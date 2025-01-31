10 อันดับซอฟต์แวร์และเครื่องมือการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดในปี 2025

เพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องพัฒนาไปพร้อมกับยุคสมัย ซึ่งอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางธุรกิจ หรือการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ไม่ว่าประเภทของการเปลี่ยนแปลงจะเป็นอย่างไรการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จ
การจัดการการเปลี่ยนแปลง หมายถึง องค์กรต้องตัดสินใจเกี่ยวกับแผน และจากนั้นนำไปปฏิบัติ ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
ในขณะที่การบริหารโครงการแบบปกติสามารถดูแลการจัดเตรียมระบบ กระบวนการ และโซลูชันซอฟต์แวร์ใหม่ได้ นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสมการเท่านั้น
การจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงยังต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมถึงโครงสร้างการบริหารโครงการทั้งหมดของคุณ และการจัดการการมีส่วนร่วมของพนักงานตลอดกระบวนการ หากไม่มีการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมนั้น คุณอาจพบว่าตัวเองกลับมาที่จุดเริ่มต้นอีกครั้ง
การบริหารจัดการทีม ทรัพยากร และกระบวนการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเสมอไป ปัจจุบันโมเดลการบริหารการเปลี่ยนแปลงดั้งเดิมได้ถูกพัฒนาเป็นซอฟต์แวร์การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง ประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายของคุณ
แล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าควรเลือกระบบการจัดการการเปลี่ยนแปลงแบบใด? ระบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะของคุณ แต่มีคุณสมบัติสำคัญบางประการที่ควรพิจารณา
ซอฟต์แวร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงคืออะไร?
ซอฟต์แวร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงหมายถึงเครื่องมือหรือระบบเฉพาะทางที่ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการและนำทางผ่านการเปลี่ยนแปลงภายในกระบวนการ ระบบ หรือเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยในการปรับปรุงกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น และลดการหยุดชะงักให้น้อยที่สุด ซอฟต์แวร์นี้มักจะมีคุณสมบัติเช่น การติดตามคำขอการเปลี่ยนแปลง การวางแผน การนำไปใช้ และการประเมินผลของการเปลี่ยนแปลง
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการการเปลี่ยนแปลง?
เครื่องมือการจัดการการเปลี่ยนแปลงช่วยสร้างโครงสร้างบางอย่างสำหรับกระบวนการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าคุณจะมองหาการจัดการการเปลี่ยนแปลงในองค์กรหรือด้านไอที คุณจะต้องใช้การผสมผสานของบางสิ่งหรือทั้งหมดของคุณสมบัติสำคัญเหล่านี้ในซอฟต์แวร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงของคุณ:
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ (UI) ที่ใช้งานง่ายและไม่ต้องใช้เวลาเรียนรู้มาก ซึ่งจะช่วยเพิ่มการนำไปใช้
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และช่องทางการทำงานร่วมกัน
- เครื่องมือแผนผังกระบวนการที่สามารถให้ภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับจุดที่คุณอยู่ตอนนี้ จุดที่คุณกำลังมุ่งหน้าไป และเหตุผล รวมถึงทุกขั้นตอนที่คุณต้องดำเนินการเพื่อให้ไปถึงจุดนั้น
- โครงสร้างที่ชี้แจงบทบาทและความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมถึงผู้จัดการโครงการ ผู้สนับสนุนโครงการ คณะกรรมการควบคุมหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาการเปลี่ยนแปลง และผู้ใช้ปลายทาง
- ไทม์ไลน์ที่แสดงงาน, จุดสำคัญ, และความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาคอขวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังทำงานกับทีมข้ามสายงาน(คำแนะนำที่เป็นประโยชน์:หนังสือชี้ชวนการทำงานของทีม—เอกสารที่ระบุเป้าหมาย, บทบาทและความรับผิดชอบ, และความคาดหวังอย่างชัดเจน— สามารถทำงานได้ดีเพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกทุกคนในทีมของคุณเข้าใจตรงกัน)
- กลยุทธ์การสื่อสารที่ชัดเจนซึ่งระบุข้อความสำคัญและวิธีการสื่อสาร
- แผนการฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
- การประเมินความเสี่ยงและแผนการจัดการเพื่อเน้นย้ำความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและกลยุทธ์ในการจัดการกับปัญหาเหล่านั้น
- ตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อวัดความสำเร็จของโครงการบริหารการเปลี่ยนแปลง เช่น ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) หรือวัตถุประสงค์และผลลัพธ์สำคัญ (OKRs) พร้อมแผนการรวบรวมข้อเสนอแนะที่จำเป็นเพื่อวัดประสิทธิผลของสมาชิกในทีมของคุณ
ดูตัวอย่างเทมเพลตกฎบัตรทีมเหล่านี้!
ซอฟต์แวร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้
เมื่อคุณกำลังตัดสินใจเลือกโซลูชันการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ ให้พิจารณาประเภทของการเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการทำ ไม่ว่าจะเป็นภายในองค์กรเท่านั้นหรือเกี่ยวข้องกับลูกค้าด้วย และคุณต้องการรายงานประเภทใดเพื่อนำเสนอให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ?
แต่ละตัวเลือกของซอฟต์แวร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีคุณสมบัติเฉพาะที่อาจเป็นประโยชน์สำหรับโครงการการจัดการการเปลี่ยนแปลงของคุณ
1. ClickUp
ClickUp เป็นโซลูชันครบวงจรและเครื่องมือการจัดการโครงการที่รองรับทุกด้านของธุรกิจคุณ ตั้งแต่การจัดการธุรกิจไปจนถึงการจัดการการเปลี่ยนแปลงและอื่นๆ อีกมากมาย ClickUp สามารถเป็นทรัพย์สินที่มีค่าในการจัดการการเปลี่ยนแปลงโดยให้แพลตฟอร์มศูนย์กลางสำหรับการจัดระเบียบและติดตามงานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด
คุณสมบัติต่าง ๆ เช่น การตั้งเป้าหมาย การติดตามเวลา การมอบหมายงาน และเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน ช่วยให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น และความสามารถในการรายงานของ ClickUp ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าและปรับกลยุทธ์ได้ตามต้องการ ส่งเสริมกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงของเรา—รวมถึงเทมเพลตที่ใช้งานง่ายเพื่อช่วยคุณวางแผน ติดตาม และเปิดตัวโครงการของคุณ—การจัดการการเปลี่ยนแปลงไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน ?
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- นำเสนอแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงพร้อมการติดตามเวลาการทำงานของขั้นตอนการทำงาน สถานะ และรูปแบบการแสดงผลสี่แบบที่แตกต่างกัน เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการวางแผนการเปลี่ยนแปลงของคุณ
- ใช้ClickUp Mind Mapsเพื่อช่วยให้เห็นภาพชัดเจนว่าทุกอย่างทำงานร่วมกันอย่างไร
- เลือกเทมเพลตการจัดการการเปลี่ยนแปลงได้ 10 แบบที่แตกต่างกัน รวมถึงรายการตรวจสอบและแผนภูมิแกนต์สำหรับสถานการณ์การใช้งานที่แตกต่างกัน เช่น การจัดการบริการไอที (ITSM) โครงการ SaaS และแผนการทำงานจากที่บ้าน
- สร้างกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่นำคุณผ่านขั้นตอนการทำงาน ทำให้การจัดการงานเป็นเรื่องง่ายตลอดวงจรชีวิตของโครงการ
- ระบุลำดับความสำคัญและความสัมพันธ์ที่อาจต้องการการแทรกแซงได้อย่างง่ายดาย
- บริหารจัดการทีมไอทีและโครงสร้างพื้นฐานไอทีของคุณ เพื่อให้โครงการดำเนินไปข้างหน้าอยู่เสมอ
- สร้างแดชบอร์ดระดับสูงเพื่อให้คุณสามารถเห็นภาพรวมของทุกแง่มุมของโครงการได้อย่างรวดเร็ว
- ทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างง่ายดายผ่านการแชทแบบเรียลไทม์ ความคิดเห็นที่มอบหมาย และกระบวนการที่บันทึกไว้
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- ด้วยคุณสมบัติมากมายที่มีอยู่ จึงต้องใช้เวลาเรียนรู้เพื่อทำความรู้จักกับทุกอย่าง
- เวลาตอบสนองของระบบอาจช้าบ้างในบางครั้ง
ราคาของ ClickUp:
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพลัส: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
2. Freshservice
ซอฟต์แวร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงของ Freshservice เป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม Freshworks ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น มุ่งเน้นไปที่การจัดการบริการ IT และการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการทำงานของ IT ?️
คุณสมบัติเด่นของ Freshservice:
- ใช้ข้อมูลจากระบบบริการของคุณเพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น
- สร้างเทมเพลตสำหรับโครงการใหม่จากตั๋วหรือปัญหาที่มีอยู่ หรือเริ่มต้นใหม่
- ใช้ Workflow Automator เพื่อสร้างโปรเจ็กต์หรือภารกิจเมื่อมีเงื่อนไขบางอย่างถูกกระตุ้น
- เลือกว่าจะใช้โมเดลแบบน้ำตก, อไจล์, หรือแบบผสมผสาน
- ตัวเลือกมุมมองหลายแบบช่วยให้คุณมองเห็นทุกขั้นตอนของโครงการการจัดการการเปลี่ยนแปลงของคุณได้อย่างง่ายดาย
- ปรับแต่งรายงานของคุณเพื่อให้ข้อมูลที่คุณต้องการในการตัดสินใจที่ดี
ข้อจำกัดของ Freshservice:
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ดูล้าสมัยไปบ้างและควรได้รับการปรับปรุง
- ข้อจำกัดของฟีเจอร์การรายงานอาจทำให้รู้สึกหงุดหงิด
ราคาของ Freshservice:
- ทดลองใช้ฟรี: เป็นเวลา 21 วัน
- เริ่มต้น: $15/เดือน ต่อตัวแทน
- การเติบโต: $40/เดือน ต่อตัวแทน
- ข้อดี: $80/เดือน ต่อตัวแทน
- องค์กร: $105/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Freshservice:
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
3. Whatfix
Whatfix คือแพลตฟอร์มการนำเทคโนโลยีมาใช้ (DAP) ที่ช่วยให้ทีมของคุณยอมรับเทคโนโลยีใหม่และฝึกอบรมวิธีการใช้งาน
คุณสมบัติเด่นของ Whatfix:
- เร่งกระบวนการเริ่มต้นใช้งานของลูกค้าและพนักงานให้รวดเร็วขึ้น โดยผู้ใช้สามารถทำความรู้จักระบบใหม่ได้อย่างรวดเร็วผ่านเคล็ดลับ การแนะนำผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง หน้าต่างป๊อปอัป เมนูช่วยเหลือตนเอง และคำแนะนำแบบทีละขั้นตอน
- ใช้กระบวนการทำงานที่มีอยู่เพื่อปรับปรุงความรู้และพัฒนาความเชี่ยวชาญ
- ส่งเสริมการช่วยเหลือตนเองเมื่อผู้ใช้พบปัญหา ลดความต้องการในการติดต่อฝ่ายช่วยเหลือด้านไอทีของคุณ
- ไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดเพื่อสร้างเนื้อหา เช่น คู่มือแบบโต้ตอบ ดังนั้นใคร ๆ ก็สามารถใช้ระบบได้
- รองรับการใช้งานกับเบราว์เซอร์หลากหลายประเภท
- เครื่องมือการจัดการการเปลี่ยนแปลงนี้มอบเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้เพื่อรองรับผู้ที่มีความพิการ
ข้อจำกัดของ Whatfix:
- การผสานระบบ CRM ยังไม่สมบูรณ์แบบและต้องการการพัฒนาเพิ่มเติม
- ผู้ใช้บางรายต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้นเล็กน้อยในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์
ราคาของ Whatfix:
- ทดลองใช้ฟรี
- เว็บ–มาตรฐาน, พรีเมียม, หรือโปร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- เดสก์ท็อป–พรีเมียม: ติดต่อเพื่อขอราคา
- มือถือ–มาตรฐานหรือโปร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- องค์กร–มาตรฐานหรือพรีเมียม: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและความคิดเห็นของ Whatfix:
- G2: 4. 6/5 (250+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
4. Gensuite
ซอฟต์แวร์การจัดการการเปลี่ยนแปลง (MOC) ของ Gensuite เป็นส่วนหนึ่งของระบบ Benchmark Gensuite ที่กว้างขวางขึ้น ซึ่งเป็นโซลูชันบนระบบคลาวด์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการทำงานของธุรกิจให้ดีขึ้นและเพิ่มการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และการตัดสินใจ
คุณสมบัติเด่นของ Gensuite:
- ออกแบบมาเพื่อจัดการการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกได้ดียิ่งขึ้น
- บันทึก, ติดตาม, และประเมินคำขอการเปลี่ยนแปลง
- พิจารณาความเสี่ยงด้านความปลอดภัย การใช้งาน และการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- ช่วยให้การตรวจสอบและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่แนะนำเป็นไปอย่างง่ายดาย
- ช่วยให้คุณจัดการผ่านการดำเนินการและการติดตามผล พร้อมทั้งแจ้งให้ทีมของคุณทราบตลอดกระบวนการ
ข้อจำกัดของ Gensuite:
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่าระบบไม่มีความยืดหยุ่นเพียงพอ และพวกเขาต้องการที่จะสามารถปรับแต่งได้มากขึ้น
- การเรียนรู้อาจมีความชันสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำความเข้าใจว่าโมดูลต่างๆ มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร
ราคาของ Gensuite:
- ทุกแพ็กเกจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Gensuite (ไม่เฉพาะสำหรับซอฟต์แวร์ MOC):
- G2: 4. 2/5 (11+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
5. วอล์คมี
เครื่องมือการจัดการการเปลี่ยนแปลงของ WalkMe ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการการเปลี่ยนแปลงสำหรับทั้งลูกค้าของคุณและทีมของคุณ โดยนำผู้ใช้ผ่านกระบวนการทำงานทางธุรกิจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WalkMe:
- ทำให้การเริ่มต้นใช้งานเป็นเรื่องง่ายด้วยรายการแนะนำแบบกำหนดเวลาด้วยตนเอง
- มันช่วยให้ผู้ใช้บรรลุเป้าหมายของตนโดยการส่งเสริมพฤติกรรมที่ต้องการ โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมดิจิทัลและการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปที่ปรับแต่งได้
- ลดจำนวนคำร้องขอการสนับสนุนจากลูกค้าและพนักงาน ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า และช่วยประหยัดเวลาของแผนกบริการของคุณ
- ให้บริการการอบรมการใช้งานสำหรับซอฟต์แวร์หลากหลายประเภท รวมถึง Salesforce, Talentsoft, Workday, และ Jira
ข้อจำกัดของ WalkMe:
- หากธุรกิจของคุณมีความซับซ้อนมาก อาจต้องใช้เวลาสักระยะในการทำความรู้จักระบบและตั้งค่าให้ตรงกับความต้องการของคุณ
- ฝ่ายบริการลูกค้าของพวกเขาอาจตอบกลับคำถามได้ล่าช้า
ราคาของ WalkMe:
- ทุกแพ็กเกจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและความคิดเห็นของ WalkMe:
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
6. SysAid
SysAid เป็นเครื่องมือการจัดการบริการด้านไอที (ITSM) ที่ช่วยในการจัดการคำขอการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการนำไปใช้งานจริง
คุณสมบัติเด่นของ SysAid:
- นำเสนอระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการของศูนย์บริการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพตั้งแต่การร้องขอเบื้องต้นไปจนถึงงานที่ดำเนินการโดยทีมพัฒนาของคุณ
- ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของห้องสมุดโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITIL)
- รวมความสามารถของฐานข้อมูลการจัดการการกำหนดค่า (CMDB) ซึ่งรับประกันว่าทรัพย์สิน IT ทั้งหมดได้รับการกำหนดค่าอย่างถูกต้องเพื่อให้บริการของคุณ
- แม่แบบเวิร์กโฟลว์ถูกกำหนดค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันหรือสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของผู้ใช้ได้
- ผู้ใช้สามารถประเมินความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงที่แนะนำได้ โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกมีส่วนร่วมเมื่อจำเป็น
- กระบวนการอนุมัติจะดำเนินการในระดับต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าแนวทางแก้ไขที่เสนอสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทก่อนที่คุณจะดำเนินการเปลี่ยนแปลง
ข้อจำกัดของ SysAid:
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่า การปรับแต่งมีความซับซ้อนเกินความจำเป็น และไม่ได้ทำงานได้ดีเสมอไป
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ควรได้รับการอัปเดต
ราคาของ SysAid:
- ทดลองใช้ฟรี
- ทุกแพ็กเกจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนรีวิวและคำวิจารณ์ของ SysAid:
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
7. ChangeGear
ChangeGear เป็นแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่มีเอนจินการเรียนรู้ของเครื่องซึ่งใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อแนะนำวิธีแก้ปัญหาและเร่งกระบวนการตัดสินใจ
คุณสมบัติเด่นของ ChangeGear:
- สร้างคลังข้อมูลกลางที่เก็บรักษาการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั่วทั้งธุรกิจโดยทีม DevOps
- มีมุมมองผู้ใช้หลายแบบตามความต้องการของผู้ใช้
- ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่ช่วยลดงานที่ทำซ้ำ ๆ ลดความเสี่ยง และทำให้การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการปล่อยระบบเป็นไปอย่างราบรื่น
- จัดตั้งพอร์ทัลบริการตนเองสำหรับธุรกิจของคุณเพื่อจัดการกับคำถามที่พบบ่อยและคำขอบริการ
- เครื่องมือการจัดการการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้การตรวจสอบและการรายงานการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นเรื่องง่าย
ข้อจำกัดของ ChangeGear:
- ผู้ใช้บางรายได้ร้องเรียนว่าไม่มีการสนับสนุนการฝึกอบรมเพียงพอในระหว่างการเรียนรู้การใช้ระบบ
- การตั้งค่าระบบหลังบ้านยังไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้เท่าที่ควร
ราคาของ ChangeGear:
- ทุกแพ็กเกจ: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว ChangeGear:
- G2: 3. 8/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (50 รีวิว)
8. ร้านเปลี่ยน
พวกเขาบอกว่าพวกเขาคือ "แพลตฟอร์มการจัดการการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานที่สามารถใช้งานได้มากที่สุดในโลก" ซอฟต์แวร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงนี้ประกอบด้วยเครื่องมือที่แตกต่างกันหกชนิด ซึ่งออกแบบมาเพื่อรวบรวมข้อมูลย้อนกลับ ประเมินความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง และจากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็น
คุณสมบัติเด่นของ The Change Shop:
- เครื่องมือการจัดการองค์กรช่วยให้คุณประเมินว่าธุรกิจของคุณพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งต่อไปหรือไม่ และเตือนคุณถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการการเปลี่ยนแปลง
- เครื่องมือทีมช่วยอำนวยความสะดวกในการให้ข้อเสนอแนะระหว่างทีม
- ตัวจำลองการเปลี่ยนแปลงช่วยให้คุณดำเนินการผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
- ผู้นำการเปลี่ยนแปลงรวบรวมความคิดเห็นจากผู้จัดการเกี่ยวกับความคืบหน้าของการเปลี่ยนแปลงและสร้างรายงานตามความต้องการ
- เครื่องมือส่วนบุคคลช่วยให้ผู้จัดการโครงการที่เปลี่ยนแปลงสามารถประเมินความคืบหน้าของการเปลี่ยนแปลงได้
- แดชบอร์ดการเปลี่ยนแปลงความมุ่งมั่นให้ภาพรวมของกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงและสถานะปัจจุบัน
ข้อจำกัดของร้านเปลี่ยน:
- ยังไม่ได้กำหนด
ราคาของร้านเปลี่ยน:
- ผู้นำการเปลี่ยนแปลง: ฟรีสำหรับสมาชิกทีมสูงสุด 2,500 คน
- องค์กร: $180/เดือน สำหรับสมาชิกทีมสูงสุด 10,000 คน
- องค์กรขนาดใหญ่: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของร้าน Change Shop:
- G2: ยังไม่มีการรีวิว
- Capterra: ยังไม่มีรีวิว
9. ServiceDesk Plus
ServiceDesk Plus เป็นแพลตฟอร์มการจัดการบริการไอทีที่ช่วยให้คุณมองเห็นกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน ✨
คุณสมบัติเด่นของ ServiceDesk Plus:
- ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์ไอที (ITAM) และฐานข้อมูลการจัดการการกำหนดค่า (CMDB) ที่ติดตั้งไว้ในตัว ช่วยประเมินความเสี่ยงและช่วยคุณวางแผนการเปลี่ยนแปลง
- ใช้เครื่องมือออกแบบเวิร์กโฟลว์แบบภาพเพื่อช่วยคุณออกแบบกระบวนการเปลี่ยนแปลง, อัตโนมัติเวิร์กโฟลว์, และตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อให้ทุกคนอยู่ในระบบ
- ช่วยในการทำให้กระบวนการตรวจสอบและอนุมัติการจัดการบริการไอทีเป็นไปโดยอัตโนมัติ
- บทบาทและสถานะที่ปรับแต่งได้ เพื่อให้คุณสามารถออกแบบกระบวนการให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ
- บันทึกและติดตามการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งรับความคิดเห็นและอนุมัติแผนของคุณ
- รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า และช่วยระบุพื้นที่การฝึกอบรมและวิธีการปรับปรุงการสนับสนุน
ข้อจำกัดของ ServiceDesk Plus:
- มันไม่ค่อยยืดหยุ่น และผู้ใช้บางคนต้องการที่จะสามารถปรับแต่งได้มากขึ้น
- การสนับสนุนลูกค้าอาจล่าช้าเมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือ
ราคาของ ServiceDesk Plus:
- มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $10/เดือนต่อช่างเทคนิค
- มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $21/เดือนต่อช่างเทคนิค
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $50/เดือนต่อช่างเทคนิค
การให้คะแนนและรีวิวของ ServiceDesk Plus:
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 190 รายการ)
10. โฮว์สเปซ
Howspace เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันผ่านกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลง โดยมีฟังก์ชันการทำงานของ AI เป็นตัวสนับสนุน
คุณสมบัติเด่นของ Howspace:
- ใช้พื้นที่ทำงานเพื่อรับข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดก่อนที่กระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงของคุณจะเริ่มต้น
- ซูเปอร์แชทช่วยให้ผู้เข้าร่วมหลายคนสามารถหารือเกี่ยวกับความคิดได้ในเวลาเดียวกัน ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดในโลก
- ใช้เทมเพลตสำหรับกระบวนการต่างๆ เช่น การระดมความคิด การวางแผน และการจัดการงาน
- ทุกความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถูกจัดเก็บไว้ในที่เดียวเพื่อให้ทุกคนสามารถมองเห็นได้
- ผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น MS Teams, Zapier, กระดานไวท์บอร์ด Miro และ Google Sheets
ข้อจำกัดด้านพื้นที่:
- แพลตฟอร์มการประชุมเสมือนยังทำงานไม่สมบูรณ์
- ไม่มีแคตตาล็อกของเทมเพลตให้คุณสามารถดูได้ง่ายว่ามีอะไรบ้าง
ราคาของ Howspace:
- ฟรีตลอดไป: สำหรับผู้ใช้ 20 คนและพื้นที่ทำงาน 3 แห่ง
- ไม่จำกัด: $13/เดือนต่อผู้ใช้ สำหรับพื้นที่ทำงานไม่จำกัด
- ทีม: $400/เดือน สำหรับผู้ใช้ 50 คน
- ธุรกิจ: $700/เดือน สำหรับผู้ใช้ 100 คน
- กำหนดเอง: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Howspace:
- G2: 4. 9/5 (5 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (9 รีวิว)
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับซอฟต์แวร์การจัดการการเปลี่ยนแปลง
ประโยชน์หลักของการใช้ซอฟต์แวร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงคืออะไร?
ซอฟต์แวร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงมอบประโยชน์ เช่น กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ การทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น การมองเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้น การลดการหยุดชะงัก และการปฏิบัติตามมาตรฐานข้อบังคับ
ซอฟต์แวร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงช่วยให้การสื่อสารในระหว่างกระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร?
ซอฟต์แวร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นผ่านเครื่องมือการทำงานร่วมกัน, การแจ้งเตือนและการเตือนภัย, การอัปเดตแบบเรียลไทม์, การมอบหมายงานและการติดตามงาน, และคุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์.
ซอฟต์แวร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงเหมาะสำหรับองค์กรทุกประเภทหรือไม่?
ใช่ ซอฟต์แวร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงเหมาะสำหรับองค์กรทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้กระบวนการที่ซับซ้อนง่ายขึ้น, ส่งเสริมการร่วมมือ, ปรับปรุงประสิทธิภาพ, ทำให้เป็นไปตามข้อกำหนด, และสามารถปรับขนาดและปรับแต่งได้ตามความต้องการขององค์กรที่แตกต่างกัน
เครื่องมือการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้การเปลี่ยนแปลงขององค์กรประสบความสำเร็จ
เมื่อโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นนี้ ธุรกิจจำเป็นต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องหากต้องการคงความสำคัญไว้ ซึ่งหมายถึงการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในขณะที่การบริหารโครงการสามารถดูแลด้านปฏิบัติของการจัดการการเปลี่ยนแปลงได้ ยังมีองค์ประกอบด้านมนุษย์ด้วย คุณจำเป็นต้องพิจารณาว่าคุณจะนำทีมของคุณและลูกค้าของคุณไปสู่การเดินทางของการเปลี่ยนแปลงอย่างไรด้วยเช่นกัน
การใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงที่สร้างไว้แล้วสามารถช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของคุณได้มาก คุณอาจพบซอฟต์แวร์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้ทันที แต่ถ้าไม่ หลายโปรแกรมสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ
ClickUp มีเทมเพลตที่ปรับแต่งได้หลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของคุณ ทั้งหมดใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพสูง
ทำการค้นคว้าเพื่อระบุซอฟต์แวร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดสำหรับคุณ จากนั้นใช้มันเพื่อจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างราบรื่นทุกที่ที่ต้องการ ผลกำไรของคุณจะขอบคุณคุณ