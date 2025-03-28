10 แบบฟอร์มการทบทวนธุรกิจรายไตรมาส (QBR) ฟรีสำหรับปี 2025

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "อะไรคือแม่แบบ QBR?", "acceptedAnswer": { "@type": "คำตอบ", "text": "เทมเพลตการทบทวนธุรกิจรายไตรมาสเป็นเอกสารที่มีโครงสร้าง แดชบอร์ด หรือการนำเสนอที่จัดรูปแบบสำหรับบริษัทเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานทางธุรกิจในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาและวางแผนสำหรับไตรมาสที่จะมาถึงได้อย่างง่ายดาย อย่างน้อยที่สุด แบบฟอร์ม QBR ทั่วไปจะประกอบด้วยภาพรวมของตัวชี้วัดสำคัญ ความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมาย การอัปเดตเกี่ยวกับโครงการสำคัญ และปัญหาหรือความท้าทายที่ต้องได้รับการแก้ไข " } } ] }
องค์กรกำลังเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วมากกว่าที่เคยเป็นมา โดยมีผู้คน แผนก และเทคโนโลยีมากขึ้นมารวมตัวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายใหญ่และทะเยอทะยาน QBRs มอบเวทีที่มีโครงสร้างอย่างเป็นระบบให้กับทีมเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย รับผิดชอบต่อตนเอง ทำงานร่วมกัน และขับเคลื่อนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
การดำเนินการ QBR อย่างสม่ำเสมอ องค์กรสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของตนได้, ให้ความสำคัญกับเป้าหมายของตน, และมั่นใจได้ว่าพวกเขาสามารถส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของตนได้
แบบฟอร์มการทบทวนธุรกิจรายไตรมาสเป็นเอกสารที่มีโครงสร้าง, แดชบอร์ด, หรือการนำเสนอที่จัดรูปแบบไว้เพื่อให้บริษัทสามารถทบทวนผลการดำเนินงานทางธุรกิจในไตรมาสที่ผ่านมาและวางแผนสำหรับไตรมาสที่กำลังจะมาถึงได้อย่างง่ายดาย อย่างน้อยที่สุด แบบฟอร์ม QBR ทั่วไปจะประกอบด้วยภาพรวมของตัวชี้วัดสำคัญ,ความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมาย, การอัปเดตเกี่ยวกับโครงการใหญ่ ๆ, และปัญหาหรือความท้าทายที่ต้องได้รับการแก้ไข
โดยพื้นฐานแล้ว เทมเพลตประเภทนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้การประชุมทบทวนธุรกิจรายไตรมาสมีประสิทธิผลสูงสุด เอกสารนี้ควรช่วยให้เกิดการอภิปรายระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เช่น ผู้บริหาร หัวหน้าแผนก และหัวหน้าทีม
เมื่อสิ้นสุดการประชุมประจำไตรมาสทุกครั้ง ทุกคนควรมีความเข้าใจตรงกันและเข้าใจอย่างชัดเจนว่าธุรกิจกำลังดำเนินการอย่างไร และสิ่งที่ต้องทำเพื่อปรับปรุงในไตรมาสต่อไป
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มการทบทวนธุรกิจรายไตรมาสที่ดี?
แม่แบบ QBR ที่ดีเปรียบเสมือนสมุดรายงานของบริษัท ซึ่งให้เกรดที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม ต่างจากสมุดรายงานตรงที่แม่แบบ QBR ถูกออกแบบมาเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาให้กลายเป็นแผนปฏิบัติการสำหรับสิ่งที่ต้องทำเพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานในช่วงสามเดือนถัดไป
นอกเหนือจากการติดตามผลการดำเนินงานและการวางแผนบัญชีเพื่อการปรับปรุงแล้ว แบบฟอร์ม QBR ที่ดีที่สุดยังช่วยให้ธุรกิจรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว โดยรวบรวมผู้บริหาร หัวหน้าแผนก และผู้นำทีมให้มาอยู่รอบเป้าหมายร่วมกัน
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดงานนำเสนอ QBR ครั้งแรกหรือครั้งที่ร้อยแล้วก็ตาม การมีแม่แบบที่มั่นคงจะช่วยให้การสนทนา การวางแผน และการดำเนินการ QBR ของคุณกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ ลองพิจารณาหัวข้อต่อไปนี้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักที่แม่แบบ QBR ที่ดีควรมี
- ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง: เทมเพลตควรมีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องซึ่งช่วยติดตามประสิทธิภาพของบริษัท การเลือกตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัทเป็นสิ่งสำคัญ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังจัดการ QBR ด้านการขาย เทมเพลตควรมีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับรายได้, จำนวนลูกค้าเป้าหมายที่ได้มา, และอัตราการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้า
- ความชัดเจน: QBRs ประกอบด้วยข้อมูลและรายละเอียดจำนวนมาก ดังนั้นเทมเพลตของคุณจึงต้องสามารถนำเสนอความซับซ้อนทั้งหมดนี้ให้อ่านและเข้าใจได้ง่าย ความสามารถในการใส่แผนภูมิและกราฟจะช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้นมากเมื่อต้องการทำให้ข้อมูลดูน่าสนใจยิ่งขึ้นและง่ายต่อการทำความเข้าใจ
- ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้: เทมเพลต QBR ไม่เพียงแต่ควรให้ภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทเท่านั้น แต่ยังควรเน้นย้ำข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญและข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงเพื่อปรับปรุงอีกด้วย
- ความยืดหยุ่น: ลำดับความสำคัญและกลยุทธ์มีการเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาส และบ่อยครั้งอาจเปลี่ยนแปลงบ่อยกว่านั้นอีกด้วย แม่แบบของคุณควรมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นประจำโดยไม่ต้องออกแบบวิธีการจัดทำรายงานประจำไตรมาสใหม่ทั้งหมด
- เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย: สุดท้ายนี้ แม่แบบ QBR ควรปรับให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่จะทำการตรวจสอบ ซึ่งยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นอีกด้วย ในอุดมคติ คุณไม่ควรต้องสร้างรายงาน QBR ที่แตกต่างกันสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละราย แต่ควรกรองและจัดกรอบข้อมูลเดียวกันในรูปแบบที่แตกต่างกันสำหรับผู้ตรวจสอบแต่ละคน
โบนัส:แม่แบบ 30-60-90 วัน!
ทำไม QBRs จึงสำคัญต่อธุรกิจของคุณ
การทบทวนธุรกิจรายไตรมาสก็เหมือนกับการตรวจสุขภาพประจำปีที่คุณทำกับแพทย์ เช่นเดียวกับที่แพทย์จะทำการตรวจมาตรฐานเพื่อตรวจสอบสุขภาพโดยรวมของคุณหรือระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ การทบทวนธุรกิจรายไตรมาส (QBR) จะประเมินมาตรการหลักในการดำเนินงานและประสิทธิภาพเพื่อตรวจสอบสถานะของธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
กระบวนการ QBR ที่ดีช่วยให้ธุรกิจบรรลุห้าสิ่ง:
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน: มอบโอกาสเป็นประจำให้ทีมได้ทบทวนผลการปฏิบัติงานของตนกับเป้าหมายทางธุรกิจ, วัตถุประสงค์, และตัวชี้วัด
- การสอดคล้องกับเป้าหมาย: ช่วยให้มั่นใจว่าทุกทีมและทุกแผนกมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และลำดับความสำคัญขององค์กร
- การทำงานเป็นทีม: สิ่งนี้สร้างโอกาสให้ทีมได้ร่วมมือกัน แบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และระบุโอกาสในการปรับปรุง
- มุ่งเน้นลูกค้า: ตรวจสอบความคิดเห็นของลูกค้าและประเมินเป้าหมายและความพึงพอใจของลูกค้า
- การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง:ผลักดันการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยการทบทวนผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ระบุพื้นที่สำหรับการเติบโตและพัฒนา และจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน
10 แบบฟอร์มการทบทวนธุรกิจรายไตรมาส (พร้อมตัวอย่าง)
มีรูปแบบการนำเสนอ QBR และแม่แบบ QBR หลากหลายประเภทให้เลือกใช้ ขึ้นอยู่กับความต้องการและเป้าหมายเฉพาะของคุณ แม่แบบบางแบบในที่นี้เน้นที่ผลการดำเนินงานทางการเงิน ในขณะที่บางแบบอาจอิงตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพมากกว่า เช่น ความพึงพอใจของลูกค้าหรือการมีส่วนร่วมของพนักงาน
เทมเพลต QBR ของคุณควรปรับให้เหมาะสมกับความต้องการและเป้าหมายของคุณ และควรได้รับการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ยังคงมีประสิทธิภาพ นี่คือรายการเทมเพลต QBR 10 แบบที่คุณควรลองใช้ตอนนี้:
1. เทมเพลตการนำเสนอ QBR ตัวอย่างของ ClickUp
เพื่อสร้างความชัดเจนและการดำเนินการที่ประสานกันในหลายส่วนที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเทมเพลต ClickUp QBRจะรวบรวมตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางธุรกิจที่สำคัญ สถานะงาน และกระบวนการต่างๆ ไว้ในศูนย์กลางเดียว เนื่องจากเทมเพลตนี้สร้างขึ้นใน ClickUp จึงมีมุมมองต่างๆ ตัวกรอง และการแสดงผลที่หลากหลาย เพื่อให้ข้อมูล QBR สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการในการตรวจสอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทีมแต่ละทีมได้
สร้างขึ้นเพื่อความยืดหยุ่นและความสม่ำเสมอ เทมเพลตนี้จัดระเบียบกิจกรรม QBR ลงในห้าช่องหลักที่ปรับแต่งได้: สถานะ, แผนก, ประเภท, หมวดหมู่ และอัตราการเสร็จสิ้น
สำหรับสถานะ กิจกรรมจะถูกทำเครื่องหมายว่า "ต้องทำ" "ดำเนินการอยู่" หรือ "เสร็จสิ้น" เพื่อให้ทุกคนที่ตรวจสอบการนำเสนอ QBR สามารถเห็นภาพรวมได้อย่างรวดเร็วว่าแต่ละกิจกรรมอยู่ในขั้นตอนใด ช่องแผนกจะระบุให้ชัดเจนว่าฝ่ายใด เช่น ทีมขาย ฝ่ายความสำเร็จของลูกค้า ฝ่ายการตลาด ฯลฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการและรายงานผลของกิจกรรมนั้น
ภายใต้หมวดหมู่ กิจกรรม QBR แต่ละรายการจะถูกจัดระเบียบตาม "บุคคล" "กระบวนการ" หรือ "เทคโนโลยี" เพื่อให้องค์กรสามารถระบุกลุ่มใหญ่ที่แต่ละกิจกรรมและแผนกกำลังติดตามได้อย่างง่ายดาย ภายในแต่ละหมวดหมู่ งานจะถูกติดป้ายกำกับด้วย "ประเภท QBR" ที่ทำให้ชัดเจนว่างานนั้นต้องการการทบทวน กำลังสร้างปัญหา แทนเป้าหมายใหม่ หรือจำเป็นต้องกลายเป็นรายการดำเนินการสำหรับไตรมาสถัดไป
สุดท้าย แต่ละงานจะมีอัตราการเสร็จสิ้นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมและผู้ชมสามารถเห็นภาพรวมของปริมาณงานที่ต้องทำเพื่อปิดกิจกรรมนั้นๆ
2. แม่แบบบอร์ดเลน QBR ของ ClickUp (มุมมองบอร์ด)
ลำดับความสำคัญของธุรกิจเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นประจำ ทำให้ทีมต่างๆ จำเป็นต้องทราบว่าข้อกำหนดใดที่ยังคงอยู่ ข้อกำหนดใดที่มีการปรับเปลี่ยน และข้อกำหนดใดที่ถูกยกเลิกไปแล้ว หากไม่มีการจัดลำดับความสอดคล้องที่ชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายปัจจุบันและอนาคต ทีมต่างๆ อาจใช้เวลาไปกับงานที่ไม่ถูกต้องได้อย่างง่ายดาย
วาระการประชุม QBR ควรมีเวลาเพียงพอในการทบทวนตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่สำคัญจากไตรมาสก่อนหน้า และวิธีที่ตัวชี้วัดเหล่านั้นอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายและลำดับความสำคัญสำหรับไตรมาสถัดไป
เพื่อเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นการประชุม QBR,แม่แบบกระดาน QBR Lane ของ ClickUpจัดระเบียบงานออกเป็นสี่หมวดหมู่ที่อธิบายได้ชัดเจน: "เริ่มต้น," "หยุด," "ดำเนินการต่อ," และ "เปลี่ยนแปลง." แม่แบบนี้ใช้กระดาน Kanbanเพื่อสร้างมุมมองแนวตั้งที่ชัดเจนของแต่ละหมวดหมู่ ทำให้ไม่ต้องคาดเดาโดยผู้ตัดสินใจระหว่างการนำเสนอ QBR.
รายการในกระดานคัมบังสามารถลากและวางไปยังช่องทางต่างๆ ได้อย่างง่ายดายเมื่อลำดับความสำคัญของธุรกิจเปลี่ยนแปลง ทำให้ทีมต่างๆ สามารถติดตามขั้นตอนถัดไปได้อย่างง่ายดาย
3. เทมเพลต ClickUp QBR ตามหมวดหมู่ (มุมมองรายการ)
การทบทวน QBR ที่ดีจำเป็นต้องนำเสนอข้อมูลที่สำคัญในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้ตัดสินใจสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วและตอบสนองได้ทันท่วงที ผู้นำจำเป็นต้องทราบว่ากิจกรรมใดอาจมีผลกระทบต่อผลการขาย ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน หรือแม้กระทั่งธุรกิจของลูกค้าที่สำคัญ
เมื่อการนำเสนอ QBR มีเพียงข้อมูลจำนวนมาก งาน และข้อมูลต่างๆ ก็ยากที่จะมองเห็นภาพรวมได้เทมเพลต ClickUp QBR ตามหมวดหมู่จะจัดกิจกรรมแต่ละอย่างให้อยู่ในบริบทที่ใหญ่ขึ้นของลำดับความสำคัญทางธุรกิจ โดยจัดงานตาม "บุคคล" "กระบวนการ" หรือ "เทคโนโลยี"
การเห็นว่ากิจกรรมแต่ละอย่างส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบหลักสามประการของธุรกิจอย่างไร สามารถช่วยตอบคำถามสำคัญได้ดีขึ้น เช่น เราจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับพนักงานและวัฒนธรรมมากขึ้นหรือไม่? มีความเสี่ยงในการดำเนินงานขององค์กรของเราหรือไม่? มีช่องว่างในเทคโนโลยีหรือโครงสร้างพื้นฐานของเราหรือไม่?
4. แม่แบบการทบทวนธุรกิจรายไตรมาสของ ClickUp พร้อมรายการดำเนินการ (มุมมองรายการ)
การประชุม QBR ที่มีประสิทธิภาพไม่ควรเพียงแค่ให้ภาพรวมของตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักของบริษัทเท่านั้น แต่ยังต้องเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญและการดำเนินการที่ต้องจัดการก่อนการประชุม QBR ครั้งถัดไป
ในความเป็นจริง,เทมเพลตการทบทวนธุรกิจรายไตรมาสพร้อมรายการดำเนินการของ ClickUpทำเช่นนั้นได้จริงๆ โดยอิงจากฟิลด์กำหนดเอง "ประเภท OKR" เทมเพลตจะเน้นเฉพาะรายการจากการประชุม QBR ที่ถูกระบุว่าเป็น "รายการดำเนินการ" เท่านั้น รายการดำเนินการเหล่านี้จะถูกจัดระเบียบในมุมมองรายการตามสถานะที่เกี่ยวข้อง: "ต้องทำ," "กำลังดำเนินการ," หรือ "เสร็จสิ้นแล้ว."
ภายในมุมมองรายการสิ่งที่ต้องดำเนินการซึ่งสามารถสแกนได้ง่าย ผู้ตัดสินใจสามารถเห็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรม ทีมที่รับผิดชอบกิจกรรม และอัตราการเสร็จสิ้นของแต่ละกิจกรรมได้ การมองเห็นภาพรวมของรายการที่ต้องดำเนินการนี้ช่วยให้ผู้นำสามารถประเมินได้ง่ายว่ากิจกรรมใดต้องการความสนใจและควรทำงานร่วมกับใครเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการดำเนินการ
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: สร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองสำหรับการทบทวนธุรกิจรายไตรมาสของคุณ เรียนรู้วิธีการได้ที่นี่! 👇🏼
5. แม่แบบรายงานรายไตรมาสของ ClickUp
ส่วนสำคัญของ QBR คือการประเมินการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่าย รายได้ และกระแสเงินสด สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ QBR ของฝ่ายขาย QBR ของฝ่ายความสำเร็จของลูกค้า และ QBR ของฝ่ายการตลาดและทรัพยากรบุคคลโดยการรวบรวมและทบทวนข้อมูลทางการเงิน ผู้นำธุรกิจสามารถประเมินสุขภาพทางการเงินของบริษัทได้โดยการดูตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางการเงินที่สำคัญ
เทมเพลตรายงานรายไตรมาสของ ClickUpสร้างมุมมองเปรียบเทียบรายไตรมาสของข้อมูลทางการเงินของบริษัท โดยแยกกำไรและขาดทุน (P&L) ออกเป็นสี่ประเภท ได้แก่ ต้นทุนทางอ้อม รายได้ การเรียกเก็บเงิน และกระแสเงินสด
การทำงานกับข้อมูลทางการเงิน คุณจะต้องทำการคำนวณทางคณิตศาสตร์เป็นจำนวนมาก. แบบฟอร์มนี้ประกอบด้วยคำแนะนำสำหรับสูตรคำนวณที่สำคัญเพื่อให้คุณสามารถทำการคำนวณที่สำคัญได้โดยอัตโนมัติ เช่น ค่าเฉลี่ยรายปี, การติดตามเป้าหมาย, และการตรวจสอบว่า P&L อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องหรือไม่.
การสร้างความโปร่งใสทางการเงินในทุกฝ่ายของธุรกิจเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างผู้นำแต่ละแผนกกับทีมการเงิน การทบทวนสถานะทางการเงินรายไตรมาสช่วยให้ผู้นำแต่ละฝ่ายสามารถคาดการณ์ค่าใช้จ่ายของทีมได้แม่นยำยิ่งขึ้น และทำให้การขออนุมัติการลงทุนและงบประมาณใหม่เป็นไปได้ง่ายขึ้น
6. แม่แบบการทบทวนประสิทธิภาพรายไตรมาสของ ClickUp
การทบทวนรายไตรมาสเป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ทั้งภายในองค์กรและในแต่ละทีม ซึ่งดำเนินการผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างละเอียด การเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานของพนักงานกับเป้าหมายทางธุรกิจช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
ตัวอย่างเช่น องค์กรต่าง ๆ พยายามอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่ผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้าและผู้จัดการฝ่ายขายจะถูกผูกไว้กับเป้าหมายดังกล่าว เป้าหมายเหล่านั้นอาจครอบคลุมตั้งแต่การให้ความสำคัญกับดีลสำคัญจากลูกค้าใหม่ การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ไปจนถึงการปรับปรุงการนำเสนอขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ไม่ว่าพนักงานจะถูกประเมินในด้านใด การเชื่อมโยงกับเป้าหมายหลักของบริษัท จะช่วยให้การให้ข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมง่ายขึ้น และสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของให้กับพนักงาน เนื่องจากพวกเขาสามารถเห็นได้ว่างานของพวกเขามีส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจอย่างไร
เทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานรายไตรมาสของ ClickUpช่วยให้การเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานของพนักงานกับผลการดำเนินงานของธุรกิจเป็นเรื่องง่าย เทมเพลตนี้มุ่งเน้นไปที่สี่หมวดหมู่การประเมิน ได้แก่ ภาพรวมผลการปฏิบัติงาน การบรรลุเป้าหมาย การปรับปรุงกระบวนการทำงาน และจรรยาบรรณในการทำงาน แต่ละส่วนมาพร้อมกับองค์ประกอบที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อประเมินผลจาก "ดีเยี่ยม" ถึง "ไม่ดี" รวมถึงส่วนสำหรับผู้จัดการในการใส่ข้อเสนอแนะโดยละเอียดในรูปแบบหัวข้อย่อยเพื่ออธิบายการให้คะแนน
ที่ด้านล่างของแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีส่วนการรับรองที่ทั้งพนักงานและผู้จัดการจะใส่ความคิดเห็นโดยรวมและลายเซ็นของตนเพื่อยืนยันว่าได้อ่านและยอมรับการประเมินแล้ว
7. แม่แบบแผนงานประจำไตรมาสของ ClickUp
การประชุม QBR ที่มีประสิทธิภาพจะกลายเป็นแผนปฏิบัติการที่แข็งแกร่งสำหรับไตรมาสที่กำลังจะมาถึง เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการเหล่านี้จะสำเร็จลุล่วงในการประชุม QBR ครั้งถัดไป ทีมงานจำเป็นต้องมีแผนงานที่ชัดเจน
เทมเพลตแผนงานรายไตรมาสของ ClickUpใช้มุมมองไทม์ไลน์ที่จัดกลุ่มการดำเนินการในอนาคตที่จำเป็นเข้าด้วยกันตามหมวดหมู่โครงการมาตรฐานและเดือนที่ต้องทำให้เสร็จ ตัวอย่างเช่น หากฟีเจอร์ที่กำลังจะเปิดตัวจำเป็นต้องเผยแพร่ในเวลาที่กำหนดสำหรับการประชุม QBR ความสำเร็จของลูกค้าครั้งถัดไป สามารถรวมไว้ในเทมเพลตภายใต้ "การวิจัย" และ "ซอฟต์แวร์" และกำหนดให้ใช้งานในเดือนก่อนการประชุม QBR ครั้งถัดไป
การจัดระเบียบเป้าหมายรายไตรมาสให้เป็นแผนที่นำทาง ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งข้ามสายงานได้ต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาภาษาและกรอบเวลาที่ใช้ร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องส่งมอบและเวลาที่ต้องส่งมอบ
8. แม่แบบรายงานการเงินรายไตรมาสของ ClickUp
เราได้กล่าวถึงการรายงานทางการเงินในเทมเพลตหมายเลข 5 ข้างต้นแล้ว แต่รายงานการเงินรายไตรมาสของ ClickUpเป็นการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัท
นี่เป็นเรื่องจริงจัง รายงานการเงินรายไตรมาส หรือ QFR คือการรวบรวมข้อมูลทางการเงินที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ เช่น งบดุลและงบกำไรขาดทุน ซึ่งธุรกิจต่างๆ เผยแพร่ทุกสามเดือน รายงานเหล่านี้อาจรวมถึงผลลัพธ์สะสมตั้งแต่ต้นปีและผลลัพธ์เปรียบเทียบ เช่น การเปรียบเทียบไตรมาสเดียวกันของปีก่อนกับไตรมาสปัจจุบัน
เทมเพลตรายงานการเงินรายไตรมาสของ ClickUp สร้างมุมมองแบบสรุปให้เห็นรายได้และค่าใช้จ่ายแบบเปรียบเทียบระหว่างไตรมาสได้อย่างรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น รายได้จะถูกแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ เช่น "ค่าธรรมเนียมบริการ" "ยอดขายสินค้า" "รายได้จากดอกเบี้ย" เป็นต้น พร้อมทั้งมีส่วนแสดงยอดรวมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน รวมถึงตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงทั้งเพิ่มขึ้นและลดลง
บริบทมีความสำคัญเสมอเมื่อจัดการกับข้อมูลทางการเงิน. เทมเพลตยังมีส่วนสำหรับไฮไลท์และจุดที่ต้องระวังจากมุมมองของยอดขาย, ประสิทธิภาพการทำงาน,และงบประมาณ. สิ่งนี้ช่วยให้การนำเสนอ QBR ของคุณมีบริบทเพียงพอสำหรับผู้ตัดสินใจเพื่อให้เข้าใจข้อมูลได้.
9. แม่แบบ PowerPoint QBR ของ SlideTeam
หาก PowerPoint ยังคงเป็นวิธีที่คุณชื่นชอบในการจัดการการทบทวนธุรกิจรายไตรมาสของคุณ เทมเพลตการนำเสนอจาก Slide Team นี้พร้อมตอบโจทย์คุณแล้ว เทมเพลตนี้มาพร้อมกับสไลด์ PPT ที่พร้อมใช้งาน 80 สไลด์ ซึ่งคุณสามารถใส่ข้อมูลไฮไลท์รายไตรมาส พัฒนาการสำคัญ สรุปการเงิน งบกระแสเงินสด และอื่นๆ ได้ทันที
เทมเพลตการนำเสนอมาพร้อมกับสไลด์ตัวอย่างเพื่อรวมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประชุม QBR ของคุณ เช่นแผนที่ผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ SWOT แผนผังองค์กร และหัวข้ออื่นๆ ที่นำข้อมูลที่เกี่ยวข้องแต่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำมาสู่การประชุมของคุณ
📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดและการดำเนินการล่าช้า
ไม่ว่าคุณจะส่งบันทึกติดตามผลหรือใช้สเปรดชีต กระบวนการมักจะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพ โซลูชันการจัดการงานของ ClickUp ช่วยให้การแปลงบทสนทนาเป็นงานเป็นไปอย่างราบรื่น—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน
10. Template.net แม่แบบ QBR สำหรับ Microsoft Word
หากคุณเป็นผู้ใช้Microsoft Officeที่ภักดี คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานกับเทมเพลตนี้ได้ Template.net Microsoft Word QBR Template. มันให้มุมมองแบบ 30,000 ฟุตของ QBRs โดยมุ่งเน้นการให้คะแนนตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก เช่น การดำเนินการตามกำไรการจัดตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ การพัฒนา และการจัดการทรัพยากร
เทมเพลตยังมีส่วนความคิดเห็นสำหรับผู้ตรวจสอบเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำตามการประเมิน KPI ที่ระบุไว้ข้างต้น
เริ่มต้นด้วยเทมเพลตที่เหมาะสมเพื่อเริ่มต้น QBR ครั้งต่อไปของคุณ
การประชุม QBR มีรูปแบบและขนาดที่หลากหลาย แต่เป้าหมายจะเหมือนกันเสมอ คือ การระบุปัญหาและบทเรียนที่ได้รับจากผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ผ่านมา และพัฒนาแผนปฏิบัติการที่มีข้อมูลรองรับสำหรับไตรมาสถัดไป
การค้นหาเทมเพลตที่เหมาะสมสำหรับการนำเสนอ QBR ครั้งต่อไปของคุณสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในการประสานงานทีมและบรรลุเป้าหมายของคุณ