10 แม่แบบวิศวกรรมสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์

ในฐานะวิศวกร คุณทราบดีว่าการสร้างซอฟต์แวร์ด้วยวิธีดั้งเดิมนั้นเป็นกระบวนการที่ยาวนาน สิ่งประดิษฐ์ของคุณต้องผ่านขั้นตอนนับสิบ ตั้งแต่การคิดค้นไอเดีย ไปจนถึงการทดสอบแบบอัลฟาและเบต้า และ (ในที่สุด!) การนำไปใช้งานจริง
แต่คุณรู้หรือไม่ว่าการใช้แม่แบบทางวิศวกรรมสามารถทำให้กระบวนการเร็วขึ้น ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพของคุณได้? ⚒️
ใช่, เป็นความจริง. และเรามีหลักฐาน.
ที่นี่ เราจะแบ่งปันว่าเทมเพลตทางวิศวกรรมสามารถทำอะไรให้คุณได้บ้าง และสิ่งที่คุณควรระวังเมื่อเลือกใช้งาน. นอกจากนี้ เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับเทมเพลตทางวิศวกรรม 10 แบบที่คุณสามารถใช้ได้สำหรับทุกความต้องการในการสร้างซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ของคุณ. 👀
อะไรคือแบบแปลนทางวิศวกรรม?
เทมเพลตทางวิศวกรรมคือแบบฟอร์มหรือแอปพลิเคชันที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถนำผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ไปใช้ได้อย่างรวดเร็วขึ้น. นี่คือหนึ่งในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารทีมหรือทำงานด้วยตัวเอง.
มีเทมเพลตหลากหลายรูปแบบที่สามารถช่วยคุณคิดค้นไอเดียใหม่ ๆจัดการตารางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และประเมินผลงานของคุณได้ 🌻
เทมเพลตเหล่านี้สามารถช่วยในระยะเริ่มต้นของความคิดได้โดยครอบคลุมสิ่งต่าง ๆ เช่น การระดมความคิด, การวิจัยผู้ใช้, การทดลองเพื่อการเติบโต, และการศึกษาผู้ใช้และการให้ข้อเสนอแนะ. เทมเพลตในระยะเริ่มต้นเหล่านี้เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเข้าใจผู้ใช้ของคุณและค้นหาว่าผู้ใช้ต้องการผลิตภัณฑ์ประเภทใด.
คุณยังสามารถใช้เทมเพลตทางวิศวกรรมเพื่อรักษาตารางเวลาและติดตามกระบวนการทำงานได้อีกด้วย การวางแผนผลิตภัณฑ์ แผนผังองค์กร และแผนงานช่วยให้คุณสามารถติดตามสถานะการผลิตและทีมสมาชิกที่เกี่ยวข้องได้ และช่วยให้กระบวนการทำงานที่ยังต้องทำอยู่เป็นไปอย่างราบรื่น
การติดตามบั๊ก, การวิเคราะห์การออกแบบ, และแบบประเมินยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับด้านเทคนิคและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของคุณอีกด้วย ด้วยเทมเพลตทางวิศวกรรมมากมาย จึงไม่น่าแปลกใจที่เครื่องมือเหล่านี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างมาก และทำให้กระบวนการพัฒนาเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น 🤩
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตวิศวกรรมซอฟต์แวร์ดี?
การเป็นวิศวกรหมายความว่าคุณชอบแก้ปัญหาที่ซับซ้อน.เทมเพลตวิศวกรรมและผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมช่วยให้คุณเชี่ยวชาญกระบวนการพัฒนาและสร้างเครื่องมือที่ผู้ใช้ชื่นชอบ. แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณกำลังดูเทมเพลตวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่ดี?
เมื่อออกแบบหรือดาวน์โหลดเทมเพลตซอฟต์แวร์ครั้งต่อไปของคุณ ให้มองหาเทมเพลตที่มี:
- โครงสร้างองค์กรที่มั่นคง รวมถึงแผนผัง, แผนที่ทาง, กระดานไวท์บอร์ด, และแผนภาพที่ช่วยให้โครงการเป็นระเบียบ
- สถานะและช่องทางการติดตามที่ให้คุณเห็นการผลิตอยู่ในขั้นตอนใด และสมาชิกทีมใดรับผิดชอบอะไร
- พื้นที่สำหรับสรุปงานอย่างชัดเจนและกระชับ เพื่ออธิบายขอบเขตของงานและกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับทีมงานทั้งหมด
10 แม่แบบวิศวกรรมสำหรับการทดสอบการใช้งาน การรายงาน และอื่นๆ
ทำให้การพัฒนาซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น—และสนุกขึ้น—ด้วยเทมเพลตทางวิศวกรรม. ที่นี่เราได้รวบรวมตัวเลือก 10 ตัวเลือกไว้ให้คุณ ไม่ว่าคุณจะกำลังคิดค้นไอเดียใหม่ ๆ,นำกรอบการจัดการโครงการใหม่ ๆมาใช้สำหรับทีมวิศวกรรมเช่น ปรัชญา Agile หรือวิธีการ Scrum, หรือกำลังมองหาวิธีที่จะทำให้การดำเนินโครงการของคุณประสบความสำเร็จอย่างสวยงาม. ✨
1. แม่แบบรายงานวิศวกรรม ClickUp
เมื่อคุณอยู่ในระยะเริ่มต้นของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รายงานทางวิศวกรรมเป็นหนึ่งในเอกสารแรกที่คุณจะต้องจัดทำแม่แบบรายงานทางวิศวกรรมของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถรวบรวมแนวคิด ดำเนินการทดสอบ และแบ่งปันการทบทวนงานของทีมได้อย่างง่ายดาย
ปรับแต่งเทมเพลตโดยการเพิ่มหัวข้อ, แนบลิงก์, และแบ่งเอกสารเป็นคอลัมน์และส่วนต่าง ๆ เพื่อให้การเรียกดูเอกสารเป็นไปอย่างง่ายดาย การผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับClickUp Docsและงานต่าง ๆ ช่วยให้ทีมวิศวกรรมสามารถติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ได้สะดวกยิ่งขึ้น
2.แม่แบบ RFPสำหรับการพัฒนาเว็บ ClickUp
เทมเพลต RFP (คำขอข้อเสนอ) สำหรับการพัฒนาเว็บไซต์จาก ClickUpเป็นวิธีที่ชัดเจนในการแบ่งปันข้อมูลบริษัทของคุณ รายการรายละเอียดโครงการ และขอข้อเสนอราคา ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถแนะนำผู้เสนอราคาที่มีศักยภาพให้รู้จักกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของบริษัทของคุณได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งระบุกรอบเวลาของโครงการ ราคาตามงบประมาณ และเงื่อนไขของสัญญา
การนำแนวทาง คุณสมบัติ และเกณฑ์การประเมินมาใช้เพื่อให้ทีมของคุณและผู้เสนอราคาทราบถึงสิ่งที่คาดหวังอย่างชัดเจนนั้นเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถแชร์เอกสารนี้เป็นการส่วนตัวกับทีมกฎหมายของคุณเพื่อให้พวกเขาตรวจสอบเงื่อนไขของสัญญาได้ หรือส่งออกเอกสารเป็นไฟล์ PDF เพื่อแชร์ผ่านอีเมล 📨
3. แม่แบบกำหนดการการพัฒนา ClickUp
กำลังมองหาวิธีที่จะทำให้ทีมอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและจัดการตารางเวลาของโครงการอยู่หรือไม่? ให้ ClickUp'sDevelopment Schedule Template ช่วยคุณได้เลย! ตัวแบบนี้จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนกลยุทธ์ของคุณได้อย่างง่ายดาย และติดตามโครงการของคุณได้ในขณะที่มันผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการไป
สร้างส่วนต่าง ๆ สำหรับการคิดค้น, การวิจัย, การสร้างต้นแบบ,และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดายจากนั้นมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมต่าง ๆ คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์วันที่เริ่มต้น, วันที่ครบกำหนด, และระยะเวลาได้เพื่อดูว่าแต่ละขั้นตอนใช้เวลานานเท่าใด และสามารถระบุได้ง่ายว่าส่วนใดของโครงการที่ติดขัด
4. แม่แบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของ ClickUp
เทมเพลตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของ ClickUpเป็นวิธีที่ดูสวยงามในการจัดการงานที่ต้องส่งมอบและติดตามความก้าวหน้าของโครงการเมื่อคุณกำลังสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ เทมเพลตนี้มีส่วนต่างๆ ที่ใช้รหัสสีเพื่อให้คุณติดตามความคืบหน้าของโครงการตั้งแต่การพัฒนาแนวคิดและแนวคิด ไปจนถึงกลยุทธ์ การตลาด และการเปิดตัว
ใช้มุมมองสรุปโครงการเพื่อดูภาพรวมอย่างรวดเร็วของงานและทีมที่เกี่ยวข้อง สลับไปยังมุมมองกระดานเพื่อดูว่างานใดอยู่ในขั้นตอนใด หรือคลิกเข้าไปที่มุมมองไทม์ไลน์เพื่อดูวันที่ครบกำหนดและเหตุการณ์สำคัญได้อย่างรวดเร็ว 🙌
5. แม่แบบการพัฒนาซอฟต์แวร์ ClickUp
ให้ทีมออกแบบ วิศวกรรม การประกันคุณภาพ และผลิตภัณฑ์ของคุณทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อในพื้นที่เดียวด้วยเทมเพลตการพัฒนาซอฟต์แวร์ของ ClickUp เทมเพลตนี้จะสร้างพื้นที่ใน ClickUp ที่ทีมข้ามสายงานสามารถทำงานร่วมกันและสร้างงานและเอกสารมาตรฐานร่วมกันระหว่างแผนกต่างๆ
ไม่ว่าคุณจะทำงานในด้านหุ่นยนต์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่น ๆ คุณสามารถใช้เทมเพลตการพัฒนาซอฟต์แวร์นี้เพื่อสร้างแผนที่ทางธุรกิจของบริษัทและผลิตภัณฑ์ได้ ติดตามความคืบหน้าด้วยรายการการดำเนินการรายสัปดาห์ที่เป็นที่เก็บงานทั้งหมดที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
ระบบ Master Backlog ช่วยให้คุณสามารถเก็บรวบรวมไอเดียและเครื่องมือการพัฒนาซอฟต์แวร์ไว้สำหรับไตรมาสและระยะโครงการในอนาคตได้อย่างง่ายดาย ขณะที่รายการ Defects Master จะช่วยเน้นปัญหาและให้คุณสามารถมอบหมายความ 우선และสมาชิกทีมเพื่อแก้ไขปัญหาได้
เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องของ ClickUp
การติดตามบั๊กและการทดสอบการใช้งานเป็นหนึ่งในแง่มุมที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ หากผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ทำงานอย่างถูกต้อง ผู้คนจะไม่ต้องการใช้งาน นั่นคือประเด็นสำคัญ ใช้เทมเพลตการติดตามบั๊กของ ClickUpเพื่อรายงาน ติดตาม และมอบหมายการแก้ไขบั๊กได้อย่างง่ายดาย
เทมเพลตนี้ผสานการทำงานกับFormsเพื่อให้คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มรายงานข้อบกพร่องและกระตุ้นงานสำหรับทีมพัฒนาของคุณในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเชื่อมโยงไปยังเอกสารที่อธิบายขั้นตอนของบริษัทหรือเคล็ดลับในการแก้ไขข้อบกพร่องโดยใช้วิธีการ Kanban หรือ Scrum ได้อีกด้วย
ภายในเทมเพลต ให้ติดตามบั๊กตามฟีเจอร์และตรวจสอบบอร์ดสถานะเพื่อดูว่ากำลังแก้ไขอะไรอยู่และอะไรคือขั้นตอนถัดไป เพื่อให้คุณสามารถปรับลำดับความสำคัญได้ตามความจำเป็น
7. แม่แบบเอกสารสรุปผลิตภัณฑ์ ClickUp
รักษาความเข้าใจให้ตรงกันขณะเปิดตัวโครงการใหม่ด้วยเทมเพลตเอกสารสรุปผลิตภัณฑ์ของ ClickUp เทมเพลตนี้มีภาพรวมสั้น ๆ ของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่คุณกำลังพัฒนา รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่เครื่องมือนี้จะแก้ไข หากเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ และวิธีการติดตามเป้าหมายตลอดเส้นทาง
ยังมีหน้าสำหรับแผนการปล่อยของคุณเพื่อติดตามความคืบหน้า รวมถึงหน้าสเปคการทำงานและหน้าภาคผนวกเพื่อให้บริบทเพิ่มเติมสำหรับสมาชิกในทีม 👫
8. แม่แบบแผนโครงการศูนย์ข้อมูล ClickUp
แบบแผนโครงการศูนย์ข้อมูลจาก ClickUpช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพแผนผลิตภัณฑ์ของคุณและทำการวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมกันได้ ในการใช้แบบแผนนี้ ให้เริ่มต้นด้วยการกำหนดขอบเขตของโครงการและระบุแหล่งข้อมูล สร้างงานสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับสมาชิกทีมต่าง ๆ และรวมส่วนสำหรับการประเมินผลไว้ด้วย
เข้าไปที่มุมมองบอร์ดเพื่อกรองงานตามผู้รับผิดชอบ, ลำดับความสำคัญ, หรือวันที่ครบกำหนด บอร์ดความคืบหน้าการวางแผนช่วยให้เห็นได้ง่ายว่ามีอะไรอยู่ในรายการที่ต้องทำ, กำลังดำเนินการอยู่, และเสร็จสิ้นแล้ว
9. แม่แบบแผนผังเครือข่ายโครงการ ClickUp
คุณรักแผนภาพความคิดใช่ไหม? ถ้าเช่นนั้นคุณจะรักการสร้างภาพโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ โดยใช้แบบแปลนโครงข่ายโครงการของ ClickUp อย่างแน่นอน ในแผนภาพนี้ คุณจะสร้างโหนดที่แทนแต่ละองค์ประกอบที่สำคัญของโครงการ จากนั้นใช้ลูกศรเชื่อมต่อโหนดเพื่อสร้างลำดับงานที่สมาชิกทีมสามารถใช้เป็นแผนที่นำทางได้
เทมเพลตนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้สมาชิกในทีมรับรู้ภาพรวมของโครงการเท่านั้น แต่ยังช่วยให้การคาดการณ์ง่ายขึ้นอีกด้วย คุณสามารถเห็นได้อย่างรวดเร็วว่างานใดบ้างที่ขึ้นอยู่กับงานอื่น และระบุได้ว่าทีมใดจะต้องสื่อสารและทำงานข้ามแผนก
10. แม่แบบการประเมินแบบฮิวริสติกของ ClickUp
ออกแบบมาสำหรับวิศวกร, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, และนักออกแบบ UX,แบบประเมินฮิวริสติกโดย ClickUpให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการทดสอบผู้ใช้เพื่อสร้างการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทรงพลังยิ่งขึ้น ใช้ในช่วงต้นของการพัฒนาเพื่อระบุปัญหาอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดขึ้น หรือใช้แบบประเมินนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ QA ของคุณอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
เทมเพลตนี้ช่วยให้ง่ายต่อการมอบหมายการแก้ไขให้กับสมาชิกทีมต่าง ๆ และรวมถึงบันทึกเกี่ยวกับปัญหาหลักของผู้ใช้ด้วย มุมมองบอร์ดความรุนแรงจะแสดงปัญหาที่เร่งด่วนและปัญหาที่สามารถให้ลำดับความสำคัญต่ำกว่าได้อย่างชัดเจน
พัฒนาซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตทางวิศวกรรม
เทมเพลตทางวิศวกรรมช่วยให้ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ สร้างแผนงานโครงการ และติดตามปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายตลอดกระบวนการ
เรียกดูแกลเลอรีเทมเพลตของ ClickUpเพื่อค้นพบวิธีใหม่ๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณและทำให้โครงการของคุณประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น
ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาเทมเพลตเฉพาะทางวิศวกรรมหรือความช่วยเหลือในด้านทรัพยากรบุคคล การสนับสนุนทีมหรือการจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ คุณจะพบเทมเพลตที่ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสำเร็จลุล่วง ✨