วงจรชีวิตการทดสอบซอฟต์แวร์ (STLC): ภาพรวมและขั้นตอน

ลองนึกถึงผลิตภัณฑ์ที่มี 'คุณภาพดี'—อะไรก็ได้ที่คุณคิดว่ามีคุณภาพดี ลักษณะของมันคืออะไร? ความง่ายในการใช้งาน, ประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจ, ความปลอดภัย, ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์, นวัตกรรม? เรามั่นใจว่าคุณจะนึกถึงลักษณะอื่นๆ ได้อีก
คุณภาพสามารถเป็นอะไรก็ได้ตามที่คุณนิยามไว้
อย่างไรก็ตาม คุณภาพมักเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของราคา สินค้าหรูหราที่ผลิตด้วยมืออย่างประณีตมีราคาหลายพันดอลลาร์ เพื่อให้มั่นใจในความแท้จริงและคุณภาพ ลูกค้าจึงยอมจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อการควบคุมคุณภาพ
จากสมาคมในสมัยกลางจนถึงทีมสครัมในปัจจุบัน คุณภาพคือรากฐานของสินค้าและบริการที่มีคุณค่า
หากคุณต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ดิจิทัลคุณภาพสูง คุณจำเป็นต้องเชี่ยวชาญในวงจรชีวิตการทดสอบซอฟต์แวร์ (STLC) ในบทความบล็อกนี้ เราจะสำรวจ STLC อย่างละเอียด โดยอธิบายเหตุผลที่คุณจำเป็นต้องใช้และวิธีการนำไปใช้ในองค์กรของคุณ
วงจรชีวิตการทดสอบซอฟต์แวร์คืออะไร?
STLC เป็นกระบวนการที่ครอบคลุมซึ่งทีมวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ใช้เพื่อทดสอบคุณภาพของซอฟต์แวร์ กระบวนการนี้ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดทางเทคนิคและความคาดหวังทางธุรกิจ
วงจรการทดสอบซอฟต์แวร์คือชุดของหกขั้นตอน ซึ่งเราจะอธิบายอย่างละเอียดด้านล่าง แต่ก่อนอื่น มาทำความเข้าใจว่าทำไมคุณจึงต้องการ STLC
การควบคุมคุณภาพเชิงกลยุทธ์: STLC ช่วยให้มั่นใจว่าคุณมีกลยุทธ์ที่ครอบคลุมเพื่อรับรองคุณภาพของซอฟต์แวร์ ช่วยให้ทีมครอบคลุมทุกแง่มุมของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วน
การตรวจจับข้อบกพร่องในระยะเริ่มต้น: โดยการปฏิบัติตามหกขั้นตอนของ STLC คุณมีโอกาสมากขึ้นที่จะค้นพบข้อบกพร่องในระยะเริ่มต้นและแก้ไขก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาสำหรับผู้ใช้
การประหยัดค่าใช้จ่าย: STLC ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในหลายมิติ ช่วยป้องกันปัญหาใหญ่ ๆ ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายจากผลกระทบหรือการแก้ไขซ้ำ ช่วยทีมปรับปรุงประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานและค่าใช้จ่ายในการคำนวณ
ประสบการณ์ของลูกค้า: ผ่านการทดสอบอย่างเป็นระบบในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ การตั้งค่า และกรณีการใช้งานที่หลากหลาย STLC ลดโอกาสการส่งมอบซอฟต์แวร์ที่มีข้อบกพร่องไปยังลูกค้าให้น้อยที่สุด ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ซึ่งดึงดูดให้ผู้คนใช้เวลาบนผลิตภัณฑ์ของคุณมากขึ้น มีส่วนร่วมในระดับที่มากขึ้น และเลือกผลิตภัณฑ์ของคุณเหนือคู่แข่ง ทั้งหมดนี้ส่งผลโดยตรงต่อรายได้ของคุณ
การปฏิบัติตาม:กระบวนการทดสอบแบบอไจล์ที่ดีเป็นพื้นฐานสำคัญในการรับรองว่าผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น รัฐ รัฐบาลกลาง และกฎหมายระหว่างประเทศ
นอกจากนี้ยังสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นความรับผิดชอบ เมื่อคุณมี STLC ที่วางไว้อย่างชัดเจน สมาชิกทุกคนในทีมจะรับผิดชอบงานของตนเอง ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณภาพของซอฟต์แวร์โดยรวม
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้วงจรการทดสอบซอฟต์แวร์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องบูรณาการเข้ากับกรอบการทำงานอื่น นั่นคือ วงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDLC) มาสำรวจทั้งสองอย่างกัน
บทบาทของ STLC ใน SDLC
ในวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ วงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDLC) และวงจรชีวิตการทดสอบซอฟต์แวร์ (STLC) เป็นกรอบการทำงานที่สำคัญซึ่งใช้เป็นแนวทางในการสร้างและตรวจสอบความถูกต้องของซอฟต์แวร์
- SDLC คือกระบวนการวางแผน พัฒนา (และทดสอบ) ติดตั้ง และบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
- STLC เป็นส่วนย่อยของ SDLC โดยเน้นการประกันคุณภาพ
การทดสอบมักเกิดขึ้นหลังจากขั้นตอนการพัฒนาระบบในวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDLC) แต่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบเริ่มต้นขึ้นก่อนหน้านั้นมาก
ตัวอย่างเช่น ในระยะการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ (SDLC) นักวิเคราะห์คุณภาพ (QAs) อาจมีส่วนร่วมในการรวบรวมความต้องการคุณภาพด้วย
นอกเหนือจากนั้น ยังมีข้อแตกต่างที่สำคัญหลายประการ
ความแตกต่างระหว่าง STLC และ SDLC
กระบวนการทั้งสองนี้มีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด แต่มีเป้าหมายและขั้นตอนที่แตกต่างกัน การเข้าใจถึงความแตกต่างของพวกมันช่วยให้ชัดเจนขึ้นว่า การทดสอบเหมาะกับบริบทที่กว้างขึ้นของการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างไร
|คุณสมบัติ
|วงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์
|STLC
|เป้าหมาย
|การสร้างและส่งมอบซอฟต์แวร์ที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์
|การรับประกันคุณภาพและความน่าเชื่อถือของซอฟต์แวร์
|ขอบเขต
|ครอบคลุมวงจรชีวิตทั้งหมดของการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตั้งแต่การรวบรวมความต้องการไปจนถึงการบำรุงรักษา
|ครอบคลุมเฉพาะขั้นตอนการทดสอบ ตั้งแต่การวางแผน การดำเนินการ จนถึงการปิดโครงการ
|ผลลัพธ์
|ซอฟต์แวร์ผลิตภัณฑ์พร้อมสำหรับการนำไปใช้กับผู้ใช้
|รายงานเพื่อแสดงถึงความพร้อมในการปล่อยหรือรายการข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข
|ผู้มีส่วนได้เสีย
|ทีมที่กว้างขวาง ประกอบด้วยนักวิเคราะห์ธุรกิจ นักพัฒนา ผู้จัดการโครงการ และอื่น ๆ
|ทีมขนาดเล็กกว่า ประกอบด้วยเฉพาะ QA และผู้ทดสอบเท่านั้น
|เฟส
|การวิเคราะห์ความต้องการ > การออกแบบ > การพัฒนาและการทดสอบ > การนำไปใช้งาน > การบำรุงรักษา
|การวิเคราะห์ข้อกำหนดการทดสอบ > การวางแผนการทดสอบ > การพัฒนาชุดทดสอบ > การตั้งค่าสภาพแวดล้อม > การดำเนินการทดสอบ > การปิดการทดสอบ
เมื่อได้ชี้แจงเรียบร้อยแล้ว มาดูกันว่า STLC นั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง
ขั้นตอนของ STLC
วงจรการทดสอบซอฟต์แวร์เป็นกระบวนการแบบวงกลมที่ประกอบด้วย หกขั้นตอนที่แตกต่างกัน โดยมีเกณฑ์การเข้าและออกที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับแต่ละขั้นตอน แต่ละขั้นตอนเหล่านี้ทำหน้าที่เฉพาะและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ มาดูกันว่าแต่ละขั้นตอนมีอะไรบ้าง
1. การวิเคราะห์ความต้องการ
นี่คือขั้นตอนแรกและเป็นพื้นฐานของ STLC ในขั้นตอนนี้ ทีมประกันคุณภาพจะรวบรวมข้อกำหนดเชิงฟังก์ชันและข้อกำหนดที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชันของซอฟต์แวร์
ตัวอย่างเช่น หากนักพัฒนาซอฟต์แวร์กำลังสร้างฟังก์ชันการเข้าสู่ระบบ ในฐานะผู้ทดสอบ QA จะรวบรวมข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าสู่ระบบที่ออกแบบไว้ ความปลอดภัยที่คาดหวัง ประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) และมาตรฐานประสิทธิภาพ
เป้าหมายหลักของขั้นตอนนี้คือการระบุอย่างชัดเจนว่าจะทดสอบอะไรและทดสอบกับมาตรฐานใด เวลาที่ดีที่สุดในการทำขั้นตอนนี้คือทำควบคู่ไปกับขั้นตอนการรวบรวมความต้องการของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งช่วยให้ทีมคุณภาพสามารถมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นักวิเคราะห์ธุรกิจ นักพัฒนา และลูกค้า เพื่อชี้แจงความไม่ชัดเจนในความต้องการ
อย่างไรก็ตาม การเริ่มต้นขั้นตอนนี้ในระยะสุดท้ายของการพัฒนาหรือหลังจากพัฒนาเสร็จสิ้นแล้วถือเป็นเรื่องปกติ
2. การวางแผนการทดสอบ
เมื่อมีข้อกำหนดและเป้าหมายในมือแล้ว ถึงเวลาที่จะสร้างกลยุทธ์การทดสอบที่ครอบคลุมและแผนการที่เกี่ยวข้อง ผลลัพธ์ของขั้นตอนการวางแผนการทดสอบคือเอกสารที่มีรายละเอียดซึ่งจะนำทางกิจกรรมการควบคุมคุณภาพในขั้นตอนต่อไป
ในขั้นตอนนี้ ผู้นำการทดสอบหรือผู้จัดการจะสรุปสิ่งต่อไปนี้
- ขอบเขต:ประเภทของการทดสอบซอฟต์แวร์ที่จะดำเนินการ (เช่น การทดสอบการทำงาน, การทดสอบประสิทธิภาพ, การทดสอบความปลอดภัย)
- มาตรฐาน: เกณฑ์การยอมรับสำหรับการทดสอบแต่ละรายการ
- ทรัพยากร: บุคลากร, เวลา, และเครื่องมือที่จำเป็นในการดำเนินการตามแผนการทดสอบ
- กำหนดการ: แผนรายวันสำหรับการดำเนินการตามแผนการทดสอบ
- การวิเคราะห์ความเสี่ยง: ขอบเขตของความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจ
แผนการทดสอบมักจะถูกจัดทำขึ้นสำหรับซอฟต์แวร์ทั้งหมด ไม่ใช่สำหรับฟีเจอร์เฉพาะ นั่นหมายความว่า การวางแผนการทดสอบมักจะดำเนินไปพร้อม ๆ กับการออกแบบในระยะของ SDLC
3. การพัฒนาเคสทดสอบ
ถัดไป ทีม QA จะพัฒนาชุดทดสอบ โดยสรุปแล้ว ชุดทดสอบคือชุดของขั้นตอนที่ใช้เพื่อยืนยันว่าซอฟต์แวร์/ฟีเจอร์ทำงานตามที่คาดหวังไว้
แต่ละกรณีทดสอบจะอิงตามข้อกำหนดที่รวบรวมไว้ในขั้นตอนแรก บางครั้งทีมอาจใช้แม่แบบกรณีทดสอบเพื่อความรวดเร็วและความสม่ำเสมอ เมื่อไม่มีแม่แบบ QA จะเขียนกรณีทดสอบโดยละเอียด
กรณีทดสอบทั่วไปประกอบด้วย:
- รหัสกรณีทดสอบ: ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งมักถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติโดยเครื่องมือติดตามข้อบกพร่อง
- คำอธิบายคุณสมบัติ: คำอธิบายสั้น ๆ ตามมุมมองส่วนตัวเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสมบัติตั้งใจจะทำ
- ขั้นตอนการทดสอบ: ลำดับการดำเนินการในฟีเจอร์
- ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: สิ่งที่แอปควรทำตามที่คาดหวัง
โดยทั่วไปแล้ว จะมีกรณีทดสอบมากกว่าหนึ่งกรณีสำหรับแต่ละฟีเจอร์ ในความเป็นจริง ทีมทดสอบจะสร้างกรณีทดสอบอย่างน้อยสองกรณี คือกรณีทดสอบเชิงบวกหนึ่งกรณีและกรณีทดสอบเชิงลบหนึ่งกรณี
ตัวอย่างเช่น กรณีทดสอบพื้นฐานสำหรับฟังก์ชันการเข้าสู่ระบบอาจรวมถึงการป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน การคลิกปุ่มเข้าสู่ระบบ และการตรวจสอบว่าผู้ใช้เข้าสู่ระบบสำเร็จ อย่างไรก็ตาม ทีมอาจสร้างกรณีทดสอบสำหรับสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น:
- ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านถูกปิดใช้งานเมื่อผู้ใช้ได้เข้าสู่ระบบแล้ว
- การป้อนชื่อผู้ใช้ผิด
- การป้อนรหัสผ่านผิด
- การป้อนอักขระที่ไม่ได้รับอนุญาตในชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน
นอกจากนี้ คุณสามารถเตรียมข้อมูลทดสอบ (เช่น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน) ได้ เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว กรณีทดสอบจะได้รับการตรวจสอบโดยเพื่อนร่วมงานเพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้องและครอบคลุมทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การทดสอบข้อมูลที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง
4. การตั้งค่าสภาพแวดล้อมการทดสอบ
ขั้นตอนต่อไปในการเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบซอฟต์แวร์เชิงกลยุทธ์คือการจัดเตรียมสภาพแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการเตรียมสภาพของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่คุณใช้ในการทดสอบ
ที่นี่ ทีมทดสอบทำสิ่งต่อไปนี้
- ติดตั้งฮาร์ดแวร์ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน, เซิร์ฟเวอร์, การกำหนดค่าเครือข่าย, เป็นต้น
- ติดตั้งซอฟต์แวร์ เช่น ฐานข้อมูล ระบบปฏิบัติการ ฯลฯ
- ทดสอบสภาพแวดล้อมเบื้องต้น
- รักษาสภาพแวดล้อมให้ใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อมการผลิตมากที่สุด
ตัวอย่างเช่น หากแอปพลิเคชันถูกออกแบบให้ทำงานบน NGINX 3. 19. 0 สภาพแวดล้อมการทดสอบควรจำลองให้เหมือนกับสิ่งนี้ คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่ามีการเข้าถึงและใช้งานได้สำหรับสิ่งที่เป็นที่พึ่งพา เช่น API หรือบริการจากบุคคลที่สาม
5. การทดสอบการทำงาน
ตอนนี้คุณพร้อมแล้วและพร้อมที่จะดำเนินการ
- รันกรณีทดสอบตามแผน
- เปรียบเทียบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงกับผลลัพธ์ที่คาดหวัง
- ยืนยันว่ามันทำงานตามที่คาดหวังไว้
- หากไม่เช่นนั้น ให้บันทึกข้อบกพร่อง
- รายงานข้อบกพร่องให้กับทีมพัฒนาพร้อมขั้นตอนในการทำซ้ำข้อผิดพลาด
ตัวอย่างเช่น หากฟังก์ชันการเข้าสู่ระบบล้มเหลวเนื่องจากตรวจสอบไม่ถูกต้อง ให้รายงานข้อผิดพลาดพร้อมรายละเอียดของปัญหาและขั้นตอนในการทำซ้ำปัญหา
โดยทั่วไป ทีมผู้พัฒนาจะแก้ไขบั๊กและส่งกลับมาให้ทดสอบ จากนั้น คุณต้องทดสอบข้อบกพร่องที่ได้รับการแก้ไขแล้วตลอดจนคุณสมบัติทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าบั๊กได้รับการแก้ไขแล้วโดยไม่ทำให้เกิดปัญหาใหม่ ๆ ขึ้นมา ระยะนี้ดำเนินต่อไปจนกว่าพวกเขาจะทำการทดสอบทั้งหมดตามแผนและแก้ไขปัญหาที่สำคัญทั้งหมด
เนื่องจากกระบวนการทดสอบซ้ำเป็นวัฏจักรนี้อาจทำให้รู้สึกน่าเบื่อหน่าย ทีมต่างๆ จึงมักใช้เครื่องมืออัตโนมัติสำหรับการทดสอบ เราจะมาพูดถึงวิธีที่คุณสามารถทำให้การทดสอบเป็นอัตโนมัติในส่วนถัดไป ก่อนที่จะสรุป STLC เรามาทำความเข้าใจกันก่อน
6. การปิดรอบการทดสอบ
เมื่อผลิตภัณฑ์ได้รับการทดสอบและถือว่าพร้อมสำหรับการผลิตแล้ว วงจรการทดสอบจะสิ้นสุดอย่างเป็นทางการ นี่คือขั้นตอนของการทบทวนและสะท้อนผล
- การทบทวน: ประเมินผลการทดสอบ รวมถึงรายงานข้อบกพร่องและขอบเขตการทดสอบ
- วัด: ติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น จำนวนการทดสอบที่ดำเนินการ อัตราการผ่าน/ไม่ผ่าน และจำนวนข้อบกพร่องที่เปิดและปิดแล้ว
- วิเคราะห์: หารือเกี่ยวกับประสิทธิภาพกับทีมธุรกิจ ทีมพัฒนา และทีมทดสอบ รับข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
ตอนนี้ที่คุณเข้าใจวงจรชีวิตทั้งหมดของการทดสอบซอฟต์แวร์แล้ว มาดูกันว่าเราจะสามารถทำให้ขั้นตอนต่างๆ เป็นอัตโนมัติได้อย่างไรเพื่อให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากขึ้น
วิธีทำให้กระบวนการทดสอบซอฟต์แวร์ของคุณเป็นอัตโนมัติ
ตลอดทั้ง STLC มีหลายจุดที่คุณสามารถทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติได้ ทีมงานส่วนใหญ่ใช้ระบบอัตโนมัติสำหรับการทดสอบหน่วย (การตรวจสอบความถูกต้องของโค้ดแต่ละหน่วย) และการทดสอบการรวมระบบ (การตรวจสอบความถูกต้องของโค้ดที่เชื่อมต่อกัน) การทดสอบแบบครบวงจรเพื่อตรวจสอบมาตรฐานประสบการณ์ผู้ใช้มักทำด้วยมือ
อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากการทดสอบจริงแล้ว ยังมีอีกหลายอย่างที่คุณสามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้ มาดูกระบวนการยอดนิยมบางประการที่คุณสามารถทำให้เป็นอัตโนมัติด้วยเครื่องมือจัดการโครงการแบบ Agileอย่างClickUp
ทำให้กระบวนการทดสอบแบบアジลเป็นระบบอัตโนมัติ
ทีมซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาแบบ Agile โดยสร้างผลิตภัณฑ์เป็นองค์ประกอบขนาดเล็กที่เชื่อมโยงกันในลักษณะที่เพิ่มขึ้นทีละน้อยและวนซ้ำ วิธีการนี้ใช้ได้กับการทดสอบเช่นกัน
ผสานรวม STLC เข้ากับ SDLC
ให้ถือว่าการทดสอบเป็นกระบวนการที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการพัฒนา เพื่อให้สามารถรับข้อเสนอแนะได้รวดเร็วและปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว วางแผนกรณีทดสอบไปพร้อมกับการวางแผนสปรินต์ของคุณ
เลือกเครื่องมือที่เหมาะสม
เมื่อพิจารณาการพัฒนาแบบอไจล์และการเน้นไมโครเซอร์วิสที่ให้ความสำคัญกับการผสานรวมอย่างต่อเนื่อง ควรเลือกใช้เครื่องมือทดสอบแบบอไจล์เพื่อสนับสนุนความพยายามของคุณ
เขียนและผสานการทดสอบอัตโนมัติเข้ากับกระบวนการรวมอย่างต่อเนื่อง (CI) โดยใช้เครื่องมือการPLOYอย่างต่อเนื่องPLOY.PLOYPLOYPLOYPLOYPLOYPLOYPLOYPLOYPLOYPLOYPLOYPLOYPLOYPLOYPLOYPLOYPLOYPLOYPLOYPLOYPLOYPLOYPLOYPLO
สร้างกรณีทดสอบโดยอัตโนมัติ
การทดสอบแบบอัตโนมัติ (Test case automation) คือกระบวนการสร้างและดำเนินการสคริปต์การทดสอบเพื่อตรวจสอบการทำงานของแอปพลิเคชันของคุณโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์ เครื่องมือทดสอบคุณภาพ (QA testing tools) ที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันสามารถทำทุกอย่างนี้ได้และมากกว่านั้น
ตัวอย่างเช่น สามารถทำการทดสอบเดียวกันซ้ำๆ ในสภาพแวดล้อม แพลตฟอร์ม หรือการกำหนดค่าที่แตกต่างกัน เพื่อให้มั่นใจในความสม่ำเสมอและประหยัดเวลา
คุณสามารถทำให้กระบวนการนี้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไปอีกโดยใช้กรอบการทำงานที่ได้รับการทดสอบแล้วอย่างเช่นClickUp's Test Case Template ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถสร้าง จัดระเบียบ และจัดลำดับความสำคัญของกรณีทดสอบได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร ใช้สิ่งนี้เพื่อทำให้ขั้นตอนการพัฒนากรณีทดสอบของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและสร้างระบบอัตโนมัติที่มีความสม่ำเสมอพร้อมการครอบคลุมการทดสอบสูงสุด
ระบบอัตโนมัติการจัดการการทดสอบ
การระบุข้อบกพร่องเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ การประกันคุณภาพที่แข็งแกร่งต้องมีการบันทึก, รายงาน, ติดตาม, ทดสอบซ้ำ, และตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟีเจอร์พร้อมสำหรับการผลิต ซึ่งต้องการกระบวนการอัตโนมัติซอฟต์แวร์ติดตามข้อบกพร่องอัตโนมัติสามารถทำทั้งหมดนี้และมากกว่านั้นได้
รายงานข้อบกพร่อง
ทำให้ผู้ทดสอบสามารถบันทึกข้อบกพร่องได้ง่าย ใช้แบบฟอร์มสำหรับทีมซอฟต์แวร์เพื่อให้พวกเขาสามารถป้อนข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดในรูปแบบที่เหมาะกับคุณ อย่าเริ่มต้นจากศูนย์ ใช้เทมเพลตรายงานข้อบกพร่องที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าของ ClickUp เพื่อให้คุณเริ่มต้นได้ทันที
การติดตามปัญหา
เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับขั้นตอนนี้ กระบวนการทำงานขั้นสูงที่ปรับแต่งได้อย่างสูงนี้ช่วยให้คุณติดตามต้นตอของข้อบกพร่องทุกประการได้ มันรวบรวมข้อมูลไว้ในที่เดียว ทำให้ทีมพัฒนาของคุณสามารถแก้ไขปัญหาทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย!
การจัดสรรทรัพยากร
ใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อมอบหมายบั๊กให้กับนักพัฒนาตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น คุณอาจมอบหมายบั๊กในฟีเจอร์ให้กับนักพัฒนาที่ได้รับมอบหมายงานพัฒนาที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ
การจัดการทดสอบ
กระบวนการจัดการข้อบกพร่องหลายรายการ, ชุดทดสอบ, กรณีการใช้งาน, ฟีเจอร์, ข้อกำหนด, และเกณฑ์การยอมรับโดยรวมอาจกลายเป็นเรื่องน่าเบื่อได้ เพื่อจัดการกับความวุ่นวายนี้ ให้สร้างโครงสร้าง STLC ที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย โดยอัตโนมัติให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตการจัดการการทดสอบของ ClickUpเพื่อตั้งค่าโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับการจัดการ STLC ตั้งแต่การพัฒนาแผนการทดสอบ การดำเนินการทดสอบ การประเมินผล ไปจนถึงการร่วมมือกับสมาชิกในทีม ใช้เทมเพลตระดับกลางเป็นพื้นฐานของคุณ
ตัวอย่างเช่น ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์วงจรการทดสอบสำหรับแต่ละการปล่อย เพิ่มกรณีทดสอบสำหรับฟีเจอร์ใหม่ มอบหมายให้กับสมาชิกในทีม อัปเดตสถานะ สร้างรายงาน และอื่นๆ ได้
อัตโนมัติการสร้างรายงานการทดสอบ
ประโยชน์ของ AI ทั้งหมดในโลกนี้คืออะไรหากมันไม่สามารถสร้างรายงานได้? ดังนั้น ใช้เทคโนโลยีล่าสุดให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการทำให้การสร้างรายงานการปิดการทดสอบเป็นอัตโนมัติ
ใช้ClickUp Brainเพื่อรวบรวมข้อมูล/การอัปเดตจากงานและแบบทดสอบต่างๆ เพื่อสร้างมุมมองที่ครอบคลุมสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละราย เปิดโอกาสให้สมาชิกในทีมสามารถถามคำถามเกี่ยวกับกระบวนการ QA การอัปเดตสถานะ ประสิทธิภาพ ฯลฯ ได้แบบเรียลไทม์
ต้องการอะไรที่เป็นแบบดั้งเดิมมากขึ้นหรือไม่?ลองใช้เทมเพลตรายงานการทดสอบของ ClickUpเพื่อเริ่มต้นอย่างถูกต้อง
ระบบอัตโนมัติการติดตามความคืบหน้า
การสร้างรายงานการทดสอบมีความละเอียด โดยทั่วไปจะสร้างสำหรับแต่ละฟีเจอร์/สปรินต์ หากต้องการภาพรวมที่กว้างขึ้น ลองใช้ClickUp Dashboards
มองเห็น STLC ทั้งหมดของคุณในที่เดียว ตรวจสอบสถานะการทดสอบ, ความละเอียดสูง, สุขภาพของโครงการ และอื่น ๆ แบบเรียลไทม์ สร้างวิดเจ็ตตามความต้องการของคุณ เช่น มุมมองปริมาณงาน, การติดตามเป้าหมาย เป็นต้น
รายการข้างต้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ด้วย ClickUp คุณสามารถทำงานอัตโนมัติได้หลายสิบหรือหลายร้อยกระบวนการจัดการโครงการได้อย่างง่ายดาย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คุณนี่คือตัวอย่างการทำงานอัตโนมัติบางส่วน
บริหารจัดการ STLC ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ คุณภาพที่ดีถูกกำหนดโดยปัจจัยหลายประการ มันทำงานตามที่ควรหรือไม่? ใช้งานง่ายหรือไม่? รวดเร็วหรือไม่? ปลอดภัยหรือไม่? ใช้แบนด์วิดท์เครือข่ายมากเกินไปหรือไม่? ทำงานร่วมกับฟีเจอร์อื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ได้ดีหรือไม่? และอื่นๆ อีกมากมาย
เป้าหมายหลักของวงจรการทดสอบซอฟต์แวร์คือการรับประกันคำตอบที่ถูกต้องสำหรับทุกข้อข้างต้นและอีกมากมาย ด้วยขนาดและความซับซ้อนของซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาในปัจจุบัน การทดสอบจะไม่สามารถมีประสิทธิภาพได้หากดำเนินการด้วยมือทั้งหมด
สิ่งนี้ใช้ได้กับการจัดการโครงการ STLC เช่นกันClickUp สำหรับทีมซอฟต์แวร์เข้าใจสิ่งนี้และปรับตัวเองให้เหมาะกับความต้องการของคุณ มันมีคุณสมบัติหลายอย่างที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการทดสอบซอฟต์แวร์
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างงานสำหรับบั๊กแต่ละตัวที่คุณระบุและตั้งประเภทงานเป็น 'บั๊ก' คุณสามารถดูแผนภูมิการเผาไหม้และการเผาไหม้ลดลงสำหรับบั๊กเพียงอย่างเดียวได้ คุณสามารถสร้างแม่แบบของเกณฑ์การยอมรับสำหรับบั๊กแต่ละประเภทและเพิ่มเข้าไปในงานที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ
ด้วย ClickUp คุณสามารถสร้างซอฟต์แวร์คุณภาพสูงได้อย่างง่ายดายโดยการระบุและแก้ไขข้อบกพร่องตั้งแต่เนิ่นๆ ลดต้นทุน และเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้
ดูว่า ClickUpกำลังเปลี่ยนแปลงวงการสำหรับทีมซอฟต์แวร์อย่างไร