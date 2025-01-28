บล็อก ClickUp
10 เครื่องมือและซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในปี 2025

10 เครื่องมือและซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในปี 2025

Engineering Team
Engineering Team
28 มกราคม 2568

นักออกแบบผลิตภัณฑ์และทีมของพวกเขาต้องรับผิดชอบทุกอย่างตั้งแต่การสร้างต้นแบบไปจนถึงการออกแบบ แต่นั่นเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของงานทั้งหมด ในฐานะผู้นำผลิตภัณฑ์ คุณยังต้องจัดการความร่วมมือในทีมและตรวจสอบการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้เพื่อดูว่าอะไรได้ผล (และไม่ได้ผล) ตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์

มันมีอะไรให้จัดการเยอะมากเลยใช่ไหม?

ข่าวดีคือคุณไม่จำเป็นต้องนำคณะละครสัตว์นี้เพียงลำพังซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์มอบพื้นที่ทำงานดิจิทัลให้กับทีมของคุณสำหรับจัดการทุกอย่างตั้งแต่การออกแบบ UI ไปจนถึงการจัดการโครงการและการทำแผนที่เส้นทาง

ในคู่มือนี้ เราจะอธิบายว่าซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ทำงานอย่างไร และคุณควรสังเกตคุณสมบัติใดบ้าง นอกจากนี้ เรายังจะรีวิวเครื่องมือออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นค้นหาแพลตฟอร์มกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบได้อย่างรวดเร็ว?

เครื่องมือออกแบบผลิตภัณฑ์คืออะไร?

ซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์สามารถมองเห็นภาพจำลอง สร้างแบบจำลอง และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในกระบวนการออกแบบได้ นักพัฒนาและนักออกแบบเว็บไซต์มืออาชีพใช้เครื่องมือเหล่านี้ในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูลการวิจัยผู้ใช้ การสร้างแผนการเดินทางของลูกค้า หรือการสร้างต้นแบบ

แทนที่จะพยายามจัดการงบประมาณ งาน การสื่อสารในทีม และเอกสารแยกกัน ซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งจะนำทุกอย่างมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว เพื่อช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้น

ไม่เพียงแต่ซอฟต์แวร์ออกแบบนี้จะช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงความคิดของคุณก่อนการพัฒนาได้เท่านั้น แต่ยังทำให้การทำงานของคุณง่ายขึ้นมากอีกด้วย ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม คุณจะไม่ต้องค้นหาโมเดลจำลอง,เอกสารสรุปการออกแบบ, หรือเอกสารสเปคอีกต่อไป

แบบร่างการออกแบบบนไวท์บอร์ด โดย ClickUp
แบบร่างบรีฟไวท์บอร์ดใช้สำหรับการประชุมบรีฟเบื้องต้นสำหรับการออกแบบ สามารถกรอกข้อมูลและแชร์รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการออกแบบได้อย่างง่ายดาย เช่น คำขอของลูกค้า วัตถุประสงค์ และอื่น ๆ

คุณสมบัติที่ควรพิจารณาในเครื่องมือออกแบบผลิตภัณฑ์

มีตัวเลือกซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์มากมายในตลาด แต่โซลูชันเหล่านี้ไม่ได้ตอบโจทย์ทุกความต้องการเสมอไป ควรเลือกเครื่องมือออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีฟังก์ชันการทำงาน เช่น:

  • การจัดการกระบวนการและเวิร์กโฟลว์: แน่นอนว่าซอฟต์แวร์การสร้างแบบจำลอง 3 มิติที่ดีนั้นยอดเยี่ยม แต่จะดีกว่าไหมถ้าซอฟต์แวร์นั้นสามารถจัดการกระบวนการออกแบบได้ด้วย? เครื่องมือออกแบบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงมีกรอบการทำงานบนคลาวด์ที่ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โครงการ และงานต่างๆ อยู่บนหน้าเดียวกัน
  • การออกแบบอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย: ใครมีเวลาหรือพื้นที่ในสมองมากพอสำหรับเส้นโค้งการเรียนรู้ที่ชัน? ประหยัดเวลาได้มากขึ้นด้วยการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่าย เลือกใช้เครื่องมือแบบลากและวางเมื่อเป็นไปได้ การเลือกเครื่องมือที่ใช้งานได้กับอุปกรณ์ iOS, Mac และ Android ยังช่วยให้ทีมทั้งหมดสามารถใช้งานร่วมกันได้
  • เทมเพลต: ซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ควรช่วยประหยัดเวลาของคุณ มองหาเครื่องมือที่มีเทมเพลตไวร์เฟรม เทมเพลตสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ เพื่อประหยัดเวลาให้มากขึ้น ให้มองหาโซลูชันที่มีเทมเพลตสำหรับเอกสารที่คุณใช้เวลามากที่สุดในการสร้าง
  • AI และระบบอัตโนมัติ: การส่งต่อภารกิจแบบอัตโนมัติและเครื่องมือเขียนด้วย AIช่วยประหยัดเวลาให้กับทีมผลิตภัณฑ์ได้อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นระบบอัตโนมัติที่ทำงานตามเงื่อนไขหรือเครื่องมือสร้างคำอธิบายสินค้า ให้เลือกใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถจัดการงานที่ยุ่งยากเหล่านี้แทนคุณ

10 เครื่องมือออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด

เครื่องมือออกแบบผลิตภัณฑ์ช่วยให้ทีมออกแบบมีผู้ช่วยสำคัญในกระบวนการพัฒนา เลือกเครื่องมือที่สนับสนุนแนวคิดการออกแบบที่กล้าคิดกล้าทำ ด้วยฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ความทะเยอทะยานของทีมคุณ อย่าพลาด 10 เครื่องมือออกแบบผลิตภัณฑ์ยอดนิยมที่จะช่วยยกระดับการทำงานของทีมคุณ

1.คลิกอัพ

เครื่องมือออกแบบผลิตภัณฑ์: เปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นงานบน ClickUp Whiteboard
แปลงแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ของคุณให้เป็นงานภายในฟีเจอร์ ClickUp Whiteboard

ถูกต้องแล้ว: ClickUp เป็นทั้งเครื่องมือจัดการโครงการและเครื่องมือออกแบบผลิตภัณฑ์ในเวลาเดียวกัน—แต่ยังมีฟีเจอร์อีกมากมายที่รอให้คุณค้นพบ ?️

ทีมผลิตภัณฑ์ใช้ ClickUpเพื่อจัดการเอกสาร, แผนงาน, และเป้าหมายทั้งหมดในแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว ติดตามปัญหา, จัดการสปรินต์, และสร้างรายงานโครงการโดยอัตโนมัติในเวลาอันรวดเร็ว

หากคุณใช้เวลาไปกับการคัดกรองอีเมลและข้อความใน Slack เป็นจำนวนมาก ให้ย้ายทุกอย่างไปที่ ClickUp ClickUp จะบันทึกความคิดเห็นในทุกงานและโครงการเพื่อให้การสื่อสารของคุณแสดงอยู่ถัดจากงานของคุณโดยตรงมุมมองแชทของ ClickUpยังเป็นเครื่องมือแบบเรียลไทม์ที่มีประโยชน์สำหรับการแชร์อัปเดต ลิงก์ และอื่นๆ สำหรับทุกโครงการของคุณ

หากคุณให้ความสำคัญกับด้านผลิตภัณฑ์น้อยลงและทำงานเกี่ยวกับการออกแบบเป็นหลัก ก็มีพื้นที่ทำงาน ClickUp สำหรับคุณเช่นกันทีมออกแบบใช้ ClickUpเพื่อจัดระเบียบแนวคิดใหญ่ ๆ ของพวกเขาในพื้นที่ดิจิทัลเดียว แม้ว่าคุณจะอยู่ห่างกันหลายไมล์ก็ตาม นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณวางแผนความจุของทีม จัดการโครงการออกแบบ และติดตามข้อเสนอแนะและการอนุมัติในที่เดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • เข้าถึงเทมเพลตหลายร้อยแบบ เช่นเทมเพลต SOP การออกแบบผลิตภัณฑ์ ClickUp เพื่อใช้เวลาน้อยลงในการเขียนและใช้เวลาในการออกแบบมากขึ้น
  • ClickUp Whiteboardsทำให้การทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์แบบเรียลไทม์เป็นเรื่องง่าย
  • พึ่งพาClickUp AIเพื่อสร้างรายงาน สำเนาอีเมลอัปเดต คำอธิบายผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ อีกมากมาย
  • สร้างเอกสาร ClickUpและเชื่อมต่อกับกระบวนการทำงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ของคุณได้เพียงคลิกเดียว

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ใหม่บางครั้งอาจรู้สึกว่าฟีเจอร์ของ ClickUp มีมากเกินไปในช่วงแรก
  • ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจพลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp AI มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8,300+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)

2. Figma

เครื่องมือออกแบบผลิตภัณฑ์: ภาพหน้าจอของมุมมองแก้ไขใน Figma
ผ่านทางFigma

คุณกำลังนำทีมพัฒนาอยู่หรือไม่? Figma ถูกสร้างขึ้นเพื่อการคิดค้นทางดิจิทัล จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างแบบจำลองเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และประสบการณ์ผู้ใช้ดิจิทัลเกือบทุกประเภทในกระบวนการออกแบบ

เนื่องจากทุกการร่วมมือเกิดขึ้นแบบออนไลน์พร้อมกัน Figma จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมออกแบบผลิตภัณฑ์ทางไกล ใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์นี้เพื่อทดลองกับตัวเลือกการออกแบบ สร้างและทดสอบต้นแบบ และสร้างโค้ด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Figma

  • ร่วมสร้างสรรค์แบบเรียลไทม์กับทีมของคุณเพื่อออกแบบประสบการณ์ระดับโลก
  • สร้างต้นแบบที่สมจริงและรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสบการณ์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นได้เร็วขึ้น
  • สร้างคลังทรัพยากรที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ด้วยไลบรารีที่ใช้ร่วมกันของ Figma
  • FigJam คือกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์สำหรับการทำงานร่วมกันและระดมความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดของ Figma

  • Figma อ้างว่าคุณสามารถส่งออกโค้ดของมันเพื่อสร้างโปรเจ็กต์จริงได้ แต่โค้ดนี้มีขนาดใหญ่และมีแนวโน้มที่จะเสียหาย
  • สิทธิ์และการควบคุมเวอร์ชันต้องได้รับการปรับปรุง

ราคาของ Figma

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • Figma Professional: $12/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • Figma องค์กร: $45/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กร: $75/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี

คะแนนและรีวิว Figma

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 960+)
  • Capterra: 4. 7/5 (660+ รีวิว)

3. อินคีบี

เครื่องมือออกแบบผลิตภัณฑ์: ภาพหน้าจอของ InkyBay's Product Customizer
ผ่านทางInkyBay

InkyBay เป็นเครื่องมือออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทพิเศษมาก มันช่วยให้ลูกค้าของคุณสามารถปรับแต่งผลิตภัณฑ์ที่สามารถกำหนดค่าได้ด้วยตัวเอง ดังนั้นหากคุณขายเสื้อยืด ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขาย หรือของที่ระลึกส่วนตัวอื่นๆ นี่คือเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณ

เพียงติดตั้ง InkyBay และให้ลูกค้าของคุณเลือกสินค้า ข้อความ และกราฟิก (หรือโลโก้ที่กำหนดเอง) ด้วยเครื่องมือออกแบบแบบลากและวางของ InkyBay InkyBay จะส่งไฟล์สำหรับพิมพ์ให้คุณ และทีมออกแบบของคุณจะเริ่มทำงานทันที

คุณสมบัติเด่นของ InkyBay

  • InkyBay สามารถใช้งานร่วมกับ Shopify และ BigCommerce ได้
  • นักออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงภาพจะแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์ก่อนที่ลูกค้าจะสั่งซื้อ
  • เพิ่มชิ้นส่วนที่ปรับแต่งได้ เช่น ตัวเลือกสีหรือสไตล์ ด้วยเครื่องมือกำหนดค่าสินค้า
  • แจ้งให้ InkyBay ทราบว่าผลิตภัณฑ์หรือการปรับแต่งใดที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ข้อจำกัดของ InkyBay

  • InkyBay ไม่มีชุดเครื่องมือการจัดการโครงการ
  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าแอป InkyBay ค้างบ่อย

ราคาของ InkyBay

  • เริ่มต้น: $19. 99/เดือน
  • ล่วงหน้า: $49.99/เดือน
  • มืออาชีพ: $99.99/เดือน
  • ไม่จำกัด: $249.99/เดือน

คะแนนและรีวิวของ InkyBay

  • G2: 5/5 (1 รีวิว)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

4. วาดแบบร่าง

เครื่องมือออกแบบผลิตภัณฑ์: ภาพหน้าจอของมุมมองแก้ไขใน Sketch
ผ่านทางSketch

คุณเป็นบริษัทที่ใช้เฉพาะผลิตภัณฑ์ของ Apple หรือไม่? Sketch เป็นแอปพลิเคชันสำหรับ Mac ที่นักออกแบบผลิตภัณฑ์ใช้สำหรับการทำงานร่วมกัน การสร้างต้นแบบ และอื่นๆ อีกมากมาย

แท็กผู้ใช้คนอื่นเพื่อแชร์ความคิดเห็นโดยตรงบนการออกแบบ Sketch ของคุณ แพลตฟอร์มนี้ยังจัดระเบียบการออกแบบของคุณ อนุญาตให้มีหลายเลเยอร์ในการออกแบบ และรวมถึงทางลัดที่ปรับแต่งได้เพื่อการทำงานที่รวดเร็วขึ้น

ร่างคุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ออกแบบและจัดการไอคอนเวกเตอร์ของคุณเองใน Sketch
  • สร้างแม่แบบการออกแบบใน Sketch เพื่อประหยัดเวลาสำหรับโครงการในอนาคต
  • Sketch สามารถทำงานแบบออฟไลน์ได้หากคุณไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  • ใช้เครื่องมือบนเบราว์เซอร์ของ Sketch สำหรับการสร้างต้นแบบและการส่งมอบงานออกแบบให้กับทีมพัฒนา

ข้อจำกัดของสเก็ตช์

  • Sketch มีให้ใช้เฉพาะบนอุปกรณ์ Mac เท่านั้น ดังนั้นผู้ที่ยังคงใช้ Windows อย่างเหนียวแน่นคงต้องผิดหวัง
  • ผู้ใช้บางรายต้องการให้แพลตฟอร์มมีเทมเพลตเพิ่มเติม

ราคาเบื้องต้น

  • มาตรฐาน: $10/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, เรียกเก็บเงินรายปี
  • ใบอนุญาตสำหรับ Mac เท่านั้น: $120 ต่อใบอนุญาต

ร่างคะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (1,100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (770+ รีวิว)

5. Onshape

เครื่องมือออกแบบผลิตภัณฑ์: ภาพหน้าจอของฟีเจอร์เวอร์ชันและประวัติของ Onshape
ผ่านทางOnshape

ต้องการสิ่งที่ซับซ้อนทางเทคนิคมากขึ้นหรือไม่? Onshape คือซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ (CAD) ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมที่มีความคล่องตัว เป็นแพลตฟอร์มการพัฒนาแบบคลาวด์เนทีฟ ซึ่งทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์

แต่มันเป็นมากกว่าเครื่องมือออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทรงพลัง. Onshape ผสานเครื่องมือการร่วมมือ, การผสานระบบ, และการรองรับหลายอุปกรณ์ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ลื่นไหล.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Onshape

  • จำลอง, แสดงผล, และทำให้การออกแบบเป็นอัตโนมัติใน Onshape
  • การควบคุมเวอร์ชันและการจัดการการปล่อยเวอร์ชัน
  • ตรวจสอบการวิเคราะห์โครงการของคุณตามพนักงาน, ผู้จัดหา, หรือการปล่อย
  • จัดระเบียบและแบ่งปันเอกสารกับหลายโครงการและผู้ใช้

ข้อจำกัดของ Onshape

  • ผู้ใช้บางรายต้องการให้ Onshape เชื่อมต่อกับแอปเพิ่มเติมสำหรับการออกแบบและวิศวกรรม
  • ผู้ใช้รายอื่นกล่าวว่าฟีเจอร์บางอย่าง เช่น การแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบและการแจ้งเตือนฟีเจอร์ที่ล้มเหลว ค้นหายาก

ราคาของ Onshape

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $1,500 ต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • มืออาชีพ: 2,500 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้, เรียกเก็บเงินรายปี
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Onshape

  • G2: 4. 7/5 (570+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

6. SolidWorks

ภาพหน้าจอของมุมมองตัวแก้ไขใน Solidworks
ผ่านทางSolidWorks

SolidWorks เป็นหนึ่งในเครื่องมือออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก มันไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เดียว แต่เป็นชุดผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่คุณสามารถรวมเข้าด้วยกันเพื่อจัดการการออกแบบ การจัดการข้อมูล การผลิต การตลาด และการจำลองในแพลตฟอร์มเดียว

SolidWorks เป็นที่นิยมสำหรับการใช้งานด้านวิศวกรรม ดังนั้นหากคุณต้องการความช่วยเหลือในการสร้างแบบจำลองระบบไฟฟ้าหรือโครงสร้าง 3 มิติ นี่คือเครื่องมือที่เหมาะสำหรับคุณ ออกแบบแบบจำลองร่วมกับทีมของคุณเพื่อลดการส่งอีเมลไปมาและปรับปรุงได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SolidWorks

  • แชร์แบบจำลอง 3 มิติกับทีมของคุณผ่านคลาวด์
  • ติดตามความคิดเห็นและการอนุมัติการออกแบบทั้งหมด
  • เก็บรักษาทุกเวอร์ชันและข้อมูลผลิตภัณฑ์ไว้ในระบบคลาวด์
  • จัดการข้อมูล การอนุมัติ และงานโครงการในที่เดียว

ข้อจำกัดของ SolidWorks

  • SolidWorks มีแผนและผลิตภัณฑ์มากมายจนยากที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ
  • SolidWorks เป็นเครื่องมือประสิทธิภาพสูง ดังนั้นคุณจึงต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ค่อนข้างเร็วในการใช้งาน

ราคาของ SolidWorks

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว SolidWorks

  • G2: 4. 4/5 (530+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)

7. LabVIEW

ตัวอย่างการทดสอบทางไฟฟ้าโดย LabVIEW
ผ่านทางLabVIEW

คุณทำงานกับทีมวิศวกรหรือไม่? ถ้าใช่ LabVIEW เป็นสิ่งที่ต้องมี นี่คือเครื่องมือการเขียนโปรแกรมแบบกราฟิกที่ช่วยทำการวิจัย การตรวจสอบความถูกต้อง และการทดสอบให้คุณ

นี่คือแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาอย่างจริงจังสำหรับวงการใหญ่ ดังนั้นหากคุณต้องการเพียงซอฟต์แวร์สำหรับสร้างแบบจำลอง อาจมีฟังก์ชันที่มากเกินไปสำหรับคุณ แต่หากคุณทำงานกับระบบไฟฟ้า หรือแม้กระทั่งโครงการใหญ่ระดับภารกิจอวกาศ คุณสมบัติของ LabVIEW คือสิ่งที่คุณต้องมีอย่างแน่นอน ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LabVIEW

  • ทำให้กระบวนการทดสอบเป็นอัตโนมัติและเข้าถึงได้จากระยะไกล
  • เรียนรู้พื้นฐานของการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยการฝึกอบรม LabVIEW ฟรี
  • กำหนดค่าองค์ประกอบแสดงผลแบบโต้ตอบในงานออกแบบของคุณ
  • ติดตั้งไดร์เวอร์ของ LabVIEW เพื่อผสานรวมฮาร์ดแวร์และข้อมูลเครื่องมือเข้ากับระบบทดสอบของคุณโดยอัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ LabVIEW

  • LabVIEW เป็นเครื่องมือสำหรับการเขียนโปรแกรมและทดสอบแบบกราฟิกเป็นหลัก ดังนั้นจึงไม่มีคุณสมบัติสำหรับการจัดการโครงการผลิตภัณฑ์
  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าซอฟต์แวร์นี้อาจมีความเทอะทะและใช้เวลานาน

ราคาของ LabVIEW

  • LabVIEW Base: $528/ปี
  • ทดสอบ เวิร์กโฟลว์ มาตรฐาน: $1,995
  • ทดลองใช้ Workflow Pro: $3,995/ปี

คะแนนและรีวิว LabVIEW

  • G2: 4. 3/5 (180+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)

8. ฟิวชั่น 360

เครื่องมือสร้างแบบจำลอง 3 มิติของ Fusion 360
ผ่านทางFusion 360

Autodesk's Fusion 360 เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์ CAD 3D สำหรับการออกแบบและผลิตสินค้า. นี่คือเครื่องมือการモデลลิ่ง 3D ที่จริงจัง ดังนั้นจึงเหมาะที่สุดสำหรับทีมออกแบบอุตสาหกรรมและการผลิต.

Fusion 360 ช่วยให้สามารถปรับปรุงกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้โดยการผสานการทำงานร่วมกันและกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ไว้ในแพลตฟอร์มออนไลน์เพียงแห่งเดียว ใช้ซอฟต์แวร์นี้เพื่อทดสอบการออกแบบของคุณในสภาพแวดล้อมดิจิทัลและปรับแต่งก่อนที่จะดำเนินการสร้างต้นแบบทางกายภาพที่มีค่าใช้จ่ายสูง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Fusion 360

  • ประหยัดเวลาและทรัพยากรด้วยกระบวนการทำงานอัตโนมัติของ Fusion 360
  • ร่วมมือในการออกแบบ CAD แบบเรียลไทม์
  • ใช้การออกแบบเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างแบบที่พร้อมสำหรับการผลิตในโรงงาน
  • จำลองการออกแบบ 3 มิติในสภาพแวดล้อมการทดสอบดิจิทัล

ข้อจำกัดของ Fusion 360

  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า Fusion 360 ขาดบริการลูกค้าและการสนับสนุนทางเทคนิค
  • ผู้ใช้รายอื่นกล่าวว่าซอฟต์แวร์ CAD นี้มีความเป็นเทคนิคสูงและสร้างความสับสนให้กับผู้เริ่มต้น

ราคาของ Fusion 360

  • 545 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี

Fusion 360 คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (420+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 220 รายการ)

9. Adobe Creative Cloud

หนึ่งในเครื่องมือออกแบบของ Adobe Creative Cloud
ผ่านทางAdobe Creative Cloud

ไม่ว่าจะเป็น Photoshop, Acrobat Pro หรือ Lightroom คุณอาจเคยใช้ผลิตภัณฑ์ของ Adobe มาก่อน Adobe Creative Cloud คือชุดแอปพลิเคชันสร้างสรรค์มากกว่า20 รายการที่ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใช้เพื่อสร้างกราฟิก ภาพที่สร้างด้วย AI และวิดีโอที่ดึงดูดสายตา

ชุดโปรแกรมของ Adobe ไม่ได้มีความเทคนิคมากเท่ากับเครื่องมือออกแบบผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในรายการ 10 อันดับแรกของเรา แต่ด้วยความง่ายในการใช้งานทำให้เหมาะสำหรับทีมในเกือบทุกประเภทของธุรกิจ รวมถึงสตาร์ทอัพด้วย ไม่เพียงแต่มีเครื่องมือออกแบบเท่านั้น แต่ยังให้คุณเข้าถึงเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ไลบรารีองค์ประกอบแบรนด์ และบทช่วยสอนที่เป็นประโยชน์อีกด้วย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adobe Creative Cloud

  • ออกแบบ UX แบบจำลองในเวลาจริงกับทีมของคุณ
  • สร้างภาพ, ฟอนต์, กราฟิก, และไอคอนของคุณเอง
  • Adobe Dimension สร้างแบบจำลอง 3 มิติแบบโต้ตอบสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • ใช้ Adobe Capture เพื่อเปลี่ยนสมาร์ทโฟนของคุณให้กลายเป็นซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ทุกที่ทุกเวลา

ข้อจำกัดของ Adobe Creative Cloud

  • ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับการอนุญาตและการบริการลูกค้า
  • โปรแกรมเหล่านี้เป็นโปรแกรมขนาดใหญ่ที่ทำงานบนคลาวด์ ดังนั้นการเกิดข้อขัดข้องจึงไม่ใช่เรื่องแปลก

ราคาของ Adobe Creative Cloud

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Adobe Creative Cloud

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 35,700+)
  • Capterra: 4. 7/5 (7,160+ รีวิว)

10. InVision

ภาพหน้าจอของมุมมองตัวแก้ไขของ InVision
ผ่านทางInVision

InVision Prototype คือซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องเขียนโค้ด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างประสบการณ์ออนไลน์ที่น่าดึงดูด ทีมออกแบบของคุณสามารถแสดงความคิดเห็นและแท็กกันและกันภายในต้นแบบได้อย่างง่ายดาย เพื่อการทำงานร่วมกันที่ราบรื่น ซึ่งทำให้เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค ✨

หากคุณกำลังใช้ Sketch อยู่แล้ว InVision สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือออกแบบนี้ได้อย่างไร้รอยต่อ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างงานออกแบบของคุณเองใน Sketch และแปลงทุกอย่างให้เป็นต้นแบบที่ใช้งานได้จริงด้วย InVision

คุณสมบัติเด่นของ InVision

  • ใช้แผนที่ความร้อนของ InVision เพื่อระบุจุดสนใจในดีไซน์ของคุณ
  • สร้างสำหรับทุกอุปกรณ์ด้วยการออกแบบที่ตอบสนองของ InVision
  • แชร์สินทรัพย์ระหว่างสมาชิกในทีมได้อย่างง่ายดายแบบเรียลไทม์
  • ปรับแต่งแบบร่างหรือเปลี่ยนสีในไม่กี่คลิก

ข้อจำกัดของ InVision

  • ในขณะที่การผสานรวมกับ Sketch นั้นเจ๋ง แต่ผู้ใช้บางคนต้องการให้ InVision มีปลั๊กอินเพิ่มเติม
  • ผู้ใช้รายอื่นกล่าวว่าพวกเขามีปัญหาในการฝังสินทรัพย์ InVision ลงในซอฟต์แวร์อื่น

ราคาของ InVision

  • ฟรี
  • ข้อดี: $7.95/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ InVision

  • G2: 4. 4/5 (670+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (730+ รีวิว)

ผสานการจัดการผลิตภัณฑ์เข้ากับเครื่องมือออกแบบของคุณ

ลูกค้าของคุณ (รวมถึงเจ้านายของคุณ) คาดหวังมากขึ้นจากนักออกแบบผลิตภัณฑ์มากกว่าที่เคยเป็นมา คุณต้องการทุกข้อได้เปรียบที่คุณสามารถหาได้เพื่อสร้างผลงานคุณภาพภายใต้กรอบเวลาที่จำกัด หากคุณยังไม่มี ให้หาซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อจัดการความคิดใหญ่ ๆ ของทีมคุณ การสื่อสาร การออกแบบ และอื่น ๆ ?

แม้ว่าเครื่องมือสร้างแบบจำลองผลิตภัณฑ์จะช่วยให้คุณไปได้ไกล แต่การใช้เครื่องมือแบบบูรณาการอย่าง ClickUp จะช่วยให้คุณนำเครื่องมือและงานทั้งหมดที่ต้องการมาไว้ในแพลตฟอร์มเดียวกันได้ ใช้ประโยชน์จาก AI และระบบอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาด้วยเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและมีฟีเจอร์ครบครันนี้ ซึ่งทำให้การออกแบบผลิตภัณฑ์—กล้าพูดเลยว่า—สนุก!

สร้างพื้นที่ทำงาน ClickUp แรกของคุณเพื่อดูความแตกต่างสมัครใช้ ClickUp ตอนนี้: ฟรีตลอดไป