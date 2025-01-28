เสริมศักยภาพทีมของคุณในปี 2025: 10 เครื่องมือการทำงานร่วมกันยอดนิยมสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

พลังของการร่วมมือที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่ความลับในโลกธุรกิจ เมื่อความคิดมารวมกัน พวกมันจะจุดประกายไอเดียโครงการใหม่ๆ และส่องสว่างทางออกให้กับความท้าทายที่ยากที่สุด ดังนั้น เมื่อทั้งทีมมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มันคือสูตรสำเร็จที่รับประกันความสำเร็จอย่างแน่นอน ??
อย่างไรก็ตาม การบรรลุระดับการประสานงานเช่นนี้อาจรู้สึกเหมือนเป็นภารกิจที่น่ากลัว เนื่องจาก การประสานงานโครงการข้ามทีมต่าง ๆ ต้องการการจัดระเบียบและการวางแผนอย่างละเอียด นั่นคือจุดที่ความช่วยเหลือจากเครื่องมือการร่วมมือสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีคุณภาพเยี่ยมเข้ามามีบทบาท
เราได้รวบรวม 10 เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในทีม คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อดี ข้อเสีย คะแนนผู้ใช้ และราคาของแต่ละเครื่องมือ เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณ
เครื่องมือการทำงานร่วมกันสำหรับธุรกิจขนาดเล็กคืออะไร?
เครื่องมือสำหรับการร่วมมือสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก คือแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการร่วมมือ, การสื่อสาร, และการทำงานเป็นทีมระหว่างคู่ค้า, พนักงาน, และลูกค้า. เครื่องมือเหล่านี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานและเพิ่มผลผลิตภายในสภาพแวดล้อมของธุรกิจขนาดเล็ก. ?
แม้ว่าเครื่องมือสำหรับการร่วมมือสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและใหญ่จะมีคุณสมบัติที่คล้ายกันแต่การใช้ซอฟต์แวร์สำหรับการร่วมมือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับองค์กรขนาดเล็กก็มีประโยชน์มากมาย เช่น:
- ความเรียบง่าย: เครื่องมือเหล่านี้มักถูกออกแบบมาให้มีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วจะเหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กที่มีผู้ใช้ไม่มากนัก
- ความคุ้มค่า: ธุรกิจขนาดเล็กมักมีงบประมาณที่จำกัดและมีทรัพยากรด้านไอทีน้อย ดังนั้นเครื่องมือเหล่านี้จึงมักเป็นมิตรกับงบประมาณ
- ความสะดวกในการใช้งาน: อินเทอร์เฟซของซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันมีความเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้น เนื่องจากทีมขนาดเล็กมีทรัพยากรจำกัดสำหรับการฝึกอบรมอย่างกว้างขวาง
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือการร่วมมือสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก?
เมื่อเลือกเครื่องมือสำหรับการร่วมมือสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของคุณ ให้พิจารณาปัจจัยสำคัญต่อไปนี้:
- การร่วมมือและการปรับแต่ง: มองหาคุณสมบัติของซอฟต์แวร์การร่วมมือที่คุณต้องการ ซึ่งอาจเป็นการสื่อสารแบบเรียลไทม์, การประชุมทางวิดีโอ, การแชร์เอกสาร,และการจัดการงาน และตรวจสอบว่าคุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณได้หรือไม่
- ความสามารถในการขยายตัว: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือสามารถเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณได้ โดยสามารถเพิ่มหรือลดผู้ใช้และคุณสมบัติได้ตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลง
- การสนับสนุนผู้ใช้และการฝึกอบรม: ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์มีทรัพยากรการฝึกอบรมและเอกสารประกอบเพื่อช่วยให้ทีมของคุณเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและใช้งานเครื่องมือได้อย่างคล่องแคล่ว
- ความสามารถในการผสานรวม: ตรวจสอบว่าเครื่องมือการทำงานร่วมกันสามารถผสานรวมได้อย่างราบรื่นกับซอฟต์แวร์ที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น อีเมล, ปฏิทิน,ระบบ CRM, และเครื่องมือการจัดการโครงการ
- คุณสมบัติด้านความปลอดภัย: มองหาคุณสมบัติด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง เช่น การเข้ารหัสข้อมูล การยืนยันตัวตนของผู้ใช้ และการควบคุมการเข้าถึง เพื่อปกป้องข้อมูลธุรกิจที่มีความสำคัญ
10 เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
แม้ว่าจะมีเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันมากมายยิ่งกว่ารสชาติในร้านไอศกรีมเสียอีก แต่เราได้คัดสรรโซลูชันโปรดของเราสำหรับธุรกิจขนาดเล็กมาอย่างพิถีพิถัน ?
มาดูกันว่าพวกเขามีคุณสมบัติพิเศษอะไรบ้าง!
1.คลิกอัพ
ClickUp คือหลักฐานที่ชัดเจนว่าสมบัติสามารถค้นพบได้โดยไม่ต้องขุดลึกเกินไป! ซอฟต์แวร์นี้เป็นอัญมณีที่แท้จริงในวงการเครื่องมือการทำงานร่วมกันสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก รวบรวมการแชทของทีม การสื่อสารแบบทันที และกระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบ ทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ?
การทำงานร่วมกันในทีมเป็นเรื่องง่ายเหมือนปอกกล้วยด้วยฟีเจอร์ตรวจจับการทำงานร่วมกันขั้นสูง ซึ่งจะแจ้งเตือนคุณเมื่อสมาชิกในทีมดูงานหรือเพิ่มความคิดเห็นใหม่ รับข้อมูลย้อนกลับทันทีโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะ ความคิดเห็นใหม่ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นแบบเรียลไทม์ภายในClickUp Docs—ขณะแก้ไข สามารถแท็กสมาชิกในทีมในความคิดเห็น มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ และเปลี่ยนข้อความให้เป็นงานที่ปฏิบัติได้จริง เพื่อรักษาความเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ
เก็บงานทั้งหมดของคุณให้เข้าถึงได้ง่ายด้วยการเชื่อมต่อเอกสารและงานต่าง ๆ รวมวิดเจ็ตเข้ากับแดชบอร์ดของคุณเพื่ออำนวยความสะดวกในการอัปเดตเวิร์กโฟลว์การเปลี่ยนแปลงสถานะโครงการ และการมอบหมายงาน สร้างลิงก์ที่แชร์ได้และจัดการสิทธิ์การเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นสำหรับทีม แขก หรือสาธารณะ
ในโลกแห่งการทำงานร่วมกันทางสายตาClickUp Whiteboardsโดดเด่นเป็นศูนย์กลางความคิดสร้างสรรค์ของทีมคุณ ?
เครื่องมืออเนกประสงค์นี้มอบ การปรับแต่งและความยืดหยุ่นที่ไม่มีใครเทียบได้ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ:
- การระดมความคิด,การทำแผนที่ความคิด, และการวางแผนโครงการ
- การแบ่งปันความคิดกับทีมของคุณโดยการฝังโน้ตติด, ความคิดเห็น, เอกสาร, ไฟล์มีเดีย, และลิงก์
- ร่วมมือในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยใช้แผนภูมิ กราฟ และรูปทรงที่มีรหัสสี
ใช้มุมมองแชท ClickUpเพื่อรักษาการสื่อสารทั้งหมดไว้ในพื้นที่ทำงานเดียวกัน ลดความยุ่งยากในการสลับระหว่างแดชบอร์ดการจัดการโครงการและแพลตฟอร์มการส่งข้อความสื่อสารแบบเรียลไทม์ เฉลิมฉลองผลงานของแต่ละบุคคล และรักษาการสนทนาเฉพาะงานไว้ในเธรดเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แผนฟรีที่ใจกว้าง
- การสื่อสารและการแก้ไขแบบเรียลไทม์
- การทำงานร่วมกันทางสายตาอย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตไวท์บอร์ดที่ปรับแต่งได้
- คุณสมบัติการจัดการโครงการเพื่อติดตามเวลาและสร้างกระบวนการทำงาน
- รองรับการทำงานร่วมกันแบบอะซิงโครนัส
- 15+ การดูใน ClickUp เพื่อความร่วมมือที่ง่ายขึ้น
- ปรับขนาดได้สำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโต
- ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มมากกว่า 1,000+ แพลตฟอร์ม เช่น Slack และ Zoom
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันระยะไกลที่ใช้งานง่าย
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานร่วมกันระหว่างทีมข้ามสายงาน
- แบบฟอร์ม ClickUpที่สามารถแชร์ได้ง่ายสำหรับการทำงานร่วมกับลูกค้า
ข้อจำกัดของ ClickUp
- อาจมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้เริ่มต้น
- แอปพลิเคชันมือถือมีคุณสมบัติน้อยกว่าแอปพลิเคชันเว็บ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. คลาริเซน
Clarizen หรือที่รู้จักในชื่อ Planview Adaptive Work เป็นซอฟต์แวร์การจัดการงานแบบร่วมมือที่รวมการจัดการโครงการข้ามบริษัท การทำงานร่วมกันในบริบท และระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานเข้าไว้ด้วยกัน
แม้ว่าเครื่องมือนี้จะเหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่เป็นพิเศษ แต่ธุรกิจขนาดเล็กก็สามารถได้รับประโยชน์จากอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติทางสังคมของมันได้
ซอฟต์แวร์นี้โดดเด่นในการอำนวยความสะดวกในการสนทนาและการประกาศทั่วทั้งบริษัท มันเปลี่ยนการสื่อสารให้เป็นกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้าง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทีมได้อย่างมาก ผู้ใช้สามารถสร้างกลุ่มสนทนาได้อย่างง่ายดายโดยอัตโนมัติผ่านฟีดการสนทนา ผู้ใช้ภายในจะถูกเพิ่มเข้าไปในกลุ่มทั้งหมดของบริษัท
อินเทอร์เฟซทางสังคมที่นวัตกรรมเชื่อมต่อบทสนทนาเข้ากับองค์ประกอบของโครงการ ทำให้สามารถหารือแบบเรียลไทม์ที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแท็กและมีส่วนร่วมกับสมาชิกทีมได้สะดวกผ่านการกล่าวถึงใน News Feed
คุณสมบัติเด่นของ Clarizen
- การสื่อสารในบริบทที่ง่ายขึ้น
- แท็กและการกล่าวถึงเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
- การแจ้งเตือนทางอีเมลสำหรับสมาชิกของกลุ่มสนทนา
- การปักหมุดและเน้นข้อความ
ข้อจำกัดของ Clarizen
- ซอฟต์แวร์อาจต้องใช้ความพยายามในการตั้งค่าให้ถูกต้อง
- ไม่มีโปรแกรมเดสก์ท็อป
ราคาของ Clarizen
- มีให้บริการเมื่อติดต่อ
คะแนนและรีวิว Clarizen
- G2: 4. 1/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (170+ รีวิว)
3. Airtable
Airtable เป็น เครื่องมือสำหรับการจัดระเบียบและการทำงานร่วมกัน ที่มอบแพลตฟอร์มศูนย์กลางให้กับทีมทุกขนาด เพื่อจัดการโครงการ ลูกค้า และแนวคิดนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ?
ผู้ร่วมงานสองประเภท มีบทบาทในการส่งเสริมความร่วมมือภายใน Airtable:
- ผู้ร่วมงานฐาน: ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานร่วมกันภายในฐานเฉพาะ
- ผู้ร่วมงานในที่ทำงาน: ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงฐานข้อมูลของทุกพื้นที่ทำงาน
การให้ผู้ร่วมงานเข้าถึงฐานข้อมูล Airtable ช่วยให้สมาชิกทีมหลายคนสามารถทำงานร่วมกันบนฐานข้อมูลหรือโครงการที่แชร์ในลักษณะที่เป็นระเบียบ
ผู้ดูแลระบบสามารถมอบสิทธิ์ให้กับสมาชิกทีมสำหรับงานต่างๆ เช่น การดู แก้ไข เพิ่ม หรือ ลบ บันทึกได้ นอกจากนี้ยังสามารถอนุญาตให้ผู้ร่วมงานสร้างหรือแก้ไขตาราง มุมมอง และองค์ประกอบพื้นฐานอื่นๆ ได้อีกด้วย
Airtable มี แอปพลิเคชันสำหรับเดสก์ท็อปและมือถือ สำหรับ iOS และ Android เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงไฟล์ได้จากทุกที่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable
- ฐานข้อมูลร่วมสำหรับการร่วมมือในการบริหารโครงการอย่างง่าย
- สิทธิ์การเข้าถึงสำหรับผู้ร่วมงานที่ปรับแต่งได้
- ความคิดเห็นและบันทึกสำหรับการสนทนาแบบเรียลไทม์
- การแจ้งเตือนสำหรับการอัปเดตและการกล่าวถึง
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Slack, Gmail และ Facebook
ข้อจำกัดของ Airtable
- อาจมีการเรียนรู้ที่ชันในตอนแรก
- คุณสมบัติการแสดงความคิดเห็นอาจจัดระเบียบได้ดีขึ้น
ราคาของ Airtable
- ฟรี
- ทีม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $45/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวใน Airtable
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,800 รายการ)
4. monday. com
ดาวเด่นในหมู่เครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์ monday.com จัดการบทบาทของมันอย่างง่ายดายในฐานะแอปสื่อสารและโซลูชันเฉพาะสำหรับทีมบริหารโครงการ ⭐
ปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของการทำงานร่วมกันในทีมธุรกิจขนาดเล็กด้วย monday.com workdocs คุณสามารถแก้ไขเอกสารร่วมกันแบบเรียลไทม์ แสดงความคิดเห็น และลากและวางข้อความได้อย่างราบรื่นโดยไม่รบกวนกระบวนการทำงานของทีม
วางแผนกระบวนการและแบ่งปันแนวคิดและภาพบนผืนผ้าใบการทำงานที่ยืดหยุ่นซึ่งส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีมอย่างสร้างสรรค์
ติดตามความคืบหน้าของงานและกำหนดเวลาอย่างสม่ำเสมอด้วยรายการสิ่งที่ต้องทำและการมอบหมายงาน จัดระเบียบปริมาณงานโดยสร้างรายการตรวจสอบงานประจำสัปดาห์ในเอกสารที่ใช้ร่วมกัน เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการของคุณดำเนินไปตามแผน
monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- แดชบอร์ดกลางสำหรับการสื่อสารและเอกสารทั้งหมด
- ตัวเลือกการแท็กสมาชิกทีมในการสนทนา
- การผสานรวม GitHub และ GitLab สำหรับการร่วมมือในการวางแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์
- การผสานการทำงานกับ Zoom, Slack, Outlook, Gmail, เป็นต้น
monday.com ข้อจำกัด
- การปรับแต่งหน้าจอหลักอาจต้องปรับปรุงเพิ่มเติม
- คุณสมบัติการรายงานอาจดีขึ้น
monday.com ราคา
- ฟรี
- พื้นฐาน $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: 16 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (8,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
อ่านการเปรียบเทียบฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับAirtable กับ Monday.com
5. Podio
Podio เปรียบเสมือนชุดเครื่องมือฉุกเฉินสำหรับเพื่อนร่วมทีม เนื่องจากช่วยในการจัดการงาน, กระบวนการทำงานอัตโนมัติ, การทำงานร่วมกันทางสังคม, การผสานปฏิทิน, ฟังก์ชันการแชท, และการจัดตารางการประชุม. ?
Podio โดดเด่นด้วย การแจ้งเตือนที่คล้ายกับ Facebook และอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบและติดตามการสื่อสารได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากทุกการสนทนาถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบในที่เดียว ทำให้ผู้ใช้สามารถติดตามและจัดการได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ คุณยังสามารถแนบไฟล์ ตรวจสอบสถานะงาน และเพิ่มความคิดเห็นได้อีกด้วย
การจัดการงานแบบเรียลไทม์ เป็นเรื่องง่ายเมื่อคุณมอบหมายงานและพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านความคิดเห็น วิธีการที่มีประสิทธิภาพนี้ช่วยให้เห็นภาพรวมของงานที่กำลังดำเนินการได้อย่างชัดเจน ลดความจำเป็นในการส่งอีเมลอัปเดตสถานะบ่อยครั้ง และป้องกันความล่าช้าที่ไม่จำเป็น
ผู้ใช้ยังได้รับประโยชน์จากคุณสมบัติเช่นตัวเลือกการปรับแต่ง, แผงควบคุมส่วนตัว, การควบคุมการเข้าถึง, และการผสานระบบ CRM.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Podio
- ศูนย์กลางแบบรวมศูนย์สำหรับเนื้อหา การสนทนา โครงการ และไฟล์
- การแก้ไขไฟล์ร่วมกัน
- การผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น ShareFile, Dropbox และ GoToMeeting
- แอปพลิเคชัน iOS และ Android
- ฟังก์ชันการจัดการงานที่สะดวก
ข้อจำกัดของ Podio
- เวอร์ชันฟรีอาจไม่เพียงพอสำหรับความต้องการขององค์กร
- งานรายงานพื้นฐานบางประการอาจไม่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างครบถ้วน
ราคาของ Podio
- ฟรี
- บวก: $11. 20/เดือน
- พรีเมียม: $19. 20/เดือน
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิว Podio
- G2: 4. 2/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
6. รังผึ้ง
Hive ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการแบบร่วมมือบนคลาวด์ โดยให้การสนับสนุนทีมที่ทำงานในสำนักงาน ระยะไกล หรือแบบผสมผสาน Hive มีคุณสมบัติเด่น เช่น การจัดการงาน การแชร์ไฟล์ และการแชท ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ทีมของคุณได้รับข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ
ใช้ Hive chat เพื่อเชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงานเป็นรายบุคคล ในกลุ่ม หรือภายในเธรดของโครงการ และแสดงสถานะความพร้อมของคุณเพื่อให้ทีมทราบว่าคุณกำลังยุ่งหรือไม่อยู่
การประชุมผ่านวิดีโอ มีให้บริการภายในแพลตฟอร์ม ช่วยให้คุณเข้าร่วมได้โดยตรงจากแชท จดบันทึก และมอบหมายงานติดตามผลได้ภายในไม่กี่นาที หากการแชทด้วยข้อความไม่เพียงพอ คุณสามารถเปลี่ยนเป็นการแชทผ่านวิดีโอหรือใช้ทางลัดเพื่อเปิด Zoom และ Google Meet ได้ทันที ?
ใช้ Hive Notes สำหรับการแก้ไขเอกสารร่วมกันแบบเรียลไทม์ก่อน ระหว่าง และหลังการประชุม. ซิงค์กับปฏิทินของคุณอย่างราบรื่น ให้การเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย.
นอกจากนี้ ให้การรับข้อมูลง่ายขึ้นโดยการรวมข้อมูลไว้ที่ศูนย์กลางผ่าน Hive Forms ที่สามารถผสานการทำงานกับโครงการและงานต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น ทำให้การมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติเด่นของ Hive
- คุณสมบัติการแชทกลุ่ม
- ผสานการทำงานกับ Zoom และ Google Meet
- บันทึกพร้อมความสามารถในการแก้ไขแบบเรียลไทม์
- การแชทวิดีโอภายในแพลตฟอร์ม
- การแชร์ไฟล์ในแชท
ข้อจำกัดของรังผึ้ง
- แอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปและมือถืออาจต้องการการปรับปรุง
- การจัดการสิทธิ์และการลำดับชั้นของโครงการไม่สะดวก
ราคาของฮีฟ
- โซโล: ฟรีตลอดไป
- ทีม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวของฮีฟ
- G2: 4. 6/5 (450+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (180+ รีวิว)
7. สถานที่ทำงานจาก Meta
Workplace จาก Meta เป็นเครือข่ายสังคมส่วนตัวที่ออกแบบมาสำหรับบุคคลและธุรกิจ โดยมีการออกแบบที่คล้ายกับ Facebook พร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การสร้างโปรไฟล์และกลุ่มส่วนตัว การจัดกิจกรรม และการแบ่งปันข้อมูล แพลตฟอร์มนี้โดดเด่นด้วยเครื่องมือสื่อสารและการส่งข้อความที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม
ภายใน Workplace ผู้ใช้สามารถส่งข้อความ บันทึกวิดีโอ และกำหนดตารางกิจกรรมได้อย่างง่ายดาย ฟังก์ชันการส่งข้อความทันทีช่วยให้ทีมเชื่อมต่อกันได้ในไม่กี่วินาที ในขณะที่การสร้างกลุ่มช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันระหว่างเพื่อนร่วมงานจากแผนกเดียวกันได้
การสื่อสารทางธุรกิจถูกทำให้ง่ายขึ้นผ่าน กลุ่มในที่ทำงาน ที่ให้คุณสร้างกลุ่มได้ไม่จำกัดจำนวน ปรับแต่งชื่อกลุ่ม เลือกการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว และเชิญสมาชิกที่คุณต้องการ
เช่นเดียวกับ Facebook, Workplace อนุญาตให้คุณ แสดงความคิดเห็นภายในกลุ่ม หรือโพสต์โดยตรงไปยังโปรไฟล์ของคุณ. แชร์รูปภาพ, โพล, และไฟล์เพื่อแสดงความคิดเห็นและความคิดของคุณต่อทีมของคุณ.
คุณสมบัติเด่นของ Workplace จาก Meta
- โพสต์ถาม-ตอบอนุญาตให้ผู้ใช้โหวตเนื้อหาที่พวกเขาชื่นชอบ
- ผสานการทำงานกับ OneDrive, SharePoint, Dropbox หรือ Google Drive
- คุณสมบัติการประชุมทางวิดีโอและแชทสำหรับการประชุมกลุ่ม
- ความสามารถในการปักหมุดประกาศไว้ที่ด้านบนสุดของฟีดข่าว
- แบบสำรวจและแบบสอบถามเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของทีม
ข้อจำกัดของ Workplace จาก Meta
- จำนวนกลุ่มที่มากเกินไปอาจนำไปสู่สภาพแวดล้อมการทำงานที่ไม่เป็นระเบียบ
- การผสานรวมกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Facebook มีข้อจำกัดอยู่บ้าง
ราคาของ Workplace จาก Meta
- แผนหลัก: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- แพ็กเกจเสริมการจัดการและสนับสนุน: $2/เดือน ต่อผู้ใช้
- ส่วนเสริม Enterprise Live: $2/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามรูปแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวจาก Workplace by Meta
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (1,300+ รีวิว)
8. หน้าเดียวกัน
Samepage คือ โซลูชันที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก—ช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันผ่านชุดเครื่องมือที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นระบบส่งข้อความทันที การสนทนา การพูดคุย การจัดตารางเวลา การแชร์ไฟล์ และรายการงานต่าง ๆ
โซลูชันนี้ส่งเสริมการทำงานร่วมกันโดยการจัดระเบียบและจัดเก็บไฟล์หลากหลายประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น วิดีโอ รูปภาพ และแผนที่ ทั้งหมดในหน้าเดียว คุณสามารถแชร์หน้าเหล่านี้กับสมาชิกในทีมทุกคนเพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานสอดคล้องกันและมีการอัปเดตแบบเรียลไทม์
การเริ่มต้นการโทรแบบวิดีโอหรือเสียงกับสมาชิกในองค์กรและแขกผู้มาเยือนสามารถทำได้เพียงไม่กี่คลิก. คุณยังสามารถแชร์หน้าจอของคุณผ่านแอปเดสก์ท็อปเพื่อสื่อสารความคิดของคุณได้ชัดเจนขึ้น.
สำหรับการสนทนาที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ให้เข้าร่วม การแชทแบบตัวต่อตัว กับสมาชิกหรือแขกภายในองค์กรของคุณ เพื่อส่งเสริมการสนทนาที่กว้างขึ้น ให้สร้างกลุ่มแชทและเชิญทุกคนมาร่วมกันสนทนาอย่างร่วมมือกัน ?️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Samepage
- ผสานไฟล์ที่เก็บไว้บนแพลตฟอร์มเช่น Dropbox, Google Drive, และ OneDrive
- แอปพลิเคชันมือถือเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดายทุกที่ทุกเวลา
- คุณสมบัติการค้นหาที่ใช้งานง่ายเพื่อค้นหาข้อความ, กิจกรรม, งาน, หรือไฟล์แนบ
- การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีแบบส่วนตัวหรือแบบกลุ่ม
- การโทรผ่านวิดีโอและการแชร์หน้าจอ
ข้อจำกัดของ Samepage
- คุณภาพของวิดีโออาจไม่เสถียรเสมอไป
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับโฟลเดอร์ในพื้นที่ทำงาน
ราคาแบบเดียวกัน
- ฟรี
- มาตรฐาน: $7. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวบน SamePage
- G2: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
- Crozdesk: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
9. Microsoft Loop
Microsoft Loop คือเครื่องมือสำหรับการสื่อสารแบบไม่พร้อมกันและการเชื่อมต่อที่ราบรื่น ไม่ว่าคุณจะทำงานที่ไหนก็ตาม มาพร้อมกับแอปมือถือและส่วนประกอบที่หลากหลายซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีม เพื่อให้มั่นใจในความสำเร็จของโครงการ ✅
ปลดล็อกศักยภาพของ Loop ด้วย องค์ประกอบสำคัญ เหล่านี้:
- การเขียนร่วมกัน: ทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างราบรื่นเพื่อปรับปรุงเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโพสต์บนโซเชียลมีเดียหรือการเขียนอีเมลถึงลูกค้า
- การระดมความคิดอย่างเป็นระบบ: ใช้รายการแบบหัวข้อย่อยหรือหมายเลขลำดับเพื่อระดมความคิดกับทีมของคุณอย่างเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ตารางและรายการช่วยให้คุณแก้ไขและดูการเปลี่ยนแปลงได้ทันทีภายในแชทของคุณ สร้างและแชร์ตารางที่มีคอลัมน์และแถวที่ชัดเจน พร้อมระบุข้อมูลที่คุณต้องการจากทีมของคุณ
- การจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ: มอบหมายงานพร้อมกำหนดวันครบกำหนดและแจ้งเตือนสมาชิกในทีมด้วยการกล่าวถึง เมื่องานเสร็จสิ้น สามารถทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้วได้ เพื่อให้การติดตามความคืบหน้าเป็นไปอย่างราบรื่น
- การสนทนาที่มุ่งเน้น: ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่หัวข้อเฉพาะภายในกระทู้แชท ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Loop
- การสื่อสารและการแก้ไขแบบเรียลไทม์
- ความคิดเห็น, การกระตุ้น, ปฏิกิริยา, และอีโมจิเพื่อแสดงความคิดเห็นของคุณ
- การแจ้งเตือนแอปมือถือติดตามงานของคุณ, การกล่าวถึง, และการตอบกลับ
- ผสานการทำงานกับ Microsoft 365
- การแชร์หน้าเว็บอย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Microsoft Loop
- ไม่มีรีวิว (เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่)
ราคาของ Microsoft Loop
- ฟรี
คะแนนและรีวิว Microsoft Loop
- ไม่มีรีวิวให้ชม
10. สไปค์
Spike เป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับทีมที่ต้องการการสื่อสารที่ราบรื่นและการจัดการปฏิทินโครงการที่มีประสิทธิภาพภายในแพลตฟอร์มเดียว
ทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายใน Docs โดยใช้ข้อความ รูปภาพ หรือวิดีโอ แนบไฟล์ เพิ่มรายการที่ต้องทำ และแม้กระทั่งตั้งการแจ้งเตือนเพื่อการจัดการโครงการที่ง่ายดาย เมื่อคุณแก้ไข บันทึกพร้อมการแจ้งเตือนจะถูกวางไว้ที่ด้านบนของฟีดรวมโดยอัตโนมัติ ทำให้ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้อื่นทราบถึงการเปลี่ยนแปลง ?
ฟีเจอร์อีเมลสนทนาของ Spike ช่วยให้คุณจัดระเบียบการสื่อสารทั้งหมดในอดีตและปัจจุบันของคุณภายใต้รายชื่อผู้ติดต่อแต่ละราย รวมถึงอีเมล หัวข้อสนทนา ไฟล์ โปรไฟล์โซเชียล และไฟล์แนบ
ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมผ่าน Spike Channels พื้นที่เฉพาะสำหรับการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีมเพื่อแชร์ไฟล์ เข้าร่วมการโทรของทีม และทำให้แน่ใจว่าทุกคนได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ
คุณสมบัติเด่นของ Spike
- ปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน
- ผสานการทำงานกับบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ เช่น Google Drive และ Dropbox
- ความสามารถในการจัดการไฟล์และการค้นหา
- การประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
- เอกสารร่วมกันสำหรับการแก้ไขแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของสไปค์
- ผู้ใช้สามารถส่งต่ออีเมลได้เพียงฉบับเดียวเท่านั้น ไม่สามารถส่งต่อทั้งชุดการสนทนาทางอีเมลได้
- ไม่มีตัวเลือกในการแท็กสมาชิกทีมในบันทึก
การตั้งราคาแบบพุ่งสูง
- ฟรี
- ทีม: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ+: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
*ราคาที่แสดงทั้งหมดเป็นราคาตามแบบการเรียกเก็บเงินรายปี
เรตติ้งและรีวิวพุ่งสูง
- G2: 4. 7/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (40+ รีวิว)
ปลดล็อกพลังแห่งการทำงานเป็นทีมด้วยเครื่องมือความร่วมมือที่จำเป็นสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
เพิ่มศักยภาพของบริษัทคุณด้วยการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น และรับรองการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ เครื่องมือการทำงานร่วมกันสำหรับธุรกิจขนาดเล็กทั้ง 10 รายการ นี้ สามารถเป็นพลังขับเคลื่อนที่รวมใจคุณตลอดเส้นทางสู่ความสำเร็จ ?
สำหรับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันของทีมอย่างครบวงจรสมัครใช้ ClickUp ฟรี! เวอร์ชันฟรีมีฟีเจอร์ที่สะดวกมากมายเพื่อช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจความคืบหน้าของโครงการระหว่างงานต่างๆ ได้ดียิ่งกว่าที่เคย!