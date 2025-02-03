บล็อก ClickUp

10 อันดับซอฟต์แวร์แก้ปัญหาที่ดีที่สุดที่ควรใช้ในปี 2025

Engineering Team
3 กุมภาพันธ์ 2568

คุณต้องการวิธีแก้ปัญหาที่จะช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้ดี ลดความขัดแย้ง และเร่งประสิทธิภาพการทำงานหรือไม่?

ซอฟต์แวร์แก้ปัญหาที่ดีที่สุดมีคำตอบทั้งหมดสำหรับคุณ ซอฟต์แวร์แก้ปัญหาช่วยค้นหาจุดคอขวด ทำให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้น และทำงานอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ผลลัพธ์? การสื่อสารเป็นเรื่องง่าย และทีมของคุณเพลิดเพลินกับสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกัน

ซอฟต์แวร์แก้ปัญหาให้คุณเครื่องมือการมองเห็นภาพและเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อสื่อสารความคิดและแนวคิดของคุณได้ดีขึ้น

นั่นไม่ใช่ทั้งหมด; มันยังทำให้การทำงานซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติในขณะที่ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การคิดค้นและสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ ได้

ในบทความนี้ เราจะครอบคลุมซอฟต์แวร์แก้ปัญหาที่ดีที่สุด พร้อมเน้นคุณสมบัติต่าง ๆ ข้อจำกัด คะแนนจากลูกค้า และรายละเอียดราคา เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์แก้ปัญหา?

ธุรกิจต้องเผชิญกับความท้าทายมากมาย ตั้งแต่ความไม่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การร้องเรียนจากลูกค้า ไปจนถึงความไม่สอดคล้องทางการเงิน

ขณะที่ทีมของคุณค่อยๆ เดินทางผ่านปัญหาเหล่านี้ การมีซอฟต์แวร์แก้ปัญหาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะช่วยลดความยุ่งยาก ก่อนที่จะลงทุนในซอฟต์แวร์ใด โปรดพิจารณาปัจจัยต่อไปนี้:

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ซอฟต์แวร์ควรมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้เพื่อลดระยะเวลาการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้
  • ความหลากหลาย: มองหาซอฟต์แวร์ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้หลากหลายประเภทและมีความซับซ้อน ควรมีความยืดหยุ่นให้เหมาะกับอุตสาหกรรมและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน
  • แผนผังความคิดและคุณสมบัติการมองเห็น: หาโซลูชันซอฟต์แวร์สำหรับการแก้ปัญหาที่นำเสนอแผนผังความคิดและเทคนิคการมองเห็นอื่น ๆ ต้องเป็นเหมือนผืนผ้าใบดิจิทัลสำหรับทีมของคุณในการระดมความคิด เชื่อมโยงจุดต่าง ๆ และดำเนินกลยุทธ์
  • ผู้ช่วย AI: หากทีมของคุณติดอยู่กับงานซ้ำซากที่น่าเบื่อ ถึงเวลาแล้วที่คุณควรให้ AI เข้ามาช่วย ด้วยเครื่องมือแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่มาพร้อมกับ AI ในตัว ซึ่งสามารถจัดการงานประจำวันได้ ทำให้ทีมของคุณมีเวลาไปโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญจริงๆ
  • ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ: มองหาวิธีการแก้ปัญหาที่เน้นการทำงานอัตโนมัติเป็นหลัก ด้วยวิธีนี้ คุณจะมั่นใจได้ว่าทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องเสียเวลาทำงานที่ซ้ำซาก
  • การติดตามเป้าหมาย: ความพยายามของคุณจะดีขึ้นเมื่อคุณปรับปรุงกระบวนการติดตามของคุณ คุณต้องการคุณสมบัติการติดตามและตรวจสอบเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
  • ความคุ้มค่า: มองหาคุณสมบัติที่แผนต่าง ๆ นำเสนอและเปรียบเทียบเพื่อเลือกตัวเลือกที่ให้คุณสมบัติสูงสุดในขณะที่ประโยชน์ที่ได้รับคุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย

10 อันดับซอฟต์แวร์แก้ปัญหาที่ดีที่สุด

แม้ว่าคุณจะมีตัวเลือกมากมาย ให้เลือกตัวเลือกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความต้องการของคุณ.

ตรวจสอบรายการเครื่องมือแก้ปัญหาที่ดีที่สุดสิบอันดับของเราเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีคุณสมบัติที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ:

1. คลิกอัพ

คลิกอัพ
จัดการโครงการธุรกิจขนาดเล็กของคุณทุกขั้นตอนด้วยเทมเพลต, ฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน, และมุมมองโครงการมากกว่า 15 แบบโดยใช้ ClickUp

เฮนรี ฟอร์ด เคยกล่าวไว้ว่า ความสำเร็จจะดูแลตัวเองได้ หากทุกคนก้าวไปข้างหน้าพร้อมกัน ซอฟต์แวร์แก้ปัญหา ClickUp ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้ด้วยการทำให้แน่ใจว่าทุกคนในทีมของคุณอยู่บนหน้าเดียวกันเสมอ

ด้วยการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ คุณสามารถดูได้ว่าเพื่อนร่วมทีมของคุณกำลังดูหรือแก้ไขเอกสารอยู่หรือไม่ นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขเอกสารร่วมกันได้แบบเรียลไทม์อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น การเปลี่ยนแปลงใดๆ บนอุปกรณ์ใดก็ตามจะได้รับการอัปเดตทันที ทำให้ไม่มีใครตามไม่ทัน

ฟีเจอร์ไวท์บอร์ดมีประโยชน์อย่างมากในการรวบรวมทีมของคุณเพื่อระดมความคิดและสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ เนื่องจากการแก้ปัญหาต้องอาศัยการคิดและประเมินไอเดียหลากหลาย ไวท์บอร์ดจึงช่วยให้ทุกคนสามารถเขียน แก้ไข และพัฒนาไอเดียร่วมกันได้อย่างสะดวก

ClickUp Whiteboards พร้อมฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน gif
ClickUp Whiteboards คือศูนย์กลางแบบรวมศูนย์และมองเห็นภาพได้ เพื่อเปลี่ยนความคิดของทีมให้กลายเป็นกิจกรรมที่ประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตอนนี้คุณได้ระดมความคิดเกี่ยวกับปัญหาหลักแล้ว คุณต้องสร้างจุดอ้างอิงที่ชัดเจนสำหรับการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง นั่นคือจุดเด่นของฟีเจอร์แผนผังความคิดใน ClickUp สร้างโครงสร้างลำดับชั้น โดยให้ปัญหาหลักอยู่ตรงกลาง และให้หัวข้อย่อยแตกแขนงออกไป

แผนผังความคิด ClickUp
สร้างการเชื่อมโยงและเชื่อมต่อวัตถุเข้าด้วยกันเพื่อสร้างแผนที่หรือขั้นตอนการทำงานจากความคิดของคุณร่วมกับทีมของคุณใน ClickUp Whiteboards

เนื่องจากแผนที่เหล่านี้มีการเชื่อมโยงกัน จึงสามารถมองเห็นการเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย คุณสมบัตินี้ช่วยระบุความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลกระทบที่เป็นไปได้ในปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

การใช้ ClickUp AI เพื่อสร้างบทความบล็อกใน ClickUp Docs
การใช้ ClickUp AI เพื่อสร้างโพสต์บล็อกใน ClickUp Docs จากคำสั่งง่ายๆ เพื่อเพิ่มรายละเอียดและแง่มุมสำคัญอื่นๆ
  • เอกสาร: แก้ไขปัญหาโดยจัดเก็บและเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการในClickUp Docs
  • แผนผังความคิด: ระบุความเชื่อมโยงที่สำคัญ ค้นหาข้อมูลเชิงลึก และนำแนวทางสร้างสรรค์ไปใช้ ด้วยการสร้างแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดและข้อมูลด้วยClickUp Mind Maps
  • การจัดลำดับความสำคัญของงาน: ทำให้การแก้ปัญหาของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณง่ายขึ้น—จัดเรียงงานตามความเร่งด่วน สิ่งนี้ช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่ประเด็นที่สำคัญที่สุด ทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • กระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริง: เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ผ่านการร่วมมือด้วย ClickUp Whiteboards ระดมความคิด สร้างภาพแนวคิด และทำงานร่วมกันเพื่อหาทางแก้ไขในสภาพแวดล้อมแบบโต้ตอบ
  • การติดตามเป้าหมาย: กำหนดและติดตามตัวชี้วัดทางธุรกิจเพื่อแก้ไขปัญหา ติดตามความคืบหน้า และทำให้ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ยังคงสอดคล้องกับเป้าหมาย
  • สิทธิ์การเข้าถึงที่กำหนดเอง: การปรับแต่งสิทธิ์การเข้าถึงช่วยให้บุคคลที่เหมาะสมได้รับอนุญาตที่จำเป็นในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
  • ClickUp AI: ใช้ ClickUp AI เพื่อทำงานซ้ำ ๆ โดยอัตโนมัติ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อมูลเชิงลึก และเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • การเรียนรู้เกี่ยวข้องกับการเข้าใจอย่างถ่องแท้ทุกคุณสมบัติและความสามารถ

ราคาของ ClickUp

  • แผนฟรีตลอดไป
  • แผนไม่จำกัด: $7 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • แผน ธุรกิจ: $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • แผนธุรกิจ พลัส: $19 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • แผน องค์กร: ราคาตามตกลง
  • ClickUp AI: $5 ต่อ Workspace สำหรับทุกแผนการชำระเงิน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)

2. ระบบ Omnex

ระบบ Omnex
ผ่านทางOmnex

ซอฟต์แวร์แก้ปัญหาของ Omnex มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์มากมายในการติดตาม จัดการ และแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว เป็นศูนย์รวมครบวงจรสำหรับการจัดการกับปัญหาทั้งภายในและภายนอกองค์กร

แพลตฟอร์มนี้ยังมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ซึ่งตอบสนองลูกค้าในรูปแบบที่พวกเขาชื่นชอบ สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะสมและเป็นมิตรกับผู้ใช้ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาผ่านการโต้ตอบที่ราบรื่นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คุณสมบัติเด่นของ Omnex

  • กำหนดกรอบเวลาและตัวชี้วัดสำหรับการแก้ไขปัญหา
  • ใช้เครื่องมือแก้ปัญหาหลายอย่าง เช่น 5Why, Is/Is Not, เป็นต้น
  • ตอบกลับลูกค้าในรูปแบบต่างๆ รวมถึง 8D, 7D และ PRR

ข้อจำกัดของ Omnex

  • การเริ่มต้นโครงการเกี่ยวข้องกับหลายขั้นตอน
  • อาจเกิดความล่าช้าชั่วคราว

การกำหนดราคา Omnex

  • Omnex มีแผนราคาที่ปรับแต่งได้

3. รังผึ้ง

ผ่านทางHive

Hive เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมในการสั่งการทีมของคุณได้ดีขึ้นในขณะที่แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเพิ่มทักษะการแก้ปัญหาของพวกเขา มันมีความโต้ตอบสูงและให้สมาชิกในทีมทุกคนสามารถดูสิ่งที่เกิดขึ้นและแสดงความคิดเห็นได้พร้อมกัน

การจัดการงานแบบร่วมมือช่วยให้คุณแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ Hive คือตู้เอกสารเสมือนของคุณที่ช่วยให้การแชร์เอกสารกับทีมต่าง ๆ และการทำงานร่วมกันกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Hive

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้การนำทางเป็นไปอย่างราบรื่น
  • มุมมอง Gantt ช่วยในการวางแผนไทม์ไลน์ของโครงการ
  • ลำดับชั้นของโครงการช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างง่ายดาย
  • มุมมองแคนบานช่วยให้คุณเข้าใจความคืบหน้าได้ดียิ่งขึ้น

ข้อจำกัดของรังผึ้ง

  • เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างใหม่ จึงจำเป็นต้องมีการอัปเดตบ่อยครั้งและเพิ่มฟีเจอร์เพิ่มเติม
  • มีบั๊กเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวซึ่งทำให้กระบวนการทำงานช้าลง
  • การค้นหาบันทึกจากงานและการประชุมนั้นใช้เวลามาก
  • รายงานที่สร้างโดยอัตโนมัติอาจไม่ถูกต้องเสมอไป
  • นอกเหนือจากการออกตั๋วแล้ว แพลตฟอร์มยังต้องการฟีเจอร์ที่ใช้งานง่าย

ราคาของฮีฟ

  • แผนบริการฟรีตลอดไป
  • ทีม: $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: แผนที่กำหนดเอง

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Hive

  • G2: 4. 6/5 (480+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (190+ รีวิว)

4. อาสนะ

ไทม์ไลน์ของอาสนะ
ผ่านทางAsana

Asana เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาที่ได้รับความนิยมซึ่งช่วยเร่งกระบวนการตัดสินใจให้รวดเร็วขึ้น มันช่วยปรับปรุงการจัดการโครงการ และการผสานรวมที่หลากหลายของมันก็มีประโยชน์ เอกสารโครงการที่จัดระเบียบอย่างดีทำให้ง่ายต่อการค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว

มันยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการโครงการขนาดเล็กจำนวนมาก และเหมาะสำหรับทีมที่ไม่มีกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนหรือคุณสมบัติการร่วมมือ

คุณสมบัติเด่นของอาสนะ

  • กฎและคุณสมบัติของกระบวนการทำงานช่วยให้กิจกรรมที่ทำซ้ำ ๆ เป็นไปโดยอัตโนมัติ
  • เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ช่วยให้ทีมปรับเครื่องมือให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของพวกเขา
  • เพื่อให้เข้าใจง่าย จัดระเบียบงานเป็นรายการ ปฏิทิน ไทม์ไลน์ แผนภูมิแกนต์ หรือกระดานคัมบัง
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือและแอปพลิเคชันยอดนิยม เช่น Google Drive, Dropbox, Slack, Zoom, Microsoft และอื่น ๆ

ข้อจำกัดของอาสนะ

  • ไม่มีประสิทธิภาพในการจัดการโครงการขนาดใหญ่ที่มีโครงการย่อยและหลายสายงาน
  • ความสามารถที่จำกัดในการวัดความเบี่ยงเบนของโครงการจากแผนเดิม
  • ขาดขั้นตอนการทำงานที่ครอบคลุมและแอนิเมชันที่ปรับแต่งได้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่คู่แข่งบางรายมีให้
  • การกำหนดราคาไม่เอื้ออำนวยสำหรับทีมขนาดเล็ก; ฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น ฟิลด์ที่กำหนดเอง, พอร์ตโฟลิโอ, และมุมมองไทม์ไลน์ มีให้บริการเฉพาะในแผนพรีเมียม

ราคาของ Asana

  • ส่วนตัว (ฟรี)
  • เริ่มต้น: $10. 99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $24.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Asana

  • G2: 4. 3/5 (9,520+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (12,290+ รีวิว)

5. Meistertask

ไมสเตอร์ทาสก์
ผ่านทางMeistertask

Mesitertask เป็นหนึ่งในเครื่องมือแก้ปัญหาที่มีบอร์ดคัมบังที่แข็งแกร่ง บอร์ดเหล่านี้ช่วยแสดงภาพกระบวนการทำงานและทำให้ง่ายต่อการระบุจุดคอขวดและติดตามปัญหาไปยังแหล่งที่มา คุณสมบัติการแสดงภาพเหล่านี้คล้ายกับที่พบในเครื่องมือวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงที่ดีที่สุด

คุณสมบัติการลากและวางที่สามารถปรับแต่งได้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดเรียงและจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างง่ายดาย. ดังนั้น สมาชิกในทีมของคุณจะสามารถเล่นในสนามได้อย่างง่ายดาย และแยกแยะงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

คุณสมบัติเด่นของ Meistertask

  • รับภาพรวมของไทม์ไลน์งานด้วยมุมมองไทม์ไลน์
  • ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติ
  • จัดหมวดหมู่และจัดลำดับความสำคัญของงานในแต่ละส่วนได้อย่างง่ายดาย
  • ติดตามและวิเคราะห์เวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ เพื่อข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า

ข้อจำกัดของ Meistertask

  • พื้นที่ว่างที่ไม่จำเป็นส่งผลต่อความสามารถในการมองเห็นงาน
  • รายงานและฟีเจอร์การวิเคราะห์ที่จำกัด ไม่สามารถเข้าถึงได้ขณะออฟไลน์
  • กระบวนการลงทะเบียนที่สับสน

ราคา Meistertask

  • พื้นฐาน (ฟรี)
  • ข้อดี: 6.50 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวงานของไมสเตอร์

  • G2: 4. 6/5 (170+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1130+ รีวิว)

6. การทำงานเป็นทีม

ติดตามปริมาณงานของพนักงานเพื่อการจัดการโครงการที่ดีขึ้นใน Teamwork แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
ผ่านการทำงานเป็นทีม

การทำงานเป็นทีมเป็นอีกหนึ่งซอฟต์แวร์แก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับความท้าทายในการดำเนินงาน มันให้ภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมอบหมายงาน ความสามารถในการทำกำไรของโครงการ และรายละเอียดสำคัญอื่นๆ

เมื่อรวมกับเทคนิคการระดมความคิดที่มีประสิทธิภาพ การแบ่งงานที่ชัดเจนเช่นนี้จะช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้เร็วขึ้น

คุณสมบัติการทำงานเป็นทีม

  • รับมุมมองโครงการที่แตกต่างกันสี่แบบ ได้แก่ รายการ ตาราง กระดาน และแกนต์
  • การจัดการงานที่มีประสิทธิภาพช่วยให้การสร้างและมอบหมายงานแก่ผู้ใช้เป็นไปอย่างง่ายดาย ซึ่งช่วยส่งเสริมการร่วมมือในทีม
  • คุณสมบัติการติดตามเวลาช่วยในการกำหนดชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ช่วยเหลือในการจัดทำงบประมาณโครงการและการจัดสรรทรัพยากร
  • คุณสมบัติการสื่อสารมาตรฐาน เช่น การแสดงความคิดเห็นและการกล่าวถึงเพื่อนร่วมงาน ถูกผสานรวมอย่างราบรื่น ส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม

  • คุณต้องสมัครสมาชิกแผนพรีเมียมเพื่อปลดล็อกคุณสมบัติขั้นสูง
  • ส่วนติดต่อผู้ใช้มีความซับซ้อนและสร้างความท้าทายให้กับผู้ใช้บางราย
  • คุณสมบัติบางอย่าง เช่น ฟังก์ชันการแจ้งเตือน ไม่สามารถใช้งานได้บนแอปพลิเคชันมือถือ
  • การแจ้งเตือนทางอีเมลอย่างต่อเนื่องอาจทำให้เสียสมาธิได้ เนื่องจากไม่ใช่ทุกการอัปเดตหรือการเปลี่ยนแปลงสถานะที่มีความสำคัญ

การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ค

  • ฟรีตลอดไป
  • เริ่มต้น: $5. 99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ส่งมอบ: $9.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • เติบโต: $19.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ขนาด: ราคาตามตกลง

การประเมินผลการทำงานเป็นทีมโดยลูกค้า

  • G2: 4. 4/5 (1,070+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (830+ รีวิว)

7. Trello

กระดาน Trello
ผ่านทางTrello

Trello เป็นอีกตัวเลือกที่ดีหากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์แก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ ด้วยเครื่องมือจัดการงานที่ทรงพลัง มันช่วยให้คุณจัดการกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม เครื่องมือสื่อสารและการทำงานร่วมกันของ Trello ยังไม่เทียบเท่ากับเครื่องมือแก้ปัญหาอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังต้องพึ่งพาการเชื่อมต่อกับระบบอื่นอย่างมากในการทำงานที่ซับซ้อน

คุณสมบัติของ Trello

  • ปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่นได้อย่างง่ายดายด้วยการจัดเรียงงานผ่านอินเตอร์เฟซแบบลากและวาง
  • คุณสมบัติแผนที่โครงการให้ภาพรวมที่สมบูรณ์เพื่อช่วยให้คุณมองเห็นงาน ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และความคืบหน้าได้ในทันที
  • มุ่งเน้นสิ่งที่สำคัญที่สุดและจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือที่ใช้งานง่าย
  • ติดตามความรับผิดชอบของคุณอย่างใกล้ชิดด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำแบบไดนามิก

ข้อจำกัดของ Trello

  • เวอร์ชันฟรีมีข้อจำกัดในการแนบไฟล์ ขาดการเชื่อมต่อขั้นสูง และระบบอัตโนมัติ
  • การจัดเรียงการ์ด Trello ทีละใบด้วยตนเองเป็นงานที่ใช้เวลามาก
  • มีการขาดฟังก์ชันการทำงานสำหรับการสร้างแดชบอร์ดที่ครอบคลุมหรือแผนภูมิแกนต์เพื่อให้ภาพรวมที่ชัดเจน
  • การไม่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายบัตรก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย โดยบุคคลใดก็ตามที่สามารถเข้าถึงและอาจก่อให้เกิดการรบกวนต่อบอร์ดได้
  • Trello กลายเป็นไม่สะดวกมากขึ้นเมื่อบอร์ดเต็มไปด้วยการ์ดอย่างหนาแน่น

ราคาของ Trello

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: 5 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: 10 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $17.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Trello

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 13,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (23,000+ รีวิว)

8. Wrike

Wrike
ผ่านทางWrike

Wrike เป็นหนึ่งในเครื่องมือการจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมซึ่งช่วยธุรกิจทุกขนาด ด้วยเทมเพลตที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับงาน, กระบวนการทำงาน, และการสื่อสาร มันช่วยลดภาระของคุณ

นอกจากนี้ยังมีแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายพร้อมเครื่องมือระดับองค์กรเพื่อจัดการโครงการที่เกิดขึ้นซ้ำและโครงการครั้งเดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike

  • เครื่องมือวางแผนเพื่อกำหนดงาน กำหนดเส้นตาย และจัดสรรทรัพยากร
  • ภาพรวมที่ชัดเจนช่วยให้สามารถระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
  • รายงานรายละเอียดเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของโครงการ
  • ช่วยแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพโดยการจัดลำดับความสำคัญของงาน

ข้อจำกัดของ Wrike

  • ไม่มีตัวเลือกในการดูโครงการบนกระดานคัมบัง (มีเพียงงานเท่านั้น)
  • คุณสมบัติการจัดการโครงการพื้นฐานขาดหายไป เช่น การแบ่งเวลาสำหรับงาน
  • ราคาอยู่ในระดับสูง

ราคาของ Wrike

  • ฟรี
  • แบบมืออาชีพ: $9.80 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • รูปแบบธุรกิจ: $24.80 ต่อเดือนต่อผู้ใช้

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Wrike

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (2,540+ รีวิว)

9. วันจันทร์

moday.com มุมมองรายการ
ผ่านทางวันจันทร์

วันจันทร์เป็นแพลตฟอร์มแบบเปิดที่ใช้ระบบคลาวด์ ช่วยให้ธุรกิจสามารถทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นในโครงการต่าง ๆ สำรวจเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าจำนวนมากหรือสร้างใหม่ตามความต้องการของคุณ

คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์

  • ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วยการเปลี่ยนแปลงจำนวนมากในคราวเดียว
  • วางแผนและจัดระเบียบงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือการจัดตารางเวลาที่ทรงพลัง
  • เก็บบันทึกกิจกรรมของโครงการอย่างละเอียด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและช่วยในการติดตามความคืบหน้า ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการแก้ไขปัญหาและจัดการข้อขัดข้อง
  • รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าผ่านมุมมองที่ปรับแต่งได้และการรายงานที่ครอบคลุม เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

ข้อจำกัดในวันจันทร์

  • แผนการชำระเงินต้องมีทีมอย่างน้อยสามคน
  • การทดลองใช้ฟรีมีระยะเวลาเพียง 14 วันเท่านั้น
  • คุณสมบัติขั้นสูงเช่นการติดตามเวลาสามารถใช้งานได้เฉพาะในแผนพรีเมียม

ราคาวันจันทร์

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: 8 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: 10 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: 16 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าวันจันทร์

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,570+)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,430+ รีวิว)

10. Airtable

การจัดการงานติดตามเวลาทำงานในสำนักงานผ่าน Airtable
ผ่านทางAirtable

Airtable เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันบนคลาวด์ที่ผสานความเรียบง่ายของสเปรดชีตเข้ากับความซับซ้อนของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

มันช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและจัดการฐานข้อมูล, ตารางคำนวณ, และข้อมูลที่มีโครงสร้างอื่น ๆ ได้ในรูปแบบที่ยืดหยุ่นและใช้งานง่าย ด้วยอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย คุณจะจัดระเบียบและติดตามข้อมูลที่สำคัญได้อย่างรวดเร็วเพื่อการแก้ปัญหา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable

  • สนับสนุนการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
  • แนบไฟล์ รูปภาพ และสื่อมัลติมีเดียอื่นๆ ไปยังระเบียนโดยตรง
  • เน้นและจัดรูปแบบเซลล์ตามเงื่อนไขเฉพาะด้วยการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข
  • ใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน

ข้อจำกัดของ Airtable

  • แม้ว่าอินเทอร์เฟซจะใช้งานง่าย แต่ผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับฐานข้อมูลอาจพบว่ามีความซับซ้อนในช่วงแรก
  • สำหรับชุดข้อมูลขนาดใหญ่มากหรือความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน Airtable อาจเผชิญกับปัญหาด้านประสิทธิภาพ
  • ในฐานะแพลตฟอร์มที่ใช้ระบบคลาวด์ มันต้องพึ่งพาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และการขาดการเชื่อมต่ออาจขัดขวางความพยายามในการแก้ไขปัญหา

ราคาของ Airtable

  • ฟรี
  • ทีม: $20 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 45 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Airtable

  • G2: 4. 6/5 (2,180+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1920+ รีวิว)

แก้ปัญหาเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

การลงทุนในซอฟต์แวร์แก้ปัญหาเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าปัญหาจะไม่ทำให้ทีมของคุณติดขัด และคุณมีเครื่องมือในการแก้ไขและมุ่งเน้นไปที่งานเชิงกลยุทธ์ รายการซอฟต์แวร์แก้ปัญหาที่ดีที่สุดสิบรายการของเราควรช่วยคุณหาสิ่งที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณ

ธุรกิจนับพันแห่งทุกขนาดเลือกใช้ ClickUp ด้วย ClickUp คุณจะได้รับเครื่องมือหลากหลายเพื่อวางแผนโครงการ แบ่งงาน ตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างงาน จัดสรรทรัพยากร และแก้ไขข้อผิดพลาดได้ตรงเวลา ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม หรือการระบุและแก้ไขข้อบกพร่อง ClickUp ตอบโจทย์ทุกความต้องการ!

