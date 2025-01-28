10 เครื่องมือการติดต่อทางอีเมลที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

อีเมลมีอยู่ทุกที่!
กล่องจดหมายอีเมลโดยเฉลี่ยถูกท่วมด้วยอีเมลทุกวัน แต่คุณรู้ไหมว่าอะไรที่น่าประหลาดใจ? มีเพียงประมาณ23.9% ของอีเมลขายเท่านั้นที่ถูกเปิดอ่าน
นั่นคือเหตุผลที่การเชื่อมต่อกับลูกค้าเป้าหมาย, ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า, และผู้มีอิทธิพลเป็นความท้าทายร่วมกันในโลกธุรกิจ ทีมขาย, นักการตลาด, และเจ้าของธุรกิจต่างต้องดิ้นรนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายผ่านการติดต่อสื่อสาร
แม้ว่าคุณจะมีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ยอดเยี่ยม การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากอัตราการเปิดอีเมลโดยเฉลี่ยลดลงอย่างต่อเนื่อง คุณจึงจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์การติดต่อทางอีเมลขั้นสูงเพื่อสร้างข้อความที่มีความเป็นส่วนตัวและตรงเป้าหมาย
เราได้ตัดผ่านเสียงรบกวนและเปิดเผยซอฟต์แวร์การติดต่อทางอีเมลที่ดีที่สุดที่ช่วยให้คุณสร้างการเชื่อมต่อและความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับผู้ชมของคุณ—อีเมลละหนึ่งครั้ง
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือการติดต่อทางอีเมล?
ในขณะที่เครื่องมือการติดต่อทางอีเมลมีคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแคมเปญอีเมลของคุณ การเลือกเครื่องมือที่ตรงกับความต้องการทางธุรกิจและวัตถุประสงค์การสื่อสารของคุณนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการติดต่อที่ประสบความสำเร็จ
พิจารณาคุณสมบัติเหล่านี้ขณะเลือกเครื่องมือการติดต่อทางอีเมลของคุณ:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: มองหาเครื่องมือส่งอีเมลที่ช่วยให้คุณใช้งานฟีเจอร์ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก ตั้งแคมเปญอีเมล และวิเคราะห์ผลลัพธ์ได้โดยไม่ต้องเรียนรู้ซับซ้อน
- ระบบอัตโนมัติและการจัดตารางเวลา: รักษาความเป็นระเบียบด้วยฟีเจอร์ระบบอัตโนมัติที่ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและสามารถจัดตารางอีเมล การติดตามผล และงานติดต่อสื่อสารต่างๆ ได้
- การทดสอบ A/B: เพิ่มประสิทธิภาพของอีเมล เนื่องจากฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณทดลองใช้ส่วนประกอบต่างๆ เช่น หัวข้ออีเมลและเนื้อหา เพื่อดูว่าอะไรที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ดีกว่า
- เทมเพลตอีเมล: เลือกเครื่องมือที่รองรับและนำเสนอเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้ เพื่อสร้างอีเมลที่ดูเป็นมืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งมั่นใจได้ว่าข้อความของคุณยังคงสอดคล้องกับแบรนด์
- การวิเคราะห์: ติดตามและวิเคราะห์แคมเปญของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกที่มีค่า เช่น อัตราการเปิดอ่านและตัวชี้วัดอื่น ๆ เพื่อตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลและปรับปรุงแคมเปญการเข้าถึงของคุณ
10 ซอฟต์แวร์และเครื่องมือสำหรับการติดต่อสื่อสารที่ดีที่สุดที่ควรใช้
เพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการทำแคมเปญอีเมลติดต่อ เราขอนำเสนอ 10 เครื่องมืออีเมลติดต่อที่ดีที่สุด ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้การสื่อสารของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
มาดูวิธีแก้ไขเหล่านี้กันเถอะ
1. ClickUp – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการติดต่อภายนอก
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจร ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมและบุคคลสามารถจัดการงาน โครงการ และการทำงานร่วมกันได้ในพื้นที่ทำงานเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน
หากคุณกำลังใช้ซอฟต์แวร์ CRM (การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า) เพื่อจัดการกับลูกค้าเป้าหมาย, ติดต่อ, และลูกค้าอยู่แล้ว นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้: CRM ในปัจจุบันไม่ใช่แค่ผู้จัดการธรรมดา แต่เป็นฐานข้อมูลที่หลากหลายซึ่งเต็มไปด้วยคุณสมบัติที่จำเป็นทั้งหมด!
คิดถึงเทมเพลตที่ดูดี, ระบบติดตามอัตโนมัติ, และการรายงานที่แข็งแกร่ง – ถึงเวลาแล้วที่จะบอกลาไปกับยุคของสเปรดชีตที่น่าเบื่อและเส้นทางการสื่อสารทางอีเมลที่ไม่มีที่สิ้นสุด
ClickUp CRM Project Management Softwareยกระดับไปอีกขั้นด้วยฟิลด์ที่ปรับแต่งได้และลำดับชั้นที่ยืดหยุ่น ช่วยให้คุณผสานCRM และการจัดการโครงการเข้าด้วยกันบนแพลตฟอร์มเดียว
ใช้ประโยชน์จากเทมเพลต CRM ง่าย ๆ ของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบข้อมูลลูกค้า,จัดการการ สื่อสารกับลูกค้าเป้าหมาย , และทำให้การทำงานเป็นระบบอัตโนมัติ. ผสานการทำงานของ ClickUp กับ LinkedIn Sales Navigator โดยใช้เครื่องมือเช่น Zapier เพื่อสร้างรายชื่ออีเมลผ่านการค้นหาลูกค้าเป้าหมายบน LinkedIn และส่งออกข้อมูลติดต่อ.
ด้วยระบบจัดการโครงการผ่านอีเมลของ ClickUp คุณสามารถสร้างโครงการได้ไม่จำกัดจำนวนเพื่อติดตามประสิทธิภาพการทำงานของทีม ส่งและรับข้อความอีเมลโดยตรงจากงานใน ClickUp โดยไม่ต้องเปลี่ยนแท็บ และตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpสำหรับแคมเปญอีเมลที่เกิดขึ้นซ้ำได้
สิ่งเหล่านี้ช่วยให้คุณประหยัดเวลา จัดการการสื่อสารให้เป็นระเบียบ และรักษาความโปร่งใสในการสนทนา
มาดูคุณสมบัติสำคัญอื่น ๆ ของ ClickUp ที่ทำให้มันเป็นเครื่องมือสำหรับการติดต่อทางอีเมลที่แข็งแกร่ง
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- การมองเห็นวงจรการขาย:เร่งการเติบโตของลูกค้าด้วยการมองเห็นและจัดการการขายของคุณด้วยมุมมอง CRM ที่ยืดหยุ่นมากกว่า 10 แบบ
- ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าโดยใช้วิดเจ็ตแดชบอร์ดมากกว่า 50 รายการเพื่อติดตามมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้าและขนาดของดีล
- ระบบอีเมลการติดต่อ: รวมศูนย์การติดต่อกับลูกค้าโดยการผสานอีเมลกับ ClickUp เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน
- การผสานการทำงานที่มีความหมาย: ผสานการทำงานกับ Gmail, Outlook, Office 365 หรือ IMAP เพื่อการทำงานที่ราบรื่น
- ระบบอัตโนมัติ: ใช้ระบบอัตโนมัติมากกว่า 50 ระบบเพื่อสร้างงาน ClickUpที่ปรับแต่งได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร
- ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ที่ทรงพลัง: เขียนเนื้อหาที่น่าสนใจด้วย ClickUp AI และสื่อสารกับลูกค้าเป้าหมายของคุณอย่างสม่ำเสมอและชัดเจน
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการสำรวจคุณสมบัติทั้งหมด
ราคาของ ClickUp:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- ClickUp AI มีให้บริการในแผนชำระเงินด้วย ราคา $5 ต่อ Workspace
คะแนนและรีวิวของ ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. Outreach.io – เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติการมีส่วนร่วมในการขาย
Outreach.io เป็นหนึ่งในเครื่องมือการติดต่อสื่อสารที่ดีที่สุดที่ออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการติดต่อสื่อสารทางการขายมีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุด. มันมอบโซลูชั่นให้กับตัวแทนขาย, ผู้ประกอบการ, ผู้สร้างโอกาสทางการขาย, นักเขียนบล็อก, และผู้จัดการผู้มีอิทธิพล.
ระบุผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า สร้างผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่น่าสนใจ และกำจัดงานที่ทำซ้ำๆ ทั้งหมดด้วยพลังของ AI
Outreach. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด:
- การติดตามผลอย่างชาญฉลาด: เปิดใช้งานการมีส่วนร่วมกับลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจงด้วยผู้ช่วยที่พร้อมให้บริการตลอดเวลาซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย AI และ ML เพื่อให้คุณได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับลูกค้าของคุณแม้ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถติดต่อได้
- แถบด้านข้างระดับโลกสำหรับการติดต่อ: เข้าถึงงานสำคัญประจำวันทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่การตอบกลับความคิดเห็นของลูกค้าไปจนถึงการนัดหมายการประชุม ด้วยศูนย์กลางเพียงหนึ่งเดียว – แถบด้านข้างระดับโลกสำหรับการติดต่อ
- การผสานรวมอย่างครอบคลุม: บรรลุการซิงค์แบบสองทิศทางที่เชื่อถือได้ด้วยการผสานรวมกับ Salesforce พร้อมกับการผสานรวมกับแพลตฟอร์ม CRM อื่นๆ มากกว่า 90 ระบบ
ข้อจำกัดของ Outreach. io
- การแก้ไขแบบกลุ่มอาจทำได้ยากเนื่องจากต้องแก้ไขลำดับทีละรายการ
- ราคาอยู่ในระดับสูงของเครื่องมือในรายการนี้
ราคา Outreach. io:
ราคาตามความต้องการ
Outreach. io คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 3,550 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (290+ รีวิว)
3. Mailshake – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมาย
Mailshake เป็นเครื่องมือการติดต่อทางอีเมลที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างแคมเปญอีเมลที่ปรับแต่งตามบุคคล, ติดตามการตอบกลับ, และติดตามผลได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเป้าหมายของคุณ
ติดต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าพร้อมกันผ่านแคมเปญและการติดตามผลอัตโนมัติด้วยฟีเจอร์อัตโนมัติของ Mailshake
คุณสมบัติเด่นของ Mailshake:
- การวิเคราะห์แคมเปญ: ติดตามความเคลื่อนไหวของแคมเปญของคุณอย่างใกล้ชิดด้วยการวิเคราะห์เช่น อัตราการเปิด, คลิก, และตอบกลับสำหรับแต่ละอีเมล. ตัวขับเคลื่อนลูกค้าของ Mailshake ช่วยระบุลูกค้าที่มีคุณค่า และการทดสอบ A/B ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในระยะยาว
- การผสานระบบ CRM: ส่งข้อมูลลูกค้าเป้าหมายไปยังระบบ CRMของคุณโดยอัตโนมัติผ่านการผสานระบบกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม เช่น Hubspot, Pipedrive และ Salesforce เพิ่มประสิทธิภาพการโต้ตอบกับลูกค้าด้วยการจัดโครงสร้างการจัดการอีเมลและ กระบวนการที่สามารถทำซ้ำได้โดยอัตโนมัติ
- การทำความสะอาดรายชื่อ: เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งอีเมลด้วยเครื่องมือทำความสะอาดรายชื่อ ซึ่งช่วยลบที่อยู่อีเมลปลอมหรือที่ไม่ได้ใช้งานออกอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Mailshake:
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับอีเมล
- การสนับสนุนการดูแลลูกค้าที่ไม่ดี
ราคาของ Mailshake:
- การติดต่อทางอีเมลสำหรับนักการตลาดและผู้ก่อตั้ง: $58 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- การมีส่วนร่วมของทีมขาย: $83 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Mailshake:
- G2: 4. 7/5 (240+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
4. Salesblink – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาอีเมล
Salesblink เป็นเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับการขายที่ผสานรวมการติดต่อสื่อสารที่ขับเคลื่อนด้วย AI, การปรับปรุงการส่งอีเมล, การจัดตารางการประชุม, และทรัพยากรการศึกษาเพื่อช่วยให้ทีมขายทั้งหมดของคุณบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เครื่องมือการสื่อสารนี้ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มการติดต่อแบบครบวงจรสำหรับการติดต่อครั้งแรก
คุณสมบัติเด่นของ Salesblink:
- BlinkGPT sales AI: สร้างอีเมลและสร้างลำดับการสื่อสารที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลด้วยความช่วยเหลือจาก BlinkGPT ดำเนินการกิจกรรมเหล่านี้เสร็จสิ้นภายในไม่กี่วินาทีด้วยศักยภาพของ AI
- การอุ่นเครื่องอีเมล: ปรับปรุงชื่อเสียงของอีเมลและโดเมนของคุณได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้ข้อความของคุณส่งถึงผู้รับที่ต้องการเสมอ โดยระบบจะย้ายข้อความที่อาจถูกจัดอยู่ในโฟลเดอร์สแปมไปยังโฟลเดอร์กล่องขาเข้าโดยอัตโนมัติ
- ผู้จัดตารางประชุม: มอบอิสระให้ลูกค้าของคุณสามารถนัดหมายการประชุมได้ตามความสะดวกด้วย BlinkGPT ไม่พลาดการพบปะทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการประชุมออนไลน์หรือพบกันตัวต่อตัว พร้อมการแจ้งเตือนที่สะดวกสำหรับทั้งคุณและลูกค้า
ข้อจำกัดของ Salesblink:
- การค้นหาบริษัท B2B ขาดตัวกรองสำหรับกลุ่มย่อยเฉพาะที่สามารถจำกัดความแม่นยำในการเจาะกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะได้
- คุณอาจพบว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ดูล้าสมัยไปบ้าง
ราคาของ Salesblink:
- การเติบโต: $25 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) – 6,000 อีเมลต่อเดือน
- ขนาด: $79 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) – 100,000 อีเมลต่อเดือน
- ธุรกิจ: $149 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) – 200,000 อีเมลต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Salesblink:
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (110+ รีวิว)
5. Salesloft – เหมาะที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมในการขายผ่าน AI
Salesloft คือตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับความพยายามในการเข้าถึงลูกค้าของคุณ—เครื่องมือทรงพลังที่ผสานรวมการหาลูกค้าเป้าหมาย การวิเคราะห์เชิงลึก และการจัดการจังหวะการขายได้อย่างไร้รอยต่อ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้นำและพนักงานขายเปลี่ยนผ่านระหว่างงานต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของ Salesloft:
- การจัดการจังหวะการขาย: สร้างและจัดการจังหวะการขาย ซึ่งเป็นลำดับที่มีโครงสร้างออกแบบมาเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าเป้าหมายและนำพวกเขาผ่านกระบวนการขาย
- การจัดการท่อส่งข้อมูล: เปลี่ยนข้อมูล CRM ของคุณให้เป็นการกระทำ สร้างท่อส่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ด้วยการดำเนินการตามการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์ และติดตามความคืบหน้าของดีลได้อย่างทันท่วงทีด้วยการซิงค์ CRM อัตโนมัติ
- ความสามารถในการคาดการณ์: ส่งเสริมยอดขายโดยการเพิ่มความคาดการณ์ได้ให้กับกระบวนการขายของคุณโดยใช้กรอบการคัดเลือกเช่น MEDDICC หรือ ICED ใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างโอกาสทางการขายและการเปลี่ยนผู้สนใจให้เป็นลูกค้า
ข้อจำกัดของ Salesloft:
- ปัญหาการผสานรวมกับ Hubspot อาจทำให้เกิดการหยุดชะงักอย่างต่อเนื่องและการสร้างข้อมูลซ้ำ
- ความล่าช้าในการบันทึกการโทรและการบันทึกเสียงอาจก่อให้เกิดความไม่สะดวก
ราคาของ Salesloft:
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Salesloft:
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
6. ตอบกลับ – เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามผลอัตโนมัติ
Reply คือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการขายของคุณ เปลี่ยนแปลงวิธีการสร้างโอกาสทางธุรกิจที่สามารถขยายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การตอบกลับช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้นและปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการอัตโนมัติและทำให้กระบวนการขายต่าง ๆ ราบรื่นขึ้น
ตอบกลับคุณสมบัติที่ดีที่สุด:
- การเข้าถึงลูกค้าหลายช่องทาง: ผสานและปรับแต่งอีเมล, โทรศัพท์, SMS และข้อความ LinkedIn ได้อย่างง่ายดายภายในแคมเปญการเข้าถึงลูกค้าทางอีเมลเดียวเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
- เครื่องมืออีเมล Jason AI: ทำให้การสร้างอีเมลเริ่มต้นที่น่าสนใจเป็นเรื่องง่ายด้วย Jason AIเครื่องมือเขียนอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย ChatGPT เข้าถึงเทมเพลตอีเมลที่ออกแบบไว้ล่วงหน้ามากกว่า 40 แบบ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณได้อย่างง่ายดาย
- ฐานข้อมูลขนาดใหญ่: เข้าถึงฐานข้อมูลผู้ติดต่อและบริษัท B2B พร้อมตัวเลือกการกรองขั้นสูงที่ช่วยให้ข้อความของคุณไปถึงบุคคลที่เหมาะสม โดยให้คุณสร้างรายชื่อเป้าหมายที่ตรงกลุ่มได้
ข้อจำกัดในการตอบกลับ:
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ต่ำกว่ามาตรฐานอาจส่งผลต่อความเร็วในการนำทางและกระบวนการทำงาน
- การแจ้งเตือนในกล่องขาเข้าที่ไม่เพียงพออาจส่งผลให้มีการตอบกลับล่าช้า
- ส่วนขยาย Chrome ทำงานขัดข้องระหว่างการสแกนอีเมล
การตอบกลับราคา:
- แผนฟรี: เครดิตข้อมูล 20 หน่วยต่อเดือน
- เริ่มต้น: $60 ต่อเดือน (1 กล่องจดหมาย)
- มืออาชีพ: $90 ต่อเดือน (2 กล่องจดหมาย)
- ราคาพิเศษ (4 กล่องจดหมาย)
การให้คะแนนและความคิดเห็น:
- G2: 4. 6/5 (1170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
7. Smartreach – เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งอีเมลให้เป็นส่วนตัว
Smartreach เป็นเครื่องมือสำหรับการติดต่อทางอีเมลที่ออกแบบมาสำหรับทั้งผู้ใช้รายบุคคลและธุรกิจขนาดเล็ก มอบความสะดวกในการใช้งานและราคาที่คุ้มค่า แอปนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบอีเมลหาลูกค้าใหม่ของคุณ
ใช้ความสามารถในการจัดการลูกค้าเป้าหมายเพื่อจัดการและเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายของคุณให้ดียิ่งขึ้น—ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการสื่อสารผิดพลาดหรือการทำสิ่งต่างๆ ซ้ำซ้อน ทำงานร่วมกับทีมของคุณเพื่อจัดการกับงานใดๆ ที่เข้ามา
คุณสมบัติเด่นของ Smartreach:
- การจัดการลูกค้าเป้าหมาย: ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับการโต้ตอบกับลูกค้าเป้าหมายผ่านฟีดลูกค้าเป้าหมายรายวัน ใช้คอลัมน์ที่กำหนดเองและหมวดหมู่ลูกค้าเป้าหมายเพื่ออัปโหลดข้อมูลโดยละเอียด ช่วยให้การสนทนาใน CRM ก่อนการขายเป็นไปอย่างส่วนตัว ออกแบบอีเมลส่วนตัวที่มีโอกาสเปิดสูงกว่า (50%)
- การทำงานเป็นทีม: ติดตามการตอบกลับแคมเปญ ตั้งค่าการแจ้งเตือน และทำงานร่วมกับทีมขายของคุณได้อย่างราบรื่นด้วยฟีเจอร์กล่องจดหมายร่วม นอกจากจะช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของทีมแล้ว ยังช่วยอำนวยความสะดวกในการแชร์รายชื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย
- การส่งอีเมลแบบเย็น: เพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อทางอีเมลของคุณด้วยการผสมผสานระหว่างระบบอัตโนมัติและการปรับแต่งตามขนาดที่หลากหลาย เปลี่ยนแปลงการสื่อสารด้วยอีเมลแบบเย็นที่ทำงานอัตโนมัติ หยุดการติดตามเมื่อมีการตอบกลับ ปรับแต่งแบบไดนามิกด้วยแท็กไม่จำกัด และกำหนดขีดจำกัดเฉพาะโดเมน
ข้อจำกัดของ Smartreach:
- แคมเปญอาจหยุดชั่วคราวเนื่องจากอัตราการตีกลับสูง แม้ว่าจะกำลังสำรวจรายชื่อผู้มุ่งหวังใหม่ก็ตาม
- มีตัวเลือกจำกัดในการสร้างรายงานโดยละเอียดสำหรับแต่ละแคมเปญการเข้าถึง
ราคาของ Smartreach:
- การติดต่อทางอีเมล: $29 ต่อเดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายเดือน
- การมีส่วนร่วมของฝ่ายขาย: $49 ต่อเดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายเดือน
- หน่วยงาน: ราคาตามตกลง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Smartreach:
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
8. Snov – เหมาะที่สุดสำหรับการติดต่อหลายช่องทาง
Snov เป็นหนึ่งในเครื่องมือการขายแบบครบวงจรและแพลตฟอร์ม CRM ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเติบโตและมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปรับปรุงกระบวนการติดต่อทางอีเมลทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพด้วยชุดเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น การผสานรวมกับระบบ CRM, อีเมลที่ขับเคลื่อนด้วย AI, การตรวจสอบอีเมล และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติเด่นของ Snov:
- เครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติที่ยืดหยุ่น: เปิดใช้งานแคมเปญอีเมลหลายเส้นทางที่มีความยืดหยุ่นสูง ด้วยเค้าโครงแบบภาพที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติแบบลากและวางที่เข้าใจง่าย ควบคุมได้อย่างแม่นยำว่าส่วนใดของแคมเปญอีเมลที่คุณต้องการให้ทำงานอัตโนมัติและวิธีการทำงาน
- ส่วนขยายค้นหาอีเมล: สร้างโอกาสทางธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยส่วนขยายติดตามอีเมลแบบคลิกแล้วรับสินค้า ฟีเจอร์นี้ยังรองรับการค้นหาผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าบน LinkedIn การค้นหาอีเมลจากหน้าเพจ และการเพิ่มรายชื่อผู้สนใจเข้าสู่แคมเปญโดยตรง
- ตัวตรวจสอบอีเมล: ลดอัตราการตีกลับและรักษาฐานข้อมูลให้สะอาดด้วยฟีเจอร์การตรวจสอบอีเมล 7 ระดับที่ใช้งานง่าย ซึ่งรองรับการข้ามรายการสีเทา (gray-listing bypass) มีความแม่นยำ 98% และมาพร้อมกับ API สำหรับตรวจสอบอีเมล
ข้อจำกัดของ Snov:
- ตัวเลือกที่จำกัดในการทำงานร่วมกันระหว่างสมาชิกในทีม
- ผลการค้นหาที่ไม่สอดคล้องกันสำหรับรายชื่อผู้ติดต่อและอีเมล
ราคาของ Snov:
- ทดลองใช้: $0 ต่อเดือน (50 เครดิต, ผู้รับอีเมล 100 ราย, การอุ่นกล่องจดหมาย 1 ครั้ง)
- เริ่มต้น: $30 ต่อเดือน (1,000 เครดิต, ผู้รับอีเมล 5,000 ราย, การอุ่นกล่องจดหมาย 3 ครั้ง)
- ข้อดี: $75 ต่อเดือน (5,000 เครดิต, ผู้รับอีเมล 10,000 ราย, การอุ่นกล่องจดหมายไม่จำกัด)
- บริการจัดการ: เริ่มต้นที่ $3,999 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Snov:
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
9. Growbots – เหมาะที่สุดสำหรับการส่งอีเมลอัตโนมัติ
Growbots เป็นแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมในการขายแบบอัตโนมัติที่ครบวงจร ช่วยทีมขายในการสร้างโอกาสทางการขายอัตโนมัติ การส่งอีเมลแบบต่อเนื่องที่ราบรื่น และการเชื่อมต่อกับระบบ CRM
กรองผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าที่เหมาะสมและส่งอีเมลที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลด้วยฐานข้อมูลผู้ติดต่อขนาดใหญ่กว่า 180 ล้านรายการ
คุณสมบัติเด่นของ Growbots:
- คุณภาพของกลุ่มเป้าหมาย: กำหนดเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายของคุณได้อย่างแม่นยำผ่านแคมเปญที่ปรับแต่งได้และการทดสอบ A/B ใช้การทดสอบเหล่านี้เพื่อกำหนดรูปแบบและเนื้อหาที่ผู้บริโภคของคุณชื่นชอบในอีเมลของพวกเขา
- ใช้งานง่าย: การสร้างแคมเปญที่ราบรื่นและการเริ่มต้นใช้งานที่ง่ายดายพร้อมคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทำให้ประสบการณ์ทั้งหมดเป็นไปอย่างเข้าใจง่าย
- แคมเปญการประชาสัมพันธ์: ทำให้แคมเปญการประชาสัมพันธ์ของคุณเป็นอัตโนมัติและสร้างอีเมลที่น่าสนใจซึ่งดึงดูดความสนใจของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อจัดโครงสร้างลำดับอีเมลที่ซับซ้อนและเพิ่มข้อความส่วนบุคคลด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองตามข้อมูล
ข้อจำกัดของ Growbots:
- การพึ่งพาผู้โทรภายนอกอาจเป็นข้อเสียสำหรับผู้ใช้ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้
- จำกัดการโอนผู้มุ่งหวังได้ครั้งละ 100 ราย
ราคา Growbots:
- การประชาสัมพันธ์: $49 ต่อเดือนสำหรับผู้ใช้หนึ่งคน ($49 สำหรับผู้ใช้เพิ่มเติมแต่ละคน)
- ครบจบในหนึ่งเดียว: $199 ต่อเดือนสำหรับผู้ใช้หนึ่งคน ($49 สำหรับผู้ใช้เพิ่มเติมแต่ละคน)
- ข้อดี: ราคาที่กำหนดเองได้
คะแนนและรีวิว Growbots:
- G2: 4. 5/5 (130+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
10. Woodpecker – เหมาะที่สุดสำหรับการติดต่อทางอีเมลแบบเย็นชา
Woodpecker เป็นซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาสำหรับการติดต่อทางอีเมลแบบเย็นและการสร้างโอกาสทางธุรกิจสำหรับบริษัท B2B
มันช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับลูกค้าและพันธมิตรที่มีศักยภาพโดยการสร้างลำดับอีเมลที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลซึ่งส่งตรงไปยังกล่องจดหมายหลักของพวกเขา
คุณสมบัติเด่นของนกหัวขวาน:
- ลำดับอีเมลอัตโนมัติ: ตั้งค่าการติดตามผลอัตโนมัติ 11 รายการเพื่อส่งในเวลาที่กำหนดหลังจากข้อความเริ่มต้น เพิ่มกฎเงื่อนไขหนึ่งข้อต่อแคมเปญเพื่อสร้างข้อความติดตามผลทางเลือกตามเงื่อนไขเฉพาะ
- เครื่องมือการส่งอีเมล: ปรับปรุงอัตราการส่งอีเมลให้ถึงผู้รับโดยใช้แคมเปญการต้อนรับที่สร้างได้ง่ายและการปรับแต่งในระดับใหญ่
- Woodpecker Scale: ใช้พลังของ AI เพื่อสร้างวิดีโอโฆษณาที่น่าสนใจและปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละบุคคลสำหรับลูกค้าเป้าหมายของคุณทุกคน เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญอีเมลของคุณ
ข้อจำกัดของนกหัวขวาน:
- ผู้ใช้ประสบปัญหาในการแก้ไขปัญหาของตนเนื่องจากบริการลูกค้าที่ต่ำกว่ามาตรฐาน
- ขาดการสร้างลิงก์อัตโนมัติขณะเชื่อมต่อกับช่องทางอื่น ๆ
ราคาของนกหัวขวาน:
- เริ่มต้นที่ $29 ต่อเดือน (ติดต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า 500 ราย)
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของนกหัวขวาน:
- G2: 4. 1/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
เปลี่ยนการติดต่อทางอีเมลให้เป็นการเชื่อมต่อที่ง่ายดายด้วย ClickUp
ผู้เชี่ยวชาญหลายคนตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้ทำนายถึงการสิ้นสุดของอีเมลในฐานะช่องทางสื่อสาร แต่กลับถูกพิสูจน์ว่าผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า อีเมลเป็นช่องทางสื่อที่เจ้าของสามารถควบคุมได้ ซึ่งยังคงสร้างผลลัพธ์ให้กับผู้ที่ใช้เพื่อมอบคุณค่า แสดงความเชี่ยวชาญ และสร้างความไว้วางใจ
แม้ว่าการติดต่อทางอีเมลแบบไม่ได้รับการแนะนำล่วงหน้า (cold email outreach) จะไม่ได้รับความนิยม แต่เป็นวิธีที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผลในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณ ในยุคที่แบรนด์ต่างๆ ทั่วโลกกำลังแข่งขันเพื่อแย่งความสนใจจากผู้บริโภค ในฐานะธุรกิจที่กำลังเติบโต คุณควรคว้าทุกโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ
การเลือกเครื่องมือการติดต่อทางอีเมลที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณอาจรู้สึกท่วมท้น แต่เราเชื่อว่าเครื่องมือที่เหมาะที่สุดสำหรับคุณมีอยู่จริง และเหมาะกับความต้องการของคุณและกลยุทธ์การติดต่อของคุณ
ที่ ClickUpเครื่องมือการจัดการโครงการและCRMของเราทำให้การติดต่อสื่อสารง่ายขึ้นและทรงพลังยิ่งขึ้น ด้วยภาพที่เข้าใจง่าย ระบบการติดต่อทางอีเมลที่เฉพาะเจาะจงและรวมเป็นหนึ่งเดียว และ AI สร้างสรรค์ที่มีความฉลาดสูง คุณจะเห็นการปรับปรุงที่ชัดเจนในแคมเปญการติดต่อสื่อสารของคุณและสามารถเปลี่ยนผู้ติดต่อให้เป็นลูกค้าได้อย่างง่ายดาย
สมัครบัญชีฟรีและสัมผัสพลังของโซลูชันครบวงจรด้วยเครื่องมือการเข้าถึงลูกค้าที่ดีที่สุด