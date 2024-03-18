การทำงานเป็นทีม: องค์ประกอบสำคัญ, ความท้าทาย, และกลยุทธ์การนำไปใช้

การทำงานเป็นทีม ต้องเป็นหนึ่งในคำฮิตที่ถูกใช้มากเกินไปในวงการธุรกิจในปัจจุบัน แม้ว่าพวกเราส่วนใหญ่จะเข้าใจแนวคิดนี้อย่างคร่าวๆ แต่เราอาจยังคงประสบปัญหาในการแปลงมันให้เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
การทำงานเป็นทีมไม่ใช่แค่คำฮิตเท่านั้น แต่หมายถึงการทำงานร่วมกันอย่างกลมกลืน ไม่ใช่แค่การทำงานร่วมกันอย่างกลมกลืนเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการใช้ประโยชน์จากการทำงานร่วมกันของทีมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอีกด้วย
แนวคิดนี้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมากใน สภาพแวดล้อมที่มีความต้องการสูง เช่น การบริหารโครงการหรือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (HR) ซึ่งการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยให้ทีมรู้สึกมีพลังและสามารถเอาชนะความท้าทายทั่วไปได้ด้วยการตัดสินใจที่สอดคล้องกันมากขึ้น
ในบทความนี้ เราจะเปิดเผยแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกันเป็นทีม และแนะนำให้คุณรู้จักกับ:
- องค์ประกอบที่หลากหลายซึ่งมีส่วนช่วยในการสร้างพลังร่วมของทีม
- ความท้าทายในชีวิตประจำวันที่คุณควรระวัง
- ขั้นตอนการสร้างพลังร่วมของทีมที่ประสบความสำเร็จ
บทบาทสำคัญของการทำงานร่วมกันเป็นทีมในสถานที่ทำงาน
คำว่า synergy มีต้นกำเนิดมาจากคำในภาษาละติน synergia ซึ่งมีความหมายว่า การร่วมมือกัน Synergia ยังถูกสืบทอดมาจากคำในภาษากรีก sunergos ซึ่งหมายถึง การทำงานร่วมกัน ในบริบททางธุรกิจ หมายถึง สมาชิกในทีมที่ร่วมมือกันเพื่อสร้างสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าการพยายามของแต่ละคน จากมุมมองที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น นี่หมายถึงกิจกรรมเช่น:
- ประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของสมาชิกแต่ละคนในทีม
- หาวิธีชดเชยข้อบกพร่องของกันและกัน
- การสร้างช่องทางการสื่อสารที่โปร่งใส
- ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพภายในทีมข้ามสายงานผ่านกระบวนการทำงานที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน
การทำงานเป็นทีมสามารถเข้าใจได้ดีขึ้นจากมุมมองของทีมกีฬาใด ๆ — ไม่ใช่ทักษะและความสามารถของผู้เล่นแต่ละคนที่มีความสำคัญ แต่เป็นการที่ทีมทำงานร่วมกันอย่างเป็นหนึ่งเดียวเพื่อชัยชนะ ⚽
ความแตกต่างระหว่างการทำงานเป็นทีมและการทำงานร่วมกันอย่างมีพลัง
หากคำว่า "การทำงานร่วมกันเป็นทีม" ฟังดูคล้ายกับคำว่า "การทำงานเป็นทีม" นั่นเป็นเพราะเหตุผลที่ดี การทำงานเป็นทีมเป็นส่วนสำคัญของการทำงานร่วมกันเป็นทีม และมันหมายถึง การกระทำ ของการทำงานร่วมกัน อย่างไรก็ตาม การทำงานร่วมกันเป็นทีม เป็นแนวคิดที่กว้างกว่า ซึ่งหมายถึงการร่วมมือกันจนถึงศักยภาพสูงสุด ลองนึกถึงการทำงานเป็นทีมเหมือนกับการวิ่งมาราธอน และการทำงานร่วมกันเป็นทีมเหมือนกับการข้ามเส้นชัย 🏃
คุณยังสามารถสังเกตเห็นความแตกต่างในแง่ของการสื่อสารภายในกลุ่มได้อีกด้วย ในขณะที่การทำงานเป็นทีมต้องการ การปฏิบัติด้านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การสร้างพลังร่วมของทีมจำเป็นต้องมี ความรู้อย่างลึกซึ้ง เกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารและวิธีการทำงานของสมาชิกแต่ละคน เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ราบรื่นและบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: เอกสารทีมที่มีคุณภาพ, การสื่อสาร, และการจัดการความรู้ มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการร่วมมือภายในทีม นี่คือเหตุผลที่เราแนะนำให้คุณใช้ClickUp Team Docs Templateเพื่อสร้างโครงสร้างที่ปรับเปลี่ยนได้สำหรับกระบวนการ, วัตถุประสงค์, และสไตล์การทำงานของทีมคุณได้ฟรี! 💗
พลังร่วมเชิงบวก vs. พลังร่วมเชิงลบ
ประเภทของซินเนอร์จีที่เราได้หารือไว้ข้างต้นนั้นเป็นซินเนอร์จีเชิงบวกเป็นส่วนใหญ่ มันเกิดขึ้นเมื่อทีมทั้งหมดทำงานได้ดีกว่าการที่สมาชิกแต่ละคนทำงานของตัวเอง
อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือของทีมอาจส่งผลในทางลบได้เช่นกัน ความร่วมมือในทางลบเกิดขึ้นเมื่อทีมไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ดี แม้ว่าสมาชิกแต่ละคนจะมีความสามารถก็ตาม ต่อไปนี้คือโครงร่างเปรียบเทียบของแต่ละประเภท:
|พารามิเตอร์
|พลังร่วมทีมเชิงบวก
|การประสานงานในทีมที่ไม่ดี
|ความรู้สึกของทีม
|ทีมส่งเสริมบรรยากาศการทำงานเป็นทีมที่ดี ที่สมาชิกแต่ละคนรู้สึกว่าได้รับการฟัง, ได้รับการเข้าใจ, และได้รับการชื่นชม
|สมาชิกในทีมอาจรู้สึกไม่ได้รับการฟัง ไม่เข้าใจ หรือไม่ได้รับการยกย่องอย่างเพียงพอ เนื่องจากความขัดแย้ง การสื่อสารที่ผิดพลาด หรือปัจจัยอื่น ๆ
|วัฒนธรรมการทำงาน
|สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีซึ่งทุกคนเข้าใจบทบาทของตนอย่างชัดเจน และเชื่อว่าสามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้ผ่านการร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ
|สภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นพิษซึ่งการขาดความชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ทำให้คุณภาพของงานลดลง
|การจัดการทรัพยากรและประสิทธิภาพ
|เพื่อนร่วมทีมพึ่งพาความเชี่ยวชาญของกันและกันเพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำซ้อนและทำให้งานเสร็จเร็วขึ้น
|ทีมไม่สอดคล้องกันและมักจะเสียทรัพยากรไปกับงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ
4 องค์ประกอบสำคัญที่ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
การทำงานร่วมกันของทีมอย่างมีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่กับการทำงานเป็นทีมที่แข็งแกร่งและการนำทีมที่ดีเป็นอย่างมาก ในฐานะผู้นำทีมหรือผู้จัดการฝ่ายบุคคล คุณจำเป็นต้องเข้าใจ สี่องค์ประกอบสำคัญที่นำไปสู่การร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพของทีม 👇
1. ความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกแต่ละคนในทีม
ความสำเร็จโดยรวมของทีมใด ๆ ขึ้นอยู่กับความไว้วางใจและความเคารพที่สมาชิกมีต่อกัน พวกเขาควรเชื่อมั่นในความสามารถร่วมกันและยอมรับทักษะและข้อเสนอแนะที่แต่ละสมาชิกนำมาสู่ทีม
ผู้นำควรดำเนินการเพื่อให้สมาชิกในทีมรู้สึกมีคุณค่าและมีความปลอดภัยทางจิตใจในที่ทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขามาจากภูมิหลังที่แตกต่างกัน สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขารู้สึกสบายใจในการแบ่งปันความคิด สนับสนุนสมาชิกในทีมคนอื่นๆและกล้าเสี่ยงเพื่อประโยชน์ของทีม
2. การสื่อสารที่ชัดเจนและการฟังอย่างตั้งใจ
การสื่อสารที่เปิดกว้างเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานร่วมกันในทีม—มันส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันและการแก้ปัญหาอย่างร่วมมือ. โดยการส่งเสริมการสนทนาอย่างเปิดเผยระหว่างสมาชิกในทีมคุณสามารถใช้ข้อเสนอ แนะอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงคุณภาพและกระบวนการในอนาคตได้. สิ่งนี้ยังนำไปสู่การลดความขัดแย้งและส่งเสริมวัฒนธรรมทีมที่ดีซึ่งทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วม.
3. ชุดทักษะที่เสริมกัน
อะไรคือองค์ประกอบที่ไม่แน่นอนที่สุดของพลังร่วมของทีม? ความหลากหลายในทักษะ
สมาชิกทีมที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันสามารถเสริมซึ่งกันและกันในโครงการต่าง ๆ ได้คิดถึงวิธีที่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ทำงานร่วมกับวิศวกรหรือนักการตลาดก่อนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์—มุมมองที่หลากหลายของพวกเขาสามารถนำไปสู่ประโยชน์ที่เกิดจากการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เช่นการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์และเพิ่มผลผลิต ขึ้นอยู่กับการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของทักษะทางวิชาชีพและทักษะระหว่างบุคคล
เคล็ดลับ: กำลังมองหาวิธีสร้างทีมที่มีนวัตกรรมพร้อมความคิดสร้างสรรค์และการทำงานร่วมกันที่ดียิ่งขึ้นอยู่หรือไม่? ใช้เทมเพลต ClickUp Capability Matrixเพื่อวางแผนความสามารถหลักของทีม ระบุช่องว่างทักษะ และวางแผนการฝึกอบรม การให้คำปรึกษาจากเพื่อนร่วมงาน และเป้าหมายการจ้างงาน คุณยังสามารถใช้เพื่อจัดสรรงานตามจุดแข็งของแต่ละคนและลดความไม่มีประสิทธิภาพได้อีกด้วย 💪
4. เป้าหมายร่วมกันสำหรับการมีส่วนร่วมและการจูงใจของพนักงาน
การมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกันสามารถเสริมสร้างพลังของทีมได้ เนื่องจากมัน ส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวและเพิ่มความมุ่งมั่นส่วนบุคคลของพนักงานต่อผลลัพธ์ที่ต้องการ ให้ทีมมีส่วนร่วมกับวิสัยทัศน์เดียวกันและดูพวกเขาทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและยึดมั่นในแนวทางที่วางไว้
อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ทีมขาดการเชื่อมต่อ? ความท้าทายที่ควรระวัง
นี่คือหกความท้าทายทั่วไปที่สร้างความไม่เชื่อมโยงในทีมและนำไปสู่การทำงานร่วมกันในเชิงลบ:
- การสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ: การขาดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพอาจนำไปสู่ความผิดพลาดที่น่ารำคาญ ความสับสน และความตึงเครียดภายในทีม
- การขาดความไว้วางใจ: หากปราศจากความไว้วางใจ สมาชิกทีมจะไม่เต็มใจที่จะแบ่งปันความคิดเห็นและมอบหมายงานที่จำเป็น ซึ่งนำไปสู่ความไม่มีประสิทธิภาพและขัดขวางความก้าวหน้าของโครงการ
- เป้าหมายที่ไม่ชัดเจน: การพัฒนาความร่วมมือในทีมเป็นเรื่องท้าทายหากสมาชิกในทีมไม่มีความชัดเจนในเป้าหมาย สิ่งนี้นำไปสู่ความไม่สอดคล้องกันในความพยายามของพวกเขา
- การนำที่แย่: ผู้นำที่ไม่มีความสามารถมักจะปล่อยความเครียดในทีมและทำให้ขาดแรงจูงใจ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง
- อุปสรรคของความหลากหลาย: เมื่อมีความสอดคล้องกัน ทีมงานที่มีความหลากหลายสามารถเสริมสร้างพลังร่วมได้ อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างในมุมมองและรูปแบบการทำงานที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง อาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดและความขัดแย้งที่ไม่ได้ข้อยุติ
- การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง: ความแข็งแกร่งของพลังร่วมของทีมจะถูกทดสอบเมื่อต้องปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง กลุ่มที่แสดงการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงจะทำให้เกิดความล่าช้าหรือทำให้ความสำเร็จของทีมตกอยู่ในความเสี่ยง
โชคดีที่คุณสามารถเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายโดยใช้แนวทางปฏิบัติและกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งอธิบายไว้ในส่วนต่อไปนี้
วิธีสร้างพลังร่วมของทีม: 5 ขั้นตอนหลัก
ทักษะระหว่างบุคคลของทีม เช่น การฟังอย่างตั้งใจ การแก้ปัญหา และการให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างพลังร่วมในเชิงบวกในระยะยาว คุณยังต้องให้ความสำคัญกับด้านความเป็นผู้นำ เช่น การมอบหมายงานอย่างทันท่วงที การบริหารเวลา การวางกลยุทธ์ และการจัดระเบียบงาน เพื่อให้การทำงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพ
มาดู แนวทางปฏิบัติและกลยุทธ์ที่ดีที่สุดที่จะช่วยคุณสร้างพลังร่วมสำหรับทีมใด ๆ เราได้แบ่งกระบวนการออกเป็นห้าขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ด้านล่างนี้: 🌸
ขั้นตอนที่ 1: สร้างช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจน
เพื่อประสบความสำเร็จผ่านความร่วมมือ คุณต้องมั่นใจก่อนว่ามีช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจนภายในทีมทีมของคุณควรทราบถึงลำดับชั้นการสื่อสารและรู้ถึงพื้นฐานของ เมื่อใด, ที่ไหน, และ ใคร ที่ควรติดต่อ นอกจากนี้ ให้พนักงานของคุณทราบว่าสิ่งที่ควรหารือด้วยตนเองนั้นควรทำผ่านช่องทางใด เช่น อีเมลหรือแชท โดยพิจารณาจากปัจจัยเช่น ความเร่งด่วนและเนื้อหาของเรื่อง
เริ่มต้นสร้างทักษะการสื่อสารที่แข็งแกร่งภายในทีมธุรกิจของคุณด้วยวิธีง่าย ๆ สามวิธี:
- ส่งเสริมการฟังอย่างตั้งใจ: ความร่วมมือในทีมจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกในทีมเข้าใจว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการรับฟัง เพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกทุกคนในทีมได้มีโอกาสแบ่งปันความคิดของตน ควรให้ความสำคัญกับการสื่อสารแบบสองทาง โดยเน้นการฟังอย่างตั้งใจ การรับรู้ และความรู้สึกไวต่อวัฒนธรรม
- ให้โอกาสในการให้ข้อเสนอแนะ: ส่งเสริมการทำงานร่วมกันโดยสนับสนุนวัฒนธรรมการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นบวกและสองทาง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความโปร่งใสในการสื่อสาร เปิดกว้างในการนำแนวปฏิบัติที่ดีมาใช้ และทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเสียงของตนเองมีความสำคัญ ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตาม
- ใช้เมทริกซ์ RACI: RACI ย่อมาจาก ผู้รับผิดชอบ, ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ, ผู้ให้คำปรึกษา, และผู้ได้รับข้อมูล—เมทริกซ์นี้ใช้เพื่อกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกในทีม สร้างความรับผิดชอบ และหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ผิดพลาดคุณสามารถใช้เทมเพลตการวางแผน RACI ของ ClickUpเพื่อเริ่มต้นได้
ใช้ ClickUp เพื่อปรับแต่งช่องทางการสื่อสาร
เพื่อปรับปรุงการสื่อสารภายในทีมของคุณให้ราบรื่น และหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือหลายอย่าง ให้พึ่งพาClickUp—แพลตฟอร์มครบวงจร สำหรับการจัดการโครงการที่ช่วยให้ทีมโครงการสามารถสื่อสาร, ร่วมมือ, และเฉลิมฉลองความสำเร็จได้จากศูนย์กลางเดียว 🎯
ใช้มุมมองแชท ClickUpเป็นช่องทางการสื่อสารหลักของคุณ! มันช่วยให้ทั้งทีมสามารถ แชร์อัปเดต, เชื่อมโยงทรัพยากร, และ ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นในเวลาจริง จากอุปกรณ์ใดก็ได้ ใช้ฟีเจอร์ที่ใช้งานง่ายนี้เพื่อ:
- แท็กสมาชิกทีมเฉพาะในบทสนทนาเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาได้รับการอัปเดต
- ใช้การกล่าวถึงและอีโมจิเพื่อแสดงความชื่นชมและช่วยให้สมาชิกในทีมรู้สึกมีคุณค่า
- แนบลิงก์เพื่อการสื่อสารและการอ้างอิงที่มีประสิทธิภาพ
- รวมรายการแบบหัวข้อย่อย, บล็อก, หรือแบนเนอร์เพื่อการสื่อสารที่ชัดเจนและมองเห็นได้ง่าย
คุณสามารถผสานการทำงานของ ClickUp กับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่นMicrosoft Teams,Slack และGmailเพื่อให้การสื่อสารทั้งหมดของคุณอยู่ในที่เดียว นอกจากนี้ ทีมของคุณยังสามารถใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันอื่น ๆ เช่น:
- แบบแผนแผนการสื่อสารและแผนการสื่อสาร
- ใช้ClickUp AIเพื่อสร้างอีเมลอย่างรวดเร็วและสรุปการสนทนา
ขั้นตอนที่ 2: ส่งเสริมการทำงานร่วมกันผ่านการวางแผนและการระดมความคิด
การบอกให้สมาชิกในทีมของคุณทำงานร่วมกันเพียงอย่างเดียวไม่ได้สร้างแรงจูงใจมากนัก—การส่งเสริมความร่วมมือในทีมต้องอาศัยโครงสร้างที่เหมาะสม ก่อนเริ่มโครงการที่ต้องทำงานร่วมกัน จัดให้มีการระดมความคิดเพื่อเปิดโอกาสให้มีการสนทนาอย่างสร้างสรรค์และยอมรับความเห็นที่แตกต่างวิธีนี้จะช่วยกระตุ้นให้ทีมเกิดความคิดใหม่ ๆ และหาทางแก้ไขร่วมกัน แทนที่จะปล่อยให้ปัญหาและความขัดแย้งยืดเยื้อ
คุณควรเป็นแบบอย่างของพฤติกรรมที่คุณต้องการเห็นในทีมของคุณด้วย ทุกคนมองขึ้นไปยังผู้นำทีม ดังนั้นหากคุณส่งเสริมการสร้างสรรค์ร่วมกันและการเปิดกว้างอยู่เสมอ ทีมของคุณก็จะทำตามอย่าง
เพื่อปรับปรุงการร่วมมือ ให้ทีมของคุณมี:
- ClickUp Whiteboards กระดานดิจิทัลสำหรับการระดมความคิด
- แผนผังความคิด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการออกแบบกระบวนการทำงานของทีมที่เชื่อมโยงกัน
เครื่องมือ ClickUp เหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถใช้กราฟ แผนภาพ รูปร่าง และโน้ตติดหน้าจอ เพื่อส่งเสริมการแบ่งปันไอเดียอย่างสร้างสรรค์และเรียลไทม์ผ่านการวาดภาพ ระบายความคิด แผนผัง และเพิ่มรูปภาพหรือไฟล์สื่อต่างๆ 🎨
ส่วนที่ดีที่สุดคือ? ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม เนื่องจาก ClickUp's Whiteboards ถูกออกแบบมาสำหรับทุกทีม—ไฮบริด, ระยะไกล, หรือที่สำนักงาน
ขั้นตอนที่ 3: ชี้แจงบรรทัดฐานของกลุ่มเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
บรรทัดฐานของกลุ่มหมายถึง กฎที่ไม่ได้พูดออกมาซึ่งทีมของคุณควรปฏิบัติตาม เมื่อทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่นทุกคนเข้าร่วมการประชุมตรงเวลาหรือแบ่งปันเป้าหมายประจำสัปดาห์ของตนทุกเช้าวันจันทร์
คุณไม่จำเป็นต้องกำหนดบรรทัดฐานของกลุ่มอย่างเร่งรีบ เพราะในกรณีส่วนใหญ่ บรรทัดฐานเหล่านี้จะพัฒนาขึ้นเองตามธรรมชาติ สิ่งที่คุณสามารถทำได้คือตรวจสอบเป็นระยะ ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจสร้างบรรยากาศเชิงลบในกลุ่ม
ปัญหาของบรรทัดฐานกลุ่มส่วนใหญ่คือพวกมันเป็นกฎที่ไม่ได้เขียนไว้ ดังนั้น แนวทางปฏิบัติที่ดีอีกอย่างหนึ่งคือการเขียนกฎที่ไม่ได้พูดเหล่านี้ลงในสถานที่ที่เข้าถึงได้ ซึ่งจะทำให้การทำงานร่วมกันของทีมราบรื่นยิ่งขึ้น
วิธีที่ดีที่สุดในการขจัดความไม่แน่นอนและทำให้บรรทัดฐานของกลุ่มทั้งหมดเข้าถึงได้ง่ายคือการจดบันทึกไว้ในเอกสารที่แชร์ได้ClickUp Docsที่ขับเคลื่อนด้วย AI เป็นโซลูชันที่เหมาะสมที่สุด—ช่วยให้คุณสร้างเอกสารที่มีหน้าหลักและหน้าย่อยเพื่อ จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ SOP ของทีม คำแนะนำ และความคาดหวังอย่างเป็นระเบียบ คุณสามารถสร้างตาราง แนบไฟล์ และเพิ่มรูปภาพเพื่ออธิบายบริบทเพิ่มเติมได้ 🖼️
ทีมสนับสนุนเอกสารทำงานร่วมกันผ่านการแก้ไขแบบเรียลไทม์. ดังนั้น คุณสามารถส่งเสริมให้สมาชิกทีมสร้างมาตรฐานกลุ่มที่สม่ำเสมอได้. หากมีอะไรที่ไม่ชัดเจน พวกเขาสามารถทิ้งความคิดเห็นไว้ในเอกสารและแท็กสมาชิกคนอื่นเพื่อให้ได้รับการตอบกลับโดยตรง.
ขั้นตอนที่ 4: กำหนดวัตถุประสงค์ร่วมกันที่ชัดเจน
หากสมาชิกในทีมของคุณมีเป้าหมายร่วมกัน พวกเขาจะมีความรู้สึกถึงจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน ซึ่งจะส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทำงานของทีม
การกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการบรรลุ ดังนั้นแนวทางที่ดีที่สุดคือ เริ่มต้นด้วยภาพรวม กำหนดพันธกิจขององค์กรและระบุวัตถุประสงค์ระยะยาวและระยะสั้นก่อนที่จะระบุเป้าหมายเฉพาะของทีม
เพื่อให้ทีมของคุณมีทิศทางที่ชัดเจนลองทำให้เป้าหมายของคุณเป็น SMART—เฉพาะเจาะจง, วัดผลได้, สามารถบรรลุได้, มีความเกี่ยวข้อง, และมีกรอบเวลา เมื่อกำหนดเป้าหมายแล้ว ให้ทบทวนและปรับเป้าหมายเหล่านั้นอยู่เสมอ เพื่อให้แน่ใจว่ายังคงมีความเกี่ยวข้อง
ฟีเจอร์ ClickUp Goalsสามารถช่วยให้คุณทำทุกอย่างนี้และมากกว่านั้นได้! ใช้เพื่อช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของคุณและติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ จัดกลุ่มเป้าหมายในโฟลเดอร์ที่กำหนดเองและดูเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าในมุมมองเดียว
คุณสมบัตินี้ที่สะดวกยังช่วยให้คุณติดตามได้:
- วงจรสปรินต์
- KPIs และ OKRs
- บัตรคะแนนพนักงานรายสัปดาห์
- เป้าหมายเชิงตัวเลขและเป้าหมายทางการเงิน
คุณสามารถ เพิ่มคำอธิบายเฉพาะให้กับเป้าหมายและเป้าหมายที่จัดกลุ่มไว้ เพื่อช่วยให้พนักงานของคุณทราบว่าทุกคนกำลังทำงานอะไรอยู่และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม 📈
ขั้นตอนที่ 5: สร้างวัฒนธรรมทีมเชิงบวก
การสร้างพลังร่วมในที่ทำงานเป็นไปไม่ได้หากปราศจากการส่งเสริมวัฒนธรรมทีมที่เข้มแข็ง ซึ่งหมายถึงการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน สนับสนุนซึ่งกันและกัน และโดยรวมแล้วเป็นบรรยากาศเชิงบวกภายในทีมของคุณ คุณสามารถส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรมการทำงานเชิงบวกได้โดยการ:
- การเป็นแบบอย่างที่ดี: ในฐานะผู้นำทีม คุณควรแสดงคุณค่าที่คุณต้องการเห็นในที่ทำงาน พยายามแสดงความเคารพ ความไว้วางใจ ความยุติธรรม และคุณสมบัติอื่นๆ ที่บริษัทของคุณมุ่งมั่นที่จะบรรลุ
- การแสดงความขอบคุณ: เฉลิมฉลองความสำเร็จจากความร่วมมือของทีมคุณ แต่ให้เกียรติการมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคลด้วย เพื่อให้พนักงานของคุณรู้สึกมีคุณค่าและมีแรงจูงใจ
- ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจในงาน: ให้เวลาทีมของคุณได้พักผ่อนและมอบหมายงานตามความสามารถของพวกเขา สิ่งนี้จะช่วยลดความเหนื่อยล้าและทำให้ทีมพึงพอใจและมีประสิทธิภาพ
เคล็ดลับ: ใช้เทมเพลตวัฒนธรรมองค์กร ClickUpเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญทางวัฒนธรรมของบริษัทคุณและส่งเสริมความร่วมมือในการยึดมั่นในค่านิยมร่วมกัน 🌱
การสร้างพลังร่วมของทีมในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
ด้วยการเพิ่มขึ้นของสถานที่ทำงานข้ามวัฒนธรรมและระดับโลก จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องสำรวจแนวปฏิบัติในการสร้างพลังร่วมของทีมในทีมที่มีความหลากหลายและทำงานทางไกล
การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในทีมที่หลากหลาย
ที่นี่ ความร่วมมือของทีมคือการส่งเสริมความเข้าใจและความเคารพต่อสมาชิกทีมที่มีมุมมองหลากหลาย ทีมงานที่หลากหลายประกอบด้วยบุคคลที่มีภูมิหลัง ทักษะ ประสบการณ์ และความเชื่อที่แตกต่างกัน ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถช่วยในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และมีอคติที่น้อยลง 💡
ทีมที่มีความหลากหลายสามารถปรับปรุงการทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นได้เพียงเมื่อคุณ ส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้างและ การร่วมมือระหว่างสมาชิกทีมที่มีหน้าที่ต่างกัน. การจัดการกับความขัดแย้งด้วยความเคารพซึ่งกันและกันเป็นสิ่งสำคัญเพื่อรักษาการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ. อย่ากลัวที่จะใช้ความตลก, การเจรจา, และการประนีประนอมเพื่อให้ถึงข้อตกลงในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย.
การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพในทีมระยะไกลและทีมเสมือนจริง
ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาความร่วมมือของทีมที่อยู่ห่างไกลอีกต่อไป คุณสามารถใช้เครื่องมือดิจิทัลและแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น ClickUpเพื่อทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานทั่วโลกได้ ดังที่เราได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม คุณสามารถสร้างช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจนเพื่อส่งเสริมความไว้วางใจและการสื่อสารที่เปิดกว้าง และทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
การทำงานร่วมกันเป็นทีมในทีมเสมือนสามารถพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นด้วยกิจกรรมสร้างทีมอย่างสม่ำเสมอและการประชุมเสมือนจริงที่ช่วยให้ทุกคนเชื่อมต่อกันและรับรองการทำงานที่ประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ 📢
เคล็ดลับ:เทมเพลตการสื่อสารภายในของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการปรับปรุงการสื่อสารแบบครบวงจรในทีมระยะไกลให้ราบรื่นยิ่งขึ้น ด้วยมุมมองที่กำหนดเอง, ฟิลด์, สถานะ และปฏิทินการสื่อสารที่มีในตัว ช่วยให้จัดการการสนทนา, การประกาศ, และโครงการทั่วทั้งทีมได้ในที่เดียว 💃
การประสานพลังองค์กรและบทบาทในกระบวนการทางธุรกิจ
อีกหนึ่งคำศัพท์ที่ได้รับความนิยมในกระแสปัจจุบันคือ "การผนึกกำลังทางธุรกิจ" (corporate synergy) ซึ่งเริ่ม ได้รับความนิยมในช่วงทศวรรษ 1990 เมื่อถูกใช้โดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและนักการธนาคารเพื่อการลงทุน เพื่อขอการอนุมัติสำหรับการควบรวมและซื้อกิจการ (M&As) ที่เสนอ
การประสานพลังองค์กร หมายถึงคุณค่าที่บริษัทสองแห่งสามารถสร้างขึ้นได้จากการควบรวมกิจการ ซึ่งคุณค่านี้น่าจะมีมูลค่าสูงกว่าผลรวมของมูลค่าตลาดของแต่ละบริษัทเมื่อแยกกันอยู่
คำนี้ยังใช้เมื่อบริษัทให้สมาชิกทีมของตนไปทำงานกับบริษัทอื่นเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้ามธุรกิจหรือการขายงานของบริษัทอื่นข้ามกลุ่มธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ การสร้างพลังร่วมขององค์กรเป็นเรื่องที่ท้าทาย เนื่องจากการรวมธุรกิจสองแห่งพร้อมกับพนักงาน ผลิตภัณฑ์ สินทรัพย์ และหนี้สินของพวกเขาต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมาก
สร้างพลังร่วมและความสำเร็จของทีมด้วย ClickUp
การทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพหมายถึงการร่วมมือกันอย่างแข็งแกร่ง การสื่อสารที่ชัดเจน การตัดสินใจที่มีความละเอียดอ่อน และการให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในทีม แม้ว่าการสร้างการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพอาจไม่ใช่เรื่องง่าย แต่มันคุ้มค่ากับความพยายามหากคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและมั่นคงในธุรกิจ
ต้องการความช่วยเหลือในการสร้างพลังทีมให้แข็งแกร่งขึ้นหรือไม่?ลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้! ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติการจัดการโครงการที่ทรงพลัง, ระบบลำดับชั้นที่สามารถปรับขนาดได้,แม่แบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าหลายพันแบบ, และเครื่องมือสำหรับการร่วมมือที่ใช้งานง่ายเพื่อสร้างพลังทีมให้แข็งแกร่งขึ้นด้วยความพยายามน้อยที่สุด ✌