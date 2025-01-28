บล็อก ClickUp
10 เครื่องมือการติดต่อทางอีเมลที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

Engineering Team
28 มกราคม 2568

อีเมลมีอยู่ทุกที่!

กล่องจดหมายอีเมลโดยเฉลี่ยถูกท่วมด้วยอีเมลทุกวัน แต่คุณรู้ไหมว่าอะไรที่น่าประหลาดใจ? มีเพียงประมาณ23.9% ของอีเมลขายเท่านั้นที่ถูกเปิดอ่าน

นั่นคือเหตุผลที่การเชื่อมต่อกับลูกค้าเป้าหมาย, ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า, และผู้มีอิทธิพลเป็นความท้าทายร่วมกันในโลกธุรกิจ ทีมขาย, นักการตลาด, และเจ้าของธุรกิจต่างต้องดิ้นรนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายผ่านการติดต่อสื่อสาร

แม้ว่าคุณจะมีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ยอดเยี่ยม การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากอัตราการเปิดอีเมลโดยเฉลี่ยลดลงอย่างต่อเนื่อง คุณจึงจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์การติดต่อทางอีเมลขั้นสูงเพื่อสร้างข้อความที่มีความเป็นส่วนตัวและตรงเป้าหมาย

เราได้ตัดผ่านเสียงรบกวนและเปิดเผยซอฟต์แวร์การติดต่อทางอีเมลที่ดีที่สุดที่ช่วยให้คุณสร้างการเชื่อมต่อและความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับผู้ชมของคุณ—อีเมลละหนึ่งครั้ง

คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือการติดต่อทางอีเมล?

ในขณะที่เครื่องมือการติดต่อทางอีเมลมีคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแคมเปญอีเมลของคุณ การเลือกเครื่องมือที่ตรงกับความต้องการทางธุรกิจและวัตถุประสงค์การสื่อสารของคุณนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการติดต่อที่ประสบความสำเร็จ

พิจารณาคุณสมบัติเหล่านี้ขณะเลือกเครื่องมือการติดต่อทางอีเมลของคุณ:

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: มองหาเครื่องมือส่งอีเมลที่ช่วยให้คุณใช้งานฟีเจอร์ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก ตั้งแคมเปญอีเมล และวิเคราะห์ผลลัพธ์ได้โดยไม่ต้องเรียนรู้ซับซ้อน
  • ระบบอัตโนมัติและการจัดตารางเวลา: รักษาความเป็นระเบียบด้วยฟีเจอร์ระบบอัตโนมัติที่ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและสามารถจัดตารางอีเมล การติดตามผล และงานติดต่อสื่อสารต่างๆ ได้
  • การทดสอบ A/B: เพิ่มประสิทธิภาพของอีเมล เนื่องจากฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณทดลองใช้ส่วนประกอบต่างๆ เช่น หัวข้ออีเมลและเนื้อหา เพื่อดูว่าอะไรที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้ดีกว่า
  • เทมเพลตอีเมล: เลือกเครื่องมือที่รองรับและนำเสนอเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้ เพื่อสร้างอีเมลที่ดูเป็นมืออาชีพได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งมั่นใจได้ว่าข้อความของคุณยังคงสอดคล้องกับแบรนด์
  • การวิเคราะห์: ติดตามและวิเคราะห์แคมเปญของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกที่มีค่า เช่น อัตราการเปิดอ่านและตัวชี้วัดอื่น ๆ เพื่อตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลและปรับปรุงแคมเปญการเข้าถึงของคุณ

10 ซอฟต์แวร์และเครื่องมือสำหรับการติดต่อสื่อสารที่ดีที่สุดที่ควรใช้

เพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการทำแคมเปญอีเมลติดต่อ เราขอนำเสนอ 10 เครื่องมืออีเมลติดต่อที่ดีที่สุด ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้การสื่อสารของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

มาดูวิธีแก้ไขเหล่านี้กันเถอะ

1. ClickUp – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการติดต่อภายนอก

ส่งและรับอีเมลโดยไม่ต้องออกจาก ClickUp
จัดการอีเมลและทำงานในที่เดียว—ส่งและรับอีเมลได้ทุกที่ใน ClickUp, สร้างงานจากอีเมล, ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ, แนบอีเมลไปยังงานใดก็ได้, และอื่นๆ

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจร ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมและบุคคลสามารถจัดการงาน โครงการ และการทำงานร่วมกันได้ในพื้นที่ทำงานเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน

หากคุณกำลังใช้ซอฟต์แวร์ CRM (การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า) เพื่อจัดการกับลูกค้าเป้าหมาย, ติดต่อ, และลูกค้าอยู่แล้ว นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้: CRM ในปัจจุบันไม่ใช่แค่ผู้จัดการธรรมดา แต่เป็นฐานข้อมูลที่หลากหลายซึ่งเต็มไปด้วยคุณสมบัติที่จำเป็นทั้งหมด!

คิดถึงเทมเพลตที่ดูดี, ระบบติดตามอัตโนมัติ, และการรายงานที่แข็งแกร่ง – ถึงเวลาแล้วที่จะบอกลาไปกับยุคของสเปรดชีตที่น่าเบื่อและเส้นทางการสื่อสารทางอีเมลที่ไม่มีที่สิ้นสุด

ClickUp CRM Project Management Softwareยกระดับไปอีกขั้นด้วยฟิลด์ที่ปรับแต่งได้และลำดับชั้นที่ยืดหยุ่น ช่วยให้คุณผสานCRM และการจัดการโครงการเข้าด้วยกันบนแพลตฟอร์มเดียว

ใช้ประโยชน์จากเทมเพลต CRM ง่าย ๆ ของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบข้อมูลลูกค้า,จัดการการ สื่อสารกับลูกค้าเป้าหมาย , และทำให้การทำงานเป็นระบบอัตโนมัติ. ผสานการทำงานของ ClickUp กับ LinkedIn Sales Navigator โดยใช้เครื่องมือเช่น Zapier เพื่อสร้างรายชื่ออีเมลผ่านการค้นหาลูกค้าเป้าหมายบน LinkedIn และส่งออกข้อมูลติดต่อ.

เพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ CRM ของคุณด้วยเทมเพลต CRM ง่ายๆ จาก ClickUp
ด้วยระบบจัดการโครงการผ่านอีเมลของ ClickUp คุณสามารถสร้างโครงการได้ไม่จำกัดจำนวนเพื่อติดตามประสิทธิภาพการทำงานของทีม ส่งและรับข้อความอีเมลโดยตรงจากงานใน ClickUp โดยไม่ต้องเปลี่ยนแท็บ และตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpสำหรับแคมเปญอีเมลที่เกิดขึ้นซ้ำได้

สิ่งเหล่านี้ช่วยให้คุณประหยัดเวลา จัดการการสื่อสารให้เป็นระเบียบ และรักษาความโปร่งใสในการสนทนา

คลิกอัพ อีเมล
ส่งอีเมลโดยไม่ต้องเปลี่ยนแท็บ

มาดูคุณสมบัติสำคัญอื่น ๆ ของ ClickUp ที่ทำให้มันเป็นเครื่องมือสำหรับการติดต่อทางอีเมลที่แข็งแกร่ง

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:

  • การมองเห็นวงจรการขาย:เร่งการเติบโตของลูกค้าด้วยการมองเห็นและจัดการการขายของคุณด้วยมุมมอง CRM ที่ยืดหยุ่นมากกว่า 10 แบบ
  • ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าโดยใช้วิดเจ็ตแดชบอร์ดมากกว่า 50 รายการเพื่อติดตามมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้าและขนาดของดีล
  • ระบบอีเมลการติดต่อ: รวมศูนย์การติดต่อกับลูกค้าโดยการผสานอีเมลกับ ClickUp เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน
  • การผสานการทำงานที่มีความหมาย: ผสานการทำงานกับ Gmail, Outlook, Office 365 หรือ IMAP เพื่อการทำงานที่ราบรื่น
  • ระบบอัตโนมัติ: ใช้ระบบอัตโนมัติมากกว่า 50 ระบบเพื่อสร้างงาน ClickUpที่ปรับแต่งได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร
ClickUp อีเมลการตลาด
การตลาดผ่านอีเมลง่าย ๆ ด้วย ClickUp AI
  • ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ที่ทรงพลัง: เขียนเนื้อหาที่น่าสนใจด้วย ClickUp AI และสื่อสารกับลูกค้าเป้าหมายของคุณอย่างสม่ำเสมอและชัดเจน

ข้อจำกัดของ ClickUp:

  • ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการสำรวจคุณสมบัติทั้งหมด

ราคาของ ClickUp:

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ
  • ClickUp AI มีให้บริการในแผนชำระเงินด้วย ราคา $5 ต่อ Workspace

คะแนนและรีวิวของ ClickUp:

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

2. Outreach.io – เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติการมีส่วนร่วมในการขาย

การประชาสัมพันธ์
ผ่านทางOutreach.io

Outreach.io เป็นหนึ่งในเครื่องมือการติดต่อสื่อสารที่ดีที่สุดที่ออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการติดต่อสื่อสารทางการขายมีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุด. มันมอบโซลูชั่นให้กับตัวแทนขาย, ผู้ประกอบการ, ผู้สร้างโอกาสทางการขาย, นักเขียนบล็อก, และผู้จัดการผู้มีอิทธิพล.

ระบุผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า สร้างผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่น่าสนใจ และกำจัดงานที่ทำซ้ำๆ ทั้งหมดด้วยพลังของ AI

Outreach. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด:

  • การติดตามผลอย่างชาญฉลาด: เปิดใช้งานการมีส่วนร่วมกับลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจงด้วยผู้ช่วยที่พร้อมให้บริการตลอดเวลาซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย AI และ ML เพื่อให้คุณได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับลูกค้าของคุณแม้ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถติดต่อได้
  • แถบด้านข้างระดับโลกสำหรับการติดต่อ: เข้าถึงงานสำคัญประจำวันทั้งหมดของคุณ ตั้งแต่การตอบกลับความคิดเห็นของลูกค้าไปจนถึงการนัดหมายการประชุม ด้วยศูนย์กลางเพียงหนึ่งเดียว – แถบด้านข้างระดับโลกสำหรับการติดต่อ
  • การผสานรวมอย่างครอบคลุม: บรรลุการซิงค์แบบสองทิศทางที่เชื่อถือได้ด้วยการผสานรวมกับ Salesforce พร้อมกับการผสานรวมกับแพลตฟอร์ม CRM อื่นๆ มากกว่า 90 ระบบ

ข้อจำกัดของ Outreach. io

  • การแก้ไขแบบกลุ่มอาจทำได้ยากเนื่องจากต้องแก้ไขลำดับทีละรายการ
  • ราคาอยู่ในระดับสูงของเครื่องมือในรายการนี้

ราคา Outreach. io:

ราคาตามความต้องการ

Outreach. io คะแนนและรีวิว:

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 3,550 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (290+ รีวิว)

3. Mailshake – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมาย

ส่งอีเมลที่ปรับแต่งตามบุคคลในปริมาณมากและจัดการการติดต่อทางอีเมลด้วย Mailshake
ผ่านทางMailshake

Mailshake เป็นเครื่องมือการติดต่อทางอีเมลที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างแคมเปญอีเมลที่ปรับแต่งตามบุคคล, ติดตามการตอบกลับ, และติดตามผลได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเป้าหมายของคุณ

ติดต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าพร้อมกันผ่านแคมเปญและการติดตามผลอัตโนมัติด้วยฟีเจอร์อัตโนมัติของ Mailshake

คุณสมบัติเด่นของ Mailshake:

  • การวิเคราะห์แคมเปญ: ติดตามความเคลื่อนไหวของแคมเปญของคุณอย่างใกล้ชิดด้วยการวิเคราะห์เช่น อัตราการเปิด, คลิก, และตอบกลับสำหรับแต่ละอีเมล. ตัวขับเคลื่อนลูกค้าของ Mailshake ช่วยระบุลูกค้าที่มีคุณค่า และการทดสอบ A/B ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในระยะยาว
  • การผสานระบบ CRM: ส่งข้อมูลลูกค้าเป้าหมายไปยังระบบ CRMของคุณโดยอัตโนมัติผ่านการผสานระบบกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม เช่น Hubspot, Pipedrive และ Salesforce เพิ่มประสิทธิภาพการโต้ตอบกับลูกค้าด้วยการจัดโครงสร้างการจัดการอีเมลและ กระบวนการที่สามารถทำซ้ำได้โดยอัตโนมัติ
  • การทำความสะอาดรายชื่อ: เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งอีเมลด้วยเครื่องมือทำความสะอาดรายชื่อ ซึ่งช่วยลบที่อยู่อีเมลปลอมหรือที่ไม่ได้ใช้งานออกอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ Mailshake:

  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับอีเมล
  • การสนับสนุนการดูแลลูกค้าที่ไม่ดี

ราคาของ Mailshake:

  • การติดต่อทางอีเมลสำหรับนักการตลาดและผู้ก่อตั้ง: $58 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • การมีส่วนร่วมของทีมขาย: $83 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและรีวิวของ Mailshake:

  • G2: 4. 7/5 (240+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (100+ รีวิว)

4. Salesblink – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาอีเมล

การขายบลิงค์
ผ่านทางSalesblink

Salesblink เป็นเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับการขายที่ผสานรวมการติดต่อสื่อสารที่ขับเคลื่อนด้วย AI, การปรับปรุงการส่งอีเมล, การจัดตารางการประชุม, และทรัพยากรการศึกษาเพื่อช่วยให้ทีมขายทั้งหมดของคุณบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เครื่องมือการสื่อสารนี้ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มการติดต่อแบบครบวงจรสำหรับการติดต่อครั้งแรก

คุณสมบัติเด่นของ Salesblink:

  • BlinkGPT sales AI: สร้างอีเมลและสร้างลำดับการสื่อสารที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลด้วยความช่วยเหลือจาก BlinkGPT ดำเนินการกิจกรรมเหล่านี้เสร็จสิ้นภายในไม่กี่วินาทีด้วยศักยภาพของ AI
  • การอุ่นเครื่องอีเมล: ปรับปรุงชื่อเสียงของอีเมลและโดเมนของคุณได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้ข้อความของคุณส่งถึงผู้รับที่ต้องการเสมอ โดยระบบจะย้ายข้อความที่อาจถูกจัดอยู่ในโฟลเดอร์สแปมไปยังโฟลเดอร์กล่องขาเข้าโดยอัตโนมัติ
  • ผู้จัดตารางประชุม: มอบอิสระให้ลูกค้าของคุณสามารถนัดหมายการประชุมได้ตามความสะดวกด้วย BlinkGPT ไม่พลาดการพบปะทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการประชุมออนไลน์หรือพบกันตัวต่อตัว พร้อมการแจ้งเตือนที่สะดวกสำหรับทั้งคุณและลูกค้า

ข้อจำกัดของ Salesblink:

  • การค้นหาบริษัท B2B ขาดตัวกรองสำหรับกลุ่มย่อยเฉพาะที่สามารถจำกัดความแม่นยำในการเจาะกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะได้
  • คุณอาจพบว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ดูล้าสมัยไปบ้าง

ราคาของ Salesblink:

  • การเติบโต: $25 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) – 6,000 อีเมลต่อเดือน
  • ขนาด: $79 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) – 100,000 อีเมลต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $149 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) – 200,000 อีเมลต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Salesblink:

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (110+ รีวิว)

5. Salesloft – เหมาะที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมในการขายผ่าน AI

แดชบอร์ด Salesloft
ผ่านทางSalesloft

Salesloft คือตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับความพยายามในการเข้าถึงลูกค้าของคุณ—เครื่องมือทรงพลังที่ผสานรวมการหาลูกค้าเป้าหมาย การวิเคราะห์เชิงลึก และการจัดการจังหวะการขายได้อย่างไร้รอยต่อ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้นำและพนักงานขายเปลี่ยนผ่านระหว่างงานต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น

คุณสมบัติเด่นของ Salesloft:

  • การจัดการจังหวะการขาย: สร้างและจัดการจังหวะการขาย ซึ่งเป็นลำดับที่มีโครงสร้างออกแบบมาเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าเป้าหมายและนำพวกเขาผ่านกระบวนการขาย
  • การจัดการท่อส่งข้อมูล: เปลี่ยนข้อมูล CRM ของคุณให้เป็นการกระทำ สร้างท่อส่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ด้วยการดำเนินการตามการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์ และติดตามความคืบหน้าของดีลได้อย่างทันท่วงทีด้วยการซิงค์ CRM อัตโนมัติ
  • ความสามารถในการคาดการณ์: ส่งเสริมยอดขายโดยการเพิ่มความคาดการณ์ได้ให้กับกระบวนการขายของคุณโดยใช้กรอบการคัดเลือกเช่น MEDDICC หรือ ICED ใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างโอกาสทางการขายและการเปลี่ยนผู้สนใจให้เป็นลูกค้า

ข้อจำกัดของ Salesloft:

  • ปัญหาการผสานรวมกับ Hubspot อาจทำให้เกิดการหยุดชะงักอย่างต่อเนื่องและการสร้างข้อมูลซ้ำ
  • ความล่าช้าในการบันทึกการโทรและการบันทึกเสียงอาจก่อให้เกิดความไม่สะดวก

ราคาของ Salesloft:

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Salesloft:

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)

6. ตอบกลับ – เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามผลอัตโนมัติ

ตอบกลับ
ผ่านทางตอบกลับ

Reply คือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการขายของคุณ เปลี่ยนแปลงวิธีการสร้างโอกาสทางธุรกิจที่สามารถขยายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การตอบกลับช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้นและปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการอัตโนมัติและทำให้กระบวนการขายต่าง ๆ ราบรื่นขึ้น

ตอบกลับคุณสมบัติที่ดีที่สุด:

  • การเข้าถึงลูกค้าหลายช่องทาง: ผสานและปรับแต่งอีเมล, โทรศัพท์, SMS และข้อความ LinkedIn ได้อย่างง่ายดายภายในแคมเปญการเข้าถึงลูกค้าทางอีเมลเดียวเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
  • เครื่องมืออีเมล Jason AI: ทำให้การสร้างอีเมลเริ่มต้นที่น่าสนใจเป็นเรื่องง่ายด้วย Jason AIเครื่องมือเขียนอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย ChatGPT เข้าถึงเทมเพลตอีเมลที่ออกแบบไว้ล่วงหน้ามากกว่า 40 แบบ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณได้อย่างง่ายดาย
  • ฐานข้อมูลขนาดใหญ่: เข้าถึงฐานข้อมูลผู้ติดต่อและบริษัท B2B พร้อมตัวเลือกการกรองขั้นสูงที่ช่วยให้ข้อความของคุณไปถึงบุคคลที่เหมาะสม โดยให้คุณสร้างรายชื่อเป้าหมายที่ตรงกลุ่มได้

ข้อจำกัดในการตอบกลับ:

  • ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ต่ำกว่ามาตรฐานอาจส่งผลต่อความเร็วในการนำทางและกระบวนการทำงาน
  • การแจ้งเตือนในกล่องขาเข้าที่ไม่เพียงพออาจส่งผลให้มีการตอบกลับล่าช้า
  • ส่วนขยาย Chrome ทำงานขัดข้องระหว่างการสแกนอีเมล

การตอบกลับราคา:

  • แผนฟรี: เครดิตข้อมูล 20 หน่วยต่อเดือน
  • เริ่มต้น: $60 ต่อเดือน (1 กล่องจดหมาย)
  • มืออาชีพ: $90 ต่อเดือน (2 กล่องจดหมาย)
  • ราคาพิเศษ (4 กล่องจดหมาย)

การให้คะแนนและความคิดเห็น:

  • G2: 4. 6/5 (1170+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

7. Smartreach – เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งอีเมลให้เป็นส่วนตัว

สมาร์ทรีช
ผ่านทางSmartreach

Smartreach เป็นเครื่องมือสำหรับการติดต่อทางอีเมลที่ออกแบบมาสำหรับทั้งผู้ใช้รายบุคคลและธุรกิจขนาดเล็ก มอบความสะดวกในการใช้งานและราคาที่คุ้มค่า แอปนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบอีเมลหาลูกค้าใหม่ของคุณ

ใช้ความสามารถในการจัดการลูกค้าเป้าหมายเพื่อจัดการและเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายของคุณให้ดียิ่งขึ้น—ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการสื่อสารผิดพลาดหรือการทำสิ่งต่างๆ ซ้ำซ้อน ทำงานร่วมกับทีมของคุณเพื่อจัดการกับงานใดๆ ที่เข้ามา

คุณสมบัติเด่นของ Smartreach:

  • การจัดการลูกค้าเป้าหมาย: ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับการโต้ตอบกับลูกค้าเป้าหมายผ่านฟีดลูกค้าเป้าหมายรายวัน ใช้คอลัมน์ที่กำหนดเองและหมวดหมู่ลูกค้าเป้าหมายเพื่ออัปโหลดข้อมูลโดยละเอียด ช่วยให้การสนทนาใน CRM ก่อนการขายเป็นไปอย่างส่วนตัว ออกแบบอีเมลส่วนตัวที่มีโอกาสเปิดสูงกว่า (50%)
  • การทำงานเป็นทีม: ติดตามการตอบกลับแคมเปญ ตั้งค่าการแจ้งเตือน และทำงานร่วมกับทีมขายของคุณได้อย่างราบรื่นด้วยฟีเจอร์กล่องจดหมายร่วม นอกจากจะช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของทีมแล้ว ยังช่วยอำนวยความสะดวกในการแชร์รายชื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย
  • การส่งอีเมลแบบเย็น: เพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อทางอีเมลของคุณด้วยการผสมผสานระหว่างระบบอัตโนมัติและการปรับแต่งตามขนาดที่หลากหลาย เปลี่ยนแปลงการสื่อสารด้วยอีเมลแบบเย็นที่ทำงานอัตโนมัติ หยุดการติดตามเมื่อมีการตอบกลับ ปรับแต่งแบบไดนามิกด้วยแท็กไม่จำกัด และกำหนดขีดจำกัดเฉพาะโดเมน

ข้อจำกัดของ Smartreach:

  • แคมเปญอาจหยุดชั่วคราวเนื่องจากอัตราการตีกลับสูง แม้ว่าจะกำลังสำรวจรายชื่อผู้มุ่งหวังใหม่ก็ตาม
  • มีตัวเลือกจำกัดในการสร้างรายงานโดยละเอียดสำหรับแต่ละแคมเปญการเข้าถึง

ราคาของ Smartreach:

  • การติดต่อทางอีเมล: $29 ต่อเดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายเดือน
  • การมีส่วนร่วมของฝ่ายขาย: $49 ต่อเดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายเดือน
  • หน่วยงาน: ราคาตามตกลง
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Smartreach:

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

8. Snov – เหมาะที่สุดสำหรับการติดต่อหลายช่องทาง

การใช้ Snov.io สำหรับการอัตโนมัติการขาย, การค้นหาลูกค้าใหม่, และการติดต่อครั้งแรก
ผ่านทางSnov

Snov เป็นหนึ่งในเครื่องมือการขายแบบครบวงจรและแพลตฟอร์ม CRM ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเติบโตและมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปรับปรุงกระบวนการติดต่อทางอีเมลทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพด้วยชุดเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น การผสานรวมกับระบบ CRM, อีเมลที่ขับเคลื่อนด้วย AI, การตรวจสอบอีเมล และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติเด่นของ Snov:

  • เครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติที่ยืดหยุ่น: เปิดใช้งานแคมเปญอีเมลหลายเส้นทางที่มีความยืดหยุ่นสูง ด้วยเค้าโครงแบบภาพที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติแบบลากและวางที่เข้าใจง่าย ควบคุมได้อย่างแม่นยำว่าส่วนใดของแคมเปญอีเมลที่คุณต้องการให้ทำงานอัตโนมัติและวิธีการทำงาน
  • ส่วนขยายค้นหาอีเมล: สร้างโอกาสทางธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยส่วนขยายติดตามอีเมลแบบคลิกแล้วรับสินค้า ฟีเจอร์นี้ยังรองรับการค้นหาผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าบน LinkedIn การค้นหาอีเมลจากหน้าเพจ และการเพิ่มรายชื่อผู้สนใจเข้าสู่แคมเปญโดยตรง
  • ตัวตรวจสอบอีเมล: ลดอัตราการตีกลับและรักษาฐานข้อมูลให้สะอาดด้วยฟีเจอร์การตรวจสอบอีเมล 7 ระดับที่ใช้งานง่าย ซึ่งรองรับการข้ามรายการสีเทา (gray-listing bypass) มีความแม่นยำ 98% และมาพร้อมกับ API สำหรับตรวจสอบอีเมล

ข้อจำกัดของ Snov:

  • ตัวเลือกที่จำกัดในการทำงานร่วมกันระหว่างสมาชิกในทีม
  • ผลการค้นหาที่ไม่สอดคล้องกันสำหรับรายชื่อผู้ติดต่อและอีเมล

ราคาของ Snov:

  • ทดลองใช้: $0 ต่อเดือน (50 เครดิต, ผู้รับอีเมล 100 ราย, การอุ่นกล่องจดหมาย 1 ครั้ง)
  • เริ่มต้น: $30 ต่อเดือน (1,000 เครดิต, ผู้รับอีเมล 5,000 ราย, การอุ่นกล่องจดหมาย 3 ครั้ง)
  • ข้อดี: $75 ต่อเดือน (5,000 เครดิต, ผู้รับอีเมล 10,000 ราย, การอุ่นกล่องจดหมายไม่จำกัด)
  • บริการจัดการ: เริ่มต้นที่ $3,999 ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Snov:

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)

9. Growbots – เหมาะที่สุดสำหรับการส่งอีเมลอัตโนมัติ

ตัวอย่างเทมเพลตอีเมลโดย Growbots
ผ่านGrowbots

Growbots เป็นแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมในการขายแบบอัตโนมัติที่ครบวงจร ช่วยทีมขายในการสร้างโอกาสทางการขายอัตโนมัติ การส่งอีเมลแบบต่อเนื่องที่ราบรื่น และการเชื่อมต่อกับระบบ CRM

กรองผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าที่เหมาะสมและส่งอีเมลที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลด้วยฐานข้อมูลผู้ติดต่อขนาดใหญ่กว่า 180 ล้านรายการ

คุณสมบัติเด่นของ Growbots:

  • คุณภาพของกลุ่มเป้าหมาย: กำหนดเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายของคุณได้อย่างแม่นยำผ่านแคมเปญที่ปรับแต่งได้และการทดสอบ A/B ใช้การทดสอบเหล่านี้เพื่อกำหนดรูปแบบและเนื้อหาที่ผู้บริโภคของคุณชื่นชอบในอีเมลของพวกเขา
  • ใช้งานง่าย: การสร้างแคมเปญที่ราบรื่นและการเริ่มต้นใช้งานที่ง่ายดายพร้อมคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทำให้ประสบการณ์ทั้งหมดเป็นไปอย่างเข้าใจง่าย
  • แคมเปญการประชาสัมพันธ์: ทำให้แคมเปญการประชาสัมพันธ์ของคุณเป็นอัตโนมัติและสร้างอีเมลที่น่าสนใจซึ่งดึงดูดความสนใจของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า ใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อจัดโครงสร้างลำดับอีเมลที่ซับซ้อนและเพิ่มข้อความส่วนบุคคลด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองตามข้อมูล

ข้อจำกัดของ Growbots:

  • การพึ่งพาผู้โทรภายนอกอาจเป็นข้อเสียสำหรับผู้ใช้ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้
  • จำกัดการโอนผู้มุ่งหวังได้ครั้งละ 100 ราย

ราคา Growbots:

  • การประชาสัมพันธ์: $49 ต่อเดือนสำหรับผู้ใช้หนึ่งคน ($49 สำหรับผู้ใช้เพิ่มเติมแต่ละคน)
  • ครบจบในหนึ่งเดียว: $199 ต่อเดือนสำหรับผู้ใช้หนึ่งคน ($49 สำหรับผู้ใช้เพิ่มเติมแต่ละคน)
  • ข้อดี: ราคาที่กำหนดเองได้

คะแนนและรีวิว Growbots:

  • G2: 4. 5/5 (130+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)

10. Woodpecker – เหมาะที่สุดสำหรับการติดต่อทางอีเมลแบบเย็นชา

แผงควบคุมนกหัวขวาน
ผ่านทางนกหัวขวาน

Woodpecker เป็นซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาสำหรับการติดต่อทางอีเมลแบบเย็นและการสร้างโอกาสทางธุรกิจสำหรับบริษัท B2B

มันช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับลูกค้าและพันธมิตรที่มีศักยภาพโดยการสร้างลำดับอีเมลที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลซึ่งส่งตรงไปยังกล่องจดหมายหลักของพวกเขา

คุณสมบัติเด่นของนกหัวขวาน:

  • ลำดับอีเมลอัตโนมัติ: ตั้งค่าการติดตามผลอัตโนมัติ 11 รายการเพื่อส่งในเวลาที่กำหนดหลังจากข้อความเริ่มต้น เพิ่มกฎเงื่อนไขหนึ่งข้อต่อแคมเปญเพื่อสร้างข้อความติดตามผลทางเลือกตามเงื่อนไขเฉพาะ
  • เครื่องมือการส่งอีเมล: ปรับปรุงอัตราการส่งอีเมลให้ถึงผู้รับโดยใช้แคมเปญการต้อนรับที่สร้างได้ง่ายและการปรับแต่งในระดับใหญ่
  • Woodpecker Scale: ใช้พลังของ AI เพื่อสร้างวิดีโอโฆษณาที่น่าสนใจและปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละบุคคลสำหรับลูกค้าเป้าหมายของคุณทุกคน เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญอีเมลของคุณ

ข้อจำกัดของนกหัวขวาน:

  • ผู้ใช้ประสบปัญหาในการแก้ไขปัญหาของตนเนื่องจากบริการลูกค้าที่ต่ำกว่ามาตรฐาน
  • ขาดการสร้างลิงก์อัตโนมัติขณะเชื่อมต่อกับช่องทางอื่น ๆ

ราคาของนกหัวขวาน:

  • เริ่มต้นที่ $29 ต่อเดือน (ติดต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า 500 ราย)
  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของนกหัวขวาน:

  • G2: 4. 1/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

เปลี่ยนการติดต่อทางอีเมลให้เป็นการเชื่อมต่อที่ง่ายดายด้วย ClickUp

ผู้เชี่ยวชาญหลายคนตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้ทำนายถึงการสิ้นสุดของอีเมลในฐานะช่องทางสื่อสาร แต่กลับถูกพิสูจน์ว่าผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า อีเมลเป็นช่องทางสื่อที่เจ้าของสามารถควบคุมได้ ซึ่งยังคงสร้างผลลัพธ์ให้กับผู้ที่ใช้เพื่อมอบคุณค่า แสดงความเชี่ยวชาญ และสร้างความไว้วางใจ

แม้ว่าการติดต่อทางอีเมลแบบไม่ได้รับการแนะนำล่วงหน้า (cold email outreach) จะไม่ได้รับความนิยม แต่เป็นวิธีที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผลในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณ ในยุคที่แบรนด์ต่างๆ ทั่วโลกกำลังแข่งขันเพื่อแย่งความสนใจจากผู้บริโภค ในฐานะธุรกิจที่กำลังเติบโต คุณควรคว้าทุกโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ

การเลือกเครื่องมือการติดต่อทางอีเมลที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณอาจรู้สึกท่วมท้น แต่เราเชื่อว่าเครื่องมือที่เหมาะที่สุดสำหรับคุณมีอยู่จริง และเหมาะกับความต้องการของคุณและกลยุทธ์การติดต่อของคุณ

ที่ ClickUpเครื่องมือการจัดการโครงการและCRMของเราทำให้การติดต่อสื่อสารง่ายขึ้นและทรงพลังยิ่งขึ้น ด้วยภาพที่เข้าใจง่าย ระบบการติดต่อทางอีเมลที่เฉพาะเจาะจงและรวมเป็นหนึ่งเดียว และ AI สร้างสรรค์ที่มีความฉลาดสูง คุณจะเห็นการปรับปรุงที่ชัดเจนในแคมเปญการติดต่อสื่อสารของคุณและสามารถเปลี่ยนผู้ติดต่อให้เป็นลูกค้าได้อย่างง่ายดาย

สมัครบัญชีฟรีและสัมผัสพลังของโซลูชันครบวงจรด้วยเครื่องมือการเข้าถึงลูกค้าที่ดีที่สุด