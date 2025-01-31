บล็อก ClickUp
ClickUp เปลี่ยนเกมสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์

Briana Ings
Briana IngsVice President of Product
31 มกราคม 2568

ClickUp กำลังเปลี่ยนแปลงวงการสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยฟีเจอร์และทรัพยากรใหม่มากมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้ทีมบริหารผลิตภัณฑ์ วิศวกรรม และการออกแบบของคุณสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นได้เร็วขึ้น

จากเป้าหมายและการวางแผนไปจนถึงการบันทึกเอกสารและการพัฒนา ClickUp ได้เชื่อมต่อกระบวนการพัฒนาทั้งหมดของคุณอย่างไร้รอยต่อตั้งแต่การคิดค้นจนถึงการปล่อยออกมา มาดูกันว่าการสนับสนุนของ ClickUp ในแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไรบ้าง

ClickUp ไทม์ไลน์ของกระบวนการพัฒนา

กลยุทธ์และการวางแผน

ไม่ว่าคุณจะกำลังขับเคลื่อนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทหรือเพียงแค่บันทึกเรื่องราวของผู้ใช้สำหรับการเปิดตัวครั้งต่อไป ClickUp ช่วยให้คุณง่ายขึ้น, จัดให้สอดคล้อง, และร่วมมือกันในกลยุทธ์และการวางแผน คุณสมบัติใหม่, แม่แบบ, และเครื่องมือการร่วมมือทำให้การเปลี่ยนความคิดของคุณเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อไปง่ายขึ้น

ClickUp AI: เริ่มต้นได้เร็วขึ้น 🧠

หยุดเสียเวลาในการสรุปการอัปเดตสปรินต์ประจำสัปดาห์—ให้ClickUp AIทำแทนคุณ ในฐานะแพลตฟอร์มเดียวที่มีคำแนะนำสำเร็จรูปเฉพาะสำหรับแต่ละแผนก ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ นักพัฒนา และนักออกแบบของคุณสามารถใช้ประโยชน์จากพลังของ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ช่วยให้พวกเขาเริ่มต้นได้เร็วขึ้นและลดงานที่ยุ่งยากลง เพื่อให้สามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งสำคัญถัดไปได้ ในการเริ่มต้น ให้เพิ่ม ClickUp AI ลงในบัญชีของคุณในราคา พิเศษช่วงเปิดตัวเพียง $5 ต่อผู้ใช้ (ต่อเดือน) และใช้คำสั่ง /AI Tools เพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ

ตัวอย่างการใช้คำสั่งตัดด้วยเครื่องมือ AI ของ ClickUp
คำแนะนำเฉพาะแผนกของ ClickUp AI สำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์

ไวท์บอร์ด: เปลี่ยนความคิดให้เป็นการกระทำ💡

เปลี่ยนการประชุมนอกสถานที่ การวางแผน หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการของทีมให้กลายเป็นผืนผ้าใบแห่งความร่วมมือด้วย Whiteboard ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ซึ่งช่วยให้คุณฝังการออกแบบ เอกสาร และรายการต่างๆ ลงในพื้นที่ทำงานเสมือนจริงของคุณได้ลองดูเทมเพลต Whiteboard ใหม่สำหรับทีมผลิตภัณฑ์เพื่อเริ่มต้นใช้งานวันนี้

เอกสารและรายการที่ฝังการ์ด ClickUp Whiteboard
ฝังเอกสาร ClickUp, รายการ, การ์ด และอื่นๆ ลงบนไวท์บอร์ดได้อย่างง่ายดาย

การจัดลำดับความสำคัญและการวางแผนเส้นทาง

เครื่องมือจัดลำดับความสำคัญส่วนบุคคลของคุณ. ทำให้การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียง่ายขึ้น, ตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล, และระบุการพึ่งพาที่อาจกลายเป็นอุปสรรคได้ก่อนที่มันจะเกิดขึ้น.

จัดลำดับความสำคัญ: การระบุสิ่งสำคัญถัดไปควรเป็นเรื่องง่าย🚦

รวบรวมและจัดลำดับความสำคัญของแนวคิดผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงฟีเจอร์ และรายการงานค้างด้วยฟิลด์ สูตร และอื่นๆ ที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ สร้างคลังข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าด้วยแบบสำรวจที่ขับเคลื่อนโดย ClickUp Forms

ด้วยตรรกะเงื่อนไขที่เพิ่มเข้ามาใหม่ คุณสามารถรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าได้อย่างง่ายดายทั้งสำหรับคุณและผู้ใช้ของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถผสานรวมข้อมูลย้อนกลับจากระบบอื่น ๆ ให้ทำงานร่วมกับแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการผสานรวมจากCanny, Zendesk และอื่น ๆ อีกมากมาย

ตัวอย่างมุมมองรายการงานค้างของผลิตภัณฑ์ใน ClickUp
ใช้ ClickUp เพื่อสร้างมุมมองรายการงานค้าง (Backlog) พร้อมฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ความสำคัญ (Priority), รายได้ประจำปี (ARR) และอื่นๆ

ไทม์ไลน์และแกนต์: มองเห็นแผนงานและความเชื่อมโยงได้อย่างง่ายดาย 🛣

เลิกเดาเมื่อต้องจัดการการปล่อยงานที่ซับซ้อนข้ามสายงาน เพียงแค่มapping ความสัมพันธ์และเป้าหมายสำคัญระหว่างอีพิคได้อย่างง่ายดายด้วยมุมมอง Gantt และ Timelines

มุมมอง Gantt ของ ClickUp พร้อมงานและความสัมพันธ์ระหว่างงาน
รับภาพที่ชัดเจนของงานและความสัมพันธ์ของคุณในมุมมอง Gantt ของ ClickUp

การวิจัยและการออกแบบ

ClickUp เชื่อมโยงงานออกแบบ ผลิตภัณฑ์ และวิศวกรรมอย่างไร้รอยต่อระหว่างขั้นตอนการวิจัยและออกแบบในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ช่วยให้ทีมสามารถสร้างเอกสารที่สวยงามสำหรับการวิจัยและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ รวมถึงทำงานร่วมกันผ่าน Whiteboards สำหรับการวางแผนเส้นทางและเรื่องราวของผู้ใช้

แผนผังเรื่องราวผู้ใช้และการเดินทางของผู้ใช้ กระดานไวท์บอร์ด 👩‍🏫

ทำให้การสร้างแผนที่การเดินทางเป็นเรื่องง่ายด้วยเทมเพลตใหม่สำหรับไวท์บอร์ด ใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าของเราหรือสร้างของคุณเองเพื่อการออกแบบที่สม่ำเสมอและทำซ้ำได้

มุมมองเทมเพลตผลิตภัณฑ์ ClickUp Whiteboards
ใช้ ClickUp Whiteboards กับวัตถุ, งาน, ความสัมพันธ์, และโน้ตเพื่อทำงานร่วมกันแบบภาพกับทีมของคุณ

การวิจัยผู้ใช้และเอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ 📝

จัดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสอดคล้องกันด้วยเอกสารที่ช่วยให้คุณสามารถวางแผนการตัดสินใจ เชื่อมโยงการสัมภาษณ์ และแม้กระทั่งฝังแผนโครงการทั้งหมดไว้ในที่เดียวได้อย่างง่ายดาย เพิ่มไวท์บอร์ด ไฟล์ Figma และอื่นๆ ได้โดยตรงในเอกสารอีปิคและเอกสารผลิตภัณฑ์ของคุณ

เริ่มต้นด้วยเทมเพลตใหม่สำหรับการวิจัยผู้ใช้และเอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์วันนี้!

ตัวอย่างมุมมองรายการเอกสาร ClickUp Docs ของข้อกำหนดผลิตภัณฑ์
ด้วย ClickUp Docs คุณสามารถบันทึกข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ของคุณและฝังรายการ Sprint ของคุณได้

การผสานการทำงานกับ Figma เพื่อความร่วมมือที่ราบรื่น 🎨

ส่งมอบได้เร็วขึ้นโดยลดการสื่อสารซ้ำซ้อน ด้วยการให้ทีมออกแบบของคุณทำงานร่วมกับนักพัฒนาและผู้จัดการผลิตภัณฑ์อย่างใกล้ชิด การผสานการทำงานระหว่าง ClickUp กับ Figma ช่วยให้คุณสามารถนำโมเดลจำลองและไวร์เฟรมมาอยู่ในใจกลางของการสนทนา ด้วยการฝังงานออกแบบลงในเอกสาร งานต่างๆ กระดานไวท์บอร์ด และอื่นๆ อีกมากมาย!

การพัฒนาแบบアジล

การพัฒนาแบบ Agile เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่ ด้วยสปรินต์ที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้ การรายงานสปรินต์ที่พัฒนาขึ้น และการปรับแต่งเพิ่มเติม เราทำให้การพัฒนาแบบ Agile เป็นเรื่องง่าย

การอัปเดตการจัดการและการรายงานการวิ่ง 💡

ระยะเวลาสปรินต์ที่กำหนดเองและการตั้งค่าโฟลเดอร์สปรินต์ที่ปรับปรุงแล้วช่วยให้ทีมที่มีความคล่องตัวสามารถติดตามงานได้อย่างแม่นยำ นำไปสู่รายงานที่มีความถูกต้องสูง บัตรรายงานใหม่เผยให้เห็นภาพรวมของประสิทธิภาพโดยรวมอย่างครบถ้วน

และในปลายปีนี้ คุณจะสามารถเจาะลึกเข้าไปในข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นได้ ใช้บัตร Burndownเพื่อดูว่าทีมของคุณกำลังดำเนินการตามสิ่งที่ได้ตกลงไว้หรือไม่

รายงานการ์ดผลการดำเนินงานแบบ Sprint Burndown ใหม่ของ ClickUp.png
บัตร Sprint Burndown ใหม่สามารถช่วยให้คุณเจาะลึกข้อมูลของคุณเพื่อการวิเคราะห์ที่ละเอียดยิ่งขึ้น

ในทางกลับกันใช้การ์ด Burnupเพื่อแสดงภาพความคืบหน้าในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์

รายงานการ์ดแผนภูมิการเผาไหม้ Sprint ใหม่ของ ClickUp
ดูความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายสปรินต์ของคุณด้วยบัตร Burnup ใหม่

และสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด คุณสามารถสร้างรายงานความเร็วที่มีความเป็นภาพสูงเพื่อปรับปรุงความแม่นยำสำหรับการประมาณการ Sprint ในอนาคต

รายงานการ์ดคะแนนความเร็วสปรินต์ใหม่ของ ClickUp
ปรับปรุงการประมาณการสปรินท์ในอนาคตด้วยบัตรความเร็วที่แม่นยำและดึงดูดสายตาใน ClickUp

เส้นแบ่งงานสำหรับการประชุมสแตนด์อัพ, โปรแกรม และการจัดการพอร์ตโฟลิโอ 🏊‍♂️

ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการประชุมสแตนด์อัพประจำวันหรือติดตามพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ของคุณข้ามแผนกและทีมต่างๆ ฟีเจอร์ Swimlanes ใหม่ในมุมมอง Board ช่วยให้คุณสามารถจัดกลุ่ม จัดเรียง และกรองตามฟิลด์ที่กำหนดเองใดๆ ได้ ทำให้การตรวจสอบโครงการหรือปรับทรัพยากรเป็นเรื่องง่าย

การปล่อยและการติดตามเป้าหมาย

ทุกทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ทราบดีว่าการวางแผนและการดำเนินการเป็นครึ่งหนึ่งของความสำเร็จ. นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงเพิ่มกำลังการจัดการการปล่อยเวอร์ชัน,การเปิดตัวสินค้าใหม่สู่ตลาด, และการติดตามทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท.

การผสานกับ Git: การมองเห็นโดยไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อน ⚒️

สร้างสาขา, เริ่มคำขอดึง, และติดตามการแก้ไขด้วย ClickUp ที่ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือเช่นGitHub, GitLab, และอื่น ๆ ที่ทำให้ผู้พัฒนาของคุณมีความสุขเพื่อให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่การเขียนโค้ดแทนการอัปเดตสถานะด้วยตนเอง

คลิกอัพ พูล เรคเควส ผ่านการผสาน Git
การเชื่อมต่อ ClickUp ผ่านการผสานรวมกับ Git นั้นง่ายมาก สำหรับสิ่งต่างๆ เช่น คำขอดึง (pull requests)

การเปิดตัวผลิตภัณฑ์: ร่วมมือข้ามสายงานได้อย่างง่ายดาย 📣

ยกระดับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของคุณไปอีกขั้นด้วย ClickUp ความสามารถที่เปลี่ยนเกมโดยTasks in Multiple Lists(TIML) ไม่เพียงแต่ทีมพัฒนาของคุณจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นเท่านั้น แต่ทีมที่ไม่ใช่ด้านเทคนิคของคุณก็จะทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน!

TIML ช่วยให้ทีมอื่น ๆ เช่นทีมการตลาดหรือทีมความสำเร็จของลูกค้า สามารถนำงานที่เกี่ยวข้องกับพวกเขามาไว้ในพื้นที่เฉพาะของตนเองได้ เพื่อความสะดวกในการมองเห็น การทำงานร่วมกัน และการประสานงานที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

คุณสมบัติ TIML ของ ClickUp
ฟีเจอร์ Tasks in Multiple Lists (TIML) ของ ClickUp ช่วยให้ทีมพัฒนาสามารถเชื่อมโยงงานกับทีมอื่น ๆ ทั่วทั้งองค์กรได้

อัตโนมัติการติดตามเป้าหมายและ OKR 📈

ติดตามความคืบหน้าของการพัฒนาเทียบกับเป้าหมายของบริษัทและ OKR โดยอัตโนมัติ—ไม่ต้องอัปเดตด้วยตนเองเริ่มต้นใช้งานเทมเพลต OKR ใหม่ของเราได้ที่นี่

เริ่มต้นใช้งาน

การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาของทีมคุณไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน

ศูนย์กลางการพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่ของเราเป็นแหล่งทรัพยากรที่อุทิศให้กับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ นักพัฒนา และนักออกแบบ เข้าถึงบทความเพื่อขยายมุมมองของคุณเกี่ยวกับการพัฒนาแบบ Agile แผนแม่บทเพื่อเพิ่มการร่วมมือและประสิทธิภาพของทีมในเวิร์กช็อปสด และคู่มือเทมเพลตใหม่จากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นและดำเนินการกับกระบวนการทำงานแบบ Agile ได้ภายในไม่กี่วินาที

Agile คือการใช้วิธีการแบบวนซ้ำ—การทำให้กระบวนการของคุณเป็นระบบปฏิบัติการก็ไม่ควรแตกต่างกัน ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณอย่างต่อเนื่องด้วยหลักสูตร จาก ClickUp University ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมซอฟต์แวร์ หลักสูตรเหล่านี้มีตั้งแต่ภาพรวมแบบกระชับไปจนถึงบทเรียนเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการบริหารจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของคุณใน ClickUp

ยังต้องจัดการกับปัญหา Jira อยู่หรือไม่?

เครื่องมือการย้ายข้อมูล Jiraฟรีของเราทำให้การนำเข้าผู้ใช้และโครงการเป็นเรื่องง่าย แผนผังลำดับชั้นของคุณ และนำเวิร์กโฟลว์ ฟิลด์ และสถานะที่กำหนดเองมาใช้งานใน ClickUp ได้โดยตรง กำลังคิดจะเปลี่ยนมาใช้หรือไม่? ไม่มีเวลาไหนดีไปกว่าตอนนี้!