สรุปโครงการฟีนิกซ์: หลักการ DevOps ที่มั่นคงสามารถเปลี่ยนแปลงโครงการธุรกิจได้อย่างไร
สรุปโครงการฟีนิกซ์: หลักการ DevOps ที่มั่นคงสามารถเปลี่ยนแปลงโครงการธุรกิจได้อย่างไร

28 กุมภาพันธ์ 2567

ความล้มเหลวสามารถเกิดขึ้นได้แม้แต่กับบริษัทที่ดีที่สุด—สิ่งที่สำคัญคือวิธีที่พวกเขาฟื้นตัวกลับมา

หนังสือ The Phoenix Project ติดตามการเดินทางของบริษัทสมมติที่กำลังเผชิญกับความล่าช้า งานที่ไม่คาดคิด และทรัพยากรที่จำกัด นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงการกลับมาทำกำไรได้อีกครั้งด้วยการปรับปรุงการดำเนินงานด้านไอทีใหม่ทั้งหมด

บริษัทใช้ประโยชน์จากหลักการ DevOps ที่ดีที่สุดเพื่อค้นหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการวางแผน ดำเนินการ และปรับปรุงกระบวนการภายในแผนก IT ทั้งหมดนี้นำไปสู่การฟื้นฟูที่น่าทึ่งของบริษัทในรูปแบบของนกฟีนิกซ์ในตำนาน 🔥

แม้ว่าคุณควรอ่านหนังสือเล่มนี้เพื่อเข้าใจคุณค่าทั้งหมดของมัน แต่สรุป The Phoenix Project นี้จะเน้นย้ำบทเรียนสำคัญที่ควรจดจำ เราจะเจาะลึกเนื้อเรื่อง แนวคิดหลัก คำคมที่โดดเด่น และเคล็ดลับในการนำแนวคิดจากหนังสือไปใช้ในชีวิตจริง

สรุปหนังสือ: โครงการฟีนิกซ์ในมุมมองที่รวดเร็ว

ปกหนังสือ The Phoenix Project
ผ่านทาง:อเมซอน

The Phoenix Project: นิยายเกี่ยวกับไอที, DevOps และการช่วยให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จ เขียนโดย Gene Kim, Kevin Behr และ George Spafford หนังสือเล่มนี้มีความยาว 432 หน้า ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 2013 และใช้เวลาอ่านประมาณ 7–10 ชั่วโมง

สิ่งที่เราชื่นชอบเกี่ยวกับ The Phoenix Project คือการใช้ตัวละครและสถานการณ์ทางธุรกิจที่เข้าใจได้ เพื่ออธิบายปัญหาทั่วไปในการดำเนินงานและการส่งมอบด้านไอที พร้อมทั้งนำผู้อ่านไปสู่แนวทางแก้ไขที่ได้ผล นอกจากนี้ยังเป็นหนังสือที่ห้ามพลาดหากคุณต้องการไขความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการทำงานของโรงงานผลิตกับไอที 🍀

พล็อต

หนังสือธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศเล่มนี้ อาศัยการเขียนในรูปแบบนวนิยายโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำเสนอแนวคิดที่ผ่านการทดสอบในสนามจริงของ DevOps ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

ตัวเอกของเรื่องคือบิลล์ พาล์มเมอร์ ผู้ซึ่งเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ Parts Unlimited แม้ว่าบิลล์จะมีประสบการณ์ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายไอทีมาแล้ว แต่เขาก็ยังต้องเผชิญกับภารกิจที่ยากลำบาก—เพื่อ ป้องกันไม่ให้บริษัทล้มละลาย

แล้วอะไรที่ผิดพลาด?

สำหรับจุดเริ่มต้น องค์กรทั้งหมดกำลังประสบปัญหา—ตั้งแต่ความล้มเหลวในการจ่ายเงินเดือนและความล่าช้าในการจัดตารางงาน ไปจนถึงการใช้จ่ายงบประมาณเกินกำหนด ความล้มเหลวเหล่านี้จำนวนมากเกี่ยวข้องกับแผนก IT ของบริษัทที่ขาดทิศทางที่ถูกต้อง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความไร้ความสามารถของทีมในการดำเนินโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สำคัญ ซึ่งก็คือ โครงการฟีนิกซ์ ตามชื่อเรื่อง

ปัญหาได้แทรกซึมเข้าไปในฟังก์ชันธุรกิจอื่น ๆ และบิลต้องรับภาระแก้ไขปัญหาหลังจากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น การรั่วไหลของข้อมูลความปลอดภัย และการละเมิดกฎระเบียบของรัฐ และหากเขาล้มเหลว และบริษัทยังคงสูญเสียส่วนแบ่งตลาดต่อไป ซีอีโอของ Parts Unlimited มีแผนที่จะจ้างภายนอกการดำเนินงานด้านไอที ดังนั้น ใช่แล้ว ความเสี่ยงสูงมาก 🌋

ตัวละคร

ตลอดความพยายามในการปรับปรุงแผนกไอทีและโดยขยายไปถึงทั้งบริษัท บิลได้ร่วมมือกับผู้นำแผนกและผู้นำด้านเทคโนโลยีหลายคน บทบาทสำคัญบางประการได้แก่:

  • เบรนท์ เกลเลอร์: วิศวกรอาวุโส
  • สตีฟ มาสเตอร์ส: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
  • จอห์น เพสเช: ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยสารสนเทศ (CISO)
  • เวส เดวิส: ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีแบบกระจาย
  • ซาร่าห์ มอลตัน: รองประธานอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการค้าปลีก
  • คริส อัลเลอร์ส: รองประธานฝ่ายพัฒนาแอปพลิเคชัน
  • เคียร์สเตน ฟิงเกิล: ผู้นำที่มีสติปัญญาของสำนักงานบริหารโครงการ (PMO)
  • ดร. เอริก รีด: ผู้มีศักยภาพในการเป็นสมาชิกคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมกระบวนการไอที

ในบรรดาตัวละครที่กล่าวถึงข้างต้น เอริคโดดเด่นในฐานะหนึ่งในบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในเรื่องราวนี้ ขณะที่บิล พาล์มเมอร์และเพื่อนร่วมงานพยายามซ่อมแซมสิ่งที่เสียหาย เอริคเป็นผู้นำทางพวกเขาตลอดกระบวนการ โดยแนะนำแนวคิดสำคัญเกี่ยวกับ DevOpsและการกำกับดูแลด้านไอที หากคุณเคยทำงานในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือการดำเนินงานด้านไอที คุณน่าจะรู้สึกคุ้นเคยกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวละครเหล่านี้เป็นอย่างดี

ประเด็นสำคัญจาก The Phoenix Project

ความท้าทายที่หนังสือเล่มนี้นำเสนอเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยหากคุณมองดูสิ่งที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์และผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีส่วนใหญ่ต้องเผชิญในปัจจุบัน เนื่องจากผู้เขียนร่วมทั้งสามท่านของ The Phoenix Project เป็นผู้นำทางความคิดที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมไอที พวกเขาจึงสามารถระบุกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ได้ ช่วยให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จในระยะยาว 🧑‍💻

มาพูดคุยเกี่ยวกับ ห้าบทเรียนและข้อคิดสำคัญที่สุด จากหนังสือเล่มนี้กัน

1. ระบุประเภทของงาน (ไอที) ทั้งสี่ประเภท

เอริกอธิบายว่า การวางแผนและติดตามงานในแผนกไอทีจะง่ายขึ้นเมื่อคุณจัดหมวดหมู่เป็นสี่ส่วน:

  1. โครงการธุรกิจ: งานประเภทนี้รวมถึงการริเริ่มโครงการใหม่และกระบวนการที่ครอบคลุมส่วนใหญ่ของฟังก์ชันธุรกิจของคุณ โดยจะมีการติดตามผลเป็นรายโครงการโดยสำนักงานบริหารโครงการภายใต้กรอบการกำกับดูแลของโปรแกรม
  2. โครงการภายใน: ซึ่งรวมถึงงานประจำ เช่น การบำรุงรักษาระบบ การอัปเกรด และการติดตั้งแพตช์ความปลอดภัย ที่ช่วยให้บริษัทอย่าง Parts Unlimited ดำเนินกิจการได้อย่างราบรื่น
  3. การเปลี่ยนแปลง: สิ่งเหล่านี้เป็นงานประจำที่คล้ายกับโครงการภายในองค์กร แต่รวมถึงการปรับเปลี่ยนขนาดเล็ก เช่นการแก้ไขข้อบกพร่องและการอัปเดตเวอร์ชัน โดยทั่วไป คุณจะต้องจัดตั้งระบบติดตามงาน (Ticketing System)เพื่อติดตามปัญหา การเปลี่ยนแปลง และการแก้ไข
  4. งานที่ไม่ได้วางแผน: ในขณะที่งานประเภทอื่น ๆ ได้รับการตกลงกันไว้ล่วงหน้า งานประเภทนี้ไม่ได้ถูกตกลงไว้ล่วงหน้า อาจเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่การกู้ระบบหลังจากเกิดความล้มเหลวของระบบ ไปจนถึงงานเพิ่มเติมเนื่องจากสมาชิกในทีมไม่ได้สื่อสารปัญหาในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดปัญหาเกี่ยวกับการจัดตารางเวลาที่ไม่สอดคล้องกันและกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นได้ เพื่อป้องกันงานที่ไม่ได้วางแผนไว้ บิลล์และทีมของเขาตกลงที่จะตรวจสอบความสามารถของทีมก่อนการอนุมัติงานตามคำขอเปลี่ยนแปลง

ระบบการติดตามแบบหลายระดับที่อิงกับงานนี้ช่วยให้มั่นใจว่ามีกระบวนการรับผิดชอบที่เหมาะสมซึ่งทีมสามารถพึ่งพาได้

2. จำกัดงานที่อยู่ในระหว่างดำเนินการหรือค้างอยู่ (WIP)

ตามหนังสือ คุณควรมีงานที่กำลังทำอยู่ให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ในแต่ละครั้ง

บิลล์พบว่าเมื่อความสนใจของคุณถูกแบ่งแยกไปยังหลายงานพร้อมกัน คุณจะรู้สึกหนักใจและเสี่ยงที่จะทำผิดพลาดเนื่องจากสมาธิที่กระจัดกระจาย ยิ่งคุณทำผิดพลาดมากเท่าไร คุณก็ยิ่งต้องใช้ความพยายามและทรัพยากรของบริษัทมากขึ้นในการแก้ไขปัญหา เนื่องจากงานเดิมไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดี จึงถือเป็นการสูญเสียทรัพยากรที่สามารถนำไปใช้กับงานใหม่ได้

หนังสือแนะนำให้คุณปรับกลยุทธ์ของคุณให้สอดคล้องกับวิธีการแบบ Agile หรือ Lean เพื่อให้แน่ใจว่างานที่คุณวางแผนไว้ได้รับการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม: ขยายความรู้ของคุณด้วยคู่มือของเราสำหรับ:

3. ใช้ประโยชน์จากกระดานคัมบัง

หนึ่งในวิธีที่บิล พาล์มเมอร์ และทีมของเขาสามารถเอาชนะการสะสมของงานระหว่างกระบวนการ (WIP) สำหรับ Parts Unlimitedได้คือการใช้กระดานคัมบัง (Kanban) คัมบัง ซึ่งหมายถึง "ป้ายสัญญาณ" ในภาษาญี่ปุ่น ช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นงานได้ชัดเจน กระดานถูกแบ่งออกเป็นคอลัมน์ที่แสดงถึงขั้นตอนของกระบวนการทำงาน โดยทั่วไปจะเคลื่อนจากซ้ายไปขวา แต่ละงานจะถูกแทนด้วยบัตร

ในหนังสือ ทีมของบิลสร้างกระดานคัมบังพร้อมแท็ก พร้อม, กำลังทำ (สำหรับงานที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ) และ เสร็จแล้ว แต่ละการ์ดจะมีผู้รับผิดชอบและวางไว้ทางด้านซ้ายของกระดาน มันถูกย้ายไปทางขวาเมื่อการทำงานดำเนินไป ด้วยระบบเช่นนี้ ทุกงานจะถูกตรวจสอบ จัดระเบียบ และจัดลำดับความสำคัญเพื่อเพิ่มผลผลิตให้สูงสุด ทำให้สามารถมองเห็นงานของทีมได้อย่างครบถ้วน และลดงานที่ไม่คาดคิดให้เหลือน้อยที่สุด

เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้มุมมองบอร์ดใน ClickUpเพื่อสร้างกระดานคัมบังที่สามารถปรับขนาดได้และให้ข้อมูลครบถ้วน สร้างขั้นตอนการทำงานหลายขั้นตอนได้ในไม่กี่คลิก และเข้าถึงสถานะ ผู้รับผิดชอบ และความสำคัญได้ในมุมมองเดียว คุณสามารถลากและวางงานข้ามคอลัมน์ได้อย่างง่ายดาย และยังสามารถใช้แถบเครื่องมือในตัวเพื่ออัปเดตสถานะงานจำนวนมากได้อีกด้วย 💪

ClickUp 3.0 มุมมองบอร์ดที่เรียบง่าย
ดูแลงานและโครงการต่าง ๆ ได้ในมุมมองเดียว พร้อมลากและวางงาน จัดเรียง และกรองข้อมูลได้อย่างง่ายดายด้วยมุมมองกระดานคัมบังที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์

4. จัดการการเปลี่ยนแปลงด้วยทฤษฎีข้อจำกัด

เอริกแจ้งให้บิลทราบเกี่ยวกับวิธีที่ทฤษฎีข้อจำกัด (Theory of Constraints) มีบทบาทในองค์กรขนาดใหญ่ ธุรกิจส่วนใหญ่มีคอขวดหรือข้อจำกัดภายในฝ่ายไอทีและการดำเนินงานของโรงงาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดข้องและนำไปสู่งานที่ไม่คาดคิด เอริกอธิบายว่าเพื่อให้สามารถให้บริการไอทีที่ มั่นคง คาดการณ์ได้ และปลอดภัย คุณต้องวางแผนทรัพยากรทั้งที่เป็นมนุษย์และไม่ใช่มนุษย์เพื่อจัดการกับข้อจำกัดเหล่านี้และอำนวยความสะดวกให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่สะดุด

ในกรณีของ Parts Unlimited ผลกระทบจากข้อจำกัดมากมายของบริษัทได้ส่งผลกระทบต่อเบรนท์ วิศวกรปฏิบัติการหลักและผู้เชี่ยวชาญด้านไอที เบรนท์จมอยู่กับงานที่ไม่คาดคิด ซึ่งมักจะเป็นเรื่องเล็กน้อยและการแก้ไขปัญหา ทำให้งานสำคัญที่วางแผนไว้ต้องล่าช้า

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ บิลได้จัดตั้ง กลุ่มที่จะรับผิดชอบการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน แทนเบรนต์ นอกจากนี้ เบรนต์ซึ่งเคยเก็บวิธีการทำงานไว้กับตัวเอง จะสอนกลุ่มนี้เพื่อถ่ายทอดความรู้ของเขา ซึ่งทำให้ทีมสามารถวางแผนกระบวนการเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต และทำให้เบรนต์มีเวลาว่างมากขึ้น (หรืออย่างที่บิลพูดว่า—เบรนต์ไม่ต้องวิ่งแก้ปัญหาฉุกเฉินอีกต่อไป) เพื่อให้เขาสามารถนำความเชี่ยวชาญไปลงทุนในงานที่มีคุณค่าสูงกว่า

โบนัส: ลองใช้เทมเพลตไวท์บอร์ดแผนผังกระบวนการ ClickUpเพื่อมองเห็นจุดติดขัดและสร้างกระบวนการทำงานระหว่างแผนกที่ไร้ข้อผิดพลาด ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีข้อจำกัด (Theory of Constraints)

5. ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการปรับใช้

โครงการฟีนิกซ์ถูกขับเคลื่อนด้วยกำหนดการ ดังนั้นจึงมีเวลาเพียงเล็กน้อยในการทดสอบและปรับใช้แอปพลิเคชัน

อย่างไรก็ตาม ตลอดทั้งเล่ม ทีมงานของบิลล์กลายเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถปล่อยผลงานออกมาได้มากกว่าในไตรมาสที่ผ่านมา สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะแนวทางใหม่ของพวกเขาที่เน้นการส่งมอบ งานชิ้นเล็ก ๆ บ่อยครั้ง ซึ่งช่วยลดปริมาณงานที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ (WIP) และเวลาสำรอง (Buffer Time) โดยไม่ใช้ทางลัดที่เกินควร

6. ใช้โมเดล สามวิธี เพื่อขับเคลื่อน DevOps

การโค้ชของเอริกมีแกนกลางอยู่ที่แบบจำลอง "The Three Ways" ซึ่งเป็นรากฐานของแนวคิด DevOps มากมาย แบบจำลองนี้มอบแนวทางให้บริษัทสามารถมอบคุณค่าของผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนบริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ผ่านการทำงานที่มั่นคง มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพสูง

วิธีแรก: การเพิ่มประสิทธิภาพ

เมื่อประเมินความสำเร็จของบริษัท เราประเมินผลลัพธ์ ไม่ใช่กระบวนการ The First Way สำรวจว่ากระบวนการส่งผลต่อผลลัพธ์และระยะเวลาการส่งมอบอย่างไร เพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุด คุณควรเพิ่มประสิทธิภาพกระแสคุณค่า นั่นคือ การไหลของงานที่เริ่มต้นจากการพัฒนาซอฟต์แวร์และสิ้นสุดที่การส่งมอบให้กับลูกค้า

ตามหนังสือ ระบุว่า การพิจารณาภาพใหญ่เป็นสิ่งจำเป็นเมื่อสร้างแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ. อะไรคือเป้าหมายทางธุรกิจหลัก? ประเภทของการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัยที่คุณไม่ควรยอมให้ลดลง?

การติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน ตัวอย่างเช่น การสำรวจซอฟต์แวร์ใหม่ๆ เช่นAI DevOps โปรแกรมสร้างแผนกังต์ที่เหมาะกับการจัดตารางเวลา และเครื่องมือจัดการการดำเนินงานด้านไอทีสามารถช่วยเร่งการวางแผนและการผลิตได้อย่างมาก

วิธีที่สอง: การใช้ลูปการให้ข้อเสนอแนะเพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำ

วิธีที่สองเกี่ยวข้องกับการไหลเวียนของข้อมูลภายใน ด้วยวงจรการตอบกลับที่รวดเร็วและต่อเนื่อง บริษัทสามารถเรียนรู้ที่จะตรวจจับปัญหาคุณภาพที่แหล่งกำเนิดและแก้ไขได้ทันทีเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสายการผลิตต่อไป ปัญหาที่สังเกตเห็นในระยะหลังจะแก้ไขได้ยากขึ้นและอาจทำให้เกิดความล่าช้าอย่างมีนัยสำคัญ ⚠️

แนวทางที่สาม: การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการสนับสนุนด้านบริการ

แนวทางที่สามกล่าวถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดขึ้นจากปัจจัยต่อไปนี้:

  1. การเรียนรู้ โดยการพิจารณาประสบการณ์ที่ผ่านมาอย่างละเอียดถี่ถ้วน
  2. การฝึกฝนทักษะซ้ำๆ—ตามที่เอริกกล่าวไว้ ดีกว่าที่จะฝึกฝนวันละห้านาทีทุกวัน มากกว่าฝึกฝนสามชั่วโมงครั้งเดียวในหนึ่งสัปดาห์ แม้แต่การซ้ำของข้อผิดพลาดก็ช่วยสร้างความอดทนและความมั่นใจในการลองทำสิ่งใหม่
  3. การเสี่ยงและการทดลอง ด้วยวิธีการต่าง ๆ,เครื่องมือ DevOps, และกลยุทธ์การสนับสนุนลูกค้าอื่น ๆ คุณสามารถไปถึงระดับของประสิทธิภาพและคุณภาพที่ไม่เคยมีมาก่อน

คำคมจากโครงการฟีนิกซ์ที่เราชื่นชอบ

The Phoenix Project เป็นหนังสือที่มักถูกอ้างถึงบ่อยมาก แต่ห้าข้อความต่อไปนี้คือสิ่งที่เราจดจำได้มากที่สุด:

ไม่มีขีดจำกัดสำหรับสิ่งที่สามารถทำได้เมื่อไม่มีใครสนใจว่าใครจะได้รับเครดิต

คำพูดนี้ชี้ให้เห็นว่าเราสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่น่าทึ่งได้โดยการละทิ้งผลประโยชน์ส่วนตัวและมุ่งเน้นที่การทำงานร่วมกัน โดยปราศจากแรงกดดันที่จะต้องเป็นที่สุด ความคิดสร้างสรรค์และความรู้ของทีมจะสามารถเปล่งประกายออกมาได้ ⛅

กระบวนการจะเร็วได้เพียงเท่าที่จุดคอขวดที่ช้าที่สุดเท่านั้น

จากมุมมองของข้อจำกัด การทำงานที่ต่ำกว่ามาตรฐานในขั้นตอนหนึ่งอาจขัดขวางกระบวนการทั้งหมดได้ แม้ว่าขั้นตอนที่เหลือจะดำเนินไปอย่างราบรื่นก็ตาม

ไม่สำคัญว่าเราจะวางแผนมากแค่ไหน สิ่งที่สำคัญคือเราปรับปรุงแผนให้ดีขึ้นเมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามา

ความพยายามในการวางแผนของเราจะไร้ประโยชน์หากเราไม่ปรับตัวให้เข้ากับความท้าทายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่นเดียวกันกับพัฒนาการที่เป็นไปในทางที่ดี ซึ่งถือเป็นโอกาสที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม

ไม่มีเคล็ดลับใดที่จะช่วยให้คุณข้ามงานหนักไปได้

บางครั้ง ความมีประสิทธิภาพอาจดูเหมือนการหาทางลัดและตัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นออกจากกระบวนการ แต่การทุ่มเทและความมุ่งมั่นที่แท้จริงนั้นไม่สามารถละเลยได้หากคุณต้องการประสบความสำเร็จ

ทะเลที่สงบไม่เคยสร้างนักเดินเรือที่ชำนาญ

แม้ว่าพวกมันจะน่าหงุดหงิดและทำให้คุณช้าลง แต่ความผิดพลาดและความท้าทายช่วยสร้างความอดทนและส่งเสริมการเติบโตทั้งในด้านส่วนตัวและอาชีพ 🌱

นำบทเรียนจากโครงการฟีนิกซ์มาใช้กับ ClickUp

บทเรียน DevOps ในหนังสือเล่มนี้ถือเป็นรากฐานสำคัญของการดำเนินงานสำหรับทีมไอทีทุกทีม อย่างไรก็ตาม คำถามที่ทุกคนอยากรู้คือ: เราจะนำคำสอนเหล่านี้ไปปรับใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างไร?

คำตอบคือการใช้ClickUp —ศูนย์กลางการจัดการโครงการที่มีโซลูชันเฉพาะสำหรับทีมซอฟต์แวร์ ไม่ว่าคุณต้องการนำ The Three Ways of DevOps มาใช้หรือสร้างระบบการติดตามงาน WIP ClickUp มีความยืดหยุ่นสูงและสามารถปรับแต่งให้รองรับกระบวนการทำงานใดก็ได้

ClickUp มีฟีเจอร์มากมายที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์และทีมปฏิบัติการนอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับเครื่องมือที่คุณใช้เป็นประจำ เช่น GitHub, GitLab และ Bitbucket เพื่อให้คุณสามารถวางแผน ทำงานร่วมกัน และดำเนินการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพจากแพลตฟอร์มเดียวที่รวมศูนย์

ClickUp สำหรับทีมซอฟต์แวร์และไอที
วางแผน, บันทึก, และส่งมอบซอฟต์แวร์ของคุณได้รวดเร็วขึ้น—สร้างโปรเจ็กต์ฟีนิกซ์ของคุณเองด้วย ClickUp

ด้วย ClickUp หลักการจาก The Phoenix Project สามารถกลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของคุณได้อย่างง่ายดาย—มาสำรวจกันว่าทำอย่างไร

1. จัดตั้งกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยเครื่องมือจัดการงานและการกำหนดเวลา

ในการเดินทางเพื่อนำ Parts Unlimited กลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้อง บิลล์ พาล์มเมอร์ ได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการนำเอาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการวางแผนและบริหารจัดการงาน DevOps มาใช้ แต่ด้วย ClickUp งานวางแผนตารางเวลาและกระบวนการทำงานทั้งหมดกลายเป็นเรื่องง่ายไร้ความยุ่งยาก

ใช้ClickUp Tasksเพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์สำหรับทุกโครงการของคุณ—ติดตามผู้รับผิดชอบ, งานย่อย, ความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน, ความสัมพันธ์ระหว่างงาน, และป้ายกำกับความสำคัญ ทั้งหมดจากที่เดียว แพลตฟอร์มนี้มีตัวเลือกการแสดงผลหลายรูปแบบผ่าน มุมมอง ตัวอย่างเช่น:

  • มุมมองแผนภูมิแกนต์: สร้างแผนที่เส้นทางที่ซับซ้อนเพื่อไปสู่เป้าหมายและจำกัดงานที่ดำเนินการอยู่ (WIP) ด้วยการดูภาพรวมแบบเรียลไทม์ของความสัมพันธ์ระหว่างงาน, กำหนดการส่งมอบ, และข้อจำกัดต่างๆ คุณยังสามารถเลือกใช้เทมเพลตแผนภูมิแกนต์ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อวางแผนไทม์ไลน์ของโครงการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
  • มุมมองปฏิทิน: ตัวจัดตารางเวลาแบบลากและวางสำหรับโครงการที่ขับเคลื่อนด้วยวันที่
  • มุมมองปริมาณงาน: ใช้เพื่อประเมินความสามารถของทีมและกระจายงานสร้างสรรค์หรืองานค้างระหว่างสมาชิกทีมที่มีงานน้อยและงานมาก
  • มุมมองแบบฟอร์ม: รวบรวมข้อบกพร่องและคำขอฟีเจอร์โดยใช้แบบฟอร์ม ClickUp ดั้งเดิม และแปลงเป็นงานจริงได้อย่างรวดเร็วด้วยแท็กและป้ายกำกับความสำคัญ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ให้ระบบอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำและงานธุรการด้วยClickUp Automationsและลดภาระงานที่ไม่จำเป็นของทีมคุณ

2. สร้างความตระหนักรู้ในสถานการณ์โดยการติดตามการดำเนินงานแบบสปรินต์และการดำเนินงานด้านไอทีอื่นๆ

ClickUp 3.0 Sprint List ง่ายขึ้น
รับข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับการทำงานของทีมคุณด้วยมุมมองรายการ Sprint ของ ClickUp

หลังจากตั้งค่าเวิร์กโฟลว์แล้ว คุณสามารถติดตามการดำเนินงานทั้งหมดของคุณบน ClickUp ได้อย่างใกล้ชิด—ตั้งแต่สปรินท์และงานการปรับใช้ไปจนถึงวัตถุดิบและคำขอด้วยสปรินท์ใน ClickUp คุณสามารถ:

  • คัดลอกมุมมอง Sprint เพื่อเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว
  • กำหนดวันที่และปรับแต่งโครงสร้างคะแนนของคุณ
  • ซิงค์งานของทีมคุณกับ Git repositories
  • โอนงานที่ยังไม่เสร็จไปยัง Sprint ถัดไปโดยอัตโนมัติ

แพลตฟอร์มนี้มีแผนภูมิการเผาไหม้, แผนภูมิการเผาไหม้แบบลดลง, และแผนภูมิการไหลสะสมเพื่อช่วยคุณติดตามความคืบหน้าไปสู่เป้าหมาย, ระบุข้อจำกัด, และโอกาสในการปรับปรุงได้รวดเร็วขึ้น.

ClickUpช่วยให้การจัดการการปล่อยเวอร์ชันง่ายขึ้นด้วย Git pipeline ที่ผสานรวมไว้, รายการตรวจสอบการเปิดใช้งาน, และรถไฟการปล่อยเวอร์ชัน.คุณยังสามารถตั้งค่าการ์ดแดชบอร์ดในพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อเข้าถึงข้อมูลเมตริกของทีมแบบเรียลไทม์เช่น ระยะเวลาเฉลี่ยของการPLOY และการติดตามเวลา.

3. ชนะด้วยความร่วมมือและการให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง

ClickUp Docs, มุมมองแชท, มุมมองรายการ, และหน้าแรก
ร่วมมือกันในไอเดียและสร้างเอกสารหรือวิกิที่น่าทึ่งด้วยหน้าย่อยและตัวเลือกการจัดรูปแบบที่กำหนดเองสำหรับแผนงาน ฐานความรู้ และอื่นๆ

ในหนังสือเล่มนี้ เอริกอธิบายถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสกับทีมเกี่ยวกับการพัฒนาที่มีผลกระทบต่อเวลาการรอคอยหรือวันที่ส่งมอบ โชคดีที่ ClickUp มีชุดเครื่องมือการสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่ครบครันเพื่อสนับสนุนคุณในเรื่องนี้ คุณสมบัติที่โดดเด่นบางประการได้แก่:

  1. ClickUp Docsเพื่อจัดเก็บข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ข้อเสนอแนะ ประวัติการแก้ไข และเอกสารกระบวนการต่างๆไว้ในที่เดียว
  2. ClickUp AIทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงเป็นเครือข่ายประสาทที่เชื่อมโยงงาน เอกสาร และบุคคลของคุณ
  3. ความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมาย, การตรวจทาน, และ มุมมองแชทสำหรับการอัปเดต,การสื่อสารภายใน, การส่งต่องาน, และวงจรการให้ข้อเสนอแนะอย่างรวดเร็ว
  4. ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับข้อบกพร่องใหม่และการอัปเดตฟีเจอร์
  5. กระดานไวท์บอร์ด ClickUpและแผนผังความคิดสำหรับการระดมความคิดและแผนผังกระบวนการ

ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร? ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตสำเร็จรูปมากมายของแพลตฟอร์มสำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่หลากหลาย ตัวเลือกเช่นClickUp Ultimate Software Development Template,ClickUp Bug and Issue Tracking Template, และClickUp Release Notes Templateเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับแผนกไอทีทุกแห่ง

เก็บเกี่ยวประโยชน์ของ DevOps และคว้าชัยชนะทางธุรกิจครั้งถัดไปของคุณด้วย ClickUp

โครงการฟีนิกซ์ สอนให้เราเข้าใจว่าเราสามารถมุ่งเน้นประสิทธิภาพ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และความพึงพอใจของลูกค้าไปพร้อมกันได้ ด้วยการนำหลักการจากหนังสือเล่มนี้มาใช้ร่วมกับโซลูชันการจัดการงานที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดอย่าง ClickUp ธุรกิจของคุณไม่เพียงแต่จะสามารถวางแผนการเปิดตัวที่ประสบความสำเร็จเท่านั้น แต่ยังสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อีกด้วย

ลองใช้ ClickUp ฟรีและค้นพบวิธีต่างๆ ที่ช่วยให้การดำเนินงานด้านไอทีของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม ⬆️