21 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรและเอเจนซี่ในปี 2025

คุณกำลังพยายามจับตาดูคิวคำขอแคมเปญด้วยตาข้างหนึ่ง อีกข้างหนึ่งคอยดูรายการที่ต้องทำ และอีกข้างหนึ่งคอยดูการแบ่งเป้าหมายรายไตรมาสอยู่หรือเปล่า? ไม่เพียงแต่คุณฟังดูเวียนหัวมากเท่านั้น แต่คุณยังดูเหมือนต้องการซอฟต์แวร์จัดการโครงการการตลาดอย่างเร่งด่วนอีกด้วย!
ผู้จัดการการตลาดสมัยใหม่ที่ทำงานในสตาร์ทอัพ, เอเจนซี่, และองค์กรขนาดใหญ่ มักจะดำเนินการแคมเปญการตลาดหลายช่องทางเป็นประจำ หากไม่มีซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ พวกเขาอาจเสี่ยงที่จะเสียเวลาทำงานหนึ่งวันต่อสัปดาห์ไปกับการค้นหาข้อมูลที่สูญหายในอีเมลยาว ๆ ฟังดูคุ้น ๆ ไหม? 🙋
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดเป็นเครื่องมือสำหรับจัดระเบียบ, ร่วมมือ และส่งมอบโครงการที่เกี่ยวข้องกับการตลาด. แต่ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับนักการตลาด สามารถจัดการกับกระบวนการทำงานที่หลากหลาย, จัดการการส่งต่อระหว่างทีม, และผสานรวมกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดายเพื่อให้ได้ระบบเทคโนโลยีที่สมบูรณ์.
ความจริงก็คือ การดำเนินงานด้วยมือไม่สามารถรับมือกับการเติบโตได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องหยุดและพิจารณาการนำซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยขับเคลื่อนทีม กระบวนการทางการตลาด และผู้ร่วมงานของคุณ 🔌
ในคู่มือนี้ เราจะครอบคลุมคุณสมบัติที่ทีมภายในและทีมระยะไกลที่มีประสิทธิภาพใช้เพื่อออกแบบกระบวนการทำงานข้ามสายงาน และรายชื่อซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดที่ดีที่สุด 21 รายการที่เราแนะนำ
สิ่งที่ควรพิจารณาในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาด
การเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดที่เหมาะสมอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นได้ เมื่อคุณกำลังตัดสินใจว่าอะไรเหมาะสมกับทีมของคุณ โปรดคำนึงถึงคุณสมบัติเหล่านี้:
ระบบอัตโนมัติ:มองหาซอฟต์แวร์ที่สามารถทำงานทางการตลาดได้โดยอัตโนมัติเช่น การตั้งค่าโครงการใหม่และการมอบหมายงาน ซึ่งจะช่วยให้การรับพนักงานใหม่เข้าสู่ทีมได้อย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงการทำงานที่ต้องทำด้วยมือซ้ำๆ
การร่วมมือในทีม: การมีเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเมื่อต้องจัดการโครงการการตลาด. เลือกระบบที่ช่วยให้ทีมสามารถร่วมมือกันได้อย่างง่ายดาย, คุยกัน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน.
การผสานรวม: มองหาแพลตฟอร์มที่สามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย เช่น แพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมลและเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล การทำเช่นนี้จะช่วยให้การทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถเข้าถึงข้อมูลที่คุณต้องการได้ในที่เดียว
การวิเคราะห์และติดตาม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบการจัดการโครงการที่คุณเลือกมีคุณสมบัติการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์, การติดตาม, และการรายงาน. สิ่งนี้จะช่วยให้คุณติดตามประสิทธิภาพของทีมได้ตลอดเวลา และระบุจุดที่สามารถปรับปรุงได้.
ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว: ความปลอดภัยเป็นประเด็นสำคัญเสมอเมื่อพูดถึงระบบการจัดการข้อมูลออนไลน์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มที่คุณเลือกมีมาตรการที่เพียงพอในการปกป้องข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยและมั่นคง
21 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดที่ดีที่สุด
1.คลิกอัพ
เราทราบดีว่าคุณและทีมของคุณคุ้นเคยกับการรวบรวมกระบวนการต่าง ๆ ในแต่ละโครงการเพื่อให้งานดำเนินไปได้อย่างราบรื่น เครื่องมือเก่า ๆ ที่มีราคาแพงซึ่งคุณได้รับสืบทอดมานั้นกลับกลายเป็นอุปสรรคมากกว่าที่จะช่วยสนับสนุนเป้าหมายทางการตลาดและการดำเนินงาน
ClickUpคือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ทีมสามารถมาร่วมกันวางแผน จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันผ่านการใช้งานงาน, เอกสาร, แชท, เป้าหมาย, กระดานไวท์บอร์ด และอื่นๆ อีกมากมาย ปรับแต่งให้เหมาะสมกับทีมของคุณได้อย่างง่ายดายภายในไม่กี่คลิก และลดจำนวนเครื่องมือที่ใช้ (รวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับแอปของบุคคลที่สาม!)
เครื่องมือนี้ช่วยให้ทีมทุกประเภทและทุกขนาดสามารถส่งมอบโครงการการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน! ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติการจัดการงานฟรี จาก ClickUp ที่คุณ, ผู้ร่วมงานของคุณ, และลูกค้าของคุณจะขอบคุณคุณในภายหลังสำหรับ:
- 15+ มุมมองโครงการเพื่อติดตามโครงการและจัดการงาน สร้างมุมมองโครงการส่วนตัวหรือสาธารณะเพื่อจัดระเบียบงานส่วนตัวและงานทีมให้เหมาะกับสไตล์การทำงานที่แตกต่างกัน
- งานบันทึกการประชุมและมอบหมายงาน ตั้งค่างานประจำสำหรับการบันทึกบันทึกการประชุมและประเด็นสำคัญจากนั้นมอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการให้กับบุคคลต่างๆ เพื่อให้โครงการดำเนินต่อไป
- แดชบอร์ดสำหรับวัดผลตอบแทนจากการลงทุนและประสิทธิภาพของทีมการตลาด. ติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับOKRs การตลาด, ความคืบหน้าของโครงการ, ข้อมูลเชิงลึกของแคมเปญ และอื่น ๆ ได้โดยไม่ต้องอัปเดตข้อมูลด้วยตนเอง!
- เอกสารและ เทมเพลตรายการงานเพื่อมาตรฐานกระบวนการเปิดตัว ใช้เทมเพลตจากศูนย์เทมเพลตของ ClickUpหรือที่คุณสร้างขึ้นเพื่อมาตรฐานกระบวนการทำงานด้านการตลาดสำหรับคำขอที่เข้ามางานแคมเปญ และเอกสารต่างๆ
ข้อดีของ ClickUp
- เชื่อมต่อแอปทำงานที่คุณใช้บ่อยที่สุดกับ ClickUpเช่น Adobe Creative Suite,Microsoft Outlook หรือBox
- เริ่มและหยุดเวลาจากอุปกรณ์ใดก็ได้ และข้ามไปมาระหว่างงานต่างๆ ด้วยตัวจับเวลาแบบทั่วโลก
- เพิ่มและจัดการงานโดยใช้แอปพลิเคชันมือถือ(มีให้บริการบน iPad, iPhone และ Android)
- ตั้งค่างานประจำให้เป็นอัตโนมัติด้วยงานที่เกิดซ้ำแบบไดนามิกของ ClickUpและระบบอัตโนมัติของ ClickUp
ข้อเสียของ ClickUp
- เส้นทางการเรียนรู้เนื่องจากจำนวนฟีเจอร์ที่มีอยู่และระดับการปรับแต่งได้
- ไม่มีฟีเจอร์ส่งออกแดชบอร์ด
- ไม่ใช่ทุกมุมมองของ ClickUp ที่สามารถใช้งานได้บนแอปมือถือ...ยังนะ! 🔮
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
หากคุณต้องการชุดซอฟต์แวร์ครบวงจรเพื่อจัดการกับภาระงานและกระบวนการขององค์กรของคุณ เราพร้อมที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ!กรุณาติดต่อฝ่ายขายเมื่อคุณพร้อม
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp
- G2: 4. 7/5 (4,490+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,890+ รีวิว)
หากคุณกำลังมองหาวิธีที่ดีกว่าในการจัดการทรัพยากร, ท่อทางการขาย,ขอบเขตของโครงการ, การส่งมอบโครงการ, และกระบวนการให้คำแนะนำและรับลูกค้าใหม่, ให้เริ่มต้นด้วยเทมเพลตสำหรับเอเจนซีสร้างสรรค์ของ ClickUp!
2. อาสนะ
Asana เป็นเครื่องมือจัดการงานที่จัดระเบียบงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว ทีมการตลาดสามารถเห็นสิ่งที่ต้องทำ งานที่มีความสำคัญ และกำหนดเวลาที่ต้องส่งงาน แฟน ๆ ของมุมมองโครงการแบบกราฟจะชื่นชอบโมเดลข้อมูลของ Asana ที่ช่วยให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกันและบรรลุกำหนดเวลา
ข้อดีของอาสนะ
- สามารถแนบไฟล์แนบกับงานใดก็ได้และเข้าถึงได้ในภายหลังที่พื้นที่จัดเก็บไฟล์ของทีม
- ฟีเจอร์แชทและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์สำหรับทุกงาน
- แม่แบบโครงการเพื่อเร่งกระบวนการ
- มุมมองปฏิทินเพื่อดูตารางเวลาของคุณอย่างชัดเจน
- มุมมองแบบคัมบังของ Asana คล้ายกับ Trello
ข้อเสียของอาสนะ
- ไม่มีตัวเลือกผู้รับมอบหมายหลายคน
- ไม่เหมาะสำหรับโครงการที่ซับซ้อนซึ่งมีหลายขั้นตอนการทำงาน (ค้นหาโซลูชันที่ยืดหยุ่นได้กับทางเลือกของ Asana)
- ไม่สามารถแปลงความคิดเห็นเป็นงานได้
- ไม่มีฟีเจอร์ที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันในเอกสารเดียวกันได้
- ต้องมอบหมายสำเนาของงานให้กับสมาชิกในทีมหลายคน ซึ่งอาจทำให้พื้นที่ทำงานของคุณรกไปด้วยงานที่ซ้ำกันจำนวนมาก
ราคาของ Asana
- Asana มีบริการทดลองใช้ฟรี แผนการใช้งานฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Asana
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
3. การทำงานเป็นทีม
Teamwork เป็นซอฟต์แวร์การทำงานเป็นทีมที่เหมาะสำหรับเอเจนซี่การตลาดและทีมที่ต้องการจัดระเบียบงานเพื่อการนำทางที่ง่ายและการจัดการลูกค้า คุณสมบัติหลักใน Teamwork Projects ได้แก่ การจัดตารางทรัพยากร การติดตามเวลาของโครงการ และเทมเพลตรายการงาน
เลือกจากเทมเพลตการตลาดกว่า 25แบบโดย ClickUpเพื่อเริ่มต้นการวางแผนโครงการของคุณวันนี้!
ข้อดีของโครงการทำงานเป็นทีม
- ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ของลูกค้า เหมาะสำหรับเอเจนซี่การตลาด
- คุณสมบัติของโน้ตบุ๊กสำหรับการแชร์เอกสารอย่างเป็นระบบ
- มุมมองพอร์ตโฟลิโอเพื่อดูผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย
- รายงานการเผาไหม้, รายงานการใช้ประโยชน์, และการออกใบแจ้งหนี้
ข้อเสียของโครงการทำงานเป็นทีม
- เทมเพลตโปรเจ็กต์ไม่มีให้บริการในแผนฟรี
- การแชททีมแบบบูรณาการเป็นคุณสมบัติที่ต้องชำระเงิน
- แผนการชำระเงินที่แพงเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดอื่น ๆ ในรายการนี้
ราคาโครงการทีมเวิร์ค
- Teamwork Projects มีแผนฟรีและแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
การให้คะแนนโครงการทีมเวิร์คของลูกค้า
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 990+ รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (700+ รีวิว)
4. Toggl Plan
Toggl เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ประกอบด้วยสามโซลูชัน: Toggl Track, Toggl Plan, และ Toggl Hire. แผนที่เส้นทางแบบภาพของ Toggl Planช่วยเสริมการจัดการการเปลี่ยนแปลงเมื่อการจัดการโครงการหลายโครงการในสเปรดชีตทำให้เกิดงานมากกว่าการสนับสนุน.
ลองใช้เครื่องมือการจัดการการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้!
ข้อดีของ Toggl Plan
- คุณสมบัติการกำหนดสีตามความต้องการช่วยให้สามารถระบุขั้นตอนต่าง ๆ ของโครงการการตลาดได้อย่างง่ายดาย
- จัดการการจัดสรรทรัพยากรตามกำหนดเวลาของทีม
- ปรับแต่งสถานะงานให้ตรงกับความต้องการของทุกโครงการการทำงานเป็นทีมของคุณ
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติด้วยงานที่ทำซ้ำ
ข้อเสียของ Toggl Plan
- ไม่มีแดชบอร์ดการจัดการโครงการ
- แผนฟรีจำกัดผู้ใช้เพียงห้าคน
- เสนอเพียงการเชื่อมต่อซอฟต์แวร์10+ รายการเท่านั้น
ราคาของ Toggl Plan
- Toggl Plan มีให้ทดลองใช้ฟรี, แผนฟรี, และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Toggl Plan
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
ไม่แน่ใจเกี่ยวกับ Toggl Plan? ลองดู ทางเลือกอื่นของ Toggl.
5. วันจันทร์
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดถัดไปในรายการของเราคือMonday ซึ่งเป็นโซลูชันการวางแผนโครงการที่ช่วยให้ทีมข้ามสายงานสามารถประสานงานกันในงานที่สำคัญที่สุดของพวกเขาได้ ตัวอย่างเช่น เอเจนซี่การตลาดหรือทีมที่กำลังมองหาการรายงานแบบเรียลไทม์สามารถสร้างแดชบอร์ดโครงการได้อย่างง่ายดายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในกระบวนการทำงาน
ข้อดีของวันจันทร์
- กระดานและเอกสารไม่จำกัดในแผนฟรี
- มุมมองโครงการที่ปรับแต่งได้เพื่อติดตามโครงการการตลาดได้อย่างง่ายดาย
- การติดตามเวลาอัตโนมัติ
- แบบฟอร์มการรับโครงการ
ข้อเสียของวันจันทร์
- คุณสมบัติไม่ลึกซึ้งเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ ในรายการนี้
- แดชบอร์ดเป็นฟีเจอร์พรีเมียมที่ต้องชำระเงิน
- ไม่มีคุณสมบัติของโปรแกรมบันทึกข้อความในตัว
- ไม่มีงานที่เกิดซ้ำหรืองานส่วนตัว
ราคาวันจันทร์
- วันจันทร์มีแผนฟรีและแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าวันจันทร์
- G2: 4. 6/5 (3,290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (2,540+ รีวิว)
6. Wrike
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ Wrike เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเอเจนซี่การตลาดขนาดเล็กที่ต้องการพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้เพื่อจัดระเบียบปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน กำหนดโครงการ และทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ ผู้อนุมัติยังสามารถเร่งกระบวนการให้ข้อเสนอแนะได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือทำเครื่องหมายแบบภาพของ Wrike
ข้อดีของ Wrike
- กระดานคัมบังช่วยให้มองเห็นงานทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์
- คุณสมบัติการติดตามเวลาเพื่อเปรียบเทียบเวลาที่ประมาณการกับเวลาที่ใช้จริง
- สถานะงานที่กำหนดเองสำหรับการจัดการแคมเปญการตลาด
ข้อเสียของ Wrike
- การเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่
- ไม่มีระบบอัตโนมัติแบบมีเงื่อนไข (คุณสมบัติที่ต้องมีสำหรับการจัดการโครงการการตลาด!)
- แผนภูมิแกนต์ไม่มีให้ใช้ในเวอร์ชันฟรี
- ขาดความสามารถในการมอบหมายงานให้กับกลุ่มผู้ใช้ (ทีม) หรือผู้รับมอบหมายหลายคน
ราคาของ Wrike
- Wrike มีแผนบริการฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่าย เริ่มต้นที่ $9.80 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 2,350 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 1,700 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Wrike เหล่านี้!
7.Trello
ภายใต้ตระกูลซอฟต์แวร์ของ Atlassian, Trello เป็นเครื่องมือ Kanbanที่ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักสี่อย่าง ได้แก่ กระดาน Kanban, การ์ด, รายการ, และเมนูกระดาน. ทีมสามารถขับเคลื่อนงานไปข้างหน้าได้โดยใช้ปุ่มการ์ดและกระดานที่ปรับแต่งได้ของ Trello.
ข้อดีของ Trello
- ฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด Butlerช่วยให้ทีมประหยัดเวลาในการทำงานด้านการบริหารจัดการ
- รายการตรวจสอบขั้นสูง (ฟีเจอร์ที่ต้องชำระเงิน) สำหรับการมอบหมายงานอย่างละเอียด
- การตั้งค่าโครงการและการเริ่มต้นใช้งานที่ง่ายดาย
- แท็ก, ป้ายกำกับ, และหมวดหมู่สำหรับการจัดระเบียบงาน
- ระบบอัตโนมัติใน Trello ที่กำหนดเอง กฎ และคำสั่งที่กำหนดเวลา
- กระดานคัมบังเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพ
ข้อเสียของ Trello
- แผนฟรีจำกัดการแนบไฟล์ที่ 10MB ต่อไฟล์
- ไม่มีถาดงานเพื่อดูงานปัจจุบันของคุณ
- ความคิดเห็นอยู่ที่ด้านหลังของบัตร ซึ่งทำให้การร่วมมือเป็นเรื่องที่ท้าทาย
- จำเป็นต้องชำระเงินเพื่อซื้อไอเท็มเพิ่มพลังเพื่อใช้งานฟังก์ชันทั้งหมด
ราคาของ Trello
- Trello มีบริการทดลองใช้ฟรี แผนการใช้งานฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Trello
- G2: 4. 5/5 (20,410+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (12,390+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Trello เหล่านี้!
8. รังผึ้ง
Hive เป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการโครงการการตลาดที่ดีที่สุดที่ช่วยให้ทีมของคุณสามารถจัดการโครงการได้ตามที่ต้องการ มีระบบเชื่อมต่อหลากหลายและมุมมองหลายแบบเพื่อความยืดหยุ่นเพิ่มเติม
ผู้เชี่ยวชาญด้านรังผึ้ง
- วางแผนแคมเปญได้อย่างง่ายดายด้วยแผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง, ปฏิทิน และตาราง
- เชิญลูกค้าและผู้รับเหมาให้ร่วมงานกับคุณผ่านแอป
- การตรวจสอบและอนุมัติเพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการให้ข้อเสนอแนะ
- การเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์มากกว่า 1,000 รายการเช่น Jira, Salesforce, Zoom และ Adobe Photoshop
ข้อเสียของกลุ่ม
- จำเป็นต้องมีโปรแกรมเสริมหลายรายการเพื่อให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
- แอปพลิเคชันมือถือไม่แข็งแกร่งเท่ากับแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป
- ไม่มีแผนฟรี
ราคาของฮีฟ
- Hive มีบริการทดลองใช้ฟรี แผนฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Hive
- G2: 4. 5/5 (290+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (140+ รีวิว)
9. โปรโปรฟ์ส โปรเจ็กต์
ProProfs Project เป็นหนึ่งในตัวเลือกการจัดการโครงการการตลาดที่ดีที่สุด เนื่องจากมีคุณสมบัติที่แข็งแกร่งเพื่อช่วยทีมการตลาดในการจัดการ ติดตาม และดำเนินแคมเปญการตลาดที่ประสบความสำเร็จ
ผู้เชี่ยวชาญโครงการ ProProfs
- คิดค้น, วางแผน, และดำเนินการโครงการหลายโครงการจากแดชบอร์ดเดียว
- ความสามารถในการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีและการแชร์ไฟล์เพื่อการร่วมมือที่ราบรื่น
- แผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง, และมุมมองปฏิทินเพื่อวางแผนและมองเห็นภาพรวมของโครงการ
- ความสามารถในการติดตามเวลาที่น่าทึ่ง
ข้อเสียของโปรโปรฟส์ โปรเจ็กต์
- ไม่มีแผนฟรี
- เวอร์ชันทดลองใช้ได้เพียง 15 วันเท่านั้น
- การตั้งค่าบทบาทและสิทธิ์การเข้าถึงมีให้บริการเฉพาะในแผนพรีเมียมเท่านั้น
ราคาโปรโปรฟส์โปรเจ็กต์
- ProProfs Project มีบริการทดลองใช้ฟรีและแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $2/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ProProfs Project
- G2: 4. 4/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 7/5 (60+ รีวิว)
10. Zoho Projects
Zoho Projectsเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการการตลาด เนื่องจากแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ช่วยให้คุณและทีมการตลาดวางแผนงาน ติดตามความคืบหน้าของโครงการ และทำงานร่วมกับทีมได้อย่างง่ายดาย อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้ผู้ใช้ใหม่สามารถปรับตัวกับซอฟต์แวร์ได้ง่ายขึ้น
ข้อดีของ Zoho
- มุมมองไทม์ไลน์ช่วยให้คุณเห็นสิ่งที่พนักงานกำลังทำอยู่ภายในช่วงเวลาที่กำหนด
- ใช้แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานของพนักงานเพื่อบันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และชั่วโมงที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
- กระดานคัมบังเพื่อแสดงภาพกระบวนการทำงานของคุณ
ข้อเสียของ Zoho
ราคาของ Zoho
- Zoho Projects มีแผนฟรีและแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Zoho
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 280+ รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
โบนัส:ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับ Mac
11. เบสแคมป์
Basecamp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ให้ทีมมีฟีเจอร์สำหรับการจัดเก็บไฟล์, การจัดการโครงการ, และการแชทกลุ่ม. เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวมการจัดการงานและการสื่อสารของทีมโครงการไว้ภายใต้หลังคาเดียวด้วยฟีเจอร์เช่นรายการสิ่งที่ต้องทำและกระดานข้อความ.
ข้อดีของ Basecamp
- แผนภูมิฮิลล์ที่ให้คุณเห็นภาพรวมของประสิทธิภาพโครงการของคุณ
- เมนู 'เฮ้!' จะรวบรวมการแจ้งเตือนต่าง ๆ เช่น ข้อความใหม่, การถูกกล่าวถึงด้วย @, และงานที่ต้องทำ
- พอร์ทัลสำหรับลูกค้าเพื่อดูงานและสื่อสาร
- บันทึกข้อความหรือเอกสารใหม่เป็นฉบับร่างก่อนที่คุณจะเผยแพร่
- ผสานการทำงานกับ ClickUp ผ่าน Zapier
ข้อเสียของ Basecamp
- ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูง เช่น ลำดับความสำคัญของงานและสถานะที่กำหนดเอง
- ไม่มีป้ายหรือแท็กเพื่อการจัดระเบียบงานที่ดีขึ้น
- ไม่มีคุณสมบัติการติดตามเวลาแบบดั้งเดิม
- ไม่มีเวอร์ชันฟรี
- ไม่เหมาะสำหรับโครงสร้างองค์กรเช่นเอเจนซีการตลาดที่มีโครงการการตลาดหลายโครงการเกิดขึ้นพร้อมกัน
ราคาของ Basecamp
- Basecamp มีบริการทดลองใช้ฟรีและแผนชำระเงินในราคา 99 ดอลลาร์ต่อเดือนแบบเหมาจ่าย
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Basecamp
- G2: 4. 1/5 (4,940+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (13,350+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นสำหรับ Basecamp เหล่านี้!
12. nTask
nTask เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือการจัดการโครงการบนระบบคลาวด์ที่สามารถช่วยคุณและทีมการตลาดของคุณจัดการทุกอย่างตั้งแต่การวางแผนทรัพยากรไปจนถึงการส่งมอบโครงการ คล้ายกับซอฟต์แวร์โครงการอื่น ๆ ในรายการนี้ nTask มีบอร์ด Kanban สำหรับสร้างแผนโครงการและแสดงภาพงานต่าง ๆ
ข้อดีของ nTask
- เครื่องมือจัดการปริมาณงานของทีมเพื่อให้ทีมระยะไกลทำงานสอดคล้องกัน
- การแนบไฟล์และการจัดการเอกสาร
- การปรับแต่งบทบาทและสิทธิ์การเข้าถึง
- เป้าหมายโครงการเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างรวดเร็ว
ข้อเสียของ nTask
- ไม่เหมาะสำหรับทีมขนาดใหญ่ที่มีสมาชิก 50 คนขึ้นไป
- กระดานคัมบังเป็นฟีเจอร์ที่ต้องชำระเงิน
- ผู้ใช้มีการควบคุมน้อยลงในการปรับแต่งส่วนติดต่อผู้ใช้
ราคา nTask
- nTask มีแผนบริการฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่าย เริ่มต้นที่ $3 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า nTask
- G2: 4. 4/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 3. 9/5 (10+ รีวิว)
13. Workfront
แฟน ๆ และผู้ใช้ระดับสูงของ Adobe จะรู้จัก Workfront, เครื่องมือจัดการงานแบบร่วมมือสำหรับทีมในการเชื่อมต่อ, ร่วมมือ, และเสร็จสิ้นงานได้รวดเร็วขึ้น. Workfront เชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับโซลูชันการตลาดภายใน Adobe เพื่อสร้างระบบแบบครบวงจร.
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Workfront
- คุณสมบัติการอนุมัติในตัวสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมและการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ
- รายงานและแดชบอร์ดแบบภาพ
- รายการงานรวมที่แสดงงานที่สำคัญที่สุดและงานที่กำลังจะมาถึง
- ผสานการทำงานกับ Adobe, Slack, GSuite และ Salesforce
ข้อเสียของ Workfront
- ซับซ้อนกว่าซอฟต์แวร์การตลาดอื่น ๆ
- ไม่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก เนื่องจากการเชื่อมต่อขึ้นอยู่กับแผนราคาของคุณ
- แผนภูมิแกนต์มีความท้าทายในการใช้งานเมื่อเทียบกับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ ที่ระบุไว้
ราคาของ Workfront
- สอบถามราคาได้ที่ Workfront
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Workfront
- G2: 4. 1/5 (800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Workfront เหล่านี้!
14. ราเวทรี
Ravetree เป็นโซลูชันการจัดการโครงการที่ช่วยบริหารโครงการ การเรียกเก็บเงิน ทรัพยากร และลูกค้า ด้วยคุณสมบัติหลัก เช่น พอร์ทัลลูกค้า แม่แบบโครงการ และพอร์ตโฟลิโอ ทีมการตลาดสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองสำหรับทุกประเภทของหมวดหมู่โครงการได้
ข้อดีของ Ravetree
- รองรับไฟล์ PDF, MOV, MP4, AI, PSD, XLSX, DOCX และ PNG
- ใบแจ้งหนี้สำหรับบันทึกเวลาและค่าใช้จ่ายที่ได้รับการอนุมัติ
- มุมมองไทม์ไลน์เพื่อการจัดการทรัพยากรที่ง่ายดาย
- เครื่องมือวางแผนการวิ่ง
ข้อเสียของ Ravetree
- ไม่มีการผสานรวมอีเมลในตัว
- แผนการชำระเงินที่มีค่าใช้จ่ายสูงเมื่อเทียบกับเครื่องมือการตลาดชั้นนำอื่น ๆ ในรายการนี้
ราคาราเวทรี
- Ravetree มีแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29 ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Ravetree
- G2: 4. 1/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
15. Kissflow
เครื่องมือการจัดการโครงการการตลาดที่ดีที่สุดถัดไปคือ Kissflow ซึ่งเป็นเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับกระบวนการและเวิร์กโฟลว์สำหรับทั้งองค์กรเพื่อปรับแต่งกระบวนการใด ๆ ตามต้องการ มันมีคุณสมบัติที่คุณต้องการและผู้จัดการโครงการของคุณต้องการด้วยรูปแบบที่ใช้งานง่ายซึ่งไม่ต้องการการฝึกอบรมเฉพาะ!
ข้อดีของ Kissflow
- ลากและวางแบบฟอร์มเพื่อสร้างแอป
- การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่ออัตโนมัติกระบวนการ
- การจัดการกระบวนการและเวิร์กโฟลว์โดยไม่ต้องใช้โค้ด
- สามารถปรับขนาดได้เพื่อรองรับปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่และความซับซ้อน
ข้อเสียของ Kissflow
- อินเตอร์เฟซเฉลี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดอื่น ๆ ในรายการนี้
- ขาดมุมมองการมองเห็นโครงการ
- ไม่มีแผนฟรี
ราคาของ Kissflow
- Kissflow มีแผนบริการแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Kissflow
- G2: 4. 3/5 (490+ รีวิว)
- Capterra: 3. 8/5 (รีวิว 10+ รายการ)
ลองใช้ทางเลือกอื่นของ Kissflow เหล่านี้!
16. ฟังก์ชันฟ็อกซ์
FunctionFox เป็นซอฟต์แวร์บันทึกเวลาทำงานและบริหารโครงการที่ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตามแผน ตรงเวลา และอยู่ในงบประมาณ เครื่องมือนี้มุ่งเน้นการสนับสนุนทีมการตลาดด้วยการเชื่อมโยงเป้าหมายและทรัพยากรให้สอดคล้องกัน เพื่อความสำเร็จของแคมเปญ
ข้อดีของ FunctionFox
- การมอบหมายงานทีมช่วยให้คุณสามารถจัดการทรัพยากรและปริมาณงานได้
- แอปจัดตารางโครงการที่ยืดหยุ่นสำหรับแคมเปญการตลาด
- แบบฟอร์มคำขอออนไลน์พร้อมฟิลด์ที่กำหนดเองได้ไม่จำกัด
- สื่อสารกับสมาชิกในทีมโดยใช้บล็อกโครงการ
ข้อเสียของ FunctionFox
- มุมมองของโครงการถูกจำกัดไว้เพียงตารางเวลาและแผนภูมิแกนต์เท่านั้น
- แผนฟรีแบบจำกัด
- การขาดลำดับชั้นของพื้นที่ทำงานที่สามารถปรับแต่งได้ (ไม่เหมาะสำหรับทีมการตลาดแบบ Agile)
ราคาของ FunctionFox
- FunctionFox มีแผนบริการแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า FunctionFox
- G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
17. iMeet Central
iMeet Central (เดิมชื่อ Central Desktop) โดย PGi เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีเครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีมเพื่อช่วยนักการตลาด, เอเจนซี่สร้างสรรค์, และธุรกิจองค์กรในการจัดการไฟล์, ทำงานร่วมกันในโครงการ และเชื่อมต่อผู้ใช้ ทีมสามารถตั้งค่าและปรับแต่งชุมชนออนไลน์ส่วนตัวสำหรับแต่ละแผนก, โครงการ, ลูกค้า, หรือความต้องการได้
ข้อดีของ iMeet Central
- คุณสมบัติการจัดทำดัชนีที่ทรงพลังเพื่อการค้นหาไฟล์อย่างง่ายดาย
- การผสานรวมกับโซลูชัน iMeet และ GlobalMeet ของ PGi สำหรับการประชุมออนไลน์
- บอร์ดอารมณ์ส่วนตัวออนไลน์สำหรับการระดมความคิดสร้างสรรค์
- ฐานข้อมูลออนไลน์สำหรับบรีฟและกระบวนการสร้างสรรค์
ข้อเสียของ iMeet Central
- แผนการชำระเงินที่มีราคาแพงเมื่อเทียบกับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ ในรายการนี้
- ไม่เหมาะสำหรับทีมการตลาดที่ต้องการอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- การปรับแต่งที่จำกัดสำหรับคุณสมบัติขั้นสูง
ราคา iMeet Central
- iMeet Central มีแผนบริการแบบชำระเงินสำหรับนักการตลาดและเอเจนซี่ เริ่มต้นที่ $45 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า iMeet Central
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 6/5 (10 รีวิว)
18. LiquidPlanner
LiquidPlanner เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานอัตโนมัติในการจัดตารางงานโครงการ ติดตามการเปลี่ยนแปลงของโครงการ และปรับแต่งแดชบอร์ดข้อมูลโครงการ หนึ่งในคุณสมบัติหลักที่เอเจนซี่การตลาดจาก LiquidPlanner จะพบว่ามีประโยชน์สำหรับการจัดการทรัพยากรคือวิธีการวางแผนโครงการตามลำดับความสำคัญ
ข้อดีของ LiquidPlanner
- แถบกำหนดเวลาอัจฉริยะเพื่อจับการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์
- เจ้าของหลายคนต่อหนึ่งงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้จัดการโครงการ
- สายโซ่การพึ่งพาเพื่อแสดงลำดับของขั้นตอน
ข้อเสียของ LiquidPlanner
- ไม่เหมาะสำหรับเอเจนซี่ขนาดเล็กที่มีหลายโครงการเกิดขึ้นพร้อมกัน (ค้นหาทางเลือกในLiquidPlanner)
- แผนฟรีแบบจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือจัดการโครงการการตลาดอื่น ๆ ในรายการนี้
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับการฝึกอบรมและการนำไปใช้
ราคา LiquidPlanner
- LiquidPlanner ให้บริการทดลองใช้ฟรีและมีแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า LiquidPlanner
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (630+ รีวิว)
19. Podio
Podio เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่มอบโครงสร้างให้กับทีมการตลาดเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้น ค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น และเลือกมุมมองการทำงานต่าง ๆ ได้ตามต้องการ นอกจากนี้ ผู้จัดการโครงการยังสามารถสร้างระบบอัตโนมัติสำหรับงานต่าง ๆ ได้เพื่อให้ผู้คนและโครงการต่าง ๆ เชื่อมต่อและทำงานร่วมกันผ่านกระบวนการทำงานของ Podio
ผู้เชี่ยวชาญ Podio
- ตั้งค่าสิทธิ์ที่กำหนดเองเพื่อควบคุมว่าใครสามารถเข้าถึงพื้นที่ทำงานของคุณได้
- ความสามารถในการแชร์ไฟล์ที่ยอดเยี่ยม
- ความสามารถในการแชทและประชุมทางวิดีโอในตัว
- แอปพลิเคชันมือถือทรงพลังที่ให้คุณจัดการโครงการการตลาดได้ทุกที่ทุกเวลา
- Podio ผสานการทำงานกับ ClickUp
ข้อเสียของ Podio
- แผนฟรีแบบจำกัดที่ไม่มีระบบการทำงานอัตโนมัติ การซิงค์ข้อมูลผู้ติดต่อ และฟีเจอร์การจัดการผู้ใช้
- ไม่สามารถกำหนดความคิดเห็นเป็นงานได้
- รายงานแบบภาพมีให้เฉพาะในเวอร์ชันพรีเมียมเท่านั้น
ราคาของ Podio
- Podio มีแผนบริการฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่าย เริ่มต้นที่ $7 ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Podio
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 350+)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิว 200+ รายการ)
20. Workamajig
Workamajig เป็นเครื่องมือจัดการโครงการการตลาดสำหรับบริหารโครงการ งบประมาณ ตารางเวลา และบัญชีทั้งหมดในที่เดียว ฟีเจอร์หลักสำหรับทีมการตลาดภายในประกอบด้วยแดชบอร์ดที่สามารถดำเนินการได้ ฟีดกิจกรรมประจำวันแบบเรียลไทม์และเทมเพลตการจัดการโครงการเชิงสร้างสรรค์
ลองดูเทมเพลตสร้างสรรค์และการออกแบบของ ClickUp เพื่อเริ่มต้นคำขอโครงการการตลาดของคุณ!
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Workamajig
- คุณสมบัติการจัดการลูกค้าในตัว
- เปลี่ยนคำขอของลูกค้าให้กลายเป็นโครงการที่ดำเนินการอย่างจริงจัง
- แดชบอร์ดเฉพาะสำหรับบทบาทที่แตกต่างกัน
- จัดการโครงการและงานหลายอย่างพร้อมกัน
ข้อเสียของ Workamajig
- แผนการชำระเงินที่แพงเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดอื่น ๆ ในรายการนี้
- ไม่มีแผนฟรี
- ไม่ใช่ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย
ราคาของ Workamajig
- Workamajig มีแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $38 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ 10-19 คน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Workamajig
- G2: 3. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 3. 7/5 (200+ รีวิว)
21. Projectsly
Projectsly เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียว ที่นี่คุณสามารถเพิ่มงานให้กับสมาชิกในทีมและแชร์ไฟล์ รวมถึงสร้างกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้ตามลำดับความสำคัญของคุณ เพื่อไม่ให้พลาดงานที่สำคัญ
ข้อดีของ Projectsly
- กำหนดเวลาโครงการสำหรับการทำให้การจัดการขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้น
- การจัดการงานผ่านการลากและวาง
- การจัดการงานและการจัดตารางเวลาที่ง่ายดาย
- การร่วมมือระหว่างสมาชิกในทีมจะง่าย
ข้อเสียของ Projectsly
- คุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น การจัดทำงบประมาณ ยังไม่ปรากฏ
- ไม่มีคุณสมบัติขั้นสูงเช่นแผนผังความคิดแบบเนทีฟ
ราคาของ Projectsly
- Projectsly มีแผนการใช้งานฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $14.99 ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Projectsly
- G2: 4. 5/5 (2 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (5+ รีวิว)
ทีมการตลาดต้องการซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการได้กลายเป็นเครื่องมือการดำเนินงานที่จำเป็นสำหรับทีมที่ทำงานในระดับโลกและโครงการข้ามสายงาน แต่หากไม่นับการดำเนินงานทั้งหมด มันยังช่วยให้ผู้คนทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพราะพวกเขาไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลและงานต่างๆ ในหลายที่มากเกินไป 🔍
ด้วยฟังก์ชันฐานข้อมูลที่ทรงพลังวิดีโอการฝึกอบรมออนไลน์ เครื่องมือการแสดงภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย ClickUp ตอบโจทย์ทุกความต้องการในฐานะซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดที่ดีที่สุดและฟรี
สมัครวันนี้และปรับแต่ง ClickUp ให้ตรงตามความต้องการของคุณ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับตัวคุณเอง ทีมของคุณ และองค์กรของคุณ! ⚡️