11 บริการเขียนเนื้อหาที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

เนื้อหาคือราชา ตั้งแต่แคมเปญการตลาดทางอีเมลไปจนถึงหน้าแลนดิ้งเพจ บริการเขียนเนื้อหาสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากต่อผลกำไรของคุณ
นักเขียนมืออาชีพมีทักษะและความเชี่ยวชาญในการร่างเนื้อหาที่สามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ ดึงดูดการเข้าชมแบบออร์แกนิก และสร้างผลลัพธ์ได้จริง ✅ ✍️
เคล็ดลับคือการหาบริการเขียนเนื้อหาที่คุณสามารถไว้วางใจได้ นั่นคือจุดที่เราเข้ามาช่วย!
เราได้รวบรวม 11 บริการเขียนเนื้อหาที่ดีที่สุด (เน้น SEO) เพื่อให้คุณสามารถดำเนินแผนเนื้อหาที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณควรมองหาอะไรในบริการเขียนเนื้อหา?
ด้วยบริษัทเขียนเนื้อหาที่มีให้เลือกมากมาย คุณจะเลือกบริษัทที่เหมาะสมได้อย่างไร? นี่คือสิ่งที่เราแนะนำให้คุณมองหาในบริการเขียนเนื้อหาคุณภาพสูง:
- ความเชี่ยวชาญด้าน SEO: การปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับในเครื่องมือค้นหา (SEO) เป็นทักษะที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งช่วยให้เนื้อหาบนเว็บไซต์ของคุณปรากฏต่อผู้ค้นหา ดังนั้นควรมองหาบริการที่มีนักเขียนผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีความชำนาญเฉพาะทางในด้าน SEO 📈
- เนื้อหาที่ไม่ซ้ำใคร: เลือกเนื้อหาที่ปรับแต่งเฉพาะซึ่งสื่อถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะของคุณและดึงดูดความสนใจของพวกเขา
- การตรวจสอบอย่างเข้มงวด: มองหาบริการเขียนเนื้อหาที่มีการตรวจสอบนักเขียนอิสระอย่างละเอียดเพื่อหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงานและเพื่อให้มั่นใจว่าคุณกำลังทำงานกับมืออาชีพที่เชื่อถือได้
- เวลาการส่งมอบที่รวดเร็ว: ค้นหาบริการเขียนเนื้อหาที่สามารถผลิตงานได้ตามเวลาที่คุณต้องการเพื่อให้แผนโครงการของคุณดำเนินไปตามกำหนดการ
- การแก้ไขฟรี: คุณสมควรได้รับเนื้อหาที่คุณพอใจ ดังนั้นมองหาบริการที่รวมการแก้ไขไว้ในราคาของเนื้อหา
11 บริการเขียนเนื้อหาที่ดีที่สุดเพื่อยกระดับงานเขียนของคุณ
ไม่ว่าคุณต้องการโพสต์โซเชียลมีเดีย, เขียนบล็อก, หรือเอกสารขาว, เราได้เน้นบริการเขียนเนื้อหาที่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้. มาดูกัน 11แอปและเว็บไซต์สำหรับการสร้างเนื้อหาที่คุณสามารถไว้วางใจได้. 🙌
1. สตูดิโอการเขียน
Writing Studio เป็นบริการเขียนเนื้อหาอย่างมืออาชีพที่สามารถช่วยคุณสร้างอีบุ๊ก, คำอธิบายสินค้าสำหรับอีคอมเมิร์ซ, บทความบล็อกที่ปรับให้เหมาะกับ SEO, เอกสารขาว, ข่าวประชาสัมพันธ์, และอื่น ๆ อีกมากมาย 📃
คุณจะได้รับบริการเขียนเนื้อหาที่จัดการอย่างครบวงจร รวมถึงการวิจัยคำหลัก SEO การตรวจทาน การตรวจสอบข้อเท็จจริง การจัดรูปแบบ CMS และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติเด่นของ Writing Studio
- การตรวจสอบคุณภาพเนื้อหาอย่างเข้มงวดเพื่อให้คุณได้รับเนื้อหาออนไลน์ที่ดีที่สุด
- หลายประเภทของเนื้อหา ตั้งแต่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไปจนถึงจดหมายข่าว
- การสื่อสารที่ชัดเจนเพื่อกำหนดความต้องการของคุณก่อนที่นักเขียนจะเริ่มโครงการ
- บริการระดับมืออาชีพ เช่น การปรับแต่ง SEO การจัดรูปแบบ CMS และการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมอยู่ในทุกโครงการ
ข้อจำกัดของสตูดิโอการเขียน
- ความคิดเห็นจากลูกค้าจำกัดบนแพลตฟอร์มรีวิวที่ได้รับความนิยม
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าแบบสำรวจการเปิดตัวโครงการนั้นยาวและใช้เวลามากเกินไป
สตูดิโอการเขียน ราคา
- 1-10,000 คำ: $0. 20/คำ
- 10,000-100,000 คำ: $0. 16/คำ
- 100,000 คำขึ้นไป: $0. 15/คำ
การให้คะแนนและรีวิวสตูดิโอเขียน
- G2: 5/5 (รีวิว 5+ รายการ)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
2. Compose.ly
Compose.ly เป็นบริการเขียนเนื้อหาและบทความที่เชี่ยวชาญด้าน SEO และบริการเขียนบล็อกโดยเฉพาะ ทีมงานของบริษัทประกอบด้วยผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเนื้อหาที่สามารถดำเนินโครงการเนื้อหาที่สอดคล้องกันและผลิตบทความบล็อกที่ติดอันดับสูงสำหรับคำค้นหาที่มีการแข่งขันสูง ⬆️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Compose.ly
- แผน SEO ที่ครอบคลุมสามารถกำหนดเป้าหมายคำหลักสั้นและยาวเพื่อเพิ่มปริมาณการเข้าชมที่จับต้องได้
- ตัวอย่างเนื้อหาที่เขียนฟรี ก่อนที่คุณจะตัดสินใจสมัครแผนชำระเงิน
- ทีมบริหารบัญชีรับประกันการเข้าถึงนักเขียนที่ผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดและมีประสบการณ์ในหลากหลายอุตสาหกรรมเฉพาะทางได้ทันที
- ไม่มีสัญญาผูกมัดระยะยาว แค่เขียนเนื้อหาเว็บไซต์ที่เหมาะกับงบประมาณของคุณ 💰
ข้อจำกัดของ Compose.ly
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า คุณไม่สามารถขอให้ผู้เขียนเนื้อหาเว็บที่คุณชื่นชอบมาดูแลแผนเนื้อหาทั้งหมดของคุณได้
- ผู้ตรวจสอบรายงานว่าอาจต้องใช้เวลาสักระยะในการปรับให้เสียงของแบรนด์ในบทความบล็อกของคุณตรงตามที่คุณต้องการ
Compose.ly ราคา
- บริการเขียนเนื้อหา: $700+/เดือน
การจัดอันดับและรีวิวของ Compose.ly
- G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
3. นักเขียนเนื้อหา
ContentWriters เป็นแพลตฟอร์มเขียนเนื้อหาเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อคุณกับนักเขียนผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเนรมิตกลยุทธ์การเติบโตของคุณให้เป็นจริง 🌱
เชื่อมต่อกับฟรีแลนซ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านเนื้อหาของคุณได้ตรงเวลา เขียนถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณ และแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในเนื้อหาของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ ContentWriters
- บริการ SEO ช่วยให้คุณสามารถกำหนดเป้าหมายคำหลักและคำค้นหาที่จะเพิ่มการมองเห็นและช่วยให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับสูงขึ้นในหน้าผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา
- รับประกันความพึงพอใจในเนื้อหา 100% พร้อมการแก้ไขในทุกชิ้นงาน
- แพลตฟอร์มที่ปลอดภัยซึ่งช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญที่คัดสรรมาอย่างดี
- การจัดการบัญชีและปฏิทินเนื้อหาที่กำหนดเองช่วยให้การดำเนินกลยุทธ์ SEO ของคุณง่ายขึ้น
ข้อจำกัดของ ContentWriters
- ฟีเจอร์การจัดการเนื้อหาขั้นสูงไม่สามารถใช้ได้บนแผนบริการตนเอง ผู้ใช้ที่สนใจต้องอัปเกรดเป็นแผนบริการจัดการ
- ผู้ใช้กล่าวถึงความต้องการสัญญา 12 เดือนสำหรับแผนบริการจัดการ โดยไม่มีสัญญาที่สั้นกว่านี้ให้เลือก
นักเขียนเนื้อหา ราคา
- บริการตนเอง: $99+/ชิ้น
- บริการจัดการ: ติดต่อเพื่อขอราคา
ContentWriters คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
4. WordAgents
WordAgents เป็นเอเจนซี่เขียนเนื้อหาที่ดำเนินการโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO ซึ่งเชี่ยวชาญในการปรับปรุงอันดับการค้นหา
เชื่อมต่อกับนักเขียนที่สามารถเปลี่ยนบรีฟให้กลายเป็นเนื้อหาที่เป็นมิตรกับ SEO ได้ พวกเขาจะช่วยคุณปรับปรุงการรับรู้แบรนด์และการสร้างโอกาสทางการขาย โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการยัดคำค้นหาหรือการลอกผลงาน
คุณสมบัติเด่นของ WordAgents
- เชื่อมต่อกับนักเขียน SEO, บรรณาธิการ, และนักกลยุทธ์ที่สามารถช่วยคุณเพิ่มอันดับและสร้างความน่าเชื่อถือในอุตสาหกรรมใด ๆ
- พึ่งพาเครื่องมือเขียนบทความด้วย AI และ SEO เพื่อสร้างหน้าเว็บและบทความบล็อกที่ช่วยเพิ่มยอดการแปลง
- ดูตัวอย่างงานเขียนก่อนชำระเงินเพื่อให้แน่ใจว่าคุณทราบถึงสิ่งที่คุณกำลังจะสมัคร
ข้อจำกัดของ WordAgents
- แผน SEO Lite ไม่ให้บริการเนื้อหาที่เขียนโดยมนุษย์ ผู้ใช้จะได้รับสิทธิ์เข้าถึงเนื้อหาที่สร้างโดย AI ซึ่งได้รับการแก้ไขโดยมนุษย์แล้ว
- บริการการตลาดแบบครบวงจรจำกัดเฉพาะแผน SEO Supreme เท่านั้น
WordAgents ราคา
- SEO Lite: $290/เดือน
- SEO Supreme: $890/เดือน
คะแนนและรีวิวของ WordAgents
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
5. Verblio
Verblio เป็นบริการเขียนเนื้อหา SEO ที่มีค่าบริการต่อคำต่ำและเนื้อหาที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง รับสิทธิ์เข้าถึงเครือข่ายนักเขียนเนื้อหา SEO ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วมากกว่า 3,000 คน ซึ่งสามารถสร้างเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพและรับประกันความพึงพอใจสำหรับธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม
คุณสมบัติเด่นของ Verblio
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน
- บริการเขียนเนื้อหาที่เชี่ยวชาญสำหรับสตาร์ทอัพ, เอเจนซี่การตลาด, แบรนด์อีคอมเมิร์ซ, ผู้ให้บริการ, และบริษัทการพิมพ์ดิจิทัล
- บริการเขียนเนื้อหาประกอบด้วยการเขียนหน้าแรก, บทความบล็อก, โพสต์บนโซเชียลมีเดีย, อีเมลการตลาด, เอกสารขาว, ข่าวประชาสัมพันธ์, และอื่น ๆ
- เครือข่ายของนักเขียนและบรรณาธิการที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก
ข้อจำกัดของ Verblio
- เนื้อหาส่วนใหญ่ไม่ได้เขียนโดยมนุษย์ ลูกค้าได้รับเนื้อหาที่สร้างโดย AI แต่มีการแก้ไขโดยมนุษย์
- บทวิจารณ์ระบุว่านักเขียนที่ได้รับความนิยมมักปฏิเสธบทความ ซึ่งอาจทำให้กลยุทธ์ด้านเนื้อหาล่าช้าออกไปจนกว่าจะหานักเขียนที่เหมาะสมได้
Verblio ราคา
- บริการตนเอง: $49. 50/เดือน บวก $0. 06/คำ
- องค์กรธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวจาก Verblio
- G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
6. คอนเทนต์กรูว์
ContentGrow เป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อจับคู่ผู้มีความสามารถในการเขียนอิสระกับลูกค้าโดยใช้แอปเวิร์กโฟลว์ที่เรียบง่าย ผู้เขียนแต่ละคนจะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สร้างทีมผู้เขียนอิสระที่คุณชื่นชอบซึ่งสามารถรับคำสั่งซื้อเนื้อหาได้ตามลำดับก่อนหลัง ✨
คุณสมบัติเด่นของ ContentGrow
- เข้าถึงรายชื่อนักเขียนที่เหมาะสมกับโครงการของคุณ เพื่อช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับผู้มีความสามารถที่คุณต้องการได้ง่ายขึ้น
- ขอรับข้อเสนอเนื้อหาบทความจากนักเขียนหลากหลายแนว และชำระเงินเฉพาะเมื่อได้รับไอเดียเรื่องราวที่คุณพึงพอใจเท่านั้น
- คุยกับทีม ContentGrow ได้หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการสร้างบรีฟ, ขอเสนอไอเดีย, หรือติดต่อฟรีแลนซ์
- รับการตอบกลับอย่างรวดเร็วและงานที่รับประกันความพึงพอใจ
ข้อจำกัดของ ContentGrow
- ไม่มีแผนราคาแบบเหมาจ่าย; นักเขียนอาจให้ความสำคัญกับลูกค้าที่ยินดีจ่ายราคาต่อคำที่สูงกว่า
- กระบวนการจ้างงานอาศัยการเสนอผลงานจากนักเขียนก่อนที่จะมีการเขียนบทความ ซึ่งอาจส่งผลให้บริการเขียนเนื้อหาล่าช้า
ContentGrow ราคา
ContentGrow ไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับราคา. อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ระบุว่าลูกค้าสามารถตั้งอัตราค่าบริการต่อคำที่ต้องการได้ และนักเขียนต้องยอมรับก่อนรับงาน.
คะแนนและรีวิวจาก ContentGrow
- G2: 5/5 (2+ รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
7. นักเขียนด่วน
Express Writers เป็นบริการเขียนเนื้อหา SEO ที่ให้บริการเนื้อหาคุณภาพสูงและการเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ ให้ผู้เขียนของเราทำงานหนักและสร้างสรรค์เนื้อหาให้คุณ ไม่ว่าคุณต้องการอินโฟกราฟิก อีบุ๊ก บทความบล็อก หรือทั้งหมดนี้ 🏋️
คุณสมบัติเด่นของ Express Writers
- Content Shop ให้คุณเลือกดูประเภทของเนื้อหาและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของบริการก่อนตัดสินใจเลือกนักเขียน
- จ่ายตามจำนวนคำเพื่อให้แน่ใจว่าปฏิทินเนื้อหาของคุณอยู่ในงบประมาณของคุณ
- นักเขียนทำการวิจัยอย่างละเอียดและตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับทุกเนื้อหาเพื่อให้คุณได้รับเนื้อหาคุณภาพสูง
- การแก้ไขและการตรวจทานรวมอยู่ในราคาต่อคำแล้ว เพื่อให้คุณได้รับเนื้อหาที่พร้อมสำหรับการเผยแพร่ทุกครั้ง
ข้อจำกัดของนักเขียนด่วน
- ผู้ใช้รายงานว่าเนื้อหาบางครั้งประสบกับความล่าช้าที่ไม่คาดคิด ทำให้ยากที่จะรักษาตารางเวลา
- ผู้ใช้บางรายระบุว่าพวกเขามีปัญหาในการรักษาคุณภาพที่สม่ำเสมอระหว่างนักเขียน แม้ว่าจะขอผู้ให้บริการระดับผู้เชี่ยวชาญก็ตาม
Express Writers ราคา
- บริการตนเอง: ราคาต่อคำที่ยืดหยุ่น
- องค์กรธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของนักเขียน Express
- G2: 4. 5/5 (รีวิว 10+ รายการ)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
8. เขียนบท
Scripted เป็นบริการเขียนเนื้อหาที่ผสานการเขียนข้อความด้วย AI เข้ากับความเชี่ยวชาญของมนุษย์ เพื่อให้คุณได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลก ใช้ประโยชน์จากตัวเลือกราคาที่ยืดหยุ่นเพื่อเหมาะกับทุกงบประมาณ สั่งงานได้อย่างง่ายดาย และสื่อสารกับนักเขียนแบบเรียลไทม์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่เขียนขึ้น
- เข้าถึงเครื่องมือเขียนด้วย AIได้ฟรี เพื่อให้คุณสามารถร่างเนื้อหาสำหรับทีมภายในของคุณเพื่อแก้ไขและปรับปรุง
- เข้าถึงนักเขียนอิสระหลายพันคนที่เชี่ยวชาญในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อให้คุณได้รับความเชี่ยวชาญที่คุณต้องการ
- สมาชิกที่มีแผนชำระเงินสามารถทำงานร่วมกับทีม Scripted เพื่อสร้างกลยุทธ์เนื้อหาที่ประสบความสำเร็จ (ไม่พร้อมให้บริการสำหรับผู้ใช้แผนฟรี)
- เชื่อมต่อกับนักเขียนผ่านทีม Scripted เพื่อให้คุณได้รับการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
ข้อจำกัดที่กำหนดไว้
- แผนฟรีให้บริการเฉพาะการเข้าถึงเนื้อหาที่สร้างโดย AI เท่านั้น; แผนส่วนใหญ่เน้นเนื้อหาที่สร้างโดย AI พร้อมการแก้ไขโดยมนุษย์
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าการหาผู้เขียนที่เหมาะสมกับความต้องการของพวกเขานั้นใช้เวลามาก
การกำหนดราคาตามสคริปต์
- เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: $199/เดือน
- ทีม: $499/เดือน
- องค์กรธุรกิจ + เอเจนซี่: ติดต่อเพื่อขอราคา
บทวิจารณ์และเรตติ้งที่ถูกเขียนขึ้น
- G2: 3. 1/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
9. Upwork
Upwork เป็นตลาดฟรีแลนซ์ที่มีผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงเครือข่ายขนาดใหญ่ของผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนเนื้อหา
ค้นหาผู้มีความสามารถ จัดการสัญญา ปรับปรุงการทำงานร่วมกันในที่ทำงาน ตรวจสอบงาน และจ่ายเงินให้กับฟรีแลนซ์ ทั้งหมดจากแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยเพียงหนึ่งเดียว 🔐🥇
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Upwork
- ตรวจสอบโปรไฟล์ฟรีแลนซ์ ดูโปรเจกต์ที่พวกเขาทำเสร็จแล้ว อ่านรีวิวจากลูกค้าเก่าของพวกเขา และจัดเรียงนักเขียนตามคะแนน
- แพลตฟอร์มการชำระเงินที่ปลอดภัยช่วยให้คุณและฟรีแลนซ์ได้รับการคุ้มครอง; คุณสามารถเพิ่มทิปสำหรับงานที่ทำดี, แบ่งโครงการเป็นเป้าหมายย่อย, หรือชำระเงินตามชั่วโมง
- สร้างประกาศรับสมัครงานสำหรับนักเขียนที่มีระดับทักษะ สถานที่ตั้ง เขตเวลา และคุณสมบัติอื่นๆ ที่กำหนด
- สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับนักเขียน, บรรณาธิการ, และนักเขียนอิสระอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Upwork
- ผู้ใช้รายงานว่าคุณภาพของเนื้อหาและการสื่อสารมีความแตกต่างกันระหว่างฟรีแลนซ์
- ระบบการให้คะแนนอาจส่งผลให้บัญชีลูกค้าของคุณได้รับคะแนนดาวต่ำ ซึ่งอาจทำให้ผู้มีความสามารถระดับสูงไม่ยอมรับงาน
Upwork การกำหนดราคา
- พื้นฐาน: $49.99+/เดือน บวกกับค่าเนื้อหา
- องค์กรธุรกิจ: 849 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ไม่รวมค่าเนื้อหา
คะแนนและรีวิวบน Upwork
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,800 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
10. Stellar (เดิมชื่อ Crowd Content)
Stellar เป็นบริการเขียนเนื้อหาสำหรับองค์กรที่มีเครือข่ายนักเขียนอิสระมากกว่า 6,000 คน ใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อเชื่อมต่อกับนักเขียนที่มีระดับทักษะและเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่คุณต้องการ เพื่อช่วยขยายธุรกิจของคุณด้วยเนื้อหาที่ตรงเป้าหมาย 🎯
คุณสมบัติเด่นที่ยอดเยี่ยม
- โครงการที่ต้องการเวลาดำเนินการอย่างรวดเร็วมักเสร็จสิ้นภายใน 24-48 ชั่วโมง
- การกำหนดราคาที่ยืดหยุ่นช่วยให้คุณสามารถปรับอัตราต่อคำให้สอดคล้องกับงบประมาณของโครงการของคุณ
- แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายช่วยให้การสั่งซื้อ การชำระเงินให้กับฟรีแลนซ์ และการตรวจสอบเนื้อหาเป็นเรื่องง่าย
- หลากหลายประเภทของเนื้อหา ตั้งแต่หน้า landing page และบทความบล็อก ไปจนถึงโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ และอีเมลการตลาด
ข้อจำกัดที่โดดเด่น
- รีวิวระบุว่ามีความยากลำบากในการค้นหาฟรีแลนซ์ที่สามารถผลิตผลงานคุณภาพสูงได้อย่างสม่ำเสมอ
- ผู้ใช้กล่าวว่า ระบบการให้คะแนนภายในสำหรับนักเขียนและเนื้อหาที่เขียนอาจสร้างความสับสนได้
ราคาที่โดดเด่น
- ตลาด: $0. 035+/คำ
- บริการจัดการ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวที่ยอดเยี่ยม
- G2: 3. 9/5 (รีวิว 10+ รายการ)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
11. เพื่อนคู่ใจด้านเนื้อหาของฉัน
My Content Palมอบเนื้อหาที่ปราศจากความเครียดและผ่านการวิจัยมาอย่างดีให้กับคุณ พวกเขามีนโยบายไม่ใช้ AI อย่างเคร่งครัด รับประกันเนื้อหาที่สร้างสรรค์โดยมนุษย์ 100% และปรับแต่ง SEO อย่างเหมาะสม ซึ่งจะสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
My Content Pal เป็นหนึ่งในเอเจนซี่เพียงไม่กี่แห่งที่อนุญาตให้คุณทำงานร่วมกับนักเขียนโดยตรง พวกเขาจัดหานักเขียนเฉพาะทางให้กับแบรนด์ของคุณ ซึ่งจะดูแลแคมเปญของคุณและทำงานร่วมกับทีมของคุณโดยตรง
คุณสมบัติเด่นของ My Content Pal
- นโยบายห้ามใช้ AI อย่างเคร่งครัด: เนื้อหาทุกชิ้นถูกสร้างสรรค์โดยนักเขียนมืออาชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับแบรนด์และมีความน่าเชื่อถือ
- ผู้จัดการความสำเร็จ SEO: คุณจะได้รับประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกด้าน SEO จากผู้จัดการความสำเร็จ SEO ที่ทุ่มเทโดยเฉพาะ
- สร้างความสัมพันธ์กับนักเขียนของคุณ: คุณสามารถติดต่อโดยตรงกับนักเขียนประจำของคุณได้
- โปรแกรมสะสมคะแนน: ลูกค้าประจำจะได้รับเครดิตเพื่อใช้กับบริการแก้ไขหรือบริการออกแบบกราฟิก
- คุณภาพเยี่ยมในราคาที่จับต้องได้: คุณสามารถรับเนื้อหาพรีเมียมในราคาเพียง $0.08 ต่อคำ
- แผนที่สามารถปรับแต่งได้: ซื้อคำตามความต้องการของคุณ ตั้งแต่เพียง 10,000 คำ ถึง 200,000 คำ
ข้อจำกัดของ My Content Pal
- คุณไม่สามารถเลือกนักเขียนของคุณได้ แต่พวกเขาจะยินดีเปลี่ยนนักเขียนให้หากไม่เหมาะสม
- ผู้ตรวจสอบรายงานว่าอาจใช้เวลาสักครู่ในการเริ่มต้น. My Content Pal มีกระบวนการเริ่มต้นที่ยาวนานแต่ละเอียด.
- ระยะเวลาการส่งมอบเนื้อหาภายใน 72 ชั่วโมง สำหรับลูกค้าผู้เขียนประจำ
ราคาของ My Content Pal
- My Content Pal เสนอราคาเริ่มต้นที่ $0.08 ต่อคำโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง แพ็คเกจของพวกเขาสามารถปรับขนาดได้เพื่อตอบสนองความต้องการเนื้อหาเฉพาะของคุณ พวกเขาเสนอการคืนเงินเต็มจำนวนหากคุณไม่พอใจกับเนื้อหา
คะแนนและรีวิวของฉันใน My Content Pal
- Trustpilot: 4. 8/5 จาก 54 รีวิว
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
เครื่องมือเขียนเนื้อหาอื่น ๆ
ยังไม่พร้อมที่จะจ้างนักเขียนคำโฆษณาหรือผูกมัดกับแพลตฟอร์มการเขียนเนื้อหาใช่ไหม? ต้องการมอบเครื่องมือที่จำเป็นให้กับนักเขียนภายในองค์กรของคุณเพื่อความสำเร็จใช่ไหม? เราพร้อมดูแลคุณด้วยทุกอย่างตั้งแต่เทมเพลตการเขียนเนื้อหาไปจนถึงการสร้างเนื้อหาด้วย AI ชั้นนำของอุตสาหกรรม
คลิกอัพ
ClickUpคือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการชั้นนำในตลาดแม้ว่าแพลตฟอร์มนี้จะไม่ได้ให้บริการเขียนเนื้อหา แต่ก็มีเครื่องมือหลายอย่างที่สามารถช่วยในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ คำอธิบายผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ อีกมากมาย
ต้องการสร้างเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมในเวลาอันรวดเร็วใช่ไหม?ClickUp AIสามารถสร้างอีเมล เนื้อหาบล็อก ข้อความสำหรับการตลาดดิจิทัล สรุปโครงการ วาระการประชุม และรายงานสถานะได้ด้วยการป้อนคำสั่งง่ายๆ นอกจากนี้ยังสามารถสรุปบันทึกการประชุมและสร้างรายการงานที่ต้องดำเนินการ ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับทีมของคุณ 🤩
พร้อมที่จะเชื่อมต่อเนื้อหาของคุณกับกระบวนการทำงานของคุณหรือไม่? ใช้ ClickUp AI เพื่อสร้างเนื้อหาคุณภาพในClickUp Docsเพื่อช่วยให้การร่วมมือเป็นไปอย่างราบรื่น
ต้องการปรับโฉมกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาของคุณหรือไม่?ใช้เทมเพลตการจัดการเนื้อหาของ ClickUpเพื่อปรับแต่งแผนโครงการของคุณ ✅
ClickUp สามารถทำได้ทุกอย่าง จริงๆ นะ ลองดูสิ่งที่คุณจะได้รับ:
- เทมเพลตการเขียนเนื้อหาและเทมเพลตแผนการสื่อสารสำหรับทุกวัตถุประสงค์
- เครื่องมือเขียนด้วย AI หลายร้อยรายการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการบริหารโครงการ
- เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาเพื่อให้โครงการของคุณเป็นไปตามแผน
- เครื่องมือและคุณสมบัติที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการร่วมมือในที่ทำงาน
ClickUp Teams Marketingช่วยให้การระดมความคิด วางแผน และดำเนินการแคมเปญการตลาดเนื้อหาบนทุกแพลตฟอร์มเป็นเรื่องง่าย ใช้ร่วมกับ ClickUp AI เพื่อสร้างไอเดียแคมเปญ สรุปเนื้อหา กรณีศึกษา และอื่นๆ อีกมากมายโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ซอฟต์แวร์ปฏิทินเนื้อหาเพื่อรักษาแผนการตลาดและ SEO ของคุณให้ตรงจุด
- เครื่องมือ AIหลายร้อยตัวเพื่อช่วยคุณสร้างเนื้อหาคุณภาพสูง
- ห้องสมุดที่มีเทมเพลตสำเร็จรูปมากกว่า 1,000 แบบ เพื่อเร่งรัดทุกโครงการให้รวดเร็ว
- ซอฟต์แวร์การตลาดเนื้อหาเพื่อเพิ่มอันดับในเครื่องมือค้นหาและเพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เครื่องมือของ ClickUp (สามารถแก้ไขได้ด้วยวิดีโอสอนฟรีและคำถามที่พบบ่อย)
- ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
ClickUp ราคา
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,200+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
คำที่ชนะ
รายการที่คัดสรรมาอย่างดีของบริการเขียนเนื้อหาที่ดีที่สุด 11 แห่งนี้ สะท้อนถึงมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกภาคส่วน ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาบริการเขียนเนื้อหา SEO สำหรับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของคุณ หรือต้องการฟรีแลนซ์เพื่อสร้างโพสต์บนโซเชียลมีเดียหรือเอกสารขาว คุณต้องการมืออาชีพที่ผ่านการตรวจสอบแล้วซึ่งสามารถส่งมอบเนื้อหาที่มีคุณภาพสูง ต้นฉบับ และน่าสนใจ
สำรวจว่าเครื่องมือเขียนเนื้อหาอื่น ๆ สามารถทำอะไรให้คุณได้บ้าง เริ่มต้นฟรีวันนี้และสมัครใช้ ClickUp! 🌞