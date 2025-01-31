ClickUp เปลี่ยนเกมสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์

ClickUp กำลังเปลี่ยนแปลงวงการสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยฟีเจอร์และทรัพยากรใหม่มากมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้ทีมบริหารผลิตภัณฑ์ วิศวกรรม และการออกแบบของคุณสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นได้เร็วขึ้น
จากเป้าหมายและการวางแผนไปจนถึงการบันทึกเอกสารและการพัฒนา ClickUp ได้เชื่อมต่อกระบวนการพัฒนาทั้งหมดของคุณอย่างไร้รอยต่อตั้งแต่การคิดค้นจนถึงการปล่อยออกมา มาดูกันว่าการสนับสนุนของ ClickUp ในแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไรบ้าง
กลยุทธ์และการวางแผน
ไม่ว่าคุณจะกำลังขับเคลื่อนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทหรือเพียงแค่บันทึกเรื่องราวของผู้ใช้สำหรับการเปิดตัวครั้งต่อไป ClickUp ช่วยให้คุณง่ายขึ้น, จัดให้สอดคล้อง, และร่วมมือกันในกลยุทธ์และการวางแผน คุณสมบัติใหม่, แม่แบบ, และเครื่องมือการร่วมมือทำให้การเปลี่ยนความคิดของคุณเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อไปง่ายขึ้น
ClickUp AI: เริ่มต้นได้เร็วขึ้น 🧠
หยุดเสียเวลาในการสรุปการอัปเดตสปรินต์ประจำสัปดาห์—ให้ClickUp AIทำแทนคุณ ในฐานะแพลตฟอร์มเดียวที่มีคำแนะนำสำเร็จรูปเฉพาะสำหรับแต่ละแผนก ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ นักพัฒนา และนักออกแบบของคุณสามารถใช้ประโยชน์จากพลังของ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ช่วยให้พวกเขาเริ่มต้นได้เร็วขึ้นและลดงานที่ยุ่งยากลง เพื่อให้สามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งสำคัญถัดไปได้ ในการเริ่มต้น ให้เพิ่ม ClickUp AI ลงในบัญชีของคุณในราคา พิเศษช่วงเปิดตัวเพียง $5 ต่อผู้ใช้ (ต่อเดือน) และใช้คำสั่ง /AI Tools เพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ
ไวท์บอร์ด: เปลี่ยนความคิดให้เป็นการกระทำ💡
เปลี่ยนการประชุมนอกสถานที่ การวางแผน หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการของทีมให้กลายเป็นผืนผ้าใบแห่งความร่วมมือด้วย Whiteboard ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ ซึ่งช่วยให้คุณฝังการออกแบบ เอกสาร และรายการต่างๆ ลงในพื้นที่ทำงานเสมือนจริงของคุณได้ลองดูเทมเพลต Whiteboard ใหม่สำหรับทีมผลิตภัณฑ์เพื่อเริ่มต้นใช้งานวันนี้
การจัดลำดับความสำคัญและการวางแผนเส้นทาง
เครื่องมือจัดลำดับความสำคัญส่วนบุคคลของคุณ. ทำให้การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียง่ายขึ้น, ตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล, และระบุการพึ่งพาที่อาจกลายเป็นอุปสรรคได้ก่อนที่มันจะเกิดขึ้น.
จัดลำดับความสำคัญ: การระบุสิ่งสำคัญถัดไปควรเป็นเรื่องง่าย🚦
รวบรวมและจัดลำดับความสำคัญของแนวคิดผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงฟีเจอร์ และรายการงานค้างด้วยฟิลด์ สูตร และอื่นๆ ที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ สร้างคลังข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าด้วยแบบสำรวจที่ขับเคลื่อนโดย ClickUp Forms
ด้วยตรรกะเงื่อนไขที่เพิ่มเข้ามาใหม่ คุณสามารถรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าได้อย่างง่ายดายทั้งสำหรับคุณและผู้ใช้ของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถผสานรวมข้อมูลย้อนกลับจากระบบอื่น ๆ ให้ทำงานร่วมกับแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการผสานรวมจากCanny, Zendesk และอื่น ๆ อีกมากมาย
ไทม์ไลน์และแกนต์: มองเห็นแผนงานและความเชื่อมโยงได้อย่างง่ายดาย 🛣
เลิกเดาเมื่อต้องจัดการการปล่อยงานที่ซับซ้อนข้ามสายงาน เพียงแค่มapping ความสัมพันธ์และเป้าหมายสำคัญระหว่างอีพิคได้อย่างง่ายดายด้วยมุมมอง Gantt และ Timelines
การวิจัยและการออกแบบ
ClickUp เชื่อมโยงงานออกแบบ ผลิตภัณฑ์ และวิศวกรรมอย่างไร้รอยต่อระหว่างขั้นตอนการวิจัยและออกแบบในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ช่วยให้ทีมสามารถสร้างเอกสารที่สวยงามสำหรับการวิจัยและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ รวมถึงทำงานร่วมกันผ่าน Whiteboards สำหรับการวางแผนเส้นทางและเรื่องราวของผู้ใช้
แผนผังเรื่องราวผู้ใช้และการเดินทางของผู้ใช้ กระดานไวท์บอร์ด 👩🏫
ทำให้การสร้างแผนที่การเดินทางเป็นเรื่องง่ายด้วยเทมเพลตใหม่สำหรับไวท์บอร์ด ใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าของเราหรือสร้างของคุณเองเพื่อการออกแบบที่สม่ำเสมอและทำซ้ำได้
การวิจัยผู้ใช้และเอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ 📝
จัดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสอดคล้องกันด้วยเอกสารที่ช่วยให้คุณสามารถวางแผนการตัดสินใจ เชื่อมโยงการสัมภาษณ์ และแม้กระทั่งฝังแผนโครงการทั้งหมดไว้ในที่เดียวได้อย่างง่ายดาย เพิ่มไวท์บอร์ด ไฟล์ Figma และอื่นๆ ได้โดยตรงในเอกสารอีปิคและเอกสารผลิตภัณฑ์ของคุณ
เริ่มต้นด้วยเทมเพลตใหม่สำหรับการวิจัยผู้ใช้และเอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์วันนี้!
การผสานการทำงานกับ Figma เพื่อความร่วมมือที่ราบรื่น 🎨
ส่งมอบได้เร็วขึ้นโดยลดการสื่อสารซ้ำซ้อน ด้วยการให้ทีมออกแบบของคุณทำงานร่วมกับนักพัฒนาและผู้จัดการผลิตภัณฑ์อย่างใกล้ชิด การผสานการทำงานระหว่าง ClickUp กับ Figma ช่วยให้คุณสามารถนำโมเดลจำลองและไวร์เฟรมมาอยู่ในใจกลางของการสนทนา ด้วยการฝังงานออกแบบลงในเอกสาร งานต่างๆ กระดานไวท์บอร์ด และอื่นๆ อีกมากมาย!
การพัฒนาแบบアジล
การพัฒนาแบบ Agile เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่ ด้วยสปรินต์ที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้ การรายงานสปรินต์ที่พัฒนาขึ้น และการปรับแต่งเพิ่มเติม เราทำให้การพัฒนาแบบ Agile เป็นเรื่องง่าย
การอัปเดตการจัดการและการรายงานการวิ่ง 💡
ระยะเวลาสปรินต์ที่กำหนดเองและการตั้งค่าโฟลเดอร์สปรินต์ที่ปรับปรุงแล้วช่วยให้ทีมที่มีความคล่องตัวสามารถติดตามงานได้อย่างแม่นยำ นำไปสู่รายงานที่มีความถูกต้องสูง บัตรรายงานใหม่เผยให้เห็นภาพรวมของประสิทธิภาพโดยรวมอย่างครบถ้วน
และในปลายปีนี้ คุณจะสามารถเจาะลึกเข้าไปในข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นได้ ใช้บัตร Burndownเพื่อดูว่าทีมของคุณกำลังดำเนินการตามสิ่งที่ได้ตกลงไว้หรือไม่
ในทางกลับกันใช้การ์ด Burnupเพื่อแสดงภาพความคืบหน้าในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์
และสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด คุณสามารถสร้างรายงานความเร็วที่มีความเป็นภาพสูงเพื่อปรับปรุงความแม่นยำสำหรับการประมาณการ Sprint ในอนาคต
เส้นแบ่งงานสำหรับการประชุมสแตนด์อัพ, โปรแกรม และการจัดการพอร์ตโฟลิโอ 🏊♂️
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการประชุมสแตนด์อัพประจำวันหรือติดตามพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ของคุณข้ามแผนกและทีมต่างๆ ฟีเจอร์ Swimlanes ใหม่ในมุมมอง Board ช่วยให้คุณสามารถจัดกลุ่ม จัดเรียง และกรองตามฟิลด์ที่กำหนดเองใดๆ ได้ ทำให้การตรวจสอบโครงการหรือปรับทรัพยากรเป็นเรื่องง่าย
การปล่อยและการติดตามเป้าหมาย
ทุกทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ทราบดีว่าการวางแผนและการดำเนินการเป็นครึ่งหนึ่งของความสำเร็จ. นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงเพิ่มกำลังการจัดการการปล่อยเวอร์ชัน,การเปิดตัวสินค้าใหม่สู่ตลาด, และการติดตามทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท.
การผสานกับ Git: การมองเห็นโดยไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อน ⚒️
สร้างสาขา, เริ่มคำขอดึง, และติดตามการแก้ไขด้วย ClickUp ที่ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือเช่นGitHub, GitLab, และอื่น ๆ ที่ทำให้ผู้พัฒนาของคุณมีความสุขเพื่อให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่การเขียนโค้ดแทนการอัปเดตสถานะด้วยตนเอง
การเปิดตัวผลิตภัณฑ์: ร่วมมือข้ามสายงานได้อย่างง่ายดาย 📣
ยกระดับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของคุณไปอีกขั้นด้วย ClickUp ความสามารถที่เปลี่ยนเกมโดยTasks in Multiple Lists(TIML) ไม่เพียงแต่ทีมพัฒนาของคุณจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นเท่านั้น แต่ทีมที่ไม่ใช่ด้านเทคนิคของคุณก็จะทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน!
TIML ช่วยให้ทีมอื่น ๆ เช่นทีมการตลาดหรือทีมความสำเร็จของลูกค้า สามารถนำงานที่เกี่ยวข้องกับพวกเขามาไว้ในพื้นที่เฉพาะของตนเองได้ เพื่อความสะดวกในการมองเห็น การทำงานร่วมกัน และการประสานงานที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
อัตโนมัติการติดตามเป้าหมายและ OKR 📈
ติดตามความคืบหน้าของการพัฒนาเทียบกับเป้าหมายของบริษัทและ OKR โดยอัตโนมัติ—ไม่ต้องอัปเดตด้วยตนเองเริ่มต้นใช้งานเทมเพลต OKR ใหม่ของเราได้ที่นี่
โบนัส:แม่แบบวิศวกรรม
เริ่มต้นใช้งาน
การเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาของทีมคุณไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน
ศูนย์กลางการพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่ของเราเป็นแหล่งทรัพยากรที่อุทิศให้กับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ นักพัฒนา และนักออกแบบ เข้าถึงบทความเพื่อขยายมุมมองของคุณเกี่ยวกับการพัฒนาแบบ Agile แผนแม่บทเพื่อเพิ่มการร่วมมือและประสิทธิภาพของทีมในเวิร์กช็อปสด และคู่มือเทมเพลตใหม่จากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นและดำเนินการกับกระบวนการทำงานแบบ Agile ได้ภายในไม่กี่วินาที
Agile คือการใช้วิธีการแบบวนซ้ำ—การทำให้กระบวนการของคุณเป็นระบบปฏิบัติการก็ไม่ควรแตกต่างกัน ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณอย่างต่อเนื่องด้วยหลักสูตร จาก ClickUp University ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมซอฟต์แวร์ หลักสูตรเหล่านี้มีตั้งแต่ภาพรวมแบบกระชับไปจนถึงบทเรียนเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการบริหารจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของคุณใน ClickUp
ยังต้องจัดการกับปัญหา Jira อยู่หรือไม่?
เครื่องมือการย้ายข้อมูล Jiraฟรีของเราทำให้การนำเข้าผู้ใช้และโครงการเป็นเรื่องง่าย แผนผังลำดับชั้นของคุณ และนำเวิร์กโฟลว์ ฟิลด์ และสถานะที่กำหนดเองมาใช้งานใน ClickUp ได้โดยตรง กำลังคิดจะเปลี่ยนมาใช้หรือไม่? ไม่มีเวลาไหนดีไปกว่าตอนนี้!