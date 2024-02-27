10 การผสานรวมและพันธมิตรที่ดีที่สุดของ HubSpot สำหรับอีเมลและ CRM ในปี 2025

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "HubSpot Integration คืออะไร?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "การเชื่อมต่อระบบ (Integrations) เชื่อมต่อ HubSpot กับเครื่องมือของบุคคลที่สามที่ช่วยให้สามารถแบ่งปันข้อมูล, ระบบอัตโนมัติ, และคุณสมบัติที่มีประโยชน์อื่น ๆ ได้. HubSpot App Marketplace มีให้บริการการเชื่อมต่อระบบมากกว่า 1,000 รายการ." } } ] }
คุณกำลังใช้ประโยชน์จากการทำงานอัตโนมัติอย่างเต็มที่หรือไม่? เจ้าของธุรกิจ รู้ ว่าซอฟต์แวร์ CRM มีไว้เพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ แต่พวกเขาไม่รู้ว่าจะมุ่งเน้นที่จุดไหนก่อน เมื่อเป้าหมายของคุณคือการใช้เครื่องมือการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เวลาคือปัจจัยที่จำกัดมากที่สุด
เมื่อพูดถึงการเลือกซอฟต์แวร์ CRM HubSpot เป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทต่างๆ อย่างแท้จริง และเหตุผลสำคัญที่ลูกค้าชื่นชอบ HubSpot ก็คือคำง่ายๆ คำเดียว: "ทางเลือก" โดยเฉลี่ยแล้ว ลูกค้า HubSpot จะติดตั้งแอปถึงเจ็ดแอป เพื่อให้ HubSpot ยังคงเป็นแพลตฟอร์มที่ลูกค้าหลงรัก เราจำเป็นต้องนำเสนอการเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ที่ลูกค้าของเราชื่นชอบในการใช้งาน
นี่คือเหตุผลที่ตลาดแอปของ HubSpot ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยการผสานรวมมากกว่า 1,000 รายการ!
หากคุณกำลังใช้ CRM ของคุณเหมือนกับสมุดโทรศัพท์ที่หรูหรา ถึงเวลาแล้วที่คุณต้องยกระดับขึ้น ด้วยการใช้บริการเชื่อมต่อ 10 รายการจาก HubSpot ทีมของคุณจะใช้เวลาในการทำงานด้วยตนเองน้อยลง และใช้เวลาไปกับสิ่งที่สำคัญที่สุดมากขึ้น: การสร้างธุรกิจของคุณ ?
ในบทความนี้ เราจะวิเคราะห์การผสานรวม HubSpot 10 แบบที่คุณอาจไม่ทราบแต่ควรรู้ ?
HubSpot Integration คืออะไร?
การเชื่อมต่อระบบ (Integrations) เชื่อมต่อ HubSpot กับเครื่องมือของบุคคลที่สามที่ช่วยให้สามารถแบ่งปันข้อมูล, ระบบอัตโนมัติ, และคุณสมบัติที่มีประโยชน์อื่น ๆ ได้.HubSpot App Marketplaceมีให้บริการการเชื่อมต่อระบบมากกว่า 1,000 รายการ.
การผสานแอปโปรดของคุณกับ HubSpot ช่วยให้คุณสามารถใช้งานแอปเหล่านั้นได้โดยไม่ต้องออกจากระบบ CRM ของ HubSpot คุณจะพบการผสานกับ HubSpot ที่ช่วยในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล ประสบการณ์ลูกค้า การตลาดแบบดึงดูดการทำงานร่วมกันออนไลน์ และอื่นๆ อีกมากมาย
การผสานรวมเหล่านี้สามารถช่วยเติมเต็มช่องว่างในการดำเนินโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้
10 อันดับการเชื่อมต่อกับ HubSpot ที่ดีที่สุด
นี่คือ 10 การผสานรวม Hubspot ที่มีประโยชน์ที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับทีมขายของคุณในการจัดการทุกขั้นตอนของการเดินทางของลูกค้าได้อย่างง่ายดาย และเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดของทีมคุณให้สูงสุด
1.คลิกอัพ
ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบครบวงจรและการทำงานร่วมกันในทีม
สำหรับเครื่องมือการจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจร ClickUp ช่วยให้ทีมทุกขนาดจากหลากหลายอุตสาหกรรมสามารถทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้น และเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการรวมงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว เป็นที่รู้จักกันดีในด้านแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ พร้อมฟีเจอร์ขั้นสูงหลายร้อยรายการเพื่อรองรับและสนับสนุนทุกทีมและทุกกรณีการใช้งาน
มันผสานการทำงานกับเครื่องมือการทำงานมากกว่า 1,000 รายการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบเทคโนโลยีของคุณ และในฐานะหนึ่งในระบบผสานการทำงานแบบเนทีฟของ Hubspot เมื่อคุณผสานการทำงานระหว่าง HubSpot กับ ClickUp คุณจะสามารถสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติที่ทรงพลังได้
สิ่งนี้ช่วยให้คุณเร่งการส่งมอบโครงการ, อัตโนมัติกระบวนการเดินทางของลูกค้า, และมอบการมองเห็นที่จำเป็นให้กับทีมขายและการตลาดของคุณเพื่อให้พวกเขาทำงานได้ดีที่สุด
คุณสามารถทำอะไรได้บ้างกับการผสานการทำงานระหว่าง ClickUp และ Hubspot:
- เชื่อมต่อเวิร์กโฟลว์ Hubspot และ ClickUp ของคุณ: มอบคุณค่าให้กับลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้นด้วยการผสานการทำงานระหว่าง HubSpot CRM และ ClickUp อย่างไร้รอยต่อ
- นำทีมลูกค้าเข้าใกล้ทีมโครงการมากขึ้น: ส่งมอบงานจากกระบวนการที่ติดต่อกับลูกค้าไปยังทีมโครงการต่างๆ ทั่วทั้งธุรกิจด้วยระบบอัตโนมัติที่ย้ายข้อตกลงที่ปิดแล้วไปยังงานและโครงการต่างๆ ได้ทันทีภายใน ClickUp
- เร่งการส่งมอบโครงการ: ใช้มากกว่า 20 วิธีในการทำงานอัตโนมัติระหว่าง ClickUp และ HubSpot เพื่อให้โครงการดำเนินไปอย่างรวดเร็วขึ้น และข้อมูลจะถึงทีมที่ต้องการใช้มากที่สุดได้เร็วขึ้น
- ดูข้อมูลลูกค้าพร้อมการจัดการโครงการ: มองเห็นสถานะของดีลและลูกค้าได้โดยตรงภายใน ClickUp เพื่อให้ทีมสามารถติดตามผลกระทบของงานที่มีต่อความสำเร็จของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างต่อเนื่อง
ด้วยการผสานรวมนี้ คุณสามารถใช้ HubSpot เพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมายและยอดขาย และใช้ ClickUp เพื่อจัดการรายการดำเนินการและงานต่างๆ ของคุณ คุณสามารถตั้งค่างานให้สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเริ่มดีลใหม่กับลูกค้าหรือเอเจนซี่การตลาดผ่านHubSpot
มันง่ายเหมือนการสร้างแม่แบบ! ดังนั้น สำหรับทุกดีลใหม่ที่จะเกิดขึ้นต่อไป ทีมของคุณจะมีงานที่ต้องทำปรากฏขึ้นมาเหมือนกันทุกครั้ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- มุมมองที่กำหนดเองมากกว่า 15 แบบ: เลือกมุมมองรายการ, มุมมองแชท Gantt, มุมมองบอร์ด และอื่นๆ เพื่อดูงานที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับคุณ ทีมของคุณ และทั้งองค์กร
- แพลตฟอร์มที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่: ปรับแต่งทุกแง่มุมของงานของคุณและกำหนดค่า ClickUp ให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจที่ไม่เหมือนใครและสามารถขยายได้ของคุณด้วยClickApps
- คุณสมบัติที่ยืดหยุ่นและทรงพลังหลายร้อยรายการ: ปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพ, รักษาความสม่ำเสมอของกระบวนการ, และเพิ่มประสิทธิภาพการร่วมมือของทีมด้วยกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล, เอกสาร ClickUp, แผนผังความคิด, และอื่น ๆ
- ระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้: ใช้สูตรระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด
- แดชบอร์ดพร้อมรายงานแบบเรียลไทม์: สร้างและปรับแต่งแดชบอร์ด ClickUpของคุณให้เหมาะกับทุกสถานการณ์ทางธุรกิจ เพื่อให้คุณได้ภาพรวมระดับสูงของงาน โครงการ ทรัพยากร และอื่นๆ
- ห้องสมุดเทมเพลต: เลือกจากเทมเพลตที่ปรับแต่งได้มากกว่า 1,000แบบสำหรับทุกทีม
- แอปพลิเคชันมือถือ: เข้าถึงงานของคุณได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยแอปพลิเคชันมือถือ
- ความสามารถในการผสานรวม: เชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือการทำงานมากกว่า 1,000 รายการเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
การกำหนดราคา
- ฟรีตลอดไป: แผนฟรีที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์
- ไม่จำกัด: $5 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- บิสซิเนส พลัส: $19 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 7 จาก 5 (6,624+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 3,633 รายการ)
2. Xoxoday Plum
เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างโปรแกรมรางวัลเพื่อเร่งการเติบโตกับลูกค้า
Xoxodayเป็นบริษัทฟินเทค SaaS ที่กำลังเติบโต ซึ่งช่วยให้ธุรกิจเติบโต พวกเขามอบรางวัล สิ่งจูงใจ และสวัสดิการต่างๆ ที่ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถทำให้โปรแกรมรางวัลของตนง่ายขึ้น
เมื่อใช้การเชื่อมต่อกับ HubSpot คุณจะสามารถให้รางวัลแก่ลูกค้าของคุณได้ และสิ่งที่ดีที่สุดคือคุณสามารถหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการติดต่อผู้ให้บริการหลายราย แอปนี้จะรวบรวมข้อมูลจากแบบฟอร์มแบบสำรวจ และการตลาดผ่านอีเมล
สิ่งที่คุณต้องทำคือตั้งค่าทริกเกอร์เพื่อมอบรางวัลให้กับลูกค้าเมื่อพวกเขาทำตามเงื่อนไขที่กำหนด จากนั้นเลือกสิ่งที่คุณจะมอบให้จากแคตตาล็อกของขวัญของ Xoxoday Plum
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถส่งบัตรของขวัญออกไปโดยอัตโนมัติตามจำนวนเงินที่ลูกค้าใช้จ่าย, ระยะเวลาที่พวกเขาลงทะเบียน, หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ที่คุณกำหนดไว้
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- รางวัลที่สร้างไว้ล่วงหน้าและโฮสต์ในรูปแบบของหน้าร้าน
- ดำเนินแคมเปญการตลาดพร้อมรางวัล และประสบการณ์การแลกรับที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ด้วยระบบอัตโนมัติที่ราบรื่น
- ติดตามอัตราการเปิดรางวัล อัตราการคลิกผ่าน และการแลกรางวัล
การกำหนดราคา
- แผนเริ่มต้นที่ $166.58 ต่อผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 6 จาก 5 (259+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
3. Zapier
ดีที่สุดสำหรับการเชื่อมต่อแอป
Zapier เป็นผู้นำด้านระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด คุณสามารถเชื่อมต่อ HubSpot กับแอปโปรดของคุณได้ แม้ว่าจะไม่มีระบบเชื่อมต่อเฉพาะก็ตามเพียงดาวน์โหลด Zapier คุณก็สามารถใช้งานเครื่องมือเพิ่มเติมกว่า 5,000 รายการได้ทันที
เชื่อมต่อกับลูกค้าบน WooCommerce ส่งออกข้อมูลไปยัง Google Sheets และติดต่อลูกค้าของคุณใน Slack ทั้งหมดนี้ผ่านระบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของ Zapier คุณสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากรายชื่อผู้ติดต่อใน Hubspot CRM ของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยความช่วยเหลือจาก Zapier
ต้องการให้แน่ใจว่าผู้ติดต่อใหม่จาก Google ถูกแชร์กับแพลตฟอร์ม HubSpot หรือไม่? Zapier จะช่วยคุณทำได้.คุณใช้แบบฟอร์มเพื่อรวบรวมและสร้างลูกค้าเป้าหมายหรือไม่? การผสานระบบ HubSpot นี้สามารถบันทึกการส่งข้อมูลไปยังเอกสาร Google Sheets ได้โดยอัตโนมัติ. ใช้ Zapier เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลของคุณให้เต็มที่.
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ทำให้ HubSpot และแอปพลิเคชันหลากหลายประเภททำงานอัตโนมัติ
- ลดความจำเป็นในการป้อนข้อมูลจำนวนมากและคุณสามารถส่งออกข้อมูลไปยัง Google Sheets ได้
- ทำงานร่วมกับตัวเลือกยอดนิยมมากมายในตลาดแอปของมัน
การกำหนดราคา
- มีเวอร์ชันฟรีให้ใช้งาน
- แผนเริ่มต้นที่ $19.99 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 5 จาก 5 (1,076+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 2,549 รายการ)
4. Canva
เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างภาพและออกแบบกราฟิก
Canvaเป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารด้วยภาพแบบครบวงจรที่ใช้งานง่ายสำหรับการออกแบบกราฟิก Canva มีเครื่องมือออกแบบแบบลากและวางที่เป็นที่นิยมมาหลายปีแล้ว และการผสานรวมกับ HubSpot ทำให้ทุกอย่างง่ายยิ่งขึ้น
ด้วยการผสานรวมกับ HubSpot คุณสามารถเข้าถึง Canva ได้โดยตรงภายใน HubSpotสร้างงานออกแบบของคุณโดยใช้เครื่องมือของ Canva จากนั้นนำไปใช้ในอีเมลและแคมเปญโฆษณาบนโซเชียลมีเดียของ HubSpotหรืออัปโหลดไปยังเว็บไซต์ฟรีของคุณเองได้ ไฟล์ที่บันทึกไว้ใน CMS ของ HubSpot ก็สามารถดูได้ในแอป Canva เช่นกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เข้าถึงการออกแบบ Canva ผ่านชุดเครื่องมือของ HubSpot
- ใช้ Canva ภายใน HubSpot เพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย
- การแชร์อัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่อทั้งสอง
การกำหนดราคา
- มีเวอร์ชันฟรีให้ใช้งาน
- แผนเริ่มต้นที่ $12.95 ต่อเดือน บวกกับ $6.99 ต่อสมาชิกทีมเพิ่มเติม
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 3,987+)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 11,053 รายการ)
5. ลัคกี้ ออเรนจ์
ดีที่สุดสำหรับการติดตามกิจกรรมของผู้ใช้ผ่านแผนที่ความร้อน แบบสำรวจ และอื่นๆ
Lucky Orangeเป็นเครื่องมือแผนที่ความร้อนที่ช่วยให้คุณปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าโดยการเปิดเผยว่าผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณเรียกดูอย่างไรและคลิกที่ไหน จากนั้นจะส่งรายงานตรงไปยังอีเมลของคุณ
การผสาน Lucky Orange เข้ากับบัญชี HubSpot ของคุณ จะช่วยให้คุณเห็นข้อมูลการวิเคราะห์เหล่านี้ได้ละเอียดมากขึ้น (รวมถึงข้อมูลจาก Google Analytics อื่น ๆ ด้วย) คุณยังสามารถดูเซสชั่นที่ถูกบันทึกไว้เพื่อดูว่าผู้เข้าชมหลุดออกจากเว็บไซต์ที่จุดใด และคิดหาวิธีลดปัญหาดังกล่าวในอนาคตได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ดูแผนที่ความร้อนและกิจกรรมของผู้เยี่ยมชมของคุณภายใน HubSpot
- รับรายงานเกี่ยวกับกิจกรรม
- บันทึกและดูเซสชันการติดต่อใน HubSpot CRM ของคุณบนเว็บไซต์ของคุณ
การกำหนดราคา
- มีเวอร์ชันฟรีให้ใช้งาน
- แผนเริ่มต้นที่ $14.40 ต่อเดือน
6. RollWorks ABM
เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดแบบมุ่งเน้นบัญชี
RollWorks ABMเป็นแพลตฟอร์มการตลาดแบบบัญชีที่ช่วยให้คุณปรับปรุงแคมเปญการตลาดของคุณให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง ด้วยการผสานรวมกับ HubSpot คุณสามารถติดตามบัญชีของคุณอย่างใกล้ชิดและจัดระเบียบพวกมันไว้ในรายการที่แบ่งกลุ่มได้ จากนั้น คุณสามารถใช้รายการเหล่านี้เพื่อส่งแคมเปญอีเมลที่ปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้
โดยการใช้ข้อมูล HubSpot CRM ของคุณร่วมกับบัญชี RollWorks คุณสามารถสร้างโฆษณาที่ตรงเป้าหมายสูงซึ่งเข้าถึงบุคคลที่เหมาะสมในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณได้อย่างแม่นยำ ข้อมูลผู้ติดต่อทั้งหมดจาก HubSpot CRM จะซิงค์ระหว่างทั้งสองโปรแกรมเพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณเป็นปัจจุบัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การผสานรวม Hubspot สำหรับการตั้งค่าที่รวดเร็วขึ้นนั้นง่ายและมีทีมสนับสนุนลูกค้าที่ดี
- ข้อมูล (เช่น ข้อมูล Google Analytics) จะซิงค์ระหว่างทั้งสองแพลตฟอร์มเพื่อให้บัญชีของคุณเป็นปัจจุบัน
- กำหนดเป้าหมายบัญชีตามเจตนาของพวกเขา ติดตามความสำเร็จของคุณ
การกำหนดราคา
- แผนเริ่มต้นที่ $975 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- Gartner: 4. 1 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- TrustRadius: 7.8 จาก 10 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
7. ซูม
เหมาะที่สุดสำหรับการสัมมนาออนไลน์และการตลาดผ่านวิดีโอ
Zoom แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันอัจฉริยะแบบครบวงจรที่เป็นที่รู้จักดีที่สุดในด้านวิดีโอแชทยอดนิยม สามารถเชื่อมต่อกับ Hubspot CRM ของคุณ ช่วยโปรโมตสัมมนาออนไลน์ ติดตามการเข้าร่วม และจัดการกำหนดการโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถบันทึก, วิเคราะห์, และถอดเสียงการโทรที่คุณทำผ่าน Zoom ได้ในบัญชี HubSpot ของคุณ ตรวจสอบเวลาที่ผู้เข้าร่วมมาถึง, เวลาที่พวกเขาออกไป, และระยะเวลาที่พวกเขาดู จากนั้น ติดต่อพวกเขาผ่านแพลตฟอร์ม HubSpot ของคุณพร้อมการติดต่อที่มีเป้าหมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- กำหนดกลุ่มเป้าหมายตามระดับความสนใจของพวกเขา
- การผสานระบบแบบกำหนดเองเพื่อให้ข้อมูลซิงค์ระหว่างทั้งสองแพลตฟอร์ม
- ติดตั้งง่าย บริการลูกค้าดี
การกำหนดราคา
- มีเวอร์ชันฟรีให้ใช้งาน
- แผนเริ่มต้นที่ $14.99 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 5 จาก 5 (52,821+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 13,517 รายการ)
8. คานขวาง
ดีที่สุดสำหรับการบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า
Crossbeamเป็นแพลตฟอร์มระบบนิเวศของพันธมิตรที่มีการผสานรวมแบบกำหนดเองกับ Hubspot ช่วยคุณโดยจับคู่คุณกับบริษัทอื่น ๆ ที่มีฐานลูกค้าคล้ายกัน
เมื่อตั้งค่า Crossbeam ให้เป็นการผสานกับ HubSpot แล้ว คุณจะมีข้อมูลเพิ่มเติมให้เปรียบเทียบได้มากขึ้น คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลกับคู่ค้า (หรือผู้ติดต่อใน Hubspot CRM ของคุณ) ได้ ควบคุมข้อมูลที่คุณแบ่งปันกับผู้อื่น และสามารถคัดกรองการเปรียบเทียบของคุณให้เน้นเฉพาะสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เพิ่มประสิทธิภาพการจับคู่บัญชีของคุณด้วยพันธมิตรเพิ่มเติม
- การควบคุมเพื่อแบ่งปันข้อมูลเฉพาะที่คุณรู้สึกสบายใจเท่านั้น
- ระบุความทับซ้อนและอิทธิพลที่มีร่วมกันจากลูกค้าที่ใช้บริการทั้งสองฝ่าย
การกำหนดราคา
- มีเวอร์ชันฟรีให้ใช้งาน
- แผนเริ่มต้นที่ $500 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 175 รายการ)
- Capterra: 4.0 จาก 5 (4+ รีวิว)
9. มิกซ์พเนล
ดีที่สุดสำหรับการรายงานการวิเคราะห์
Mixpanelให้บริการข้อมูลและรายงานเกี่ยวกับการที่ลูกค้าโต้ตอบกับเว็บไซต์หรือซอฟต์แวร์ของคุณ โปรแกรมจะแสดงว่าผู้ใช้เลิกใช้งานเมื่อใด ฟีเจอร์ใหม่มีประสิทธิภาพอย่างไร และแจ้งเตือนคุณเมื่อมีการถึงเกณฑ์ที่กำหนด
การผสานรวม Mixpanel กับ HubSpot จะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมที่สมบูรณ์ของลูกค้าของคุณและวิธีการที่พวกเขาใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณ Mixpanel และ HubSpot แบ่งปันข้อมูลของพวกเขาเพื่อให้คุณมีกระบวนการทำงานที่มีข้อมูลครบถ้วนที่สุดสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- การซิงค์แบบสองทาง ซึ่งช่วยลดการป้อนข้อมูล
- การจับคู่ฟิลด์เริ่มต้น
- กรองข้อมูลที่คุณไม่ต้องการแชร์
การกำหนดราคา
- มีเวอร์ชันฟรีให้ใช้งาน
- แผนเริ่มต้นที่ $20 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 5 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 959+)
- Capterra: 4. 5 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 116 รายการ)
10. กรวย
เหมาะที่สุดสำหรับการรวมศูนย์และแสดงข้อมูลในภาพรวม
Funnelเป็นศูนย์กลางข้อมูลการตลาดที่ออกแบบมาเพื่อจัดเก็บข้อมูลจากทุกเครื่องมือที่คุณใช้ ด้วยระบบเชื่อมต่อกับ HubSpot คุณสามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Amazon, Google และ Microsoft Azure เพื่อสร้างการแสดงข้อมูลในรูปแบบภาพได้
โดยการรวมเครื่องมือเข้าด้วยกัน คุณจะได้รับภาพรวมที่ครอบคลุมว่าแคมเปญของคุณทำงานอย่างไร นอกจากนี้คุณยังสามารถเตรียมและแบ่งปันข้อมูลที่แสดงผลในรูปแบบภาพกับทีมของคุณเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการตลาดและการขายมากกว่า 500 แห่ง
- รวมข้อมูลจากหลายแหล่งในวิดเจ็ตเดียว
- ไม่จำเป็นต้องใช้โค้ดหรือสูตรเพื่อสร้างรายงาน
การกำหนดราคา
- แผนเริ่มต้นที่ $399 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 5 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 105 รายการ)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิว 17+ รายการ)
ค้นหาการผสานรวม HubSpot ที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ
การใช้แพลตฟอร์ม Hubspot CRM เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอสำหรับการจัดการทุกแง่มุมของงานของคุณ—คุณจำเป็นต้องพิจารณาการผสานรวมกับระบบอื่น ๆ ของ Hubspot ที่มีอยู่ เพื่อให้คุณมีเครื่องมือที่หลากหลายเหมือนกับ Rolodex ที่ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพในการทำงานของคุณให้สูงสุด
ริเริ่มและลงมือสำรวจตัวเลือกการผสานระบบแบบกำหนดเองเหล่านี้เพื่อค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมและความต้องการทางธุรกิจของคุณ และเชื่อมต่อ HubSpot กับ ClickUpเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่นยิ่งขึ้นในวันนี้ ?⚡️
ผู้เขียนรับเชิญ:
อลิซ โซลเป็นผู้จัดการประชาสัมพันธ์ดิจิทัลที่มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือและการเป็นพันธมิตรด้านเนื้อหา อลิซทำงานกับ HubSpot มานานกว่า 4 ปี และประจำอยู่ที่บอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์