10 เครื่องมือการทำงานร่วมกันทางไกลที่ดีที่สุดสำหรับทีมเสมือนในปี 2025

เครื่องมือการทำงานร่วมกันเสมือนจริงกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการที่บุคคลและทีมทำงานร่วมกันและแบ่งปันข้อมูล ตั้งแต่การแชทและอีเมลไปจนถึงเอกสารที่ใช้ร่วมกันและกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ทีมสามารถโต้ตอบและเชื่อมต่อกันได้ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดก็ตาม! 🌐
ทีมระยะไกลมอบอิสระในการทำงานอย่างอิสระในขณะที่ยังคงได้เปรียบจากการเชื่อมต่อกับงานของทุกคน ด้วยสถานที่ทำงานที่กระจายอยู่ ทีมสามารถแบ่งปันแนวคิดและวิธีแก้ปัญหาของพวกเขาได้แบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องทำให้ปฏิทินของพวกเขาแน่นไปด้วยการประชุม Zoom ที่ต่อเนื่องกัน
แต่ก่อนที่เราจะไปดูเครื่องมือเสมือนจริง 10 อันดับแรก มาดูคุณสมบัติที่ทีมต้องการเพื่อทำงานร่วมกันโดยไม่สูญเสียประสิทธิภาพกันก่อน!
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันทางไกล?
เมื่อเลือกเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันทางไกล ผู้จัดการโครงการควรมองหาแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้และปลอดภัยซึ่งใช้งานง่าย ทีมมีแนวโน้มที่จะยอมรับและนำเครื่องมือที่ใช้งานง่ายมาใช้ในกระบวนการทำงานของพวกเขา
ควรสามารถให้บริการทุกคุณสมบัติ (และการผสานระบบ) ที่จำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกในการคิดค้นและดำเนินโครงการโดยมีการขัดจังหวะน้อยที่สุดคุณสมบัติรวมถึงระบบการทำงานอัตโนมัติ, ห้องแชท, การติดตามงาน,การแชร์ไฟล์, ปฏิทินเสมือน, แบบฟอร์มเอกสาร, ระบบจัดการเอกสาร, และอื่น ๆ อีกมากมาย ⚡️
ในขณะเดียวกัน ผู้จัดการโครงการควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เช่น ต้นทุน ความสามารถในการขยาย ความเข้ากันได้ ข้อกำหนดการใช้งาน และมาตรการรักษาความปลอดภัยด้วย เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมที่ดีขึ้นและเพื่อให้มั่นใจว่าเป้าหมายขององค์กรจะบรรลุผล สิ่งสำคัญคือต้องปรับแต่งทุกด้านให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของทีมโครงการ
10 เครื่องมือการทำงานร่วมกันทางไกลที่ดีที่สุด
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่รวมการทำงานของคุณจากหลากหลายแอปพลิเคชันไว้ในที่เดียวสำหรับการทำงานร่วมกัน แพลตฟอร์มนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณได้อย่างมาก ตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการขับเคลื่อนความก้าวหน้า
ด้วยตัวเลือกมุมมองที่ไม่ซ้ำกันมากกว่า 15 แบบ ทีมงานสามารถจัดการความคืบหน้าของโครงการได้จากหลากหลายมุมมอง
เครื่องมือ Whiteboard และ Mind Map ที่มาพร้อมกับ ClickUp ช่วยให้ทีมที่ทำงานทางไกลมีพื้นที่ร่วมกันในการทำงานร่วมกันและแก้ปัญหาแบบเรียลไทม์หรือแบบไม่พร้อมกันยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของทีมไปอีกขั้น จับภาพแผนงานโดยละเอียดและมอบหมายงานที่สามารถดำเนินการได้จากที่เดียวที่จัดการได้ง่าย!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เพิ่มและจัดการงานโดยใช้แอปมือถือของเรา(มีให้บริการบน iPad, iPhone และ Android)
- มากกว่า 15 มุมมองที่ไม่ซ้ำกัน รวมถึง มุมมองภาระงานเพื่อกระจายงานในทีม
- การเชื่อมต่อมากกว่า1,000ระบบเพื่อรวบรวมข้อมูลและข่าวสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
- ความคิดเห็นที่ได้รับมอบหมายและมีการตอบกลับในเอกสาร ClickUp, งาน, หรือกระดานไวท์บอร์ด ClickUp
- ใช้ClickUp Mind Mapsเพื่อช่วยระดมความคิดในการสร้างคำถามแบบฟอร์มและกำหนดขั้นตอนการทำงานของโครงการ
- มุมมองหลากหลายเพื่อปรับให้เข้ากับAgile,Scrum,Kanban หรือรูปแบบโครงการใด ๆ
- 50+ระบบอัตโนมัติสำหรับงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของโครงการให้ราบรื่น
- การประมาณเวลาขั้นสูงเพื่อคาดการณ์สัปดาห์การทำงานของคุณ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพมากมายอาจทำให้ผู้ใช้บางคนต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
- ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้ในแอปมือถือ—ยัง
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร:กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (6,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
2. Zoom
Zoom เป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันทางไกลที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับบุคคลและทีม เพื่อเชื่อมต่อและสื่อสารกันได้จากทุกที่ทั่วโลก มีฟีเจอร์หลากหลายที่ช่วยให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้น เช่น การประชุมทางวิดีโอ การแชร์ไฟล์ การส่งข้อความ และเครื่องมือกระดานไวท์บอร์ด
เครื่องมือนี้มีคุณสมบัติขั้นสูงหลายประการ เช่น ห้องย่อยและการแชร์หน้าจอ ช่วยให้ผู้คนสามารถทำงานร่วมกันในโครงการได้ดีขึ้น ด้วยแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย Zoom จึงเป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับทีมทุกขนาดในการเชื่อมต่อแบบเห็นหน้ากัน!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันบนกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์สำหรับการประชุมเสมือนจริง
- แชททีมเพื่อทำงานร่วมกันนอกเหนือจากการประชุมทางวิดีโอ
- คำบรรยายที่แปลแล้วและการจองพื้นที่ทำงาน
- แอปพลิเคชันเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม
- ฟังก์ชันการทำงานของอีเมลและปฏิทิน
ข้อจำกัดของ Zoom
- ไม่เหมาะสำหรับใช้เป็นเครื่องมือบริหารโครงการระยะยาวหรือซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันแบบสแตนด์อโลน
- จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมมีจำกัด แม้แต่ในแผนแบบชำระเงิน
ราคาของ Zoom
- Zoom มีแผนการชำระเงินแบบส่วนบุคคลและธุรกิจให้เลือก ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมหรือผลิตภัณฑ์ของ Zoom ที่ต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Zoom
- G2: 4. 5/5 (52,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (13,400+ รีวิว)
รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีเลือกจังหวะการประชุมที่เหมาะสมสำหรับทีมระยะไกล!
3. สแล็ก
Slack มอบวิธีการที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ในการติดต่อกับทีมระยะไกล พันธมิตรภายนอก และลูกค้าของคุณ ระบบการส่งข้อความโดยตรงของ Slack เหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการติดตามความคืบหน้าของโครงการหรือจัดการงานเร่งด่วน ด้วย Slack คุณสามารถสร้างช่องทางที่แตกต่างกันสำหรับหัวข้อหรืองานต่างๆ ทำให้ง่ายต่อการค้นหาการสนทนาที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีสิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นมากเกินไป หลาย ๆ หัวข้ออาจทำให้สับสนและเบี่ยงเบนความสนใจของคุณจากงานที่มีความหมายได้ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจาก Slack ให้เชื่อมต่อกับเครื่องมือการทำงานร่วมกันหรือซอฟต์แวร์การจัดการงานอื่น ๆนี่จะช่วยให้แน่ใจว่าทุกคนได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการอัปเดตของทีม!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- บทบาทระบบเพื่อจัดประเภทสมาชิกทีมเป็นผู้ดูแลระบบเพื่อจัดการบัญชี Slack หรือผู้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบ
- ช่องทางในการสร้างพื้นที่กลางที่ใช้ร่วมกันสำหรับการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที
- เครื่องมือสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนซ้ำๆ สำหรับการทำงานระยะไกล
- การประชุมกลุ่มและการคลิปพร้อมการโทรด้วยเสียงและวิดีโอ
ข้อจำกัดของ Slack
- การสนับสนุนการป้องกันการสูญหายของข้อมูลเป็นคุณสมบัติของแผนองค์กร
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดในการตั้งค่าแต่ละรายการ
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- แผนฟรี
- แผนโปร: $7.25/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- แผนธุรกิจ+: $12.50/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- แผน Enterprise Grid: ติดต่อ Slack เพื่อขอรายละเอียด
คะแนนและรีวิวของ Slack
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30,900 รายการ)
- Capterra: 4. 7/ 5 (รีวิวมากกว่า 22,000 รายการ)
เปรียบเทียบSlack กับ Asana!
4. Google Workspace
Google Workspace เป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันจากระยะไกลที่มีคลังแอปพลิเคชันบนคลาวด์ รวมถึง Google Docs, Google Sheets และ Google Slides เพื่อให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้ทุกที่ทุกเวลาและบนอุปกรณ์ใดก็ได้
ขณะทำงานกับเอกสาร, ตารางคำนวณ, หรือสไลด์โชว์,การแบ่งปันความรู้เป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่สูญเสียข้อมูลหรือบริบทที่สำคัญ. นอกเหนือจากความสามารถในการผสานรวม, Google Workspace ยังมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์เช่น สมาร์ทแคนวาส และการแก้ไขไวยากรณ์เพื่อช่วยให้ทีมสามารถผลิตผลงานคุณภาพสูงได้!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Workspace
- การควบคุมการแชร์ที่จัดการได้ง่าย พร้อมสิทธิ์ที่แตกต่างกัน (แก้ไข, ดู, หรือเพิ่มความคิดเห็น)
- แสดงความคิดเห็นและแก้ไขแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีมหรือพันธมิตรภายนอก
- ประวัติการแก้ไขไม่จำกัดเพื่อย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
- . docx,. pdf,. odt,. rtf,. txt, หรือ. html
ข้อจำกัดของ Google Workspace
- เวลาในการโหลดขึ้นอยู่กับคุณภาพการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับไฟล์ขนาดใหญ่
- แม่แบบและเลย์เอาต์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจะจำกัดการปรับแต่ง (ลองดูทางเลือกอื่นของ Google Workspaceเหล่านี้)
ราคาของ Google Workspace
- เอกสาร, สเปรดชีต, และสไลด์ฟรีด้วยบัญชี Google
คะแนนรีวิวและความคิดเห็นเกี่ยวกับ Google Workspace
- G2: 4. 6/5 (40,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (14,000+ รีวิว)
5. Trello
Trelloเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันทางไกลเพื่อช่วยทีมในการจัดระเบียบงานและโครงการต่างๆ อินเทอร์เฟซของมันใช้ระบบ Kanban ทีมสามารถสร้างการ์ดสำหรับแต่ละงานหรือรายการบนกระดานและย้ายการ์ดเหล่านั้นระหว่างคอลัมน์เพื่อแสดงขั้นตอนต่างๆ ของความก้าวหน้าหรือการจัดระเบียบ
ขั้นตอนแรกคือการสร้างบอร์ดแยกสำหรับแต่ละเซสชันการระดมความคิดหรือแต่ละโครงการจากนั้นภายในแต่ละบอร์ด ให้สร้างคอลัมน์เพื่อจัดหมวดหมู่การ์ด คอลัมน์เหล่านี้อาจเป็นชื่อของสมาชิกทีมระยะไกล เป้าหมายขององค์กร หรือสถานะต่างๆ ต่อไป ให้เพิ่มการ์ดภายใต้คอลัมน์ต่างๆ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการทำงานร่วมกัน!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- กระดานคัมบัง, ปฏิทิน, ไทม์ไลน์, และแดชบอร์ดสำหรับโครงการ
- ระบบอัตโนมัติถูกฝังอยู่ในทุกบอร์ดของ Trelloโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- แม่แบบขั้นตอนการทำงานที่สามารถทำซ้ำได้สำหรับหลายโครงการ
- Power-Ups (ปลั๊กอิน) สำหรับเชื่อมต่อกับแอปและเครื่องมืออื่น ๆ
- ฟังก์ชันการติดตามเวลาโดยตรงบนบอร์ด Trello
ข้อจำกัดของ Trello
- คุณสมบัติส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้ได้ในเวอร์ชันฟรี (ดูทางเลือกของ Trello)
- ขาดเครื่องมือการทำงานร่วมกันจากระยะไกลที่มีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันอื่น ๆ
ราคาของ Trello
- เวอร์ชันฟรี
- มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $17.50/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (22,300+ รีวิว)
6. Zapier
Zapier เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ทีมและพนักงานที่ทำงานระยะไกลทำงานได้เร็วขึ้นด้วยการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณเชื่อมต่อบริการเว็บต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทำงานอัตโนมัติ เช่น การส่งอีเมลอัตโนมัติ การสร้างตั๋วสนับสนุนลูกค้า หรือแม้แต่การสร้างบันทึกใหม่ใน CRM ของคุณ
ด้วย Zapier คุณสามารถย้ายข้อมูลระหว่างแอปและแพลตฟอร์มต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย Zapier ยังให้การรายงานอย่างละเอียดเพื่อให้ทีมสามารถติดตามความคืบหน้าและดำเนินการเมื่อจำเป็นได้ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติการอัตโนมัติที่ทรงพลังทำให้เป็นโซลูชันที่ดีสำหรับทีมทุกขนาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier
- ตัวจัดรูปแบบเพื่อแปลงวันที่, สกุลเงิน, ข้อความ, และอื่น ๆ ให้เป็นรูปแบบที่ต้องการ
- เว็บฮุคเพื่อรับข้อมูลจากบริการใด ๆ หรือส่งคำขอไปยัง URL
- Zaps แบบหลายขั้นตอนเพื่อทำงานหลายอย่างพร้อมกันโดยอัตโนมัติ
- กฎข้อผิดพลาดเพื่อปรับแก้ขั้นตอนการทำงานทันที
- ตรรกะ if/then สำหรับ Zaps เพื่อดำเนินการที่แตกต่างกัน
ข้อจำกัดของ Zapier
- การเรียนรู้ที่ซับซ้อนในการตั้งค่าและรักษาการทำงานประจำวัน
- จำกัด 100 งานต่อเดือนในแผนฟรี
ราคาของ Zapier
- เวอร์ชันฟรี
- เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $19.99/เดือน สำหรับ 750 งาน/เดือน
- มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $49.99/เดือน สำหรับ 2,000 งาน/เดือน
- ทีม: เริ่มต้นที่ $399. 99/เดือน สำหรับ 50,000 งาน/เดือน
- บริษัท: เริ่มต้นที่ $799.99/เดือน สำหรับ 100,000 งาน/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Zapier
- G2: 4. 5/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
7. การบรรจบกัน
Confluence เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันทางไกลที่ช่วยให้ทีมที่กระจายตัวสามารถจัดการเอกสารและงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นแพลตฟอร์มสำหรับผู้คนในการแบ่งปันความรู้และแนวคิด ทำให้การเชื่อมต่อกันเป็นเรื่องง่ายขึ้น นอกเหนือจากฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแล้ว Confluence ยังมีฟังก์ชันการรายงาน การวิเคราะห์ และความสามารถในการทำงานอัตโนมัติสำหรับการจัดการโครงการอีกด้วย
ด้วยเครื่องมือเหล่านี้ ผู้ทำงานทางไกลสามารถระบุจุดติดขัดและประสิทธิภาพที่ไม่ดีได้อย่างรวดเร็ว และมองเห็นข้อมูลได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น และทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น Confluence ยังสามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมอื่น ๆ เช่น Slack ได้ ทำให้ผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลาไม่ว่าพวกเขาจะทำงานจากที่ใด
คุณสมบัติเด่นของ Confluence
- ฟีดส่วนบุคคลที่แสดงพื้นที่ที่บุคคลได้เยี่ยมชมล่าสุด หน้าที่กำลังดำเนินการเป็นร่าง และกิจกรรมของหน้า
- โครงสร้างลำดับชั้นของพื้นที่และหน้าเพจเพื่อให้ค้นหาเนื้อหาได้ง่าย
- การผสานรวม Jira Roadmap กับ Confluence เพื่อเพิ่มปัญหาใน Jira
- การแจ้งเตือนเพื่อแท็กเพื่อนร่วมทีมหรือทั้งทีมเกี่ยวกับงาน
- การแก้ไขแบบเรียลไทม์กับทีมระยะไกลหรือพนักงานระยะไกล
- ป้ายกำกับหน้าเพื่อเร่งการค้นหาเนื้อหา
ข้อจำกัดของการบรรจบกัน
- ทีมที่ไม่ใช่ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์จะพบว่าเครื่องมือนี้ยากต่อการเรียนรู้
- ผลการค้นหาแบบข้อความสำหรับเอกสารอาจมีความแม่นยำมากขึ้น (ลองดูทางเลือกอื่นของ Confluenceเหล่านี้)
การกำหนดราคาแบบคอนฟลูเอนซ์
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5.75 ต่อผู้ใช้ (ประมาณการ)
- พรีเมียม: $11 ต่อผู้ใช้ (ประมาณการ)
- องค์กร: กรุณาติดต่อ Confluence เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม
คะแนนและรีวิวของคอนฟลูเอนซ์
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 3,000+)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
เปรียบเทียบConfluence กับ Notion &Confluence กับ Jira!
8. Todoist
Todoist เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลเพื่อทำงานร่วมกันและจัดการงานจากทุกที่ทั่วโลก มันมีเครื่องมือที่ทรงพลังเพื่อช่วยให้ผู้ใช้จัดระเบียบโครงการและงานของพวกเขา ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ Todoist ผู้ใช้สามารถสร้างและมอบหมายงานได้อย่างง่ายดาย กำหนดวันที่ครบกำหนดและป้ายกำกับให้กับงาน และตั้งการเตือนสำหรับตัวเองหรือเพื่อนร่วมทีม
Todoist ยังมีมุมมองแดชบอร์ดเพื่อแสดงภาพความคืบหน้าของหลายโครงการพร้อมกัน การผสานการทำงานกับ Slack และแอปยอดนิยมอื่น ๆ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระเบียบและราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist
- รองรับการใช้งานข้ามแพลตฟอร์มเพื่อเข้าถึงข้อมูลจากเว็บเบราว์เซอร์, macOS, Windows, iOS และ Android
- ป้ายกำกับและตัวกรองที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อจัดระเบียบโครงการหรือหมวดหมู่ของงานที่แตกต่างกัน
- รายการงานแบบภาพเพื่อสร้างและจัดระเบียบงานสำหรับประสบการณ์ผู้ใช้ที่ราบรื่น
- กำหนดส่งและแจ้งเตือนเพื่อให้คุณติดตามเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีมเพื่อแบ่งปันความคืบหน้าของโครงการ
ข้อจำกัดของ Todoist
- คุณสมบัติที่จำเป็นบางประการมีให้เฉพาะในแผนการสมัครสมาชิกแบบพรีเมียมเท่านั้น
- การขาดเครื่องมือจัดการเวลาบางอย่าง เช่น ฟีเจอร์การติดตามเวลาและการจัดตารางเวลา (ลองดูทางเลือกอื่นของ Todoistเหล่านี้)
ราคาของ Todoist
- เวอร์ชันฟรี
- ข้อดี: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
โบนัส: เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการงานแบบร่วมมือ!
9. Monday.com
Monday.com เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและทีมที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมที่ทำงานระยะไกลสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นเครื่องมือที่ยืดหยุ่นพร้อมอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อแสดงภาพโครงการ ติดตามความคืบหน้า มอบหมายงาน จัดการทรัพยากร วิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพ แชร์ไฟล์ และสื่อสารแบบเรียลไทม์
Monday.com ยังมอบเครื่องมืออัตโนมัติที่ทรงพลังให้กับผู้ใช้เพื่อทำให้กระบวนการทำงานประจำวันเป็นไปโดยอัตโนมัติ เช่น การติดตามงาน การแจ้งเตือน การแจ้งข่าวสาร และอื่น ๆ อีกมากมาย คุณสมบัตินี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม และทำให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่งานหลักของตนได้โดยไม่ต้องกังวลกับงานเอกสารหรือการจัดการที่ซ้ำซาก
คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์
- การติดตามการพึ่งพาเพื่อการบริหารโครงการ
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และการทำงานอัตโนมัติ
- เครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์
- การจัดการปริมาณงาน
- การจัดเก็บไฟล์อย่างปลอดภัย
ข้อจำกัดในวันจันทร์
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเพื่อทำความคุ้นเคยกับฟังก์ชันและอินเทอร์เฟซ (ลองดูทางเลือกในวันจันทร์)
- ฟีเจอร์คอลัมน์การติดตามเวลา มีให้บริการเฉพาะในแผน Pro และ Enterprise เท่านั้น
ราคาวันจันทร์
- บุคคล: ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อวันจันทร์เพื่อขอรายละเอียด
เรตติ้งและรีวิววันจันทร์
- G2: 4. 7/5 (7,550+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
10. ชานตี
Chanty เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันทางไกลที่มีคุณสมบัติเช่นการแชท, การโทรผ่านวิดีโอ, การแชร์ไฟล์, และการจัดการงานเพื่อช่วยให้ทีมสามารถติดต่อสื่อสารและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ. คุณสามารถแบ่งปันความคิด, มอบหมายงาน, และรับคำแนะนำจากสมาชิกทีมคนอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว. นอกจากนี้, การสื่อสารทั้งหมดจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยในที่เดียวเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา.
Chanty ยังช่วยให้การติดตามการเปลี่ยนแปลงล่าสุดเป็นเรื่องง่าย ระบบการแจ้งเตือนของมันช่วยให้ผู้ใช้ทราบเมื่อมีข้อความใหม่หรือการอัปเดตเกี่ยวกับสถานะโครงการล่าสุด!
คุณสมบัติเด่นของ Chanty
- วิดีโอและเสียงความละเอียด 4k พร้อมรองรับผู้เข้าร่วมวิดีโอสูงสุด 1,000 คน
- การดำเนินการสนทนาเพื่อเปลี่ยนชื่อหรือออกจากบทสนทนา
- ข้อความเสียงสำหรับการตอบกลับขณะเดินทาง
- @mentions เพื่อแจ้งเตือนสมาชิกในทีม
- ธีมมืดแบบคอนทราสต์สูง
ข้อจำกัดของเพลงชานตี้
- มุมมองงานถูกจำกัดไว้เฉพาะแบบคัมบัง, รายการ, และปฏิทิน
- บทบาทและการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงเป็นฟีเจอร์ที่ต้องชำระเงิน
ราคาของ Chanty
- แผนฟรี
- แผนธุรกิจ: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของชานตี
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
11. อาสนะ
Asana เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลังซึ่งส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีมโดยให้คุณสร้าง มอบหมาย และติดตามงานได้แบบเรียลไทม์ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย พร้อมด้วยคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง เช่น การสร้างไทม์ไลน์ เส้นทางการทำงานของโครงการ และแดชบอร์ด ทำให้ Asana เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันทางไกลที่เหมาะสมสำหรับทีมทุกขนาด
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- มุมมองไทม์ไลน์เพื่อแสดงความคืบหน้าของโครงการ
- ฟิลด์ที่กำหนดเองในภารกิจเพื่อการติดตามข้อมูลอย่างละเอียด
- ระบบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงงานที่ทำซ้ำให้เป็นระบบ
- ความสามารถในการแนบไฟล์กับงานและความคิดเห็น
ข้อจำกัดของอาสนะ
- แอปพลิเคชันมือถือขาดคุณสมบัติบางอย่างที่พบในเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- อินเทอร์เฟซอาจทำให้ผู้ใช้ครั้งแรกรู้สึกสับสน
ราคาของ Asana
- พื้นฐาน: ฟรี
- พรีเมียม: $10.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $24.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อ Asana เพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 3/5 (7,027 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (9,711 รีวิว)
12. Airtable
Airtable เป็นเครื่องมือไฮบริดที่ผสมผสานระหว่างสเปรดชีตและฐานข้อมูล ช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบงาน โครงการ และไอเดียต่าง ๆ ได้อย่างยืดหยุ่นและใช้งานง่ายบนแพลตฟอร์มเดียว เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการขั้นตอนการทำงาน ติดตามสินค้าคงคลัง และจัดระเบียบงานโครงการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable
- มุมมองตารางสำหรับการจัดเรียงข้อมูลแบบสเปรดชีต
- ฟิลด์ที่ปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องการของกระบวนการทำงานของคุณ
- การผสานรวมกับแอปยอดนิยมอย่าง Slack และ Google Drive
- คุณสมบัติการร่วมมือสำหรับการทำงานทีมแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Airtable
- แผนชำระเงินอาจมีราคาแพงสำหรับทีมขนาดเล็ก
- การขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการแบบดั้งเดิม เช่น แผนภูมิแกนต์
ราคาของ Airtable
- ฟรี: ฟีเจอร์จำกัด
- บวก: $10 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ข้อดี: $20 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อ Airtable เพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของ Airtable
- G2: 4. 3/5 (898 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,035 รีวิว)
13. Microsoft Teams
Microsoft Teams เป็นพื้นที่ทำงานที่เน้นการแชทในOffice 365 ที่รวบรวมผู้คน การสนทนา ไฟล์ และเครื่องมือต่างๆ ไว้ในที่เดียว เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงทุกสิ่งที่ต้องการได้ทันที เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานร่วมกันและการสื่อสารแบบเรียลไทม์สำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลและกระจายตัว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams
- การผสานรวมกับแอปพลิเคชัน Microsoft Office อื่น ๆ
- ความสามารถในการค้นหาขั้นสูงสำหรับข้อความ, ผู้คน, ไฟล์, และอื่น ๆ
- ฟังก์ชันการประชุมทางวิดีโอและการแชร์หน้าจอ
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกันสำหรับไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้พร้อมกัน
ข้อจำกัดของ Microsoft Teams
- การจัดระเบียบไฟล์อาจสร้างความสับสนได้
- ประสิทธิภาพอาจช้าในบางครั้ง
ราคาของ Microsoft Teams
- Microsoft Teams รวมอยู่ในแผน Office 365 เริ่มต้นที่ $5 ต่อผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Teams
- G2: 4. 2/5 (3,397 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (3,790 รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Microsoft Teams เหล่านี้!
14. เบสแคมป์
Basecamp เป็นเครื่องมือสื่อสารแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจตรงกัน Basecamp ช่วยรวบรวมทรัพยากร เอกสาร และงานต่าง ๆ ของโครงการไว้ในที่เดียว ทำให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันและจัดการงานได้อย่างเป็นระบบ Basecamp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลซึ่งต้องจัดการหลายโครงการพร้อมกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Basecamp
- กระดานข้อความสำหรับประกาศและการอัปเดต
- รายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการจัดการงาน
- กำหนดคุณสมบัติสำหรับไทม์ไลน์และกำหนดวันครบกำหนด
- คำถามเช็คอินอัตโนมัติเพื่อรักษาการเชื่อมต่อของทีม
ข้อจำกัดของเบสแคมป์
- ขาดคุณสมบัติการจัดการงานขั้นสูง เช่น การติดตามเวลา
- อินเทอร์เฟซอาจดูล้าสมัยเมื่อเทียบกับเครื่องมือรุ่นใหม่
ราคาของเบสแคมป์
- เบสแคมป์ เพอร์ซันนัล: ฟรี
- เบสแคมบิซิเนส: ฿3,500 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Basecamp
- G2: 4. 1/5 (4,124 รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (12,044 รีวิว)
15. มิโร
Miro เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันทางภาพที่ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การระดมความคิดด้วยโน้ตดิจิทัลไปจนถึงการวางแผนและจัดการเวิร์กโฟลว์แบบ Agile ด้วย Miro คุณสามารถสร้าง ร่วมมือ และรวมศูนย์การสื่อสารสำหรับโครงการของทีมข้ามสายงานได้
คุณสมบัติเด่นของ Miro
- ผืนผ้าใบไร้ขอบเขตสำหรับพื้นที่ไม่จำกัดในการระดมความคิด
- กระดานไวท์บอร์ดแบบร่วมมือสำหรับการทำงานเป็นทีมแบบเรียลไทม์
- วิดีโอและแชทในตัวเพื่อการสื่อสารที่ราบรื่น
- การผสานรวมกับเครื่องมือเช่น Slack และ Google Drive
ข้อจำกัดของ Miro
- เวอร์ชันฟรีมีคุณสมบัติจำกัด
- อาจทำให้ผู้ใช้ครั้งแรกรู้สึกท่วมท้นได้
ราคาของ Miro
- ฟรี: ฟีเจอร์จำกัด
- ทีม: $8 ต่อผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจ: $16 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อ Miro เพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของมิโร
- G2: 4. 7/5 (762 รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (233 รีวิว)
ทำงานได้มากขึ้นด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันทางไกล
เครื่องมือการทำงานร่วมกันของ ClickUp มอบโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน รายละเอียดโครงการทั้งหมดของคุณอยู่ในที่เดียว ทำให้คุณมีความชัดเจนอย่างสมบูรณ์ คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการไม่สอดคล้องหรือไม่ถูกต้องอีกต่อไป
และด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลัง เช่น Docs แบบไดนามิก ปฏิทินแบบลากและวาง และเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า ทีมงานระยะไกลจะสามารถติดตามงานที่สำคัญที่สุดของพวกเขาได้เสมอ ✍️
โดยการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทรงพลังเหล่านี้ ทีมที่ทำงานทางไกลสามารถร่วมมือกันได้ดีขึ้น เพิ่มผลผลิต และประสบความสำเร็จในโครงการ.สร้างบัญชีฟรีใน ClickUp วันนี้!