10 เครื่องมือติดตามบั๊กที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการปัญหาในปี 2025

ลองนึกภาพว่าคุณส่งมอบโครงการซอฟต์แวร์หลังจากทุ่มเทความพยายามอย่างหนัก แต่กลับได้รับคำติชมว่าซอฟต์แวร์มีข้อบกพร่อง น่าเสียใจจริงๆ!
แต่นั่นคือเรื่องราวของทุกทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ เพราะบั๊กอยู่กับซอฟต์แวร์เสมอ 🤷🏽♀️
การไม่ติดตามและแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างทันท่วงทีอาจนำไปสู่ความล่าช้าของโครงการ, ซอฟต์แวร์คุณภาพต่ำ, ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น, และปัญหาด้านความปลอดภัย.
แต่ไม่ต้องกังวล! เครื่องมือติดตามบั๊กช่วยให้คุณตรวจจับ บันทึก และจัดการบั๊กในทุกขั้นตอนของวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ ในบทความนี้ เราได้รวบรวมเครื่องมือติดตามบั๊กที่ดีที่สุดบางส่วนที่คุณสามารถใช้เพื่อกำจัดบั๊กได้อย่างมีประสิทธิภาพ!
ทำไมซอฟต์แวร์ติดตามบั๊กจึงมีความจำเป็นมากกว่าที่เคย
ความต้องการของทีมซอฟต์แวร์ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โครงการมีความซับซ้อนมากขึ้น ความคาดหวังของผู้ใช้สูงขึ้น และอัตราการปล่อยเวอร์ชันก็เร่งตัวเร็วขึ้น
ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงเช่นนี้ ซอฟต์แวร์ติดตามบั๊กกลายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้และมีคุณภาพสูงตลอดจนการรักษาประสิทธิภาพของทีม
นี่คือเหตุผลว่าทำไมการลงทุนในซอฟต์แวร์ติดตามบั๊กที่แข็งแกร่งจึงมีความจำเป็น:
🌟 ประสบการณ์ผู้ใช้ที่เข้าใจง่าย: ช่วยให้สมาชิกทุกคนในทีมสามารถรายงานและจัดการข้อบกพร่องได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเพียงใดก็ตาม—ลดเวลาในการเรียนรู้และลดข้อผิดพลาด
📊 การวิเคราะห์และรายงานที่ครอบคลุม: มอบข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับแนวโน้มของข้อบกพร่อง เวลาในการแก้ไข และประสิทธิภาพของทีม ช่วยให้ผู้นำสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
⚒️ การจัดการและจัดลำดับความสำคัญของข้อบกพร่องอย่างมีประสิทธิภาพ: อำนวยความสะดวกในการคัดแยกและจัดลำดับความสำคัญของข้อบกพร่องตามความรุนแรงและผลกระทบต่อธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาที่สำคัญได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
🔗 การผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ: เชื่อมต่อกับเครื่องมือการพัฒนาและการสื่อสารที่คุณใช้อยู่ได้อย่างง่ายดาย เช่น GitHub, Slack และแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ สร้างกระบวนการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียวและลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง
🚦 เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้: ปรับให้เข้ากับกระบวนการเฉพาะของทีมคุณ ช่วยให้คุณกำหนดสถานะ แท็ก และกฎการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองเพื่อการจัดการข้อบกพร่องที่มีประสิทธิภาพ
🔔 การแจ้งเตือนและการอัปเดตอัตโนมัติ: ช่วยให้ทุกคนได้รับข้อมูลล่าสุดทันทีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของข้อบกพร่อง การมอบหมายงาน และการแก้ไขปัญหา ลดการสื่อสารที่ผิดพลาดและความล่าช้า
🔒 การจัดการเอกสารแบบรวมศูนย์: จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบั๊กทั้งหมด รวมถึงการสนทนาและไฟล์แนบไว้ในที่เดียวที่เข้าถึงได้ง่าย ช่วยให้ติดตามความคืบหน้าและอ้างอิงปัญหาที่ผ่านมาได้อย่างสะดวก
10 เครื่องมือติดตามข้อบกพร่องที่ดูได้ในพริบตา
|ชื่อเครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา
|คลิกอัพ
|การจัดการโครงการและบั๊กแบบครบวงจร, ผู้ช่วย AI, กระบวนการทำงานที่กำหนดเอง, ระบบอัตโนมัติ, การผสานรวม, แม่แบบบั๊ก, แดชบอร์ด
|ระบบติดตามข้อบกพร่องและการจัดการโครงการแบบรวมศูนย์สำหรับทีม
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $7/ผู้ใช้/เดือน
|จิรา
|กระดานแบบอไจล์, กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้, การผสานรวมอย่างลึกซึ้ง, ระบบอัตโนมัติ, การรายงานขั้นสูง
|ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์, ทีมประกันคุณภาพ, ทีม DevOps
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $7. 53 ต่อผู้ใช้/เดือน
|บั๊กซิลล่า
|การค้นหาข้อบกพร่องขั้นสูง, กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้, การแจ้งเตือนทางอีเมล, การติดตามเวลา, ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
|ระบบติดตามข้อบกพร่องฟรีที่ติดตั้งเองได้สำหรับทีม QA
|ฟรี
|YouTrack
|กระดานแบบอไจล์, การค้นหาแบบสอบถาม, การติดตามเวลา, ฐานความรู้, การผสานกับ JetBrains
|ทีมขนาดเล็ก, การสนับสนุนด้านไอที, ผู้ใช้ JetBrains
|ฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5 ต่อผู้ใช้/เดือน
|MantisBT
|ฟิลด์แบบเปิดและปรับแต่งได้, การแจ้งเตือนทางอีเมล, การอนุญาตตามบทบาท, รองรับปลั๊กอิน
|ระบบติดตามข้อบกพร่องพื้นฐาน ฟรี สำหรับทีมพัฒนา
|ฟรี
|เรดไมน์
|แผนภูมิแกนต์, วิกิ, ฟอรั่ม, การผสานการควบคุมเวอร์ชัน, การรองรับฐานข้อมูลหลายระบบ
|ระบบติดตามโครงการและข้อบกพร่องที่ปรับแต่งได้และโฮสต์เองสำหรับทีม QA
|ฟรี (อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับปลั๊กอิน)
|คุณภาพ
|การจัดการกรณีทดสอบ, การติดตามข้อบกพร่อง, ตัวสร้างกรณีทดสอบที่ใช้ AI, แดชบอร์ด, ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ
|การติดตามข้อบกพร่องโดยใช้กรณีทดสอบสำหรับทีม QA
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $15/ผู้ใช้/เดือน
|บั๊กเฮิร์ด
|การตอบกลับทางสายตา, การติดตามข้อบกพร่องของเว็บไซต์, กระดานคัมบัง, การตอบกลับทางวิดีโอ, การเข้าถึงสำหรับผู้มาเยือน
|ทีมพัฒนาเว็บไซต์, เอเจนซี่
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49/เดือน
|Zoho BugTracker
|เวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง, แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์, บันทึกการตรวจสอบ, แชททีม, การผสานรวมกับชุดโปรแกรม Zoho
|การตอบกลับทางสายตา, การติดตามข้อบกพร่องของเว็บไซต์, กระดานคัมบัง, การตอบกลับทางวิดีโอ, การเข้าถึงสำหรับผู้มาเยือน
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $4/ผู้ใช้/เดือน
|เชิงเส้น
|การนำทางด้วยแป้นพิมพ์เป็นหลัก, การซิงค์แบบเรียลไทม์, ระบบอัตโนมัติ, การผสานกับ GitHub/GitLab, สปรินต์
|ทีมที่คล่องตัว, สตาร์ทอัพ, การจัดการปัญหา/โครงการอย่างรวดเร็ว
|มีแผนให้บริการฟรี; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10/ผู้ใช้/เดือน
ซอฟต์แวร์ติดตามข้อบกพร่องที่ดีที่สุด 10 อันดับ
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและบั๊กแบบครบวงจร)
การตรวจจับข้อบกพร่องมักรู้สึกยากกว่าการแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านั้น ทำไมถึงเป็นเช่นนั้น? ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ต้องเผชิญกับรายงานข้อบกพร่องซ้ำซ้อน ลำดับความสำคัญของข้อบกพร่องที่ไม่ชัดเจน งานค้างสะสมจำนวนมาก และการจัดประเภทข้อบกพร่องที่ไม่ถูกต้อง—ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้วงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ซับซ้อนโดยไม่จำเป็น
ทางออกคืออะไร? แพลตฟอร์มการจัดการโครงการและบั๊กที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้โดยตรง. นั่นคือจุดที่ClickUpเข้ามาช่วยเหลือ.
นี่คือเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลัง ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการร่วมมือ, รวมศูนย์การสื่อสาร, และทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ
ClickUp สำหรับทีมซอฟต์แวร์ช่วยให้กระบวนการติดตามบั๊กทั้งหมดง่ายขึ้น คุณสามารถรวบรวมคำขอเกี่ยวกับบั๊กโดยใช้ClickUp Forms สร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเองพร้อมรายละเอียดเช่น ชื่อบั๊ก, คำอธิบาย, สภาพแวดล้อม (เบราว์เซอร์, อุปกรณ์, เป็นต้น), และความรุนแรง
การส่งแบบฟอร์มแต่ละครั้งจะกลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้ ทำให้ง่ายต่อการมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องและติดตามผ่าน ClickUp Tasks ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถเพิ่มแท็กและสถานะที่กำหนดเองเพื่อจัดลำดับความสำคัญในการจัดการข้อบกพร่องได้
ตัวอย่างเช่น การเพิ่มแท็กเช่น 'ความปลอดภัย', 'ฟังก์ชันการทำงาน', และ 'ประสิทธิภาพ' เพื่อจัดประเภทข้อบกพร่อง จะช่วยให้คุณเข้าใจว่าข้อบกพร่องใดควรแก้ไขก่อน นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณวิเคราะห์แนวโน้มของข้อบกพร่องและระบุปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำได้อีกด้วย คุณสามารถ เชื่อมโยงข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้อง, เพิ่มสถานะที่กำหนดเอง, และติดตามสถานะการแก้ไขข้อบกพร่อง ได้แบบเรียลไทม์
ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการนี้ให้ดียิ่งขึ้นด้วยการใช้ AI เพื่อสรุปรายงานข้อบกพร่องโดยอัตโนมัติ แนะนำแท็กหรือสถานะที่เกี่ยวข้อง และแนะนำขั้นตอนถัดไปโดยอิงจากข้อมูลในอดีต ด้วย AI นี้ ทีมงานของคุณสามารถระบุข้อบกพร่องที่ซ้ำกันได้อย่างรวดเร็ว ได้รับคำตอบทันทีสำหรับคำถามทั่วไป และทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ—ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าและลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง
ClickUp ยังช่วยอัตโนมัติการพัฒนาซอฟต์แวร์และการจัดการข้อผิดพลาดผ่านเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองโดยใช้ClickUp AutomationsและAutopilot Agents
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติได้เพื่อให้เมื่อใดก็ตามที่นักพัฒนาทำเครื่องหมายบักว่า 'แก้ไขแล้ว' ระบบจะเปลี่ยนสถานะเป็น 'รอการตรวจสอบ' โดยอัตโนมัติและแจ้งให้ผู้ทดสอบคุณภาพ (QA) ทราบ ด้วย Autopilot Agents คุณสามารถยกระดับการทำงานอัตโนมัติไปอีกขั้นโดยให้ตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วย AI จัดการการคัดกรองบักตามปกติ มอบหมายงานตามลำดับความสำคัญ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไป
ไม่ใช่แค่นั้น! ClickUpยังมีเทมเพลตการจัดการข้อบกพร่องเพื่อทำให้กระบวนการราบรื่นยิ่งขึ้นเทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาของ ClickUpช่วยในการมองเห็นกระบวนการจัดการข้อบกพร่องและนำเสนอภาพรวมของข้อบกพร่องทั้งหมด คุณยังสามารถติดตามสถานะแบบเรียลไทม์ของแต่ละรายงานข้อบกพร่องได้อีกด้วย
กรณีการใช้งานที่เหมาะสม
- ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์, นักวิเคราะห์คุณภาพ, และผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ต้องการแพลตฟอร์มที่รวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อติดตามบั๊ก, จัดการการปล่อยเวอร์ชัน, และติดตามความคืบหน้าของโครงการโดยรวม
- องค์กรที่มุ่งลดการกระจายตัวของซอฟต์แวร์แบบ SaaSและรวมเครื่องมือหลายประเภท (เช่น การจัดการโครงการ การจัดทำเอกสาร การสื่อสาร การติดตามข้อบกพร่อง) เข้าไว้ในพื้นที่ทำงานเดียวที่เชื่อมโยงกัน
- ทีมที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการปรับแต่ง, การทำงานอัตโนมัติ, และการช่วยเหลือด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อปรับปรุงกระบวนการระบุ, การจัดลำดับความสำคัญ, และการแก้ไขข้อบกพร่องให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้รูปแบบโครงการใดก็ได้ที่คุณต้องการ เช่น แผนภูมิแกนต์, Scrum และ Agile
- แก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องตามลำดับที่ถูกต้องเพื่อป้องกันอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นโดยใช้ClickUp Dependencies
- เพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมให้กับบั๊กด้วยป้ายกำกับที่กำหนดเอง และอัปเดตทีมของคุณเกี่ยวกับความคืบหน้าด้วยสถานะที่กำหนดเอง
- สร้างแผนที่เส้นทางผลิตภัณฑ์และบันทึกรายละเอียดข้อบกพร่องเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดายด้วยClickUp Docs
- ผสานการทำงานกับ Slack, GitHub, Confluence และเครื่องมือพัฒนาอื่น ๆ เพื่อทำให้การติดตามข้อผิดพลาดและการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นเรื่องง่าย
- ใช้ผู้ช่วย AI (ClickUp Brain) เพื่อสร้างรายงานข้อบกพร่อง, สรุปหัวข้อที่ยาว, แยกประเด็นที่ต้องดำเนินการ, หรือแนะนำวิธีแก้ไข
- พัฒนาแดชบอร์ด ClickUpที่ปรับแต่งตามความต้องการเพื่อแสดงข้อมูลเมตริกสำคัญของข้อบกพร่อง เช่น จำนวนข้อบกพร่องที่เปิดอยู่ตามระดับความรุนแรง อัตราการแก้ไข และปริมาณงานของทีม
- เชื่อมโยงข้อบกพร่องกับโครงการและเป้าหมายที่กว้างขึ้น โดยรักษาบริบทและการตรวจสอบย้อนกลับภายในระบบการจัดการงานโดยรวม
ข้อดี
- รวมการติดตามข้อบกพร่องเข้ากับการจัดการโครงการ การสื่อสาร และการจัดทำเอกสาร ลดการสลับเครื่องมือสำหรับทีม
- ให้ตัวเลือกการปรับแต่งอย่างกว้างขวางสำหรับกระบวนการทำงาน, ฟิลด์, และมุมมอง, ปรับให้เหมาะกับกระบวนการจัดการบั๊กที่ไม่เหมือนใคร
- เพิ่มประสิทธิภาพด้วยความสามารถของ AI ที่ติดตั้งไว้ในตัว, ทำให้การรายงานข้อบกพร่อง, การวิเคราะห์, และการสื่อสารเป็นไปโดยอัตโนมัติ
- นำเสนออินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายอย่างยิ่ง ซึ่งช่วยให้สมาชิกในทีมทุกคนสามารถส่งและติดตามข้อบกพร่องได้อย่างสะดวก
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับระบบนิเวศอันกว้างขวางของเครื่องมือพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการทำงานร่วมกัน
การทบทวน G2กล่าวว่า:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือความสามารถในการปรับตัวอย่างราบรื่นให้เข้ากับกระบวนการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ของทีมเรา ด้วยสมาชิกทีมกว่า 20 คนที่ใช้ทุกวัน — รวมถึง QA, นักพัฒนา, นักออกแบบ, และผู้นำ — มันช่วยให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่รู้สึกหนักใจ ความยืดหยุ่นของมุมมอง (รายการ, บอร์ด, ไทม์ไลน์, ฯลฯ) ช่วยให้แต่ละคนสามารถทำงานในวิธีที่เหมาะกับตนเองมากที่สุด ขณะเดียวกันก็ยังสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการที่เป็นหนึ่งเดียวได้ เราชื่นชอบเป็นพิเศษที่งาน, เอกสาร, สปรินต์, และเป้าหมายทั้งหมดเชื่อมโยงถึงกัน — ช่วยประหยัดเวลาจากการต้องสลับใช้หลายเครื่องมือ และทำให้การทำงานร่วมกันโปร่งใสและรวดเร็ว
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือความสามารถในการปรับตัวอย่างราบรื่นให้เข้ากับกระบวนการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ของทีมเรา ด้วยสมาชิกทีมกว่า 20 คนที่ใช้ทุกวัน — รวมถึง QA, นักพัฒนา, นักออกแบบ, และผู้นำ — มันช่วยให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่รู้สึกหนักเกินไป ความยืดหยุ่นของมุมมอง (รายการ, บอร์ด, ไทม์ไลน์, ฯลฯ) ช่วยให้แต่ละคนสามารถทำงานในวิธีที่เหมาะกับตนเองมากที่สุด ในขณะที่ยังคงมีส่วนร่วมในกระบวนการที่เป็นหนึ่งเดียว เราชื่นชอบเป็นพิเศษที่งาน, เอกสาร, สปรินต์, และเป้าหมายทั้งหมดเชื่อมโยงกัน — มันช่วยประหยัดเวลาจากการต้องสลับใช้เครื่องมือหลายอย่าง และทำให้การทำงานร่วมกันโปร่งใสและรวดเร็ว
ข้อเสีย
- ปริมาณฟีเจอร์ที่มีอยู่อย่างมากมายอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้นในตอนแรก ซึ่งจำเป็นต้องมีการลงทุนในการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการติดตามข้อผิดพลาด
ความซับซ้อนและความลึกซึ้งของการปรับแต่งอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้นได้ ฉันเองก็เคยรู้สึกหนักใจในบางครั้งและพยายามทำความเข้าใจกับชั้นของมุมมองและผลกระทบของสถานะต่างๆ อย่างไรก็ตาม ClickUp ก็มีมหาวิทยาลัยของตัวเองที่มีเนื้อหาการศึกษาที่ดีและจัดทำอย่างมืออาชีพ
ความซับซ้อนและความลึกซึ้งของการปรับแต่งอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้นได้ ฉันเองก็เคยรู้สึกหนักใจในบางครั้งและพยายามทำความเข้าใจกับชั้นของมุมมองและผลกระทบสถานะบางประการ อย่างไรก็ตาม ClickUp ก็มีมหาวิทยาลัยของตัวเองที่มีเนื้อหาการศึกษาที่จัดทำอย่างดี
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,300+ รีวิว)
2. Jira (เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์)
Jiraทำหน้าที่เป็นโซลูชันแบบศูนย์กลางสำหรับการพัฒนาแบบ Agile รวมถึงกรอบงาน Scrum และ Kanban เครื่องมือนี้ใช้งานง่ายและยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
จุดเด่นของ Jira คือคุณสมบัติการติดตามบั๊กและปัญหาที่ครอบคลุมอย่างครบถ้วน คุณสามารถสร้างตั๋ว, แนบไฟล์, และมอบหมายปัญหาให้กับสมาชิกทีมที่เฉพาะเจาะจงได้ คุณยังสามารถเพิ่มบุคคลเพื่อติดตามความคืบหน้าของบั๊กหรือส่งข้อมูลใหม่ ๆ ได้
กรณีการใช้งานที่เหมาะสม
- ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมถึงผู้ปฏิบัติงาน Scrum และ Kanban ที่กำลังมองหาเครื่องมือที่แข็งแกร่งสำหรับการวางแผน ติดตาม และปล่อยซอฟต์แวร์
- วิศวกรประกันคุณภาพ (QA) ที่ต้องการวิธีการที่เป็นระบบในการรายงาน สร้างซ้ำ และตรวจสอบข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์พร้อมบริบทโดยละเอียด
- ทีมปฏิบัติการไอทีและ DevOps ที่ต้องการปรับปรุงการจัดการเหตุการณ์ ปัญหา และการเปลี่ยนแปลงให้มีความคล่องตัวมากขึ้น โดยเชื่อมโยงโดยตรงกับงานพัฒนา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- สร้างเส้นทางการแก้ไขปัญหาสำหรับบั๊กที่กำหนดเอง โดยระบุสถานะที่ชัดเจน (เช่น "เปิด", "อยู่ระหว่างการตรวจสอบ", "ถูกบล็อก", "แก้ไขแล้ว", "ยืนยันแล้ว")
- บันทึกข้อมูลข้อบกพร่องอย่างครบถ้วน รวมถึงขั้นตอนในการทำซ้ำ ผลลัพธ์ที่คาดหวังเทียบกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง รายละเอียดสภาพแวดล้อม ระดับความรุนแรง ฯลฯ
- เชื่อมโยงบั๊กโดยตรงกับการคอมมิตโค้ด, สาขา, และการขอดึงโค้ดในแหล่งเก็บข้อมูลเช่น Bitbucket, GitHub, หรือ GitLab
- ใช้บอร์ด Scrum หรือ Kanban ที่เฉพาะเจาะจงเพื่อจัดการกับบั๊กที่ค้างอยู่, จัดลำดับความสำคัญของข้อบกพร่องที่สำคัญ, และติดตามความคืบหน้าของบั๊กเหล่านั้น
- กำหนดกฎเพื่อมอบหมายบั๊กให้กับทีมหรือบุคคลเฉพาะโดยอัตโนมัติตามส่วนประกอบ, ความรุนแรง, หรือตรรกะที่กำหนดเอง
ข้อดี
- กระดาน Agile ให้สัญญาณภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานะของบั๊ก ช่วยให้สามารถระบุจุดคอขวดได้อย่างรวดเร็วและส่งเสริมการติดตามความคืบหน้าอย่างโปร่งใส
- ลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเองโดยอัตโนมัติในการมอบหมายงาน การแจ้งเตือน และการเปลี่ยนแปลงสถานะ เพิ่มความเร็วและความสม่ำเสมอในการแก้ไขข้อบกพร่อง
- คุณสมบัติการรายงานที่ทรงพลังมอบการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มของบั๊ก, อัตราการแก้ไข, และประสิทธิภาพของทีม, สนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- ออกแบบมาเพื่อจัดการกับปริมาณปัญหาที่มหาศาลและกระบวนการติดตามบั๊กที่ซับซ้อน เหมาะสำหรับโครงการทุกขนาด
ความยืดหยุ่นและเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ของ Jira นั้นยอดเยี่ยมสำหรับการปรับการจัดการโครงการให้เหมาะกับความต้องการของทีมใด ๆ การผสานรวมกับเครื่องมือเช่น Confluence และ Bitbucket ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน และฟีเจอร์การรายงานให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้ในช่วงแรกอาจมีความซับซ้อน ทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น การกำหนดค่าเวิร์กโฟลว์ขั้นสูงอาจมีความซับซ้อนเช่นกัน
ความยืดหยุ่นและเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ของ Jira นั้นยอดเยี่ยมสำหรับการปรับการจัดการโครงการให้เหมาะกับความต้องการของทีมใด ๆ การผสานรวมกับเครื่องมือเช่น Confluence และ Bitbucket ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน และคุณสมบัติการรายงานให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้ในช่วงแรกอาจมีความซับซ้อน ทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกหนักใจ การกำหนดค่าเวิร์กโฟลว์ขั้นสูงอาจมีความซับซ้อนเช่นกัน
ข้อเสีย
- การกำหนดค่าคุณสมบัติการติดตามข้อบกพร่องขั้นสูง, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, และกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนต้องการเวลาล่วงหน้าอย่างมากและความรู้เฉพาะทาง
- ค่าใช้จ่ายในการขอใบอนุญาตสามารถเพิ่มขึ้นอย่างมากสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ โดยเฉพาะเมื่อมีการรวมส่วนเสริมเฉพาะทางจาก Marketplace จำนวนมากเพื่อตอบสนองความต้องการในการทดสอบหรือรายงานที่เฉพาะเจาะจง
- แม้ว่าจะมีประสิทธิภาพสูงสำหรับทีมเทคนิค แต่ส่วนติดต่อผู้ใช้และคำศัพท์เฉพาะทางอาจสร้างความท้าทายให้กับผู้ใช้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์
การทบทวน G2กล่าวว่า:
จนถึงตอนนี้ สิ่งที่ทำให้ฉันไม่พอใจมีน้อยมาก อาจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคือ ฉันต้องการให้เวอร์ชันติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ในองค์กรติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ลินุกซ์ รายงานชั่วโมงที่ผู้ใช้บันทึกไว้มีความเป็นมิตรมากขึ้น และมีแอปพลิเคชันมือถือแบบเนทีฟสำหรับติดตามตั๋วเมื่อคุณไม่ได้อยู่หน้าคอมพิวเตอร์
จนถึงตอนนี้ สิ่งที่ทำให้ฉันไม่พอใจมีน้อยมาก อาจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคือ ฉันต้องการให้เวอร์ชันติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ในองค์กรติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ลินุกซ์ รายงานชั่วโมงที่ผู้ใช้บันทึกไว้เป็นมิตรมากขึ้น และมีแอปพลิเคชันมือถือแบบเนทีฟสำหรับติดตามตั๋วเมื่อคุณไม่ได้อยู่หน้าคอมพิวเตอร์
ราคาของ Jira
- ฟรี
- มาตรฐาน: $7. 53 ต่อผู้ใช้/เดือน
- พรีเมียม: $13.53 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Jira
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (14,000+ รีวิว)
3. Bugzilla (เหมาะสำหรับการค้นหาข้อบกพร่องขั้นสูง)
Bugzilla เป็น ซอฟต์แวร์ติดตามข้อบกพร่องแบบโอเพนซอร์สที่ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก ช่วยให้จัดหมวดหมู่และติดตามข้อบกพร่องตามผลิตภัณฑ์และส่วนประกอบต่างๆ ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย สามารถค้นหาข้อบกพร่องหลายรายการพร้อมกันและส่งอีเมลแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อบกพร่อง
อย่างไรก็ตาม เครื่องมือนี้ไม่ช่วยในการจัดการตั๋วและงาน การปรับแต่ง หรือคุณสมบัติการจัดการโครงการอื่น ๆ
กรณีการใช้งานที่เหมาะสม
- ทีม QA ที่ต้องการระบบเฉพาะทาง ฟรี และโอเพนซอร์ส สำหรับการติดตามบั๊กอย่างละเอียด
- องค์กรที่ชอบการโฮสต์แอปพลิเคชันของตนเองเพื่อเพิ่มการควบคุมข้อมูล ความปลอดภัย หรือข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- ผู้ใช้ที่ต้องการปรับแต่งเวิร์กโฟลว์, ฟิลด์, และการรายงานอย่างกว้างขวางโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้านลิขสิทธิ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bugzilla
- ใช้ประโยชน์จากความสามารถในการค้นหาที่ซับซ้อนเพื่อสร้างการค้นหาที่เฉพาะเจาะจงสูงครอบคลุมหลายเกณฑ์
- ใช้การแจ้งเตือนทางอีเมลที่ปรับแต่งได้เพื่อควบคุมความชอบอย่างแม่นยำ
- ดำเนินการตรวจจับข้อมูลซ้ำโดยอัตโนมัติ พร้อมแนะนำข้อบกพร่องที่คล้ายกันซึ่งมีอยู่แล้วล่วงหน้า
- เปิดใช้งานฟังก์ชันการติดตามเวลา ช่วยให้ทีมสามารถบันทึกความพยายามที่ใช้ในการแก้ไขข้อบกพร่องได้
ข้อดี
- กำจัดค่าใช้จ่ายในการซื้อซอฟต์แวร์ ด้วยโซลูชันที่ฟรีและโอเพนซอร์สอย่างสมบูรณ์
- เพิ่มศักยภาพในการสืบค้นข้อมูลอย่างทรงพลัง ช่วยให้สามารถระบุข้อบกพร่องได้อย่างแม่นยำและวิเคราะห์รายละเอียดได้อย่างครบถ้วน
- มอบการปรับแต่งในระดับสูง พร้อมตัวเลือกมากมายสำหรับการกำหนดค่าขั้นตอนการทำงานและฟิลด์ข้อมูล
- รับประกันความเป็นอิสระของข้อมูลอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากการโฮสต์ด้วยตนเองรับประกันการควบคุมข้อมูลข้อผิดพลาดได้อย่างเต็มที่
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ฉันชอบ API สำหรับการสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองเพื่อข้ามอินเทอร์เฟซของ Bugzilla คุณสามารถทำการค้นหาที่บันทึกไว้และการรายงานจำนวนมากตามข้อมูลได้ และแน่นอนว่ามันคุ้มค่ามาก! นอกจากนี้ยังเป็นระบบติดตามข้อบกพร่องที่ดีมาก ซึ่งมันทำได้ดีทีเดียว
ฉันชอบ API สำหรับการสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองเพื่อข้ามอินเทอร์เฟซของ Bugzilla คุณสามารถทำการค้นหาที่บันทึกไว้และรายงานตามข้อมูลได้มากมาย และแน่นอนว่าคุ้มค่ากับราคา! นอกจากนี้ยังเป็นระบบติดตามข้อบกพร่องที่ดีมาก ซึ่งมันทำได้ดีทีเดียว
ข้อเสีย
- มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ล้าสมัย ซึ่งมักถูกมองว่าโบราณและไม่ดึงดูดใจเมื่อเทียบกับโซลูชันเชิงพาณิชย์สมัยใหม่
- ต้องการความเชี่ยวชาญในการติดตั้งทางเทคนิค ต้องมีความรู้อย่างมากสำหรับการติดตั้งครั้งแรกและการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องในฐานะแอปพลิเคชันที่โฮสต์เอง
- ขาดบริการคลาวด์ที่มีการจัดการ ทำให้องค์กรต้องบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเอง
- จำกัดการจัดการโครงการให้แคบลง โดยเน้นที่การติดตามข้อผิดพลาดเป็นหลัก โดยไม่มีการวางแผนอย่างละเอียดหรือฟีเจอร์ Kanban
เนื่องจากเป็นเครื่องมือติดตามข้อบกพร่องแบบโอเพนซอร์ส จึงไม่ถือว่าแย่เลย แม้ว่าจะมีฟีเจอร์หลากหลายสำหรับการติดตามเหตุการณ์ แต่กลับไม่สามารถยืดหยุ่นหรือปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ได้มากนัก
เนื่องจากเป็นเครื่องมือติดตามข้อบกพร่องแบบโอเพนซอร์ส จึงไม่ถือว่าแย่เลย แม้ว่าจะมีฟีเจอร์หลากหลายสำหรับการติดตามเหตุการณ์ แต่ก็ยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนหรือยืดหยุ่นให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้มากนัก
ราคาของ Bugzilla
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวใน Bugzilla
- G2: 3. 9/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (130+ รีวิว)
📖 อ่านเพิ่มเติม: กำลังมองหาตัวติดตามบั๊กที่มีฟีเจอร์มากกว่านี้อยู่หรือไม่?นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Bugzilla ในการติดตามบั๊ก
4. YouTrack (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามและจัดการโครงการของทีมขนาดเล็ก)
YouTrackเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่รวมคุณสมบัติการติดตามข้อบกพร่องไว้ด้วย ช่วยคุณจัดระเบียบโครงการ, จัดการกระบวนการทำงาน, ติดตามงาน, ทำงานร่วมกับทีม, และสร้างรายงานพื้นฐาน
เมื่อพูดถึงการติดตามบั๊ก YouTrack ให้ระบบตั๋วและแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย รวบรวมบั๊กไว้ในที่เดียว และให้คุณสร้างรายงานบั๊กได้ อย่างไรก็ตาม มันไม่ใช่ซอฟต์แวร์ติดตามปัญหาที่ดีที่สุดที่มีอยู่ เนื่องจากมีคุณสมบัติการติดตามบั๊กที่จำกัด
กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด
- ทีมที่ฝึกใช้ Scrum, Kanban หรือผสมผสานวิธีการต่างๆ ที่ต้องการเครื่องมือจัดการปัญหาและโครงการที่แข็งแกร่ง
- ทีมบริการไอทีและทีมสนับสนุนที่จัดการกับคำร้องของลูกค้าภายนอกผ่านทางอีเมลหรือแบบฟอร์มออนไลน์ โดยผสานการทำงานของระบบสนับสนุนเข้ากับการพัฒนาโดยตรง
- ทีมที่ให้ความสำคัญกับการผสานรวมภายในระบบนิเวศของ JetBrains หรือต้องการตัวเลือกการปรับใช้ที่ยืดหยุ่น (คลาวด์หรือโฮสต์เอง)
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ YouTrack
- ใช้การค้นหาแบบสอบถามที่ทรงพลังเพื่อค้นหาปัญหาได้อย่างรวดเร็ว รองรับเกณฑ์ที่ซับซ้อนและการเติมข้อความอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- จัดการงานและบั๊กบนบอร์ดแบบอไจล์ที่ยืดหยุ่นได้ รวมถึง Scrum, Kanban และการตั้งค่าแบบกำหนดเอง พร้อมแสดงภาพกระบวนการทำงานและความคืบหน้าของทีม
- ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับปัญหาต่างๆ ช่วยให้สามารถประมาณความพยายามและรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรงานได้
- สร้างและจัดการฐานความรู้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม เชื่อมโยงบทความกับปัญหาเพื่อให้ข้อมูลเชิงบริบทและการเรียนรู้ของทีม
ข้อดี
- ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับ JetBrains IDEs และระบบควบคุมเวอร์ชันยอดนิยม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของนักพัฒนา
- รวมถึงบอร์ดแบบอไจล์ในตัวสำหรับ Scrum และ Kanban รองรับการจัดการโครงการและการสปรินต์แบบภาพ
- ทำงานประจำโดยอัตโนมัติ เพิ่มประสิทธิภาพและความสม่ำเสมอในการจัดการวงจรปัญหา
- รองรับการขยายขนาดได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับทีมทุกขนาด พร้อมตัวเลือกการติดตั้งทั้งบนคลาวด์และภายในองค์กร
การทบทวน G2กล่าวว่า:
มีสิ่งให้ทำมากมายใน YouTrack คุณสามารถทำงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง มีคุณสมบัติที่คุณสามารถมอบหมายงานของโครงการใด ๆ ให้แก่พนักงานของคุณได้ และในฐานะพนักงาน คุณสามารถติดตามงานที่คุณทำไปแล้วได้
มีสิ่งให้ทำมากมายใน YouTrack คุณสามารถทำภารกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง มีคุณสมบัติที่คุณสามารถมอบหมายงานของโครงการใด ๆ ให้กับพนักงานของคุณได้ และในฐานะพนักงาน คุณสามารถติดตามงานที่คุณทำไปแล้วได้
ข้อเสีย
- การปรับแต่งรายงานอาจมีความยืดหยุ่นน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางราย ซึ่งอาจจำกัดการสร้างรายงานที่ออกแบบเฉพาะตามความต้องการ
- อาจเกิดการโหลดช้าเป็นครั้งคราว โดยเฉพาะเมื่อเปลี่ยนระหว่างส่วนต่างๆ หรือจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่
- ตัวเลือกการแก้ไขจำนวนมากแบบจำกัดสำหรับงานบางครั้งอาจเป็นอุปสรรคต่อการอัปเดตจำนวนมากอย่างรวดเร็ว
ฉันชอบความสามารถในการปรับแต่งเลย์เอาต์ของบอร์ดแบบอไจล์ได้อย่างอิสระมาก น่าเสียดายที่คุณสมบัติส่วนใหญ่ที่ฉันเคยใช้กำลังถูกยกเลิก ทำให้ฉันต้องกลับไปใช้ Notion อีกครั้ง
ฉันชอบความสามารถในการปรับแต่งเลย์เอาต์ของบอร์ดแบบอไจล์ได้อย่างอิสระมาก น่าเสียดายที่ฟีเจอร์ส่วนใหญ่ที่ฉันเคยใช้กำลังถูกยกเลิก ทำให้ฉันต้องกลับไปใช้ Notion อีกครั้ง
ราคา YouTrack
- ฟรี: 1-10 ผู้ใช้
- สำหรับผู้ใช้ 11+: $5.40 ต่อผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิว YouTrack
- G2: 4. 3/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 75 รายการ)
➡️ อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกและคู่แข่งของ YouTrack ที่ควรพิจารณา
5. MantisBT (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามปัญหาพื้นฐาน)
MantisBTเป็นระบบติดตามข้อบกพร่องแบบโอเพนซอร์สที่ปรับแต่งได้และเป็นมิตรกับนักพัฒนา คุณสามารถติดตามปัญหา ปรับแต่งฟิลด์ของปัญหา การแจ้งเตือน และเวิร์กโฟลว์ได้ ระบบนี้ช่วยให้ทีมของคุณได้รับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับปัญหาล่าสุดอยู่เสมอ
ส่วนที่ดีที่สุดของ MantisBT คือ UI ที่เรียบง่ายและสะอาดตา และการนำทางที่เข้าใจง่าย เครื่องมือนี้ค่อนข้างสะดวกและทำงานได้ดีสำหรับทีมที่ไม่ต้องการการปรับแต่งและการผสานรวมมากนัก
กรณีการใช้งานที่เหมาะสม
- ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ต้องการระบบเฉพาะทาง ฟรี และโอเพ่นซอร์ส สำหรับการตรวจสอบข้อบกพร่องอย่างละเอียดถี่ถ้วน
- บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคภายในสำหรับการติดตั้งระบบ, การกำหนดค่า, และการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MantisBT
- อำนวยความสะดวกในการบันทึกปัญหาอย่างครอบคลุม บันทึกข้อบกพร่องโดยละเอียดพร้อมคำอธิบายแบบข้อความสมบูรณ์ ระดับความรุนแรง และรายละเอียดสภาพแวดล้อม
- รองรับสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาทของผู้ใช้ อนุญาตให้ผู้ดูแลระบบควบคุมการมองเห็นและการเข้าถึงการแก้ไขสำหรับสมาชิกทีมที่แตกต่างกัน
- ผสานการจัดการซอร์สโค้ด เชื่อมโยงรายงานข้อบกพร่องกับการเปลี่ยนแปลงในระบบควบคุมเวอร์ชันเพื่อความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับ
- ใช้ตัวกรองและตัวเลือกการจัดเรียงเพื่อค้นหาและจัดระเบียบปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ต่างๆ
- เปิดใช้งานการแยกปัญหาตามโครงการ ช่วยให้ทีมจัดการข้อบกพร่องในหลายโครงการพัฒนาได้อย่างอิสระ
ข้อดี
- เชื่อมต่อกับระบบควบคุมเวอร์ชัน (เช่น Git, SVN) ผ่านปลั๊กอินหรือฮุคต่าง ๆ เชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงโค้ดโดยตรงกับรายงานข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้อง
- ผสานการทำงานกับระบบอีเมลเพื่อการแจ้งเตือนอัตโนมัติและความสามารถในการยื่นปัญหาใหม่โดยตรงจากอีเมลที่เข้ามา
- รองรับ LDAP และ Active Directory สำหรับการยืนยันตัวตนของผู้ใช้ ช่วยให้การจัดการผู้ใช้ในสภาพแวดล้อมองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- รองรับการใช้งานปลั๊กอินเพื่อขยายฟังก์ชันการทำงาน รวมถึงเครื่องมือรายงานเพิ่มเติมหรือการปรับปรุงกระบวนการทำงานที่กำหนดเอง
การทบทวน G2กล่าวว่า:
MantisBT เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้โดยไม่ต้องเรียนรู้มาก หากทีมของคุณไม่มีความต้องการในการปรับแต่งหรือการเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ มากนัก MantisBT เป็นฐานข้อมูลที่มั่นคงและเชื่อถือได้สำหรับการติดตามบั๊กและปัญหาต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม หน้าตาของโปรแกรมอาจดูล้าสมัยไปบ้าง โดยทั่วไปแล้ว นี่อาจไม่ใช่ปัญหาใหญ่ แต่เมื่อคุณต้องทำงานอย่างหนักกับซอฟต์แวร์เฉพาะทาง ความสวยงามของหน้าตาอาจเป็นสิ่งที่ไม่ได้คาดหวังไว้แต่ก็ได้รับการชื่นชม นอกจากนี้ ทีมของฉันได้พบว่า เมื่อต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้น (การผสานระบบ, กระบวนการทำงาน, เป็นต้น) MantisBT ต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคมากขึ้นอย่างมากในการนำไปใช้ตามการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ
MantisBT เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้โดยไม่ต้องเรียนรู้มาก หากทีมของคุณไม่มีความต้องการในการปรับแต่งหรือการผสานรวมกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ มากนัก MantisBT เป็นฐานข้อมูลที่มั่นคงและเชื่อถือได้สำหรับการติดตามบั๊กและปัญหา อย่างไรก็ตาม หน้าตาของโปรแกรมอาจดูล้าสมัยไปบ้าง โดยทั่วไปแล้ว นี่อาจไม่ใช่ปัญหาใหญ่ แต่เมื่อคุณต้องทำงานอย่างหนักกับซอฟต์แวร์เฉพาะทาง ความสวยงามของหน้าตาอาจเป็นสิ่งที่ไม่ได้คาดหวังไว้แต่ก็ได้รับการชื่นชม นอกจากนี้ ทีมของฉันได้พบว่า เมื่อต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้น (การผสานระบบ, กระบวนการทำงาน, เป็นต้น) MantisBT ต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคมากขึ้นอย่างมากในการนำไปใช้ตามการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ
ข้อเสีย
- ไม่มีฟีเจอร์การจัดการโครงการในตัว เช่น กระดานแบบ Agile หรือแผนภูมิ Gantt สำหรับการตรวจสอบงานในภาพรวม
- ขาดตัวเลือกการโฮสต์บนคลาวด์แบบเนทีฟ ทำให้ผู้ใช้ต้องรับภาระในการจัดการโครงสร้างพื้นฐานเอง
- ให้ความสามารถในการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่จำกัดเมื่อเทียบกับโซลูชันคลาวด์เนทีฟร่วมสมัย
- ให้บริการสนับสนุนที่เน้นชุมชน โดยไม่มีการเข้าถึงทีมบริการลูกค้าเชิงพาณิชย์โดยเฉพาะโดยตรง
อินเทอร์เฟซเว็บค่อนข้างใช้งานยากและผู้ใช้ใหม่อาจพลาดข้อมูลได้ง่าย
อินเทอร์เฟซเว็บค่อนข้างใช้งานยากและผู้ใช้ใหม่อาจพลาดข้อมูลได้ง่าย
ราคา MantisBT
- ฟรี
MantisBT ระดับคะแนนและรีวิว
- G2: 4/5 (รีวิว 75+ รายการ)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิว 95+ รายการ)
📖 อ่านเพิ่มเติม:วงจรชีวิตการทดสอบซอฟต์แวร์ (STLC): ภาพรวมและขั้นตอนต่างๆ
6. Redmine (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามบั๊กพื้นฐานในระบบโอเพนซอร์ส)
Redmineเป็นระบบจัดการงานแบบเบาที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถใช้งานได้กับหลายแพลตฟอร์มและหลายฐานข้อมูล และมีการปรับแต่งที่ง่ายดาย คุณสามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการและรูปลักษณ์ตามความต้องการของคุณ และเขียนการผสานรวมของคุณเองผ่านปลั๊กอินของมันRedmine มักถูกเปรียบเทียบกับเครื่องมืออย่าง Jira
แม้ว่า Redmine จะไม่ใช่โซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับความท้าทายในการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ แต่คุณสามารถใช้มันเพื่อติดตามและจัดการงาน, ข้อบกพร่อง, และสิ่งที่ต้องส่งมอบได้ นอกจากนี้ยังช่วยจัดระเบียบโครงการ, มอบหมายงาน, และวางแผนและจัดตารางงานระหว่างสมาชิกในทีม
กรณีการใช้งานที่เหมาะสม
- ทีมที่กำลังมองหาโซลูชันที่ปรับตัวอย่างยืดหยุ่นสูงและสามารถผสานเข้ากับวิธีการบริหารโครงการที่หลากหลายได้อย่างไร้รอยต่อ ไม่ว่าจะเป็น Agile, Waterfall หรือแนวทางแบบผสมผสาน
- ผู้ใช้ที่ต้องการเครื่องมือการจัดการโครงการแบบโอเพนซอร์สฟรีที่มีความสามารถในการรายงานที่แข็งแกร่งและสามารถผสานรวมกับระบบการจัดการซอร์สโค้ดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Redmine
- ใช้แผนภูมิแกนต์เพื่อแสดงแผนงานโครงการ ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และความคืบหน้าอย่างเป็นภาพ เพื่อช่วยในการวางแผนกลยุทธ์
- เข้าถึงวิกิและฟอรัมแบบบูรณาการ เพื่อรวมศูนย์การแบ่งปันความรู้และอำนวยความสะดวกในการสนทนาของทีม
- เชื่อมต่อกับระบบควบคุมเวอร์ชันต่างๆ รวมถึง Git, SVN, Mercurial และ CVS โดยเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงโค้ดกับปัญหาโดยตรง
- นำเสนอโมดูลสำหรับข่าวสาร ไฟล์ และเอกสาร เพื่อปรับปรุงข้อมูลโครงการที่รวมศูนย์และความร่วมมือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- รองรับฐานข้อมูลหลายประเภท รวมถึง MySQL, PostgreSQL และ SQLite เพื่อการปรับใช้แบ็กเอนด์ที่ยืดหยุ่น
ข้อดี
- มอบคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ครอบคลุมอย่างกว้างขวาง ซึ่งไม่เพียงแต่ติดตามข้อบกพร่องเท่านั้น แต่ยังรวมถึงแผนภูมิแกนต์ วิกิ และฟอรัม
- รับประกันการควบคุมข้อมูลอย่างสมบูรณ์ผ่านการโฮสต์ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กรที่มีความต้องการด้านความปลอดภัยหรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวด
- ให้การผสานรวมที่แข็งแกร่งกับระบบควบคุมเวอร์ชันต่าง ๆ ทำให้กระบวนการพัฒนาเป็นไปอย่างราบรื่น
- รองรับฐานข้อมูลและระบบปฏิบัติการหลายประเภท พร้อมทางเลือกในการติดตั้งที่ยืดหยุ่น
การทบทวน G2กล่าวว่า:
โอเพนซอร์สและปรับแต่งได้ เป็นตัวเลือกที่ดีและฟรีสำหรับการจัดการโครงการ หากคุณอยู่ในบริษัทสตาร์ทอัพและไม่อยากลงทุนเงินจำนวนมากในซอฟต์แวร์อื่น อย่างไรก็ตาม มันต้องการการบำรุงรักษาอย่างมาก ไม่มีบริการสนับสนุน และไม่ค่อยมีประโยชน์หากบริษัทของคุณไม่ได้อยู่ในด้านพัฒนาซอฟต์แวร์
โอเพนซอร์สและปรับแต่งได้ เป็นตัวเลือกที่ดีและฟรีสำหรับการจัดการโครงการ หากคุณอยู่ในบริษัทสตาร์ทอัพและไม่ต้องการลงทุนเงินจำนวนมากในซอฟต์แวร์อื่น อย่างไรก็ตาม มันต้องการการบำรุงรักษาอย่างมาก ไม่มีบริการสนับสนุน และไม่ค่อยมีประโยชน์หากบริษัทของคุณไม่ได้อยู่ในด้านนักพัฒนา
ข้อเสีย
- ขาดเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในตัวสำหรับการแก้ไขเอกสารหรือการสื่อสารพร้อมกัน
- ไม่ให้บริการโฮสติ้งคลาวด์แบบจัดการ ทำให้องค์กรต้องดูแลโครงสร้างพื้นฐานของเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเอง
- ให้การนำทางที่ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติสำหรับผู้ใช้ใหม่ซึ่งคุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซที่มีกราฟิกมากกว่าหรือการลากและวาง
- ต้องพึ่งพาส่วนขยายปลั๊กอินสำหรับฟังก์ชันขั้นสูงบางประการ ซึ่งอาจต้องมีการกำหนดค่าเพิ่มเติม
ผู้ใช้ Capterraกล่าวว่า:
มันค่อนข้างเก่าในแง่ของเทคโนโลยีที่ใช้ ต้องมีความรู้สูงในการอัปเกรด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรับประกันการย้ายข้อมูล เราประสบปัญหาอย่างมากในการอัปเกรดและต้องย้ายไปใช้เครื่องมืออื่น โดยเก็บไว้เป็นเพียงคลังข้อมูลเท่านั้น
มันค่อนข้างเก่าในแง่ของเทคโนโลยีที่ใช้ ต้องมีความรู้สูงในการอัปเกรด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรับประกันการย้ายข้อมูล เราประสบปัญหาอย่างมากในการอัปเกรดและต้องย้ายไปใช้เครื่องมืออื่น โดยเก็บไว้เป็นเพียงคลังข้อมูลเท่านั้น
ราคาของ Redmine
- ใช้ฟรี อย่างไรก็ตาม ปลั๊กอินอาจมีค่าใช้จ่าย
เรดไมน์ เรตติ้ง และรีวิว
- G2: 4. 0/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: 4. 1/5 (160+ รีวิว)
➡️ อ่านเพิ่มเติม: แบบฟอร์มติดตามปัญหาและบันทึกฟรีใน Excel & ClickUp
7. คุณภาพ (ดีที่สุดสำหรับการจัดการกรณีทดสอบ)
Kualiteeเป็นซอฟต์แวร์ทดสอบที่มีความคล่องตัวช่วยให้การทำงานร่วมกันและการติดตามย้อนกลับได้ง่ายสำหรับการทดสอบซอฟต์แวร์อย่างสะดวก มอบข้อมูลเชิงลึกด้านการประกันคุณภาพแบบเรียลไทม์ การดำเนินการทดสอบอย่างละเอียด สรุปผล และรายงานข้อบกพร่อง เครื่องมือนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเขียนและจัดการกรณีทดสอบอีกด้วย
จุดเด่นของ Kualitee คือคุณสมบัติการจัดการการทดสอบที่ครอบคลุม คุณสามารถติดตามและจัดการข้อบกพร่อง ดำเนินการทดสอบหลายรอบในกรณีทดสอบเดียวกัน และสร้างรายงานข้อบกพร่องได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสร้างแดชบอร์ดส่วนตัวสำหรับผู้ดูแลระบบ ผู้ทดสอบ และนักพัฒนาได้อีกด้วย
กรณีการใช้งานที่เหมาะสม
- ทีมที่ต้องการการติดตามย้อนกลับอย่างครอบคลุมตั้งแต่ข้อกำหนดผ่านกรณีทดสอบไปจนถึงข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของซอฟต์แวร์และการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- บริษัทที่ต้องการรวมศูนย์ข้อมูลการทดสอบ, สร้างรายงานแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้าของการทดสอบ, และได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้เกี่ยวกับแนวโน้มของข้อบกพร่อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Kualitee
- เขียนกรณีทดสอบที่มีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือสร้างกรณีทดสอบที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ทำให้การทดสอบเป็นอัตโนมัติเพื่อลดการแทรกแซงของมนุษย์และข้อผิดพลาด
- ติดตามผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโดยใช้การตรวจสอบย้อนกลับของข้อกำหนด
- จัดระเบียบและจัดการกรณีทดสอบด้วยคลังทดสอบที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
- รองรับหลายรอบการทดสอบ ช่วยให้ทีมสามารถดำเนินการทดสอบซ้ำได้หลากหลายรอบ
- ให้บริการการเข้าถึงแบบคลาวด์ ให้สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มได้จากทุกที่
- ใช้เอไอเอนจิน (Hootie) เพื่อสร้างกรณีทดสอบตามเรื่องราวของผู้ใช้
ข้อดี
- ปรับปรุงการสร้างกรณีทดสอบ การดำเนินการ และการติดตามข้อบกพร่องให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
- เพิ่มประสิทธิภาพการร่วมมือระหว่างทีมพัฒนาและทีมทดสอบผ่านการจัดเก็บข้อมูลและการสื่อสารแบบรวมศูนย์
- เสนอความสามารถในการปรับขนาดได้อย่างแข็งแกร่ง ตอบโจทย์ความต้องการของทั้งทีมขนาดเล็กและขนาดใหญ่ด้วยแผนที่ยืดหยุ่น
- ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลผ่านแดชบอร์ดและรายงานแบบเรียลไทม์ ช่วยในการตัดสินใจที่ดีขึ้น
- รับประกันการตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ข้อกำหนดไปจนถึงข้อบกพร่อง ซึ่งมีความสำคัญต่อการประกันคุณภาพและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
การทบทวน G2กล่าวว่า:
Kualitee มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับการจัดการกรณีทดสอบ ข้อบกพร่อง และกระบวนการทำงานของ QA ทำให้เหมาะสำหรับทีม QA อย่างไรก็ตาม มีตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัดกับเครื่องมือพัฒนาบางตัว และอาจดูพื้นฐานเกินไปสำหรับความต้องการในการจัดการทดสอบขั้นสูง
Kualitee มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายสำหรับการจัดการกรณีทดสอบ ข้อบกพร่อง และกระบวนการทำงานของ QA ทำให้เหมาะสำหรับทีม QA อย่างไรก็ตาม มีตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัดกับเครื่องมือพัฒนาบางตัว และอาจดูพื้นฐานเกินไปสำหรับความต้องการในการจัดการทดสอบขั้นสูง
ข้อเสีย
- อาจประสบปัญหาความล่าช้าในการทำงานเมื่อใช้กับชุดข้อมูลขนาดใหญ่มาก ซึ่งอาจส่งผลต่อความรวดเร็วในการตอบสนอง
- ฟังก์ชันการทำงานของแอปพลิเคชันมือถือมีคุณสมบัติพื้นฐาน แต่ผู้ใช้แนะนำว่ามีพื้นที่สำคัญสำหรับการปรับปรุงเพิ่มเติม
- การผสานการทำงานอัตโนมัติอาจไม่ให้ความราบรื่นเหมือนกับแพลตฟอร์มคู่แข่งบางราย
รีวิวจากTrustRadiusกล่าวว่า:
ข้อเสียอย่างหนึ่งคือเราไม่สามารถเปลี่ยนการแสดงผลของกราฟบางประเภทได้ ผมเชื่อว่าการให้ผู้ใช้มีตัวเลือกในการปรับแต่งมากขึ้น เช่น การกรองข้อมูลตามวันหรือเดือน จะช่วยยกระดับประสบการณ์การใช้งานได้อย่างมาก
ข้อเสียอย่างหนึ่งคือเราไม่สามารถเปลี่ยนการแสดงผลของกราฟบางประเภทได้ ผมเชื่อว่าการให้ผู้ใช้มีตัวเลือกในการปรับแต่งมากขึ้น เช่น การกรองข้อมูลตามวันหรือเดือน จะช่วยยกระดับประสบการณ์การใช้งานได้อย่างมาก
คุณภาพการตั้งราคา
- การเติบโต: ฟรี
- การเติบโตอย่างรวดเร็ว: $15 ต่อผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวคุณภาพ
- G2: 4. 5/5 (140+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (20 รีวิว)
📖 อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือซอฟต์แวร์ทดสอบ QA อัตโนมัติที่ดีที่สุด
8. BugHerd (เหมาะที่สุดสำหรับการรวบรวมความคิดเห็นจากเว็บไซต์และการติดตามข้อบกพร่อง)
มีงานหลักสองอย่างในการพัฒนาเว็บไซต์: การขอความคิดเห็นจากลูกค้าและการติดตามข้อบกพร่องBugHerd รวม สองสิ่งนี้เข้าด้วยกัน มันสร้างรายงานข้อบกพร่องที่สามารถดำเนินการได้โดยการรวมรายละเอียดเช่น เบราว์เซอร์, ระบบปฏิบัติการ, และ URL ที่แน่นอนกับแต่ละความคิดเห็นที่ปักหมุดไว้
เครื่องมือแสดงผลแบบเรียลไทม์ช่วยให้การออกตั๋วเป็นไปอย่างราบรื่น และให้คุณแชร์การออกแบบและการสื่อสารกับลูกค้าได้ บันทึกบั๊กได้โดยตรงบนเว็บไซต์ และเร่งกระบวนการตรวจสอบคุณภาพภายในของคุณ อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคอาจต้องการการฝึกอบรมเพื่อใช้เครื่องมือนี้อย่างถูกต้อง
กรณีการใช้งานที่เหมาะสม
- นักออกแบบเว็บไซต์, นักพัฒนา, และเอเจนซีที่รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเว็บจากลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคอยู่บ่อยครั้ง
- ทีมการตลาดที่ต้องการวิธีการที่ชัดเจนและมองเห็นภาพได้ในการรายงานปัญหาหรือเสนอการเปลี่ยนแปลงบนหน้าแลนดิ้งเพจและเว็บไซต์แคมเปญ
- ผู้ทดสอบคุณภาพ (QA) ที่ทำการทดสอบการยอมรับของผู้ใช้ (UAT) บนสภาพแวดล้อมเว็บที่ใช้งานจริง ซึ่งต้องการการรายงานข้อบกพร่องอย่างแม่นยำพร้อมบริบททางภาพ
คุณสมบัติเด่นของ BugHerd
- จับภาพหน้าจอโดยอัตโนมัติพร้อมกับข้อมูลทางเทคนิคเพื่อเขียนรายงานข้อบกพร่องที่สามารถดำเนินการได้
- บันทึกข้อมูลทางเทคนิคโดยอัตโนมัติในแต่ละรายงาน รวมถึงประเภทของเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ ฯลฯ
- สร้างกระดานคัมบังแบบบูรณาการ เปลี่ยนข้อเสนอแนะที่รายงานทั้งหมดให้กลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้
- ให้บริการบันทึกวิดีโอความคิดเห็น ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสาธิตปัญหาหรืออธิบายคำขอได้
- อนุญาตให้ผู้เข้าพักแสดงความคิดเห็นโดยไม่ต้องสร้างบัญชีเต็มรูปแบบ
- เพิ่มข้อเสนอแนะการตรวจสอบการออกแบบบนแบบจำลองและภาพนิ่ง
ข้อดี
- ทำให้การรวบรวมความคิดเห็นง่ายขึ้น ช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคสามารถรายงานข้อบกพร่องได้ทางภาพอย่างง่ายดาย
- จับรายละเอียดทางเทคนิคที่จำเป็นโดยอัตโนมัติ ช่วยลดการสื่อสารซ้ำไปซ้ำมาสำหรับนักพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญ
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันด้วยการให้ข้อเสนอแนะที่ชัดเจนและตรงบริบทโดยตรงบนหน้าเว็บ
- ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือการจัดการโครงการและการพัฒนาที่ได้รับความนิยม สามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่
- มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย ช่วยให้ผู้ใช้งานทุกฝ่าย รวมถึงลูกค้า สามารถเรียนรู้และนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว
การทบทวน G2กล่าวว่า:
BugHerd ทำให้การป้อนข้อมูลการแก้ไขเว็บไซต์จำนวนมากเป็นเรื่องง่าย และในฐานะผู้จัดการโครงการ มันช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างคำขอของลูกค้าและการพัฒนา อย่างไรก็ตาม มีปัญหาหลายประการที่ภาพหน้าจอไม่ถูกถ่ายเมื่อเพิ่มการแก้ไขจำนวนมากอย่างรวดเร็ว และบ่อยครั้งที่หมุดที่ถูกปักลงไปอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องเมื่อส่งงาน นอกจากนี้ ส่วนขยายบางครั้งก็ขัดข้อง ทำให้คุณต้องถอนการติดตั้งและติดตั้งโปรแกรมใหม่ ซึ่งสร้างความยุ่งยาก เครื่องมือนี้ยอดเยี่ยมมาก แต่จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาและแก้ไขข้อบกพร่องบางประการเมื่อเราเริ่มใช้งาน BugHerd กับทั้งบริษัท
BugHerd ทำให้การป้อนข้อมูลการแก้ไขเว็บไซต์จำนวนมากเป็นเรื่องง่าย และในฐานะผู้จัดการโครงการ มันช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างคำขอของลูกค้าและภาษาของนักพัฒนา อย่างไรก็ตาม มีปัญหาหลายประการเกี่ยวกับการที่ภาพหน้าจอไม่ถูกบันทึกเมื่อเพิ่มการแก้ไขจำนวนมากอย่างรวดเร็ว และบ่อยครั้งที่จุดปักหมุดถูกวางผิดตำแหน่งเมื่อส่งงาน นอกจากนี้ ส่วนขยายบางครั้งก็ขัดข้อง ทำให้คุณต้องถอนการติดตั้งและติดตั้งโปรแกรมใหม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ารำคาญ เครื่องมือนี้ยอดเยี่ยมมาก แต่จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาและแก้ไขข้อบกพร่องบางประการเมื่อเราเริ่มใช้งาน BugHerd กับทั้งบริษัท
ข้อเสีย
- เน้นที่การให้ข้อเสนอแนะผ่านเว็บเป็นหลัก ไม่เหมาะสำหรับการติดตามข้อบกพร่องในแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปหรือระบบแบ็กเอนด์
- ให้ฟีเจอร์การติดตามบั๊กขั้นสูงที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่ครอบคลุมอย่าง Jira ซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับโครงการซอฟต์แวร์ที่มีความซับซ้อนสูง
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าการควบคุมการเข้าถึงสำหรับการดูตัวอย่างของลูกค้าไม่ละเอียดเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับทางเลือกบางประเภท
ทีมพัฒนาทำงานช้ามากในการอัปเดตและทำการเปลี่ยนแปลงใน BugHerd BugHerd ขาดฟีเจอร์การเลือกแบบกลุ่ม และการเชื่อมต่อกับเครื่องมือของบุคคลที่สามที่มีการจัดการแบ็กเอนด์ที่ดีกว่านั้นยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ทีมพัฒนาทำงานช้าในการอัปเดตและทำการเปลี่ยนแปลงใน BugHerd BugHerd ขาดฟีเจอร์การเลือกแบบกลุ่ม และการเชื่อมต่อกับเครื่องมือของบุคคลที่สามที่มีการจัดการแบ็กเอนด์ที่ดีกว่ายังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ราคาของ BugHerd
- มาตรฐาน: $49/เดือน
- สตูดิโอ: $79/เดือน
- พรีเมียม: $149/เดือน
- กำหนดเอง: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ BugHerd
- G2: 4. 8/5 (140+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างรายงานข้อบกพร่องที่สมบูรณ์แบบใน ClickUp
9. Zoho BugTracker (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามและจัดการปัญหาที่กำหนดเอง)
Zoho BugTracker เป็น เครื่องมือติดตามข้อบกพร่องที่ได้รับความนิยม ซึ่งบันทึกข้อบกพร่องได้อย่างรวดเร็วตามระดับความรุนแรงและวันที่กำหนด นอกจากนี้ยังมีมุมมองแบบรวมศูนย์ของข้อบกพร่องทั้งหมดแบบเรียลไทม์เพื่อการจัดการที่ง่ายดาย คุณสามารถสร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองสำหรับการติดตามและแก้ไขข้อบกพร่อง รวมถึงเชื่อมโยงข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องได้
เครื่องมือนี้ช่วยให้การทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมเป็นไปอย่างง่ายดายเพื่อการแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้น พร้อมทั้งรับประกันการส่งมอบซอฟต์แวร์ตรงเวลา อย่างไรก็ตาม Zoho BugTracker มีการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ที่จำกัด และเหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Zoho Suite
กรณีการใช้งานที่เหมาะสม
- บริษัทที่กำลังมองหาเครื่องมือติดตามข้อบกพร่องที่สามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับชุดแอปพลิเคชันทางธุรกิจที่หลากหลาย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Zoho
- ผู้ใช้ที่ให้ความสำคัญกับการรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มข้อบกพร่อง ประสิทธิภาพของทีม และคุณภาพของผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho BugTracker
- อัตโนมัติการอัปเดตและการแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อการติดตามข้อบกพร่องและ SLA ที่ง่ายต่อการปฏิบัติตามข้อตกลงตามระยะเวลาของคุณ
- สร้างขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองและปรับแต่งสถานะและฟิลด์ของข้อบกพร่อง
- ใช้แบบฟอร์มสำหรับทีมซอฟต์แวร์เพื่อรายงานปัญหา, รวบรวมข้อเสนอแนะ, และประเมินซอฟต์แวร์
- สร้างแดชบอร์ดเพื่อติดตามโครงการ, มอบหมายผู้ใช้, และจัดการงาน
- รวมเส้นทางการตรวจสอบสำหรับการแก้ไขข้อบกพร่องทั้งหมด โดยให้ประวัติการเปลี่ยนแปลงโดยละเอียด
- จัดการไฟล์แนบได้โดยตรงภายในรายงานข้อบกพร่อง
- อำนวยความสะดวกในการสื่อสารของทีมผ่านฟอรัมและห้องสนทนาแบบบูรณาการ
ข้อดี
- เสริมสร้างความร่วมมือในทีม อำนวยความสะดวกในการสื่อสารที่ราบรื่นและความพยายามร่วมกันในการแก้ไขปัญหา
- ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับแอปพลิเคชัน Zoho อื่น ๆ สร้างระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกันสำหรับการจัดการธุรกิจที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น
- มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ทำให้สมาชิกในทีมสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
การทบทวน G2กล่าวว่า:
1. อินเตอร์เฟซดี 2. ปรับแต่งได้ สามารถเปลี่ยนสถานะความรุนแรงของผลลัพธ์ ฯลฯ ได้ 3. ใช้งานง่าย เครื่องมือเหล่านี้ใช้งานง่ายเนื่องจากประสบการณ์ที่เคยมีมาก่อน ไม่มีแผนสำหรับพื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด อาจเป็นไปได้ที่ Zoho จะเพิ่มพื้นที่จัดเก็บมากขึ้น
1. อินเตอร์เฟซดี 2. ปรับแต่งได้ สามารถเปลี่ยนสถานะความรุนแรงของผลลัพธ์ ฯลฯ ได้ 3. ใช้งานง่าย เครื่องมือเหล่านี้ใช้งานง่ายเนื่องจากประสบการณ์ที่เคยมีมาก่อน ไม่มีแผนสำหรับพื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด อาจเป็นไปได้ที่ Zoho จะเพิ่มพื้นที่จัดเก็บมากขึ้น
ข้อเสีย
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าทรัพยากรของชุมชนมีน้อยกว่าเมื่อเทียบกับระบบติดตามบั๊กโอเพนซอร์สที่มีมานานและมีชื่อเสียงมากกว่า
- ต้องสมัครสมาชิกเพื่อใช้คุณสมบัติขั้นสูงและรองรับทีมขนาดใหญ่กว่า ซึ่งแตกต่างจากทางเลือกที่ใช้ฟรีทั้งหมด
- อาจต้องใช้การเรียนรู้ที่ซับซ้อนมากขึ้นเมื่อกำหนดค่าการปรับแต่งและกฎการทำงานอัตโนมัติที่ซับซ้อนมากขึ้น
ในระหว่างการตั้งค่าครั้งแรก กระบวนการย้ายข้อมูลอาจราบรื่นขึ้นได้ เราพบปัญหาบางอย่างที่อาจหลีกเลี่ยงได้หากมีเครื่องมือการย้ายข้อมูลที่ดีขึ้น นอกจากนี้ แม้ว่าเราจะสามารถจัดการการเข้าร่วมระบบได้ด้วยตัวเอง แต่หากมีการเข้าถึงการสนับสนุนจากอาสาสมัครในระหว่างกระบวนการเข้าร่วมระบบ จะช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แม้จะมีปัญหาเล็กน้อยเหล่านี้ Zoho Bug Tracker ยังคงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมของเรา
ในระหว่างการตั้งค่าครั้งแรก กระบวนการย้ายข้อมูลอาจราบรื่นขึ้นได้ เราพบปัญหาบางอย่างที่อาจหลีกเลี่ยงได้หากมีเครื่องมือการย้ายข้อมูลที่ดีขึ้น นอกจากนี้ แม้ว่าเราจะสามารถจัดการการเข้าร่วมระบบได้ด้วยตัวเอง แต่หากมีการเข้าถึงการสนับสนุนจากอาสาสมัครในระหว่างกระบวนการเข้าร่วมระบบ จะช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมาก แม้จะมีปัญหาเล็กน้อยเหล่านี้ Zoho Bug Tracker ยังคงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมของเรา
ราคาของ Zoho BugTracker
- ฟรี
- มาตรฐาน: $4 ต่อผู้ใช้/เดือน
- พรีเมียม: $8 ต่อผู้ใช้/เดือน
Zoho BugTracker คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (40 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (170+ รีวิว)
10. ลำดับเชิงเส้น (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามปัญหาพื้นฐานและการจัดการโครงการ)
เครื่องมือติดตามปัญหาของ Linearได้รับความนิยมจากผู้ใช้เนื่องจากใช้งานง่าย, ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดี, และส่วนติดต่อผู้ใช้ที่เข้าใจง่าย ทำให้การสร้าง, จัดระเบียบ, และติดตามงานในเวลาจริงง่ายขึ้น. ด้วย Linear, คุณสามารถ วางแผนสปรินต์, สร้างแผนที่ผลิตภัณฑ์, จัดการปัญหาด้วยเทมเพลต, และบริหารโครงการได้ด้วยน้อยที่สุด.
คุณสมบัติการปิดอัตโนมัติและการจัดเก็บอัตโนมัติจะล้างงานค้างโดยอัตโนมัติและลดความยุ่งเหยิง
กรณีการใช้งานที่เหมาะสม
- ทีม Agile ที่ใช้ Scrum หรือ Kanban และต้องการเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มความเร็วและลดความขัดแย้งในการดำเนินงานประจำวัน
- ผู้ใช้ที่ชอบใช้คีย์ลัดและอินเทอร์เฟซแบบบรรทัดคำสั่งสำหรับการนำทางและจัดการงานอย่างรวดเร็ว
- สตาร์ทอัพและทีมผลิตภัณฑ์แบบลีนที่มุ่งเน้นการวางแผนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขข้อบกพร่อง และส่งมอบฟีเจอร์ใหม่โดยไม่ต้องการการตั้งค่าที่ซับซ้อนหรือสิ้นเปลือง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดแบบเชิงเส้น
- การนำทางที่รวดเร็วด้วยระบบควบคุมแบบคีย์บอร์ดเป็นหลัก ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดำเนินการเกือบทุกอย่างได้โดยไม่ต้องใช้เมาส์ โดยใช้ทางลัดและเมนูคำสั่ง
- การซิงโครไนซ์ปัญหาแบบเรียลไทม์ เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกทุกคนในทีมจะเห็นการอัปเดตและการเปลี่ยนแปลงของงานหรือข้อบกพร่องได้ทันที
- อัตโนมัติการทำงานที่เป็นกิจวัตร เช่น การสร้างปัญหา การอัปเดตสถานะ หรือการเปลี่ยนสถานะสปรินต์ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง
- ผสานการทำงานอย่างลึกซึ้งกับเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา เชื่อมโยงปัญหาโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงโค้ด คำขอดึง (pull requests) และการคอมมิตใน GitHub, GitLab และ Bitbucket
ข้อดี
- อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติที่คล่องตัวและมีประสิทธิภาพผ่านวงจร (สปรินต์) และโครงการ (แผนงาน) ที่สร้างขึ้นในตัวซึ่งสอดคล้องกับความต้องการทางวิศวกรรม
- รองรับความสามารถในการทำงานอัตโนมัติที่ทรงพลัง ลดงานที่ต้องทำซ้ำด้วยตนเองในวงจรชีวิตของปัญหา
- ส่งเสริมการสื่อสารที่ชัดเจนโดยการเชื่อมโยงการหารือโดยตรงกับปัญหาและเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มภายนอก
การทบทวน G2กล่าวว่า:
ฉันชอบที่ Linear เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดระเบียบ ติดตาม และทำงานร่วมกันในภารกิจและโครงการได้อย่างง่ายดาย อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้การสร้างงาน การมอบหมายให้กับสมาชิกในทีม และการดูการอัปเดตความคืบหน้าแบบเรียลไทม์เป็นเรื่องง่าย อย่างไรก็ตาม ฉันไม่ชอบที่ Linear มีข้อจำกัดในแง่ของตัวเลือกการปรับแต่ง คุณไม่สามารถปรับแต่งรูปลักษณ์และความรู้สึกของอินเทอร์เฟซได้เกินกว่าการตั้งค่าพื้นฐาน และไม่มีฟีเจอร์ขั้นสูงที่ช่วยให้คุณปรับแต่งระบบให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณได้
ฉันชอบที่ Linear เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดระเบียบ ติดตาม และทำงานร่วมกันในภารกิจและโครงการได้อย่างง่ายดาย อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้การสร้างงาน การมอบหมายให้กับสมาชิกในทีม และการดูการอัปเดตความคืบหน้าแบบเรียลไทม์เป็นเรื่องง่าย อย่างไรก็ตาม ฉันไม่ชอบที่ Linear มีข้อจำกัดในแง่ของตัวเลือกการปรับแต่ง คุณไม่สามารถปรับแต่งรูปลักษณ์และความรู้สึกของอินเทอร์เฟซได้เกินกว่าการตั้งค่าพื้นฐาน และไม่มีฟีเจอร์ขั้นสูงที่ช่วยให้คุณปรับแต่งระบบให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณได้
ข้อเสีย
- ไม่รวมการติดตามเวลาในตัว ต้องผสานรวมกับเครื่องมือภายนอกเพื่อใช้งานฟังก์ชันนี้
- มีตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับรูปแบบโดยรวมของอินเทอร์เฟซเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มที่มีการปรับแต่ง UI อย่างละเอียด
- อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับการนำทางแบบใช้คีย์บอร์ดเป็นหลักหรือคำศัพท์เฉพาะของระบบ
บางครั้งฉันก็อยากสั่งซื้อตามเกณฑ์ที่แตกต่างกัน เช่น ตามวันที่เพิ่มล่าสุด วันที่ครบกำหนด เป็นต้น แต่โดยรวมแล้วมันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน
บางครั้งฉันก็อยากสั่งซื้อตามเกณฑ์ที่แตกต่างกัน เช่น ตามวันที่เพิ่มล่าสุด, วันที่ครบกำหนด, เป็นต้น แต่โดยรวมแล้ว มันไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน
การกำหนดราคาแบบเส้นตรง
- ฟรี
- พื้นฐาน: $10 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $15 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวเชิงเส้น
- G2: 4. 5/5 (รีวิว 35+ ครั้ง)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
➡️ อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือทดสอบประสิทธิภาพชั้นนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบของคุณ
คำถามที่พบบ่อย
ยังไม่แน่ใจใช่ไหม? เราได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อยไว้ให้คุณที่นี่แล้ว!
|คำถามที่พบบ่อย
|คำแนะนำของเรา
|❗️เครื่องมือติดตามข้อบกพร่องที่ดีที่สุดสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์คืออะไร?
|ตัวเลือกยอดนิยม ได้แก่ ClickUp, Jira, YouTrack, Bugzilla และ Linear เครื่องมือเหล่านี้มีเวิร์กโฟลว์ที่แข็งแกร่ง การผสานรวม และฟีเจอร์การรายงานที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์
|❗️Jira เปรียบเทียบกับ GitHub Issues และ Bugzilla อย่างไร?
|Jira สามารถปรับแต่งได้สูงและเหมาะสำหรับทีมที่ทำงานแบบ Agile; GitHub Issues เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ใช้ GitHub อยู่แล้วและต้องการการติดตามที่เรียบง่ายและเน้นโค้ด; Bugzilla เป็นโอเพนซอร์ส มีประสิทธิภาพสูง และเหมาะสำหรับทีมที่ต้องการการค้นหาขั้นสูงและการโฮสต์ด้วยตนเอง
|❗️มีซอฟต์แวร์ติดตามข้อบกพร่องที่ฟรีและโอเพนซอร์สหรือไม่?
|ใช่ Bugzilla, MantisBT และ Redmine เป็นระบบติดตามข้อบกพร่องชั้นนำที่เป็นซอฟต์แวร์เสรีและโอเพนซอร์ส ซึ่งนำเสนอคุณสมบัติหลักโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
|❗️ซอฟต์แวร์ติดตามข้อบกพร่องใดที่ดีที่สุดสำหรับทีมขนาดเล็ก?
|YouTrack (ฟรีสำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 10 คน), Linear และ Zoho BugTracker มีแผนราคาประหยัดและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็ก
|❗️ซอฟต์แวร์ติดตามบั๊กที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาแบบอไจล์คืออะไร?
|Jira, ClickUp และ YouTrack เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่ทำงานแบบ Agile โดยให้บริการบอร์ดแบบ Agile, การวางแผนสปรินต์, การจัดการงานค้าง, และเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้
|❗️ซอฟต์แวร์ติดตามข้อบกพร่องที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดบน Capterra มีอะไรบ้าง?
|ClickUp, Jira และ Linear ล้วนมีการผสานการทำงานกับ Slack แบบเนทีฟสำหรับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และการสื่อสารทีมที่ราบรื่น
|❗️ซอฟต์แวร์ติดตามข้อบกพร่องที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดบน Capterra มีอะไรบ้าง?
|ClickUp (4. 6/5), Jira (4. 5/5), BugHerd (4. 7/5), Zoho BugTracker (4. 7/5) และ Kualitee (4. 3/5) เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ได้รับคะแนนสูงสุดบน Capterra
|❗️เครื่องมือติดตามบั๊กเปรียบเทียบกันอย่างไรในแง่ของคุณสมบัติการรายงาน?
|Jira และ ClickUp ให้บริการรายงานและแดชบอร์ดขั้นสูงที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ; Bugzilla และ Redmine ให้บริการรายงานพื้นฐาน; Linear และ YouTrack มีรายงานแบบภาพและวิเคราะห์ข้อมูล.
|❗️ซอฟต์แวร์ติดตามข้อบกพร่องที่ดีที่สุดสำหรับทีมระยะไกลคืออะไร?
|ClickUp, Jira และ BugHerd เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกล โดยมีการเข้าถึงผ่านคลาวด์ การอัปเดตแบบเรียลไทม์ และการผสานการทำงานที่สนับสนุนการทำงานร่วมกันแบบกระจาย
ส่งมอบซอฟต์แวร์ได้เร็วขึ้นด้วยเครื่องมือติดตามข้อผิดพลาดที่ดีที่สุด
เครื่องมือติดตามบั๊กช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาที่เพิ่มขึ้น ปัญหาคุณภาพซอฟต์แวร์ และคำติชมเชิงลบจากลูกค้า หากไม่มีเครื่องมือเหล่านี้ คุณเสี่ยงที่จะสูญเสียชื่อเสียงของแบรนด์
แม้ว่าเราได้รวบรวมเครื่องมือติดตามข้อบกพร่องที่ยอดเยี่ยมไว้แล้ว แต่ ClickUp ก็โดดเด่นในฐานะเครื่องมือติดตามข้อบกพร่องที่ล้ำหน้าที่สุดและใช้งานง่ายที่สุด
จากคุณสมบัติการจัดการโครงการหลักและเครื่องมือติดตามข้อบกพร่อง ClickUp มีทุกอย่างที่ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันและรับรองการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบคล่องตัว
ลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรีและกำจัดข้อบกพร่องเพื่อมอบซอฟต์แวร์คุณภาพสูงสุดให้กับลูกค้า!