียบง่ายมากเพื่อใช้สำหรับโครงการที่คุณจะเสนอครั้งต่อไป นี่คือสิ่งที่คุณต้องการแม่แบบข้อเสนอการบริการของ Microsoftช่วยให้คุณแบ่งการนำเสนอข้อเสนอทางธุรกิจของคุณออกเป็นส่วนๆ ได้อย่างเป็นระเบียบ
นอกจากนี้ แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการหน้าเดียวนี้ยังช่วยให้คุณสามารถนำเสนอวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และแนวทางโดยรวมในการกำหนดราคาและตารางเวลาของโครงการได้อย่างครบถ้วน ตารางที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าช่วยให้คุณสามารถระบุรายละเอียดที่ถูกต้องและเกี่ยวข้องกับโครงการของคุณได้อย่างชัดเจน—ทั้งหมดนี้ในเอกสาร Word เดียว
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เป็นทางออกชั่วคราวสำหรับการเจรจาสัญญาหรือการต่ออายุโครงการเก่าได้
8. แม่แบบข้อเสนอโครงการ Microsoft Word โดย Template.net
ประเภทข้อเสนอที่เหมาะสม: ไม่ได้ร้องขอ, ไม่เป็นทางการ, และการดำเนินการต่อ
Microsoft Word อาจไม่ใช่แพลตฟอร์มชั้นนำสำหรับแม่แบบโครงการที่ออกแบบมาอย่างดี แต่แม่แบบข้อเสนอโครงการจาก Template.netนี้ยกระดับขึ้นไปอีกขั้น แม่แบบข้อเสนอโครงการฟรีนี้ช่วยให้คุณนำเสนอโครงการของคุณต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้โดยไม่ต้องให้พวกเขาดูเอกสาร Word ที่ดูจืดชืด
อย่างไรก็ตาม การปรับแต่งนอกเหนือจากการแก้ไขข้อความนั้นค่อนข้างจำกัด แม่แบบจะจัดโครงสร้างสรุปผู้บริหาร ปัญหา วิธีแก้ไข และวัตถุไว้อย่างชัดเจน ในขณะเดียวกัน แม่แบบก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์มากนัก
คุณสามารถเพิ่มส่วนต่าง ๆ ได้ และโปรแกรมมันบนอุปกรณ์ส่วนใหญ่ได้ ซึ่งทำให้เป็นโซลูชันที่ง่ายมากสำหรับการวางแผนโครงการที่คุณเสนอ
9. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการสุดท้ายของ Microsoft Word โดย Template.net
ประเภทข้อเสนอที่เหมาะสม: ที่ได้รับการร้องขอ, ที่ไม่ได้ร้องขอ, และเพิ่มเติม*
สำหรับนักวิชาการ ครู และนักศึกษา โครงการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ในการเสนอโครงการวิจัยที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยการแบ่งส่วนที่เรียบง่ายแต่เป็นมืออาชีพแม่แบบโครงการวิจัยขั้นสุดท้ายของ Template.net Universityที่ละเอียดถี่ถ้วนนี้มีส่วนที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณหรือทีมของคุณแก่สถาบันการศึกษา
นอกจากนี้ยังมีส่วนที่ช่วยให้คุณจัดทำไทม์ไลน์สำหรับรายละเอียดโครงการ ราคาสำหรับการวิจัย และข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการ หากคุณต้องการเทมเพลตที่ปรับแต่งได้สำหรับข้อเสนอโครงการทางวิชาการของคุณ นี่คือสิ่งที่คุณต้องการ
10. แบบฟอร์มโครงการเว็บไซต์ Microsoft Word โดย Template.net
ประเภทข้อเสนอที่เหมาะสม: ไม่เป็นทางการ, ต่ออายุ, ต่อเนื่อง, และเพิ่มเติม*
ต้องการเสนอโครงการเว็บไซต์ของคุณให้กับธุรกิจหรือให้รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการของคุณผ่านข้อเสนอที่ร้องขอใช่ไหม?แม่แบบข้อเสนอโครงการเว็บไซต์จาก Template.netอาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณ
ในเทมเพลตข้อเสนอโครงการนี้ คุณจะได้รับโครงสร้างที่เรียบง่ายเพื่อเน้นประเด็นสำคัญ:
- คุณเป็นใครและคุณทำอะไร
- ไทม์ไลน์ของโครงการและวันที่สำคัญ
- โครงสร้างราคาที่คุณเสนอสำหรับการสร้างเว็บไซต์
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการเว็บไซต์ที่เสนอ
นักพัฒนาเว็บสามารถเห็นพ้องต้องกันได้ในเรื่องหนึ่ง—โครงการสามารถหลุดออกจากเส้นทางได้อย่างรวดเร็ว นั่นคือเหตุผลที่การรวมรายละเอียดของโครงการทั้งหมดและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับขอบเขตของโครงการไว้ในข้อเสนอโครงการโดยตรงนั้นมีประโยชน์
6 ประเภทของข้อเสนอโครงการ
ผู้จัดการโครงการและผู้นำโครงการมักทำงานกับข้อเสนอโครงการหกประเภทที่แตกต่างกัน ซึ่งบันทึกเป้าหมายเฉพาะของโครงการแต่ละโครงการ ก่อนที่จะนำโครงร่างข้อเสนอโครงการใหม่มาใช้ ควรทำความคุ้นเคยกับข้อเสนอทั้งหกประเภทก่อน:
1. โครงการที่ขอเสนอ
เช่นเดียวกับที่ฟังดู โครงการประเภทนี้เกิดขึ้นเมื่อมีคนขอหรือร้องขอข้อเสนอจากคุณ เป้าหมายคือการได้รับคำแนะนำหรือแนวทางจากผู้เชี่ยวชาญของคุณเกี่ยวกับกรอบโครงการเฉพาะ ซึ่งมักมาในรูปแบบของ RFP หรือคำขอข้อเสนอ และไม่ได้แข่งขันกับข้อเสนออื่นๆ (เช่น ธุรกิจหรือหน่วยงานที่แข่งขันกัน)
2. ข้อเสนอโครงการที่ไม่ได้รับเชิญ
ในทางกลับกัน ข้อเสนอที่ไม่ได้รับการร้องขอโดยทั่วไปจะถูกส่งโดยไม่ได้มีการร้องขอหรือการขอข้อเสนอ (RFP) ที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ของรูปแบบนี้คือการเน้นย้ำว่ากรอบการทำงานของคุณมีความเหนือกว่าอย่างไร ซึ่งเป็นเหตุผลที่ข้อเสนอที่ไม่ได้รับการร้องขอถูกใช้บ่อยในการประมูลจากผู้รับเหมา
3. ข้อเสนอโครงการอย่างไม่เป็นทางการ
ขอความกรุณาส่งข้อเสนอที่ไม่เป็นทางการจากลูกค้าหรือธุรกิจที่ไม่ได้ต้องการ RFP แต่ต้องการแนวทางที่เป็นการสนทนาเพื่อเสนอโครงการ เป้าหมายของรูปแบบนี้คือความยืดหยุ่นมากขึ้นเนื่องจากต้องการความเฉพาะเจาะจงน้อยกว่า
4. ข้อเสนอโครงการต่ออายุ
โครงการเสนอการต่ออายุจะถูกส่งไปยังลูกค้าปัจจุบันเพื่อพยายามให้บริการดำเนินต่อไป ขยาย หรือยกระดับขึ้นตามกรอบที่คุณเสนอ โดยทั่วไปแล้ว เป้าหมายของข้อเสนอนี้คือการเน้นผลลัพธ์หรือการผลิตที่ผ่านมาเพื่อส่งเสริมการยอมรับเพิ่มเติม
5. ข้อเสนอโครงการต่อเนื่อง
แทนที่จะโน้มน้าวลูกค้าหรือธุรกิจเกี่ยวกับแผนของคุณ การเสนอโครงการต่อเนื่องจะสื่อสารหรือเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการเริ่มต้นหรือความคืบหน้าปัจจุบันของโครงการ เป้าหมายคือการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลและอัปเดตอยู่เสมอ—แทนที่จะโน้มน้าวให้พวกเขายอมรับข้อเสนอ
6. ข้อเสนอโครงการเพิ่มเติม
ข้อเสนอโครงการเสริมทำงานเหมือนข้อเสนอการดำเนินการต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอประเภทนี้ไม่ได้เพียงแค่ให้ข้อมูลอัปเดตเท่านั้น แต่ยังขอทรัพยากรเพิ่มเติม—ไม่ว่าจะเป็นแรงงานหรือเงินทุน เป้าหมายคือการโน้มน้าวผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่ามีความจำเป็นเพิ่มเติมในการดำเนินการตามแผนเดิมให้เสร็จสมบูรณ์
ใครได้ประโยชน์จากการใช้โครงการเสนอ?
ธุรกิจ: ข้อเสนอโครงการมีความสำคัญสำหรับธุรกิจในการทำความเข้าใจขอบเขตของโครงการและทำให้มั่นใจว่าโครงการจะเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา เอกสารนี้ช่วยให้พวกเขาติดตามความคืบหน้าและทำให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการอัปเดตที่จำเป็นสำหรับโครงการ
ผู้จัดการโครงการ: ข้อเสนอโครงการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้จัดการโครงการในการกำหนดความคาดหวังและทำให้แน่ใจว่าโครงการจะเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา เอกสารนี้สรุปกรอบเวลา งบประมาณ ขอบเขต วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง และข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
สิ่งที่ควรรวมไว้ในเอกสารโครงการที่เสนอ
- สรุปโครงการ: อธิบายสั้น ๆ ว่าโครงการนี้เกี่ยวกับอะไร มีจุดมุ่งเน้นอะไร และผลลัพธ์ที่คาดหวังคืออะไร นี่เป็นการแนะนำแผนของคุณ และช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจถึงความเกี่ยวข้องของโครงการ
- เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการ: แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงเป้าหมายที่ต้องการหรือผลลัพธ์สุดท้ายของโครงการ ส่วนนี้เน้นย้ำถึงสิ่งที่โครงการของคุณตั้งใจจะบรรลุ
- กรอบเวลาของโครงการ: กรุณาให้กรอบเวลาโดยประมาณสำหรับการเสร็จสิ้นโครงการ รวมถึงจุดสำคัญหลัก ๆ ของโครงการด้วย กรอบเวลานี้จะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถประเมินความเป็นไปได้ของโครงการของคุณได้
- ประมาณการงบประมาณ: กำหนดแผนงบประมาณโดยละเอียดที่ครอบคลุมการจัดสรรทรัพยากร ต้นทุนแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของโครงการ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณเห็นภาพล่วงหน้าเกี่ยวกับความต้องการในการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น
- การประเมินความเสี่ยง: ระบุความเสี่ยงและความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาของโครงการ แสดงให้เห็นว่าคุณได้เตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
- วิธีการ: อธิบายแนวทางหรือวิธีการที่จะใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ส่วนนี้จะแสดงให้เห็นว่าคุณวางแผนที่จะจัดการกับโครงการอย่างไร
- ความต้องการทรัพยากร: ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับกำลังคน วัสดุ และทรัพยากรอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการนี้ ข้อมูลนี้จะช่วยให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับความต้องการของโครงการ
- บทบาทและความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: รายละเอียดบทบาทของผู้เข้าร่วมแต่ละคน โดยเน้นย้ำถึงการมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายของโครงการ สิ่งนี้จะช่วยส่งเสริมความรับผิดชอบและความชัดเจนให้กับทีม
- การประเมินโครงการ: ส่วนนี้ระบุวิธีการวัดและประเมินความสำเร็จของโครงการ ระบุตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่จะใช้ในการวัดประสิทธิผลและความสำเร็จของโครงการ
- สรุปโครงการ/ปิดโครงการ: สรุปอย่างรอบคอบโดยสรุปทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เป้าหมายของโครงการ, งานที่ต้องทำ, ระยะเวลา, และผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้ สรุปนี้เชื่อมโยงทุกแง่มุมที่สำคัญของข้อเสนอแนะไว้ด้วยกันอย่างเรียบร้อย
- ภาคผนวกเพิ่มเติม: แนบเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ ที่อาจช่วยให้ข้อเสนอโครงการของคุณมีความชัดเจนหรือได้รับการสนับสนุนมากขึ้น ซึ่งอาจรวมถึงแผนภูมิข้อมูล, แบบจำลอง, งานวิจัยที่มีอยู่, เป็นต้น
ชนะใจธุรกิจด้วยเทมเพลตข้อเสนอโครงการจาก ClickUp
ข้อเสนอโครงการไม่จำเป็นต้องน่าเบื่อ—หรืออยู่ในเอกสาร Word ที่น่าเบื่อเช่นกัน โชคดีที่ ClickUp มีเทมเพลตสำเร็จรูปหลายร้อยแบบเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นแผนโครงการ ข้อเสนอ หรือคำขอที่กำลังจะเข้ามาได้อย่างง่ายดาย
ไม่ว่าคุณต้องการจะรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, มอบหมายงานให้เพื่อนร่วมทีม, หรือเพียงแค่ต้องการให้ข้อเสนอโครงการของคุณดูสวยงามมากขึ้น, ClickUp คือคำตอบสำหรับคุณ.
ส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร?
เทมเพลตทั้งหมดของเรา ฟรีทั้งหมด สร้างพื้นที่ทำงานของคุณเองใช้เทมเพลตสำเร็จรูป และเริ่มต้นวันนี้!