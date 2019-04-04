วิธีจัดการโครงการการตลาดเนื้อหาของคุณด้วย ClickUp

ที่ ClickUp เราใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเองจริง ๆ
หรืออย่างที่ใครบางคนเพิ่งบอกฉันว่า ดื่มแชมเปญของเราเอง (สาธุ!)
เมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ เราใช้ ClickUp สำหรับโครงการและงานด้านการตลาดของเรา และหากเราใช้เครื่องมือการตลาดเนื้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เราอาจสร้างมันขึ้นมาเองด้วย
ในฐานะผู้จัดการการตลาดเนื้อหาของ ClickUp ฉันใช้ ClickUpอย่างแน่นอนเพื่อจัดการเว็บไซต์, ปฏิทินการแก้ไข, แนวคิดบล็อก, หน้า landing, บทสคริปต์วิดีโอ และอื่น ๆ
การสำรวจและใช้เครื่องมือของเราเองไม่เพียงแต่ให้เราเกิดไอเดียในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ แต่ยังให้ฉันเกิดไอเดียเกี่ยวกับสิ่งที่ควรเขียนด้วย 🙂
ในโพสต์นี้ ฉันจะแสดงให้คุณเห็นอย่างละเอียดว่าเราใช้ ClickUp ในการจัดการตารางการเผยแพร่และพัฒนาหน้า landing page ของเราอย่างไร ด้วยคุณสมบัติใน ClickUp ที่คุณอาจไม่สามารถหาได้จากที่อื่น
หากคุณกำลังมองหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การตลาดเนื้อหาของคุณด้วยเครื่องมือจัดการโครงการที่ทรงพลัง โปรดอ่านต่อ
ขั้นตอนที่ 1: จัดระเบียบปฏิทินบรรณาธิการของคุณ
คุณสมบัติของ ClickUp ที่ใช้: งานบน ปฏิทินโครงการ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, แม่แบบงาน
แม่แบบงานเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยประหยัดเวลาและเตรียมความพร้อมให้เราประสบความสำเร็จก่อนเริ่มงานใด ๆ (ซึ่งยังช่วยป้องกันไม่ให้ฉันลืมรายละเอียดสำคัญอีกด้วย!) ในการสร้างงานใหม่ ฉันจะใช้แม่แบบที่กำหนดเองซึ่งฉันได้สร้างไว้จาก Workspace ของตัวเอง
แม่แบบงานประกอบด้วยข้อมูลที่สอดคล้องกัน เช่น:
- รูปแบบการตั้งชื่อ: ฉันระบุแต่ละโพสต์ด้วยคำว่า "Blog Post" เพื่อให้ลำดับมีความสม่ำเสมอและจุดประสงค์ชัดเจนในภารกิจและโครงการอื่นๆ ฉันเริ่มต้นด้วย "Blog Post" ตามด้วยหัวข้อของโพสต์ เช่น "Blog Post:ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ" หัวข้อของโพสต์จะเป็นชื่อของงานด้วย
- ลิงก์ร่าง: เราใช้ Google Docs และรวมลิงก์ไปยังร่างที่สามารถเข้าถึงได้โดยทีมทั้งหมดของเรา แต่มีช่องสำหรับร่างรวมอยู่ในเทมเพลตงาน
- ข้อมูลโพสต์: เรายังรวมคำแนะนำสำหรับการวิจัยหัวข้อ เช่น คำหลักที่เรากำลังพยายามมุ่งเป้า ความยากของคำหลัก และอื่นๆ
- บทสรุป/โครงร่างเชิงสร้างสรรค์: ในส่วนของคำอธิบายงาน ฉันจะรวมบทสรุปเชิงสร้างสรรค์ไว้ที่นี่ด้วย (แม้ว่าฉันจะไม่ค่อยสร้างบทสรุปหากเขียนโพสต์เองก็ตาม!) ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับมุมมองของหัวข้อ สิ่งที่ต้องกล่าวถึง และอาจรวมถึงโครงร่างคร่าวๆ ของเนื้อหาโพสต์ที่ควรจะเป็น
นี่คือลักษณะของงานเขียนบล็อก:
ขั้นตอนที่ 2: สร้างสถานะสำหรับแต่ละขั้นตอนของการผลิต
คุณสมบัติของ ClickUp: สถานะที่กำหนดเอง
เมื่อกำหนดงานเรียบร้อยแล้ว ฉันจะตั้งกำหนดส่งงานนี้ ซึ่งจะเป็นวันที่ฉันคาดหวังว่าฉบับร่างแรกจะเสร็จสมบูรณ์ โดยทั่วไปเรามุ่งหวังที่จะเผยแพร่โพสต์สองครั้งต่อสัปดาห์ แต่เนื่องจากเราเป็นห้องสมุดไม่ใช่สิ่งพิมพ์ ฉันจึงไม่ได้เคร่งครัดมากนักเกี่ยวกับเวลาที่โพสต์จะเผยแพร่
หากฉันมีกำหนดเวลาที่แน่นอนสำหรับการโพสต์ ฉันจะตั้งงานย่อยที่เป็นทางการมากขึ้นแทนที่จะใช้กระบวนการตรวจสอบรายการของเรา (จะอธิบายเพิ่มเติมในอีกสักครู่)
สำหรับแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ เราจะติดตามความคืบหน้าโดยกำหนดสถานะที่กำหนดเอง
นี่คือสถานะที่กำหนดเองที่เราใช้ใน ClickUp:
- เปิด: ฉันใช้สิ่งนี้สำหรับไอเดียที่เรากำลังวิจัยอยู่ หากฉันพบไอเดียดีๆ ฉันจะใส่ไว้ในงานพร้อมข้อมูลคำสำคัญที่เกี่ยวข้องและโฟกัส แม้ว่าฉันจะยังไม่ได้มอบหมายงานนั้นทันที ฉันยังสามารถติดแท็กงานนั้นกับเนื้อหาที่เหมาะสมได้อีกด้วย
- กำลังดำเนินการ: โพสต์บล็อกที่กำลังเขียนอยู่
- รีวิว: ถึงเวลาให้ผู้อื่นได้ตรวจสอบและมั่นใจว่าเนื้อหาตรงตามเป้าหมาย
- การแก้ไข: แตกต่างจากการตรวจสอบ! นี่คือรายละเอียดปลีกย่อยเกี่ยวกับไวยากรณ์และการจัดเรียงย่อหน้าใหม่
- การออกแบบ: กำลังสร้างภาพประกอบและ/หรือกำลังจัดรูปแบบโพสต์ใน WordPress บ่อยครั้งฉันจะเพิ่มผู้รับผิดชอบหรือลบผู้รับผิดชอบออกตามสถานะ
- พร้อม: ทุกชิ้นส่วนอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและพร้อมที่จะเผยแพร่แล้ว โดยปกติแล้วนี่เป็นสัญญาณว่าจำเป็นต้องเพิ่มเข้าไปในตารางเวลา
- การประชาสัมพันธ์: หลังจากที่โพสต์ถูกเผยแพร่แล้ว เราจะดำเนินการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการเผยแพร่
โบนัส:การจัดการแคมเปญการตลาด
ขั้นตอนที่ 3: มีกระบวนการที่สม่ำเสมอ
คุณสมบัติของ ClickUp: รายการตรวจสอบ
เราจะทำอย่างไรให้แน่ใจว่าเนื้อหาของเราผ่านกระบวนการเดียวกันทุกครั้ง? การมีสถานะเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ หากคุณไม่รู้ว่าต้องทำอะไรในแต่ละขั้นตอน ในฐานะผู้จัดการเนื้อหา ขั้นตอนนี้เป็นเรื่องธรรมชาติสำหรับฉัน ดังนั้นฉันจึงต้องดำเนินการอย่างตั้งใจเพื่อบันทึกแต่ละขั้นตอนไว้เพื่อให้สามารถส่งต่อให้กับผู้อื่นในทีมของเราได้เมื่อจำเป็น
การคิดอย่างมีวิจารณญาณเกี่ยวกับกระบวนการของคุณและปรับปรุงมันอย่างต่อเนื่องนั้นสำคัญสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานทางการตลาดของคุณ และอาจช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์เพิ่มขึ้นถึง 10 เท่า
แทนที่จะพยายามจำทุกขั้นตอนในกระบวนการทุกครั้ง เราใช้รายการตรวจสอบของ ClickUp เพื่อเตือนเราในแต่ละขั้นตอน รายการตรวจสอบจะแตกต่างจากงานย่อยเล็กน้อย
แต่ละคนจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานเฉพาะอย่างที่ต้องการให้เสร็จสิ้น ตัวอย่างเช่น เรามีรายการตรวจสอบสำหรับการโปรโมตที่เราใช้สำหรับแต่ละโพสต์
นี่คือส่วนหนึ่งของรายการตรวจสอบ:
เรายังใช้รายการตรวจสอบสำหรับแต่ละส่วนของกระบวนการตรวจสอบ และอีกหนึ่งรายการเพื่อเตือนความจำเกี่ยวกับวิธีการจัดรูปแบบโพสต์ให้เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำ SEO
ขั้นตอนที่ 4: ติดตามหัวข้อของคุณ
คุณสมบัติของ ClickUp:แท็กและตัวกรองที่บันทึกไว้
ความนิยมในวงการการตลาดเนื้อหาคือการสร้างเนื้อหาที่ยิ่งใหญ่ (มันต้องยิ่งใหญ่เสมอ!) ในหัวข้อที่เฉพาะเจาะจงเพื่อพยายามให้ติดอันดับสูงขึ้น จากนั้นเป้าหมายคือการรวบรวมโพสต์ขนาดใหญ่เหล่านั้นที่เชื่อมโยงกับหน้าสนับสนุน (เราได้ทำไปแล้วเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน)
ฉันกำลังทำงานเกี่ยวกับกลุ่มหัวข้อใหญ่ ๆ หลายกลุ่มเกี่ยวกับการจัดการโครงการ รวมถึงหัวข้ออื่น ๆ อีกหลายหัวข้อ ฉันได้ทดลองใช้วิธีการต่าง ๆ ในการติดตามหัวข้อเหล่านี้ ตั้งแต่การใช้สเปรดชีต ไปจนถึงการสร้างลิสต์ต่าง ๆ ใน ClickUp และการสร้างงานหนึ่งงานพร้อมงานย่อยหลายงานเพื่อติดตามบล็อกโพสต์ต่าง ๆ
ฉันมีปัญหาบางอย่างกับสิ่งนี้:
- การจัดตารางเวลาของโพสต์บล็อกทั้งหมดในปฏิทินเดียว
- การจดจำเพื่ออัปเดตงานด้วยงานย่อยใหม่
- ไม่มีรายละเอียดเพียงพอในสเปรดชีต
โบนัส:เครื่องมือเขียนคำโฆษณา
อะไรคือทางออกที่ดีกว่า?
หลังจากที่ได้ดูว่าลูกค้าของเราใช้ ClickUp อย่างไร และคิดถึงความเป็นไปได้ต่าง ๆ แล้ว เราได้คิดค้นโซลูชันหนึ่งที่จะเหมาะกับเราที่สุด: แท็ก
แท็กเป็นองค์ประกอบที่คุ้นเคยมากของโพสต์บล็อก แม้ว่าอาจไม่ได้ถูกใช้มากนักในปัจจุบัน
ใน ClickUp คุณสามารถเพิ่มแท็กให้กับงานใดก็ได้และเชื่อมโยงข้ามหัวข้อต่างๆ ได้ ดังนั้นคุณสามารถแท็กลูกค้าหรือสิ่งพิมพ์เฉพาะได้ ในกรณีนี้ ฉันใช้แท็กเหล่านี้เหมือนกับที่คุณใช้ในCMS แบบดั้งเดิม แต่ฉันแท็กงานด้วยกลุ่มหัวข้อที่อาจเกี่ยวข้อง
ข้อได้เปรียบที่นี่คือ บางงานเขียนบล็อกอาจสามารถจัดให้เข้ากับหัวข้อหลักหรือหัวข้อย่อยได้หลายหัวข้อ
การใช้แท็กเพื่อติดตามหัวข้อของบล็อกโพสต์มีประโยชน์ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:
- ฉันสามารถใช้แท็กหลายรายการสำหรับงานและเลือกหัวข้อได้มากกว่าหนึ่งหัวข้อ
- การเพิ่มแท็กง่ายกว่าการย้ายงานไปมาหรือเปิดงานซ้ำ
และสิ่งที่ดีที่สุดไว้ท้ายสุด:ฟิลเตอร์ที่บันทึกไว้.
ตัวกรองที่บันทึกไว้ใน ClickUp นั้นเปลี่ยนเกมได้อย่างแน่นอน นี่คือวิธีการทำงานของมัน คุณทำการค้นหาภายในรายการ จากนั้นบันทึกการค้นหาเป็นตัวกรองที่คุณสามารถนำมาใช้ซ้ำได้หลายครั้ง
ฟิลเตอร์ที่คุณบันทึกไว้ จะปรากฏอยู่ที่ด้านบนของรายการของคุณ เพียงคลิกเดียว คุณก็สามารถเข้าถึงโพสต์ทั้งหมดที่มีแท็กนั้นได้โดยอัตโนมัติ
นี่เหมาะสำหรับการแชร์มาก เพราะฟิลเตอร์ที่บันทึกไว้จะมีลิงก์ให้ด้วย
หรือ...คุณสามารถ คลิกที่แท็ก เพื่อดูโพสต์ทั้งหมดที่มีแท็กนั้นและสถานะของโพสต์เหล่านั้นได้
มันง่ายกว่ามากสำหรับฉันที่จะติดตามโพสต์บล็อกและหัวข้อต่าง ๆ ด้วยวิธีนี้ และสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว
การใช้แท็กใน ClickUp ช่วยให้ฉันสามารถเห็นได้ง่ายว่ามีเนื้อหาเกี่ยวกับหัวข้อใดบ้าง
คุณยังสามารถแท็กเนื้อหาของคุณตามขั้นตอนของกระบวนการซื้อ เช่น การรับรู้, กลางกระบวนการ, และปลายกระบวนการได้เช่นกัน หากคุณแท็กโพสต์ของคุณด้วยหนึ่งในแท็กเหล่านี้ มันจะครอบคลุมไปยังรายการหรือภารกิจใด ๆ ที่คุณมีอยู่ ไม่ว่ามันจะเกี่ยวกับอะไรหรืออยู่ในสถานะใดในระหว่างกระบวนการเผยแพร่
โบนัส:วิธีสร้างฐานข้อมูลเนื้อหา!
ขั้นตอนที่ 5: วันที่สำคัญเทียบกับวันที่เผยแพร่
คุณสมบัติของ ClickUp: ฟิลด์ที่กำหนดเองและงานย่อย
การกำหนดวันที่สำคัญของโครงการเทียบกับวันที่เผยแพร่สุดท้ายก็เป็นความท้าทายเช่นกัน โดยเฉพาะเมื่อใช้เครื่องมือจัดการโครงการการตลาดส่วนใหญ่ วิธีที่ดีที่สุดในการทำเช่นนั้นใน ClickUp คือการใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง
ฟิลด์ที่กำหนดเองทำงานอย่างไรใน ClickUp?
ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้คุณสามารถสร้างฟิลด์ใหม่สำหรับสิ่งต่างๆ เช่น วันที่ สถานะการตรวจสอบ และวันที่เผยแพร่
หนึ่งในตัวเลือกของฟิลด์ที่กำหนดเองคือฟิลด์วันที่แบบรายบุคคล ฉันได้ตั้งค่าฟิลด์ที่เผยแพร่แล้วซึ่งแสดงให้ฉันเห็นว่าโพสต์จะถูกเผยแพร่หรือได้เผยแพร่แล้วเมื่อใด ทีม ClickUp มักจะทำงานล่วงหน้าหลายสัปดาห์สำหรับโพสต์และกำหนดการเผยแพร่ ฉันอาจเขียน แก้ไข ตรวจสอบ และจัดรูปแบบโพสต์โดยไม่เผยแพร่บนเว็บไซต์เป็นเวลาหลายสัปดาห์ การใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองร่วมกับฟังก์ชันการจัดกำหนดการใน WordPressช่วยให้ฉันวางแผนปฏิทินเนื้อหาล่วงหน้าได้หลายสัปดาห์
ฉันยังมีฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับ URL สุดท้ายด้วย
สิ่งนี้ช่วยให้ฉันจัดระเบียบโพสต์ในบล็อกของเราได้โดยไม่ต้องกลับเข้าไปใน WordPress อยู่เสมอ
อีกวิธีหนึ่งในการทำเช่นนี้คือการใช้ subtasks คุณสามารถสร้างงานสำหรับโพสต์บล็อกและรวม subtasks ทั้งหมดของคุณไว้ด้านล่างเพื่อตรวจสอบ นั่นเป็นวิธีที่ถูกต้องมากในการทำใน ClickUp และอาจเหมาะกับทีมของคุณ
ลองดูเทมเพลตปฏิทินเนื้อหาเหล่านี้!
สรุป: ClickUp ช่วยให้ปฏิทินบรรณาธิการของคุณเป็นระเบียบ
ปี 2018 เป็นปีที่ยิ่งใหญ่สำหรับคอนเทนต์ของ ClickUp
นอกจากการเผยแพร่โพสต์เกือบ 100 โพสต์ในปี 2018 เพียงปีเดียวแล้ว เรายังได้สร้างหน้าแลนดิ้งเพจหลายหน้าและสร้างวิดีโออีกด้วย เรารู้สึกเหมือนเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น และแน่นอนว่าเราคงไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นนี้หากไม่มี ClickUp ช่วยเราจัดการโครงการและงานของเราเอง
นักการตลาดเนื้อหา: คุณจัดตารางการเผยแพร่ของคุณอย่างไร?