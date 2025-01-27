บล็อก ClickUp

10 เครื่องมือการทำงานร่วมกันทางไกลที่ดีที่สุดสำหรับทีมเสมือนในปี 2025

27 มกราคม 2568

เครื่องมือการทำงานร่วมกันเสมือนจริงกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการที่บุคคลและทีมทำงานร่วมกันและแบ่งปันข้อมูล ตั้งแต่การแชทและอีเมลไปจนถึงเอกสารที่ใช้ร่วมกันและกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัล เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ทีมสามารถโต้ตอบและเชื่อมต่อกันได้ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดก็ตาม! 🌐

ทีมระยะไกลมอบอิสระในการทำงานอย่างอิสระในขณะที่ยังคงได้เปรียบจากการเชื่อมต่อกับงานของทุกคน ด้วยสถานที่ทำงานที่กระจายอยู่ ทีมสามารถแบ่งปันแนวคิดและวิธีแก้ปัญหาของพวกเขาได้แบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องทำให้ปฏิทินของพวกเขาแน่นไปด้วยการประชุม Zoom ที่ต่อเนื่องกัน

แต่ก่อนที่เราจะไปดูเครื่องมือเสมือนจริง 10 อันดับแรก มาดูคุณสมบัติที่ทีมต้องการเพื่อทำงานร่วมกันโดยไม่สูญเสียประสิทธิภาพกันก่อน!

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันทางไกล?

เมื่อเลือกเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันทางไกล ผู้จัดการโครงการควรมองหาแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้และปลอดภัยซึ่งใช้งานง่าย ทีมมีแนวโน้มที่จะยอมรับและนำเครื่องมือที่ใช้งานง่ายมาใช้ในกระบวนการทำงานของพวกเขา

ควรสามารถให้บริการทุกคุณสมบัติ (และการผสานระบบ) ที่จำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกในการคิดค้นและดำเนินโครงการโดยมีการขัดจังหวะน้อยที่สุดคุณสมบัติรวมถึงระบบการทำงานอัตโนมัติ, ห้องแชท, การติดตามงาน,การแชร์ไฟล์, ปฏิทินเสมือน, แบบฟอร์มเอกสาร, ระบบจัดการเอกสาร, และอื่น ๆ อีกมากมาย ⚡️

เครื่องมือการทำงานร่วมกันทางไกลใน ClickUp Whiteboards
สร้างแผนผังและแผนภาพบนกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp

ในขณะเดียวกัน ผู้จัดการโครงการควรพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เช่น ต้นทุน ความสามารถในการขยาย ความเข้ากันได้ ข้อกำหนดการใช้งาน และมาตรการรักษาความปลอดภัยด้วย เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมที่ดีขึ้นและเพื่อให้มั่นใจว่าเป้าหมายขององค์กรจะบรรลุผล สิ่งสำคัญคือต้องปรับแต่งทุกด้านให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของทีมโครงการ

10 เครื่องมือการทำงานร่วมกันทางไกลที่ดีที่สุด

1.คลิกอัพ

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทีมระยะไกล ClickUp
จัดการทีมระยะไกลใน ClickUp
เริ่มต้นใช้งาน ClickUp สำหรับการจัดการงานระยะไกล สร้างพื้นที่ทำงานเสมือนจริงที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่รวมการทำงานของคุณจากหลากหลายแอปพลิเคชันไว้ในที่เดียวสำหรับการทำงานร่วมกัน แพลตฟอร์มนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณได้อย่างมาก ตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการขับเคลื่อนความก้าวหน้า

ด้วยตัวเลือกมุมมองที่ไม่ซ้ำกันมากกว่า 15 แบบ ทีมงานสามารถจัดการความคืบหน้าของโครงการได้จากหลากหลายมุมมอง

เครื่องมือ Whiteboard และ Mind Map ที่มาพร้อมกับ ClickUp ช่วยให้ทีมที่ทำงานทางไกลมีพื้นที่ร่วมกันในการทำงานร่วมกันและแก้ปัญหาแบบเรียลไทม์หรือแบบไม่พร้อมกันยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของทีมไปอีกขั้น จับภาพแผนงานโดยละเอียดและมอบหมายงานที่สามารถดำเนินการได้จากที่เดียวที่จัดการได้ง่าย!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (6,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)

2. Zoom

เครื่องมือการทำงานร่วมกันระยะไกลผ่าน Zoom
ผ่านทางZoom

Zoom เป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันทางไกลที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับบุคคลและทีม เพื่อเชื่อมต่อและสื่อสารกันได้จากทุกที่ทั่วโลก มีฟีเจอร์หลากหลายที่ช่วยให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้น เช่น การประชุมทางวิดีโอ การแชร์ไฟล์ การส่งข้อความ และเครื่องมือกระดานไวท์บอร์ด

เครื่องมือนี้มีคุณสมบัติขั้นสูงหลายประการ เช่น ห้องย่อยและการแชร์หน้าจอ ช่วยให้ผู้คนสามารถทำงานร่วมกันในโครงการได้ดีขึ้น ด้วยแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย Zoom จึงเป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับทีมทุกขนาดในการเชื่อมต่อแบบเห็นหน้ากัน!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom

  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันบนกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์สำหรับการประชุมเสมือนจริง
  • แชททีมเพื่อทำงานร่วมกันนอกเหนือจากการประชุมทางวิดีโอ
  • คำบรรยายที่แปลแล้วและการจองพื้นที่ทำงาน
  • แอปพลิเคชันเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม
  • ฟังก์ชันการทำงานของอีเมลและปฏิทิน

ข้อจำกัดของ Zoom

ราคาของ Zoom

  • Zoom มีแผนการชำระเงินแบบส่วนบุคคลและธุรกิจให้เลือก ขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมหรือผลิตภัณฑ์ของ Zoom ที่ต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Zoom

  • G2: 4. 5/5 (52,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (13,400+ รีวิว)

3. สแล็ก

ตัวอย่างเครื่องมือการทำงานร่วมกันทางไกลของ Slack
ผ่านทางSlack

Slack มอบวิธีการที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ในการติดต่อกับทีมระยะไกล พันธมิตรภายนอก และลูกค้าของคุณ ระบบการส่งข้อความโดยตรงของ Slack เหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการติดตามความคืบหน้าของโครงการหรือจัดการงานเร่งด่วน ด้วย Slack คุณสามารถสร้างช่องทางที่แตกต่างกันสำหรับหัวข้อหรืองานต่างๆ ทำให้ง่ายต่อการค้นหาการสนทนาที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีสิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นมากเกินไป หลาย ๆ หัวข้ออาจทำให้สับสนและเบี่ยงเบนความสนใจของคุณจากงานที่มีความหมายได้ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจาก Slack ให้เชื่อมต่อกับเครื่องมือการทำงานร่วมกันหรือซอฟต์แวร์การจัดการงานอื่น ๆนี่จะช่วยให้แน่ใจว่าทุกคนได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการอัปเดตของทีม!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack

  • บทบาทระบบเพื่อจัดประเภทสมาชิกทีมเป็นผู้ดูแลระบบเพื่อจัดการบัญชี Slack หรือผู้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบ
  • ช่องทางในการสร้างพื้นที่กลางที่ใช้ร่วมกันสำหรับการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที
  • เครื่องมือสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนซ้ำๆ สำหรับการทำงานระยะไกล
  • การประชุมกลุ่มและการคลิปพร้อมการโทรด้วยเสียงและวิดีโอ

ข้อจำกัดของ Slack

  • การสนับสนุนการป้องกันการสูญหายของข้อมูลเป็นคุณสมบัติของแผนองค์กร
  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดในการตั้งค่าแต่ละรายการ

การตั้งราคาต่ำเกินไป

  • แผนฟรี
  • แผนโปร: $7.25/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • แผนธุรกิจ+: $12.50/เดือนต่อผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
  • แผน Enterprise Grid: ติดต่อ Slack เพื่อขอรายละเอียด

คะแนนและรีวิวของ Slack

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30,900 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/ 5 (รีวิวมากกว่า 22,000 รายการ)

4. Google Workspace

เครื่องมือการทำงานร่วมกันระยะไกลของ Google Workspace
ผ่านทางGoogle Workspace

Google Workspace เป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันจากระยะไกลที่มีคลังแอปพลิเคชันบนคลาวด์ รวมถึง Google Docs, Google Sheets และ Google Slides เพื่อให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้ทุกที่ทุกเวลาและบนอุปกรณ์ใดก็ได้

ขณะทำงานกับเอกสาร, ตารางคำนวณ, หรือสไลด์โชว์,การแบ่งปันความรู้เป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่สูญเสียข้อมูลหรือบริบทที่สำคัญ. นอกเหนือจากความสามารถในการผสานรวม, Google Workspace ยังมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์เช่น สมาร์ทแคนวาส และการแก้ไขไวยากรณ์เพื่อช่วยให้ทีมสามารถผลิตผลงานคุณภาพสูงได้!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Workspace

  • การควบคุมการแชร์ที่จัดการได้ง่าย พร้อมสิทธิ์ที่แตกต่างกัน (แก้ไข, ดู, หรือเพิ่มความคิดเห็น)
  • แสดงความคิดเห็นและแก้ไขแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีมหรือพันธมิตรภายนอก
  • ประวัติการแก้ไขไม่จำกัดเพื่อย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
  • . docx,. pdf,. odt,. rtf,. txt, หรือ. html

ข้อจำกัดของ Google Workspace

  • เวลาในการโหลดขึ้นอยู่กับคุณภาพการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับไฟล์ขนาดใหญ่
  • แม่แบบและเลย์เอาต์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจะจำกัดการปรับแต่ง (ลองดูทางเลือกอื่นของ Google Workspaceเหล่านี้)

ราคาของ Google Workspace

  • เอกสาร, สเปรดชีต, และสไลด์ฟรีด้วยบัญชี Google

คะแนนรีวิวและความคิดเห็นเกี่ยวกับ Google Workspace

  • G2: 4. 6/5 (40,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (14,000+ รีวิว)

5. Trello

ซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันระยะไกล Trello
ผ่านทางTrello

Trelloเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันทางไกลเพื่อช่วยทีมในการจัดระเบียบงานและโครงการต่างๆ อินเทอร์เฟซของมันใช้ระบบ Kanban ทีมสามารถสร้างการ์ดสำหรับแต่ละงานหรือรายการบนกระดานและย้ายการ์ดเหล่านั้นระหว่างคอลัมน์เพื่อแสดงขั้นตอนต่างๆ ของความก้าวหน้าหรือการจัดระเบียบ

ขั้นตอนแรกคือการสร้างบอร์ดแยกสำหรับแต่ละเซสชันการระดมความคิดหรือแต่ละโครงการจากนั้นภายในแต่ละบอร์ด ให้สร้างคอลัมน์เพื่อจัดหมวดหมู่การ์ด คอลัมน์เหล่านี้อาจเป็นชื่อของสมาชิกทีมระยะไกล เป้าหมายขององค์กร หรือสถานะต่างๆ ต่อไป ให้เพิ่มการ์ดภายใต้คอลัมน์ต่างๆ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการทำงานร่วมกัน!

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello

  • กระดานคัมบัง, ปฏิทิน, ไทม์ไลน์, และแดชบอร์ดสำหรับโครงการ
  • ระบบอัตโนมัติถูกฝังอยู่ในทุกบอร์ดของ Trelloโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
  • แม่แบบขั้นตอนการทำงานที่สามารถทำซ้ำได้สำหรับหลายโครงการ
  • Power-Ups (ปลั๊กอิน) สำหรับเชื่อมต่อกับแอปและเครื่องมืออื่น ๆ
  • ฟังก์ชันการติดตามเวลาโดยตรงบนบอร์ด Trello

ข้อจำกัดของ Trello

  • คุณสมบัติส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้ได้ในเวอร์ชันฟรี (ดูทางเลือกของ Trello)
  • ขาดเครื่องมือการทำงานร่วมกันจากระยะไกลที่มีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันอื่น ๆ

ราคาของ Trello

  • เวอร์ชันฟรี
  • มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ $17.50/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Trello

  • G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (22,300+ รีวิว)

6. Zapier

เชื่อมต่อเว็บเซอร์วิสและทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติด้วย Zapier
ผ่านทางZapier

Zapier เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ทีมและพนักงานที่ทำงานระยะไกลทำงานได้เร็วขึ้นด้วยการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณเชื่อมต่อบริการเว็บต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและทำงานอัตโนมัติ เช่น การส่งอีเมลอัตโนมัติ การสร้างตั๋วสนับสนุนลูกค้า หรือแม้แต่การสร้างบันทึกใหม่ใน CRM ของคุณ

ด้วย Zapier คุณสามารถย้ายข้อมูลระหว่างแอปและแพลตฟอร์มต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย Zapier ยังให้การรายงานอย่างละเอียดเพื่อให้ทีมสามารถติดตามความคืบหน้าและดำเนินการเมื่อจำเป็นได้ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติการอัตโนมัติที่ทรงพลังทำให้เป็นโซลูชันที่ดีสำหรับทีมทุกขนาด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zapier

  • ตัวจัดรูปแบบเพื่อแปลงวันที่, สกุลเงิน, ข้อความ, และอื่น ๆ ให้เป็นรูปแบบที่ต้องการ
  • เว็บฮุคเพื่อรับข้อมูลจากบริการใด ๆ หรือส่งคำขอไปยัง URL
  • Zaps แบบหลายขั้นตอนเพื่อทำงานหลายอย่างพร้อมกันโดยอัตโนมัติ
  • กฎข้อผิดพลาดเพื่อปรับแก้ขั้นตอนการทำงานทันที
  • ตรรกะ if/then สำหรับ Zaps เพื่อดำเนินการที่แตกต่างกัน

ข้อจำกัดของ Zapier

  • การเรียนรู้ที่ซับซ้อนในการตั้งค่าและรักษาการทำงานประจำวัน
  • จำกัด 100 งานต่อเดือนในแผนฟรี

ราคาของ Zapier

  • เวอร์ชันฟรี
  • เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $19.99/เดือน สำหรับ 750 งาน/เดือน
  • มืออาชีพ: เริ่มต้นที่ $49.99/เดือน สำหรับ 2,000 งาน/เดือน
  • ทีม: เริ่มต้นที่ $399. 99/เดือน สำหรับ 50,000 งาน/เดือน
  • บริษัท: เริ่มต้นที่ $799.99/เดือน สำหรับ 100,000 งาน/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Zapier

  • G2: 4. 5/5 (1,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

7. การบรรจบกัน

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันทางไกลของ Confluence
ผ่านทางAtlassian

Confluence เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันทางไกลที่ช่วยให้ทีมที่กระจายตัวสามารถจัดการเอกสารและงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็นแพลตฟอร์มสำหรับผู้คนในการแบ่งปันความรู้และแนวคิด ทำให้การเชื่อมต่อกันเป็นเรื่องง่ายขึ้น นอกเหนือจากฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแล้ว Confluence ยังมีฟังก์ชันการรายงาน การวิเคราะห์ และความสามารถในการทำงานอัตโนมัติสำหรับการจัดการโครงการอีกด้วย

ด้วยเครื่องมือเหล่านี้ ผู้ทำงานทางไกลสามารถระบุจุดติดขัดและประสิทธิภาพที่ไม่ดีได้อย่างรวดเร็ว และมองเห็นข้อมูลได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น และทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น Confluence ยังสามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมอื่น ๆ เช่น Slack ได้ ทำให้ผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลาไม่ว่าพวกเขาจะทำงานจากที่ใด

คุณสมบัติเด่นของ Confluence

  • ฟีดส่วนบุคคลที่แสดงพื้นที่ที่บุคคลได้เยี่ยมชมล่าสุด หน้าที่กำลังดำเนินการเป็นร่าง และกิจกรรมของหน้า
  • โครงสร้างลำดับชั้นของพื้นที่และหน้าเพจเพื่อให้ค้นหาเนื้อหาได้ง่าย
  • การผสานรวม Jira Roadmap กับ Confluence เพื่อเพิ่มปัญหาใน Jira
  • การแจ้งเตือนเพื่อแท็กเพื่อนร่วมทีมหรือทั้งทีมเกี่ยวกับงาน
  • การแก้ไขแบบเรียลไทม์กับทีมระยะไกลหรือพนักงานระยะไกล
  • ป้ายกำกับหน้าเพื่อเร่งการค้นหาเนื้อหา

ข้อจำกัดของการบรรจบกัน

การกำหนดราคาแบบคอนฟลูเอนซ์

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $5.75 ต่อผู้ใช้ (ประมาณการ)
  • พรีเมียม: $11 ต่อผู้ใช้ (ประมาณการ)
  • องค์กร: กรุณาติดต่อ Confluence เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

คะแนนและรีวิวของคอนฟลูเอนซ์

  • G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 3,000+)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

8. Todoist

จัดการงานและรายการที่ต้องทำของคุณด้วย Todoist
ผ่านทางTodoist

Todoist เป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลเพื่อทำงานร่วมกันและจัดการงานจากทุกที่ทั่วโลก มันมีเครื่องมือที่ทรงพลังเพื่อช่วยให้ผู้ใช้จัดระเบียบโครงการและงานของพวกเขา ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ Todoist ผู้ใช้สามารถสร้างและมอบหมายงานได้อย่างง่ายดาย กำหนดวันที่ครบกำหนดและป้ายกำกับให้กับงาน และตั้งการเตือนสำหรับตัวเองหรือเพื่อนร่วมทีม

Todoist ยังมีมุมมองแดชบอร์ดเพื่อแสดงภาพความคืบหน้าของหลายโครงการพร้อมกัน การผสานการทำงานกับ Slack และแอปยอดนิยมอื่น ๆ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระเบียบและราบรื่น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Todoist

  • รองรับการใช้งานข้ามแพลตฟอร์มเพื่อเข้าถึงข้อมูลจากเว็บเบราว์เซอร์, macOS, Windows, iOS และ Android
  • ป้ายกำกับและตัวกรองที่สามารถปรับแต่งได้เพื่อจัดระเบียบโครงการหรือหมวดหมู่ของงานที่แตกต่างกัน
  • รายการงานแบบภาพเพื่อสร้างและจัดระเบียบงานสำหรับประสบการณ์ผู้ใช้ที่ราบรื่น
  • กำหนดส่งและแจ้งเตือนเพื่อให้คุณติดตามเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีมเพื่อแบ่งปันความคืบหน้าของโครงการ

ข้อจำกัดของ Todoist

ราคาของ Todoist

  • เวอร์ชันฟรี
  • ข้อดี: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $6/เดือน ต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวของ Todoist

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

9. Monday.com

ซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันทางไกลวันจันทร์
ผ่านทางวันจันทร์

Monday.com เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและทีมที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมที่ทำงานระยะไกลสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นเครื่องมือที่ยืดหยุ่นพร้อมอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อแสดงภาพโครงการ ติดตามความคืบหน้า มอบหมายงาน จัดการทรัพยากร วิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพ แชร์ไฟล์ และสื่อสารแบบเรียลไทม์

Monday.com ยังมอบเครื่องมืออัตโนมัติที่ทรงพลังให้กับผู้ใช้เพื่อทำให้กระบวนการทำงานประจำวันเป็นไปโดยอัตโนมัติ เช่น การติดตามงาน การแจ้งเตือน การแจ้งข่าวสาร และอื่น ๆ อีกมากมาย คุณสมบัตินี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม และทำให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่งานหลักของตนได้โดยไม่ต้องกังวลกับงานเอกสารหรือการจัดการที่ซ้ำซาก

คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์

  • การติดตามการพึ่งพาเพื่อการบริหารโครงการ
  • แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และการทำงานอัตโนมัติ
  • เครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์
  • การจัดการปริมาณงาน
  • การจัดเก็บไฟล์อย่างปลอดภัย

ข้อจำกัดในวันจันทร์

  • เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเพื่อทำความคุ้นเคยกับฟังก์ชันและอินเทอร์เฟซ (ลองดูทางเลือกในวันจันทร์)
  • ฟีเจอร์คอลัมน์การติดตามเวลา มีให้บริการเฉพาะในแผน Pro และ Enterprise เท่านั้น

ราคาวันจันทร์

  • บุคคล: ฟรีตลอดไป
  • พื้นฐาน: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อวันจันทร์เพื่อขอรายละเอียด

เรตติ้งและรีวิววันจันทร์

  • G2: 4. 7/5 (7,550+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)

10. ชานตี

เครื่องมือการทำงานร่วมกันทางไกล Chanty
ผ่านทางชานตี้

Chanty เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันทางไกลที่มีคุณสมบัติเช่นการแชท, การโทรผ่านวิดีโอ, การแชร์ไฟล์, และการจัดการงานเพื่อช่วยให้ทีมสามารถติดต่อสื่อสารและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ. คุณสามารถแบ่งปันความคิด, มอบหมายงาน, และรับคำแนะนำจากสมาชิกทีมคนอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว. นอกจากนี้, การสื่อสารทั้งหมดจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยในที่เดียวเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา.

Chanty ยังช่วยให้การติดตามการเปลี่ยนแปลงล่าสุดเป็นเรื่องง่าย ระบบการแจ้งเตือนของมันช่วยให้ผู้ใช้ทราบเมื่อมีข้อความใหม่หรือการอัปเดตเกี่ยวกับสถานะโครงการล่าสุด!

คุณสมบัติเด่นของ Chanty

  • วิดีโอและเสียงความละเอียด 4k พร้อมรองรับผู้เข้าร่วมวิดีโอสูงสุด 1,000 คน
  • การดำเนินการสนทนาเพื่อเปลี่ยนชื่อหรือออกจากบทสนทนา
  • ข้อความเสียงสำหรับการตอบกลับขณะเดินทาง
  • @mentions เพื่อแจ้งเตือนสมาชิกในทีม
  • ธีมมืดแบบคอนทราสต์สูง

ข้อจำกัดของเพลงชานตี้

  • มุมมองงานถูกจำกัดไว้เฉพาะแบบคัมบัง, รายการ, และปฏิทิน
  • บทบาทและการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงเป็นฟีเจอร์ที่ต้องชำระเงิน

ราคาของ Chanty

  • แผนฟรี
  • แผนธุรกิจ: $3/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของชานตี

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

11. อาสนะ

ผ่านทางAsana

Asana เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลังซึ่งส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทีมโดยให้คุณสร้าง มอบหมาย และติดตามงานได้แบบเรียลไทม์ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย พร้อมด้วยคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง เช่น การสร้างไทม์ไลน์ เส้นทางการทำงานของโครงการ และแดชบอร์ด ทำให้ Asana เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันทางไกลที่เหมาะสมสำหรับทีมทุกขนาด

คุณสมบัติเด่นของอาสนะ

  • มุมมองไทม์ไลน์เพื่อแสดงความคืบหน้าของโครงการ
  • ฟิลด์ที่กำหนดเองในภารกิจเพื่อการติดตามข้อมูลอย่างละเอียด
  • ระบบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงงานที่ทำซ้ำให้เป็นระบบ
  • ความสามารถในการแนบไฟล์กับงานและความคิดเห็น

ข้อจำกัดของอาสนะ

  • แอปพลิเคชันมือถือขาดคุณสมบัติบางอย่างที่พบในเวอร์ชันเดสก์ท็อป
  • อินเทอร์เฟซอาจทำให้ผู้ใช้ครั้งแรกรู้สึกสับสน

ราคาของ Asana

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • พรีเมียม: $10.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • ธุรกิจ: $24.99 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: กรุณาติดต่อ Asana เพื่อสอบถามราคา

คะแนนและรีวิวของอาสนะ

  • G2: 4. 3/5 (7,027 รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (9,711 รีวิว)

12. Airtable

ภาพหน้าจอ Airtable
ผ่านทางAirtable

Airtable เป็นเครื่องมือไฮบริดที่ผสมผสานระหว่างสเปรดชีตและฐานข้อมูล ช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบงาน โครงการ และไอเดียต่าง ๆ ได้อย่างยืดหยุ่นและใช้งานง่ายบนแพลตฟอร์มเดียว เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการขั้นตอนการทำงาน ติดตามสินค้าคงคลัง และจัดระเบียบงานโครงการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable

  • มุมมองตารางสำหรับการจัดเรียงข้อมูลแบบสเปรดชีต
  • ฟิลด์ที่ปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องการของกระบวนการทำงานของคุณ
  • การผสานรวมกับแอปยอดนิยมอย่าง Slack และ Google Drive
  • คุณสมบัติการร่วมมือสำหรับการทำงานทีมแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดของ Airtable

  • แผนชำระเงินอาจมีราคาแพงสำหรับทีมขนาดเล็ก
  • การขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการแบบดั้งเดิม เช่น แผนภูมิแกนต์

ราคาของ Airtable

  • ฟรี: ฟีเจอร์จำกัด
  • บวก: $10 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • ข้อดี: $20 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: กรุณาติดต่อ Airtable เพื่อสอบถามราคา

คะแนนและรีวิวของ Airtable

  • G2: 4. 3/5 (898 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,035 รีวิว)

13. Microsoft Teams

ไมโครซอฟต์ ทีมส์
ผ่านทางMicrosoft

Microsoft Teams เป็นพื้นที่ทำงานที่เน้นการแชทในOffice 365 ที่รวบรวมผู้คน การสนทนา ไฟล์ และเครื่องมือต่างๆ ไว้ในที่เดียว เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงทุกสิ่งที่ต้องการได้ทันที เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการทำงานร่วมกันและการสื่อสารแบบเรียลไทม์สำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลและกระจายตัว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams

  • การผสานรวมกับแอปพลิเคชัน Microsoft Office อื่น ๆ
  • ความสามารถในการค้นหาขั้นสูงสำหรับข้อความ, ผู้คน, ไฟล์, และอื่น ๆ
  • ฟังก์ชันการประชุมทางวิดีโอและการแชร์หน้าจอ
  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกันสำหรับไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้พร้อมกัน

ข้อจำกัดของ Microsoft Teams

  • การจัดระเบียบไฟล์อาจสร้างความสับสนได้
  • ประสิทธิภาพอาจช้าในบางครั้ง

ราคาของ Microsoft Teams

  • Microsoft Teams รวมอยู่ในแผน Office 365 เริ่มต้นที่ $5 ต่อผู้ใช้/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Microsoft Teams

  • G2: 4. 2/5 (3,397 รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (3,790 รีวิว)

14. เบสแคมป์

เบสแคมป์
ผ่านทางBasecamp

Basecamp เป็นเครื่องมือสื่อสารแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจตรงกัน Basecamp ช่วยรวบรวมทรัพยากร เอกสาร และงานต่าง ๆ ของโครงการไว้ในที่เดียว ทำให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันและจัดการงานได้อย่างเป็นระบบ Basecamp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลซึ่งต้องจัดการหลายโครงการพร้อมกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Basecamp

  • กระดานข้อความสำหรับประกาศและการอัปเดต
  • รายการสิ่งที่ต้องทำสำหรับการจัดการงาน
  • กำหนดคุณสมบัติสำหรับไทม์ไลน์และกำหนดวันครบกำหนด
  • คำถามเช็คอินอัตโนมัติเพื่อรักษาการเชื่อมต่อของทีม

ข้อจำกัดของเบสแคมป์

  • ขาดคุณสมบัติการจัดการงานขั้นสูง เช่น การติดตามเวลา
  • อินเทอร์เฟซอาจดูล้าสมัยเมื่อเทียบกับเครื่องมือรุ่นใหม่

ราคาของเบสแคมป์

  • เบสแคมป์ เพอร์ซันนัล: ฟรี
  • เบสแคมบิซิเนส: ฿3,500 ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Basecamp

  • G2: 4. 1/5 (4,124 รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (12,044 รีวิว)

15. มิโร

ภาพแดชบอร์ด Miro
ผ่านทางMiro

Miro เป็นแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันทางภาพที่ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การระดมความคิดด้วยโน้ตดิจิทัลไปจนถึงการวางแผนและจัดการเวิร์กโฟลว์แบบ Agile ด้วย Miro คุณสามารถสร้าง ร่วมมือ และรวมศูนย์การสื่อสารสำหรับโครงการของทีมข้ามสายงานได้

คุณสมบัติเด่นของ Miro

  • ผืนผ้าใบไร้ขอบเขตสำหรับพื้นที่ไม่จำกัดในการระดมความคิด
  • กระดานไวท์บอร์ดแบบร่วมมือสำหรับการทำงานเป็นทีมแบบเรียลไทม์
  • วิดีโอและแชทในตัวเพื่อการสื่อสารที่ราบรื่น
  • การผสานรวมกับเครื่องมือเช่น Slack และ Google Drive

ข้อจำกัดของ Miro

  • เวอร์ชันฟรีมีคุณสมบัติจำกัด
  • อาจทำให้ผู้ใช้ครั้งแรกรู้สึกท่วมท้นได้

ราคาของ Miro

  • ฟรี: ฟีเจอร์จำกัด
  • ทีม: $8 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • ธุรกิจ: $16 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: กรุณาติดต่อ Miro เพื่อสอบถามราคา

คะแนนและรีวิวของมิโร

  • G2: 4. 7/5 (762 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (233 รีวิว)

ทำงานได้มากขึ้นด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันทางไกล

เครื่องมือการทำงานร่วมกันของ ClickUp มอบโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน รายละเอียดโครงการทั้งหมดของคุณอยู่ในที่เดียว ทำให้คุณมีความชัดเจนอย่างสมบูรณ์ คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการไม่สอดคล้องหรือไม่ถูกต้องอีกต่อไป

และด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลัง เช่น Docs แบบไดนามิก ปฏิทินแบบลากและวาง และเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้า ทีมงานระยะไกลจะสามารถติดตามงานที่สำคัญที่สุดของพวกเขาได้เสมอ ✍️

โดยการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือทรงพลังเหล่านี้ ทีมที่ทำงานทางไกลสามารถร่วมมือกันได้ดีขึ้น เพิ่มผลผลิต และประสบความสำเร็จในโครงการ.