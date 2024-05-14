บล็อก ClickUp
CRM

10 ซอฟต์แวร์ CRM SaaS ที่ดีที่สุดสำหรับทีม B2B ในปี 2025

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
14 พฤษภาคม 2567

เพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าในพื้นที่ SaaS ที่มีการแข่งขันสูง คุณต้องการให้ทุกอย่างง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) มักจะไม่ง่ายเลย

ในอดีต ระบบ CRM มักถูกสร้างขึ้นตามความต้องการเฉพาะ เป็นเครื่องมือที่ออกแบบเฉพาะสำหรับแต่ละองค์กรและต้องติดตั้งภายในสถานที่เอง แม้ว่าจะฟังดูหรูหรา แต่ก็มีปัญหาตามมาอีกมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากบริษัทที่สร้างระบบนั้นเลิกกิจการไปแล้ว

ทางเลือกอื่นคือเครือข่ายสเปรดชีตที่ซับซ้อน ซึ่งไม่เหมาะสำหรับธุรกิจใด ๆ ?️

โชคดีที่ปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ในรูปแบบบริการ (SaaS) สำหรับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) มากมายในตลาด ซึ่งสามารถช่วยให้กระบวนการขายของคุณเป็นระบบมากขึ้น และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับลูกค้าของคุณได้ และทั้งหมดนี้สามารถทำได้ผ่านระบบคลาวด์ พร้อมด้วยความเสถียร ความน่าเชื่อถือ และการเข้าถึงที่ง่ายดาย

การค้นหา CRM ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจ SaaS ของคุณอาจเป็นเรื่องที่น่ากังวล นั่นเป็นเหตุผลที่เราได้ทำการวิจัยให้คุณแล้ว ?

นี่คือเครื่องมือ CRM SaaS ชั้นนำในปี 2024 สำหรับจัดการข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณ

SaaS CRM คืออะไร?

SaaS CRMเป็นเครื่องมือบนระบบคลาวด์ประเภทหนึ่งที่ช่วยให้ธุรกิจจัดการและวิเคราะห์การโต้ตอบและความสัมพันธ์กับลูกค้า ช่วยให้บริษัท SaaS สามารถจัดเก็บและจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าไว้ในที่เดียว ทำให้ทีมขาย นักการตลาด และฝ่ายสนับสนุนลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายดาย

คุณควรค้นหาอะไรใน SaaS CRM?

ทุกทีม SaaS มีความต้องการที่แตกต่างกันแต่การเปรียบเทียบตัวอย่างซอฟต์แวร์ CRMพร้อมกับความเข้าใจว่าเครื่องมือที่ดีที่สุดในระดับนั้นมีอะไรบ้าง จะช่วยได้มาก

เมื่อคุณกำลังประเมินตัวเลือกแพลตฟอร์ม CRM สำหรับธุรกิจ SaaS ของคุณ ให้พิจารณา:

  • คุณสมบัติ: เครื่องมือนี้มีคุณสมบัติเฉพาะที่คุณต้องการหรือไม่ เช่น การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายหรือการตลาดอัตโนมัติ?
  • การทำงานร่วมกันระหว่างทีม ฟังก์ชันการทำงาน: คุณต้องการให้ฝ่ายขาย ฝ่ายบริการ และฝ่ายการตลาดทำงานในที่เดียวกันหรือไม่? หรือบริษัท SaaS ของคุณมีการจ้างงานภายนอกในบางด้านเหล่านี้?
  • ราคา: เครื่องมือนี้มีราคาที่เข้าถึงได้หรือไม่? มีตัวเลือกการชำระเงินรายเดือนหรือไม่?
  • ความเร็ว:เครื่องมือ SaaSทำงานได้อย่างรวดเร็วและไม่มีปัญหาในการโหลดหรือไม่ ช่วยให้คุณสามารถดำเนินงานของคุณได้อย่างราบรื่น?
  • ความเข้ากันได้: ระบบ CRM แบบ SaaS สามารถทำงานร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ ของคุณได้ดีหรือไม่?
  • ความสามารถในการขยายตัว: เครื่องมือ CRM สามารถขยายตัวตามการเติบโตของธุรกิจ SaaS ของคุณได้หรือไม่?

เช่นเดียวกับเครื่องมือซอฟต์แวร์อื่น ๆ การค้นหาผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ CRM แบบ SaaS ที่เหมาะสมเริ่มต้นด้วยการพิจารณาความต้องการของคุณ หากคุณต้องการ CRM ที่เน้นการขาย ให้พิจารณาซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อการจัดการท่อการขายหรือการปิดการขายโดยเฉพาะ หรือหากคุณต้องการให้กระบวนการตลาดและการบริการลูกค้าของคุณอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกัน ให้มองหาแอปที่มีฟีเจอร์ทั้งสองอย่าง ?

10 อันดับ CRM SaaS ที่ดีที่สุดที่ควรใช้

ค้นหาเส้นทางสู่ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับ SaaS ได้เร็วขึ้นด้วยคู่มือที่เราคัดสรรมาอย่างดีสำหรับ CRM SaaS ที่ดีที่สุดประจำปี 2024

1.คลิกอัพ

SaaS CRM: บัญชีและโอกาสทางธุรกิจใน ClickUp
ติดตามสถานะ, วันที่ปิดและครบกำหนด, งบประมาณ, ขนาดบัญชี และอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดายในCRM ที่สามารถปรับแต่งได้ในClickUp

สวัสดีกับวิธีการใหม่ที่ดีกว่าสำหรับ CRM SaaS ด้วย ClickUp—แพลตฟอร์มการทำงานครบวงจรในหนึ่งเดียวCRM ของ ClickUp ช่วยเร่งการเติบโต ของลูกค้า เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานของธุรกิจ

ใช้ ClickUp เพื่อแสดงภาพการขายและกระบวนการนำลูกค้าเป้าหมายของคุณให้เป็นระบบ, ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น, และทำงานร่วมกับทีมของคุณเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า. สิ่งที่คุณต้องการคือเทมเพลต CRM โดย ClickUpเพื่อเริ่มต้น.

ใช้เทมเพลตนี้เพื่อดูความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณได้อย่างรวดเร็วในมุมมองมากกว่าสิบแบบ ติดตามความคืบหน้าและทำงานของคุณได้ตามต้องการ—ไม่ว่าจะเป็นมุมมองแบบรายการ ปฏิทิน หรือกระดานคัมบัง

วัดผลกระทบและติดตามมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า ขนาดของดีล และข้อมูลอื่น ๆ ได้ด้วยวิดเจ็ตแดชบอร์ดที่ติดตั้งไว้ให้ในตัว ดูข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณในที่เดียว เพื่อให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นและใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ ๆ ได้อย่างเต็มที่

ฟิลด์กำหนดเองเกี่ยวกับเงินในมุมมองรายการของ ClickUp
การเพิ่มมูลค่าทางการเงินให้กับงานเป็นเรื่องง่ายเพื่อให้งบประมาณโครงการอยู่ในกรอบที่กำหนด

ทำลายกำแพงระหว่างแผนกและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมการตลาดและการขายด้วยการผสานอีเมลของคุณกับ ClickUp ส่งการอัปเดตให้ลูกค้า, หารือเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายกับสมาชิกทีม, และให้บริการลูกค้าใหม่จากแพลตฟอร์มเดียว

ClickUp มอบให้คุณไม่เพียงแค่ที่เก็บข้อมูลติดต่อ แต่ยังเป็นศูนย์กลางที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติมากมาย ที่คุณสามารถตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับวิธีการใช้งานข้อมูลนั้นได้

ผสานคุณสมบัติ CRM ของเราเข้ากับเครื่องมือจัดการงาน, การจัดการทรัพยากร,และการร่วมมือในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและบรรลุผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ขึ้น ?

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:

  • การจัดการบัญชีที่ง่ายขึ้นด้วยโฟลเดอร์และรายการ
  • ฟิลด์ที่กำหนดเองที่ช่วยให้คุณติดตามคำสั่งซื้อ, ลูกค้าเป้าหมาย, คะแนน, และอื่น ๆ
  • การทำงานร่วมกันเป็นทีมและการแชทเพื่อหารือเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางธุรกิจ
  • เอกสารในตัวสำหรับสร้างรายงานโครงการ, ข้อเสนอ, SOPs, และอื่น ๆ
  • ฟิลด์ตัวเลขช่วยให้คุณสามารถรวมยอดมูลค่าสัญญา รายได้ และอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
  • ระบบขายและบริหารจัดการท่อการขายในตัว พร้อมระบบสถานะที่กำหนดเองได้
  • มอบหมายความคิดเห็นให้กับสมาชิกในทีมและลูกค้าเพื่อการอนุมัติที่รวดเร็วขึ้น
  • แท็กที่กำหนดเองช่วยให้คุณสามารถจัดเรียง, คัดกรอง, และจัดระเบียบงานของคุณได้
  • เชื่อมโยงงานที่คล้ายกันและสร้างการพึ่งพาเพื่อกำหนดลำดับการดำเนินงานที่ชัดเจน
  • ใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งเพื่อจัดเรียงบัญชีและทำความเข้าใจว่าบัญชีเหล่านั้นตั้งอยู่ที่ใด

ข้อจำกัดของ ClickUp:

  • ด้วยคุณสมบัติมากมาย อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้นในตอนแรก
  • ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาในการจัดรูปแบบให้ตรงกันเมื่อทำการนำเข้าข้อมูลจาก CRM เดิม

ราคาของ ClickUp:

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว ClickUp:

  • G2: 4. 7/5 (8,300+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)

2. Zendesk Sell

ตัวอย่างรายการอัจฉริยะของ Zendesk Sell
ผ่านทางZendesk

Zendesk Sell คือคำตอบของบริษัทสำหรับโซลูชัน CRM แบบ SaaS ที่ทันสมัย เครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดูแลกระบวนการขายของคุณ และเพิ่มรายได้ของคุณ

คุณสมบัติเช่นการจัดการผู้ติดต่อ, การจัดการผู้ติดต่อ, การติดตามกิจกรรม, การสร้างผู้ติดต่อ, และการวิเคราะห์ล้วนรวมอยู่ด้วย. ระบบ CRM สำหรับเครื่องมือ SaaS ยังเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มระบบช่วยเหลือของ Zendesk ทำให้ตัวแทนขายของคุณสามารถจัดการผู้ติดต่อและให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้น. ✅

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk Sell:

  • ความสามารถหลักของ CRM พร้อมฟีเจอร์การตลาดเพิ่มเติม
  • ความสามารถในการติดตามผู้ใช้ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ด้วยการติดตาม GPS
  • ดูข้อมูลทั้งหมดของลีดและข้อมูลลูกค้าของคุณได้ในหน้าเดียว

ข้อจำกัดของ Zendesk Sell:

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ดูไม่ทันสมัยเท่าคู่แข่งรายอื่น
  • อาจมีความท้าทายบางประการในการผสานรวมกับระบบอีเมล

ราคาของ Zendesk Sell:

  • ทดลองใช้ฟรี
  • ทีมขาย: $25/เดือน ต่อตัวแทน
  • ขายการเติบโต: $69/เดือน ต่อตัวแทน
  • ขายแบบมืออาชีพ: $149/เดือน ต่อตัวแทน
  • ขายสำหรับองค์กร: เริ่มต้นที่ $169/เดือนต่อตัวแทน (ติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ)

คะแนนและรีวิวของ Zendesk Sell:

  • G2: 4. 2/5 (470+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (100+ รีวิว)

3. พายป์ด라이ฟ์

SaaS CRM: Pipedrive
ผ่านทางPipedrive

Pipedriveโฆษณาตัวเองว่าเป็น CRM แบบ SaaS ตัวแรกที่ออกแบบโดยนักขาย. มันมุ่งเน้นไปที่การดู, การจัดการ, และการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบท่อการขายของคุณและระบบท่อการขาย.

การแจ้งเตือนและการเตือนความจำช่วยให้คุณติดตามข้อเสนอการควบคุมโครงการ และการคาดการณ์ยอดขายได้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้มุมมองของคุณเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ แพลตฟอร์มนี้ยังใช้เครื่องมือ AI เพื่อแนะนำโอกาสสำหรับสตาร์ทอัพในกระบวนการขายที่คุณอาจไม่ได้พิจารณาด้วย ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Pipedrive:

  • มุมมองแบบองค์รวมของกระบวนการขายทั้งหมดและท่อการขาย
  • รายงานและฟีเจอร์การวิเคราะห์อย่างละเอียด รวมถึงข้อมูลลูกค้า
  • ตัวเลือกในการทำให้กระบวนการดำเนินงานบางส่วนเป็นอัตโนมัติ เช่น การทำการตลาดผ่านอีเมล

ข้อจำกัดของ Pipedrive:

  • มีตัวเลือกจำกัดเมื่อต้องการเพิ่มแบรนด์ที่กำหนดเองลงในแพลตฟอร์ม
  • ผู้ใช้บางรายต้องการให้มีตัวเลือกการสนับสนุนที่หลากหลายมากขึ้นสำหรับซอฟต์แวร์ CRM

ราคาของ Pipedrive:

  • ทดลองใช้ฟรี
  • จำเป็น: $21.90/เดือนต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $37.90/เดือนต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $59.90/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พลังงาน: $74. 90/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $119.00/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Pipedrive:

  • G2: 4. 2/5 (1,600+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (2,800+ รีวิว)

4. Salesforce Sales Cloud

SaaS CRM: Salesforce Sales Cloud
ผ่านทางSalesforce

Sales Cloud คือเครื่องมือการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะของ Salesforce สำหรับการเก็บข้อมูลติดต่อและการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการขาย

เช่นเดียวกับ CRM SaaS ที่ดีทั้งหมด Salesforce Sales Cloud ช่วยให้การติดตามโอกาสทางธุรกิจ, ลูกค้าเป้าหมาย, และดีลต่างๆ เป็นเรื่องง่าย เครื่องมือนี้มุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพ ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น ข้อมูลเชิงลึกทางปัญญา, การจัดการการคาดการณ์,และการทำงานอัตโนมัติในการขายที่ช่วยให้กระบวนการและขั้นตอนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น✨

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce Sales Cloud:

  • แดชบอร์ดและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อติดตามวงจรการขายทั้งหมด
  • ข้อความแจ้งเตือนเพื่อช่วยให้คุณติดตามลูกค้าเป้าหมายในเวลาที่เหมาะสมที่สุด พร้อมฟีเจอร์การคาดการณ์ยอดขาย
  • การเข้าถึงตลาดของแอปพลิเคชันและโซลูชัน CRM แบบ SaaS เพื่อปรับปรุงกระบวนการขายและเพิ่มการรักษาลูกค้า

ข้อจำกัดของ Salesforce Sales Cloud:

  • แม้ว่าจะมักถูกยกให้เป็น CRM ที่ดีที่สุด แต่ก็มีปัญหาเกี่ยวกับการล่าช้าและความเร็วในบางครั้ง
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความยากในการเรียนรู้เนื่องจากจำนวนฟีเจอร์ที่มีอยู่

ราคา Salesforce Sales Cloud:

  • ทดลองใช้ฟรี
  • เริ่มต้น: $25/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • มืออาชีพ: $75/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: 150 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ไม่จำกัด: $300/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)

การให้คะแนนและรีวิว Salesforce Sales Cloud:

  • G2: 4. 3/5 (15,600+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (17,000+ รีวิว)

ลองดูทางเลือกอื่นของ Salesforce เหล่านี้!

5. ไมโครซอฟต์ ดาเนติกส์ 365

SaaS CRM: Microsoft Dynamics 365
ผ่านทางMicrosoft Dynamics 365

Dynamics 365คือชุดเครื่องมือการจัดการธุรกิจของ Microsoft ซึ่งรวมถึงแพลตฟอร์มการขายที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณมีมุมมองที่ดีขึ้นเกี่ยวกับเส้นทางการเดินทางของลูกค้า เครื่องมือวงจรการขายนี้ถูกใช้โดยตัวแทนขายและบริษัท SaaS สำหรับการพยากรณ์การขายและกลยุทธ์ CRM

ฟีเจอร์การขายของ Microsoft Dynamics 365 ช่วยให้คุณสามารถจัดการและคาดการณ์การขาย, วิเคราะห์ข้อมูล, และปรับปรุงกระบวนการขายให้ราบรื่นด้วย AI — ทุกเครื่องมือที่คุณต้องการเพื่อชนะใจลูกค้าใหม่ ⚒️

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Dynamics 365:

  • ผสานการทำงานกับ Microsoft Office ได้อย่างราบรื่น
  • ปรับขนาดได้ง่ายเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจคุณ
  • เครื่องมือรายงานและวิเคราะห์ที่ซับซ้อน

ข้อจำกัดของ Microsoft Dynamics 365:

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าตัวเลือกการมีส่วนร่วมกับลูกค้าในซอฟต์แวร์ CRM ยังไม่เพียงพอ
  • ระบบรู้สึกช้าในบางครั้ง, ผู้ใช้บางรายรายงานว่า

ราคาของ Microsoft Dynamics 365:

  • ทดลองใช้ฟรี
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย: $65/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรขาย: $95/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับการขาย: 135 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • Microsoft Relationship Sales: $162/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Microsoft Viva Sales: $40/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Microsoft Dynamics 365:

  • G2: 3. 8/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (5,100+ รีวิว)

ลองดูเครื่องมือจัดการ SaaS เหล่านี้!

6. การโฆษณาและการบริการลูกค้าของออราเคิล

ออราเคิล การโฆษณา และประสบการณ์ลูกค้า
ผ่านทางOracle

Oracle Advertising and Customer Experience (CX) คือคำตอบของยักษ์ใหญ่ด้านซอฟต์แวร์สำหรับระบบ CRM สมัยใหม่ ชุดโปรแกรมนี้ประกอบด้วยแอปพลิเคชันด้านการขาย การตลาด และการบริการที่หลากหลาย ซึ่งช่วยให้ข้อมูลของคุณเชื่อมโยงกัน เพื่อให้คุณสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีกลยุทธ์มากยิ่งขึ้น

Oracle Sales ประกอบด้วยคุณสมบัติเช่น ระบบอัตโนมัติทางการขาย, การวางแผนการขาย, และการจัดการประสิทธิภาพการขาย. นอกจากนี้ยังเชื่อมต่อกับ Oracle Service และ Oracle Marketing เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานข้ามทีมให้ดีขึ้น.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Oracle Advertising and Customer Experience:

  • การผสมผสานระหว่างการตลาดอัตโนมัติ, ประสบการณ์ลูกค้า, และคุณสมบัติ CRM แบบดั้งเดิม
  • คุณสมบัติการวิเคราะห์ขั้นสูง
  • ตัวเลือกการจัดการและผู้ใช้ที่สามารถปรับแต่งและกำหนดค่าได้อย่างยืดหยุ่นสำหรับทีมขายและการตลาด

ข้อจำกัดของ Oracle Advertising and Customer Experience:

  • คุณสมบัติของแคมเปญที่ซับซ้อนมากขึ้นบางประการต้องการให้คุณมีความรู้เฉพาะทางเพื่อใช้ให้เต็มประสิทธิภาพ
  • ผู้ใช้บางรายต้องการให้มีการผสานรวมและตัวเลือก API ที่ดีกว่าสำหรับซอฟต์แวร์ CRM ของตน

การกำหนดราคา Oracle Advertising and Customer Experience:

  • ติดต่อเพื่อสอบถามราคาสำหรับ

คะแนนและรีวิวของ Oracle Advertising and Customer Experience:

  • G2: 3. 9/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

7. เน็ตซูอิต CRM

แดชบอร์ดลูกค้า CRM ของ Oracle NetSuite
ผ่านทางNetSuite

Oracle ติดอันดับอีกครั้งด้วยหนึ่งในตัวเลือกซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดในตลาด Netsuite เป็นเครื่องมือ CRM แบบ SaaS ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าตลอดการเดินทางของลูกค้าทั้งหมดเพื่อปรับปรุงการรักษาลูกค้า

มันมีทุกสิ่งที่คุณคาดหวังจะเห็นในระบบ CRM แบบดั้งเดิม รวมถึงระบบอัตโนมัติสำหรับทีมขาย ระบบอัตโนมัติทางการตลาด และการจัดการบริการลูกค้า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ NetSuite CRM:

  • แดชบอร์ดและรายงานที่ปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นสำหรับแพลตฟอร์ม CRM
  • ทางลัดในตัวเพื่อค้นหาหน้าที่คุณใช้บ่อยที่สุดได้อย่างรวดเร็ว
  • ง่ายต่อการผสานรวมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม

ข้อจำกัดของ NetSuite CRM:

  • ผู้ใช้บางรายต้องการให้มีตัวเลือกการปรับแต่งเพิ่มเติมสำหรับคำสั่งซื้อ
  • เวลาในการโหลดที่ช้าทำให้เกิดความกังวลสำหรับผู้ใช้บางคน

ราคาของ NetSuite CRM:

  • ติดต่อเพื่อสอบถามราคาสำหรับ

คะแนนและรีวิว NetSuite CRM:

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,600 รายการ)
  • Capterra: 4. 1/5 (1,300+ รีวิว)

8. SugarCRM

ตัวอย่างแดชบอร์ด CRM ของ Sugarcrm
ผ่านทางSugarCRM

SugarCRM ผสานเครื่องมือด้านการขาย การบริการ และการตลาด เพื่อมอบแพลตฟอร์มที่ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนรายได้ และสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น

ในด้านงานขาย SugarCRM ช่วยโฟกัสไปที่โอกาสที่เหมาะสม จัดการกระบวนการขายและลูกค้าเป้าหมาย และปรับปรุงผลลัพธ์ด้วยการใช้การคาดการณ์เชิงคาดการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในโซลูชัน CRM ของตน

และการเพิ่มเครื่องมือบริการและการตลาดของพวกเขา ทำให้เกิดสถานที่ครบวงจรในการดำเนินธุรกิจลูกค้าและการตลาดของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SugarCRM:

  • ปรับแต่งได้ตามความต้องการเฉพาะของธุรกิจคุณ
  • ติดตามเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ทั้งหมดด้วยไทม์ไลน์ที่ชัดเจนของการโต้ตอบกับลูกค้า
  • ใช้งานง่ายบนอุปกรณ์มือถือ

ข้อจำกัดของ SugarCRM:

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าขาดคุณสมบัติ CRM ที่คาดหวัง
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าต้องการคุณสมบัติการรายงานขั้นสูงเพิ่มเติม

ราคาของ SugarCRM:

  • แผนการขาย: $49/เดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำ 3 ผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี)
  • แผนการให้บริการ: 80 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำ 3 ผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี)
  • แผนสำหรับองค์กร: 85 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำ 3 ผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี)
  • แผนการตลาด: $1,000/เดือน (สำหรับผู้ติดต่อสูงสุด 10,000 ราย)

คะแนนและรีวิว SugarCRM:

  • G2: 3. 8/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
  • Capterra: 3. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

9. Freshsales

Freshsales
ผ่านทางFreshworks

Freshsales คือเครื่องมือ CRM สำหรับการขายที่ทรงพลังของ Freshworks แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้การขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้และประสิทธิภาพการทำงานเป็นเรื่องง่ายขึ้น

คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกด้านการขายที่ชาญฉลาด ฟีเจอร์อัตโนมัติ และระบบ CRM แบบรวมศูนย์สำหรับทีมขาย ทีมสนับสนุนลูกค้า และทีมการตลาดของคุณ

Freshsales ยังได้รับประโยชน์จาก Freddy AI เพื่อช่วยคุณจัดลำดับความสำคัญของลีดและลูกค้าด้วยการให้คะแนนลีดที่ขับเคลื่อนด้วย AI

คุณสมบัติเด่นของ Freshsales:

  • รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจแบบเรียลไทม์จากลูกค้า
  • คุณสมบัติเช่นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในตัวช่วยให้การปิดการขายเร็วขึ้น
  • การเข้าถึงทีมสนับสนุนได้ง่าย

ข้อจำกัดของ Freshsales:

  • ด้วยตัวเลือกการกรองมากมาย ผู้ใช้บางคนอาจรู้สึกว่ามีตัวเลือกมากเกินไป
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าฟีเจอร์ CRM แบบดั้งเดิมรู้สึกว่ามีข้อจำกัด

ราคาของ Freshsales:

  • ระบบ CRM ฟรี: ฟรี
  • การเติบโต: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $47/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: 83 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Freshsales:

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (500+ รีวิว)

10. โซโฮ CRM

Zoho CRM
ผ่านทางZoho CRM

Zoho CRM อ้างว่าเป็นระบบที่ติดตั้งได้เร็วที่สุดในตลาด CRM สำหรับองค์กร ช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถใช้ฟีเจอร์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น

แพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าผ่านการแบ่งกลุ่ม, ข้อมูลเชิงลึกที่คาดการณ์ได้, และตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs)

นอกจากนี้ยังส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานผ่านการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, กระบวนการ, และแคมเปญ. ✨

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM:

  • อินเทอร์เฟซและแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย
  • ปรับแต่งประสบการณ์ด้วยระบบอัตโนมัติ ฟิลด์ที่กำหนดเอง และเวิร์กโฟลว์
  • เข้าถึงแอป Zoho ทั้งหมดในที่เดียวด้วย Zoho One

ข้อจำกัดของ Zoho CRM:

  • อาจมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่
  • ผู้ใช้บางรายต้องการให้ฟีเจอร์การรายงานมีความแข็งแกร่งมากขึ้น

ราคาของ Zoho CRM:

  • ทดลองใช้ฟรี
  • มาตรฐาน: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: 50 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
  • สูงสุด: 65 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้

Zoho CRM คะแนนและรีวิว:

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,400 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,300 รายการ)

ลองดูทางเลือกอื่นของ Zoho เหล่านี้!

ประโยชน์ของการใช้ระบบ CRM แบบ SaaS ในการจัดการข้อมูลลูกค้า

การใช้ระบบ CRM แบบ SaaS สามารถมอบประโยชน์มากมายให้กับคุณ. ข้อได้เปรียบหลักบางประการ ได้แก่:

  • ข้อมูลรวมศูนย์: ด้วยระบบ CRM แบบ SaaS ข้อมูลลูกค้าและข้อมูลการขายทั้งหมดของคุณจะถูกเก็บไว้ในที่เดียว สามารถเข้าถึงได้โดยทุกคนในทีมของคุณ
  • การสื่อสารที่ดีขึ้น: ความสามารถในการติดตามการโต้ตอบและการสนทนากับลูกค้าช่วยให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันภายในทีมของคุณดีขึ้น
  • กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ: คุณสมบัติการอัตโนมัติใน CRM SaaS สามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบอัตโนมัติ ลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง ทำให้ทีมของคุณมีเวลาไปทำภารกิจที่สำคัญอื่น ๆ ได้มากขึ้น
  • ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์: ด้วยคุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์ คุณสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพการขายของคุณ และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน
  • เพิ่มประสิทธิภาพ: ด้วยการเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียวและฟีเจอร์อัตโนมัติ ระบบ CRM แบบ SaaS สามารถเพิ่มประสิทธิภาพภายในทีมของคุณได้
  • ความสามารถในการขยายตัว: เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น ระบบ CRM แบบ SaaS สามารถขยายตัวตามความต้องการได้อย่างง่ายดาย รองรับผู้ใช้และการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น

ความแตกต่างระหว่าง CRM และ SaaS CRM

ความแตกต่างหลักระหว่าง CRM แบบดั้งเดิมกับ CRM แบบ SaaS คือวิธีการให้บริการ CRM แบบดั้งเดิมจะติดตั้งภายในองค์กร ซึ่งต้องใช้ฮาร์ดแวร์และทรัพยากรด้านไอทีสำหรับการติดตั้งใช้งาน ในทางกลับกัน CRM แบบ SaaS เป็นระบบบนคลาวด์ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือโดยไม่ต้องติดตั้ง

ค้นพบทางเลือกที่ดีกว่า CRM แบบดั้งเดิมสำหรับแพลตฟอร์ม SaaS

อย่างชัดเจน มีตัวเลือกของระบบ CRMแบบ SaaS มากมายให้คุณเลือกใช้ แต่หากคุณกำลังมองหาทางเลือกที่มุ่งเน้นอนาคตแทนระบบ CRM แบบ SaaSคุณสามารถทดลองใช้ ClickUp ได้ฟรี

แพลตฟอร์มเพิ่มผลผลิตของเราให้คุณได้ทุกอย่างที่ระบบ CRM แบบดั้งเดิมทำได้. นอกจากนี้ คุณยังได้รับประโยชน์เพิ่มเติมจากการจัดการทุกงาน, เอกสาร, ลูกค้า, การตลาด, และเป้าหมายของคุณไว้ในที่เดียว. ?