5 การผสานระบบ CRM ที่ต้องมีสำหรับธุรกิจของคุณในปี 2025

ซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ช่วยให้คุณสามารถป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเข้าสู่แพลตฟอร์มเดียวได้ ทำให้ทีมภายในทั้งหมดของคุณ เช่น ทีมขาย, ทีมการตลาด, ทีมผลิตภัณฑ์, ทีมสนับสนุนลูกค้า, เป็นต้น สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องกัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแต่ละแผนกมีความต้องการที่แตกต่างกัน พวกเขาสามารถใช้เครื่องมือเฉพาะทางที่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจในด้านที่เฉพาะเจาะจงได้
ในโลกอุดมคติ ข้อมูลลูกค้าควรไหลลื่นระหว่างเครื่องมือทั้งหมดของคุณอย่างไม่มีสะดุด น่าเสียดายที่นั่นไม่ใช่กรณีของธุรกิจส่วนใหญ่ ธุรกิจกำลังจัดการกับข้อมูลลูกค้าจำนวนมหาศาลที่มาจากหลายช่องทาง และข้อมูลเหล่านี้จำเป็นต้องถูกซิงค์เพื่อให้บริษัทสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าได้
หากคุณรู้สึกว่าการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มทั้งหมดของคุณอย่างไร้รอยต่อเป็นเพียงความฝัน การผสานรวม CRM คือสิ่งที่คุณต้องการ บล็อกนี้จะอธิบายวิธีการทำงานของการผสานรวม CRM และดูเครื่องมือผสานรวม CRMชั้นนำบางตัวที่ควรเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีของคุณ
การผสานระบบ CRM คืออะไร?
การผสานระบบ CRM คือกระบวนการเชื่อมต่อซอฟต์แวร์ CRMของคุณกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามอย่างราบรื่น ช่วยให้คุณไม่ต้องสลับระบบไปมาอย่างต่อเนื่อง และอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์ ด้วยเหตุนี้ การผสานระบบจึงช่วยให้คุณสามารถสร้างเส้นทางอัตโนมัติได้ แทนที่จะต้องอัปเดตหรือคัดลอกข้อมูลในสองเครื่องมือด้วยตนเอง
ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้เครื่องมือจากบุคคลที่สามในการจัดการการตลาดทางอีเมล ข้อมูลเช่น จำนวนอีเมลที่ส่งถึงผู้รับ จำนวนอีเมลที่ถูกเปิด จำนวนการคลิกที่ลิงก์ และตัวชี้วัดอื่น ๆ จะถูกติดตามโดยเครื่องมือการตลาดทางอีเมล ข้อมูลนี้ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทีมขายของคุณ เนื่องจากช่วยให้ทีมของคุณเข้าใจระดับการมีส่วนร่วมและความสนใจของลูกค้า แต่ปัญหาคือ ข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ในเครื่องมือต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน ดังนั้นทีมของคุณอาจได้รับข้อมูลที่ล้าสมัยหรือไม่สมบูรณ์
ด้วยการผสานระบบ CRM คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องมือทั้งสองได้ และทำให้ข้อมูลได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ดังนั้น เมื่อแคมเปญการตลาดทางอีเมลถูกเปิดตัว ผลลัพธ์จะถูกติดตามและบันทึกไว้ในระบบ CRM ของคุณโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังซิงค์กับบัญชีหรือผู้ติดต่อแต่ละราย ทำให้ทีมขายของคุณได้รับข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของลูกค้า และสามารถทำข้อเสนอขายได้อย่างถูกต้อง
ประโยชน์ของการผสานระบบ CRM
การผสานระบบ CRM ของคุณกับเครื่องมืออื่น ๆ ในระบบเทคโนโลยีของคุณมีประโยชน์มากมาย. คุณสามารถได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย ไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องมือหรือแพลตฟอร์มใด. นอกจากนี้ คุณยังได้รับประโยชน์ต่อไปนี้จากการผสานระบบ CRM:
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
บอกลาการทำงานซ้ำซาก เช่น การป้อนข้อมูลด้วยตนเองในระบบต่างๆ การผสานระบบจะช่วยให้การถ่ายโอนข้อมูลเป็นไปโดยอัตโนมัติ ทำให้ทีมของคุณมีเวลาไปทำงานเชิงกลยุทธ์และมีผลกระทบมากขึ้น ด้วยการใช้การผสานระบบ CRM คุณสามารถ:
- จับคู่ลูกค้าใหม่โดยอัตโนมัติจากแคมเปญการตลาดของคุณ และกรอกข้อมูลนี้ลงในระบบ CRM ของคุณทันที ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของพนักงานขาย
- ติดตามการกระทำของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า บนเว็บไซต์ แคมเปญอีเมล และช่องทางการตลาดอื่นๆ ของคุณ โดยแปลงเป็นคะแนนผู้มุ่งหวังที่ทีมขายของคุณสามารถใช้เพื่อจัดลำดับความสำคัญว่าควรติดตามผู้มุ่งหวังรายใดก่อน
- ปิดการขายและสร้างใบแจ้งหนี้ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว เร่งกระบวนการชำระเงิน
- ช่วยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนสามารถดู ประวัติลูกค้าอย่างครบถ้วน ได้ทันที ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาตั๋วรวดเร็วและมีข้อมูลมากขึ้น
ข้อมูลที่ถูกต้อง
ระบบ CRM แบบบูรณาการช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลมีความถูกต้องและอัปเดตแบบเรียลไทม์อยู่เสมอ ซึ่งช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดหรือความไม่สอดคล้องกันที่เกิดจากการที่ข้อมูลของคุณไม่ตรงกัน
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังใช้Zendesk CRMสำหรับการจัดการตั๋วและข้อมูลลูกค้าของคุณ คุณสามารถใช้การผสานการทำงานของ ClickUp กับ Zendeskเพื่อ:
- มอบหมายตั๋วให้ตัวแทนฝ่ายสนับสนุนเป็นงาน
- เพิ่มข้อมูลตั๋วงานไปยังงานโดยอัตโนมัติ รวมถึงผู้รับผิดชอบ วันที่ครบกำหนด และข้อมูลอื่น ๆ ไว้ในที่เดียว
- สร้างงานย่อยภายในตั๋ว Zendesk เพื่อการอ้างอิงที่ง่าย
ดูลิงก์ใน ClickUp และ Zendesk พร้อม การอัปเดตสถานะแบบเรียลไทม์
ประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้น
เมื่อระบบ CRM ของคุณถูกผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีทั้งหมดของคุณ คุณสามารถได้รับข้อมูลที่ทันสมัยและสมบูรณ์เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าของคุณได้ตลอดเวลา ซึ่งช่วยให้คุณ:
- ปรับแต่งการสนทนา เนื่องจากพนักงานขายของคุณมีข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นแล้ว
- ดึงดูดลูกค้าเป้าหมายและผู้สนใจด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องตามความสนใจและพฤติกรรมของพวกเขา ทำให้พวกเขารู้สึกสนใจและเคลื่อนเข้าใกล้ การแปลง
- ปรับปรุงฟังก์ชันการสนับสนุน ให้ทีมของคุณสามารถคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าได้จากการโต้ตอบในอดีต พร้อมให้บริการที่ตรงเวลาและส่วนตัว
โดยการทำลายกำแพงข้อมูลที่แยกส่วนและส่งเสริมประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกัน คุณจะสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งขึ้น เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า และในที่สุด ผลักดันให้เกิดความภักดีและการสนับสนุนจากลูกค้า
การร่วมมือที่ได้รับการปรับปรุง
เนื่องจากข้อมูลลูกค้าที่สำคัญของคุณไม่ได้ถูกเก็บแยกไว้ในไซโลข้อมูลอีกต่อไป แต่ละทีมสามารถเข้าถึงข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยปรับปรุงการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีมโดยรวมให้ดีขึ้น ดังนั้น ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้คุณดำเนินธุรกิจได้อย่างสร้างสรรค์และปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ด้วยทุกทีมทำงานจากแหล่งข้อมูลเดียว ทีมสามารถตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้นและมีความมั่นใจมากขึ้น
การสร้างรายได้ที่สูงขึ้น
การอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่องช่วยให้ทีมขายของคุณได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และข้อมูลนี้ไม่สูญหายระหว่างการสื่อสารระหว่างระบบต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้คุณ:
- เปลี่ยนผู้สนใจให้กลายเป็นลูกค้าได้มากขึ้น ด้วยกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การเข้าถึงที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และการดูแลผู้สนใจอย่างทันท่วงที
- รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในมือคุณ ช่วยให้ทีมขายของคุณ ปิดการขาย ได้อย่างมั่นใจและรวดเร็ว
- ใช้ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้า (C-Sat) เพื่อช่วย ทำนายการสูญเสียลูกค้า และแจ้งเตือนทีมขายให้แก้ไขปัญหา, ปรับแต่งการสื่อสาร, หรือดำเนินการอื่น ๆ เพื่อช่วยรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีคุณค่า
- ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า เพื่อสร้าง ลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ำ มากขึ้น และเพิ่มโอกาสในการขายข้ามหรือขายเพิ่ม
ดังนั้น การผสานระบบ CRM จึงเป็นตัวเร่งการเติบโตของยอดขาย ช่วยให้คุณได้ลูกค้าใหม่ รักษาลูกค้าเดิมไว้ และเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้สูงสุด
ข้อมูลเชิงลึกที่ทรงพลังขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
เมื่อข้อมูลทั้งหมดของคุณถูกรวมเข้ากับระบบ CRM แล้ว คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับเส้นทางการเดินทางของลูกค้า ซึ่งช่วยให้คุณสามารถ ติดตามพฤติกรรมของลูกค้า ได้ในหลายช่องทาง และเข้าใจว่าพวกเขามีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ของคุณอย่างไร ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานของทีมการตลาด ทีมขาย และทีมสนับสนุนของคุณให้มีประสิทธิภาพ
คุณสามารถใช้ข้อมูลลูกค้านี้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมและสร้าง รายงานฟันเนลที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการขาย การตลาด และการสนับสนุนของคุณ คุณสามารถระบุจุดที่อาจเป็นปัญหาในกลยุทธ์โดยรวมของคุณได้
ด้วยแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนี้ในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) คุณสามารถทำการตัดสินใจ อย่างมีข้อมูล เกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาด การขาย และการบริการลูกค้าของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและสร้างผลลัพธ์ที่แท้จริง
ความท้าทายทั่วไปของระบบ CRM
แพลตฟอร์ม CRM มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับช่องทางการสื่อสาร เครื่องมือทางธุรกิจ และแอปพลิเคชันอื่น ๆ การเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้มักเป็นอุปสรรคต่อความราบรื่นในการไหลเวียนของข้อมูล และนำไปสู่ความท้าทายในการบูรณาการ CRM:
- ความแตกต่างทางเทคโนโลยี: แพลตฟอร์มที่ต้องการผสานรวมอาจใช้เทคโนโลยีหรือโปรโตคอลที่ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ดี ตัวอย่างเช่น เครื่องมืออาจใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกัน (SOAP กับ REST), โปรโตคอลการโอนถ่าย (HTTP กับ HTTPS), ใบรับรองดิจิทัล, โปรโตคอลการตรวจสอบสิทธิ์ (oAuth 2.0) และอื่น ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาในการแบ่งปันข้อมูลและการซิงค์
- ข้อกังวลด้านความปลอดภัยของข้อมูล: การผสานรวม CRM จะล้มเหลวหากผู้ขายไม่ยินยอมในการแบ่งปันข้อมูล ตัวอย่างเช่น หากเครื่องมือการเรียกเก็บเงินไม่มี API หรือไม่แบ่งปันข้อมูลกับเครื่องมืออื่น โดยอ้างถึงข้อกังวลเกี่ยวกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน จะไม่สามารถผสานรวมเครื่องมือนั้นกับ CRM ได้
วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันปัญหาเหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้นคือการตรวจสอบล่วงหน้าว่าเครื่องมือและระบบ CRM ที่คุณเลือกใช้มีการเชื่อมต่อที่จำเป็นครบถ้วนหรือไม่
ตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์ม CRM ที่ครอบคลุมอย่าง HubSpot เหมาะอย่างยิ่งสำหรับความต้องการที่หลากหลาย รวมถึงการตลาด การขาย การบริการ CMS และการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมต่อที่ราบรื่นและการผสานรวมหลายรูปแบบรวมถึงการผสานรวมระหว่าง ClickUp และ HubSpot ซึ่งช่วยให้คุณสามารถ:
- ซิงค์ข้อมูลทั้งสองทางโดยใช้การซิงค์แบบสองทาง เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลมีความทันสมัยอยู่เสมอในทั้งสองระบบ
- ใช้การทำงานแบบทริกเกอร์จากแพลตฟอร์มใดก็ได้เพื่อให้แน่ใจว่าการอัปเดตใดๆ ในเส้นทางการเดินทางของลูกค้า รวมถึงการอัปเดตที่ครอบคลุมหลายทีม จะได้รับการอัปเดตในทั้งสองระบบโดยอัตโนมัติ
ที่เกี่ยวข้อง:การผสานรวม Hubspot ที่ดีที่สุด
ประเภทของการบูรณาการ CRM
มีเครื่องมือและระบบ CRM ที่สามารถผสานรวมได้หลากหลายประเภท ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการเฉพาะและงบประมาณของคุณ ในการตัดสินใจนี้ การทำความเข้าใจประเภทของการผสานรวม CRM ที่มีอยู่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
มาสำรวจประเภทหลักของการผสานระบบ CRM ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขาย การตลาด และความต้องการด้านผลิตภาพของคุณ:
การผสานรวมอีเมล
ซอฟต์แวร์การตลาดผ่านอีเมลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความพยายามในการเข้าถึงและการขายขององค์กรใดๆ ในปี 2022 มีผู้ใช้อีเมลจำนวน 4.26 พันล้านคนทำให้อีเมลเป็นหนึ่งในช่องทางที่มีศักยภาพมากที่สุดในการเชื่อมต่อกับลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้า และพันธมิตร
การผสานระบบอีเมล์มาร์เก็ตติ้งของคุณกับระบบ CRM ของคุณเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม เพราะมันจะช่วยคุณเก็บข้อมูลลูกค้าของคุณโดยอัตโนมัติ และจัดระเบียบข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญได้ เช่น การคืนอีเมล์, การยกเลิกการสมัคร, และอีเมล์ที่ไม่สามารถส่งถึงผู้รับได้
การผสานรวมอีเมลจะช่วยให้คุณสามารถทำงานอัตโนมัติในกระบวนการต่าง ๆ เช่น การส่งอีเมลต้อนรับให้กับลูกค้าใหม่ การกระตุ้นลำดับการดูแลลูกค้าตามเส้นทางชีวิตของลูกค้าและพฤติกรรมของพวกเขา และการปรับแต่งข้อเสนอการขายโดยใช้ข้อมูลจากระบบ CRM
การผสานรวมอีเมลที่ได้รับความนิยมสำหรับระบบ CRM ได้แก่ Gmail, Microsoft Outlook, Mailchimp, และ Omnisend.
การผสานปฏิทิน
ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมและการวางแผนโดยรวมของคุณหรือไม่? การผสานปฏิทินสามารถช่วยคุณทำได้โดยให้คุณติดตามและจัดระเบียบการนัดหมายจากภายใน CRM ของคุณ คุณสามารถกำหนดเวลาเหตุการณ์สำคัญของลูกค้าและทำให้กระบวนการต่างๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การส่งคำเชิญประชุม การแจ้งเตือน และการแจ้งเตือน ซึ่งช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการจองซ้อนและมองเห็นภาพรวมของตารางเวลาของทีมคุณเมื่อกำหนดการประชุม
การผสานปฏิทินยอดนิยมสำหรับระบบ CRM ได้แก่ Google Calendar, Microsoft Office 365 Calendar, Calendly และ Notion Calendar
การผสานการสื่อสาร
ต้องการให้การสนับสนุนแบบเรียลไทม์แก่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือไม่? หรือต้องการสนทนาผ่านแชทกับลูกค้าเพื่อให้พวกเขาได้รับการสนับสนุนที่ต้องการ? ทั้งหมดนี้สามารถทำได้ด้วยการผสานระบบสื่อสาร การผสานระบบเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสนทนากับทีมสนับสนุนหรือทีมขายของคุณผ่านช่องทางหรือแอปที่คุ้นเคย และบันทึกการสนทนาเหล่านี้โดยอัตโนมัติใน CRM ของคุณ การผสานระบบ CRM ที่ดีที่สุดในหมวดหมู่นี้ได้แก่:
- แพลตฟอร์มเมสเซนเจอร์: คุณสามารถผสานระบบ CRM ของคุณกับแพลตฟอร์มเมสเซนเจอร์เช่น Slack, WhatsApp, Telegram หรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้ การผสานระบบเช่นนี้ช่วยให้ลูกค้าของคุณสามารถรับการสนับสนุนผ่านช่องทางที่สะดวกและคุ้นเคย ซึ่งช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดขึ้นหรือติดตามข้อความการสนับสนุนได้
- โทรศัพท์: ผสานระบบโทรศัพท์ของคุณกับระบบ CRM หรือเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและจัดการการโทรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เครื่องมือประชุมเสมือนจริง: แพลตฟอร์มเช่น Zoom, Google Meet, และ Microsoft Teams ช่วยให้สามารถประชุมทางวิดีโอแบบเห็นหน้ากันได้ ซึ่งช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับลูกค้าของคุณมากขึ้น คุณสามารถใช้สิ่งนี้เพื่อสาธิตผลิตภัณฑ์, นำเสนอทางไกล, หรือจัดสัมมนาออนไลน์เพื่อหาลูกค้าใหม่
- แชทสด: อนุญาตให้ลูกค้าของคุณได้รับคำตอบสำหรับคำถามเฉพาะของพวกเขาโดยการเสนอตัวเลือกแชทสดพร้อมเครื่องมือเช่น Claude, Chatsonic, Jasper Chat, Zapier Chat และอื่น ๆ บนเว็บไซต์หรือช่องทางโซเชียลมีเดียของคุณ ด้วยการใช้การผสานรวม CRM แชทสดเหล่านี้ คุณสามารถซิงค์การสนทนาเหล่านี้กับ CRM ของคุณโดยอัตโนมัติ ช่วยให้ทีมขายของคุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของลูกค้า ซึ่งสามารถใช้สำหรับแคมเปญการตลาดที่เจาะจงหรือการเข้าถึงลูกค้า
การบูรณาการทางบัญชี
การผสานรวมการจัดการบัญชีมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงการเรียกเก็บเงินของลูกค้า การออกใบแจ้งหนี้ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี ด้วยการผสานรวมสิ่งเหล่านี้กับแพลตฟอร์ม CRM ของคุณ คุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้สำหรับดีลที่ปิดแล้วโดยอัตโนมัติ ซิงค์การชำระเงินของลูกค้าเข้ากับซอฟต์แวร์บัญชี และกระทบยอดใบแจ้งหนี้และการชำระเงินของลูกค้าได้
ตัวอย่างได้แก่ FreshBooks, Zero, QuickBooks และ Paycove
การผสานระบบศูนย์บริการช่วยเหลือ
ธุรกิจส่วนใหญ่พึ่งพาซอฟต์แวร์ระบบช่วยเหลือสำหรับความต้องการด้านการสนับสนุนลูกค้าและการออกตั๋ว ระบบเหล่านี้ช่วยซิงค์ตั๋วของลูกค้าของคุณกับแพลตฟอร์ม CRM ทำให้ตัวแทนสามารถเข้าถึงข้อมูลและประวัติของลูกค้า และติดตามปัญหาในอดีตเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและน่าพอใจ
ตัวอย่างได้แก่ Freshdesk, Zendesk, Salesforce, ServiceNow และ Microsoft Office Dynamics 365 Customer Service
5 เครื่องมือผสานระบบ CRM ชั้นนำ
การผสานระบบ CRM คือสูตรลับสำหรับกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ลูกค้าที่พึงพอใจ และเพิ่มผลผลิต. เพื่อช่วยคุณเลือกแพลตฟอร์มการผสานระบบที่เหมาะสมกับเครื่องมือ CRM ของคุณ นี่คือ 5 เครื่องมือผสานระบบ CRM ที่ดีที่สุดตามความสะดวกในการใช้งาน คุณสมบัติ และการให้คะแนนจากลูกค้า.
1. ClickUp
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่มอบคุณสมบัติสำคัญทั้งหมดที่ทีมขายและการตลาดต้องการเพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า คุณสามารถทำงานอัตโนมัติใน CRM ติดตามไทม์ไลน์ของลูกค้าและโครงการ และมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขายในมุมมองที่หลากหลายกว่า 15 แบบ รวมถึงปฏิทิน รายการ ตาราง กระดานแบบ Kanban และอื่นๆ อีกมากมาย
ClickUp ยังมีการผสานการทำงานที่น่าประทับใจกับ CRM ยอดนิยม เช่น HubSpot, Zendesk, Salesforce, Zoho CRM, Pipedrive, Freshworks และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การค้นหาแบบครบวงจร: ค้นหาและจัดการการผสานรวมได้อย่างง่ายดาย ตรวจสอบประสิทธิภาพ และค้นพบเครื่องมือใหม่ๆ
- Native Automation: ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วยงานอัตโนมัติที่ถูกกระตุ้นโดยเหตุการณ์ใน CRM หรือแอปที่เชื่อมต่อ
- ClickUp Docs: ร่วมมือกันในเอกสารภายในข้อมูล CRM ของคุณ กำจัดข้อมูลที่แยกส่วนและเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
- การผสานระบบ API แบบกำหนดเอง: สร้างการเชื่อมต่อที่ออกแบบเฉพาะสำหรับความต้องการที่ไม่เหมือนใคร เพื่อให้มั่นใจในระบบนิเวศที่รวมเป็นหนึ่งอย่างแท้จริง
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เนื่องจากมีคุณสมบัติมากมาย ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
2. Zapier
Zapier เป็นเครื่องมืออัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ช่วยให้คุณสร้างเวิร์กโฟลว์และทำให้กระบวนการทำงานต่างๆ เป็นอัตโนมัติได้ คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 6,000 รายการ และใช้เพื่อทำงานหลายอย่าง เช่น ส่งออกข้อมูลไปยัง Google Sheets ติดต่อลูกค้าผ่าน Slack ส่งอีเมลผ่าน WooCommerce และรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนี้ไว้ใน CRM
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier
- ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันแทบทุกประเภทที่คุณนึกถึงได้ ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะที่เหนือกว่าตัวเลือกมาตรฐาน
- สร้างระบบอัตโนมัติขั้นพื้นฐานโดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่คุ้นเคยกับการทำงานแบบภาพ
- สำรวจ 'Zaps' ที่สร้างไว้ล่วงหน้าจำนวนมากสำหรับการผสานรวมที่พบบ่อย ช่วยประหยัดเวลาและความพยายาม
ข้อจำกัดของ Zapier
- มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
- การผสานรวมที่ซับซ้อนสำหรับเครื่องมือส่วนใหญ่บน API ของพวกเขาจำกัดฟังก์ชันการทำงานและการอัปเดตที่คุณจะได้รับจากเครื่องมือเหล่านี้
ราคาของ Zapier
- แผนฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $29.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $73. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $103. 50/เดือน
- บริษัท: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Zapier
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
3. แพลตฟอร์ม Mulesoft Anypoint
MuleSoft เป็นแพลตฟอร์มการผสานรวม (IPaaS) ที่ช่วยให้คุณใช้ API, การผสานรวม CRM, และการทำงานอัตโนมัติเพื่อสร้างกระบวนการทำงานและขั้นตอนการทำงานที่ไม่เหมือนใคร ส่วนที่ดีที่สุดของเครื่องมือนี้คืออินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่มีการผสานรวมที่สร้างไว้ล่วงหน้าและการจัดการ API และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความต้องการการผสานรวมที่ซับซ้อน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mulesoft
- รับประกันการปกป้องข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ด้วยคุณสมบัติความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง
- ได้รับประโยชน์จากความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับขนาดของการมี API เป็นจุดศูนย์กลางของการบูรณาการ
- เพลิดเพลินกับประโยชน์ของการประมวลผลแบบคลาวด์ เช่น ความสามารถในการปรับขนาดและความง่ายในการจัดการ
ข้อจำกัดของ Mulesoft
- นักพัฒนาหลายคนพบว่ามันมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันและไม่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายสำหรับคุณสมบัติที่มันมอบให้
- ติดตั้งยากและมีความสามารถจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ ในรายการ
ราคาของ Mulesoft
ราคาที่กำหนดเองตามคำขอ API
คะแนนและรีวิวของ Mulesoft
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
4. อย่างบูรณาการ
Integrately เป็นซอฟต์แวร์อัตโนมัติที่มีเวิร์กโฟลว์สำเร็จรูปกว่า 8 ล้านรายการสำหรับแอปมากกว่า 1,100 รายการ ด้วยแพลตฟอร์มนี้ คุณสามารถเชื่อมต่อ CRM ของคุณกับแอปและแพลตฟอร์มต่างๆ ได้หลายรายการ ทำให้งานที่ซับซ้อนง่ายขึ้นด้วยระบบอัตโนมัติและเวิร์กโฟลว์แบบคลิกเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดแบบบูรณาการ
- ทำความสะอาดและจัดการข้อมูลได้อย่างราบรื่นเพื่อให้ได้รูปแบบที่สอดคล้องกันในแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกัน
- สร้างการผสานรวมโดยไม่ต้องเขียนโค้ด ทำให้กระบวนการง่ายขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการอัปเดตข้อมูลเป็นไปอย่างทันทีทันใดในทุกระบบที่เชื่อมต่อ
ข้อจำกัดในการบูรณาการ
- เครื่องมือสร้างกระบวนการทำงานใช้งานยาก
- การแก้ไขข้อผิดพลาดเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
การกำหนดราคาแบบบูรณาการ
- แผนฟรี
- เริ่มต้น: $29. 99/เดือน
- มืออาชีพ: $49/เดือน
- การเติบโต: $124/เดือน
- ธุรกิจ: $299/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวแบบบูรณาการ
- G2: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: ไม่สามารถใช้งานได้
5. Zendesk
Zendesk เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์สำหรับการสนับสนุนลูกค้า การขาย และบริการที่สามารถช่วยคุณในการทำงานอัตโนมัติของระบบตั๋วและการสนับสนุน เครื่องมือนี้สามารถช่วยคุณจัดการการสื่อสารกับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ อัตโนมัติงานการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า สร้างการตอบกลับอัตโนมัติ จัดการฐานความรู้ และปรับปรุงการสื่อสารโดยรวมให้มีประสิทธิภาพZendesk ยังมีการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันมากกว่า 1600 รายการ รวมถึงแพลตฟอร์ม CRM ชั้นนำอย่าง Zoho CRM, Dynamics 365 Connector และ Hubspot CRM
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk
- นำเสนอระบบออกตั๋ว รายงาน และตัวเลือกบริการตนเองที่แข็งแกร่งเพื่อสนับสนุนลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
- เชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับระบบ CRM ที่ได้รับความนิยม เช่น HubSpot และ Salesforce
- รวมการสนับสนุนลูกค้าเข้ากับข้อมูลลูกค้าใน CRM ของคุณเพื่อให้ได้มุมมองที่ครอบคลุม
ข้อจำกัดของ Zendesk
- เครื่องมืออาจมีค่าใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะสำหรับองค์กรขนาดเล็กหรือขนาดกลาง
- การตั้งค่าเริ่มต้นและการเรียนรู้ที่ซับซ้อน ทำให้ยากต่อการใช้งานหากไม่มีความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ
- ให้บริการเพียงตัวเลือกการร่วมมือพื้นฐาน ทำให้ยากต่อการทำงานอย่างราบรื่นกับทีมใหญ่
ราคาของ Zendesk
- ทีมสวีท: เริ่มต้นที่ $69/เดือน ต่อตัวแทน
- การเติบโตของห้องชุด: เริ่มต้นที่ $115/เดือน ต่อตัวแทน
- ชุดมืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $149/เดือน ต่อตัวแทน
- Suite Enterprise: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Zendesk
- G2: 4. 3/5 (5000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3000 รายการ)
เพิ่มประสิทธิภาพการผสานระบบ CRM ของคุณด้วย ClickUp
เมื่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีความซับซ้อนและหลายมิติมากขึ้น ระบบ CRM ที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้คุณติดตามงานปฏิบัติการทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด การขาย การสนับสนุนลูกค้า หรือการทำงานด้านผลิตภัณฑ์ การผสานระบบ CRM มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมต่อเครื่องมือและแอปพลิเคชันต่างๆ เข้าด้วยกันบนแพลตฟอร์มเดียว เพื่อให้แต่ละแผนกได้รับบริบทที่เหมาะสม
อย่างไรก็ตาม การเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจของคุณให้สูงสุดนั้นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การปรับปรุงธุรกิจให้ดีที่สุดเท่านั้น สมาชิกในทีมแต่ละคนจำเป็นต้องปฏิบัติงานของตนอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจว่าผลลัพธ์ที่ได้สะท้อนถึงผลลัพธ์โดยรวม เพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการนี้ClickUpจึงนำเสนอแพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่รวบรวมเครื่องมือและแอปพลิเคชันต่างๆ ไว้เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
สมาชิกแต่ละคนในทีมสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิผล ติดตามโครงการ และเข้าใจความต้องการของลูกค้าบนแพลตฟอร์มเดียว โดยใช้เทมเพลต CRMและระบบเชื่อมต่อที่พร้อมใช้งานของ ClickUpการมีแอปและข้อมูลลูกค้าทั้งหมดในที่เดียวมีประโยชน์สำคัญอีกประการหนึ่งคือความสามารถในการค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
ด้วยClickUp Universal Search คุณสามารถค้นหาไฟล์ เอกสาร คำค้นหา หรือข้อมูลลูกค้าใด ๆ ได้ด้วยการค้นหาอย่างง่าย ๆ ด้วยคำค้นหาเพียงไม่กี่คำ. อัลกอริทึมการค้นหาจะทำการสแกนทุกฐานข้อมูลและเครื่องมือที่เชื่อมต่ออยู่เพื่อช่วยคุณให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะกับคุณและเกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วในพริบตา.
ลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้ฟรีเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ClickUp CRM และทดลองใช้งานได้เลย เริ่มต้นการเดินทางของคุณวันนี้และสัมผัสความแตกต่าง!
คำถามที่พบบ่อย
1. การผสานรวม CRM API คืออะไร?
การผสานรวม CRM API เชื่อมต่อระบบ CRM ของคุณกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มอื่น ๆ โดยใช้ Application Programming Interfaces (APIs) APIs เหล่านี้ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อ ช่วยให้ข้อมูลไหลเวียนไปมาได้อย่างราบรื่น ด้วยการไหลของข้อมูลที่ง่ายดายระหว่างหลายระบบ ธุรกิจสามารถปรับปรุงการตลาดและได้รับข้อมูลแบบเรียลไทม์
2. ERP และ CRM คืออะไร?
ซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) จัดการกระบวนการธุรกิจหลักของคุณ รวมถึงการเงิน สินค้าคงคลัง และการผลิต ในทางกลับกัน ซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยการบูรณาการระบบทั้งสองนี้เข้าด้วยกัน ธุรกิจสามารถได้รับมุมมองที่รวมเป็นหนึ่งเดียวของเส้นทางการเดินทางของลูกค้า ตั้งแต่ขั้นตอนการเป็นลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ
3. การผสานระบบ CRM ของฉันกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ปลอดภัยหรือไม่?
เนื่องจากข้อมูลจากระบบหนึ่งจะถูกแชร์ไปยังระบบอื่น ๆ การตรวจสอบ API และข้อกำหนดการแชร์ข้อมูลจึงเป็นสิ่งจำเป็น เมื่อเลือกเครื่องมือสำหรับการผสานรวม ขอแนะนำให้ให้ความสำคัญกับผู้ให้บริการที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง เช่น การเข้ารหัสข้อมูล การควบคุมการเข้าถึง และการตรวจสอบความปลอดภัยเป็นประจำ ตัวอย่างเช่น ClickUp ปฏิบัติตามโปรโตคอลความปลอดภัยและมาตรฐานอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลจะปลอดภัยตลอดเวลา
4. ฉันจะรักษาความสอดคล้องของข้อมูลระหว่างระบบที่เชื่อมต่อกันต่าง ๆ ได้อย่างไร?
ความสอดคล้องของข้อมูลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานที่ราบรื่นและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้อง. ค้นหาเครื่องมือการผสานข้อมูลที่ให้การเชื่อมต่ออย่างราบรื่นและสามารถซิงค์สินค้าได้โดยอัตโนมัติ. การซิงค์สองทางของ ClickUp ทำให้การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ทำบนแพลตฟอร์มหนึ่ง ๆ จะถูกสะท้อนโดยอัตโนมัติในทุกแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่ออยู่ ทำให้ข้อมูลในระบบทั้งสองระบบเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ.
5. ฉันจะวัดความสำเร็จของการผสานระบบ CRM ของฉันได้อย่างไร?
เพื่อติดตามผลกระทบของการผสานระบบของคุณ คุณควรวิเคราะห์ตัวชี้วัดเช่น อัตราการเปลี่ยนผู้ติดต่อเป็นลูกค้า อัตราการยกเลิกการใช้บริการ ปริมาณตั๋ว ค่าของลูกค้าตลอดชีพ เวลาในการแก้ไขปัญหา ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า และอื่น ๆ ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณระบุจุดที่ต้องปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ของลูกค้าโดยรวมของคุณ