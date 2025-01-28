บล็อก ClickUp
เสริมศักยภาพทีมของคุณในปี 2025: 10 เครื่องมือการทำงานร่วมกันยอดนิยมสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

เสริมศักยภาพทีมของคุณในปี 2025: 10 เครื่องมือการทำงานร่วมกันยอดนิยมสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

Engineering Team
Engineering Team
28 มกราคม 2568

พลังของการร่วมมือที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่ความลับในโลกธุรกิจ เมื่อความคิดมารวมกัน พวกมันจะจุดประกายไอเดียโครงการใหม่ๆ และส่องสว่างทางออกให้กับความท้าทายที่ยากที่สุด ดังนั้น เมื่อทั้งทีมมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มันคือสูตรสำเร็จที่รับประกันความสำเร็จอย่างแน่นอน ?‍?

อย่างไรก็ตาม การบรรลุระดับการประสานงานเช่นนี้อาจรู้สึกเหมือนเป็นภารกิจที่น่ากลัว เนื่องจาก การประสานงานโครงการข้ามทีมต่าง ๆ ต้องการการจัดระเบียบและการวางแผนอย่างละเอียด นั่นคือจุดที่ความช่วยเหลือจากเครื่องมือการร่วมมือสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีคุณภาพเยี่ยมเข้ามามีบทบาท

เราได้รวบรวม 10 เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในทีม คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อดี ข้อเสีย คะแนนผู้ใช้ และราคาของแต่ละเครื่องมือ เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณ

เครื่องมือการทำงานร่วมกันสำหรับธุรกิจขนาดเล็กคืออะไร?

เครื่องมือสำหรับการร่วมมือสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก คือแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการร่วมมือ, การสื่อสาร, และการทำงานเป็นทีมระหว่างคู่ค้า, พนักงาน, และลูกค้า. เครื่องมือเหล่านี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานและเพิ่มผลผลิตภายในสภาพแวดล้อมของธุรกิจขนาดเล็ก. ?

แม้ว่าเครื่องมือสำหรับการร่วมมือสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและใหญ่จะมีคุณสมบัติที่คล้ายกันแต่การใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการร่วมมือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับองค์กรขนาดเล็กก็มีประโยชน์มากมาย เช่น:

  1. ความเรียบง่าย: เครื่องมือเหล่านี้มักถูกออกแบบมาให้มีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วจะเหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กที่มีผู้ใช้ไม่มากนัก
  2. ความคุ้มค่า: ธุรกิจขนาดเล็กมักมีงบประมาณที่จำกัดและมีทรัพยากรด้านไอทีน้อย ดังนั้นเครื่องมือเหล่านี้จึงมักเป็นมิตรกับงบประมาณ
  3. ความสะดวกในการใช้งาน: อินเทอร์เฟซของซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันมีความเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น เนื่องจากทีมขนาดเล็กมีทรัพยากรจำกัดสำหรับการฝึกอบรมอย่างกว้างขวาง

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือการร่วมมือสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก?

เมื่อเลือกเครื่องมือสำหรับการร่วมมือสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของคุณ ให้พิจารณาปัจจัยสำคัญต่อไปนี้:

  • การร่วมมือและการปรับแต่ง: มองหาคุณสมบัติของซอฟต์แวร์การร่วมมือที่คุณต้องการ ซึ่งอาจเป็นการสื่อสารแบบเรียลไทม์, การประชุมทางวิดีโอ, การแชร์เอกสาร,และการจัดการงาน และตรวจสอบว่าคุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณได้หรือไม่
มุมมองงานทีมระยะไกลของ ClickUp
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและเร่งการดำเนินโครงการด้วยแพลตฟอร์มการทำงานที่ครบวงจรของ ClickUp
  • ความสามารถในการขยายตัว: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือสามารถเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณได้ โดยสามารถเพิ่มหรือลดผู้ใช้และคุณสมบัติได้ตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลง
  • การสนับสนุนผู้ใช้และการฝึกอบรม: ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์มีทรัพยากรการฝึกอบรมและเอกสารประกอบเพื่อช่วยให้ทีมของคุณเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและใช้งานเครื่องมือได้อย่างคล่องแคล่ว
  • ความสามารถในการผสานรวม: ตรวจสอบว่าเครื่องมือการทำงานร่วมกันสามารถผสานรวมได้อย่างราบรื่นกับซอฟต์แวร์ที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น อีเมล, ปฏิทิน,ระบบ CRM, และเครื่องมือการจัดการโครงการ
  • คุณสมบัติด้านความปลอดภัย: มองหาคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง เช่น การเข้ารหัสข้อมูล การยืนยันตัวตนของผู้ใช้ และการควบคุมการเข้าถึง เพื่อปกป้องข้อมูลธุรกิจที่มีความสำคัญ

10 เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

แม้ว่าจะมีเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันมากมายยิ่งกว่ารสชาติในร้านไอศกรีมเสียอีก แต่เราได้คัดสรรโซลูชันโปรดของเราสำหรับธุรกิจขนาดเล็กมาอย่างพิถีพิถัน ?

มาดูกันว่าพวกเขามีคุณสมบัติพิเศษอะไรบ้าง!

1.คลิกอัพ

มุมมองใน ClickUp
ดูมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp เพื่อปรับแต่งกระบวนการทำงานของธุรกิจขนาดเล็กของคุณให้ตรงตามความต้องการ

ClickUp คือหลักฐานที่ชัดเจนว่าสมบัติสามารถค้นพบได้โดยไม่ต้องขุดลึกเกินไป! ซอฟต์แวร์นี้เป็นอัญมณีที่แท้จริงในวงการเครื่องมือการทำงานร่วมกันสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก รวบรวมการแชทของทีม การสื่อสารแบบทันที และกระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบ ทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ?

การทำงานร่วมกันในทีมเป็นเรื่องง่ายเหมือนปอกกล้วยด้วยฟีเจอร์ตรวจจับการทำงานร่วมกันขั้นสูง ซึ่งจะแจ้งเตือนคุณเมื่อสมาชิกในทีมดูงานหรือเพิ่มความคิดเห็นใหม่ รับข้อมูลย้อนกลับทันทีโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะ ความคิดเห็นใหม่ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งหมดที่เกิดขึ้น

ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นแบบเรียลไทม์ภายในClickUp Docs—ขณะแก้ไข สามารถแท็กสมาชิกในทีมในความคิดเห็น มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ และเปลี่ยนข้อความให้เป็นงานที่ปฏิบัติได้จริง เพื่อรักษาความเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ

เก็บงานทั้งหมดของคุณให้เข้าถึงได้ง่ายด้วยการเชื่อมต่อเอกสารและงานต่าง ๆ รวมวิดเจ็ตเข้ากับแดชบอร์ดของคุณเพื่ออำนวยความสะดวกในการอัปเดตเวิร์กโฟลว์การเปลี่ยนแปลงสถานะโครงการ และการมอบหมายงาน สร้างลิงก์ที่แชร์ได้และจัดการสิทธิ์การเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นสำหรับทีม แขก หรือสาธารณะ

ในโลกแห่งการทำงานร่วมกันทางสายตาClickUp Whiteboardsโดดเด่นเป็นศูนย์กลางความคิดสร้างสรรค์ของทีมคุณ ?

ClickUp Whiteboards พร้อมฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน
ClickUp Whiteboards คือศูนย์กลางแบบรวมศูนย์และมองเห็นภาพได้สำหรับการเปลี่ยนไอเดียของทีมให้กลายเป็นกิจกรรมที่ประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ

เครื่องมืออเนกประสงค์นี้มอบ การปรับแต่งและความยืดหยุ่นที่ไม่มีใครเทียบได้ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ:

  • การระดมความคิด,การทำแผนที่ความคิด, และการวางแผนโครงการ
  • การแบ่งปันความคิดกับทีมของคุณโดยการฝังโน้ตติด, ความคิดเห็น, เอกสาร, ไฟล์มีเดีย, และลิงก์
  • ร่วมมือในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยใช้แผนภูมิ กราฟ และรูปทรงที่มีรหัสสี

ใช้มุมมองแชท ClickUpเพื่อรักษาการสื่อสารทั้งหมดไว้ในพื้นที่ทำงานเดียวกัน ลดความยุ่งยากในการสลับระหว่างแดชบอร์ดการจัดการโครงการและแพลตฟอร์มการส่งข้อความสื่อสารแบบเรียลไทม์ เฉลิมฉลองผลงานของแต่ละบุคคล และรักษาการสนทนาเฉพาะงานไว้ในเธรดเดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • อาจมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้เริ่มต้น
  • แอปพลิเคชันมือถือมีคุณสมบัติน้อยกว่าแอปพลิเคชันเว็บ

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

2. คลาริเซน

ภาพหน้าจอของกลุ่มสนทนา Clarizen
ผ่านทาง:Clarizen

Clarizen หรือที่รู้จักในชื่อ Planview Adaptive Work เป็นซอฟต์แวร์การจัดการงานแบบร่วมมือที่รวมการจัดการโครงการข้ามบริษัท การทำงานร่วมกันในบริบท และระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานเข้าไว้ด้วยกัน

แม้ว่าเครื่องมือนี้จะเหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่เป็นพิเศษ แต่ธุรกิจขนาดเล็กก็สามารถได้รับประโยชน์จากอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติทางสังคมของมันได้

ซอฟต์แวร์นี้โดดเด่นในการอำนวยความสะดวกในการสนทนาและการประกาศทั่วทั้งบริษัท มันเปลี่ยนการสื่อสารให้เป็นกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้าง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทีมได้อย่างมาก ผู้ใช้สามารถสร้างกลุ่มสนทนาได้อย่างง่ายดายโดยอัตโนมัติผ่านฟีดการสนทนา ผู้ใช้ภายในจะถูกเพิ่มเข้าไปในกลุ่มทั้งหมดของบริษัท

อินเทอร์เฟซทางสังคมที่นวัตกรรมเชื่อมต่อบทสนทนาเข้ากับองค์ประกอบของโครงการ ทำให้สามารถหารือแบบเรียลไทม์ที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแท็กและมีส่วนร่วมกับสมาชิกทีมได้สะดวกผ่านการกล่าวถึงใน News Feed

คุณสมบัติเด่นของ Clarizen

  • การสื่อสารในบริบทที่ง่ายขึ้น
  • แท็กและการกล่าวถึงเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
  • การแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับสมาชิกของกลุ่มสนทนา
  • การปักหมุดและเน้นข้อความ

ข้อจำกัดของ Clarizen

  • ซอฟต์แวร์อาจต้องใช้ความพยายามในการตั้งค่าให้ถูกต้อง
  • ไม่มีโปรแกรมเดสก์ท็อป

ราคาของ Clarizen

  • มีให้บริการเมื่อติดต่อ

คะแนนและรีวิว Clarizen

  • G2: 4. 1/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (170+ รีวิว)

3. Airtable

ภาพหน้าจอ Airtable
ผ่าน:Airtable

Airtable เป็น เครื่องมือสำหรับการจัดระเบียบและการทำงานร่วมกัน ที่มอบแพลตฟอร์มศูนย์กลางให้กับทีมทุกขนาด เพื่อจัดการโครงการ ลูกค้า และแนวคิดนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ?

ผู้ร่วมงานสองประเภท มีบทบาทในการส่งเสริมความร่วมมือภายใน Airtable:

  1. ผู้ร่วมงานฐาน: ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานร่วมกันภายในฐานเฉพาะ
  2. ผู้ร่วมงานในที่ทำงาน: ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงฐานข้อมูลของทุกพื้นที่ทำงาน

การให้ผู้ร่วมงานเข้าถึงฐานข้อมูล Airtable ช่วยให้สมาชิกทีมหลายคนสามารถทำงานร่วมกันบนฐานข้อมูลหรือโครงการที่แชร์ในลักษณะที่เป็นระเบียบ

ผู้ดูแลระบบสามารถมอบสิทธิ์ให้กับสมาชิกทีมสำหรับงานต่างๆ เช่น การดู แก้ไข เพิ่ม หรือ ลบ บันทึกได้ นอกจากนี้ยังสามารถอนุญาตให้ผู้ร่วมงานสร้างหรือแก้ไขตาราง มุมมอง และองค์ประกอบพื้นฐานอื่นๆ ได้อีกด้วย

Airtable มี แอปพลิเคชันสำหรับเดสก์ท็อปและมือถือ สำหรับ iOS และ Android เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงไฟล์ได้จากทุกที่

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable

  • ฐานข้อมูลร่วมสำหรับการร่วมมือในการบริหารโครงการอย่างง่าย
  • สิทธิ์การเข้าถึงสำหรับผู้ร่วมงานที่ปรับแต่งได้
  • ความคิดเห็นและบันทึกสำหรับการสนทนาแบบเรียลไทม์
  • การแจ้งเตือนสำหรับการอัปเดตและการกล่าวถึง
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Slack, Gmail และ Facebook

ข้อจำกัดของ Airtable

  • อาจมีการเรียนรู้ที่ชันในตอนแรก
  • คุณสมบัติการแสดงความคิดเห็นอาจจัดระเบียบได้ดีขึ้น

ราคาของ Airtable

  • ฟรี
  • ทีม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $45/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวใน Airtable

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,800 รายการ)

4. monday. com

monday.com เอกสาร ภาพหน้าจอ
ผ่านทาง:monday.com

ดาวเด่นในหมู่เครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์ monday.com จัดการบทบาทของมันอย่างง่ายดายในฐานะแอปสื่อสารและโซลูชันเฉพาะสำหรับทีมบริหารโครงการ ⭐

ปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของการทำงานร่วมกันในทีมธุรกิจขนาดเล็กด้วย monday.com workdocs คุณสามารถแก้ไขเอกสารร่วมกันแบบเรียลไทม์ แสดงความคิดเห็น และลากและวางข้อความได้อย่างราบรื่นโดยไม่รบกวนกระบวนการทำงานของทีม

วางแผนกระบวนการและแบ่งปันแนวคิดและภาพบนผืนผ้าใบการทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีมอย่างสร้างสรรค์

ติดตามความคืบหน้าของงานและกำหนดเวลาอย่างสม่ำเสมอด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำและการมอบหมายงาน จัดระเบียบปริมาณงานโดยสร้างรายการตรวจสอบงานประจำสัปดาห์ในเอกสารที่ใช้ร่วมกัน เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการของคุณดำเนินไปตามแผน

monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
  • แดชบอร์ดกลางสำหรับการสื่อสารและเอกสารทั้งหมด
  • ตัวเลือกการแท็กสมาชิกทีมในการสนทนา
  • การผสานรวม GitHub และ GitLab สำหรับการร่วมมือในการวางแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์
  • การผสานการทำงานกับ Zoom, Slack, Outlook, Gmail, เป็นต้น

monday.com ข้อจำกัด

  • การปรับแต่งหน้าจอหลักอาจต้องปรับปรุงเพิ่มเติม
  • คุณสมบัติการรายงานอาจดีขึ้น

monday.com ราคา

  • ฟรี
  • พื้นฐาน $8/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: 16 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

monday.com คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

อ่านการเปรียบเทียบฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับAirtable กับ Monday.com

5. Podio

ภาพหน้าจอ Podio
ผ่านทาง:Podio

Podio เปรียบเสมือนชุดเครื่องมือฉุกเฉินสำหรับเพื่อนร่วมทีม เนื่องจากช่วยในการจัดการงาน, กระบวนการทำงานอัตโนมัติ, การทำงานร่วมกันทางสังคม, การผสานปฏิทิน, ฟังก์ชันการแชท, และการจัดตารางการประชุม. ?

Podio โดดเด่นด้วย การแจ้งเตือนที่คล้ายกับ Facebook และอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบและติดตามการสื่อสารได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากทุกการสนทนาถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบในที่เดียว ทำให้ผู้ใช้สามารถติดตามและจัดการได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ คุณยังสามารถแนบไฟล์ ตรวจสอบสถานะงาน และเพิ่มความคิดเห็นได้อีกด้วย

การจัดการงานแบบเรียลไทม์ เป็นเรื่องง่ายเมื่อคุณมอบหมายงานและพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านความคิดเห็น วิธีการที่มีประสิทธิภาพนี้ช่วยให้เห็นภาพรวมของงานที่กำลังดำเนินการได้อย่างชัดเจน ลดความจำเป็นในการส่งอีเมลอัปเดตสถานะบ่อยครั้ง และป้องกันความล่าช้าที่ไม่จำเป็น

ผู้ใช้ยังได้รับประโยชน์จากคุณสมบัติเช่นตัวเลือกการปรับแต่ง, แผงควบคุมส่วนตัว, การควบคุมการเข้าถึง, และการผสานระบบ CRM.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Podio

  • ศูนย์กลางแบบรวมศูนย์สำหรับเนื้อหา การสนทนา โครงการ และไฟล์
  • การแก้ไขไฟล์ร่วมกัน
  • การผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น ShareFile, Dropbox และ GoToMeeting
  • แอปพลิเคชัน iOS และ Android
  • ฟังก์ชันการจัดการงานที่สะดวก

ข้อจำกัดของ Podio

  • เวอร์ชันฟรีอาจไม่เพียงพอสำหรับความต้องการขององค์กร
  • งานรายงานพื้นฐานบางประการอาจไม่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างครบถ้วน

ราคาของ Podio

  • ฟรี
  • บวก: $11. 20/เดือน
  • พรีเมียม: $19. 20/เดือน

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิว Podio

  • G2: 4. 2/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

6. รังผึ้ง

ภาพหน้าจอฟีเจอร์แชทกลุ่ม
ผ่านทาง:Hive

Hive ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการแบบร่วมมือบนคลาวด์ โดยให้การสนับสนุนทีมที่ทำงานในสำนักงาน ระยะไกล หรือแบบผสมผสาน Hive มีคุณสมบัติเด่น เช่น การจัดการงาน การแชร์ไฟล์ และการแชท ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ทีมของคุณได้รับข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ

ใช้ Hive chat เพื่อเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงานเป็นรายบุคคล ในกลุ่ม หรือภายในเธรดของโครงการ และแสดงสถานะความพร้อมของคุณเพื่อให้ทีมทราบว่าคุณกำลังยุ่งหรือไม่อยู่

การประชุมผ่านวิดีโอ มีให้บริการภายในแพลตฟอร์ม ช่วยให้คุณเข้าร่วมได้โดยตรงจากแชท จดบันทึก และมอบหมายงานติดตามผลได้ภายในไม่กี่นาที หากการแชทด้วยข้อความไม่เพียงพอ คุณสามารถเปลี่ยนเป็นการแชทผ่านวิดีโอหรือใช้ทางลัดเพื่อเปิด Zoom และ Google Meet ได้ทันที ?

ใช้ Hive Notes สำหรับการแก้ไขเอกสารร่วมกันแบบเรียลไทม์ก่อน ระหว่าง และหลังการประชุม. ซิงค์กับปฏิทินของคุณอย่างราบรื่น ให้การเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย.

นอกจากนี้ ให้การรับข้อมูลง่ายขึ้นโดยการรวมข้อมูลไว้ที่ศูนย์กลางผ่าน Hive Forms ที่สามารถผสานการทำงานกับโครงการและงานต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น ทำให้การมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมเป็นเรื่องง่าย

คุณสมบัติเด่นของ Hive

  • คุณสมบัติการแชทกลุ่ม
  • ผสานการทำงานกับ Zoom และ Google Meet
  • บันทึกพร้อมความสามารถในการแก้ไขแบบเรียลไทม์
  • การแชทวิดีโอภายในแพลตฟอร์ม
  • การแชร์ไฟล์ในแชท

ข้อจำกัดของรังผึ้ง

  • แอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปและมือถืออาจต้องการการปรับปรุง
  • การจัดการสิทธิ์และการลำดับชั้นของโครงการไม่สะดวก

ราคาของฮีฟ

  • โซโล: ฟรีตลอดไป
  • ทีม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวของฮีฟ

  • G2: 4. 6/5 (450+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (180+ รีวิว)

7. สถานที่ทำงานจาก Meta

Workplace จาก Meta ภาพหน้าจอของ News Feed
ผ่านทาง:ที่ทำงาน

Workplace จาก Meta เป็นเครือข่ายสังคมส่วนตัวที่ออกแบบมาสำหรับบุคคลและธุรกิจ โดยมีการออกแบบที่คล้ายกับ Facebook พร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การสร้างโปรไฟล์และกลุ่มส่วนตัว การจัดกิจกรรม และการแบ่งปันข้อมูล แพลตฟอร์มนี้โดดเด่นด้วยเครื่องมือสื่อสารและการส่งข้อความที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม

ภายใน Workplace ผู้ใช้สามารถส่งข้อความ บันทึกวิดีโอ และกำหนดตารางกิจกรรมได้อย่างง่ายดาย ฟังก์ชันการส่งข้อความทันทีช่วยให้ทีมเชื่อมต่อกันได้ในไม่กี่วินาที ในขณะที่การสร้างกลุ่มช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันระหว่างเพื่อนร่วมงานจากแผนกเดียวกันได้

การสื่อสารทางธุรกิจถูกทำให้ง่ายขึ้นผ่าน กลุ่มในที่ทำงาน ที่ให้คุณสร้างกลุ่มได้ไม่จำกัดจำนวน ปรับแต่งชื่อกลุ่ม เลือกการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว และเชิญสมาชิกที่คุณต้องการ

เช่นเดียวกับ Facebook, Workplace อนุญาตให้คุณ แสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม หรือโพสต์โดยตรงไปยังโปรไฟล์ของคุณ. แชร์รูปภาพ, โพล, และไฟล์เพื่อแสดงความคิดเห็นและความคิดของคุณต่อทีมของคุณ.

คุณสมบัติเด่นของ Workplace จาก Meta

  • โพสต์ถาม-ตอบอนุญาตให้ผู้ใช้โหวตเนื้อหาที่พวกเขาชื่นชอบ
  • ผสานการทำงานกับ OneDrive, SharePoint, Dropbox หรือ Google Drive
  • คุณสมบัติการประชุมทางวิดีโอและแชทสำหรับการประชุมกลุ่ม
  • ความสามารถในการปักหมุดประกาศไว้ที่ด้านบนสุดของฟีดข่าว
  • แบบสำรวจและแบบสอบถามเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของทีม

ข้อจำกัดของ Workplace จาก Meta

  • จำนวนกลุ่มที่มากเกินไปอาจนำไปสู่สภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่เป็นระเบียบ
  • การผสานรวมกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Facebook มีข้อจำกัดอยู่บ้าง

ราคาของ Workplace จาก Meta

  • แผนหลัก: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แพ็กเกจเสริมการจัดการและสนับสนุน: $2/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ส่วนเสริม Enterprise Live: $2/เดือน ต่อผู้ใช้

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวจาก Workplace by Meta

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (1,300+ รีวิว)

8. หน้าเดียวกัน

สกรีนช็อตการกล่าวถึงในแชท Samepage
ผ่านทาง:Samepage

Samepage คือ โซลูชันที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก—ช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันผ่านชุดเครื่องมือที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นระบบส่งข้อความทันที การสนทนา การพูดคุย การจัดตารางเวลา การแชร์ไฟล์ และรายการงานต่าง ๆ

โซลูชันนี้ส่งเสริมการทำงานร่วมกันโดยการจัดระเบียบและจัดเก็บไฟล์หลากหลายประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น วิดีโอ รูปภาพ และแผนที่ ทั้งหมดในหน้าเดียว คุณสามารถแชร์หน้าเหล่านี้กับสมาชิกในทีมทุกคนเพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานสอดคล้องกันและมีการอัปเดตแบบเรียลไทม์

การเริ่มต้นการโทรแบบวิดีโอหรือเสียงกับสมาชิกในองค์กรและแขกผู้มาเยือนสามารถทำได้เพียงไม่กี่คลิก. คุณยังสามารถแชร์หน้าจอของคุณผ่านแอปเดสก์ท็อปเพื่อสื่อสารความคิดของคุณได้ชัดเจนขึ้น.

สำหรับการสนทนาที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ให้เข้าร่วม การแชทแบบตัวต่อตัว กับสมาชิกหรือแขกภายในองค์กรของคุณ เพื่อส่งเสริมการสนทนาที่กว้างขึ้น ให้สร้างกลุ่มแชทและเชิญทุกคนมาร่วมกันสนทนาอย่างร่วมมือกัน ?️

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Samepage

  • ผสานไฟล์ที่เก็บไว้บนแพลตฟอร์มเช่น Dropbox, Google Drive, และ OneDrive
  • แอปพลิเคชันมือถือเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดายทุกที่ทุกเวลา
  • คุณสมบัติการค้นหาที่ใช้งานง่ายเพื่อค้นหาข้อความ, กิจกรรม, งาน, หรือไฟล์แนบ
  • การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีแบบส่วนตัวหรือแบบกลุ่ม
  • การโทรผ่านวิดีโอและการแชร์หน้าจอ

ข้อจำกัดของ Samepage

  • คุณภาพของวิดีโออาจไม่เสถียรเสมอไป
  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับโฟลเดอร์ในพื้นที่ทำงาน

ราคาแบบเดียวกัน

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $7. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $9/เดือน ต่อผู้ใช้

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

คะแนนและรีวิวบน SamePage

  • G2: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
  • Crozdesk: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)

9. Microsoft Loop

ภาพหน้าจอการระดมความคิดใน Microsoft Loop
ผ่านทาง:Microsoft Loop

Microsoft Loop คือเครื่องมือสำหรับการสื่อสารแบบไม่พร้อมกันและการเชื่อมต่อที่ราบรื่น ไม่ว่าคุณจะทำงานที่ไหนก็ตาม มาพร้อมกับแอปมือถือและส่วนประกอบที่หลากหลายซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีม เพื่อให้มั่นใจในความสำเร็จของโครงการ ✅

ปลดล็อกศักยภาพของ Loop ด้วย องค์ประกอบสำคัญ เหล่านี้:

  1. การเขียนร่วมกัน: ทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างราบรื่นเพื่อปรับปรุงเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโพสต์บนโซเชียลมีเดียหรือการเขียนอีเมลถึงลูกค้า
  2. การระดมความคิดอย่างเป็นระบบ: ใช้รายการแบบหัวข้อย่อยหรือหมายเลขลำดับเพื่อระดมความคิดกับทีมของคุณอย่างเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ
  3. การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ตารางและรายการช่วยให้คุณแก้ไขและดูการเปลี่ยนแปลงได้ทันทีภายในแชทของคุณ สร้างและแชร์ตารางที่มีคอลัมน์และแถวที่ชัดเจน พร้อมระบุข้อมูลที่คุณต้องการจากทีมของคุณ
  4. การจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ: มอบหมายงานพร้อมกำหนดวันครบกำหนดและแจ้งเตือนสมาชิกในทีมด้วยการกล่าวถึง เมื่องานเสร็จสิ้น สามารถทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้วได้ เพื่อให้การติดตามความคืบหน้าเป็นไปอย่างราบรื่น
  5. การสนทนาที่มุ่งเน้น: ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่หัวข้อเฉพาะภายในกระทู้แชท ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Loop

  • การสื่อสารและการแก้ไขแบบเรียลไทม์
  • ความคิดเห็น, การกระตุ้น, ปฏิกิริยา, และอีโมจิเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ
  • การแจ้งเตือนแอปมือถือติดตามงานของคุณ, การกล่าวถึง, และการตอบกลับ
  • ผสานการทำงานกับ Microsoft 365
  • การแชร์หน้าเว็บอย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของ Microsoft Loop

  • ไม่มีรีวิว (เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่)

ราคาของ Microsoft Loop

  • ฟรี

คะแนนและรีวิว Microsoft Loop

  • ไม่มีรีวิวให้ชม

10. สไปค์

ภาพหน้าจอฟีเจอร์ Spike Docs
ผ่านทาง:สไปค์

Spike เป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับทีมที่ต้องการการสื่อสารที่ราบรื่นและการจัดการปฏิทินโครงการที่มีประสิทธิภาพภายในแพลตฟอร์มเดียว

ทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายใน Docs โดยใช้ข้อความ รูปภาพ หรือวิดีโอ แนบไฟล์ เพิ่มรายการที่ต้องทำ และแม้กระทั่งตั้งการแจ้งเตือนเพื่อการจัดการโครงการที่ง่ายดาย เมื่อคุณแก้ไข บันทึกพร้อมการแจ้งเตือนจะถูกวางไว้ที่ด้านบนของฟีดรวมโดยอัตโนมัติ ทำให้ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้อื่นทราบถึงการเปลี่ยนแปลง ?

ฟีเจอร์อีเมลสนทนาของ Spike ช่วยให้คุณจัดระเบียบการสื่อสารทั้งหมดในอดีตและปัจจุบันของคุณภายใต้รายชื่อผู้ติดต่อแต่ละราย รวมถึงอีเมล หัวข้อสนทนา ไฟล์ โปรไฟล์โซเชียล และไฟล์แนบ

ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมผ่าน Spike Channels พื้นที่เฉพาะสำหรับการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีมเพื่อแชร์ไฟล์ เข้าร่วมการโทรของทีม และทำให้แน่ใจว่าทุกคนได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ

คุณสมบัติเด่นของ Spike

  • ปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน
  • ผสานการทำงานกับบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ เช่น Google Drive และ Dropbox
  • ความสามารถในการจัดการไฟล์และการค้นหา
  • การประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
  • เอกสารร่วมกันสำหรับการแก้ไขแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดของสไปค์

  • ผู้ใช้สามารถส่งต่ออีเมลได้เพียงฉบับเดียวเท่านั้น ไม่สามารถส่งต่อทั้งชุดการสนทนาทางอีเมลได้
  • ไม่มีตัวเลือกในการแท็กสมาชิกทีมในบันทึก

การตั้งราคาแบบพุ่งสูง

  • ฟรี
  • ทีม: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ+: $9/เดือน ต่อผู้ใช้

*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี

เรตติ้งและรีวิวพุ่งสูง

  • G2: 4. 7/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (40+ รีวิว)

ปลดล็อกพลังแห่งการทำงานเป็นทีมด้วยเครื่องมือความร่วมมือที่จำเป็นสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

เพิ่มศักยภาพของบริษัทคุณด้วยการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น และรับรองการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ เครื่องมือการทำงานร่วมกันสำหรับธุรกิจขนาดเล็กทั้ง 10 รายการ นี้ สามารถเป็นพลังขับเคลื่อนที่รวมใจคุณตลอดเส้นทางสู่ความสำเร็จ ?

สำหรับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันของทีมอย่างครบวงจรสมัครใช้ ClickUp ฟรี! เวอร์ชันฟรีมีฟีเจอร์ที่สะดวกมากมายเพื่อช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจความคืบหน้าของโครงการระหว่างงานต่างๆ ได้ดียิ่งกว่าที่เคย!