14 ซอฟต์แวร์การจัดการเอเจนซี่ที่ดีที่สุดในปี 2025

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "ซอฟต์แวร์การจัดการเอเจนซี่คืออะไร?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "ซอฟต์แวร์การจัดการหน่วยงาน หรือระบบการจัดการหน่วยงาน เป็นโซลูชันที่ครบถ้วนสำหรับการจัดการกระบวนการและปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและปรับปรุงกระบวนการเพื่อช่วยให้คุณขยายธุรกิจของคุณ" } } ] }
หลายหน่วยงานต้องเผชิญกับความท้าทายในการบริหารจัดการหน่วยงานอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่การบริหารโครงการ ลูกค้า และกำหนดเวลาหลายอย่างไปพร้อม ๆ กัน ไปจนถึงการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ การติดตามความคืบหน้า และการค้นหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ตลอดเวลา—หน่วยงานต่าง ๆ จึงมีงานที่ต้องทำมากมายจนแทบไม่มีเวลาว่าง
มอบการสนับสนุนที่จำเป็นให้กับทีมสร้างสรรค์ของคุณเพื่อความสำเร็จและป้องกันการหมดไฟ ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์บริหารจัดการเอเจนซี่ที่เหมาะสม ช่วยในการวางแผนทรัพยากร การบริหารโครงการ การทำงานร่วมกันในทีมการจัดการลูกค้า และอื่นๆ อีกมากมาย
เราได้รวบรวมซอฟต์แวร์การจัดการเอเจนซี่ที่ดีที่สุด 14 ตัว พร้อมคุณสมบัติที่ดีที่สุด ข้อจำกัด ราคา และคะแนนรีวิวจากลูกค้า เพื่อช่วยให้คุณเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ!
ซอฟต์แวร์การจัดการเอเจนซี่คืออะไร?
ซอฟต์แวร์การจัดการหน่วยงาน หรือระบบจัดการหน่วยงาน เป็นโซลูชันที่ครบถ้วนสำหรับการจัดการกระบวนการและปรับปรุงการทำงานให้เป็นระบบมากขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและปรับปรุงกระบวนการเพื่อช่วยให้คุณขยายธุรกิจของคุณได้
อย่างไรก็ตาม การค้นหาซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสำหรับทีมของคุณต้องอาศัยการค้นคว้าและการพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากเครื่องมือการจัดการเอเจนซี่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างเท่าเทียมกัน! บางตัวเหมาะสำหรับการจัดการโครงการ ในขณะที่บางตัวเหมาะสำหรับการจัดตารางนัดหมาย การรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า การจัดการระบบงานในขั้นตอนต่างๆ เป็นต้น
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมใด ซอฟต์แวร์การจัดการเอเจนซี่สามารถช่วยให้คุณได้รับการสนับสนุนและแรงผลักดันที่คุณต้องการเพื่อจัดการทุกส่วนของธุรกิจของคุณ
14 ซอฟต์แวร์การจัดการเอเจนซี่ที่ดีที่สุด
และตอนนี้เราก็มาถึงที่นี่แล้ว เราได้รวบรวมซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุด14รายการสำหรับเอเจนซี่การตลาดดิจิทัลเอเจนซี่โฆษณา แบรนด์ ประชาสัมพันธ์ การออกแบบเว็บไซต์ และอื่นๆ ลองดูแต่ละรายการเพื่อทำความเข้าใจว่าคุณสามารถใช้แต่ละรายการเพื่ออะไร เครื่องมือใดที่คุณสามารถเพิ่มเข้าไปในชุดเทคโนโลยีของคุณ หรืออาจจะเป็นเครื่องมือใดที่ครอบคลุมทุกสิ่งที่ทีมของคุณต้องการ
1. คลิกอัพ
ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันในทีม
มาเริ่มกันที่ ClickUp
ClickUpเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่สร้างขึ้นสำหรับทุกทีมในทุกอุตสาหกรรม รวมถึงเอเจนซี่การตลาดในทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเติบโตเต็มที่
ซอฟต์แวร์ที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติมากมายนี้มอบคุณสมบัติขั้นสูง หลายร้อยอย่างให้แก่ เอเจนซีการตลาดเพื่อให้พวกเขาได้รับ เครื่องมือที่จำเป็นในการจัดการโครงการหลายโครงการ ลูกค้า และกำหนดเวลา ทำงานร่วมกันในทีมได้ดีขึ้น ติดตามเป้าหมาย และวัดความคืบหน้า ทั้งหมดในที่เดียว
ก่อนอื่น ClickUp มอบแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ให้ทีมทุกทีมมีความยืดหยุ่นตามที่ต้องการในการกำหนดค่า ClickUp ให้เหมาะกับกระบวนการทำงานและข้อกำหนดของโครงการที่ไม่เหมือนใคร สำหรับการดูงานของคุณ คุณสามารถได้รับมุมมอง ClickUp แบบกำหนดเองมากกว่า 15 แบบเพื่อช่วยในการมองเห็นงานของคุณ ซึ่งจะมีประโยชน์มากเมื่อต้องจัดการโครงการต่างๆ ใช้ มุมมองบอร์ด เพื่อดูสถานะของแต่ละโครงการได้อย่างง่ายดาย มุมมองปฏิทิน เพื่อติดตามกำหนดเวลา มุมมองปริมาณงาน เพื่อจัดการความสามารถในการทำงานของทีมคุณ และใช้มุมมองอื่นๆ เพื่อช่วยให้การจัดการโครงการง่ายขึ้น นอกจากนี้ มุมมองแดชบอร์ด พร้อมรายงานแบบเรียลไทม์ช่วยให้คุณสามารถสร้างภาพรวมระดับสูงของงานของคุณเพื่อการจัดการทรัพยากรที่ดีขึ้น และให้ทุกคนอยู่ในความรับรู้ อัปเดต และอยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานของคุณ
สำหรับการทำงานร่วมกันในทีม หน่วยงานดิจิทัลสามารถใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน เช่น ClickUp Whiteboards ซึ่งทีมสามารถระดมความคิดและสร้างแผนงานแบบภาพ และ ClickUp Docs สำหรับการร่างกลยุทธ์ การบันทึก SOPs และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมี ฟีเจอร์แชทในตัว ที่ทีมและลูกค้าสามารถแลกเปลี่ยนข้อความแบบเรียลไทม์ได้ และฟีเจอร์การจัดการอีเมลของ ClickUp ที่ช่วยให้คุณส่งและรับอีเมลได้โดยไม่ต้องออกจาก ClickUp
และด้วยการตั้งค่าการแชร์และการอนุญาต เอเจนซี่ดิจิทัลสามารถแชร์เอกสารและงานกับลูกค้าได้อย่างง่ายดาย หรือเชิญลูกค้าเข้าสู่ Workspace ของตนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างทีมและลูกค้า เพื่อเร่งกระบวนการให้ข้อเสนอแนะและตรวจสอบ เพียงใช้ ฟีเจอร์การตรวจทานและบันทึกความคิดเห็น ที่ช่วยให้ทีมและลูกค้าสามารถแสดงความคิดเห็นภายในไฟล์แนบได้
นั่นเป็นเพียงคุณสมบัติหลักบางส่วนที่อยากเน้นให้เห็น ลองดูคุณสมบัติอื่นๆ ที่อาจช่วยในการดำเนินงานของเอเจนซี่ของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- มุมมองที่กำหนดเอง: เลือกจากมุมมองมากกว่า 15 แบบเพื่อจัดการงานและโครงการต่างๆ
- ระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้: สร้างกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ และให้งานที่ต้องทำด้วยตนเองเป็นไปโดยอัตโนมัติด้วยระบบอัตโนมัติใน ClickUp
- กระดานไวท์บอร์ดแบบร่วมมือ: ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันในโครงการได้แบบเรียลไทม์ และทำให้ ClickUp แตกต่างจากเครื่องมือจัดการเอเจนซี่อื่นๆ
- ความสามารถในการผสานรวม: เชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือการทำงานมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึงแอปบางตัวที่กล่าวถึงในบทสรุปนี้ (Calendly,Make)
- เทมเพลตที่ปรับแต่งได้: เข้าถึงคลังเทมเพลตสำหรับทุกกรณีการใช้งาน รวมถึงเทมเพลตสำหรับเอเจนซี่การตลาดโดย ClickUp
ข้อจำกัด
- แม้ว่า ClickUp จะมีฟีเจอร์มากมายและสามารถปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นสูง แต่การเรียนรู้วิธีใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตอาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวอยู่บ้าง
การกำหนดราคา
- ฟรีตลอดไป: แผนฟรีที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์
- ไม่จำกัด: $5 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- บิซิเนส พลัส: $19 ต่อเดือน/ผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
รีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 7 จาก 5 (4,780+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 3,070 รายการ)
เรียนรู้วิธีที่เอเจนซี่ดิจิทัลอื่น ๆ เช่น Zenpilotใช้ ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา
2. Calendly
ดีที่สุดสำหรับการจัดตารางเวลาและการจอง
Calendlyเป็นเครื่องมือบริหารจัดการเอเจนซี่ที่ช่วยในการรักษาลูกค้า การสรรหาบุคลากร และทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง ด้วยการนำเสนอวิธีการหลากหลายในการทำงานอัตโนมัติและประหยัดเวลา
ระบบนี้มีคุณสมบัติการคัดกรองและจัดตารางเวลาอัตโนมัติบนเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งทำให้การนัดหมายการโทรกับลูกค้าที่มีศักยภาพง่ายขึ้นมาก ไม่ว่าจะผ่านทาง Zoom, Google Meet หรือระบบโทรศัพท์ธุรกิจ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มพื้นที่ให้กับพนักงานเพื่อให้พวกเขาสามารถทำงานที่มีความสำคัญสูงได้
Calendly ยังส่งแบบสอบถามทางอีเมลก่อนและหลังการโทรโดยอัตโนมัติ รวมถึงการติดตามผล ซึ่งช่วยให้หน่วยงานดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นและช่วยสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ช่วยให้ทีมจัดตารางการประชุมได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ
- ใช้งานง่ายมากด้วยอินเทอร์เฟซที่สะอาดและใช้งานง่าย พร้อมกระบวนการตั้งค่าที่เรียบร้อย
- การผสานรวมมากมายและตัวเลือกในการซิงโครไนซ์กับแอปปฏิทินต่างๆ
- เหมาะสำหรับทีมและสตาร์ทอัพที่สามารถฝังไว้ในเว็บไซต์ของพวกเขาและยังสามารถใช้เพื่อเรียกเก็บค่าบริการให้คำปรึกษาได้
ข้อจำกัด
- ประสิทธิภาพของ Calendly จะได้รับการปรับให้เหมาะสมที่สุดเมื่อผสานรวมกับ Google Calendar มีรายงานเกี่ยวกับความไม่สอดคล้องกันเมื่อผสานรวมกับ Outlook
- มันไม่ได้ให้คำแนะนำการฝึกอบรมหรือหน้าสนับสนุนเฉพาะ
การกำหนดราคา
- พื้นฐาน: ฟรี
- สิ่งจำเป็น: $8 ต่อที่นั่ง/เดือน
- มืออาชีพ: $12 ต่อที่นั่ง/เดือน
- ทีม: $16 ต่อที่นั่ง/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
รีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 7 จาก 5 (1. 470+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 2,590 รายการ)
3. การก่อผนัง
เหมาะที่สุดสำหรับการมองเห็น, จัดระเบียบ, และแบ่งปันความคิด
วอลลิง เป็นเครื่องมือจัดการงานที่จัดระเบียบความคิด งาน และโครงการในรูปแบบที่มองเห็นได้และที่สำคัญที่สุดคือมีความคิดสร้างสรรค์
มันให้ภาพรวมที่สมบูรณ์ของทุกสิ่งที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ และนำเสนอตัวเลือกหลากหลายสำหรับการแสดงผล – บอร์ดอารมณ์, บอร์ดคัมบัง, ปฏิทิน, เป็นต้น
Walling เต็มไปด้วยคุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของทีม ซึ่งทำให้การก้าวหน้าของงานทั้งภายในองค์กรและงานของลูกค้าง่ายขึ้นมาก และสามารถส่งมอบทุกสิ่งทุกอย่างได้ตรงเวลา
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- นี่คือแอปจดบันทึกที่เน้นเป็นพิเศษในส่วนของภาพ (ผนังอิฐ)
- แพลตฟอร์มหลากหลายเพื่อเริ่มต้นทีมของคุณ
- เหมาะสำหรับทีมสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการออกแบบ/การตลาดหรือแผนก
ข้อจำกัด
- วิธีการจัดโครงสร้างข้อมูลของวอลลิงมีเส้นทางการเรียนรู้และต้องการความเข้าใจเพื่อใช้ประโยชน์จากความยืดหยุ่นของมันอย่างมีประสิทธิภาพ
การกำหนดราคา
- แผนฟรี
- พรีเมียม: $5 ต่อสมาชิก/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
รีวิวจากลูกค้า
- Product Hunt: 5 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- Capterra: 4. 8 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 25 รายการ)
4. TeamGantt
ดีที่สุดสำหรับการจัดการงาน
TeamGantt เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ใช้งานง่าย มีแผนภูมิแกนต์ (Gantt chart) เพื่อช่วยให้หน่วยงานต่างๆ จัดการโครงการภายในกรอบเวลาที่กำหนด
มันสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของหน่วยงานและพนักงานประเภทต่างๆ ได้เช่นกัน (เนื่องจากทุกคนในทีมสามารถปรับแต่งขั้นตอนการทำงานของตนเองได้อย่างง่ายดายโดยไม่รบกวนสมาชิกคนอื่น)
ด้วย TeamGantt ทุกอย่างอยู่แค่เพียงคลิกเดียว เครื่องมือนี้ทำให้การวางแผนโครงการ การจัดระเบียบงาน เอกสาร และการแชทเป็นเรื่องง่าย ช่วยในการติดตามเวลาได้อย่างสะดวก ราบรื่นในการสื่อสาร และให้ภาพรวมความคืบหน้าที่แม่นยำ ทั้งหมดนี้ช่วยขจัดปัญหาปวดหัวเกี่ยวกับการอัปเดตข้อมูลลูกค้า และทำให้ทั้งลูกค้าและทีมงานพึงพอใจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- มาพร้อมกับฟีเจอร์การแชร์ไฟล์, การติดตามเวลา และการสื่อสารในระดับงาน
- ติดตามความคืบหน้าของงานที่มอบหมายให้กับสมาชิกแต่ละทีมได้อย่างชัดเจน
- รูปแบบที่เรียบง่ายและปรับแต่งได้
- เหมาะสำหรับทีมหรือฟรีแลนซ์ที่ต้องการติดตามความคืบหน้าของโครงการผ่านแผนภูมิแกนต์
ข้อจำกัด
- TeamGantt ขาดงบประมาณและฟีเจอร์การติดตามทางการเงิน ซึ่งทำให้ทีมต่างๆ ติดตามต้นทุนโครงการได้อย่างไม่ถูกต้อง
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) อาจมีความท้าทายในการนำทางสำหรับผู้ใช้บางคน ทำให้ยากเล็กน้อยในการค้นหาข้อมูลที่พวกเขาต้องการอย่างรวดเร็ว
การกำหนดราคา
รีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 8 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 840 รายการ)
- Capterra: 3. 6 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
5. สร้าง
ดีที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติ
Make เป็นซอฟต์แวร์อัตโนมัติเวิร์กโฟลว์แบบไม่ต้องเขียนโค้ด ที่แสดงทุกสิ่งที่คุณกำลังสร้างและพัฒนาในรูปแบบที่ดึงดูดสายตา เครื่องมือนี้เหมาะสำหรับเอเจนซี่ ที่ต้องการปรับปรุงการจัดการเวิร์กโฟลว์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทุกทีม
Make สามารถช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่หน่วยงานกำลังเผชิญอยู่ได้ทั้งหมด เช่น การสร้างโอกาสทางการขายอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดเส้นทางให้กับลูกค้า การจัดการสัญญา และทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้ปิดการขายได้มากขึ้นและรวดเร็วขึ้น ระบบสามารถเชื่อมต่อได้กับแอปพลิเคชันหลายพันตัว รวมถึง ClickUp ด้วย ทำให้การนำทุกสิ่งที่สำคัญมาไว้บนแพลตฟอร์มเดียวเป็นเรื่องง่าย ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- จำนวนไม่สิ้นสุดของสถานการณ์การผสานรวมแอปพลิเคชัน และเทมเพลตพร้อมใช้มากมายที่สามารถแชร์ได้
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) รวมถึงประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) ได้รับการออกแบบมาอย่างดีเยี่ยม พร้อมประวัติตัวเลือกการค้นหาที่ยอดเยี่ยม
- ระบบอัตโนมัติการจัดการทีมที่มีประสิทธิภาพสูง และสามารถตั้งค่าระบบอัตโนมัติแยกต่างหากสำหรับแต่ละทีม/แผนกได้
- API ของ Make ทำให้เหมาะสำหรับหน่วยงานบริการอัตโนมัติ
ข้อจำกัด
- ออกแบบมาสำหรับระบบที่ใช้ Unix ซึ่งจำกัดการรองรับแพลตฟอร์ม
- ไวยากรณ์ที่ซับซ้อนสำหรับการกำหนดงานอัตโนมัติ ซึ่งทำให้ผู้เริ่มต้นใช้งานได้ยาก
การกำหนดราคา
- ฟรี
- คอร์: $10.59 ต่อเดือน
- ข้อดี: $18.82 ต่อเดือน
- ทีม: $34. 12 ต่อเดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
รีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 180 รายการ)
- Capterra: 4. 8 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 290 รายการ)
6. Sendinblue
เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดทางอีเมล, แคมเปญการตลาดดิจิทัล, และการตลาดอัตโนมัติ
Sendinblue เป็นเครื่องมือที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของเอเจนซีที่ต้องการขับเคลื่อนธุรกิจของตนด้วยเครื่องมือการขายและการตลาดที่เหมาะสม
ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้หน่วยงานสามารถส่งอีเมล, SMS หรือข้อความWhatsAppที่โน้มน้าวใจสำหรับข้อเสนอที่ต้องการความเร่งด่วน และแบ่งกลุ่มข้อความตามกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันและประเภทของลูกค้าที่แตกต่างกัน เพื่อเพิ่มอัตราการรักษาลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นกับลูกค้า
นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถจัดเก็บข้อมูลติดต่อของลูกค้าทั้งหมดไว้ในที่เดียว ติดตามทุกขั้นตอนของกระบวนการขาย และตรวจสอบข้อมูลและประสิทธิภาพเพื่อระบุจุดที่ควรปรับปรุง
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- แพลตฟอร์มการตลาดแบบครบวงจรที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปิดตัวแคมเปญการตลาดทางอีเมลและ SMS ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ และจัดการรายชื่อผู้ติดต่อผ่านระบบCRM ในตัว
- ระบบอัตโนมัติมีให้บริการในทุกแผน
- ตัวเลือกแชทที่สามารถฝังในเว็บไซต์ได้
- ระบบแคมเปญอัตโนมัติและคุณสมบัติการแบ่งกลุ่มทางการตลาด
ข้อจำกัด
- ผู้ใช้หลายคนได้รายงานถึงข้อจำกัดของฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติ
- ตัวเลือกเทมเพลตอีเมลของ Sendinblue มีจำกัดและไม่สามารถปรับแต่งได้มากนัก
การกำหนดราคา
- ฟรี
- เริ่มต้น: เริ่มต้นเพียง $25 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $65 ต่อเดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
รีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 5 จาก 5 (1530+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6 จาก 5 (1540+ รีวิว)
7. Trafft
เหมาะที่สุดสำหรับการจองและการนัดหมาย
การรักษาความเป็นระเบียบของเอเจนซี่ของคุณไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน ขอบคุณ Trafft ที่ทำให้คุณสามารถจัดการเอเจนซี่ของคุณและเติบโตแบรนด์ของคุณได้ ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้การนัดหมายของคุณเป็นระเบียบ ลูกค้าของคุณถูกจัดระเบียบ และธุรกิจของคุณเติบโตอย่างมั่นคง
Trafft คือโซลูชันสำหรับเอเจนซี่ที่ต้องการปรับปรุงประสบการณ์การจองให้ราบรื่นทั้งสำหรับสมาชิกในทีมและลูกค้าของพวกเขา
ซอฟต์แวร์การจองนี้จัดการทุกอย่างในกระบวนการจอง รวมถึงการส่งอีเมลหรือ SMS แจ้งเตือนอัตโนมัติไปยังลูกค้าของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- แดชบอร์ดธุรกิจเพื่อติดตามการนัดหมายหรือกิจกรรมทั้งหมดของคุณ
- แผงควบคุมการจัดการลูกค้าสำหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้าของคุณ
- ปฏิทินอัจฉริยะและการจัดตารางเวลา
- คุณสามารถสร้างหน้าจองได้โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ด
- สามารถจัดการการชำระเงินออนไลน์ การออกใบแจ้งหนี้ และการจัดการภาษีได้โดยตรงจากแอป
ข้อจำกัด
- Trafft ไม่มีความสามารถในการกำหนดเวลาสำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นหลายวัน
- Trafft ไม่ได้ถูกปรับให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานบนอุปกรณ์มือถือ
การกำหนดราคา
- บุคคล พื้นฐาน: $12 ต่อเดือน โปร: $39 ต่อเดือน ผู้เชี่ยวชาญ: $59 ต่อเดือน
- พื้นฐาน: $12 ต่อเดือน
- ข้อดี: $39 ต่อเดือน
- ผู้เชี่ยวชาญ: $59 ต่อเดือน
- พื้นฐาน: $12 ต่อเดือน
- ข้อดี: $39 ต่อเดือน
- ผู้เชี่ยวชาญ: $59 ต่อเดือน
- บริษัท เริ่มต้น: $69 ต่อเดือน ขยาย: $150 ต่อเดือน องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- เริ่มต้น: $69 ต่อเดือน
- การปรับขนาด: $150 ต่อเดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- เริ่มต้น: $69 ต่อเดือน
- การปรับขนาด: $150 ต่อเดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
รีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 7 จาก 5 (16+ รีวิว)
- Capterra: 5 จาก 5 (รีวิว 34+ รายการ)
8. สปราวต์ โซเชียล
ดีที่สุดสำหรับการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์
Sprout Social เป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมซึ่งใช้โดยทีมโซเชียลมีเดียและการตลาดหลายทีมในปัจจุบัน ด้วย Sprout Social เอเจนซี่สามารถเข้าใจลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น และใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับแต่งกลยุทธ์ทางธุรกิจและการตลาดให้เหมาะสม
นอกจากนี้ ยังช่วยในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา การวางแผน การเผยแพร่ การกระตุ้นการมีส่วนร่วม และการปรับปรุงการตอบสนองอีกด้วย ที่สำคัญไม่แพ้กันคือ เอเจนซีที่ใช้ Sprout Social จะสามารถเข้าถึงแดชบอร์ดที่เต็มไปด้วยข้อมูลเชิงลึก และตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้มากขึ้นเพื่อเติบโตทั้งธุรกิจของตัวเองและของลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ช่วยในการจัดการกิจกรรมบนสื่อสังคมออนไลน์และการสื่อสารผ่านหลายแพลตฟอร์ม
- การวิเคราะห์อย่างละเอียดช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบคู่แข่งและส่งออกข้อมูลได้อย่างราบรื่น ซึ่งช่วยให้แคมเปญโซเชียลมีเดียในอนาคตมีประสิทธิภาพ
- คุ้มค่าสำหรับธุรกิจขนาดกลางและทีมที่ต้องการเพิ่มการมีอยู่ทางดิจิทัลให้สูงสุดผ่านแนวทางที่เน้นข้อมูล
ข้อจำกัด
- แพลตฟอร์มมีเส้นทางการเรียนรู้และอาจทำให้ผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือการจัดการสื่อสังคมออนไลน์รู้สึกท่วมท้น
- ราคาค่อนข้างสูง ซึ่งอาจทำให้สตาร์ทอัพมีความยากลำบากในการตัดสินใจซื้อ และเมื่อมีสมาชิกในทีมหลายคนที่ต้องการเข้าถึงระบบ ค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มขึ้น
ราคา
- มาตรฐาน: $249 ต่อเดือน (ผู้ใช้เพิ่มเติมแต่ละคน +$199 ต่อเดือน)
- มืออาชีพ: $399 ต่อเดือน (ผู้ใช้เพิ่มเติมแต่ละคน +$299 ต่อเดือน)
- ขั้นสูง: $499 ต่อเดือน (ผู้ใช้เพิ่มเติมแต่ละคน +$349 ต่อเดือน)
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
รีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 3 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 2,050 รายการ)
- Capterra: 4. 4 จาก 5 (520+ รีวิว)
9. วงกลม
ดีที่สุดสำหรับแพลตฟอร์มชุมชนครบวงจรสำหรับผู้สร้างสรรค์และแบรนด์
Circle เป็นเครื่องมือที่หน่วยงานต้องการสำหรับกิจกรรมการสร้างชุมชนและทีม. ซอฟต์แวร์โต้ตอบนี้มอบประสบการณ์ที่ราบรื่นของการแชทกลุ่ม, การถ่ายทอดสด, และกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น.
คุณสมบัติการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งของมันทำให้สามารถสร้างบรรยากาศที่คึกคักภายในหน่วยงานของคุณได้จริง และช่วยให้สมาชิกจากทีมต่าง ๆ สามารถทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวได้ ในทางกลับกัน ด้วย Circle หน่วยงานสามารถช่วยเหลือลูกค้าของตนในการสร้างการรับรู้แบรนด์ และเชื่อมต่อกับผู้สร้างและผู้พัฒนาอื่น ๆ ในวงการได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ช่วยให้สามารถสร้างฟอรัมชุมชน หัวข้อ และกระทู้เพื่อให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการสนทนาแบบเปิด
- อนุญาตให้ธุรกิจโดยทั่วไปสามารถรักษาการคงอยู่ของลูกค้าไว้ได้สูงโดยการทำให้การมีส่วนร่วมและการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกในชุมชนง่ายขึ้น
- ผู้ใช้สามารถจัดและจัดการกิจกรรมภายในแพลตฟอร์มได้เอง ซึ่งสมาชิกสามารถโพสต์และมีปฏิสัมพันธ์กันได้ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างการถ่ายทอดสดและปรับแต่งการตั้งค่าการแชร์ได้อีกด้วย
ข้อจำกัด
- ไม่เหมาะสำหรับผู้สร้างคอร์สเนื่องจากไม่มีหน้าชำระเงินเฉพาะและมีฟีเจอร์การชำระเงินที่ใช้งานยากซึ่งส่งผลต่ออัตราการแปลง
- ตัวเลือกในการสร้างหลักสูตรมีให้เฉพาะในแผน Professional และ Enterprise เท่านั้น
การกำหนดราคา
- พื้นฐาน: $49 ต่อเดือน
- มืออาชีพ: $99 ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: $399 ต่อเดือน
รีวิวจากลูกค้า
- App Store: 4.8 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 2,200 รายการ)
- ProductHunt: 3. 6 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
10. ฉลาดหลักแหลม
ดีที่สุดสำหรับการจัดการลูกค้าและเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะจากลูกค้า
หน่วยงานต้องการความคิดเห็นจากลูกค้าเพื่อปรับปรุงบริการของพวกเขา และแน่นอน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ Canny เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีที่สุดที่มีอยู่ ซึ่งทำให้การรวบรวม จัดระเบียบ และวิเคราะห์ความคิดเห็นเป็นเรื่องง่าย
ไม่เพียงแต่สามารถรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงานด้วย ด้วยวิธีนี้ หน่วยงานต่างๆ สามารถมั่นใจได้ว่าไอเดียที่ดีที่สุดจะไม่หลุดรอดไป และใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด - เพื่อสร้างฟีเจอร์ที่มีคนร้องขอมากที่สุด เพิ่มความหลากหลายให้กับบริการ หรือมุ่งเน้นความพยายามไปที่บริการประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- รวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้าได้อย่างง่ายดาย
- ง่ายต่อการผสานรวมกับแพลตฟอร์มภายนอกต่าง ๆ
- เปิดใช้งานการตั้งค่าระบบการให้ข้อเสนอแนะโดยการฝังไว้ในเว็บไซต์หรือใช้เป็นโดเมนย่อย
ข้อจำกัด
- กระดานลงคะแนนของ Canny มีประโยชน์มาก แต่หากไม่ได้ตั้งค่าอย่างถูกต้อง อาจทำให้ความคิดเห็นที่ได้รับมีอคติโดยไม่ตั้งใจ ซึ่งอาจส่งผลให้ประสิทธิภาพของข้อมูลย้อนกลับที่ได้รับลดลง
การกำหนดราคา
- ฟรี
- การเติบโต: $400 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
รีวิวจากลูกค้า
- ProductHunt: 4. 3 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 45 รายการ)
- Capterra: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 35 รายการ)
11. คำรับรอง
เหมาะที่สุดสำหรับการรวบรวมคำรับรองจากลูกค้า
คำรับรอง ตามชื่อที่แนะนำ เป็นซอฟต์แวร์สำหรับรวบรวมคำรับรองจากลูกค้า หน่วยงานต่างๆ สามารถฝังคำรับรองทั้งวิดีโอและข้อความลงในเว็บไซต์ของตนได้อย่างง่ายดาย และยังสามารถสร้างหน้าแลนดิ้งเพจเฉพาะได้ในเวลาประมาณ 2 นาทีโดยไม่ต้องจ้างนักพัฒนา
เมื่อใช้อย่างมีประสิทธิภาพ คำรับรองสามารถเพิ่มยอดธุรกิจของเอเจนซี่ได้อย่างมหาศาล ไม่เพียงแต่เอเจนซี่สามารถอัปโหลดคำรับรองและหลักฐานทางสังคมได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดเท่านั้น แต่ยังสามารถติดตามและตรวจสอบประสิทธิภาพของแต่ละคำรับรองได้อีกด้วย พร้อมทั้งแสดงทั้งหมดบนแดชบอร์ด และยังสามารถโปรโมตคำรับรองที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดเพื่อดึงดูดลูกค้าเพิ่มเติม ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนรายได้ที่สำคัญอย่างยิ่ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- รวบรวมและแสดงคำชมเชย ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบข้อความหรือวิดีโอ และนำไปแสดงต่อผู้ที่อาจเป็นลูกค้า
- วิดีโอคำรับรองสามารถแชร์ได้บนสื่อสังคมออนไลน์และฝังไว้ในเว็บไซต์ได้ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ในแคมเปญการตลาดได้
- การตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติด้วยคำรับรองสามารถทำได้โดยใช้แอปของบุคคลที่สาม เช่น Make
ข้อจำกัด
- ไม่มีเครื่องมือในตัวสำหรับการแก้ไขและปรับแต่งวิดีโอที่ได้รับจากลูกค้า
- ลูกค้าได้รับคำแนะนำอย่างจำกัดเกี่ยวกับวิธีการสร้างวิดีโอคุณภาพสูง
การกำหนดราคา
- เริ่มต้น: ฟรี
- พรีเมียม: $50 ต่อเดือน
- สูงสุด: $150 ต่อเดือน
- เอเจนซี: เริ่มต้นที่ 300 ดอลลาร์ต่อเดือน
รีวิวจากลูกค้า
- ProductHunt: 4. 2 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
12. บทส่งท้าย
ดีที่สุดสำหรับการจัดการเอกสารและไฟล์
Coda เป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับการจัดการเอกสาร งาน รายการที่ต้องทำ และข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบที่ใช้งานง่าย มีปฏิสัมพันธ์ และน่าสนใจ หน่วยงานต่างๆ ใช้เพื่อเร่งกระบวนการตัดสินใจและทำงานร่วมกับบุคลากรภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ และสามารถพัฒนาได้ง่ายเมื่อหน่วยงานเติบโตขึ้นCodaแสดงข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ในขณะที่แดชบอร์ดช่วยให้ติดตามความคืบหน้าและการอัปเดตงานของลูกค้าได้อย่างสะดวก
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เอกสารแบบครบวงจรที่รวบรวมเอกสารและตารางเข้าด้วยกันเพื่อให้การจัดการงานและการทำงานร่วมกันแบบโต้ตอบเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด
- คุณสมบัติ "แพ็ก" ได้รับการออกแบบมาเพื่อการผสานรวมกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ
- เหมาะสำหรับทีมพัฒนาแอป (รวมถึงกลุ่มอื่นๆ) ที่ต้องการสร้างกรอบองค์กรธุรกิจที่เรียบง่ายซึ่งช่วยให้เข้าถึงเอกสารและข้อมูลได้สะดวก
ข้อจำกัด
- การออกแบบอินเทอร์เฟซของ Codaถือว่าล้าสมัยและไม่น่าดึงดูดทางสายตา
- เป็นครั้งคราว โครงสร้างเอกสารใน Coda อาจไม่เป็นระเบียบ
การกำหนดราคา
- ฟรี
- ข้อดี: $10 ต่อเดือน/Doc Maker
- ทีม: $30 ต่อเดือน/Doc Maker
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
รีวิวจากลูกค้า
- G2: 4. 7 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 380 รายการ)
- Capterra: 4. 6 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
โบนัส:Coda Vs. Airtable
13. การนับคะแนน
เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์ม
Tally เป็นซอฟต์แวร์จัดการเอเจนซี่แบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ยอดเยี่ยมอีกตัวหนึ่ง ตัวสร้างแบบฟอร์มนี้ไม่เพียงแต่สร้างแบบฟอร์มเท่านั้น แต่ยังรองรับตรรกะของแบบฟอร์ม เครื่องคำนวณ ข้อความปิดแบบกำหนดเอง การอัปโหลดไฟล์ และการรับชำระเงิน เป็นต้น
ด้วย Tally หน่วยงานสามารถรวบรวมข้อมูลจำนวนมาก วิเคราะห์หรือส่งออกข้อมูล และจัดระเบียบข้อมูลตามโครงการหรือสมาชิกทีม (ซึ่งสามารถทำงานร่วมกันในแบบฟอร์มและแชร์ผลลัพธ์ของแบบฟอร์มในพื้นที่ทำงานร่วมกันได้)
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่มี UX และ UI ที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งช่วยให้สามารถสร้างแบบฟอร์มและแบบสำรวจได้ไม่จำกัดจำนวนภายในไม่กี่นาที
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่ไม่มีที่สิ้นสุด
- การเก็บรวบรวมการชำระเงิน, การคำนวณ, ระบบตรรกะของแบบฟอร์ม, และการส่งคำตอบไปยังระบบต่าง ๆ เป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของซอฟต์แวร์นี้
- สามารถผสานรวมกับผลิตภัณฑ์เกือบทุกชนิดที่มีอยู่ในตลาด
ข้อจำกัด
- การขาดคุณสมบัติของ Tally เช่น ตรรกะเงื่อนไขและการรวมข้อมูล ทำให้มันไม่เหมาะสำหรับแบบฟอร์มที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และอาจลดความสามารถในการทำงานโดยรวม
การกำหนดราคา
- แผนฟรี
- Tally Pro: $29 ต่อเดือน
รีวิวจากลูกค้า
- ProductHunt: 4. 9 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
14. การเสนอราคา
ดีที่สุดสำหรับซอฟต์แวร์นำเสนอแบบร่วมมือ
พิตช์ เป็นซอฟต์แวร์นำเสนอที่มาพร้อมกับเทมเพลตที่ปรับแต่งได้หลายพันแบบ ซึ่งออกแบบโดยมืออาชีพ หน่วยงานสามารถใช้เพื่อนำเสนอการบริการและแผนโครงการแก่ลูกค้า
เครื่องมือนี้ช่วยให้การเตรียมการบรรยายในงานประชุมและการนำเสนอในที่ประชุมทีมเป็นเรื่องง่าย พร้อมแบ่งปันงานและอัปเดตต่างๆ ได้อย่างสวยงามและสร้างสรรค์ ในที่สุด Pitch ยังมีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันเป็นทีมและทำให้การนำเสนอแนวคิด การแบ่งปันความคิดเห็น และการตัดสินใจเป็นเรื่องง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- แพลตฟอร์มการนำเสนอที่เน้นการทำงานร่วมกันเป็นทีม พร้อมด้วยส่วนติดต่อผู้ใช้ที่สะอาดตาเป็นพิเศษ
- คุณสมบัติการแชทสดที่ทรงพลังช่วยให้สมาชิกทีมสามารถร่วมมือกันในการนำเสนอได้แบบเรียลไทม์ พร้อมตัวเลือกมุมมองผู้พูดที่สวยงาม
- ชุดแม่แบบที่ยอดเยี่ยมเพื่อเริ่มต้นใช้งาน
- สมาชิกทีมสามารถติดตามสถานะของงานของพวกเขาตลอดจนข้อมูลผ่านการผสานรวมกับ Google Analytics
ข้อจำกัด
- มีเทมเพลตพร้อมใช้งานที่จำกัดซึ่งสามารถปรับแต่งได้ง่ายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของผู้ใช้
การกำหนดราคา
- เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: $8 ต่อสมาชิก/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
รีวิวจากลูกค้า
- ProductHunt: 4. 9 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
- Capterra: 4. 8 จาก 5 (รีวิวมากกว่า 25 รายการ)
การเลือกซอฟต์แวร์การจัดการที่เหมาะสมสำหรับเอเจนซี่ของคุณ
มีระบบการจัดการเอเจนซี่มากมายให้เลือกใช้ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับคุณ ตอนนี้สิ่งสำคัญคือการค้นหาเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นเพื่อสนับสนุนเอเจนซี่ของคุณเมื่อขยายตัว สามารถช่วยคุณในการวางแผนทรัพยากร และทำงานร่วมกับเครื่องมือการทำงานอื่นๆ ได้อย่างราบรื่นเพื่อให้กระบวนการทำงานของคุณอยู่ภายใต้การควบคุม
ตามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่นำเสนอแพลตฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้เอเจนซีของคุณมีพลังในการกำหนดค่า ClickUp ให้เข้ากับกระบวนการทำงานและโครงการที่ซับซ้อนของคุณ และสนับสนุนทีมของคุณในขณะที่ธุรกิจของคุณขยายตัว เหตุผลนี้เพียงอย่างเดียวทำให้มันเป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์การจัดการเอเจนซีที่ดีที่สุดในปัจจุบัน
และเนื่องจากหน่วยงานอาจต้องการแอปพลิเคชันหลายตัวเพื่อช่วยในการดำเนินงานประจำวัน คุณสามารถซิงค์และเชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือการทำงานอื่น ๆได้อย่างง่ายดายเพื่อรวมงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
เริ่มต้นใช้งาน ClickUp ได้ง่ายและฟรี ถึงเวลาทำงานอย่างชาญฉลาดด้วยซอฟต์แวร์บริหารจัดการเอเจนซี่ที่เหมาะสมในชุดเครื่องมือของคุณ 👌
ผู้เขียนรับเชิญ:
อลาดิน จาอีดานี เป็นนักการตลาดออนไลน์และผู้ก่อตั้ง Hustler Ethos. เขาชอบช่วยเหลือบริษัทต่างๆ ให้ติดอันดับบน Google และขับเคลื่อนการเติบโตโดยไม่ต้องใช้งบประมาณมหาศาล. *