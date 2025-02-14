บล็อก ClickUp

พิชิตเป้าหมายของคุณ: 10 เครื่องมือจัดการปริมาณงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ภาวะหมดไฟส่งผลกระทบต่อพนักงานในสหรัฐอเมริกาถึง 44% ทำให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนงานมากกว่าสามเท่า

การจัดการปริมาณงานที่ดีสามารถช่วยให้คุณรักษาประสิทธิภาพสูงสุดไว้ได้, รักษาขวัญกำลังใจของทีมให้สูง, และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้ได้

การมีเครื่องมือจัดการปริมาณงานที่เหมาะสมอยู่เคียงข้างคุณทำให้เรื่องนี้ง่ายขึ้นมาก พวกมันช่วยให้คุณปฏิบัติตามกำหนดเวลาโดยไม่ละสายตาจากศักยภาพของทีมของคุณ ที่จริงแล้ว บางเครื่องมือยังสามารถช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจ้างงานและการจัดสรรทรัพยากร เพิ่มขวัญกำลังใจ และลดความเครียดในที่ทำงานได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม การค้นหาซอฟต์แวร์การจัดการปริมาณงานที่สมบูรณ์แบบนั้นต้องใช้เวลา ดังนั้น เราจึงได้รวบรวมรายการตัวเลือกยอดนิยม 10 อันดับแรกเพื่อช่วยคุณจัดการปริมาณงานของพนักงาน รวมถึงคุณสมบัติสำคัญและรีวิวจากผู้ใช้

⏰ สรุป 60 วินาที

เครื่องมือจัดการปริมาณงานช่วยจัดลำดับความสำคัญ, จัดสรร, และติดตามงานเพื่อเพิ่มผลผลิต. นี่คือ 10 เครื่องมือชั้นนำที่คุณควรพิจารณา

  • ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการมองเห็นภาพรวมของงานและการทำงานอัตโนมัติ
  • Monday.com: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามปริมาณงานที่ปรับแต่งได้และการทำงานร่วมกันในทีม
  • อาสนะ: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดลำดับความสำคัญและการติดตามความก้าวหน้า
  • Wrike: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทรัพยากรขั้นสูง
  • Trello: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบแบบง่ายสไตล์ Kanban
  • ProofHub: เหมาะที่สุดสำหรับการอนุมัติและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
  • Teamwork.com: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและปริมาณงานที่เน้นลูกค้า
  • nTask: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทรัพยากรที่เน้นงบประมาณ
  • Hive: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดสรรทรัพยากรแบบไดนามิก
  • ลอยตัว: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดสรรทรัพยากรและการคาดการณ์ปริมาณงาน

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือจัดการปริมาณงาน?

เครื่องมือจัดการปริมาณงานที่มีประสิทธิภาพช่วยระบุ, ตรวจสอบ, และจัดระเบียบงานให้กับคุณและทีมของคุณ. พวกมันช่วยเพิ่มผลผลิต, ปรับปรุงความพึงพอใจของพนักงาน, และทำให้แน่ใจว่ามีความรับผิดชอบสำหรับทุกงาน.

เนื่องจากบทบาทที่สำคัญของพวกเขา เครื่องมือที่เหมาะสมต้องมีคุณสมบัติหลักบางประการ นี่คือสิ่งที่ควรมองหา:

  • การจัดลำดับความสำคัญของงาน: จัดลำดับความสำคัญของเครื่องมือที่ช่วยให้การจัดการงานเป็นไปอย่างง่ายดาย ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูงก่อน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนลำดับความสำคัญตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลง
  • การจัดการทรัพยากร: เลือกโซลูชันที่นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปริมาณงานของทีมและจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมองหาคุณสมบัติเช่นการสร้างงานแบบบูรณาการและการติดตามทรัพยากรเพื่อป้องกันการรับภาระงานเกินกำลังในเวลาจริง
  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: เลือกเครื่องมือที่มีการสื่อสารที่ราบรื่น การแก้ไขแบบเรียลไทม์ และการแชร์ไฟล์ เพื่อการประสานงานและประสิทธิภาพของทีมที่ดีขึ้น ให้ความสำคัญกับเครื่องมือที่มีตัวเลือกการแจ้งเตือนและการเตือนความจำด้วย
  • การวิเคราะห์และรายงาน: มองหาโซลูชันที่มาพร้อมกับการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งเพื่อติดตามความคืบหน้าและขับเคลื่อนการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เลือกเครื่องมือที่สามารถสร้างรายงานที่ปรับแต่งได้และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตัวชี้วัดหรือเป้าหมายสำคัญของโครงการ
  • ความสามารถในการผสานรวม: เลือกใช้เครื่องมือที่สามารถทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ที่คุณมีอยู่ได้อย่างราบรื่น เพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่ไร้รอยต่อ เลือกเครื่องมือที่สามารถเชื่อมต่อ นำเข้าข้อมูลได้อย่างง่ายดาย หรือสามารถย้ายข้อมูลจากซอฟต์แวร์บริหารโครงการ ระบบสื่อสาร และแพลตฟอร์มสำคัญอื่น ๆ ของคุณได้อย่างรวดเร็วและทันที

10 เครื่องมือจัดการปริมาณงานที่ดีที่สุด

นี่คือ 10อันดับโซลูชันการจัดการปริมาณงานที่โดดเด่นในด้านคุณสมบัติประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของผู้ใช้

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการมองเห็นงานที่ครอบคลุมและการทำงานอัตโนมัติ)

ClickUp คือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน โซลูชันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานของทีมเป็นหลัก ดังนั้น ตั้งแต่การตั้งเป้าหมายไปจนถึงการทำงานอัตโนมัติและทุกสิ่งที่อยู่ระหว่างนั้น เครื่องมือนี้คือทุกสิ่งที่คุณต้องการ

เครื่องมือจัดการปริมาณงาน: การแสดงภาพปริมาณงานและการทำงานอัตโนมัติของงาน
ตรวจสอบขีดความสามารถรายวันของทีมคุณได้ทันทีและอัปเดตงานเพื่อจัดสรรทรัพยากรใหม่ด้วยมุมมองปริมาณงานของ ClickUp

ในบรรดาคุณสมบัติการจัดการโครงการมากกว่า 30 รายการและการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการของ ClickUp, มุมมองภาระงานของ ClickUp โดดเด่นในด้านการวางแผนกำลังการผลิต คุณสมบัตินี้มอบภาพรวมที่ง่ายและทันทีของงานของทีมคุณ, ความพร้อมใช้งาน, และสถานะของภาระงาน

นอกจากนี้ การจัดการปริมาณงานบนอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายนี้เป็นเรื่องง่ายมาก สิ่งที่คุณต้องทำคือ ลากและวางงานจากพนักงานที่มีงานล้นมือไปยังพนักงานที่มีเวลาว่างมากขึ้น เพียงเท่านี้ สมาชิกในทีมของคุณก็จะได้รับการแจ้งเตือนในรายการงานที่ปรับปรุงใหม่ของพวกเขา

หากคุณต้องการเข้าใจความคืบหน้าของโครงการพร้อมปริมาณงานปัจจุบัน ClickUp ยังมีแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้หลากหลายซึ่งผสานการทำงานกับมุมมองปริมาณงานโดยตรง

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ปรึกษาสมาชิกในทีมก่อนมอบหมายงานใหม่ การตรวจสอบอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสำหรับการเปลี่ยนแปลงระยะสั้น ช่วยหลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำซ้อนและการสื่อสารที่ผิดพลาด

ClickUp ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการที่ทีมของคุณสร้างและทำงานให้เสร็จสมบูรณ์

ติดตามกิจกรรมและงานของโครงการ
สร้าง, มอบหมาย, และติดตามกิจกรรมโครงการและงานต่าง ๆ ได้จากทุกที่บนแพลตฟอร์มด้วย ClickUp Tasks

เพื่อควบคุมปริมาณงานของทีมให้อยู่ในขอบเขต การสร้างงานต้องง่ายและละเอียดครบถ้วนClickUp Tasksคือคำจำกัดความของสิ่งนี้ ใน ClickUp คุณเพียงแค่คลิกเดียวก็สามารถสร้างหรือมอบหมายงานให้กับใครก็ได้ในทีมของคุณ

นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถเพิ่มงานย่อยหลายรายการ ไฟล์แนบ ความคิดเห็น และความสัมพันธ์ระหว่างงานได้อีกด้วย อีกทั้งยังสามารถกำหนดระดับความสำคัญและประมาณเวลาของแต่ละงานได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การติดตามเวลาที่ช่วยให้คุณวัดและตรวจสอบเวลาที่ใช้ไปกับแต่ละงานได้

สำหรับการอัปเดตหรือการเปลี่ยนแปลงงานโดยอัตโนมัติ คุณสามารถใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติขั้นสูงของ ClickUp เพื่อลดความยุ่งยากในการทำงานด้วยตนเองได้อย่างมาก

สำหรับสมาชิกในทีม การจัดลำดับความสำคัญของงานเป็นเรื่องง่าย พวกเขาเพียงแค่ถาม ClickUp Brain ผู้ช่วยในตัวของ ClickUp ว่า "วันนี้ฉันมีอะไรที่ต้องทำเป็นลำดับความสำคัญบ้าง?" แล้วระบบจะแสดงรายละเอียดให้ทันที! ไม่ต้องเดาอีกต่อไป

เครื่องมือจัดการปริมาณงาน: การสั่งซื้อสินค้าใหม่ด้วย ClickUp Brain
เข้าใจว่าสินค้าใดกำลังจะหมดสต็อกและสินค้าใดที่ต้องสั่งซื้อใหม่ด้วย ClickUp Brain

เทมเพลตปริมาณงานพนักงาน ClickUpเป็นโซลูชันพร้อมใช้งานสำหรับการเริ่มต้นติดตามและสนับสนุนความสามารถของทีมได้อย่างรวดเร็ว มี มุมมองเฉพาะเพื่อวางแผนปริมาณงานประจำวันของสมาชิกแต่ละคนในทีม

ตรวจสอบ จัดการ และปรับปรุงประสิทธิภาพงานของทีม
ตรวจสอบ, จัดการ, และปรับปรุงปริมาณงานของทีมคุณให้เหมาะสมด้วยเทมเพลตปริมาณงานพนักงานของ ClickUp

เทมเพลตนี้ยังติดตามงานตามประมาณเวลา ความสำคัญ และความพยายามของแต่ละแผนก ช่วยให้ผู้จัดการสามารถจัดสมดุลปริมาณงานและปฏิบัติตามกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือจัดการปริมาณงาน: การดำเนินงานที่ราบรื่นด้วยการจัดสรรทรัพยากรของ ClickUp
จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้กับทุกโครงการเพื่อการดำเนินงานที่ราบรื่นด้วยเทมเพลตการจัดสรรทรัพยากรของ ClickUp

หากทีมของคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรระหว่างโครงการต่าง ๆเทมเพลตการจัดสรรทรัพยากรของ ClickUpเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม

เทมเพลตนี้จัดระเบียบโครงการโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง—งาน, ลูกค้า, งบประมาณ, และอื่น ๆ—จัดกลุ่มตามลูกค้าหรือโครงการเพื่อความชัดเจน นอกจากนี้ยังติดตามปริมาณงานของทีมเพื่อป้องกันการเหนื่อยล้า

โดยสรุป มันให้การวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วโดยอิงตามการจัดสรรที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • จัดระเบียบโครงการที่ซับซ้อนให้เป็นพื้นที่ทำงาน โฟลเดอร์ และรายการที่ชัดเจนด้วยคู่มือลำดับชั้นของ ClickUp
  • บันทึกไอเดียของสมาชิกทีมทุกคนและมองเห็นความสัมพันธ์ของงานด้วยClickUp Whiteboards
  • บันทึกทุกอย่างตั้งแต่ นโยบายเกี่ยวกับภาระงาน ไปจนถึงการร้องเรียนของพนักงาน ด้วยClickUp Docs
  • เชื่อมต่อและทำงานร่วมกับทีมของคุณทั้งหมดผ่านข้อความโต้ตอบแบบทันทีและการกระจายข้อความในทุกขั้นตอนด้วยClickUp Chat
  • ติดแท็กและกระจายงานจากส่วนใดก็ได้ของแพลตฟอร์มได้อย่างราบรื่นด้วยความคิดเห็นที่มอบหมายจาก ClickUp
  • จัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแผนการดำเนินงานที่เป็นระบบและชัดเจนด้วยClickUp Task Priorities
  • ทำให้กระบวนการทำงานที่ซับซ้อนง่ายขึ้น, ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ, และลดปริมาณงานที่หนักหน่วงด้วยClickUp Automations
  • รับข้อมูลเชิงลึกทันทีและสร้างรายงานที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจด้วยแดชบอร์ด ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • การเชี่ยวชาญทุกฟีเจอร์อาจมาพร้อมกับเส้นทางการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชัน
  • เครื่องมือบางอย่างยังไม่มีให้บริการบนแอปมือถือ

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป: ฟรี
  • ไม่จำกัด: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 19 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7/เดือน ต่อสมาชิก

คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,200+ รีวิว)

นี่คือสิ่งที่ Deanna Connolly, ผู้ช่วยบริการนายหน้าของ Foundry Commercial,กล่าวถึง ClickUp:

ClickUp ช่วยให้เราสามารถส่งต่อโปรเจกต์ให้กันได้อย่างรวดเร็ว ตรวจสอบสถานะของโปรเจกต์ได้อย่างง่ายดาย และเปิดโอกาสให้หัวหน้าสามารถติดตามปริมาณงานของเราได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องรบกวนเรา เราประหยัดเวลาได้อย่างน้อยหนึ่งวันต่อสัปดาห์จากการใช้ ClickUp หากไม่นับเวลาที่ลดลงจากการลดจำนวนอีเมลลงอย่างมาก

➡️ อ่านเพิ่มเติม:เราได้รีวิวเครื่องมือผู้จัดการที่ดีที่สุด

2. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามปริมาณงานที่ปรับแต่งได้และการทำงานร่วมกันเป็นทีม)

การติดตามปริมาณงานที่ปรับแต่งได้และการทำงานร่วมกันของทีม
ผ่านทางMonday.com

Monday.com เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดการทีม มี บอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย และการแสดงผลที่สดใส นอกจากนี้ Monday.com ยังสามารถปรับให้เข้ากับทุกประเภทของโครงการได้อย่างง่ายดาย

มุมมองปริมาณงานของมันแสดงความสามารถของทีม ทำให้มั่นใจว่างานถูกกระจายอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ การอัปเดตแบบเรียลไทม์ การติดตามเวลา และคุณสมบัติการทำงานร่วมกันยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและรักษาโครงการให้อยู่ในเส้นทางโดยไม่ทำให้ใครต้องทำงานหนักเกินไป

Monday.com ฟีเจอร์เด่น

  • ปรับแต่งบอร์ดด้วยมุมมองที่ยืดหยุ่นตามความต้องการของทีม
  • ทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อด้วยพื้นที่ร่วมกันและฟีเจอร์แสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์
  • กรองและจัดเรียงงานด้วยวิดเจ็ตที่ปรับแต่งได้

ข้อจำกัดของ Monday.com

  • ขาดคุณสมบัติการรายงานขั้นสูงที่จำเป็นสำหรับการจัดการทรัพยากรอย่างละเอียด
  • การตั้งราคาอาจสูงสำหรับทีมขนาดใหญ่ที่ต้องการฟีเจอร์ขั้นสูง

ราคาของ Monday.com

  • ฟรี: สูงสุด 2 ที่นั่ง
  • พื้นฐาน: $12/เดือน ต่อที่นั่ง
  • มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ข้อดี: $24 ต่อเดือนต่อที่นั่ง
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

Monday.com คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 12,500+)
  • Capterra: 4. 6/5 (5,000+ รีวิว)

💡 เคล็ดลับเพิ่มเติม: ลองดูตัวเลือก Enterprise ของ Monday.com หากทีมของคุณมีผู้ใช้เกิน 40 คน เนื่องจากจะมีการกำหนดราคาพิเศษสำหรับจำนวนผู้ใช้ที่มากกว่านี้

มาดูกันว่าทำไมผู้ใช้ G2ถึงชอบ Monday.com:

พูดตามตรง เราเป็นบริษัทที่ทำงานทางไกลทั้งหมด และการสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นเกือบตลอดเวลา ต้องขอบคุณแพลตฟอร์มนี้ และมันง่ายมากที่จะเริ่มใช้งานกับบริษัทใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางไกลหรือทำงานในสำนักงาน

🔍 คุณรู้หรือไม่? พนักงานที่มีความเชี่ยวชาญมักต้องรับมือกับงานจำนวนมาก หากไม่ได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสม อาจนำไปสู่ภาวะหมดไฟ และคุณอาจสูญเสียบุคลากรสำคัญเหล่านี้ไปเพราะความเหนื่อยล้าหรือลาออก

ในความเป็นจริงผลสำรวจของ Visierระบุว่า 89% ของพนักงานเคยรู้สึกหมดไฟในการทำงาน และ 70% กล่าวว่าพวกเขาอาจพิจารณาลาออกจากงานเนื่องจากสาเหตุนี้

3. อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดลำดับความสำคัญและการติดตามความก้าวหน้า)

เครื่องมือจัดการปริมาณงาน: Asana
ผ่านทางAsana

Asana เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการขับเคลื่อนความก้าวหน้าของทีมด้วย งานที่เน้นลำดับความสำคัญ ระบบอัตโนมัติในการจัดการงานที่ชาญฉลาดของมันเป็นจุดเด่นที่ช่วยลดความซับซ้อนของภาระงานในทีมของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ Workload ของมันเหมือนกับผู้ช่วยส่วนตัวสำหรับทีมของคุณ—ช่วยบาลานซ์ปริมาณงานและทำให้แน่ใจว่าไม่มีใครจมอยู่ในงานมากมาย ด้วย การพึ่งพาของงาน, กำหนดเวลา, และการร่วมมือแบบเรียลไทม์ Asana ทำให้ทุกอย่างอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง งานเสร็จตามกำหนดเวลา และทรัพยากรทำงานเต็มประสิทธิภาพ!

คุณสมบัติเด่นของ Asana

  • จัดลำดับความสำคัญของงานอย่างชัดเจนด้วยกรอบเวลาโครงการที่ยืดหยุ่นและตัวเลือกในการกำหนดลำดับความสำคัญ
  • ติดตามความคืบหน้าของโครงการด้วยแผนภูมิหมุดหมายและความสัมพันธ์ของงาน
  • มุ่งเน้นไปที่งานจากความคิดเห็นที่มีแท็กด้วยหน้าต่างข้อความเฉพาะ

ข้อจำกัดของอาสนะ

  • ขาดคุณสมบัติการจัดการทรัพยากรขั้นสูงเมื่อเทียบกับเครื่องมือของคู่แข่ง
  • ระบบอัตโนมัติถูกจำกัดเฉพาะในกระบวนการทำงานของงานเท่านั้น ไม่รวมถึงการจัดสรร

ราคาของ Asana

  • ฟรี (สูงสุด 10 คนในทีม)
  • เริ่มต้น: $10. 99/เดือนต่อผู้ใช้ (สูงสุด 500 คนในทีม)
  • ขั้นสูง: $24.99/เดือนต่อผู้ใช้ (สูงสุด 500 คนในทีม)
  • องค์กร: ราคาตามตกลง
  • Enterprise+: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวอาสนะ

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (13,200+ รีวิว)

📮 ClickUp Insight: คิดว่ารายการสิ่งที่ต้องทำของคุณได้ผลดีแล้วหรือ? คิดใหม่อีกครั้ง การสำรวจของเราแสดงให้เห็นว่า76% ของมืออาชีพใช้ระบบการจัดลำดับความสำคัญของตนเองในการจัดการงาน อย่างไรก็ตาม งานวิจัยล่าสุดยืนยันว่า 65% ของพนักงานมักมุ่งเน้นไปที่งานที่ง่ายและได้ผลลัพธ์เร็วมากกว่างานที่มีมูลค่าสูง โดยไม่มีการจัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณมองเห็นและจัดการโครงการที่ซับซ้อน โดยเน้นงานที่สำคัญได้อย่างง่ายดาย ด้วยระบบการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI และธงแสดงลำดับความสำคัญที่ปรับแต่งได้ คุณจะรู้เสมอว่าควรจัดการกับงานใดก่อน

4. Wrike (เหมาะสำหรับการจัดการทรัพยากรขั้นสูง)

Wrike
ผ่านทางWrike

Wrike ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการปริมาณงานที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เป็นที่รู้จักในเรื่องการรายงานเชิงลึกเกี่ยวกับทรัพยากร โดยสามารถแยกแยะได้อย่างชัดเจนระหว่างงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้และงานของทีม

คุณสมบัติการจัดการทรัพยากรของมันช่วยให้ทีมสามารถมองเห็นได้ว่าใครว่างอยู่, ติดตามความคืบหน้าของงาน, และปรับสมดุลปริมาณงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ. นอกจากนี้, เทมเพลตของ Wrike และการแสดงผลแบบกราฟิกที่เข้าใจง่าย ยังช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณงานง่ายต่อการเข้าใจ.

ด้วยการติดตามเวลาและการรายงาน Wrike ช่วยให้คุณสามารถติดตามงานได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike

  • ติดตามทรัพยากรและรายการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้พร้อมการแสดงผลแบบละเอียด
  • จัดสรรงานด้วยการมอบหมายงานตามกลุ่มและแผนผังความสามารถของสมาชิกแต่ละคนในทีม
  • คาดการณ์ความต้องการทรัพยากรในอนาคตและกำหนดตารางโครงการได้อย่างมั่นใจด้วยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับขีดความสามารถของบทบาทงานในอนาคต

ข้อจำกัดของ Wrike

  • คุณอาจต้องการการฝึกอบรมอย่างมากเพื่อใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันขั้นสูงของมัน
  • ฟังก์ชันการใช้งานบนมือถือที่จำกัดอาจจำกัดการตัดสินใจขณะเดินทาง

ราคาของ Wrike

  • ฟรี
  • ทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $24. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง
  • พินนาเคิล: ราคาที่กำหนดเอง

การให้คะแนนและรีวิว Wrike

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2700 รายการ)

ผู้ใช้ G2ต้องพูดถึง Wrike ว่า:

ทีมของเราใช้มันเพื่อสื่อสารและติดตามโครงการที่เราได้ขอไว้ และทีมอื่น ๆ ในแผนกของเราใช้มันเพื่อวางแผนปริมาณงานของพวกเขา มันยังมีฟังก์ชันค้นหาที่ยอดเยี่ยมเพื่อค้นหาโครงการ

➡️ อ่านเพิ่มเติม:ทักษะการจัดการงาน: วิธีจัดการงานสำหรับทีมและตัวคุณเอง

5. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบแบบง่ายสไตล์ Kanban)

เครื่องมือจัดการปริมาณงาน: Trello
ผ่านทางTrello

หากกระดานคัมบังของคุณเป็นที่ที่ทุกการกระทำเกิดขึ้น Trello พร้อมช่วยคุณแล้ว อินเทอร์เฟซที่โดดเด่นและ ใช้การ์ดเป็นพื้นฐาน จะเปลี่ยนรายการตรวจสอบและกำหนดเส้นตายให้กลายเป็นงานที่จัดการได้ง่าย

เมื่อจัดระเบียบตามความรับผิดชอบ จะเห็นได้ง่ายว่าใครกำลังรับผิดชอบอะไร ช่วยรักษาภาระงานให้สมดุลและโครงการดำเนินไปตามแผน!

นอกจากนี้ ด้วย Power-Ups (การผสานรวม) ทีมสามารถปรับแต่งกระบวนการทำงาน จัดการทรัพยากร และติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ปริมาณงานสมดุลและโครงการดำเนินไปตามแผน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello

  • จัดระเบียบงานด้วยกระดานคัมบังและรายการที่ปรับแต่งได้
  • ติดตามความคืบหน้าของงานแบบเรียลไทม์ด้วยฟังก์ชันลากและวางที่ใช้งานง่าย
  • ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพโดยแท็กสมาชิกในทีมเพื่อการจัดการงานที่ง่ายดาย

ข้อจำกัดของ Trello

  • ขาดคุณสมบัติการจัดการปริมาณงาน เช่น การติดตามเวลาสำหรับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนหรือทีมขนาดใหญ่
  • มาพร้อมกับตัวเลือกการปรับแต่งที่น้อยมากเมื่อเทียบกับตัวเลือกอื่น ๆ

ราคาของ Trello

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: 17. 50/เดือนต่อผู้ใช้ (สำหรับผู้ใช้ไม่เกิน 50 คน)

การให้คะแนนและรีวิวใน Trello

  • G2: 4. 4/5 (13,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (23,000+ รีวิว)

6. ProofHub (เหมาะที่สุดสำหรับการอนุมัติและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ)

ProofHub
ผ่านทางProofHub

ProofHub เป็นเครื่องมือบนเว็บที่มุ่งเน้นความเรียบง่ายโดยไม่ลดทอนคุณสมบัติหลัก ด้วย การติดตามเวลาอย่างละเอียดและสรุปปริมาณงาน ช่วยให้หัวหน้าทีมสามารถอนุมัติงานได้อย่างรวดเร็วและอัปเดตการจัดสรรงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ProofHub ยังมีมุมมองรายการงานหลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยให้การดำเนินกิจกรรมของแต่ละโครงการเป็นเรื่องง่ายขึ้น นี่คือเครื่องมือครบวงจรที่ช่วยให้งานมีความชัดเจน ภาระงานสมดุล และโครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น!

คุณสมบัติเด่นของ ProofHub

  • ใช้ระบบส่งข้อความในตัวเพื่อติดต่อกับสมาชิกในทีมและลูกค้า
  • ตรวจสอบกิจกรรมที่กำลังจะมาถึงและเหตุการณ์สำคัญก่อนมอบหมายงานด้วยฟีเจอร์ปฏิทินทีม
  • รองรับผู้ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนด้วยแผนค่าบริการแบบเหมาจ่าย

ข้อจำกัดของ ProofHub

  • ไม่มีแผนฟรี ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือฟรีแลนซ์
  • ขาดการปรับแต่งและตัวเลือกการส่งออกรายงาน

ราคาของ ProofHub

  • จำเป็น: $50/เดือน
  • สูงสุด: $99/เดือน

คะแนนและรีวิว ProofHub

  • G2: 4. 6/5 (100 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (120 รีวิว)

ผู้ใช้ G2คนนี้ชอบใช้ ProofHub สำหรับการจัดระเบียบและบริหารจัดการงานระยะไกลได้อย่างราบรื่น:

มันรวบรวมทุกสิ่งที่ฉันต้องการเพื่อจัดการงานของทีมระยะไกลของฉันไว้ในที่เดียว: โครงการ, เอกสาร, การสื่อสารของทีม, และเครื่องมือ

7. Teamwork.com (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและปริมาณงานที่มุ่งเน้นลูกค้า)

เครื่องมือจัดการปริมาณงาน: Teamwork.com
ผ่านทางTeamwork.com

อีกหนึ่งซอฟต์แวร์คลาสสิกในรายการนี้คือ Teamwork.comซึ่งเป็นซอฟต์แวร์จัดการงานที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง นอกเหนือจากการติดตามเวลาและการเชื่อมต่อระบบเรียกเก็บเงินที่เป็นประโยชน์แล้ว ยังมี แดชบอร์ดที่ออกแบบมาเพื่อแสดงการใช้ทรัพยากร

Teamwork.com ยังติดตามบันทึกการเข้าถึงของทีมสำหรับผู้จัดการเพื่อให้เข้าใจข้อมูลที่ทีมให้ไว้และความเครียดที่อาจเกิดจากการทำงานล่วงเวลา อย่างไรก็ตาม อินเทอร์เฟซของมันอาจดูล้าสมัยเมื่อเทียบกับการออกแบบที่ทันสมัย

คุณสมบัติเด่นของ Teamwork.com

  • อัปเดตวันหยุดที่วางแผนไว้หรือการลาป่วยเพื่อป้องกันการจัดการภาระงานผิดพลาดโดยใช้ฟีเจอร์เวลาที่ไม่พร้อมใช้งาน
  • เตรียมทรัพยากรล่วงหน้าสำหรับโครงการหรือลูกค้าที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยฟีเจอร์การจัดตารางเวลา
  • ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติเฉพาะเพื่อวางแผนและดำเนินโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ

ข้อจำกัดของ Teamwork.com

  • คุณสมบัติการรายงานขั้นสูง เช่น รายงานแบบกำหนดเองและรายงานตามกำหนดการ พร้อมให้บริการในแผนระดับสูงกว่า
  • มีตัวเลือกการแสดงผลที่พื้นฐานมาก โดยเฉพาะแผนภูมิและกราฟ

Teamwork.com ราคา

  • ราคา: $13.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • เติบโต: $25.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขนาด: $69. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

Teamwork.com คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (1,100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (900 รีวิว)

ผู้ใช้รายนี้ชอบใช้ Teamwork.com สำหรับการจัดการธุรกิจและโครงการ:

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมคือเมื่อเรามีแผนที่ชัดเจนในการบรรลุเป้าหมายของเรา มันส่งเสริมให้สมาชิกในทีมทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน และสร้างความมีระเบียบและความคาดเดาได้ในกระบวนการ

8. nTask (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทรัพยากรที่เน้นงบประมาณ)

nTask
ผ่านทางnTask

คุณเป็นสตาร์ทอัพหรือทีมขนาดเล็กที่กำลังมองหาการจัดการงบประมาณและงานในที่เดียวอย่างรวดเร็วหรือไม่? ลองใช้ nTask ทุกบัตรโครงการที่คุณสร้างใน nTask จะกำหนดความรับผิดชอบว่าใครเป็นผู้ดำเนินการ, งบประมาณโดยรวม, และแม้กระทั่งอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง.

นอกจากนี้ ด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกัน การอัปเดตแบบเรียลไทม์ และเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ nTask ช่วยให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกันและงานดำเนินไปตามแผน—เพื่อให้คุณมุ่งเน้นกับงานสำคัญ ไม่ใช่ความวุ่นวาย!

คุณสมบัติเด่นของ nTask

  • ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลด้วยสิทธิ์การเข้าถึงที่ยืดหยุ่นสำหรับผู้เยี่ยมชมและระดับงาน
  • ผสานเวลาทำงานใน nTask เข้ากับกระบวนการเรียกเก็บเงินของคุณด้วยภาพรวมชั่วโมงการทำงานรายวันหรือรายสัปดาห์โดยอัตโนมัติ
  • มาพร้อมกับคุณสมบัติการมองเห็นและการติดตามโครงการ เช่น แผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง, และภาพรวมสุขภาพของโครงการ

ข้อจำกัดของ nTask

  • การปรับแต่งรูปแบบเฉพาะสำหรับธุรกิจของคุณต้องมีการโทรติดต่อกับฝ่ายสนับสนุนลูกค้าที่ค่อนข้างน่าเบื่อ
  • แอปพลิเคชันมือถือ nTask มีแนวโน้มที่จะเกิดข้อผิดพลาด

ราคา nTask

  • พรีเมียม: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ nTask

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

9. Hive (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดสรรทรัพยากรแบบไดนามิก)

เครื่องมือจัดการปริมาณงาน: Hive
ผ่านทางHive

Hive ช่วยให้ทีมของคุณมีระเบียบด้วยระบบการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้, การจัดลำดับความสำคัญของงาน, และการดูโครงการ.

เครื่องมือนี้ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปได้ผ่าน การแชท, การแชร์ไฟล์, และการติดตามเวลา. นอกจากนี้ ยังช่วยอัตโนมัติการทำงานที่ซ้ำซาก, ผสานการทำงานกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม, และให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เพื่อปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน.

Hive ยังมีเทมเพลตหลายแบบและการผสานรวมที่หลากหลายเพื่อลดความยุ่งยากในการสลับใช้งาน

คุณสมบัติเด่นของ Hive

  • เชื่อมโยงและแสดงภาพเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนด้วยฟังก์ชันการกำหนดเวลาอัตโนมัติและพารามิเตอร์ความสัมพันธ์ของ Hive
  • ตรวจสอบ, มอบหมาย, และแบ่งปันแผนทรัพยากรให้กับสมาชิกทีมผ่านแดชบอร์ดกลางสำหรับโครงการที่กำลังจะมาถึง
  • ตั้งค่าและอัปเดตความพร้อมใช้งาน รวมถึงวิธีการนำเสนอการใช้ความจุด้วย การตั้งค่าทรัพยากร

ข้อจำกัดของรังผึ้ง

  • ไม่มีตัวเลือกสำหรับการสนับสนุนทางโทรศัพท์ และเวลาการตอบกลับแบบกำหนดเองอาจแตกต่างกัน
  • บัตรงานจะแสดงเฉพาะข้อความเท่านั้น โดยไม่มีตัวเลือกในการแนบไฟล์หรือสื่อประเภทอื่น

ราคาของฮีฟ

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของฮีฟ

  • G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)

นี่คือความคิดเห็นของผู้ใช้ G2เกี่ยวกับ Hive:

ฉันชอบความยืดหยุ่นและธรรมชาติที่ใช้งานง่ายของมัน และดีไซน์ที่สะอาดและทันสมัย ฉันชื่นชม Hive เพราะฉันสามารถปรับแต่ละโครงการตามความต้องการของทีมโครงการได้

➡️ อ่านเพิ่มเติม:การจัดสรรทรัพยากรให้ง่ายขึ้น: แบบฟอร์ม Excel ฟรีให้คุณได้สำรวจ

10. โฟลต (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดสรรทรัพยากรและการพยากรณ์ปริมาณงาน)

ลอย
ทางลอยตัว

ปิดท้ายรายการเครื่องมือจัดการปริมาณงานยอดนิยมของเราด้วย Float ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถบริหารจัดการทรัพยากร ติดตามความพร้อมใช้งาน และดำเนินโครงการให้เป็นไปตามกำหนดเวลา

ด้วยการอัปเดตแบบทันทีเกี่ยวกับการมอบหมายงานและกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้ เครื่องมือนี้ช่วยให้ผู้จัดการสามารถติดตามการวางแผนกำลังการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เครื่องมือการทำงานร่วมกันและการติดตามเวลาช่วยให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกัน

Float ยังเชี่ยวชาญด้านการจัดสรร โดยนำเสนอฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การวางแผนขีดความสามารถและงบประมาณ, การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท, การบันทึกเวลาทำงาน, และการติดตามค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติเด่นของ Float

  • ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดและความถูกต้องของบันทึกงานด้วยสิทธิ์การเข้าถึงที่ยืดหยุ่น รวมถึงการลงชื่อเข้าใช้ที่ปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบโดเมน
  • สร้างภาพและกำหนดเวลาของไทม์ไลน์ทรัพยากรด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่มีสีสันและแสดงรหัสสีอย่างชัดเจน
  • อัปเดตความพร้อมของทีมได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือแก้ไขที่ครบครันและการจัดการการลาที่ติดตั้งไว้

ข้อจำกัดในการลอยตัว

  • การผสานการทำงานถูกจำกัดไว้เฉพาะเครื่องมือจัดการงานภายนอกบางประเภทและปฏิทินเท่านั้น
  • รายงานที่มีสถิติต้นทุน-เวลาอาจมีความซับซ้อนเกินไปและยากต่อการตีความ

การกำหนดราคาแบบลอยตัว

  • เริ่มต้น: $7. 50/เดือน ต่อคน
  • ข้อดี: $12.50/เดือนต่อคน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและความคิดเห็น

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (1,600+ รีวิว)

✨ การกล่าวถึงเป็นพิเศษ

  • Jira: เปิดใช้งานการมอบหมายงาน การกำหนดลำดับความสำคัญ การติดตามความคืบหน้า และการแสดงภาพภาระงาน
  • สมาร์ทชีต: ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นภาพรวมของความสามารถของทีมและปรับสมดุลปริมาณงานระหว่างโครงการต่าง ๆ ได้แบบเรียลไทม์
  • MeisterTask: ป้องกันการรับภาระงานเกินกำลังด้วยการแสดงขีดความสามารถและความคืบหน้าแบบเรียลไทม์

นิยามใหม่ของการปรับสมดุลภาระงานด้วย ClickUp

เครื่องมือจัดการปริมาณงานที่มีประสิทธิภาพ 10 ชนิดนี้เปรียบเสมือนเหล่าอเวนเจอร์สแห่งประสิทธิภาพการทำงาน—แต่ละชนิดมีพลังพิเศษเฉพาะตัว

พวกมันช่วยให้คุณมีระเบียบ อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง และไม่เหนื่อยล้าเกินไป ทำให้งานเสร็จสิ้น ตรงตามกำหนดเวลา และโครงการไม่หลุดออกจากเส้นทาง ไม่ว่าคุณจะติดตามความคืบหน้า ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ หรือปรับสมดุลปริมาณงาน เครื่องมือเหล่านี้คือผู้ช่วยคู่ใจที่ไว้ใจได้ของคุณ

อย่างไรก็ตาม ไม่มีวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะกับทุกคน หากคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงานด้วยระบบอัตโนมัติ การวิเคราะห์ด้วย AI และพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ ClickUp คือตัวเลือกที่ดีที่สุด

ด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้, ระบบอัตโนมัติสำหรับงาน, และการผสานรวมที่หลากหลาย, มันโดดเด่นในฐานะเครื่องมือจัดการงานหลายอย่างที่ดีที่สุด, ช่วยให้คุณไม่เพียงแค่จัดการกับปริมาณงาน แต่ยังสามารถพิชิตมันได้จริงๆ

ลงทะเบียนกับ ClickUpวันนี้เพื่อกำหนดนิยามใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ