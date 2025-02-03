บล็อก ClickUp
10 เครื่องมือการจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดในปี 2025

การพัฒนาซอฟต์แวร์ก็เหมือนกับการสร้างบ้าน—ต้องใช้เวลาเป็นเวลานานและต้องมีการเตรียมการอย่างละเอียดถี่ถ้วน โดยมีหลายแผนกทำงานร่วมกันเพื่อให้สำเร็จลุล่วง ?️

หากทีมไม่มีระบบการจัดระเบียบที่มั่นคง อาจนำไปสู่ความล่าช้าที่มีค่าใช้จ่ายสูงและลูกค้าที่ไม่พอใจ นั่นคือเหตุผลที่ทุกทีมพัฒนาต้องมีเครื่องมือการจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยม มันเป็นศูนย์กลางสำหรับข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด เช่น ข้อกำหนดของลูกค้าและงานต่างๆ ช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างทีม ผู้จัดการ และลูกค้า

ตรวจสอบรายการของเรา 10 อันดับ เครื่องมือการจัดการโครงการ การพัฒนาซอฟต์แวร์พร้อมการวิเคราะห์อย่างครอบคลุมเกี่ยวกับคุณสมบัติ, ราคา, ข้อจำกัด, และรีวิวจากผู้ใช้

ประโยชน์ของการใช้เครื่องมือบริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์

การใช้เครื่องมือบริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถนำมาซึ่งประโยชน์มากมายให้กับองค์กร เครื่องมือเหล่านี้ช่วยส่งเสริมการสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างสมาชิกในทีมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการจัดให้มีแพลตฟอร์มกลางสำหรับแบ่งปันข้อมูลและอัปเดตต่าง ๆ ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยปรับปรุงการประสานงานเท่านั้น แต่ยังช่วยในการแก้ไขข้อขัดแย้งหรือความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย

เครื่องมือการจัดการโครงการช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นโดยการอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ, ตั้งค่าการแจ้งเตือนและการเตือนความจำ, และให้โครงสร้างที่ชัดเจนสำหรับการดำเนินโครงการ. สิ่งนี้นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต เนื่องจากสมาชิกในทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่มีคุณค่าสูงแทนที่จะเป็นงานด้านการบริหาร.

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือการจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์?

เพื่อให้มีประสิทธิภาพซอฟต์แวร์การจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ต้อง:

  1. ใช้งานง่าย: ใช้งานง่าย เข้าถึงได้จากหลายอุปกรณ์ และเต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณทำงานและร่วมมือกันได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  2. ปรับแต่งได้และขยายได้: ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อธุรกิจของคุณเติบโต
  3. ปลอดภัย: มาพร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุม เพื่อปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัว
  4. รายงานเป็นมิตร: ให้คุณสามารถวัดและติดตามความก้าวหน้าได้ ซึ่งช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการของคุณ
  5. สามารถผสานรวมได้: ผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีที่คุณมีอยู่ได้อย่างไร้รอยต่อ เช่น ซอฟต์แวร์การพัฒนาและระบบ CRM

10 เครื่องมือการจัดการโครงการซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุด

เครื่องมือการจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์เหล่านี้จะช่วยให้คุณจัดระเบียบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อสารได้อย่างง่ายดาย และ บรรลุระดับประสิทธิภาพใหม่ ผลลัพธ์คือ ลูกค้าของคุณจะพึงพอใจและธุรกิจของคุณจะเจริญรุ่งเรือง! ?

1.คลิกอัพ

ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์

เทมเพลตการพัฒนาซอฟต์แวร์ ClickUp
รับมุมมองที่ครอบคลุมของแผนการพัฒนาของคุณด้วย ClickUp

ClickUp คือ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอเนกประสงค์ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน มีฟีเจอร์และตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายเพื่อตอบสนองทุกธุรกิจ เพื่อประหยัดเวลาอันมีค่า เริ่มต้นด้วยหนึ่งในเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า เช่นเทมเพลตการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สะดวกนี้

สร้างพื้นที่ทำงานสำหรับธุรกิจของคุณและจัดกลุ่มงานและงานย่อยทั้งหมดไว้ในพื้นที่และโฟลเดอร์ เช่น แผนงาน แผนงานที่ค้างอยู่ และตัวติดตามปัญหา ด้วยมุมมองมากกว่า 15 แบบ รวมถึงรายการกระดานคัมบัง และแผนภูมิแกนต์ คุณสามารถมองเห็นงานทั้งหมดที่อยู่ข้างหน้าคุณได้อย่างชัดเจน

มุมมองกระดานคัมบัง ClickUp
สร้างภาพและจัดการงานทั้งหมดในแบ็กล็อกด้วย ClickUp

เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานให้กำหนดคะแนนสปรินต์ สถานะที่กำหนดเอง แท็ก และป้ายกำกับที่แตกต่างกันระบบอัตโนมัติยังสามารถปรับแต่งได้เพื่อช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ คุณสามารถสร้างการพึ่งพากันระหว่างงานและเพิ่มความคิดเห็น รายการตรวจสอบ และการประมาณเวลาได้ นักพัฒนาไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างหลายแอป เนื่องจากพวกเขาสามารถติดตามเวลาของพวกเขาภายในเทมเพลตได้

การรวบรวมข้อบกพร่องและคำขอแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องง่ายมากด้วย ClickUp. ?

ให้ลูกค้าของคุณกรอกแบบฟอร์มการรับข้อมูลเบื้องต้นและแปลงเป็นงานได้อย่างง่ายดาย จัดการสปรินต์และการปล่อยงาน และเข้าถึงรายงานแบบเรียลไทม์ด้วย Agile Dashboard พร้อมด้วยแผนภูมิการเผาไหม้ การเผาไหม้สะสมและความเร็ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • มีแม่แบบสำเร็จรูปมากมายสำหรับการจัดการงานและโครงการ รวมถึงไวท์บอร์ดและแผนภูมิแกนต์—ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์
  • 15+ วิว
  • สถานะที่กำหนดเอง, แท็ก, และป้ายกำกับ
  • การติดตามเวลา
  • รวบรวมข้อบกพร่องและส่งคำขอโดยใช้แบบฟอร์มการรับเรื่อง
  • การติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
  • การผสานรวมแบบเนทีฟกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการและอีกมากมายผ่าน API
  • สามารถเข้าถึงได้บนเว็บและมือถือ

ข้อจำกัดของ ClickUp

ราคาของ ClickUp

*ราคาที่แสดงเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิว ClickUp

นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้พูดถึงเครื่องมือนี้:

2. Zoho Projects

เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็ก

ตัวอย่าง Zoho Projects
ผ่านทางZoho Projects

Zoho เป็น ผู้ให้บริการที่มีชื่อเสียง ที่นำเสนอชุดเครื่องมือการจัดการโครงการเพื่อช่วยจัดระเบียบธุรกิจของคุณ Zoho Projects เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการเฉพาะทางของบริษัท ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมวิศวกรรมและทีมพัฒนาซอฟต์แวร์

จัดระเบียบโครงการของคุณโดยแบ่งออกเป็นส่วนย่อย ๆ เช่น หลักชัย, งาน, งานย่อย, ปัญหา, และข้อบกพร่อง คุณสามารถเพิ่มรายการใหม่ได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้งโดยใช้คุณสมบัติการเพิ่มแบบสากล และตั้งค่าการพึ่งพา, การเกิดซ้ำ, และการแจ้งเตือน

การเปิดใช้งานฟีเจอร์การรวมข้อมูลช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพรวมของโครงการได้อย่างครอบคลุม ทำให้คุณเห็นว่างานแต่ละชิ้นมีส่วนช่วยในการทำงานโดยรวมอย่างไร กำหนดเกณฑ์มาตรฐานของโครงการเพื่อให้อยู่ในกำหนดเวลา และอ้างอิงรายงานงาน ปัญหา และเวลาทำงานเพื่อติดตามความคืบหน้า

Zoho Projects มอบตัวเลือกการปรับแต่งการจัดการงานให้คุณมากมาย ตั้งแต่สีและรูปแบบของแดชบอร์ดไปจนถึงฟิลด์ที่กำหนดเอง, มุมมอง, สถานะ, แท็ก, ฟังก์ชัน, และการทำงานอัตโนมัติการทำงานร่วมกับทีมของคุณเป็นเรื่องง่ายด้วยฟอรัม, ห้องแชท, และฟีดแบบโต้ตอบ

เครื่องมือนี้ไม่ใช่แค่ตัวจัดการงานทั่วไป—แต่เป็นโซลูชันครบวงจรที่สามารถจัดการการติดตามเวลาและการทำงบประมาณได้ด้วย!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Projects

  • ตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย รวมถึงการปรับอัตโนมัติของกระบวนการทำงานตามความต้องการ
  • โรลอัพ
  • โครงการฐานข้อมูล
  • ฟอรั่มและห้องแชทสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างง่ายดาย
  • การติดตามเวลาและการจัดทำงบประมาณ
  • การผสานรวมแบบเนทีฟกับเครื่องมืออื่น ๆ ของ Zoho และเครื่องมือภายนอกกว่า 20 รายการ + Zapier
  • เครื่องมือการจัดการโครงการที่มีให้ใช้บนเว็บและมือถือ

ข้อจำกัดของ Zoho Projects

ราคาของ Zoho Projects

  • ฟรี สำหรับผู้ใช้สูงสุดสามคน
  • พรีเมียม: $4/เดือน ต่อผู้ใช้*
  • องค์กรธุรกิจ: $9/เดือน ต่อผู้ใช้

*ราคาที่แสดงเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

Zoho Projects คะแนนและรีวิว

นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Zoho Projects:

3. Scoro

ดีที่สุดสำหรับการจัดการแบบครบวงจร

ตัวอย่าง Scoro
บริหารจัดการเวลาและงบประมาณของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยScoro

Scoro คือ ซอฟต์แวร์บริหารจัดการงานแบบครบวงจร ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณบริหารจัดการเวลาและทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดลำดับความสำคัญของงานของคุณด้วยตัววางแผนแบบลากและวางและกระดานงานแบบคัมบัง นักพัฒนาสามารถตั้งค่าความสามารถและความพร้อมใช้งานของตน และติดตามเวลาและตารางงานได้โดยตรงในแอป ด้วยระบบบันทึกเวลาทำงานและปฏิทินที่แชร์ คุณสามารถติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และจัดสรรทรัพยากรตามข้อมูลจริง—ไม่ว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณจะอยู่ในองค์กรหรือไม่ก็ตาม

ประหยัดเวลาด้วยการใช้เทมเพลตที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าและชุดการจัดการงาน และเปลี่ยนใบเสนอราคาเป็นงานได้ในไม่กี่คลิก คุณยังสามารถสร้างได้โดยตรงจากแอปอีเมลของคุณโดยการส่งต่ออีเมลไปยังกล่องจดหมายอัจฉริยะของคุณ รักษาโครงการของคุณให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและลดระดับความเครียดของคุณด้วยการตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติและการแจ้งเตือนกำหนดเวลา—เหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการที่ยุ่ง

อัปเดตข้อมูลอยู่เสมอและติดตามความคืบหน้าของงานแบบเรียลไทม์ด้วยแผนภูมิแกนต์ Scoro มีตัวเลือกการรายงานที่หลากหลาย ช่วยให้คุณวิเคราะห์กระบวนการ จุดเสี่ยง และ KPI เพื่อตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถติดตามความสามารถในการทำกำไร เปรียบเทียบงบประมาณกับผลลัพธ์จริง และคาดการณ์ยอดขายในอนาคตได้อีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของ Scoro

  • คุณสมบัติการจัดการเวลาและงานขั้นสูง
  • แม่แบบที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าและชุดงาน
  • กล่องจดหมายอัจฉริยะและการสร้างงานที่ง่ายดาย
  • ตัวเลือกการรายงานมากมาย
  • การจัดทำงบประมาณ, การขาย, และระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อการจัดการทรัพยากร
  • การผสานรวมแบบเนทีฟกับเครื่องมือมากกว่า 30 รายการและอีกมากมายด้วย Zapier
  • มีให้บริการบนเว็บและมือถือ

ข้อจำกัดของ Scoro

ราคาของ Scoro

  • จำเป็น: $26/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $37/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $63/เดือน ต่อผู้ใช้
  • สูงสุด: ราคาที่กำหนดเอง

*ราคาที่แสดงเป็นราคาสำหรับรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของ Scoro

บทวิจารณ์จากผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นดังต่อไปนี้:

4. Jira

ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบ Agile

เครื่องมือ DevOps: หน้าต่างป๊อปอัพ Jira Insights ปรากฏบนหน้า Backlog
เตรียมปัญหาค้างคาไว้สำหรับสปรินต์ที่กำลังจะมาถึง และติดตามความคืบหน้าในJi ra

เมื่อพูดถึง ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์, Jira ก็เหมือนกับคนดัง—ทุกคนรู้จักชื่อของมัน! ?

เพื่อเริ่มต้นใช้งาน ให้เลือกใช้หนึ่งในเทมเพลต Agile ที่มีให้ เช่น Scrum, Kanban,Bug Tracking หรือ DevOps จากนั้นปรับแต่งให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานและทีมที่กำลังเติบโตของคุณ ด้วยระบบอัตโนมัติแบบลากและวาง คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ใดๆ ให้มีประสิทธิภาพได้ในไม่กี่นาที

ในรายการงานค้างให้วางแผนสปรินต์ของคุณโดยจัดลำดับความสำคัญของอีปิคและปัญหา พร้อมทั้งเชื่อมโยงความเชื่อมโยงระหว่างงานต่าง ๆ ดูภาพรวมของไทม์ไลน์โครงการโดยใช้มุมมองแผนที่เส้นทาง และเพื่อช่วยให้คุณติดตามประสิทธิภาพของทีมและระบุจุดติดขัด Jira มีรายงานเริ่มต้นมากกว่า 12 รายการ พร้อมข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริงแบบเรียลไทม์สำหรับผู้จัดการโครงการ

ดูและสร้างสาขาและคำขอดึงและตรวจสอบการแก้ไขในแผงการพัฒนา ด้วยการผสานเครื่องมือการจัดการโครงการกับซอฟต์แวร์การพัฒนาของคุณ คุณสามารถเข้าถึงโค้ดของคุณในแอป ทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำให้กระบวนการทดสอบคุณภาพเป็นไปอย่างราบรื่น

ต้องการดูเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดแทน Jira หรือไม่? ตรวจสอบรายการทางเลือกยอดนิยมของJira ของเรา!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira

  • แม่แบบการจัดการโครงการ อย่างละเอียด
  • ระบบอัตโนมัติแบบลากและวาง
  • มากกว่า 12 รายงาน
  • รหัสเข้าถึงในแอปสำหรับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์
  • คณะกรรมการพัฒนา
  • การผสานรวมแบบเนทีฟกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ
  • มีให้บริการบนเว็บและมือถือ

ข้อจำกัดของ Jira

  • ต้องใช้เวลาปรับตัวพอสมควร และหลายคนดูเหมือนจะยังทำไม่ได้
  • การออกแบบ UIสามารถเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้นและน่าสนใจ
  • ยากที่จะรักษาประสิทธิภาพการทำงานไว้ได้ ดังนั้นอาจลองฟังไมค์ ฟราย "เดอะ เทค กาย" ในเรื่องนี้ดู

ราคาของ Jira

  • ฟรี สำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน
  • มาตรฐาน: $7. 25/เดือน ต่อผู้ใช้*
  • พรีเมียม: $15.75/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

*ราคาที่แสดงเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายเดือน

คะแนนและรีวิว Jira

นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้พูดถึงเครื่องมือนี้:

5. Redmine

เครื่องมือการจัดการโครงการโอเพนซอร์สที่ดีที่สุด

ตัวอย่าง Redmine
จัดการโครงการของคุณได้ฟรีด้วยRedmine

Redmine เป็น เว็บแอปพลิเคชันการจัดการโครงการแบบโอเพนซอร์ส ที่มีให้บริการใน 49 ภาษา มีความยืดหยุ่นและสามารถรองรับโครงการและโครงการย่อยหลายโครงการได้ ช่วยให้คุณสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้ตามบทบาทสำหรับแต่ละโครงการได้

ในระบบติดตามปัญหา คุณสามารถตั้งค่าสถานะที่กำหนดเอง ประเภทของรายการ และการเปลี่ยนสถานะของกระบวนการทำงานได้ เปิดใช้งานการสร้างปัญหาอัตโนมัติผ่านอีเมลเพื่อประหยัดเวลาและแรงงานคุณสามารถติดตามไทม์ไลน์ได้ในมุมมองปฏิทินหรือมุมมองแกนต์ และบันทึกเวลาของคุณได้ที่ระดับโครงการหรือตั๋ว

ด้วยรายงานที่เรียบง่ายของ Redmine คุณสามารถวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุด เช่น เวลาต่อผู้ใช้ ประเภทของปัญหา หรือหมวดหมู่ และปลดปล่อยพลังของการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล!

หากพวกเขาติดขัด เพื่อนร่วมทีมของคุณสามารถอ้างอิงถึง Wiki ของโครงการ, ฟอรั่ม หรือพูดคุยเรื่องต่างๆ ในความคิดเห็น Redmine มีส่วนเสริมมากมาย เช่นส่วนขยาย Chrome สำหรับการติดตามข้อบกพร่องหรือการบันทึกเวลาที่ง่ายขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Redmine

  • ฟรี
  • เรียบง่ายและน้ำหนักเบา
  • โครงการหลายโครงการ
  • การสนับสนุนหลายภาษา
  • การสร้างปัญหาโดยอัตโนมัติผ่านอีเมล
  • การผสานรวมแบบเนทีฟกับเครื่องมือมากกว่า 100 รายการและอีกมากมายด้วย Zapier
  • พร้อมใช้งานบนเว็บ เดสก์ท็อป และมือถือ

ข้อจำกัดของ Redmine

ราคาของ Redmine

เครื่องมือนี้ ฟรี สำหรับการใช้งาน

เรดไมน์ เรตติ้ง และรีวิว

นี่คือวิธีที่ผู้ใช้ให้คะแนนแอปนี้:

โบนัส: ตรวจสอบเครื่องมือการจัดการโครงการโอเพนซอร์สที่ดีที่สุดในปี 2024

6. อาสนะ

เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกัน

ตัวอย่างอาสนะ
จัดการโครงการข้ามสายงานทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยAsana

Asana ช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันและเพิ่มประสิทธิภาพใน ทีมข้ามสายงาน. มันมีเทมเพลตหลากหลายให้เลือกใช้เพื่อช่วยให้ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์เริ่มต้นได้ง่ายขึ้น เช่น เทมเพลตสำหรับ backlog ของผลิตภัณฑ์, การวางแผนสปรินต์,หรือการแมปกระบวนการ.

ไม่ว่าโครงการของคุณจะซับซ้อนเพียงใด ให้แบ่งออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ และเลือกดูในรูปแบบรายการ ไทม์ไลน์ หรือบอร์ด คุณสามารถทำให้ขั้นตอนการทำงานเป็นอัตโนมัติและสร้างแบบฟอร์มรับข้อมูลพร้อมคำถามติดตามผล เพื่อสร้างมาตรฐานในการสร้างปัญหาและทำให้กระบวนการนี้ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

นอกจากสถานะความคืบหน้าของงานแล้ว นักพัฒนาซอฟต์แวร์ยังสามารถดูภาพรวมประสิทธิภาพของทีมผ่านเทมเพลตแผนภูมิหรือแผนภูมิที่สร้างเองได้อีกด้วย Asana ช่วยให้คุณประเมินขีดความสามารถของบุคคลและทีมเพื่อจัดสรรงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ทำให้เกิดความเหนื่อยล้า นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถดูการอัปเดตโครงการทั้งหมดในแท็บข้อความและสื่อสารกันผ่านแชทในตัวได้

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดนอกเหนือจาก Asanaลองดูรายการทางเลือกยอดนิยมของ Asana ของเรา!

คุณสมบัติเด่นของอาสนะ

  • UI ที่ออกแบบมาอย่างดีสำหรับการจัดการโครงการ
  • เทมเพลตสำเร็จรูป
  • มาตรฐานการสร้างปัญหา
  • เทมเพลตแผนภูมิและแผนภูมิที่ปรับแต่งได้
  • แบบแผนการวางแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์
  • แชทในตัว
  • การผสานรวมแบบเนทีฟกับเครื่องมือมากกว่า 200 รายการ
  • พร้อมใช้งานบนเว็บ เดสก์ท็อป และมือถือ

ข้อจำกัดของอาสนะ

ราคาของ Asana

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ธุรกิจ: $10.99/เดือน ต่อผู้ใช้*
  • พรีเมียม: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้

*ราคาที่แสดงเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายเดือน

คะแนนและรีวิวของอาสนะ

ผู้ใช้ Asana มีคำตัดสินดังนี้:

เปรียบเทียบ Asana กับ ClickUp!

7. Paymo

ดีที่สุดสำหรับการวางแผนและการออกใบแจ้งหนี้

กระดานคัมบังแอป Paymo
ติดตามโครงการของคุณและผลกำไรของโครงการเหล่านั้นด้วยPaymo

คุณสามารถใช้ Paymo เพื่อ จัดการโครงการทั้งหมด ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการออกใบแจ้งหนี้ พูดถึงการวางแผน เครื่องมือนี้มีหลายมุมมองเพื่อช่วยให้คุณทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง Kanban, meta Kanban, ปฏิทินและรายการสิ่งที่ต้องทำ

สร้างแม่แบบงานและทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาอันมีค่า คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานด้วยป้ายกำกับและมอบหมายงานให้กับผู้ใช้หลายคนได้ด้วยเครื่องมือจัดการโครงการนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีใครทำงานหนักเกินไปโดยดูที่ไทม์ไลน์ของตารางเวลาทีมเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ

Paymo มีคุณสมบัติการติดตามเวลาที่ล้ำหน้า ตัวจับเวลาสามารถเข้าถึงได้ง่ายจากทุกที่ในแอป เครื่องมือนี้ยังสามารถบันทึกเวลาโดยอัตโนมัติโดยการลงทะเบียนกิจกรรมบนอุปกรณ์ของผู้ใช้ ผู้จัดการสามารถติดตามกิจกรรมของผู้ใช้แบบเรียลไทม์และอ้างอิงจากตารางเวลาเพื่อเรียกเก็บเงินได้อย่างถูกต้อง

เพิ่มความคิดเห็นและส่งเสริมการอภิปรายเกี่ยวกับงานแทนที่จะทำในแท็บหรือแอปภายนอก อัปโหลดและจัดระเบียบไฟล์และกำหนดสิทธิ์การใช้งานสำหรับแต่ละไฟล์ คุณสามารถติดตามเวอร์ชันต่างๆ ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง และให้ข้อเสนอแนะได้

ดูรายชื่อทางเลือก Paymo ที่ดีที่สุดของเรา!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Paymo

  • มุมมองการบริหารโครงการที่หลากหลาย
  • กำหนดการทีม
  • การติดตามเวลาอัตโนมัติ
  • การตรวจสอบไฟล์และการจัดการเวอร์ชัน
  • การเข้าถึงสำหรับผู้เข้าพักเพื่อช่วยจัดการโครงการ
  • การจัดการการเงิน
  • พร้อมใช้งานบนเว็บ เดสก์ท็อป และมือถือ
  • การผสานรวมแบบเนทีฟกับเครื่องมือ 15 รายการและอื่นๆ ผ่าน Zapier และ API

ข้อจำกัดของ Paymo

ราคาของ Paymo

  • ฟรี สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
  • เริ่มต้น: $4. 95/เดือน ต่อผู้ใช้ (สูงสุด 1 ผู้ใช้)*
  • สำนักงานขนาดเล็ก: $9.95/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $20. 79/เดือน ต่อผู้ใช้

*ราคาที่แสดงเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายเดือน

คะแนนและรีวิว Paymo

ลูกค้าของ Paymo กล่าวดังนี้:

8. เซโลคซิส

ดีที่สุดสำหรับการจัดการพอร์ตโฟลิโอ

ตัวอย่างซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ Celoxis
ผ่านทางCeloxis

Celoxis เป็นเครื่องมือบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการที่สามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการตัดสินใจของคุณและประหยัดเวลาได้ มันช่วยให้คุณสามารถนำเข้าคำขอจากแหล่งต่าง ๆ จัดอันดับตาม KPI ของคุณและกำหนดเวลาการทำงานโดยอัตโนมัติ

เพื่อวางแผนโครงการของคุณอย่างมืออาชีพ ให้ใช้การวิเคราะห์แบบ "ถ้า...แล้ว..." จัดสรรทรัพยากรตามทักษะ ความต้องการ และความพร้อมใช้งาน คุณยังสามารถกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน ความสัมพันธ์ของงาน จุดสำคัญ และการแจ้งเตือนทางอีเมลได้อีกด้วย

เครื่องมือนี้มีระบบควบคุมเวอร์ชัน, ความคิดเห็นพร้อมการกล่าวถึง, การอภิปราย, และพอร์ทัลลูกค้าแยกต่างหากเพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันและหลีกเลี่ยงความสับสน.

ด้วยตัวจับเวลาในตัว พนักงานสามารถติดตามเวลาและบันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ แดชบอร์ดและรายงานสามารถปรับแต่งได้อย่างสูง ช่วยให้คุณปรับแต่งรูปแบบ ฟิลด์ สูตร และแผนภูมิเจาะลึกได้ตามต้องการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Celoxis

  • การติดตามคำขอจากแหล่งต่าง ๆ และการจัดอันดับ
  • การวิเคราะห์สถานการณ์สมมติ
  • พอร์ทัลลูกค้า
  • การติดตามเวลา
  • แดชบอร์ด รายงาน และเครื่องมือที่ปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
  • การผสานรวมแบบเนทีฟกับเครื่องมือมากกว่า 400 รายการและอีกมากมายผ่าน API
  • มีให้บริการบนเว็บและมือถือ

ข้อจำกัดของ Celoxis

ราคาของ Celoxis

  • คลาวด์: $22.50/เดือน ต่อผู้ใช้*
  • ที่สถานที่ของคุณ: ราคาพิเศษตามความต้องการ

*ราคาที่แสดงเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายเดือน

คะแนนและรีวิวของ Celoxis

คำตัดสินสุดท้ายของผู้ใช้คือ:

9. TeamGantt

ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการด้วยแผนภูมิแกนต์

จัดการงานและกำหนดเวลาในแผนภูมิแกนต์ด้วย TeamGantt
การวางแผนเป็นเรื่องง่ายด้วยแผนภูมิแบบลากและวางของ TeamGantt

TeamGantt ได้นำวิธีการที่แตกต่างในการจัดการโครงการ โดย เน้นที่การใช้แผนภูมิแกนต์แบบลากและวางที่เรียบง่าย อย่างไรก็ตาม ยังมีมุมมองอื่น ๆ เช่น ปฏิทินและบอร์ด รวมถึงเครื่องมืออื่น ๆ อีกมากมายเพื่อช่วยจัดการภาระงานของคุณ

คุณสามารถใช้หนึ่งในเทมเพลตที่มีอยู่หรือเริ่มต้นใหม่จากศูนย์ก็ได้ กำหนดงาน กำหนดจุดสำคัญ และสิ่งที่ต้องพึ่งพา จากนั้นมอบหมายงานโดยใช้โมเดล RACI(ผู้รับผิดชอบ, ผู้รับผิดชอบหลัก, ผู้ให้คำปรึกษา, ผู้รับทราบ)

TeamGantt ช่วยให้คุณจัดสรรงานตามความสามารถและความพร้อมของทีม รวมถึงจัดการทรัพยากรอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์และวัสดุได้อีกด้วย คุณสามารถทำงานร่วมกันผ่านการแชทหรือการอัปเดต และติดตามเวลาได้ภายในแอป เพื่อตรวจสอบว่าคุณกำลังล่าช้าหรือไม่ และดูสถานะของโครงการหรือรายงานเปรียบเทียบกับแผนงาน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเฉพาะ

คุณสมบัติเด่นของ TeamGantt

  • แผนภูมิแกนต์แบบลากและวาง
  • เทมเพลตสำเร็จรูป
  • การมอบหมาย RACI
  • การจัดการทรัพยากรและการวางแผนกำลังการผลิต
  • รายงานสุขภาพโครงการและรายงานฐานข้อมูล
  • การผสานรวมแบบเนทีฟกับ 7 เครื่องมือและอื่นๆ ผ่าน Zapier หรือ API
  • มีให้บริการบนเว็บและมือถือ

ข้อจำกัดของ TeamGantt

ราคาของ TeamGantt

  • ฟรี
  • ไลท์: $19/เดือน ต่อผู้จัดการ*
  • ข้อดี: $49/เดือน ต่อผู้จัดการ
  • องค์กร: $99/เดือน ต่อผู้จัดการ

*ราคาที่แสดงเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายเดือน

คะแนนและรีวิวของ TeamGantt

เครื่องมือได้รับการจัดอันดับดังนี้:

ลองดูทางเลือกอื่นของ TeamGantt เหล่านี้!

10. KrispCall

เหมาะที่สุดสำหรับการโทรศัพท์

ตัวอย่าง KrispCall
ผ่านทางKrispCall

แม้จะไม่ใช่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ KrispCall ก็สามารถช่วยให้คุณทำงานร่วมกับทีมพัฒนาและลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็น ระบบโทรศัพท์บนคลาวด์ ที่เหมาะสำหรับธุรกิจทุกขนาดและทุกรูปแบบ ?

นอกเหนือจากการโทรและส่งข้อความมาตรฐานแล้ว คุณยังสามารถเข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การโทรรอสาย การตอบรับเสียงอัตโนมัติ (IVR) บันทึกการโทร การโอนสาย ข้อความเสียง และระบบ CRM เบื้องต้นได้อีกด้วย คุณยังสามารถบันทึกและตรวจสอบการโทร รวมถึงวิเคราะห์การโทรแบบเรียลไทม์ได้อีกด้วย ในเร็วๆ นี้ KrispCall จะสามารถผสานการทำงานกับ CRM ระบบขาย และเครื่องมืออื่นๆ ที่คุณใช้ในการดำเนินธุรกิจได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ KrispCall

  • ระบบโทรศัพท์บนคลาวด์
  • ระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR)
  • บันทึกการโทร
  • ข้อความเสียง
  • ระบบ CRM เบื้องต้น
  • การตรวจสอบและวิเคราะห์การโทร
  • การผสานการทำงานแบบเนทีฟกับ 6 เครื่องมือและเพิ่มเติมผ่าน API (เร็วๆ นี้)
  • พร้อมใช้งานบนเว็บ เดสก์ท็อป และมือถือ

ข้อจำกัดของ KrispCall

  • ตัวเลือกการผสานรวมมีน้อย
  • ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดนอกเหนือจากการสื่อสาร

ราคาของ KrispCall

  • จำเป็น: $12/เดือน ต่อผู้ใช้*
  • มาตรฐาน: $32/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

*ราคาที่แสดงเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายเดือน

คะแนนและรีวิวของ KrispCall

นี่คือวิธีการให้คะแนนของเครื่องมือ:

จัดการงานด้วยเครื่องมือบริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์

จากกระดาษโน้ตและไวท์บอร์ดไปจนถึง Agile และอื่นๆ เครื่องมือการจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้พัฒนาไปไกลมาก แพลตฟอร์มที่เราได้กล่าวถึงในบทความนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้งานของคุณง่ายขึ้น ตั้งแต่การจัดระเบียบงานและกำหนดเส้นตายไปจนถึงการติดตามข้อบกพร่องและการทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์

ไม่ว่าคุณกำลังทำงานกับแอปขนาดเล็กหรือระบบขนาดใหญ่ เครื่องมือการจัดการโครงการเหล่านี้จะช่วยให้คุณ รับมือกับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ใด ๆ ได้อย่างมั่นใจ ที่เข้ามาหาคุณ ?

