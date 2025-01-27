ทางเลือกและคู่แข่ง 7 อันดับแรกของ LiquidPlanner ในปี 2025

ไม่ว่าจะเป็นการจัดตารางงาน การจัดการทรัพยากรโครงการ หรือการติดตามกำหนดเวลา การบริหารโครงการไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
โชคดีที่มีแอปจัดการโครงการอย่าง LiquidPlanner พร้อมช่วยคุณในทุกขั้นตอน
LiquidPlanner เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสามารถวางแผนสำหรับสถานการณ์ที่ดีที่สุดและแย่ที่สุดของโครงการสำหรับทีมของคุณ
อย่างไรก็ตาม, มันไม่สมบูรณ์แบบ.
และนั่นอาจเป็นเหตุผลที่คุณกำลังมองหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ LiquidPlanner ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ไม่ต้องกังวล การค้นหาของคุณสิ้นสุดที่นี่แล้ว!
ในบทความนี้ เราจะเน้นย้ำถึงทางเลือกที่ดีที่สุดเจ็ดตัวสำหรับ LiquidPlanner เพื่อช่วยให้คุณค้นหาตัวที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุด
ไปกันเถอะ!
ทำไมคุณถึงต้องการทางเลือกอื่นสำหรับ LiquidPlanner?
LiquidPlanner เป็นแอปจัดการโครงการแบบ SaaS ที่มีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดตารางงานอัตโนมัติ การจัดลำดับความสำคัญของงาน การประมาณเวลาในการทำงาน และอื่นๆ อีกมากมาย
แต่ทีมโครงการต้องการเครื่องมือที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถขยายตัวตามพวกเขาได้
และนั่นคือสิ่งที่ LiquidPlanner ไม่ได้วางแผนไว้ 🤷♂️
เราหมายถึงอะไร?
สำหรับผู้เริ่มต้น, การผสานรวมของ LiquidPlanner มีข้อจำกัด เนื่องจากไม่สามารถผสานรวมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามเช่น Slack, GitHub, หรือ BitBucket ได้ นอกจากนี้, แอปพลิเคชันนี้ไม่มีความยืดหยุ่นในแง่ของเส้นทางการเรียนรู้
นี่คือเหตุผลเพิ่มเติมอีกสองสามข้อที่คุณควรมีทางเลือกอื่นแทน LiquidPlanner:
1. แผนฟรีที่จำกัดและตัวเลือกราคาแพง
แม้ว่า LiquidPlanner จะมีแผนการใช้งานฟรี แต่จะจำกัดให้คุณใช้ได้เพียงสามโครงการและผู้ใช้สิบคนเท่านั้น
หากคุณตัดสินใจเลือกแผนแบบชำระเงิน แผนที่มีราคาประหยัดที่สุดเริ่มต้นที่ $45 ต่อคนต่อเดือน
ด้วยเหตุนี้ LiquidPlanner จึงไม่เหมาะเป็นโซลูชันการจัดการโครงการสำหรับสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่
2. ไม่สามารถเพิ่มงานย่อยให้กับงานของคุณได้
การทำให้งานซับซ้อนเกินไปนั้นเป็นเรื่องง่าย แต่ด้วยการใช้รายการตรวจสอบและงานย่อย คุณสามารถแบ่งงานใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้น และทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณเรียบง่ายขึ้น
ปัญหาคืออะไร?
LiquidPlanner ไม่อนุญาตให้คุณเพิ่มงานย่อยลงในงานของคุณ
หากไม่มีงานย่อย ทีมโครงการของคุณจะต้องเผชิญกับรายการงานที่กว้างขวางโดยไม่มีทิศทางที่ชัดเจน!
ประมาณเหมือนวงบอยแบนด์ที่ไม่มีทิศทางเลย * 😜
3. ไม่เหมาะสำหรับการจัดการความคิด
LiquidPlanner ไม่มีแผนผังความคิดหรือ แผนผังแนวคิด ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณมองเห็นภาพ วางแผน และจัดระเบียบแนวคิดและไอเดียสำคัญของโครงการได้
นั่นหมายความว่า หากคุณมีไอเดียที่ยอดเยี่ยมมากมายจนล้นหลาม คุณอาจไม่สามารถจินตนาการหรือมองเห็นภาพเหล่านั้นได้อย่างชัดเจนสำหรับการระดมความคิดและการทำงานร่วมกันในทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
ทำไมไม่ลองสำรวจทางเลือกอื่นของ LiquidPlanner ที่จะเหมาะสมกับคุณและทีมโครงการของคุณมากขึ้น?
ทางเลือก 7 อันดับแรกสำหรับ LiquidPlanner
นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุด 7 อันดับของ LiquidPlanner ที่มีให้บริการในปัจจุบัน:
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ที่มีคะแนนสูงสุดในโลกสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานร่วมกัน และการจัดการโครงการซึ่งใช้โดยทีมที่มีประสิทธิภาพในองค์กรขนาดเล็กและขนาดใหญ่
ด้วย ClickUpคุณสามารถส่งและรับอีเมลได้โดยตรงจากงานใน ClickUpและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการผสานClickUp กับแอปต่างๆ เช่น Slack,Outlook และอื่นๆ อีกมากมาย
ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถหยุดจมอยู่ในแอปต่างๆ และลอยตัวไปกับแอปเดียวได้!
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของฟีเจอร์ที่มีประโยชน์ในClickUp:
- มุมมอง: ดูงานและโครงการทั้งหมดของคุณในมุมมองไทม์ไลน์ มุมมองกล่อง มุมมองรายการ และอื่นๆ
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้: ติดตามความคืบหน้าของโครงการและประสิทธิภาพของทีมโดยการเพิ่มวิดเจ็ตที่กำหนดเองลงในแดชบอร์ดของคุณ
- การติดตามเวลา: ติดตามเวลาที่คุณใช้ไปกับโปรเจกต์ของคุณได้อย่างรวดเร็ว (เล่นคำกับคำว่า no time) หรือเลือกการเชื่อมต่อกับTimely,Clockify,TimeDoctor และอื่นๆ
- แผนผังความคิด:สร้างแผนผังความคิดในรูปแบบอิสระของคุณเองหรือวางแผนงานที่มีอยู่
- แผนภูมิแกนต์: วางแผนโครงการหลายโครงการ ติดตามความคืบหน้า และจัดการการพึ่งพาของโครงการ
ข้อดีของ ClickUp
- โครงสร้างลำดับชั้นช่วยให้คุณจัดระเบียบงานของคุณโดยการแบ่งโครงการออกเป็นพื้นที่ทำงาน,พื้นที่,โฟลเดอร์ และอื่น ๆ
- ปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง สถานะที่กำหนดเอง และการตั้งค่าการแจ้งเตือนที่กำหนดเอง
- ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว และการอนุญาตแบบกำหนดเองสำหรับทุกโครงการ
- ตั้งค่าลำดับความสำคัญของงานที่แตกต่างกันตามความเร่งด่วนของงาน
- ซิงค์งานใน ClickUp ของคุณกับ Google Calendar เพื่อการประสานงานแบบเรียลไทม์ด้วยฟีเจอร์ซิงค์ปฏิทินแบบสองทาง
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ไม่มีมุมมองตารางในแอปมือถือ (ยัง)
ดูแผนงานของ ClickUpเพื่อดูว่าเราทำงานอย่างต่อเนื่องในการแก้ไขข้อบกพร่องเล็กน้อยอย่างไร
ราคาของ ClickUp
ClickUp มีแผนราคาที่คุ้มค่าสี่แบบ:
- แผนฟรีตลอดไป พื้นที่เก็บข้อมูล 100MB งานไม่จำกัด ผู้ใช้ไม่จำกัด การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน
- พื้นที่จัดเก็บ 100MB
- งานไม่จำกัด
- ผู้ใช้ไม่จำกัด
- การยืนยันตัวตนแบบสองปัจจัย
- พื้นที่จัดเก็บ 100MB
- งานไม่จำกัด
- ผู้ใช้ไม่จำกัด
- การยืนยันตัวตนแบบสองปัจจัย
- แผนไม่จำกัด – ($5 สมาชิก/เดือน)ดูรายการ, บอร์ด,และปฏิทินได้ไม่จำกัดการเชื่อมต่อและการจัดเก็บข้อมูลไม่จำกัดแดชบอร์ดไม่จำกัดแขกและสิทธิ์การเข้าถึง
- มุมมองรายการ, บอร์ด, และปฏิทินไม่จำกัด
- การผสานการทำงานและการจัดเก็บข้อมูลไม่จำกัด
- แดชบอร์ดไม่จำกัด
- ผู้เข้าพักและการอนุญาต
- แผนธุรกิจ – ($9 สมาชิก/เดือน) มุมมองไทม์ไลน์ & ฟิลด์ที่กำหนดเอง วิดเจ็ตแดชบอร์ดทั้งหมดความสัมพันธ์ระหว่างงานแผนผังความคิด
- มุมมองไทม์ไลน์ & ฟิลด์ที่กำหนดเอง
- วิดเจ็ตทั้งหมดบนแดชบอร์ด
- การพึ่งพา
- แผนผังความคิด
- มุมมองไทม์ไลน์ & ฟิลด์ที่กำหนดเอง
- วิดเจ็ตทั้งหมดบนแดชบอร์ด
- การพึ่งพา
- แผนผังความคิด
- ธุรกิจพลัส – ($19 สมาชิก/เดือน) การแชร์งานย่อยในหลายรายการ การสร้างบทบาทที่กำหนดเอง การกำหนดสิทธิ์เฉพาะ
- การแชร์ทีม
- งานย่อยในหลายรายการ
- การสร้างบทบาทที่กำหนดเอง
- สิทธิ์ที่กำหนดเอง
- การแชร์ทีม
- งานย่อยในหลายรายการ
- การสร้างบทบาทที่กำหนดเอง
- สิทธิ์ที่กำหนดเอง
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2.อาสนะ
ผ่านทาง Asana
อาสนะ เป็นเครื่องมือสำหรับการร่วมมือและการจัดการโครงการที่ช่วยให้คุณสามารถวางแผน จัดการ และจัดระเบียบงานและโครงการของคุณไว้ในที่เดียว
แพลตฟอร์มนี้เหมาะสำหรับการจัดการงานส่วนตัวและงานมืออาชีพ และนำเสนอโซลูชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและจัดการกำหนดเวลาสำหรับการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการนี้ไม่มีคุณสมบัติการติดตามเวลาในตัว
หากไม่มีการติดตามเวลา คุณจะไม่สามารถทราบได้ว่าคุณใช้เวลาไปกับโครงการมากน้อยเพียงใด และผู้จัดการโครงการจะไม่สามารถสร้างการประมาณเวลาที่แม่นยำสำหรับโครงการในอนาคตได้
คุณสมบัติหลักของอาสนะ
- กำหนดเส้นตายให้กับงานเพื่อให้คุณควบคุมตารางเวลาของโครงการได้ตลอดเวลา
- สร้างการเชื่อมโยงงานเพื่อให้งานที่สำคัญเชื่อมโยงกัน
- มอบหมายงานผ่านความคิดเห็นให้กับเพื่อนร่วมงานหรือสมาชิกในทีมของคุณ
- ใช้แดชบอร์ดโครงการที่ปรับแต่งได้เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ
ข้อดีของอาสนะ
- ผสานการทำงานกับ Slack, GitHub และ Google Drive
- สร้างพื้นที่ทำงานตามการมีส่วนร่วมในโครงการของทีม แผนก หรือหน้าที่งาน
- ดูและจัดการงานด้วยมุมมองรายการ ปฏิทิน และกระดานคัมบัง
- เพิ่มรายละเอียดให้กับงานของคุณด้วยงานย่อย
ข้อจำกัดของอาสนะ
- ไม่สามารถมอบหมายงานเดียวกันให้กับหลายคนได้
- แผนฟรีไม่มีมุมมองไทม์ไลน์
- จำกัดเฉพาะการส่งออกไฟล์ในรูปแบบ JSON และ CSV
ราคาของ Asana
Asana มีแผนราคาสามแบบ:
- แผนพื้นฐาน – (ฟรี) ไม่จำกัดงาน ไม่จำกัดโปรเจกต์ ไม่จำกัดข้อความ และอื่นๆ อีกมากมาย
- งานไม่จำกัด
- โครงการไม่จำกัด
- ข้อความไม่จำกัด
- และอื่นๆ
- งานไม่จำกัด
- โครงการไม่จำกัด
- ข้อความไม่จำกัด
- และอื่นๆ
- แผนพรีเมียม – ($13.49/เดือน) เส้นเวลา แดชบอร์ดไม่จำกัด รายงานครอบคลุมโครงการไม่จำกัด และอื่นๆ
- ไทม์ไลน์
- แดชบอร์ดไม่จำกัด
- รายงานครอบคลุมโครงการไม่จำกัด
- และอื่นๆ
- ไทม์ไลน์
- แดชบอร์ดไม่จำกัด
- รายงานครอบคลุมโครงการไม่จำกัด
- และอื่นๆ
- แผนธุรกิจ – ($30. 49/เดือน) พอร์ตโฟลิโอ เป้าหมาย ปริมาณงาน และอื่นๆ
- พอร์ตโฟลิโอ
- เป้าหมาย
- ปริมาณงาน
- และอื่นๆ
- พอร์ตโฟลิโอ
- เป้าหมาย
- ปริมาณงาน
- และอื่นๆ
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Asana
- G2: 4. 3/5 (7,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
3. โครงการการทำงานเป็นทีม
ผ่านทางโครงการทีมเวิร์ก
ทีมเวิร์ค โปรเจ็กต์ เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและการจัดการทรัพยากร
ทางเลือก LiquidPlanner นี้ช่วยให้คุณมอบหมายงาน จัดการโครงการทีมหลายโครงการ* และติดตามความคืบหน้าของคุณได้
แต่ทันทีที่คุณสูญเสียการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณจะต้องบอกลาฟีเจอร์ทั้งหมดนี้ เนื่องจาก Teamwork ไม่มีโหมดออฟไลน์
นอกจากนี้ คุณไม่สามารถทำงานร่วมกับทีมของคุณผ่านซอฟต์แวร์ต่างๆ เช่น Discord, Timely หรือ Zoom ได้
การที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม Zoom อย่างรวดเร็วหรือได้รับการตอบกลับจากเพื่อนร่วมทีมอย่างทันท่วงที อาจทำให้เกิดความขัดแย้งในทีมโครงการของคุณได้ 😉
คุณสมบัติสำคัญของโครงการการทำงานเป็นทีม
- คุณสมบัติการติดตามเวลาแบบดั้งเดิมเพื่อช่วยให้คุณอยู่เหนือกำหนดเวลา
- ร่วมมือผ่านข้อความ, แชท, หรือไฟล์
- คุณสมบัติของปริมาณงานช่วยให้คุณเห็นภาพรวมอย่างรวดเร็วว่าเพื่อนร่วมทีมของคุณกำลังทำอะไรอยู่ และช่วยให้คุณจัดการทรัพยากรของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ใช้หมุดหมายเพื่อกำหนดเป้าหมายและติดตามความก้าวหน้า
โครงการทีมเวิร์กมืออาชีพ
- กรองปฏิทินของคุณตามผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย ประเภทของกิจกรรม หรือแม้แต่โครงการที่คุณกำลังทำงานอยู่
- ติดต่อเพื่อนร่วมทีมได้ในไม่กี่วินาทีผ่านฟีเจอร์แชท
- สร้างงานและงานย่อยเพื่อเพิ่มโครงสร้างให้กับปริมาณงานของคุณ
ข้อจำกัดของโครงการการทำงานเป็นทีม
- ไม่มีโหมดออฟไลน์
- สำรองข้อมูลมีให้เฉพาะในเซิร์ฟเวอร์ MySQL เท่านั้น และคุณจำเป็นต้องทำความคุ้นเคยกับรูปแบบของมันเพื่อเข้าถึงการสำรองข้อมูล
- แผนฟรีแบบจำกัดที่ให้คุณจัดการได้เพียงสองโครงการเท่านั้น
การกำหนดราคาโครงการแบบทีมเวิร์ค
โครงการการทำงานเป็นทีมมีแผนราคาให้เลือกสามแบบ:
- แผนฟรีตลอดชีพ การจัดการโครงการและงานขั้นพื้นฐาน กำหนดการสำคัญ ข้อความ และอื่นๆ
- การจัดการโครงการและงานพื้นฐาน
- เหตุการณ์สำคัญ
- ข้อความ
- และอื่นๆ
- การจัดการโครงการและงานพื้นฐาน
- เหตุการณ์สำคัญ
- ข้อความ
- และอื่นๆ
- แผนการส่งมอบ – ($12.5/ผู้ใช้/เดือน) แม่แบบโครงการ การติดตามเวลาและการออกใบแจ้งหนี้ มุมมองแบบ Agile พร้อมขั้นตอนการทำงาน และอื่นๆ
- แม่แบบโครงการ
- การติดตามเวลาและการออกใบแจ้งหนี้
- มุมมองแบบ Agile พร้อมขั้นตอนการทำงาน
- และอื่นๆ
- แม่แบบโครงการ
- การติดตามเวลาและการออกใบแจ้งหนี้
- มุมมองแบบ Agile พร้อมขั้นตอนการทำงาน
- และอื่นๆ
- แผนการเติบโต – ($22.5/ผู้ใช้/เดือน) 50 แม่แบบโครงการ ฟิลด์ที่กำหนดเองการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการและอื่นๆ
- 50 แม่แบบโครงการ
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง
- การจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ
- และอื่นๆ
- 50 แม่แบบโครงการ
- ฟิลด์ที่กำหนดเอง
- การจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการ
- และอื่นๆ
การประเมินผลโครงการโดยลูกค้า
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: 4. 5/5 (600+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นสำหรับ Teamwork เหล่านี้!
4.Zoho Projects
ผ่านทาง Zoho Projects
Zoho Projects เป็นหนึ่งในคู่แข่งสำคัญของ LiquidPlanner ในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยม!
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของแอป, ราคาที่คุ้มค่า, และแอปพลิเคชันมือถือที่ดี (สำหรับทั้ง iOS และ Android) ทำให้เป็นซอฟต์แวร์การจัดการงานที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
ขออภัย คุณสามารถจัดการได้สูงสุดเพียงสองโครงการเท่านั้นสำหรับแผนฟรี 😬
และแล้วก็ถึงเวลาที่จะอัปเกรดเป็นแผนชำระเงิน...
แอปนี้จะช่วยให้ทีมของคุณยกระดับทักษะการจัดการโครงการได้หรือไม่?
มาดูกัน:
คุณสมบัติหลักของ Zoho Projects
- ดูว่างานแต่ละงานเชื่อมโยงกันอย่างไรโดยใช้การพึ่งพาของงาน
- ใช้การแจ้งเตือนงานเพื่อไม่ให้พลาดกำหนดส่ง
- บันทึกเวลาที่สมาชิกแต่ละทีมใช้ในการทำงานของตน
- ติดตามความคืบหน้าของโครงการด้วยแดชบอร์ดงาน
ข้อดีของ Zoho Projects
- ติดตามตารางเวลาและมองเห็นความคืบหน้าด้วยแผนภูมิแกนต์
- เพิ่มสถานะที่กำหนดเองให้กับงานของคุณเพื่อระบุความคืบหน้า
- ระบุโครงการได้อย่างง่ายดายด้วยการเพิ่มแท็กให้กับโครงการเหล่านั้น
ข้อจำกัดของ Zoho Projects
- แผนฟรีจำกัดผู้ใช้เพียงสามคน
- ไม่มีการผสานการทำงานกับแอปของบุคคลที่สาม เช่น Zoom, Timely หรือ Discord
- ไม่มีวิดเจ็ตพิเศษที่ช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดีขึ้น
ราคาของ Zoho Projects
Zoho Projects มีแผนราคาสองแบบ:
- แผนฟรี สูงสุดสองโครงการ สูงสุดสามผู้ใช้ การติดตามงานอย่างง่าย ผู้ชมแผนภูมิแกนต์
- สูงสุดสองโครงการ
- ผู้ใช้สูงสุดสามคน
- การติดตามงานอย่างง่าย
- ผู้ชมแผนภูมิแกนต์
- สูงสุดสองโครงการ
- ผู้ใช้สูงสุดสามคน
- การติดตามงานอย่างง่าย
- ผู้ชมแผนภูมิแกนต์
- แผนพรีเมียม – ($5/ผู้ใช้/เดือน) สูงสุด 50 ผู้ใช้ โครงการไม่จำกัด แม่แบบโครงการ 20 แบบ แนบไฟล์ได้สูงสุด 100GB และอื่นๆ
- สูงสุด 50 ผู้ใช้
- โครงการไม่จำกัด
- 20 แบบฟอร์มโครงการ
- แนบไฟล์ได้สูงสุด 100GB
- และอื่นๆ
- สูงสุด 50 ผู้ใช้
- โครงการไม่จำกัด
- 20 แบบฟอร์มโครงการ
- แนบไฟล์ได้สูงสุด 100GB
- และอื่นๆ
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Zoho Projects
- G2: 4. 3/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (200+ รีวิว)
5. Pivotal Tracker
ผ่านทาง Pivotal Tracker
Pivotal Tracker เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ LiquidPlanner ที่มีคุณสมบัติการจัดการงานมากมาย
นี่คือแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมซอฟต์แวร์ที่ต้องการความคล่องตัวและมีการผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันจากผู้ให้บริการภายนอกมากมาย เช่น GitLab, Slack, และ Timely
อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงการเป็นแอปติดตาม มันก็มีข้อเสียอยู่บ้าง ตัวอย่างเช่น แอปนี้ไม่มีฟีเจอร์การติดตามเวลา
แอปนี้ยังสามารถมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของทีมโครงการของคุณได้หรือไม่?
มาดูกัน:
คุณสมบัติหลักของ Pivotal Tracker
- ปรับแต่งการแจ้งเตือนของคุณให้รับเฉพาะการแจ้งเตือนที่คุณต้องการและกรองตามโครงการ
- จัดระเบียบงานและเรื่องราวโดยเพิ่มป้ายกำกับที่สามารถค้นหาได้
- ใช้รายการตรวจสอบงานเพื่อแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้
- ใช้การกล่าวถึงทีมเพื่อแจ้งเตือนและมอบหมายงานให้กับทีมโครงการของคุณ
ข้อดีของ Pivotal Tracker
- เวลาที่ประมาณการไว้สำหรับแต่ละงานช่วยให้ผู้จัดการสามารถวางแผนและมอบหมายงานได้อย่างง่ายดาย
- ติดตามความคืบหน้าของงานด้วยรายการตรวจสอบ
- เหมาะสำหรับการบริหารโครงการแบบคล่องตัว
ข้อจำกัดของ Pivotal Tracker
Pivotal Tracker ราคา
Pivotal Tracker มีตัวเลือกการกำหนดราคาสามแบบ:
- แผนฟรี ผู้ร่วมงานสูงสุดห้าคน ฟีเจอร์หลักไม่จำกัด ที่นั่งสำหรับอ่านอย่างเดียวไม่จำกัด จำกัดโครงการ 5 โครงการ
- ผู้ร่วมงานได้สูงสุดห้าคน
- คุณสมบัติหลักไม่จำกัด
- ที่นั่งอ่านอย่างเดียวไม่จำกัด
- จำกัด 5 โครงการ
- ผู้ร่วมงานได้สูงสุดห้าคน
- คุณสมบัติหลักไม่จำกัด
- ที่นั่งอ่านอย่างเดียวไม่จำกัด
- จำกัด 5 โครงการ
- แผนเริ่มต้น – ($10/เดือน) ผู้ร่วมงานสูงสุด 10 คน ราคาเหมาจ่าย โครงการไม่จำกัด และอื่นๆ อีกมากมาย
- ผู้ร่วมงานได้สูงสุด 10 คน
- ราคาเหมาจ่าย
- โครงการไม่จำกัด
- และอื่นๆ
- ผู้ร่วมงานได้สูงสุด 10 คน
- ราคาเหมาจ่าย
- โครงการไม่จำกัด
- และอื่นๆ
- แผนมาตรฐาน – ($6.50/ผู้ร่วมงาน/เดือน) ผู้ใช้ไม่จำกัด การจัดการงานค้าง สนับสนุน Scrum มุมมองแบบ Agile พร้อมขั้นตอนการทำงาน และอื่นๆ
- ผู้ใช้ไม่จำกัด
- การจัดการงานค้าง
- การสนับสนุนสครัม
- มุมมองแบบ Agile พร้อมขั้นตอนการทำงาน
- และอื่นๆ
- ผู้ใช้ไม่จำกัด
- การจัดการงานค้าง
- การสนับสนุนสครัม
- มุมมองแบบ Agile พร้อมขั้นตอนการทำงาน
- และอื่นๆ
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Pivotal Tracker
- G2: 4. 1/5 (90+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Pivotal Tracker เหล่านี้!
6.เบสแคมป์
ผ่านทาง Basecamp
หากคุณต้องการเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันที่จะช่วยสมาชิกทีมระยะไกลของคุณในการจัดการโครงการออนไลน์ เครื่องมือนี้เหมาะสำหรับคุณ!
อย่างไรก็ตาม Basecamp มีราคาแบบอัตราคงที่ที่ $99/เดือน
ดังนั้น แม้ว่าคุณจะเป็นทีมเล็กหรือสตาร์ทอัพ คุณก็ยังต้องจ่าย $99 ต่อเดือนสำหรับฟีเจอร์ที่คุณอาจไม่ได้ใช้เลย!
คุณเป็นทีมเล็กที่ยังไม่มั่นใจใน Basecamp หรือไม่?
นี่คือ หกเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพที่คุณอาจพิจารณาใช้แทนได้
คุณสมบัติหลักของ Basecamp
- ใช้รายการงาน แผนงานโครงการ และกระดานคัมบังเพื่อจัดตารางและจัดลำดับความสำคัญของงานของคุณ
- ใช้การเช็คอินอัตโนมัติเพื่อสร้างคำถามที่เกิดซ้ำสำหรับการติดตามความก้าวหน้าของทีมคุณ
- ใช้ปฏิทินทีมเพื่อติดตามบทบาทที่แชร์และกำหนดเวลาของคุณ
- ปกป้องความเป็นส่วนตัวของโครงการของคุณโดยการกำหนดสิทธิ์ตามงาน ทีม และโครงการให้กับผู้ใช้แต่ละคน
ข้อดีของเบสแคมป์
- สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำและกำหนดเส้นตายเพื่อจัดการงานของคุณได้ดีขึ้น
- ให้เน้นเฉพาะงานส่วนตัวของคุณโดยใช้เมนู "ของฉัน"
- มุมมองปฏิทินช่วยให้ติดตามกำหนดส่งงานได้ง่าย
ข้อจำกัดของเบสแคมป์
- ไม่มีคุณสมบัติการติดตามเวลาแบบดั้งเดิม
- ไม่มีคุณสมบัติการจัดลำดับความสำคัญของงาน
- ไม่มีมุมมองแผนภูมิแกนต์แบบดั้งเดิม และคุณไม่สามารถสร้างการเชื่อมโยงระหว่างงานและกำหนดเวลาได้
ราคาของเบสแคมป์
Basecamp มีแผนราคาสองแบบ:
- Basecamp แผนส่วนตัว สูงสุดสามโครงการ สูงสุด 20 ผู้ใช้ พื้นที่เก็บข้อมูล 1GB
- สูงสุดสามโครงการ
- ผู้ใช้สูงสุด 20 คน
- พื้นที่จัดเก็บ 1GB
- สูงสุดสามโครงการ
- ผู้ใช้สูงสุด 20 คน
- พื้นที่จัดเก็บ 1GB
- แผนธุรกิจ Basecamp – ($99/เดือน) พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 500GB โครงการทีม การเข้าถึงลูกค้าขั้นสูง แม่แบบโครงการ และอื่นๆ
- พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 500GB
- โครงการทีม
- การเข้าถึงลูกค้าขั้นสูง
- แม่แบบโครงการ
- และอื่นๆ
- พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 500GB
- โครงการทีม
- การเข้าถึงลูกค้าขั้นสูง
- แม่แบบโครงการ
- และอื่นๆ
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Basecamp
- G2: 4. 1/5 (4,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
7.Microsoft Project
ผ่านทาง Microsoft Project
Microsoft Project เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ช่วยให้คุณวางแผนและวิเคราะห์โครงการของคุณได้
ไม่มีแผนฟรี แต่ MS Project มีให้ทดลองใช้ 30 วัน
แล้วแผนแบบเสียเงินล่ะ?
แผนชำระเงินที่ถูกที่สุดของพวกเขาไม่มีโซลูชันไคลเอนต์สำหรับเดสก์ท็อป ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่สามารถเข้าถึงโปรเจกต์ของคุณได้หากไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 😅
คุณสมบัติเด่นของ Microsoft Project
- ใช้การผสานรวม Microsoft Teams สำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม
- คุณสมบัติการวางแผนโครงการและการจัดตารางเวลา
- รายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อติดตามความคืบหน้า
- งานและโครงการร่วมเขียนกับเพื่อนร่วมทีม
ผู้เชี่ยวชาญ Microsoft Project
- วางแผนและบริหารโครงการที่ซับซ้อนโดยใช้การเชื่อมโยงงาน
- ติดตามทรัพยากรทั้งหมดของคุณและตรวจสอบความคืบหน้าด้วยมุมมองไทม์ไลน์ของโครงการ
- สร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองพร้อมรายงานเชิงลึก
ข้อจำกัดของ Microsoft Project
- ไม่มีเวอร์ชันฟรี
- ไม่สามารถใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีการติดตั้งซอฟต์แวร์แบบเสียค่าใช้จ่าย
- จำกัดเฉพาะการผสานกับ Skype, Outlook หรือแอปพลิเคชัน MS Project อื่นๆ เท่านั้น
ราคาของ Microsoft Project
Microsoft Project มีแผนราคาให้เลือกสามแบบ:
- แผนโครงการ 1 – ($10/ผู้ใช้ต่อเดือน) หน้าหลักของโครงการ มุมมองตาราง มุมมองบอร์ด มุมมองไทม์ไลน์ (แกนต์)
- หน้าหลักของโครงการ
- มุมมองตาราง
- มุมมองของคณะกรรมการ
- มุมมองไทม์ไลน์ (แกนต์)
- หน้าหลักของโครงการ
- มุมมองตาราง
- มุมมองของคณะกรรมการ
- มุมมองไทม์ไลน์ (แกนต์)
- แผนโครงการ 3 – ($30/ผู้ใช้ต่อเดือน)
- ไคลเอนต์เดสก์ท็อป (สูงสุดห้าเครื่อง)
- การจัดการทรัพยากร
- การส่งบันทึกเวลาทำงาน
- และอื่นๆ
- แผนโครงการ 5 – ($55/ผู้ใช้ต่อเดือน) การคัดเลือกและเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอ การจัดการความต้องการ การวางแผนและการจัดการทรัพยากรขององค์กร และอื่นๆ
- การเลือกและการเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอ
- การจัดการความต้องการ
- การวางแผนและการจัดการทรัพยากรองค์กร
- และอื่นๆ
- การเลือกและการเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอ
- การจัดการความต้องการ
- การวางแผนและการจัดการทรัพยากรองค์กร
- และอื่นๆ
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Microsoft Project
- G2: 4/ 5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
รู้สึกเหมือน Microsoft Project กำลังสร้างพาวเวอร์พอยต์อยู่หรือเปล่า?
ดู 15 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Microsoft Project.
ถึงเวลาเปลี่ยนไปใช้ทางเลือกอื่นของ LiquidPlanner แล้ว!
แม้ว่า LiquidPlanner จะเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการออนไลน์ที่ดี แต่ก็ยังมีข้อเสียอยู่บ้าง
โชคดีที่มีซอฟต์แวร์เครื่องมือการจัดการโครงการฟรีมากมายที่มีคุณสมบัติมากกว่าในราคาที่ถูกกว่า!
และแม้ว่าเราจะกล่าวถึงทางเลือกของ LiquidPlanner ที่ดีอยู่บ้างที่นี่ แต่ ClickUp นั้นเป็นโซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ ครอบคลุมที่สุด อย่างไม่ต้องสงสัย
แล้วทำไมต้องยอมรับของที่ด้อยคุณภาพเมื่อคุณสามารถมีของแท้ได้?
ลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้เพื่อสัมผัสประสบการณ์แพลตฟอร์มการจัดการโครงการและการทำงานที่เหนือชั้นอย่างแท้จริง!