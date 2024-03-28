บล็อก ClickUp
5 การผสานระบบ CRM ที่ต้องมีสำหรับธุรกิจของคุณในปี 2025
CRM

5 การผสานระบบ CRM ที่ต้องมีสำหรับธุรกิจของคุณในปี 2025

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
28 มีนาคม 2567

ซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ช่วยให้คุณสามารถป้อนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเข้าสู่แพลตฟอร์มเดียวได้ ทำให้ทีมภายในทั้งหมดของคุณ เช่น ทีมขาย, ทีมการตลาด, ทีมผลิตภัณฑ์, ทีมสนับสนุนลูกค้า, เป็นต้น สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องกัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแต่ละแผนกมีความต้องการที่แตกต่างกัน พวกเขาสามารถใช้เครื่องมือเฉพาะทางที่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจในด้านที่เฉพาะเจาะจงได้

ในโลกอุดมคติ ข้อมูลลูกค้าควรไหลลื่นระหว่างเครื่องมือทั้งหมดของคุณอย่างไม่มีสะดุด น่าเสียดายที่นั่นไม่ใช่กรณีของธุรกิจส่วนใหญ่ ธุรกิจกำลังจัดการกับข้อมูลลูกค้าจำนวนมหาศาลที่มาจากหลายช่องทาง และข้อมูลเหล่านี้จำเป็นต้องถูกซิงค์เพื่อให้บริษัทสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าได้

หากคุณรู้สึกว่าการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มทั้งหมดของคุณอย่างไร้รอยต่อเป็นเพียงความฝัน การผสานรวม CRM คือสิ่งที่คุณต้องการ บล็อกนี้จะอธิบายวิธีการทำงานของการผสานรวม CRM และดูเครื่องมือผสานรวม CRMชั้นนำบางตัวที่ควรเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีของคุณ

การผสานระบบ CRM คืออะไร?

การผสานระบบ CRM คือกระบวนการเชื่อมต่อซอฟต์แวร์ CRMของคุณกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามอย่างราบรื่น ช่วยให้คุณไม่ต้องสลับระบบไปมาอย่างต่อเนื่อง และอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์ ด้วยเหตุนี้ การผสานระบบจึงช่วยให้คุณสามารถสร้างเส้นทางอัตโนมัติได้ แทนที่จะต้องอัปเดตหรือคัดลอกข้อมูลในสองเครื่องมือด้วยตนเอง

ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้เครื่องมือจากบุคคลที่สามในการจัดการการตลาดทางอีเมล ข้อมูลเช่น จำนวนอีเมลที่ส่งถึงผู้รับ จำนวนอีเมลที่ถูกเปิด จำนวนการคลิกที่ลิงก์ และตัวชี้วัดอื่น ๆ จะถูกติดตามโดยเครื่องมือการตลาดทางอีเมล ข้อมูลนี้ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทีมขายของคุณ เนื่องจากช่วยให้ทีมของคุณเข้าใจระดับการมีส่วนร่วมและความสนใจของลูกค้า แต่ปัญหาคือ ข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ในเครื่องมือต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน ดังนั้นทีมของคุณอาจได้รับข้อมูลที่ล้าสมัยหรือไม่สมบูรณ์

ด้วยการผสานระบบ CRM คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องมือทั้งสองได้ และทำให้ข้อมูลได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ดังนั้น เมื่อแคมเปญการตลาดทางอีเมลถูกเปิดตัว ผลลัพธ์จะถูกติดตามและบันทึกไว้ในระบบ CRM ของคุณโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังซิงค์กับบัญชีหรือผู้ติดต่อแต่ละราย ทำให้ทีมขายของคุณได้รับข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของลูกค้า และสามารถทำข้อเสนอขายได้อย่างถูกต้อง

ประโยชน์ของการผสานระบบ CRM

การผสานระบบ CRM ของคุณกับเครื่องมืออื่น ๆ ในระบบเทคโนโลยีของคุณมีประโยชน์มากมาย. คุณสามารถได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย ไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องมือหรือแพลตฟอร์มใด. นอกจากนี้ คุณยังได้รับประโยชน์ต่อไปนี้จากการผสานระบบ CRM:

ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

บอกลาการทำงานซ้ำซาก เช่น การป้อนข้อมูลด้วยตนเองในระบบต่างๆ การผสานระบบจะช่วยให้การถ่ายโอนข้อมูลเป็นไปโดยอัตโนมัติ ทำให้ทีมของคุณมีเวลาไปทำงานเชิงกลยุทธ์และมีผลกระทบมากขึ้น ด้วยการใช้การผสานระบบ CRM คุณสามารถ:

  • จับคู่ลูกค้าใหม่โดยอัตโนมัติจากแคมเปญการตลาดของคุณ และกรอกข้อมูลนี้ลงในระบบ CRM ของคุณทันที ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของพนักงานขาย
  • ติดตามการกระทำของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า บนเว็บไซต์ แคมเปญอีเมล และช่องทางการตลาดอื่นๆ ของคุณ โดยแปลงเป็นคะแนนผู้มุ่งหวังที่ทีมขายของคุณสามารถใช้เพื่อจัดลำดับความสำคัญว่าควรติดตามผู้มุ่งหวังรายใดก่อน
  • ปิดการขายและสร้างใบแจ้งหนี้ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว เร่งกระบวนการชำระเงิน
  • ช่วยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนสามารถดู ประวัติลูกค้าอย่างครบถ้วน ได้ทันที ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาตั๋วรวดเร็วและมีข้อมูลมากขึ้น

ข้อมูลที่ถูกต้อง

ระบบ CRM แบบบูรณาการช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลมีความถูกต้องและอัปเดตแบบเรียลไทม์อยู่เสมอ ซึ่งช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดหรือความไม่สอดคล้องกันที่เกิดจากการที่ข้อมูลของคุณไม่ตรงกัน

ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังใช้Zendesk CRMสำหรับการจัดการตั๋วและข้อมูลลูกค้าของคุณ คุณสามารถใช้การผสานการทำงานของ ClickUp กับ Zendeskเพื่อ:

  • มอบหมายตั๋วให้ตัวแทนฝ่ายสนับสนุนเป็นงาน
  • เพิ่มข้อมูลตั๋วงานไปยังงานโดยอัตโนมัติ รวมถึงผู้รับผิดชอบ วันที่ครบกำหนด และข้อมูลอื่น ๆ ไว้ในที่เดียว
  • สร้างงานย่อยภายในตั๋ว Zendesk เพื่อการอ้างอิงที่ง่าย

ดูลิงก์ใน ClickUp และ Zendesk พร้อม การอัปเดตสถานะแบบเรียลไทม์

เปลี่ยนตั๋ว Zendesk เป็นงานใน ClickUp
เปลี่ยนตั๋ว Zendesk เป็นงานใน ClickUp

ประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้น

เมื่อระบบ CRM ของคุณถูกผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีทั้งหมดของคุณ คุณสามารถได้รับข้อมูลที่ทันสมัยและสมบูรณ์เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าของคุณได้ตลอดเวลา ซึ่งช่วยให้คุณ:

  • ปรับแต่งการสนทนา เนื่องจากพนักงานขายของคุณมีข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นแล้ว
  • ดึงดูดลูกค้าเป้าหมายและผู้สนใจด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องตามความสนใจและพฤติกรรมของพวกเขา ทำให้พวกเขารู้สึกสนใจและเคลื่อนเข้าใกล้ การแปลง
  • ปรับปรุงฟังก์ชันการสนับสนุน ให้ทีมของคุณสามารถคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าได้จากการโต้ตอบในอดีต พร้อมให้บริการที่ตรงเวลาและส่วนตัว

โดยการทำลายกำแพงข้อมูลที่แยกส่วนและส่งเสริมประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกัน คุณจะสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งขึ้น เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า และในที่สุด ผลักดันให้เกิดความภักดีและการสนับสนุนจากลูกค้า

การร่วมมือที่ได้รับการปรับปรุง

เนื่องจากข้อมูลลูกค้าที่สำคัญของคุณไม่ได้ถูกเก็บแยกไว้ในไซโลข้อมูลอีกต่อไป แต่ละทีมสามารถเข้าถึงข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยปรับปรุงการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของทีมโดยรวมให้ดีขึ้น ดังนั้น ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้คุณดำเนินธุรกิจได้อย่างสร้างสรรค์และปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ด้วยทุกทีมทำงานจากแหล่งข้อมูลเดียว ทีมสามารถตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้นและมีความมั่นใจมากขึ้น

การสร้างรายได้ที่สูงขึ้น

การอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่องช่วยให้ทีมขายของคุณได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และข้อมูลนี้ไม่สูญหายระหว่างการสื่อสารระหว่างระบบต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้คุณ:

  • เปลี่ยนผู้สนใจให้กลายเป็นลูกค้าได้มากขึ้น ด้วยกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การเข้าถึงที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และการดูแลผู้สนใจอย่างทันท่วงที
  • รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในมือคุณ ช่วยให้ทีมขายของคุณ ปิดการขาย ได้อย่างมั่นใจและรวดเร็ว
  • ใช้ข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้า (C-Sat) เพื่อช่วย ทำนายการสูญเสียลูกค้า และแจ้งเตือนทีมขายให้แก้ไขปัญหา, ปรับแต่งการสื่อสาร, หรือดำเนินการอื่น ๆ เพื่อช่วยรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีคุณค่า
  • ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า เพื่อสร้าง ลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ำ มากขึ้น และเพิ่มโอกาสในการขายข้ามหรือขายเพิ่ม

ดังนั้น การผสานระบบ CRM จึงเป็นตัวเร่งการเติบโตของยอดขาย ช่วยให้คุณได้ลูกค้าใหม่ รักษาลูกค้าเดิมไว้ และเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้สูงสุด

ข้อมูลเชิงลึกที่ทรงพลังขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

เมื่อข้อมูลทั้งหมดของคุณถูกรวมเข้ากับระบบ CRM แล้ว คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับเส้นทางการเดินทางของลูกค้า ซึ่งช่วยให้คุณสามารถ ติดตามพฤติกรรมของลูกค้า ได้ในหลายช่องทาง และเข้าใจว่าพวกเขามีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ของคุณอย่างไร ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงานของทีมการตลาด ทีมขาย และทีมสนับสนุนของคุณให้มีประสิทธิภาพ

คุณสามารถใช้ข้อมูลลูกค้านี้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมและสร้าง รายงานฟันเนลที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการขาย การตลาด และการสนับสนุนของคุณ คุณสามารถระบุจุดที่อาจเป็นปัญหาในกลยุทธ์โดยรวมของคุณได้

ด้วยแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนี้ในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) คุณสามารถทำการตัดสินใจ อย่างมีข้อมูล เกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาด การขาย และการบริการลูกค้าของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและสร้างผลลัพธ์ที่แท้จริง

ความท้าทายทั่วไปของระบบ CRM

แพลตฟอร์ม CRM มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับช่องทางการสื่อสาร เครื่องมือทางธุรกิจ และแอปพลิเคชันอื่น ๆ การเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้มักเป็นอุปสรรคต่อความราบรื่นในการไหลเวียนของข้อมูล และนำไปสู่ความท้าทายในการบูรณาการ CRM:

  • ความแตกต่างทางเทคโนโลยี: แพลตฟอร์มที่ต้องการผสานรวมอาจใช้เทคโนโลยีหรือโปรโตคอลที่ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ดี ตัวอย่างเช่น เครื่องมืออาจใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกัน (SOAP กับ REST), โปรโตคอลการโอนถ่าย (HTTP กับ HTTPS), ใบรับรองดิจิทัล, โปรโตคอลการตรวจสอบสิทธิ์ (oAuth 2.0) และอื่น ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาในการแบ่งปันข้อมูลและการซิงค์
  • ข้อกังวลด้านความปลอดภัยของข้อมูล: การผสานรวม CRM จะล้มเหลวหากผู้ขายไม่ยินยอมในการแบ่งปันข้อมูล ตัวอย่างเช่น หากเครื่องมือการเรียกเก็บเงินไม่มี API หรือไม่แบ่งปันข้อมูลกับเครื่องมืออื่น โดยอ้างถึงข้อกังวลเกี่ยวกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน จะไม่สามารถผสานรวมเครื่องมือนั้นกับ CRM ได้

วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันปัญหาเหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้นคือการตรวจสอบล่วงหน้าว่าเครื่องมือและระบบ CRM ที่คุณเลือกใช้มีการเชื่อมต่อที่จำเป็นครบถ้วนหรือไม่

ตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์ม CRM ที่ครอบคลุมอย่าง HubSpot เหมาะอย่างยิ่งสำหรับความต้องการที่หลากหลาย รวมถึงการตลาด การขาย การบริการ CMS และการดำเนินงาน นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมต่อที่ราบรื่นและการผสานรวมหลายรูปแบบรวมถึงการผสานรวมระหว่าง ClickUp และ HubSpot ซึ่งช่วยให้คุณสามารถ:

  • ซิงค์ข้อมูลทั้งสองทางโดยใช้การซิงค์แบบสองทาง เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลมีความทันสมัยอยู่เสมอในทั้งสองระบบ
  • ใช้การทำงานแบบทริกเกอร์จากแพลตฟอร์มใดก็ได้เพื่อให้แน่ใจว่าการอัปเดตใดๆ ในเส้นทางการเดินทางของลูกค้า รวมถึงการอัปเดตที่ครอบคลุมหลายทีม จะได้รับการอัปเดตในทั้งสองระบบโดยอัตโนมัติ
การผสานรวม ClickUp กับ Hubspot
ใช้มากกว่า 20+ ตัวกระตุ้นที่แตกต่างกันเพื่อทำให้การทำงานระหว่าง ClickUp และ HubSpot เป็นอัตโนมัติ

ประเภทของการบูรณาการ CRM

มีเครื่องมือและระบบ CRM ที่สามารถผสานรวมได้หลากหลายประเภท ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการเฉพาะและงบประมาณของคุณ ในการตัดสินใจนี้ การทำความเข้าใจประเภทของการผสานรวม CRM ที่มีอยู่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

มาสำรวจประเภทหลักของการผสานระบบ CRM ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขาย การตลาด และความต้องการด้านผลิตภาพของคุณ:

การผสานรวมอีเมล

ซอฟต์แวร์การตลาดผ่านอีเมลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความพยายามในการเข้าถึงและการขายขององค์กรใดๆ ในปี 2022 มีผู้ใช้อีเมลจำนวน 4.26 พันล้านคนทำให้อีเมลเป็นหนึ่งในช่องทางที่มีศักยภาพมากที่สุดในการเชื่อมต่อกับลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้า และพันธมิตร

การผสานระบบอีเมล์มาร์เก็ตติ้งของคุณกับระบบ CRM ของคุณเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม เพราะมันจะช่วยคุณเก็บข้อมูลลูกค้าของคุณโดยอัตโนมัติ และจัดระเบียบข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญได้ เช่น การคืนอีเมล์, การยกเลิกการสมัคร, และอีเมล์ที่ไม่สามารถส่งถึงผู้รับได้

การผสานรวมอีเมลจะช่วยให้คุณสามารถทำงานอัตโนมัติในกระบวนการต่าง ๆ เช่น การส่งอีเมลต้อนรับให้กับลูกค้าใหม่ การกระตุ้นลำดับการดูแลลูกค้าตามเส้นทางชีวิตของลูกค้าและพฤติกรรมของพวกเขา และการปรับแต่งข้อเสนอการขายโดยใช้ข้อมูลจากระบบ CRM

การผสานรวมอีเมลที่ได้รับความนิยมสำหรับระบบ CRM ได้แก่ Gmail, Microsoft Outlook, Mailchimp, และ Omnisend.

การผสานปฏิทิน

ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมและการวางแผนโดยรวมของคุณหรือไม่? การผสานปฏิทินสามารถช่วยคุณทำได้โดยให้คุณติดตามและจัดระเบียบการนัดหมายจากภายใน CRM ของคุณ คุณสามารถกำหนดเวลาเหตุการณ์สำคัญของลูกค้าและทำให้กระบวนการต่างๆ เป็นอัตโนมัติ เช่น การส่งคำเชิญประชุม การแจ้งเตือน และการแจ้งเตือน ซึ่งช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการจองซ้อนและมองเห็นภาพรวมของตารางเวลาของทีมคุณเมื่อกำหนดการประชุม

เชื่อมต่อ ClickUp กับ Google Calendar เพื่อดูการนัดหมายการประชุมที่จัดตารางไว้ใน ClickUp ได้อย่างง่ายดาย
มุมมองปฏิทิน ClickUp พร้อมการผสานกับ Google Calendar

การผสานปฏิทินยอดนิยมสำหรับระบบ CRM ได้แก่ Google Calendar, Microsoft Office 365 Calendar, Calendly และ Notion Calendar

การผสานการสื่อสาร

ต้องการให้การสนับสนุนแบบเรียลไทม์แก่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือไม่? หรือต้องการสนทนาผ่านแชทกับลูกค้าเพื่อให้พวกเขาได้รับการสนับสนุนที่ต้องการ? ทั้งหมดนี้สามารถทำได้ด้วยการผสานระบบสื่อสาร การผสานระบบเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสนทนากับทีมสนับสนุนหรือทีมขายของคุณผ่านช่องทางหรือแอปที่คุ้นเคย และบันทึกการสนทนาเหล่านี้โดยอัตโนมัติใน CRM ของคุณ การผสานระบบ CRM ที่ดีที่สุดในหมวดหมู่นี้ได้แก่:

  • แพลตฟอร์มเมสเซนเจอร์: คุณสามารถผสานระบบ CRM ของคุณกับแพลตฟอร์มเมสเซนเจอร์เช่น Slack, WhatsApp, Telegram หรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้ การผสานระบบเช่นนี้ช่วยให้ลูกค้าของคุณสามารถรับการสนับสนุนผ่านช่องทางที่สะดวกและคุ้นเคย ซึ่งช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดขึ้นหรือติดตามข้อความการสนับสนุนได้
  • โทรศัพท์: ผสานระบบโทรศัพท์ของคุณกับระบบ CRM หรือเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและจัดการการโทรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เครื่องมือประชุมเสมือนจริง: แพลตฟอร์มเช่น Zoom, Google Meet, และ Microsoft Teams ช่วยให้สามารถประชุมทางวิดีโอแบบเห็นหน้ากันได้ ซึ่งช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับลูกค้าของคุณมากขึ้น คุณสามารถใช้สิ่งนี้เพื่อสาธิตผลิตภัณฑ์, นำเสนอทางไกล, หรือจัดสัมมนาออนไลน์เพื่อหาลูกค้าใหม่
  • แชทสด: อนุญาตให้ลูกค้าของคุณได้รับคำตอบสำหรับคำถามเฉพาะของพวกเขาโดยการเสนอตัวเลือกแชทสดพร้อมเครื่องมือเช่น Claude, Chatsonic, Jasper Chat, Zapier Chat และอื่น ๆ บนเว็บไซต์หรือช่องทางโซเชียลมีเดียของคุณ ด้วยการใช้การผสานรวม CRM แชทสดเหล่านี้ คุณสามารถซิงค์การสนทนาเหล่านี้กับ CRM ของคุณโดยอัตโนมัติ ช่วยให้ทีมขายของคุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของลูกค้า ซึ่งสามารถใช้สำหรับแคมเปญการตลาดที่เจาะจงหรือการเข้าถึงลูกค้า

การบูรณาการทางบัญชี

การผสานรวมการจัดการบัญชีมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงการเรียกเก็บเงินของลูกค้า การออกใบแจ้งหนี้ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี ด้วยการผสานรวมสิ่งเหล่านี้กับแพลตฟอร์ม CRM ของคุณ คุณสามารถสร้างใบแจ้งหนี้สำหรับดีลที่ปิดแล้วโดยอัตโนมัติ ซิงค์การชำระเงินของลูกค้าเข้ากับซอฟต์แวร์บัญชี และกระทบยอดใบแจ้งหนี้และการชำระเงินของลูกค้าได้

ตัวอย่างได้แก่ FreshBooks, Zero, QuickBooks และ Paycove

การผสานระบบศูนย์บริการช่วยเหลือ

ธุรกิจส่วนใหญ่พึ่งพาซอฟต์แวร์ระบบช่วยเหลือสำหรับความต้องการด้านการสนับสนุนลูกค้าและการออกตั๋ว ระบบเหล่านี้ช่วยซิงค์ตั๋วของลูกค้าของคุณกับแพลตฟอร์ม CRM ทำให้ตัวแทนสามารถเข้าถึงข้อมูลและประวัติของลูกค้า และติดตามปัญหาในอดีตเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและน่าพอใจ

ตัวอย่างได้แก่ Freshdesk, Zendesk, Salesforce, ServiceNow และ Microsoft Office Dynamics 365 Customer Service

5 เครื่องมือผสานระบบ CRM ชั้นนำ

การผสานระบบ CRM คือสูตรลับสำหรับกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ลูกค้าที่พึงพอใจ และเพิ่มผลผลิต. เพื่อช่วยคุณเลือกแพลตฟอร์มการผสานระบบที่เหมาะสมกับเครื่องมือ CRM ของคุณ นี่คือ 5 เครื่องมือผสานระบบ CRM ที่ดีที่สุดตามความสะดวกในการใช้งาน คุณสมบัติ และการให้คะแนนจากลูกค้า.

1. ClickUp

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่มอบคุณสมบัติสำคัญทั้งหมดที่ทีมขายและการตลาดต้องการเพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า คุณสามารถทำงานอัตโนมัติใน CRM ติดตามไทม์ไลน์ของลูกค้าและโครงการ และมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขายในมุมมองที่หลากหลายกว่า 15 แบบ รวมถึงปฏิทิน รายการ ตาราง กระดานแบบ Kanban และอื่นๆ อีกมากมาย

มุมมองคณะกรรมการบัญชีและโอกาสในเทมเพลต CRM ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
มุมมองคณะกรรมการบัญชีและโอกาสในเทมเพลต CRM ของ ClickUp

ClickUp ยังมีการผสานการทำงานที่น่าประทับใจกับ CRM ยอดนิยม เช่น HubSpot, Zendesk, Salesforce, Zoho CRM, Pipedrive, Freshworks และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • การค้นหาแบบครบวงจร: ค้นหาและจัดการการผสานรวมได้อย่างง่ายดาย ตรวจสอบประสิทธิภาพ และค้นพบเครื่องมือใหม่ๆ
  • Native Automation: ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วยงานอัตโนมัติที่ถูกกระตุ้นโดยเหตุการณ์ใน CRM หรือแอปที่เชื่อมต่อ
  • ClickUp Docs: ร่วมมือกันในเอกสารภายในข้อมูล CRM ของคุณ กำจัดข้อมูลที่แยกส่วนและเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร
  • การผสานระบบ API แบบกำหนดเอง: สร้างการเชื่อมต่อที่ออกแบบเฉพาะสำหรับความต้องการที่ไม่เหมือนใคร เพื่อให้มั่นใจในระบบนิเวศที่รวมเป็นหนึ่งอย่างแท้จริง

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • เนื่องจากมีคุณสมบัติมากมาย ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคย

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

2. Zapier

Zapier เป็นเครื่องมืออัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ช่วยให้คุณสร้างเวิร์กโฟลว์และทำให้กระบวนการทำงานต่างๆ เป็นอัตโนมัติได้ คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 6,000 รายการ และใช้เพื่อทำงานหลายอย่าง เช่น ส่งออกข้อมูลไปยัง Google Sheets ติดต่อลูกค้าผ่าน Slack ส่งอีเมลผ่าน WooCommerce และรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนี้ไว้ใน CRM

เชื่อมต่อเว็บเซอร์วิสและทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติด้วย Zapier
มุมมองแดชบอร์ด ของ Zapier

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier

  • ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันแทบทุกประเภทที่คุณนึกถึงได้ ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะที่เหนือกว่าตัวเลือกมาตรฐาน
  • สร้างระบบอัตโนมัติขั้นพื้นฐานโดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่คุ้นเคยกับการทำงานแบบภาพ
  • สำรวจ 'Zaps' ที่สร้างไว้ล่วงหน้าจำนวนมากสำหรับการผสานรวมที่พบบ่อย ช่วยประหยัดเวลาและความพยายาม

ข้อจำกัดของ Zapier

  • มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
  • การผสานรวมที่ซับซ้อนสำหรับเครื่องมือส่วนใหญ่บน API ของพวกเขาจำกัดฟังก์ชันการทำงานและการอัปเดตที่คุณจะได้รับจากเครื่องมือเหล่านี้

ราคาของ Zapier

  • แผนฟรีตลอดไป
  • เริ่มต้น: $29.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $73. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $103. 50/เดือน
  • บริษัท: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Zapier

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

3. แพลตฟอร์ม Mulesoft Anypoint

MuleSoft เป็นแพลตฟอร์มการผสานรวม (IPaaS) ที่ช่วยให้คุณใช้ API, การผสานรวม CRM, และการทำงานอัตโนมัติเพื่อสร้างกระบวนการทำงานและขั้นตอนการทำงานที่ไม่เหมือนใคร ส่วนที่ดีที่สุดของเครื่องมือนี้คืออินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่มีการผสานรวมที่สร้างไว้ล่วงหน้าและการจัดการ API และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความต้องการการผสานรวมที่ซับซ้อน

Mulesoft IDE สำหรับ API และการผสานรวม
Mulesoft IDE สำหรับ API และการผสานรวมผ่านAnypoint Studio

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mulesoft

  • รับประกันการปกป้องข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ด้วยคุณสมบัติความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง
  • ได้รับประโยชน์จากความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับขนาดของการมี API เป็นจุดศูนย์กลางของการบูรณาการ
  • เพลิดเพลินกับประโยชน์ของการประมวลผลแบบคลาวด์ เช่น ความสามารถในการปรับขนาดและความง่ายในการจัดการ

ข้อจำกัดของ Mulesoft

  • นักพัฒนาหลายคนพบว่ามันมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันและไม่คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายสำหรับคุณสมบัติที่มันมอบให้
  • ติดตั้งยากและมีความสามารถจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ ในรายการ

ราคาของ Mulesoft

ราคาที่กำหนดเองตามคำขอ API

คะแนนและรีวิวของ Mulesoft

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
  • Capterra: 4. 4/5 (500+ รีวิว)

4. อย่างบูรณาการ

Integrately เป็นซอฟต์แวร์อัตโนมัติที่มีเวิร์กโฟลว์สำเร็จรูปกว่า 8 ล้านรายการสำหรับแอปมากกว่า 1,100 รายการ ด้วยแพลตฟอร์มนี้ คุณสามารถเชื่อมต่อ CRM ของคุณกับแอปและแพลตฟอร์มต่างๆ ได้หลายรายการ ทำให้งานที่ซับซ้อนง่ายขึ้นด้วยระบบอัตโนมัติและเวิร์กโฟลว์แบบคลิกเดียว

ตัวเลือกการผสานรวมของ Integrately
มุมมองการทำงานอัตโนมัติผ่านIntegrately

คุณสมบัติที่ดีที่สุดแบบบูรณาการ

  • ทำความสะอาดและจัดการข้อมูลได้อย่างราบรื่นเพื่อให้ได้รูปแบบที่สอดคล้องกันในแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกัน
  • สร้างการผสานรวมโดยไม่ต้องเขียนโค้ด ทำให้กระบวนการง่ายขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการอัปเดตข้อมูลเป็นไปอย่างทันทีทันใดในทุกระบบที่เชื่อมต่อ

ข้อจำกัดในการบูรณาการ

  • เครื่องมือสร้างกระบวนการทำงานใช้งานยาก
  • การแก้ไขข้อผิดพลาดเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค

การกำหนดราคาแบบบูรณาการ

  • แผนฟรี
  • เริ่มต้น: $29. 99/เดือน
  • มืออาชีพ: $49/เดือน
  • การเติบโต: $124/เดือน
  • ธุรกิจ: $299/เดือน

การให้คะแนนและรีวิวแบบบูรณาการ

  • G2: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่สามารถใช้งานได้

5. Zendesk

Zendesk เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์สำหรับการสนับสนุนลูกค้า การขาย และบริการที่สามารถช่วยคุณในการทำงานอัตโนมัติของระบบตั๋วและการสนับสนุน เครื่องมือนี้สามารถช่วยคุณจัดการการสื่อสารกับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ อัตโนมัติงานการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า สร้างการตอบกลับอัตโนมัติ จัดการฐานความรู้ และปรับปรุงการสื่อสารโดยรวมให้มีประสิทธิภาพZendesk ยังมีการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันมากกว่า 1600 รายการ รวมถึงแพลตฟอร์ม CRM ชั้นนำอย่าง Zoho CRM, Dynamics 365 Connector และ Hubspot CRM

ตัวเลือกการผสานระบบ CRM บน Zendesk
การผสานระบบ CRM ผ่านZendesk

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk

  • นำเสนอระบบออกตั๋ว รายงาน และตัวเลือกบริการตนเองที่แข็งแกร่งเพื่อสนับสนุนลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับระบบ CRM ที่ได้รับความนิยม เช่น HubSpot และ Salesforce
  • รวมการสนับสนุนลูกค้าเข้ากับข้อมูลลูกค้าใน CRM ของคุณเพื่อให้ได้มุมมองที่ครอบคลุม

ข้อจำกัดของ Zendesk

  • เครื่องมืออาจมีค่าใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะสำหรับองค์กรขนาดเล็กหรือขนาดกลาง
  • การตั้งค่าเริ่มต้นและการเรียนรู้ที่ซับซ้อน ทำให้ยากต่อการใช้งานหากไม่มีความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ
  • ให้บริการเพียงตัวเลือกการร่วมมือพื้นฐาน ทำให้ยากต่อการทำงานอย่างราบรื่นกับทีมใหญ่

ราคาของ Zendesk

  • ทีมสวีท: เริ่มต้นที่ $69/เดือน ต่อตัวแทน
  • การเติบโตของห้องชุด: เริ่มต้นที่ $115/เดือน ต่อตัวแทน
  • ชุดมืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $149/เดือน ต่อตัวแทน
  • Suite Enterprise: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Zendesk

  • G2: 4. 3/5 (5000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3000 รายการ)

เพิ่มประสิทธิภาพการผสานระบบ CRM ของคุณด้วย ClickUp

เมื่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีความซับซ้อนและหลายมิติมากขึ้น ระบบ CRM ที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้คุณติดตามงานปฏิบัติการทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด การขาย การสนับสนุนลูกค้า หรือการทำงานด้านผลิตภัณฑ์ การผสานระบบ CRM มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมต่อเครื่องมือและแอปพลิเคชันต่างๆ เข้าด้วยกันบนแพลตฟอร์มเดียว เพื่อให้แต่ละแผนกได้รับบริบทที่เหมาะสม

อย่างไรก็ตาม การเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจของคุณให้สูงสุดนั้นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การปรับปรุงธุรกิจให้ดีที่สุดเท่านั้น สมาชิกในทีมแต่ละคนจำเป็นต้องปฏิบัติงานของตนอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจว่าผลลัพธ์ที่ได้สะท้อนถึงผลลัพธ์โดยรวม เพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการนี้ClickUpจึงนำเสนอแพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่รวบรวมเครื่องมือและแอปพลิเคชันต่างๆ ไว้เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้ ClickUp เป็นระบบ CRM และการจัดการข้อมูลลูกค้าในมุมมองรายการของ ClickUp
แดชบอร์ด CRM และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรของ ClickUp

สมาชิกแต่ละคนในทีมสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิผล ติดตามโครงการ และเข้าใจความต้องการของลูกค้าบนแพลตฟอร์มเดียว โดยใช้เทมเพลต CRMและระบบเชื่อมต่อที่พร้อมใช้งานของ ClickUpการมีแอปและข้อมูลลูกค้าทั้งหมดในที่เดียวมีประโยชน์สำคัญอีกประการหนึ่งคือความสามารถในการค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

ด้วยClickUp Universal Search คุณสามารถค้นหาไฟล์ เอกสาร คำค้นหา หรือข้อมูลลูกค้าใด ๆ ได้ด้วยการค้นหาอย่างง่าย ๆ ด้วยคำค้นหาเพียงไม่กี่คำ. อัลกอริทึมการค้นหาจะทำการสแกนทุกฐานข้อมูลและเครื่องมือที่เชื่อมต่ออยู่เพื่อช่วยคุณให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะกับคุณและเกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วในพริบตา.

ฟีเจอร์การค้นหาแบบสากล ClickUp 3.0 ง่ายขึ้น
การค้นหาแบบสากลของ ClickUp ที่สามารถค้นหาข้ามฐานข้อมูลทั้งหมดและแอปที่เชื่อมต่ออยู่ได้

ลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้ฟรีเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ClickUp CRM และทดลองใช้งานได้เลย เริ่มต้นการเดินทางของคุณวันนี้และสัมผัสความแตกต่าง!

คำถามที่พบบ่อย

1. การผสานรวม CRM API คืออะไร?

การผสานรวม CRM API เชื่อมต่อระบบ CRM ของคุณกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มอื่น ๆ โดยใช้ Application Programming Interfaces (APIs) APIs เหล่านี้ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อ ช่วยให้ข้อมูลไหลเวียนไปมาได้อย่างราบรื่น ด้วยการไหลของข้อมูลที่ง่ายดายระหว่างหลายระบบ ธุรกิจสามารถปรับปรุงการตลาดและได้รับข้อมูลแบบเรียลไทม์

2. ERP และ CRM คืออะไร?

ซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) จัดการกระบวนการธุรกิจหลักของคุณ รวมถึงการเงิน สินค้าคงคลัง และการผลิต ในทางกลับกัน ซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยการบูรณาการระบบทั้งสองนี้เข้าด้วยกัน ธุรกิจสามารถได้รับมุมมองที่รวมเป็นหนึ่งเดียวของเส้นทางการเดินทางของลูกค้า ตั้งแต่ขั้นตอนการเป็นลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการดำเนินการตามคำสั่งซื้อ

3. การผสานระบบ CRM ของฉันกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ปลอดภัยหรือไม่?

เนื่องจากข้อมูลจากระบบหนึ่งจะถูกแชร์ไปยังระบบอื่น ๆ การตรวจสอบ API และข้อกำหนดการแชร์ข้อมูลจึงเป็นสิ่งจำเป็น เมื่อเลือกเครื่องมือสำหรับการผสานรวม ขอแนะนำให้ให้ความสำคัญกับผู้ให้บริการที่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง เช่น การเข้ารหัสข้อมูล การควบคุมการเข้าถึง และการตรวจสอบความปลอดภัยเป็นประจำ ตัวอย่างเช่น ClickUp ปฏิบัติตามโปรโตคอลความปลอดภัยและมาตรฐานอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลจะปลอดภัยตลอดเวลา

4. ฉันจะรักษาความสอดคล้องของข้อมูลระหว่างระบบที่เชื่อมต่อกันต่าง ๆ ได้อย่างไร?

ความสอดคล้องของข้อมูลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานที่ราบรื่นและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้อง. ค้นหาเครื่องมือการผสานข้อมูลที่ให้การเชื่อมต่ออย่างราบรื่นและสามารถซิงค์สินค้าได้โดยอัตโนมัติ. การซิงค์สองทางของ ClickUp ทำให้การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ทำบนแพลตฟอร์มหนึ่ง ๆ จะถูกสะท้อนโดยอัตโนมัติในทุกแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่ออยู่ ทำให้ข้อมูลในระบบทั้งสองระบบเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ.

5. ฉันจะวัดความสำเร็จของการผสานระบบ CRM ของฉันได้อย่างไร?

เพื่อติดตามผลกระทบของการผสานระบบของคุณ คุณควรวิเคราะห์ตัวชี้วัดเช่น อัตราการเปลี่ยนผู้ติดต่อเป็นลูกค้า อัตราการยกเลิกการใช้บริการ ปริมาณตั๋ว ค่าของลูกค้าตลอดชีพ เวลาในการแก้ไขปัญหา ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า และอื่น ๆ ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณระบุจุดที่ต้องปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ของลูกค้าโดยรวมของคุณ