10 อันดับซอฟต์แวร์และเครื่องมือการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดในปี 2025

Engineering Team
31 มกราคม 2568

เพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องพัฒนาไปพร้อมกับยุคสมัย ซึ่งอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางธุรกิจ หรือการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ไม่ว่าประเภทของการเปลี่ยนแปลงจะเป็นอย่างไรการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จ

การจัดการการเปลี่ยนแปลง หมายถึง องค์กรต้องตัดสินใจเกี่ยวกับแผน และจากนั้นนำไปปฏิบัติ ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

ในขณะที่การบริหารโครงการแบบปกติสามารถดูแลการจัดเตรียมระบบ กระบวนการ และโซลูชันซอฟต์แวร์ใหม่ได้ นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสมการเท่านั้น

การจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงยังต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมถึงโครงสร้างการบริหารโครงการทั้งหมดของคุณ และการจัดการการมีส่วนร่วมของพนักงานตลอดกระบวนการ หากไม่มีการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมนั้น คุณอาจพบว่าตัวเองกลับมาที่จุดเริ่มต้นอีกครั้ง

การบริหารจัดการทีม ทรัพยากร และกระบวนการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเสมอไป ปัจจุบันโมเดลการบริหารการเปลี่ยนแปลงดั้งเดิมได้ถูกพัฒนาเป็นซอฟต์แวร์การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง ประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายของคุณ

แล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าควรเลือกระบบการจัดการการเปลี่ยนแปลงแบบใด? ระบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะของคุณ แต่มีคุณสมบัติสำคัญบางประการที่ควรพิจารณา

ซอฟต์แวร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงคืออะไร?

ซอฟต์แวร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงหมายถึงเครื่องมือหรือระบบเฉพาะทางที่ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการและนำทางผ่านการเปลี่ยนแปลงภายในกระบวนการ ระบบ หรือเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยในการปรับปรุงกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น และลดการหยุดชะงักให้น้อยที่สุด ซอฟต์แวร์นี้มักจะมีคุณสมบัติเช่น การติดตามคำขอการเปลี่ยนแปลง การวางแผน การนำไปใช้ และการประเมินผลของการเปลี่ยนแปลง

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการการเปลี่ยนแปลง?

เครื่องมือการจัดการการเปลี่ยนแปลงช่วยสร้างโครงสร้างบางอย่างสำหรับกระบวนการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าคุณจะมองหาการจัดการการเปลี่ยนแปลงในองค์กรหรือด้านไอที คุณจะต้องใช้การผสมผสานของบางสิ่งหรือทั้งหมดของคุณสมบัติสำคัญเหล่านี้ในซอฟต์แวร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงของคุณ:

  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ (UI) ที่ใช้งานง่ายและไม่ต้องใช้เวลาเรียนรู้มาก ซึ่งจะช่วยเพิ่มการนำไปใช้
  • การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และช่องทางการทำงานร่วมกัน
  • เครื่องมือแผนผังกระบวนการที่สามารถให้ภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับจุดที่คุณอยู่ตอนนี้ จุดที่คุณกำลังมุ่งหน้าไป และเหตุผล รวมถึงทุกขั้นตอนที่คุณต้องดำเนินการเพื่อให้ไปถึงจุดนั้น
  • โครงสร้างที่ชี้แจงบทบาทและความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมถึงผู้จัดการโครงการ ผู้สนับสนุนโครงการ คณะกรรมการควบคุมหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาการเปลี่ยนแปลง และผู้ใช้ปลายทาง
  • ไทม์ไลน์ที่แสดงงาน, จุดสำคัญ, และความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาคอขวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังทำงานกับทีมข้ามสายงาน(คำแนะนำที่เป็นประโยชน์:หนังสือชี้ชวนการทำงานของทีม—เอกสารที่ระบุเป้าหมาย, บทบาทและความรับผิดชอบ, และความคาดหวังอย่างชัดเจน— สามารถทำงานได้ดีเพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกทุกคนในทีมของคุณเข้าใจตรงกัน)
  • กลยุทธ์การสื่อสารที่ชัดเจนซึ่งระบุข้อความสำคัญและวิธีการสื่อสาร
  • แผนการฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
  • การประเมินความเสี่ยงและแผนการจัดการเพื่อเน้นย้ำความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกลยุทธ์ในการจัดการกับปัญหาเหล่านั้น
  • ตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อวัดความสำเร็จของโครงการบริหารการเปลี่ยนแปลง เช่น ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) หรือวัตถุประสงค์และผลลัพธ์สำคัญ (OKRs) พร้อมแผนการรวบรวมข้อเสนอแนะที่จำเป็นเพื่อวัดประสิทธิผลของสมาชิกในทีมของคุณ

ซอฟต์แวร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้

เมื่อคุณกำลังตัดสินใจเลือกโซลูชันการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ ให้พิจารณาประเภทของการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการทำ ไม่ว่าจะเป็นภายในองค์กรเท่านั้นหรือเกี่ยวข้องกับลูกค้าด้วย และคุณต้องการรายงานประเภทใดเพื่อนำเสนอให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ?

แต่ละตัวเลือกของซอฟต์แวร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีคุณสมบัติเฉพาะที่อาจเป็นประโยชน์สำหรับโครงการการจัดการการเปลี่ยนแปลงของคุณ

1. ClickUp

ตัวอย่างของมุมมองต่างๆ ทั้งหมดใน ClickUp
ClickUp มีมุมมองมากกว่า 15 แบบ ให้องค์กรของคุณได้รับโซลูชันครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบสำหรับทุกทีม

ClickUp เป็นโซลูชันครบวงจรและเครื่องมือการจัดการโครงการที่รองรับทุกด้านของธุรกิจคุณ ตั้งแต่การจัดการธุรกิจไปจนถึงการจัดการการเปลี่ยนแปลงและอื่นๆ อีกมากมาย ClickUp สามารถเป็นทรัพย์สินที่มีค่าในการจัดการการเปลี่ยนแปลงโดยให้แพลตฟอร์มศูนย์กลางสำหรับการจัดระเบียบและติดตามงานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด

คุณสมบัติต่าง ๆ เช่น การตั้งเป้าหมาย การติดตามเวลา การมอบหมายงาน และเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน ช่วยให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น และความสามารถในการรายงานของ ClickUp ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าและปรับกลยุทธ์ได้ตามต้องการ ส่งเสริมกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงของเรา—รวมถึงเทมเพลตที่ใช้งานง่ายเพื่อช่วยคุณวางแผน ติดตาม และเปิดตัวโครงการของคุณ—การจัดการการเปลี่ยนแปลงไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน ?

เทมเพลตการจัดการการเปลี่ยนแปลงของ ClickUp
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยการวางแผนโครงการการเปลี่ยนแปลงของคุณตั้งแต่ต้นจนจบด้วย ClickUp

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:

  • นำเสนอแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงพร้อมการติดตามเวลาการทำงานของขั้นตอนการทำงาน สถานะ และรูปแบบการแสดงผลสี่แบบที่แตกต่างกัน เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการวางแผนการเปลี่ยนแปลงของคุณ
  • ใช้ClickUp Mind Mapsเพื่อช่วยให้เห็นภาพชัดเจนว่าทุกอย่างทำงานร่วมกันอย่างไร
  • เลือกเทมเพลตการจัดการการเปลี่ยนแปลงได้ 10 แบบที่แตกต่างกัน รวมถึงรายการตรวจสอบและแผนภูมิแกนต์สำหรับสถานการณ์การใช้งานที่แตกต่างกัน เช่น การจัดการบริการไอที (ITSM) โครงการ SaaS และแผนการทำงานจากที่บ้าน
  • สร้างกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่นำคุณผ่านขั้นตอนการทำงาน ทำให้การจัดการงานเป็นเรื่องง่ายตลอดวงจรชีวิตของโครงการ
  • ระบุลำดับความสำคัญและความสัมพันธ์ที่อาจต้องการการแทรกแซงได้อย่างง่ายดาย
  • บริหารจัดการทีมไอทีและโครงสร้างพื้นฐานไอทีของคุณ เพื่อให้โครงการดำเนินไปข้างหน้าอยู่เสมอ
  • สร้างแดชบอร์ดระดับสูงเพื่อให้คุณสามารถเห็นภาพรวมของทุกแง่มุมของโครงการได้อย่างรวดเร็ว
  • ทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างง่ายดายผ่านการแชทแบบเรียลไทม์ ความคิดเห็นที่มอบหมาย และกระบวนการที่บันทึกไว้

ข้อจำกัดของ ClickUp:

  • ด้วยคุณสมบัติมากมายที่มีอยู่ จึงต้องใช้เวลาเรียนรู้เพื่อทำความรู้จักกับทุกอย่าง
  • เวลาตอบสนองของระบบอาจช้าบ้างในบางครั้ง

ราคาของ ClickUp:

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจพลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว ClickUp:

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)

2. Freshservice

ตัวอย่างแพลตฟอร์ม Freshservice
ผ่านทางFreshservice

ซอฟต์แวร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงของ Freshservice เป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม Freshworks ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น มุ่งเน้นไปที่การจัดการบริการ IT และการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการทำงานของ IT ?️

คุณสมบัติเด่นของ Freshservice:

  • ใช้ข้อมูลจากระบบบริการของคุณเพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น
  • สร้างเทมเพลตสำหรับโครงการใหม่จากตั๋วหรือปัญหาที่มีอยู่ หรือเริ่มต้นใหม่
  • ใช้ Workflow Automator เพื่อสร้างโปรเจ็กต์หรือภารกิจเมื่อมีเงื่อนไขบางอย่างถูกกระตุ้น
  • เลือกว่าจะใช้โมเดลแบบน้ำตก, อไจล์, หรือแบบผสมผสาน
  • ตัวเลือกมุมมองหลายแบบช่วยให้คุณมองเห็นทุกขั้นตอนของโครงการการจัดการการเปลี่ยนแปลงของคุณได้อย่างง่ายดาย
  • ปรับแต่งรายงานของคุณเพื่อให้ข้อมูลที่คุณต้องการในการตัดสินใจที่ดี

ข้อจำกัดของ Freshservice:

  • ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ดูล้าสมัยไปบ้างและควรได้รับการปรับปรุง
  • ข้อจำกัดของฟีเจอร์การรายงานอาจทำให้รู้สึกหงุดหงิด

ราคาของ Freshservice:

  • ทดลองใช้ฟรี: เป็นเวลา 21 วัน
  • เริ่มต้น: $15/เดือน ต่อตัวแทน
  • การเติบโต: $40/เดือน ต่อตัวแทน
  • ข้อดี: $80/เดือน ต่อตัวแทน
  • องค์กร: $105/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Freshservice:

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
  • Capterra: 4. 5/5 (500+ รีวิว)

3. Whatfix

ซอฟต์แวร์การจัดการการเปลี่ยนแปลง: Whatfix
ผ่านทางWhatfix

Whatfix คือแพลตฟอร์มการนำเทคโนโลยีมาใช้ (DAP) ที่ช่วยให้ทีมของคุณยอมรับเทคโนโลยีใหม่และฝึกอบรมวิธีการใช้งาน

คุณสมบัติเด่นของ Whatfix:

  • เร่งกระบวนการเริ่มต้นใช้งานของลูกค้าและพนักงานให้รวดเร็วขึ้น โดยผู้ใช้สามารถทำความรู้จักระบบใหม่ได้อย่างรวดเร็วผ่านเคล็ดลับ การแนะนำผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง หน้าต่างป๊อปอัป เมนูช่วยเหลือตนเอง และคำแนะนำแบบทีละขั้นตอน
  • ใช้กระบวนการทำงานที่มีอยู่เพื่อปรับปรุงความรู้และพัฒนาความเชี่ยวชาญ
  • ส่งเสริมการช่วยเหลือตนเองเมื่อผู้ใช้พบปัญหา ลดความต้องการในการติดต่อฝ่ายช่วยเหลือด้านไอทีของคุณ
  • ไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดเพื่อสร้างเนื้อหา เช่น คู่มือแบบโต้ตอบ ดังนั้นใคร ๆ ก็สามารถใช้ระบบได้
  • รองรับการใช้งานกับเบราว์เซอร์หลากหลายประเภท
  • เครื่องมือการจัดการการเปลี่ยนแปลงนี้มอบเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้เพื่อรองรับผู้ที่มีความพิการ

ข้อจำกัดของ Whatfix:

  • การผสานระบบ CRM ยังไม่สมบูรณ์แบบและต้องการการพัฒนาเพิ่มเติม
  • ผู้ใช้บางรายต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้นเล็กน้อยในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์

ราคาของ Whatfix:

  • ทดลองใช้ฟรี
  • เว็บ–มาตรฐาน, พรีเมียม, หรือโปร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • เดสก์ท็อป–พรีเมียม: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • มือถือ–มาตรฐานหรือโปร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • องค์กร–มาตรฐานหรือพรีเมียม: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและความคิดเห็นของ Whatfix:

  • G2: 4. 6/5 (250+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

4. Gensuite

ซอฟต์แวร์การจัดการการเปลี่ยนแปลง: Gensuite
ผ่านทางGensuite

ซอฟต์แวร์การจัดการการเปลี่ยนแปลง (MOC) ของ Gensuite เป็นส่วนหนึ่งของระบบ Benchmark Gensuite ที่กว้างขวางขึ้น ซึ่งเป็นโซลูชันบนระบบคลาวด์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการทำงานของธุรกิจให้ดีขึ้นและเพิ่มการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และการตัดสินใจ

คุณสมบัติเด่นของ Gensuite:

  • ออกแบบมาเพื่อจัดการการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกได้ดียิ่งขึ้น
  • บันทึก, ติดตาม, และประเมินคำขอการเปลี่ยนแปลง
  • พิจารณาความเสี่ยงด้านความปลอดภัย การใช้งาน และการปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • ช่วยให้การตรวจสอบและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่แนะนำเป็นไปอย่างง่ายดาย
  • ช่วยให้คุณจัดการผ่านการดำเนินการและการติดตามผล พร้อมทั้งแจ้งให้ทีมของคุณทราบตลอดกระบวนการ

ข้อจำกัดของ Gensuite:

  • ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่าระบบไม่มีความยืดหยุ่นเพียงพอ และพวกเขาต้องการที่จะสามารถปรับแต่งได้มากขึ้น
  • การเรียนรู้อาจมีความชันสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำความเข้าใจว่าโมดูลต่างๆ มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร

ราคาของ Gensuite:

  • ทุกแพ็กเกจ: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Gensuite (ไม่เฉพาะสำหรับซอฟต์แวร์ MOC):

  • G2: 4. 2/5 (11+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

5. วอล์คมี

ซอฟต์แวร์การจัดการการเปลี่ยนแปลง: WalkMe
ผ่านทางWalkMe

เครื่องมือการจัดการการเปลี่ยนแปลงของ WalkMe ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการการเปลี่ยนแปลงสำหรับทั้งลูกค้าของคุณและทีมของคุณ โดยนำผู้ใช้ผ่านกระบวนการทำงานทางธุรกิจ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WalkMe:

  • ทำให้การเริ่มต้นใช้งานเป็นเรื่องง่ายด้วยรายการแนะนำแบบกำหนดเวลาด้วยตนเอง
  • มันช่วยให้ผู้ใช้บรรลุเป้าหมายของตนโดยการส่งเสริมพฤติกรรมที่ต้องการ โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมดิจิทัลและการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปที่ปรับแต่งได้
  • ลดจำนวนคำร้องขอการสนับสนุนจากลูกค้าและพนักงาน ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า และช่วยประหยัดเวลาของแผนกบริการของคุณ
  • ให้บริการการอบรมการใช้งานสำหรับซอฟต์แวร์หลากหลายประเภท รวมถึง Salesforce, Talentsoft, Workday, และ Jira

ข้อจำกัดของ WalkMe:

  • หากธุรกิจของคุณมีความซับซ้อนมาก อาจต้องใช้เวลาสักระยะในการทำความรู้จักระบบและตั้งค่าให้ตรงกับความต้องการของคุณ
  • ฝ่ายบริการลูกค้าของพวกเขาอาจตอบกลับคำถามได้ล่าช้า

ราคาของ WalkMe:

  • ทุกแพ็กเกจ: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและความคิดเห็นของ WalkMe:

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

6. SysAid

ตัวอย่างหน้าจอการตั้งค่าของ SysAid
ผ่านทางSysAid

SysAid เป็นเครื่องมือการจัดการบริการด้านไอที (ITSM) ที่ช่วยในการจัดการคำขอการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการนำไปใช้งานจริง

คุณสมบัติเด่นของ SysAid:

  • นำเสนอระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการของศูนย์บริการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพตั้งแต่การร้องขอเบื้องต้นไปจนถึงงานที่ดำเนินการโดยทีมพัฒนาของคุณ
  • ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของห้องสมุดโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITIL)
  • รวมความสามารถของฐานข้อมูลการจัดการการกำหนดค่า (CMDB) ซึ่งรับประกันว่าทรัพย์สิน IT ทั้งหมดได้รับการกำหนดค่าอย่างถูกต้องเพื่อให้บริการของคุณ
  • แม่แบบเวิร์กโฟลว์ถูกกำหนดค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันหรือสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของผู้ใช้ได้
  • ผู้ใช้สามารถประเมินความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงที่แนะนำได้ โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีส่วนร่วมเมื่อจำเป็น
  • กระบวนการอนุมัติจะดำเนินการในระดับต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าแนวทางแก้ไขที่เสนอสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทก่อนที่คุณจะดำเนินการเปลี่ยนแปลง

ข้อจำกัดของ SysAid:

  • ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่า การปรับแต่งมีความซับซ้อนเกินความจำเป็น และไม่ได้ทำงานได้ดีเสมอไป
  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ควรได้รับการอัปเดต

ราคาของ SysAid:

  • ทดลองใช้ฟรี
  • ทุกแพ็กเกจ: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนรีวิวและคำวิจารณ์ของ SysAid:

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
  • Capterra: 4. 5/5 (400+ รีวิว)

7. ChangeGear

ChangeGear แดชบอร์ดการจัดการการเปลี่ยนแปลง
ผ่านทางServiceAide

ChangeGear เป็นแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่มีเอนจินการเรียนรู้ของเครื่องซึ่งใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อแนะนำวิธีแก้ปัญหาและเร่งกระบวนการตัดสินใจ

คุณสมบัติเด่นของ ChangeGear:

  • สร้างคลังข้อมูลกลางที่เก็บรักษาการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั่วทั้งธุรกิจโดยทีม DevOps
  • มีมุมมองผู้ใช้หลายแบบตามความต้องการของผู้ใช้
  • ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่ช่วยลดงานที่ทำซ้ำ ๆ ลดความเสี่ยง และทำให้การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการปล่อยระบบเป็นไปอย่างราบรื่น
  • จัดตั้งพอร์ทัลบริการตนเองสำหรับธุรกิจของคุณเพื่อจัดการกับคำถามที่พบบ่อยและคำขอบริการ
  • เครื่องมือการจัดการการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้การตรวจสอบและการรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นเรื่องง่าย

ข้อจำกัดของ ChangeGear:

  • ผู้ใช้บางรายได้ร้องเรียนว่าไม่มีการสนับสนุนการฝึกอบรมเพียงพอในระหว่างการเรียนรู้การใช้ระบบ
  • การตั้งค่าระบบหลังบ้านยังไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้เท่าที่ควร

ราคาของ ChangeGear:

  • ทุกแพ็กเกจ: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว ChangeGear:

  • G2: 3. 8/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (50 รีวิว)

8. ร้านเปลี่ยน

ร้านเปลี่ยน
ผ่านทางThe Change Shop

พวกเขาบอกว่าพวกเขาคือ "แพลตฟอร์มการจัดการการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานที่สามารถใช้งานได้มากที่สุดในโลก" ซอฟต์แวร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงนี้ประกอบด้วยเครื่องมือที่แตกต่างกันหกชนิด ซึ่งออกแบบมาเพื่อรวบรวมข้อมูลย้อนกลับ ประเมินความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง และจากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็น

คุณสมบัติเด่นของ The Change Shop:

  • เครื่องมือการจัดการองค์กรช่วยให้คุณประเมินว่าธุรกิจของคุณพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งต่อไปหรือไม่ และเตือนคุณถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการการเปลี่ยนแปลง
  • เครื่องมือทีมช่วยอำนวยความสะดวกในการให้ข้อเสนอแนะระหว่างทีม
  • ตัวจำลองการเปลี่ยนแปลงช่วยให้คุณดำเนินการผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
  • ผู้นำการเปลี่ยนแปลงรวบรวมความคิดเห็นจากผู้จัดการเกี่ยวกับความคืบหน้าของการเปลี่ยนแปลงและสร้างรายงานตามความต้องการ
  • เครื่องมือส่วนบุคคลช่วยให้ผู้จัดการโครงการที่เปลี่ยนแปลงสามารถประเมินความคืบหน้าของการเปลี่ยนแปลงได้
  • แดชบอร์ดการเปลี่ยนแปลงความมุ่งมั่นให้ภาพรวมของกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงและสถานะปัจจุบัน

ข้อจำกัดของร้านเปลี่ยน:

  • ยังไม่ได้กำหนด

ราคาของร้านเปลี่ยน:

  • ผู้นำการเปลี่ยนแปลง: ฟรีสำหรับสมาชิกทีมสูงสุด 2,500 คน
  • องค์กร: $180/เดือน สำหรับสมาชิกทีมสูงสุด 10,000 คน
  • องค์กรขนาดใหญ่: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิวของร้าน Change Shop:

  • G2: ยังไม่มีการรีวิว
  • Capterra: ยังไม่มีรีวิว

9. ServiceDesk Plus

เซอร์วิสเดสก์ พลัส
ผ่านทางServiceDesk Plus

ServiceDesk Plus เป็นแพลตฟอร์มการจัดการบริการไอทีที่ช่วยให้คุณมองเห็นกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน ✨

คุณสมบัติเด่นของ ServiceDesk Plus:

  • ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ไอที (ITAM) และฐานข้อมูลการจัดการการกำหนดค่า (CMDB) ที่ติดตั้งไว้ในตัว ช่วยประเมินความเสี่ยงและช่วยคุณวางแผนการเปลี่ยนแปลง
  • ใช้เครื่องมือออกแบบเวิร์กโฟลว์แบบภาพเพื่อช่วยคุณออกแบบกระบวนการเปลี่ยนแปลง, อัตโนมัติเวิร์กโฟลว์, และตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อให้ทุกคนอยู่ในระบบ
  • ช่วยในการทำให้กระบวนการตรวจสอบและอนุมัติการจัดการบริการไอทีเป็นไปโดยอัตโนมัติ
  • บทบาทและสถานะที่ปรับแต่งได้ เพื่อให้คุณสามารถออกแบบกระบวนการให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ
  • บันทึกและติดตามการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งรับความคิดเห็นและอนุมัติแผนของคุณ
  • รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า และช่วยระบุพื้นที่การฝึกอบรมและวิธีการปรับปรุงการสนับสนุน

ข้อจำกัดของ ServiceDesk Plus:

  • มันไม่ค่อยยืดหยุ่น และผู้ใช้บางคนต้องการที่จะสามารถปรับแต่งได้มากขึ้น
  • การสนับสนุนลูกค้าอาจล่าช้าเมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือ

ราคาของ ServiceDesk Plus:

  • มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $10/เดือนต่อช่างเทคนิค
  • มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $21/เดือนต่อช่างเทคนิค
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ $50/เดือนต่อช่างเทคนิค

การให้คะแนนและรีวิวของ ServiceDesk Plus:

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 190 รายการ)

10. โฮว์สเปซ

ฮาวสเปซ
ผ่านทางHowspace

Howspace เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันผ่านกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลง โดยมีฟังก์ชันการทำงานของ AI เป็นตัวสนับสนุน

คุณสมบัติเด่นของ Howspace:

  • ใช้พื้นที่ทำงานเพื่อรับข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดก่อนที่กระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงของคุณจะเริ่มต้น
  • ซูเปอร์แชทช่วยให้ผู้เข้าร่วมหลายคนสามารถหารือเกี่ยวกับความคิดได้ในเวลาเดียวกัน ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดในโลก
  • ใช้เทมเพลตสำหรับกระบวนการต่างๆ เช่น การระดมความคิด การวางแผน และการจัดการงาน
  • ทุกความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถูกจัดเก็บไว้ในที่เดียวเพื่อให้ทุกคนสามารถมองเห็นได้
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น MS Teams, Zapier, กระดานไวท์บอร์ด Miro และ Google Sheets

ข้อจำกัดด้านพื้นที่:

ราคาของ Howspace:

  • ฟรีตลอดไป: สำหรับผู้ใช้ 20 คนและพื้นที่ทำงาน 3 แห่ง
  • ไม่จำกัด: $13/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับพื้นที่ทำงานไม่จำกัด
  • ทีม: $400/เดือน สำหรับผู้ใช้ 50 คน
  • ธุรกิจ: $700/เดือน สำหรับผู้ใช้ 100 คน
  • กำหนดเอง: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Howspace:

  • G2: 4. 9/5 (5 รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (9 รีวิว)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับซอฟต์แวร์การจัดการการเปลี่ยนแปลง

ประโยชน์หลักของการใช้ซอฟต์แวร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงคืออะไร?

ซอฟต์แวร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงมอบประโยชน์ เช่น กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ การทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น การมองเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้น การลดการหยุดชะงัก และการปฏิบัติตามมาตรฐานข้อบังคับ

ซอฟต์แวร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงช่วยให้การสื่อสารในระหว่างกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร?

ซอฟต์แวร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นผ่านเครื่องมือการทำงานร่วมกัน, การแจ้งเตือนและการเตือนภัย, การอัปเดตแบบเรียลไทม์, การมอบหมายงานและการติดตามงาน, และคุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์.

ซอฟต์แวร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงเหมาะสำหรับองค์กรทุกประเภทหรือไม่?

ใช่ ซอฟต์แวร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงเหมาะสำหรับองค์กรทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้กระบวนการที่ซับซ้อนง่ายขึ้น, ส่งเสริมการร่วมมือ, ปรับปรุงประสิทธิภาพ, ทำให้เป็นไปตามข้อกำหนด, และสามารถปรับขนาดและปรับแต่งได้ตามความต้องการขององค์กรที่แตกต่างกัน

เครื่องมือการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้การเปลี่ยนแปลงขององค์กรประสบความสำเร็จ

เมื่อโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นนี้ ธุรกิจจำเป็นต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องหากต้องการคงความสำคัญไว้ ซึ่งหมายถึงการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในขณะที่การบริหารโครงการสามารถดูแลด้านปฏิบัติของการจัดการการเปลี่ยนแปลงได้ ยังมีองค์ประกอบด้านมนุษย์ด้วย คุณจำเป็นต้องพิจารณาว่าคุณจะนำทีมของคุณและลูกค้าของคุณไปสู่การเดินทางของการเปลี่ยนแปลงอย่างไรด้วยเช่นกัน

การใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงที่สร้างไว้แล้วสามารถช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของคุณได้มาก คุณอาจพบซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้ทันที แต่ถ้าไม่ หลายโปรแกรมสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ

ClickUp มีเทมเพลตที่ปรับแต่งได้หลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของคุณ ทั้งหมดใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพสูง

ทำการค้นคว้าเพื่อระบุซอฟต์แวร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดสำหรับคุณ จากนั้นใช้มันเพื่อจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างราบรื่นทุกที่ที่ต้องการ ผลกำไรของคุณจะขอบคุณคุณ