10 ซอฟต์แวร์ CRM SaaS ที่ดีที่สุดสำหรับทีม B2B ในปี 2025

เพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าในพื้นที่ SaaS ที่มีการแข่งขันสูง คุณต้องการให้ทุกอย่างง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) มักจะไม่ง่ายเลย
ในอดีต ระบบ CRM มักถูกสร้างขึ้นตามความต้องการเฉพาะ เป็นเครื่องมือที่ออกแบบเฉพาะสำหรับแต่ละองค์กรและต้องติดตั้งภายในสถานที่เอง แม้ว่าจะฟังดูหรูหรา แต่ก็มีปัญหาตามมาอีกมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากบริษัทที่สร้างระบบนั้นเลิกกิจการไปแล้ว
ทางเลือกอื่นคือเครือข่ายสเปรดชีตที่ซับซ้อน ซึ่งไม่เหมาะสำหรับธุรกิจใด ๆ ?️
โชคดีที่ปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ในรูปแบบบริการ (SaaS) สำหรับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) มากมายในตลาด ซึ่งสามารถช่วยให้กระบวนการขายของคุณเป็นระบบมากขึ้น และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับลูกค้าของคุณได้ และทั้งหมดนี้สามารถทำได้ผ่านระบบคลาวด์ พร้อมด้วยความเสถียร ความน่าเชื่อถือ และการเข้าถึงที่ง่ายดาย
การค้นหา CRM ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจ SaaS ของคุณอาจเป็นเรื่องที่น่ากังวล นั่นเป็นเหตุผลที่เราได้ทำการวิจัยให้คุณแล้ว ?
นี่คือเครื่องมือ CRM SaaS ชั้นนำในปี 2024 สำหรับจัดการข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณ
SaaS CRM คืออะไร?
SaaS CRMเป็นเครื่องมือบนระบบคลาวด์ประเภทหนึ่งที่ช่วยให้ธุรกิจจัดการและวิเคราะห์การโต้ตอบและความสัมพันธ์กับลูกค้า ช่วยให้บริษัท SaaS สามารถจัดเก็บและจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าไว้ในที่เดียว ทำให้ทีมขาย นักการตลาด และฝ่ายสนับสนุนลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
คุณควรค้นหาอะไรใน SaaS CRM?
ทุกทีม SaaS มีความต้องการที่แตกต่างกันแต่การเปรียบเทียบตัวอย่างซอฟต์แวร์ CRMพร้อมกับความเข้าใจว่าเครื่องมือที่ดีที่สุดในระดับนั้นมีอะไรบ้าง จะช่วยได้มาก
เมื่อคุณกำลังประเมินตัวเลือกแพลตฟอร์ม CRM สำหรับธุรกิจ SaaS ของคุณ ให้พิจารณา:
- คุณสมบัติ: เครื่องมือนี้มีคุณสมบัติเฉพาะที่คุณต้องการหรือไม่ เช่น การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายหรือการตลาดอัตโนมัติ?
- การทำงานร่วมกันระหว่างทีม ฟังก์ชันการทำงาน: คุณต้องการให้ฝ่ายขาย ฝ่ายบริการ และฝ่ายการตลาดทำงานในที่เดียวกันหรือไม่? หรือบริษัท SaaS ของคุณมีการจ้างงานภายนอกในบางด้านเหล่านี้?
- ราคา: เครื่องมือนี้มีราคาที่เข้าถึงได้หรือไม่? มีตัวเลือกการชำระเงินรายเดือนหรือไม่?
- ความเร็ว:เครื่องมือ SaaSทำงานได้อย่างรวดเร็วและไม่มีปัญหาในการโหลดหรือไม่ ช่วยให้คุณสามารถดำเนินงานของคุณได้อย่างราบรื่น?
- ความเข้ากันได้: ระบบ CRM แบบ SaaS สามารถทำงานร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ ของคุณได้ดีหรือไม่?
- ความสามารถในการขยายตัว: เครื่องมือ CRM สามารถขยายตัวตามการเติบโตของธุรกิจ SaaS ของคุณได้หรือไม่?
เช่นเดียวกับเครื่องมือซอฟต์แวร์อื่น ๆ การค้นหาผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ CRM แบบ SaaS ที่เหมาะสมเริ่มต้นด้วยการพิจารณาความต้องการของคุณ หากคุณต้องการ CRM ที่เน้นการขาย ให้พิจารณาซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อการจัดการท่อการขายหรือการปิดการขายโดยเฉพาะ หรือหากคุณต้องการให้กระบวนการตลาดและการบริการลูกค้าของคุณอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกัน ให้มองหาแอปที่มีฟีเจอร์ทั้งสองอย่าง ?
10 อันดับ CRM SaaS ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
ค้นหาเส้นทางสู่ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับ SaaS ได้เร็วขึ้นด้วยคู่มือที่เราคัดสรรมาอย่างดีสำหรับ CRM SaaS ที่ดีที่สุดประจำปี 2024
1.คลิกอัพ
สวัสดีกับวิธีการใหม่ที่ดีกว่าสำหรับ CRM SaaS ด้วย ClickUp—แพลตฟอร์มการทำงานครบวงจรในหนึ่งเดียวCRM ของ ClickUp ช่วยเร่งการเติบโต ของลูกค้า เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานของธุรกิจ
ใช้ ClickUp เพื่อแสดงภาพการขายและกระบวนการนำลูกค้าเป้าหมายของคุณให้เป็นระบบ, ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น, และทำงานร่วมกับทีมของคุณเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า. สิ่งที่คุณต้องการคือเทมเพลต CRM โดย ClickUpเพื่อเริ่มต้น.
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อดูความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณได้อย่างรวดเร็วในมุมมองมากกว่าสิบแบบ ติดตามความคืบหน้าและทำงานของคุณได้ตามต้องการ—ไม่ว่าจะเป็นมุมมองแบบรายการ ปฏิทิน หรือกระดานคัมบัง
วัดผลกระทบและติดตามมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า ขนาดของดีล และข้อมูลอื่น ๆ ได้ด้วยวิดเจ็ตแดชบอร์ดที่ติดตั้งไว้ให้ในตัว ดูข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณในที่เดียว เพื่อให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นและใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ ๆ ได้อย่างเต็มที่
ทำลายกำแพงระหว่างแผนกและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมการตลาดและการขายด้วยการผสานอีเมลของคุณกับ ClickUp ส่งการอัปเดตให้ลูกค้า, หารือเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายกับสมาชิกทีม, และให้บริการลูกค้าใหม่จากแพลตฟอร์มเดียว
ClickUp มอบให้คุณไม่เพียงแค่ที่เก็บข้อมูลติดต่อ แต่ยังเป็นศูนย์กลางที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติมากมาย ที่คุณสามารถตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับวิธีการใช้งานข้อมูลนั้นได้
ผสานคุณสมบัติ CRM ของเราเข้ากับเครื่องมือจัดการงาน, การจัดการทรัพยากร,และการร่วมมือในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและบรรลุผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ขึ้น ?
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- การจัดการบัญชีที่ง่ายขึ้นด้วยโฟลเดอร์และรายการ
- ฟิลด์ที่กำหนดเองที่ช่วยให้คุณติดตามคำสั่งซื้อ, ลูกค้าเป้าหมาย, คะแนน, และอื่น ๆ
- การทำงานร่วมกันเป็นทีมและการแชทเพื่อหารือเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางธุรกิจ
- เอกสารในตัวสำหรับสร้างรายงานโครงการ, ข้อเสนอ, SOPs, และอื่น ๆ
- ฟิลด์ตัวเลขช่วยให้คุณสามารถรวมยอดมูลค่าสัญญา รายได้ และอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
- ระบบขายและบริหารจัดการท่อการขายในตัว พร้อมระบบสถานะที่กำหนดเองได้
- มอบหมายความคิดเห็นให้กับสมาชิกในทีมและลูกค้าเพื่อการอนุมัติที่รวดเร็วขึ้น
- แท็กที่กำหนดเองช่วยให้คุณสามารถจัดเรียง, คัดกรอง, และจัดระเบียบงานของคุณได้
- เชื่อมโยงงานที่คล้ายกันและสร้างการพึ่งพาเพื่อกำหนดลำดับการดำเนินงานที่ชัดเจน
- ใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งเพื่อจัดเรียงบัญชีและทำความเข้าใจว่าบัญชีเหล่านั้นตั้งอยู่ที่ใด
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- ด้วยคุณสมบัติมากมาย อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้นในตอนแรก
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาในการจัดรูปแบบให้ตรงกันเมื่อทำการนำเข้าข้อมูลจาก CRM เดิม
ราคาของ ClickUp:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (8,300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. Zendesk Sell
Zendesk Sell คือคำตอบของบริษัทสำหรับโซลูชัน CRM แบบ SaaS ที่ทันสมัย เครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดูแลกระบวนการขายของคุณ และเพิ่มรายได้ของคุณ
คุณสมบัติเช่นการจัดการผู้ติดต่อ, การจัดการผู้ติดต่อ, การติดตามกิจกรรม, การสร้างผู้ติดต่อ, และการวิเคราะห์ล้วนรวมอยู่ด้วย. ระบบ CRM สำหรับเครื่องมือ SaaS ยังเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มระบบช่วยเหลือของ Zendesk ทำให้ตัวแทนขายของคุณสามารถจัดการผู้ติดต่อและให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้น. ✅
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk Sell:
- ความสามารถหลักของ CRM พร้อมฟีเจอร์การตลาดเพิ่มเติม
- ความสามารถในการติดตามผู้ใช้ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ด้วยการติดตาม GPS
- ดูข้อมูลทั้งหมดของลีดและข้อมูลลูกค้าของคุณได้ในหน้าเดียว
ข้อจำกัดของ Zendesk Sell:
- ผู้ใช้บางรายพบว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ดูไม่ทันสมัยเท่าคู่แข่งรายอื่น
- อาจมีความท้าทายบางประการในการผสานรวมกับระบบอีเมล
ราคาของ Zendesk Sell:
- ทดลองใช้ฟรี
- ทีมขาย: $25/เดือน ต่อตัวแทน
- ขายการเติบโต: $69/เดือน ต่อตัวแทน
- ขายแบบมืออาชีพ: $149/เดือน ต่อตัวแทน
- ขายสำหรับองค์กร: เริ่มต้นที่ $169/เดือนต่อตัวแทน (ติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ)
คะแนนและรีวิวของ Zendesk Sell:
- G2: 4. 2/5 (470+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (100+ รีวิว)
3. พายป์ด라이ฟ์
Pipedriveโฆษณาตัวเองว่าเป็น CRM แบบ SaaS ตัวแรกที่ออกแบบโดยนักขาย. มันมุ่งเน้นไปที่การดู, การจัดการ, และการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบท่อการขายของคุณและระบบท่อการขาย.
การแจ้งเตือนและการเตือนความจำช่วยให้คุณติดตามข้อเสนอการควบคุมโครงการ และการคาดการณ์ยอดขายได้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้มุมมองของคุณเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ แพลตฟอร์มนี้ยังใช้เครื่องมือ AI เพื่อแนะนำโอกาสสำหรับสตาร์ทอัพในกระบวนการขายที่คุณอาจไม่ได้พิจารณาด้วย ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive:
- มุมมองแบบองค์รวมของกระบวนการขายทั้งหมดและท่อการขาย
- รายงานและฟีเจอร์การวิเคราะห์อย่างละเอียด รวมถึงข้อมูลลูกค้า
- ตัวเลือกในการทำให้กระบวนการดำเนินงานบางส่วนเป็นอัตโนมัติ เช่น การทำการตลาดผ่านอีเมล
ข้อจำกัดของ Pipedrive:
- มีตัวเลือกจำกัดเมื่อต้องการเพิ่มแบรนด์ที่กำหนดเองลงในแพลตฟอร์ม
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้มีตัวเลือกการสนับสนุนที่หลากหลายมากขึ้นสำหรับซอฟต์แวร์ CRM
ราคาของ Pipedrive:
- ทดลองใช้ฟรี
- จำเป็น: $21.90/เดือนต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $37.90/เดือนต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $59.90/เดือน ต่อผู้ใช้
- พลังงาน: $74. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $119.00/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Pipedrive:
- G2: 4. 2/5 (1,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (2,800+ รีวิว)
4. Salesforce Sales Cloud
Sales Cloud คือเครื่องมือการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะของ Salesforce สำหรับการเก็บข้อมูลติดต่อและการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการขาย
เช่นเดียวกับ CRM SaaS ที่ดีทั้งหมด Salesforce Sales Cloud ช่วยให้การติดตามโอกาสทางธุรกิจ, ลูกค้าเป้าหมาย, และดีลต่างๆ เป็นเรื่องง่าย เครื่องมือนี้มุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพ ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น ข้อมูลเชิงลึกทางปัญญา, การจัดการการคาดการณ์,และการทำงานอัตโนมัติในการขายที่ช่วยให้กระบวนการและขั้นตอนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น✨
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce Sales Cloud:
- แดชบอร์ดและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อติดตามวงจรการขายทั้งหมด
- ข้อความแจ้งเตือนเพื่อช่วยให้คุณติดตามลูกค้าเป้าหมายในเวลาที่เหมาะสมที่สุด พร้อมฟีเจอร์การคาดการณ์ยอดขาย
- การเข้าถึงตลาดของแอปพลิเคชันและโซลูชัน CRM แบบ SaaS เพื่อปรับปรุงกระบวนการขายและเพิ่มการรักษาลูกค้า
ข้อจำกัดของ Salesforce Sales Cloud:
- แม้ว่าจะมักถูกยกให้เป็น CRM ที่ดีที่สุด แต่ก็มีปัญหาเกี่ยวกับการล่าช้าและความเร็วในบางครั้ง
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความยากในการเรียนรู้เนื่องจากจำนวนฟีเจอร์ที่มีอยู่
ราคา Salesforce Sales Cloud:
- ทดลองใช้ฟรี
- เริ่มต้น: $25/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- มืออาชีพ: $75/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: 150 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ไม่จำกัด: $300/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
การให้คะแนนและรีวิว Salesforce Sales Cloud:
- G2: 4. 3/5 (15,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (17,000+ รีวิว)
5. ไมโครซอฟต์ ดาเนติกส์ 365
Dynamics 365คือชุดเครื่องมือการจัดการธุรกิจของ Microsoft ซึ่งรวมถึงแพลตฟอร์มการขายที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณมีมุมมองที่ดีขึ้นเกี่ยวกับเส้นทางการเดินทางของลูกค้า เครื่องมือวงจรการขายนี้ถูกใช้โดยตัวแทนขายและบริษัท SaaS สำหรับการพยากรณ์การขายและกลยุทธ์ CRM
ฟีเจอร์การขายของ Microsoft Dynamics 365 ช่วยให้คุณสามารถจัดการและคาดการณ์การขาย, วิเคราะห์ข้อมูล, และปรับปรุงกระบวนการขายให้ราบรื่นด้วย AI — ทุกเครื่องมือที่คุณต้องการเพื่อชนะใจลูกค้าใหม่ ⚒️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Dynamics 365:
- ผสานการทำงานกับ Microsoft Office ได้อย่างราบรื่น
- ปรับขนาดได้ง่ายเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจคุณ
- เครื่องมือรายงานและวิเคราะห์ที่ซับซ้อน
ข้อจำกัดของ Microsoft Dynamics 365:
- ผู้ใช้บางรายพบว่าตัวเลือกการมีส่วนร่วมกับลูกค้าในซอฟต์แวร์ CRM ยังไม่เพียงพอ
- ระบบรู้สึกช้าในบางครั้ง, ผู้ใช้บางรายรายงานว่า
ราคาของ Microsoft Dynamics 365:
- ทดลองใช้ฟรี
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย: $65/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรขาย: $95/เดือน ต่อผู้ใช้
- ค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับการขาย: 135 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft Relationship Sales: $162/เดือน ต่อผู้ใช้
- Microsoft Viva Sales: $40/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Microsoft Dynamics 365:
- G2: 3. 8/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (5,100+ รีวิว)
6. การโฆษณาและการบริการลูกค้าของออราเคิล
Oracle Advertising and Customer Experience (CX) คือคำตอบของยักษ์ใหญ่ด้านซอฟต์แวร์สำหรับระบบ CRM สมัยใหม่ ชุดโปรแกรมนี้ประกอบด้วยแอปพลิเคชันด้านการขาย การตลาด และการบริการที่หลากหลาย ซึ่งช่วยให้ข้อมูลของคุณเชื่อมโยงกัน เพื่อให้คุณสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีกลยุทธ์มากยิ่งขึ้น
Oracle Sales ประกอบด้วยคุณสมบัติเช่น ระบบอัตโนมัติทางการขาย, การวางแผนการขาย, และการจัดการประสิทธิภาพการขาย. นอกจากนี้ยังเชื่อมต่อกับ Oracle Service และ Oracle Marketing เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานข้ามทีมให้ดีขึ้น.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Oracle Advertising and Customer Experience:
- การผสมผสานระหว่างการตลาดอัตโนมัติ, ประสบการณ์ลูกค้า, และคุณสมบัติ CRM แบบดั้งเดิม
- คุณสมบัติการวิเคราะห์ขั้นสูง
- ตัวเลือกการจัดการและผู้ใช้ที่สามารถปรับแต่งและกำหนดค่าได้อย่างยืดหยุ่นสำหรับทีมขายและการตลาด
ข้อจำกัดของ Oracle Advertising and Customer Experience:
- คุณสมบัติของแคมเปญที่ซับซ้อนมากขึ้นบางประการต้องการให้คุณมีความรู้เฉพาะทางเพื่อใช้ให้เต็มประสิทธิภาพ
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้มีการผสานรวมและตัวเลือก API ที่ดีกว่าสำหรับซอฟต์แวร์ CRM ของตน
การกำหนดราคา Oracle Advertising and Customer Experience:
- ติดต่อเพื่อสอบถามราคาสำหรับ
คะแนนและรีวิวของ Oracle Advertising and Customer Experience:
- G2: 3. 9/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
7. เน็ตซูอิต CRM
Oracle ติดอันดับอีกครั้งด้วยหนึ่งในตัวเลือกซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดในตลาด Netsuite เป็นเครื่องมือ CRM แบบ SaaS ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าตลอดการเดินทางของลูกค้าทั้งหมดเพื่อปรับปรุงการรักษาลูกค้า
มันมีทุกสิ่งที่คุณคาดหวังจะเห็นในระบบ CRM แบบดั้งเดิม รวมถึงระบบอัตโนมัติสำหรับทีมขาย ระบบอัตโนมัติทางการตลาด และการจัดการบริการลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ NetSuite CRM:
- แดชบอร์ดและรายงานที่ปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นสำหรับแพลตฟอร์ม CRM
- ทางลัดในตัวเพื่อค้นหาหน้าที่คุณใช้บ่อยที่สุดได้อย่างรวดเร็ว
- ง่ายต่อการผสานรวมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม
ข้อจำกัดของ NetSuite CRM:
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้มีตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติมสำหรับคำสั่งซื้อ
- เวลาในการโหลดที่ช้าทำให้เกิดความกังวลสำหรับผู้ใช้บางคน
ราคาของ NetSuite CRM:
- ติดต่อเพื่อสอบถามราคาสำหรับ
คะแนนและรีวิว NetSuite CRM:
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,600 รายการ)
- Capterra: 4. 1/5 (1,300+ รีวิว)
8. SugarCRM
SugarCRM ผสานเครื่องมือด้านการขาย การบริการ และการตลาด เพื่อมอบแพลตฟอร์มที่ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนรายได้ และสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น
ในด้านงานขาย SugarCRM ช่วยโฟกัสไปที่โอกาสที่เหมาะสม จัดการกระบวนการขายและลูกค้าเป้าหมาย และปรับปรุงผลลัพธ์ด้วยการใช้การคาดการณ์เชิงคาดการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในโซลูชัน CRM ของตน
และการเพิ่มเครื่องมือบริการและการตลาดของพวกเขา ทำให้เกิดสถานที่ครบวงจรในการดำเนินธุรกิจลูกค้าและการตลาดของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SugarCRM:
- ปรับแต่งได้ตามความต้องการเฉพาะของธุรกิจคุณ
- ติดตามเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ทั้งหมดด้วยไทม์ไลน์ที่ชัดเจนของการโต้ตอบกับลูกค้า
- ใช้งานง่ายบนอุปกรณ์มือถือ
ข้อจำกัดของ SugarCRM:
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าขาดคุณสมบัติ CRM ที่คาดหวัง
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าต้องการคุณสมบัติการรายงานขั้นสูงเพิ่มเติม
ราคาของ SugarCRM:
- แผนการขาย: $49/เดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำ 3 ผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี)
- แผนการให้บริการ: 80 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำ 3 ผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี)
- แผนสำหรับองค์กร: 85 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำ 3 ผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี)
- แผนการตลาด: $1,000/เดือน (สำหรับผู้ติดต่อสูงสุด 10,000 ราย)
คะแนนและรีวิว SugarCRM:
- G2: 3. 8/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: 3. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
9. Freshsales
Freshsales คือเครื่องมือ CRM สำหรับการขายที่ทรงพลังของ Freshworks แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้การขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้และประสิทธิภาพการทำงานเป็นเรื่องง่ายขึ้น
คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกด้านการขายที่ชาญฉลาด ฟีเจอร์อัตโนมัติ และระบบ CRM แบบรวมศูนย์สำหรับทีมขาย ทีมสนับสนุนลูกค้า และทีมการตลาดของคุณ
Freshsales ยังได้รับประโยชน์จาก Freddy AI เพื่อช่วยคุณจัดลำดับความสำคัญของลีดและลูกค้าด้วยการให้คะแนนลีดที่ขับเคลื่อนด้วย AI
คุณสมบัติเด่นของ Freshsales:
- รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจแบบเรียลไทม์จากลูกค้า
- คุณสมบัติเช่นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในตัวช่วยให้การปิดการขายเร็วขึ้น
- การเข้าถึงทีมสนับสนุนได้ง่าย
ข้อจำกัดของ Freshsales:
- ด้วยตัวเลือกการกรองมากมาย ผู้ใช้บางคนอาจรู้สึกว่ามีตัวเลือกมากเกินไป
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าฟีเจอร์ CRM แบบดั้งเดิมรู้สึกว่ามีข้อจำกัด
ราคาของ Freshsales:
- ระบบ CRM ฟรี: ฟรี
- การเติบโต: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $47/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 83 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Freshsales:
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
10. โซโฮ CRM
Zoho CRM อ้างว่าเป็นระบบที่ติดตั้งได้เร็วที่สุดในตลาด CRM สำหรับองค์กร ช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถใช้ฟีเจอร์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น
แพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าผ่านการแบ่งกลุ่ม, ข้อมูลเชิงลึกที่คาดการณ์ได้, และตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs)
นอกจากนี้ยังส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานผ่านการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, กระบวนการ, และแคมเปญ. ✨
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM:
- อินเทอร์เฟซและแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย
- ปรับแต่งประสบการณ์ด้วยระบบอัตโนมัติ ฟิลด์ที่กำหนดเอง และเวิร์กโฟลว์
- เข้าถึงแอป Zoho ทั้งหมดในที่เดียวด้วย Zoho One
ข้อจำกัดของ Zoho CRM:
- อาจมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้ฟีเจอร์การรายงานมีความแข็งแกร่งมากขึ้น
ราคาของ Zoho CRM:
- ทดลองใช้ฟรี
- มาตรฐาน: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 50 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
- สูงสุด: 65 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
Zoho CRM คะแนนและรีวิว:
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,400 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,300 รายการ)
ประโยชน์ของการใช้ระบบ CRM แบบ SaaS ในการจัดการข้อมูลลูกค้า
การใช้ระบบ CRM แบบ SaaS สามารถมอบประโยชน์มากมายให้กับคุณ. ข้อได้เปรียบหลักบางประการ ได้แก่:
- ข้อมูลรวมศูนย์: ด้วยระบบ CRM แบบ SaaS ข้อมูลลูกค้าและข้อมูลการขายทั้งหมดของคุณจะถูกเก็บไว้ในที่เดียว สามารถเข้าถึงได้โดยทุกคนในทีมของคุณ
- การสื่อสารที่ดีขึ้น: ความสามารถในการติดตามการโต้ตอบและการสนทนากับลูกค้าช่วยให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันภายในทีมของคุณดีขึ้น
- กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ: คุณสมบัติการอัตโนมัติใน CRM SaaS สามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบอัตโนมัติ ลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง ทำให้ทีมของคุณมีเวลาไปทำภารกิจที่สำคัญอื่น ๆ ได้มากขึ้น
- ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์: ด้วยคุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์ คุณสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพการขายของคุณ และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน
- เพิ่มประสิทธิภาพ: ด้วยการเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียวและฟีเจอร์อัตโนมัติ ระบบ CRM แบบ SaaS สามารถเพิ่มประสิทธิภาพภายในทีมของคุณได้
- ความสามารถในการขยายตัว: เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น ระบบ CRM แบบ SaaS สามารถขยายตัวตามความต้องการได้อย่างง่ายดาย รองรับผู้ใช้และการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น
ความแตกต่างระหว่าง CRM และ SaaS CRM
ความแตกต่างหลักระหว่าง CRM แบบดั้งเดิมกับ CRM แบบ SaaS คือวิธีการให้บริการ CRM แบบดั้งเดิมจะติดตั้งภายในองค์กร ซึ่งต้องใช้ฮาร์ดแวร์และทรัพยากรด้านไอทีสำหรับการติดตั้งใช้งาน ในทางกลับกัน CRM แบบ SaaS เป็นระบบบนคลาวด์ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือโดยไม่ต้องติดตั้ง
ค้นพบทางเลือกที่ดีกว่า CRM แบบดั้งเดิมสำหรับแพลตฟอร์ม SaaS
อย่างชัดเจน มีตัวเลือกของระบบ CRMแบบ SaaS มากมายให้คุณเลือกใช้ แต่หากคุณกำลังมองหาทางเลือกที่มุ่งเน้นอนาคตแทนระบบ CRM แบบ SaaSคุณสามารถทดลองใช้ ClickUp ได้ฟรี
แพลตฟอร์มเพิ่มผลผลิตของเราให้คุณได้ทุกอย่างที่ระบบ CRM แบบดั้งเดิมทำได้. นอกจากนี้ คุณยังได้รับประโยชน์เพิ่มเติมจากการจัดการทุกงาน, เอกสาร, ลูกค้า, การตลาด, และเป้าหมายของคุณไว้ในที่เดียว. ?