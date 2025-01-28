วิธีการนำวิธีการแบบ Agile ไปใช้กับโครงการที่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์

สิ่งแรกที่คุณคิดเมื่อได้ยินคำว่า 'คล่องตัว' คืออะไร?
หากคุณนึกภาพทีมนักพัฒนาซอฟต์แวร์และวิศวกรสี่คนกำลังรวมตัวกันเพื่อประชุมสแตนด์อัพหรือกำลังอธิบายแผนการปล่อยเวอร์ชันบนไวท์บอร์ด คุณไม่ได้คิดผิดคนเดียว
พวกเราส่วนใหญ่เข้าใจคำว่า 'アジล' ว่าเป็นวิธีการที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
แม้ว่าจะเป็นความจริง แต่ก็ไม่ใช่ภาพรวมทั้งหมด วิธีการแบบอไจล์ไม่ได้ใช้ได้เฉพาะในสภาพแวดล้อมทางเทคนิคเท่านั้น
คุณสามารถสืบย้อนต้นกำเนิดของมันได้ถึงวงจร Plan-Do-Study-Act (PDSA) ที่ถูกคิดค้นโดยนักฟิสิกส์ วอลเตอร์ เชวาร์ต ที่ห้องปฏิบัติการเบลล์ในปี 1930 เชวาร์ตได้ให้คำปรึกษาแก่ ว. เอ็ดเวิร์ดส์ เดมิง ซึ่งนำเทคนิคเหล่านี้ไปยังประเทศญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ที่นั่น โตโยต้าได้ใช้เทคนิคเหล่านี้เพื่อพัฒนาระบบการผลิตแบบโตโยต้า
ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นก่อนที่ Agile จะกลายเป็นมาตรฐานในวงการไอที
ดังนั้น หากคุณกำลังพิจารณาที่จะนำเทคนิคแบบอไจล์ไปใช้กับโครงการที่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ คุณมาถูกที่แล้ว เราจะพาคุณผ่านทุกขั้นตอนและแบ่งปันตัวอย่างจากประสบการณ์จริง แต่ก่อนอื่น ขอแนะนำพื้นฐานก่อน
อะไรคือวิธีการแบบอไจล์?
วิธีการแบบคล่องตัว (Agile methodology) คือวิธีการที่ยืดหยุ่นในการบริหารโครงการขององค์กร โดยแบ่งโครงการออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ และเปิดโอกาสให้มีการปรับเปลี่ยนและทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป
การจัดการโครงการแบบอไจล์คือการปฏิบัติตามกฎ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมอย่างมีระเบียบ รับรองว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณใช้งานได้จริง และเปิดรับการเปลี่ยนแปลงตามข้อเสนอแนะของลูกค้า
ตัวอย่างเช่น ลองนึกภาพว่าคุณกำลังจัดการกับโครงการที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ลูกค้าปลายทางของคุณไม่แน่ใจในสิ่งที่ต้องการล่วงหน้า หรือผลลัพธ์ที่พวกเขาต้องการนั้นไม่ชัดเจน นั่นคือจุดที่การเปลี่ยนแปลงแบบอไจล์สามารถช่วยได้คุณสามารถนำวิธีการแบบอไจล์มาใช้เพื่อปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆ ตามความคืบหน้า เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการของคุณยังคงอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและตรงกับความต้องการของลูกค้า
อย่างไรก็ตาม มันไม่ใช่ทางออกที่สมบูรณ์แบบสำหรับปัญหาการจัดการโครงการแบบดั้งเดิมทั้งหมดของคุณ
ข้อดีและข้อเสียของการใช้ Agile สำหรับโครงการที่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์
กรอบการทำงานแบบ Agile กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีประโยชน์มากมายสำหรับทีมที่ไม่ใช่ด้านเทคโนโลยี
แม้จะมีประสิทธิภาพในโครงการที่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ก็ตาม วิธีการแบบอไจล์ก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไป ดังนั้น การตัดสินใจว่าวิธีการนี้เหมาะกับบริษัทของคุณหรือไม่ ขึ้นอยู่กับเป้าหมายเฉพาะของบริษัทคุณและวิธีที่คุณนำไปใช้
นี่คือข้อดีและข้อเสียที่สำคัญของการใช้ Agile สำหรับโครงการที่ไม่ใช่ด้านเทคนิค
ข้อดี
- ความสามารถในการปรับตัว: วิธีการแบบ Agile มอบความยืดหยุ่นให้กับทีม ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนทิศทางของโครงการได้ตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้มั่นใจว่าผลลัพธ์สุดท้ายสอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น
- การร่วมมือที่ดีขึ้น: วิธีการนี้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของร่วมกันและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกัน ซึ่งมักนำไปสู่ผลลัพธ์ของโครงการที่ดีขึ้น
- วงจรการตรวจสอบที่รวดเร็วขึ้น: ช่วยเพิ่มพื้นที่สำหรับการส่งมอบงานแบบเป็นระยะ ๆ ทำให้ทีมสามารถทำงานเสร็จเป็นส่วน ๆ และส่งมอบได้ในระยะเวลาที่สั้นลง ซึ่งช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการอัปเดตความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรม
- การให้ข้อเสนอแนะและการทดสอบพร้อมกัน: เน้นการมีส่วนร่วมของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง การให้ข้อเสนอแนะแบบต่อเนื่อง และการทดสอบโครงการ ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มโอกาสให้โครงการสามารถตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าได้มากขึ้น
ข้อเสีย
- เส้นทางการเรียนรู้: การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระเบียบวิธีแบบอไจล์อาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในทัศนคติ, วิธีการปฏิบัติ, และกระบวนการทำงาน. ทีมจะต้องใช้เวลาและความพยายามเพื่อปรับตัว
- ปัญหาการถ่ายโอน: เมื่อแผนกเปลี่ยนจากรูปแบบการบริหารจัดการหนึ่งไปเป็นอีกแบบหนึ่ง การปรับตัวให้เข้ากับความรับผิดชอบใหม่และวิธีการดำเนินโครงการให้ก้าวหน้าไปข้างหน้าอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย
- เอกสารที่ช้าลง: ในระบบ Agile การตอบสนองอย่างรวดเร็วและความคืบหน้าสำคัญกว่าเอกสารจำนวนมาก. นั่นหมายความว่างานเช่นการบันทึกข้อมูลและการรักษาแผนอาจดำเนินไปอย่างช้าลง
วิธีการนำวิธีการแบบ Agile ไปใช้กับโครงการที่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์
หากคุณกำลังเริ่มต้นโครงการองค์กรหรือจัดตั้งการจัดการการเปลี่ยนแปลง การดำเนินการเป็นขั้นตอนแบบวนซ้ำโดยปฏิบัติตามแนวปฏิบัติแบบアジลเหล่านี้จะเป็นวิธีที่ดีที่สุด:
ขั้นตอนที่ 1: ทำความเข้าใจสิ่งที่คุณต้องการ
ทำความเข้าใจวัตถุประสงค์และข้อกำหนดของโครงการของคุณอย่างชัดเจน รู้ว่าต้องส่งมอบอะไร จากนั้นกำหนดเป้าหมายปลายทางและเกณฑ์ความสำเร็จให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น
หลังจากนี้ ให้ระบุองค์ประกอบที่สำคัญสำหรับการบริหารโครงการและการดำเนินงานให้สำเร็จโดยใช้เครื่องมือแบบアジล ขั้นตอนนี้เป็นการวางรากฐานสำหรับทิศทางและขอบเขตของโครงการของคุณ
ClickUp แพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบอไจล์ครบวงจรสามารถช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ง่ายๆ ด้วยการสร้างพื้นที่ทำงานสำหรับทีมของคุณClickUp Spacesจะช่วยคุณตั้งค่าศูนย์กลางหรือศูนย์ควบคุมโครงการของคุณ
ที่นี่ คุณสามารถตั้งเป้าหมาย มอบหมายงาน ติดตามความคืบหน้า และตรวจสอบกำหนดเวลาได้ คุณยังสามารถเชิญสมาชิกในทีมเข้าร่วมและทำงานร่วมกันในโครงการได้อีกด้วย
ขั้นตอนที่ 2: แบ่งโครงการออกเป็นส่วนย่อย
แบ่งโครงการของคุณออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ผ่านกระบวนการวางแผนการปล่อยแบบอไจล์ การแบ่งส่วนนี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบและจัดการแต่ละส่วนของโครงการอย่างเป็นระบบ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าทุกแง่มุมได้รับความสนใจอย่างเต็มที่และมีส่วนช่วยให้โครงการประสบความสำเร็จ
เมื่อพื้นที่ทำงานของคุณพร้อมแล้ว ให้เริ่มสร้างโครงการและงานต่างๆ ใช้โครงสร้างรายการของ ClickUp เพื่อแบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นสปรินต์ที่ดำเนินการได้และงานที่สามารถปฏิบัติได้
คุณสามารถพึ่งพาคุณสมบัติการจัดการงานของ ClickUpได้เพื่อเพิ่มกำหนดเวลา มอบหมายงานให้กับสมาชิกทีม และตั้งลำดับความสำคัญสำหรับแต่ละงานได้ClickUp's Workload Viewเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการรับประกันว่าทรัพยากรของทีมจะถูกจัดสรรอย่างมีประสิทธิภาพตามความพร้อม ความสามารถ และขีดความสามารถของแต่ละบุคคล
ขั้นตอนที่ 3: พูดคุยและทำงานร่วมกัน
ส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้างและการร่วมมือกันในหมู่สมาชิกทีม สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยทางจิตใจซึ่งการแบ่งปันความคิดเห็นและข้อมูลเชิงลึกเป็นเรื่องง่าย ความร่วมมือนี้ช่วยให้ปัญหาถูกเปิดเผยตั้งแต่เนิ่นๆ และได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว ทำให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพต่อเป้าหมายของโครงการ
ClickUp มอบเครื่องมือที่ผสานการทำงานอย่างครบวงจรสำหรับทีมในการสื่อสาร แบ่งปันบริบท และทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง คุณสามารถร่วมเขียนวิสัยทัศน์โครงการกับทีมของคุณผ่านClickUp Docs ซึ่งมีระบบควบคุมเวอร์ชันและการแก้ไข เพื่อให้ทุกคนเห็นข้อมูลเดียวกัน (อย่างแท้จริง) แบ่งปันความคืบหน้าผ่านClickUp Chat และรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับงานที่กำลังจะเกิดขึ้นผ่านกล่องจดหมาย ClickUp ของคุณ
ขั้นตอนที่ 4: สร้างจังหวะผ่านรอบการทำงานที่เกิดซ้ำ
ตั้งค่าวันครบกำหนดที่เกิดซ้ำด้วยฟีเจอร์ของ ClickUp เช่นรายการตรวจสอบและสปรินต์เพื่อสร้างจังหวะการทำงาน ส่งเสริมการสื่อสารแบบเปิดผ่านการประชุมสแตนด์อัพประจำวัน การทบทวนผลงาน และการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ รักษาการสนทนาให้มุ่งเน้นที่ความก้าวหน้าและอุปสรรค เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตรวจสอบความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอและปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น ความสามารถในการติดตามโครงการของ ClickUpมีบทบาทสำคัญในที่นี้ มันช่วยติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ทำให้ง่ายต่อการระบุสิ่งที่ทำงานได้ดีและจุดที่คุณต้องปรับปรุง
ใช้การวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งของแพลตฟอร์ม และตั้งค่าแดชบอร์ดแบบกำหนดเองใน ClickUpเพื่อติดตามความคืบหน้าและประสิทธิภาพ
ขั้นตอนที่ 5: ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในขณะดำเนินการ
มุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการค้นหาช่องว่างผ่านการวิเคราะห์ SWOT (จุดแข็ง, จุดอ่อน, โอกาส, และอุปสรรค) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินโครงการ. มันจะให้เครื่องมือแก่คุณในการประเมินการดำเนินงานปัจจุบันและดำเนินมาตรการเพื่อการปรับปรุง. นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ได้อีกด้วย.
ใช้เทคนิค agile scrumในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลเพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการ
จากนั้นใช้เทมเพลตการวิเคราะห์ SWOT ของ ClickUpเพื่อบันทึกและติดตามผลการค้นพบ
ความมุ่งมั่นในการปรับปรุงนี้ทำให้กระบวนการพัฒนาโครงการทั้งหมดมีการพัฒนาและส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
ยกระดับผลลัพธ์ของโครงการของคุณไปอีกขั้นด้วยClickup Agile ที่จะช่วยคุณจัดการแผนงาน, สปรินต์, งานค้าง, และอื่น ๆ อีกมากมาย รวมทีมของคุณเข้าด้วยกัน, สัมผัสความสามารถในการรายงานที่แข็งแกร่ง, และสร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่น—ทั้งหมดนี้ช่วยส่งเสริมความคล่องตัวที่มากกว่าแค่โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์
นี่คือวิดีโอสั้น ๆ ที่สรุปว่า Agile สามารถเปลี่ยนแปลงเกมสำหรับทีมที่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ได้อย่างไร
ตัวอย่างการใช้ Agile กับทีมที่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์
นี่คือตัวอย่างบางส่วนของวิธีการนำวิธีการแบบอไจล์มาใช้ในโครงการของคุณ ตัวอย่างเหล่านี้จะช่วยให้คุณเข้าใจด้วยว่าทำไม ClickUp ที่มีฟีเจอร์และเทมเพลตแบบอไจล์จึงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณ
1. การพัฒนาแคมเปญการตลาด
ในทีมการตลาด, ความคล่องตัวช่วยให้การพัฒนาแคมเปญราบรื่นขึ้น. เพียงแค่แบ่งแคมเปญของคุณออกเป็นหลายสปรินต์, แต่ละสปรินต์มุ่งเน้นไปที่แง่มุมเฉพาะเช่นการวิจัย, การสร้างเนื้อหา, การออกแบบ, และการนำไปใช้.
ใช้เทมเพลตการตลาดของ ClickUpเพื่อปรับเป้าหมายการตลาดรายไตรมาสหรือรายปีของคุณให้สอดคล้องกับลำดับความสำคัญที่กำหนดไว้
การดำเนินการประชุมสแตนด์อัพประจำวันโดยใช้แนวทางแบบอไจล์ในการทำงานช่วยให้ทีมของคุณได้รับข้อมูลความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การทบทวนการทำงานแบบสปรินต์ช่วยให้ทีมของคุณสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว แนวทางนี้ช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด พร้อมทั้งรับประกันการเปิดตัวแคมเปญได้อย่างตรงเวลา
2. กระบวนการสรรหาบุคลากรของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
การนำหลักการของโครงการแบบสครัม (Scrum) มาใช้ในฝ่ายทรัพยากรบุคคล(HR) สามารถปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคลากรให้ดีขึ้นได้ การสรรหาผู้สมัครอาจดูเหมือนภูเขาที่สูงชันและน่ากลัว แต่หากแบ่งงานออกเป็นงานย่อย ๆ เช่น การค้นหาผู้สมัคร การคัดเลือก และการสัมภาษณ์ ทีม HR ก็สามารถทำให้เส้นทางสู่จุดหมายปลายทางน่ากลัวน้อยลงได้
การประชุมประจำวันยังช่วยในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหาคอขวดได้อีกด้วย นอกจากนี้ การประชุมทบทวนย้อนหลังยังช่วยให้ทีมของคุณสามารถสะท้อนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องและปรับปรุงความพยายามในการสรรหาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
หากคุณต้องการจัดระเบียบช่องทางการจัดการความสามารถของคุณด้วยการมองเห็นที่สมบูรณ์และมุมมองที่ปรับแต่งได้ลองใช้โซลูชันการจัดการทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจรของ Clickup คุณสามารถใช้เพื่อติดตามประสิทธิภาพการทำงาน การมีส่วนร่วม และการพัฒนาของพนักงานทั้งหมดในที่เดียว
3. การวางแผนและจัดการกิจกรรม
สำหรับการวางแผนงาน เทคนิคแบบアジลช่วยให้การประสานงานดีขึ้น สปรินต์สามารถมุ่งเน้นไปที่การเลือกสถานที่ การจัดการผู้ขาย การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วม และแง่มุมที่คล้ายกัน
คุณสามารถใช้เทมเพลตการจัดการกิจกรรมของ ClickUp เพื่อ ทำให้การวางแผนกิจกรรมเป็นเรื่องง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก:
- วางแผนและดูทุกอย่างตั้งแต่การหาสถานที่ไปจนถึงการรับข้อเสนอ
- ให้ทีมและทรัพยากรของคุณทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น
- ติดตามความคืบหน้าและเป้าหมายเพื่อให้งานเสร็จตรงเวลาและอยู่ในงบประมาณ
อย่าลืมทำการตรวจสอบประจำวันเพื่อให้แน่ใจว่ามีความก้าวหน้าและสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วหากจำเป็น และอย่าลืม: การทบทวนหลังเหตุการณ์ให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับปรุงกระบวนการวางแผนงานในอนาคต
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่เทคโนโลยี
แม้ในอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่เทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็ได้รับประโยชน์จากวิธีการแบบアジล
นี่คือวิธีการดำเนินการ:
- สร้างเป้าหมายที่ระบุคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
- แบ่งการพัฒนาออกเป็นสปรินต์สำหรับสิ่งต่างๆ เช่น การออกแบบ การสร้างต้นแบบ การคำนวณต้นทุน การทดสอบ เป็นต้น
- รวบรวมสมาชิกทีมจากหลากหลายแผนก—ออกแบบ, จัดหา, ดำเนินงาน, ฝ่ายขาย—เข้าร่วมในแต่ละสปรินต์
- ใช้การประชุมแบบยืนเพื่อประสานงานระหว่างทีมและเปิดเผยปัญหา
- สร้างต้นแบบพื้นฐานอย่างรวดเร็วและรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าผ่านการสำรวจหลังแต่ละสปรินต์ (แม่แบบสำรวจความคิดเห็นผลิตภัณฑ์ของ ClickUpจะมีประโยชน์มาก)
- จัดการประชุมทบทวนเพื่อประเมินสิ่งที่ทำได้ดีและสิ่งที่ต้องปรับปรุง
- ปรับปรุงต้นแบบในแต่ละสปรินต์ โดยพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นตามสิ่งที่ได้เรียนรู้ จนกว่าจะตรงตามเกณฑ์ความพร้อมสำหรับการเปิดตัว
เทมเพลตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของ ClickUpจะเป็นพันธมิตรของคุณตลอดกระบวนการนี้ ใช้เพื่อ:
- จัดระเบียบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่แนวคิดจนถึงการเปิดตัว
- จัดให้ทีมสอดคล้องกันในเรื่องของเป้าหมายและงานที่ต้องทำ
- จัดการงานทั้งหมดในที่เดียวเพื่อการทำงานเป็นทีมที่ง่ายดาย
5. โครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน
เมื่อพูดถึงโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน การให้ความสำคัญกับแต่ละขั้นตอน เช่น การวางแผน การเตรียมฐานราก และการตกแต่งขั้นสุดท้าย จะช่วยให้โครงการเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา การประชุมประจำวันกับผู้จัดการโครงการสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและช่วยให้คุณปรับตัวกับสภาพหน้างานได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้โครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวอย่างเช่น การก่อสร้างอาคารผู้โดยสารใหม่สามารถบริหารจัดการได้โดยการแบ่งงานก่อสร้างออกเป็นสปรินต์สำหรับโครงสร้างอาคารผู้โดยสาร องค์ประกอบภายใน ระบบเทคนิค และงานตกแต่งภายนอก ทีมงานข้ามสายงานจะร่วมมือกันใน ClickUpเพื่อทำงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละพื้นที่ให้เสร็จตามลำดับความสำคัญ
พวกเขาจะจัดการทรัพยากรในรายการ, กำหนดตารางงานด้วยปฏิทิน, หรือปรับวันที่โดยใช้แผนภูมิแกนต์ (ClickUp มีมุมมองมากกว่า 15แบบสำหรับการวางแผนที่ง่ายดาย)
การมุ่งเน้นที่ความคล่องตัวในการส่งมอบแบบเป็นขั้นตอน การร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สามารถเป็นประโยชน์ต่อโครงการก่อสร้างได้ผ่านการแก้ปัญหาที่รวดเร็วขึ้น ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น การพัฒนาโครงการในเชิงบวก และการกำกับดูแลคุณภาพที่ดีขึ้น
ด้วยClickUp สำหรับทีมก่อสร้าง คุณสามารถจัดการโครงการก่อสร้างตั้งแต่ก่อนขายจนถึงการส่งมอบได้อย่างง่ายดาย:
- ปรับแต่งกระบวนการทำงานก่อสร้าง
- เร่งการทำงานเป็นทีมระหว่างภาคสนามและสำนักงาน
- ติดตามความคืบหน้าได้ทันทีด้วยรายงานแบบเรียลไทม์
- รวมทีม งาน และเครื่องมือของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
ClickUp Project Managementเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุมทุกความต้องการซึ่งคุณสามารถใช้และปรับแต่งได้ตามความต้องการ เพื่อติดตามความสำคัญของคุณ ทำให้การทำงานร่วมกันรวดเร็วขึ้น และมองเห็นภาพรวมของความคืบหน้าของโครงการในระดับสูง
คุณสมบัตินี้จะช่วยให้ทีมของคุณเปลี่ยนผ่านไปสู่ Agile ได้อย่างง่ายดาย
ใช้แนวทาง Agile และขับเคลื่อนความสำเร็จของโครงการ
คุณคงได้ตระหนักแล้วว่าการใช้วิธีการแบบアジลในโครงการที่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์นั้นมีประโยชน์และสะดวกสบายเพียงใด ทีมที่ไม่ใช่ไอทีสามารถพึ่งพาได้เพื่อให้บรรลุ
- เวลาสู่ตลาดที่รวดเร็วขึ้นผ่านการปรับปรุงอย่างรวดเร็ว
- ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสูงขึ้นผ่านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- การปรับปรุงความรับผิดชอบผ่านการมองเห็น
- ความคล่องตัวที่มากขึ้นในการตอบสนองต่อความสำคัญที่เปลี่ยนแปลง
ไปข้างหน้าและทำการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบ Agile ได้เลย และหากคุณต้องการคำแนะนำอย่างรวดเร็วสำหรับการจัดการโครงการแบบ Agileหรือต้องการความช่วยเหลือในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง ลองเริ่มต้นด้วยการใช้ ClickUp
ลงทะเบียนฟรีและรับการสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะกับคุณเพื่อนำไปใช้ agile สำหรับโครงการของคุณ