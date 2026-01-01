15 เครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์ที่ดีที่สุดในปี 2025 (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

ทุกคนต่างก็อ้างว่าเป็น 'ผู้เล่นในทีม' ในประวัติการทำงานของตัวเอง จนกระทั่งถึงเวลาที่ต้องทำงานร่วมกับทีมที่กระจายอยู่ต่างสถานที่ นั่นคือช่วงเวลาที่ทักษะการทำงานร่วมกันและการสื่อสารของคุณจะถูกนำมาใช้และทดสอบอย่างเข้มงวด—ช่วงเวลาแห่งความจริงของคุณ
ในฐานะผู้ที่เคยเห็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดต้องล้มลงเพราะการสื่อสารที่ไม่ดีหรือการประสานงานที่ไม่สอดคล้องกัน ฉันเป็นผู้สนับสนุนอย่างแรงกล้าในการใช้แอปพลิเคชันสำหรับการร่วมมือและเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อทำให้ทีมอยู่ในหน้าเดียวกัน
เครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถปรับปรุงวิธีการที่สมาชิกในทีมของคุณ (โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานจากระยะไกลหรือแบบผสมผสาน) เชื่อมต่อ สื่อสาร และทำงานร่วมกันได้อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากปัจจุบันหลายคนไม่ได้ทำงานนอกสำนักงานห้าวันต่อสัปดาห์ องค์กรจึงควรลงทุนในเครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์คุณภาพสูงที่ช่วยให้ทีมระยะไกลสามารถทำงานร่วมกันและมีประสิทธิภาพ
ตลอดระยะเวลาการทำงานของผม ผมได้ทดลองใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมหลายตัวในโครงการต่าง ๆ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และอุตสาหกรรมที่หลากหลาย บางตัวเป็นเครื่องมือที่ช่วยชีวิตอย่างแท้จริง ช่วยให้ทีมทั่วโลกสามารถเชื่อมต่อกัน รักษาความมุ่งมั่นต่อเป้าหมาย และผลักดันผลลัพธ์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ก็มีแอปอื่น ๆ อีก—พูดง่าย ๆ ว่าพวกมันไม่สามารถสร้างความประทับใจให้ผมได้เลย ด้วยประสิทธิภาพที่ไม่น่าประทับใจ
จากประสบการณ์ที่ดี ไม่ดี และแย่ของฉัน ฉันได้รวบรวม เครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์ 15 อันดับแรก และแอปพลิเคชันมือถือที่ฉันขอแนะนำอย่างยิ่ง มาดูกัน
⏰ สรุป 60 วินาที
การค้นหาเครื่องมือออนไลน์สำหรับการร่วมมือที่เหมาะสมสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมและผลผลิตได้อย่างมีนัยสำคัญในโครงการและทีมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ต่อไปนี้คือเครื่องมือที่ดีที่สุดบางตัวที่สามารถช่วยให้การร่วมมือและการสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่น
- แนวคิด: พื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้และทำงานร่วมกันได้ดีที่สุด
- Dropbox: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ปลอดภัยและการแชร์ไฟล์
- ClickUp: เครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์ที่ดีที่สุดแบบครบวงจร
- Google Docs: เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดฟรีพร้อมบริการเก็บข้อมูลบนคลาวด์
- Slack: เครื่องมือแชทและการทำงานร่วมกันที่ทุกคนเลือกใช้
- Zoom: เครื่องมือประชุมทางวิดีโอที่ดีที่สุด
- อาสนะ: เครื่องมือจัดการงานและการทำงานร่วมกันออนไลน์ที่ดีที่สุด
- Trello: เครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุด
- Miro: เครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์ที่ดีที่สุด
- GitHub: แพลตฟอร์มการแชร์โค้ดและการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุด
- Figma: เครื่องมือออกแบบและการทำงานร่วมกันในทีมที่ดีที่สุด
- Airtable: เครื่องมือจัดการฐานข้อมูลและการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุด
- Monday.com: ระบบปฏิบัติการการทำงานที่ดีที่สุด
- Microsoft Teams: เครื่องมือประชุมทางวิดีโอที่ดีที่สุด
- Canva: เครื่องมือการทำงานร่วมกันด้านการออกแบบที่ดีที่สุด
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือการร่วมมือออนไลน์?
คุณยังจำการประชุมในห้องประชุมที่มีพลังงานสูง ที่ทุกคนมีส่วนร่วมและคิดค้นไอเดียเพื่อทำให้การประชุมมีประสิทธิผลสูงได้หรือไม่? อย่างไรก็ตาม การจับพลังงานเช่นนี้ในทีมงานที่กระจายตัวและทำงานทางไกลไม่ใช่เรื่องง่าย คุณต้องทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน หลีกเลี่ยงการเสียสมาธิ และทำให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นเพื่อปรับปรุงการร่วมมือในที่ทำงาน
เครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการรวมทีมเพื่อระดมความคิดและทำงานร่วมกันในเอกสารหรือโครงการ แต่เครื่องมือเหล่านี้มีประโยชน์มากกว่าที่เห็นด้วยตาเปล่า
ในการเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุด คุณต้องมองไปไกลกว่าการเพิ่มเครื่องมือเพียงอย่างเดียวเข้าไปในคลังของคุณ ตัวเลือกของคุณต้องเหมาะสมกับความต้องการเฉพาะและกระบวนการที่มีอยู่ของคุณ นี่คือปัจจัยบางส่วนที่เราได้พิจารณาเมื่อคัดสรรเครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์ที่ดีที่สุด:
- ข้อกำหนดและกรณีการใช้งาน: พิจารณาว่าทำไมคุณจึงต้องการเครื่องมือหรือแพลตฟอร์มเฉพาะนี้ จะถูกนำไปใช้ในองค์กรของคุณอย่างไร และจะแก้ปัญหาอะไรได้บ้าง เครื่องมือที่คุณเลือกต้องตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณและเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรของคุณจริงๆ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์เพื่อจัดการโปรแกรมเนื้อหาของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ ในกรณีนี้ คุณอาจให้ความสำคัญกับการสามารถจัดการทุกอย่างในที่เดียวและจัดเก็บไฟล์เนื้อหาของคุณอย่างปลอดภัย
- คุณสมบัติสำหรับทีม: เมื่อคุณระบุความต้องการแล้ว ให้เลือกเครื่องมือที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ต้องการ เครื่องมือออนไลน์สำหรับการร่วมมือกันควรมีคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการร่วมมือและการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจรวมถึงการจัดการและติดตามงาน, ช่องทางการสื่อสารแบบเรียลไทม์, ความสามารถในการแชร์ไฟล์, การแก้ไขเอกสารร่วมกัน, การประชุมทางวิดีโอ, และอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังบริหารบริษัทเอเจนซี คุณอาจต้องการกระบวนการตรวจสอบและอนุมัติออนไลน์เพื่อให้ปัญหาได้รับการแก้ไข
- ใช้งานง่าย: จากประสบการณ์—กระบวนการหรือเครื่องมือใหม่ ๆ อาจใช้เวลาให้ทีมทั้งหมดปรับตัวและเรียนรู้ได้ ดังนั้น เมื่อเลือกซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันในทีม ควรเลือกสิ่งที่ใช้งานง่ายเสมอ นั่นคือเหตุผลที่เราได้เลือกเครื่องมือในรายการนี้ แม้แต่ละเครื่องมือจะมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม แต่ทั้งหมดใช้งานง่าย ติดตั้ง และเรียนรู้ได้
- การผสานรวม: นอกเหนือจากการใช้งานและการนำไปใช้แล้วแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบร่วมมือที่คุณเลือกควรทำงานได้อย่างราบรื่นกับแอปพลิเคชันและระบบที่คุณมีอยู่แล้ว ฉันไม่ชอบการสลับบริบท ดังนั้นฉันจึงชอบเครื่องมือการร่วมมือทางดิจิทัลที่ช่วยให้ฉันสามารถผสานรวมแอปพลิเคชันที่ฉันใช้เป็นประจำได้เช่นกัน
- งบประมาณ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือที่คุณเลือกเหมาะกับงบประมาณของคุณ และอนุญาตให้คุณปรับแต่งราคาตามความต้องการที่ไม่เหมือนใครของคุณได้ คุณสามารถเปรียบเทียบเวอร์ชันฟรีกับตัวเลือกที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเลือกซอฟต์แวร์การร่วมมือออนไลน์ที่ดีที่สุดได้ อย่าลืมคำนึงถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่มีผลต่อราคา รวมถึงค่าใช้จ่ายครั้งเดียว ค่าใช้จ่ายในการนำไปใช้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นประจำ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และอื่น ๆ — สิ่งที่ฉันลืมทำในช่วงปีแรก ๆ ของฉัน
- ความปลอดภัยของข้อมูล: เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดจะไม่เป็นประโยชน์หากทำให้ข้อมูลของคุณเสี่ยงต่อการรั่วไหล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ที่คุณเลือกมีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง เช่น การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน การเข้ารหัสข้อมูล การควบคุมการเข้าถึง และวิธีอื่น ๆ ในการปกป้องข้อมูลของคุณ
ด้วยปัจจัยเหล่านี้ในใจ เราจะทบทวนซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันออนไลน์ที่ดีที่สุดเพื่อให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
เครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์ที่ดีที่สุดในพริบตา
ก่อนที่ฉันจะพูดถึงแต่ละแพลตฟอร์ม นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของเครื่องมือทั้งหมดที่เราได้คัดเลือกไว้และวิธีการใช้งานเพื่อปรับปรุงการทำงานร่วมกันของทีม:
|เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา
|คลิกอัพ
|การทำงานร่วมกันแบบครบวงจร
|งานและเป้าหมายที่สามารถแชร์ได้ เอกสารและไวท์บอร์ดแบบร่วมมือ การแชทแบบเรียลไทม์
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|Google Docs
|การแก้ไขเอกสารร่วมกัน
|การสร้างและแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์ พร้อมพื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|Slack
|การสื่อสารแบบเรียลไทม์
|แชททีม, แชร์ไฟล์, โทรศัพท์ผ่านวิดีโอ
|มีแผนฟรีให้บริการ; ราคาตามความต้องการสำหรับแผนองค์กร
|ซูม
|การประชุมทางวิดีโอ
|การประชุมวิดีโอความละเอียดสูง, การแชร์หน้าจอ, การสัมมนาออนไลน์
|จาก $0 ถึง $26.99 ต่อเดือน; ราคาพิเศษสำหรับแผนองค์กร
|อาสนะ
|การจัดการโครงการ
|การจัดการงาน, การวางแผนโครงการ, การสื่อสารในทีม
|จาก $0 ถึง $30.49 ต่อเดือน; ราคาพิเศษสำหรับแผนองค์กร
|Trello
|การจัดการโครงการด้วยภาพ
|กระดานคัมบัง, รายการงาน, ระบบอัตโนมัติพื้นฐาน
|จาก $0 ถึง $12.50 ต่อเดือน; ราคาพิเศษสำหรับแผนองค์กร
|มิโร
|กระดานไวท์บอร์ดออนไลน์
|การระดมความคิด, การทำแผนที่ความคิด, การทำงานร่วมกันแบบภาพ
|จาก $0 ถึง $20 ต่อเดือน; ราคาที่กำหนดเองสำหรับแผนองค์กร
|GitHub
|การควบคุมเวอร์ชันสำหรับนักพัฒนา
|การแชร์โค้ด, การควบคุมเวอร์ชัน, และการจัดการโครงการสำหรับนักพัฒนา
|จาก $0 เป็น $31 ต่อเดือน
|ฟิกมา
|การออกแบบแบบร่วมมือ
|การออกแบบต้นแบบ, การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI), การทำงานร่วมกันในการออกแบบ
|จาก $0 เป็น $75 ต่อเดือน
|แอร์เทเบิล
|ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และการทำงานร่วมกัน
|ฐานข้อมูลที่ยืดหยุ่น, กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้, การจัดการโครงการ
|จาก $0 ถึง $54 ต่อเดือน; ราคาที่กำหนดเองสำหรับแผนองค์กร
|วันจันทร์. คอม
|ระบบปฏิบัติการการทำงาน
|การจัดการโครงการ, การสื่อสารในทีม, ระบบการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้
|จาก $0 ถึง $24 ต่อเดือน; ราคาที่กำหนดเองสำหรับแผนองค์กร
|ไมโครซอฟต์ ทีมส์
|การสื่อสารและการร่วมมือ
|แชททีม, การประชุมผ่านวิดีโอ, การแชร์ไฟล์
|จาก $4 ถึง $22 ต่อเดือน
|Canva
|การออกแบบกราฟิกและการทำงานร่วมกัน
|เครื่องมือออกแบบที่ใช้งานง่าย, เทมเพลต, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
|จาก $0 ถึง $29.99 ต่อเดือน; ราคาพิเศษสำหรับแผนองค์กร
|โนชั่น
|พื้นที่ทำงานครบวงจร
|การจดบันทึก, วิกิ, ฐานความรู้
|จาก $0 ถึง $28 ต่อเดือน; ราคาที่กำหนดเองสำหรับแผนองค์กร
|ดรอปบ็อกซ์
|การจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์และการแชร์ไฟล์
|ระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ปลอดภัย, การแชร์ไฟล์, คุณสมบัติการร่วมมือ
|จาก $0 ถึง $30 ต่อเดือน; ราคาที่กำหนดเองสำหรับแผนองค์กร
15 เครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์ที่ดีที่สุดที่ควรใช้
ตอนนี้ฉันจะพาคุณไปดูรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับคุณสมบัติหลัก ข้อจำกัด และข้อเสนอพิเศษเฉพาะของแต่ละซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกัน:
1. ClickUp: เครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์แบบครบวงจรที่ดีที่สุด
ก่อนที่ฉันจะเริ่มทำงานที่ ClickUp ชุดเทคโนโลยีการทำงานร่วมกันของฉันเป็นเพียงการผสมผสานของเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบทีม ฉันใช้ Slack สำหรับการอัปเดตอย่างรวดเร็ว อีเมลสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ยาวนานขึ้น จัดระเบียบโน้ตผ่าน Google Docs ใช้ Microsoft Teams สำหรับการประชุมทางวิดีโอ และใช้ Miro สำหรับกระดานไวท์บอร์ด แน่นอนว่ามันมีหลายอย่างที่ต้องจัดการพร้อมกัน แต่นั่นคือวิธีที่ฉันคิดว่าการทำงานเป็นไป—วิถีของโลก
แล้ว ClickUp ก็มาถึง แอปเดียวที่สามารถแทนที่แอปทั้งหมดได้ อย่างแท้จริง
ClickUp เป็นศูนย์กลางออนไลน์ที่ใช้งานง่ายซึ่งรวบรวมทีมเข้าด้วยกันเพื่อระดมความคิด วางแผน และดำเนินงานได้อย่างง่ายดาย ฉันรู้เรื่องนี้เพราะทีมงานของเราทำงานแบบทางไกลและผสมผสานกัน ดังนั้น ไม่ว่าสมาชิกในทีมของฉันจะอยู่ในห้องเดียวกันหรือกระจายอยู่ทั่วทวีปและเขตเวลาต่างๆ เราก็ไม่มีปัญหาในการทำงานให้สำเร็จ!
พูดตามตรง การเปลี่ยนจากซอฟต์แวร์ที่กระจัดกระจายไปเป็น แพลตฟอร์มเดียว นั้นเหมือนได้หายใจอากาศบริสุทธิ์ ปัญหาเดียวคือการปรับตัวกับเส้นโค้งการเรียนรู้ของ ClickUp เพราะมันรวมฟีเจอร์มากมายไว้ในซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันออนไลน์ที่ทรงพลัง แต่การเริ่มต้นใช้งานนั้นราบรื่น และฉันก็หาทางใช้งานได้เอง
📮ClickUp Insight: กว่า60% ของเวลาของทีมถูกใช้ไปกับการค้นหาบริบท ข้อมูล และรายการที่ต้องดำเนินการ
จากการวิจัยโดย ClickUp พบว่าทีมสูญเสียเวลาอันมีค่าไปกับการสลับใช้เครื่องมือต่างๆ เข้าถึง รายงานสถานะการสื่อสารในที่ทำงาน ของ ClickUp เพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆ (และวิธีแก้ไข)
เมื่อฉันคุ้นเคยกับ ClickUp แล้ว ฉันพบว่าตัวเองมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างมาก—การประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมบนสองทวีป การจัดการโครงการการตลาดทั้งใหญ่และเล็ก การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ และการนำทีม
ทีมของฉันและฉันใช้ ฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน ของ ClickUp เช่นClickUp Whiteboardsเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับเนื้อหาและแนวคิดแคมเปญ,ClickUp Docsเพื่อสร้างทุกอย่างตั้งแต่ SOPs และสัญญาไปจนถึงวิกิภายใน,ClickUp Clipsเพื่อจับภาพหน้าจอและแชร์วิดีโอ—รายการนี้ยังมีอีกมาก (ข้ามไปที่ส่วนฟีเจอร์หลักหากคุณต้องการแบบสรุป). และแน่นอน เราจัดการทุกงานภายใต้ทุกแคมเปญและทุกโครงการด้วยClickUp Tasks
แต่ถ้าฉันต้องเลือกฟีเจอร์ที่ชอบที่สุด ก็คงจะเป็นClickUp Chatเพราะมันช่วยลดการสลับบริบท (และลดภาระทางความคิด) ได้อย่างยอดเยี่ยม! กับเครื่องมือออนไลน์สำหรับทำงานร่วมกันทุกตัวที่ฉันเคยใช้มา การสนทนาแบบเรียลไทม์มักเกิดขึ้นบนเครื่องมือหรือแพลตฟอร์มอื่น แยกออกจากงานจริงที่ต้องทำ
ClickUp Chat แก้ไขปัญหานั้นโดยให้ทีมของฉันสามารถเชื่อมโยงการสนทนาเฉพาะไปยังงานและเอกสารได้ ฟีเจอร์แชท เช่น FollowUps และ Connect Tasks เป็นตัวช่วยชีวิตสำหรับคนอย่างฉันที่มักจะหลงงานสำคัญในบรรดาเส้นทางการสนทนาของฉัน
ไม่ว่าจะเป็นการตั้งการแจ้งเตือนงานหรือตรวจสอบความคืบหน้า ClickUp จะดูแลงานธุรการทั้งหมดให้คุณ (และทีมของคุณ) เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีคุณค่ามากกว่า
สิ่งที่โดดเด่นสำหรับผมคือ ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ใช้ AI ของClickUp นั่นคือClickUp Brain ฟีเจอร์ทรงพลังนี้ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อยกระดับการทำงานร่วมกันและช่วยให้คุณใช้พื้นที่ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผมใช้มันทุกวันเพื่อเขียนงานให้ดีขึ้น แต่ยังสามารถค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลจากงานต่าง ๆ เอกสาร การสื่อสาร (แชท ความคิดเห็น) และแอปที่เชื่อมต่อ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและตอบคำถามของคุณได้อีกด้วย
รีวิว G2 นี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทำไม ClickUp ถึงเป็นอันดับหนึ่งในรายการของฉัน:
ฉันชอบที่ในฐานะผู้จัดการ มันให้ภาพรวมของทุกโครงการที่ทีมของฉันกำลังทำงานอยู่ สิ่งที่ดีกว่านั้นคือฉันสามารถส่งต่อรายละเอียดของโครงการโดยเฉพาะ ใครคือเจ้าของโครงการ สถานะปัจจุบัน/การอัปเดต และกำหนดส่งงานได้ ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากในส่วนความคิดเห็น สมาชิกสามารถแท็กกันและกันได้
ฉันชอบที่ในฐานะผู้จัดการ มันให้ภาพรวมของทุกโครงการที่ทีมของฉันกำลังทำงานอยู่ สิ่งที่ดีกว่านั้นคือฉันสามารถส่งต่อรายละเอียดของโครงการโดยเฉพาะ ใครคือเจ้าของโครงการ สถานะปัจจุบัน/การอัปเดต และกำหนดส่งงานได้อย่างไร ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากในส่วนความคิดเห็น สมาชิกสามารถแท็กกันและกันได้
คลังเทมเพลต ClickUpเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่ฉันใช้บ่อยที่สุด—ใครจะไม่ชอบกรอบงานที่มีอยู่แล้วและปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์เพื่อเริ่มต้นแผนการดำเนินงาน? อย่านับฉันด้วย!
แม้ว่าฉันจะยอมรับว่าฉันได้ลองใช้แทบทุกเทมเพลตของ ClickUp (โอเค อาจจะไม่ใช่ทุกอันจริงๆ เพราะมีเกือบเป็นพัน!) ฉันขอแนะนำเทมเพลตเหล่านี้สำหรับการจัดการการทำงานร่วมกันในทีม:
- เทมเพลตความร่วมมือความสำเร็จของลูกค้า ClickUp: ต้องการเริ่มสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ประสบความสำเร็จหรือไม่? ถ้าใช่ เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับคุณ ฉันได้ใช้มันเพื่อสร้างกระบวนการเริ่มต้นที่ราบรื่นสำหรับลูกค้าใหม่ กำหนดเส้นทางการสื่อสารที่ชัดเจนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และรวมศูนย์งานโครงการ ผลลัพธ์ และกำหนดเวลา เทมเพลตนี้สร้างแพลตฟอร์มความร่วมมือที่มองเห็นภาพได้ ซึ่งคุณสามารถติดตามความคืบหน้า รับรองความโปร่งใส และอำนวยความสะดวกในการประสานงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อประสบการณ์ลูกค้าที่ยอดเยี่ยม
- แม่แบบไทม์ไลน์โดย ClickUp สำหรับโครงการความร่วมมือระดับนานาชาติ: ลบขอบเขตทางภูมิศาสตร์และเขตเวลาด้วยแม่แบบที่น่าทึ่งนี้ที่ รวมทีมนานาชาติเข้าด้วยกัน ตรวจสอบกระบวนการทำงานทั้งหมดด้วยไทม์ไลน์ที่ชัดเจน มอบหมายงานและกำหนดวันครบกำหนด และทำงานร่วมกับทีมของคุณในขณะที่รักษาความโปร่งใสและความอ่อนไหวทางวัฒนธรรม
- เทมเพลต CRM ของ ClickUp: เทมเพลต CRM นี้ได้ช่วยให้ทีมการตลาดของเราสร้างและรักษา ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่แข็งแกร่ง เราใช้มันเพื่อจัดระเบียบลูกค้าเป้าหมาย ติดตามดีลต่างๆ ตลอดวงจรการขาย และทำงานร่วมกับทีมขายอย่างใกล้ชิด การรวมข้อมูลไว้ที่ศูนย์กลาง การทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ซ้ำซ้อน และการได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ล้วนเป็นข้อดีเพิ่มเติม
เทมเพลต CRM เป็นเพียงหนึ่งในเทมเพลตเฉพาะโครงการมากมายบน ClickUp ไม่ว่าคุณจะกำลังพัฒนาซอฟต์แวร์หรือวางแผนงานอีเวนต์ ClickUp ก็มีเทมเพลตที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการในการทำงานร่วมกันของคุณ!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้าง, มอบหมาย, และติดตามงานด้วยบอร์ด ClickUp Kanban และทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติด้วยคุณสมบัติการจัดการงานขั้นสูงของ ClickUp
- ทำงานร่วมกันบน เอกสาร โดยใช้ClickUp Docs ซึ่งช่วยให้คุณสามารถแก้ไขแบบเรียลไทม์ เพิ่มความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะโดยละเอียดแก่ทีมได้
- วางแผน จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันในหลายโครงการโดยใช้ClickUp Tasksเพื่อมองเห็นภาพรวมของกิจกรรมโครงการทั้งหมดและพื้นที่ทำงานของทีม
- แชร์ข้อมูลเฉพาะและสร้างวิดีโออย่างรวดเร็วด้วยClickUp Clips ฟีเจอร์ใหม่ที่ช่วยให้คุณบันทึกหน้าจอ บันทึกวิดีโอ และ สื่อสารด้วยภาพ
- จัดการทีมทั้งหมดของคุณด้วยแพลตฟอร์มการทำงานระยะไกล ClickUpช่วยให้คุณสามารถกำหนดเป้าหมายร่วมกัน ติดตามความคืบหน้า และบริหารจัดการทีมที่กระจายอยู่และทำงานข้ามสายงานได้อย่างไร้ความกังวล
- สร้าง การอัปเดตโครงการอัตโนมัติ ค้นหาข้อมูลทั่วทั้งแพลตฟอร์ม อัตโนมัติงานประจำวัน และสร้างข้อความที่น่าสนใจด้วย ClickUp Brain
- แทนที่การสนทนาและอีเมลที่กระจัดกระจายด้วยClickUp Chat สำหรับการสนทนาแบบ เรียลไทม์ทันทีที่เชื่อมโยงกับงาน เอกสาร และโครงการ
- ระดมความคิดและจัดการประชุมทีมอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตไวท์บอร์ดสำหรับบันทึกไอเดีย สร้างแผนผังความคิด เพิ่มบันทึก และอื่น ๆ อีกมากมาย
- ผสานรวมทุกแพลตฟอร์มของคุณ เช่น Google Sheets, CRM และแอปกว่า 1,000 รายการ เข้าด้วยกันในที่ทำงานเดียวด้วยClickUp Integrations
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณใช้ชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพของ Google เช่น Sheets, Docs ฯลฯ คุณสามารถฝังไฟล์ Docs และ Sheets ของคุณใน ClickUp Tasks เพื่อการทำงานร่วมกันที่ราบรื่นยิ่งขึ้น 🙌
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ชุดคุณสมบัติที่หลากหลายของมันอาจสร้างเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้บางคน
- มีมุมมองจำกัดในแอปมือถือ
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง ClickUp
เราทำการย้ายมาใช้ ClickUp ประมาณ 9 เดือนที่แล้ว และปัจจุบันมีสมาชิกทีม 7 คนใช้เป็นเครื่องมือหลักในการจัดการงานและวางแผน.
ข้อดีหลักสำหรับฉัน:
1. สร้างพื้นที่ทำงาน > โฟลเดอร์ > รายการได้มากเท่าที่ต้องการ และสร้างมุมมองที่ครอบคลุมทั้งหมดเหล่านี้ในทุกระดับ
2. ในทุกมุมมอง (ไม่ว่าจะเป็น Kanban, รายการ, กระบวนการทำงาน, ฯลฯ) สามารถ 'จัดกลุ่มตาม' คุณลักษณะใด ๆ (ผู้ใช้, สถานะ, วันที่, โครงการ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, ฯลฯ) ได้
3. ภายในบัตร สามารถสร้างงานย่อยที่กำหนดได้ และสามารถมีการสนทนาแบบมีหัวข้อเกี่ยวกับตั๋วโดยไม่ต้องส่งข้อความซ้ำใน Slack ของทุกคน
4. หน้าแรกและการแจ้งเตือนช่วยให้คุณสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงและการอัปเดต รวมถึงงานที่กำลังจะเกิดขึ้นของคุณได้อย่างง่ายดาย
2. Google Docs: เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดพร้อมบริการเก็บข้อมูลบนคลาวด์
ขณะที่ฉันนั่งพิมพ์สิ่งนี้ในGoogle Docs ฉันก็ตระหนักว่านี่คือแพลตฟอร์มที่ไม่จำเป็นต้องแนะนำอีกต่อไป มันคือซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันในเอกสารที่ทุกคนเลือกใช้เมื่อใช้ Google Workspace—และนั่นก็คือทุกคนนั่นเอง!
ความงามของมันอยู่ที่ความเรียบง่าย มี อินเทอร์เฟซที่ปราศจากความรกรุงรัง ซึ่งใกล้เคียงกับ UI ที่คุ้นเคยของโปรแกรมประมวลผลเอกสารดั้งเดิมอย่าง MS Word อย่างน่าทึ่ง เพียงแต่ทุกอย่างอยู่บนระบบคลาวด์ การสร้าง แก้ไข และจัดระเบียบเอกสารทั้งหมดเกิดขึ้นโดยตรงใน Google Drive ซึ่งช่วยขยายการเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น ไม่ใช่แค่ฉันหรือทีมของฉันเท่านั้น แต่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกือบทั้งหมดสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ได้ ในขณะเดียวกัน ฉันก็ยังสามารถควบคุมได้อย่างละเอียดว่าใครสามารถดู แก้ไข หรือแสดงความคิดเห็นในไฟล์ได้บ้าง
การผสาน Google Docsกับ ClickUp ได้เปลี่ยนเกมไปอย่างสิ้นเชิง เนื่องจากทีมของฉันสามารถ:
- แนบไฟล์ Google Drive ไปยังงานใน ClickUp
- เรียกดูและค้นหาไดรฟ์ส่วนตัวและไดรฟ์ทีมโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม
- สร้างไฟล์ Google ภายใน ClickUp และให้ไฟล์เหล่านั้นถูกบันทึกโดยอัตโนมัติใน Google Drive ของคุณ
และ Docs เป็นเพียงส่วนหนึ่งของชุดแอปพลิเคชัน Google ที่กว้างขวางและครอบคลุม ทีมของฉันได้ร่วมมือกันแปลงเอกสารเป็นงานนำเสนอและสเปรดชีต และในทางกลับกัน
เราเห็นด้วยว่า Google Docs ค่อนข้างดีสำหรับการเขียนและแก้ไขโปรเจ็กต์ร่วมกับผู้อื่น แต่ขาดคุณสมบัติการสื่อสารและการประสานงานอื่น ๆ ที่ทีมสามารถใช้ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Docs
- ทำงานและแก้ไขเอกสารพร้อมกันกับสมาชิกทีมคนอื่น ๆ
- จัดการไฟล์และเอกสารทั้งหมดของคุณในที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ปลอดภัยด้วย Google Drive พร้อมฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การควบคุมเวอร์ชันและการควบคุมการเข้าถึง เพื่อรักษาความปลอดภัยและความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ
- เพิ่มความคิดเห็น, ให้คำแนะนำการแก้ไข, และร่วมมือกันในเอกสารแบบเรียลไทม์
- ผสานการทำงานกับแอป Google Workspace อื่น ๆ เช่น Sheets, Slides และอื่น ๆ
- ใช้ประโยชน์จาก Google Gemini ผู้ช่วย AI ภายใน Google Docs เพื่อเขียนให้ดีขึ้น
ข้อจำกัดของ Google Docs
- ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่จำกัดและปรับแต่งรูปลักษณ์ได้ยากเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ประมวลผลคำเฉพาะทางอื่นๆ
- ไม่มีฟีเจอร์การจัดการโครงการแบบร่วมมือกันมากนักนอกเหนือจากการแก้ไขเอกสาร
- ความปลอดภัย สำหรับเอกสารที่มีความอ่อนไหวอาจเป็นเรื่องที่น่ากังวล เนื่องจากลิงก์สามารถถูกแชร์ไปยังบุคคลภายนอกได้อย่างง่ายดาย
ราคาของ Google Docs
Google Docs เป็นส่วนหนึ่งของ Google Workspace ซึ่งมีให้บริการสำหรับ:
- ฟรี: พื้นที่เก็บข้อมูลไดรฟ์สูงสุด 15 GB
- ธุรกิจเริ่มต้น: $7. 20/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $14.40/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: $21.60/เดือน ต่อผู้ใช้
- Google Gemini มีให้บริการในรูปแบบส่วนเสริมเริ่มต้นที่ $18 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน พร้อมสัญญาผูกมัด 1 ปี
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Docs
- G2: NA
- Capterra: 4. 7/5 (28,125)
ความคิดเห็นของผู้ใช้เกี่ยวกับ Google Docs
ฉันคิดว่าสำหรับข้อเท็จจริงที่ว่ามันใช้งานง่ายมาก คล้ายกับ Word สามารถดาวน์โหลดเป็น Word ได้และฟรี มันเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของฉันสำหรับการเขียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะฉันมักจะเดินทางตลอดเวลาและสามารถเปิดเอกสารจากโทรศัพท์ของฉันได้ <3
3. Slack: เครื่องมือแชทและการทำงานร่วมกันที่ทุกคนเลือกใช้
ถามทีมใด ๆ ว่าพวกเขาใช้เครื่องมือออนไลน์ใดสำหรับการร่วมมือและการสื่อสาร และ Slack น่าจะอยู่ในรายการ แพลตฟอร์มยอดนิยมสำหรับการสื่อสารทีมแบบเรียลไทม์นี้ช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันการอัปเดต ทำงานร่วมกันในโครงการ และสร้างที่ทำงานออนไลน์ที่เชื่อมต่อผ่านช่องทาง ข้อความโดยตรง การสนทนาเป็นกลุ่ม และการโทรผ่านวิดีโอ ฉันชอบความง่ายในการใช้งานและ UI ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ คุณสามารถใช้มันได้ทั้งสำหรับการหารือในทีมและการคุยแบบตัวต่อตัว และฉันมักใช้มันเพื่อแบ่งปันความคิดและสื่อสารกับทีมภายในตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (โดยใช้กลุ่มเฉพาะที่คุณสามารถสร้างได้ผ่าน Slack Connect)
ClickUpผสานการทำงานกับ Slack ได้โดยตรง, คุณสามารถสร้างงานได้โดยตรงจากบทสนทนาและรับการแจ้งเตือนภายในช่อง Slack ของคุณ ทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ อย่างไรก็ตาม ฉันพบว่าฟีเจอร์การค้นหาบน Slack ค่อนข้างพื้นฐาน โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับการค้นหาแบบ Universal ของ ClickUp
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- สร้างและใช้ช่องแชททีมที่อุทิศให้กับโครงการหรือหัวข้อเฉพาะ
- รับแพลตฟอร์มเดียวเพื่อจัดการการส่งข้อความโดยตรงสำหรับการสนทนาส่วนตัว
- แชร์ไฟล์และสร้างการผสานรวมแบบกำหนดเอง (ผ่านเครื่องมือเช่น Zapier) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- โทรคุยทั้งวิดีโอและเสียงกับผู้ติดต่อใน Slack ของคุณ
- ทำให้การแบ่งปันข้อมูลและการอัปเดตโครงการง่ายขึ้นผ่านช่องทางเฉพาะ
- ใช้ Slack AI เพื่อค้นหาข้อมูลของคุณใน Slack ได้อย่างรวดเร็ว สรุปหัวข้อการสนทนา และรับสรุปข้อความที่พลาดไป
ข้อจำกัดของ Slack
- สามารถกลายเป็น ท่วมท้น ได้เมื่อมีปริมาณข้อความและช่องทางจำนวนมาก
- ฟีเจอร์การจัดการโครงการความร่วมมือที่มีอยู่อย่างจำกัดนอกเหนือจากการสื่อสาร
- การค้นหาข้อความเก่าอาจเป็นเรื่องยุ่งยากเมื่อมีทีมงานจำนวนมาก
- AI มีให้บริการเฉพาะในแผน Enterprise เท่านั้น เป็นส่วนเสริมแยกต่างหาก
ราคาที่ต่ำกว่ามาตรฐาน
- ฟรี (ส่งข้อความได้ไม่จำกัด พร้อมประวัติการสนทนา 90 วัน)
- ข้อดี: $7. 25/เดือน (สำหรับทีมขนาดเล็กที่ต้องการการร่วมมือที่ดีขึ้น) Business+: $12. 50/เดือน (สำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มผลผลิตและให้ทีมเชื่อมต่ออยู่เสมอ)
- Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง (สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการทำงานได้มากขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในทุกระดับ)
- Slack AI มีให้บริการเป็นแอดออนแยกต่างหาก แต่เฉพาะแผนสำหรับองค์กรเท่านั้น
การให้คะแนนและรีวิวใน Slack
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 32,500 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (23,200+ รีวิว)
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Slack
ฉันพบว่า Slack เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่มีการพัฒนาและเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม มันใช้งานง่ายมากจนคุณสามารถนำทางผ่านแอปและฟีเจอร์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังมีวิธีการสื่อสารแบบตัวต่อตัวหรือแบบทีมมากมาย (วิดีโอ, เสียง, ข้อความ และทั้งหมดนี้กับสมาชิกทีมหนึ่งคนหรือมากกว่า)
4. Zoom: เครื่องมือประชุมทางวิดีโอที่ดีที่สุด
Zoom เป็นเครื่องมือการร่วมมือออนไลน์ที่เกิดขึ้นในช่วงการระบาดของโรค แม้ว่าจะเปิดตัวมาตั้งแต่ปี 2011 แต่ก็มีคนรู้จักน้อยมาก เมื่อมาถึงปี 2020 มันกลายเป็นเครื่องมือที่แทบทุกองค์กรต้องมี
Zoom เป็นหนึ่งในเครื่องมือประชุมทางวิดีโอที่ ใช้งานง่ายที่สุด อย่างไม่ต้องสงสัย มันทำให้การทำงานระยะไกลง่ายขึ้นมาก ด้วย Zoom คุณสามารถทำการโทรวิดีโอและสาธิตออนไลน์ จัดสัมมนาผ่านเว็บ และทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเสมือนจริง
แต่ความเรียบง่ายไม่ได้หมายความว่ามันขาดคุณสมบัติขั้นสูง Zoom มอบทุกสิ่งที่คุณต้องการในเครื่องมือประชุมทางวิดีโอ เช่น การแชร์หน้าจอเฉพาะส่วน การควบคุมการเข้าถึงการประชุม การเข้าร่วมด้วยรหัสผ่าน (เราทุกคนจำเหตุการณ์ Zoombombing ได้ใช่ไหม?) กระดานไวท์บอร์ดออนไลน์ ฯลฯ สิ่งนี้ทำให้มันเป็นซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันในทีมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการระดมความคิด การทำงานร่วมกัน และการสนทนาที่มีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมระยะไกล
ข้อดีที่สำคัญสำหรับผมคือZoom สามารถเชื่อมต่อกับ ClickUpได้เช่นกันซึ่งทำให้การประชุมทางไกลเป็นเรื่องง่ายมาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom
- เพลิดเพลินกับการประชุมทางวิดีโอความละเอียดสูง พร้อมการแชร์หน้าจอ
- จัดการประชุม, สัมมนาออนไลน์, กิจกรรมออนไลน์, และแม้กระทั่งสร้างห้องแยกย่อยสำหรับการหารือในกลุ่มเล็ก ๆ ภายในประชุมใหญ่
- บันทึกการประชุม, เพิ่มบันทึกและแบบสำรวจ, จัดการประชุมระดมความคิด, และทำงานบนเอกสารพร้อมการแชร์หน้าจอ
- ใช้ Zoom AI Companion ที่ผสานรวมเพื่อสร้างข้อความและสรุปการประชุม
ข้อจำกัดของ Zoom
- แผนฟรีมีข้อจำกัดค่อนข้างมาก เนื่องจากคุณสามารถโฮสต์หรือเข้าร่วมการประชุมได้ไม่เกิน 40 นาที
- UI และ UX ของเครื่องมือนี้ต้องการการปรับปรุงอย่างเร่งด่วน โดยฟีเจอร์สำคัญถูกซ่อนไว้จนมองไม่เห็น
ราคา Zoom
- พื้นฐาน: $0 (เหมาะสำหรับผู้สร้างและผู้ประกอบการเดี่ยวที่ไม่กังวลกับการประชุมที่จำกัดเวลา 40 นาที)
- ข้อดี: $14.99 ต่อโฮสต์ต่อเดือน (สำหรับทีมขนาดเล็ก 1-9 ผู้ใช้)
- ธุรกิจ: $21.99 ต่อเดือน (สำหรับธุรกิจขนาดกลางที่มีทีมงานไม่เกิน 100 คน)
- ธุรกิจพลัส: $26.99 ต่อเดือน (สำหรับองค์กรขนาดใหญ่และองค์กรที่ต้องการการทำงานร่วมกันมากขึ้น)
- องค์กรธุรกิจ: ราคาพิเศษตามความต้องการ (สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงาน 100 คนขึ้นไป พร้อมข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการประชุม การทำงานร่วมกัน การสัมมนาออนไลน์ และอื่นๆ)
- AI Companion พร้อมใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับบัญชี Zoom ที่ชำระเงินทุกประเภท
คะแนนและรีวิว Zoom
- G2: 4. 5/5 (55,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (13,800+)
ความคิดเห็นของผู้ใช้เกี่ยวกับ Zoom
สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดของ Zoom คือมันช่วยให้การสื่อสารแบบตาต่อตาจากทุกพื้นที่สามารถเกิดขึ้นได้ การสนทนาในชีวิตประจำวันดูเหมือนจะปกติเหมือนกับว่าเราอยู่ในห้องเดียวกัน เนื่องจากมันเหมือนกับการมีที่พบปะเสมือนจริงที่ระยะทางหายไป
ความสะดวกและการใช้งานที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานประจำวันของฉัน ไม่ยากที่จะรวมเข้ากับสิ่งต่าง ๆ และมีคุณสมบัติเด่นหลายประการที่ทำให้การใช้งานเป็นไปอย่างราบรื่นและน่าพึงพอใจ
ฉันใช้มันอย่างสม่ำเสมอ เช่นเดียวกัน การดูแลลูกค้านั้นยอดเยี่ยมมาก
5. Asana: เครื่องมือจัดการงานและการทำงานร่วมกันออนไลน์ที่ดีที่สุด
Asana เป็นเครื่องมือจัดการงานและโครงการที่ช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมมือกันในงานประจำวัน และเชื่อมโยงงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมเท่านั้น แต่ยังช่วยให้แจ้งเตือนเกี่ยวกับโครงการสำคัญและติดตามความคืบหน้าของสมาชิกแต่ละคนได้อย่างง่ายดายอีกด้วย
สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ Asana คืออินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและการมุ่งเน้นที่จะเป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดในการจัดการโครงการหลายโครงการ มันช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วด้วยตัวสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ใช้งานง่ายและยังนำเสนอเทมเพลตหลากหลายเพื่อเร่งความเร็วในการทำงานของคุณ
ผู้ใช้หลายคนเห็นด้วยว่า Asana เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการความสามารถในการจัดการโครงการองค์กรที่เฉพาะเจาะจง ผู้ใช้ Reddit คนหนึ่งกล่าวว่า,
Asana ช่วยจัดระเบียบงานแต่อาจดูซับซ้อนเล็กน้อยในตอนแรก ลองใช้รูปแบบการแสดงงานที่แตกต่างกันดู
Asana ช่วยจัดระเบียบงาน แต่ในตอนแรกอาจดูซับซ้อนเล็กน้อย ลองใช้รูปแบบการแสดงงานที่แตกต่างกันดู
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Asana
- ทำให้การสร้างงาน การมอบหมายงาน และการกำหนดวันครบกำหนดง่ายขึ้นเพื่อการ จัดระเบียบโครงการที่ชัดเจน
- ดูโครงการต่างๆ ในมุมมองต่างๆ เช่น แคนบาน รายการ ไทม์ไลน์ ปฏิทิน และแผนภูมิแกนต์
- อัตโนมัติภารกิจที่ใช้เวลานาน เช่น การแจ้งเตือน การเตือนความจำ และกระบวนการอนุมัติ
- ตั้งค่า ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน ได้อย่างง่ายดายโดยใช้แบบฟอร์ม กฎ ชุดรวม และแม่แบบ
- ทำให้การสื่อสารในทีมง่ายขึ้นด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแสดงความคิดเห็น, การแนบไฟล์, และการ@เมนชั่น
- ทำให้การอัปเดตสถานะเป็นอัตโนมัติและรับคำตอบอย่างรวดเร็วสำหรับคำถามเกี่ยวกับงานของคุณใน Asana ด้วยผู้ช่วย AI Asana Intelligence
- เชื่อมต่อ Asana กับแอปกว่า 200+ (รวมถึง ClickUp) เพื่อช่วยคุณในการทำงานร่วมกันในทีม, จัดเก็บไฟล์, จัดการโครงการ, และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของอาสนะ
- ไม่รองรับผู้รับมอบหมายหลายคนและความคิดเห็นที่มอบหมาย
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด มุมมองโครงการ ขนาดทีม และโครงการสำหรับแผนฟรี
- ท่วมท้นด้วยข้อความสำหรับทุกโครงการ คุณไม่สามารถเลือก การแจ้งเตือน ที่คุณต้องการรับได้
- Asana Intelligence มีขีดความสามารถที่จำกัดมากในขณะนี้ และสามารถใช้ได้เฉพาะกับแผนการชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: ฟรี
- เริ่มต้น: $13. 49/เดือนต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $30. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวอาสนะ
- G2: 4. 3/5 (9910+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (12,500+ รีวิว)
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Asana
Asana มีหน้าตาที่สะอาดและใช้งานง่าย สามารถจัดการกับโปรเจ็กต์หลาย ๆ โปรเจ็กต์ และหมวดหมู่ย่อย ๆ ได้ไม่จำกัด การทำงานกับทีมก็เป็นเรื่องง่าย เพราะสามารถเพิ่มสมาชิก มอบหมายงาน และติดตามงานได้อย่างง่ายดาย การปรับแต่งระบบให้เหมาะกับธุรกิจของคุณสามารถทำได้ตามต้องการ ทำให้พื้นที่ทำงานของคุณกลายเป็นระบบที่มีเหตุผลและเหมาะกับธุรกิจของคุณ ฉันได้ใช้ Asana กับธุรกิจหลาย ๆ แห่ง ไม่เพียงแต่โปรเจ็กต์เท่านั้น และมันก็สามารถตอบโจทย์ความต้องการของฉันได้ทุกครั้ง
6. Trello: เครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุด
ฉันเคยใช้ Trello ในการทำงานโปรเจกต์เล็กๆ ให้กับลูกค้าที่มีงบประมาณจำกัด ฉันชอบที่มุมมองการ์ดทำให้การมองเห็นงานเป็นเรื่องง่าย เลย์เอาต์ที่เรียบง่าย ของ Trello ในการดูสถานะงานและการอัปเดตนั้นดึงดูดแม้แต่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจไม่ถนัดเทคโนโลยี ซึ่งช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ต้องพูดถึงความพึงพอใจที่ได้ย้ายการ์ดจาก 'ต้องทำ' ไปยังกอง 'เสร็จแล้ว'
ไม่มีการอัปเดตสถานะและอีเมลยาวเหยียดอีกต่อไป นี่คือเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่มีความคล่องตัวและให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่ชัดเจนและการติดตามความคืบหน้าแบบ ภาพ อย่างไรก็ตาม นั่นคือทั้งหมดที่ Trello มี หากคุณกำลังทำงานในโครงการที่ซับซ้อนและมีความต้องการขั้นสูง Trello อาจไม่เหมาะสำหรับคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- ใช้กระดานคัมบังที่มีฟังก์ชันลากและวางสำหรับการจัดการงานด้วยภาพ
- ร่วมมือกับทีมในโครงการโดยใช้รายการและบัตรเพื่อมอบหมายงานภายในโครงการ
- สื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมเกี่ยวกับงานด้วยความคิดเห็น ไฟล์แนบ และการกล่าวถึง
- จัดการงานของคุณในอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย พร้อมทั้งแจ้งให้ทุกคนทราบถึงความคืบหน้าของโครงการ
- สร้างและสรุปข้อความด้วย Atlassian Intelligence ที่ผสานรวม
ข้อจำกัดของ Trello
- การสื่อสารผ่านกระดานและบัตรจะกลายเป็น ไม่ยั่งยืน ทันทีที่โครงการขยายตัว
- Atlassian Intelligence มีขีดความสามารถจำกัดและให้บริการเฉพาะแผน Premium และ Enterprise เท่านั้น
- ขาดการอภิปรายหรือ ฟีเจอร์แชท ที่ให้ทีมสามารถพูดคุยเกี่ยวกับงานหรือโครงการเฉพาะภายในแอปได้
- การรักษาสิ่งของส่วนตัว เช่น บันทึกส่วนตัว ให้แยกออกจากบอร์ดที่ใช้ร่วมกันของทีมเป็นเรื่องยาก ซึ่งอาจทำให้คุณสับสนระหว่างทั้งสองขณะทำงานร่วมกัน
ราคาของ Trello
- ฟรี: $0 (เหมาะสำหรับฟรีแลนซ์และบุคคลที่ต้องการจัดระเบียบโครงการ)
- มาตรฐาน: $6/เดือนต่อผู้ใช้ (สำหรับทีมขนาดเล็กหรือผู้ที่ต้องการขยายการร่วมมือ)
- พรีเมียม: $12.50/เดือนต่อผู้ใช้ (สำหรับทีมที่ต้องการติดตามและแสดงผลโครงการหลายโครงการในหลายรูปแบบ รวมถึงบอร์ด ไทม์ไลน์ ปฏิทิน ฯลฯ)
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ (สำหรับองค์กรที่ต้องการเชื่อมต่อการทำงานระหว่างทีมต่างๆ ด้วยความมั่นคงและการควบคุมที่มากขึ้น)
การให้คะแนนและรีวิวใน Trello
- G2: 4. 4/5 (13,520+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (12,500+ รีวิว)
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Trello
ฉันพบว่า Trello มีประโยชน์ในการมีวิธีดูภาพรวมของโครงการ งานต่างๆ และอื่นๆ ที่ฉันกำลังทำอยู่ ฉันคิดว่าจุดแข็งของ Trello คือความเรียบง่าย (บอร์ด, รายการ, การ์ด) และใช้งานง่าย จึงสามารถนำไปใช้กับเกือบทุกสิ่งที่คุณต้องการจัดระเบียบข้อมูลได้ มันอาจไม่เหมาะสม 100% แต่บ่อยครั้งก็ "ดีพอ" และมีความซับซ้อนและราคาถูกกว่าเครื่องมือที่มุ่งเน้นไปที่โซลูชันเฉพาะทางมากกว่า
7. Miro: เครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์ที่ดีที่สุด
ในฐานะผู้เรียนที่ชอบการเรียนรู้ผ่านภาพ ฉันสนับสนุนเครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์ที่แปลงแนวคิดเป็นแผนผัง แผนภาพวาดมือ และแผนผังความคิด ฉันเรียกมันว่าเครื่องมือที่เท่าเทียมกันเพราะคุณไม่จำเป็นต้องใช้คำศัพท์หรือศัพท์เฉพาะทางเพื่อถ่ายทอดความคิดของคุณ และ Miro เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการ สร้างภาพโครงการ
กระดานไวท์บอร์ดของ Miro มีโน้ตแบบสติ๊กเกอร์เสมือน กรอบ วัตถุโต้ตอบ และสื่อหลากหลายรูปแบบเพื่อรักษาความคิดสร้างสรรค์ของทีมคุณให้ไหลลื่นในระหว่างการประชุม ระดมสมอง ทีมของฉันได้ใช้มันสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบแบบเร่งรัด และการแก้ปัญหาด้วยภาพ และมันทำงานได้ดีทุกครั้ง
ประสบการณ์ของเราไม่ได้โดดเดี่ยว มีทีมเล็ก ๆ และบุคคลมากมายที่ชื่นชอบเช่นกัน ดังที่ผู้ใช้คนหนึ่งบน G2 กล่าวไว้ว่า
ง่ายต่อการตั้งค่าเทมเพลตสำหรับนักเรียนให้ใช้ ง่ายสำหรับนักเรียนที่ไม่เคยใช้มาก่อนให้สามารถเรียนรู้ได้ *
ง่ายต่อการตั้งค่าเทมเพลตสำหรับนักเรียนให้ใช้ ง่ายสำหรับนักเรียนที่ไม่เคยใช้มาก่อนให้สามารถเรียนรู้ได้ *
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- ระดมความคิดกับทีมของคุณโดยใช้ กระดานไวท์บอร์ดออนไลน์ และแผนผังความคิดแบบเรียลไทม์
- สร้างสรรค์ด้วยกระดาษโน้ตแบบติดได้ ปากกาไวท์บอร์ด และรูปทรงต่างๆ
- ปรับปรุงการสื่อสารด้วยแพลตฟอร์มศูนย์กลางเพื่อรวบรวม จัดระเบียบ และทบทวนแนวคิด
- สร้างข้อความง่าย ๆ แผนผังความคิด และข้อมูลเชิงลึกด้วยความช่วยเหลือจากผู้ช่วย AI Miro Assist
- รวบรวมข้อมูลและไอเดียจากทีมโดยใช้ฟีเจอร์การโหวตและข้อเสนอแนะ
ข้อจำกัดของ Miro
- ฟีเจอร์การร่วมมือแบบจำกัด เนื่องจากเครื่องมือนี้ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับการคิดสร้างสรรค์และการเขียนบนกระดานเป็นหลัก
- เส้นทางการเรียนรู้ สำหรับผู้ใช้บางท่านที่อาจไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือไวท์บอร์ดออนไลน์
- แผนฟรีมีข้อจำกัดเกี่ยวกับขนาดบอร์ด ผู้ร่วมงาน และฟีเจอร์
- Miro Assist ขณะนี้พร้อมใช้งานในโหมดเบต้าสำหรับทุกแผน แต่มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นฟีเจอร์ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในอนาคต
ราคาของ Miro
- ฟรี: $0 (สำหรับนักเรียน, บุคคลทั่วไป, และกลุ่มเล็กที่มีความต้องการในการร่วมมือแบบพื้นฐาน)
- เริ่มต้น: $10/เดือนต่อผู้ใช้ (สำหรับผู้ที่ต้องการบอร์ดไม่จำกัดและส่วนตัว พร้อมฟีเจอร์ที่จำเป็น)
- ธุรกิจ: $20/เดือนต่อผู้ใช้ (ยกระดับความปลอดภัยและฟีเจอร์ขั้นสูง เหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็ก)
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ (เหมาะสำหรับทีมขนาดใหญ่ที่ต้องการทำงานร่วมกันทั่วทั้งองค์กร พร้อมการสนับสนุน ความปลอดภัย และการควบคุม)
คะแนนและรีวิวของ Miro
- G2: 4. 8/5 (5500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1520+ รีวิว)
ความคิดเห็นของผู้ใช้เกี่ยวกับ Miro
Miro ช่วยให้เราสามารถสร้างไอเดียได้อย่างรวดเร็ว ทำงานร่วมกันในกระบวนการใหม่ ๆ และเดินหน้าตามแผนของเราได้อย่างราบรื่น! ฉันชอบความยืดหยุ่นและลักษณะที่มองเห็นได้ของกระดานที่ไม่มีขอบเขต มันยอดเยี่ยมมากเมื่อคุณไม่รู้จะเริ่มต้นโปรเจกต์จากตรงไหน กระดาน Miro ได้เข้ามาแทนที่ไฟล์หลาย ๆ ไฟล์ที่แตกต่างกัน และจัดระเบียบทีมของเราไว้ในที่เดียว เรียกได้ว่าเป็นตัวช่วยชีวิตจริง ๆ!
8. GitHub: แพลตฟอร์มการแชร์โค้ดและการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุด
ถามนักพัฒนาคนใดก็ตามเกี่ยวกับเครื่องมือออนไลน์สำหรับการทำงานร่วมกันที่พวกเขาใช้เป็นประจำ GitHub จะต้องเป็นหนึ่งในตัวเลือกอันดับต้นอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ต่างจากเครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีมอื่น ๆ ที่ช่วยให้ทีมภายในองค์กรสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ GitHub เชื่อมโยงทั้งชุมชน—โดยเฉพาะวิศวกรซอฟต์แวร์และนักพัฒนา
นี่คือแพลตฟอร์มสำหรับการแชร์โค้ดและสร้างชุมชนที่มีคุณสมบัติการทำงานร่วมกัน ซึ่งนักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถจัดการการควบคุมเวอร์ชันของโค้ดของตนได้ ซึ่งรวมถึงการจัดการโค้ดร่วมกัน การติดตามการเปลี่ยนแปลง และการรับประกันการพัฒนาโครงการที่ราบรื่นผ่านฟังก์ชันการแชร์โค้ดและการแยกสาขา
ผู้ใช้ชื่นชอบการทำงานร่วมกับนักเขียนโค้ดและโปรแกรมเมอร์คนอื่น ๆ ตามที่ผู้ใช้ Reddit คนนี้กล่าวไว้
คุณจำเป็นต้องเรียนรู้พื้นฐานของ git ทุกงานเขียนโปรแกรมควรให้คุณใช้การควบคุมแหล่งที่มาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง และหากพวกเขาไม่ทำ นั่นเป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจน GitHub อย่างไรก็ตาม เป็นเพียงเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับการโฮสต์ git repos ของคุณเท่านั้น
คุณจำเป็นต้องเรียนรู้พื้นฐานของ git ทุกงานเขียนโปรแกรมควรมีการใช้ระบบควบคุมแหล่งที่มา และหากพวกเขาไม่มี นั่นเป็นสัญญาณเตือนที่ใหญ่มาก GitHub เป็นเพียงเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับการโฮสต์ git repos ของคุณเท่านั้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GitHub
- จัดการกระบวนการพัฒนาโค้ดผ่านการควบคุมเวอร์ชันและการแบ่งปันโค้ด
- เปิดใช้งานการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นระหว่างนักพัฒนาที่กระจายตัวอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ
- ปรับปรุงคุณภาพของโค้ดผ่านฟีเจอร์การขอการดึงโค้ดและการตรวจสอบโค้ด
- รับแพลตฟอร์มศูนย์กลางสำหรับการจัดการโค้ด ปัญหา และการสื่อสารโครงการ
- เขียนโค้ดได้เร็วขึ้นและทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นด้วยเครื่องมือ AI GitHub Copilot
ข้อจำกัดของ GitHub
- มุ่งเน้นไปที่ นักพัฒนาและโปรแกรมเมอร์ เป็นหลัก ไม่เหมาะสำหรับทีมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
- บทบาทหลักของมันคือการจัดการโค้ด ไม่ใช่การร่วมมือหรือการสื่อสาร
- มี เส้นโค้งการเรียนรู้ที่ชัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับแนวคิดการควบคุมเวอร์ชันของ Git
ราคา GitHub
- ฟรี: $0
- ทีม: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $21/เดือน ต่อผู้ใช้
- GitHub Copilot มีให้บริการในรูปแบบส่วนเสริม เริ่มต้นที่ $10 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว GitHub
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,090 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (5,990+ รีวิว)
ความคิดเห็นของผู้ใช้เกี่ยวกับ GitHub
GitHub เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการรับคำวิจารณ์จากเพื่อนร่วมงานอย่างรวดเร็วและการทำงานร่วมกันกับพวกเขา นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการวางแผนโครงการและติดตามปัญหาต่างๆ ในโครงการของคุณ อีกทั้งยังเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการจัดระเบียบคลัง git ของคุณบนอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าคุณต้องการให้เปิดเผยต่อสาธารณะหรือเก็บไว้เป็นส่วนตัวก็ตาม
9. Figma: เครื่องมือออกแบบและการทำงานร่วมกันในทีมที่ดีที่สุด
การทำงานในด้านการตลาดทำให้ฉันได้พบกับบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์อย่างไม่เหมือนใคร ซึ่งมีความเป็นอิสระอย่างมาก และชอบที่จะทำงานอย่างอิสระ การทำงานร่วมกับผู้อื่นอาจไม่ใช่สิ่งที่บางคนถนัด แต่เมื่อพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีม คุณต้องทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถร่วมมือกันได้ ด้วย Figma การร่วมมือกันกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับทีมสร้างสรรค์
Figma เป็นซอฟต์แวร์ การร่วมมือในการออกแบบ ที่มีคุณสมบัติการแก้ไขและสร้างต้นแบบแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถร่วมมือกันในโครงการออกแบบได้ ฉันคิดว่าคุณสมบัติของ Figma ที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือความสามารถของทีมในการทำงานพร้อมกันบนโมเดลจำลองและต้นแบบ ซึ่งช่วยเร่งกระบวนการปรับปรุงการออกแบบให้รวดเร็วขึ้น
นอกจากนี้ยังมีการใช้งานอย่างแพร่หลายสำหรับ ไวท์บอร์ด ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างกราฟิกเวกเตอร์และต้นแบบที่เหนือกว่าภาพธรรมดาได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Figma
- รับ แพลตฟอร์มการออกแบบแบบร่วมมือกัน แบบเรียลไทม์ เพื่อสร้างและแก้ไขส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) หน้าเว็บไซต์ และต้นแบบอื่นๆ ร่วมกับทีมของคุณ
- ออกแบบสำหรับโครงการหลายโครงการโดยใช้โมเดลจำลองที่มีความสมจริงสูงและสินทรัพย์การออกแบบ
- ร่วมมือในการออกแบบกับนักออกแบบและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ โดยใช้ระบบการจัดการการออกแบบแบบรวมศูนย์
- ปรับปรุง การสื่อสารและการให้ข้อเสนอแนะ โดยใช้ความคิดเห็น, คุณสมบัติการนำเสนอ, และตัวเลือกการแก้ไขแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Figma
- แผนฟรีมีโครงการ, แบบจำลอง, และผู้ร่วมงานจำกัด
- มุ่งเน้นไปที่การออกแบบ UI/UX เป็นหลัก และอาจไม่เหมาะกับทีมอื่น ๆ
- ไม่มี AI ผู้ช่วยหรือฟีเจอร์ในขณะนี้
ราคาของ Figma
- ฟรี: $0
- มืออาชีพ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $45/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: $75/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิว Figma
- G2: 4. 7/5 (1090+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (720+ รีวิว)
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Figma
ฉันเป็นนักออกแบบภายในองค์กร และฉันใช้มันเป็นซอฟต์แวร์ออกแบบหลักทุกวัน เช่นเดียวกับที่คนอื่น ๆ ได้กล่าวไว้ ฉันจะไม่ใช้มันในการสร้างไอคอนหรืองานภาพประกอบที่มีรายละเอียดมาก แต่ฉันพึ่งพาในการสร้างแบนเนอร์โฆษณา โพสต์บนโซเชียลมีเดีย อีเมล และงานอื่น ๆ ทุกอย่างที่ตั้งใจให้เป็นดิจิทัลเท่านั้น
10. Airtable: เครื่องมือจัดการฐานข้อมูลและการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุด
Airtable เป็นโซลูชันการจัดการเอกสารและฐานข้อมูลที่มีความแตกต่าง มันใช้บล็อกการสร้างเพื่อให้ทีมสามารถสร้าง สเปรดชีตหรือฐานข้อมูล ตามที่ต้องการได้ ฉันพบว่ามันมีประโยชน์มาก เพราะมันสนับสนุนวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ของฉัน ตั้งแต่การจัดการวางแผนโครงการไปจนถึงปฏิทินโซเชียลมีเดียและแม้แต่การเงิน เราได้ใช้มันสำหรับเกือบทุกอย่างแล้ว
ส่วนที่ดีที่สุดของ Airtable คือสามารถนำมาใช้เพื่อกำหนดความสัมพันธ์กับบล็อกอื่น ๆ ร่วมมือกันในโครงการและรายงาน และแม้กระทั่งสร้างมุมมองที่ปรับแต่งอย่างชัดเจนเพื่อการทำงานเฉพาะได้ มันเหมือนกับ Google Sheet หรือ Excel workbook แต่มีคุณสมบัติเสริมที่ยอดเยี่ยมซึ่งทำให้เหมาะสำหรับกรณีการใช้งานต่าง ๆ
พวกเขายังได้แนะนำฟีเจอร์ AI ใหม่เมื่อเร็วๆ นี้ที่เรียกว่า Airtable AI ซึ่งช่วยให้คุณสร้างข้อความและสูตร สรุปความคิดเห็น ฯลฯ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable
- ใช้โครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ที่ยืดหยุ่นสำหรับการจัดระเบียบและจัดการข้อมูลประเภทต่างๆ (ข้อความ, ตัวเลข, ไฟล์แนบ, ฯลฯ)
- แสดงภาพข้อมูลใน มุมมองที่กำหนดเอง เช่น กระดานคัมบัง ปฏิทิน และแบบฟอร์ม
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติด้วยคุณสมบัติการอัตโนมัติที่ทรงพลัง
- สร้างข้อความ, สร้างสูตร, สร้างระบบอัตโนมัติด้วย AI, และสรุปความคิดเห็นด้วย Airtable AI
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันผ่านการดูข้อมูลร่วมกัน การแสดงความคิดเห็น และการมอบหมายงานบนบันทึกข้อมูล
ข้อจำกัดของ Airtable
- เส้นโค้งการเรียนรู้ที่ชัน เนื่องจากคุณจำเป็นต้องเข้าใจวิธีการทำงานของบล็อกและความสัมพันธ์ต่างๆ
- ต้องมีการวางแผน และการตั้งค่าล่วงหน้าเพื่อออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลที่เหมาะสมที่สุด
- แผนฟรีมีข้อจำกัดเกี่ยวกับขนาดฐาน, ผู้ร่วมงาน, และคุณสมบัติ
ราคาของ Airtable
- ฟรี: $0
- ทีม: $24/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $54/เดือน ต่อผู้ใช้
- ระดับองค์กร: ราคาตามความต้องการ
- Airtable AI พร้อมใช้งานกับทุกแผนการชำระเงิน เริ่มต้นที่ $7/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวใน Airtable
- G2: 4. 6/5 (2240+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1980+ รีวิว)
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Airtable
Airtable มีตัวเลือกที่ปรับแต่งได้มากที่สุดเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลเป็นทางเลือกแทน Google Sheets หรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน มันใช้งานง่ายมาก มีแผนฟรีที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง
11. Monday.com: ระบบปฏิบัติการการทำงานที่ดีที่สุด
Monday.com เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมซึ่งส่งเสริม ความโปร่งใสและการทำงานร่วมกัน มันช่วยให้คุณจัดการและดูงานทั้งหมดของทีมได้ ทีมสามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อทำงานร่วมกัน สร้างขั้นตอนการทำงาน ติดตามความคืบหน้าของโครงการ และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
แพลตฟอร์มนี้ให้คุณเลือกสลับระหว่าง มุมมองต่างๆ เช่น แผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง, และมุมมองปฏิทิน
ข้อร้องเรียนเดียวของฉันคือการผสานรวมกับเครื่องมือซอฟต์แวร์อื่น ๆ เป็นเรื่องท้าทาย และนี่อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้ฉันตัดสินใจไม่ใช้ นอกจากนี้ ฉันคิดว่าการบันทึกหน้าจอเป็นความสามารถที่จำเป็นสำหรับการทำงานร่วมกัน และ Monday ไม่มีฟีเจอร์นี้
monday.com ฟีเจอร์เด่น
- บริหารจัดการโครงการ ทีม และกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- มอบหมายงานและติดตามเป้าหมายสำหรับตัวคุณเองและทีมของคุณ
- ดูงานของคุณในกระดานคัมบัง ปฏิทิน และ มุมมองมากกว่า 10 แบบ สำหรับการจัดระเบียบโครงการ
- สร้างและแชร์แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้พร้อมวิดเจ็ตมากกว่า 30 รายการ
- ใช้ประโยชน์จาก AI และระบบอัตโนมัติ เพื่อลดความซับซ้อนของงานที่ทำซ้ำๆ และเพิ่มประสิทธิภาพ
- ร่วมมือกับทีมของคุณโดยใช้ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแสดงความคิดเห็น การกล่าวถึง และการแชร์ไฟล์
ข้อจำกัดของ monday.com
- ตัวเลือกการปรับแต่งอย่างกว้างขวางอาจต้องใช้เวลาและความพยายามในการตั้งค่า
- แผนฟรีจำกัดให้คุณใช้ได้เพียงสองที่นั่งเท่านั้น และไม่อนุญาตให้แขกหรือผู้ชมเข้าร่วม
- อาจรู้สึก ท่วมท้น สำหรับความต้องการการจัดการโครงการที่ง่าย
- ระบบช่วยเหลือด้วย AI สามารถทำได้เพียงสิ่งที่มีขอบเขตจำกัดมากในขณะนี้
monday.com ราคา
- ฟรี: $0
- พื้นฐาน: $36/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $42/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $72/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (10,672 รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,723 รีวิว)
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง monday.com
ฉันพบว่าวันจันทร์ทำให้ฉันสามารถจัดระเบียบงานได้ง่ายขึ้น ติดแท็กสมาชิกทีมคนอื่นเมื่อเหมาะสม และทำการแก้ไขและอัปเดตเมื่อกำหนดส่งเปลี่ยนแปลง ไม่เพียงแต่เป็นงานที่น่าพึงพอใจเมื่อได้ติดป้ายกำกับว่า 'เสร็จแล้ว' ในตอนท้ายเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยมสำหรับความคืบหน้าของโครงการอีกด้วย
12. Microsoft Teams: เครื่องมือประชุมทางวิดีโอที่ดีที่สุด
ก่อนที่ Zoom จะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย หลายคนใช้ Microsoft Teams เป็นเครื่องมือประชุมทางวิดีโอหลัก และฉันยังคงชอบใช้อยู่ เพราะมันมีฟีเจอร์หลายอย่างที่ช่วยให้ ทีมภายในทำงานร่วมกัน ได้ดีขึ้น ทั้งการซิงค์ข้อมูลและตั้งการแจ้งเตือนให้กันและกัน
สำหรับธุรกิจที่ใช้ชุดโปรแกรม Microsoft Office, Microsoft Teams คือแอปที่เหมาะสำหรับการประชุมทางวิดีโอ, การแชท, และความต้องการในการทำงานร่วมกันของทีมอื่น ๆ. มันมีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย, สามารถทำงานร่วมกับแอปของ Microsoft ได้ง่าย, และให้คุณรักษาการสนทนาทั้งหมดของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว.
ClickUp ผสานการทำงานกับ Microsoft Teams ช่วยให้คุณสร้างงานใน ClickUp ได้โดยตรงจากบทสนทนาใน Teams รับการแจ้งเตือนภายในช่องของ Teams และรักษาศูนย์กลางสำหรับการสื่อสารโครงการและการจัดการงานทั้งหมดไว้ในที่เดียว
Microsoft Teams ยังมี แอปพลิเคชันมือถือ เพื่อให้คุณไม่พลาดการแจ้งเตือนใด ๆ แอปพลิเคชันนี้มีคุณสมบัติการทำงานร่วมกันพื้นฐาน รวมถึงการแชร์หน้าจอและการโทรด้วยเสียงและวิดีโอ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams
- ใช้ ช่องทางเฉพาะ สำหรับการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับโครงการ การแชร์ไฟล์ และการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- จัดการประชุมออนไลน์ การนำเสนอ หรือการประชุมย่อยเสมือนจริง พร้อมความสามารถในการแชร์หน้าจอ
- ผสานการทำงานกับ OneDrive และ SharePoint เพื่อทำงานร่วมกับทีมของคุณในเอกสาร, ตารางคำนวณ, และการนำเสนอ
- มอบหมายงาน ติดตามความคืบหน้า และ ทำงานร่วมกันในโครงการ ได้โดยตรงภายใน Teams
- โทรออกและรับสายเสียง รวมถึงส่งข้อความโดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องใช้ระบบโทรศัพท์แยกต่างหาก
- สรุปการประชุมและทบทวนรายการดำเนินการที่ได้หารือร่วมกับ Copilot AI แบบบูรณาการ
ข้อจำกัดของ Microsoft Teams
- แผนฟรีมีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่จัดเก็บ, ฟีเจอร์, และระยะเวลาการประชุม
- รู้สึก ท่วมท้น กับจำนวนช่องทางและการเชื่อมต่อที่มากมาย
- อาจไม่เหมาะหากคุณไม่ได้ใช้โซลูชัน Microsoft Office อื่น ๆ
ราคาของ Microsoft Teams
- Microsoft Teams Essentials: $4/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Microsoft 365 Business Basic: $6/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Microsoft 365 Business Standard: $12.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Microsoft 365 Business Premium: $22/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- บริการช่วยเหลือ Copilot AI มีให้บริการเป็นบริการเสริมแบบชำระเงินสำหรับแผนธุรกิจและแผนองค์กร
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Teams
- G2: 4. 3/5 (14,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 9,440 รายการ)
ความคิดเห็นของผู้ใช้เกี่ยวกับ Microsoft Teams
ข้อดีของ Microsoft Teams คือ มีทุกสิ่งที่คุณต้องการใช้งาน พร้อมฟีเจอร์มากมายที่รวมอยู่ในตัว โปรแกรมใช้งานง่ายมากจนผู้ใช้สามารถสร้างสิ่งต่างๆ เช่น การประชุม กลุ่ม และส่งข้อความ ฯลฯ ได้ด้วยตนเอง ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือและแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อป
13. Canva: เครื่องมือการทำงานร่วมกันด้านการออกแบบที่ดีที่สุด
Canva เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานร่วมกันด้านการออกแบบ ทีมงานของฉันใช้มันเพื่อสร้างภาพที่น่าทึ่งโดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบอย่างลึกซึ้ง อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย และคลังแม่แบบที่หลากหลายทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการสร้างทุกอย่างตั้งแต่กราฟิกสำหรับโซเชียลมีเดียไปจนถึงการนำเสนอและสื่อการตลาด
แม้ว่าคุณจะเป็นคนแบบฉัน (คือ ไม่ใช่นักออกแบบหรือไม่คุ้นเคยกับแนวคิดการออกแบบ) คุณก็สามารถใช้ Canva เพื่อสร้าง งานสร้างสรรค์ที่ดูเป็นมืออาชีพ ได้ เชื่อฉันเถอะ ฉันเคยใช้มันสร้างสื่อการตลาด (และบางครั้งก็เป็นการ์ดเชิญอีเวนต์) ในเวลาเร่งด่วน และบางผลงานของฉันทำให้ทีมกราฟิกอิจฉาเลยทีเดียว!
นอกจากนี้ ฉันยังชอบทดลองและเล่นกับฟีเจอร์ AI ใหม่ของพวกเขา Magic Studio อีกด้วย! ฟีเจอร์ที่ฉันชอบที่สุดคือฟีเจอร์แปลงข้อความเป็นวิดีโอ สำหรับงานของฉัน ฉันได้ลองใช้ฟีเจอร์ Magic Write ซึ่งทำงานคล้ายกับ AI Writer ของ ClickUp Brain อย่างไรก็ตาม มันไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเสมือนหรือผู้จัดการความรู้เหมือน ClickUp Brain
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva
- ออกแบบอะไรก็ได้ด้วยอินเทอร์เฟซการออกแบบแบบลากและวาง พร้อมฟีเจอร์ที่ใช้งานง่าย
- ร่วมมือในการออกแบบกับสมาชิกทีมอื่น ๆ สำหรับ การแก้ไขร่วมกัน หรือการอนุมัติ
- รักษาชุดเครื่องมือการตลาดแบรนด์ให้พร้อมใช้งานเพื่อให้แน่ใจว่าทุกการออกแบบมีความสอดคล้องกันในทุกโครงการ
- สร้างและกำหนดเวลาโพสต์บนโซเชียลมีเดียโดยใช้ Content Planner
- ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตและสินทรัพย์การออกแบบที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อประหยัดเวลาและทรัพยากร
- ลดความซับซ้อนของกระบวนการออกแบบและการสื่อสารในแพลตฟอร์มเดียว
- ผสานเครื่องมือกับระบบ CRM หลายระบบและเครื่องมือการจัดการโครงการ
ข้อจำกัดของ Canva
- ตัวเลือกการปรับแต่งการออกแบบที่จำกัดเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์ออกแบบมืออาชีพ
- แผนฟรีมีข้อจำกัด เช่น ไม่สามารถใช้ฟีเจอร์ AI เช่น Magic Write, Magic Studio, การลบพื้นหลัง หรือฟีเจอร์อื่น ๆ ได้ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่จัดเก็บจำกัดที่ 5GB และภาพสต็อกหรือเทมเพลตพรีเมียมจะใช้งานได้เฉพาะในตัวเลือก Pro เท่านั้น
- มุ่งเน้นหลักในการสร้างภาพนิ่ง พร้อมด้วยฟีเจอร์ การร่วมมือที่จำกัด และฟีเจอร์การระดมความคิด
ราคาของ Canva
- Canva ฟรี: $0
- Canva Pro: $14.99/เดือน สำหรับผู้ใช้หนึ่งคน
- Canva สำหรับทีม: $29.99/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคนแรก
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Canva
- G2: 4. 7/5 (4620+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (11,780+ รีวิว)
ความคิดเห็นของผู้ใช้เกี่ยวกับ Canva
ฉันดูแลโซเชียลมีเดียให้กับธุรกิจหลายแห่ง และฉันชอบมันมาก ฉันรู้วิธีใช้ Illustrator และการออกแบบ และฉันมักจะเลือกใช้ Canva เพราะมันใช้งานง่าย คุณสามารถโพสต์จาก Canva (บนโทรศัพท์ของคุณ) ไปยัง Instagram ได้โดยตรง ซึ่งยอดเยี่ยมมาก
14. Notion: พื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้และทำงานร่วมกันได้ดีที่สุด
ฉันค้นพบ Notion ได้จากผู้สร้างออนไลน์หลายคนที่ใช้มันและแม้กระทั่งขายเทมเพลต Notion ที่พร้อมใช้งานสำหรับกรณีการใช้งานเฉพาะ ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็น การวางแผนโครงการ การสร้างภาพ หรือการความต้องการอื่น ๆ มันสามารถเป็นแอปที่คุณเลือกใช้ได้
อย่างไรก็ตาม เราได้รวม Notion ไว้ในรายการของเราเนื่องจากมันนำเสนอ พื้นที่ทำงานแบบครบวงจร ที่ทรงพลังซึ่งสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการในการทำงานร่วมกันเฉพาะของทีมคุณ ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการโครงการ ระดมความคิด หรือสร้างฐานความรู้ Notion ช่วยให้คุณสร้างศูนย์กลางที่รวมทุกอย่างไว้สำหรับทีมของคุณได้ นอกจากนี้ ตอนนี้มี Notion AI ที่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับการทำงานของคุณ เขียนเนื้อหาแทนคุณ และกรอกข้อมูลลงในตารางโดยอัตโนมัติ
อย่างไรก็ตาม ฉันต้องบอกว่าฉันประสบปัญหาพอสมควรในการสร้างแม่แบบและโครงการที่ปรับแต่งเองในช่วงแรก เนื่องจากมันไม่ใช่เครื่องมือที่ใช้งานง่ายที่สุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- ใช้บล็อกเพื่อจัดการข้อความ รายการสิ่งที่ต้องทำ ตารางฐานข้อมูล และกระดานคัมบัง—และยังสามารถผสมผสานสิ่งเหล่านี้เพื่อสร้าง พื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้
- จัดระเบียบข้อมูลด้วยรูปแบบหน้าหลากหลาย—คอลัมน์, การ์ด, ปฏิทิน, ฯลฯ
- แก้ไข เพิ่มความคิดเห็น และเพิ่มการกล่าวถึง @ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
- เริ่มต้นโครงการอย่างรวดเร็วด้วยคลัง เทมเพลตสำเร็จรูป มากมายสำหรับการประชุม แผนโครงการ วิกิ และอื่นๆ
- บันทึกข้อความสั้นจากเว็บไปยังพื้นที่ทำงาน Notion ของคุณโดยตรงเพื่อการอ้างอิงและการจัดระเบียบที่ง่ายดาย
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Slack, Google Drive และปฏิทิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
- ประหยัดเวลาด้วย Notion AI ด้วยการเขียนข้อความได้อย่างรวดเร็วสำหรับข้อความต่างๆ และสร้างตารางพร้อมข้อมูล
ข้อจำกัดของโนชั่น
- รู้สึก หนักใจและใช้เวลามาก โดยเฉพาะเมื่อต้องสร้างโปรเจกต์ใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น
- มีเทมเพลตหลายแบบที่สร้างขึ้นโดยทางการและผู้ใช้สำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ แต่การค้นหาเทมเพลตที่เหมาะสมอาจเป็นเรื่องยาก บางเทมเพลตมีค่าใช้จ่าย และคุณอาจต้องจ่ายเงินเพิ่มเติมแม้ว่าคุณจะมีแผนพรีเมียมแล้วก็ตาม
- แผนฟรีอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 10 คน และประวัติหน้า 7 วัน
- แอปพลิเคชันมือถือใช้งานค่อนข้างยุ่งยาก
ราคาของ Notion
- แผนฟรี
- เพิ่มเติม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
- Notion AI: เพิ่มเข้าสู่พื้นที่ทำงานของคุณในราคา $10 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวโนชั่น
- G2: 4. 7/5 (5260+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2160+ รีวิว)
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Notion
ฉันขอแนะนำ Notion อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ฉันไม่แนะนำให้ใช้มันเพื่อจัดระเบียบชีวิตทั้งหมดของคุณในทันที
ฉันตื่นเต้นเกินไปตอนจัดพื้นที่ทำงานเมื่อไม่กี่ปีที่แล้ว และสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้ของที่จัดไว้ครึ่งหนึ่ง แต่ฉันก็พบว่าตัวเองได้ใช้งานมันสำหรับกรณีการใช้งานที่สำคัญไม่กี่อย่าง
15. Dropbox: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์อย่างปลอดภัยและการแชร์ไฟล์
แพลตฟอร์มแชร์และจัดเก็บไฟล์แบบดั้งเดิม! ฉันยังคงกลับไปใช้ Dropbox อยู่เสมอเพราะความเรียบง่ายของมัน
Dropbox เป็นผู้บุกเบิกในด้านการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ โดยนำเสนอ แพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้และปลอดภัย สำหรับการเก็บ, เข้าถึง, และแบ่งปันไฟล์ของคุณจากทุกที่ แม้ว่าจะไม่ใช่เครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันโดยตรง แต่ Dropbox ก็สามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันต่าง ๆ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย เอกสารและไฟล์ที่แชร์
ฉันชอบที่Dropbox สามารถเชื่อมต่อกับ ClickUp ได้ ทำให้ฉันสามารถแนบไฟล์ Dropbox ไปยังงานใน ClickUp ได้โดยตรง ทำงานร่วมกันในเอกสารภายใน Dropbox และรักษาศูนย์กลางสำหรับการจัดเก็บไฟล์และการจัดการโครงการไว้ที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dropbox
- เพลิดเพลินกับการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ปลอดภัยด้วยการ เข้ารหัสข้อมูล ที่แข็งแกร่งและการควบคุมการเข้าถึง
- จัดการไฟล์ของคุณในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- เข้าถึงไฟล์ของคุณจากคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือแท็บเล็ตใดก็ได้ด้วย แอป Dropbox
- ติดตามการเปลี่ยนแปลง และระบุผู้ที่มีการแก้ไขไฟล์ของคุณ
- แชร์ไฟล์และโฟลเดอร์กับสมาชิกในทีมหรือผู้ร่วมงานภายนอก
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกันต่างๆ เช่น Slack, Zoom และ Microsoft Office
ข้อจำกัดของ Dropbox
- แผนฟรีให้บริการพื้นที่จัดเก็บจำกัด (เพียงไม่เกิน 2GB)
- ขีดจำกัดการอัปโหลดขนาดไฟล์ สำหรับผู้ใช้แผนฟรี
- มุ่งเน้นหลักที่การจัดเก็บและแบ่งปันไฟล์ ไม่ใช่ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่ครอบคลุม เช่น การแก้ไขหรือการแสดงความคิดเห็นภายในแพลตฟอร์ม
ราคา Dropbox
- พื้นฐาน: ฟรี (สูงสุด 2GB)
- บวก: $11.99/เดือน
- สิ่งจำเป็น: $19.99/เดือน
- ธุรกิจ: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Dropbox
- G2: 4. 4/5 (26,840+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (21,560+ รีวิว)
สิ่งที่ผู้ใช้พูดถึง Dropbox
ฉันชอบมันมากเลย! ฉันสามารถบันทึกวิดีโอและรูปภาพของฉันไว้ที่นี่ได้ จากนั้นก็ลบออกจากโทรศัพท์ของฉันที่บันทึกไว้ในแอปภาพของฉันได้ ด้วยวิธีนี้ฉันจะมีพื้นที่เก็บข้อมูลในโทรศัพท์ของฉันมากขึ้นเพื่ออัปเดตแอปและติดตั้งแอปต่าง ๆ ได้!! มันมีขีดจำกัด 2GB…ซึ่งก็โอเค. จนถึงตอนนี้ฉันยังไม่พบปัญหาอะไรเลย ขอบคุณพระเจ้า. ฉันสามารถกลับไปดูวิดีโอที่ฉันอัปโหลดไว้ได้ทุกเมื่อทุกที่.
เครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์ที่ดีที่สุด (แบบครบวงจร)
การเจาะลึกเข้าไปในโลกของเครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์นั้นเป็นการเปิดโลกทัศน์อย่างแท้จริง มีตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมมากมาย แต่ละตัวมีจุดเด่นและกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน
เราได้สำรวจเครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์ที่ดีที่สุด 15 รายการที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่ละรายการมีกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน แม้ว่าทุกเครื่องมือจะมีความโดดเด่นในด้านที่เน้น แต่มีเครื่องมือการทำงานร่วมกันหนึ่งรายการที่โดดเด่นด้วยความสามารถในการรวมการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และการจัดการโครงการเข้าด้วยกัน นั่นคือ ClickUp
ในเวลาไม่ถึงสองเดือน ClickUp ได้เปลี่ยนแปลงการทำงานอย่างมากจนทำให้ผู้คนจากแผนกอื่น ๆ ขอให้สาธิตการใช้งานเพื่อดูว่ามันจะช่วยปรับปรุงการดำเนินงานของพวกเขาได้อย่างไร
ในเวลาไม่ถึงสองเดือน ClickUp ได้เปลี่ยนแปลงการทำงานอย่างมากจนทำให้ผู้คนจากแผนกอื่น ๆ ขอให้สาธิตการใช้งานเพื่อดูว่ามันจะช่วยปรับปรุงการดำเนินงานของพวกเขาได้อย่างไร
ด้วย ClickUp ในชุดเครื่องมือของคุณ คุณอาจไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์อื่น ๆ จากรายการของเราอีกต่อไป คุณจะได้รับแชทแบบเรียลไทม์ การจัดการเอกสาร กระดานไวท์บอร์ดในแอป และเครื่องมือทรงพลังอื่น ๆสำหรับการทำงานร่วมกันในโครงการเป็นส่วนหนึ่งของชุด ClickUp นอกจากนี้ คุณยังได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพจากการทำงานอัตโนมัติ การปรับแต่ง การผสานรวม และสิ่งที่ฉันชื่นชอบที่สุด—ปัญญาประดิษฐ์
ClickUp ทำได้ยอดเยี่ยมมาก มันสมกับคำขวัญที่ว่า "แอปเดียวที่แทนทุกแอป" ด้วยการให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพบนแพลตฟอร์มเดียว คุณสมบัตินี้ช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน ดูผลงาน ความคิดเห็น และการอัปเดตของกันและกันได้ ที่องค์กรของเรา เราพบว่าการแบ่งงานออกเป็นระดับต่างๆ โครงการ และรายการต่างๆ มีประโยชน์อย่างมาก การแจ้งเตือนทางอีเมลช่วยให้เราจดจ่อกับงานได้ดีขึ้น ในขณะที่ความสามารถในการติดตามความคืบหน้าของงานที่ทำซ้ำๆ เป็นข้อดีอย่างมาก นอกจากนี้ เครื่องมือนี้ยังมีราคาที่สมเหตุสมผล และบริการลูกค้านั้นยอดเยี่ยม การตั้งค่าและเริ่มต้นใช้งาน Clickup นั้นง่ายดายมาก
ClickUp ทำได้ยอดเยี่ยมมาก มันสมกับคำขวัญที่ว่า "แอปเดียวที่แทนทุกแอป" ด้วยการให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพบนแพลตฟอร์มเดียว คุณสมบัตินี้ช่วยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน ดูผลงาน ความคิดเห็น และการอัปเดตของกันและกันได้ ที่องค์กรของเรา เราพบว่าการแบ่งงานออกเป็นระดับต่างๆ โครงการ และรายการต่างๆ มีประโยชน์อย่างมาก การแจ้งเตือนทางอีเมลช่วยให้เราจดจ่อกับงานได้ดีขึ้น ในขณะที่ความสามารถในการติดตามความคืบหน้าของงานที่ทำซ้ำๆ เป็นข้อดีอย่างมาก นอกจากนี้ เครื่องมือนี้ยังมีราคาที่สมเหตุสมผล และบริการลูกค้านั้นยอดเยี่ยม การตั้งค่าและเริ่มต้นใช้งาน Clickup นั้นง่ายดายมาก
ClickUp ไม่ใช่เพียงแค่แพลตฟอร์มสำหรับการทำงานร่วมกันหรือการสื่อสารเท่านั้น—แต่เป็น แพลตฟอร์มการจัดการโครงการอย่างเต็มรูปแบบ ที่แท้จริง ที่จริงแล้ว มันเป็นหนึ่งในเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดที่มีอยู่อย่าเพิ่งเชื่อคำพูดของเรา ลองดูสิ่งที่ผู้ใช้พูดกัน:
คุณสามารถปรับแต่ง ClickUp ให้ตรงกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของคุณได้ และ ปรับขนาดขึ้นหรือลง ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่สำคัญ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เวอร์ชันฟรีเพื่อทดลองใช้งานและสัมผัสประสบการณ์ผลกระทบของ ClickUp ต่อธุรกิจของคุณได้เสมอ ที่สำคัญที่สุด ClickUp ปรับตัวให้เข้ากับกระบวนการทำงานและขั้นตอนของธุรกิจคุณ ไม่ใช่ให้คุณต้องปรับตัวให้เข้ากับระบบของเรา
ไม่ว่าคุณจะเป็นสตาร์ทอัพขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ ClickUp ก็เหมาะสำหรับทุกคน
ปรับปรุงการทำงานร่วมกันออนไลน์ด้วย ClickUp
ดังนั้น แม้ว่าคุณจะสามารถผสมผสานเครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์มากมายที่เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะของตนได้ แต่เครื่องมือเดียวที่สามารถรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันสำหรับองค์กรของคุณได้คือ ClickUp มันรวมการจัดการโครงการ การทำงานร่วมกัน การจัดการงาน และการสื่อสารเข้าด้วยกันเพื่อมอบโซลูชันที่ครอบคลุมและครบวงจรให้กับคุณ
ลองใช้ดูและค้นพบวิธีที่ ClickUp สามารถกลายเป็นศูนย์รวมทุกอย่างสำหรับการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและเพิ่มผลผลิตให้ถึงขีดสุด เพราะการพิชิตเป้าหมายของคุณไม่ควรต้องยุ่งยากกับการใช้เครื่องมือหลายอย่าง ClickUp สามารถช่วยให้คุณทำทุกอย่างได้ดีขึ้น ลงทะเบียนบัญชีฟรีเพื่อปลดล็อกศักยภาพสูงสุดและทำให้การทำงานร่วมกันของทีมคุณง่ายขึ้น