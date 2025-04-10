10 แพลตฟอร์มและแอปประชุมออนไลน์เสมือนจริงที่ดีที่สุดในปี 2025

คุณรู้ไหมว่าความรู้สึกตอนที่คุณอยู่ในกลางของ *การประชุมออนไลน์, และทุกอย่างกำลังดำเนินไปอย่างราบรื่นมาก?
การเชื่อมต่อดีมาก เครื่องมือประชุมทางวิดีโอใช้งานง่าย (และบันทึกและถอดเสียงการประชุม) ไม่มีใครต้องพูดว่า "ได้ยินเสียงฉันไหม?" หลายครั้ง และคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาแทนที่จะต้องต่อสู้กับปัญหาทางเทคนิคหรือจดบันทึก/รายงานการประชุม
หลังจากที่ได้ลองใช้แพลตฟอร์มการประชุมเสมือนจริงมานับไม่ถ้วน ในที่สุดฉันก็พบเครื่องมือการประชุมที่สามารถมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมได้ สิ่งที่ฉันให้ความสำคัญมีเพียงไม่กี่อย่าง: ทีมของฉันและฉันต้องสามารถแบ่งปันความคิด จัดการงาน และทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกันโดยไม่มีปัญหา
จากการวิจัยของเรา ฉันได้รวบรวม 10 ซอฟต์แวร์ประชุมออนไลน์ที่ดีที่สุด หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบเพื่อปรับปรุงการโต้ตอบเสมือนจริงของคุณ คำแนะนำเหล่านี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือ 10 แพลตฟอร์มการประชุมเสมือนจริงที่ดีที่สุด เพื่อช่วยคุณเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับความต้องการของทีมคุณ:
- ClickUp: ดีที่สุดโดยรวมสำหรับการจัดการวงจรการประชุมทั้งหมด ตั้งแต่กำหนดการประชุม ไปจนถึงการบันทึกการประชุมอัตโนมัติ และการติดตามผล
- Google Meet: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในระหว่างการประชุม ด้วยคุณสมบัติเช่นการยกมือเสมือนจริงและห้องแยกย่อย
- Microsoft Teams: เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ในระบบนิเวศของ Microsoft พร้อมด้วยฟีเจอร์ไวท์บอร์ดแบบบูรณาการและการแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์
- Zoom: เหมาะที่สุดสำหรับการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น ClickUp, Salesforce และอื่น ๆ อีกมากมาย
- Skype: เหมาะที่สุดสำหรับความหลากหลาย สามารถใช้ได้ทั้งการประชุมที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
- Slack: เหมาะที่สุดสำหรับการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการในทีม พร้อมฟีเจอร์ Huddles ที่ใช้งานง่ายสำหรับการสนทนาอย่างรวดเร็ว
- Cisco WebEx: เหมาะที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมอย่างครอบคลุม พร้อมเทคโนโลยีการแปลภาษาแบบเรียลไทม์และการกำจัดเสียงรบกวน
- GoTo Meeting: เหมาะที่สุดสำหรับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย พร้อมฟีเจอร์การป้องกันด้วยรหัสผ่านและการล็อกการประชุม
- TeamViewer: เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าถึงอุปกรณ์ระยะไกล ช่วยให้ฝ่ายสนับสนุนด้านไอทีแก้ไขปัญหาได้จากระยะไกล
- Zoho Meeting: เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางเว็บเฉพาะแผนก พร้อมการจัดการทีมที่ง่ายดายและการโฮสต์ที่ปลอดภัย
คุณควรค้นหาอะไรในแพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์?
เมื่อเลือกแพลตฟอร์มการประชุมเสมือนจริง ฉันคำนึงถึงคุณสมบัติต่อไปนี้ – และคุณก็ควรเช่นกัน!
- ความง่ายในการใช้งาน: ฉันไม่ต้องการใช้เวลาประชุมอันมีค่าไปกับการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคหรือแนะนำผู้อื่นให้ใช้งานผ่านอินเทอร์เฟซที่ซับซ้อน นั่นคือเหตุผลที่ฉันมองหาแพลตฟอร์มที่ ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้
- ความน่าเชื่อถือ: ไม่มีอะไรแย่ไปกว่าการประชุมที่ถูกขัดจังหวะด้วยปัญหาทางเทคนิคหรือการเชื่อมต่อ ฉันต้องการซอฟต์แวร์ที่มีประวัติการทำงานที่มั่นคง ความน่าเชื่อถือและมีการขัดจังหวะน้อยที่สุด/ไม่มีเลย เพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
- การผสานรวม: ฉันต้องการให้ซอฟต์แวร์นี้ ซิงค์ กับเครื่องมืออื่น ๆ ที่ฉันใช้เป็นประจำทุกวันได้ดี เช่น ปฏิทิน แอปจัดการโครงการ อีเมล และอื่น ๆ
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: คุณสมบัติที่สนับสนุนการทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นการแชร์หน้าจอ, แชร์ไฟล์, แชทแบบเรียลไทม์ หรือกระดานไวท์บอร์ดเสมือน เครื่องมือนี้ต้องทำให้สมาชิกทีมที่อยู่ห่างไกลของฉันอยู่ในหน้าเดียวกัน
- บันทึกการประชุมอัตโนมัติ: ฉันพบว่ามันยากที่จะมีสมาธิกับการประชุมหากต้องจดบันทึกไปพร้อมกัน จะดีมากหาก ซอฟต์แวร์สามารถสรุปประเด็นสำคัญ และรายการที่ต้องดำเนินการได้โดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาและทำให้ทุกคนมีบันทึกการประชุมที่ชัดเจน
- การแจ้งเตือนการประชุม: ฉันขอขอบคุณแพลตฟอร์มที่ส่ง การแจ้งเตือนอัตโนมัติ ก่อนการประชุมทีมจะเริ่มขึ้น เพื่อให้ฉัน (และผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ) ได้รับการเตือนให้เตรียมตัวและเข้าร่วมตรงเวลา ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการพลาดการประชุมและการเร่งรีบในนาทีสุดท้าย
10 แพลตฟอร์มและแอปสำหรับการประชุมออนไลน์เสมือนจริงที่ดีที่สุด
ตามเกณฑ์เหล่านี้ นี่คือแพลตฟอร์มการประชุมเสมือนจริงที่ดีที่สุด:
1. ClickUp (เครื่องมือประชุมและการสื่อสารเสมือนจริงที่ดีที่สุด)
ClickUp เป็นที่รู้จักในด้านเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลัง แต่ยังมีฟีเจอร์อื่น ๆ อีกมากมาย ด้วยการผสานรวมที่เหมาะสม มันสามารถเปลี่ยนเป็นแพลตฟอร์มการประชุมเสมือนจริงที่ไร้รอยต่อ—ช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างตั้งแต่กำหนดการไปจนถึงการติดตามผล ทั้งหมดในที่เดียว
ในฐานะส่วนหนึ่งของทีมที่ทำงานจากระยะไกลและข้ามสายงานClickUpคือแอปที่รวมทุกอย่างสำหรับการทำงานอย่างแท้จริง ครอบคลุมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้และการสื่อสารภายในทีม ทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI
การประชุมจะไม่สมบูรณ์หากไม่มีClickUp AI Notetaker ที่สะดวกของฉัน มันสร้างการถอดความที่สมบูรณ์แบบ (พร้อมบันทึกเสียง) ของการประชุมของฉัน สรุปเป็นประเด็นสำคัญ และที่ดีที่สุดคือ ช่วยฉันแปลงรายการที่ต้องดำเนินการที่พูดคุยกันให้เป็นงานที่ฉันสามารถมอบหมาย ตั้งกำหนดเวลา และทำให้เสร็จได้!
นี่คือวิธีการทำงาน:
ด้วย ClickUp AI Notetaker ทีมของคุณสามารถ:
- สรุปบันทึกการประชุมที่ยาว: AI จะกลั่นกรองการสนทนาที่ยืดยาวให้กลายเป็นสรุปที่กระชับ โดยเน้นประเด็นสำคัญที่ควรจดจำ
- ร่างเอกสารบันทึกการประชุมที่มีโครงสร้าง: สร้างเอกสารบันทึกการประชุมที่เป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้ง่ายต่อการแบ่งปันกับสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการติดตามผล
- เน้นเส้นตายและรายการที่ต้องดำเนินการ: AI ระบุงาน, กำหนดเวลา, และการดำเนินการที่พูดคุยกันในระหว่างการประชุม ทำให้ง่ายต่อการอ้างอิง
ด้วยการทำให้กระบวนการถอดความเป็นอัตโนมัติ AI Notetaker ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องกัน และรับรองว่าผลลัพธ์ของการประชุมจะถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้
ClickUp Meetingsเป็นเครื่องมือที่ฉันเลือกใช้เป็นประจำในการจัดการทุกแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทางวิดีโอ ตั้งแต่การระดมสมองประเด็นการสนทนาก่อนการประชุม ไปจนถึงการปรับปรุงการสื่อสารแบบไม่พร้อมกันให้มีประสิทธิภาพ และการสร้างประสบการณ์การประชุมวิดีโอที่ไร้ความยุ่งยากโดยใช้ Zoom—ClickUp ช่วยเหลือฉันในทุกขั้นตอน
ขอให้คุณได้เห็นภาพรวมว่าทีมของฉันและฉันใช้ ClickUp อย่างไรสำหรับการประชุมออนไลน์ของเรา:
กำหนดวาระการประชุม
ก่อนการประชุมทุกครั้ง เราใช้ClickUp Docs(เอกสารออนไลน์แบบร่วมมือ) เพื่อบันทึกเจตนาและเป้าหมายของเรา เราทำรายการสิ่งที่ต้องทำซึ่งเราจะหารือในระหว่างการประชุม ผู้ที่จะเข้าร่วม เวลาของการประชุม และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
ClickUp Docs ช่วยเรา:
- ทำงานแบบเรียลไทม์กับสมาชิกทีมระยะไกลเพื่อสร้างวาระการประชุม
- สร้างรายการตรวจสอบอย่างรวดเร็วของประเด็นการหารือ และทำเครื่องหมายถูกเมื่อเราครอบคลุมแต่ละหัวข้อ
- จัดรูปแบบวาระการประชุมด้วยคุณสมบัติการแก้ไขที่สมบูรณ์ เช่น การกำหนดสี การใส่หัวเรื่อง ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดฆ่า แถบพาดหัว และอื่นๆ
- สื่อสารกับผู้เข้าร่วมประชุมหรือสมาชิกทีมคนอื่น ๆ โดยใช้ความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมาย
เมื่อเราไม่มีเวลาในการร่างวาระการประชุมตั้งแต่ต้นแบบแผนการประชุมของ ClickUpก็เป็นประโยชน์อย่างมาก
โบนัส: พร้อมที่จะยกระดับการประชุมของคุณไปอีกขั้นหรือไม่? ลองดูตัวอย่างวาระการประชุมและเทมเพลตฟรีเหล่านี้เพื่อเริ่มต้นได้เลย!
เทมเพลตวาระการประชุมของ ClickUp
เทมเพลตนี้เสนอ กรอบโครงสร้างที่เป็นระบบสำหรับจดบันทึกองค์ประกอบสำคัญ—ประเภทของการประชุม ขอบเขต สถานที่ ลิงก์การประชุม วันที่ เวลา รายชื่อผู้เข้าร่วมและบทบาทของพวกเขา และรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
เทมเพลตวาระการประชุมของ ClickUp ช่วยให้เราสามารถ:
- กรุณาพูดคุยทุกหัวข้อในระหว่างการประชุม
- ช่วยให้ผู้เข้าร่วมเตรียมตัวโดยให้ภาพรวมของประเด็นการหารือ
- จัดตั้งโครงสร้างและลำดับการประชุมที่ชัดเจน
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นจากผู้เข้าร่วมทุกคน
ส่วนที่ดีที่สุด? เทมเพลตนี้ ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ เราสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองและสถานะต่างๆ ตามต้องการ ปรับให้เหมาะสมกับการประชุมทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นภายในองค์กร กับลูกค้า นักลงทุน หรืออื่นๆ
ผสานการทำงานกับแอปประชุมและปฏิทิน
ขอบคุณการผสานการทำงานแบบเนทีฟของ ClickUp กับ Zoom ทำให้ฉันสามารถเริ่มการประชุม Zoom ได้โดยตรงจากงานใน ClickUp
เมื่อการประชุมเริ่มต้นขึ้น ลิงก์สำหรับเข้าร่วมจะถูกโพสต์โดยอัตโนมัติในช่องความคิดเห็นของงานนั้น (จากจุดที่ฉันเริ่มการประชุม) เพื่อแจ้งให้สมาชิกในทีมเข้าร่วม เมื่อการประชุมสิ้นสุดลง ClickUp จะเพิ่มความคิดเห็นอีกหนึ่งรายการในงานดังกล่าว ความคิดเห็นนี้จะประกอบด้วยรายละเอียดการประชุม เช่น วันที่และเวลา ระยะเวลา ผู้เข้าร่วมประชุม ฯลฯ และยังมีลิงก์สำหรับบันทึกการประชุมให้ด้วย (เป็นทางเลือก)
การผสานการทำงานแบบเนทีฟของ ClickUp กับ Google Calendarช่วยให้ทีมของฉันและฉันสามารถจัดการตารางการประชุมได้ดีขึ้น
ฉันสามารถเห็นการประชุมและกำหนดส่งงานที่กำลังจะมาถึงได้ในที่เดียว การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในปฏิทิน Google ของฉันจะแสดงผลทันทีในรายการงาน ClickUp (และในทางกลับกัน) ทำให้ฉันสามารถ หลีกเลี่ยงการนัดซ้อนและจัดระเบียบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สื่อสารแบบอะซิงโครนัสผ่านการบันทึกหน้าจอขั้นสูง
หากสมาชิกในทีมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการและฉันต้องการชี้แจงบางอย่าง ฉันไม่จำเป็นต้องรีบโทรหรือประชุมอีกต่อไป (เว้นแต่จะจำเป็นอย่างยิ่ง)
ฉันใช้ClickUp Clipsเพื่อบันทึกหน้าจอพร้อมกับเสียงอธิบายหรือชี้แจงสิ่งที่ฉันต้องการจะพูด มันรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และช่วยลดการประชุมสั้นๆ ที่รบกวนตารางงานของฉันโดยไม่จำเป็น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ตั้งการแจ้งเตือนและเตือนความจำสำหรับงานที่ต้องติดตามซึ่งได้กล่าวถึงในการประชุม เพื่อไม่ให้มีงานใดตกหล่น
- สร้างระบบอัตโนมัติสำหรับงานที่ต้องทำซ้ำสำหรับการประชุม เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการจัดตารางและติดตามโดยอัตโนมัติ
- ผสานการทำงาน ClickUp กับเครื่องมือสื่อสารและจัดตารางเวลาอื่น ๆ เช่น Calendly, Slack และ Gmail
- สร้างงานใหม่จากการสนทนาในการประชุม มอบหมายให้กับสมาชิกในทีม และกำหนดเส้นตายเพื่อติดตามงานติดตามผล
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มีเส้นทางการเรียนรู้เล็กน้อยเนื่องจากจำนวนคุณสมบัติและตัวเลือกการปรับแต่งที่มากมาย
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือจดบันทึกการประชุมด้วย AI ที่ดีที่สุด
2. Google Meet (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในระหว่างการประชุม)
การใช้ Google Meetเป็นแพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมาก ฉันชอบฟีเจอร์การทำงานร่วมกันระหว่างการประชุม เช่น การยกมือขึ้นเสมือนจริงเพื่อพูดหรือถามคำถามโดยไม่รบกวนผู้พูดคนปัจจุบัน มันจำลอง ประสบการณ์การประชุมในห้องประชุมจริง
ขณะเป็นเจ้าภาพการประชุม ฉันสามารถนำเสนอสไลด์และมอบหมายให้ผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพเข้าร่วมในการนำเสนอร่วมกับฉันได้
สำหรับการประชุมระดมความคิด เครื่องมือนี้ช่วยให้ฉันสามารถเริ่มการประชุมแบบแจมกับ Google Jamboard ได้ทันทีภายในห้องประชุม และทำงานร่วมกันบนกระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริง ในฐานะผู้ดำเนินรายการ ฉันสามารถสร้างห้องย่อยระหว่างการประชุม เลือกผู้เข้าร่วม และอำนวยความสะดวกในการสนทนาที่มุ่งเน้นในกลุ่มย่อยได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Meet
- รวบรวมความคิดเห็นแบบเรียลไทม์โดยใช้แบบสำรวจความคิดเห็น
- ใช้รายงานการเข้าร่วมเพื่อติดตามว่าใครเข้าร่วมการประชุมและเข้าร่วมเป็นเวลานานเท่าใด
- เปลี่ยนพื้นหลังเพื่อสร้างบรรยากาศที่เป็นมืออาชีพระหว่างการประชุม
- การรับผู้เข้าร่วมจำนวนมากหรือการลบผู้เข้าร่วม (เป็นส่วนหนึ่งของฟีเจอร์การจัดการผู้เข้าร่วมของ Google Meet)
ข้อจำกัดของ Google Meet
- ไม่มีตัวเลือกในการจัดระเบียบการสนทนาแชทระหว่างการประชุมที่ยาวนาน
ราคาของ Google Meet
การเข้าถึงฟีเจอร์ของ Google Meet ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Google Workspace ที่คุณใช้งาน
- ผู้เริ่มต้นธุรกิจ: $2/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: $17/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
(แหล่งข้อมูลจาก Capterra)
คะแนนและรีวิว Google Meet
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (11,000+ รีวิว)
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ต้องการเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมในองค์กรของคุณหรือไม่? ค้นพบ10 ประโยชน์สำคัญของการทำงานร่วมกันในที่ทำงานพร้อมตัวอย่างจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมของคุณ!
3. Microsoft Teams (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ในระบบนิเวศของ Microsoft)
Microsoft Teams เป็นเครื่องมือประชุมเสมือนที่เชื่อถือได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ใช้งานในระบบนิเวศของ Microsoft
ขณะทดสอบเครื่องมือนี้ ฉันรู้สึกเพลิดเพลินกับวิธีที่มันทำให้การทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์เป็นเรื่องง่าย นี่เป็นเพราะ Microsoft Whiteboards ซึ่งช่วยให้คุณระดมความคิดและพัฒนาไอเดียร่วมกันได้อย่างมีภาพขณะที่คุณเป็นเจ้าภาพการประชุม
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่มีประโยชน์คือ การแก้ไขสมุดงานแบบทันทีระหว่างการประชุม ด้วย Excel Live ซึ่งช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันบนสเปรดชีตและวิเคราะห์ข้อมูลได้แบบเรียลไทม์
เมื่อสมาชิกในทีมพูดหรือนำเสนอ คนอื่นๆ สามารถส่งปฏิกิริยาตอบกลับอย่างรวดเร็ว เช่น อีโมจิยกนิ้วโป้งหรือปรบมือ ช่วยให้ผู้พูดประเมินความรู้สึกของผู้อื่นได้
ข้อจำกัดของ Microsoft Teams
- หน้าตาการใช้งานอาจเรียบง่ายและเป็นธรรมชาติมากขึ้น
ราคาของ Microsoft Teams
- Microsoft Teams Essentials: $1/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Microsoft 365 Business Basic: $2/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Microsoft 365 Business Standard: $10/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Teams
- G2: 4. 3/5 (15,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (9,000+ รีวิว)
4. Zoom (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ)
Zoom เป็นที่ชื่นชอบภายในองค์กรสำหรับแพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์มาหลายปีแล้ว ฉันชอบมุมมองหลายผู้พูด ซึ่งช่วยให้ฉันสามารถมุ่งเน้นไปที่ผู้ที่กำลังมีส่วนร่วมในการสนทนาได้อย่างเต็มที่ ตัวเลือกสีและพื้นหลังเสมือนจริงที่ปรับแต่งด้วย AI ช่วยเพิ่มความสนุกสนานและเป็นส่วนตัว ทำให้การประชุมของเราสนุกยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่โดดเด่นอย่างหนึ่งคือ มุมมองแบบรวมศูนย์ ฉันสามารถเข้าถึงการบันทึกการประชุมได้อย่างง่ายดาย และใช้ AI Companion เพื่อค้นหาข้อมูลสำคัญในบันทึกการประชุมได้อย่างรวดเร็ว
เพื่อให้สะดวกยิ่งขึ้น Zoom ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อ กับ Microsoft, Google, ClickUp, Salesforce และ HubSpot คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องมือใด ๆ ในชุดเทคโนโลยีที่คุณใช้ประจำวันกับ Zoom ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้การทำงานร่วมกันแบบเสมือนจริงเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom
- จัดการตารางเวลาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการแชท, โทรศัพท์, อีเมล, ปฏิทิน และตัวจัดตารางเวลาที่ผสานรวม
- แนบเอกสารที่ต้องอ่านล่วงหน้าไปกับการเชิญประชุมและพูดคุยกับผู้เข้าร่วมล่วงหน้า
- ร่วมมือกันในสินทรัพย์ที่แชร์ไว้ล่วงหน้าก่อนการประชุม
- กลับมาดำเนินการต่อได้ทันทีจากจุดที่คุณหยุดไว้ ด้วยช่องแชทที่ยังคงใช้งานได้ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการประชุม
ข้อจำกัดของ Zoom
- การประชุมเสียงและวิดีโอคุณภาพสูงอาจใช้แบนด์วิดท์เป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้กิจกรรมออนไลน์อื่น ๆ ช้าลง
ราคาของ Zoom
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $14.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $21. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: $26.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Zoom
- G2: 4. 6/5 (55,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (13,000+ รีวิว)
5. Skype (ดีที่สุดสำหรับความหลากหลาย)
Skype พิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์สำหรับการทำงานร่วมกันจากระยะไกล ไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ
ไม่ว่าจะเป็นการประชุมแบบตัวต่อตัว การประชุมทีมรายสัปดาห์ การฝึกอบรมออนไลน์ หรือการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการรายเดือน Skype มีความหลากหลายมาก ฉันพบว่ามันง่ายที่จะนำเสนอสไลด์ PowerPoint บันทึกวิดีโอข้อความ และแชร์หน้าจอของฉันระหว่างการประชุม
คุณสมบัติหนึ่งที่ฉันชอบเป็นพิเศษคือความสามารถในการ ส่งคำเชิญแชทผ่านลิงก์เฉพาะ ซึ่งช่วยให้ฉันสามารถเชิญใครก็ได้ให้เข้าร่วมการสนทนา แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ใช้ Skype ก็ตาม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Skype
- ดื่มด่ำกับการโทรได้อย่างเต็มที่ด้วยโหมดเต็มหน้าจอ
- เข้าร่วมการประชุมทีมจากมือถือหรือเดสก์ท็อป
- เบลอพื้นหลังเพื่อรักษาความสนใจที่ผู้พูด
- เชื่อมต่อกับผู้คนได้สูงสุด 100 คนพร้อมกัน
ข้อจำกัดของ Skype
- การล่าช้าเป็นครั้งคราวและการหลุดสาย
ราคาของ Skype
- Skype ฟรีสำหรับการติดต่อระหว่าง Skype กับ SkypeSkype ไปยังโทรศัพท์ แผนการโทรให้คุณโทรระหว่างประเทศโดยตรงจากหมายเลขโทรศัพท์ แม้ว่าอีกฝ่ายจะไม่มี Skype ก็ตาม
แพ็กเกจการสมัครสมาชิก Skype ไปยังโทรศัพท์:
- สหรัฐอเมริกา: $3/เดือน
- อเมริกาเหนือ: $7/เดือน
คะแนนรีวิวและคำวิจารณ์ของ Skype
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 23,000 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (400+ รีวิว)
📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดและการดำเนินการล่าช้า
ไม่ว่าคุณจะส่งบันทึกติดตามผลหรือใช้สเปรดชีต กระบวนการมักจะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพ โซลูชันการจัดการงานของ ClickUp ช่วยให้การแปลงบทสนทนาเป็นงานเป็นไปอย่างราบรื่น—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน
6. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการพูดคุยทีมแบบไม่เป็นทางการ)
Slack เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสื่อสารแบบอะซิงโครนัส แต่ยังมีฟีเจอร์ 'Huddles' ที่ช่วยให้สามารถวิดีโอแชทแบบเรียลไทม์ได้อีกด้วย Huddles จะเริ่มต้นเป็นการสนทนาแบบเสียงเท่านั้น ทำให้สะดวกสำหรับการพูดคุยอย่างรวดเร็วและเป็นกันเอง หากคุณต้องการความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพียงเปิดวิดีโอและ/หรือแชร์หน้าจอของคุณ
Slack's Huddles เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพูดคุยแบบกะทันหัน และการมีปฏิสัมพันธ์ในทีมที่ไม่เป็นทางการ แทนที่จะเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในปฏิทิน
ฉันยังชอบพื้นหลังที่มีสีสันสดใส ซึ่งช่วยเพิ่มบรรยากาศที่สนุกสนานและร่าเริงในการประชุม Slack ยังช่วยจัดการเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลิงก์ เอกสาร และข้อความที่แชร์ระหว่างการประชุมจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดเซสชัน ทำให้ง่ายต่อการกลับมาดูและอ้างอิงรายละเอียดสำคัญในภายหลัง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- สื่อสารโดยใช้ปฏิกิริยา, เอฟเฟกต์, และ GIF ในระหว่างการประชุมทีม
- แชร์บันทึก, ลิงก์, และไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับการหารือในหัวข้อเฉพาะบนเส้นทางการสื่อสารที่จัดไว้
- เริ่มการประชุมเสียงและวิดีโอในช่อง Slackหรือผ่านข้อความส่วนตัว
- เปิดคำบรรยายสด (มีให้บริการในภาษาอังกฤษ)
ข้อจำกัดของ Slack
- องค์ประกอบของการประชุมอย่างเป็นทางการ เช่น วาระการประชุมและกฎระเบียบสำหรับผู้เข้าร่วมขาดหายไป
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- ฟรี
- ข้อดี: $8.75 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ+: $15/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Slack
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 35,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (23,000+ รีวิว)
อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือสื่อสารแบบอะซิงโครนัสยอดนิยม
7. Cisco WebEx (ดีที่สุดสำหรับการรวมทุกคน)
ฟีเจอร์การแปลแบบเรียลไทม์ของ Cisco Webex ซึ่งรองรับมากกว่า 100 ภาษา ทำให้การประชุมของคุณมีความ ครอบคลุม มากขึ้นสำหรับทีมที่ใช้หลายภาษา
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่นสำหรับฉันคือ เทคโนโลยีการกำจัดเสียงรบกวนในตัว ไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะดังแค่ไหน ก็ไม่รบกวนการประชุม ฉันสามารถอยู่ที่สนามบินหรือคาเฟ่ที่พลุกพล่าน และคุณภาพเสียงของฉันจะยังคงชัดเจนและเป็นมืออาชีพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Cisco WebEx
- สร้างแบบสำรวจและถามตอบแบบโต้ตอบเพื่อทำให้การประชุมทีมน่าสนใจยิ่งขึ้น
- เปลี่ยนจากเดสก์ท็อปไปยังโทรศัพท์และรถยนต์ด้วยฟีเจอร์ QR code ย้ายไปยังมือถือและการผสานกับ Apple CarPlay
- ส่งปฏิกิริยาในระหว่างการประชุมได้เพียงใช้ท่าทางนิ้วมือ
- สร้างและเน้นบันทึกโดยอัตโนมัติด้วย Webex Assistant
ข้อจำกัดของ Cisco WebEx
- ไม่มีตัวเลือกให้เข้าสู่ระบบโดยตรงจากเว็บเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องดาวน์โหลดแอปเดสก์ท็อป
ราคาของ Cisco WebEx
- Webex ฟรี
- Webex Meet: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Webex Suite: $22/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Webex Enterprise: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิว Cisco WebEx
- G2: 4. 3/5 (19,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 7,000 รายการ)
8. GoTo Meeting (ดีที่สุดสำหรับคุณสมบัติความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย)
ขณะที่กำลังทดลองใช้ GoTo Meeting ฉันรู้สึกประทับใจกับความสามารถของเครื่องมือในการรักษาความปลอดภัยของการประชุมที่เป็นความลับด้วยการป้องกันด้วยรหัสผ่าน การควบคุมความเป็นส่วนตัวนั้นยอดเยี่ยมมาก—การสนทนาจะยังคงเป็นส่วนตัว และฟีเจอร์ล็อคการประชุมนั้นมีประโยชน์อย่างยิ่ง มันจะนำแขกไปยังห้องรอจนกว่าฉันจะพร้อมที่จะให้พวกเขาเข้าร่วม ซึ่งทำให้ฉันสามารถควบคุมได้อย่างเต็มที่ว่าใครจะเข้าร่วมการประชุม
ฉันยังชื่นชอบความยืดหยุ่นในการใช้ แอปมือถือที่ใช้งานได้เต็มรูปแบบ เพื่อเข้าร่วมและจัดการประชุมทีมขณะเดินทางอีกด้วย ที่ดียิ่งกว่านั้น คุณสามารถเข้าร่วมการประชุมได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องดาวน์โหลดแอป GoTo
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GoTo Meeting
- สื่อสารกับสมาชิกในทีม/ลูกค้าผ่านแชทแบบบูรณาการ
- สร้างการบันทึกและการถอดความการประชุมโดยอัตโนมัติ
- ปรับแต่งห้องประชุมเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวในการประชุมออนไลน์
- ทดสอบและดูตัวอย่างกล้องเว็บแคมก่อนเข้าร่วมการประชุม
ข้อจำกัดของ GoTo Meeting
- คุณภาพเสียงและวิดีโอที่ล่าช้าเป็นครั้งคราว
ราคา GoTo Meeting
- มืออาชีพ: $12/ผู้จัดต่อเดือน (เรียกเก็บรายปี)
- ธุรกิจ: $16/ผู้จัดงาน ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว GoTo Meeting
- G2: 4. 2/5 (13,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (11,000+ รีวิว)
9. TeamViewer (ดีที่สุดสำหรับการเข้าถึงอุปกรณ์ระยะไกล)
TeamViewer Remote เป็นแพลตฟอร์มการประชุมเสมือนจริงที่ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาทางเทคนิคจากระยะไกลได้ ด้วย การเข้าถึงระยะไกลที่ปลอดภัย ทีมไอทีหรือเพื่อนร่วมงานที่เชื่อถือได้สามารถจัดการและแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบและคำถามเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ได้โดยไม่ต้องอยู่ในสถานที่ ด้วยประสบการณ์ที่ราบรื่นที่มอบให้ คุณสามารถลดเวลาหยุดทำงานและกลับมาทำงานได้อย่างรวดเร็ว
TeamViewer ยังมีเครื่องมือประชุมทางวิดีโอที่อยู่ในเรดาร์: TeamViewer Meeting. แม้ว่าฟีเจอร์การเข้าถึงระยะไกลจะเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับเวิร์กโฟลว์ แต่ฉันพบว่าฟีเจอร์การประชุมไม่ได้ทรงพลังเท่าที่ควร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TeamViewer
- ทำงานได้บนอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการหลายประเภท
- โอนไฟล์ทุกขนาดข้ามอุปกรณ์ระยะไกล
- เข้าถึงการรองรับหลายจอภาพในความละเอียด 4K
- ส่งมอบการสนับสนุนให้กับอุปกรณ์ที่ไม่มีผู้ดูแล
ข้อจำกัดของ TeamViewer
- การถ่ายโอนไฟล์ช้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเอกสารขนาดใหญ่
ราคา TeamViewer
- พรีเมียม: $37/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: $79/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
(แหล่งข้อมูลจาก G2)
คะแนนและรีวิวของ TeamViewer
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (11,000+ รีวิว)
อ่านเพิ่มเติม: วิธีพัฒนาทักษะการบริหารทีมของคุณ
10. Zoho Meeting (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางเว็บเฉพาะแผนก)
ฉันได้ลองใช้ Zoho Meeting เพื่อจัดการหลายทีมในแผนกต่างๆ และมันมีประสิทธิภาพมากทีเดียว
เครื่องมือนี้ช่วยให้ฉันสามารถจัดการการประชุมทางเว็บอย่างปลอดภัยได้อย่างง่ายดาย ฉันสามารถเพิ่มสมาชิกไปยังแผนกที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย มอบบทบาทเฉพาะ และกำหนดการประชุมที่จำกัดเฉพาะแต่ละแผนกได้อย่างสะดวก
นอกจากการบันทึก, เล่นซ้ำ, และแชร์การบันทึกการประชุมเสมือนจริงแล้ว ฉันยังสามารถดาวน์โหลดการประชุมเพื่อใช้งานออฟไลน์ได้อีกด้วย ฉันพบว่าฟีเจอร์นี้สะดวกสำหรับการทบทวนการสนทนาในภายหลังหรือแชร์กับสมาชิกในทีมที่ไม่สามารถเข้าร่วมเซสชันสดได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Meeting
- โต้ตอบกับผู้เข้าร่วมประชุมได้สูงสุด 250 คน
- เพลิดเพลินกับการควบคุมโฮสต์ที่ง่ายขึ้น เช่น การสลับบทบาทและการจัดการการเข้าร่วมและการออกจากผู้เข้าร่วม
- ร่วมมือกันระหว่างการประชุมด้วยไวท์บอร์ดและการแชร์ไฟล์ที่ราบรื่น
- ถ่ายทอดสดกิจกรรมเสมือนจริงบน YouTube และตอบกลับความคิดเห็นแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Zoho Meeting
- การขัดข้องเป็นครั้งคราวในการแชร์หน้าจอ
- ฟีเจอร์การบันทึกมีให้บริการเฉพาะในแผนแบบชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ Zoho Meeting
- การประชุมตามมาตรฐาน: $1/เดือน
- มืออาชีพด้านการประชุม: $2/เดือน
- มาตรฐานเว็บนาร์: $5/เดือน
- ผู้เชี่ยวชาญด้านเว็บสัมมนา: $10/เดือน
- เวบิเนียร์ เอ็นเตอร์ไพรส์: $47/เดือน
Zoho Meeting คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
ปรับปรุงการประชุมเสมือนจริงให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
ซอฟต์แวร์การประชุมเสมือนจริงเป็นรากฐานสำคัญของการสื่อสารและการทำงานร่วมกันสำหรับทีมแบบไฮบริดและทีมระยะไกลเช่นของเรา เราพึ่งพาแพลตฟอร์มการประชุมเสมือนจริงอย่างมากสำหรับการประชุมสด การแชร์ไฟล์ และการอัปเดตโครงการ เพื่อให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องกันไม่ว่าจะทำงานจากที่ใดก็ตาม
ฉันได้ทดสอบเครื่องมือเหล่านี้มามากมายแล้ว แม้ว่าส่วนใหญ่จะช่วยให้ทีมเชื่อมต่อกันได้อย่างราบรื่นมากขึ้น แต่มีเพียงไม่กี่เครื่องมือเท่านั้นที่มอบ แพ็คเกจที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ฉันไม่ได้พูดถึงแค่การประชุมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง—การเตรียมการ การติดตามผล และอื่นๆ อีกมากมาย
นั่นคือจุดที่ ClickUp โดดเด่นจริงๆ มันทำให้กระบวนการประชุมทั้งหมดง่ายขึ้น—ช่วยให้ฉันสร้างวาระการประชุมที่ละเอียด บูรณาการกับเครื่องมือวิดีโอที่ฉันชื่นชอบได้อย่างราบรื่นและบันทึกและสรุปการประชุมได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนี้ ClickUp ยังช่วยอัตโนมัติการประชุมที่เกิดขึ้นซ้ำและให้ฉันเปลี่ยนบันทึกเป็นรายการที่ต้องทำด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ทำให้กระบวนการทำงานของฉันเป็นระเบียบและทีมของเรามีประสิทธิภาพ