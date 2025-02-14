พิชิตเป้าหมายของคุณ: 10 เครื่องมือจัดการปริมาณงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ภาวะหมดไฟส่งผลกระทบต่อพนักงานในสหรัฐอเมริกาถึง 44% ทำให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนงานมากกว่าสามเท่า
การจัดการปริมาณงานที่ดีสามารถช่วยให้คุณรักษาประสิทธิภาพสูงสุดไว้ได้, รักษาขวัญกำลังใจของทีมให้สูง, และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้ได้
การมีเครื่องมือจัดการปริมาณงานที่เหมาะสมอยู่เคียงข้างคุณทำให้เรื่องนี้ง่ายขึ้นมาก พวกมันช่วยให้คุณปฏิบัติตามกำหนดเวลาโดยไม่ละสายตาจากศักยภาพของทีมของคุณ ที่จริงแล้ว บางเครื่องมือยังสามารถช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจ้างงานและการจัดสรรทรัพยากร เพิ่มขวัญกำลังใจ และลดความเครียดในที่ทำงานได้อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม การค้นหาซอฟต์แวร์การจัดการปริมาณงานที่สมบูรณ์แบบนั้นต้องใช้เวลา ดังนั้น เราจึงได้รวบรวมรายการตัวเลือกยอดนิยม 10 อันดับแรกเพื่อช่วยคุณจัดการปริมาณงานของพนักงาน รวมถึงคุณสมบัติสำคัญและรีวิวจากผู้ใช้
⏰ สรุป 60 วินาที
เครื่องมือจัดการปริมาณงานช่วยจัดลำดับความสำคัญ, จัดสรร, และติดตามงานเพื่อเพิ่มผลผลิต. นี่คือ 10 เครื่องมือชั้นนำที่คุณควรพิจารณา
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการมองเห็นภาพรวมของงานและการทำงานอัตโนมัติ
- Monday.com: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามปริมาณงานที่ปรับแต่งได้และการทำงานร่วมกันในทีม
- อาสนะ: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดลำดับความสำคัญและการติดตามความก้าวหน้า
- Wrike: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทรัพยากรขั้นสูง
- Trello: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบแบบง่ายสไตล์ Kanban
- ProofHub: เหมาะที่สุดสำหรับการอนุมัติและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
- Teamwork.com: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและปริมาณงานที่เน้นลูกค้า
- nTask: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทรัพยากรที่เน้นงบประมาณ
- Hive: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดสรรทรัพยากรแบบไดนามิก
- ลอยตัว: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดสรรทรัพยากรและการคาดการณ์ปริมาณงาน
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือจัดการปริมาณงาน?
เครื่องมือจัดการปริมาณงานที่มีประสิทธิภาพช่วยระบุ, ตรวจสอบ, และจัดระเบียบงานให้กับคุณและทีมของคุณ. พวกมันช่วยเพิ่มผลผลิต, ปรับปรุงความพึงพอใจของพนักงาน, และทำให้แน่ใจว่ามีความรับผิดชอบสำหรับทุกงาน.
เนื่องจากบทบาทที่สำคัญของพวกเขา เครื่องมือที่เหมาะสมต้องมีคุณสมบัติหลักบางประการ นี่คือสิ่งที่ควรมองหา:
- การจัดลำดับความสำคัญของงาน: จัดลำดับความสำคัญของเครื่องมือที่ช่วยให้การจัดการงานเป็นไปอย่างง่ายดาย ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูงก่อน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนลำดับความสำคัญตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลง
- การจัดการทรัพยากร: เลือกโซลูชันที่นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปริมาณงานของทีมและจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมองหาคุณสมบัติเช่นการสร้างงานแบบบูรณาการและการติดตามทรัพยากรเพื่อป้องกันการรับภาระงานเกินกำลังในเวลาจริง
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: เลือกเครื่องมือที่มีการสื่อสารที่ราบรื่น การแก้ไขแบบเรียลไทม์ และการแชร์ไฟล์ เพื่อการประสานงานและประสิทธิภาพของทีมที่ดีขึ้น ให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่มีตัวเลือกการแจ้งเตือนและการเตือนความจำด้วย
- การวิเคราะห์และรายงาน: มองหาโซลูชันที่มาพร้อมกับการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งเพื่อติดตามความคืบหน้าและขับเคลื่อนการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เลือกเครื่องมือที่สามารถสร้างรายงานที่ปรับแต่งได้และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดหรือเป้าหมายสำคัญของโครงการ
- ความสามารถในการผสานรวม: เลือกใช้เครื่องมือที่สามารถทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ที่คุณมีอยู่ได้อย่างราบรื่น เพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่ไร้รอยต่อ เลือกเครื่องมือที่สามารถเชื่อมต่อ นำเข้าข้อมูลได้อย่างง่ายดาย หรือสามารถย้ายข้อมูลจากซอฟต์แวร์บริหารโครงการ ระบบสื่อสาร และแพลตฟอร์มสำคัญอื่น ๆ ของคุณได้อย่างรวดเร็วและทันที
10 เครื่องมือจัดการปริมาณงานที่ดีที่สุด
นี่คือ 10อันดับโซลูชันการจัดการปริมาณงานที่โดดเด่นในด้านคุณสมบัติประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของผู้ใช้
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการมองเห็นงานที่ครอบคลุมและการทำงานอัตโนมัติ)
ClickUp คือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน โซลูชันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานของทีมเป็นหลัก ดังนั้น ตั้งแต่การตั้งเป้าหมายไปจนถึงการทำงานอัตโนมัติและทุกสิ่งที่อยู่ระหว่างนั้น เครื่องมือนี้คือทุกสิ่งที่คุณต้องการ
ในบรรดาคุณสมบัติการจัดการโครงการมากกว่า 30 รายการและการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการของ ClickUp, มุมมองภาระงานของ ClickUp โดดเด่นในด้านการวางแผนกำลังการผลิต คุณสมบัตินี้มอบภาพรวมที่ง่ายและทันทีของงานของทีมคุณ, ความพร้อมใช้งาน, และสถานะของภาระงาน
นอกจากนี้ การจัดการปริมาณงานบนอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายนี้เป็นเรื่องง่ายมาก สิ่งที่คุณต้องทำคือ ลากและวางงานจากพนักงานที่มีงานล้นมือไปยังพนักงานที่มีเวลาว่างมากขึ้น เพียงเท่านี้ สมาชิกในทีมของคุณก็จะได้รับการแจ้งเตือนในรายการงานที่ปรับปรุงใหม่ของพวกเขา
หากคุณต้องการเข้าใจความคืบหน้าของโครงการพร้อมปริมาณงานปัจจุบัน ClickUp ยังมีแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้หลากหลายซึ่งผสานการทำงานกับมุมมองปริมาณงานโดยตรง
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ปรึกษาสมาชิกในทีมก่อนมอบหมายงานใหม่ การตรวจสอบอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสำหรับการเปลี่ยนแปลงระยะสั้น ช่วยหลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำซ้อนและการสื่อสารที่ผิดพลาด
ClickUp ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการที่ทีมของคุณสร้างและทำงานให้เสร็จสมบูรณ์
เพื่อควบคุมปริมาณงานของทีมให้อยู่ในขอบเขต การสร้างงานต้องง่ายและละเอียดครบถ้วนClickUp Tasksคือคำจำกัดความของสิ่งนี้ ใน ClickUp คุณเพียงแค่คลิกเดียวก็สามารถสร้างหรือมอบหมายงานให้กับใครก็ได้ในทีมของคุณ
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถเพิ่มงานย่อยหลายรายการ ไฟล์แนบ ความคิดเห็น และความสัมพันธ์ระหว่างงานได้อีกด้วย อีกทั้งยังสามารถกำหนดระดับความสำคัญและประมาณเวลาของแต่ละงานได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การติดตามเวลาที่ช่วยให้คุณวัดและตรวจสอบเวลาที่ใช้ไปกับแต่ละงานได้
สำหรับการอัปเดตหรือการเปลี่ยนแปลงงานโดยอัตโนมัติ คุณสามารถใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติขั้นสูงของ ClickUp เพื่อลดความยุ่งยากในการทำงานด้วยตนเองได้อย่างมาก
สำหรับสมาชิกในทีม การจัดลำดับความสำคัญของงานเป็นเรื่องง่าย พวกเขาเพียงแค่ถาม ClickUp Brain ผู้ช่วยในตัวของ ClickUp ว่า "วันนี้ฉันมีอะไรที่ต้องทำเป็นลำดับความสำคัญบ้าง?" แล้วระบบจะแสดงรายละเอียดให้ทันที! ไม่ต้องเดาอีกต่อไป
เทมเพลตปริมาณงานพนักงาน ClickUpเป็นโซลูชันพร้อมใช้งานสำหรับการเริ่มต้นติดตามและสนับสนุนความสามารถของทีมได้อย่างรวดเร็ว มี มุมมองเฉพาะเพื่อวางแผนปริมาณงานประจำวันของสมาชิกแต่ละคนในทีม
เทมเพลตนี้ยังติดตามงานตามประมาณเวลา ความสำคัญ และความพยายามของแต่ละแผนก ช่วยให้ผู้จัดการสามารถจัดสมดุลปริมาณงานและปฏิบัติตามกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หากทีมของคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรระหว่างโครงการต่าง ๆเทมเพลตการจัดสรรทรัพยากรของ ClickUpเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม
เทมเพลตนี้จัดระเบียบโครงการโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง—งาน, ลูกค้า, งบประมาณ, และอื่น ๆ—จัดกลุ่มตามลูกค้าหรือโครงการเพื่อความชัดเจน นอกจากนี้ยังติดตามปริมาณงานของทีมเพื่อป้องกันการเหนื่อยล้า
โดยสรุป มันให้การวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วโดยอิงตามการจัดสรรที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดระเบียบโครงการที่ซับซ้อนให้เป็นพื้นที่ทำงาน โฟลเดอร์ และรายการที่ชัดเจนด้วยคู่มือลำดับชั้นของ ClickUp
- บันทึกไอเดียของสมาชิกทีมทุกคนและมองเห็นความสัมพันธ์ของงานด้วยClickUp Whiteboards
- บันทึกทุกอย่างตั้งแต่ นโยบายเกี่ยวกับภาระงาน ไปจนถึงการร้องเรียนของพนักงาน ด้วยClickUp Docs
- เชื่อมต่อและทำงานร่วมกับทีมของคุณทั้งหมดผ่านข้อความโต้ตอบแบบทันทีและการกระจายข้อความในทุกขั้นตอนด้วยClickUp Chat
- ติดแท็กและกระจายงานจากส่วนใดก็ได้ของแพลตฟอร์มได้อย่างราบรื่นด้วยความคิดเห็นที่มอบหมายจาก ClickUp
- จัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแผนการดำเนินงานที่เป็นระบบและชัดเจนด้วยClickUp Task Priorities
- ทำให้กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนง่ายขึ้น, ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ, และลดปริมาณงานที่หนักหน่วงด้วยClickUp Automations
- รับข้อมูลเชิงลึกทันทีและสร้างรายงานที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจด้วยแดชบอร์ด ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การเชี่ยวชาญทุกฟีเจอร์อาจมาพร้อมกับเส้นทางการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชัน
- เครื่องมือบางอย่างยังไม่มีให้บริการบนแอปมือถือ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป: ฟรี
- ไม่จำกัด: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 19 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7/เดือน ต่อสมาชิก
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,200+ รีวิว)
นี่คือสิ่งที่ Deanna Connolly, ผู้ช่วยบริการนายหน้าของ Foundry Commercial,กล่าวถึง ClickUp:
ClickUp ช่วยให้เราสามารถส่งต่อโปรเจกต์ให้กันได้อย่างรวดเร็ว ตรวจสอบสถานะของโปรเจกต์ได้อย่างง่ายดาย และเปิดโอกาสให้หัวหน้าสามารถติดตามปริมาณงานของเราได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องรบกวนเรา เราประหยัดเวลาได้อย่างน้อยหนึ่งวันต่อสัปดาห์จากการใช้ ClickUp หากไม่นับเวลาที่ลดลงจากการลดจำนวนอีเมลลงอย่างมาก
➡️ อ่านเพิ่มเติม:เราได้รีวิวเครื่องมือผู้จัดการที่ดีที่สุด
2. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามปริมาณงานที่ปรับแต่งได้และการทำงานร่วมกันเป็นทีม)
Monday.com เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดการทีม มี บอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย และการแสดงผลที่สดใส นอกจากนี้ Monday.com ยังสามารถปรับให้เข้ากับทุกประเภทของโครงการได้อย่างง่ายดาย
มุมมองปริมาณงานของมันแสดงความสามารถของทีม ทำให้มั่นใจว่างานถูกกระจายอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ การอัปเดตแบบเรียลไทม์ การติดตามเวลา และคุณสมบัติการทำงานร่วมกันยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและรักษาโครงการให้อยู่ในเส้นทางโดยไม่ทำให้ใครต้องทำงานหนักเกินไป
Monday.com ฟีเจอร์เด่น
- ปรับแต่งบอร์ดด้วยมุมมองที่ยืดหยุ่นตามความต้องการของทีม
- ทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อด้วยพื้นที่ร่วมกันและฟีเจอร์แสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์
- กรองและจัดเรียงงานด้วยวิดเจ็ตที่ปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของ Monday.com
- ขาดคุณสมบัติการรายงานขั้นสูงที่จำเป็นสำหรับการจัดการทรัพยากรอย่างละเอียด
- การตั้งราคาอาจสูงสำหรับทีมขนาดใหญ่ที่ต้องการฟีเจอร์ขั้นสูง
ราคาของ Monday.com
- ฟรี: สูงสุด 2 ที่นั่ง
- พื้นฐาน: $12/เดือน ต่อที่นั่ง
- มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อที่นั่ง
- ข้อดี: $24 ต่อเดือนต่อที่นั่ง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 12,500+)
- Capterra: 4. 6/5 (5,000+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับเพิ่มเติม: ลองดูตัวเลือก Enterprise ของ Monday.com หากทีมของคุณมีผู้ใช้เกิน 40 คน เนื่องจากจะมีการกำหนดราคาพิเศษสำหรับจำนวนผู้ใช้ที่มากกว่านี้
มาดูกันว่าทำไมผู้ใช้ G2ถึงชอบ Monday.com:
พูดตามตรง เราเป็นบริษัทที่ทำงานทางไกลทั้งหมด และการสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นเกือบตลอดเวลา ต้องขอบคุณแพลตฟอร์มนี้ และมันง่ายมากที่จะเริ่มใช้งานกับบริษัทใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางไกลหรือทำงานในสำนักงาน
🔍 คุณรู้หรือไม่? พนักงานที่มีความเชี่ยวชาญมักต้องรับมือกับงานจำนวนมาก หากไม่ได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสม อาจนำไปสู่ภาวะหมดไฟ และคุณอาจสูญเสียบุคลากรสำคัญเหล่านี้ไปเพราะความเหนื่อยล้าหรือลาออก
ในความเป็นจริงผลสำรวจของ Visierระบุว่า 89% ของพนักงานเคยรู้สึกหมดไฟในการทำงาน และ 70% กล่าวว่าพวกเขาอาจพิจารณาลาออกจากงานเนื่องจากสาเหตุนี้
3. อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดลำดับความสำคัญและการติดตามความก้าวหน้า)
Asana เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการขับเคลื่อนความก้าวหน้าของทีมด้วย งานที่เน้นลำดับความสำคัญ ระบบอัตโนมัติในการจัดการงานที่ชาญฉลาดของมันเป็นจุดเด่นที่ช่วยลดความซับซ้อนของภาระงานในทีมของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ Workload ของมันเหมือนกับผู้ช่วยส่วนตัวสำหรับทีมของคุณ—ช่วยบาลานซ์ปริมาณงานและทำให้แน่ใจว่าไม่มีใครจมอยู่ในงานมากมาย ด้วย การพึ่งพาของงาน, กำหนดเวลา, และการร่วมมือแบบเรียลไทม์ Asana ทำให้ทุกอย่างอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง งานเสร็จตามกำหนดเวลา และทรัพยากรทำงานเต็มประสิทธิภาพ!
คุณสมบัติเด่นของ Asana
- จัดลำดับความสำคัญของงานอย่างชัดเจนด้วยกรอบเวลาโครงการที่ยืดหยุ่นและตัวเลือกในการกำหนดลำดับความสำคัญ
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการด้วยแผนภูมิหมุดหมายและความสัมพันธ์ของงาน
- มุ่งเน้นไปที่งานจากความคิดเห็นที่มีแท็กด้วยหน้าต่างข้อความเฉพาะ
ข้อจำกัดของอาสนะ
- ขาดคุณสมบัติการจัดการทรัพยากรขั้นสูงเมื่อเทียบกับเครื่องมือของคู่แข่ง
- ระบบอัตโนมัติถูกจำกัดเฉพาะในกระบวนการทำงานของงานเท่านั้น ไม่รวมถึงการจัดสรร
ราคาของ Asana
- ฟรี (สูงสุด 10 คนในทีม)
- เริ่มต้น: $10. 99/เดือนต่อผู้ใช้ (สูงสุด 500 คนในทีม)
- ขั้นสูง: $24.99/เดือนต่อผู้ใช้ (สูงสุด 500 คนในทีม)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10,500 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (13,200+ รีวิว)
📮 ClickUp Insight: คิดว่ารายการสิ่งที่ต้องทำของคุณได้ผลดีแล้วหรือ? คิดใหม่อีกครั้ง การสำรวจของเราแสดงให้เห็นว่า76% ของมืออาชีพใช้ระบบการจัดลำดับความสำคัญของตนเองในการจัดการงาน อย่างไรก็ตาม งานวิจัยล่าสุดยืนยันว่า 65% ของพนักงานมักมุ่งเน้นไปที่งานที่ง่ายและได้ผลลัพธ์เร็วมากกว่างานที่มีมูลค่าสูง โดยไม่มีการจัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณมองเห็นและจัดการโครงการที่ซับซ้อน โดยเน้นงานที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย ด้วยระบบการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI และธงแสดงลำดับความสำคัญที่ปรับแต่งได้ คุณจะรู้เสมอว่าควรจัดการกับงานใดก่อน
4. Wrike (เหมาะสำหรับการจัดการทรัพยากรขั้นสูง)
Wrike ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการปริมาณงานที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เป็นที่รู้จักในเรื่องการรายงานเชิงลึกเกี่ยวกับทรัพยากร โดยสามารถแยกแยะได้อย่างชัดเจนระหว่างงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และงานของทีม
คุณสมบัติการจัดการทรัพยากรของมันช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นได้ว่าใครว่างอยู่, ติดตามความคืบหน้าของงาน, และปรับสมดุลปริมาณงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ. นอกจากนี้, เทมเพลตของ Wrike และการแสดงผลแบบกราฟิกที่เข้าใจง่าย ยังช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณงานง่ายต่อการเข้าใจ.
ด้วยการติดตามเวลาและการรายงาน Wrike ช่วยให้คุณสามารถติดตามงานได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- ติดตามทรัพยากรและรายการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้พร้อมการแสดงผลแบบละเอียด
- จัดสรรงานด้วยการมอบหมายงานตามกลุ่มและแผนผังความสามารถของสมาชิกแต่ละคนในทีม
- คาดการณ์ความต้องการทรัพยากรในอนาคตและกำหนดตารางโครงการได้อย่างมั่นใจด้วยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับขีดความสามารถของบทบาทงานในอนาคต
ข้อจำกัดของ Wrike
- คุณอาจต้องการการฝึกอบรมอย่างมากเพื่อใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันขั้นสูงของมัน
- ฟังก์ชันการใช้งานบนมือถือที่จำกัดอาจจำกัดการตัดสินใจขณะเดินทาง
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- พินนาเคิล: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิว Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2700 รายการ)
ผู้ใช้ G2ต้องพูดถึง Wrike ว่า:
ทีมของเราใช้มันเพื่อสื่อสารและติดตามโครงการที่เราได้ขอไว้ และทีมอื่น ๆ ในแผนกของเราใช้มันเพื่อวางแผนปริมาณงานของพวกเขา มันยังมีฟังก์ชันค้นหาที่ยอดเยี่ยมเพื่อค้นหาโครงการ
➡️ อ่านเพิ่มเติม:ทักษะการจัดการงาน: วิธีจัดการงานสำหรับทีมและตัวคุณเอง
5. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบแบบง่ายสไตล์ Kanban)
หากกระดานคัมบังของคุณเป็นที่ที่ทุกการกระทำเกิดขึ้น Trello พร้อมช่วยคุณแล้ว อินเทอร์เฟซที่โดดเด่นและ ใช้การ์ดเป็นพื้นฐาน จะเปลี่ยนรายการตรวจสอบและกำหนดเส้นตายให้กลายเป็นงานที่จัดการได้ง่าย
เมื่อจัดระเบียบตามความรับผิดชอบ จะเห็นได้ง่ายว่าใครกำลังรับผิดชอบอะไร ช่วยรักษาภาระงานให้สมดุลและโครงการดำเนินไปตามแผน!
นอกจากนี้ ด้วย Power-Ups (การผสานรวม) ทีมสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงาน จัดการทรัพยากร และติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ปริมาณงานสมดุลและโครงการดำเนินไปตามแผน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- จัดระเบียบงานด้วยกระดานคัมบังและรายการที่ปรับแต่งได้
- ติดตามความคืบหน้าของงานแบบเรียลไทม์ด้วยฟังก์ชันลากและวางที่ใช้งานง่าย
- ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพโดยแท็กสมาชิกในทีมเพื่อการจัดการงานที่ง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Trello
- ขาดคุณสมบัติการจัดการปริมาณงาน เช่น การติดตามเวลาสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนหรือทีมขนาดใหญ่
- มาพร้อมกับตัวเลือกการปรับแต่งที่น้อยมากเมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่น ๆ
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 17. 50/เดือนต่อผู้ใช้ (สำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 50 คน)
การให้คะแนนและรีวิวใน Trello
- G2: 4. 4/5 (13,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,000+ รีวิว)
6. ProofHub (เหมาะที่สุดสำหรับการอนุมัติและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ)
ProofHub เป็นเครื่องมือบนเว็บที่มุ่งเน้นความเรียบง่ายโดยไม่ลดทอนคุณสมบัติหลัก ด้วย การติดตามเวลาอย่างละเอียดและสรุปปริมาณงาน ช่วยให้หัวหน้าทีมสามารถอนุมัติงานได้อย่างรวดเร็วและอัปเดตการจัดสรรงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ProofHub ยังมีมุมมองรายการงานหลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยให้การดำเนินกิจกรรมของแต่ละโครงการเป็นเรื่องง่ายขึ้น นี่คือเครื่องมือครบวงจรที่ช่วยให้งานมีความชัดเจน ภาระงานสมดุล และโครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น!
คุณสมบัติเด่นของ ProofHub
- ใช้ระบบส่งข้อความในตัวเพื่อติดต่อกับสมาชิกในทีมและลูกค้า
- ตรวจสอบกิจกรรมที่กำลังจะมาถึงและเหตุการณ์สำคัญก่อนมอบหมายงานด้วยฟีเจอร์ปฏิทินทีม
- รองรับผู้ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนด้วยแผนค่าบริการแบบเหมาจ่าย
ข้อจำกัดของ ProofHub
- ไม่มีแผนฟรี ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือฟรีแลนซ์
- ขาดการปรับแต่งและตัวเลือกการส่งออกรายงาน
ราคาของ ProofHub
- จำเป็น: $50/เดือน
- สูงสุด: $99/เดือน
คะแนนและรีวิว ProofHub
- G2: 4. 6/5 (100 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (120 รีวิว)
ผู้ใช้ G2คนนี้ชอบใช้ ProofHub สำหรับการจัดระเบียบและบริหารจัดการงานระยะไกลได้อย่างราบรื่น:
มันรวบรวมทุกสิ่งที่ฉันต้องการเพื่อจัดการงานของทีมระยะไกลของฉันไว้ในที่เดียว: โครงการ, เอกสาร, การสื่อสารของทีม, และเครื่องมือ
7. Teamwork.com (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและปริมาณงานที่มุ่งเน้นลูกค้า)
อีกหนึ่งซอฟต์แวร์คลาสสิกในรายการนี้คือ Teamwork.comซึ่งเป็นซอฟต์แวร์จัดการงานที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง นอกเหนือจากการติดตามเวลาและการเชื่อมต่อระบบเรียกเก็บเงินที่เป็นประโยชน์แล้ว ยังมี แดชบอร์ดที่ออกแบบมาเพื่อแสดงการใช้ทรัพยากร
Teamwork.com ยังติดตามบันทึกการเข้าถึงของทีมสำหรับผู้จัดการเพื่อให้เข้าใจข้อมูลที่ทีมให้ไว้และความเครียดที่อาจเกิดจากการทำงานล่วงเวลา อย่างไรก็ตาม อินเทอร์เฟซของมันอาจดูล้าสมัยเมื่อเทียบกับการออกแบบที่ทันสมัย
คุณสมบัติเด่นของ Teamwork.com
- อัปเดตวันหยุดที่วางแผนไว้หรือการลาป่วยเพื่อป้องกันการจัดการภาระงานผิดพลาดโดยใช้ฟีเจอร์เวลาที่ไม่พร้อมใช้งาน
- เตรียมทรัพยากรล่วงหน้าสำหรับโครงการหรือลูกค้าที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยฟีเจอร์การจัดตารางเวลา
- ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติเฉพาะเพื่อวางแผนและดำเนินโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ
ข้อจำกัดของ Teamwork.com
- คุณสมบัติการรายงานขั้นสูง เช่น รายงานแบบกำหนดเองและรายงานตามกำหนดการ พร้อมให้บริการในแผนระดับสูงกว่า
- มีตัวเลือกการแสดงผลที่พื้นฐานมาก โดยเฉพาะแผนภูมิและกราฟ
Teamwork.com ราคา
- ราคา: $13.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- เติบโต: $25.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขนาด: $69. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Teamwork.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (1,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (900 รีวิว)
ผู้ใช้รายนี้ชอบใช้ Teamwork.com สำหรับการจัดการธุรกิจและโครงการ:
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมคือเมื่อเรามีแผนที่ชัดเจนในการบรรลุเป้าหมายของเรา มันส่งเสริมให้สมาชิกในทีมทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน และสร้างความมีระเบียบและความคาดเดาได้ในกระบวนการ
8. nTask (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทรัพยากรที่เน้นงบประมาณ)
คุณเป็นสตาร์ทอัพหรือทีมขนาดเล็กที่กำลังมองหาการจัดการงบประมาณและงานในที่เดียวอย่างรวดเร็วหรือไม่? ลองใช้ nTask ทุกบัตรโครงการที่คุณสร้างใน nTask จะกำหนดความรับผิดชอบว่าใครเป็นผู้ดำเนินการ, งบประมาณโดยรวม, และแม้กระทั่งอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง.
นอกจากนี้ ด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกัน การอัปเดตแบบเรียลไทม์ และเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ nTask ช่วยให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันและงานดำเนินไปตามแผน—เพื่อให้คุณมุ่งเน้นกับงานสำคัญ ไม่ใช่ความวุ่นวาย!
คุณสมบัติเด่นของ nTask
- ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลด้วยสิทธิ์การเข้าถึงที่ยืดหยุ่นสำหรับผู้เยี่ยมชมและระดับงาน
- ผสานเวลาทำงานใน nTask เข้ากับกระบวนการเรียกเก็บเงินของคุณด้วยภาพรวมชั่วโมงการทำงานรายวันหรือรายสัปดาห์โดยอัตโนมัติ
- มาพร้อมกับคุณสมบัติการมองเห็นและการติดตามโครงการ เช่น แผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง, และภาพรวมสุขภาพของโครงการ
ข้อจำกัดของ nTask
- การปรับแต่งรูปแบบเฉพาะสำหรับธุรกิจของคุณต้องมีการโทรติดต่อกับฝ่ายสนับสนุนลูกค้าที่ค่อนข้างน่าเบื่อ
- แอปพลิเคชันมือถือ nTask มีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด
ราคา nTask
- พรีเมียม: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ nTask
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
9. Hive (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดสรรทรัพยากรแบบไดนามิก)
Hive ช่วยให้ทีมของคุณมีระเบียบด้วยระบบการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้, การจัดลำดับความสำคัญของงาน, และการดูโครงการ.
เครื่องมือนี้ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปได้ผ่าน การแชท, การแชร์ไฟล์, และการติดตามเวลา. นอกจากนี้ ยังช่วยอัตโนมัติการทำงานที่ซ้ำซาก, ผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม, และให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน.
Hive ยังมีเทมเพลตหลายแบบและการผสานรวมที่หลากหลายเพื่อลดความยุ่งยากในการสลับใช้งาน
คุณสมบัติเด่นของ Hive
- เชื่อมโยงและแสดงภาพเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนด้วยฟังก์ชันการกำหนดเวลาอัตโนมัติและพารามิเตอร์ความสัมพันธ์ของ Hive
- ตรวจสอบ, มอบหมาย, และแบ่งปันแผนทรัพยากรให้กับสมาชิกทีมผ่านแดชบอร์ดกลางสำหรับโครงการที่กำลังจะมาถึง
- ตั้งค่าและอัปเดตความพร้อมใช้งาน รวมถึงวิธีการนำเสนอการใช้ความจุด้วย การตั้งค่าทรัพยากร
ข้อจำกัดของรังผึ้ง
- ไม่มีตัวเลือกสำหรับการสนับสนุนทางโทรศัพท์ และเวลาการตอบกลับแบบกำหนดเองอาจแตกต่างกัน
- บัตรงานจะแสดงเฉพาะข้อความเท่านั้น โดยไม่มีตัวเลือกในการแนบไฟล์หรือสื่อประเภทอื่น
ราคาของฮีฟ
- ฟรี
- เริ่มต้น: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของฮีฟ
- G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
นี่คือความคิดเห็นของผู้ใช้ G2เกี่ยวกับ Hive:
ฉันชอบความยืดหยุ่นและธรรมชาติที่ใช้งานง่ายของมัน และดีไซน์ที่สะอาดและทันสมัย ฉันชื่นชม Hive เพราะฉันสามารถปรับแต่ละโครงการตามความต้องการของทีมโครงการได้
➡️ อ่านเพิ่มเติม:การจัดสรรทรัพยากรให้ง่ายขึ้น: แบบฟอร์ม Excel ฟรีให้คุณได้สำรวจ
10. โฟลต (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดสรรทรัพยากรและการพยากรณ์ปริมาณงาน)
ปิดท้ายรายการเครื่องมือจัดการปริมาณงานยอดนิยมของเราด้วย Float ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถบริหารจัดการทรัพยากร ติดตามความพร้อมใช้งาน และดำเนินโครงการให้เป็นไปตามกำหนดเวลา
ด้วยการอัปเดตแบบทันทีเกี่ยวกับการมอบหมายงานและกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้ เครื่องมือนี้ช่วยให้ผู้จัดการสามารถติดตามการวางแผนกำลังการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เครื่องมือการทำงานร่วมกันและการติดตามเวลาช่วยให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกัน
Float ยังเชี่ยวชาญด้านการจัดสรร โดยนำเสนอฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การวางแผนขีดความสามารถและงบประมาณ, การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท, การบันทึกเวลาทำงาน, และการติดตามค่าใช้จ่าย
คุณสมบัติเด่นของ Float
- ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดและความถูกต้องของบันทึกงานด้วยสิทธิ์การเข้าถึงที่ยืดหยุ่น รวมถึงการลงชื่อเข้าใช้ที่ปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบโดเมน
- สร้างภาพและกำหนดเวลาของไทม์ไลน์ทรัพยากรด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่มีสีสันและแสดงรหัสสีอย่างชัดเจน
- อัปเดตความพร้อมของทีมได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือแก้ไขที่ครบครันและการจัดการการลาที่ติดตั้งไว้
ข้อจำกัดในการลอยตัว
- การผสานการทำงานถูกจำกัดไว้เฉพาะเครื่องมือจัดการงานภายนอกบางประเภทและปฏิทินเท่านั้น
- รายงานที่มีสถิติต้นทุน-เวลาอาจมีความซับซ้อนเกินไปและยากต่อการตีความ
การกำหนดราคาแบบลอยตัว
- เริ่มต้น: $7. 50/เดือน ต่อคน
- ข้อดี: $12.50/เดือนต่อคน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและความคิดเห็น
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (1,600+ รีวิว)
✨ การกล่าวถึงเป็นพิเศษ
- Jira: เปิดใช้งานการมอบหมายงาน การกำหนดลำดับความสำคัญ การติดตามความคืบหน้า และการแสดงภาพภาระงาน
- สมาร์ทชีต: ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นภาพรวมของความสามารถของทีมและปรับสมดุลปริมาณงานระหว่างโครงการต่าง ๆ ได้แบบเรียลไทม์
- MeisterTask: ป้องกันการรับภาระงานเกินกำลังด้วยการแสดงขีดความสามารถและความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
นิยามใหม่ของการปรับสมดุลภาระงานด้วย ClickUp
เครื่องมือจัดการปริมาณงานที่มีประสิทธิภาพ 10 ชนิดนี้เปรียบเสมือนเหล่าอเวนเจอร์สแห่งประสิทธิภาพการทำงาน—แต่ละชนิดมีพลังพิเศษเฉพาะตัว
พวกมันช่วยให้คุณมีระเบียบ อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง และไม่เหนื่อยล้าเกินไป ทำให้งานเสร็จสิ้น ตรงตามกำหนดเวลา และโครงการไม่หลุดออกจากเส้นทาง ไม่ว่าคุณจะติดตามความคืบหน้า ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ หรือปรับสมดุลปริมาณงาน เครื่องมือเหล่านี้คือผู้ช่วยคู่ใจที่ไว้ใจได้ของคุณ
อย่างไรก็ตาม ไม่มีวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะกับทุกคน หากคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงานด้วยระบบอัตโนมัติ การวิเคราะห์ด้วย AI และพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ ClickUp คือตัวเลือกที่ดีที่สุด
ด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้, ระบบอัตโนมัติสำหรับงาน, และการผสานรวมที่หลากหลาย, มันโดดเด่นในฐานะเครื่องมือจัดการงานหลายอย่างที่ดีที่สุด, ช่วยให้คุณไม่เพียงแค่จัดการกับปริมาณงาน แต่ยังสามารถพิชิตมันได้จริงๆ
ลงทะเบียนกับ ClickUpวันนี้เพื่อกำหนดนิยามใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ