11 บริการเขียนเนื้อหาที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

Manasi Nair
Manasi Nair
12 ธันวาคม 2567

เนื้อหาคือราชา ตั้งแต่แคมเปญการตลาดทางอีเมลไปจนถึงหน้าแลนดิ้งเพจ บริการเขียนเนื้อหาสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากต่อผลกำไรของคุณ

นักเขียนมืออาชีพมีทักษะและความเชี่ยวชาญในการร่างเนื้อหาที่สามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ ดึงดูดการเข้าชมแบบออร์แกนิก และสร้างผลลัพธ์ได้จริง ✅ ✍️

เคล็ดลับคือการหาบริการเขียนเนื้อหาที่คุณสามารถไว้วางใจได้ นั่นคือจุดที่เราเข้ามาช่วย!

เราได้รวบรวม 11 บริการเขียนเนื้อหาที่ดีที่สุด (เน้น SEO) เพื่อให้คุณสามารถดำเนินแผนเนื้อหาที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณควรมองหาอะไรในบริการเขียนเนื้อหา?

ด้วยบริษัทเขียนเนื้อหาที่มีให้เลือกมากมาย คุณจะเลือกบริษัทที่เหมาะสมได้อย่างไร? นี่คือสิ่งที่เราแนะนำให้คุณมองหาในบริการเขียนเนื้อหาคุณภาพสูง:

  • ความเชี่ยวชาญด้าน SEO: การปรับแต่งเว็บไซต์ให้ติดอันดับในเครื่องมือค้นหา (SEO) เป็นทักษะที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งช่วยให้เนื้อหาบนเว็บไซต์ของคุณปรากฏต่อผู้ค้นหา ดังนั้นควรมองหาบริการที่มีนักเขียนผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีความชำนาญเฉพาะทางในด้าน SEO 📈
  • เนื้อหาที่ไม่ซ้ำใคร: เลือกเนื้อหาที่ปรับแต่งเฉพาะซึ่งสื่อถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะของคุณและดึงดูดความสนใจของพวกเขา
  • การตรวจสอบอย่างเข้มงวด: มองหาบริการเขียนเนื้อหาที่มีการตรวจสอบนักเขียนอิสระอย่างละเอียดเพื่อหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงานและเพื่อให้มั่นใจว่าคุณกำลังทำงานกับมืออาชีพที่เชื่อถือได้
  • เวลาการส่งมอบที่รวดเร็ว: ค้นหาบริการเขียนเนื้อหาที่สามารถผลิตงานได้ตามเวลาที่คุณต้องการเพื่อให้แผนโครงการของคุณดำเนินไปตามกำหนดการ
  • การแก้ไขฟรี: คุณสมควรได้รับเนื้อหาที่คุณพอใจ ดังนั้นมองหาบริการที่รวมการแก้ไขไว้ในราคาของเนื้อหา

11 บริการเขียนเนื้อหาที่ดีที่สุดเพื่อยกระดับงานเขียนของคุณ

ไม่ว่าคุณต้องการโพสต์โซเชียลมีเดีย, เขียนบล็อก, หรือเอกสารขาว, เราได้เน้นบริการเขียนเนื้อหาที่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้. มาดูกัน 11แอปและเว็บไซต์สำหรับการสร้างเนื้อหาที่คุณสามารถไว้วางใจได้. 🙌

1. สตูดิโอการเขียน

บริการเขียนเนื้อหา: หน้าวิธีการทำงานในสตูดิโอการเขียน
ผ่านทางสตูดิโอการเขียน

Writing Studio เป็นบริการเขียนเนื้อหาอย่างมืออาชีพที่สามารถช่วยคุณสร้างอีบุ๊ก, คำอธิบายสินค้าสำหรับอีคอมเมิร์ซ, บทความบล็อกที่ปรับให้เหมาะกับ SEO, เอกสารขาว, ข่าวประชาสัมพันธ์, และอื่น ๆ อีกมากมาย 📃

คุณจะได้รับบริการเขียนเนื้อหาที่จัดการอย่างครบวงจร รวมถึงการวิจัยคำหลัก SEO การตรวจทาน การตรวจสอบข้อเท็จจริง การจัดรูปแบบ CMS และอื่นๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติเด่นของ Writing Studio

  • การตรวจสอบคุณภาพเนื้อหาอย่างเข้มงวดเพื่อให้คุณได้รับเนื้อหาออนไลน์ที่ดีที่สุด
  • หลายประเภทของเนื้อหา ตั้งแต่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไปจนถึงจดหมายข่าว
  • การสื่อสารที่ชัดเจนเพื่อกำหนดความต้องการของคุณก่อนที่นักเขียนจะเริ่มโครงการ
  • บริการระดับมืออาชีพ เช่น การปรับแต่ง SEO การจัดรูปแบบ CMS และการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมอยู่ในทุกโครงการ

ข้อจำกัดของสตูดิโอการเขียน

  • ความคิดเห็นจากลูกค้าจำกัดบนแพลตฟอร์มรีวิวที่ได้รับความนิยม
  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าแบบสำรวจการเปิดตัวโครงการนั้นยาวและใช้เวลามากเกินไป

สตูดิโอการเขียน ราคา

  • 1-10,000 คำ: $0. 20/คำ
  • 10,000-100,000 คำ: $0. 16/คำ
  • 100,000 คำขึ้นไป: $0. 15/คำ

การให้คะแนนและรีวิวสตูดิโอเขียน

  • G2: 5/5 (รีวิว 5+ รายการ)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

2. Compose.ly

บริการเขียนเนื้อหา: รายการโครงการใน Compose.ly
ผ่านทางCompose.ly

Compose.ly เป็นบริการเขียนเนื้อหาและบทความที่เชี่ยวชาญด้าน SEO และบริการเขียนบล็อกโดยเฉพาะ ทีมงานของบริษัทประกอบด้วยผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเนื้อหาที่สามารถดำเนินโครงการเนื้อหาที่สอดคล้องกันและผลิตบทความบล็อกที่ติดอันดับสูงสำหรับคำค้นหาที่มีการแข่งขันสูง ⬆️

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Compose.ly

  • แผน SEO ที่ครอบคลุมสามารถกำหนดเป้าหมายคำหลักสั้นและยาวเพื่อเพิ่มปริมาณการเข้าชมที่จับต้องได้
  • ตัวอย่างเนื้อหาที่เขียนฟรี ก่อนที่คุณจะตัดสินใจสมัครแผนชำระเงิน
  • ทีมบริหารบัญชีรับประกันการเข้าถึงนักเขียนที่ผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดและมีประสบการณ์ในหลากหลายอุตสาหกรรมเฉพาะทางได้ทันที
  • ไม่มีสัญญาผูกมัดระยะยาว แค่เขียนเนื้อหาเว็บไซต์ที่เหมาะกับงบประมาณของคุณ 💰

ข้อจำกัดของ Compose.ly

  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า คุณไม่สามารถขอให้ผู้เขียนเนื้อหาเว็บที่คุณชื่นชอบมาดูแลแผนเนื้อหาทั้งหมดของคุณได้
  • ผู้ตรวจสอบรายงานว่าอาจต้องใช้เวลาสักระยะในการปรับให้เสียงของแบรนด์ในบทความบล็อกของคุณตรงตามที่คุณต้องการ

Compose.ly ราคา

  • บริการเขียนเนื้อหา: $700+/เดือน

การจัดอันดับและรีวิวของ Compose.ly

  • G2: 5/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

3. นักเขียนเนื้อหา

บริการเขียนเนื้อหา: การให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความบล็อกที่ร่างไว้ใน ContentWriters
ผ่านทางContentWriters

ContentWriters เป็นแพลตฟอร์มเขียนเนื้อหาเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อคุณกับนักเขียนผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเนรมิตกลยุทธ์การเติบโตของคุณให้เป็นจริง 🌱

เชื่อมต่อกับฟรีแลนซ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านเนื้อหาของคุณได้ตรงเวลา เขียนถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณ และแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในเนื้อหาของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ ContentWriters

  • บริการ SEO ช่วยให้คุณสามารถกำหนดเป้าหมายคำหลักและคำค้นหาที่จะเพิ่มการมองเห็นและช่วยให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับสูงขึ้นในหน้าผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา
  • รับประกันความพึงพอใจในเนื้อหา 100% พร้อมการแก้ไขในทุกชิ้นงาน
  • แพลตฟอร์มที่ปลอดภัยซึ่งช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญที่คัดสรรมาอย่างดี
  • การจัดการบัญชีและปฏิทินเนื้อหาที่กำหนดเองช่วยให้การดำเนินกลยุทธ์ SEO ของคุณง่ายขึ้น

ข้อจำกัดของ ContentWriters

  • ฟีเจอร์การจัดการเนื้อหาขั้นสูงไม่สามารถใช้ได้บนแผนบริการตนเอง ผู้ใช้ที่สนใจต้องอัปเกรดเป็นแผนบริการจัดการ
  • ผู้ใช้กล่าวถึงความต้องการสัญญา 12 เดือนสำหรับแผนบริการจัดการ โดยไม่มีสัญญาที่สั้นกว่านี้ให้เลือก

นักเขียนเนื้อหา ราคา

  • บริการตนเอง: $99+/ชิ้น
  • บริการจัดการ: ติดต่อเพื่อขอราคา

ContentWriters คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

4. WordAgents

บริการเขียนเนื้อหา: หน้าสั่งซื้อใน WordAgents
ผ่านทางWordAgents

WordAgents เป็นเอเจนซี่เขียนเนื้อหาที่ดำเนินการโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO ซึ่งเชี่ยวชาญในการปรับปรุงอันดับการค้นหา

เชื่อมต่อกับนักเขียนที่สามารถเปลี่ยนบรีฟให้กลายเป็นเนื้อหาที่เป็นมิตรกับ SEO ได้ พวกเขาจะช่วยคุณปรับปรุงการรับรู้แบรนด์และการสร้างโอกาสทางการขาย โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการยัดคำค้นหาหรือการลอกผลงาน

คุณสมบัติเด่นของ WordAgents

  • เชื่อมต่อกับนักเขียน SEO, บรรณาธิการ, และนักกลยุทธ์ที่สามารถช่วยคุณเพิ่มอันดับและสร้างความน่าเชื่อถือในอุตสาหกรรมใด ๆ
  • พึ่งพาเครื่องมือเขียนบทความด้วย AI และ SEO เพื่อสร้างหน้าเว็บและบทความบล็อกที่ช่วยเพิ่มยอดการแปลง
  • ดูตัวอย่างงานเขียนก่อนชำระเงินเพื่อให้แน่ใจว่าคุณทราบถึงสิ่งที่คุณกำลังจะสมัคร

ข้อจำกัดของ WordAgents

  • แผน SEO Lite ไม่ให้บริการเนื้อหาที่เขียนโดยมนุษย์ ผู้ใช้จะได้รับสิทธิ์เข้าถึงเนื้อหาที่สร้างโดย AI ซึ่งได้รับการแก้ไขโดยมนุษย์แล้ว
  • บริการการตลาดแบบครบวงจรจำกัดเฉพาะแผน SEO Supreme เท่านั้น

WordAgents ราคา

  • SEO Lite: $290/เดือน
  • SEO Supreme: $890/เดือน

คะแนนและรีวิวของ WordAgents

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

5. Verblio

บริการเขียนเนื้อหา: คิวเนื้อหาใน Verblio
ผ่านทางVerblio

Verblio เป็นบริการเขียนเนื้อหา SEO ที่มีค่าบริการต่อคำต่ำและเนื้อหาที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง รับสิทธิ์เข้าถึงเครือข่ายนักเขียนเนื้อหา SEO ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วมากกว่า 3,000 คน ซึ่งสามารถสร้างเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพและรับประกันความพึงพอใจสำหรับธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม

คุณสมบัติเด่นของ Verblio

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน
  • บริการเขียนเนื้อหาที่เชี่ยวชาญสำหรับสตาร์ทอัพ, เอเจนซี่การตลาด, แบรนด์อีคอมเมิร์ซ, ผู้ให้บริการ, และบริษัทการพิมพ์ดิจิทัล
  • บริการเขียนเนื้อหาประกอบด้วยการเขียนหน้าแรก, บทความบล็อก, โพสต์บนโซเชียลมีเดีย, อีเมลการตลาด, เอกสารขาว, ข่าวประชาสัมพันธ์, และอื่น ๆ
  • เครือข่ายของนักเขียนและบรรณาธิการที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก

ข้อจำกัดของ Verblio

  • เนื้อหาส่วนใหญ่ไม่ได้เขียนโดยมนุษย์ ลูกค้าได้รับเนื้อหาที่สร้างโดย AI แต่มีการแก้ไขโดยมนุษย์
  • บทวิจารณ์ระบุว่านักเขียนที่ได้รับความนิยมมักปฏิเสธบทความ ซึ่งอาจทำให้กลยุทธ์ด้านเนื้อหาล่าช้าออกไปจนกว่าจะหานักเขียนที่เหมาะสมได้

Verblio ราคา

  • บริการตนเอง: $49. 50/เดือน บวก $0. 06/คำ
  • องค์กรธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวจาก Verblio

  • G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

6. คอนเทนต์กรูว์

หน้าแรกของ ContentGrow
ผ่านทางContentGrow

ContentGrow เป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อจับคู่ผู้มีความสามารถในการเขียนอิสระกับลูกค้าโดยใช้แอปเวิร์กโฟลว์ที่เรียบง่าย ผู้เขียนแต่ละคนจะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สร้างทีมผู้เขียนอิสระที่คุณชื่นชอบซึ่งสามารถรับคำสั่งซื้อเนื้อหาได้ตามลำดับก่อนหลัง ✨

คุณสมบัติเด่นของ ContentGrow

  • เข้าถึงรายชื่อนักเขียนที่เหมาะสมกับโครงการของคุณ เพื่อช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับผู้มีความสามารถที่คุณต้องการได้ง่ายขึ้น
  • ขอรับข้อเสนอเนื้อหาบทความจากนักเขียนหลากหลายแนว และชำระเงินเฉพาะเมื่อได้รับไอเดียเรื่องราวที่คุณพึงพอใจเท่านั้น
  • คุยกับทีม ContentGrow ได้หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการสร้างบรีฟ, ขอเสนอไอเดีย, หรือติดต่อฟรีแลนซ์
  • รับการตอบกลับอย่างรวดเร็วและงานที่รับประกันความพึงพอใจ

ข้อจำกัดของ ContentGrow

  • ไม่มีแผนราคาแบบเหมาจ่าย; นักเขียนอาจให้ความสำคัญกับลูกค้าที่ยินดีจ่ายราคาต่อคำที่สูงกว่า
  • กระบวนการจ้างงานอาศัยการเสนอผลงานจากนักเขียนก่อนที่จะมีการเขียนบทความ ซึ่งอาจส่งผลให้บริการเขียนเนื้อหาล่าช้า

ContentGrow ราคา

ContentGrow ไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับราคา. อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ระบุว่าลูกค้าสามารถตั้งอัตราค่าบริการต่อคำที่ต้องการได้ และนักเขียนต้องยอมรับก่อนรับงาน.

คะแนนและรีวิวจาก ContentGrow

  • G2: 5/5 (2+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

7. นักเขียนด่วน

ขั้นตอนในการสั่งซื้อเนื้อหาที่กำหนดเองใน Express Writers
ผ่านทางExpress Writers

Express Writers เป็นบริการเขียนเนื้อหา SEO ที่ให้บริการเนื้อหาคุณภาพสูงและการเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ ให้ผู้เขียนของเราทำงานหนักและสร้างสรรค์เนื้อหาให้คุณ ไม่ว่าคุณต้องการอินโฟกราฟิก อีบุ๊ก บทความบล็อก หรือทั้งหมดนี้ 🏋️

คุณสมบัติเด่นของ Express Writers

  • Content Shop ให้คุณเลือกดูประเภทของเนื้อหาและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของบริการก่อนตัดสินใจเลือกนักเขียน
  • จ่ายตามจำนวนคำเพื่อให้แน่ใจว่าปฏิทินเนื้อหาของคุณอยู่ในงบประมาณของคุณ
  • นักเขียนทำการวิจัยอย่างละเอียดและตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับทุกเนื้อหาเพื่อให้คุณได้รับเนื้อหาคุณภาพสูง
  • การแก้ไขและการตรวจทานรวมอยู่ในราคาต่อคำแล้ว เพื่อให้คุณได้รับเนื้อหาที่พร้อมสำหรับการเผยแพร่ทุกครั้ง

ข้อจำกัดของนักเขียนด่วน

  • ผู้ใช้รายงานว่าเนื้อหาบางครั้งประสบกับความล่าช้าที่ไม่คาดคิด ทำให้ยากที่จะรักษาตารางเวลา
  • ผู้ใช้บางรายระบุว่าพวกเขามีปัญหาในการรักษาคุณภาพที่สม่ำเสมอระหว่างนักเขียน แม้ว่าจะขอผู้ให้บริการระดับผู้เชี่ยวชาญก็ตาม

Express Writers ราคา

  • บริการตนเอง: ราคาต่อคำที่ยืดหยุ่น
  • องค์กรธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของนักเขียน Express

  • G2: 4. 5/5 (รีวิว 10+ รายการ)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

8. เขียนบท

การให้ข้อเสนอแนะใน Scripted
ผ่านสคริปต์

Scripted เป็นบริการเขียนเนื้อหาที่ผสานการเขียนข้อความด้วย AI เข้ากับความเชี่ยวชาญของมนุษย์ เพื่อให้คุณได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลก ใช้ประโยชน์จากตัวเลือกราคาที่ยืดหยุ่นเพื่อเหมาะกับทุกงบประมาณ สั่งงานได้อย่างง่ายดาย และสื่อสารกับนักเขียนแบบเรียลไทม์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่เขียนขึ้น

  • เข้าถึงเครื่องมือเขียนด้วย AIได้ฟรี เพื่อให้คุณสามารถร่างเนื้อหาสำหรับทีมภายในของคุณเพื่อแก้ไขและปรับปรุง
  • เข้าถึงนักเขียนอิสระหลายพันคนที่เชี่ยวชาญในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อให้คุณได้รับความเชี่ยวชาญที่คุณต้องการ
  • สมาชิกที่มีแผนชำระเงินสามารถทำงานร่วมกับทีม Scripted เพื่อสร้างกลยุทธ์เนื้อหาที่ประสบความสำเร็จ (ไม่พร้อมให้บริการสำหรับผู้ใช้แผนฟรี)
  • เชื่อมต่อกับนักเขียนผ่านทีม Scripted เพื่อให้คุณได้รับการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง

ข้อจำกัดที่กำหนดไว้

  • แผนฟรีให้บริการเฉพาะการเข้าถึงเนื้อหาที่สร้างโดย AI เท่านั้น; แผนส่วนใหญ่เน้นเนื้อหาที่สร้างโดย AI พร้อมการแก้ไขโดยมนุษย์
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าการหาผู้เขียนที่เหมาะสมกับความต้องการของพวกเขานั้นใช้เวลามาก

การกำหนดราคาตามสคริปต์

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • ข้อดี: $199/เดือน
  • ทีม: $499/เดือน
  • องค์กรธุรกิจ + เอเจนซี่: ติดต่อเพื่อขอราคา

บทวิจารณ์และเรตติ้งที่ถูกเขียนขึ้น

  • G2: 3. 1/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

9. Upwork

เครื่องมือค้นหาใน Upwork
ผ่านทางUpwork

Upwork เป็นตลาดฟรีแลนซ์ที่มีผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงเครือข่ายขนาดใหญ่ของผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนเนื้อหา

ค้นหาผู้มีความสามารถ จัดการสัญญา ปรับปรุงการทำงานร่วมกันในที่ทำงาน ตรวจสอบงาน และจ่ายเงินให้กับฟรีแลนซ์ ทั้งหมดจากแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยเพียงหนึ่งเดียว 🔐🥇

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Upwork

  • ตรวจสอบโปรไฟล์ฟรีแลนซ์ ดูโปรเจกต์ที่พวกเขาทำเสร็จแล้ว อ่านรีวิวจากลูกค้าเก่าของพวกเขา และจัดเรียงนักเขียนตามคะแนน
  • แพลตฟอร์มการชำระเงินที่ปลอดภัยช่วยให้คุณและฟรีแลนซ์ได้รับการคุ้มครอง; คุณสามารถเพิ่มทิปสำหรับงานที่ทำดี, แบ่งโครงการเป็นเป้าหมายย่อย, หรือชำระเงินตามชั่วโมง
  • สร้างประกาศรับสมัครงานสำหรับนักเขียนที่มีระดับทักษะ สถานที่ตั้ง เขตเวลา และคุณสมบัติอื่นๆ ที่กำหนด
  • สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับนักเขียน, บรรณาธิการ, และนักเขียนอิสระอื่น ๆ

ข้อจำกัดของ Upwork

  • ผู้ใช้รายงานว่าคุณภาพของเนื้อหาและการสื่อสารมีความแตกต่างกันระหว่างฟรีแลนซ์
  • ระบบการให้คะแนนอาจส่งผลให้บัญชีลูกค้าของคุณได้รับคะแนนดาวต่ำ ซึ่งอาจทำให้ผู้มีความสามารถระดับสูงไม่ยอมรับงาน

Upwork การกำหนดราคา

  • พื้นฐาน: $49.99+/เดือน บวกกับค่าเนื้อหา
  • องค์กรธุรกิจ: 849 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ไม่รวมค่าเนื้อหา

คะแนนและรีวิวบน Upwork

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 1,800 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

10. Stellar (เดิมชื่อ Crowd Content)

แดชบอร์ดของ CrowdContent
ผ่านทางStellar

Stellar เป็นบริการเขียนเนื้อหาสำหรับองค์กรที่มีเครือข่ายนักเขียนอิสระมากกว่า 6,000 คน ใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อเชื่อมต่อกับนักเขียนที่มีระดับทักษะและเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่คุณต้องการ เพื่อช่วยขยายธุรกิจของคุณด้วยเนื้อหาที่ตรงเป้าหมาย 🎯

คุณสมบัติเด่นที่ยอดเยี่ยม

  • โครงการที่ต้องการเวลาดำเนินการอย่างรวดเร็วมักเสร็จสิ้นภายใน 24-48 ชั่วโมง
  • การกำหนดราคาที่ยืดหยุ่นช่วยให้คุณสามารถปรับอัตราต่อคำให้สอดคล้องกับงบประมาณของโครงการของคุณ
  • แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายช่วยให้การสั่งซื้อ การชำระเงินให้กับฟรีแลนซ์ และการตรวจสอบเนื้อหาเป็นเรื่องง่าย
  • หลากหลายประเภทของเนื้อหา ตั้งแต่หน้า landing page และบทความบล็อก ไปจนถึงโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ และอีเมลการตลาด

ข้อจำกัดที่โดดเด่น

  • รีวิวระบุว่ามีความยากลำบากในการค้นหาฟรีแลนซ์ที่สามารถผลิตผลงานคุณภาพสูงได้อย่างสม่ำเสมอ
  • ผู้ใช้กล่าวว่า ระบบการให้คะแนนภายในสำหรับนักเขียนและเนื้อหาที่เขียนอาจสร้างความสับสนได้

ราคาที่โดดเด่น

  • ตลาด: $0. 035+/คำ
  • บริการจัดการ: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวที่ยอดเยี่ยม

  • G2: 3. 9/5 (รีวิว 10+ รายการ)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

11. เพื่อนคู่ใจด้านเนื้อหาของฉัน

My Content Palมอบเนื้อหาที่ปราศจากความเครียดและผ่านการวิจัยมาอย่างดีให้กับคุณ พวกเขามีนโยบายไม่ใช้ AI อย่างเคร่งครัด รับประกันเนื้อหาที่สร้างสรรค์โดยมนุษย์ 100% และปรับแต่ง SEO อย่างเหมาะสม ซึ่งจะสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

My Content Pal เป็นหนึ่งในเอเจนซี่เพียงไม่กี่แห่งที่อนุญาตให้คุณทำงานร่วมกับนักเขียนโดยตรง พวกเขาจัดหานักเขียนเฉพาะทางให้กับแบรนด์ของคุณ ซึ่งจะดูแลแคมเปญของคุณและทำงานร่วมกับทีมของคุณโดยตรง

คุณสมบัติเด่นของ My Content Pal

  • นโยบายห้ามใช้ AI อย่างเคร่งครัด: เนื้อหาทุกชิ้นถูกสร้างสรรค์โดยนักเขียนมืออาชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับแบรนด์และมีความน่าเชื่อถือ
  • ผู้จัดการความสำเร็จ SEO: คุณจะได้รับประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกด้าน SEO จากผู้จัดการความสำเร็จ SEO ที่ทุ่มเทโดยเฉพาะ
  • สร้างความสัมพันธ์กับนักเขียนของคุณ: คุณสามารถติดต่อโดยตรงกับนักเขียนประจำของคุณได้
  • โปรแกรมสะสมคะแนน: ลูกค้าประจำจะได้รับเครดิตเพื่อใช้กับบริการแก้ไขหรือบริการออกแบบกราฟิก
  • คุณภาพเยี่ยมในราคาที่จับต้องได้: คุณสามารถรับเนื้อหาพรีเมียมในราคาเพียง $0.08 ต่อคำ
  • แผนที่สามารถปรับแต่งได้: ซื้อคำตามความต้องการของคุณ ตั้งแต่เพียง 10,000 คำ ถึง 200,000 คำ

ข้อจำกัดของ My Content Pal

  • คุณไม่สามารถเลือกนักเขียนของคุณได้ แต่พวกเขาจะยินดีเปลี่ยนนักเขียนให้หากไม่เหมาะสม
  • ผู้ตรวจสอบรายงานว่าอาจใช้เวลาสักครู่ในการเริ่มต้น. My Content Pal มีกระบวนการเริ่มต้นที่ยาวนานแต่ละเอียด.
  • ระยะเวลาการส่งมอบเนื้อหาภายใน 72 ชั่วโมง สำหรับลูกค้าผู้เขียนประจำ

ราคาของ My Content Pal

  • My Content Pal เสนอราคาเริ่มต้นที่ $0.08 ต่อคำโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง แพ็คเกจของพวกเขาสามารถปรับขนาดได้เพื่อตอบสนองความต้องการเนื้อหาเฉพาะของคุณ พวกเขาเสนอการคืนเงินเต็มจำนวนหากคุณไม่พอใจกับเนื้อหา

คะแนนและรีวิวของฉันใน My Content Pal

  • Trustpilot: 4. 8/5 จาก 54 รีวิว
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

เครื่องมือเขียนเนื้อหาอื่น ๆ

ยังไม่พร้อมที่จะจ้างนักเขียนคำโฆษณาหรือผูกมัดกับแพลตฟอร์มการเขียนเนื้อหาใช่ไหม? ต้องการมอบเครื่องมือที่จำเป็นให้กับนักเขียนภายในองค์กรของคุณเพื่อความสำเร็จใช่ไหม? เราพร้อมดูแลคุณด้วยทุกอย่างตั้งแต่เทมเพลตการเขียนเนื้อหาไปจนถึงการสร้างเนื้อหาด้วย AI ชั้นนำของอุตสาหกรรม

คลิกอัพ

การสร้างบทความบล็อกโดยใช้เครื่องมือ AI ของ ClickUp
ใช้ผู้ช่วยเขียนAI ใน ClickUp เพื่อสร้างบทความบล็อก, คิดค้นไอเดีย, เขียนอีเมล, และอื่น ๆ

ClickUpคือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการชั้นนำในตลาดแม้ว่าแพลตฟอร์มนี้จะไม่ได้ให้บริการเขียนเนื้อหา แต่ก็มีเครื่องมือหลายอย่างที่สามารถช่วยในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ คำอธิบายผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ อีกมากมาย

ต้องการสร้างเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมในเวลาอันรวดเร็วใช่ไหม?ClickUp AIสามารถสร้างอีเมล เนื้อหาบล็อก ข้อความสำหรับการตลาดดิจิทัล สรุปโครงการ วาระการประชุม และรายงานสถานะได้ด้วยการป้อนคำสั่งง่ายๆ นอกจากนี้ยังสามารถสรุปบันทึกการประชุมและสร้างรายการงานที่ต้องดำเนินการ ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับทีมของคุณ 🤩

พร้อมที่จะเชื่อมต่อเนื้อหาของคุณกับกระบวนการทำงานของคุณหรือไม่? ใช้ ClickUp AI เพื่อสร้างเนื้อหาคุณภาพในClickUp Docsเพื่อช่วยให้การร่วมมือเป็นไปอย่างราบรื่น

บริการเขียนเนื้อหา: คำสั่งตัดต่อและคุณสมบัติการแก้ไขใน ClickUp Docs
ใช้ Docs ของ ClickUp เพื่อสร้างและเชื่อมต่อเอกสารที่สวยงาม วิกิ และอื่นๆ อีกมากมายสำหรับการดำเนินการตามแนวคิดอย่างราบรื่นกับทีมของคุณ

ต้องการปรับโฉมกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาของคุณหรือไม่?ใช้เทมเพลตการจัดการเนื้อหาของ ClickUpเพื่อปรับแต่งแผนโครงการของคุณ ✅

ClickUp สามารถทำได้ทุกอย่าง จริงๆ นะ ลองดูสิ่งที่คุณจะได้รับ:

  • เทมเพลตการเขียนเนื้อหาและเทมเพลตแผนการสื่อสารสำหรับทุกวัตถุประสงค์
  • เครื่องมือเขียนด้วย AI หลายร้อยรายการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการบริหารโครงการ
  • เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาเพื่อให้โครงการของคุณเป็นไปตามแผน
  • เครื่องมือและคุณสมบัติที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการร่วมมือในที่ทำงาน

ClickUp Teams Marketingช่วยให้การระดมความคิด วางแผน และดำเนินการแคมเปญการตลาดเนื้อหาบนทุกแพลตฟอร์มเป็นเรื่องง่าย ใช้ร่วมกับ ClickUp AI เพื่อสร้างไอเดียแคมเปญ สรุปเนื้อหา กรณีศึกษา และอื่นๆ อีกมากมายโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ซอฟต์แวร์ปฏิทินเนื้อหาเพื่อรักษาแผนการตลาดและ SEO ของคุณให้ตรงจุด
  • เครื่องมือ AIหลายร้อยตัวเพื่อช่วยคุณสร้างเนื้อหาคุณภาพสูง
  • ห้องสมุดที่มีเทมเพลตสำเร็จรูปมากกว่า 1,000 แบบ เพื่อเร่งรัดทุกโครงการให้รวดเร็ว
  • ซอฟต์แวร์การตลาดเนื้อหาเพื่อเพิ่มอันดับในเครื่องมือค้นหาและเพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เครื่องมือของ ClickUp (สามารถแก้ไขได้ด้วยวิดีโอสอนฟรีและคำถามที่พบบ่อย)
  • ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น

ClickUp ราคา

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,200+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)

คำที่ชนะ

รายการที่คัดสรรมาอย่างดีของบริการเขียนเนื้อหาที่ดีที่สุด 11 แห่งนี้ สะท้อนถึงมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกภาคส่วน ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาบริการเขียนเนื้อหา SEO สำหรับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของคุณ หรือต้องการฟรีแลนซ์เพื่อสร้างโพสต์บนโซเชียลมีเดียหรือเอกสารขาว คุณต้องการมืออาชีพที่ผ่านการตรวจสอบแล้วซึ่งสามารถส่งมอบเนื้อหาที่มีคุณภาพสูง ต้นฉบับ และน่าสนใจ

สำรวจว่าเครื่องมือเขียนเนื้อหาอื่น ๆ สามารถทำอะไรให้คุณได้บ้าง เริ่มต้นฟรีวันนี้และสมัครใช้ ClickUp! 🌞