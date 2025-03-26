วิธีผสาน CRM และการจัดการโครงการเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ

ลูกค้าและผู้ใช้บริการเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของธุรกิจอย่างปฏิเสธไม่ได้ ระบบ CRM และการจัดการโครงการช่วยควบคุมทั้งสองส่วนนี้ให้อยู่ในกรอบ พวกมันช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในระดับสูง
ยกตัวอย่างเช่น Amazon ความสามารถในการแนะนำสินค้าที่คุณไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าต้องการนั้น? นั่นคือ CRM ที่กำลังทำงานอยู่ ในขณะเดียวกัน ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการรับประกันว่าสินค้าที่คุณสั่งจะมีในสต็อกเสมอและจัดส่งตรงเวลา—เพราะข้อความ "ขออภัย สินค้านี้ไม่มีในสต็อก" เป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่สำหรับทุกบริษัท
และมันไม่ใช่แค่สิ่งที่ควรมีไว้เท่านั้นตามข้อมูลจาก Capterra 45% ของธุรกิจเห็นการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายหลังจากการนำซอฟต์แวร์ CRM ที่มีประสิทธิภาพมาใช้
ดังนั้น มาแยกแยะสองสิ่งนี้กัน—อย่างเป็นกลาง เป็นส่วนตัว และที่สำคัญที่สุด ในแบบที่เป็นประโยชน์ต่อคุณ
⏰ สรุป 60 วินาที
สำรวจวิธีการผสานระบบ CRM และการจัดการโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผ่านขั้นตอนต่อไปนี้:
- CRM ช่วยให้ธุรกิจติดตามลูกค้าเป้าหมายและ จัดการข้อมูลลูกค้าและโครงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ไม่พลาดโอกาสสำคัญ
- ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการช่วยให้ทีมเป็นระเบียบโดย จัดโครงสร้างงาน กำหนดเวลา และความคืบหน้าของโครงการ
- การผสานรวมทั้งสองช่วยลดการสื่อสารที่ผิดพลาด, ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน, และทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ
- การมีส่วนร่วมของผู้ใช้, ข้อมูลที่สะอาด, และการติดตาม KPI เป็นแนวทางที่ดีที่สุดที่ช่วยให้ธุรกิจได้รับประโยชน์สูงสุดจากระบบของตน
- ClickUpผสานรวม CRM และการจัดการโครงการ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
CRM คืออะไรและมันทำอะไร?
ในปี 2000 พอล ฟุลชินโน มีแผนใหญ่สำหรับอาวีอัลล์ ผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนอากาศยานที่ตั้งอยู่ในแดลลัส วัตถุประสงค์ของเขาคือการเปลี่ยนให้กลายเป็นผู้ให้บริการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมการบิน
แต่ก็มีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างทาง—ข้อมูลลูกค้าที่ยุ่งเหยิงและกระบวนการที่ล้าสมัย:
เขารู้ว่าถึงเวลาที่จะต้องแนะนำระบบ CRM และนั่นคือสิ่งที่เขาทำ:
ภายในระยะเวลาสี่เดือน การโทรขายเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าฐานลูกค้าเติบโตขึ้น 33% และคำสั่งซื้อรายวันเพิ่มขึ้นจาก 1,000 เป็น 2,500 โดยไม่มีการเพิ่มจำนวนพนักงาน
คุณอาจกล่าวได้ว่าช่วงเวลาดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตของ CRM ในกลยุทธ์องค์กร ปัจจุบัน97% ของทีมขายในสหรัฐอเมริกาและแคนาดากล่าวว่าระบบ CRM ของพวกเขามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปิดการขาย
แต่ CRM คืออะไร และมันทำอะไรได้บ้าง?
ระบบ CRM (การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า) คือโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ธุรกิจจัดการการโต้ตอบกับลูกค้า ติดตามลูกค้าเป้าหมาย และอำนวยความสะดวกในการขาย การตลาด และการสนับสนุนลูกค้า
📌 ตัวอย่าง: มาร์ติน เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กจากลอสแอนเจลิส กำลังเริ่มต้นธุรกิจเป็นครั้งแรก นี่คือสิ่งที่ CRM ดูแลให้เขา:
- จัดเก็บและจัดระเบียบรายละเอียดลูกค้า (ชื่อ, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์) เพื่อให้เขาไม่ต้องค้นหาข้อมูลติดต่ออีกต่อไป
- ติดตามลูกค้าเป้าหมาย ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกจนถึงการปิดการขาย เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีลูกค้าที่มีศักยภาพหลุดรอดไป
- บันทึกการติดต่อทั้งหมดกับลูกค้า (อีเมล, โทรศัพท์, แชท) เพื่อให้เขามีบริบทก่อนติดต่อกลับเสมอ
- จัดการกระบวนการขาย ทำให้เขามีมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานะของแต่ละดีล
📮 ClickUp Insight:92% ของผู้เชี่ยวชาญประสบปัญหาในการติดตามการตัดสินใจที่สำคัญ
ตามการวิจัยโดย ClickUp พบว่าคนทำงานด้านความรู้จำนวนมากสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญไปกับแชท อีเมล และสเปรดชีตที่กระจัดกระจาย หากไม่มีระบบศูนย์กลาง ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญอาจถูกลืมไปตลอดกาล ClickUp นำเสนอเครื่องมือจัดการงานที่ช่วยให้คุณสร้างงานได้ทันทีจากข้อความ ความคิดเห็น เอกสาร และอีเมล เพื่อให้ไม่มีสิ่งสำคัญสูญหายไปในความวุ่นวาย พร้อมที่จะลองใช้หรือไม่?
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการคืออะไร?
ตอนนี้ลองจินตนาการว่าคุณได้จัดการข้อมูลลูกค้าของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ ระบบ CRM ของคุณทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และกระบวนการขายของคุณกำลังเติบโตอย่างแข็งแกร่ง แต่หากขาดการบริหารโครงการ คุณจะยังคงเผชิญกับปัญหาใหญ่: คุณไม่สามารถมอบหมายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการกำลังล่าช้า กำหนดส่งงานเลื่อนออกไป และทีมของคุณติดอยู่ในวงจรการสื่อสารที่ผิดพลาดไม่รู้จบ นี่คือจุดที่ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับการจัดการโครงการสามารถเข้ามาช่วยคุณในการมอบหมายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือประโยชน์บางประการของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่คุณสามารถคาดหวังได้เมื่อใช้งาน:
📊 ความโปร่งใสของโครงการที่มากขึ้น: หากมีหลายแผนกทำงานในโครงการเดียวกัน แพลตฟอร์มการจัดการโครงการจะช่วยให้ทีมต่างๆ ทำงานสอดคล้องกัน และกำหนดเวลาจะไม่กลายเป็น "ฉันคิดว่าคุณเป็นคนจัดการเรื่องนั้น"
🖇️ การจัดการงานแบบรวมศูนย์: ทุกคนมีวิธีติดตามงานของตัวเอง—โน้ตติดผนัง, ตารางสเปรดชีต, หรือความจำล้วนๆ (เสี่ยง) เครื่องมือจัดการงานจะรวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวและยังสามารถส่งการแจ้งเตือนเมื่อมีงานที่ต้องทำต่อเสร็จสิ้น
🔍 รายงานที่แม่นยำ: ผู้นำชื่นชอบตัวเลข ระบบการจัดการโครงการจะดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์เข้าสู่แดชบอร์ดและรายงานต่างๆ มอบข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการ กำไร และประสิทธิภาพโดยรวมของทีม
⌛ การติดตามเวลาทั่วโลก: หากคุณเรียกเก็บเงินลูกค้าตามจำนวนชั่วโมงที่ทำงาน คุณจำเป็นต้องมีการติดตามที่แม่นยำ ระบบ CRM การจัดการโครงการจะบันทึกชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้และชั่วโมงที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ช่วยให้กำหนดอัตราค่าบริการที่ถูกต้องและออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าโดยไม่เกิดความสับสน
แน่นอนว่านี่เป็นเพียงเหตุผลบางส่วนที่ธุรกิจต่างๆ ลงทุนในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ แต่ถึงแม้จะฟังดูซ้ำซาก มันก็มากกว่าแค่รายการสิ่งที่ต้องทำที่ดูหรูหรา—มันคือกระดูกสันหลังที่ช่วยให้โครงการ ทีมบริการลูกค้า และความสัมพันธ์กับลูกค้าดำเนินไปอย่างราบรื่น
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: กำลังมองหาวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นอยู่ใช่ไหม?ลองจับคู่กลยุทธ์การจัดการโครงการแบบคลาสสิกเหล่านี้กับเครื่องมือดิจิทัลสมัยใหม่ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ประโยชน์ของการผสานระบบ CRM กับการจัดการโครงการ
ไม่ต้องบอกก็รู้—การนำซอฟต์แวร์ CRM และซอฟต์แวร์การจัดการโครงการมารวมกันช่วยประหยัดเวลาของคุณในขณะที่ทำงานที่น่าเบื่อให้เป็นอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การเติบโตทางธุรกิจที่แท้จริงได้ แต่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไร? มาดูกันในสถานการณ์จริงกันเถอะ
1. แหล่งข้อมูลเดียวที่ถูกต้อง
การสลับระบบหลายระบบทำให้เกิดข้อมูลลูกค้าที่กระจัดกระจาย การพลาดการอัปเดต และงานซ้ำซ้อน ด้วยแพลตฟอร์ม CRM และการจัดการโครงการแบบบูรณาการ ทุกอย่างตั้งแต่การโต้ตอบกับลูกค้าไปจนถึงรายละเอียดโครงการจะถูกจัดเก็บไว้ที่ศูนย์กลาง
📌 ตัวอย่าง: บริษัทที่ปรึกษาติดตามคำขอของลูกค้า, โครงการ, และใบแจ้งหนี้ในระบบเดียว, ช่วยป้องกันการสื่อสารผิดพลาดและล่าช้า.
2. การดำเนินโครงการที่รวดเร็วขึ้น
เวลาคือเงิน และความล่าช้าทำให้เสียทั้งสองอย่าง ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ CRM ทีมงานสามารถมอบหมายงาน กำหนดเส้นตาย และอนุมัติโดยอัตโนมัติ ลดปัญหาคอขวดและทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามกำหนดเวลา
📌 ตัวอย่าง: บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์เร่งการเปิดตัวผลิตภัณฑ์โดยการจัดให้ทีมขายและนักพัฒนาทำงานร่วมกันในระบบเดียว ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วทำหน้าที่เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบพอร์ทัลลูกค้าเพื่อให้มั่นใจในการสื่อสารที่ชัดเจนเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า
3. ความพึงพอใจของลูกค้าที่ดีขึ้น
ลูกค้าต้องการอัปเดต—แต่ไม่ใช่ 20 อีเมลต่อวัน ระบบ CRM และระบบบริหารจัดการโครงการช่วยให้พวกเขาเข้าถึงความคืบหน้าของโครงการได้อย่างควบคุม ลดการติดต่อที่ไม่จำเป็นในขณะที่ยังคงความโปร่งใส
📌 ตัวอย่าง: บริษัทการตลาดอนุญาตให้ลูกค้าติดตามสถานะของแคมเปญได้แบบเรียลไทม์ ลดความจำเป็นในการประชุมสถานะอย่างต่อเนื่อง
4. ความร่วมมือที่แข็งแกร่งขึ้นระหว่างทีม
ฝ่ายขาย การตลาด และบริการลูกค้า มักทำงานแยกส่วนกัน เมื่อการจัดการโครงการและระบบ CRM ถูกผสานเข้าด้วยกัน ทีมงานจะทำงานสอดคล้องกัน ลดความคลาดเคลื่อนในการส่งต่องาน และเพิ่มโอกาสในการปิดการขาย
📌 ตัวอย่าง: ทีมขายสามารถโอนข้อตกลงไปยังทีมปฏิบัติการได้อย่างง่ายดายเมื่อมีการลงนามในสัญญาแล้ว ช่วยลดความยุ่งยากในการเริ่มต้นทำงานร่วมกัน
5. ระบบการทำงานอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลา
การทำงานด้วยมือซ้ำๆ ทำให้ทีมทำงานช้าลง เครื่องมือการจัดการโครงการ CRM จะทำให้กระบวนการสำคัญเป็นอัตโนมัติ เช่น การมอบหมายงาน การติดตามผล และการอนุมัติงาน เพื่อให้พนักงานสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีคุณค่ามากกว่า
6. การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน
หากปราศจากข้อมูลเชิงลึก ธุรกิจจะดำเนินไปโดยอาศัยการคาดเดาการนำซอฟต์แวร์CRMและระบบบริหารโครงการแบบบูรณาการมาใช้จะช่วยให้มีแดชบอร์ดและรายงานแบบเรียลไทม์ เพื่อติดตามรายได้ ประสิทธิภาพของทีม และประสิทธิผลของโครงการ
🧠 คุณรู้หรือไม่:48% ขององค์กรระบุว่าตนเองขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากเพียง 24% เมื่อปีก่อน สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสู่การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและการวิเคราะห์
คุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณา
ยอดเยี่ยม ตอนนี้คุณทราบถึงความสำคัญของการนำระบบ CRM และระบบบริหารโครงการมาใช้แล้ว ต่อไปนี้คือคุณสมบัติที่ควรพิจารณา:
- เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้: ปรับระบบ CRM และการจัดการโครงการให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของธุรกิจคุณ ตั้งแต่กระบวนการขายไปจนถึงการติดตามโครงการ
- ความสามารถในการขยายตัว: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือสามารถเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณ รองรับโครงการที่ซับซ้อนและการทำงานร่วมกันของทีมที่ขยายตัวได้โดยไม่เกิดการขัดข้อง
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ระบบควรมีการใช้งานที่ง่ายต่อการนำทาง โดยต้องการการฝึกอบรมน้อยที่สุดเพื่อให้ทีมสามารถจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: การส่งข้อความในตัว, แดชบอร์ดที่ใช้ร่วมกัน, และพอร์ทัลสำหรับลูกค้า ช่วยให้ทีมโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
- การจัดการเอกสารแบบรวมศูนย์: จัดเก็บ, แชร์, และจัดระเบียบไฟล์ภายในแพลตฟอร์ม CRM และการจัดการโครงการเพื่อลดข้อมูลที่กระจัดกระจาย
- การแจ้งเตือนอัตโนมัติ: ให้ทีมทราบข้อมูลล่าสุดด้วยการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการอัปเดตงาน การอนุมัติ และกำหนดเวลาของโครงการ ป้องกันการพลาดการดำเนินการ
การทำงานร่วมกันของ CRM และการจัดการโครงการ
ตอนนี้ ลองจินตนาการถึงการรวมทุกคุณสมบัติที่เราเพิ่งพูดถึงเข้ากับการจัดการงานที่ยอดเยี่ยม—นั่นคือ ClickUp สำหรับคุณ
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน มันรวมสองฟีเจอร์ทรงพลังเข้าด้วยกันเพื่อรวม CRM และการจัดการโครงการของคุณไว้ในที่ทำงานเดียว:ClickUp CRMและClickUp Project Management
มาเริ่มกันที่ด้าน CRM ก่อน ClickUp CRM เป็นระบบที่มีความยืดหยุ่นสูง คุณไม่ต้องติดอยู่กับโครงสร้างที่ตายตัวหรือถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า
ก่อนอื่นเลย คุณมีระบบท่อการขายที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถสร้างขั้นตอนที่เหมาะกับกระบวนการขายของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ ตั้งแต่ 'การติดต่อครั้งแรก' ไปจนถึง 'ปิดการขายได้' สำหรับการมองเห็นภาพ คุณมีตัวเลือกมากมาย มุมมองรายการเหมาะสำหรับการดูภาพรวมอย่างรวดเร็วกระดานคัมบังให้คุณลากและวางดีลผ่านท่อการขายของคุณและมุมมองตารางให้คุณเห็นข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบที่คล้ายกับสเปรดชีต
นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามข้อมูลเฉพาะที่สำคัญต่อธุรกิจของคุณ เช่น อุตสาหกรรม แหล่งที่มาของลีด หรือมูลค่าของดีล ผู้จัดการโครงการหลายคนใช้เวลามากเกินไปในการติดตามความสัมพันธ์และความพึ่งพาของงาน แต่ ClickUp แก้ไขปัญหานี้ด้วยมุมมองที่กำหนดเองมากกว่า 15 แบบ
จากนั้น มีฐานข้อมูลการติดต่อแบบรวมศูนย์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับจัดเก็บข้อมูลรายละเอียด ประวัติการสื่อสาร และไฟล์ที่เกี่ยวข้องสำหรับแต่ละลูกค้าหรือผู้ติดต่อ คลิกอัพจัดโครงสร้างข้อมูลโครงการและรายละเอียดของลูกค้าของคุณในรูปแบบที่สะอาดและเป็นลำดับชั้นผ่าน Spaces, Folders, Lists, Tasks และ Subtasks
เมื่อพูดถึงงานClickUp Tasksช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ CRM อย่างมาก โดยให้การเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและขั้นตอนที่สามารถทำได้
ลูกค้าหรือผู้ติดต่อแต่ละรายสามารถมีงานที่เกี่ยวข้องได้ เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการติดตามผล การประชุม หรือการจัดส่งงานที่พลาดไป คุณสามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าภายในบริบทของความสัมพันธ์กับลูกค้า การผสานการทำงานนี้ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น โดยมั่นใจได้ว่าทุกจุดติดต่อจะถูกบันทึกและดำเนินการตาม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ CRM ของคุณ ให้ใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงของงานและการทำงานอัตโนมัติ ตั้งแต่การสร้างงานติดตามผลอัตโนมัติหลังการประชุม ไปจนถึงการอัปเดตสถานะของดีลตามการเสร็จสิ้นของงาน คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยคุณในการจัดการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง
📌 ตัวอย่าง: สมมติว่าคุณดูแลแคมเปญจดหมายข่าว แทนที่จะติดตามลูกค้าเป้าหมายทุกรายด้วยตนเอง:
ลงทะเบียนลูกค้าเป้าหมายใหม่ → แท็กอัตโนมัติใน CRM → มอบหมายงานติดตามผล → กำหนดเวลาส่งจดหมายข่าว
และเพื่อติดตามประสิทธิภาพของคุณ คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดด้วยวิดเจ็ตที่กำหนดเองเพื่อแสดงข้อมูลสำคัญ เช่น อัตราการแปลง, รายได้จากการขาย, และประสิทธิภาพของทีม โดยพื้นฐานแล้ว ClickUp CRM คือการมอบความยืดหยุ่นให้คุณสร้าง CRM ที่ทำงานได้ตามที่คุณต้องการอย่างแท้จริง
หากคุณต้องการภาพรวมแบบทันทีของอัตราการเสร็จสิ้นงาน ประสิทธิภาพของทีม หรือประสิทธิภาพการทำงานอัตโนมัติเพียงสร้างแดชบอร์ด ClickUp แบบกำหนดเอง
คุณสามารถเลือกจากบัตรมากกว่า 50+ ใบเพื่อติดตามความคืบหน้าของงาน, การกระจายงาน, และการติดตามเป้าหมาย—จากนั้นแชร์แดชบอร์ดกับทีมหรือลูกค้าของคุณเพื่อความโปร่งใสอย่างเต็มที่
ทีมความสำเร็จของลูกค้ามักสร้างแดชบอร์ด CRMเพื่อติดตามสุขภาพของลูกค้า ระบุความเสี่ยง และติดตามโอกาสการเติบโตที่เป็นไปได้
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ด้วยClickUp Brain แดชบอร์ดของคุณจะฉลาดยิ่งขึ้น แทนที่จะต้องค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง เพียงถาม AI แล้วมันจะดึงข้อมูลเชิงลึกจากระบบการจัดการโครงการของคุณมาให้ทันที
หากคุณเริ่มต้นจากศูนย์เทมเพลต CRM ของ ClickUpมอบระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีน้ำหนักเบาแต่ทรงพลัง
นี่คือทุกสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยเทมเพลตนี้:
- ติดตามลูกค้าเป้าหมาย, ข้อตกลง, บัญชี, และผู้ติดต่อ
- คัดกรองลูกค้าเป้าหมาย เพิ่มโอกาสในการปิดการขาย และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
- จัดการขั้นตอนในกระบวนการขายด้วยระบบการทำงานที่เป็นภาพและชัดเจน
ตอนนี้มาถึงหัวใจของการบริหารโครงการ: การร่วมมือ. ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ผ่าน:
คลิกอัพ ด็อกส์
ClickUp Docsช่วยให้คุณสามารถสร้างโปรไฟล์ลูกค้าที่ละเอียด, บันทึกการประชุม, และเอกสารข้อเสนอได้ พร้อมทั้งแก้ไขแบบเรียลไทม์เพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน ความสามารถในการมอบหมายงานที่ต้องทำโดยตรงภายในเอกสารเปลี่ยนบันทึกเหล่านี้ให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริง ทำให้การติดตามงานไม่พลาด ในด้านการจัดการโครงการ Docs ช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างข้อกำหนดของโครงการ, วาระการประชุม, และฐานความรู้ ส่งเสริมการสื่อสารที่ชัดเจนและความรับผิดชอบ
กระดานไวท์บอร์ด ClickUp และแผนผังความคิด ClickUp
ClickUp WhiteboardsและClickUp Mind Mapsสามารถช่วยให้ทีมมองเห็นภาพการเดินทางของลูกค้า วางแผนกลยุทธ์การขาย และระดมความคิดเพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้ สำหรับการจัดการโครงการ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้การวางแผนโครงการ การแบ่งงาน และการสร้างแนวคิดเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้ทีมสามารถจัดระเบียบโครงการที่ซับซ้อนได้ในรูปแบบภาพ และระบุการพึ่งพาซึ่งกันและกันได้ ด้วยการจัดเตรียมพื้นที่ภาพร่วมกัน คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยเพิ่มการร่วมมือกัน ปรับปรุงความเข้าใจ และช่วยให้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เป็นไปได้
สุดท้ายนี้ ระบบ CRM และการจัดการโครงการที่ดีไม่ควรต้องสลับแอปอยู่ตลอดเวลาการผสานการทำงานของ ClickUpกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง Slack, Gmail, Zoom, Outlook และ HubSpot ช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นทั่วทั้งกระบวนการทำงานของธุรกิจคุณ
ตามที่Arnold Rogers ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Launch Controlกล่าวไว้ว่า:
เราได้ทำการผสานระบบกับ Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail, ProfitWell, เป็นต้น ซึ่งช่วยให้เราสามารถติดตามการเงิน, การรักษาลูกค้า, การรายงาน, และข้อมูลลูกค้าได้ในที่เดียว เนื่องจากเราสามารถดึงข้อมูลจากเครื่องมือทั้งหมดที่เราใช้มาไว้ใน ClickUp ได้ ซึ่งช่วยให้การใช้งานง่ายขึ้นโดยไม่ต้องให้ทุกแผนกเข้ามาเกี่ยวข้องและไม่ต้องเสียเวลาจากตารางงานของพวกเขา
หากคุณยังคงมีปัญหาในการจัดเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว คุณสามารถเปลี่ยนมาใช้เทมเพลตการจัดการโครงการของ ClickUp ได้
มันช่วยผู้จัดการโครงการ, ผู้จัดการโปรแกรม, และผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอในการทำลายกำแพงกั้น, ขจัดคอขวด, และดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการติดตามงานที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการบูรณาการ CRM และการจัดการโครงการ
การผสานระบบ CRMกับเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดอาจกลายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนได้ในบางครั้ง. นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำได้ถูกต้อง:
- การมีส่วนร่วมของผู้ใช้: ให้ทีมของคุณมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นในกระบวนการบูรณาการ ผู้ที่ใช้ระบบเป็นประจำทุกวันควรมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการทำงานของระบบ
- คุณภาพข้อมูล: จัดการข้อมูลซ้ำ ข้อมูลล้าสมัย และความไม่สอดคล้องกัน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในอนาคต
- กำหนดระยะโครงการให้ชัดเจน: วางแผนเป้าหมายสำคัญ กำหนดระยะเวลา และความเชื่อมโยงระหว่างงานต่าง ๆ ภายในระบบ CRM เพื่อให้สามารถมองเห็นความคืบหน้าของโครงการได้อย่างชัดเจน
- ให้การฝึกอบรมที่เหมาะสม: แม้แต่ระบบ CRM และแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ดีที่สุดก็ไร้ประโยชน์หากทีมของคุณไม่รู้วิธีใช้งาน
- ติดตาม KPI:ตรวจสอบตัวชี้วัด CRMเช่น อัตราการเสร็จสิ้นงาน การเคลื่อนไหวของกระบวนการขาย และคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อวัดความสำเร็จ
- การซิงโครไนซ์ข้อมูลลูกค้า: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการอัปเดตข้อมูลเป็นแบบเรียลไทม์ในทั้งสองระบบ เพื่อไม่ให้ใครต้องทำงานกับข้อมูลที่ล้าสมัย
เลือก ClickUp เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่น่าทึ่ง
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าในขณะที่รักษาโครงการให้ดำเนินไปตามแผน อาจทำให้คุณรู้สึกเหมือนมีงานให้ทำตลอดเวลา
นี่คือเหตุผลที่ ClickUp โดดเด่นในการลดภาระของคุณด้วยการทำให้การจัดการงาน การทำงานอัตโนมัติ ระบบ CRM และการบริหารโครงการที่ดีเป็นหนึ่งเดียวในที่เดียว
- QubicaAMF ประหยัดเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่เคยเสียไปกับการค้นหาข้อมูล
- RevPartners ลดต้นทุนลง 50% ด้วยการรวมเครื่องมือสามอย่างเข้าเป็นหนึ่งเดียว
- Lulu Press ประหยัดเวลาได้ 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน ด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขึ้น 12%
นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ—นี่คือหลักฐานที่แสดงว่า ClickUp คือโซลูชันครบวงจรสำหรับความสำเร็จด้าน CRM และการจัดการโครงการ
