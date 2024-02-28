สรุปโครงการฟีนิกซ์: หลักการ DevOps ที่มั่นคงสามารถเปลี่ยนแปลงโครงการธุรกิจได้อย่างไร

ความล้มเหลวสามารถเกิดขึ้นได้แม้แต่กับบริษัทที่ดีที่สุด—สิ่งที่สำคัญคือวิธีที่พวกเขาฟื้นตัวกลับมา
หนังสือ The Phoenix Project ติดตามการเดินทางของบริษัทสมมติที่กำลังเผชิญกับความล่าช้า งานที่ไม่คาดคิด และทรัพยากรที่จำกัด นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงการกลับมาทำกำไรได้อีกครั้งด้วยการปรับปรุงการดำเนินงานด้านไอทีใหม่ทั้งหมด
บริษัทใช้ประโยชน์จากหลักการ DevOps ที่ดีที่สุดเพื่อค้นหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการวางแผน ดำเนินการ และปรับปรุงกระบวนการภายในแผนก IT ทั้งหมดนี้นำไปสู่การฟื้นฟูที่น่าทึ่งของบริษัทในรูปแบบของนกฟีนิกซ์ในตำนาน 🔥
แม้ว่าคุณควรอ่านหนังสือเล่มนี้เพื่อเข้าใจคุณค่าทั้งหมดของมัน แต่สรุป The Phoenix Project นี้จะเน้นย้ำบทเรียนสำคัญที่ควรจดจำ เราจะเจาะลึกเนื้อเรื่อง แนวคิดหลัก คำคมที่โดดเด่น และเคล็ดลับในการนำแนวคิดจากหนังสือไปใช้ในชีวิตจริง
แต่ก่อนหน้านั้น หากคุณสนใจอ่านสรุปหนังสือเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมและบันทึกคอลเลกชันที่เราคัดสรรมาแล้ว25 สรุปหนังสือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ต้องอ่าน(รวมถึงเล่มนี้) ได้ในที่เดียว คุณสามารถบันทึก แก้ไข บันทึกเป็นรายการโปรด และแม้กระทั่งส่งออกเพื่อใช้ในภายหลังได้
สรุปหนังสือ: โครงการฟีนิกซ์ในมุมมองที่รวดเร็ว
The Phoenix Project: นิยายเกี่ยวกับไอที, DevOps และการช่วยให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จ เขียนโดย Gene Kim, Kevin Behr และ George Spafford หนังสือเล่มนี้มีความยาว 432 หน้า ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 2013 และใช้เวลาอ่านประมาณ 7–10 ชั่วโมง
สิ่งที่เราชื่นชอบเกี่ยวกับ The Phoenix Project คือการใช้ตัวละครและสถานการณ์ทางธุรกิจที่เข้าใจได้ เพื่ออธิบายปัญหาทั่วไปในการดำเนินงานและการส่งมอบด้านไอที พร้อมทั้งนำผู้อ่านไปสู่แนวทางแก้ไขที่ได้ผล นอกจากนี้ยังเป็นหนังสือที่ห้ามพลาดหากคุณต้องการไขความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการทำงานของโรงงานผลิตกับไอที 🍀
พล็อต
หนังสือธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศเล่มนี้ อาศัยการเขียนในรูปแบบนวนิยายโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำเสนอแนวคิดที่ผ่านการทดสอบในสนามจริงของ DevOps ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
ตัวเอกของเรื่องคือบิลล์ พาล์มเมอร์ ผู้ซึ่งเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ Parts Unlimited แม้ว่าบิลล์จะมีประสบการณ์ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายไอทีมาแล้ว แต่เขาก็ยังต้องเผชิญกับภารกิจที่ยากลำบาก—เพื่อ ป้องกันไม่ให้บริษัทล้มละลาย
แล้วอะไรที่ผิดพลาด?
สำหรับจุดเริ่มต้น องค์กรทั้งหมดกำลังประสบปัญหา—ตั้งแต่ความล้มเหลวในการจ่ายเงินเดือนและความล่าช้าในการจัดตารางงาน ไปจนถึงการใช้จ่ายงบประมาณเกินกำหนด ความล้มเหลวเหล่านี้จำนวนมากเกี่ยวข้องกับแผนก IT ของบริษัทที่ขาดทิศทางที่ถูกต้อง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความไร้ความสามารถของทีมในการดำเนินโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สำคัญ ซึ่งก็คือ โครงการฟีนิกซ์ ตามชื่อเรื่อง
ปัญหาได้แทรกซึมเข้าไปในฟังก์ชันธุรกิจอื่น ๆ และบิลต้องรับภาระแก้ไขปัญหาหลังจากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น การรั่วไหลของข้อมูลความปลอดภัย และการละเมิดกฎระเบียบของรัฐ และหากเขาล้มเหลว และบริษัทยังคงสูญเสียส่วนแบ่งตลาดต่อไป ซีอีโอของ Parts Unlimited มีแผนที่จะจ้างภายนอกการดำเนินงานด้านไอที ดังนั้น ใช่แล้ว ความเสี่ยงสูงมาก 🌋
ตัวละคร
ตลอดความพยายามในการปรับปรุงแผนกไอทีและโดยขยายไปถึงทั้งบริษัท บิลได้ร่วมมือกับผู้นำแผนกและผู้นำด้านเทคโนโลยีหลายคน บทบาทสำคัญบางประการได้แก่:
- เบรนท์ เกลเลอร์: วิศวกรอาวุโส
- สตีฟ มาสเตอร์ส: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
- จอห์น เพสเช: ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยสารสนเทศ (CISO)
- เวส เดวิส: ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีแบบกระจาย
- ซาร่าห์ มอลตัน: รองประธานอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการค้าปลีก
- คริส อัลเลอร์ส: รองประธานฝ่ายพัฒนาแอปพลิเคชัน
- เคียร์สเตน ฟิงเกิล: ผู้นำที่มีสติปัญญาของสำนักงานบริหารโครงการ (PMO)
- ดร. เอริก รีด: ผู้มีศักยภาพในการเป็นสมาชิกคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมกระบวนการไอที
ในบรรดาตัวละครที่กล่าวถึงข้างต้น เอริคโดดเด่นในฐานะหนึ่งในบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในเรื่องราวนี้ ขณะที่บิล พาล์มเมอร์และเพื่อนร่วมงานพยายามซ่อมแซมสิ่งที่เสียหาย เอริคเป็นผู้นำทางพวกเขาตลอดกระบวนการ โดยแนะนำแนวคิดสำคัญเกี่ยวกับ DevOpsและการกำกับดูแลด้านไอที หากคุณเคยทำงานในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือการดำเนินงานด้านไอที คุณน่าจะรู้สึกคุ้นเคยกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวละครเหล่านี้เป็นอย่างดี
ประเด็นสำคัญจาก The Phoenix Project
ความท้าทายที่หนังสือเล่มนี้นำเสนอเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยหากคุณมองดูสิ่งที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์และผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีส่วนใหญ่ต้องเผชิญในปัจจุบัน เนื่องจากผู้เขียนร่วมทั้งสามท่านของ The Phoenix Project เป็นผู้นำทางความคิดที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมไอที พวกเขาจึงสามารถระบุกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ได้ ช่วยให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จในระยะยาว 🧑💻
มาพูดคุยเกี่ยวกับ ห้าบทเรียนและข้อคิดสำคัญที่สุด จากหนังสือเล่มนี้กัน
1. ระบุประเภทของงาน (ไอที) ทั้งสี่ประเภท
เอริกอธิบายว่า การวางแผนและติดตามงานในแผนกไอทีจะง่ายขึ้นเมื่อคุณจัดหมวดหมู่เป็นสี่ส่วน:
- โครงการธุรกิจ: งานประเภทนี้รวมถึงการริเริ่มโครงการใหม่และกระบวนการที่ครอบคลุมส่วนใหญ่ของฟังก์ชันธุรกิจของคุณ โดยจะมีการติดตามผลเป็นรายโครงการโดยสำนักงานบริหารโครงการภายใต้กรอบการกำกับดูแลของโปรแกรม
- โครงการภายใน: ซึ่งรวมถึงงานประจำ เช่น การบำรุงรักษาระบบ การอัปเกรด และการติดตั้งแพตช์ความปลอดภัย ที่ช่วยให้บริษัทอย่าง Parts Unlimited ดำเนินกิจการได้อย่างราบรื่น
- การเปลี่ยนแปลง: สิ่งเหล่านี้เป็นงานประจำที่คล้ายกับโครงการภายในองค์กร แต่รวมถึงการปรับเปลี่ยนขนาดเล็ก เช่นการแก้ไขข้อบกพร่องและการอัปเดตเวอร์ชัน โดยทั่วไป คุณจะต้องจัดตั้งระบบติดตามงาน (Ticketing System)เพื่อติดตามปัญหา การเปลี่ยนแปลง และการแก้ไข
- งานที่ไม่ได้วางแผน: ในขณะที่งานประเภทอื่น ๆ ได้รับการตกลงกันไว้ล่วงหน้า งานประเภทนี้ไม่ได้ถูกตกลงไว้ล่วงหน้า อาจเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่การกู้ระบบหลังจากเกิดความล้มเหลวของระบบ ไปจนถึงงานเพิ่มเติมเนื่องจากสมาชิกในทีมไม่ได้สื่อสารปัญหาในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดปัญหาเกี่ยวกับการจัดตารางเวลาที่ไม่สอดคล้องกันและกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นได้ เพื่อป้องกันงานที่ไม่ได้วางแผนไว้ บิลล์และทีมของเขาตกลงที่จะตรวจสอบความสามารถของทีมก่อนการอนุมัติงานตามคำขอเปลี่ยนแปลง
ระบบการติดตามแบบหลายระดับที่อิงกับงานนี้ช่วยให้มั่นใจว่ามีกระบวนการรับผิดชอบที่เหมาะสมซึ่งทีมสามารถพึ่งพาได้
2. จำกัดงานที่อยู่ในระหว่างดำเนินการหรือค้างอยู่ (WIP)
ตามหนังสือ คุณควรมีงานที่กำลังทำอยู่ให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ในแต่ละครั้ง
บิลล์พบว่าเมื่อความสนใจของคุณถูกแบ่งแยกไปยังหลายงานพร้อมกัน คุณจะรู้สึกหนักใจและเสี่ยงที่จะทำผิดพลาดเนื่องจากสมาธิที่กระจัดกระจาย ยิ่งคุณทำผิดพลาดมากเท่าไร คุณก็ยิ่งต้องใช้ความพยายามและทรัพยากรของบริษัทมากขึ้นในการแก้ไขปัญหา เนื่องจากงานเดิมไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดี จึงถือเป็นการสูญเสียทรัพยากรที่สามารถนำไปใช้กับงานใหม่ได้
หนังสือแนะนำให้คุณปรับกลยุทธ์ของคุณให้สอดคล้องกับวิธีการแบบ Agile หรือ Lean เพื่อให้แน่ใจว่างานที่คุณวางแผนไว้ได้รับการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
อ่านเพิ่มเติม: ขยายความรู้ของคุณด้วยคู่มือของเราสำหรับ:
3. ใช้ประโยชน์จากกระดานคัมบัง
หนึ่งในวิธีที่บิล พาล์มเมอร์ และทีมของเขาสามารถเอาชนะการสะสมของงานระหว่างกระบวนการ (WIP) สำหรับ Parts Unlimitedได้คือการใช้กระดานคัมบัง (Kanban) คัมบัง ซึ่งหมายถึง "ป้ายสัญญาณ" ในภาษาญี่ปุ่น ช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นงานได้ชัดเจน กระดานถูกแบ่งออกเป็นคอลัมน์ที่แสดงถึงขั้นตอนของกระบวนการทำงาน โดยทั่วไปจะเคลื่อนจากซ้ายไปขวา แต่ละงานจะถูกแทนด้วยบัตร
ในหนังสือ ทีมของบิลสร้างกระดานคัมบังพร้อมแท็ก พร้อม, กำลังทำ (สำหรับงานที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ) และ เสร็จแล้ว แต่ละการ์ดจะมีผู้รับผิดชอบและวางไว้ทางด้านซ้ายของกระดาน มันถูกย้ายไปทางขวาเมื่อการทำงานดำเนินไป ด้วยระบบเช่นนี้ ทุกงานจะถูกตรวจสอบ จัดระเบียบ และจัดลำดับความสำคัญเพื่อเพิ่มผลผลิตให้สูงสุด ทำให้สามารถมองเห็นงานของทีมได้อย่างครบถ้วน และลดงานที่ไม่คาดคิดให้เหลือน้อยที่สุด
เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้มุมมองบอร์ดใน ClickUpเพื่อสร้างกระดานคัมบังที่สามารถปรับขนาดได้และให้ข้อมูลครบถ้วน สร้างขั้นตอนการทำงานหลายขั้นตอนได้ในไม่กี่คลิก และเข้าถึงสถานะ ผู้รับผิดชอบ และความสำคัญได้ในมุมมองเดียว คุณสามารถลากและวางงานข้ามคอลัมน์ได้อย่างง่ายดาย และยังสามารถใช้แถบเครื่องมือในตัวเพื่ออัปเดตสถานะงานจำนวนมากได้อีกด้วย 💪
4. จัดการการเปลี่ยนแปลงด้วยทฤษฎีข้อจำกัด
เอริกแจ้งให้บิลทราบเกี่ยวกับวิธีที่ทฤษฎีข้อจำกัด (Theory of Constraints) มีบทบาทในองค์กรขนาดใหญ่ ธุรกิจส่วนใหญ่มีคอขวดหรือข้อจำกัดภายในฝ่ายไอทีและการดำเนินงานของโรงงาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดข้องและนำไปสู่งานที่ไม่คาดคิด เอริกอธิบายว่าเพื่อให้สามารถให้บริการไอทีที่ มั่นคง คาดการณ์ได้ และปลอดภัย คุณต้องวางแผนทรัพยากรทั้งที่เป็นมนุษย์และไม่ใช่มนุษย์เพื่อจัดการกับข้อจำกัดเหล่านี้และอำนวยความสะดวกให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่สะดุด
ในกรณีของ Parts Unlimited ผลกระทบจากข้อจำกัดมากมายของบริษัทได้ส่งผลกระทบต่อเบรนท์ วิศวกรปฏิบัติการหลักและผู้เชี่ยวชาญด้านไอที เบรนท์จมอยู่กับงานที่ไม่คาดคิด ซึ่งมักจะเป็นเรื่องเล็กน้อยและการแก้ไขปัญหา ทำให้งานสำคัญที่วางแผนไว้ต้องล่าช้า
เพื่อแก้ไขปัญหานี้ บิลได้จัดตั้ง กลุ่มที่จะรับผิดชอบการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน แทนเบรนต์ นอกจากนี้ เบรนต์ซึ่งเคยเก็บวิธีการทำงานไว้กับตัวเอง จะสอนกลุ่มนี้เพื่อถ่ายทอดความรู้ของเขา ซึ่งทำให้ทีมสามารถวางแผนกระบวนการเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต และทำให้เบรนต์มีเวลาว่างมากขึ้น (หรืออย่างที่บิลพูดว่า—เบรนต์ไม่ต้องวิ่งแก้ปัญหาฉุกเฉินอีกต่อไป) เพื่อให้เขาสามารถนำความเชี่ยวชาญไปลงทุนในงานที่มีคุณค่าสูงกว่า
โบนัส: ลองใช้เทมเพลตไวท์บอร์ดแผนผังกระบวนการ ClickUpเพื่อมองเห็นจุดติดขัดและสร้างกระบวนการทำงานระหว่างแผนกที่ไร้ข้อผิดพลาด ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีข้อจำกัด (Theory of Constraints)
5. ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการปรับใช้
โครงการฟีนิกซ์ถูกขับเคลื่อนด้วยกำหนดการ ดังนั้นจึงมีเวลาเพียงเล็กน้อยในการทดสอบและปรับใช้แอปพลิเคชัน
อย่างไรก็ตาม ตลอดทั้งเล่ม ทีมงานของบิลล์กลายเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถปล่อยผลงานออกมาได้มากกว่าในไตรมาสที่ผ่านมา สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะแนวทางใหม่ของพวกเขาที่เน้นการส่งมอบ งานชิ้นเล็ก ๆ บ่อยครั้ง ซึ่งช่วยลดปริมาณงานที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ (WIP) และเวลาสำรอง (Buffer Time) โดยไม่ใช้ทางลัดที่เกินควร
6. ใช้โมเดล สามวิธี เพื่อขับเคลื่อน DevOps
การโค้ชของเอริกมีแกนกลางอยู่ที่แบบจำลอง "The Three Ways" ซึ่งเป็นรากฐานของแนวคิด DevOps มากมาย แบบจำลองนี้มอบแนวทางให้บริษัทสามารถมอบคุณค่าของผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนบริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ผ่านการทำงานที่มั่นคง มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพสูง
วิธีแรก: การเพิ่มประสิทธิภาพ
เมื่อประเมินความสำเร็จของบริษัท เราประเมินผลลัพธ์ ไม่ใช่กระบวนการ The First Way สำรวจว่ากระบวนการส่งผลต่อผลลัพธ์และระยะเวลาการส่งมอบอย่างไร เพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุด คุณควรเพิ่มประสิทธิภาพกระแสคุณค่า นั่นคือ การไหลของงานที่เริ่มต้นจากการพัฒนาซอฟต์แวร์และสิ้นสุดที่การส่งมอบให้กับลูกค้า
ตามหนังสือ ระบุว่า การพิจารณาภาพใหญ่เป็นสิ่งจำเป็นเมื่อสร้างแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ. อะไรคือเป้าหมายทางธุรกิจหลัก? ประเภทของการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยที่คุณไม่ควรยอมให้ลดลง?
การติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน ตัวอย่างเช่น การสำรวจซอฟต์แวร์ใหม่ๆ เช่นAI DevOps โปรแกรมสร้างแผนกังต์ที่เหมาะกับการจัดตารางเวลา และเครื่องมือจัดการการดำเนินงานด้านไอทีสามารถช่วยเร่งการวางแผนและการผลิตได้อย่างมาก
วิธีที่สอง: การใช้ลูปการให้ข้อเสนอแนะเพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำ
วิธีที่สองเกี่ยวข้องกับการไหลเวียนของข้อมูลภายใน ด้วยวงจรการตอบกลับที่รวดเร็วและต่อเนื่อง บริษัทสามารถเรียนรู้ที่จะตรวจจับปัญหาคุณภาพที่แหล่งกำเนิดและแก้ไขได้ทันทีเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสายการผลิตต่อไป ปัญหาที่สังเกตเห็นในระยะหลังจะแก้ไขได้ยากขึ้นและอาจทำให้เกิดความล่าช้าอย่างมีนัยสำคัญ ⚠️
แนวทางที่สาม: การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการสนับสนุนด้านบริการ
แนวทางที่สามกล่าวถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดขึ้นจากปัจจัยต่อไปนี้:
- การเรียนรู้ โดยการพิจารณาประสบการณ์ที่ผ่านมาอย่างละเอียดถี่ถ้วน
- การฝึกฝนทักษะซ้ำๆ—ตามที่เอริกกล่าวไว้ ดีกว่าที่จะฝึกฝนวันละห้านาทีทุกวัน มากกว่าฝึกฝนสามชั่วโมงครั้งเดียวในหนึ่งสัปดาห์ แม้แต่การซ้ำของข้อผิดพลาดก็ช่วยสร้างความอดทนและความมั่นใจในการลองทำสิ่งใหม่
- การเสี่ยงและการทดลอง ด้วยวิธีการต่าง ๆ,เครื่องมือ DevOps, และกลยุทธ์การสนับสนุนลูกค้าอื่น ๆ คุณสามารถไปถึงระดับของประสิทธิภาพและคุณภาพที่ไม่เคยมีมาก่อน
คำคมจากโครงการฟีนิกซ์ที่เราชื่นชอบ
The Phoenix Project เป็นหนังสือที่มักถูกอ้างถึงบ่อยมาก แต่ห้าข้อความต่อไปนี้คือสิ่งที่เราจดจำได้มากที่สุด:
ไม่มีขีดจำกัดสำหรับสิ่งที่สามารถทำได้เมื่อไม่มีใครสนใจว่าใครจะได้รับเครดิต
คำพูดนี้ชี้ให้เห็นว่าเราสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่น่าทึ่งได้โดยการละทิ้งผลประโยชน์ส่วนตัวและมุ่งเน้นที่การทำงานร่วมกัน โดยปราศจากแรงกดดันที่จะต้องเป็นที่สุด ความคิดสร้างสรรค์และความรู้ของทีมจะสามารถเปล่งประกายออกมาได้ ⛅
กระบวนการจะเร็วได้เพียงเท่าที่จุดคอขวดที่ช้าที่สุดเท่านั้น
จากมุมมองของข้อจำกัด การทำงานที่ต่ำกว่ามาตรฐานในขั้นตอนหนึ่งอาจขัดขวางกระบวนการทั้งหมดได้ แม้ว่าขั้นตอนที่เหลือจะดำเนินไปอย่างราบรื่นก็ตาม
ไม่สำคัญว่าเราจะวางแผนมากแค่ไหน สิ่งที่สำคัญคือเราปรับปรุงแผนให้ดีขึ้นเมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามา
ความพยายามในการวางแผนของเราจะไร้ประโยชน์หากเราไม่ปรับตัวให้เข้ากับความท้าทายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่นเดียวกันกับพัฒนาการที่เป็นไปในทางที่ดี ซึ่งถือเป็นโอกาสที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม
ไม่มีเคล็ดลับใดที่จะช่วยให้คุณข้ามงานหนักไปได้
บางครั้ง ความมีประสิทธิภาพอาจดูเหมือนการหาทางลัดและตัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นออกจากกระบวนการ แต่การทุ่มเทและความมุ่งมั่นที่แท้จริงนั้นไม่สามารถละเลยได้หากคุณต้องการประสบความสำเร็จ
ทะเลที่สงบไม่เคยสร้างนักเดินเรือที่ชำนาญ
แม้ว่าพวกมันจะน่าหงุดหงิดและทำให้คุณช้าลง แต่ความผิดพลาดและความท้าทายช่วยสร้างความอดทนและส่งเสริมการเติบโตทั้งในด้านส่วนตัวและอาชีพ 🌱
💡📚 ชอบอ่านเรื่องนี้ไหม? คุณจะต้องชอบคอลเลกชันสรุปหนังสือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 25 เล่มที่เราคัดสรรมาอย่างแน่นอน คุณสามารถบันทึก แก้ไข ติดดาว และแม้กระทั่งส่งออกได้
นำบทเรียนจากโครงการฟีนิกซ์มาใช้กับ ClickUp
บทเรียน DevOps ในหนังสือเล่มนี้ถือเป็นรากฐานสำคัญของการดำเนินงานสำหรับทีมไอทีทุกทีม อย่างไรก็ตาม คำถามที่ทุกคนอยากรู้คือ: เราจะนำคำสอนเหล่านี้ไปปรับใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างไร?
คำตอบคือการใช้ClickUp —ศูนย์กลางการจัดการโครงการที่มีโซลูชันเฉพาะสำหรับทีมซอฟต์แวร์ ไม่ว่าคุณต้องการนำ The Three Ways of DevOps มาใช้หรือสร้างระบบการติดตามงาน WIP ClickUp มีความยืดหยุ่นสูงและสามารถปรับแต่งให้รองรับกระบวนการทำงานใดก็ได้
ClickUp มีฟีเจอร์มากมายที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์และทีมปฏิบัติการนอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือที่คุณใช้เป็นประจำ เช่น GitHub, GitLab และ Bitbucket เพื่อให้คุณสามารถวางแผน ทำงานร่วมกัน และดำเนินการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพจากแพลตฟอร์มเดียวที่รวมศูนย์
ด้วย ClickUp หลักการจาก The Phoenix Project สามารถกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของคุณได้อย่างง่ายดาย—มาสำรวจกันว่าทำอย่างไร
1. จัดตั้งกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยเครื่องมือจัดการงานและการกำหนดเวลา
ในการเดินทางเพื่อนำ Parts Unlimited กลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้อง บิลล์ พาล์มเมอร์ ได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการนำเอาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการวางแผนและบริหารจัดการงาน DevOps มาใช้ แต่ด้วย ClickUp งานวางแผนตารางเวลาและกระบวนการทำงานทั้งหมดกลายเป็นเรื่องง่ายไร้ความยุ่งยาก
ใช้ClickUp Tasksเพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์สำหรับทุกโครงการของคุณ—ติดตามผู้รับผิดชอบ, งานย่อย, ความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน, ความสัมพันธ์ระหว่างงาน, และป้ายกำกับความสำคัญ ทั้งหมดจากที่เดียว แพลตฟอร์มนี้มีตัวเลือกการแสดงผลหลายรูปแบบผ่าน มุมมอง ตัวอย่างเช่น:
- มุมมองแผนภูมิแกนต์: สร้างแผนที่เส้นทางที่ซับซ้อนเพื่อไปสู่เป้าหมายและจำกัดงานที่ดำเนินการอยู่ (WIP) ด้วยการดูภาพรวมแบบเรียลไทม์ของความสัมพันธ์ระหว่างงาน, กำหนดการส่งมอบ, และข้อจำกัดต่างๆ คุณยังสามารถเลือกใช้เทมเพลตแผนภูมิแกนต์ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อวางแผนไทม์ไลน์ของโครงการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
- มุมมองปฏิทิน: ตัวจัดตารางเวลาแบบลากและวางสำหรับโครงการที่ขับเคลื่อนด้วยวันที่
- มุมมองปริมาณงาน: ใช้เพื่อประเมินความสามารถของทีมและกระจายงานสร้างสรรค์หรืองานค้างระหว่างสมาชิกทีมที่มีงานน้อยและงานมาก
- มุมมองแบบฟอร์ม: รวบรวมข้อบกพร่องและคำขอฟีเจอร์โดยใช้แบบฟอร์ม ClickUp ดั้งเดิม และแปลงเป็นงานจริงได้อย่างรวดเร็วด้วยแท็กและป้ายกำกับความสำคัญ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ให้ระบบอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำและงานธุรการด้วยClickUp Automationsและลดภาระงานที่ไม่จำเป็นของทีมคุณ
2. สร้างความตระหนักรู้ในสถานการณ์โดยการติดตามการดำเนินงานแบบสปรินต์และการดำเนินงานด้านไอทีอื่นๆ
หลังจากตั้งค่าเวิร์กโฟลว์แล้ว คุณสามารถติดตามการดำเนินงานทั้งหมดของคุณบน ClickUp ได้อย่างใกล้ชิด—ตั้งแต่สปรินท์และงานการปรับใช้ไปจนถึงวัตถุดิบและคำขอด้วยสปรินท์ใน ClickUp คุณสามารถ:
- คัดลอกมุมมอง Sprint เพื่อเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว
- กำหนดวันที่และปรับแต่งโครงสร้างคะแนนของคุณ
- ซิงค์งานของทีมคุณกับ Git repositories
- โอนงานที่ยังไม่เสร็จไปยัง Sprint ถัดไปโดยอัตโนมัติ
แพลตฟอร์มนี้มีแผนภูมิการเผาไหม้, แผนภูมิการเผาไหม้แบบลดลง, และแผนภูมิการไหลสะสมเพื่อช่วยคุณติดตามความคืบหน้าไปสู่เป้าหมาย, ระบุข้อจำกัด, และโอกาสในการปรับปรุงได้รวดเร็วขึ้น.
ClickUpช่วยให้การจัดการการปล่อยเวอร์ชันง่ายขึ้นด้วย Git pipeline ที่ผสานรวมไว้, รายการตรวจสอบการเปิดใช้งาน, และรถไฟการปล่อยเวอร์ชัน.คุณยังสามารถตั้งค่าการ์ดแดชบอร์ดในพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อเข้าถึงข้อมูลเมตริกของทีมแบบเรียลไทม์เช่น ระยะเวลาเฉลี่ยของการPLOY และการติดตามเวลา.
3. ชนะด้วยความร่วมมือและการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง
ในหนังสือเล่มนี้ เอริกอธิบายถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสกับทีมเกี่ยวกับการพัฒนาที่มีผลกระทบต่อเวลาการรอคอยหรือวันที่ส่งมอบ โชคดีที่ ClickUp มีชุดเครื่องมือการสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่ครบครันเพื่อสนับสนุนคุณในเรื่องนี้ คุณสมบัติที่โดดเด่นบางประการได้แก่:
- ClickUp Docsเพื่อจัดเก็บข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ข้อเสนอแนะ ประวัติการแก้ไข และเอกสารกระบวนการต่างๆไว้ในที่เดียว
- ClickUp AIทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงเป็นเครือข่ายประสาทที่เชื่อมโยงงาน เอกสาร และบุคคลของคุณ
- ความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมาย, การตรวจทาน, และ มุมมองแชทสำหรับการอัปเดต,การสื่อสารภายใน, การส่งต่องาน, และวงจรการให้ข้อเสนอแนะอย่างรวดเร็ว
- ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับข้อบกพร่องใหม่และการอัปเดตฟีเจอร์
- กระดานไวท์บอร์ด ClickUpและแผนผังความคิดสำหรับการระดมความคิดและแผนผังกระบวนการ
ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร? ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตสำเร็จรูปมากมายของแพลตฟอร์มสำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่หลากหลาย ตัวเลือกเช่นClickUp Ultimate Software Development Template,ClickUp Bug and Issue Tracking Template, และClickUp Release Notes Templateเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับแผนกไอทีทุกแห่ง
เก็บเกี่ยวประโยชน์ของ DevOps และคว้าชัยชนะทางธุรกิจครั้งถัดไปของคุณด้วย ClickUp
โครงการฟีนิกซ์ สอนให้เราเข้าใจว่าเราสามารถมุ่งเน้นประสิทธิภาพ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และความพึงพอใจของลูกค้าไปพร้อมกันได้ ด้วยการนำหลักการจากหนังสือเล่มนี้มาใช้ร่วมกับโซลูชันการจัดการงานที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดอย่าง ClickUp ธุรกิจของคุณไม่เพียงแต่จะสามารถวางแผนการเปิดตัวที่ประสบความสำเร็จเท่านั้น แต่ยังสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อีกด้วย
ลองใช้ ClickUp ฟรีและค้นพบวิธีต่างๆ ที่ช่วยให้การดำเนินงานด้านไอทีของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม ⬆️