10 แอปสร้างสรรค์ที่ดีที่สุดในปี 2025 (ฟรีและเสียเงิน)

คุณเคยรู้สึกไหมว่าความคิดของคุณหมดไปเมื่อคุณต้องการมันมากที่สุด? ก่อนการนำเสนอครั้งใหญ่หรือก่อนกำหนดส่งโปรเจ็กต์.
คุณไม่ได้อยู่คนเดียว
พวกเราส่วนใหญ่ได้รับไอเดียที่ดีที่สุดในเวลาที่ไม่คาดคิดที่สุด—ขณะอาบน้ำ ขณะเดินทางกลับจากที่ทำงาน หรือระหว่างการสนทนากับเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน เรามักจะบันทึกไอเดียเหล่านี้แบบสุ่ม เช่น ข้อความหรือบันทึกถึงตัวเอง โน้ตแปะ หรือคาดหวังว่าจะนึกออกในภายหลัง
อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณต้องการไอเดีย มันรู้สึกเหมือนกับการขยับภูเขาเพื่อค้นหา นั่นคือจุดที่แอปสร้างสรรค์เข้ามาช่วย นำเสนอวิธีแก้ปัญหาในการคิดไอเดีย ติดตามไอเดียทั้งหมด และเรียกใช้ได้ทันทีที่ต้องการ
แอปพลิเคชันสร้างสรรค์คืออะไร?
แอปพลิเคชันสร้างสรรค์คือโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คุณคิดอย่างเป็นระบบ จัดเก็บ และดึงแนวคิดของคุณออกมาใช้ คุณสามารถนำแนวคิดเหล่านี้มาใช้เมื่อเผชิญกับภาวะหมดไฟสร้างสรรค์ หรือเมื่อต้องการไอเดียหรือแรงบันดาลใจสำหรับโครงการต่าง ๆ
กระบวนการสร้างสรรค์นั้นไม่ได้ตรงไปตรงมาเลย คุณต้องการความช่วยเหลือทุกอย่างที่คุณจะได้รับ
สถานการณ์ที่ 1: คุณกำลังเผชิญกับอาการหน้าเปล่าหรือภาวะตันทางความคิด—ขาดแรงบันดาลใจและไม่สามารถปล่อยให้ความคิดสร้างสรรค์ไหลออกมาได้
แนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้: ตอบคำถามหรือใช้แม่แบบที่เหมาะสมที่สุดกับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ วิธีนี้จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วและเป็นจุดเริ่มต้นในการกระตุ้นกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณ
คุณจะเห็นในบทความว่าแอปต่างๆ มีวิธีการที่แตกต่างกันในการใช้คำกระตุ้น (รวมถึงสำรับไพ่ด้วย!)
สถานการณ์ที่ 2: คุณดำเนินโครงการไปแล้ว 50% และคุณประสบปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการต่อไป นี่เป็นทั้งความท้าทายด้านความคิดสร้างสรรค์และการปฏิบัติ
คุณควรมีตัวอย่างโครงการในลักษณะนี้ที่เคยทำมาก่อนและวิธีการดำเนินงานที่สำเร็จแล้ว เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณ
วิธีแก้ไขที่เป็นไปได้: ไฟล์สไวป์ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง
ตามประเพณี ไฟล์สไวป์ คือการรวบรวมโฆษณาและจดหมายขายที่ประสบความสำเร็จ. นักเขียนโฆษณาและผู้อำนวยการสร้างสรรค์มีไฟล์สไวป์ของโฆษณาที่พวกเขาชื่นชอบไว้เพื่อกลับมาใช้เมื่อใดก็ตามที่พวกเขาต้องการแรงบันดาลใจ.
วันนี้, แอปพลิเคชันมีมากมายในหลากหลายสาขา:
- นักเขียนสามารถมีคอลเลกชันของบันทึกจากหนังสือของนักเขียนที่พวกเขาชื่นชอบ
- นักการตลาดทางอีเมลสามารถมีคอลเลกชันของอีเมลที่พวกเขาชื่นชอบ
- นักเขียนบล็อกสามารถเก็บรักษาหัวข้อที่ดีที่สุดไว้ได้
- นักออกแบบสามารถบันทึกภาพหรือรูปถ่ายเพื่อใช้และอ้างอิงได้ทุกเมื่อ
- วิศวกรซอฟต์แวร์สามารถมีบล็อกโค้ดจากวิศวกรคนอื่นที่พวกเขาชื่นชมได้
คุณควรมองหาอะไรในแอปสร้างสรรค์?
การค้นหาแอปที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณจะช่วยให้คุณมีแหล่งสนับสนุนด้านความคิดสร้างสรรค์ที่จำเป็น และไม่มีวันหมดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกแอปสร้างสรรค์ที่ใช่สำหรับคุณ
✅ ใช้งานง่าย
แอปสร้างสรรค์ต้องใช้งานง่ายสำหรับคนทุกวัยและทุกพื้นหลัง มองหาแอปที่มี UI ง่าย ๆ เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
✅ ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้
แอปสร้างสรรค์ต้องมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับสไตล์การทำงานของคุณได้ ตัวอย่างเช่น ไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลหรือทีมขนาดเล็ก แอปสร้างสรรค์ควรสามารถปรับตัวให้เข้ากับกระบวนการทำงานปัจจุบันของคุณและชุดเครื่องมือของคุณได้อย่างราบรื่น
✅ ร่วมมือกัน
หากคุณกำลังทำงานเป็นทีม แอปควรให้คุณสามารถทำงานร่วมกันภายในแพลตฟอร์มได้เพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่ติดตั้งไว้ในตัวช่วยลดความจำเป็นในการติดตามผลทางอีเมลหรือแพลตฟอร์มการสื่อสาร ซึ่งมักนำไปสู่การสูญเสียไอเดีย
✅ ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
อย่าปล่อยให้ไอเดียหนึ่งครอบงำเวลาทั้งหมดของคุณ มองหาแอปสร้างสรรค์ที่มีตัวติดตามโครงการแบบเรียลไทม์เพื่อช่วยให้คุณทำงานตามกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งนี้สำคัญอย่างยิ่งหากคุณกำลังจัดการกับหลายโครงการพร้อมกัน
10 แอปสร้างสรรค์ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
หลังจากได้ทดลองใช้แอปสร้างสรรค์หลายตัว เราได้คัดเลือกแอปที่ดีที่สุด 10 ตัว
1. คลิกอัพ
ClickUp เป็นหนึ่งในแอปสร้างสรรค์ที่ดีที่สุดที่มีฟีเจอร์ช่วยให้บุคคลและทีมสร้างสรรค์คิด ระดมสมอง และปรับปรุงแนวคิดของพวกเขาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แม้ว่าความคิดอาจกลายเป็นแก่นของการคิดของคุณ—มันจำเป็นต้องแปลเป็นสิ่งที่มีความหมาย
นี่คือจุดที่ ClickUp โดดเด่น คุณสามารถเปลี่ยนความคิดของคุณให้เป็นโครงการ แบ่งย่อยเป็นงานเล็ก ๆ ติดตามความคืบหน้า และทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้ เพื่อให้ความคิดของคุณไม่จบลงเพียงแค่เป็นความคิด
หนึ่งในคุณสมบัติที่คุณจะชื่นชอบในการใช้งานคือClickUp Whiteboard มันให้พื้นที่ว่างที่สมบูรณ์แบบสำหรับการระดมความคิดอย่างสร้างสรรค์และเปลี่ยนให้เป็นรายการงานที่สามารถมอบหมายได้ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการสร้างบอร์ดอารมณ์อีกด้วย
Clickup ยังช่วยให้คุณสร้างการเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดหลาย ๆ อย่างและสร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเองบนแดชบอร์ดเพื่อเริ่มทำงานกับแนวคิดเหล่านั้นได้ClickUp Mind Mapsเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่ทรงพลังที่สุดสำหรับการเชื่อมโยงแนวคิดต่าง ๆ เข้าด้วยกัน!
คุณสามารถดาวน์โหลด ClickUp ได้บนอุปกรณ์หรือแพลตฟอร์มใดก็ได้ แอปนี้มีเวอร์ชันเดสก์ท็อปสำหรับ MacOS และ Windows, แอปมือถือสำหรับ iPhone และ Android, ส่วนขยาย Chrome และส่วนเสริมอีเมล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แผนผังความคิด: ระบุและแสดงภาพแนวคิดหรือภารกิจต่าง ๆ ระหว่างการระดมสมอง
- การทำงานร่วมกันของทีมแบบเรียลไทม์: ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้อย่างรวดเร็วผ่านการแชทและแสดงความคิดเห็น
- ClickUp AI: สร้างบรีฟการออกแบบ, เส้นทางการใช้งานของผู้ใช้, บรีฟสร้างสรรค์ และอื่น ๆ ด้วยความช่วยเหลือของ AI เพื่อประหยัดเวลาและความพยายาม
- การจัดการโครงการ: เพิ่มไทม์ไลน์, มอบหมายงาน, ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่งคำขอเปลี่ยนแปลง, แสดงไทม์ไลน์ในรูปแบบที่ชัดเจน, และติดตามความคืบหน้าของโครงการสร้างสรรค์บนแดชบอร์ดเดียวเพื่อระบุอุปสรรค
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp เวอร์ชันมือถือยังไม่มีฟีเจอร์ทั้งหมดเหมือนกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- การผสานการทำงานกับ Slack ต้องการการปรับปรุง
ราคาของ ClickUp
ClickUp มีแผนราคา 5 แบบที่เหมาะกับทุกทีมสร้างสรรค์:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. เบรนสปาร์คเกอร์
Brainsparker เป็นแอปสร้างสรรค์ที่ใช้เทคนิคการโค้ชขั้นสูงและหลักการทางประสาทวิทยา แอปนี้สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ผ่านชุดการ์ด หลักสูตร และการฝึกอบรมขั้นสูง ทำให้เหมาะสำหรับทุกกลุ่มอายุ
แอปนี้มีอินเทอร์เฟซแบบโต้ตอบที่ช่วยให้คุณเริ่มต้นกระบวนการสร้างสรรค์ได้อย่างง่ายดาย เพียงเลือกการ์ดที่ให้โจทย์หรือแรงบันดาลใจ คุณสามารถใช้โจทย์เหล่านี้เพื่อสะท้อนถึงเส้นทางความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาไอเดียใหม่ ๆ และก้าวข้ามอุปสรรคต่าง ๆ ได้
Brainsparker นำเสนอเด็คฟรีและพรีเมียมหลากหลาย พร้อมคำคมสร้างแรงบันดาลใจ ภาพ และความคิด
คุณสมบัติเด่นของ Brainsparker
- สำรับไพ่: มากกว่า 25 สำรับไพ่เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของคุณ เช่น คำถามสำหรับการโค้ช คำกระตุ้น คำคม ข้อความกระตุ้นการกระทำ และรูปภาพ
- หลักสูตรย่อย:เทคนิคการคิดสร้างสรรค์และการระดมสมองเพื่อช่วยให้คุณฝึกฝนกล้ามเนื้อความคิดสร้างสรรค์ของคุณ
- การแจ้งเตือนแรงบันดาลใจประจำวันและวิดเจ็ตหน้าจอหลัก: รับแรงบันดาลใจประจำวันของคุณผ่านการแจ้งเตือนอัตโนมัติที่อิงตามชุดการ์ดที่คุณเลือก
ข้อจำกัดของ Brainsparker
- การหาสำรับไพ่สำหรับโปรเจกต์สร้างสรรค์เฉพาะทางอาจเป็นเรื่องยาก
- ไม่มีแอปพลิเคชันสำหรับเดสก์ท็อปหรือแอนดรอยด์ให้บริการ
ราคาของ Brainsparker
- ฟรีตลอดไป พร้อมสำรับไพ่จำนวนจำกัด
- แผนพรีเมียม – บัตร VIP: $9. 6/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Brainsparker
- App Store: 4. 6/5 (151 รีวิว)
3. MindMeister
MindMeister เป็นซอฟต์แวร์แผนผังความคิดเชิงสร้างสรรค์ ช่วยคุณเชื่อมโยงความคิดและแนวคิดต่าง ๆ ด้วยการสร้างแผนผังหรือแผนภูมิตามรูปแบบที่คุณต้องการ
กำลังเผชิญกับภาวะตันทางความคิดอยู่หรือไม่? แผนผังความคิดช่วยให้คุณมองเห็นแนวคิดของคุณและขั้นตอนถัดไปที่จะทำให้มันเกิดขึ้นจริง
โปรแกรมแก้ไขในตัวเหมาะสำหรับบุคคลและทีมที่มีความคิดสร้างสรรค์ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระดมความคิด การจัดระเบียบวาระการประชุม การจดบันทึก และการวางแผนโครงการ
คุณสมบัติเด่นของ MindMeister
- รูปแบบแผนที่แบบผสมผสาน: บันทึกไอเดียสร้างสรรค์ในสามรูปแบบแผนที่—มุมมองแผนภูมิความคิด, แผนผังองค์กร, หรือรายการ ซึ่งคุณสามารถใช้บนผืนผ้าใบเดียวได้
- เทมเพลต: สำรวจเทมเพลตแผนผังความคิดที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการสร้างสรรค์ของคุณ
- การเชื่อมโยง: สร้างและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหัวข้อใด ๆ สองหัวข้อในแผนผังความคิด และทำเครื่องหมายจุดเริ่มต้นหรือจุดสิ้นสุดด้วยเส้นเชื่อมโยงที่สามารถปรับแต่งได้
- บันทึกที่ขยายได้: เพิ่มบริบทเพิ่มเติมให้กับหัวข้อที่เชื่อมโยงและไฟล์แนบ เช่น เอกสาร ลิงก์ ฯลฯ
ข้อจำกัดของ MindMeister
- แอปฟรีจำกัดให้คุณสร้างแผนผังความคิดได้เพียงสามแผน
ราคาของ MindMeister
- ฟรี แผนพื้นฐาน
- ส่วนตัว: $3. 5/เดือน
- ข้อดี: $5. 5/เดือน
- ธุรกิจ: $8. 5/เดือน
การให้คะแนนและรีวิว MindMeister
- G2: 4. 3/5 (31 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (279 รีวิว)
4. SimpleMind
SimpleMind เป็นเครื่องมือสร้างแผนผังความคิดที่ยอดเยี่ยมอีกตัวหนึ่งสำหรับผู้สร้างสรรค์ในการมองเห็นและจัดระเบียบความคิดและงานต่างๆ
แอปสร้างสรรค์นี้มุ่งเน้นช่วยให้คุณคิดผ่านไอเดียทีละขั้นตอน แผนผังความคิดที่สร้างขึ้นบนแดชบอร์ดสามารถทำหน้าที่เป็นกระบวนการที่ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์เพื่อดำเนินการตามแผนหรือโครงการ
ตัวอย่างเช่น หากคุณวางแผนที่จะออกแบบเว็บไซต์ใหม่ คุณสามารถสร้างระดับความสัมพันธ์ที่แตกต่างกันตามภารกิจที่ต้องทำให้เสร็จก่อน ระหว่าง และหลังโครงการ ภารกิจเหล่านี้รวมถึงการออกแบบ การพัฒนา การเขียนเนื้อหา และงานย่อยเช่น การสรุปงาน การวิจัย การร่างโครงร่าง การร่างฉบับแรก เป็นต้น
SimpleMind ยังเป็นที่รู้จักในการใช้สีที่แตกต่างกันสำหรับเส้นเชื่อมโยงเพื่อช่วยในการจดจำความจำ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SimpleMind
- การคิดแบบแผนผังความคิดเชิงสัญชาตญาณ: จดบันทึกแนวคิดและเชื่อมโยงจุดต่างๆ สำหรับงานที่เกิดจากแต่ละหัวข้อ
- การจัดวางแบบอิสระและการจัดวางอัตโนมัติ: ใช้การจัดวางแบบอิสระเพื่อวางหัวข้อได้ทุกที่บนผืนผ้าใบหรือใช้การจัดวางอัตโนมัติสำหรับการระดมความคิดที่มีโครงสร้าง
- สไตล์ชีตและรายละเอียด: ปรับแต่งแผนผังความคิดของคุณด้วยสี เส้น องค์ประกอบการออกแบบ และอื่นๆ ที่สามารถปรับแต่งได้
- ไฟล์แนบ: เพิ่มรูปภาพ ไอคอน ป้ายกำกับ กล่องกาเครื่องหมาย และอื่นๆ เพื่อเพิ่มบริบท
ข้อจำกัดของ SimpleMind
- ไม่มีข้อเสียที่สังเกตได้
ราคาของ SimpleMind
- แผน ฟรี
- รุ่นทดลอง: ฟรี 30 วัน
- รุ่นโปร (ผู้ใช้เดียว): 53 ดอลลาร์
SimpleMind คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (7 รีวิว)
- App Store: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
5. Lucidchart
Lucidchart ช่วยรวบรวมความคิดและผู้คนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมและผลผลิตให้สูงสุดผ่านการใช้สัญญาณภาพ
นี่คือพื้นที่ทำงานเชิงภาพบนระบบคลาวด์ ช่วยให้ผู้สร้างสรรค์สามารถสร้างแผนผังที่สมบูรณ์ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูล คุณสามารถเชื่อมโยงองค์ประกอบข้อมูล เช่น การสนทนา ผู้คน แอปพลิเคชัน และกระบวนการ เพื่อสร้างแผนผังแบบกำหนดเองที่เข้าใจง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Lucidchart
- เทมเพลต: คลังเทมเพลตขนาดใหญ่สำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่สามารถแก้ไขให้เหมาะกับความต้องการในการทำงานของคุณ
- การร่วมมือผ่านไวท์บอร์ด: ผืนผ้าใบไวท์บอร์ดเสมือนจริงสำหรับการระดมความคิดและการทำงานร่วมกันของทีมเกี่ยวกับแนวคิดโครงการ
- ประวัติการแก้ไข: บันทึกการตรวจสอบอย่างละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับไวท์บอร์ด เอกสาร และแผนผัง
- การนำเสนอข้อมูล: คุณสมบัติการนำเสนอข้อมูลอัตโนมัติ เช่น แผนผังองค์กร, กล่องอัจฉริยะ, การเชื่อมโยงข้อมูล, โน้ตติดหน้าจอ, รูปร่างแบบไดนามิก และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Lucidchart
- ผู้เริ่มต้นจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดแผนภูมิให้ถูกต้องโดยการลองผิดลองถูก
- เวอร์ชันฟรีมีข้อจำกัดด้านผู้ใช้ พื้นที่จัดเก็บ และฟีเจอร์
ราคาของ Lucidchart
- แผนฟรี
- บุคคล: $7. 95/เดือน
- ทีม: $9/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนและรีวิว Lucidchart
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (1,900+ รีวิว)
6. Coffivity
หากคุณรู้สึกสร้างสรรค์ได้ดีที่สุดเมื่ออยู่ในบรรยากาศสบายๆ ลองใช้ Coffitivity ดูสิ แอปนี้พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยที่ชี้ให้เห็นว่าเสียงรบกวนเบาๆ และการถูกรบกวนเล็กน้อยสามารถกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของคุณได้
Coffitivity สร้างบรรยากาศเสียงรอบข้างของมหาวิทยาลัย, เลานจ์, และคาเฟ่ขึ้นมาใหม่เพื่อให้การทำงานทางไกลสนุกสนานและมีประสิทธิภาพ มอบสภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์ให้กับคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Coffitivity
- ใช้งานง่าย: ฟังก์ชันการทำงานที่เรียบง่ายของแอปทำให้เริ่มต้นใช้งานได้ง่าย
- ห้องสมุดเสียง: ห้องสมุดของเสียงบรรยากาศที่จำลองสภาพแวดล้อมของคาเฟ่
ข้อจำกัดของ Coffitivity
- เสียงที่จำกัด
- เสียงเพิ่มเติมมีค่าธรรมเนียมพรีเมียม $9
- แอปของ Coffitivity มีพื้นฐานมาจากแนวคิดเฉพาะกลุ่มที่เน้นการใช้เสียงรบกวน และอาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน
ราคาของ Coffitivity
- แผน ฟรี
- พรีเมียม: 9 ดอลลาร์/ปี
คะแนนและรีวิวของ Coffitivity
- ไม่พร้อมใช้งาน
7. มิโร
Miro เป็นพื้นที่ทำงานเชิงภาพที่ช่วยให้คุณนำแนวคิดและกระบวนการต่าง ๆ มาสู่ชีวิตผ่านการสร้างแผนผัง การออกแบบโครงร่าง การเขียนบนกระดานไวท์บอร์ด การทำแผนที่ความคิด และเครื่องมือเชิงภาพอื่น ๆ
ด้วยเทมเพลตของ Miroverse คุณสามารถวางแผนเส้นทางการเดินทางของลูกค้าและตั้งค่าบอร์ดการคิดเชิงออกแบบได้ในไม่กี่นาที
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- การสร้างแผนภาพและการทำแผนผังกระบวนการ: สร้างแผนผังงานและแผนที่การเดินทางที่ง่ายและรวดเร็วด้วยการจัดรูปแบบที่ปรับแต่งได้และคลังรูปทรงและตัวเชื่อมต่อที่หลากหลาย
- การนำเสนอเนื้อหาและข้อมูล: รวบรวมเอกสาร, แบบร่าง, ผลการสำรวจ, วิดีโอ, และข้อมูลแบบเรียลไทม์ไว้ในแดชบอร์ดเดียวเพื่อการร่วมมือที่ง่ายดาย
- Miro assist: แผนผังความคิด, แผนภาพ, โค้ด และสรุปเนื้อหาอย่างชาญฉลาดจากโน้ตติดหลายรายการโดยอัตโนมัติ
- การจัดการโครงการด้วยภาพ: ติดตามงานข้ามโครงการในกระดานคัมบังที่ยืดหยุ่นและพลวัต
ข้อจำกัดของ Miro
- Miro อาจทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกท่วมท้นได้ แม้ว่าจะมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายก็ตาม
- มีผู้ใช้เพียงไม่กี่รายที่ประสบปัญหาด้านประสิทธิภาพและการจัดรูปแบบในการอัปโหลดรูปภาพ
- ไม่มีการผสานรวมกับชุดโปรแกรมของ Microsoft และ Google
ราคาของ Miro
- แผนฟรี
- เริ่มต้น: $8/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $16/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนและรีวิวของมิโร
- G2: 4. 8/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,300+ รีวิว)
8. ความมีชื่อเสียง
Notability เป็นแอปสร้างสรรค์ที่ช่วยขจัดความจำเป็นในการบันทึกไอเดียและรูปภาพ รวมถึงการถ่ายภาพหน้าจอในที่ต่าง ๆ เมื่อแรงบันดาลใจเกิดขึ้น
แอปนี้มีเครื่องมือสำหรับการจดบันทึกแบบภาพด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย ช่วยให้คุณบันทึก บันทึกเสียง และแชร์บันทึกของคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถขีดเขียนไอเดีย จดบันทึก วาดภาพอ้างอิง และอื่นๆ เพื่อสร้างสตอรี่บอร์ดได้อีกด้วย
แอปพร้อมให้ดาวน์โหลดบน Mac, iPhone และ iPad
คุณสมบัติเด่นของ Notability
- แบบร่างกระดาษ: ใช้แบบร่างและพื้นหลังที่แตกต่างกันสำหรับการจดบันทึก
- เครื่องมือมัลติมีเดีย: เลือกเครื่องมือเช่น ดินสอ, ปากกาเน้นข้อความ, ข้อความ, และเสียง เพื่อแยกความคิดและบันทึก
- องค์กร: จัดระเบียบบันทึกด้วยหัวข้อและตัวแบ่งที่สามารถปรับแต่งได้
- โหมดการนำเสนอ: นำเสนอไอเดียแบบเต็มหน้าจอโดยไม่ให้แถบเครื่องมือรบกวน
- แกลเลอรีความโดดเด่น: ค้นหาหรือแบ่งปันบันทึกของคุณกับผู้ใช้รายอื่นในชุมชนปิด
- บันทึกและเล่นซ้ำ: บันทึกเสียงเพื่อจับความคิดและซิงค์กับบันทึกโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดด้านความมีชื่อเสียง
- มีสติกเกอร์ให้เลือกจำกัดสำหรับบันทึก
- เวอร์ชันฟรีให้บริการจำนวนการแก้ไขจำกัดต่อเดือน
- ไม่รองรับอุปกรณ์ Android
การกำหนดราคาตามความมีชื่อเสียง
- ใช้ฟรีพร้อมการซื้อในแอป
การจัดอันดับความสำคัญและความคิดเห็น
- G2: 4. 6/5 (41 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (36 รีวิว)
9. Tayasui Sketches
Tayasui Sketches มอบเครื่องมือดิจิทัลสำหรับศิลปินและนักออกแบบเพื่อประสบการณ์การวาดภาพที่สมจริง
แอปสร้างสรรค์นี้มอบความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติให้กับภาพวาดและภาพเขียนด้วยการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ อย่างเช่น แรงกดของดินสอ ความเร็ว ทิศทาง และการเอียง
คุณสมบัติของ Tayasui Sketches
- ตัวอย่างการวาด: แปรงมากกว่า 100 แบบที่ปรับให้เข้ากับการสัมผัสของ Apple Pencil
- แปรงสีน้ำ: ลายเส้นและเอฟเฟกต์สีน้ำที่สมจริง
- ไลบรารีสี: ไลบรารีสีที่ครอบคลุมและสามารถผสมสีสองสีหรือมากกว่าได้
ข้อจำกัดของ Tayasui Sketches
- เวอร์ชันฟรีมีฟีเจอร์จำกัด
- เวอร์ชันเดสก์ท็อปสามารถเข้าถึงได้เฉพาะบน MacOS เท่านั้น
- แผนมาตรฐานอาจมีราคาแพงสำหรับนักออกแบบมือใหม่และนักเรียน
- เหมาะที่สุดสำหรับนักออกแบบที่มีความคิดสร้างสรรค์
ราคาของ Tayasui Sketches
- เวอร์ชันฟรีเมียม
- มาตรฐาน: 12 ดอลลาร์/เดือน
- ใบอนุญาตสำหรับ Mac เท่านั้น: $120 – ซื้อครั้งเดียว
- ธุรกิจ: 240 ดอลลาร์/ปี
คะแนนและรีวิวของ Tayasui Sketches
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (700+ รีวิว)
10. ภัณฑารักษ์
"Curator เป็นแอปสร้างสรรค์ที่มีคุณสมบัติครบครัน ช่วยให้คุณรวบรวม จัดระเบียบ และนำเสนอไอเดียอย่างเป็นระบบ แอปนี้สามารถแทนที่แพลตฟอร์มเช่น Pinterest, Evernote, และ Instagram ได้ โดยทำหน้าที่เป็นคลังเก็บข้อมูลของไอเดียทั้งหมดของคุณ"
แอปสร้างสรรค์ยังมีคุณสมบัติที่ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของภัณฑารักษ์
- ง่ายต่อการรวบรวม: จดบันทึกในรูปแบบของลิงก์เว็บไซต์, รูปภาพ, ข้อความ, หรือภาพร่างคร่าว ๆ
- การจัดระเบียบความคิด: ลากและวางความคิดลงในหมวดหมู่เพื่อการจัดระเบียบที่ดีขึ้น
- การนำเสนอ: เลื่อนดูบันทึกได้อย่างง่ายดายในโหมดเต็มหน้าจอเพื่อการนำเสนอทันที
- แชร์และร่วมมือ: ส่งสตอรี่บอร์ดผ่านอีเมลหรือร่วมมือโดยเชิญสมาชิกทีมเข้าร่วมแคนวาสของคุณ
ข้อจำกัดของผู้ดูแล
- ขาดการอัปเดตคู่มือการใช้งานบนเว็บไซต์
- แอปนี้จำกัดการใช้งานเฉพาะผู้ใช้ iPhone หรือ iPad เท่านั้น
ราคาสำหรับผู้ดูแล
- แผนฟรี
- พรีเมียม (รายบุคคล): $4. 99/เดือน
- พรีเมียม (ธุรกิจ): ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนและรีวิวจากภัณฑารักษ์
- App Store: 4/5 (12 รีวิว)
นำความคิดของคุณมาสู่ชีวิตด้วยแอปสร้างสรรค์ที่ดีที่สุด
ช่วงเวลาแห่งแรงบันดาลใจ เปลวไฟแห่งความคิด ความคิดใหม่ที่เกิดขึ้น—เหล่านี้คือประสบการณ์ที่มอบความสุขและความสมบูรณ์ให้กับเรา และการเปลี่ยนแปลงหรือการเติบโตที่สำคัญใดๆ ก็เริ่มต้นจากความคิดเล็กๆ ไม่ว่าจะในธุรกิจหรือชีวิตส่วนตัวของเรา
ความคิดสร้างสรรค์ต้องการการส่งเสริม การดูแล และความเอาใจใส่ แอปพลิเคชันสร้างสรรค์ทำหน้าที่นี้ได้อย่างดี
เลือกสิ่งหนึ่งที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ, เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ, และทำงานได้ดีกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่แล้ว. และให้แน่ใจว่าความคิดของคุณกลายเป็นสิ่งที่มีความหมาย.
นั่นคือจุดที่ ClickUp ชนะ
ClickUp ช่วยให้คุณสามารถและทีมของคุณสามารถจับความคิดได้ในเวลาจริง และสร้างคลังความคิดสร้างสรรค์ที่คุณสามารถนำมาใช้ได้. จากนั้น จากขั้นตอนการคิดค้นความคิด ไปจนถึงการสร้างสรรค์ความคิด ไปจนถึงการดำเนินการ และไปจนถึงการวัดผลลัพธ์—คุณสามารถทำได้ทุกอย่างกับ ClickUp.
อยากรู้ไหมว่าทำไมทีมสร้างสรรค์ถึงเลือกใช้ ClickUp?สมัครบัญชีฟรีวันนี้และลองใช้แอปสร้างสรรค์นี้ดู!