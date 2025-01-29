10 แม่แบบแผนผังกระแสคุณค่า (VSM) เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของทีม

อาจมีกระบวนการหลายร้อยขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการเตรียมสินค้าหรือบริการให้พร้อมสำหรับลูกค้า—บางขั้นตอนมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในขณะที่บางขั้นตอนสามารถหลีกเลี่ยงได้โดยสิ้นเชิง คำถามสำคัญคือ: คุณจะแยกแยะระหว่างกระบวนการที่เพิ่มมูลค่ากับกระบวนการที่ไม่เพิ่มมูลค่าได้อย่างไร?
การแผนภาพกระบวนการทำงานสามารถช่วยให้คุณมองเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังและเข้าใจวงจรการส่งมอบของคุณได้อย่างชัดเจนเครื่องมือนี้ถูกนำมาใช้ครั้งแรกโดยโตโยต้า ช่วยให้คุณสร้างแผนภาพที่แสดงการไหลของวัสดุ ข้อมูล และกระบวนการ เพื่อระบุพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสม
มันเป็นการออกกำลังกายที่เหนื่อยยากและซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากวงจรการผลิตของคุณยาวนานและมีส่วนประกอบที่เคลื่อนไหวมากมาย นั่นคือเหตุผลที่ผู้บริหารระดับสูงพึ่งพาแม่แบบเพื่อช่วยให้มองเห็นการไหลของกระบวนการได้ง่ายขึ้น
ในบทความนี้ เราจะแนะนำคุณเกี่ยวกับเทมเพลตการแผนผังกระแสคุณค่าที่ดีที่สุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดของเสีย และส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้นให้กับลูกค้าของคุณ?
อะไรคือแบบแผนการแผนภาพกระแสคุณค่า?
การแผนภาพกระบวนการ (VSM) เป็นเครื่องมือเชิงภาพสำหรับการวิเคราะห์กระบวนการทำงานปัจจุบันที่นำคุณจากคำสั่งซื้อสินค้าไปจนถึงการส่งมอบสินค้า. การทำเช่นนี้เกี่ยวข้องกับการแทนการเคลื่อนไหวของข้อมูล, วัสดุ, และกระบวนการผ่านบริษัทของคุณโดยใช้เทคนิคการสร้างแผนภาพการไหลที่ซับซ้อน.
แม่แบบการแผนผังกระแสคุณค่า ช่วยให้การวาดแผนผังง่ายขึ้นโดยให้กรอบการทำงานที่เตรียมไว้ล่วงหน้าสำหรับการแสดงภาพ การตรวจสอบ และการปรับปรุงกระบวนการผลิตของคุณ แนวคิดคือการระบุและ ลดขั้นตอนที่สิ้นเปลืองทรัพยากรหรือไม่มีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์การผลิตของคุณเพื่อเป้าหมายเช่น การเพิ่มผลผลิต ลดเวลาในการเข้าสู่ตลาด หรือเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
แผนผังกระแสคุณค่าเหมาะสำหรับการแสดงภาพกระบวนการในทุกขนาด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างต้นแบบหรือการผลิตจำนวนมาก นอกจากจะช่วยปรับแต่งระบบการผลิตของคุณแล้ว ยังสามารถส่งเสริม:
- การร่วมมือข้ามสายงาน
- การลดต้นทุน
- การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน
- มาตรวัดความพึงพอใจของลูกค้า
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนการแผนผังคุณค่าที่ดี?
เนื่องจากมีแม่แบบการแผนผังกระแสคุณค่าอยู่หลายพันแบบ การหาแม่แบบที่เหมาะสมจึงไม่ใช่เรื่องง่าย นี่คือลักษณะบางประการที่แม่แบบที่ดีควรมี:
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เทมเพลตที่มีคุณภาพควรมีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ที่มีระดับการศึกษาและความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน (ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, ช่างเทคนิค, ผู้ปฏิบัติงาน, ฯลฯ) สามารถใช้งานได้
- ตัวเลือกการร่วมมือ: การทำแผนภาพกระบวนการมักเกี่ยวข้องกับผู้คนที่มาจากหลายทีมที่ทำงานร่วมกัน. แบบแผนที่เหมาะสมควรมีคุณสมบัติการร่วมมือที่ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้ รวมถึงกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล, การแก้ไขแบบเรียลไทม์, และเครื่องมือสำหรับการบันทึกและแสดงความคิดเห็น
- เครื่องมือเชิงภาพ: แม่แบบควรให้คุณใช้รูปร่างเฉพาะสำหรับการทำแผนผังกระแสคุณค่า (value stream map) เพื่อแสดงกระบวนการและการไหล (เช่น ไอคอนโรงงานสำหรับซัพพลายเออร์หรือลูกค้า และแถบสำหรับกระบวนการที่ใช้ร่วมกัน)
- การออกแบบแบบลากและวาง: ควรมีตัวเชื่อมต่อและตัวแก้ไขแบบลากและวางเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆในแผนผัง
- การสนับสนุนการจัดสรรทรัพยากร: แม่แบบควรให้มุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อจำกัดด้านเวลา บุคลากร และงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรโดยมีข้อมูลสนับสนุน
10 แม่แบบแผนผังกระบวนการเพื่อเพิ่มคุณค่าที่ควรใช้
เราได้คัดกรองเทมเพลตการแผนผังกระแสคุณค่าหลายร้อยรายการและคัดเลือก 10 อันดับแรก จากClickUp, 24Slides และ VisualParadigm ซึ่งมีความสามารถมากที่สุด ลองดูและเลือกอันที่ตรงกับความต้องการในการแผนผังกระแสคุณค่าของคุณ! ?
1. แม่แบบการทำแผนผังคุณค่าของ ClickUp
การระบุความสูญเปล่าในบริษัทของคุณโดยไม่ใช้ความรู้สึกส่วนตัวนั้นเป็นเรื่องยาก—คุณคุ้นเคยกับกระบวนการปัจจุบันและอาจไม่เห็นช่องทางในการปรับปรุงเทมเพลตการแผนภาพกระแสคุณค่าของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถ มองกระบวนการทำงานอย่างเป็นกลาง โดยรวบรวมผู้คนจากหลายทีมและใช้เครื่องมือช่วยภาพ
นี่คือเทมเพลตไวท์บอร์ด— คิดว่าเป็น ผืนผ้าใบดิจิทัล ที่เพื่อนร่วมทีมของคุณสามารถแบ่งปันมุมมองและทำงานร่วมกันในการสร้างภาพและแก้ปัญหาได้ClickUp Whiteboardsมีเครื่องมือในตัวสำหรับการเชื่อมโยงความคิดและเชื่อมโยงไปยังงาน เอกสาร และไฟล์ต่างๆ เพื่อรวมศูนย์การทำงาน
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณจะได้รับแผนที่สำเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์สถานะปัจจุบันของกระบวนการของคุณ มุมมอง Whiteboard มีส่วนต่างๆ ที่ใช้รหัสสีสี่ส่วน—กำหนดกลุ่มผลิตภัณฑ์, เอกสารสถานะปัจจุบัน, การออกแบบสถานะในอนาคต, และ แผนการดำเนินการ คุณสามารถปรับแต่งโหนดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ (รูปเพชรสีเหลืองแสดงจุดสิ้นสุดของผู้จัดหาและลูกค้า) และกำหนดไทม์ไลน์ในแต่ละขั้นตอนได้
เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณทิ้งบันทึก แนบไฟล์ และกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อสรุปโลจิสติกส์การจัดหาและการส่งมอบของคุณ คุณสามารถสร้างและมอบหมายงานปรับปรุงได้โดยตรงในเทมเพลต
ClickUp Whiteboards มาพร้อมกับฟีเจอร์การติดตามงานและการรายงาน ทำให้ง่ายต่อการสร้างความรับผิดชอบในการแก้ไขความไม่มีประสิทธิภาพของกระบวนการในแผนผังคุณค่า
2. แม่แบบไวท์บอร์ดแผนผังคุณค่าอัตโนมัติของ ClickUp
ต้องการระบุโอกาสในการปรับปรุงอย่างแม่นยำและลดการคาดเดาในการทำแผนผังกระแสคุณค่าหรือไม่? วางใจในเทมเพลตไวท์บอร์ดแผนผังกระแสคุณค่าอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อช่วยคุณ!
เนื่องจากนี่เป็นเทมเพลตการวิเคราะห์แผนผังกระแสคุณค่าเช่นเดียวกับตัวเลือกก่อนหน้านี้ จึงเต็มไปด้วยคุณสมบัติที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการทำงานเป็นทีม ตัวเลือกต่างๆ เช่น การแก้ไขแบบเรียลไทม์ การทิ้งบันทึก และการเชื่อมต่อกับงานและเอกสารต่างๆ ช่วยให้มีพื้นที่เหลือเฟือสำหรับการระดมความคิดเกี่ยวกับคอขวดในกระบวนการ
นี่คือเทมเพลตมาตรฐานอุตสาหกรรมที่มีสัญลักษณ์โรงงานสำหรับการทำแผนผังกระแสคุณค่าแบบมาตรฐาน บล็อกข้อมูล และตัวเชื่อมต่อเส้นเวลาและกระแสข้อมูล เพื่อจัดวางกระบวนการของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ เชิญผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการของคุณมาใช้เทมเพลตนี้เพื่อมองเห็นภาพและหารือเกี่ยวกับองค์ประกอบล่าสุดในวงจรการประมวลผลของคุณ
โดยค่าเริ่มต้น เทมเพลตจะมีฟิลด์กำหนดเองเก้าฟิลด์ สำหรับเพิ่มคุณสมบัติให้กับกระบวนการของคุณ:
- มีเวลาเหลือ
- แผนก
- เวลาในการหมุนเวียน (นาที)
- ระยะเวลาการประมวลผล (วัน)
- เวลาเพิ่มมูลค่า (นาที)
- เวลาทำงาน (%)
- คนงาน
- กะ
- เปลี่ยนแปลงเวลาทำงานล่วงเวลา (นาที)
เทมเพลตนี้มีสองมุมมอง—มุมมองไวท์บอร์ดสำหรับการระดมความคิด และมุมมองกระบวนการสำหรับการบันทึกและติดตามกระบวนการที่กำลังดำเนินอยู่ทั้งหมดในที่เดียว
3. แม่แบบไวท์บอร์ดห่วงโซ่คุณค่า ClickUp
เครือข่ายห่วงโซ่คุณค่า แสดงถึงลำดับของกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนที่สร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ คุณสามารถทำเช่นนั้นได้ด้วยเทมเพลตกระดานไวท์บอร์ดห่วงโซ่คุณค่าของ ClickUp ซึ่งช่วยให้สามารถวิเคราะห์กระบวนการย่อยอย่างละเอียด เช่น การจัดซื้อ การจัดเก็บสินค้า กิจกรรมด้านทรัพยากรบุคคล และแม้กระทั่งบริการหลังการขาย
แม่แบบที่มีการกำหนดสีอย่างเหมาะสมนี้ให้กรอบสำหรับการสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่ครอบคลุม ใช้กล่องสี่เหลี่ยมเพื่อกำหนดกิจกรรมหลัก และใช้แผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสำหรับกิจกรรมรอง
งานของคุณคือการระดมความคิดเกี่ยวกับกระบวนการทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์ของคุณ และจัดหมวดหมู่ให้ถูกต้องโดยใช้กระดาษโน้ตแบบติดได้ ปรับแต่งการไหลของห่วงโซ่คุณค่าโดยการเชื่อมโยงกระบวนการระหว่างแผนกต่างๆ เช่น การออกแบบ การผลิต การจัดจำหน่าย การตลาด และการบริการลูกค้า
เมื่อคุณทำเช่นนั้นแล้ว ให้คุณดูแผนที่ของคุณและระบุจุดที่ไม่ได้สร้างคุณค่าให้กับบริษัทของคุณมากนัก—อาจเป็นการโฆษณาที่ไม่ประสบความสำเร็จ โปรแกรมที่ล้าสมัย หรือค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่สูง บันทึกข้อมูลที่คุณค้นพบไว้ในส่วน สรุป ของแบบฟอร์ม
ใช้ มุมมองคู่มือเริ่มต้น สำหรับคำแนะนำและคำแนะนำในการใช้เทมเพลต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้อัปเดตสถานะงานภายในเทมเพลตเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณทราบทุกครั้งที่คุณดำเนินการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
4. แม่แบบเมทริกซ์ความเสี่ยงมูลค่า ClickUp
เมื่อตัดสินใจว่าจะรับโครงการใหม่หรือทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในบริษัทของคุณ คุณจำเป็นต้องพิจารณาความเสี่ยงควบคู่ไปกับมูลค่าเพิ่มที่อาจเกิดขึ้น ใช้แม่แบบ ClickUp Value Risk Matrixเพื่อช่วยในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและจัดลำดับความสำคัญของโครงการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ำแต่มีมูลค่าสูง
เทมเพลตนี้มีเมทริกซ์ความเสี่ยงด้านมูลค่าเพื่อกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าและความซับซ้อนของงานการผลิต สลับระหว่างมุมมองรายการและมุมมองบอร์ดเพื่อจัดระเบียบโครงการที่มีความเสี่ยงต่ำและโครงการที่มีความเสี่ยงสูงของคุณ
มุมมองรายการหลัก แสดงแนวคิดทั้งหมดของคุณในรูปแบบของงาน เพิ่มผู้รับผิดชอบให้กับทุกงานโดยใช้หนึ่งในฟิลด์กำหนดเองของหมวดหมู่ที่ชื่อว่า พนักงาน, ผลิตภัณฑ์, ผู้ดูแลระบบ, ธุรกิจ, และ ลูกค้า กำหนดค่าความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง และระดับความสำคัญเพื่อจัดประเภทงานของคุณ
ใช้สองมุมมองรายการอื่น ๆ — รายการมูลค่าต่ำ และ รายการมูลค่าสูง — เพื่อจัดเรียงความคิดของคุณจากมุมมองก่อนหน้า พวกมันมีประโยชน์เมื่อทำงานกับงานหลายสิบอย่าง
มุมมองบอร์ดเป็นกระดานคัมบังที่แสดงงานในรูปแบบของบัตร และจัดเรียงตามหมวดหมู่ของงาน คุณสามารถใช้เกณฑ์อื่น ๆ ในการจัดกลุ่มบัตรได้โดยการเลือกช่อง จัดกลุ่มตาม ที่มุมขวาบนของหน้าจอ
เมื่อคุณได้กำหนดขอบเขตของงานทั้งหมดแล้ว ให้วางแผนงานเหล่านั้นในเมทริกซ์เพื่อให้ได้ภาพรวมที่ชัดเจนของงานที่มีความสำคัญลำดับแรกและลำดับที่เหมาะสมในการดำเนินการ
5. แม่แบบการตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการ ClickUp
เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น กระบวนการทำงานที่เคยมีประสิทธิภาพอาจกลายเป็นล้าสมัยได้ หากคุณต้องการประเมินกระบวนการทำงานใหม่ในแง่ของประสิทธิภาพทางต้นทุนและผลผลิต ให้เริ่มต้นการตรวจสอบด้วยClickUp Process Audit and Improvement Template
ด้วยเครื่องมือนี้ คุณสามารถทำการวิเคราะห์กระบวนการปัจจุบันของคุณอย่างเป็นธรรม ระบุข้อบกพร่องและความซ้ำซ้อนที่ลดประสิทธิภาพหรือผลกำไร และแนะนำมาตรการแก้ไขได้
แม่แบบแบ่งแผนการตรวจสอบออกเป็นสี่ส่วน:
- การวิเคราะห์ CATWOE: ย่อมาจาก การวิเคราะห์ลูกค้า (Customer), ผู้กระทำ (Actor), การเปลี่ยนแปลง (Transformation), มุมมองโลก (Worldview), เจ้าของ (Owner), และสภาพแวดล้อม (Environment) — ใช้เพื่อปรับมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้สอดคล้องกันในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้ง
- แนวคิดของแบบจำลอง: กำหนดแผนการตรวจสอบ
- การวิเคราะห์กระบวนการ: รายการกระบวนการที่คุณจะตรวจสอบและเกณฑ์แนวทาง
- การจัดการการเปลี่ยนแปลง: กำหนดแนวทาง (วิธีการและวิธีการ) ที่คุณจะนำมาใช้เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่กระบวนการที่ดีขึ้น
แต่ละส่วนช่วยให้คุณสร้างงาน เพิ่มผู้รับผิดชอบ และกำหนดวันครบกำหนดและลำดับความสำคัญใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUpเพื่อเพิ่มหมวดหมู่กระบวนการหรืองานตามสายงานของคุณ คุณสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เสนอผ่านแท็กสถานะเก้าแบบ: ยังไม่ได้เริ่ม, กำลังดำเนินการ, เสร็จสมบูรณ์, ต้องทำ, อนุมัติแล้ว, ปฏิเสธ, รออนุมัติ, ยกเลิก, และ เก็บถาวร
6. แม่แบบกฎบัตรโครงการปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ ClickUp
สำหรับผู้จัดการโครงการการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความได้เปรียบเหนือคู่แข่งและเสริมสร้างกลยุทธ์ความสำเร็จของลูกค้า เทมเพลต ClickUp Business Process Improvement Project Charterจะช่วยให้คุณมีเอกสารที่เป็นระบบสำหรับการวางแผนและนำเวิร์กโฟลว์ที่ได้รับการปรับปรุงไปใช้
เทมเพลตนี้มีรูปแบบตารางที่เรียบง่าย ปราศจากสิ่งที่ไม่จำเป็น เริ่มต้นโครงการใหม่โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับองค์กร โครงการ และผู้จัดการ (หากมี) คุณจะได้รับตารางเฉพาะสำหรับการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทีมโครงการของคุณ
แกนกลางของเทมเพลตเอกสารโครงการนี้คือ ส่วนสรุป. ที่นี่คุณจะระบุขอบเขตของโครงการ, ความเสี่ยงและปัญหาของกระบวนการ, ตัวชี้วัดความคืบหน้า, ผลงานที่ต้องส่งมอบ, และเป้าหมายที่ต้องบรรลุ.
สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ คุณสามารถลงรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาในการทำงาน, อัตราความผิดพลาด, หรือข้อเสนอแนะจากลูกค้าเพื่อระบุจุดที่ก่อให้เกิดปัญหาซึ่งทำให้ประสิทธิภาพของคุณลดลง การบันทึกความซับซ้อนเหล่านี้จะช่วยให้ทีมตัดสินใจของคุณสามารถเสนอการปรับปรุงที่เป็นไปได้จริงได้ง่ายขึ้น
หากคุณกำลังจัดการกับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของโครงการ เราขอแนะนำให้ใช้มุมมอง ปฏิทิน หรือแผนภูมิแกนต์ใน ClickUp เพื่อสร้างไทม์ไลน์ที่เป็นโครงสร้างของโครงการปรับปรุงต่างๆ บนแผนผังกระแสคุณค่า
7. แม่แบบการทำแผนผังกระบวนการของ ClickUp
เทมเพลตการแผนผังกระบวนการของ ClickUpคือทางลัดสู่การลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และลดความสูญเปล่า เทมเพลตนี้มอบข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอนต่างๆ ที่ประกอบเป็นกระบวนการของคุณ ช่วยให้คุณมองเห็นและแก้ไขจุดคอขวดได้ ✔️
แม่แบบงานนี้เป็นรายการสิ่งที่ต้องทำซึ่งประกอบด้วย 22 งานย่อย แต่ละงานแสดงถึงเป้าหมายการแมปกระบวนการและให้คำแนะนำสั้นๆ เกี่ยวกับวิธีการทำให้สำเร็จ ตัวอย่างเช่น งานย่อยแรกคือการเลือกกระบวนการที่ต้องการปรับปรุง ในขณะที่งานย่อยที่สองต้องการระบุพนักงานที่เกี่ยวข้องในการส่งมอบ
คุณสามารถทิ้งบันทึกวิธีการ, แนบไฟล์, และสร้างรายการการกระทำสำหรับคุณและทีมของคุณได้ ใช้ประโยชน์จากห้าฟิลด์ที่กำหนดเองต่อไปนี้เพื่อเพิ่มโครงสร้างให้กับกระบวนการของคุณและแผนผังการไหลของมูลค่า:
- อัตราการสำเร็จ
- ประเภทแผนผังกระบวนการ
- วาระการประชุม
- ลิงก์แผนผังกระบวนการ
- บุคคลที่รับผิดชอบ
ความสวยงามของเทมเพลตนี้คือมันรองรับการพึ่งพาของงาน—เพียงไม่กี่คลิก คุณสามารถมั่นใจได้ว่างานเฉพาะไม่สามารถเริ่มต้นหรือเสร็จสิ้นก่อนงานอื่นได้
การสร้างแผนผังกระบวนการหรือแนวคิดใด ๆจะท้าทายหากปราศจากโครงสร้างที่มองเห็นได้ลองใช้มุมมองบอร์ดใน ClickUpเพื่อสร้างการแสดงผลเชิงภาพที่สมบูรณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิด กระบวนการ และความคิดต่าง ๆ
8. แม่แบบกฎบัตรโครงการปรับปรุงกระบวนการ ClickUp
โครงการแผนผังกระบวนการคุณค่าเชิงปฏิบัติการและการผลิตอาจกลายเป็นความโกลาหลได้อย่างรวดเร็วหากขาดเอกสารประกอบที่เพียงพอ แต่จะไม่เกิดขึ้นเมื่อคุณมีแม่แบบ ClickUp Process Improvement Project Charterที่พร้อมสนับสนุนคุณ! ?
เทมเพลตง่าย ๆ นี้เกี่ยวกับการระบุรายละเอียดว่าใครควรทำอะไร และวัดความสำเร็จผ่านตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้ มาดูกันว่าทำอย่างไร
ตัวอย่างเช่น เราจะพิจารณาผู้ผลิตอาหารสุนัขที่ต้องเผชิญกับการปนเปื้อนของเนื้อสัตว์บ่อยครั้ง การปรับปรุงกระบวนการในที่นี้คือการติดตั้งสถานีล้างมือสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่สัมผัสเนื้อสัตว์ และปรับปรุงการไหลเวียนของอากาศ
ในกรณีนี้ ผู้จัดการ (สมมติว่าชื่อทิม) จะใช้เทมเพลตเพื่อกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อน เช่น นักลงทุน ผู้จัดหาวัตถุดิบ ผู้ควบคุมเครื่องจักร วิศวกรคุณภาพอาหาร และพนักงานขับรถส่งของ จากนั้นทิมจะเสนอแนวทางแก้ไข โดยอธิบายตัวชี้วัดความสำเร็จ ขอบเขตของงาน และผลลัพธ์ที่คาดหวัง
แม่แบบนี้ช่วยในการระบุเหตุการณ์สำคัญสำหรับความสำเร็จที่ก้าวหน้าได้ ในตัวอย่างของเรา เหตุการณ์สำคัญแรกอาจเป็นการปรับปรุงเวลาการจัดหาเนื้อสัตว์ให้เหมาะสมเพื่อลดการสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ทิมสามารถกำหนดได้ว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบกระบวนการนี้ภายในแม่แบบเพื่อรักษาความโปร่งใสของทีม
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมใด ควรพิจารณาการรวมสถานการณ์สมมติและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินการไว้ในกฎบัตรด้วย เปิดใช้งานฟีเจอร์งานที่ทำซ้ำได้ของ ClickUp เพื่อตรวจสอบเป็นประจำและเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการที่เสนอจะดำเนินไปตามแผนที่วางไว้
9. แม่แบบแผนผังกระบวนการคุณค่า โดย 24Slides
คุณกำลังมองหา โครงสร้างที่เรียบง่าย ซึ่งช่วยให้คุณแสดงกระบวนการที่จำเป็นในการนำผลิตภัณฑ์ของคุณไปสู่ลูกค้าปลายทางได้หรือไม่? เทมเพลตสำหรับการทำแผนผังกระบวนการโดย 24Slides นี้คือสิ่งที่คุณต้องการ
เทมเพลต PowerPoint นี้ไม่ได้มีเครื่องมือการร่วมมือและการสื่อสารขั้นสูง แต่ก็สามารถเพียงพอที่จะทำให้เห็นภาพกระบวนการของคุณและระบุจุดติดขัดได้ในการนำเสนอ
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยแปดสไลด์ แต่ละสไลด์มีแผนผังกระแสคุณค่า (Value Stream Map) สำหรับแสดงแง่มุมต่างๆ ของกระบวนการของคุณ สร้างไทม์ไลน์เพื่อกำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ แสดงการปรับปรุงเป็นเปอร์เซ็นต์ และระบุกระบวนการที่มีคุณค่ามากที่สุด
เทมเพลตนี้ เน้นที่ความสามารถในการปรับแต่ง คุณสามารถเปลี่ยนลำดับสไลด์ แก้ไขชุดสี เปลี่ยนฟอนต์ และเพิ่มองค์ประกอบภาพที่น่าสนใจเพื่อปรับแต่งการนำเสนอให้เหมาะกับผู้ชมของคุณ
10. แม่แบบแผนผังกระแสคุณค่าโดย VisualParadigm
การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานของคุณไม่ใช่เรื่องง่าย—คุณจำเป็นต้องพิจารณาขั้นตอนการทำงานของคุณอย่างละเอียดและติดตามรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ของทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นคำสั่งซื้อสินค้าหรือตำแหน่งของสถานที่ของคุณ เทมเพลตของ VisualParadigm สำหรับการสร้างแผนผังกระแสคุณค่าช่วยให้คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์
เทมเพลตนี้มาพร้อมกับแผนผังกระแสคุณค่าที่สร้างไว้ล่วงหน้าและมีสีสันสดใส ซึ่งช่วยให้คุณมองเห็นกระบวนการของคุณได้อย่างชัดเจน เพียงแค่เพิ่มข้อมูลที่ถูกต้องลงในช่องที่เหมาะสม คุณจะได้รับภาพรวมในหน้าเดียวของกระบวนการสำคัญ พื้นที่ทรัพยากร และการประมาณการผลิต
เทมเพลตนี้มีความหลากหลายเพียงพอที่จะเหมาะกับทุกอุตสาหกรรม. ตัวแก้ไขออนไลน์มีตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย—เปลี่ยนรูปร่าง, สี, แบบอักษร, และลูกศรเพื่อให้การจัดวางเหมาะกับคุณ.
เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คุณสามารถบันทึกเทมเพลตในรูปแบบต่างๆ ได้ รวมถึง JPG, PDF, PNG และ SVG
แม่แบบการแผนผังกระแสคุณค่า: รายละเอียดคือสิ่งสำคัญ
คิดถึงการวางแผนเส้นทางการสร้างคุณค่า (Value Stream Mapping) ราวกับว่าคุณกำลังมองกระบวนการของคุณผ่านกล้องจุลทรรศน์—คุณสังเกตทุกสิ่งทุกอย่างอย่างละเอียดเพื่อค้นหาความผิดปกติและความไม่มีประสิทธิภาพ และหาทางแก้ไขให้ถูกต้อง. แบบแผนที่เราได้หารือกันไว้ให้สนามเล่นที่มั่นคงเพื่อควบคุมและปรับปรุงกระบวนการของคุณด้วยแนวทางที่เป็นจริง.
การวิเคราะห์กระบวนการทำงานจำเป็นต้องใช้เครื่องมืออื่น ๆ เช่น แผนผังขั้นตอนและแม่แบบแผนงาน—คุณสามารถค้นหาได้บน ClickUp เพราะมีตัวเลือกแม่แบบมากกว่า 1,000 แบบสำหรับแผนกต่าง ๆ! ?