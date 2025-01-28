10 เครื่องมือและซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดในปี 2025

นักออกแบบผลิตภัณฑ์และทีมของพวกเขาต้องรับผิดชอบทุกอย่างตั้งแต่การสร้างต้นแบบไปจนถึงการออกแบบ แต่นั่นเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของงานทั้งหมด ในฐานะผู้นำผลิตภัณฑ์ คุณยังต้องจัดการความร่วมมือในทีมและตรวจสอบการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้เพื่อดูว่าอะไรได้ผล (และไม่ได้ผล) ตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์
มันมีอะไรให้จัดการเยอะมากเลยใช่ไหม?
ข่าวดีคือคุณไม่จำเป็นต้องนำคณะละครสัตว์นี้เพียงลำพังซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์มอบพื้นที่ทำงานดิจิทัลให้กับทีมของคุณสำหรับจัดการทุกอย่างตั้งแต่การออกแบบ UI ไปจนถึงการจัดการโครงการและการทำแผนที่เส้นทาง
ในคู่มือนี้ เราจะอธิบายว่าซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ทำงานอย่างไร และคุณควรสังเกตคุณสมบัติใดบ้าง นอกจากนี้ เรายังจะรีวิวเครื่องมือออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นค้นหาแพลตฟอร์มกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบได้อย่างรวดเร็ว?
เครื่องมือออกแบบผลิตภัณฑ์คืออะไร?
ซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์สามารถมองเห็นภาพจำลอง สร้างแบบจำลอง และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในกระบวนการออกแบบได้ นักพัฒนาและนักออกแบบเว็บไซต์มืออาชีพใช้เครื่องมือเหล่านี้ในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูลการวิจัยผู้ใช้ การสร้างแผนการเดินทางของลูกค้า หรือการสร้างต้นแบบ
แทนที่จะพยายามจัดการงบประมาณ งาน การสื่อสารในทีม และเอกสารแยกกัน ซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งจะนำทุกอย่างมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว เพื่อช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้น
ไม่เพียงแต่ซอฟต์แวร์ออกแบบนี้จะช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงความคิดของคุณก่อนการพัฒนาได้เท่านั้น แต่ยังทำให้การทำงานของคุณง่ายขึ้นมากอีกด้วย ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม คุณจะไม่ต้องค้นหาโมเดลจำลอง,เอกสารสรุปการออกแบบ, หรือเอกสารสเปคอีกต่อไป
คุณสมบัติที่ควรพิจารณาในเครื่องมือออกแบบผลิตภัณฑ์
มีตัวเลือกซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์มากมายในตลาด แต่โซลูชันเหล่านี้ไม่ได้ตอบโจทย์ทุกความต้องการเสมอไป ควรเลือกเครื่องมือออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีฟังก์ชันการทำงาน เช่น:
- การจัดการกระบวนการและเวิร์กโฟลว์: แน่นอนว่าซอฟต์แวร์การสร้างแบบจำลอง 3 มิติที่ดีนั้นยอดเยี่ยม แต่จะดีกว่าไหมถ้าซอฟต์แวร์นั้นสามารถจัดการกระบวนการออกแบบได้ด้วย? เครื่องมือออกแบบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงมีกรอบการทำงานบนคลาวด์ที่ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โครงการ และงานต่างๆ อยู่บนหน้าเดียวกัน
- การออกแบบอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย: ใครมีเวลาหรือพื้นที่ในสมองมากพอสำหรับเส้นโค้งการเรียนรู้ที่ชัน? ประหยัดเวลาได้มากขึ้นด้วยการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่าย เลือกใช้เครื่องมือแบบลากและวางเมื่อเป็นไปได้ การเลือกเครื่องมือที่ใช้งานได้กับอุปกรณ์ iOS, Mac และ Android ยังช่วยให้ทีมทั้งหมดสามารถใช้งานร่วมกันได้
- เทมเพลต: ซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ควรช่วยประหยัดเวลาของคุณ มองหาเครื่องมือที่มีเทมเพลตไวร์เฟรม เทมเพลตสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ เพื่อประหยัดเวลาให้มากขึ้น ให้มองหาโซลูชันที่มีเทมเพลตสำหรับเอกสารที่คุณใช้เวลามากที่สุดในการสร้าง
- AI และระบบอัตโนมัติ: การส่งต่อภารกิจแบบอัตโนมัติและเครื่องมือเขียนด้วย AIช่วยประหยัดเวลาให้กับทีมผลิตภัณฑ์ได้อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นระบบอัตโนมัติที่ทำงานตามเงื่อนไขหรือเครื่องมือสร้างคำอธิบายสินค้า ให้เลือกใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถจัดการงานที่ยุ่งยากเหล่านี้แทนคุณ
10 เครื่องมือออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด
เครื่องมือออกแบบผลิตภัณฑ์ช่วยให้ทีมออกแบบมีผู้ช่วยสำคัญในกระบวนการพัฒนา เลือกเครื่องมือที่สนับสนุนแนวคิดการออกแบบที่กล้าคิดกล้าทำ ด้วยฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ความทะเยอทะยานของทีมคุณ อย่าพลาด 10 เครื่องมือออกแบบผลิตภัณฑ์ยอดนิยมที่จะช่วยยกระดับการทำงานของทีมคุณ
1.คลิกอัพ
ถูกต้องแล้ว: ClickUp เป็นทั้งเครื่องมือจัดการโครงการและเครื่องมือออกแบบผลิตภัณฑ์ในเวลาเดียวกัน—แต่ยังมีฟีเจอร์อีกมากมายที่รอให้คุณค้นพบ ?️
ทีมผลิตภัณฑ์ใช้ ClickUpเพื่อจัดการเอกสาร, แผนงาน, และเป้าหมายทั้งหมดในแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว ติดตามปัญหา, จัดการสปรินต์, และสร้างรายงานโครงการโดยอัตโนมัติในเวลาอันรวดเร็ว
หากคุณใช้เวลาไปกับการคัดกรองอีเมลและข้อความใน Slack เป็นจำนวนมาก ให้ย้ายทุกอย่างไปที่ ClickUp ClickUp จะบันทึกความคิดเห็นในทุกงานและโครงการเพื่อให้การสื่อสารของคุณแสดงอยู่ถัดจากงานของคุณโดยตรงมุมมองแชทของ ClickUpยังเป็นเครื่องมือแบบเรียลไทม์ที่มีประโยชน์สำหรับการแชร์อัปเดต ลิงก์ และอื่นๆ สำหรับทุกโครงการของคุณ
หากคุณให้ความสำคัญกับด้านผลิตภัณฑ์น้อยลงและทำงานเกี่ยวกับการออกแบบเป็นหลัก ก็มีพื้นที่ทำงาน ClickUp สำหรับคุณเช่นกันทีมออกแบบใช้ ClickUpเพื่อจัดระเบียบแนวคิดใหญ่ ๆ ของพวกเขาในพื้นที่ดิจิทัลเดียว แม้ว่าคุณจะอยู่ห่างกันหลายไมล์ก็ตาม นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณวางแผนความจุของทีม จัดการโครงการออกแบบ และติดตามข้อเสนอแนะและการอนุมัติในที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เข้าถึงเทมเพลตหลายร้อยแบบ เช่นเทมเพลต SOP การออกแบบผลิตภัณฑ์ ClickUp เพื่อใช้เวลาน้อยลงในการเขียนและใช้เวลาในการออกแบบมากขึ้น
- ClickUp Whiteboardsทำให้การทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์แบบเรียลไทม์เป็นเรื่องง่าย
- พึ่งพาClickUp AIเพื่อสร้างรายงาน สำเนาอีเมลอัปเดต คำอธิบายผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ อีกมากมาย
- สร้างเอกสาร ClickUpและเชื่อมต่อกับกระบวนการทำงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ของคุณได้เพียงคลิกเดียว
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่บางครั้งอาจรู้สึกว่าฟีเจอร์ของ ClickUp มีมากเกินไปในช่วงแรก
- ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. Figma
คุณกำลังนำทีมพัฒนาอยู่หรือไม่? Figma ถูกสร้างขึ้นเพื่อการคิดค้นทางดิจิทัล จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างแบบจำลองเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และประสบการณ์ผู้ใช้ดิจิทัลเกือบทุกประเภทในกระบวนการออกแบบ
เนื่องจากทุกการร่วมมือเกิดขึ้นแบบออนไลน์พร้อมกัน Figma จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมออกแบบผลิตภัณฑ์ทางไกล ใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์นี้เพื่อทดลองกับตัวเลือกการออกแบบ สร้างและทดสอบต้นแบบ และสร้างโค้ด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Figma
- ร่วมสร้างสรรค์แบบเรียลไทม์กับทีมของคุณเพื่อออกแบบประสบการณ์ระดับโลก
- สร้างต้นแบบที่สมจริงและรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสบการณ์เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นได้เร็วขึ้น
- สร้างคลังทรัพยากรที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ด้วยไลบรารีที่ใช้ร่วมกันของ Figma
- FigJam คือกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์สำหรับการทำงานร่วมกันและระดมความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ข้อจำกัดของ Figma
- Figma อ้างว่าคุณสามารถส่งออกโค้ดของมันเพื่อสร้างโปรเจ็กต์จริงได้ แต่โค้ดนี้มีขนาดใหญ่และมีแนวโน้มที่จะเสียหาย
- สิทธิ์และการควบคุมเวอร์ชันต้องได้รับการปรับปรุง
ราคาของ Figma
- เริ่มต้น: ฟรี
- Figma Professional: $12/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- Figma องค์กร: $45/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: $75/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิว Figma
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 960+)
- Capterra: 4. 7/5 (660+ รีวิว)
3. อินคีบี
InkyBay เป็นเครื่องมือออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทพิเศษมาก มันช่วยให้ลูกค้าของคุณสามารถปรับแต่งผลิตภัณฑ์ที่สามารถกำหนดค่าได้ด้วยตัวเอง ดังนั้นหากคุณขายเสื้อยืด ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขาย หรือของที่ระลึกส่วนตัวอื่นๆ นี่คือเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับคุณ
เพียงติดตั้ง InkyBay และให้ลูกค้าของคุณเลือกสินค้า ข้อความ และกราฟิก (หรือโลโก้ที่กำหนดเอง) ด้วยเครื่องมือออกแบบแบบลากและวางของ InkyBay InkyBay จะส่งไฟล์สำหรับพิมพ์ให้คุณ และทีมออกแบบของคุณจะเริ่มทำงานทันที
คุณสมบัติเด่นของ InkyBay
- InkyBay สามารถใช้งานร่วมกับ Shopify และ BigCommerce ได้
- นักออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงภาพจะแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์ก่อนที่ลูกค้าจะสั่งซื้อ
- เพิ่มชิ้นส่วนที่ปรับแต่งได้ เช่น ตัวเลือกสีหรือสไตล์ ด้วยเครื่องมือกำหนดค่าสินค้า
- แจ้งให้ InkyBay ทราบว่าผลิตภัณฑ์หรือการปรับแต่งใดที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ข้อจำกัดของ InkyBay
- InkyBay ไม่มีชุดเครื่องมือการจัดการโครงการ
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าแอป InkyBay ค้างบ่อย
ราคาของ InkyBay
- เริ่มต้น: $19. 99/เดือน
- ล่วงหน้า: $49.99/เดือน
- มืออาชีพ: $99.99/เดือน
- ไม่จำกัด: $249.99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ InkyBay
- G2: 5/5 (1 รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
4. วาดแบบร่าง
คุณเป็นบริษัทที่ใช้เฉพาะผลิตภัณฑ์ของ Apple หรือไม่? Sketch เป็นแอปพลิเคชันสำหรับ Mac ที่นักออกแบบผลิตภัณฑ์ใช้สำหรับการทำงานร่วมกัน การสร้างต้นแบบ และอื่นๆ อีกมากมาย
แท็กผู้ใช้คนอื่นเพื่อแชร์ความคิดเห็นโดยตรงบนการออกแบบ Sketch ของคุณ แพลตฟอร์มนี้ยังจัดระเบียบการออกแบบของคุณ อนุญาตให้มีหลายเลเยอร์ในการออกแบบ และรวมถึงทางลัดที่ปรับแต่งได้เพื่อการทำงานที่รวดเร็วขึ้น
ร่างคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ออกแบบและจัดการไอคอนเวกเตอร์ของคุณเองใน Sketch
- สร้างแม่แบบการออกแบบใน Sketch เพื่อประหยัดเวลาสำหรับโครงการในอนาคต
- Sketch สามารถทำงานแบบออฟไลน์ได้หากคุณไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- ใช้เครื่องมือบนเบราว์เซอร์ของ Sketch สำหรับการสร้างต้นแบบและการส่งมอบงานออกแบบให้กับทีมพัฒนา
ข้อจำกัดของสเก็ตช์
- Sketch มีให้ใช้เฉพาะบนอุปกรณ์ Mac เท่านั้น ดังนั้นผู้ที่ยังคงใช้ Windows อย่างเหนียวแน่นคงต้องผิดหวัง
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้แพลตฟอร์มมีเทมเพลตเพิ่มเติม
ราคาเบื้องต้น
- มาตรฐาน: $10/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้, เรียกเก็บเงินรายปี
- ใบอนุญาตสำหรับ Mac เท่านั้น: $120 ต่อใบอนุญาต
ร่างคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (1,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (770+ รีวิว)
5. Onshape
ต้องการสิ่งที่ซับซ้อนทางเทคนิคมากขึ้นหรือไม่? Onshape คือซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ (CAD) ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมที่มีความคล่องตัว เป็นแพลตฟอร์มการพัฒนาแบบคลาวด์เนทีฟ ซึ่งทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์
แต่มันเป็นมากกว่าเครื่องมือออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทรงพลัง. Onshape ผสานเครื่องมือการร่วมมือ, การผสานระบบ, และการรองรับหลายอุปกรณ์ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ลื่นไหล.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Onshape
- จำลอง, แสดงผล, และทำให้การออกแบบเป็นอัตโนมัติใน Onshape
- การควบคุมเวอร์ชันและการจัดการการปล่อยเวอร์ชัน
- ตรวจสอบการวิเคราะห์โครงการของคุณตามพนักงาน, ผู้จัดหา, หรือการปล่อย
- จัดระเบียบและแบ่งปันเอกสารกับหลายโครงการและผู้ใช้
ข้อจำกัดของ Onshape
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้ Onshape เชื่อมต่อกับแอปเพิ่มเติมสำหรับการออกแบบและวิศวกรรม
- ผู้ใช้รายอื่นกล่าวว่าฟีเจอร์บางอย่าง เช่น การแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบและการแจ้งเตือนฟีเจอร์ที่ล้มเหลว ค้นหายาก
ราคาของ Onshape
- ฟรี
- มาตรฐาน: $1,500 ต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- มืออาชีพ: 2,500 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้, เรียกเก็บเงินรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Onshape
- G2: 4. 7/5 (570+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
6. SolidWorks
SolidWorks เป็นหนึ่งในเครื่องมือออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก มันไม่ใช่ผลิตภัณฑ์เดียว แต่เป็นชุดผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่คุณสามารถรวมเข้าด้วยกันเพื่อจัดการการออกแบบ การจัดการข้อมูล การผลิต การตลาด และการจำลองในแพลตฟอร์มเดียว
SolidWorks เป็นที่นิยมสำหรับการใช้งานด้านวิศวกรรม ดังนั้นหากคุณต้องการความช่วยเหลือในการสร้างแบบจำลองระบบไฟฟ้าหรือโครงสร้าง 3 มิติ นี่คือเครื่องมือที่เหมาะสำหรับคุณ ออกแบบแบบจำลองร่วมกับทีมของคุณเพื่อลดการส่งอีเมลไปมาและปรับปรุงได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SolidWorks
- แชร์แบบจำลอง 3 มิติกับทีมของคุณผ่านคลาวด์
- ติดตามความคิดเห็นและการอนุมัติการออกแบบทั้งหมด
- เก็บรักษาทุกเวอร์ชันและข้อมูลผลิตภัณฑ์ไว้ในระบบคลาวด์
- จัดการข้อมูล การอนุมัติ และงานโครงการในที่เดียว
ข้อจำกัดของ SolidWorks
- SolidWorks มีแผนและผลิตภัณฑ์มากมายจนยากที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ
- SolidWorks เป็นเครื่องมือประสิทธิภาพสูง ดังนั้นคุณจึงต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ค่อนข้างเร็วในการใช้งาน
ราคาของ SolidWorks
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว SolidWorks
- G2: 4. 4/5 (530+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
7. LabVIEW
คุณทำงานกับทีมวิศวกรหรือไม่? ถ้าใช่ LabVIEW เป็นสิ่งที่ต้องมี นี่คือเครื่องมือการเขียนโปรแกรมแบบกราฟิกที่ช่วยทำการวิจัย การตรวจสอบความถูกต้อง และการทดสอบให้คุณ
นี่คือแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาอย่างจริงจังสำหรับวงการใหญ่ ดังนั้นหากคุณต้องการเพียงซอฟต์แวร์สำหรับสร้างแบบจำลอง อาจมีฟังก์ชันที่มากเกินไปสำหรับคุณ แต่หากคุณทำงานกับระบบไฟฟ้า หรือแม้กระทั่งโครงการใหญ่ระดับภารกิจอวกาศ คุณสมบัติของ LabVIEW คือสิ่งที่คุณต้องมีอย่างแน่นอน ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LabVIEW
- ทำให้กระบวนการทดสอบเป็นอัตโนมัติและเข้าถึงได้จากระยะไกล
- เรียนรู้พื้นฐานของการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยการฝึกอบรม LabVIEW ฟรี
- กำหนดค่าองค์ประกอบแสดงผลแบบโต้ตอบในงานออกแบบของคุณ
- ติดตั้งไดร์เวอร์ของ LabVIEW เพื่อผสานรวมฮาร์ดแวร์และข้อมูลเครื่องมือเข้ากับระบบทดสอบของคุณโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ LabVIEW
- LabVIEW เป็นเครื่องมือสำหรับการเขียนโปรแกรมและทดสอบแบบกราฟิกเป็นหลัก ดังนั้นจึงไม่มีคุณสมบัติสำหรับการจัดการโครงการผลิตภัณฑ์
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าซอฟต์แวร์นี้อาจมีความเทอะทะและใช้เวลานาน
ราคาของ LabVIEW
- LabVIEW Base: $528/ปี
- ทดสอบ เวิร์กโฟลว์ มาตรฐาน: $1,995
- ทดลองใช้ Workflow Pro: $3,995/ปี
คะแนนและรีวิว LabVIEW
- G2: 4. 3/5 (180+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
8. ฟิวชั่น 360
Autodesk's Fusion 360 เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์ CAD 3D สำหรับการออกแบบและผลิตสินค้า. นี่คือเครื่องมือการモデลลิ่ง 3D ที่จริงจัง ดังนั้นจึงเหมาะที่สุดสำหรับทีมออกแบบอุตสาหกรรมและการผลิต.
Fusion 360 ช่วยให้สามารถปรับปรุงกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้โดยการผสานการทำงานร่วมกันและกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ไว้ในแพลตฟอร์มออนไลน์เพียงแห่งเดียว ใช้ซอฟต์แวร์นี้เพื่อทดสอบการออกแบบของคุณในสภาพแวดล้อมดิจิทัลและปรับแต่งก่อนที่จะดำเนินการสร้างต้นแบบทางกายภาพที่มีค่าใช้จ่ายสูง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Fusion 360
- ประหยัดเวลาและทรัพยากรด้วยกระบวนการทำงานอัตโนมัติของ Fusion 360
- ร่วมมือในการออกแบบ CAD แบบเรียลไทม์
- ใช้การออกแบบเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างแบบที่พร้อมสำหรับการผลิตในโรงงาน
- จำลองการออกแบบ 3 มิติในสภาพแวดล้อมการทดสอบดิจิทัล
ข้อจำกัดของ Fusion 360
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า Fusion 360 ขาดบริการลูกค้าและการสนับสนุนทางเทคนิค
- ผู้ใช้รายอื่นกล่าวว่าซอฟต์แวร์ CAD นี้มีความเป็นเทคนิคสูงและสร้างความสับสนให้กับผู้เริ่มต้น
ราคาของ Fusion 360
- 545 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
Fusion 360 คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (420+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 220 รายการ)
9. Adobe Creative Cloud
ไม่ว่าจะเป็น Photoshop, Acrobat Pro หรือ Lightroom คุณอาจเคยใช้ผลิตภัณฑ์ของ Adobe มาก่อน Adobe Creative Cloud คือชุดแอปพลิเคชันสร้างสรรค์มากกว่า20 รายการที่ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใช้เพื่อสร้างกราฟิก ภาพที่สร้างด้วย AI และวิดีโอที่ดึงดูดสายตา
ชุดโปรแกรมของ Adobe ไม่ได้มีความเทคนิคมากเท่ากับเครื่องมือออกแบบผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในรายการ 10 อันดับแรกของเรา แต่ด้วยความง่ายในการใช้งานทำให้เหมาะสำหรับทีมในเกือบทุกประเภทของธุรกิจ รวมถึงสตาร์ทอัพด้วย ไม่เพียงแต่มีเครื่องมือออกแบบเท่านั้น แต่ยังให้คุณเข้าถึงเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ไลบรารีองค์ประกอบแบรนด์ และบทช่วยสอนที่เป็นประโยชน์อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adobe Creative Cloud
- ออกแบบ UX แบบจำลองในเวลาจริงกับทีมของคุณ
- สร้างภาพ, ฟอนต์, กราฟิก, และไอคอนของคุณเอง
- Adobe Dimension สร้างแบบจำลอง 3 มิติแบบโต้ตอบสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ใช้ Adobe Capture เพื่อเปลี่ยนสมาร์ทโฟนของคุณให้กลายเป็นซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ทุกที่ทุกเวลา
ข้อจำกัดของ Adobe Creative Cloud
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับการอนุญาตและการบริการลูกค้า
- โปรแกรมเหล่านี้เป็นโปรแกรมขนาดใหญ่ที่ทำงานบนคลาวด์ ดังนั้นการเกิดข้อขัดข้องจึงไม่ใช่เรื่องแปลก
ราคาของ Adobe Creative Cloud
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Adobe Creative Cloud
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 35,700+)
- Capterra: 4. 7/5 (7,160+ รีวิว)
10. InVision
InVision Prototype คือซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องเขียนโค้ด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างประสบการณ์ออนไลน์ที่น่าดึงดูด ทีมออกแบบของคุณสามารถแสดงความคิดเห็นและแท็กกันและกันภายในต้นแบบได้อย่างง่ายดาย เพื่อการทำงานร่วมกันที่ราบรื่น ซึ่งทำให้เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค ✨
หากคุณกำลังใช้ Sketch อยู่แล้ว InVision สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือออกแบบนี้ได้อย่างไร้รอยต่อ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างงานออกแบบของคุณเองใน Sketch และแปลงทุกอย่างให้เป็นต้นแบบที่ใช้งานได้จริงด้วย InVision
คุณสมบัติเด่นของ InVision
- ใช้แผนที่ความร้อนของ InVision เพื่อระบุจุดสนใจในดีไซน์ของคุณ
- สร้างสำหรับทุกอุปกรณ์ด้วยการออกแบบที่ตอบสนองของ InVision
- แชร์สินทรัพย์ระหว่างสมาชิกในทีมได้อย่างง่ายดายแบบเรียลไทม์
- ปรับแต่งแบบร่างหรือเปลี่ยนสีในไม่กี่คลิก
ข้อจำกัดของ InVision
- ในขณะที่การผสานรวมกับ Sketch นั้นเจ๋ง แต่ผู้ใช้บางคนต้องการให้ InVision มีปลั๊กอินเพิ่มเติม
- ผู้ใช้รายอื่นกล่าวว่าพวกเขามีปัญหาในการฝังสินทรัพย์ InVision ลงในซอฟต์แวร์อื่น
ราคาของ InVision
- ฟรี
- ข้อดี: $7.95/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ InVision
- G2: 4. 4/5 (670+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (730+ รีวิว)
ผสานการจัดการผลิตภัณฑ์เข้ากับเครื่องมือออกแบบของคุณ
ลูกค้าของคุณ (รวมถึงเจ้านายของคุณ) คาดหวังมากขึ้นจากนักออกแบบผลิตภัณฑ์มากกว่าที่เคยเป็นมา คุณต้องการทุกข้อได้เปรียบที่คุณสามารถหาได้เพื่อสร้างผลงานคุณภาพภายใต้กรอบเวลาที่จำกัด หากคุณยังไม่มี ให้หาซอฟต์แวร์ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อจัดการความคิดใหญ่ ๆ ของทีมคุณ การสื่อสาร การออกแบบ และอื่น ๆ ?
แม้ว่าเครื่องมือสร้างแบบจำลองผลิตภัณฑ์จะช่วยให้คุณไปได้ไกล แต่การใช้เครื่องมือแบบบูรณาการอย่าง ClickUp จะช่วยให้คุณนำเครื่องมือและงานทั้งหมดที่ต้องการมาไว้ในแพลตฟอร์มเดียวกันได้ ใช้ประโยชน์จาก AI และระบบอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาด้วยเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและมีฟีเจอร์ครบครันนี้ ซึ่งทำให้การออกแบบผลิตภัณฑ์—กล้าพูดเลยว่า—สนุก!
