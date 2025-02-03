10 เครื่องมือการจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดในปี 2025

การพัฒนาซอฟต์แวร์ก็เหมือนกับการสร้างบ้าน—ต้องใช้เวลาเป็นเวลานานและต้องมีการเตรียมการอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยมีหลายแผนกทำงานร่วมกันเพื่อให้สำเร็จลุล่วง ?️
หากทีมไม่มีระบบการจัดระเบียบที่มั่นคง อาจนำไปสู่ความล่าช้าที่มีค่าใช้จ่ายสูงและลูกค้าที่ไม่พอใจ นั่นคือเหตุผลที่ทุกทีมพัฒนาต้องมีเครื่องมือการจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยม มันเป็นศูนย์กลางสำหรับข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด เช่น ข้อกำหนดของลูกค้าและงานต่างๆ ช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างทีม ผู้จัดการ และลูกค้า
ตรวจสอบรายการของเรา 10 อันดับ เครื่องมือการจัดการโครงการ การพัฒนาซอฟต์แวร์พร้อมการวิเคราะห์อย่างครอบคลุมเกี่ยวกับคุณสมบัติ, ราคา, ข้อจำกัด, และรีวิวจากผู้ใช้
ประโยชน์ของการใช้เครื่องมือบริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์
การใช้เครื่องมือบริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถนำมาซึ่งประโยชน์มากมายให้กับองค์กร เครื่องมือเหล่านี้ช่วยส่งเสริมการสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างสมาชิกในทีมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการจัดให้มีแพลตฟอร์มกลางสำหรับแบ่งปันข้อมูลและอัปเดตต่าง ๆ ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยปรับปรุงการประสานงานเท่านั้น แต่ยังช่วยในการแก้ไขข้อขัดแย้งหรือความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย
เครื่องมือการจัดการโครงการช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นโดยการอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ, ตั้งค่าการแจ้งเตือนและการเตือนความจำ, และให้โครงสร้างที่ชัดเจนสำหรับการดำเนินโครงการ. สิ่งนี้นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต เนื่องจากสมาชิกในทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่มีคุณค่าสูงแทนที่จะเป็นงานด้านการบริหาร.
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือการจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์?
เพื่อให้มีประสิทธิภาพซอฟต์แวร์การจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ต้อง:
- ใช้งานง่าย: ใช้งานง่าย เข้าถึงได้จากหลายอุปกรณ์ และเต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณทำงานและร่วมมือกันได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ปรับแต่งได้และขยายได้: ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อธุรกิจของคุณเติบโต
- ปลอดภัย: มาพร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุม เพื่อปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัว
- รายงานเป็นมิตร: ให้คุณสามารถวัดและติดตามความก้าวหน้าได้ ซึ่งช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการของคุณ
- สามารถผสานรวมได้: ผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่ได้อย่างไร้รอยต่อ เช่น ซอฟต์แวร์การพัฒนาและระบบ CRM
10 เครื่องมือการจัดการโครงการซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุด
เครื่องมือการจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์เหล่านี้จะช่วยให้คุณจัดระเบียบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อสารได้อย่างง่ายดาย และ บรรลุระดับประสิทธิภาพใหม่ ผลลัพธ์คือ ลูกค้าของคุณจะพึงพอใจและธุรกิจของคุณจะเจริญรุ่งเรือง! ?
1.คลิกอัพ
ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์
ClickUp คือ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอเนกประสงค์ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน มีฟีเจอร์และตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายเพื่อตอบสนองทุกธุรกิจ เพื่อประหยัดเวลาอันมีค่า เริ่มต้นด้วยหนึ่งในเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่นเทมเพลตการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สะดวกนี้
สร้างพื้นที่ทำงานสำหรับธุรกิจของคุณและจัดกลุ่มงานและงานย่อยทั้งหมดไว้ในพื้นที่และโฟลเดอร์ เช่น แผนงาน แผนงานที่ค้างอยู่ และตัวติดตามปัญหา ด้วยมุมมองมากกว่า 15 แบบ รวมถึงรายการกระดานคัมบัง และแผนภูมิแกนต์ คุณสามารถมองเห็นงานทั้งหมดที่อยู่ข้างหน้าคุณได้อย่างชัดเจน
เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานให้กำหนดคะแนนสปรินต์ สถานะที่กำหนดเอง แท็ก และป้ายกำกับที่แตกต่างกันระบบอัตโนมัติยังสามารถปรับแต่งได้เพื่อช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ คุณสามารถสร้างการพึ่งพากันระหว่างงานและเพิ่มความคิดเห็น รายการตรวจสอบ และการประมาณเวลาได้ นักพัฒนาไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างหลายแอป เนื่องจากพวกเขาสามารถติดตามเวลาของพวกเขาภายในเทมเพลตได้
การรวบรวมข้อบกพร่องและคำขอแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องง่ายมากด้วย ClickUp. ?
ให้ลูกค้าของคุณกรอกแบบฟอร์มการรับข้อมูลเบื้องต้นและแปลงเป็นงานได้อย่างง่ายดาย จัดการสปรินต์และการปล่อยงาน และเข้าถึงรายงานแบบเรียลไทม์ด้วย Agile Dashboard พร้อมด้วยแผนภูมิการเผาไหม้ การเผาไหม้สะสมและความเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- มีแม่แบบสำเร็จรูปมากมายสำหรับการจัดการงานและโครงการ รวมถึงไวท์บอร์ดและแผนภูมิแกนต์—ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์
- 15+ วิว
- สถานะที่กำหนดเอง, แท็ก, และป้ายกำกับ
- การติดตามเวลา
- รวบรวมข้อบกพร่องและส่งคำขอโดยใช้แบบฟอร์มการรับเรื่อง
- การติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
- การผสานรวมแบบเนทีฟกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการและอีกมากมายผ่าน API
- สามารถเข้าถึงได้บนเว็บและมือถือ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- จำนวนของฟีเจอร์และตัวเลือกการปรับแต่งอาจดูท่วมท้นในตอนแรก
- การอัปเกรดบ่อยครั้งอาจทำให้เวลาในการโหลดช้าลง
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้*
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร:กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้พูดถึงเครื่องมือนี้:
2. Zoho Projects
เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็ก
Zoho เป็น ผู้ให้บริการที่มีชื่อเสียง ที่นำเสนอชุดเครื่องมือการจัดการโครงการเพื่อช่วยจัดระเบียบธุรกิจของคุณ Zoho Projects เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการเฉพาะทางของบริษัท ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมวิศวกรรมและทีมพัฒนาซอฟต์แวร์
จัดระเบียบโครงการของคุณโดยแบ่งออกเป็นส่วนย่อย ๆ เช่น หลักชัย, งาน, งานย่อย, ปัญหา, และข้อบกพร่อง คุณสามารถเพิ่มรายการใหม่ได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้งโดยใช้คุณสมบัติการเพิ่มแบบสากล และตั้งค่าการพึ่งพา, การเกิดซ้ำ, และการแจ้งเตือน
การเปิดใช้งานฟีเจอร์การรวมข้อมูลช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของโครงการได้อย่างครอบคลุม ทำให้คุณเห็นว่างานแต่ละชิ้นมีส่วนช่วยในการทำงานโดยรวมอย่างไร กำหนดเกณฑ์มาตรฐานของโครงการเพื่อให้อยู่ในกำหนดเวลา และอ้างอิงรายงานงาน ปัญหา และเวลาทำงานเพื่อติดตามความคืบหน้า
Zoho Projects มอบตัวเลือกการปรับแต่งการจัดการงานให้คุณมากมาย ตั้งแต่สีและรูปแบบของแดชบอร์ดไปจนถึงฟิลด์ที่กำหนดเอง, มุมมอง, สถานะ, แท็ก, ฟังก์ชัน, และการทำงานอัตโนมัติการทำงานร่วมกับทีมของคุณเป็นเรื่องง่ายด้วยฟอรัม, ห้องแชท, และฟีดแบบโต้ตอบ
เครื่องมือนี้ไม่ใช่แค่ตัวจัดการงานทั่วไป—แต่เป็นโซลูชันครบวงจรที่สามารถจัดการการติดตามเวลาและการทำงบประมาณได้ด้วย!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Projects
- ตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย รวมถึงการปรับอัตโนมัติของกระบวนการทำงานตามความต้องการ
- โรลอัพ
- โครงการฐานข้อมูล
- ฟอรั่มและห้องแชทสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างง่ายดาย
- การติดตามเวลาและการจัดทำงบประมาณ
- การผสานรวมแบบเนทีฟกับเครื่องมืออื่น ๆ ของ Zoho และเครื่องมือภายนอกกว่า 20 รายการ + Zapier
- เครื่องมือการจัดการโครงการที่มีให้ใช้บนเว็บและมือถือ
ข้อจำกัดของ Zoho Projects
- การสนับสนุนลูกค้าสามารถทำได้ดีกว่านี้
- เวอร์ชันมือถือมีข้อจำกัดในแง่ของฟังก์ชันการทำงาน
ราคาของ Zoho Projects
- ฟรี สำหรับผู้ใช้สูงสุดสามคน
- พรีเมียม: $4/เดือน ต่อผู้ใช้*
- องค์กรธุรกิจ: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
Zoho Projects คะแนนและรีวิว
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Zoho Projects:
3. Scoro
ดีที่สุดสำหรับการจัดการแบบครบวงจร
Scoro คือ ซอฟต์แวร์บริหารจัดการงานแบบครบวงจร ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณบริหารจัดการเวลาและทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จัดลำดับความสำคัญของงานของคุณด้วยตัววางแผนแบบลากและวางและกระดานงานแบบคัมบัง นักพัฒนาสามารถตั้งค่าความสามารถและความพร้อมใช้งานของตน และติดตามเวลาและตารางงานได้โดยตรงในแอป ด้วยระบบบันทึกเวลาทำงานและปฏิทินที่แชร์ คุณสามารถติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และจัดสรรทรัพยากรตามข้อมูลจริง—ไม่ว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณจะอยู่ในองค์กรหรือไม่ก็ตาม
ประหยัดเวลาด้วยการใช้เทมเพลตที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าและชุดการจัดการงาน และเปลี่ยนใบเสนอราคาเป็นงานได้ในไม่กี่คลิก คุณยังสามารถสร้างได้โดยตรงจากแอปอีเมลของคุณโดยการส่งต่ออีเมลไปยังกล่องจดหมายอัจฉริยะของคุณ รักษาโครงการของคุณให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและลดระดับความเครียดของคุณด้วยการตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติและการแจ้งเตือนกำหนดเวลา—เหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการที่ยุ่ง
อัปเดตข้อมูลอยู่เสมอและติดตามความคืบหน้าของงานแบบเรียลไทม์ด้วยแผนภูมิแกนต์ Scoro มีตัวเลือกการรายงานที่หลากหลาย ช่วยให้คุณวิเคราะห์กระบวนการ จุดเสี่ยง และ KPI เพื่อตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถติดตามความสามารถในการทำกำไร เปรียบเทียบงบประมาณกับผลลัพธ์จริง และคาดการณ์ยอดขายในอนาคตได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Scoro
- คุณสมบัติการจัดการเวลาและงานขั้นสูง
- แม่แบบที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าและชุดงาน
- กล่องจดหมายอัจฉริยะและการสร้างงานที่ง่ายดาย
- ตัวเลือกการรายงานมากมาย
- การจัดทำงบประมาณ, การขาย, และระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อการจัดการทรัพยากร
- การผสานรวมแบบเนทีฟกับเครื่องมือมากกว่า 30 รายการและอีกมากมายด้วย Zapier
- มีให้บริการบนเว็บและมือถือ
ข้อจำกัดของ Scoro
- ในบรรดาเครื่องมือการจัดการโครงการนี้ Scoro อาจมีราคาสูง
- ไม่มีรายการตรวจสอบงาน
- เวอร์ชันมือถือด้อยกว่าเวอร์ชันเว็บ
ราคาของ Scoro
- จำเป็น: $26/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $37/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $63/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: ราคาที่กำหนดเอง
*ราคาที่แสดงเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของ Scoro
บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นดังต่อไปนี้:
4. Jira
ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบ Agile
เมื่อพูดถึง ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์, Jira ก็เหมือนกับคนดัง—ทุกคนรู้จักชื่อของมัน! ?
เพื่อเริ่มต้นใช้งาน ให้เลือกใช้หนึ่งในเทมเพลต Agile ที่มีให้ เช่น Scrum, Kanban,Bug Tracking หรือ DevOps จากนั้นปรับแต่งให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานและทีมที่กำลังเติบโตของคุณ ด้วยระบบอัตโนมัติแบบลากและวาง คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ใดๆ ให้มีประสิทธิภาพได้ในไม่กี่นาที
ในรายการงานค้างให้วางแผนสปรินต์ของคุณโดยจัดลำดับความสำคัญของอีปิคและปัญหา พร้อมทั้งเชื่อมโยงความเชื่อมโยงระหว่างงานต่าง ๆ ดูภาพรวมของไทม์ไลน์โครงการโดยใช้มุมมองแผนที่เส้นทาง และเพื่อช่วยให้คุณติดตามประสิทธิภาพของทีมและระบุจุดติดขัด Jira มีรายงานเริ่มต้นมากกว่า 12 รายการ พร้อมข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริงแบบเรียลไทม์สำหรับผู้จัดการโครงการ
ดูและสร้างสาขาและคำขอดึงและตรวจสอบการแก้ไขในแผงการพัฒนา ด้วยการผสานเครื่องมือการจัดการโครงการกับซอฟต์แวร์การพัฒนาของคุณ คุณสามารถเข้าถึงโค้ดของคุณในแอป ทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำให้กระบวนการทดสอบคุณภาพเป็นไปอย่างราบรื่น
ต้องการดูเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดแทน Jira หรือไม่? ตรวจสอบรายการทางเลือกยอดนิยมของJira ของเรา!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- แม่แบบการจัดการโครงการ อย่างละเอียด
- ระบบอัตโนมัติแบบลากและวาง
- มากกว่า 12 รายงาน
- รหัสเข้าถึงในแอปสำหรับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์
- คณะกรรมการพัฒนา
- การผสานรวมแบบเนทีฟกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ
- มีให้บริการบนเว็บและมือถือ
ข้อจำกัดของ Jira
- ต้องใช้เวลาปรับตัวพอสมควร และหลายคนดูเหมือนจะยังทำไม่ได้
- การออกแบบ UIสามารถเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้นและน่าสนใจ
- ยากที่จะรักษาประสิทธิภาพการทำงานไว้ได้ ดังนั้นอาจลองฟังไมค์ ฟราย "เดอะ เทค กาย" ในเรื่องนี้ดู
ราคาของ Jira
- ฟรี สำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน
- มาตรฐาน: $7. 25/เดือน ต่อผู้ใช้*
- พรีเมียม: $15.75/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
*ราคาที่แสดงเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายเดือน
คะแนนและรีวิว Jira
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้พูดถึงเครื่องมือนี้:
5. Redmine
เครื่องมือการจัดการโครงการโอเพนซอร์สที่ดีที่สุด
Redmine เป็น เว็บแอปพลิเคชันการจัดการโครงการแบบโอเพนซอร์ส ที่มีให้บริการใน 49 ภาษา มีความยืดหยุ่นและสามารถรองรับโครงการและโครงการย่อยหลายโครงการได้ ช่วยให้คุณสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้ตามบทบาทสำหรับแต่ละโครงการได้
ในระบบติดตามปัญหา คุณสามารถตั้งค่าสถานะที่กำหนดเอง ประเภทของรายการ และการเปลี่ยนสถานะของกระบวนการทำงานได้ เปิดใช้งานการสร้างปัญหาอัตโนมัติผ่านอีเมลเพื่อประหยัดเวลาและแรงงานคุณสามารถติดตามไทม์ไลน์ได้ในมุมมองปฏิทินหรือมุมมองแกนต์ และบันทึกเวลาของคุณได้ที่ระดับโครงการหรือตั๋ว
ด้วยรายงานที่เรียบง่ายของ Redmine คุณสามารถวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุด เช่น เวลาต่อผู้ใช้ ประเภทของปัญหา หรือหมวดหมู่ และปลดปล่อยพลังของการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล!
หากพวกเขาติดขัด เพื่อนร่วมทีมของคุณสามารถอ้างอิงถึง Wiki ของโครงการ, ฟอรั่ม หรือพูดคุยเรื่องต่างๆ ในความคิดเห็น Redmine มีส่วนเสริมมากมาย เช่นส่วนขยาย Chrome สำหรับการติดตามข้อบกพร่องหรือการบันทึกเวลาที่ง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Redmine
- ฟรี
- เรียบง่ายและน้ำหนักเบา
- โครงการหลายโครงการ
- การสนับสนุนหลายภาษา
- การสร้างปัญหาโดยอัตโนมัติผ่านอีเมล
- การผสานรวมแบบเนทีฟกับเครื่องมือมากกว่า 100 รายการและอีกมากมายด้วย Zapier
- พร้อมใช้งานบนเว็บ เดสก์ท็อป และมือถือ
ข้อจำกัดของ Redmine
- อินเตอร์เฟซล้าสมัย
- การปรับแต่งที่จำกัด
- คุณสมบัติการจัดการงานไม่แข็งแกร่งเท่ากับผู้อื่นในรายการนี้
ราคาของ Redmine
เครื่องมือนี้ ฟรี สำหรับการใช้งาน
เรดไมน์ เรตติ้ง และรีวิว
นี่คือวิธีที่ผู้ใช้ให้คะแนนแอปนี้:
โบนัส: ตรวจสอบเครื่องมือการจัดการโครงการโอเพนซอร์สที่ดีที่สุดในปี 2024
6. อาสนะ
เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกัน
Asana ช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพใน ทีมข้ามสายงาน. มันมีเทมเพลตหลากหลายให้เลือกใช้เพื่อช่วยให้ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์เริ่มต้นได้ง่ายขึ้น เช่น เทมเพลตสำหรับ backlog ของผลิตภัณฑ์, การวางแผนสปรินต์,หรือการแมปกระบวนการ.
ไม่ว่าโครงการของคุณจะซับซ้อนเพียงใด ให้แบ่งออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ และเลือกดูในรูปแบบรายการ ไทม์ไลน์ หรือบอร์ด คุณสามารถทำให้ขั้นตอนการทำงานเป็นอัตโนมัติและสร้างแบบฟอร์มรับข้อมูลพร้อมคำถามติดตามผล เพื่อสร้างมาตรฐานในการสร้างปัญหาและทำให้กระบวนการนี้ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป
นอกจากสถานะความคืบหน้าของงานแล้ว นักพัฒนาซอฟต์แวร์ยังสามารถดูภาพรวมประสิทธิภาพของทีมผ่านเทมเพลตแผนภูมิหรือแผนภูมิที่สร้างเองได้อีกด้วย Asana ช่วยให้คุณประเมินขีดความสามารถของบุคคลและทีมเพื่อจัดสรรงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ทำให้เกิดความเหนื่อยล้า นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถดูการอัปเดตโครงการทั้งหมดในแท็บข้อความและสื่อสารกันผ่านแชทในตัวได้
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดนอกเหนือจาก Asanaลองดูรายการทางเลือกยอดนิยมของ Asana ของเรา!
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- UI ที่ออกแบบมาอย่างดีสำหรับการจัดการโครงการ
- เทมเพลตสำเร็จรูป
- มาตรฐานการสร้างปัญหา
- เทมเพลตแผนภูมิและแผนภูมิที่ปรับแต่งได้
- แบบแผนการวางแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์
- แชทในตัว
- การผสานรวมแบบเนทีฟกับเครื่องมือมากกว่า 200 รายการ
- พร้อมใช้งานบนเว็บ เดสก์ท็อป และมือถือ
ข้อจำกัดของอาสนะ
- การปรับแต่งขั้นตอนการทำงานที่จำกัด
- คุณสมบัติการจัดการโครงการหลายอย่างถูกจำกัดไว้เฉพาะในระดับราคาสูงสุดเท่านั้น เช่นการสนับสนุน
ราคาของ Asana
- พื้นฐาน: ฟรี
- ธุรกิจ: $10.99/เดือน ต่อผู้ใช้*
- พรีเมียม: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายเดือน
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
ผู้ใช้ Asana มีคำตัดสินดังนี้:
เปรียบเทียบ Asana กับ ClickUp!
7. Paymo
ดีที่สุดสำหรับการวางแผนและการออกใบแจ้งหนี้
คุณสามารถใช้ Paymo เพื่อ จัดการโครงการทั้งหมด ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการออกใบแจ้งหนี้ พูดถึงการวางแผน เครื่องมือนี้มีหลายมุมมองเพื่อช่วยให้คุณทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง Kanban, meta Kanban, ปฏิทินและรายการสิ่งที่ต้องทำ
สร้างแม่แบบงานและทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาอันมีค่า คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานด้วยป้ายกำกับและมอบหมายงานให้กับผู้ใช้หลายคนได้ด้วยเครื่องมือจัดการโครงการนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีใครทำงานหนักเกินไปโดยดูที่ไทม์ไลน์ของตารางเวลาทีมเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ
Paymo มีคุณสมบัติการติดตามเวลาที่ล้ำหน้า ตัวจับเวลาสามารถเข้าถึงได้ง่ายจากทุกที่ในแอป เครื่องมือนี้ยังสามารถบันทึกเวลาโดยอัตโนมัติโดยการลงทะเบียนกิจกรรมบนอุปกรณ์ของผู้ใช้ ผู้จัดการสามารถติดตามกิจกรรมของผู้ใช้แบบเรียลไทม์และอ้างอิงจากตารางเวลาเพื่อเรียกเก็บเงินได้อย่างถูกต้อง
เพิ่มความคิดเห็นและส่งเสริมการอภิปรายเกี่ยวกับงานแทนที่จะทำในแท็บหรือแอปภายนอก อัปโหลดและจัดระเบียบไฟล์และกำหนดสิทธิ์การใช้งานสำหรับแต่ละไฟล์ คุณสามารถติดตามเวอร์ชันต่างๆ ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง และให้ข้อเสนอแนะได้
ดูรายชื่อทางเลือก Paymo ที่ดีที่สุดของเรา!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Paymo
- มุมมองการบริหารโครงการที่หลากหลาย
- กำหนดการทีม
- การติดตามเวลาอัตโนมัติ
- การตรวจสอบไฟล์และการจัดการเวอร์ชัน
- การเข้าถึงสำหรับผู้เข้าพักเพื่อช่วยจัดการโครงการ
- การจัดการการเงิน
- พร้อมใช้งานบนเว็บ เดสก์ท็อป และมือถือ
- การผสานรวมแบบเนทีฟกับเครื่องมือ 15 รายการและอื่นๆ ผ่าน Zapier และ API
ข้อจำกัดของ Paymo
- เวอร์ชันมือถือมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด
- ขาดตัวเลือกการปรับแต่งที่คุณต้องการในเครื่องมือการจัดการโครงการ
ราคาของ Paymo
- ฟรี สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
- เริ่มต้น: $4. 95/เดือน ต่อผู้ใช้ (สูงสุด 1 ผู้ใช้)*
- สำนักงานขนาดเล็ก: $9.95/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $20. 79/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายเดือน
คะแนนและรีวิว Paymo
ลูกค้าของ Paymo กล่าวดังนี้:
8. เซโลคซิส
ดีที่สุดสำหรับการจัดการพอร์ตโฟลิโอ
Celoxis เป็นเครื่องมือบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการที่สามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการตัดสินใจของคุณและประหยัดเวลาได้ มันช่วยให้คุณสามารถนำเข้าคำขอจากแหล่งต่าง ๆ จัดอันดับตาม KPI ของคุณและกำหนดเวลาการทำงานโดยอัตโนมัติ
เพื่อวางแผนโครงการของคุณอย่างมืออาชีพ ให้ใช้การวิเคราะห์แบบ "ถ้า...แล้ว..." จัดสรรทรัพยากรตามทักษะ ความต้องการ และความพร้อมใช้งาน คุณยังสามารถกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน ความสัมพันธ์ของงาน จุดสำคัญ และการแจ้งเตือนทางอีเมลได้อีกด้วย
เครื่องมือนี้มีระบบควบคุมเวอร์ชัน, ความคิดเห็นพร้อมการกล่าวถึง, การอภิปราย, และพอร์ทัลลูกค้าแยกต่างหากเพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันและหลีกเลี่ยงความสับสน.
ด้วยตัวจับเวลาในตัว พนักงานสามารถติดตามเวลาและบันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ แดชบอร์ดและรายงานสามารถปรับแต่งได้อย่างสูง ช่วยให้คุณปรับแต่งรูปแบบ ฟิลด์ สูตร และแผนภูมิเจาะลึกได้ตามต้องการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Celoxis
- การติดตามคำขอจากแหล่งต่าง ๆ และการจัดอันดับ
- การวิเคราะห์สถานการณ์สมมติ
- พอร์ทัลลูกค้า
- การติดตามเวลา
- แดชบอร์ด รายงาน และเครื่องมือที่ปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
- การผสานรวมแบบเนทีฟกับเครื่องมือมากกว่า 400 รายการและอีกมากมายผ่าน API
- มีให้บริการบนเว็บและมือถือ
ข้อจำกัดของ Celoxis
- การขาดตัวเลือก "ยกเลิก"
- การเพิ่มใบอนุญาตใหม่อาจเป็นเรื่องยาก
ราคาของ Celoxis
- คลาวด์: $22.50/เดือน ต่อผู้ใช้*
- ที่สถานที่ของคุณ: ราคาพิเศษตามความต้องการ
*ราคาที่แสดงเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายเดือน
คะแนนและรีวิวของ Celoxis
คำตัดสินสุดท้ายของผู้ใช้คือ:
9. TeamGantt
ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการด้วยแผนภูมิแกนต์
TeamGantt ได้นำวิธีการที่แตกต่างในการจัดการโครงการ โดย เน้นที่การใช้แผนภูมิแกนต์แบบลากและวางที่เรียบง่าย อย่างไรก็ตาม ยังมีมุมมองอื่น ๆ เช่น ปฏิทินและบอร์ด รวมถึงเครื่องมืออื่น ๆ อีกมากมายเพื่อช่วยจัดการภาระงานของคุณ
คุณสามารถใช้หนึ่งในเทมเพลตที่มีอยู่หรือเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ก็ได้ กำหนดงาน กำหนดจุดสำคัญ และสิ่งที่ต้องพึ่งพา จากนั้นมอบหมายงานโดยใช้โมเดล RACI(ผู้รับผิดชอบ, ผู้รับผิดชอบหลัก, ผู้ให้คำปรึกษา, ผู้รับทราบ)
TeamGantt ช่วยให้คุณจัดสรรงานตามความสามารถและความพร้อมของทีม รวมถึงจัดการทรัพยากรอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์และวัสดุได้อีกด้วย คุณสามารถทำงานร่วมกันผ่านการแชทหรือการอัปเดต และติดตามเวลาได้ภายในแอป เพื่อตรวจสอบว่าคุณกำลังล่าช้าหรือไม่ และดูสถานะของโครงการหรือรายงานเปรียบเทียบกับแผนงาน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเฉพาะ
คุณสมบัติเด่นของ TeamGantt
- แผนภูมิแกนต์แบบลากและวาง
- เทมเพลตสำเร็จรูป
- การมอบหมาย RACI
- การจัดการทรัพยากรและการวางแผนกำลังการผลิต
- รายงานสุขภาพโครงการและรายงานฐานข้อมูล
- การผสานรวมแบบเนทีฟกับ 7 เครื่องมือและอื่นๆ ผ่าน Zapier หรือ API
- มีให้บริการบนเว็บและมือถือ
ข้อจำกัดของ TeamGantt
- ราคาแพงสำหรับทีมขนาดเล็กที่กำลังมองหาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุด
- อาจมีปัญหาขัดข้องเมื่อทำงานกับโปรเจกต์ขนาดใหญ่
ราคาของ TeamGantt
- ฟรี
- ไลท์: $19/เดือน ต่อผู้จัดการ*
- ข้อดี: $49/เดือน ต่อผู้จัดการ
- องค์กร: $99/เดือน ต่อผู้จัดการ
*ราคาที่แสดงเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายเดือน
คะแนนและรีวิวของ TeamGantt
เครื่องมือได้รับการจัดอันดับดังนี้:
ลองดูทางเลือกอื่นของ TeamGantt เหล่านี้!
10. KrispCall
เหมาะที่สุดสำหรับการโทรศัพท์
แม้จะไม่ใช่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ KrispCall ก็สามารถช่วยให้คุณทำงานร่วมกับทีมพัฒนาและลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็น ระบบโทรศัพท์บนคลาวด์ ที่เหมาะสำหรับธุรกิจทุกขนาดและทุกรูปแบบ ?
นอกเหนือจากการโทรและส่งข้อความมาตรฐานแล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การโทรรอสาย การตอบรับเสียงอัตโนมัติ (IVR) บันทึกการโทร การโอนสาย ข้อความเสียง และระบบ CRM เบื้องต้นได้อีกด้วย คุณยังสามารถบันทึกและตรวจสอบการโทร รวมถึงวิเคราะห์การโทรแบบเรียลไทม์ได้อีกด้วย ในเร็วๆ นี้ KrispCall จะสามารถผสานการทำงานกับ CRM ระบบขาย และเครื่องมืออื่นๆ ที่คุณใช้ในการดำเนินธุรกิจได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ KrispCall
- ระบบโทรศัพท์บนคลาวด์
- ระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR)
- บันทึกการโทร
- ข้อความเสียง
- ระบบ CRM เบื้องต้น
- การตรวจสอบและวิเคราะห์การโทร
- การผสานการทำงานแบบเนทีฟกับ 6 เครื่องมือและเพิ่มเติมผ่าน API (เร็วๆ นี้)
- พร้อมใช้งานบนเว็บ เดสก์ท็อป และมือถือ
ข้อจำกัดของ KrispCall
- ตัวเลือกการผสานรวมมีน้อย
- ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดนอกเหนือจากการสื่อสาร
ราคาของ KrispCall
- จำเป็น: $12/เดือน ต่อผู้ใช้*
- มาตรฐาน: $32/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
*ราคาที่แสดงเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายเดือน
คะแนนและรีวิวของ KrispCall
นี่คือวิธีการให้คะแนนของเครื่องมือ:
จัดการงานด้วยเครื่องมือบริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์
จากกระดาษโน้ตและไวท์บอร์ดไปจนถึง Agile และอื่นๆ เครื่องมือการจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้พัฒนาไปไกลมาก แพลตฟอร์มที่เราได้กล่าวถึงในบทความนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้งานของคุณง่ายขึ้น ตั้งแต่การจัดระเบียบงานและกำหนดเส้นตายไปจนถึงการติดตามข้อบกพร่องและการทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์
ไม่ว่าคุณกำลังทำงานกับแอปขนาดเล็กหรือระบบขนาดใหญ่ เครื่องมือการจัดการโครงการเหล่านี้จะช่วยให้คุณ รับมือกับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ใด ๆ ได้อย่างมั่นใจ ที่เข้ามาหาคุณ ?