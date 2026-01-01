20 ซอฟต์แวร์และเครื่องมือการตลาดที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่ในปี 2025

ทุกเอเจนซีการตลาดมีสไตล์ของตัวเอง แต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนสามารถตกลงกันได้คืออะไร? เครื่องมือที่เหมาะสมทำให้ชีวิตง่ายขึ้นมาก ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารลูกค้าหลายราย เปิดตัวแคมเปญบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ หรือพยายามให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกัน การมีซอฟต์แวร์ที่เชื่อถือได้อยู่เคียงข้างคุณคือสิ่งที่คุณต้องมี
โชคดีที่มีเครื่องมือซอฟต์แวร์หลากหลายประเภทที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเอเจนซี่การตลาดดิจิทัลเช่นของคุณ โซลูชันเหล่านี้ช่วยในการวางแผนแคมเปญให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น, ปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้า, และทำให้การติดตามความคืบหน้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจซอฟต์แวร์การจัดการเอเจนซี่การตลาดที่ดีที่สุด 20 อันดับ เพื่อให้คุณสามารถสร้างชุดเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเติบโต ประสิทธิภาพ และความคิดสร้างสรรค์ได้ 🧰
นี่คือรายชื่อ 20 เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่การตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน:
- ClickUp(เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเอเจนซี่แบบครบวงจร)
เครื่องมือการจัดตารางเวลาและการทำงานร่วมกัน
- Calendly (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาที่เรียบง่าย)
- อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานที่มีโครงสร้าง)
- Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่ปรับแต่งได้)
- Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบภาพ)
- Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารในทีม)
- มีประสิทธิผล (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามการเงินของเอเจนซี่)
เครื่องมือโซเชียลมีเดีย
- Sprout Social (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโซเชียลมีเดียแบบบูรณาการ)
- Hootsuite (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางและวิเคราะห์โซเชียลมีเดียที่ใช้งานง่าย)
- Buffer (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาบนโซเชียลมีเดีย)
เครื่องมือ SEO
- SEMRush (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ SEO และตลาดอย่างครอบคลุม)
- Surfer SEO (เหมาะที่สุดสำหรับการทำ SEO ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล)
- ClearScope (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่ง SEO เชิงความหมาย)
เครื่องมือวิเคราะห์และรายงาน
- Google Analytics (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามการเข้าชมเว็บไซต์และพฤติกรรมของผู้ใช้)
- Google Ads (เหมาะที่สุดสำหรับแคมเปญโฆษณาออนไลน์)
เครื่องมือการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
- HubSpot Marketing Hub (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดอัตโนมัติและ CRM)
- MailChimp (เหมาะที่สุดสำหรับแคมเปญการตลาดทางอีเมล)
- หยด (เหมาะที่สุดสำหรับ CRM อีคอมเมิร์ซ)
เครื่องมือออกแบบและเขียน
- Canva (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาภาพ)
- Jasper (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์)
คุณควรมองหาอะไรในซอฟต์แวร์สำหรับเอเจนซี่การตลาด?
ก่อนที่จะตัดสินใจใช้ซอฟต์แวร์ของเอเจนซี่การตลาด ให้ถามตัวเองว่า: มันจะช่วยให้เอเจนซี่ของคุณทำงานได้ราบรื่นขึ้น หรือจะเพิ่มความวุ่นวายเข้าไปอีก?
จากการบริหารโครงการไปจนถึงการวิเคราะห์KPI ของเอเจนซี่การตลาด เครื่องมือที่เหมาะสมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ไม่ทำให้ซับซ้อน
มาดูคุณสมบัติสำคัญที่ควรพิจารณาเพื่อให้คุณสามารถลงทุนได้อย่างชาญฉลาด ⚒️
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: หากมันใช้งานยากหรือเรียนรู้ลำบาก ทีมของคุณจะไม่ใช้มัน เลือกเครื่องมือที่ใช้งานง่ายเพื่อให้ทุกคนสามารถเริ่มใช้งานได้ทันที
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: พื้นที่ทำงานร่วมกัน, การส่งข้อความ, และการติดตามงาน ช่วยให้ทีม (และลูกค้า) อยู่ในหน้าเดียวกัน
- การรายงานและการวิเคราะห์: การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมีความสำคัญ. มองหาซอฟต์แวร์การตลาดดิจิทัลที่มีการรายงานที่แข็งแกร่งและข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจน.
- การสนับสนุนจากผู้ขายและชุมชน: การเข้าถึงการสนับสนุนลูกค้าที่เชื่อถือได้และชุมชนผู้ใช้ที่มีความกระตือรือร้นสามารถช่วยในการแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานซอฟต์แวร์
- ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: จำเป็นต้องมีมาตรการปกป้องข้อมูลที่เข้มงวด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์เป็นไปตามข้อบังคับของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องข้อมูลของลูกค้า
📮ClickUp Insight: 37% ของพนักงานส่งบันทึกติดตามหรือรายงานการประชุมเพื่อติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ แต่ 36% ยังคงพึ่งพาวิธีการอื่นๆ ที่กระจัดกระจาย หากไม่มีระบบรวมศูนย์สำหรับการบันทึกการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกสำคัญที่คุณอาจต้องการอาจถูกฝังอยู่ในแชท อีเมล หรือสเปรดชีต
ด้วย ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันทีในทุกงาน แชท และเอกสารของคุณ—รับรองว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่นหรือสูญหาย
ซอฟต์แวร์และเครื่องมือการตลาดที่ดีที่สุดสำหรับเอเจนซี่
การเลือกเครื่องมือเอเจนซี่การตลาดที่ดีที่สุดอาจรู้สึกท่วมท้น แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น
คุณต้องการแพลตฟอร์มแบบครบวงจรหรือเครื่องมือเฉพาะทาง? ควรให้ความสำคัญกับการทำงานอัตโนมัติ การทำงานร่วมกัน หรือการวิเคราะห์ข้อมูล? คำตอบขึ้นอยู่กับโครงสร้างและความต้องการของเอเจนซี่การตลาดของคุณ
นี่คือรายละเอียดของเครื่องมือ 20 ชนิด พร้อมจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละเครื่องมือ เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ 💁
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเอเจนซี่แบบครบวงจร)
การทำงานในปัจจุบันมีปัญหา โครงการ ความรู้ และการสื่อสารของเราถูกกระจายอยู่ในเครื่องมือที่แยกจากกัน ซึ่งทำให้เราทำงานช้าลงClickUpแก้ไขปัญหานี้ด้วยแอปสำหรับงานที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว ซึ่งรวมถึงโครงการ ความรู้ และการแชท ทั้งหมดนี้ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น 🤩
เมื่อใช้ร่วมกับClickUp สำหรับทีมการตลาด และซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ClickUp Creative Agency อาจเป็นทางออกที่สมบูรณ์แบบสำหรับเอเจนซี่การตลาดของคุณ ด้วยการรวมศูนย์การจัดการโครงการใน ClickUp เอเจนซี่สามารถจัดการแคมเปญ กำหนดเวลา และผลลัพธ์ได้อย่างราบรื่นด้วยมุมมองที่กำหนดเองเช่น แผนภูมิแกนต์ กระดานคัมบัง และไทม์ไลน์
สมมติว่าเอเจนซี่ของคุณกำลังดูแลแคมเปญเปิดตัวผลิตภัณฑ์ห้าแคมเปญ แต่ละแคมเปญมีกำหนดเวลาที่แน่นและลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จากนั้นลูกค้าคนหนึ่งขอเปลี่ยนไทม์ไลน์ ทำให้ทุกอย่างต้องกลับมาทบทวนใหม่ทั้งหมด
ตื่นตระหนก? ไม่เลย, ไม่เลย, ไม่เลย, ไม่เลย, ไม่เลย, ไม่เลย, ไม่เลย, ไม่เลย, ไม่เลย, ไม่เลย, ไม่เลย, ไม่เลย, ไม่เลย, ไม่เลย, ไม่เลย, ไม่เลย, ไม่เลย, ไม่เลย, ไม่เลย, ไม่เลย
ClickUp Brain's AI Knowledge Manager สามารถดึงข้อมูลทั้งหมดขึ้นมาได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นไทม์ไลน์ ความสัมพันธ์ของงาน และปริมาณงานของทีม เพื่อให้คุณเห็นสิ่งที่ต้องปรับปรุง จากนั้น AI Project Manager จะช่วยคุณในการอัปเดตอัตโนมัติ จัดตารางงานใหม่ และจัดสรรทรัพยากรใหม่ผ่านซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ClickUpโดยไม่สะดุด
ต้องการเขียนบล็อกหรือสโลแกนสำหรับโซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็วใช่ไหม? ให้ AI Writer ช่วยคุณได้เลย! เพียงแค่เปิดเอกสารใน ClickUp พิมพ์ "/" แล้วเลือกจากตัวเลือกที่มี!
เมื่อคุณสร้างเนื้อหาเสร็จแล้ว การทำงานร่วมกันก็ง่ายดายเหมือนสายลมบน Docs เพิ่มความคิดเห็นของคุณเป็นรายละเอียดในความคิดเห็นและมอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง ไม่มีการส่งอีเมลกลับไปกลับมาที่ยุ่งเหยิงอีกต่อไป! ไม่ว่าจะเป็นการร่างกลยุทธ์แคมเปญ การปรับปรุงข้อความของแบรนด์ หรือการรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า ClickUp Docs ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานเหล่านี้ ทำให้ทีมสามารถสร้าง แก้ไข และจัดการเอกสารได้แบบเรียลไทม์
หากคุณต้องการคุยกันบ้างเป็นครั้งคราวล่ะ? ให้ClickUp Chatช่วยคุณสิ!ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาในเวิร์กสเปซของคุณเลย!
มันช่วยให้คุณเชื่อมโยงข้อความกับงานเฉพาะ เปลี่ยนเป็นรายการที่ต้องดำเนินการพร้อมการติดตาม หรือจัดระเบียบไว้ในพื้นที่เฉพาะสำหรับทีมหรือลูกค้าที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ยังช่วยให้คุณสร้างงานจากการสนทนา สรุปหัวข้อสนทนายาวๆ เพื่ออัปเดตอย่างรวดเร็ว และดึงข้อมูลเชิงลึกจากเอกสารและบอร์ดโครงการที่เชื่อมต่ออยู่ได้อีกด้วย
หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการสร้างกระบวนการทำงานด้านการตลาดแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ โปรดใช้เทมเพลตเอเจนซี่การตลาดของ ClickUp
เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการลูกค้าหลายรายและแคมเปญต่างๆ การประสานงานทีมให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลัก และการติดตามความคืบหน้าในแต่ละโครงการ คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้ในการแบ่งงานที่ซับซ้อนออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ง่าย ปรับปรุงการสื่อสารระหว่างสมาชิกในทีม และเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์สูงสุดด้วยการจัดสรรทรัพยากรของคุณอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างภาพโดยใช้ AI ผ่านตัวสร้างภาพในตัวในClickUp Whiteboards
- ติดตาม KPI, ความคืบหน้าของแคมเปญ, และปริมาณงานของทีมแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Dashboardsโดยใช้การ์ดที่ปรับแต่งได้มากกว่า 50 แบบ
- ประหยัดเวลาด้วยเทมเพลตแผนที่ทางการตลาดพร้อมใช้งานสำหรับการวางแผนโครงการ, การรับลูกค้าใหม่, และการจัดการแคมเปญ
- ลดการทำงานด้วยตนเองโดยอัตโนมัติด้วยการมอบหมายงาน อัปเดตสถานะ และแจ้งเตือนกำหนดเวลาโดยไม่ต้องมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องด้วยClickUp Automations
- สมาชิกทีมแท็กในClickUp มอบหมายความคิดเห็นเพื่อมอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการโดยตรง เพื่อให้การสื่อสารชัดเจนและแก้ไขได้รวดเร็วขึ้นระหว่างการตรวจสอบเนื้อหา
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ตัวเลือกการปรับแต่งของมันอาจทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกสับสนได้
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (10,040+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
🍬 โบนัส: ต้องการบริหารจัดการเอเจนซี่การตลาดของคุณแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร?ใช้เทมเพลตการจัดการเอเจนซี่ของ ClickUp ซึ่งช่วยให้คุณติดตามกระบวนการขาย การกำหนดขอบเขตโครงการ การจัดการทรัพยากร การต้อนรับลูกค้าใหม่และการรับข้อเสนอแนะ และอื่นๆ อีกมากมาย
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ClickUp Brain ช่วยประหยัดเวลาในการกลับไปกลับมาได้เยอะมากจริง ๆ ฉันรู้ว่ามีเครื่องมือ AI ที่ฟรีและมีประสิทธิภาพดีอยู่หลายตัว แต่การต้องสลับไปมาระหว่างแท็บบ่อย ๆ มันทำให้เสียสมาธิมาก และพูดตามตรงเลยว่า เวลาที่ฉันกำลังโฟกัสกับงานหนัก ๆ สิ่งสุดท้ายที่อยากทำก็คือการสลับไปมาแบบนี้ ฉันใช้ AI ส่วนใหญ่สำหรับการเขียนงาน เพราะฉันทำงานในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ มันยังช่วยแก้ไขงานที่เขียนไว้ได้ด้วย (สุดยอดจริง ๆ!) อีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยฉันได้มากคือ Docs ฉันชอบตัวเลือกการจัดรูปแบบ โดยเฉพาะแบนเนอร์เหล่านั้น น่ารักมาก!
ClickUp Brain ช่วยประหยัดเวลาในการกลับไปกลับมาให้ฉันได้มากจริงๆ ฉันรู้ว่ามีเครื่องมือ AI ที่มีระดับฟรีที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ แต่การสลับแท็บไปมาอยู่ตลอดนั้นทำให้เหนื่อยมาก และจริงๆ แล้ว เมื่อฉันอยู่ในโหมดทำงานอย่างเต็มที่ นี่คือสิ่งสุดท้ายที่ฉันอยากทำ ฉันใช้ AI เป็นหลักในการเขียนเนื้อหาเพราะฉันอยู่ในอุตสาหกรรมคอนเทนต์ มันยังช่วยแก้ไขสิ่งที่ฉันเขียนอีกด้วย (ยอดเยี่ยมมาก!) อีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยฉันได้มากคือ Docs ฉันชอบตัวเลือกการจัดรูปแบบ โดยเฉพาะแบนเนอร์เหล่านั้น น่ารักมาก!
⚙️ โบนัส: ต้องการตัวอย่างการใช้ฟีเจอร์มากมายของ ClickUp หรือไม่? อ่านทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีที่ทีมการตลาดของ ClickUp ใช้ ClickUp!
2. Calendly (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาที่เรียบง่าย)
จากการระดมความคิดไปจนถึงการโทรเพื่อรับข้อเสนอแนะ การประชุมเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการทำงานของเอเจนซี่ Calendly ช่วยให้กระบวนการนี้ราบรื่นโดยขจัดความยุ่งยากในการส่งอีเมลไปมาเมื่อต้องกำหนดเวลาประชุม ตั้งค่าเวลาว่างของคุณ แชร์ลิงก์ของคุณ และให้ลูกค้าหรือสมาชิกในทีมจองเวลาที่สะดวกสำหรับทั้งสองฝ่าย
การประชุมจะถูกเพิ่มลงในปฏิทินโดยอัตโนมัติ ผสานการทำงานกับ Zoom, Outlook และอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับทีมอีกด้วย บัญชีที่ใช้ร่วมกันทำให้การจัดตารางเวลาเป็นเรื่องง่ายขึ้น และฟีเจอร์การจัดเส้นทางจะช่วยให้คำขอประชุมถูกส่งไปยังสมาชิกทีมที่ถูกต้อง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Calendly
- ปรับแต่งประเภทกิจกรรมสำหรับการประชุมแบบตัวต่อตัว, กลุ่ม, หรือแบบหมุนเวียน และจัดการตารางเวลาของทีมด้วยบัญชีผู้ใช้หลายผู้ใช้เพื่อการควบคุมการจองแบบรวมศูนย์
- จัดสรรเวลาว่างระหว่างนัดหมายเพื่อเตรียมตัวหรือเปลี่ยนผ่านระหว่างการประชุม และใช้การกำหนดวันที่ทับซ้อนเพื่อปรับความพร้อมสำหรับวันที่เฉพาะเจาะจง
- ใช้การตรวจจับเขตเวลาเพื่อซิงค์เขตเวลาของผู้ใช้และผู้รับเชิญโดยอัตโนมัติ
- ปรับแต่งหน้าการจองด้วยแบรนด์ที่กำหนดเองพร้อมโลโก้และชุดสี
ข้อจำกัดของ Calendly
- มันไม่ซิงค์ปฏิทิน Google ทั้งหมดได้ดี
- ลิงก์ Calendly มักจะเสีย ซึ่งทำให้เกิดการเชื่อมต่อขาดตอนเมื่อผู้ใช้ส่งลิงก์ไปยังลูกค้า
ราคาของ Calendly
- ฟรี
- มาตรฐาน: 12 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 15,000 ดอลลาร์/ปี
คะแนนและรีวิว Calendly
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Calendly อย่างไรบ้าง?
*ขึ้นอยู่กับว่าคุณตั้งค่าความพร้อมใช้งานของคุณและปริมาณของผู้ที่คุณกำลังนัดหมายไว้อย่างไร คุณอาจได้รับการจองติดต่อกันเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้อาจมีกรณีที่บางคนไม่เข้าใจวิธีการเลื่อนนัดหรือยอมรับคำเชิญทางฝั่งของพวกเขา ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนบ้าง แต่สิ่งนี้เกิดขึ้นน้อยมาก และไม่ใช่เรื่องปกติที่จะทำให้ฉันไม่ใช้ Calendly คุณจะสูญเสียการควบคุมตารางเวลาไปบ้างเมื่อคุณใช้เครื่องมือนี้ แต่เวลาที่ประหยัดได้นั้นคุ้มค่าสำหรับฉัน
*ขึ้นอยู่กับว่าคุณตั้งค่าความพร้อมใช้งานของคุณและปริมาณของผู้ที่คุณกำลังนัดหมายไว้อย่างไร คุณอาจได้รับการจองติดต่อกันเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้อาจมีกรณีที่บางคนไม่เข้าใจวิธีการเลื่อนนัดหรือยอมรับคำเชิญทางฝั่งของพวกเขา ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนบ้าง แต่สิ่งนี้เกิดขึ้นน้อยมาก และไม่ใช่เรื่องปกติที่จะทำให้ฉันไม่ใช้ Calendly คุณจะสูญเสียการควบคุมตารางเวลาไปบ้างเมื่อคุณใช้เครื่องมือนี้ แต่เวลาที่ประหยัดได้นั้นคุ้มค่าสำหรับฉัน
3. อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานที่มีโครงสร้าง)
Asana ช่วยให้โครงการเป็นระเบียบและทีมทำงานได้ตามแผนด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย มีมุมมองให้เลือกหลายแบบ รวมถึงรายการ กระดาน และปฏิทิน เพื่อให้ทีมการตลาดสามารถติดตามความคืบหน้าได้ในวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพวกเขา
แดชบอร์ดโครงการที่ปรับแต่งได้ช่วยให้การจัดการเวิร์กโฟลว์มีประสิทธิภาพ และเครื่องมืออัตโนมัติช่วยลดงานที่ทำซ้ำๆ ทุกอย่างตั้งแต่การมอบหมายงานในทีมไปจนถึงกำหนดเวลาสามารถจัดการได้ที่นี่ ซึ่งช่วยปรับปรุงการมองเห็นข้ามโครงการต่างๆ
คุณสมบัติเด่นของ Asana
- เชื่อมโยงงานกับเป้าหมายทั่วทั้งบริษัทและติดตามความคืบหน้าด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์พร้อมความคืบหน้าของเป้าหมายที่คำนวณโดยอัตโนมัติ
- ทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติ และร่างรวมถึงมาตรฐานเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรของคุณด้วย Asana AI
- จับความสัมพันธ์ระหว่างงาน ข้อมูล และบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงสิ่งที่ทำ เหตุผล และผู้รับผิดชอบของงานด้วย Asana Work Graph
- รับแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้เพื่อติดตามงานจากทุกมุมมอง ตรวจจับปัญหา และพัฒนาเอเจนซี่การตลาดดิจิทัลของคุณด้วย Universal Reporting
ข้อจำกัดของอาสนะ
- ไม่สามารถกำหนดสมาชิกทีมหลายคนให้กับงานเดียวได้
- คุณไม่สามารถดูงานย่อยในมุมมองงานได้ ซึ่งทำให้ต้องคลิกมากขึ้น
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: ฟรี
- เริ่มต้น: $13. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $30. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (12,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Asana อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบ Asana แต่คนที่ฉันทำงานด้วยบางครั้งมีปัญหา พวกเขาต้องการให้มันเป็นเหมือนรายการสิ่งที่ต้องทำมากกว่าการเป็นภาพรวมของวงจรโครงการทั้งหมดและแผนที่ของสิ่งที่ทุกคนกำลังทำอยู่ พวกเขาประสบปัญหาในการที่ระบบฝังงานย่อยไว้ลึกเกินไป/พวกเขาต้องการให้ทุกอย่างอยู่ในระดับความลึกเดียวกัน ซึ่งไม่ใช่การออกแบบของเครื่องมือนี้ พวกเขาประสบปัญหาในการใช้ Asana เพื่อสื่อสารและถ่ายโอนไฟล์ จากประสบการณ์ของฉัน Asana ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อมันเป็นระบบนิเวศสำหรับการสื่อสารโครงการ...
ฉันชอบ Asana แต่คนที่ฉันทำงานด้วยบางครั้งมีปัญหา พวกเขาต้องการให้มันเป็นเหมือนรายการสิ่งที่ต้องทำมากกว่าการเป็นภาพรวมของวงจรโครงการทั้งหมดและแผนที่ของสิ่งที่ทุกคนกำลังทำอยู่ พวกเขาประสบปัญหากับวิธีที่มันฝังงานย่อยไว้/พวกเขาต้องการให้ทุกอย่างอยู่ในระดับความลึกเดียวกัน ซึ่งไม่ใช่การออกแบบของเครื่องมือนี้ พวกเขาประสบปัญหาในการใช้ Asana เพื่อสื่อสารและถ่ายโอนไฟล์ จากประสบการณ์ของฉัน Asana ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อมันเป็นระบบนิเวศสำหรับการสื่อสารโครงการ...
4. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่ปรับแต่งได้)
Monday.com คือทุกสิ่งที่เกี่ยวกับการปรับแต่งตามความต้องการของคุณ บอร์ดภาพช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าได้โดยใช้ตัวบ่งชี้สถานะ, ไทม์ไลน์, และการพึ่งพาซึ่งกันและกัน คุณยังสามารถใช้ Leaderboard Widget เพื่อติดตามความคืบหน้าของทีม, จัดการกับลีด, และระบุจุดติดขัดได้
มันผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับ Slack, Google Drive และระบบ CRM ทำให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ ฟีเจอร์ Workdocs ยังช่วยรวมรายละเอียดโครงการทั้งหมดไว้ในที่เดียว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนกลยุทธ์และแบ่งปันบรีฟงานสร้างสรรค์โดยไม่ต้องเสียเวลาติดต่อกลับไปกลับมา
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- สร้างแดชบอร์ดส่วนตัวเพื่อติดตามเป้าหมายและตัวชี้วัด เชื่อมต่อได้สูงสุด 10 บอร์ด พร้อมวิดเจ็ต เช่น กราฟแท่งและแผนที่
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าหรือกำหนดเองสำหรับการแจ้งเตือน การอัปเดตสถานะ และการจัดตารางงาน
- ทำการคำนวณเช่นการบวก, การสกัด, และการต่อข้อความด้วยคอลัมน์สูตรที่ช่วยเหลือโดย AI
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการส่งข้อมูลมีการเข้ารหัสแบบ 256-bit, การโฮสต์บนคลาวด์ของ Amazon Web Services (AWS), และตัวเลือกการปฏิบัติตามมาตรฐานระดับองค์กร
ข้อจำกัดของ Monday.com
- มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนการกระทำอัตโนมัติ
- ผู้ใช้ได้รายงานข้อบกพร่องและปัญหาเกี่ยวกับฟีเจอร์ งานของฉัน
- คุณไม่สามารถส่งอีเมลจำนวนมากเกิน 500 รายการในครั้งเดียวได้ และเทมเพลตอีเมลค่อนข้างพื้นฐาน
Monday.com ราคา
- ฟรี
- พื้นฐาน: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $24 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (14,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (5,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Monday.com อย่างไรบ้าง?
หนึ่งในประเด็นที่ควรปรับปรุงคือความยืดหยุ่นในโครงสร้างของแพ็กเกจผู้ใช้ ซึ่งมีให้ใช้ได้เพียงเป็นจำนวนเท่าตัวเท่านั้น ซึ่งอาจไม่สะดวกและมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับทีมขนาดเล็ก นอกจากนี้ ในระยะแรกของการใช้งาน การแจ้งเตือนอาจมีจำนวนมากเกินไปและอาจรบกวนผู้ใช้ ทำให้ประสบการณ์การใช้งานครั้งแรกไม่ดีนัก จะเป็นการดีหากมีการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการแจ้งเตือนที่สมดุลมากขึ้น และมีตัวเลือกที่ชัดเจนให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งได้ตั้งแต่เริ่มต้น
หนึ่งในประเด็นที่ควรปรับปรุงคือความยืดหยุ่นในโครงสร้างของแพ็กเกจผู้ใช้ ซึ่งมีให้ใช้ได้เฉพาะในจำนวนที่เป็นตัวคูณเท่านั้น ซึ่งอาจไม่เหมาะสมและมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับทีมขนาดเล็ก นอกจากนี้ ในช่วงเริ่มต้นการใช้งาน การแจ้งเตือนอาจมีมากเกินไปและรบกวนผู้ใช้ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อประสบการณ์การใช้งานในเบื้องต้นของผู้ใช้บางคน จะเป็นการดีหากมีการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการแจ้งเตือนที่มีความสมดุลมากขึ้น พร้อมตัวเลือกที่ชัดเจนสำหรับการปรับแต่งตั้งแต่เริ่มต้น
5. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบภาพ)
Trello เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้คิดแบบภาพ กระดานสไตล์ Kanban ของมันทำให้การจัดระเบียบโครงการเป็นเรื่องง่าย—เพียงแค่ลากและวางงานเมื่อมันเคลื่อนผ่านขั้นตอนต่างๆ
แต่ละงานจะได้รับบัตรของตัวเอง ซึ่งคุณสามารถเพิ่มรายการตรวจสอบ กำหนดเวลา ไฟล์แนบ และป้ายกำกับเพื่อให้ทุกอย่างชัดเจน Power-Ups ช่วยให้คุณปรับแต่ง Trello ได้มากยิ่งขึ้น เช่น เพิ่มมุมมองปฏิทิน ระบบอัตโนมัติ และการเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Google Drive และ Slack ด้วยการทำงานร่วมกันในทีมที่ง่ายดายในตัว ทุกอย่างจึงดำเนินไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- ปรับแต่งบอร์ดด้วยพื้นหลัง, ป้ายกำกับ, และฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อการจัดการงานที่ดีขึ้น
- ตั้งค่ากฎเกณฑ์ ตัวกระตุ้น และการดำเนินการซ้ำ เพื่อกำจัดงานที่ทำซ้ำและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย Butler
- เปลี่ยนอีเมลเป็นบัตร Trello ด้วย SendBoard หรือทำให้การอนุมัติง่ายขึ้นโดยตรงในบอร์ดด้วย Trello Power-Ups
- สลับระหว่างมุมมองไทม์ไลน์ ตาราง แดชบอร์ด และปฏิทิน เพื่อติดตามความคืบหน้าและกำหนดเวลา
ข้อจำกัดของ Trello
- อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายของมันเป็นปัญหาสำหรับโครงการที่ซับซ้อน เนื่องจากขาดการติดตามเวลา รายงานโดยละเอียด และการวิเคราะห์
- ไม่มีแผนภูมิแกนต์และการเชื่อมโยงงานในตัว
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 17.50 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Trello อย่างไรบ้าง?
Trello เหมาะสำหรับการจัดการรายการที่ต้องทำ, โครงการง่าย ๆ ที่มีผู้เกี่ยวข้องน้อยกว่า 5 คน และการติดตามความคืบหน้าของสิ่งต่าง ๆ เช่น กระบวนการขายพื้นฐาน. มันไม่เหมาะสำหรับการวัดสิ่งต่าง ๆ และการรวบรวมข้อมูลที่สามารถวิเคราะห์ได้. มีปลั๊กอินที่คุณสามารถเพิ่มเข้าไปได้ แต่พอคุณจ่ายเงินซื้อพวกนั้นแล้ว คุณน่าจะไปใช้อย่าง JIRA (ซึ่งเป็นเจ้าของ Trello) ที่ออกแบบมาตั้งแต่แรกให้เป็นเครื่องมือจัดการโครงการจะดีกว่า...ผมออกนอกเรื่องไปหน่อย Trello เป็นตัวเปลี่ยนเกมเลยถ้าคุณต้องการบอร์ดแบบคัมบัง
Trello เหมาะสำหรับการจัดการรายการที่ต้องทำ, โครงการง่าย ๆ ที่มีผู้เกี่ยวข้องน้อยกว่า 5 คน และการติดตามความคืบหน้าของสิ่งต่าง ๆ เช่น กระบวนการขายพื้นฐาน. มันไม่เหมาะสำหรับการวัดสิ่งต่าง ๆ และการรวบรวมข้อมูลที่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้. มีปลั๊กอินที่คุณสามารถเพิ่มเข้าไปได้ แต่พอคุณจ่ายเงินซื้อพวกนั้นแล้ว คุณน่าจะไปใช้ JIRA (ซึ่งเป็นเจ้าของ Trello) ที่ออกแบบมาตั้งแต่แรกให้เป็นเครื่องมือจัดการโครงการจะดีกว่า...ผมออกนอกเรื่องไปหน่อย Trello เป็นตัวเปลี่ยนเกมเลยถ้าคุณต้องการบอร์ดแบบคัมบัง
6. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารในทีม)
สำหรับหลายๆ คน Slack คือตัวเลือกแรกสำหรับการสื่อสารแบบทันที จัดระเบียบการสนทนาตามช่องทาง—ไม่ว่าจะเป็นโครงการเฉพาะ ทีม หรือหัวข้อต่างๆ—เพื่อให้การพูดคุยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อความโดยตรงทำให้การสนทนาอย่างรวดเร็วเป็นเรื่องง่าย และการแชร์ไฟล์หมายความว่าคุณจะไม่ต้องตามหาเอกสารสำคัญอีกต่อไป ต้องการค้นหาอะไรอย่างรวดเร็ว? ฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลังของ Slack ทำให้มันง่าย มันผสานรวมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น ClickUp, Google Drive และ Trello และยังช่วยให้คุณทำงานประจำอัตโนมัติได้ ทำให้ทีมการตลาดของคุณเชื่อมต่อกันโดยไม่มีการแจ้งเตือนที่มากเกินไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- ทำงานร่วมกับพันธมิตร ลูกค้า หรือผู้ขายในช่องทางที่ใช้ร่วมกันด้วย Slack Connect
- เริ่มการโทรเสียงหรือวิดีโออย่างรวดเร็วพร้อมแชร์หน้าจอและสนทนาอัตโนมัติด้วย Huddles
- ตั้งค่าการตอบกลับของ Slackbot, เน้นคำสำคัญ และปรับแต่งการแจ้งเตือนเพื่อเพิ่มสมาธิ
- สร้างช่องทางเฉพาะสำหรับทีม โครงการ หรือหัวข้อต่างๆ ในขณะที่รักษาข้อมูลที่ละเอียดอ่อนให้ปลอดภัย
ข้อจำกัดของ Slack
- ผู้ใช้รายงานว่าแอปขอให้พวกเขาเข้าสู่ระบบทุกสองสามวัน แม้ว่าพวกเขาจะใช้ VPN ก็ตาม
- มันไม่ซิงค์ข้อความระหว่างเวอร์ชันเดสก์ท็อปและมือถืออย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความไม่ต่อเนื่อง
ราคาที่ต่ำกว่ามาตรฐาน
- ฟรี
- ข้อดี: $8.75 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ+: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิวใน Slack
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 33,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (23,000+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Slack อย่างไรบ้าง?
Slack เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์ แต่จำนวนข้อความที่มากเกินไปอาจทำให้ยากต่อการจัดการ การมีตัวเลือกการควบคุมการแจ้งเตือนที่ละเอียดมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระบบกรองที่ดีขึ้นหรือตัวเลือกการปิดเสียงช่องที่ยาวนานขึ้น จะเป็นประโยชน์อย่างมาก นอกจากนี้ ความสามารถในการค้นหาที่ดีขึ้นเพื่อค้นหาการสนทนาในอดีตได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่องที่มีข้อความหนาแน่น จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์ที่วุ่นวายของเราได้อย่างมาก
Slack เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์ แต่จำนวนข้อความที่มากเกินไปอาจทำให้ยากต่อการจัดการ การมีตัวควบคุมการแจ้งเตือนที่ละเอียดมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระบบกรองที่ดีขึ้นหรือตัวเลือกการปิดเสียงช่องที่ยาวนานขึ้น จะเป็นประโยชน์อย่างมาก นอกจากนี้ ความสามารถในการค้นหาที่ดีขึ้นเพื่อค้นหาการสนทนาเก่า ๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่องที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านลอจิสติกส์ที่วุ่นวายของเราได้อย่างมาก
7. มีประสิทธิภาพ (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามการเงินของเอเจนซี่)
Productive ถูกสร้างขึ้นสำหรับเอเจนซี่ที่ต้องการความชัดเจนทางการเงิน โดยผสานการจัดการโครงการของเอเจนซี่เข้ากับการตั้งงบประมาณ การติดตามเวลา และการออกใบแจ้งหนี้ เพื่อให้คุณเห็นภาพรวมทางการเงินอย่างครบถ้วน
ติดตามเวลาได้ถึงนาที ตั้งงบประมาณโครงการ และตรวจสอบผลกำไรได้แบบเรียลไทม์ รายงานที่ปรับแต่งได้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ KPI เช่น การใช้ทรัพยากรของทีมและรายได้จากลูกค้า ทำให้คุณสามารถเห็นสถานะของเอเจนซี่ของคุณได้อย่างชัดเจนในพริบตา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่สร้างผลงาน
- บริหารโครงการ งบประมาณและการจัดสรรทรัพยากรร่วมกันเพื่อการประสานงานที่ดีขึ้น
- รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับต้นทุน รายได้ และอัตรากำไรเพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น
- วางแผนตารางเวลาของทีมเพื่อหลีกเลี่ยงการติดขัดและปรับการจัดสรรโครงการเมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลง
- คาดการณ์รายได้, อัตราการใช้ประโยชน์, อัตรากำไร, และกระแสเงินสดเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนของอนาคตทางการเงินของบริษัทคุณ
ข้อจำกัดในการผลิต
- ระบบอัตโนมัติไม่ทำงานในระดับบัญชี แต่ทำงานในระดับโครงการเท่านั้น
- โมดูลต่าง ๆ ที่ให้บริการไม่ได้ผสานรวมกัน; ตัวอย่างเช่น โมดูล CRM สำหรับการขายไม่ได้ผสานรวมกับโมดูลการจัดการโครงการ
การกำหนดราคาที่สร้างผลผลิต
- จำเป็น: $11/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $28/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวที่มีประสิทธิผล
- G2: 4. 7/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Productive อย่างไรบ้าง?
ตัวเลือกการจัดการท่อส่งและโครงการมีประโยชน์สำหรับการบริหารงานของหน่วยงานของฉัน... คุณสมบัติการรายงานค่อนข้างอ่อนแอและไม่ค่อยน่าพอใจ ฉันไม่สามารถจัดการกับสิ่งง่าย ๆ เช่น ชั่วโมงและค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการได้ ระบบไม่อนุญาตให้ฉันดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมของทีมได้
ตัวเลือกการจัดการท่อส่งและโครงการมีประโยชน์สำหรับการบริหารงานของหน่วยงานของฉัน... คุณสมบัติการรายงานค่อนข้างอ่อนแอและไม่ค่อยน่าพอใจ ฉันไม่สามารถจัดการกับสิ่งง่าย ๆ เช่น ชั่วโมงและค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการได้ ระบบไม่อนุญาตให้ฉันดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมของทีมได้
8. สปราวต์ โซเชียล (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการสื่อสังคมออนไลน์แบบบูรณาการ)
Sprout Social ช่วยลดความยุ่งยากในการจัดการโซเชียลมีเดีย ด้วยการรวมการกำหนดเวลา การเผยแพร่ การติดตาม และการวิเคราะห์ข้อมูลไว้ในที่เดียว ทำให้เอเจนซี่สามารถจัดการหลายบัญชีได้จากแดชบอร์ดเดียว
การวิเคราะห์ขั้นสูงมอบข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ชม, อัตราการมีส่วนร่วม, และแม้กระทั่งกิจกรรมของคู่แข่งขัน, ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งกลยุทธ์ทางสังคมของคุณได้
คุณสมบัติเด่นของ Sprout Social
- วางแผน สร้าง และกำหนดเวลาโพสต์บนแพลตฟอร์มโซเชียลหลายแห่งเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายสูงสุดด้วยเครื่องมือ Compose Publisher ของ Sprout
- จัดการการสนทนาและการโต้ตอบผ่านหลายแพลตฟอร์ม และรวบรวมข้อความและคำถามจากลูกค้าไว้ในที่เดียวด้วยกล่องจดหมายร่วม
- ทำให้กระบวนการอนุมัติเนื้อหาเป็นอัตโนมัติโดยการเพิ่มและลบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
- ติดตามการกล่าวถึงแบรนด์ คำหลัก และแฮชแท็ก แม้ว่าจะไม่ได้ถูกแท็กแบรนด์ของคุณด้วยฟีเจอร์การฟังทางสังคม
ข้อจำกัดของ Sprout Social
- ผู้ใช้สองคนไม่สามารถทำงานจากบัญชีเดียวกันได้พร้อมกัน
- คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความโพสต์สำหรับหลายช่องทางพร้อมกันได้เมื่อกำหนดเวลาโพสต์
ราคาของ Sprout Social
- มาตรฐาน: $249/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $399/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $499/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Sprout Social
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Sprout Social อย่างไรบ้าง?
Sprout แนะนำว่า Instagram ของเรา มีค่า ER อยู่ที่ 0.0% ซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ฉันได้ตรวจสอบอย่างละเอียดและพบว่าปัญหาคือ เมื่อพวกเขาคำนวณค่า ER (ต่อครั้งที่มีการแสดงผล) พวกเขาได้นับทั้งการแสดงผลแบบเสียค่าใช้จ่ายและแบบออร์แกนิก แต่มีการนับการมีส่วนร่วมเฉพาะแบบออร์แกนิกเท่านั้น ดังนั้นเราจึงมีการแสดงผลจำนวนมากอย่างผิดปกติ (ส่วนใหญ่มาจากโฆษณา) แต่มีการมีส่วนร่วมที่น้อยมากเมื่อเทียบกัน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ค่าออกมาเป็น 0.0% ฉันได้นำเรื่องนี้ไปแจ้งกับผู้จัดการบัญชีของเราที่ Sprout และได้รับคำตอบว่าพวกเขาไม่สามารถแยกการแสดงผลได้ นี่ดูเหมือนจะเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่
Sprout แนะนำว่า Instagram ของเรา มี ER อยู่ที่ 0.0% ซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ฉันได้ตรวจสอบอย่างละเอียดและพบว่าปัญหาคือ เมื่อพวกเขาคำนวณ ER (ต่อครั้งที่มีการแสดงผล) พวกเขาได้นับทั้งการแสดงผลแบบเสียค่าใช้จ่ายและแบบออร์แกนิก แต่มีการนับการมีส่วนร่วมเฉพาะแบบออร์แกนิกเท่านั้น ดังนั้นเราจึงมีการแสดงผลจำนวนมากอย่างผิดปกติ (ส่วนใหญ่มาจากโฆษณา) แต่มีการมีส่วนร่วมที่น้อยมากเมื่อเทียบกัน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้แสดงผลเป็น 0.0% ฉันได้นำเรื่องนี้ไปคุยกับผู้จัดการบัญชีของเราที่ Sprout และได้รับคำตอบว่าพวกเขาไม่สามารถแยกการแสดงผลได้ นี่ดูเหมือนเป็นข้อบกพร่องที่ใหญ่มาก
9. Hootsuite (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางและวิเคราะห์โซเชียลมีเดียที่ใช้งานง่าย)
Hootsuite ช่วยให้การจัดการตารางเวลาและการวิเคราะห์โซเชียลมีเดียเป็นเรื่องง่าย วางแผนโพสต์ล่วงหน้าได้หลายแพลตฟอร์ม พร้อมรับประกันเนื้อหาที่สม่ำเสมอโดยไม่ต้องวุ่นวายทุกวัน
เครื่องมือวิเคราะห์ในตัวติดตามการมีส่วนร่วม การเติบโตของผู้ติดตาม และข้อมูลประชากรของผู้ชม ให้ภาพที่ชัดเจนว่าอะไรได้ผล ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันของทีมช่วยให้เอเจนซี่สามารถมอบหมายงาน จัดการการอนุมัติ และปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ—ทำให้ไม่มีโพสต์ใดเผยแพร่โดยปราศจากการตรวจสอบขั้นสุดท้าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hootsuite
- เปรียบเทียบแคมเปญแบบออร์แกนิกและแบบชำระเงิน ติดตามตัวชี้วัดทางสังคมหลายร้อยรายการ และผสานการทำงานกับ GA4 และ Adobe Analytics
- กำหนดเวลาและเผยแพร่เนื้อหาบน LinkedIn, Instagram, Facebook และแพลตฟอร์มอื่น ๆ พร้อมความสามารถในการกำหนดเวลาโพสต์จำนวนมากได้สูงสุดถึง 350 โพสต์
- สร้างคำบรรยาย ไอเดียเนื้อหา และแฮชแท็กได้ในไม่กี่วินาที เพื่อเอาชนะอุปสรรคทางความคิดสร้างสรรค์ด้วย OwlyWriter AI
- ติดตามความรู้สึกของแบรนด์และหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยม รวมถึงตรวจจับการกล่าวถึงแบรนด์ในรูปภาพ วิดีโอ และ GIF ด้วย Blue Silk AI
ข้อจำกัดของ Hootsuite
- คุณไม่สามารถลบโพสต์หลายรายการพร้อมกันได้
- การโพสต์บน X (เดิมชื่อ Twitter) ด้วย Hootsuite นั้นยาก เนื่องจากระบบจะแจ้งเตือนข้อจำกัดเรื่องขนาดที่ไม่เป็นปัญหาเมื่อโพสต์โดยตรงบนเว็บไซต์
ราคาของ Hootsuite
- มืออาชีพ: $149/เดือน
- ทีม: $399/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Hootsuite
- G2: 4. 2/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Hootsuite อย่างไรบ้าง?
แม้ว่า Hootsuite จะมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมมากมาย แต่ก็มีบางแง่มุมที่ควรปรับปรุง. ปัญหาใหญ่ที่สุดที่ฉันพบคือเครื่องมือรายงาน... ฉันไม่สามารถให้หน้าจอ 'ค่าเริ่มต้น' ของฉันแสดงภาพรวมของทุกบัญชีของฉันได้ anymore. […] นอกจากนี้ รายงานยังดูเหมือนจะติดอยู่กับข้อมูลจากปี 2022 อยู่สักพัก ซึ่งทำให้รู้สึกหงุดหงิด ฉันยังสังเกตเห็นว่าบางครั้งรายงานอาจไม่สอดคล้องกัน—หากฉันดึงรายงานสองฉบับที่คล้ายกัน โพสต์ที่อยู่ด้านบนอาจแตกต่างกันตามตัวชี้วัด (ไลค์, ความคิดเห็น, การแสดงผล)…
แม้ว่า Hootsuite จะมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมมากมาย แต่ก็มีบางแง่มุมที่ควรปรับปรุง. ปัญหาใหญ่ที่สุดที่ฉันพบคือเครื่องมือรายงาน... ฉันไม่สามารถให้หน้าจอ 'ค่าเริ่มต้น' ของฉันแสดงภาพรวมของบัญชีทั้งหมดของฉันได้ anymore. […] นอกจากนี้ รายงานยังดูเหมือนจะติดอยู่กับข้อมูลจากปี 2022 อยู่พักหนึ่ง ซึ่งทำให้รู้สึกหงุดหงิด ฉันยังสังเกตเห็นว่าบางครั้งรายงานอาจไม่สอดคล้องกัน—หากฉันดึงรายงานสองฉบับที่คล้ายกัน โพสต์ยอดนิยมอาจแตกต่างกันไปตามตัวชี้วัด (ไลค์, ความคิดเห็น, การแสดงผล)…
10. Buffer (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาโซเชียลมีเดีย)
Buffer ทำให้การจัดการตารางเวลาโซเชียลมีเดียเป็นเรื่องง่าย เป็นที่รู้จักในด้านอินเทอร์เฟซที่สะอาดและใช้งานง่าย ทำให้การวางแผนและเผยแพร่เนื้อหาเป็นเรื่องง่าย
กำหนดเวลาโพสต์ข้ามหลายช่องทาง ปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับแต่ละแพลตฟอร์ม และรักษาการมีอยู่สม่ำเสมอโดยไม่ต้องใช้เวลาทั้งวันบนสื่อสังคมออนไลน์ การวิเคราะห์พื้นฐานให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการเข้าถึง ช่วยให้เอเจนซีปรับปรุงกลยุทธ์สื่อสังคมออนไลน์ของตนได้
คุณสมบัติเด่นของบัฟเฟอร์
- แชร์การอัปเดตผ่านหลายช่องทางและปรับแต่งโพสต์ในอนาคตโดยใช้ส่วนขยายเบราว์เซอร์ Buffer และ Power Scheduler
- มอบหมายงาน, ทิ้งความคิดเห็น, และตรวจสอบโพสต์ก่อนเผยแพร่เพื่อการร่วมมือที่ราบรื่น และคัดสรรและแชร์บทความได้อย่างง่ายดายด้วยการผสานรวม RSS feed ในตัว
- แก้ไขรูปภาพได้โดยตรงภายใน Buffer ด้วยเครื่องมือตัดภาพ ปรับขนาด และใส่ข้อความ
- สร้างหน้าแลนดิ้งเพจเพื่อรวบรวมเนื้อหาไว้ที่เดียวและทำให้ผู้ชมค้นหาลิงก์สำคัญได้ง่าย
ข้อจำกัดของบัฟเฟอร์
- มันไม่มีการวิเคราะห์สำหรับทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
- บัญชี Pinterest บางครั้งไม่เชื่อมต่อ
- การเชื่อมต่อบัญชีที่ไม่เชื่อมโยงกันต้องติดต่อผู้ดูแลระบบขององค์กร ซึ่งเพิ่มขั้นตอนเพิ่มเติมในการจัดการบัญชี
- ผู้ใช้รายงานว่าพบปัญหาขัดข้องและกรณีที่โพสต์ที่ตั้งเวลาไว้ไม่สามารถเผยแพร่ได้
การกำหนดราคาแบบบัฟเฟอร์
- ฟรี
- สิ่งจำเป็น: $6/เดือน ต่อช่อง
- ทีม: $12/เดือน ต่อช่อง
- ราคาพิเศษสำหรับการเชื่อมต่อมากกว่า 10 ช่องทาง
คะแนนและรีวิวของบัฟเฟอร์
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (1,400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Buffer อย่างไรบ้าง?
ตามที่ผมได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ผมได้ใช้ Buffer มาเป็นเวลานานแล้วโดยไม่มีปัญหาหลักใด ๆ แต่การใช้ emoji นั้นค่อนข้างน่าเบื่อหน่ายเป็นเวลาหลายปีที่ใช้เครื่องมือนี้ ล่าสุด Buffer ได้แก้ไขปัญหาโดยแสดง emoji ที่คุณใช้บ่อยที่สุดไว้ก่อนเพื่อให้เลือกแทนที่จะต้องเลื่อนลงไปทั้งหมดหากต้องการเลือกธงประเทศ…ซึ่งเป็นหนึ่งใน emoji ที่อยู่ท้าย ๆ ของรายการ ซึ่งน่ารำคาญมาก ฉันไม่ชอบที่ในแผนฟรี Buffer ได้ลบความสามารถในการมีทวีตแบบเป็นหัวข้อออก
ตามที่ผมได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ผมได้ใช้ Buffer มาเป็นเวลานานแล้วโดยไม่มีปัญหาหลักอะไร แต่การใช้ emoji นั้นค่อนข้างน่าเบื่อหน่ายเป็นเวลาหลายปีที่ใช้เครื่องมือนี้ ล่าสุด Buffer ได้แก้ไขปัญหาโดยแสดง emoji ที่คุณใช้บ่อยที่สุดไว้ก่อนเพื่อให้เลือกแทนที่จะต้องเลื่อนลงไปทั้งหมดหากเกิดกรณีที่คุณต้องการเลือกธงประเทศ...ซึ่งเป็นหนึ่งใน emoji ที่อยู่ท้ายรายการ ซึ่งน่ารำคาญมาก ฉันไม่ชอบที่ในแผนฟรี Buffer ได้ลบความสามารถในการมีทวีตแบบเป็นหัวข้อออก
11. SEMRush (ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ SEO และตลาดอย่างครอบคลุม)
ต้องการยกระดับความพยายามด้าน SEO ของคุณหรือไม่? SEMRush เป็นซอฟต์แวร์การตลาดดิจิทัลที่ช่วยนักการตลาดและเอเจนซี่ในการปรับกลยุทธ์การค้นหาให้เหมาะสมได้อย่างง่ายดาย หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นคือเครื่องมือ Keyword Magic Tool ซึ่งช่วยให้คุณค้นพบทั้งคำหลักสั้นและยาวที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
SEMRush มีแท็บแนวโน้มที่เน้นคำหลักที่กำลังเกิดขึ้นใหม่เพื่อให้คุณนำหน้าอยู่เสมอ เคยสงสัยไหมว่าคู่แข่งของคุณกำลังทำอะไรอยู่? คุณสมบัติการวิเคราะห์คู่แข่งช่วยให้คุณสอดส่องกลยุทธ์ SEO ของพวกเขาได้ ช่วยให้คุณสามารถระบุช่องว่างและโอกาสเพื่อปรับปรุงแนวทางของคุณเองได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถติดตามอันดับคำหลักของคุณได้ทุกวันด้วยเครื่องมือติดตามตำแหน่ง ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและปรับกลยุทธ์ของคุณให้ดีขึ้นตามเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SEMRush
- ใช้ภาพรวมของคำหลักเพื่อวิเคราะห์ปริมาณการค้นหา, การแข่งขัน, และแนวโน้ม และใช้เครื่องมือความยากของคำหลักเพื่อประเมินความท้าทายในการจัดอันดับ
- ติดตามกลยุทธ์ SEO ของคู่แข่งด้วยเครื่องมือภาพรวมโดเมน ตรวจสอบอันดับการค้นหาแบบออร์แกนิกของพวกเขา และประมาณการปริมาณการเข้าชมตามประสิทธิภาพของคีย์เวิร์ด
- ดำเนินการตรวจสอบเว็บไซต์เพื่อระบุปัญหาทางเทคนิคที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้คะแนนสุขภาพเว็บไซต์สำหรับภาพรวมของสถานะ SEO ของเว็บไซต์คุณ
- ป้อนโดเมนใดก็ได้ลงใน Backlink Analytics เพื่อรับการวิเคราะห์รายละเอียดของโปรไฟล์แบ็คลิงก์อย่างครบถ้วน; ระบุลิงก์ที่แข็งแกร่ง ประเมินลิงก์ที่เสีย และวางกลยุทธ์
ข้อจำกัดของ SEMRush
- ไม่มีเวอร์ชัน 'เบา' สำหรับการทำ SEO ด้วยตัวเองโดยไม่มีงบประมาณมหาศาล
- ผู้ใช้แผนพื้นฐานสามารถจัดการโครงการได้เพียงจำนวนจำกัดในเวลาเดียวกัน ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคสำหรับผู้ที่ต้องดูแลเว็บไซต์หลายแห่งหรือพอร์ตโฟลิโอของลูกค้า
ราคา SEMRush
- ข้อดี: $139.95 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- กูรู: $249.95/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $499. 95/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว SEMRush
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง SEMRush อย่างไรบ้าง?
แน่นอนว่ามีเส้นทางการเรียนรู้และการผสานระบบที่ต้องการความรู้ทางเทคนิคบ้าง ดังนั้นอาจเหมาะกับผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าสำหรับบางคน อย่างไรก็ตาม ราคาที่เสนอมาสามารถรับได้แม้สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก แต่ค่าใช้จ่ายอาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเพิ่มตัวเลือกเพิ่มเติมแบบแยกต่างหาก
แน่นอนว่ามีเส้นทางการเรียนรู้และการผสานระบบที่ต้องการความรู้ทางเทคนิคบ้าง ดังนั้นอาจเหมาะกับผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าสำหรับบางคน อย่างไรก็ตาม ราคาที่เสนอมาสามารถรับได้แม้สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก แต่ค่าใช้จ่ายอาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเพิ่มตัวเลือกเพิ่มเติมแบบแยกต่างหาก
12. เซิร์ฟเฟอร์ SEO (เหมาะที่สุดสำหรับการทำ SEO ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล)
Surfer SEO ถูกสร้างขึ้นเพื่อการปรับแต่งเนื้อหาตามข้อมูลเชิงลึก เพื่อให้หน้าเว็บของคุณมีโอกาสสูงสุดในการขึ้นสู่อันดับต้น ๆ ของผลการค้นหา เครื่องมือแก้ไขเนื้อหาในตัวจะวิเคราะห์หน้าเว็บที่มีอันดับสูงและให้คำแนะนำแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับโครงสร้าง การใช้คำหลัก และความอ่านง่าย ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถสร้างเนื้อหาที่ตรงใจกลุ่มเป้าหมายและตอบโจทย์ SEO ได้อย่างครบถ้วน
หากเนื้อหาปัจจุบันของคุณไม่ทำงานได้ดี เครื่องมือตรวจสอบจะช่วยคุณปรับปรุงมันให้ดีขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานของคู่แข่งเพื่อให้คุณสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ SEO ล่าสุดอยู่เสมอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Surfer SEO
- ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ SERP เพื่อศึกษาหน้าเว็บที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดสำหรับคีย์เวิร์ดเป้าหมายของคุณ และวิเคราะห์ความยาวของเนื้อหา ความหนาแน่นของคีย์เวิร์ด ความเร็วของหน้าเว็บ และการใช้งานแท็กหัวข้อ
- ใช้ประโยชน์จากตัวแก้ไขเนื้อหาเพื่อรับข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความอ่านง่ายและโครงสร้าง
- ระบุเนื้อหาที่สร้างโดย AI ด้วยตัวตรวจจับในตัวและเขียนใหม่ด้วย AI Content Humanizer
- ให้ระบบปรับแต่งอัตโนมัติสแกนเนื้อหาของคุณและแทรกคำหลักและส่วนที่ขาดหายไปเพื่อปรับปรุงความเกี่ยวข้องของหัวข้อ
ข้อจำกัดของ SEO สำหรับนักโต้คลื่น
- คุณไม่สามารถแก้ไขภายในหน้าต่างการปรับให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติได้ และตัวแก้ไขเนื้อหาจะรีเฟรชตัวเอง ซึ่งรบกวนความต่อเนื่อง
- คุณไม่สามารถซ่อนหรือยกเลิกการปักหมุดแผง Surfer ได้ ซึ่งบางครั้งอาจซ้อนทับกับองค์ประกอบอื่นของ WordPress หรือ Google Docs
ราคาบริการ SEO สำหรับนักโต้คลื่น
- จำเป็น: $99/เดือน
- ระดับ: $219/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนรีวิวและรีวิว SEO สำหรับนักโต้คลื่น
- G2: 4. 8/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Surfer SEO อย่างไรบ้าง?
มันมีราคาแพง โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กอย่างของฉัน แต่ก็มีวิธีในการได้รับเครดิตสำหรับผู้แก้ไขเนื้อหาเพิ่มเติม ซึ่งฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะ 10 เครดิตในแผนพื้นฐานนั้นรู้สึกจำกัดมาก อย่างไรก็ตาม มันเป็นผลิตภัณฑ์พรีเมียม ดังนั้นฉันจึงคาดหวังว่าจะต้องจ่ายในราคาพรีเมียมเช่นกัน
มันมีราคาแพง โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กอย่างของฉัน แต่ก็มีวิธีในการได้รับเครดิตสำหรับผู้แก้ไขเนื้อหาเพิ่มเติม ซึ่งฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะ 10 เครดิตในแผนพื้นฐานนั้นรู้สึกจำกัดมาก อย่างไรก็ตาม มันเป็นผลิตภัณฑ์พรีเมียม ดังนั้นฉันจึงคาดหวังว่าจะต้องจ่ายในราคาพรีเมียมเช่นกัน
13. ClearScope (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่ง SEO เชิงความหมาย)
หากคุณเคยประสบปัญหาในการทำให้เนื้อหาของคุณเป็นมิตรกับ SEO โดยไม่ต้องยัดคำค้นหาเกินความจำเป็น ClearScope อาจเป็นทางออกที่ดี เครื่องมือนี้เน้นที่ SEO เชิงความหมาย ซึ่งช่วยให้เนื้อหาของคุณมีความเกี่ยวข้องและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
คุณสมบัติ Content Brief จะบอกคุณว่าควรรวมคำค้นหาและหัวข้อใดไว้ตามบทความที่มีอันดับสูง. ไม่ว่าคุณจะเป็นบล็อกเกอร์เดี่ยวหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมการตลาด ClearScope จะช่วยให้เนื้อหาของคุณมีความเกี่ยวข้อง น่าสนใจ และเหมาะสำหรับการค้นหา.
คุณสมบัติเด่นของ ClearScope
- ใช้การวิเคราะห์คำหลักและหัวข้อเพื่อระบุคำหลักที่สำคัญ, คำที่เกี่ยวข้อง, และความถี่ในการใช้งานที่เหมาะสมที่สุดเพื่อเพิ่มอันดับการค้นหาให้ดีขึ้น
- วัดประสิทธิภาพของเนื้อหาด้วยระบบให้คะแนนเนื้อหา (Content Grading System) ที่ให้เกรด (A+ ถึง D-) ตามความสอดคล้องของคำค้นหา
- สร้างโครงร่างที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO พร้อมคำแนะนำเพื่อปรับปรุงความอ่านง่าย การจัดระเบียบ และความเกี่ยวข้อง
- ใช้ Content Views ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น 'โอกาสที่ดีที่สุด' และ 'คำค้นหาที่อยู่ในระยะที่น่าสนใจ' เพื่อมุ่งเน้นการปรับปรุงที่มีผลกระทบสูง
ข้อจำกัดของ ClearScope
- คำแนะนำคำค้นหาบางคำอาจไม่เหมาะสำหรับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับต้น ๆ ของหน้าผลการค้นหาของ Google
- การแก้ไขคำค้นหาที่คุณต้องการใช้เป็นเรื่องยาก ตัวอย่างเช่น ระบบแนะนำให้กล่าวถึงคู่แข่งในเนื้อหาของคุณ
ราคาของ ClearScope
- สิ่งจำเป็น: 189 ดอลลาร์/เดือน
- ธุรกิจ: $399/เดือน
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว ClearScope
- G2: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 90+)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClearScope อย่างไรบ้าง?
ราคา. แพงมาก. การคัดลอกจากเวอร์ชันเว็บไปยัง WP โดยตรงไม่เวิร์ค เพราะมีการจัดรูปแบบตามมาเยอะ. จะดีมากหากมีปุ่มสลับมาตรฐานภาษาอังกฤษเพื่อเปลี่ยนระหว่างมาตรฐานอังกฤษของสหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, และแคนาดา.
ราคา. แพงมาก. การคัดลอกจากเวอร์ชันเว็บไปยัง WP โดยตรงไม่เวิร์ค เพราะมีการจัดรูปแบบตามมาเยอะ. จะดีมากหากมีปุ่มสลับมาตรฐานภาษาอังกฤษเพื่อเปลี่ยนระหว่างมาตรฐานอังกฤษของสหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, และแคนาดา.
14. Google Analytics (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามปริมาณผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และพฤติกรรมของผู้ใช้)
คุณเคยสงสัยไหมว่าผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณมีปฏิสัมพันธ์อย่างไร? Google Analytics ให้ข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดที่คุณต้องการ การรายงานแบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณติดตามกิจกรรมของผู้ใช้ได้ทันทีที่เกิดขึ้น—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากการเปิดตัวแคมเปญหรือโพสต์บนโซเชียลมีเดีย
นอกเหนือจากข้อมูลแบบเรียลไทม์แล้ว คุณยังได้รับข้อมูลเชิงลึกด้านประชากรศาสตร์อย่างละเอียด รวมถึงอายุ เพศ สถานที่ตั้ง และความสนใจของผู้เข้าชมของคุณ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งการตลาดของคุณได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ด้วยฟีเจอร์การติดตามเป้าหมาย คุณยังสามารถวัดการเปลี่ยนแปลง (เช่น การส่งแบบฟอร์มหรือการซื้อสินค้า) และปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณตามสิ่งที่ขับเคลื่อนผลลัพธ์ได้
และหากคุณกำลังใช้ Google Ads การผสานรวมนี้จะช่วยให้การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทั้งแบบออร์แกนิกและแบบชำระเงินเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Analytics
- รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ทำนายการกระทำในอนาคต และมองเห็นการเดินทางของลูกค้าผ่านการอัตโนมัติที่ติดตั้งไว้ในตัว ซึ่งเปิดเผยตัวชี้วัดและรายงานที่สำคัญ
- ติดตามวิธีที่ผู้ใช้ทำภารกิจให้สำเร็จผ่านการสำรวจฟันเนล ระบุจุดที่ผู้ใช้หลุดออก และสนับสนุนการทดสอบ A/B เพื่อปรับปรุงเนื้อหา
- เปรียบเทียบกลุ่มผู้ใช้สูงสุดสามกลุ่มด้วยการซ้อนทับของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อระบุและเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ใช้การรายงานแบบกำหนดเองเพื่อดำเนินการค้นหาข้อมูลตามความต้องการ, คัดกรอง, แบ่งกลุ่ม, วิเคราะห์เชิงลึก, และจัดระเบียบข้อมูลใหม่เพื่อการวิเคราะห์อย่างละเอียด
ข้อจำกัดของ Google Analytics
- ผู้ใช้รายงานว่าต้องการการผสานรวมกับ AI มากขึ้นและข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
- มันขาดคุณสมบัติเช่นการรายงานการขายใน GA4 และการปรับแต่งขั้นสูงต้องการทักษะทางเทคนิค
ราคาของ Google Analytics
- Google Analytics 4: ฟรี
- Google Analytics 360: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนรีวิวและรีวิวจาก Google Analytics
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 6,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Analytics อย่างไรบ้าง?
หากคุณกำลังดำเนินธุรกิจออนไลน์ขนาดใหญ่และใช้จ่ายเงินหลายพันผ่าน Google Ads/Shopping การมีการเชื่อมต่อกับ GA อาจเป็นประโยชน์ อย่างไรก็ตาม หากคุณใช้ GA เพียงเพื่อดูจำนวนผู้เข้าชมเท่านั้น ก็ถือว่าไม่มีประโยชน์มากนัก และสถิติในระดับเซิร์ฟเวอร์ก็เพียงพอแล้ว
หากคุณกำลังดำเนินธุรกิจออนไลน์ขนาดใหญ่และใช้จ่ายเงินหลายพันผ่าน Google Ads/Shopping การมีการเชื่อมต่อกับ GA อาจเป็นประโยชน์ อย่างไรก็ตาม หากคุณใช้ GA เพียงเพื่อดูจำนวนผู้เข้าชมเท่านั้น ก็ถือว่าไม่มีประโยชน์มากนัก และสถิติในระดับเซิร์ฟเวอร์ก็เพียงพอแล้ว
15. Google Ads (เหมาะที่สุดสำหรับแคมเปญโฆษณาออนไลน์)
พยายามเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายโฆษณาของคุณหรือไม่? Google Ads มีฟีเจอร์ที่ช่วยให้แคมเปญของคุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ เครื่องมือวางแผนคำหลักช่วยให้คุณค้นพบคำหลักที่มีประสิทธิภาพสูง ในขณะที่ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายช่วยให้คุณแบ่งกลุ่มผู้ใช้ตามข้อมูลประชากร พฤติกรรม และความสนใจ
หากคุณต้องการกำหนดเป้าหมายใหม่ไปยังผู้เข้าชมที่ไม่ได้ทำการแปลงครั้งแรก ระบบจะช่วยให้คุณสร้างรายชื่อการตลาดซ้ำเพื่อดึงพวกเขากลับมาด้วยโฆษณาที่ปรับให้เหมาะสม
และด้วยรูปแบบโฆษณาที่หลากหลาย—การค้นหา, การแสดงผล, วิดีโอ, และการช้อปปิ้ง—คุณมีตัวเลือกมากมายในการสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ Google Ads ยังมีการติดตามประสิทธิภาพอย่างละเอียดเพื่อให้คุณสามารถปรับปรุงแคมเปญของคุณอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่ดีที่สุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Ads
- เพิ่มการเข้าถึงให้สูงสุดด้วยการโฆษณาแบบเจาะจงเป้าหมาย รวมถึงการกำหนดเป้าหมายด้วยคำหลัก ประชากรศาสตร์ สถานที่ อุปกรณ์ กลุ่มเป้าหมาย เวลา และเนื้อหา
- ใช้แคมเปญ Performance Max เพื่อรันแคมเปญเดียวที่ปรับแต่งด้วย AI บน Google Search, YouTube, Display, Gmail และ Maps
- เพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงด้วยกลยุทธ์การเสนอราคาอัจฉริยะที่ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแสดงโฆษณาให้เหมาะสมกับเป้าหมายเฉพาะ เช่น การได้มาซึ่งลูกค้าใหม่หรือการใช้จ่ายโฆษณา
- รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของโฆษณาและการจัดสรรงบประมาณเพื่อผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีขึ้น
ข้อจำกัดของ Google Ads
- ผู้ใช้ร้องเรียนเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายที่หลอกลวงและการแนะนำโฆษณาที่ไม่เหมาะสม
- ไม่มีฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์ และบริการลูกค้าไม่เพียงพอ
ราคาโฆษณา Google Ads
- แพลตฟอร์มโฆษณาแบบจ่ายต่อคลิก (ไม่มีค่าธรรมเนียมรายเดือน)
- การชำระเงินตามการใช้จ่ายโฆษณาและการประมูล
คะแนนและรีวิวจาก Google Ads
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Ads อย่างไรบ้าง?
ช่วงของผลิตภัณฑ์ที่มีให้บริการใน Google Ads นั้นไม่มีใครเทียบได้ และด้วยเหตุนี้จึงไม่มีเหตุผลที่จะไม่ใช้มัน การอัปเดตเลย์เอาต์ล่าสุดได้แก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ของฉันแล้ว แต่ในบรรดาแพลตฟอร์มทั้งหมดที่ฉันต้องจัดการทุกวัน Google Ads มีการสนับสนุนที่แย่ที่สุดที่ฉันเคยเจอมา
ช่วงของผลิตภัณฑ์ที่มีให้บริการใน Google Ads นั้นไม่มีใครเทียบได้ และด้วยเหตุนี้จึงไม่สามารถไม่ใช้ได้ การอัปเดตเลย์เอาต์ล่าสุดได้แก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ของฉันแล้ว แต่ในบรรดาแพลตฟอร์มทั้งหมดที่ฉันต้องจัดการทุกวัน Google Ads มีการสนับสนุนที่แย่ที่สุดที่ฉันเคยประสบมา
16. HubSpot Marketing Hub (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดอัตโนมัติและ CRM)
HubSpot Marketing Hub ผสานฟังก์ชัน CRMเข้ากับเครื่องมือการตลาดอัตโนมัติด้วย AI ที่ทรงพลัง หนึ่งในจุดแข็งที่สำคัญที่สุดคือระบบอัตโนมัติทางการตลาดผ่านอีเมล ซึ่งช่วยให้คุณสามารถส่งอีเมลที่ปรับแต่งตามพฤติกรรมของผู้ใช้ได้ ซึ่งหมายถึงการมีส่วนร่วมที่ดีขึ้นและลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง
เครื่องมือสร้างลูกค้าเป้าหมายของ Hubspot ประกอบด้วยหน้า Landing Page และแบบฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อเก็บข้อมูลผู้เข้าชมได้อย่างราบรื่น คุณยังสามารถทดสอบกลยุทธ์ต่างๆ ด้วย A/B Testing เพื่อปรับปรุงแนวทางของคุณให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากทุกอย่างเชื่อมต่อกับระบบ CRM ของ HubSpot คุณจึงสามารถมองเห็นภาพรวมได้อย่างครบถ้วนว่าลูกค้าเป้าหมายเคลื่อนที่ผ่านกระบวนการอย่างไร ทำให้ง่ายต่อการดูแลและเปลี่ยนพวกเขาให้เป็นลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot Marketing Hub
- รวมทีมการตลาดและการขายเข้าด้วยกันด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันผ่านซอฟต์แวร์การตลาดตามบัญชีลูกค้า
- คัดกรองลูกค้าเป้าหมาย, นัดหมายการประชุม, ให้บริการลูกค้า, และขยายการสนทนาด้วยเครื่องมือสร้างแชทบอทฟรี
- สร้างและเผยแพร่พอดแคสต์ได้อย่างง่ายดายด้วย Hubspot AI สร้างสคริปต์ และติดตามผลกระทบด้วยระบบวิเคราะห์
- สร้าง, เผยแพร่, และติดตามเนื้อหาผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ด้วยซอฟต์แวร์การตลาดที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์; นอกจากนี้ยังช่วยในการรีมิกซ์เนื้อหา, การฝังเนื้อหา, และการสร้างเสียงแบรนด์
ข้อจำกัดของ HubSpot Marketing Hub
- ความสามารถในการรายงานที่จำกัด โดยเฉพาะการติดตามเส้นทางการเดินทางของลูกค้าและไทม์ไลน์ของกิจกรรมการตลาด
- โมดูลโซเชียลมีเดียขาดความลึกซึ้งและฟังก์ชันการทำงาน อีกทั้งยังมีเทมเพลตอีเมลให้เลือกจำกัดพร้อมตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
ราคาของ HubSpot Marketing Hub
- เครื่องมือฟรี
- เริ่มต้น: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $890/เดือน
- องค์กร: 3,600 ดอลลาร์/เดือน
HubSpot Marketing Hub คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (12,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (6,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง HubSpot Marketing Hub อย่างไรบ้าง?
เหตุผลที่ฉันใช้ Hubspot เพราะมันเป็นแพลตฟอร์มครบวงจร: CRM, จดหมายข่าวทางอีเมล, แบบฟอร์มลงทะเบียน, การจัดการโซเชียลมีเดีย, การทำงานอัตโนมัติทางอีเมล, ฯลฯ หากคุณใช้เพียงฟีเจอร์เดียว เช่น CRM อาจไม่คุ้มค่า
เหตุผลที่ฉันใช้ Hubspot ก็เพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มครบวงจร: CRM, จดหมายข่าวทางอีเมล, แบบฟอร์มลงทะเบียน, การจัดการโซเชียลมีเดีย, การทำงานอัตโนมัติทางอีเมล ฯลฯ หากคุณใช้เพียงฟีเจอร์เดียว เช่น CRM อาจจะไม่คุ้มค่า
17. MailChimp (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดผ่านอีเมล)
หากการตลาดผ่านอีเมลเป็นกลยุทธ์หลักของคุณ MailChimp จะทำให้มันง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ เครื่องมือสร้างอีเมลแบบลากและวางช่วยให้คุณสร้างอีเมลมืออาชีพได้โดยไม่ต้องมีทักษะการออกแบบ ไม่ว่าคุณจะปรับแต่งเทมเพลตหรือสร้างใหม่ทั้งหมด แพลตฟอร์มนี้จะทำให้กระบวนการวางแผนการตลาดของคุณง่ายขึ้น
นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งเพื่อติดตามอัตราการเปิด, อัตราการคลิกผ่าน และการมีส่วนร่วม คุณจะทราบได้อย่างชัดเจนว่าอะไรที่ได้ผลและควรปรับปรุงตรงไหน นอกจากนี้ สำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ การผสานรวมของ MailChimp ยังช่วยให้คุณสามารถส่งอีเมลติดตามผลโดยอัตโนมัติตามพฤติกรรมของลูกค้า เช่น การแจ้งเตือนตะกร้าสินค้าที่ถูกทิ้งไว้ ซึ่งช่วยเพิ่มอัตราการแปลงได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MailChimp
- ใช้ Content Optimizer ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อวิเคราะห์แคมเปญและรับคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วมและประสิทธิภาพ
- สร้างลำดับการทำงานอัตโนมัติที่ปรับแต่งเฉพาะ ติดตามพฤติกรรมของลูกค้า และทำให้การโต้ตอบกับลูกค้าเป็นไปโดยอัตโนมัติและเฉพาะบุคคลในแคมเปญอีเมลแบบหยด
- จัดหมวดหมู่ลูกค้าตามพฤติกรรม, ข้อมูลประชากร, หรือประวัติการซื้อเพื่อแคมเปญที่มีความเป็นส่วนตัวสูง
- เปรียบเทียบหัวข้ออีเมล, รูปแบบเนื้อหา, และคำกระตุ้นการตัดสินใจเพื่อหาว่าอะไรเหมาะกับผู้ชมของคุณมากที่สุด
ข้อจำกัดของ MailChimp
- ผู้ใช้ร้องเรียนว่าอีเมลที่ส่งผ่าน MailChimp ไปอยู่ในโฟลเดอร์สแปม
- แอปพลิเคชันมือถือไม่อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างหรือแก้ไขแคมเปญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ราคาของ MailChimp
- ฟรี
- สิ่งจำเป็น: 13 ดอลลาร์/เดือน
- มาตรฐาน: 20 ดอลลาร์/เดือน
- พรีเมียม: 350 ดอลลาร์/เดือน
คะแนนและรีวิว MailChimp
- G2: 4. 3/5 (12,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (17,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง MailChimp อย่างไรบ้าง?
เนื่องจาก Mailchimp มีฟีเจอร์มากมาย จึงอาจทำให้บางครั้งคุณหาสิ่งที่คุณต้องการได้ยาก อย่างไรก็ตาม มีบทความมากมายในฐานความรู้ ฉันไม่พบว่าระบบสร้างเว็บไซต์ของพวกเขาใช้งานง่ายเท่ากับที่ผู้ให้บริการอีเมลรายอื่นนำเสนอ
เนื่องจาก Mailchimp มีฟีเจอร์มากมาย จึงอาจทำให้บางครั้งหาสิ่งที่คุณต้องการได้ยาก อย่างไรก็ตาม มีบทความมากมายในฐานความรู้ ฉันไม่พบว่าระบบสร้างเว็บไซต์ของพวกเขาง่ายต่อการใช้งานเท่ากับที่ผู้ให้บริการอีเมลรายอื่นเสนอ
18. Drip (เหมาะที่สุดสำหรับ CRM อีคอมเมิร์ซ)
สำหรับแบรนด์อีคอมเมิร์ซที่ต้องการขยายธุรกิจ Drip นำเสนอระบบอัตโนมัติขั้นสูงที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้ค้าปลีกออนไลน์ ด้วยเครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์แบบภาพ (Visual Workflow Builder) คุณสามารถสร้างเส้นทางการซื้อของลูกค้าได้อย่างละเอียดตามพฤติกรรมการเข้าชมและประวัติการสั่งซื้อ—โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
การแบ่งกลุ่มเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งที่สำคัญ Drip ช่วยให้คุณจัดประเภทลูกค้าตามความถี่ในการซื้อ มูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ย และปัจจัยอื่น ๆ ทำให้การส่งคำแนะนำและข้อเสนอที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลเป็นเรื่องง่ายขึ้น หากคุณต้องการเพิ่มความภักดีของลูกค้าและกระตุ้นการซื้อซ้ำ เครื่องมือนี้ถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่ควรเพิ่มเข้าไป
คุณสมบัติเด่นของระบบน้ำหยด
- เปิดใช้งานลำดับขั้นตอนหลายขั้นตอนที่กระตุ้นโดยการโต้ตอบของลูกค้าเพื่อการมีส่วนร่วมที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลในระดับสูงด้วยกระบวนการทำงานอัตโนมัติขั้นสูง
- ติดตามประสิทธิภาพของอีเมลแต่ละฉบับและตัวชี้วัดของแคมเปญโดยรวม รวมถึงอัตราการเปิด อัตราการคลิกผ่าน และรายได้
- ใช้ระบบแท็กสำหรับทั้งแท็กแบบแมนนวลและอัตโนมัติภายในเวิร์กโฟลว์สำหรับแคมเปญอีเมลที่มีเป้าหมาย
- จัดลำดับความสำคัญของลีดที่มีมูลค่าสูงด้วยการให้คะแนนและจัดระดับลีดตามพฤติกรรมและข้อมูลประชากร
ข้อจำกัดการหยด
- หน้าต่างการลงทะเบียนมีปัญหาและไม่มีอีเมลยืนยัน
- เมื่อคุณเพิ่มจุดตัดสินใจในกระบวนการทำงานอัตโนมัติ การย้ายองค์ประกอบต่างๆ จะต้องเขียนกระบวนการใหม่ทั้งหมดแทนที่จะเพียงแค่จัดตำแหน่งใหม่
การตั้งราคาแบบหยด
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์
- G2: 4. 4/5 (450+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Drip อย่างไรบ้าง?
ขั้นตอนการทำงานอาจมีความซับซ้อนในช่วงแรกที่คุณต้องทำความเข้าใจกับความเป็นไปได้ต่าง ๆ และตัวเลือกที่คุณต้องตรวจสอบให้ถูกต้อง เมื่อคุณเข้าใจทั้งหมดอย่างถ่องแท้แล้ว มันจะกลายเป็นเครื่องมือที่แข็งแกร่งมากในการใช้งาน
ขั้นตอนการทำงานอาจมีความซับซ้อนในช่วงแรก เนื่องจากคุณต้องทำความเข้าใจกับความเป็นไปได้และตัวเลือกต่าง ๆ ที่หลากหลาย ซึ่งจำเป็นต้องตั้งค่าให้ถูกต้อง เมื่อคุณเข้าใจทั้งหมดอย่างถ่องแท้แล้ว มันจะกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพอย่างยิ่งในการใช้งาน
19. Canva (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาภาพ)
Canva ทำให้ทุกคนสามารถสร้างภาพที่สวยงามได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายบุคคลหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมการตลาดขนาดใหญ่ ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
นอกจากนี้ ยังช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ด้วยเครื่องมือแก้ไขและให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมเพื่อปรับปรุงการออกแบบ มอบหมายงาน และรักษาความเป็นแบรนด์ได้อย่างต่อเนื่อง การผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์สำหรับเอเจนซี่การตลาดอื่น ๆยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานของคุณ ทำให้การสร้างและแบ่งปันเนื้อหานั้นรวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva
- เข้าถึงคลังเทมเพลตปฏิทินเนื้อหาที่ปรับแต่งได้มากมาย พร้อมด้วยเทมเพลตสำหรับความต้องการด้านการออกแบบที่แตกต่างกัน เช่น กราฟิกสำหรับโซเชียลมีเดีย สื่อการตลาด และอื่นๆ อีกมากมาย
- ใช้ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น Magic Design (คำแนะนำการออกแบบอัตโนมัติ), Magic Write (ข้อความที่สร้างโดย AI), และ Magic Eraser (ลบองค์ประกอบที่ไม่ต้องการ) เพื่อทำให้กระบวนการสร้างสรรค์เป็นไปอย่างราบรื่น
- สร้างและแก้ไขวิดีโอได้อย่างง่ายดายด้วยฟีเจอร์ลบพื้นหลัง ซิงค์จังหวะ และผสานวิดีโอกับเสียงอย่างไร้รอยต่อ
- เผยแพร่โพสต์โซเชียลมีเดียโดยตรงจาก Canva ด้วยเครื่องมือจัดตารางเนื้อหา
ข้อจำกัดของ Canva
- เทมเพลตการตัดต่อวิดีโอสั้นเกินไปและไม่เป็นประโยชน์สำหรับวิดีโอที่ยาวขึ้น
- มันขาดตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความขั้นสูง และเมื่อคุณส่งออกการออกแบบ คุณภาพจะลดลง
ราคาของ Canva
- ฟรี
- ข้อดี: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Canva
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (12,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Canva อย่างไรบ้าง?
การผสานรวมและ AI ยังไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมที่สุด ผมเข้าใจว่ายังอยู่ในช่วงเบต้า แต่บางแอปพลิเคชันได้เปิดตัวมาเกือบปีแล้วและยังคงทำงานเหมือนเดิม ตอนนี้การผสานรวมกับ Grammarly เป็นเรื่องที่น่ากังวลเล็กน้อย เพราะไอคอนหากมีการแก้ไขหรือคำแนะนำในการแก้ไขจะไม่หายไปอย่างรวดเร็ว! มันน่ารำคาญมากเมื่อคุณอยู่ในโหมดโฟกัส และมันบล็อกปุ่มบางปุ่มไม่ให้คลิกได้ หรือคุณกำลังจดจ่ออยู่กับการออกแบบและไม่ได้สนใจข้อความหรือเนื้อหาเลย
การผสานรวมและ AI ยังไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมที่สุด ผมเข้าใจว่ายังอยู่ในช่วงเบต้า แต่บางแอปพลิเคชันได้เปิดตัวมาเกือบปีแล้วและยังคงทำงานเหมือนเดิม ตอนนี้การผสานรวมกับ Grammarly เป็นเรื่องที่น่ากังวลเล็กน้อย เพราะไอคอนหากมีการแก้ไขหรือคำแนะนำในการแก้ไขจะไม่หายไปอย่างรวดเร็ว! มันน่ารำคาญมากเมื่อคุณอยู่ในโหมดโฟกัส แล้วมันบังปุ่มบางปุ่มที่ทำให้คุณไม่สามารถคลิกได้ หรือคุณกำลังจดจ่ออยู่กับการออกแบบและไม่ได้สนใจข้อความหรือเนื้อหาเลย
20. แจสเปอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนเนื้อหาด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์)
Jasper เป็นผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยนักการตลาด, บล็อกเกอร์, และธุรกิจต่างๆ ในการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มันสามารถสร้างทุกอย่างตั้งแต่บทความบล็อกไปจนถึงข้อความโฆษณาและคำบรรยายในโซเชียลมีเดีย ทั้งหมดนี้ปรับให้เข้ากับโทนและสไตล์ของแบรนด์คุณ
สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ฟีเจอร์แชทแบบสนทนาของ Jasper ช่วยให้ผู้ใช้สามารถระดมความคิดและปรับปรุงไอเดียได้แบบเรียลไทม์ ทำให้กระบวนการสร้างเนื้อหามีความราบรื่นและน่าสนใจยิ่งขึ้น
นี่เป็นทางเลือกที่ดีแทนการจ้างบริการเขียนเนื้อหาภายนอก ทำให้คุณมีการควบคุมและความรวดเร็วมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Jasper
- สร้างเนื้อหาคุณภาพสูงด้วยการสร้างเนื้อหาหลายรูปแบบที่ใช้ประโยชน์จาก GPT-4, Cohere และ Anthropic
- ลองใช้ฟีเจอร์ความรู้ของบริษัทเพื่อบันทึกแนวทางของแบรนด์, น้ำเสียง, และรายละเอียดผู้ชม
- อัปโหลดเนื้อหาที่เขียนไว้เพื่อช่วยให้ Jasper สามารถเลียนแบบโทนเสียงที่แตกต่างกันสำหรับสมาชิกทีม แคมเปญ หรือแบรนด์ย่อยต่างๆ ด้วยเสียงแบรนด์ที่ปรับแต่งได้
- เข้าถึงเทมเพลตการเขียนคำโฆษณาและการเขียนเนื้อหาได้มากกว่า 60แบบสำหรับความต้องการที่หลากหลาย เช่น คุณสมบัติของสินค้า Amazon, กรอบ AIDA, และเครื่องมือปรับปรุงเนื้อหา
ข้อจำกัดของแจสเปอร์
- ผลลัพธ์ที่ได้มักจะเป็นแบบทั่วไป ไม่ถูกต้อง และขาดความคิดสร้างสรรค์เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือเขียน AI อื่น ๆ
- ผู้ใช้ร้องเรียนเกี่ยวกับประสบการณ์การยกเลิกการสมัคร คุณมีเพียงสองทางเลือก: ปิดบัญชีของคุณหรือระงับการใช้งานเป็นเวลาหนึ่งเดือน
ราคาของแจสเปอร์
- ผู้สร้าง: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจากแจสเปอร์
- G2: 4. 7/5 (1,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1,800+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Jasper อย่างไรบ้าง?
Jasper เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมแต่ก็มีราคาสูงมากเช่นกัน และนอกจากแผนรายเดือนแล้ว ยังมีรูปแบบการคิดราคาตามปริมาณการใช้งานอีกด้วย ดังนั้นหากคุณสร้างเนื้อหาขนาดใหญ่ ค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีระบบแปลภาษาในตัว แต่หากใช้กับภาษาเยอรมันจำเป็นต้องตรวจสอบอย่างละเอียด เพราะข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์เกิดขึ้นบ่อยมาก
แจสเปอร์ยอดเยี่ยมมากแต่ก็มีราคาแพงมากเช่นกัน และนอกจากแผนรายเดือนแล้ว พวกเขายังมีแบบราคาตามปริมาณการใช้งานอีกด้วย ดังนั้นหากคุณผลิตเนื้อหาขนาดใหญ่ ก็จะกลายเป็นเรื่องที่แพงมากอย่างรวดเร็ว ระบบมีฟังก์ชันการแปลในตัว แต่หากใช้กับภาษาเยอรมัน จำเป็นต้องตรวจสอบอย่างใกล้ชิด เนื่องจากข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์เกิดขึ้นบ่อยมาก
สร้างความสำเร็จทางการตลาดของคุณด้วย ClickUp
ไม่ว่าคุณจะมีเครื่องมือทางการตลาดมากมายเพียงใด ความมหัศจรรย์ที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อทุกอย่างทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น
ตั้งแต่การจัดการโครงการไปจนถึงระบบอัตโนมัติ การวิเคราะห์ และการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินงานของเอเจนซี่ของคุณได้
หากคุณกำลังมองหาโซลูชันครบวงจรที่ช่วยให้ทีมของคุณ, โครงการ, และลูกค้าอยู่ในความสอดคล้องที่สมบูรณ์แบบ—ClickUp พร้อมให้บริการคุณ. ด้วยระบบการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้, แผงควบคุมที่ทรงพลัง, และการทำงานอัตโนมัติที่ช่วยประหยัดเวลาให้คุณหลายชั่วโมง, มันถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้เอเจนซีของคุณเติบโตได้โดยไม่มีความเจ็บปวดจากการขยายตัว.
สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅