9 แบบฟอร์มรับข้อมูลลูกค้าฟรีใน Word & ClickUp

ในฐานะธุรกิจ คุณต้องพึ่งพาเอกสารเพื่อให้โครงการดำเนินไป ตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องส่งมอบ และคิดค้นสินค้าและบริการใหม่ ๆ ที่เหมาะกับความต้องการของลูกค้าของคุณ แต่ก่อนที่คุณจะสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ คุณต้องรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไร และทำไมพวกเขาถึงสนใจในบริการของคุณ
วิธีที่ดีที่สุดในการทำเช่นนั้นคือการสร้างแบบฟอร์มการรับข้อมูลลูกค้าที่ปรับแต่งเองซึ่งรวมข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อให้ลูกค้าของคุณพอใจ. แต่นั่นอาจใช้เวลาเป็นอย่างมาก — โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังสร้างแบบฟอร์มการรับข้อมูลลูกค้าเหล่านี้ด้วยตนเอง. ⚠️
โชคดีที่มีวิธีที่ดีกว่า! แบบฟอร์มการรับข้อมูลช่วยประหยัดเวลาและแรงงานในขณะที่ยังคงรับประกันคำตอบที่ลึกซึ้งในทุกสิ่งที่คุณต้องการทราบเกี่ยวกับลูกค้าของคุณ แต่ละแบบฟอร์มสามารถปรับแต่งได้เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มฟิลด์และคำถามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณได้
ที่นี่ เราจะแสดงให้คุณเห็นแบบฟอร์มการรับข้อมูลที่ดีที่สุด 9 แบบ ตั้งแต่แบบฟอร์มติดต่อที่ง่าย ๆ และเครื่องมือการลงทะเบียนที่สะดวก ไปจนถึงแบบฟอร์มที่ซับซ้อนสำหรับความคาดหวังของลูกค้า คุณสามารถหาแบบฟอร์มที่เหมาะกับความต้องการของคุณได้ที่นี่
แบบฟอร์มการรับข้อมูลคืออะไร?
แบบฟอร์มการรับข้อมูลเป็นเอกสารการจัดการลูกค้าที่ธุรกิจใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลสำคัญจากลูกค้า โดยทั่วไปจะใช้ในช่วงเริ่มต้นของกระบวนการรับลูกค้าใหม่หรือในช่วงการขายเมื่อลูกค้ากำลังตัดสินใจเลือกระหว่างผู้ให้บริการ
แบบฟอร์มการรับข้อมูลเบื้องต้นมักจะรวบรวมข้อมูลติดต่อพื้นฐาน รวมถึงเหตุผลที่ลูกค้าใหม่ต้องการใช้บริการของคุณ และคำขอพิเศษใด ๆ ที่พวกเขาอาจมี บางแบบฟอร์มการรับข้อมูลเบื้องต้นอาจรวบรวมข้อมูลการชำระเงินและส่วนใหญ่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับเป้าหมายของลูกค้าและความท้าทายที่พวกเขาคาดว่าจะพบได้ ✨
โดยการเข้าใจความต้องการของลูกค้า คุณสามารถสร้างแผนการสื่อสารที่มั่นคง และบริหารจัดการความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าได้ คุณจะสร้างกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและสร้างระบบการทำงานที่ช่วยให้โครงการประสบความสำเร็จ
แม้ว่าแบบฟอร์มการรับข้อมูลมักจะใช้กับลูกค้าโดยตรง แต่ก็สามารถใช้สำหรับการรับพนักงานใหม่และวัตถุประสงค์ภายในองค์กรได้เช่นกัน ในสถานการณ์เหล่านี้ แบบฟอร์มมักจะถูกใช้โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อจัดตั้งขั้นตอนการจ่ายเงิน การฝึกอบรมการทำงาน และงานพื้นฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับพนักงานใหม่
แบบฟอร์มการรับข้อมูลเบื้องต้นถูกออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการนี้รวดเร็วและง่ายขึ้น โดยช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองในการสร้างแบบฟอร์มสำหรับลูกค้าแต่ละราย แบบฟอร์มการรับข้อมูลเบื้องต้นที่ดีที่สุดสามารถปรับแต่งได้ เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มสีประจำแบรนด์ แบบอักษร และรูปภาพได้ นอกจากนี้ยังมีการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และมีฟีเจอร์การจัดการงานอีกด้วย
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มการรับข้อมูลที่ดี?
ไม่ว่าคุณจะชอบทำงานผ่านเครื่องมือการจัดการโครงการหรือใช้โปรแกรมประมวลผลคำเช่น Google Docs หรือ Microsoft Word ก็มีเทมเพลตแบบฟอร์มการรับข้อมูลให้เลือกใช้มากมายในตลาด แต่ไม่ใช่ทุกเทมเพลตที่มีประสิทธิภาพเท่ากัน
นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกเทมเพลตแบบฟอร์มการรับข้อมูล:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ไม่มีอะไรแย่ไปกว่าการต่อสู้กับแบบฟอร์มหรือเครื่องมือเพราะการออกแบบที่ไม่ดี เลือกแบบฟอร์มการรับข้อมูลที่ใช้งานง่ายและนำทางได้ง่าย
- การติดตามการสนับสนุน: แม่แบบที่ให้การติดตามการเปลี่ยนแปลงช่วยให้คุณเห็นได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีการอัปเดต
- การแจ้งเตือนและการแจ้งข้อมูล: ติดตามการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงทีด้วยการแจ้งเตือนและการแจ้งข้อมูลที่แจ้งให้สมาชิกทีมทราบเมื่อมีการรับแบบฟอร์มใหม่หรือเมื่อมีการอัปเดตแบบฟอร์ม
- การยกระดับและการจัดการงาน: แบบฟอร์มการรับข้อมูลบางแบบมีตัวกระตุ้นที่ช่วยยกระดับปัญหาหรือมอบหมายงานให้สมาชิกในทีมโดยอัตโนมัติ เพื่อตอบสนองความต้องการที่อาจเกิดขึ้นของลูกค้า
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง: รับข้อมูลที่จำเป็นที่คุณต้องการ—ไม่ใช่คำตอบทั่วไป—ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับความท้าทายของลูกค้า, วัตถุประสงค์, และข้อมูลการติดต่อ
- การผสานรวม: ใช้แบบฟอร์มที่ทำงานร่วมกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้ว
9 แบบฟอร์มการรับข้อมูลเบื้องต้นฟรี
พร้อมหรือยังที่จะค้นหาเทมเพลตแบบฟอร์มการรับข้อมูลที่ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานของคุณเมื่อติดต่อกับลูกค้าใหม่? นี่คือรายการของเราที่ดีที่สุด 9 อย่าง ตั้งแต่แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานไปจนถึงเอกสารที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งเน้นความต้องการของลูกค้า คุณจะพบสิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้บริการลูกค้าของคุณ
1. แม่แบบแบบฟอร์มการรับข้อมูล ClickUp
เทมเพลตแบบฟอร์ม ClickUpเป็นแบบสอบถามที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลลูกค้าและทำให้กระบวนการรับลูกค้าใหม่เป็นไปอย่างราบรื่น ใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการ เป้าหมาย และความท้าทายของลูกค้าของคุณ
เช่นเดียวกับมุมมองแบบฟอร์มทั้งหมดของ ClickUp แบบฟอร์มนี้ใช้งานง่ายสำหรับลูกค้าและออกแบบมาเพื่อกระตุ้นการดำเนินการเพื่อเริ่มต้นโครงการ ใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อกำหนดงานติดตามผลให้กับทีมขายโดยอัตโนมัติหรือสร้างการแจ้งเตือนสำหรับผู้บริหารที่ต้องการทราบเมื่อมีลูกค้าใหม่เข้าร่วม
เนื่องจากแบบฟอร์มสามารถปรับแต่งได้ จึงมีกรณีการใช้งานมากมาย ผู้ให้บริการทางการแพทย์สามารถใช้เป็นแม่แบบฟอร์มการรับข้อมูลผู้ป่วยเพื่อรวบรวมรายละเอียดประกัน คำตอบของผู้ป่วยต่อแบบสอบถามสุขภาพจิต หรือข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์ส่วนบุคคลและครอบครัว ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์สามารถใช้แม่แบบฟอร์มนี้เพื่อเรียนรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรในบ้านหลังใหม่
3. เทมเพลตแบบฟอร์มติดต่อลูกค้า ClickUp
คุณจะไม่รู้ว่าลูกค้าคิดอะไรอยู่หากคุณไม่สร้างกระบวนการในการรับข้อเสนอแนะจากพวกเขาอย่างสม่ำเสมอใช้เทมเพลตแบบฟอร์มติดต่อลูกค้าจาก ClickUpเพื่อทำให้ลูกค้าติดต่อได้ง่าย ปรับแต่งเทมเพลตเพื่อให้ลูกค้าสามารถรายงานปัญหา ถามคำถาม หรือรับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องได้ ✍️
เพื่อเริ่มต้น ให้สร้างแบบฟอร์มโดยใช้เทมเพลต และเพิ่มฟิลด์ตามต้องการ. ให้รวมโลโก้และสีของบริษัทจากคู่มือสไตล์แบรนด์ของคุณเพื่อให้เอกสารเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารสำนักงานที่สอดคล้องกัน.
ตั้งค่างานประจำสัปดาห์เพื่อตรวจสอบแบบฟอร์ม และตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อเตือนสมาชิกในทีมให้แก้ไขปัญหา สื่อสารกับลูกค้า และติดตามผล เพิ่มธงความสำคัญเพื่อระบุงานที่ต้องให้ความสนใจทันทีหรืองานที่สามารถทำในภายหลังได้
4. แม่แบบฟอร์มติดต่อ ClickUp
บางครั้ง—โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของกระบวนการขาย—คุณจำเป็นต้องเก็บข้อมูลลูกค้าเบื้องต้นคลิกอัพมีเทมเพลตแบบฟอร์มติดต่อที่ทำหน้าที่นี้ได้อย่างดี: มันรวบรวมข้อมูลติดต่อพื้นฐานเพื่อให้คุณสามารถติดต่อและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ลูกค้าเป้าหมายกำลังมองหา
ผู้สร้างแบบฟอร์มประกอบด้วยส่วนง่าย ๆ สำหรับชื่อของลูกค้า, วิธีการติดต่อที่ต้องการ, หมายเลขโทรศัพท์, และที่อยู่อีเมล คุณสามารถปรับแต่งแบบฟอร์มเพื่อรวมข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติม เช่น วันเดือนปีเกิด—หากบริการของคุณจำกัดเฉพาะบุคคลที่มีอายุเกินเกณฑ์ที่กำหนด—หรือประวัติทางการแพทย์หากคุณเป็นผู้ให้บริการทางการแพทย์
เพิ่มแท็กที่กำหนดเอง เช่น ความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อระบุว่าลูกค้าใหม่ได้รับการแนะนำจากลูกค้าปัจจุบันหรือพนักงานเพื่อวัตถุประสงค์ในการจ่ายค่าคอมมิชชั่น ใช้แบบฟอร์มเพื่อกระตุ้นงานในกระบวนการทำงานของคุณเพื่อให้ลูกค้าเริ่มต้นใช้งานหรือติดตามผลเพื่อปิดการขาย
5. แม่แบบความสำเร็จของลูกค้า ClickUp
แบบฟอร์มการรับข้อมูลลูกค้าไม่ได้จำกัดเฉพาะข้อมูลลูกค้าใหม่ในระหว่างการลงทะเบียนเท่านั้น แบบฟอร์มเหล่านี้ยังมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าปัจจุบันขณะที่พวกเขาทดลองใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆแบบฟอร์มความสำเร็จของลูกค้าจาก ClickUpช่วยให้คุณทราบถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการและต้องการในรูปแบบที่สวยงามและน่าดึงดูด ✅
เริ่มต้นโดยให้ลูกค้ากรอกแบบฟอร์มดิจิทัลในระหว่างการลงทะเบียน เมื่อกรอกเสร็จแล้ว คุณจะเห็นบัตรงานใน ClickUp ทันที ซึ่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากช่องกรอกในแบบฟอร์ม ใช้มุมมองบอร์ดเพื่อกรองลูกค้าตามระดับการสนับสนุน การมีส่วนร่วม และความพึงพอใจ
ด้วยระบบดาวและรหัสสี ไฮไลต์ลูกค้าที่มีความพึงพอใจ และทำเครื่องหมายลูกค้าที่ต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติม เพิ่มธงความสำคัญและแจ้งเตือนเมื่อความต้องการของลูกค้าไม่ได้รับการตอบสนอง
6. แม่แบบฟอร์มคำขอ ClickUp
เทมเพลตแบบฟอร์มคำขอของ ClickUpสร้างความประทับใจแรกได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการมอบพื้นที่ให้กับลูกค้าและผู้ใช้งานใหม่ในการขอฟีเจอร์ใหม่หรืออัปเดตต่าง ๆ คุณสามารถเพิ่มคำถามและฟิลด์ต่าง ๆ ลงในแบบฟอร์มออนไลน์เพื่อรวบรวมข้อมูลบริษัทของลูกค้า คำขอของพวกเขา และรายละเอียดการติดต่อ
ใช้คุณสมบัติลากและวางเพื่อย้ายฟิลด์ต่าง ๆ ไปรอบ ๆ สร้างรูปแบบที่ไหลจากคำถามหนึ่งไปยังคำถามต่อไป ตัดสินใจว่าคุณต้องการให้ผู้อ่านเลือกจากคำตอบแบบเลือกหลายตัวเลือก หรือเลือกใช้กล่องคำตอบสั้น ๆ ให้พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมได้มากขึ้น
7. แบบฟอร์มลงทะเบียน ClickUp
รับลูกค้าลงทะเบียนและเข้าคิวสำหรับการเริ่มต้นใช้งานได้ในไม่กี่วินาทีด้วยเทมเพลตแบบฟอร์มลงทะเบียนของ ClickUp เทมเพลตที่เรียบง่ายนี้รวบรวมข้อมูลที่มีค่า รวมถึงข้อมูลติดต่อ รายละเอียดการชำระเงิน และความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วกว่าที่เคย
ไม่ต้องติดต่อเพื่อขอข้อมูลอัปเดตหรือข้อมูลติดต่อจากลูกค้าเป้าหมายอีกต่อไป เพียงส่งแบบฟอร์มไปยังผู้มุ่งหวังและดูผลลัพธ์ที่ไหลเข้ามา ใช้ตัวเลือกการแสดงผลสี่แบบเพื่อสนับสนุนการจัดการลูกค้าและสร้างกระบวนการทำงานสำหรับโครงการใหม่
ด้วยตัวเลือกการจัดเก็บข้อมูลที่เข้ารหัสในแบบฟอร์มการรับข้อมูลลูกค้าใหม่ คุณสามารถปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้หากคุณทำงานให้กับสำนักงานกฎหมาย หน่วยงานทางการแพทย์ หรือผู้ให้บริการที่คล้ายคลึงกัน
8. แม่แบบความร่วมมือความสำเร็จของลูกค้าสำหรับ ClickUp
สร้างสูตรสำเร็จเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าด้วยเทมเพลตการทำงานร่วมกันเพื่อความสำเร็จของลูกค้าจาก ClickUp ตั้งแต่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ในฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไปจนถึงการขายและการดำเนินโครงการ ทุกอย่างจะง่ายขึ้นเมื่อคุณมุ่งเน้นที่ความสำเร็จของลูกค้า ?
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยแบบฟอร์มการรับรองลูกค้าใหม่และระบบติดตามการรับรองที่บันทึกขั้นตอนต่างๆ สำหรับลูกค้าแต่ละราย แบบฟอร์มนี้จะสร้างบัตรงานใหม่สำหรับลูกค้าแต่ละรายทันที และคุณสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามความพึงพอใจได้
กำหนดการประชุมและการติดตามผลกับลูกค้าเพื่อให้พวกเขารู้สึกว่าได้รับการรับฟังและได้รับการสนับสนุนหากมีปัญหา ใช้ธงความสำคัญและช่องที่มีรหัสสีเพื่อเน้นข้อมูลที่สำคัญและยกระดับงานตามความจำเป็น
9. แบบฟอร์มรับบริการคำศัพท์โดย Template.net
กำลังมองหาเทมเพลตแบบฟอร์มการรับข้อมูลที่สามารถสร้างแบรนด์ได้อยู่หรือไม่? แบบฟอร์มนี้จาก Template.net ช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลของลูกค้าได้ ไม่ว่าคุณจะต้องการข้อมูลพื้นฐานหรือรายละเอียดเชิงลึก ส่งแบบฟอร์มให้ลูกค้าทางดิจิทัล หรือพิมพ์ออกมาและนำไปประชุมหากคุณต้องการทำงานร่วมกัน
ด้านบนของแบบฟอร์มมีช่องสำหรับโลโก้บริษัทของคุณ และคุณสามารถเพิ่มหรือลบคำถามเพื่อปรับแบบฟอร์มให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ ใช้ตารางและแผนภูมิเพื่อเน้นคุณสมบัติหลักและคำขอที่ได้รับความนิยม หรือเพื่อแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบริการของบริษัทคุณ
เครื่องมือ AI ใหม่เสนอคำแนะนำในการใช้คำและตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์อย่างรวดเร็วเพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้อง.โปรแกรมแก้ไขเอกสารในตัวช่วยจัดการการจัดรูปแบบเพื่อให้คุณนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดของคุณ. ที่ดีที่สุดคือเครื่องมือออกแบบฟรีให้คุณสามารถปรับแต่งแบบฟอร์มการรับข้อมูลตามสไตล์ของคุณได้.
เทมเพลตนี้สามารถใช้งานร่วมกับ Google Docs, Microsoft Word และ Apple Pages ได้ ไม่รองรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นลูกค้าของคุณจะต้องพิมพ์ออกมาเพื่อลงนามก่อนส่งกลับมาให้คุณ
สร้างกระบวนการทำงานกับลูกค้าที่ดีขึ้นด้วย ClickUp
ไม่ว่าคุณกำลังมองหาวิธีที่จะทำให้กระบวนการรับสมัครของคุณง่ายขึ้น ปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ หรือแบ่งปันแบบฟอร์มการให้ความยินยอม แบบฟอร์มการรับข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณทำงานได้สำเร็จ ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูล รับคำขอคุณสมบัติ และรับลูกค้าได้อย่างง่ายดาย
สมัครใช้ ClickUp วันนี้ และเริ่มรวบรวมข้อมูลลูกค้า อัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ และสร้างกระบวนการที่รับประกันความพึงพอใจของลูกค้า ตั้งแต่ข้อมูลที่เข้ารหัสไปจนถึงความชอบของลูกค้า มีวิธีง่ายๆ ในการรับข้อมูลเชิงลึกจากลูกค้าและนำพวกเขาเข้าสู่ระบบของคุณด้วยแบบฟอร์มการรับข้อมูลเบื้องต้น ?