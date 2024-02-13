10 แม่แบบแนวทางการสร้างแบรนด์ฟรีสำหรับทีมการตลาดของคุณ

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "อะไรคือแม่แบบแนวทางการสร้างแบรนด์?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "เทมเพลตแนวทางแบรนด์คือเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์และสอดคล้องกันสำหรับบริษัทของตน สามารถรวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น โลโก้ แบบอักษร สโลแกน และทุกสิ่งที่ช่วยให้ผู้คนจดจำแบรนด์ของคุณได้เมื่อเห็นทางออนไลน์" } } ] }
อยากรู้เคล็ดลับความสำเร็จของธุรกิจหรือไม่? การมีสินค้าที่ดีและกลยุทธ์การตลาดที่คิดมาอย่างดีนั้นสำคัญ แต่สิ่งที่ทำให้ธุรกิจที่ดีที่สุดแตกต่างจากที่เหลือคือการมีแบรนด์ที่แข็งแกร่ง
แม้ว่าการลงทุนในแบรนด์ของคุณอาจดูเหมือนเป็นงานที่หนัก แต่ผลลัพธ์ที่ได้อาจเปลี่ยนแปลงเกมได้อย่างแท้จริงจากผลสำรวจผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม 452 คน พบว่าความสม่ำเสมอของแบรนด์สามารถเพิ่มการเติบโตของรายได้ได้สูงสุดถึง 20% นอกจากนี้46% ของผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาบอกว่าการจดจำแบรนด์เป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่พวกเขาอาจเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีราคาแพงกว่าแทนที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกกว่า
ด้วยเหตุผลเหล่านี้ การมีแบรนด์ที่ปรากฏตัวอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจทุกประเภท แต่การสร้างและจัดการแบรนด์อาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย เพื่อช่วยให้ง่ายขึ้น เราได้สร้างเทมเพลตแนวทางแบรนด์ฟรีให้คุณใช้
เทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้คุณวางแผนทุกแง่มุมที่สำคัญในการสร้างแบรนด์ที่สอดคล้องและน่าสนใจได้อย่างง่ายดาย รวมถึงโลโก้, โทนสี, สไตล์, และอื่น ๆ
แล้วคุณรออะไรอยู่ล่ะ? มาเริ่มกันเถอะในการกำหนดแบรนด์ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณชนะใจลูกค้าของคุณได้
อะไรคือแบบแผนแนวทางแบรนด์?
แม่แบบแนวทางการสร้างแบรนด์คือเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์และสอดคล้องกันสำหรับบริษัทของตน สามารถรวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น โลโก้ แบบอักษร คำขวัญ และทุกสิ่งที่ช่วยให้ผู้คนจดจำแบรนด์ของคุณได้เมื่อเห็นทางออนไลน์
การสร้างแบรนด์ไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นการใช้เทมเพลตจึงช่วยให้ธุรกิจทุกขนาดสามารถวางแผนและประสานงานรายละเอียดสำคัญเหล่านี้ภายในทีมของคุณได้ง่ายขึ้น แม้ว่าคุณอาจยังไม่มั่นใจ 100% ในทุกแง่มุมของแบรนด์ของคุณ การทำงานผ่านเทมเพลตเหล่านี้จะช่วยให้คุณคิดถึงสิ่งที่แบรนด์ของคุณจำเป็นต้องเป็นหากต้องการโดดเด่นและประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมของคุณ
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนสไตล์แบรนด์ที่ดี?
ประการแรกและสำคัญที่สุด แม่แบบแนวทางการสร้างแบรนด์ที่ดีจะต้องถามคำถามที่ถูกต้องกับคุณ แต่ละคำถามหรือช่องว่างควรชี้นำคุณอย่างนุ่มนวลตลอดกระบวนการสร้างแบรนด์ ทำให้เป็นกิจกรรมที่เรียบง่ายและสร้างสรรค์
ต่อไป, แม่แบบแนวทางการสร้างแบรนด์มืออาชีพจะเป็นประโยชน์. หนึ่งในวิธีที่แม่แบบที่ดีสามารถโดดเด่นได้คือการให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่ดีที่สุดในการกรอกข้อมูล. ด้วยวิธีนี้, แม้แต่มือใหม่ก็สามารถวางแผนได้ว่าการสร้างแบรนด์ของพวกเขาจะปรากฏบนแพลตฟอร์มหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างไร.
สุดท้ายแล้ว แม่แบบที่มีประโยชน์ควรตระหนักถึงข้อจำกัดของตนเอง แบรนด์เป็นสิ่งที่ใหญ่มาก และการคาดหวังให้แม่แบบเดียวสามารถวางแผนทุกอย่างได้ทั้งหมดนั้น จะนำไปสู่หายนะอย่างแน่นอน
แทนที่จะเป็นเช่นนั้น แม่แบบแบรนด์ที่ยอดเยี่ยมจะช่วยให้คุณจัดระเบียบและจัดการพื้นที่เฉพาะได้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณวางแผนแบรนด์ของคุณเป็นชิ้นส่วนที่จัดการได้ง่ายขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณคิดถึงทุกแง่มุมที่ประกอบกันเป็นแบรนด์ที่ทรงพลังและเป็นเอกภาพอีกด้วย
10 แม่แบบแนวทางการสร้างแบรนด์ฟรี
การค้นหาเทมเพลตแนวทางแบรนด์ที่เหมาะสมมักจะเป็นงานที่น่าเบื่อหน่าย อย่างไรก็ตาม ด้วยรายการเทมเพลตแบรนด์ 10 แบบนี้ งานนั้นได้ถูกทำไว้ให้คุณแล้ว
อย่าเสียเวลาอีกวินาทีเดียวในการค้นหาความช่วยเหลือเพื่อสร้างแบรนด์ของคุณ ด้วยทรัพยากรเหล่านี้ คุณสามารถเริ่มต้นกำหนดว่าบริษัทของคุณคือใครและทำไมถึงจะสร้างความประทับใจที่ยั่งยืนให้กับลูกค้าของคุณ
1. แม่แบบแนวทางการใช้แบรนด์ ClickUp
เทมเพลตแนวทางการสร้างแบรนด์ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมและเรียบง่ายอย่างยิ่งสำหรับการสร้างตัวตนของแบรนด์ที่เป็นตัวคุณอย่างแท้จริง
มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เริ่มต้นจากศูนย์ เพราะมันจะพาคุณผ่านทุกพื้นฐานที่คุณต้องกังวลเป็นอันดับแรก แทนที่จะหลงทางในรายละเอียดมากมายที่อาจทำให้คุณหยุดชะงัก คุณจะได้มุ่งเน้นไปที่คำถามเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ที่สำคัญที่สุด
องค์ประกอบเหล่านี้รวมถึงสิ่งต่างๆ เช่น โลโก้ สี แบบอักษร และสโลแกน
เป็นโบนัสเพิ่มเติม เทมเพลตของเรายังมีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถกรอกข้อมูลได้อย่างง่ายดาย ดังนั้นหากคุณไม่แน่ใจว่าจะกำหนดโลโก้หรือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับตัวอักษรอย่างไร เราได้เตรียมข้อความสรุปไว้ให้แล้ว โดยอธิบายถึงสิ่งที่คุณควรระบุและเหตุผลว่าทำไมสิ่งเหล่านี้จึงมีประโยชน์
2. แม่แบบไวท์บอร์ดแนวทางแบรนด์ ClickUp
เทมเพลตไวท์บอร์ดแนวทางแบรนด์ ClickUpนี้เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างหนังสือแบรนด์หรือคู่มือแบรนด์ของคุณเองในรูปแบบที่สนุกและเข้าใจง่ายผ่านภาพ หนังสือแบรนด์คือคู่มือวิธีการที่สมบูรณ์แบบสำหรับแบรนด์ของคุณ
อย่างไรก็ตาม คู่มือขนาดใหญ่แบบละเอียดอาจอ่านได้ยากเกินไป ด้วยเทมเพลตไวท์บอร์ดแนวทางแบรนด์ของเรา คุณสามารถสร้าง TLDR ที่ดึงดูดสายตาสำหรับอัตลักษณ์แบรนด์ของคุณ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็วว่าแบรนด์ของคุณคืออะไรและไม่ใช่อะไร
เทมเพลตไวท์บอร์ดแนวทางแบรนด์ของเราเต็มไปด้วยทุกช่องข้อมูลที่คุณต้องการเพื่อสร้างหนังสือแบรนด์ของคุณเอง มันจะพาคุณผ่านส่วนต่าง ๆ เช่น เรื่องราวของบริษัท ภารกิจ การเลือกแบบอักษร และอื่น ๆ อีกมากมาย
และส่วนที่ดีที่สุดคือเทมเพลตนี้ยังมีข้อแนะนำที่ควรทำและไม่ควรทำเพื่อช่วยให้คุณไม่ต้องกังวลว่าจะหลุดกรอบไปมากเกินไประหว่างการสร้างเอกลักษณ์แบรนด์ที่โดดเด่น
ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำให้แบรนด์ของบริษัทที่คุณต้องการสร้างมีชีวิตชีวา นี่คือเทมเพลตที่เหมาะสำหรับคุณ
3. แม่แบบการจัดการแบรนด์ ClickUp
เมื่อบริษัทของคุณเติบโตขึ้นการบริหารจัดการแบรนด์อย่างมีประสิทธิภาพจะยิ่งซับซ้อนมากขึ้น เท่านั้น คุณอาจมีหลายแผนกที่ต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันในเนื้อหาบนโซเชียลมีเดียการสื่อสาร และการโต้ตอบกับลูกค้า
เทมเพลตการจัดการแบรนด์ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถติดตามกิจกรรมของลูกค้า กระบวนการภายในและบรีฟการออกแบบได้อย่างง่ายดายในที่เดียว ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถจัดระเบียบทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการรักษาแบรนด์ของคุณได้
ในเทมเพลตนี้ มีพื้นที่สำหรับแต่ละงานของคุณ พร้อมให้คุณกำหนดวันครบกำหนด มอบหมายผู้รับผิดชอบ และทิ้งบันทึกเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำ เพียงแค่ใช้เวลาเล็กน้อยในการกรอกข้อมูล เอกสารนี้จะกลายเป็นศูนย์กลางสำหรับงานบริหารแบรนด์ทั้งหมดของคุณอย่างรวดเร็ว
ไม่ต้องวิ่งวุ่นหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นอีกต่อไปแล้ว แม่แบบนี้จะมอบเอกสารเพียงฉบับเดียวที่ช่วยให้ทุกคนในองค์กรทำงานสอดคล้องกัน ไม่มีใครลืมหรือมองข้ามสิ่งสำคัญอีกต่อไป
การจัดระเบียบทั้งหมดนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณประหยัดเวลา แต่ยังช่วยให้คุณบรรลุKPI การตลาดที่สำคัญได้อีกด้วย เนื่องจากคุณจะสามารถส่งมอบโครงการได้อย่างสม่ำเสมอมากขึ้นเพื่อปรับปรุงการปรากฏตัวของแบรนด์คุณ เริ่มต้นพัฒนาการจัดการแบรนด์ของคุณในเทมเพลตด้านล่างนี้
4. แม่แบบอัตลักษณ์แบรนด์ ClickUp
หากคุณต้องการสร้างอัตลักษณ์แบรนด์ที่ทรงพลังซึ่งจะนำคุณไปสู่ความสำเร็จแม่แบบอัตลักษณ์แบรนด์ของ ClickUpคือสิ่งที่คุณต้องการ ไม่ว่าคุณจะกำลังเปิดตัวแคมเปญรีแบรนด์หรือเริ่มต้นจากศูนย์ด้วยอัตลักษณ์แบรนด์ใหม่ แม่แบบนี้สามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้ในเวลาอันรวดเร็ว
เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและประกอบด้วยห้าหน้า: รากฐานของแบรนด์, อัตลักษณ์ของแบรนด์, อัตลักษณ์ของฉันเทียบกับคู่แข่ง, สรุปการวางแบรนด์,และสินทรัพย์และแนวทางของแบรนด์ แต่ละหน้าจะช่วยให้คุณเข้าใจอย่างครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับตำแหน่งปัจจุบันของแบรนด์คุณและวิธีการปรับปรุงให้ดีขึ้น
ตัวอย่างเช่น หน้า "ตัวตนของฉัน vs. การแข่งขัน" จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าแบรนด์ของคุณอยู่ในจุดใดในตอนนี้ และจากนั้นจะผลักดันให้คุณพิจารณาว่าคุณอาจต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้อย่างไรเพื่อเอาชนะคู่แข่งของคุณ
ดังนั้น หากคุณต้องการวิธีง่าย ๆ ในการเริ่มต้นและดำเนินการตามแนวทางอัตลักษณ์แบรนด์ที่ครอบคลุมได้อย่างรวดเร็ว แม่แบบอัตลักษณ์แบรนด์ของ ClickUp คือตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ
5. แม่แบบหนังสือแบรนด์ ClickUp
การมีหนังสือแบรนด์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจทุกประเภท แต่การสร้างและจัดการหนังสือแบรนด์อาจใช้เวลาเป็นอย่างมาก ด้วยเทมเพลตหนังสือแบรนด์ของ ClickUp คุณจะได้รับเทมเพลตแบบครบวงจรเพื่อสร้างหนังสือแบรนด์ของคุณเองได้อย่างง่ายดาย
เอกสารที่สามารถคลิกได้นี้จะช่วยวางแผนทุกอย่างตั้งแต่เรื่องราวของบริษัทและคำขวัญขององค์กรไปจนถึงการเลือกแบบอักษรและกฎของแบรนด์ ไม่เพียงแต่เทมเพลตนี้จะระบุทุกแง่มุมที่คุณต้องรวมไว้เพื่อสร้างคู่มือที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์เท่านั้น แต่ยังมีวิดีโอที่จะนำคุณผ่านกระบวนการทั้งหมดอีกด้วย
นอกจากนี้ เอกสารนี้ยังมีพื้นที่สำหรับทรัพย์สินทางแบรนด์ของคุณ ทำให้ง่ายต่อการติดตามทุกสิ่งที่ทีมของคุณได้สร้างไว้แล้ว นั่นหมายถึงเวลาที่ใช้ในการค้นหาทรัพยากรน้อยลง และเวลาที่ใช้ในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้ามากขึ้น
หากคุณกำลังมองหาวิธีที่ง่ายในการสร้างและจัดการหนังสือแบรนด์ของคุณ นี่คือเทมเพลตที่เหมาะสำหรับคุณ
6. แม่แบบรีแบรนด์ ClickUp
การรีแบรนด์บริษัทของคุณอาจเป็นงานที่ค่อนข้างใหญ่ แม้แต่สำหรับคนที่เคยผ่านกระบวนการนี้มาแล้วหนึ่งหรือสองครั้งนั่นคือเหตุผลที่เทมเพลตรีแบรนด์ของ ClickUpพร้อมให้ความช่วยเหลือ! นี่คือเทมเพลตที่ครอบคลุมซึ่งจะให้องค์ประกอบการออกแบบทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับการรีแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพ
เทมเพลตนี้ถูกเติมเต็มด้วยงานมากมายที่คุณอาจจำเป็นต้องทำสำหรับการรีแบรนด์ของคุณ เช่น การเปลี่ยนสินทรัพย์ของแบรนด์และการอัปเดตปฏิทินเนื้อหาของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับแต่งเทมเพลตนี้ให้เหมาะกับงานที่สำคัญที่สุดสำหรับความสำเร็จของคุณได้อีกด้วย
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ของ ClickUp คุณสามารถมั่นใจได้ว่างานทั้งหมดนี้จะดำเนินไปตามกำหนดเวลาและจัดระเบียบไว้ในที่เดียว
ฟังดูดีไหม? มาเริ่มโครงการรีแบรนด์ของคุณให้พร้อมลุยไปด้วยกันด้วยเทมเพลตรีแบรนด์ของ ClickUp
7. แม่แบบเปิดตัวแบรนด์ ClickUp
สาม สอง หนึ่ง เราพร้อมทะยานขึ้น!
หรืออย่างน้อยนั่นคือสิ่งที่คุณต้องการได้ยิน แต่มีแผนการมากมายที่คุณต้องทำให้เสร็จก่อนวันเปิดตัวแบรนด์ของคุณ และเทมเพลตนี้สามารถช่วยคุณทำได้
เทมเพลตเปิดตัวแบรนด์ ClickUpช่วยให้ทีมของคุณจัดระเบียบงานโครงการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตัวแบรนด์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการมอบหมายบทบาท การกำหนดวันที่ครบกำหนด และการจัดทำรายการงานสำคัญทั้งหมดที่คุณต้องการ
นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น และช่วยให้คุณจัดระเบียบด้วยรายการงานที่ต้องทำ ปฏิทินการประชุม และแม้แต่ไทม์ไลน์ที่แสดงให้คุณเห็นว่าคุณจะพร้อมสำหรับวันสำคัญเมื่อใด
รู้สึกกังวลอยู่บ้างไหม? เราช่วยคุณได้! เราได้สร้างคู่มือฉบับละเอียดสำหรับเทมเพลตนี้ไว้แล้ว เพื่อให้คุณมั่นใจและใช้ประโยชน์สูงสุดจากการวางแผนเปิดตัวของคุณ
ไม่จำเป็นต้องรออีกต่อไปแล้ว ทำให้การเปิดตัวแบรนด์ของคุณเป็นวันที่น่าจดจำด้วยเทมเพลตการเปิดตัวแบรนด์ของ ClickUp
8. แม่แบบคู่มือสไตล์แบรนด์ ClickUp
การต้องการคู่มือสไตล์และการสร้างคู่มือสไตล์เป็นสองสิ่งที่แตกต่างกันมาก บางครั้งการสร้างคู่มือสไตล์ที่เป็นเอกภาพอาจดูเหมือนเป็นงานใหญ่ที่ต้องเริ่มต้น แต่ด้วยเทมเพลตที่เหมาะสมในการรวบรวมทีมของคุณ การสร้างแนวทางสไตล์ที่คู่ควรกับผลิตภัณฑ์ของคุณก็เป็นเรื่องง่าย
ด้วยเทมเพลตคู่มือสไตล์แบรนด์ของ ClickUp ทีมของคุณสามารถวางแผนเส้นทางเพื่อสร้างคู่มือสไตล์แบรนด์ใหม่ได้อย่างง่ายดายเทมเพลตนี้ช่วยให้คุณนำเข้า เพิ่ม และจัดระเบียบงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง
คุณยังสามารถเพิ่มรายการต่างๆ เช่น ระดับความพยายาม ความซับซ้อน ผู้ตรวจสอบ และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องสำหรับแต่ละงาน จากนั้นดูรายการงานที่จัดระเบียบแล้วหรือแผนภูมิแกนต์
พร้อมที่จะกำหนดบุคลิกภาพของแบรนด์คุณหรือยัง?ใช้เทมเพลตคู่มือสไตล์ของเราเพื่อเริ่มวางแผนเอกสารสไตล์และน้ำเสียงที่สมบูรณ์แบบของคุณ
9. แม่แบบเอกสารคู่มือสไตล์แบรนด์ ClickUp
การวางแผนคู่มือสไตล์ของคุณเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของความสำเร็จ คุณยังต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคู่มือสไตล์ของคุณมีคำแนะนำที่ชัดเจนเกี่ยวกับทุกแง่มุมของแบรนด์ของคุณ
เอกสารแม่แบบสไตล์แบรนด์ ClickUpช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นกว่าที่เคยด้วยการจัดวางทุกพื้นที่สำคัญที่ประกอบเป็นสไตล์แบรนด์ที่เป็นหนึ่งเดียว ซึ่งรวมถึง:
- เสียงของแบรนด์
- พันธกิจของบริษัท
- วัฒนธรรมและค่านิยม
- เอกลักษณ์ทางภาพและสไตล์
การกำหนดคู่มือสไตล์แบรนด์ของคุณให้ชัดเจนนั้นสำคัญมาก เพราะมันจะช่วยให้คุณยกระดับแคมเปญการตลาดในอนาคตได้ ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถมั่นใจได้ว่างานทั้งหมดของคุณจะสอดคล้องกันและมอบประสบการณ์ที่ดีกว่าให้กับผู้ที่โต้ตอบกับแบรนด์ของคุณ
ไม่ว่าลูกค้าจะกำลังดูโพสต์ในบล็อก, ดูอินโฟกราฟิก, หรืออ่านข่าวประชาสัมพันธ์ ก็ชัดเจนว่ามันถูกสร้างขึ้นโดยคุณ
คลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเริ่มวางแผนคู่มือสไตล์แบรนด์ของคุณ
10. แบบคู่มือสไตล์โลโก้ ClickUp
โลโก้คือรากฐานของแบรนด์ใด ๆ และคือใบหน้าที่คุณแสดงให้โลกเห็น นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องทำให้ทุกรูปแบบของโลโก้และสัญลักษณ์ของคุณบนเว็บไซต์ของคุณถูกต้องอย่างสมบูรณ์
เทมเพลตคู่มือสไตล์โลโก้ ClickUpช่วยให้มั่นใจว่าคุณครอบคลุมทุกสิ่งที่จำเป็นในการออกแบบโลโก้แบรนด์ที่น่าจดจำ เทมเพลตนี้จะแนะนำคุณตลอดการตัดสินใจสำคัญทั้งหมดที่คุณต้องทำ เช่น การเลือกชุดสีแบรนด์ การเลือกแบบอักษร และรูปแบบโลโก้ต่างๆ
นอกจากนี้ยังมีแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อให้แน่ใจว่าองค์ประกอบของแบรนด์ของคุณถูกนำไปใช้อย่างถูกต้องบนแพลตฟอร์มและอุปกรณ์ต่างๆ
เริ่มต้นสร้างโลโก้ของคุณให้โดดเด่นไม่เหมือนใครด้วยเทมเพลตคู่มือสไตล์โลโก้ของเรา
สร้างแบรนด์ทีละขั้นตอน
แบรนด์เป็นสิ่งที่ใหญ่โตอย่างแท้จริง ซึ่งต้องการเวลาและความพยายามอย่างมากในการสร้างและรักษาให้ทันสมัยอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม ด้วยความช่วยเหลือของเทมเพลตแนวทางแบรนด์ กระบวนการนี้จึงง่ายกว่าที่เคย
ไม่ว่าคุณจะกำลังออกแบบแบรนด์องค์กรหรือแบรนด์สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก คุณจะสามารถสร้างกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จได้ ตั้งแต่การสร้างโลโก้ไปจนถึงการวางแผนวันเปิดตัว แม่แบบการสร้างแบรนด์ ClickUp ฟรี 10 แบบของเราจะยกระดับความพยายามในการสร้างแบรนด์ของบริษัทคุณไปอีกขั้น
สร้างบัญชี ClickUp ฟรีของคุณวันนี้ และคุณสามารถเริ่มต้นเลือกจากเทมเพลตหลายพันแบบของเราที่จะช่วยคุณกำหนดแบรนด์ของคุณและสร้างธุรกิจของคุณ