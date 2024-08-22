ขั้นตอนการคิดเชิงออกแบบ & ตัวอย่าง 2025

งานมากมายถูกทุ่มเทลงไปในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ทุกวัน ตั้งแต่โลโก้เรียบง่ายที่สื่อถึงแบรนด์ของเรา ไปจนถึงการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ซับซ้อนและแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์กระบวนการออกแบบนั้นมีความซับซ้อนมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหา สร้างผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าจะชื่นชอบ และนำออกสู่ตลาดได้เร็วกว่าคู่แข่ง
ไม่ว่าคุณจะบริหารทีมออกแบบ ทำงานเป็นนักออกแบบ หรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมนักออกแบบ การปรับปรุงกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณเป็นสิ่งสำคัญกระบวนการออกแบบที่พัฒนาอย่างดีช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันและลดปัญหาภาระงานและทรัพยากร
แต่การคิดหาวิธีสร้างหรือปรับปรุงกระบวนการคิดเชิงออกแบบอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย ประการแรก แนวคิดนี้อาจดูคลุมเครือหรือซับซ้อน บางทีคุณอาจไม่เคยเห็นตัวอย่างจริงที่แสดงให้เห็นว่ามันถูกนำไปใช้อย่างไร
ไม่ว่าปัญหาของคุณจะเป็นอะไร คู่มือนี้จะพาคุณไปปรับปรุงกระบวนการออกแบบของคุณให้ดีขึ้น เราจะเริ่มต้นด้วยการชี้แจงว่ากระบวนการนี้คืออะไร และจากนั้นเราจะแบ่งปันตัวอย่างที่ละเอียด
ถัดไป คุณจะพบรายละเอียดของขั้นตอนกระบวนการออกแบบ เพื่อให้คุณสามารถสร้างกระบวนการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับบริษัทของคุณ 🙌
กระบวนการออกแบบคืออะไร?
กระบวนการออกแบบคือวิธีการสร้างสรรค์ที่นำปัญหาหรือแนวคิดที่ซับซ้อนมาแยกย่อยออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ โดยทำงานย้อนกลับจากผลลัพธ์ที่ต้องการ วิธีนี้แตกต่างจากแนวทางการแก้ปัญหาทั่วไปที่คุณพิจารณาปัญหาและสร้างวิธีแก้ไขขึ้นมา 💪
แทนที่จะเป็นเช่นนั้น กระบวนการคิดเชิงออกแบบจะส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม มันเหมาะสำหรับโครงการและปัญหาที่ไม่มีวิธีแก้ปัญหาที่พิสูจน์แล้วเพียงวิธีเดียว มันไม่ใช่กระบวนการที่เป็นเส้นตรง แต่เป็นวิธีการแบบวนซ้ำที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณสามารถก้าวไปข้างหน้าและย้อนกลับระหว่างขั้นตอนต่างๆ ตามความจำเป็น
นอกจากนี้ยังไม่มีขั้นตอนเฉพาะที่เหมาะกับทุกอุตสาหกรรมหรือทุกสถานการณ์ กระบวนการนี้สามารถปรับแต่งได้เพื่อให้ทีมของคุณมีการควบคุมกระบวนการสร้างสรรค์ได้ดีขึ้น และมอบอำนาจให้คุณค้นหาโซลูชั่นที่ดีที่สุดได้
ในขณะที่กระบวนการคิดเชิงออกแบบเป็นที่แพร่หลายในด้านการดูแลสุขภาพและการผลิต มันยังมีประโยชน์ในหลากหลายภาคส่วน ตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึงบริษัทข้ามชาติ ธุรกิจต่างๆ ใช้กระบวนการนี้เพื่อทำความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่
เป้าหมายสุดท้ายของการคิดเชิงออกแบบคืออะไร?
การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มีหลักการอยู่ที่การค้นหาโซลูชันที่มีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง ซึ่งไม่เพียงแต่มีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังมีความนวัตกรรมอีกด้วย แก่นแท้ของกระบวนการคิดเชิงออกแบบมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายหลักสามประการ ได้แก่ ความต้องการ (Desirability) ความเป็นไปได้ (Feasibility) และความยั่งยืน (Viability)
ความน่าปรารถนา
ความน่าปรารถนาคือการทำให้แน่ใจว่าทางแก้ปัญหาหรือผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นนั้นตรงกับความต้องการและความปรารถนาของผู้ใช้อย่างแท้จริง ขั้นตอนเริ่มต้นของการคิดเชิงออกแบบ – การเข้าใจผู้อื่นและการกำหนดปัญหา – จะเจาะลึกเพื่อเข้าใจผู้ใช้และปัญหาของพวกเขาอย่างลึกซึ้ง ผ่านมุมมองที่มุ่งเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางนี้เท่านั้นที่สามารถระบุทางแก้ปัญหาที่น่าปรารถนาอย่างแท้จริงได้ ซึ่งจะทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์หรือทางแก้ปัญหาสุดท้ายนั้นไม่เพียงแต่ผู้ใช้ต้องการเท่านั้น แต่ยังต้องการอีกด้วย
ความเป็นไปได้
ความเป็นไปได้หมายถึงว่าทางออกสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงหรือไม่ โดยพิจารณาจากเทคโนโลยี ทรัพยากร และขีดความสามารถที่มีอยู่ในปัจจุบันในระยะการคิดค้นแนวคิด จะมีการสร้างทางออกที่เป็นไปได้หลากหลายรูปแบบขึ้นมา แต่แต่ละทางออกจะต้องสามารถนำไปใช้ได้จริงทั้งในทางเทคนิคและในทางปฏิบัติจึงจะนำไปสู่การนำไปใช้จริงได้ ขั้นตอนการสร้างต้นแบบมักช่วยในการประเมินความเป็นไปได้ของแนวคิดเหล่านี้ ซึ่งนำไปสู่ทางออกที่มีความเป็นจริงและสามารถทำได้
ความเป็นไปได้
สุดท้าย ความเป็นไปได้คือการทำให้แน่ใจว่าโซลูชันนั้นยั่งยืนในมุมมองทางธุรกิจ โซลูชันสุดท้ายควรนำไปสู่การเติบโต ความสามารถในการแข่งขัน และส่งผลดีต่อผลกำไร ซึ่งรวมถึงการพิจารณาต้นทุน กลยุทธ์ทางธุรกิจ การแข่งขันในตลาด และผลตอบแทนจากการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น ขั้นตอนการทดสอบของการคิดเชิงออกแบบมักเปิดเผยถึงศักยภาพความสำเร็จของโซลูชันในตลาด ซึ่งส่งผลต่อความเป็นไปได้ของมัน
ห้าขั้นตอนของการคิดเชิงออกแบบ
การคิดเชิงออกแบบให้มุมมองแบบองค์รวมของกระบวนการออกแบบ ภายในกรอบที่กว้างขึ้นนี้ กระบวนการนี้มักถูกแบ่งออกเป็นห้าขั้นตอนหลัก:
ขั้นตอนที่ 1: เข้าใจความรู้สึก
ความเห็นอกเห็นใจเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการออกแบบ ในฐานะจุดเริ่มต้น ขั้นตอนการเห็นอกเห็นใจเกี่ยวข้องกับการดื่มด่ำกับประสบการณ์และโลกของผู้ใช้ วิธีการต่างๆ เช่น การสัมภาษณ์ การสำรวจลูกค้า หรือแม้กระทั่งการศึกษาเชิงชาติพันธุ์อาจถูกนำมาใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเพื่อเริ่มทำความเข้าใจความต้องการ จุดเจ็บปวด ความปรารถนา และรูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้
ขั้นตอนที่ 2: กำหนด
เมื่อคุณได้รวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากการเข้าใจผู้ใช้แล้ว ขั้นตอนต่อไปในกระบวนการคิดเชิงออกแบบคือการกำหนดปัญหา นี่คือช่วงเวลาที่คุณวางโครงสร้างและอธิบายความต้องการและปัญหาของผู้ใช้อย่างชัดเจนและน่าสนใจ ในขั้นตอนนี้เองที่ข้อความปัญหาซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขมักจะถูกสังเคราะห์ขึ้น
ขั้นตอนที่ 3: คิดค้นไอเดีย
ขั้นตอนการคิดค้นไอเดียคือช่วงเวลาที่คุณระดมความคิดเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาที่กำหนดไว้ เป้าหมายในขั้นตอนนี้คือการสร้างไอเดียให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ — เน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ การใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การทำแผนผังความคิด การวาดภาพ หรือแม้แต่การสวมบทบาท สามารถช่วยกระตุ้นการคิดแบบหลากหลายและสร้างแนวคิดที่สร้างสรรค์ได้
ขั้นตอนที่ 4: ต้นแบบ
ในขั้นตอนนี้ คุณเริ่มนำความคิดมาสู่ชีวิตจริง ต้นแบบคือเวอร์ชันที่ลดขนาดลงของผลิตภัณฑ์หรือโซลูชันที่รวมเอาความคิดที่ได้สร้างขึ้นในขั้นตอนก่อนหน้าไว้ด้วยกัน อาจเป็นตั้งแต่ภาพร่างคร่าว ๆ หรือแบบจำลองสามมิติ ไปจนถึงเวอร์ชันดิจิทัลที่มีความซับซ้อนมากขึ้น วัตถุประสงค์ของต้นแบบคือการทำให้ความคิดสามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมได้ เพื่อที่จะสามารถทดสอบและปรับปรุงให้ดีขึ้นได้
ขั้นตอนที่ 5: ทดสอบ
การทดสอบคือขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ในขั้นตอนนี้ต้นแบบจะถูกนำเสนอให้กับผู้ใช้จริงเพื่อให้ข้อเสนอแนะ การสังเกตวิธีที่ผู้ใช้โต้ตอบกับต้นแบบ การฟังข้อเสนอแนะของพวกเขา และการเรียนรู้จากประสบการณ์ของพวกเขา ช่วยให้สามารถปรับปรุงการออกแบบให้ดียิ่งขึ้นได้ ขั้นตอนนี้อาจนำไปสู่การปรับปรุงซ้ำและการแก้ไขเพิ่มเติม แม้กระทั่งย้อนกลับไปยังขั้นตอนก่อนหน้านี้
โปรดจำไว้ว่ากระบวนการคิดเชิงออกแบบไม่ได้เป็นเส้นตรงเสมอไป ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับกลับมา คุณอาจพบว่าตัวเองต้องย้อนกลับไปสู่ขั้นตอนก่อนหน้านี้ ตัวอย่างเช่น ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้อาจให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่ ๆ ที่ต้องการการระดมความคิดรอบใหม่ หรือขั้นตอนการทดสอบอาจพบปัญหาใหม่ ๆ ที่ต้องกลับไปทำความเข้าใจผู้ใช้ใหม่อีกครั้ง กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่มีความยืดหยุ่นและมุ่งเน้นการเรียนรู้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ตัวอย่างการคิดเชิงออกแบบที่เป็นประโยชน์เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณ
สำหรับทีมออกแบบหลายทีม ความกังวลที่พบบ่อยรวมถึงภาระงานและปัญหาทรัพยากร ความท้าทายในการทำงานร่วมกัน และกระบวนการที่ไม่ดี การเพิ่มกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่ปรับให้เหมาะสมกับงานของคุณเข้าไปในขั้นตอนการทำงานสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้
กระบวนการนั้นจะมีลักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัท ในบางกรณี ขั้นตอนการวางแผนของกระบวนการอาจต้องใช้เวลามากที่สุด ในกรณีอื่นๆ การสร้างแบบจำลองหรือการวัดอาจเป็นสิ่งที่คุณต้องให้ความสำคัญมากที่สุด 👀
ตัวอย่างเช่น กระบวนการออกแบบ UX จะทำงานย้อนกลับจากประสบการณ์ของผู้ใช้ โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาที่ผู้ใช้พบเจอกับผลิตภัณฑ์ของคุณ และสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น
นั่นหมายความว่าคุณจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการรวบรวมข้อมูลเชิงลึก เช่น การทำวิจัยผู้ใช้เพื่อทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย และการวางแผนแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้
ในทางตรงกันข้าม บริษัทสถาปัตยกรรมจะใช้เวลาในขั้นตอนการคิดสร้างสรรค์และการก่อสร้างในกระบวนการคิดเชิงออกแบบมากขึ้น พวกเขาจะให้ความสำคัญน้อยลงกับสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการ และให้ความสำคัญมากขึ้นกับด้านความสวยงาม การออกแบบที่ทันสมัย และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายอาคาร
ต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบในทางปฏิบัติหรือไม่? อ่านต่อเพื่อดูตัวอย่างสองกรณีที่เราจะอธิบายกระบวนการคิดเชิงออกแบบว่าทำงานอย่างไรสำหรับธุรกิจที่แตกต่างกัน
การคิดเชิงออกแบบในธุรกิจธนาคาร: กรณีศึกษาของแคปิตอล วัน
เมื่อคุณคิดถึงการออกแบบ คุณอาจไม่คิดถึงการธนาคาร แต่ในไม่กี่ปีที่ผ่านมา ธนาคารได้ใช้เงินหลายล้านดอลลาร์และจัดสรรเวลาหลายร้อยชั่วโมงเพื่อออกแบบประสบการณ์ผู้บริโภคและผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น
ตัวอย่างหนึ่งคือ Capital One พวกเขาสร้างความประหลาดใจให้กับตลาดในปี 2014เมื่อพวกเขาซื้อบริษัทออกแบบเว็บไซต์Adaptive Path และบริษัทพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือ Monsoon เป้าหมายเบื้องหลังการเข้าซื้อกิจการเหล่านี้คือการสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีขึ้นผ่านแอปธนาคารที่ได้รับการปรับปรุง 💰
แนวทางการคิดเชิงออกแบบของพวกเขาประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากผู้ใช้และการประเมินสถานะปัจจุบันของแอปพลิเคชัน สิ่งที่พวกเขาพบคือผู้ใช้ต้องการฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติม การเชื่อมต่อที่ดีขึ้น และการเข้าถึงบริการที่ง่ายขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้บริโภคกลุ่มคนรุ่นใหม่ต้องการให้ธนาคารมีความเป็นมิตรกับผู้บริโภคมากขึ้น และไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสาขาธนาคารแบบดั้งเดิม
ด้วยทีมออกแบบที่มีความเชี่ยวชาญลึกซึ้งในองค์กร Capital One ได้เริ่มสร้างสรรค์แนวคิดนวัตกรรมใหม่ ๆ และนำออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงแชทบอทที่ให้บริการช่วยเหลืออย่างเป็นมิตรโดยใช้สัญลักษณ์อีโมจิ
นอกจากนี้ พวกเขายังเปิดคาเฟ่หลายแห่งในเมืองใหญ่ เช่น ซานฟรานซิสโก เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริโภค
อีกทางเลือกหนึ่งที่มุ่งเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางคือประวัติการทำธุรกรรมที่รองรับ GPS ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นว่าพวกเขาใช้จ่ายเงินที่ไหนและอย่างไรเมื่อต้องวางแผนงบประมาณ
กระบวนการทำงานแบบวนซ้ำของพวกเขาไม่ได้จำกัดอยู่แค่ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคเท่านั้น พวกเขายังลงทุนอย่างมากในด้านการออกแบบด้วยการสร้างศูนย์นวัตกรรมและเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมนักพัฒนาและนักออกแบบภายในองค์กรผ่าน Capital One Lab
เมื่อพวกเขาต้องการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ผู้ใช้ต้องการหรือทดสอบสินค้าใหม่ พวกเขาจะส่งข้อมูลนั้นไปยังห้องปฏิบัติการออกแบบ ที่นั่น ทีมงานจะแบ่งปันสตอรี่บอร์ดและอินโฟกราฟิกกับลูกค้าจริงเพื่อรับข้อเสนอแนะและปรับปรุงแนวคิดหรือข้อเสนอให้ดียิ่งขึ้น
หนึ่งในปัญหาใหญ่ที่สุดสำหรับธนาคารคือการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่ กระบวนการนี้มักทำให้ลูกค้าที่มีศักยภาพรู้สึกไม่พอใจ และต้องใช้ความพยายามมากในการลงทะเบียนกระบวนการติดต่อธนาคารแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการส่งซองจดหมายที่มีเอกสารหลายสิบหน้าซึ่งต้องกรอกด้วยลายมือ และส่งกลับทางไปรษณีย์
Capital One ใช้การคิดเชิงออกแบบเพื่อปรับปรุงกระบวนการนี้ให้มีความคล่องตัวและใช้งานง่ายขึ้น พวกเขาทำเช่นนั้นโดยการรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริโภคและจากนั้นจึงจัดตั้งโซลูชัน SaaS ที่เรียกว่า OneView
มันช่วยให้พวกเขาจัดการเนื้อหาและสร้างชุดข้อมูลดิจิทัลที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าร่วมออนไลน์ได้โดยไม่ต้องยุ่งยากกับวิธีการลงทะเบียนแบบเดิม
การคิดเชิงออกแบบในการจัดส่งอาหาร: กรณีศึกษาของ Uber Eats
เมื่อพูดถึงแอปพลิเคชันส่งอาหาร กระบวนการคิดเชิงออกแบบไม่ได้เกี่ยวข้องเพียงแค่แอปพลิเคชันเท่านั้น ตามที่ Uber Eats แสดงให้เห็น การคิดเชิงออกแบบสามารถนำไปใช้กับทุกแง่มุมของธุรกิจได้
นั่นหมายถึงการคิดเกี่ยวกับการสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่าย, การจัดหาสินค้าที่ผู้ใช้ต้องการ, และการสร้างความสัมพันธ์กับแบรนด์ที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกได้รับการยกย่องและเข้าใจ
การดำเนินงานในหลายพันเมืองทั่วโลกหมายความว่าบริษัทต้องให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับตลาดเป้าหมายที่แตกต่างกัน สิ่งที่ลูกค้าในกรุงเทพฯ ต้องการนั้นแตกต่างจากสิ่งที่ชาวนิวยอร์กกำลังมองหา
พวกเขาไม่ต้องการเพียงแค่ติดต่อกับลูกค้าจากหลังคอมพิวเตอร์เพื่อดูว่าพวกเขาต้องการอะไร แต่ทีมได้ออกแบบโปรแกรม The Walkabout ที่ให้พนักงานได้เข้าไปสัมผัสกับเมืองเหล่านี้อย่างใกล้ชิด
ด้วยวิธีนี้ พวกเขาจะได้รับข้อมูลเชิงลึกจากคนท้องถิ่นและสมาชิกชุมชนจริงๆ พวกเขายังได้สัมผัสสถานที่ด้วยตัวเองและดูว่าผู้คนใช้การออกแบบของพวกเขาในโลกแห่งความเป็นจริงอย่างไร
ภายใต้โครงการนี้ นักออกแบบจะเดินทางไปเมืองใหม่ทุกไตรมาส พวกเขาจะศึกษาด้านโลจิสติกส์ เช่น การขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน พบปะกับพันธมิตรด้านการจัดส่ง ลูกค้า และพนักงานร้านอาหาร เพื่อทำความเข้าใจทุกแง่มุมของบริการที่นำเสนอและวิธีการที่บริการเหล่านั้นจะเข้ากับพื้นที่ท้องถิ่น
Uber Eats ยังรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากผู้บริโภคและพนักงานส่งอาหารผ่านการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ (fireside chats) ซึ่งผู้ใช้ได้รับการเชิญให้มาเยี่ยมชมสำนักงานและแบ่งปันประสบการณ์ของพวกเขา
การสังเกตการณ์การสั่งซื้อช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถติดตามผู้ขับขี่, เยี่ยมชมร้านอาหาร, และดูลูกค้าทำการสั่งซื้อได้
ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าทั้งหมดนี้ บริษัทมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงอย่างรวดเร็ว พวกเขาคิดค้นและเริ่มทดสอบต้นแบบและแบบจำลองในร้านอาหาร บ้านของลูกค้า และยานพาหนะสำหรับการจัดส่ง พวกเขาทำการทดสอบ A/B กับคุณสมบัติการออกแบบแอปทั้งหมดและทำการทดลองการดำเนินงานเพื่อทดสอบคุณสมบัติก่อนที่จะเปิดตัว
มีการจัดกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนนวัตกรรมเป็นประจำ รวมถึงเวิร์กช็อปและการประชุมสัมมนา เพื่อรักษาจิตวิญญาณของการคิดเชิงออกแบบให้คงอยู่
สิ่งเหล่านี้ถูกนำมาใช้ในทุกแง่มุมของธุรกิจ ตั้งแต่ทีมออกแบบไปจนถึงการดำเนินงานและการจัดการ เพื่อสร้างและดำเนินการตามข้อมูลจากการทดสอบผู้ใช้และแนวคิดใหม่ๆ
วิธีการนำกระบวนการคิดเชิงออกแบบมาใช้
เมื่อคำนึงถึงตัวอย่างเหล่านี้แล้ว ถึงเวลาที่จะพิจารณาว่ากระบวนการคิดเชิงออกแบบจะเข้ากับขั้นตอนการทำงานของทีมออกแบบของคุณอย่างไร โปรดจำไว้ว่ากระบวนการคิดเชิงออกแบบเป็นชุดของขั้นตอนที่สามารถปรับแต่งได้ นอกจากนี้ยังเป็นกระบวนการที่ไม่เป็นเส้นตรง ดังนั้นคุณสามารถย้ายระหว่างขั้นตอนต่างๆ ได้ตามความจำเป็น
ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมและความต้องการของบริษัทของคุณ คุณอาจต้องการเพิ่มขั้นตอนเพิ่มเติมหรือข้ามบางขั้นตอนไป บางทีสมาชิกบางส่วนของทีมออกแบบอาจไม่จำเป็นต้องมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น แต่จะมีบทบาทสำคัญในขั้นตอนต่อไปของกระบวนการออกแบบ หรือคุณอาจต้องการเพิ่มขั้นตอนสำหรับการวิจัยผู้ใช้ การสร้าง หรือการทดสอบมากขึ้น
ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะต้องการอะไร ให้แน่ใจว่าคุณได้สร้างกระบวนการออกแบบให้เหมาะกับรูปแบบนั้นสำหรับทุกโครงการที่ซับซ้อน โดยทั่วไปแล้ว นี่คือขั้นตอนกระบวนการออกแบบที่พบได้บ่อยที่สุด ใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างขั้นตอนของคุณเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของทีม
แผน
ก่อนที่คุณจะคิดถึงการสร้างโซลูชันที่เป็นไปได้สำหรับโปรเจ็กต์การออกแบบของคุณ คุณจำเป็นต้องระบุปัญหาและเข้าใจความรู้สึกของผู้ชมเป้าหมายของคุณให้ลึกซึ้ง ขั้นตอนนี้คือการรวบรวมข้อมูลและวางรากฐานสำหรับกระบวนการต่อไป ✍️
เริ่มต้นด้วยการใช้วิธีการที่มีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง รับความคิดเห็นจากลูกค้าเพื่อดูว่าพวกเขาต้องการผลิตภัณฑ์ประเภทใดและมีปัญหาใดบ้างกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ของคุณ เขียนคำชี้แจงปัญหาเพื่อเจาะลึกถึงรากเหง้าของปัญหา ถามคำถามเช่น:
- ใครคือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้?
- มีปัญหาอะไร?
- ปัญหาเกิดขึ้นที่ไหน?
- ทำไมปัญหานี้ถึงเกิดขึ้น?
ใช้บรีฟการออกแบบเพื่อจัดระเบียบความคิดของคุณและเก็บข้อมูลสำคัญนี้ไว้ในที่ที่เข้าถึงได้ง่าย สร้างแผนที่ผลิตภัณฑ์เพื่อวางรากฐานสำหรับงานและโครงการที่ทีมหรือผู้จัดการโครงการจะดำเนินการ
เครื่องมือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเช่นClickUp สามารถช่วยนักสร้างสรรค์ติดตามขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการและมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องได้ตลอดทาง
ดำดิ่งสู่การทดสอบผู้ใช้และการทดสอบการใช้งานเพื่อเน้นปัญหาของแอปและดูว่าผู้ใช้จริงพูดถึงผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างไร อย่าลืมใช้เวลาในการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักและสร้างกลุ่มย่อยเพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละกลุ่ม
สร้างสรรค์แนวคิด
เมื่อคุณมีแผนพื้นฐานแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะเริ่มคิดสร้างสรรค์. ให้ความสำคัญกับการออกแบบที่มุ่งเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง และคิดหาวิธีที่คุณสามารถแก้ไขสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา. ตอนนี้คือเวลาที่คุณต้องคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ และใช้เทคนิคการคิดสร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนใคร. 💡
สร้างสภาพแวดล้อมแบบโต้ตอบที่ทีมสามารถเสนอแนวคิดใหม่ๆ ได้อย่างอิสระโดยไม่มีการตัดสิน ส่งเสริมจินตนาการและให้ทีมได้นำเสนอไอเดียที่แหวกแนว แม้ว่าจะไม่สามารถนำไปใช้ได้จริงก็ตาม
เป้าหมายที่นี่คือการสร้างแนวคิด ไม่สำคัญว่าแนวคิดนั้นจะแปลกใหม่เพียงใด ส่วนหนึ่งของกระบวนการคือการมีความคิดสร้างสรรค์ แนวคิดที่ดูบ้าบออาจจุดประกายแนวทางที่เป็นจริงหรือมุมมองที่ไม่เหมือนใครจากสมาชิกทีมคนอื่น ซึ่งนำไปสู่การแก้ปัญหาที่มีแนวโน้มดีและสร้างโอกาสในการทำงานร่วมกันมากขึ้น
แบบจำลอง
ตอนนี้คุณมีไอเดียมากมายลอยอยู่ในหัวแล้ว ถึงเวลาที่จะสร้างแบบจำลองขึ้นมา ขั้นตอนนี้คือส่วนที่คุณจะสร้างเลย์เอาต์ออกแบบผลิตภัณฑ์ทดลอง ทดสอบต้นแบบ และลงลึกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือที่มีอยู่แล้ว)
ตอนนี้คือเวลาที่จะนำความคิดสร้างสรรค์ของคุณมาลงบนกระดาษ 👨🏽💻
ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ ขั้นตอนการสร้างแบบจำลองในกระบวนการออกแบบอาจดูแตกต่างกันมาก. สำหรับทีมออกแบบการตลาด คุณอาจทำงานเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกและ สินทรัพย์แบรนด์ในPhotoshop.
ทีมซอฟต์แวร์อาจสร้างแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ ในขณะที่บริษัทเทคโนโลยีด้านการดูแลสุขภาพอาจทำงานเกี่ยวกับแผนผังของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
สร้าง
ระยะนี้ของกระบวนการออกแบบจะนำผลงานของคุณมาสู่ชีวิตในบริบทของโลกจริง จนถึงตอนนี้ ทุกสิ่งที่คุณได้ทำมาทั้งหมดยังเป็นเพียงทฤษฎี คุณได้ร่างภาพ วาดแบบจำลอง และสร้างสรรค์แนวคิดต่าง ๆ
ตอนนี้ถึงเวลาที่จะสร้างวิสัยทัศน์ของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว 🛠️
ขึ้นอยู่กับทรัพยากร, งบประมาณ, และอุตสาหกรรมของคุณ, ขั้นตอนนี้อาจเกี่ยวข้องกับการกำหนดขอบเขตของผลิตภัณฑ์สุดท้ายหรือการสร้างต้นแบบที่ลดขนาดลง. ในด้านการดูแลสุขภาพและการผลิต, คุณอาจสร้างเวอร์ชันแบบจำลองของผลิตภัณฑ์สุดท้ายของคุณ.
ในด้านการขายและการตลาด คุณอาจสร้างร่างแรกของเครื่องมือหรือแคมเปญการสร้างแบรนด์
ดำเนินการ
ในบรรดาขั้นตอนของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ขั้นตอนนี้อาจดูน่ากลัวที่สุด นั่นเป็นเพราะมันคือช่วงเวลาของการทดสอบ ตอนนี้คือเวลาที่คุณจะได้ค้นพบว่าอะไรที่ทำงานได้ดีในงานออกแบบของคุณและอะไรที่ต้องได้รับการแก้ไข
ในระยะการทดสอบ คุณจะค้นหาข้อบกพร่องในแบบจำลอง รวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้ และได้รับข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ บางบริษัทอาจต้องการแยกขั้นตอนการทดสอบออกเป็นระยะ ๆ
นี่เป็นความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังพัฒนาโซลูชันที่ซับซ้อนซึ่งต้องการหลายเวอร์ชันก่อนเปิดตัว 💻
ประเมิน
ขั้นตอนสุดท้ายของกรอบความคิดเชิงออกแบบคือการวัดผลลัพธ์และสะท้อนผล ขั้นตอนนี้เกี่ยวกับการวัดผลลัพธ์จากวิธีแก้ปัญหาที่คุณเสนอและทบทวนว่ากระบวนการทำงานได้ดีเพียงใด 🧪
ที่นี่ คุณจะทบทวนการตัดสินใจด้านการออกแบบเพื่อดูว่าคุณประเมินความต้องการของผู้ใช้ปลายทางได้ดีเพียงใด และการออกแบบขั้นสุดท้ายของคุณมีประสิทธิภาพเพียงใด ดูที่ตัวชี้วัดและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้เพื่อดูว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรกับผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์
บันทึกข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบในอนาคต
นัดประชุมกับทีมเพื่อทบทวนว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรกับกระบวนการออกแบบที่ผ่านมา เน้นย้ำจุดที่ดำเนินการได้ดีและพูดคุยถึงประเด็นที่ควรปรับปรุง
สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึงสิ่งต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาที่สั้นลงหรือยาวขึ้น, ขั้นตอนที่แยกออกมาเพื่อให้การทำงานละเอียดมากขึ้น, และการตรวจสอบความคืบหน้าบ่อยขึ้นตลอดกระบวนการ
