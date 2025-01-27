บล็อก ClickUp
ทางเลือกและคู่แข่ง 7 อันดับแรกของ LiquidPlanner ในปี 2025

Haillie Parker
27 มกราคม 2568

ไม่ว่าจะเป็นการจัดตารางงาน การจัดการทรัพยากรโครงการ หรือการติดตามกำหนดเวลา การบริหารโครงการไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

โชคดีที่มีแอปจัดการโครงการอย่าง LiquidPlanner พร้อมช่วยคุณในทุกขั้นตอน

LiquidPlanner เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสามารถวางแผนสำหรับสถานการณ์ที่ดีที่สุดและแย่ที่สุดของโครงการสำหรับทีมของคุณ

อย่างไรก็ตาม, มันไม่สมบูรณ์แบบ.

และนั่นอาจเป็นเหตุผลที่คุณกำลังมองหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ LiquidPlanner ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ไม่ต้องกังวล การค้นหาของคุณสิ้นสุดที่นี่แล้ว!

ในบทความนี้ เราจะเน้นย้ำถึงทางเลือกที่ดีที่สุดเจ็ดตัวสำหรับ LiquidPlanner เพื่อช่วยให้คุณค้นหาตัวที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุด

ไปกันเถอะ!

ทำไมคุณถึงต้องการทางเลือกอื่นสำหรับ LiquidPlanner?

LiquidPlanner เป็นแอปจัดการโครงการแบบ SaaS ที่มีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การจัดตารางงานอัตโนมัติ การจัดลำดับความสำคัญของงาน การประมาณเวลาในการทำงาน และอื่นๆ อีกมากมาย

แต่ทีมโครงการต้องการเครื่องมือที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถขยายตัวตามพวกเขาได้

และนั่นคือสิ่งที่ LiquidPlanner ไม่ได้วางแผนไว้ 🤷‍♂️

เราหมายถึงอะไร?

สำหรับผู้เริ่มต้น, การผสานรวมของ LiquidPlanner มีข้อจำกัด เนื่องจากไม่สามารถผสานรวมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามเช่น Slack, GitHub, หรือ BitBucket ได้ นอกจากนี้, แอปพลิเคชันนี้ไม่มีความยืดหยุ่นในแง่ของเส้นทางการเรียนรู้

นี่คือเหตุผลเพิ่มเติมอีกสองสามข้อที่คุณควรมีทางเลือกอื่นแทน LiquidPlanner:

1. แผนฟรีที่จำกัดและตัวเลือกราคาแพง

แม้ว่า LiquidPlanner จะมีแผนการใช้งานฟรี แต่จะจำกัดให้คุณใช้ได้เพียงสามโครงการและผู้ใช้สิบคนเท่านั้น

หากคุณตัดสินใจเลือกแผนแบบชำระเงิน แผนที่มีราคาประหยัดที่สุดเริ่มต้นที่ $45 ต่อคนต่อเดือน

ด้วยเหตุนี้ LiquidPlanner จึงไม่เหมาะเป็นโซลูชันการจัดการโครงการสำหรับสตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่

2. ไม่สามารถเพิ่มงานย่อยให้กับงานของคุณได้

การทำให้งานซับซ้อนเกินไปนั้นเป็นเรื่องง่าย แต่ด้วยการใช้รายการตรวจสอบและงานย่อย คุณสามารถแบ่งงานใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้น และทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณเรียบง่ายขึ้น

ปัญหาคืออะไร?

LiquidPlanner ไม่อนุญาตให้คุณเพิ่มงานย่อยลงในงานของคุณ

หากไม่มีงานย่อย ทีมโครงการของคุณจะต้องเผชิญกับรายการงานที่กว้างขวางโดยไม่มีทิศทางที่ชัดเจน!

3. ไม่เหมาะสำหรับการจัดการความคิด

LiquidPlanner ไม่มีแผนผังความคิดหรือ แผนผังแนวคิด ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณมองเห็นภาพ วางแผน และจัดระเบียบแนวคิดและไอเดียสำคัญของโครงการได้

นั่นหมายความว่า หากคุณมีไอเดียที่ยอดเยี่ยมมากมายจนล้นหลาม คุณอาจไม่สามารถจินตนาการหรือมองเห็นภาพเหล่านั้นได้อย่างชัดเจนสำหรับการระดมความคิดและการทำงานร่วมกันในทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

ทำไมไม่ลองสำรวจทางเลือกอื่นของ LiquidPlanner ที่จะเหมาะสมกับคุณและทีมโครงการของคุณมากขึ้น?

ทางเลือก 7 อันดับแรกสำหรับ LiquidPlanner

นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุด 7 อันดับของ LiquidPlanner ที่มีให้บริการในปัจจุบัน:

1.คลิกอัพ

คลิกอัพ ด็อก, แชท, และมุมมองรายการในคลิกอัพ
ติดตามความคืบหน้า จัดการงาน และทำงานร่วมกับทีม ทั้งหมดจากพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ

ClickUp เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ที่มีคะแนนสูงสุดในโลกสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานร่วมกัน และการจัดการโครงการซึ่งใช้โดยทีมที่มีประสิทธิภาพในองค์กรขนาดเล็กและขนาดใหญ่

ด้วย ClickUpคุณสามารถส่งและรับอีเมลได้โดยตรงจากงานใน ClickUpและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการผสานClickUp กับแอปต่างๆ เช่น Slack,Outlook และอื่นๆ อีกมากมาย

ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถหยุดจมอยู่ในแอปต่างๆ และลอยตัวไปกับแอปเดียวได้!

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp

นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของฟีเจอร์ที่มีประโยชน์ในClickUp:

ข้อดีของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ไม่มีมุมมองตารางในแอปมือถือ (ยัง)

ราคาของ ClickUp

ClickUp มีแผนราคาที่คุ้มค่าสี่แบบ:

  • แผนฟรีตลอดไป พื้นที่เก็บข้อมูล 100MB งานไม่จำกัด ผู้ใช้ไม่จำกัด การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน
  • มุมมองรายการ, บอร์ด, และปฏิทินไม่จำกัด
  • การผสานการทำงานและการจัดเก็บข้อมูลไม่จำกัด
  • แดชบอร์ดไม่จำกัด
  • ผู้เข้าพักและการอนุญาต
  • แผนธุรกิจ – ($9 สมาชิก/เดือน) มุมมองไทม์ไลน์ & ฟิลด์ที่กำหนดเอง วิดเจ็ตแดชบอร์ดทั้งหมดความสัมพันธ์ระหว่างงานแผนผังความคิด
  • ธุรกิจพลัส – ($19 สมาชิก/เดือน) การแชร์งานย่อยในหลายรายการ การสร้างบทบาทที่กำหนดเอง การกำหนดสิทธิ์เฉพาะ
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

2.อาสนะ

ผ่านทาง Asana
อาสนะ เป็นเครื่องมือสำหรับการร่วมมือและการจัดการโครงการที่ช่วยให้คุณสามารถวางแผน จัดการ และจัดระเบียบงานและโครงการของคุณไว้ในที่เดียว

แพลตฟอร์มนี้เหมาะสำหรับการจัดการงานส่วนตัวและงานมืออาชีพ และนำเสนอโซลูชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณและจัดการกำหนดเวลาสำหรับการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการนี้ไม่มีคุณสมบัติการติดตามเวลาในตัว

หากไม่มีการติดตามเวลา คุณจะไม่สามารถทราบได้ว่าคุณใช้เวลาไปกับโครงการมากน้อยเพียงใด และผู้จัดการโครงการจะไม่สามารถสร้างการประมาณเวลาที่แม่นยำสำหรับโครงการในอนาคตได้

คุณสมบัติหลักของอาสนะ

  • กำหนดเส้นตายให้กับงานเพื่อให้คุณควบคุมตารางเวลาของโครงการได้ตลอดเวลา
  • สร้างการเชื่อมโยงงานเพื่อให้งานที่สำคัญเชื่อมโยงกัน
  • มอบหมายงานผ่านความคิดเห็นให้กับเพื่อนร่วมงานหรือสมาชิกในทีมของคุณ
  • ใช้แดชบอร์ดโครงการที่ปรับแต่งได้เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ

ข้อดีของอาสนะ

  • ผสานการทำงานกับ Slack, GitHub และ Google Drive
  • สร้างพื้นที่ทำงานตามการมีส่วนร่วมในโครงการของทีม แผนก หรือหน้าที่งาน
  • ดูและจัดการงานด้วยมุมมองรายการ ปฏิทิน และกระดานคัมบัง
  • เพิ่มรายละเอียดให้กับงานของคุณด้วยงานย่อย

ข้อจำกัดของอาสนะ

  • ไม่สามารถมอบหมายงานเดียวกันให้กับหลายคนได้
  • แผนฟรีไม่มีมุมมองไทม์ไลน์
  • จำกัดเฉพาะการส่งออกไฟล์ในรูปแบบ JSON และ CSV

ราคาของ Asana

Asana มีแผนราคาสามแบบ:

  • แผนพื้นฐาน – (ฟรี) ไม่จำกัดงาน ไม่จำกัดโปรเจกต์ ไม่จำกัดข้อความ และอื่นๆ อีกมากมาย
  • แผนพรีเมียม – ($13.49/เดือน) เส้นเวลา แดชบอร์ดไม่จำกัด รายงานครอบคลุมโครงการไม่จำกัด และอื่นๆ
  • แผนธุรกิจ – ($30. 49/เดือน) พอร์ตโฟลิโอ เป้าหมาย ปริมาณงาน และอื่นๆ
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Asana

  • G2: 4. 3/5 (7,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)

3. โครงการการทำงานเป็นทีม

ผ่านทางโครงการทีมเวิร์ก
ทีมเวิร์ค โปรเจ็กต์ เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและการจัดการทรัพยากร

ทางเลือก LiquidPlanner นี้ช่วยให้คุณมอบหมายงาน จัดการโครงการทีมหลายโครงการ* และติดตามความคืบหน้าของคุณได้

แต่ทันทีที่คุณสูญเสียการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณจะต้องบอกลาฟีเจอร์ทั้งหมดนี้ เนื่องจาก Teamwork ไม่มีโหมดออฟไลน์

นอกจากนี้ คุณไม่สามารถทำงานร่วมกับทีมของคุณผ่านซอฟต์แวร์ต่างๆ เช่น Discord, Timely หรือ Zoom ได้

การที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม Zoom อย่างรวดเร็วหรือได้รับการตอบกลับจากเพื่อนร่วมทีมอย่างทันท่วงที อาจทำให้เกิดความขัดแย้งในทีมโครงการของคุณได้ 😉

คุณสมบัติสำคัญของโครงการการทำงานเป็นทีม

  • คุณสมบัติการติดตามเวลาแบบดั้งเดิมเพื่อช่วยให้คุณอยู่เหนือกำหนดเวลา
  • ร่วมมือผ่านข้อความ, แชท, หรือไฟล์
  • คุณสมบัติของปริมาณงานช่วยให้คุณเห็นภาพรวมอย่างรวดเร็วว่าเพื่อนร่วมทีมของคุณกำลังทำอะไรอยู่ และช่วยให้คุณจัดการทรัพยากรของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ใช้หมุดหมายเพื่อกำหนดเป้าหมายและติดตามความก้าวหน้า

โครงการทีมเวิร์กมืออาชีพ

  • กรองปฏิทินของคุณตามผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมาย ประเภทของกิจกรรม หรือแม้แต่โครงการที่คุณกำลังทำงานอยู่
  • ติดต่อเพื่อนร่วมทีมได้ในไม่กี่วินาทีผ่านฟีเจอร์แชท
  • สร้างงานและงานย่อยเพื่อเพิ่มโครงสร้างให้กับปริมาณงานของคุณ

ข้อจำกัดของโครงการการทำงานเป็นทีม

  • ไม่มีโหมดออฟไลน์
  • สำรองข้อมูลมีให้เฉพาะในเซิร์ฟเวอร์ MySQL เท่านั้น และคุณจำเป็นต้องทำความคุ้นเคยกับรูปแบบของมันเพื่อเข้าถึงการสำรองข้อมูล
  • แผนฟรีแบบจำกัดที่ให้คุณจัดการได้เพียงสองโครงการเท่านั้น

การกำหนดราคาโครงการแบบทีมเวิร์ค

โครงการการทำงานเป็นทีมมีแผนราคาให้เลือกสามแบบ:

  • แผนฟรีตลอดชีพ การจัดการโครงการและงานขั้นพื้นฐาน กำหนดการสำคัญ ข้อความ และอื่นๆ
  • แผนการส่งมอบ – ($12.5/ผู้ใช้/เดือน) แม่แบบโครงการ การติดตามเวลาและการออกใบแจ้งหนี้ มุมมองแบบ Agile พร้อมขั้นตอนการทำงาน และอื่นๆ
การประเมินผลโครงการโดยลูกค้า

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
  • Capterra: 4. 5/5 (600+ รีวิว)

ลองดูทางเลือกอื่นสำหรับ Teamwork เหล่านี้!

4.Zoho Projects

ผ่านทาง Zoho Projects
Zoho Projects เป็นหนึ่งในคู่แข่งสำคัญของ LiquidPlanner ในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยม!

อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของแอป, ราคาที่คุ้มค่า, และแอปพลิเคชันมือถือที่ดี (สำหรับทั้ง iOS และ Android) ทำให้เป็นซอฟต์แวร์การจัดการงานที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

ขออภัย คุณสามารถจัดการได้สูงสุดเพียงสองโครงการเท่านั้นสำหรับแผนฟรี 😬

และแล้วก็ถึงเวลาที่จะอัปเกรดเป็นแผนชำระเงิน...

แอปนี้จะช่วยให้ทีมของคุณยกระดับทักษะการจัดการโครงการได้หรือไม่?

มาดูกัน:

คุณสมบัติหลักของ Zoho Projects

  • ดูว่างานแต่ละงานเชื่อมโยงกันอย่างไรโดยใช้การพึ่งพาของงาน
  • ใช้การแจ้งเตือนงานเพื่อไม่ให้พลาดกำหนดส่ง
  • บันทึกเวลาที่สมาชิกแต่ละทีมใช้ในการทำงานของตน
  • ติดตามความคืบหน้าของโครงการด้วยแดชบอร์ดงาน

ข้อดีของ Zoho Projects

  • ติดตามตารางเวลาและมองเห็นความคืบหน้าด้วยแผนภูมิแกนต์
  • เพิ่มสถานะที่กำหนดเองให้กับงานของคุณเพื่อระบุความคืบหน้า
  • ระบุโครงการได้อย่างง่ายดายด้วยการเพิ่มแท็กให้กับโครงการเหล่านั้น

ข้อจำกัดของ Zoho Projects

  • แผนฟรีจำกัดผู้ใช้เพียงสามคน
  • ไม่มีการผสานการทำงานกับแอปของบุคคลที่สาม เช่น Zoom, Timely หรือ Discord
  • ไม่มีวิดเจ็ตพิเศษที่ช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดีขึ้น

ราคาของ Zoho Projects

Zoho Projects มีแผนราคาสองแบบ:

  • แผนฟรี สูงสุดสองโครงการ สูงสุดสามผู้ใช้ การติดตามงานอย่างง่าย ผู้ชมแผนภูมิแกนต์
  • แผนพรีเมียม – ($5/ผู้ใช้/เดือน) สูงสุด 50 ผู้ใช้ โครงการไม่จำกัด แม่แบบโครงการ 20 แบบ แนบไฟล์ได้สูงสุด 100GB และอื่นๆ
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Zoho Projects

  • G2: 4. 3/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (200+ รีวิว)

5. Pivotal Tracker

ผ่านทาง Pivotal Tracker
Pivotal Tracker เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ LiquidPlanner ที่มีคุณสมบัติการจัดการงานมากมาย

นี่คือแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมซอฟต์แวร์ที่ต้องการความคล่องตัวและมีการผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันจากผู้ให้บริการภายนอกมากมาย เช่น GitLab, Slack, และ Timely

อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงการเป็นแอปติดตาม มันก็มีข้อเสียอยู่บ้าง ตัวอย่างเช่น แอปนี้ไม่มีฟีเจอร์การติดตามเวลา

แอปนี้ยังสามารถมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของทีมโครงการของคุณได้หรือไม่?

มาดูกัน:

คุณสมบัติหลักของ Pivotal Tracker

  • ปรับแต่งการแจ้งเตือนของคุณให้รับเฉพาะการแจ้งเตือนที่คุณต้องการและกรองตามโครงการ
  • จัดระเบียบงานและเรื่องราวโดยเพิ่มป้ายกำกับที่สามารถค้นหาได้
  • ใช้รายการตรวจสอบงานเพื่อแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนที่จัดการได้
  • ใช้การกล่าวถึงทีมเพื่อแจ้งเตือนและมอบหมายงานให้กับทีมโครงการของคุณ

ข้อดีของ Pivotal Tracker

  • เวลาที่ประมาณการไว้สำหรับแต่ละงานช่วยให้ผู้จัดการสามารถวางแผนและมอบหมายงานได้อย่างง่ายดาย
  • ติดตามความคืบหน้าของงานด้วยรายการตรวจสอบ
  • เหมาะสำหรับการบริหารโครงการแบบคล่องตัว

ข้อจำกัดของ Pivotal Tracker

  • แผนฟรีจำกัดผู้ใช้เพียงห้าคน
  • ไม่เสนอแผนภูมิ แกนต์
  • ไม่สามารถมอบหมายงานให้กับเจ้าของเฉพาะได้

Pivotal Tracker ราคา

Pivotal Tracker มีตัวเลือกการกำหนดราคาสามแบบ:

  • แผนฟรี ผู้ร่วมงานสูงสุดห้าคน ฟีเจอร์หลักไม่จำกัด ที่นั่งสำหรับอ่านอย่างเดียวไม่จำกัด จำกัดโครงการ 5 โครงการ
  • แผนเริ่มต้น – ($10/เดือน) ผู้ร่วมงานสูงสุด 10 คน ราคาเหมาจ่าย โครงการไม่จำกัด และอื่นๆ อีกมากมาย
  • แผนมาตรฐาน – ($6.50/ผู้ร่วมงาน/เดือน) ผู้ใช้ไม่จำกัด การจัดการงานค้าง สนับสนุน Scrum มุมมองแบบ Agile พร้อมขั้นตอนการทำงาน และอื่นๆ
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Pivotal Tracker

  • G2: 4. 1/5 (90+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

ลองดูทางเลือกอื่นของ Pivotal Tracker เหล่านี้!

6.เบสแคมป์

ผ่านทาง Basecamp
หากคุณต้องการเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันที่จะช่วยสมาชิกทีมระยะไกลของคุณในการจัดการโครงการออนไลน์ เครื่องมือนี้เหมาะสำหรับคุณ!

อย่างไรก็ตาม Basecamp มีราคาแบบอัตราคงที่ที่ $99/เดือน

ดังนั้น แม้ว่าคุณจะเป็นทีมเล็กหรือสตาร์ทอัพ คุณก็ยังต้องจ่าย $99 ต่อเดือนสำหรับฟีเจอร์ที่คุณอาจไม่ได้ใช้เลย!

คุณเป็นทีมเล็กที่ยังไม่มั่นใจใน Basecamp หรือไม่?

นี่คือ หกเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพที่คุณอาจพิจารณาใช้แทนได้

คุณสมบัติหลักของ Basecamp

  • ใช้รายการงาน แผนงานโครงการ และกระดานคัมบังเพื่อจัดตารางและจัดลำดับความสำคัญของงานของคุณ
  • ใช้การเช็คอินอัตโนมัติเพื่อสร้างคำถามที่เกิดซ้ำสำหรับการติดตามความก้าวหน้าของทีมคุณ
  • ใช้ปฏิทินทีมเพื่อติดตามบทบาทที่แชร์และกำหนดเวลาของคุณ
  • ปกป้องความเป็นส่วนตัวของโครงการของคุณโดยการกำหนดสิทธิ์ตามงาน ทีม และโครงการให้กับผู้ใช้แต่ละคน

ข้อดีของเบสแคมป์

  • สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำและกำหนดเส้นตายเพื่อจัดการงานของคุณได้ดีขึ้น
  • ให้เน้นเฉพาะงานส่วนตัวของคุณโดยใช้เมนู "ของฉัน"
  • มุมมองปฏิทินช่วยให้ติดตามกำหนดส่งงานได้ง่าย

ข้อจำกัดของเบสแคมป์

  • ไม่มีคุณสมบัติการติดตามเวลาแบบดั้งเดิม
  • ไม่มีคุณสมบัติการจัดลำดับความสำคัญของงาน
  • ไม่มีมุมมองแผนภูมิแกนต์แบบดั้งเดิม และคุณไม่สามารถสร้างการเชื่อมโยงระหว่างงานและกำหนดเวลาได้

ราคาของเบสแคมป์

Basecamp มีแผนราคาสองแบบ:

  • Basecamp แผนส่วนตัว สูงสุดสามโครงการ สูงสุด 20 ผู้ใช้ พื้นที่เก็บข้อมูล 1GB
  • แผนธุรกิจ Basecamp – ($99/เดือน) พื้นที่จัดเก็บข้อมูล 500GB โครงการทีม การเข้าถึงลูกค้าขั้นสูง แม่แบบโครงการ และอื่นๆ
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Basecamp

  • G2: 4. 1/5 (4,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)

7.Microsoft Project

ผ่านทาง Microsoft Project
Microsoft Project เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ช่วยให้คุณวางแผนและวิเคราะห์โครงการของคุณได้

ไม่มีแผนฟรี แต่ MS Project มีให้ทดลองใช้ 30 วัน

แล้วแผนแบบเสียเงินล่ะ?

แผนชำระเงินที่ถูกที่สุดของพวกเขาไม่มีโซลูชันไคลเอนต์สำหรับเดสก์ท็อป ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่สามารถเข้าถึงโปรเจกต์ของคุณได้หากไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 😅

คุณสมบัติเด่นของ Microsoft Project

  • ใช้การผสานรวม Microsoft Teams สำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม
  • คุณสมบัติการวางแผนโครงการและการจัดตารางเวลา
  • รายงานที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อติดตามความคืบหน้า
  • งานและโครงการร่วมเขียนกับเพื่อนร่วมทีม

ผู้เชี่ยวชาญ Microsoft Project

  • วางแผนและบริหารโครงการที่ซับซ้อนโดยใช้การเชื่อมโยงงาน
  • ติดตามทรัพยากรทั้งหมดของคุณและตรวจสอบความคืบหน้าด้วยมุมมองไทม์ไลน์ของโครงการ
  • สร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองพร้อมรายงานเชิงลึก

ข้อจำกัดของ Microsoft Project

  • ไม่มีเวอร์ชันฟรี
  • ไม่สามารถใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีการติดตั้งซอฟต์แวร์แบบเสียค่าใช้จ่าย
  • จำกัดเฉพาะการผสานกับ Skype, Outlook หรือแอปพลิเคชัน MS Project อื่นๆ เท่านั้น

ราคาของ Microsoft Project

Microsoft Project มีแผนราคาให้เลือกสามแบบ:

  • แผนโครงการ 1 – ($10/ผู้ใช้ต่อเดือน) หน้าหลักของโครงการ มุมมองตาราง มุมมองบอร์ด มุมมองไทม์ไลน์ (แกนต์)
  • แผนโครงการ 3 – ($30/ผู้ใช้ต่อเดือน)
  • ไคลเอนต์เดสก์ท็อป (สูงสุดห้าเครื่อง)
  • การจัดการทรัพยากร
  • การส่งบันทึกเวลาทำงาน
  • และอื่นๆ
  • แผนโครงการ 5 – ($55/ผู้ใช้ต่อเดือน) การคัดเลือกและเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอ การจัดการความต้องการ การวางแผนและการจัดการทรัพยากรขององค์กร และอื่นๆ
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Microsoft Project

  • G2: 4/ 5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)

รู้สึกเหมือน Microsoft Project กำลังสร้างพาวเวอร์พอยต์อยู่หรือเปล่า?

ดู 15 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Microsoft Project.

ถึงเวลาเปลี่ยนไปใช้ทางเลือกอื่นของ LiquidPlanner แล้ว!

แม้ว่า LiquidPlanner จะเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการออนไลน์ที่ดี แต่ก็ยังมีข้อเสียอยู่บ้าง

โชคดีที่มีซอฟต์แวร์เครื่องมือการจัดการโครงการฟรีมากมายที่มีคุณสมบัติมากกว่าในราคาที่ถูกกว่า!

และแม้ว่าเราจะกล่าวถึงทางเลือกของ LiquidPlanner ที่ดีอยู่บ้างที่นี่ แต่ ClickUp นั้นเป็นโซลูชันซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ ครอบคลุมที่สุด อย่างไม่ต้องสงสัย

แล้วทำไมต้องยอมรับของที่ด้อยคุณภาพเมื่อคุณสามารถมีของแท้ได้?

ลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้เพื่อสัมผัสประสบการณ์แพลตฟอร์มการจัดการโครงการและการทำงานที่เหนือชั้นอย่างแท้จริง!