21 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรและเอเจนซี่ในปี 2025

Erica GolightlySenior Writer
4 กุมภาพันธ์ 2568

คุณกำลังพยายามจับตาดูคิวคำขอแคมเปญด้วยตาข้างหนึ่ง อีกข้างหนึ่งคอยดูรายการที่ต้องทำ และอีกข้างหนึ่งคอยดูการแบ่งเป้าหมายรายไตรมาสอยู่หรือเปล่า? ไม่เพียงแต่คุณฟังดูเวียนหัวมากเท่านั้น แต่คุณยังดูเหมือนต้องการซอฟต์แวร์จัดการโครงการการตลาดอย่างเร่งด่วนอีกด้วย!

ผู้จัดการการตลาดสมัยใหม่ที่ทำงานในสตาร์ทอัพ, เอเจนซี่, และองค์กรขนาดใหญ่ มักจะดำเนินการแคมเปญการตลาดหลายช่องทางเป็นประจำ หากไม่มีซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ พวกเขาอาจเสี่ยงที่จะเสียเวลาทำงานหนึ่งวันต่อสัปดาห์ไปกับการค้นหาข้อมูลที่สูญหายในอีเมลยาว ๆ ฟังดูคุ้น ๆ ไหม? 🙋

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดเป็นเครื่องมือสำหรับจัดระเบียบ, ร่วมมือ และส่งมอบโครงการที่เกี่ยวข้องกับการตลาด. แต่ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับนักการตลาด สามารถจัดการกับกระบวนการทำงานที่หลากหลาย, จัดการการส่งต่อระหว่างทีม, และผสานรวมกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดายเพื่อให้ได้ระบบเทคโนโลยีที่สมบูรณ์.

ความจริงก็คือ การดำเนินงานด้วยมือไม่สามารถรับมือกับการเติบโตได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องหยุดและพิจารณาการนำซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยขับเคลื่อนทีม กระบวนการทางการตลาด และผู้ร่วมงานของคุณ 🔌

ในคู่มือนี้ เราจะครอบคลุมคุณสมบัติที่ทีมภายในและทีมระยะไกลที่มีประสิทธิภาพใช้เพื่อออกแบบกระบวนการทำงานข้ามสายงาน และรายชื่อซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดที่ดีที่สุด 21 รายการที่เราแนะนำ

สิ่งที่ควรพิจารณาในซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาด

การเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดที่เหมาะสมอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นได้ เมื่อคุณกำลังตัดสินใจว่าอะไรเหมาะสมกับทีมของคุณ โปรดคำนึงถึงคุณสมบัติเหล่านี้:

ระบบอัตโนมัติ:มองหาซอฟต์แวร์ที่สามารถทำงานทางการตลาดได้โดยอัตโนมัติเช่น การตั้งค่าโครงการใหม่และการมอบหมายงาน ซึ่งจะช่วยให้การรับพนักงานใหม่เข้าสู่ทีมได้อย่างรวดเร็วและหลีกเลี่ยงการทำงานที่ต้องทำด้วยมือซ้ำๆ

การร่วมมือในทีม: การมีเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเมื่อต้องจัดการโครงการการตลาด. เลือกระบบที่ช่วยให้ทีมสามารถร่วมมือกันได้อย่างง่ายดาย, คุยกัน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน.

การผสานรวม: มองหาแพลตฟอร์มที่สามารถผสานรวมกับซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย เช่น แพลตฟอร์มการตลาดผ่านอีเมลและเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล การทำเช่นนี้จะช่วยให้การทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถเข้าถึงข้อมูลที่คุณต้องการได้ในที่เดียว

การวิเคราะห์และติดตาม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบการจัดการโครงการที่คุณเลือกมีคุณสมบัติการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์, การติดตาม, และการรายงาน. สิ่งนี้จะช่วยให้คุณติดตามประสิทธิภาพของทีมได้ตลอดเวลา และระบุจุดที่สามารถปรับปรุงได้.

ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว: ความปลอดภัยเป็นประเด็นสำคัญเสมอเมื่อพูดถึงระบบการจัดการข้อมูลออนไลน์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มที่คุณเลือกมีมาตรการที่เพียงพอในการปกป้องข้อมูลของคุณให้ปลอดภัยและมั่นคง

21 ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดที่ดีที่สุด

1.คลิกอัพ

คลิกอัพ คือ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดที่ดีที่สุดสำหรับทีมในบ้านและทีมระยะไกลเพื่อจัดการงาน, แคมเปญ, เอกสาร, และลูกค้า
จัดเป้าหมายของคุณให้สอดคล้องและร่วมมือกันในภารกิจและเอกสารต่างๆ เพื่อการดำเนินกลยุทธ์ที่สมบูรณ์แบบใน ClickUp

เราทราบดีว่าคุณและทีมของคุณคุ้นเคยกับการรวบรวมกระบวนการต่าง ๆ ในแต่ละโครงการเพื่อให้งานดำเนินไปได้อย่างราบรื่น เครื่องมือเก่า ๆ ที่มีราคาแพงซึ่งคุณได้รับสืบทอดมานั้นกลับกลายเป็นอุปสรรคมากกว่าที่จะช่วยสนับสนุนเป้าหมายทางการตลาดและการดำเนินงาน

ClickUpคือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ทีมสามารถมาร่วมกันวางแผน จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันผ่านการใช้งานงาน, เอกสาร, แชท, เป้าหมาย, กระดานไวท์บอร์ด และอื่นๆ อีกมากมาย ปรับแต่งให้เหมาะสมกับทีมของคุณได้อย่างง่ายดายภายในไม่กี่คลิก และลดจำนวนเครื่องมือที่ใช้ (รวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับแอปของบุคคลที่สาม!)

เครื่องมือนี้ช่วยให้ทีมทุกประเภทและทุกขนาดสามารถส่งมอบโครงการการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน! ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติการจัดการงานฟรี จาก ClickUp ที่คุณ, ผู้ร่วมงานของคุณ, และลูกค้าของคุณจะขอบคุณคุณในภายหลังสำหรับ:

  1. 15+ มุมมองโครงการเพื่อติดตามโครงการและจัดการงาน สร้างมุมมองโครงการส่วนตัวหรือสาธารณะเพื่อจัดระเบียบงานส่วนตัวและงานทีมให้เหมาะกับสไตล์การทำงานที่แตกต่างกัน
  2. งานบันทึกการประชุมและมอบหมายงาน ตั้งค่างานประจำสำหรับการบันทึกบันทึกการประชุมและประเด็นสำคัญจากนั้นมอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการให้กับบุคคลต่างๆ เพื่อให้โครงการดำเนินต่อไป
  3. แดชบอร์ดสำหรับวัดผลตอบแทนจากการลงทุนและประสิทธิภาพของทีมการตลาด. ติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับOKRs การตลาด, ความคืบหน้าของโครงการ, ข้อมูลเชิงลึกของแคมเปญ และอื่น ๆ ได้โดยไม่ต้องอัปเดตข้อมูลด้วยตนเอง!
  4. เอกสารและ เทมเพลตรายการงานเพื่อมาตรฐานกระบวนการเปิดตัว ใช้เทมเพลตจากศูนย์เทมเพลตของ ClickUpหรือที่คุณสร้างขึ้นเพื่อมาตรฐานกระบวนการทำงานด้านการตลาดสำหรับคำขอที่เข้ามางานแคมเปญ และเอกสารต่างๆ

ข้อดีของ ClickUp

ข้อเสียของ ClickUp

  • เส้นทางการเรียนรู้เนื่องจากจำนวนฟีเจอร์ที่มีอยู่และระดับการปรับแต่งได้
  • ไม่มีฟีเจอร์ส่งออกแดชบอร์ด
  • ไม่ใช่ทุกมุมมองของ ClickUp ที่สามารถใช้งานได้บนแอปมือถือ...ยังนะ! 🔮

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

หากคุณต้องการชุดซอฟต์แวร์ครบวงจรเพื่อจัดการกับภาระงานและกระบวนการขององค์กรของคุณ เราพร้อมที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ!กรุณาติดต่อฝ่ายขายเมื่อคุณพร้อม

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (4,490+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,890+ รีวิว)

หากคุณกำลังมองหาวิธีที่ดีกว่าในการจัดการทรัพยากร, ท่อทางการขาย,ขอบเขตของโครงการ, การส่งมอบโครงการ, และกระบวนการให้คำแนะนำและรับลูกค้าใหม่, ให้เริ่มต้นด้วยเทมเพลตสำหรับเอเจนซีสร้างสรรค์ของ ClickUp!

2. อาสนะ

ตัวอย่างซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดอาสนะ
ผ่านทางAsana

Asana เป็นเครื่องมือจัดการงานที่จัดระเบียบงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว ทีมการตลาดสามารถเห็นสิ่งที่ต้องทำ งานที่มีความสำคัญ และกำหนดเวลาที่ต้องส่งงาน แฟน ๆ ของมุมมองโครงการแบบกราฟจะชื่นชอบโมเดลข้อมูลของ Asana ที่ช่วยให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกันและบรรลุกำหนดเวลา

ข้อดีของอาสนะ

  • สามารถแนบไฟล์แนบกับงานใดก็ได้และเข้าถึงได้ในภายหลังที่พื้นที่จัดเก็บไฟล์ของทีม
  • ฟีเจอร์แชทและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์สำหรับทุกงาน
  • แม่แบบโครงการเพื่อเร่งกระบวนการ
  • มุมมองปฏิทินเพื่อดูตารางเวลาของคุณอย่างชัดเจน
  • มุมมองแบบคัมบังของ Asana คล้ายกับ Trello

ข้อเสียของอาสนะ

  • ไม่มีตัวเลือกผู้รับมอบหมายหลายคน
  • ไม่เหมาะสำหรับโครงการที่ซับซ้อนซึ่งมีหลายขั้นตอนการทำงาน (ค้นหาโซลูชันที่ยืดหยุ่นได้กับทางเลือกของ Asana)
  • ไม่สามารถแปลงความคิดเห็นเป็นงานได้
  • ไม่มีฟีเจอร์ที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันในเอกสารเดียวกันได้
  • ต้องมอบหมายสำเนาของงานให้กับสมาชิกในทีมหลายคน ซึ่งอาจทำให้พื้นที่ทำงานของคุณรกไปด้วยงานที่ซ้ำกันจำนวนมาก

ราคาของ Asana

  • Asana มีบริการทดลองใช้ฟรี แผนการใช้งานฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Asana

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)

3. การทำงานเป็นทีม

ตัวอย่างซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดแบบทีมเวิร์ค
ผ่านทางโครงการทีมเวิร์ค

Teamwork เป็นซอฟต์แวร์การทำงานเป็นทีมที่เหมาะสำหรับเอเจนซี่การตลาดและทีมที่ต้องการจัดระเบียบงานเพื่อการนำทางที่ง่ายและการจัดการลูกค้า คุณสมบัติหลักใน Teamwork Projects ได้แก่ การจัดตารางทรัพยากร การติดตามเวลาของโครงการ และเทมเพลตรายการงาน

เลือกจากเทมเพลตการตลาดกว่า 25แบบโดย ClickUpเพื่อเริ่มต้นการวางแผนโครงการของคุณวันนี้!

ข้อดีของโครงการทำงานเป็นทีม

  • ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ของลูกค้า เหมาะสำหรับเอเจนซี่การตลาด
  • คุณสมบัติของโน้ตบุ๊กสำหรับการแชร์เอกสารอย่างเป็นระบบ
  • มุมมองพอร์ตโฟลิโอเพื่อดูผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย
  • รายงานการเผาไหม้, รายงานการใช้ประโยชน์, และการออกใบแจ้งหนี้

ข้อเสียของโครงการทำงานเป็นทีม

  • เทมเพลตโปรเจ็กต์ไม่มีให้บริการในแผนฟรี
  • การแชททีมแบบบูรณาการเป็นคุณสมบัติที่ต้องชำระเงิน
  • แผนการชำระเงินที่แพงเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดอื่น ๆ ในรายการนี้

ราคาโครงการทีมเวิร์ค

  • Teamwork Projects มีแผนฟรีและแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

การให้คะแนนโครงการทีมเวิร์คของลูกค้า

  • G2: 4. 4/5 (รีวิว 990+ รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (700+ รีวิว)

4. Toggl Plan

ตัวอย่างเครื่องมือการจัดการโครงการการตลาดของ toggle plan
ผ่านทางToggl Plan

Toggl เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ประกอบด้วยสามโซลูชัน: Toggl Track, Toggl Plan, และ Toggl Hire. แผนที่เส้นทางแบบภาพของ Toggl Planช่วยเสริมการจัดการการเปลี่ยนแปลงเมื่อการจัดการโครงการหลายโครงการในสเปรดชีตทำให้เกิดงานมากกว่าการสนับสนุน.

ลองใช้เครื่องมือการจัดการการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้!

ข้อดีของ Toggl Plan

  • คุณสมบัติการกำหนดสีตามความต้องการช่วยให้สามารถระบุขั้นตอนต่าง ๆ ของโครงการการตลาดได้อย่างง่ายดาย
  • จัดการการจัดสรรทรัพยากรตามกำหนดเวลาของทีม
  • ปรับแต่งสถานะงานให้ตรงกับความต้องการของทุกโครงการการทำงานเป็นทีมของคุณ
  • ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติด้วยงานที่ทำซ้ำ

ข้อเสียของ Toggl Plan

ราคาของ Toggl Plan

  • Toggl Plan มีให้ทดลองใช้ฟรี, แผนฟรี, และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8/ผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Toggl Plan

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)

ไม่แน่ใจเกี่ยวกับ Toggl Plan? ลองดู ทางเลือกอื่นของ Toggl.

5. วันจันทร์

ตัวอย่างซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดวันจันทร์
ผ่านทางวันจันทร์

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดถัดไปในรายการของเราคือMonday ซึ่งเป็นโซลูชันการวางแผนโครงการที่ช่วยให้ทีมข้ามสายงานสามารถประสานงานกันในงานที่สำคัญที่สุดของพวกเขาได้ ตัวอย่างเช่น เอเจนซี่การตลาดหรือทีมที่กำลังมองหาการรายงานแบบเรียลไทม์สามารถสร้างแดชบอร์ดโครงการได้อย่างง่ายดายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในกระบวนการทำงาน

ข้อดีของวันจันทร์

  • กระดานและเอกสารไม่จำกัดในแผนฟรี
  • มุมมองโครงการที่ปรับแต่งได้เพื่อติดตามโครงการการตลาดได้อย่างง่ายดาย
  • การติดตามเวลาอัตโนมัติ
  • แบบฟอร์มการรับโครงการ

ข้อเสียของวันจันทร์

ราคาวันจันทร์

  • วันจันทร์มีแผนฟรีและแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $8/ผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าวันจันทร์

  • G2: 4. 6/5 (3,290+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (2,540+ รีวิว)

6. Wrike

ตัวอย่างการจัดการโครงการด้วย wrike สำหรับทีมการตลาด
ผ่านทางWrike

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ Wrike เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเอเจนซี่การตลาดขนาดเล็กที่ต้องการพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้เพื่อจัดระเบียบปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน กำหนดโครงการ และทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ ผู้อนุมัติยังสามารถเร่งกระบวนการให้ข้อเสนอแนะได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือทำเครื่องหมายแบบภาพของ Wrike

ข้อดีของ Wrike

  • กระดานคัมบังช่วยให้มองเห็นงานทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์
  • คุณสมบัติการติดตามเวลาเพื่อเปรียบเทียบเวลาที่ประมาณการกับเวลาที่ใช้จริง
  • สถานะงานที่กำหนดเองสำหรับการจัดการแคมเปญการตลาด

ข้อเสียของ Wrike

  • การเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่
  • ไม่มีระบบอัตโนมัติแบบมีเงื่อนไข (คุณสมบัติที่ต้องมีสำหรับการจัดการโครงการการตลาด!)
  • แผนภูมิแกนต์ไม่มีให้ใช้ในเวอร์ชันฟรี
  • ขาดความสามารถในการมอบหมายงานให้กับกลุ่มผู้ใช้ (ทีม) หรือผู้รับมอบหมายหลายคน

ราคาของ Wrike

  • Wrike มีแผนบริการฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่าย เริ่มต้นที่ $9.80 ต่อเดือนต่อผู้ใช้

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Wrike

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 2,350 รายการ)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 1,700 รายการ)

ลองดูทางเลือกอื่นของ Wrike เหล่านี้!

7.Trello

ตัวอย่างซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดด้วย Trello
ผ่านทางTrello

ภายใต้ตระกูลซอฟต์แวร์ของ Atlassian, Trello เป็นเครื่องมือ Kanbanที่ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักสี่อย่าง ได้แก่ กระดาน Kanban, การ์ด, รายการ, และเมนูกระดาน. ทีมสามารถขับเคลื่อนงานไปข้างหน้าได้โดยใช้ปุ่มการ์ดและกระดานที่ปรับแต่งได้ของ Trello.

ข้อดีของ Trello

  • ฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด Butlerช่วยให้ทีมประหยัดเวลาในการทำงานด้านการบริหารจัดการ
  • รายการตรวจสอบขั้นสูง (ฟีเจอร์ที่ต้องชำระเงิน) สำหรับการมอบหมายงานอย่างละเอียด
  • การตั้งค่าโครงการและการเริ่มต้นใช้งานที่ง่ายดาย
  • แท็ก, ป้ายกำกับ, และหมวดหมู่สำหรับการจัดระเบียบงาน
  • ระบบอัตโนมัติใน Trello ที่กำหนดเอง กฎ และคำสั่งที่กำหนดเวลา
  • กระดานคัมบังเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพ

ข้อเสียของ Trello

  • แผนฟรีจำกัดการแนบไฟล์ที่ 10MB ต่อไฟล์
  • ไม่มีถาดงานเพื่อดูงานปัจจุบันของคุณ
  • ความคิดเห็นอยู่ที่ด้านหลังของบัตร ซึ่งทำให้การร่วมมือเป็นเรื่องที่ท้าทาย
  • จำเป็นต้องชำระเงินเพื่อซื้อไอเท็มเพิ่มพลังเพื่อใช้งานฟังก์ชันทั้งหมด

ราคาของ Trello

  • Trello มีบริการทดลองใช้ฟรี แผนการใช้งานฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Trello

  • G2: 4. 5/5 (20,410+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (12,390+ รีวิว)

ลองดูทางเลือกอื่นของ Trello เหล่านี้!

8. รังผึ้ง

ตัวอย่างมุมมองสถานะของซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบฮีฟ
ผ่านทางHive

Hive เป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการโครงการการตลาดที่ดีที่สุดที่ช่วยให้ทีมของคุณสามารถจัดการโครงการได้ตามที่ต้องการ มีระบบเชื่อมต่อหลากหลายและมุมมองหลายแบบเพื่อความยืดหยุ่นเพิ่มเติม

ผู้เชี่ยวชาญด้านรังผึ้ง

  • วางแผนแคมเปญได้อย่างง่ายดายด้วยแผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง, ปฏิทิน และตาราง
  • เชิญลูกค้าและผู้รับเหมาให้ร่วมงานกับคุณผ่านแอป
  • การตรวจสอบและอนุมัติเพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการให้ข้อเสนอแนะ
  • การเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์มากกว่า 1,000 รายการเช่น Jira, Salesforce, Zoom และ Adobe Photoshop

ข้อเสียของกลุ่ม

  • จำเป็นต้องมีโปรแกรมเสริมหลายรายการเพื่อให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ
  • แอปพลิเคชันมือถือไม่แข็งแกร่งเท่ากับแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป
  • ไม่มีแผนฟรี

ราคาของฮีฟ

  • Hive มีบริการทดลองใช้ฟรี แผนฟรี และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Hive

  • G2: 4. 5/5 (290+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (140+ รีวิว)

9. โปรโปรฟ์ส โปรเจ็กต์

ซอฟต์แวร์การจัดการการตลาดโครงการ proprofs ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์
ผ่านทางProProfs Project

ProProfs Project เป็นหนึ่งในตัวเลือกการจัดการโครงการการตลาดที่ดีที่สุด เนื่องจากมีคุณสมบัติที่แข็งแกร่งเพื่อช่วยทีมการตลาดในการจัดการ ติดตาม และดำเนินแคมเปญการตลาดที่ประสบความสำเร็จ

ผู้เชี่ยวชาญโครงการ ProProfs

  • คิดค้น, วางแผน, และดำเนินการโครงการหลายโครงการจากแดชบอร์ดเดียว
  • ความสามารถในการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีและการแชร์ไฟล์เพื่อการร่วมมือที่ราบรื่น
  • แผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง, และมุมมองปฏิทินเพื่อวางแผนและมองเห็นภาพรวมของโครงการ
  • ความสามารถในการติดตามเวลาที่น่าทึ่ง

ข้อเสียของโปรโปรฟส์ โปรเจ็กต์

  • ไม่มีแผนฟรี
  • เวอร์ชันทดลองใช้ได้เพียง 15 วันเท่านั้น
  • การตั้งค่าบทบาทและสิทธิ์การเข้าถึงมีให้บริการเฉพาะในแผนพรีเมียมเท่านั้น

ราคาโปรโปรฟส์โปรเจ็กต์

  • ProProfs Project มีบริการทดลองใช้ฟรีและแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $2/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ProProfs Project

  • G2: 4. 4/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)
  • Capterra: 4. 7/5 (60+ รีวิว)

10. Zoho Projects

ตัวอย่างซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดของ Zoho Projects
ผ่านทางZoho Projects

Zoho Projectsเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการการตลาด เนื่องจากแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ช่วยให้คุณและทีมการตลาดวางแผนงาน ติดตามความคืบหน้าของโครงการ และทำงานร่วมกับทีมได้อย่างง่ายดาย อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้ผู้ใช้ใหม่สามารถปรับตัวกับซอฟต์แวร์ได้ง่ายขึ้น

ข้อดีของ Zoho

  • มุมมองไทม์ไลน์ช่วยให้คุณเห็นสิ่งที่พนักงานกำลังทำอยู่ภายในช่วงเวลาที่กำหนด
  • ใช้แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานของพนักงานเพื่อบันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และชั่วโมงที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
  • กระดานคัมบังเพื่อแสดงภาพกระบวนการทำงานของคุณ

ข้อเสียของ Zoho

  • แผนฟรีให้คุณสร้างโปรเจ็กต์ได้เพียงสองโปรเจ็กต์ และแนบไฟล์ได้สูงสุด 10MB
  • การผสานการทำงานที่จำกัดกับซอฟต์แวร์ที่ไม่ใช่ Zohoเช่น Zoom
  • การเรียนรู้ที่รวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างขั้นตอนการตั้งค่าเริ่มต้น

ราคาของ Zoho

  • Zoho Projects มีแผนฟรีและแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Zoho

  • G2: 4. 3/5 (รีวิว 280+ รายการ)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)

โบนัส:ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับ Mac

11. เบสแคมป์

ตัวอย่างซอฟต์แวร์จัดการงานเบสแคมป์
ผ่านทางBasecamp

Basecamp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ให้ทีมมีฟีเจอร์สำหรับการจัดเก็บไฟล์, การจัดการโครงการ, และการแชทกลุ่ม. เครื่องมือนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวมการจัดการงานและการสื่อสารของทีมโครงการไว้ภายใต้หลังคาเดียวด้วยฟีเจอร์เช่นรายการสิ่งที่ต้องทำและกระดานข้อความ.

ข้อดีของ Basecamp

  • แผนภูมิฮิลล์ที่ให้คุณเห็นภาพรวมของประสิทธิภาพโครงการของคุณ
  • เมนู 'เฮ้!' จะรวบรวมการแจ้งเตือนต่าง ๆ เช่น ข้อความใหม่, การถูกกล่าวถึงด้วย @, และงานที่ต้องทำ
  • พอร์ทัลสำหรับลูกค้าเพื่อดูงานและสื่อสาร
  • บันทึกข้อความหรือเอกสารใหม่เป็นฉบับร่างก่อนที่คุณจะเผยแพร่
  • ผสานการทำงานกับ ClickUp ผ่าน Zapier

ข้อเสียของ Basecamp

  • ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูง เช่น ลำดับความสำคัญของงานและสถานะที่กำหนดเอง
  • ไม่มีป้ายหรือแท็กเพื่อการจัดระเบียบงานที่ดีขึ้น
  • ไม่มีคุณสมบัติการติดตามเวลาแบบดั้งเดิม
  • ไม่มีเวอร์ชันฟรี
  • ไม่เหมาะสำหรับโครงสร้างองค์กรเช่นเอเจนซีการตลาดที่มีโครงการการตลาดหลายโครงการเกิดขึ้นพร้อมกัน

ราคาของ Basecamp

  • Basecamp มีบริการทดลองใช้ฟรีและแผนชำระเงินในราคา 99 ดอลลาร์ต่อเดือนแบบเหมาจ่าย

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Basecamp

  • G2: 4. 1/5 (4,940+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (13,350+ รีวิว)

ลองดูทางเลือกอื่นสำหรับ Basecamp เหล่านี้!

12. nTask

ตัวอย่างซอฟต์แวร์การจัดการการตลาด ntask
ผ่านทางnTask

nTask เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือการจัดการโครงการบนระบบคลาวด์ที่สามารถช่วยคุณและทีมการตลาดของคุณจัดการทุกอย่างตั้งแต่การวางแผนทรัพยากรไปจนถึงการส่งมอบโครงการ คล้ายกับซอฟต์แวร์โครงการอื่น ๆ ในรายการนี้ nTask มีบอร์ด Kanban สำหรับสร้างแผนโครงการและแสดงภาพงานต่าง ๆ

ข้อดีของ nTask

ข้อเสียของ nTask

  • ไม่เหมาะสำหรับทีมขนาดใหญ่ที่มีสมาชิก 50 คนขึ้นไป
  • กระดานคัมบังเป็นฟีเจอร์ที่ต้องชำระเงิน
  • ผู้ใช้มีการควบคุมน้อยลงในการปรับแต่งส่วนติดต่อผู้ใช้

ราคา nTask

  • nTask มีแผนบริการฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่าย เริ่มต้นที่ $3 ต่อเดือนต่อผู้ใช้

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า nTask

  • G2: 4. 4/5 (10+ รีวิว)
  • Capterra: 3. 9/5 (10+ รีวิว)

13. Workfront

ตัวอย่างซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดของ Workfront
ผ่านทางWorkfront

แฟน ๆ และผู้ใช้ระดับสูงของ Adobe จะรู้จัก Workfront, เครื่องมือจัดการงานแบบร่วมมือสำหรับทีมในการเชื่อมต่อ, ร่วมมือ, และเสร็จสิ้นงานได้รวดเร็วขึ้น. Workfront เชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับโซลูชันการตลาดภายใน Adobe เพื่อสร้างระบบแบบครบวงจร.

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Workfront

  • คุณสมบัติการอนุมัติในตัวสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมและการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ
  • รายงานและแดชบอร์ดแบบภาพ
  • รายการงานรวมที่แสดงงานที่สำคัญที่สุดและงานที่กำลังจะมาถึง
  • ผสานการทำงานกับ Adobe, Slack, GSuite และ Salesforce

ข้อเสียของ Workfront

  • ซับซ้อนกว่าซอฟต์แวร์การตลาดอื่น ๆ
  • ไม่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก เนื่องจากการเชื่อมต่อขึ้นอยู่กับแผนราคาของคุณ
  • แผนภูมิแกนต์มีความท้าทายในการใช้งานเมื่อเทียบกับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ ที่ระบุไว้

ราคาของ Workfront

  • สอบถามราคาได้ที่ Workfront

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Workfront

  • G2: 4. 1/5 (800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)

ลองดูทางเลือกอื่นของ Workfront เหล่านี้!

14. ราเวทรี

ตัวอย่างการจัดการโครงการการตลาดของ ravetree
ผ่านทางRavetree

Ravetree เป็นโซลูชันการจัดการโครงการที่ช่วยบริหารโครงการ การเรียกเก็บเงิน ทรัพยากร และลูกค้า ด้วยคุณสมบัติหลัก เช่น พอร์ทัลลูกค้า แม่แบบโครงการ และพอร์ตโฟลิโอ ทีมการตลาดสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองสำหรับทุกประเภทของหมวดหมู่โครงการได้

ข้อดีของ Ravetree

  • รองรับไฟล์ PDF, MOV, MP4, AI, PSD, XLSX, DOCX และ PNG
  • ใบแจ้งหนี้สำหรับบันทึกเวลาและค่าใช้จ่ายที่ได้รับการอนุมัติ
  • มุมมองไทม์ไลน์เพื่อการจัดการทรัพยากรที่ง่ายดาย
  • เครื่องมือวางแผนการวิ่ง

ข้อเสียของ Ravetree

  • ไม่มีการผสานรวมอีเมลในตัว
  • แผนการชำระเงินที่มีค่าใช้จ่ายสูงเมื่อเทียบกับเครื่องมือการตลาดชั้นนำอื่น ๆ ในรายการนี้

ราคาราเวทรี

  • Ravetree มีแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $29 ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Ravetree

  • G2: 4. 1/5 (20+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)

15. Kissflow

ตัวอย่างซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ kissflow
ผ่านทางKissflow

เครื่องมือการจัดการโครงการการตลาดที่ดีที่สุดถัดไปคือ Kissflow ซึ่งเป็นเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับกระบวนการและเวิร์กโฟลว์สำหรับทั้งองค์กรเพื่อปรับแต่งกระบวนการใด ๆ ตามต้องการ มันมีคุณสมบัติที่คุณต้องการและผู้จัดการโครงการของคุณต้องการด้วยรูปแบบที่ใช้งานง่ายซึ่งไม่ต้องการการฝึกอบรมเฉพาะ!

ข้อดีของ Kissflow

  • ลากและวางแบบฟอร์มเพื่อสร้างแอป
  • การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่ออัตโนมัติกระบวนการ
  • การจัดการกระบวนการและเวิร์กโฟลว์โดยไม่ต้องใช้โค้ด
  • สามารถปรับขนาดได้เพื่อรองรับปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่และความซับซ้อน

ข้อเสียของ Kissflow

  • อินเตอร์เฟซเฉลี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดอื่น ๆ ในรายการนี้
  • ขาดมุมมองการมองเห็นโครงการ
  • ไม่มีแผนฟรี

ราคาของ Kissflow

  • Kissflow มีแผนบริการแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Kissflow

  • G2: 4. 3/5 (490+ รีวิว)
  • Capterra: 3. 8/5 (รีวิว 10+ รายการ)

ลองใช้ทางเลือกอื่นของ Kissflow เหล่านี้!

16. ฟังก์ชันฟ็อกซ์

ตัวอย่างซอฟต์แวร์บริหารโครงการสร้างสรรค์และการตลาดของ functionfox
ผ่านทางFunctionFox

FunctionFox เป็นซอฟต์แวร์บันทึกเวลาทำงานและบริหารโครงการที่ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปตามแผน ตรงเวลา และอยู่ในงบประมาณ เครื่องมือนี้มุ่งเน้นการสนับสนุนทีมการตลาดด้วยการเชื่อมโยงเป้าหมายและทรัพยากรให้สอดคล้องกัน เพื่อความสำเร็จของแคมเปญ

ข้อดีของ FunctionFox

  • การมอบหมายงานทีมช่วยให้คุณสามารถจัดการทรัพยากรและปริมาณงานได้
  • แอปจัดตารางโครงการที่ยืดหยุ่นสำหรับแคมเปญการตลาด
  • แบบฟอร์มคำขอออนไลน์พร้อมฟิลด์ที่กำหนดเองได้ไม่จำกัด
  • สื่อสารกับสมาชิกในทีมโดยใช้บล็อกโครงการ

ข้อเสียของ FunctionFox

  • มุมมองของโครงการถูกจำกัดไว้เพียงตารางเวลาและแผนภูมิแกนต์เท่านั้น
  • แผนฟรีแบบจำกัด
  • การขาดลำดับชั้นของพื้นที่ทำงานที่สามารถปรับแต่งได้ (ไม่เหมาะสำหรับทีมการตลาดแบบ Agile)

ราคาของ FunctionFox

  • FunctionFox มีแผนบริการแบบชำระเงินเริ่มต้นที่ $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า FunctionFox

  • G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (150+ รีวิว)

17. iMeet Central

ตัวอย่างซอฟต์แวร์จัดการงานหลักของ iMeet Central สำหรับการวางแผนโครงการ
ผ่านทางiMeet Central

iMeet Central (เดิมชื่อ Central Desktop) โดย PGi เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีเครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีมเพื่อช่วยนักการตลาด, เอเจนซี่สร้างสรรค์, และธุรกิจองค์กรในการจัดการไฟล์, ทำงานร่วมกันในโครงการ และเชื่อมต่อผู้ใช้ ทีมสามารถตั้งค่าและปรับแต่งชุมชนออนไลน์ส่วนตัวสำหรับแต่ละแผนก, โครงการ, ลูกค้า, หรือความต้องการได้

ข้อดีของ iMeet Central

  • คุณสมบัติการจัดทำดัชนีที่ทรงพลังเพื่อการค้นหาไฟล์อย่างง่ายดาย
  • การผสานรวมกับโซลูชัน iMeet และ GlobalMeet ของ PGi สำหรับการประชุมออนไลน์
  • บอร์ดอารมณ์ส่วนตัวออนไลน์สำหรับการระดมความคิดสร้างสรรค์
  • ฐานข้อมูลออนไลน์สำหรับบรีฟและกระบวนการสร้างสรรค์

ข้อเสียของ iMeet Central

  • แผนการชำระเงินที่มีราคาแพงเมื่อเทียบกับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ ในรายการนี้
  • ไม่เหมาะสำหรับทีมการตลาดที่ต้องการอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
  • การปรับแต่งที่จำกัดสำหรับคุณสมบัติขั้นสูง

ราคา iMeet Central

  • iMeet Central มีแผนบริการแบบชำระเงินสำหรับนักการตลาดและเอเจนซี่ เริ่มต้นที่ $45 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า iMeet Central

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: 4. 6/5 (10 รีวิว)

18. LiquidPlanner

ตัวอย่างซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดของ liquidplanner
ผ่านทางLiquidPlanner

LiquidPlanner เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานอัตโนมัติในการจัดตารางงานโครงการ ติดตามการเปลี่ยนแปลงของโครงการ และปรับแต่งแดชบอร์ดข้อมูลโครงการ หนึ่งในคุณสมบัติหลักที่เอเจนซี่การตลาดจาก LiquidPlanner จะพบว่ามีประโยชน์สำหรับการจัดการทรัพยากรคือวิธีการวางแผนโครงการตามลำดับความสำคัญ

ข้อดีของ LiquidPlanner

  • แถบกำหนดเวลาอัจฉริยะเพื่อจับการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์
  • เจ้าของหลายคนต่อหนึ่งงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้จัดการโครงการ
  • สายโซ่การพึ่งพาเพื่อแสดงลำดับของขั้นตอน

ข้อเสียของ LiquidPlanner

  • ไม่เหมาะสำหรับเอเจนซี่ขนาดเล็กที่มีหลายโครงการเกิดขึ้นพร้อมกัน (ค้นหาทางเลือกในLiquidPlanner)
  • แผนฟรีแบบจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือจัดการโครงการการตลาดอื่น ๆ ในรายการนี้
  • การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับการฝึกอบรมและการนำไปใช้

ราคา LiquidPlanner

  • LiquidPlanner ให้บริการทดลองใช้ฟรีและมีแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า LiquidPlanner

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (630+ รีวิว)

19. Podio

ตัวอย่างซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ podio สำหรับทีมการตลาด
ผ่านทางPodio

Podio เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่มอบโครงสร้างให้กับทีมการตลาดเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้น ค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น และเลือกมุมมองการทำงานต่าง ๆ ได้ตามต้องการ นอกจากนี้ ผู้จัดการโครงการยังสามารถสร้างระบบอัตโนมัติสำหรับงานต่าง ๆ ได้เพื่อให้ผู้คนและโครงการต่าง ๆ เชื่อมต่อและทำงานร่วมกันผ่านกระบวนการทำงานของ Podio

ผู้เชี่ยวชาญ Podio

  • ตั้งค่าสิทธิ์ที่กำหนดเองเพื่อควบคุมว่าใครสามารถเข้าถึงพื้นที่ทำงานของคุณได้
  • ความสามารถในการแชร์ไฟล์ที่ยอดเยี่ยม
  • ความสามารถในการแชทและประชุมทางวิดีโอในตัว
  • แอปพลิเคชันมือถือทรงพลังที่ให้คุณจัดการโครงการการตลาดได้ทุกที่ทุกเวลา
  • Podio ผสานการทำงานกับ ClickUp

ข้อเสียของ Podio

  • แผนฟรีแบบจำกัดที่ไม่มีระบบการทำงานอัตโนมัติ การซิงค์ข้อมูลผู้ติดต่อ และฟีเจอร์การจัดการผู้ใช้
  • ไม่สามารถกำหนดความคิดเห็นเป็นงานได้
  • รายงานแบบภาพมีให้เฉพาะในเวอร์ชันพรีเมียมเท่านั้น

ราคาของ Podio

  • Podio มีแผนบริการฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่าย เริ่มต้นที่ $7 ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Podio

  • G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 350+)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิว 200+ รายการ)

20. Workamajig

ตัวอย่างซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาด workamagig
ผ่านทางWorkamajig

Workamajig เป็นเครื่องมือจัดการโครงการการตลาดสำหรับบริหารโครงการ งบประมาณ ตารางเวลา และบัญชีทั้งหมดในที่เดียว ฟีเจอร์หลักสำหรับทีมการตลาดภายในประกอบด้วยแดชบอร์ดที่สามารถดำเนินการได้ ฟีดกิจกรรมประจำวันแบบเรียลไทม์และเทมเพลตการจัดการโครงการเชิงสร้างสรรค์

ลองดูเทมเพลตสร้างสรรค์และการออกแบบของ ClickUp เพื่อเริ่มต้นคำขอโครงการการตลาดของคุณ!

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Workamajig

  • คุณสมบัติการจัดการลูกค้าในตัว
  • เปลี่ยนคำขอของลูกค้าให้กลายเป็นโครงการที่ดำเนินการอย่างจริงจัง
  • แดชบอร์ดเฉพาะสำหรับบทบาทที่แตกต่างกัน
  • จัดการโครงการและงานหลายอย่างพร้อมกัน

ข้อเสียของ Workamajig

  • แผนการชำระเงินที่แพงเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดอื่น ๆ ในรายการนี้
  • ไม่มีแผนฟรี
  • ไม่ใช่ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย

ราคาของ Workamajig

  • Workamajig มีแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $38 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน สำหรับผู้ใช้ 10-19 คน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Workamajig

  • G2: 3. 6/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 3. 7/5 (200+ รีวิว)

21. Projectsly

เครื่องมือการจัดการโครงการ projectsly
ผ่านทางProjectsly

Projectsly เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียว ที่นี่คุณสามารถเพิ่มงานให้กับสมาชิกในทีมและแชร์ไฟล์ รวมถึงสร้างกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้ตามลำดับความสำคัญของคุณ เพื่อไม่ให้พลาดงานที่สำคัญ

ข้อดีของ Projectsly

  • กำหนดเวลาโครงการสำหรับการทำให้การจัดการขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้น
  • การจัดการงานผ่านการลากและวาง
  • การจัดการงานและการจัดตารางเวลาที่ง่ายดาย
  • การร่วมมือระหว่างสมาชิกในทีมจะง่าย

ข้อเสียของ Projectsly

  • คุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น การจัดทำงบประมาณ ยังไม่ปรากฏ
  • ไม่มีคุณสมบัติขั้นสูงเช่นแผนผังความคิดแบบเนทีฟ

ราคาของ Projectsly

  • Projectsly มีแผนการใช้งานฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน และแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $14.99 ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Projectsly

  • G2: 4. 5/5 (2 รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (5+ รีวิว)

ทีมการตลาดต้องการซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการได้กลายเป็นเครื่องมือการดำเนินงานที่จำเป็นสำหรับทีมที่ทำงานในระดับโลกและโครงการข้ามสายงาน แต่หากไม่นับการดำเนินงานทั้งหมด มันยังช่วยให้ผู้คนทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพราะพวกเขาไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลและงานต่างๆ ในหลายที่มากเกินไป 🔍

ด้วยฟังก์ชันฐานข้อมูลที่ทรงพลังวิดีโอการฝึกอบรมออนไลน์ เครื่องมือการแสดงภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย ClickUp ตอบโจทย์ทุกความต้องการในฐานะซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาดที่ดีที่สุดและฟรี

สมัครวันนี้และปรับแต่ง ClickUp ให้ตรงตามความต้องการของคุณ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับตัวคุณเอง ทีมของคุณ และองค์กรของคุณ! ⚡️