บล็อก ClickUp
เครื่องมือและซอฟต์แวร์เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 10 อันดับแรกในปี 2025

เครื่องมือและซอฟต์แวร์เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 10 อันดับแรกในปี 2025

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
28 มกราคม 2568

โดยการประเมินกระบวนการและขั้นตอนการทำงานของคุณอย่างต่อเนื่อง คุณสามารถระบุจุดที่เปราะบางและวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ หากคุณยึดมั่นในแนวทางนี้ คุณจะลดปัญหาคอขวดได้นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพดีขึ้น ปรับปรุงองค์กรและขวัญกำลังใจของพนักงาน และในที่สุดจะขับเคลื่อนการเติบโต

ฟังดูดีในทางทฤษฎี แต่คุณจะนำมาใช้ได้อย่างไร? คำตอบอยู่ที่ เครื่องมือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง พวกเขามอบตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับการวิเคราะห์กระบวนการ, การตั้งเป้าหมายและเป้าหมาย, การจัดการเอกสาร, และการมองเห็นกระบวนการทำงานเพื่อให้ธุรกิจของคุณดำเนินต่อไปได้

ที่นี่ เราจะแนะนำคุณให้รู้จักกับ 10 ซอฟต์แวร์การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่ดีที่สุด พร้อมอภิปรายข้อดีและข้อเสียของแต่ละตัว และช่วยให้คุณเลือกซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและกระบวนการทำงานของคุณ

คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง?

นี่คือลักษณะสำคัญของเครื่องมือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่มีประสิทธิภาพทุกเครื่องมือ:

  • แดชบอร์ดแบบครบวงจร: แดชบอร์ดควรแสดงข้อมูลหลากหลายประเภทอย่างชัดเจนและเป็นระเบียบ เพื่อช่วยให้คุณระบุปัญหาแม้เพียงเล็กน้อยและดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
  • ตัวเลือกการอัตโนมัติของงาน: ควรให้คุณสามารถอัตโนมัติงานที่ทำซ้ำได้ และให้พนักงานของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่สร้างคุณค่าให้กับบริษัทของคุณมากขึ้น
  • การผสานรวม: เครื่องมือควรทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ การสื่อสาร และการทำงานร่วมกันที่เป็นที่นิยม เช่นการทำแผนผังคุณค่า
  • เครื่องมือการมองเห็น: ควรมีคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นกระบวนการและขั้นตอนการทำงานได้, ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกมัน, และระบุจุดที่ต้องการปรับปรุง
  • คุณสมบัติการตั้งเป้าหมาย: ควรให้คุณสามารถตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งทีมของคุณจะทำงานเพื่อให้บรรลุ
  • ตัวเลือกการวิเคราะห์: แพลตฟอร์มควรให้คุณติดตาม KPI ของทุกโครงการและสร้างข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในอนาคต

10 เครื่องมือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่ดีที่สุดที่ควรใช้

เราได้วิเคราะห์ซอฟต์แวร์การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องหลายตัว และคัดสรรมาอย่างดี 10 ตัวที่ดีที่สุด. เครื่องมือเหล่านี้เต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยให้คุณติดตามกระบวนการทำงานของบริษัทคุณ, ทำการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงได้อย่างง่ายดาย, และนำทีมของคุณไปในทิศทางที่ถูกต้อง.

1.คลิกอัพ

มุมมองของ ClickUp
ดูมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp เพื่อปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ

ในฐานะ แพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจร ClickUp มีความยืดหยุ่นในการรองรับวิธีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่หลากหลายเพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารทีมโครงการของคุณ

ขั้นตอนแรกของกระบวนการคือการรู้ว่าคุณต้องการปรับปรุงอะไรจริงๆ และClickUp Dashboards พร้อมการ์ดที่ปรับแต่งได้ เหมาะสำหรับสิ่งนั้นอย่างยิ่ง พวกมันทำหน้าที่เป็นห้องควบคุมสำหรับการดูแลและวิเคราะห์แม้กระทั่งรายละเอียดที่เล็กที่สุดของธุรกิจ โครงการ และทีมของคุณ

ใช้แดชบอร์ดเพื่อจัดการสปรินต์, คำนวณ, ประเมินและจัดการปริมาณงาน, จัดสรรทรัพยากร,และจัดลำดับความสำคัญของงาน! ด้วยตัวเลือกทั้งหมดนี้ คุณจะสามารถวัดชีพจรของบริษัท, ระบุพื้นที่ที่ไม่มีประสิทธิภาพ, และทำงานเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

หากคุณไม่ต้องการสร้างแดชบอร์ดของคุณจากศูนย์ ให้ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตแดชบอร์ดการจัดการโครงการของ ClickUp

การตั้งเป้าหมาย เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาทิศทางที่ถูกต้องและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบริษัทของคุณ ลองใช้ClickUp Goals ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและกำหนดระยะเวลา แล้ววัดความก้าวหน้าเพื่อให้เรือของคุณแล่นไปในทิศทางที่ถูกต้อง

ด้วย ClickUp คุณสามารถ มองเห็นภาพกระบวนการบนไวท์บอร์ด ใช้มุมมองโครงการหลายแบบเพื่อดูสิ่งต่าง ๆ อย่างชัดเจนจากมุมมองที่หลากหลาย สร้างและจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัท อัตโนมัติงาน และอื่น ๆ อีกมากมาย!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • แดชบอร์ดสำหรับภาพรวมในระดับสูง
  • การตั้งเป้าหมายและการติดตามผล
  • แม่แบบที่ใช้งานง่าย
  • กระดานไวท์บอร์ดปรับแต่งได้สำหรับการมองเห็นกระบวนการ
  • ระบบอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ
  • มุมมองโครงการหลายแบบ
  • การสร้างและจัดการงานที่ง่าย
  • การเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้บางรายได้กล่าวถึงปัญหาในการใช้คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติ
  • การทำความคุ้นเคยกับฟีเจอร์ที่หลากหลายของแพลตฟอร์มอาจต้องใช้เวลาสักระยะ

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8,300+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)

2. KPI ไฟไหม้

ภาพหน้าจอของ KPI Fire
ผ่านทาง:KPI Fire

KPI Fire ช่วยให้คุณและสมาชิกในทีมของคุณอำนวยความสะดวกในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผ่านคุณสมบัติที่มุ่งเน้นการระดมความคิด การแก้ปัญหา การวางกลยุทธ์ และการปรับตัว

ซอฟต์แวร์การดำเนินกลยุทธ์ นี้คือแหล่งข้อมูลเดียวที่ถูกต้องตลอดทั้งกระบวนการ คุณสามารถดูสถานะ ความสมบูรณ์ และกำหนดการของโครงการของคุณได้บน แผนภูมิสรุป หรือแดชบอร์ดที่ให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วของข้อมูลสำคัญ

คุณมีมุมมองอื่น ๆ มากมายที่ให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสถานะของโครงการของคุณ และช่วยให้คุณระบุจุดแข็งและจุดอ่อนได้ เช่น มุมมองผลประโยชน์ มุมมองรายการ และมุมมองไทม์ไลน์

KPI Fire ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานด้วยฟีเจอร์ Idea Funnel ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับรวบรวมและประเมินแนวคิดในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับโครงการ คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดและปรับแต่งแนวทางแก้ไขปัญหาให้เหมาะสม

KPI Fire ช่วยให้คุณสร้างแนวทางของคุณตั้งแต่เริ่มต้นหรือใช้ เทมเพลตเวิร์กโฟลว์ ที่สะท้อนวิธีการมาตรฐาน เช่น PDCA, Kaizen, Charter Only และ DMAIC

คุณสมบัติเด่นของ KPI Fire

  • คุณสมบัติการระดมความคิดและการวางกลยุทธ์ที่หลากหลาย
  • มุมมองหลายแบบสำหรับการติดตามโครงการ รวมถึงแผนภูมิสรุป
  • กรวยไอเดียเพื่อกระตุ้นพนักงานให้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  • คลังแม่แบบเวิร์กโฟลว์ที่หลากหลาย

ข้อจำกัดของ KPI Fire

  • อินเตอร์เฟซอาจดูพื้นฐานสำหรับผู้ใช้บางคน
  • แผนราคาที่หลากหลายและโปร่งใสมากขึ้นจะเป็นข้อดี

การกำหนดราคา KPI Fire

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิวระดับการป้องกันไฟของ KPI

  • GetApp: 4. 6/5 (รีวิว 20+ รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

3. Process Street

ภาพหน้าจอของ Process Street
ผ่านทาง:Process Street

กระบวนการทำงานที่วุ่นวายและการสื่อสารที่ผิดพลาดเกิดขึ้นบ่อยในบริษัทของคุณหรือไม่? คุณสามารถทิ้งปัญหาเหล่านี้ไว้เบื้องหลังได้หากคุณเลือกใช้ Process Street!

แพลตฟอร์มทรงพลังนี้ที่ไม่ต้องเขียนโค้ดมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อควบคุมกระบวนการทำงานของคุณ จัดระเบียบขั้นตอนต่างๆ และเตรียมบริษัทของคุณให้ประสบความสำเร็จ

ด้วย ตัวแก้ไขแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย ของ Process Street คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์และจัดระเบียบงานได้อย่างรวดเร็วทันใจ เนื่องจาก Process Street ใช้เทคโนโลยี AI คุณจึงสามารถลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดและมั่นใจได้ว่าเวิร์กโฟลว์จะเหมาะสมกับบริษัทของคุณอย่างลงตัว

ด้วยการผสานการทำงานในตัวและ AI คุณสามารถทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติและให้พนักงานของคุณมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ

แพลตฟอร์มนี้ยังมี ฟีเจอร์การวิเคราะห์ที่ทรงพลัง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบทุกส่วนของกระบวนการทำงานของคุณ ติดตาม KPI และระบุพื้นที่ที่ต้องการความสนใจ

คุณสมบัติเด่นของ Process Street

  • มุ่งเน้นการจัดการกระบวนการ
  • ไม่มีโค้ด
  • ตัวแก้ไขแบบลากและวาง
  • ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการทำงานอัตโนมัติและงานที่ทำซ้ำ
  • การผสานรวมที่ติดตั้งไว้แล้ว
  • ตัวเลือกการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง

ข้อจำกัดของ Process Street

  • ผู้ใช้บางรายได้กล่าวว่าแพลตฟอร์มนี้มีราคาค่อนข้างสูง
  • การเชี่ยวชาญคุณสมบัติขั้นสูงต้องใช้เวลา

ราคาของ Process Street

  • สตาร์ทอัพ: $1,000/ปี
  • ข้อดี: เริ่มต้นที่ $5,000/ปี
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ $20,000/ปี

การให้คะแนนและรีวิวของ Process Street

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (550+ รีวิว)

4. Rever

ภาพหน้าจอของ Rever
ผ่านทาง:Rever

Rever ถูกออกแบบมาด้วยปรัชญาที่เรียบง่าย: แก้ปัญหา ลดต้นทุน และปรับปรุงกระบวนการ

แพลตฟอร์มมีแบบจำลองการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เช่น แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ ที่คุณสามารถติดตามกิจกรรมและกิจวัตรต่าง ๆ ได้ ดูความคืบหน้า และติดตามประสิทธิภาพโดยรวมของทีมคุณ

ด้วย รายการตรวจสอบแบบดิจิทัล คุณสามารถมั่นใจได้ว่าทีมงานจะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ วิธีนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ การเดินตรวจงานจริง (Gemba Walks) ซึ่งเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงผู้บริหารระดับสูงกับพนักงานที่ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ ช่วยให้คุณสามารถเข้าใจกระบวนการทำงานของพนักงานได้ดียิ่งขึ้น และร่วมกันหาแนวทางในการปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

Rever ช่วยให้คุณสามารถมอบหมายงานให้กับบุคคลที่เหมาะสมและติดตามความคืบหน้าของพวกเขา ลดปัญหาคอขวด และติดตามตัวชี้วัดสำคัญได้

หนึ่งในหลักการสำคัญของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องคือการทำให้พนักงานของคุณรู้สึกว่าเสียงของพวกเขาได้รับการรับฟัง Rever ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ด้วย ตัวเลือกการจัดการความคิดสร้างสรรค์ ของพวกเขา ทุกคนสามารถเสนอความคิดเห็นได้ และคุณสามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดและหาทางนำไปใช้ได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Rever

  • แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์
  • รายการตรวจสอบที่ถูกดิจิทัลแล้ว
  • ตัวเลือกการจัดสรรงานที่แข็งแกร่ง
  • การจัดการความคิดเพื่อการมีส่วนร่วมของพนักงาน

ข้อจำกัดของ Rever

  • ขาดตัวเลือกการจัดหมวดหมู่แนวคิด
  • แพลตฟอร์มอาจเกิดข้อผิดพลาดได้บางครั้ง

การกำหนดราคาแบบ Rever

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

เรเวอร์เรตติ้งและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)

5. วิธีลีน

วิถีลีน
ผ่าน:วิธีลีน

ตามชื่อที่บ่งบอก เครื่องมือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนี้อาศัยวิธีการ Lean ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ การรับรู้และสร้างคุณค่าด้วยทรัพยากรที่น้อยลงและกำจัดของเสีย

แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณมีส่วนร่วมกับองค์กรทั้งหมดในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผ่าน Knowledge Wall ทุกพื้นที่ทำงานมีสิ่งนี้ และนี่คือที่ที่คุณและทีมของคุณสามารถระดมความคิด แบ่งปันการอัปเดตและข้อมูลที่มีค่า สื่อสาร และหารือเกี่ยวกับโครงการต่างๆ คุณสามารถกดถูกใจ แสดงความคิดเห็น ระบุบุคคล ปักหมุดโพสต์ และใช้การแจ้งเตือนอัจฉริยะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดข้อมูลสำคัญ

เมื่อคุณพบโอกาสในการปรับปรุง ให้ใช้แนวทางแบบลีนเพื่อสร้างแผนปฏิบัติการและมอบหมายงานให้กับสมาชิกทีมที่เฉพาะเจาะจง เนื่องจากแพลตฟอร์มนี้มีตัวเลือกการวิเคราะห์และรายงานที่ทรงพลัง คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของทุกงานและตรวจสอบ KPI เพื่อให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง นอกจากนี้คุณยังสามารถ ตั้งเป้าหมาย และติดตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องได้

ด้วย วิดเจ็ตและบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้ ของแพลตฟอร์ม คุณสามารถทำให้ข้อมูลของคุณมีชีวิตชีวาและติดตามการปรับปรุงผ่านแผนภูมิ กราฟ และตาราง

คุณสมบัติเด่นของวิธีการลีน

  • มุ่งเน้นหลักการีน
  • ผนังความรู้เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  • การตั้งเป้าหมาย
  • วิดเจ็ตและบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้
  • การวิเคราะห์และรายงานที่แข็งแกร่ง

ข้อจำกัดของวิธีการลีน

  • ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาสักครู่เพื่อทำความคุ้นเคยกับแพลตฟอร์ม

วิธีการกำหนดราคาแบบลีน

  • สำหรับผู้ใช้ 25 คน: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • สำหรับผู้ใช้ 50 คน: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
  • สำหรับผู้ใช้ 100 คน: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • สำหรับผู้ใช้ 200 คน: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • สำหรับผู้ใช้ 400 คน: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
  • สำหรับผู้ใช้ 800 คน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • สำหรับผู้ใช้ 1,000+: ติดต่อเพื่อขอราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นแบบเรียกเก็บรายปี

การจัดอันดับและรีวิวแบบลีน

  • G2: 4. 5/5 (1 รีวิว)

6. Q-Optimize

ภาพหน้าจอของ Q-Optimize
ผ่านทาง:Qmarkets

ต้องการควบคุมทุกขั้นตอนของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอย่างสมบูรณ์ ตั้งแต่การคิดค้นไปจนถึงการวัดผลตอบแทนจากการลงทุนหรือไม่? Q-Optimize อาจเป็นเครื่องมือที่คุณต้องการ!

เป็นส่วนหนึ่งของ Qmarkets, ซอฟต์แวร์การจัดการนวัตกรรมที่ได้รับความนิยม, Q-Optimize ทำงานโดยการ แบ่งการเดินทางเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของคุณออกเป็นหลายขั้นตอน

ประการแรกคือการสร้างความท้าทายในการปรับปรุงเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์หรือจุดอ่อนของบริษัทของคุณ ประการที่สองคือการรวบรวมและลงคะแนนสำหรับแนวคิดที่ดีที่สุด ทุกแนวคิดจะถูกสแกนโดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงในการซ้ำซ้อน

ในขั้นตอนที่สาม AI คัดกรองแนวคิด และส่งต่อไปยังแผนกหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามหมวดหมู่ของแนวคิด จากนั้นแนวคิดจะถูกวิเคราะห์ และคัดกรองแนวคิดที่มีศักยภาพสูงสุด

ขั้นตอนที่สี่คือการนำแนวคิดที่ดีที่สุดไปปฏิบัติ—คุณสร้างและมอบหมายงาน พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าด้วยฟีเจอร์ การนำแนวคิดไปใช้ ของแพลตฟอร์ม

ขั้นตอนสุดท้ายเกี่ยวข้องกับ การวิเคราะห์และรายงาน นี่คือจุดที่คุณวัดผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)สำหรับกลยุทธ์การปรับปรุงแต่ละอย่าง และใช้แดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายเพื่อติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) Q-Optimize ช่วยให้คุณสามารถระบุและ ให้รางวัล แก่บุคคลและทีมที่มีส่วนร่วมมากที่สุดต่อความสำเร็จของไอเดีย

Q-ปรับแต่งคุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ให้คุณติดตามทุกขั้นตอนของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
  • ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์
  • ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม
  • การมอบหมายงานและการติดตามงานที่ง่ายดาย

Q-Optimize ข้อจำกัด

  • ผู้ใช้บางรายระบุว่า รายงานควรเน้นที่ผู้คนมากขึ้น

Q-เพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดราคา

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

Q-เพิ่มประสิทธิภาพการจัดอันดับและรีวิว

  • ไม่มีรีวิว

7. KaiNexus

ภาพหน้าจอของ KaiNexus
ผ่าน:KaiNexus

KaiNexus เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่ เน้นการร่วมมือ ทุกสมาชิกในทีมได้รับการส่งเสริมให้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงกระบวนการของบริษัท

ตัวเลือกเช่น การแบ่งปันความรู้และกระดานบริหารจัดการแบบภาพ ช่วยให้คุณสามารถและทีมของคุณระดมความคิด, หารือเกี่ยวกับไอเดียการปรับปรุง, และโหวตเลือกไอเดียที่ดีที่สุด

คุณยังสามารถ สร้างที่เก็บ ซึ่งประกอบด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการจัดการงานหรือกระบวนการ และทำให้แน่ใจว่าพนักงานของคุณไม่หลงทาง

คลังข้อมูลมาพร้อมกับฟังก์ชันการค้นหาขั้นสูง ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถค้นหาวิธีแก้ปัญหาของคุณได้ภายในไม่กี่คลิก ฟังก์ชันเหล่านี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้คุณและทีมของคุณป้อนการปรับปรุงเดียวกันซ้ำสองครั้ง

KaiNexus ช่วยให้คุณเห็นผลกระทบและตัวชี้วัดของ การปรับปรุงของคุณแบบเรียลไทม์ ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นได้ทันที และทำให้การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นไปอย่างราบรื่นในเส้นทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรค

คุณสมบัติเด่นของ KaiNexus

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย
  • กระดานบริหารจัดการด้วยภาพ
  • การแบ่งปันความรู้
  • การติดตามตัวชี้วัดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดของ KaiNexus

  • ผู้ใช้หลายคนได้กล่าวว่าการอัปเดตบ่อยครั้งอาจทำให้เกิดความสับสน
  • การปรับแต่งบางอย่างจำเป็นต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของแพลตฟอร์ม

ราคาของ KaiNexus

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว KaiNexus

  • G2: 5/5 (5 รีวิว)

8. อินทิเกรฟาย

ภาพหน้าจอของ Integrify
ผ่านทาง:Integrify

Integrify ไม่ใช่เครื่องมือสำหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยตรง—แต่เป็น แพลตฟอร์มการจัดการและอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน อย่างไรก็ตาม มันสามารถมีประโยชน์มากกว่าการปรับปรุงกระบวนการทำงานของธุรกิจของคุณ

คุณสมบัติหลักของ Integrify คือ เครื่องมือสร้างกระบวนการแบบลากและวางด้วยโค้ดต่ำ ซึ่งช่วยให้คุณเอาชนะความท้าทายที่บริษัทของคุณเผชิญอยู่ ตั้งแต่การเสียเวลาไปกับงานซ้ำๆการทำความเข้าใจเวิร์กโฟลว์ของ CRMไปจนถึงการจัดการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการกำหนดโครงสร้างการจัดการโครงการที่แม่นยำ

ใช้ตัวสร้างเพื่อมอบหมายงาน, ให้การอนุมัติ, ทิ้งบันทึกและความคิดเห็น, และทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์เพื่อให้แน่ใจว่าการร่วมมือสูงสุด

ขอบคุณ open API คุณสามารถผสานการทำงานของคุณกับแอปพลิเคชันยอดนิยมสำหรับการสื่อสาร, บัญชี, การร่วมมือ,และการควบคุมตนเองได้และเพิ่มฟังก์ชันการทำงานไปสู่ระดับใหม่ ?

Itengrify ยังมี ตัวเลือกการรายงานแบบเรียลไทม์ที่ทรงพลัง เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการทำงานของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น แดชบอร์ดและรายงานแบบภาพช่วยให้คุณเข้าใจรายละเอียดทุกแง่มุมและตรวจสอบว่ามีส่วนใดที่ต้องปรับปรุง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Integrify

  • ผู้สร้างกระบวนการด้วยโค้ดต่ำ
  • ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน
  • รายงานแบบเรียลไทม์ที่ครอบคลุม
  • แดชบอร์ดและรายงานแบบภาพ
  • เปิด API

ข้อจำกัดของ Integrify

  • การเรียนรู้พื้นฐานอาจต้องใช้เวลา
  • ผู้ใช้บางรายระบุว่าต้องการเห็นตัวเลือกการรายงานที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น

การกำหนดราคาแบบบูรณาการ

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิวแบบบูรณาการ

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (20+ รีวิว)

9. แพลนวิว

ภาพหน้าจอของ Planview AdaptiveWork
ผ่านทาง:Planview

Planview เป็นแพลตฟอร์มการจัดการพอร์ตโฟลิโอและงานที่สามารถสร้างคุณค่าได้อย่างมหาศาลสำหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง แพลตฟอร์มนี้ประกอบด้วยโซลูชันมากมาย และโซลูชันที่คุณสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงคือ Planview AdaptiveWork ซึ่งเน้นการเชื่อมโยงงานระหว่างทีมและแผนกต่างๆ เพื่อเอาชนะความท้าทายหลัก

ขั้นตอนแรกคือการระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง ซึ่งคุณสามารถทำได้ด้วยตัวเลือกการวิเคราะห์และรายงานของ Planview แดชบอร์ด, แผนภูมิ, กราฟ, และรายงาน ที่สามารถปรับแต่งได้ช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนของประสิทธิภาพของกลยุทธ์ปัจจุบันของคุณ และช่วยให้คุณระบุกลยุทธ์ที่ต้องการปรับปรุงใหม่

Planview ยังมี ตัวเลือกการวางแผนที่ยอดเยี่ยม เช่น การวางแผนสถานการณ์สมมติ สร้างสถานการณ์สมมติเพื่อตรวจสอบผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นและดูว่ามีความสมเหตุสมผลหรือไม่

เมื่อคุณดำเนินการปรับปรุงแล้ว คุณสามารถติดตามความสำเร็จของมันได้ผ่าน KPIs และการแสดงผลแบบกราฟิก และทำการเปลี่ยนแปลง (หากจำเป็น) ไปตามทาง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Planview

  • การวางแผนสถานการณ์
  • การวิเคราะห์และรายงานอย่างละเอียด
  • การติดตาม KPI อย่างละเอียด
  • เครื่องมือการมองเห็นข้อมูลมากมาย

ข้อจำกัดของ Planview

  • ผู้ใช้บางรายคิดว่าราคาสูงเกินไป
  • มีความชันของการเรียนรู้ที่สูงขึ้น

ราคาของ Planview

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Planview

  • G2: 4. 1/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (150+ รีวิว)

10. Planbox

การจัดการนวัตกรรมใน Planbox
ผ่าน:Planbox

ต้องการแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นซึ่งให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมและความง่ายในการใช้งานหรือไม่? Planbox ตอบโจทย์ทุกข้อและสามารถเป็นโซลูชันสำหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่คุณไว้วางใจได้

แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณและทีมของคุณร่วมมือกันและทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาที่ฉุดรั้งบริษัทของคุณไว้และขัดขวางไม่ให้บริษัทบรรลุศักยภาพที่แท้จริง

Planbox ใช้ แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยปัญหา ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คุณและเพื่อนร่วมงานของคุณจะหารือเกี่ยวกับพื้นที่ที่อาจปรับปรุงได้และเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นให้กลายเป็นความท้าทาย สิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับแพลตฟอร์มนี้คือคุณสามารถ เชิญผู้ร่วมงานภายนอก มาร่วมให้แนวคิดและช่วยคุณหาวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดได้

Planbox มีตัวเลือกสำหรับการ ระดมความคิด, แสดงความคิดเห็น, หารือ, และลงคะแนนเสียง ในไอเดียต่าง ๆ คุณสามารถบันทึกความท้าทายเพื่อนำมาใช้ใหม่ในภายหลังได้

อีกเหตุผลหนึ่งที่ Planbox อาจเป็นตัวเลือกที่ชาญฉลาดคือ ตัวเลือกการวิเคราะห์ คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดในทุกเมตริกและเข้าใจว่าโซลูชันของคุณประสบความสำเร็จหรือจำเป็นต้องปรับปรุงใหม่

คุณสมบัติเด่นของ Planbox

  • มุ่งเน้นการร่วมมือผ่านความท้าทาย
  • การตั้งเป้าหมายท้าทายนั้นง่าย
  • ตัวเลือกการวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยม
  • ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้

ข้อจำกัดของ Planbox

  • แอปพลิเคชันมือถือมอบประสบการณ์ที่จำกัด
  • อินเทอร์เฟซอาจดูล้าสมัยสำหรับผู้ใช้บางคน

ราคาของ Planbox

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Planbox

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • GetApp: 4. 9/5 (รีวิว 20+ ครั้ง)

ขึ้นรถไฟแห่งการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ในภูมิทัศน์ขององค์กรในปัจจุบัน ความสำเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับตัวและความสามารถในการรักษาความเกี่ยวข้อง

เครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องสามารถช่วยคุณ ระบุจุดอ่อนในกระบวนการทำงานของบริษัทและเปลี่ยนให้เป็นข้อได้เปรียบ ได้ พวกมันสนับสนุนทุกขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงของคุณและทำให้การเดินทางของคุณราบรื่นขึ้น

เริ่มต้นใช้งาน ClickUpเพื่อใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กรของคุณ!