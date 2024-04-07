บล็อก ClickUp
Notion vs Confluence: ซอฟต์แวร์จัดการเอกสารตัวไหนดีกว่าในปี 2025?

Notion vs Confluence: ซอฟต์แวร์จัดการเอกสารตัวไหนดีกว่าในปี 2025?

7 เมษายน 2567

พื้นที่ทำงานดิจิทัลสมัยใหม่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความต้องการเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในการบันทึกแนวคิด จัดการโครงการ หรือส่งเสริมการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิผล

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา Confluence ได้รับความนิยมในหมู่หน่วยงานและธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เชื่อถือได้สำหรับการทำงานร่วมกัน อย่างไรก็ตาม Notion ซึ่งเป็นผู้เล่นใหม่ในตลาดโซลูชันเพิ่มประสิทธิภาพ ได้ทำให้ภูมิทัศน์ของตลาดมีความหลากหลายมากขึ้น

หากคุณกำลังพิจารณาเลือกใช้ Confluence หรือ Notion บทความนี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแต่ละแพลตฟอร์มเพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล เราจะตรวจสอบแต่ละแพลตฟอร์มอย่างละเอียด โดยเน้นจุดแข็ง จุดอ่อน คุณสมบัติเฉพาะ ราคา และรีวิวจากผู้ใช้

และหากทั้งสองตัวเลือกนี้ยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ เราจะมาแนะนำตัวเลือกเพิ่มเติมที่อาจทำให้คุณประหลาดใจด้วยความหลากหลายของมัน!

Notion คืออะไร?

Notion เป็นผู้มาใหม่ในวงการ เปิดตัวในปี 2016 และได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในกลุ่มทีมขนาดเล็กและการใช้งานส่วนบุคคล ความน่าสนใจของมันอยู่ที่ความเป็นไปได้แทบไม่จำกัด ทำให้ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมของมันได้

ตัวอย่างอินเทอร์เฟซของ Notion
การจดบันทึกในNotion

หลายคนรู้สึกว่านี่คือเครื่องมือที่ดีที่สุดในการทำให้การสร้างวิกิ การจัดทำแผนงานผลิตภัณฑ์การจัดระเบียบบันทึกการประชุม การวางแผนสปรินต์ การสร้างแผนโครงการ การปฐมนิเทศพนักงาน และอื่นๆ ง่ายขึ้น

คุณสมบัติของ Notion

Notion ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในฐานะทางเลือกที่ยืดหยุ่นกว่า Confluence โดยมีตัวเลือกการเชื่อมต่อที่หลากหลายกว่า กระดาน Kanban ที่ละเอียด และโครงสร้างที่ใช้งานง่ายโดยรวม

1. ความยืดหยุ่นและการปรับแต่ง

Notion มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับแต่งได้หลากหลายสำหรับทั้งบริษัทและผู้ใช้ส่วนบุคคล คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างเอกสารต่างๆรวมถึงวิกิ ฐานข้อมูล และแผนงานโครงการ Confluence ก็มีความยืดหยุ่นเช่นกัน แต่ Notion มีตัวเลือกในการปรับแต่งมากกว่า

2. การผสานรวมที่หลากหลาย

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์การผสานแนวคิด
Notion ยังผสานการทำงานกับ Jira ของ Atlassian ได้อีกด้วย

Notion สามารถเชื่อมต่อกับตัวเลือกของบุคคลที่สามได้หลากหลาย รวมถึง Google Drive, Dropbox และ Slack ส่วน Confluence มีการเชื่อมต่อกับระบบอื่นน้อยกว่า จึงอาจไม่เหมาะสำหรับทีมที่ใช้แอปพลิเคชันหลากหลาย

3. แอปพลิเคชันมือถือ

Notion ยังมีแอปพลิเคชันมือถือแบบเนทีฟ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเอกสารและโครงการต่าง ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา ความสามารถในการทำงานจากทุกที่ของผู้ใช้แต่ละรายช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่มีสมาชิกทำงานระยะไกล Confluence ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือแบบเนทีฟ ดังนั้นหากคุณต้องการเข้าถึงเอกสารของคุณบนอุปกรณ์มือถือ คุณจะต้องใช้เวอร์ชันเว็บ

4. หน้าย่อยที่ฝังอยู่

ตัวอย่างฟีเจอร์หน้าย่อยของแนวคิด
ตัวอย่างของหน้าย่อยใน Notion บนหน้าว่าง

การสร้างและฝังหน้าย่อยภายในเอกสารช่วยให้ทีมจัดระเบียบเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ "Notion คือเครื่องมือสมองดิจิทัลที่คุณต้องการสำหรับธุรกิจของคุณ!" ผู้รีวิวคนหนึ่งกล่าว มันถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้บริษัทและทีมสร้างสถาปัตยกรรมข้อมูลพื้นฐานที่สามารถขยายความซับซ้อนได้ตามต้องการ

ราคาของ Notion

  • ส่วนตัว: ฟรี
  • โปรส่วนตัว: $4 ต่อเดือนหากคุณชำระรายปี / $5 ต่อเดือนหากคุณชำระรายเดือน
  • ทีม: $8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน หากคุณชำระรายปี / $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน หากคุณชำระรายเดือน
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ

เปรียบเทียบ Notion กับเครื่องมืออื่น ๆ!

Confluence คืออะไร?

Atlassian Confluence เปิดตัวในปี 2004 เป็นโซลูชันที่เติบโตเต็มที่และเชื่อถือได้ ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่า 60,000 รายและองค์กรขนาดใหญ่ทั่วโลก แม้ว่าจะมีความยืดหยุ่นน้อยกว่า Notion แต่ Confluence มุ่งเน้นไปที่การเป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันและการจัดการเอกสารที่มีประสิทธิภาพมากกว่า

ตัวอย่างของศูนย์กลางแดชบอร์ดของ Confluence

Confluence เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับทีมที่ต้องการเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่เชื่อถือได้และมีฟีเจอร์ครบครันเป็นทางเลือกแทน Notion โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะกับทีมที่ใช้ Jira หรือ Trello เนื่องจากสามารถผสานการทำงานกับผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้อย่างราบรื่น

Confluence เป็นโซลูชันที่เชื่อถือได้และมุ่งเน้นมากขึ้นสำหรับการทำงานร่วมกันใน เอกสารและการจัดทำเอกสารซอฟต์แวร์ หากองค์กรของคุณไม่พึ่งพาการผสานรวมกับบุคคลที่สามอย่างกว้างขวาง

คุณสมบัติที่ผสานรวม

Confluence ได้รับการยกย่องว่าเป็นโซลูชันที่มีความน่าเชื่อถือและมุ่งเน้นมากกว่าสำหรับการทำงานร่วมกันในเอกสาร และเป็นที่ชื่นชอบในหมู่ทีมวิศวกรรมเนื่องจากการผสานรวมกับเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่จำเป็น

1. การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับ Jira และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Atlassian

Confluence สามารถผสานการทำงานกับ Jira และซอฟต์แวร์อื่น ๆ ของ Atlassian ได้อย่างราบรื่น ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่ใช้เครื่องมือเหล่านี้ Notion มีการผสานการทำงานที่ไม่ราบรื่นเท่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือเหล่านี้ ดังนั้นอาจไม่เหมาะสำหรับทีมที่พึ่งพาการผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ เหล่านี้

2. การออกแบบที่ดึงดูดสายตาและ UI ที่ยอดเยี่ยม

เครื่องมือ DevOps: ภาพหน้าจอของหน้าตัวอย่าง Confluence เกี่ยวกับการปีนเขา
ผ่านทางคอนฟลูเอนซ์

Confluence มีการออกแบบที่ดึงดูดสายตาและมีส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ยอดเยี่ยม หน้าต่างๆ อ่านง่ายและนำทางสะดวก โดยรวมแล้วมีรูปลักษณ์และความรู้สึกที่สะอาดตา ส่วน UI ของ Notion นั้นยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่า และบางคนรู้สึกว่ามันรกและนำทางยาก

3. การควบคุมเวอร์ชัน

ต่างจาก Notion, Confluence มีระบบควบคุมเวอร์ชันในตัว, คุณสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงเอกสารได้อย่างง่ายดาย. หากไม่มีระบบควบคุมเวอร์ชันในตัว, องค์กรของคุณจะต้องใช้แอปของบุคคลที่สามหากคุณต้องการคุณสมบัตินี้.

4. แม่แบบแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด

เทมเพลตที่มีอยู่ในตัวของ Confluence

Confluence นำเสนอเทมเพลตสำเร็จรูปหลากหลายรูปแบบที่ช่วยให้คุณเริ่มต้นสร้างวิกิและบทความความรู้ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เอกสารเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นคู่มือแบบทีละขั้นตอนเพื่อช่วยให้คุณร่างเอกสารสำคัญและเนื้อหาสำหรับการทำงานร่วมกันโดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์

โดยรวมแล้ว Confluence เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่ต้องการเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่เชื่อถือได้และมีฟีเจอร์ครบครัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะกับทีมที่ใช้ Jira หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Atlassian

การกำหนดราคาแบบคอนฟลูเอนซ์

  • ฟรี สำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน แต่มีการเข้าถึงที่จำกัด
  • มาตรฐาน: $5.75 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • พรีเมียม: $11 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ

คะแนนและรีวิวของคอนฟลูเอนซ์

  • G2: 4. 1/5 (3,540+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,900 รายการ)

Confluence vs. Notion: ใครชนะ?

Confluence และ Notion เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมทั้งคู่ แต่มีจุดแข็งและจุดอ่อนที่แตกต่างกัน ความแตกต่างหลักระหว่าง Notion และ Confluence คือความสมบูรณ์และความยืดหยุ่น Confluence เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสมบูรณ์มากกว่า มีกรณีการใช้งานที่หลากหลายกว่า ในขณะที่ Notion เป็นตัวเลือกการจัดการโครงการที่หลากหลายกว่าสำหรับงานต่างๆ โซลูชันการจัดการโครงการที่ดีที่สุดสำหรับคุณจะขึ้นอยู่กับความต้องการและข้อกำหนดเฉพาะของคุณ

การปรับแต่ง

ตัวอย่างฟีเจอร์หน้าย่อยของแนวคิด
ตัวอย่างของหน้าย่อยใน Notion พร้อมตัวเลือกการปรับแต่งและแม่แบบที่มีให้ใช้

ทั้ง Confluence และ Notion ต่างก็มีศักยภาพในการปรับแต่งที่ทรงพลัง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างและจัดระเบียบเนื้อหาในรูปแบบที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด อย่างไรก็ตาม Notion มักจะมีตัวเลือกในการปรับแต่งมากกว่า Confluence ทำให้คุณสามารถปรับแต่งได้ตั้งแต่รูปแบบและการออกแบบของหน้า ไปจนถึงฟังก์ชันเฉพาะของฐานข้อมูลและการเชื่อมต่อต่างๆ

อย่างไรก็ตาม Notion มักถูกมองว่าเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลมากกว่าจะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่าง Confluence

แม้ว่าทั้งสองเครื่องมือจะช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันและแบ่งปันความรู้ระหว่างผู้ใช้หลายคนได้แต่ Confluence ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับบริษัทและองค์กรขนาดใหญ่ โดยมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การควบคุมการเข้าถึง การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ และการวิเคราะห์ทีม ซึ่งจำเป็นสำหรับการจัดการโครงการและเวิร์กโฟลว์ขนาดใหญ่

ความร่วมมือ

Confluence และ Notion เป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับการสร้างและจัดระเบียบเนื้อหา แต่มีความแตกต่างกันในด้านความสามารถในการทำงานร่วมกัน Confluence ได้รับการออกแบบมาสำหรับทีมและองค์กรขนาดใหญ่ โดยมีฟีเจอร์หลากหลายที่ช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการแบ่งปันความรู้ เช่น การแสดงความคิดเห็น การกล่าวถึง และประวัติเวอร์ชัน

นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การควบคุมการเข้าถึง, สิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้, และการวิเคราะห์ทีม. อย่างไรก็ตาม, Notion มีข้อจำกัดมากขึ้นเมื่อพูดถึงการร่วมมือ, ขาดคุณสมบัติพื้นฐานบางอย่าง เช่น คุณสมบัติของงานและการแจ้งเตือน.

แม้ว่าจะช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และแสดงความคิดเห็นได้ แต่ก็อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทีมขนาดใหญ่หรือโครงการที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยรวมแล้ว Confluence มีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันที่แข็งแกร่งกว่า Notion ในขณะที่ Notion อาจเหมาะสมกับผู้ใช้รายบุคคลหรือทีมขนาดเล็กมากกว่า

การสนับสนุน

Confluence และ Notion ต่างก็มีทีมสนับสนุนเพื่อช่วยคุณแก้ไขปัญหาหรือตอบคำถามที่คุณอาจมีในระยะยาวขณะใช้งานแพลตฟอร์ม อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างบางประการในระดับการสนับสนุนที่แต่ละเครื่องมือมอบให้ Confluence ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ Atlassian บริษัทซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ มีทีมสนับสนุนที่ครอบคลุมพร้อมทรัพยากรหลากหลาย เช่น เอกสารประกอบ หน้าฟอรัมชุมชน และฐานความรู้ที่กว้างขวาง

อย่างไรก็ตาม Notion เป็นบริษัทขนาดเล็กที่มีทีมสนับสนุนที่น้อยกว่า แม้ว่าพวกเขาจะมีบริการสนับสนุนทางอีเมล แต่ระยะเวลาในการตอบกลับอาจช้า อย่างไรก็ตาม Notion มีชื่อเสียงในด้านการตอบสนองต่อข้อเสนอแนะของผู้ใช้เป็นอย่างดี และพวกเขามักจะเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ ๆ และการอัปเดตตามความคิดเห็นของผู้ใช้

ในที่สุด Confluence อาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับผู้ที่ต้องการทรัพยากรการสนับสนุนที่ครอบคลุมมากขึ้น ในขณะที่ Notion อาจเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่นและการตอบสนองจากทีมพัฒนา

Confluence กับ Notion บน Reddit

เราได้ไปที่ Reddit เพื่อดูว่าผู้ใช้คิดอย่างไรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งสองนี้ คำตอบคืออะไร? ผู้ใช้ส่วนใหญ่ดูเหมือนจะเห็นด้วยว่า Confluence เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ นี่คือสิ่งที่คนหนึ่งกล่าวเกี่ยวกับเครื่องมือทั้งสองนี้:

ผมเคยใช้ทั้ง Notion และ Confluence. Notion จะช้าลงหากคุณมีเนื้อหาจำนวนมาก. Confluence ดีกว่าในการจัดการเนื้อหาของทีมใหญ่ แต่หน้าตาการใช้งานไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้ใช้.

หากคุณพึ่งพาอีโคซิสเต็มของ Atlassian เป็นอย่างมาก นี่เป็นเรื่องที่ไม่ต้องคิดเลย ใช้ Confluence ครับ

ผู้ใช้รายอื่นระบุว่า Notion เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับทีมขนาดเล็ก:

"เราได้สร้างวิกิภายในผ่าน Notion และมันทำงานได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อ เราเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านไอทีขนาดเล็กและเป็นบูติกเป็นหลัก และนักพัฒนาและวิศวกรของเราชื่นชอบ Notion มาก"

พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Notion และ Confluence

ClickUp Docs, มุมมองแชท, มุมมองรายการ, และหน้าแรก
ร่วมมือกันในไอเดียด้วยเอกสารหรือวิกิที่สวยงาม พร้อมหน้าเพจซ้อนและตัวเลือกการจัดรูปแบบที่กำหนดเองสำหรับแผนงาน ฐานความรู้ และอื่นๆ อีกมากมาย

แม้ว่า Notion และ Confluence จะทำหน้าที่เสริมสร้างการทำงานร่วมกัน แต่ทั้งสองก็มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่แตกต่างกันสำหรับผู้ใช้ใหม่ การเลือกใช้งานระหว่างสองโปรแกรมนี้อาจขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเฉพาะของธุรกิจ ความชอบส่วนตัว และงบประมาณของคุณ อย่างไรก็ตาม อย่าลืมว่านี่ไม่ใช่ตัวเลือกเดียวที่คุณมี

คุณเคยคิดที่จะลองใช้โซลูชันอย่าง ClickUp ไหม? ClickUp ช่วยให้มั่นใจว่าคุณจะไม่พลาดกำหนดเวลาหรืองานสำคัญใด ๆ นอกจากนี้ยังทำให้การทำงานและการจัดการโครงการเป็นเรื่องสนุกอีกด้วย

แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันแบบไดนามิกของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งเอกสารโครงการ วิกิ รายการตรวจสอบ บันทึก และอื่นๆ ได้ตามต้องการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกสไตล์ การจัดรูปแบบ และตัวเลือกการจัดกลุ่มได้หลากหลาย เพื่อสร้างโครงการตามความต้องการของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ

เปรียบเทียบ Confluence กับเครื่องมืออื่น ๆ!

สร้างเอกสารในพื้นที่ทำงานที่เรียบง่ายและรวมศูนย์

การจัดรูปแบบที่สมบูรณ์และคำสั่งด้วยเครื่องหมายทับในเอกสาร ClickUp
ClickUp Docs อนุญาตให้ใช้การจัดรูปแบบที่สมบูรณ์และคำสั่งด้วยเครื่องหมายทับ (slash commands)ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ClickUp Docs มอบโซลูชันพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรสำหรับโครงการ ผลิตภัณฑ์ และการจัดการงานต่างๆ ที่มีความยืดหยุ่น ใช้งานง่าย และมีฟีเจอร์มากมาย เช่นการเชื่อมโยงแบบสองทิศทาง ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่หลากหลายได้ ลองดูว่าClickUp Docsสามารถทำอะไรให้คุณได้บ้าง!

กระตุ้นประสิทธิภาพการทำงานด้วยผู้ช่วยอัจฉริยะขับเคลื่อนด้วย AI

ใช้ ClickUp AI เพื่อเขียนได้เร็วขึ้นและปรับแต่งข้อความ อีเมลตอบกลับ และอื่น ๆ ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
ใช้ ClickUp AI เพื่อเขียนได้เร็วขึ้นและปรับแต่งข้อความ อีเมลตอบกลับ และอื่น ๆ ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

ClickUp AIเป็นคุณสมบัติพิเศษที่ทำให้แตกต่างจากเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกันอื่น ๆ ด้วยการใช้พลังของปัญญาประดิษฐ์ ผู้ช่วยของ ClickUp ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการลดความซับซ้อนของงานที่ใช้เวลานาน

ผ่านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ผู้ช่วย AI สามารถสรุปบันทึกการประชุมและสร้างรายการที่ต้องดำเนินการ โดยวิเคราะห์ข้อมูลที่เขียนหรือพูดเพื่อสกัดข้อมูลสำคัญ ไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเวลาของคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลสำคัญจะไม่ถูกมองข้ามหรือพลาดไป

เพิ่มการมองเห็นในระดับสูงผ่านแดชบอร์ด

ค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการได้ทันทีด้วยวิดเจ็ตในแดชบอร์ดของ ClickUp
ค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการได้ทันทีด้วยวิดเจ็ตในแดชบอร์ดของ ClickUp

แดชบอร์ดของ ClickUpช่วยให้การมองเห็นข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกเป็นเรื่องง่าย ช่วยให้ทีมและบุคคลสามารถจัดการทรัพยากร ติดตามความคืบหน้าของทีม ประเมินเป้าหมาย และลดปัญหาคอขวดได้ ด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp ผู้ใช้สามารถสร้างและปรับแต่งวิดเจ็ตต่างๆ ได้หลากหลาย รวมถึงแผนภูมิแกนต์ ปฏิทิน ไทม์ไลน์โครงการ และอื่นๆ อีกมากมาย

สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาสามารถดูตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก ติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมาย และระบุปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจขัดขวางการทำงานของพวกเขาได้ นอกจากนี้ แดชบอร์ดของ ClickUp ยังสามารถแชร์กับสมาชิกในทีมหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ได้ ทำให้ผู้ใช้หลายคนสามารถทำงานร่วมกันและปรับความพยายามให้สอดคล้องกับเป้าหมายร่วมกันได้ง่ายขึ้น

เริ่มต้นใช้งาน ClickUp วันนี้

ด้วย ClickUp คุณไม่ได้รับเพียงซอฟต์แวร์จัดการเอกสาร—คุณได้รับศูนย์กลางที่เชื่อถือได้และรวมศูนย์สำหรับงานทั้งหมดของคุณ ทางเลือกอื่นไม่สามารถเทียบได้!สมัครใช้แผนฟรีตลอดชีพของ ClickUpหรือเลือกจากตัวเลือกการกำหนดราคาที่ปรับขนาดได้เพื่อดูด้วยตัวคุณเอง