10 ตัวอย่างเป้าหมายการตลาดเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของคุณในปี 2025

ทุกคนรู้ดีว่าเป้าหมายทางการตลาดมีความสำคัญ
หนึ่ง การแข่งขันนั้นเข้มข้นมาก ด้วยการเติบโตแบบก้าวกระโดดที่ช่วยให้สตาร์ทอัพระดับดาวรุ่งพุ่งทะยานไปสู่ความสำเร็จอย่างน่าประทับใจ และสอง คุณต้องรู้ว่าคุณต้องการอะไร มิฉะนั้นคุณจะเดินหลงทางโดยไม่มีจุดหมาย ในขณะที่คนอื่นเดินผ่านคุณไป
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้กลยุทธ์การตลาดของคุณประสบความสำเร็จ คุณจำเป็นต้องตั้งเป้าหมายทันที
ในบทความนี้ เราจะกำหนดเป้าหมายทางการตลาด สำรวจตัวอย่าง 10 อันดับแรก และตอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเป้าหมายทางการตลาดที่คุณอาจมี
⏰ สรุป 60 วินาที
- เป้าหมายทางการตลาดมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูง โดยให้ทิศทางและเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้
- พวกเขาชี้นำกลยุทธ์และวิธีการทางการตลาด นำพาผู้มุ่งหวังผ่านกระบวนการทางการตลาดตั้งแต่การค้นพบไปจนถึงการซื้อ
- ตัวอย่างที่โดดเด่น ได้แก่ การเพิ่มการรับรู้แบรนด์, การเพิ่มการมีส่วนร่วม, การปรับปรุงการจัดอันดับการค้นหา, การเพิ่มปริมาณผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์, และการสร้างโอกาสทางธุรกิจ
- เป้าหมายสำคัญอื่น ๆ ได้แก่ การเพิ่มรายได้, คุณค่าของลูกค้า, ความน่าเชื่อถือของแบรนด์, การรักษาลูกค้า, และการเพิ่มการมีอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์
- ClickUpช่วยติดตามเป้าหมายทางการตลาดด้วยเป้าหมายที่ปรับแต่งได้ แดชบอร์ดสำหรับการวัดผลตอบแทนจากการลงทุน และแผนภูมิแกนต์สำหรับการจัดการไทม์ไลน์
เป้าหมายทางการตลาดคืออะไร?
เป้าหมายทางการตลาดคือวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงซึ่งได้ถูกกำหนดไว้ในแผนการตลาด
พวกเขาสรุปเจตนาของทีมการตลาด, ให้คำแนะนำที่ชัดเจนแก่พวกเขา, และให้ข้อมูลสำหรับผู้บริหารเพื่อตรวจสอบและให้การสนับสนุน.
เป้าหมายเหล่านี้สามารถเป็น:
- งานเช่นการระดมความคิดเพื่อวางแผนการตลาดดิจิทัล
- การปรับปรุงในตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs)เช่น อัตราการเปลี่ยนแปลง
- โควตาการขายเฉพาะ
หรือเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ ที่อิงตามผลการดำเนินงานซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อวัดความสำเร็จของการตลาด
เพื่อให้เข้าใจเป้าหมายได้ง่ายขึ้น ให้ถามตัวเองว่าคุณต้องการอะไร
- เพิ่มยอดขายหรือเพิ่มรายได้?
- ปรับปรุงการรับรู้แบรนด์หรือความเป็นผู้นำทางความคิด?
- เสริมสร้างการตลาดขาเข้าของคุณให้แข็งแกร่งขึ้น?
- เริ่มต้นแคมเปญการตลาดดิจิทัลหรือการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือไม่?
- มุ่งเน้นที่การตลาดเนื้อหา?
ตัวอย่างเป้าหมายทางการตลาดเหล่านี้
ทำไมการตั้งเป้าหมายจึงสำคัญ?
วัตถุประสงค์ทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ช่วยให้คุณมองเห็นกลยุทธ์และวิธีการทางการตลาดที่จำเป็นในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
พวกมันเหมือนแว่นตาวิสัยทัศน์ที่ให้คุณมองเห็นทุกความเป็นไปได้ 🥽
ช่องทางการตลาดพื้นฐานมีสามระดับ:
- การค้นพบ (ส่วนบนของช่องทางการตลาด): ผู้คนค้นพบแบรนด์ของคุณเมื่อกำลังมองหาสินค้าหรือบริการ
- การพิจารณา (ศูนย์กลางของกรวย): ผู้บริโภคได้หยุดการค้นหาแล้ว และพร้อมที่จะซื้อ
- การซื้อ (ส่วนล่างของช่องทางการขาย): บริษัทของคุณปิดการขาย
เมื่อคุณตั้งเป้าหมาย คุณจะเคลื่อนจากระดับหนึ่งของช่องทางการตลาดไปยังระดับถัดไปอย่างราบรื่น
หากปราศจากพวกเขา คุณจะล่องลอยไปอย่างไร้จุดหมายจากงานหนึ่งไปสู่อีกงานหนึ่ง โดยไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจนว่างานของคุณสร้างความแตกต่างอย่างไร
ไปตั้งเป้าหมายกันเถอะ!
โบนัส: ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ SWOT สำหรับธุรกิจและทีม
ตัวอย่างเป้าหมายการตลาด 10 อันดับแรก
นี่คือตัวอย่างวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่คุณจะต้องใช้สำหรับกลยุทธ์การตลาดที่ยอดเยี่ยม!
1. เพิ่มการรับรู้แบรนด์
เมื่อคุณต้องการถ่ายเอกสารบางสิ่ง คุณมักจะพูดว่า "ถ่ายซีร็อกซ์" ใช่ไหม?
นี่คือประเด็น: Xerox ไม่ใช่คำกริยาหรือคำนามทั่วไปสำหรับการถ่ายเอกสาร มันคือแบรนด์
และเหตุผลที่พวกเขาเป็นที่รู้จักอย่างมากกับกิจกรรมนี้ก็คือ การรับรู้แบรนด์
และบริษัทของคุณจำเป็นต้องเพิ่มของตัวเอง
เป้าหมายนี้เรียบง่าย: คุณต้องทำให้แบรนด์ของคุณเป็นที่รู้จักในหมู่ผู้คนมากขึ้น
แบรนด์ของคุณมีบุคลิกเฉพาะตัว เช่นเดียวกับคุณ!
ขยายเสียงเพื่อเพิ่มการรับรู้แบรนด์
กลยุทธ์อีกประการหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการพิจารณาสถานที่ที่กลุ่มเป้าหมายของคุณใช้เวลาส่วนใหญ่ อาจลองใช้กลยุทธ์โซเชียลมีเดียเพื่อสร้างแพลตฟอร์มในการมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
คุณสามารถบรรลุเป้าหมายทางสื่อสังคมออนไลน์ของคุณได้โดยการ:
- โพสต์เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรของคุณ
- การแบ่งปันบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
- หรือการจัดทำแบบสำรวจเพื่อเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
ประเด็นคือการมีส่วนร่วมกับผู้ชมของคุณบนสื่อสังคมออนไลน์ และทำให้แบรนด์ของคุณดูเป็นมิตรและสามารถเข้าถึงได้
เป็นมิตรกับผู้ชมของคุณเพื่อเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นผู้ชื่นชมและผู้สนับสนุนแบรนด์ของคุณ 🤝
จากนั้นก็ดูพวกเขาแชร์เนื้อหาของคุณพร้อมกับความรู้สึกเชิงบวกต่อแบรนด์ของพวกเขาไปยังกลุ่มคนรอบข้าง
ในไม่ช้า ชื่อแบรนด์ของคุณจะกลายเป็นคำพ้องความหมายกับผลิตภัณฑ์ของคุณเช่นกัน 😎
ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์หรือไม่?
โปรดดูคู่มือการจัดการผลิตภัณฑ์ของเราและตรวจสอบ เครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์ยอดนิยม.
2. เพิ่มการมีส่วนร่วมของแบรนด์
เมื่อผู้คนเข้ามาที่เว็บไซต์หรือหน้าโซเชียลมีเดียของคุณ คุณต้องการให้พวกเขามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
แต่พวกเขามีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และไม่มีเวลาให้เสียไปเปล่า ๆ
มีส่วนร่วมกับผู้ชมของคุณโดย:
- โพสต์อย่างสม่ำเสมอ
- ตอบกลับความคิดเห็นบนโซเชียลมีเดีย (รวมถึงความคิดเห็นในโฆษณา Facebook ด้วย!)
- อัปเดตหน้าออนไลน์ทั้งหมดด้วยข้อมูลล่าสุด
หากคุณไม่ดึงดูดพวกเขา ผู้ชมของคุณจะไม่คิดสองครั้งก่อนที่จะกดปุ่มย้อนกลับ
พวกเขาจะออกจากเว็บไซต์ของคุณเร็วกว่าที่เลอบรอน เจมส์จะยิงลูกบาสเกตบอลเสียอีก
และทันทีที่ Google สัมผัสได้ถึงอัตราการตีกลับที่สูง...
กลืนน้ำลาย
และนั่นก็นำเราไปสู่...
3. ติดอันดับสูงขึ้นในผลการค้นหา
การถูกฝังอยู่ในหน้าสองของผลการค้นหาบน Google คือฝันร้ายที่สุดของทุกแบรนด์
หากคุณไม่ต้องการให้สิ่งนี้เกิดขึ้นจริง ให้ตั้งเป้าที่จะอยู่เหนือกว่าเพื่อเพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์! 🚀
เพราะการจัดอันดับการค้นหาที่สูงขึ้นหมายถึง:
- การรับรู้แบรนด์ที่เพิ่มขึ้น
- การเพิ่มจำนวนผู้ติดต่อที่มีศักยภาพ
- ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาที่ลดลง
- บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและรายได้
แต่คุณจะไปถึงจุดสูงสุดได้อย่างไร?
กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา (SEO)จะช่วยเพิ่มการมองเห็นของคุณในอันดับของเครื่องมือค้นหา
งานประจำวันของคุณอาจประกอบด้วย:
- การปรับแต่งเนื้อหาของคุณให้เหมาะสมกับเครื่องมือค้นหา
- การกำหนดเป้าหมายคำหลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ
- การระบุปัญหาการรวบรวมข้อมูล
- และการสร้างลิงก์
งานเหล่านี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณแข็งแกร่งพอที่จะเข้าถึงลูกค้าในอุดมคติของคุณได้ 💪
การปรับปรุงความมองเห็นของเว็บไซต์ของคุณสามารถช่วยเป้าหมายการสื่อสารการตลาดของคุณได้เช่นกัน เช่น การเพิ่มการมีส่วนร่วมทางสื่อสังคมออนไลน์
คุณจะได้เลี้ยงนกสองตัวด้วยขนมสโคนเพียงชิ้นเดียว 😎
4. เพิ่มปริมาณผู้เข้าชมเว็บไซต์
ถามทีมการตลาดว่าพวกเขาต้องการอะไรมากที่สุดในโลก
พวกเขาอาจจะพูดว่า 'ลูกค้าใหม่'
เพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้น คุณต้องมีเป้าหมายที่เรียบง่าย: ทำให้มีคนเข้ามายังเว็บไซต์ของคุณมากขึ้น เพื่อที่คุณจะได้มีปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาตามเงื่อนไขของคุณเอง
เราได้ทราบแล้วว่าการติดอันดับสูงขึ้นในผลการค้นหาทำให้ผู้คนพบคุณมากขึ้น
ค้นหาได้ง่าย = การเข้าชมเว็บไซต์มากขึ้น
แต่คุณไม่สามารถให้พวกเขาเข้ามาที่เว็บไซต์ของคุณแล้วออกไปทันทีได้
ให้แน่ใจว่าผู้เข้าชมได้รับคำตอบสำหรับคำถามของพวกเขา
- ช่วยให้พวกเขาค้นพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการของคุณ
- รวมลิงก์ภายในเว็บไซต์
- เพิ่มปุ่มกระตุ้นการตัดสินใจ (CTAs)
และที่สำคัญที่สุด ขอข้อมูลติดต่อของพวกเขาเพื่อใช้ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจของคุณ
ไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทของคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยนำทางผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณและกระตุ้นให้พวกเขาไปสู่ขั้นตอนต่อไปของการเดินทางกับคุณอีกด้วย
เมื่อคุณได้รับข้อมูลติดต่อของพวกเขาแล้ว ให้พาพวกเขาผ่านเส้นทางของลูกค้าที่เหมาะกับความต้องการของพวกเขาเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีประสบการณ์ที่ดีที่สุดกับแบรนด์ของคุณ!
เทมเพลตการจัดการเนื้อหาของ ClickUp คือเครื่องมือการตลาดเนื้อหาที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ ไม่ว่าคุณจะติดตามการเข้าชมเว็บไซต์หรือโพสต์โซเชียลในทุกช่องทางของคุณ บอกลาความยุ่งยากและสวัสดีกับกระบวนการทำงานการตลาดที่ง่ายและหลากหลาย ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การรับคำขอ การจัดการปฏิทินบรรณาธิการ ไปจนถึงการส่งมอบเนื้อหา
5. สร้างลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณภาพ
คุณต้องการนำผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณจากขั้นตอนการรับรู้ไปสู่ขั้นตอนการพิจารณา
ดังนั้นเป้าหมายการตลาดถัดไปของคุณคือการสร้าง ลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ผู้ติดต่อที่มีคุณสมบัติเหมาะสม คือบุคคลที่สามารถกลายเป็นลูกค้าที่มีศักยภาพได้ โดยพิจารณาจากเกณฑ์และข้อมูลระบุตัวตนที่พวกเขาได้ให้ไว้
โดยพื้นฐานแล้ว คือคนที่ยังไม่ได้สารภาพว่าเขาสนใจคุณ แต่คุณรู้ดีว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ 😏
ดังนั้นคุณต้องลงมือทำอะไรสักอย่าง
แต่ก่อนอื่น จำเป็นต้องสังเกต สอง ประเด็นเกี่ยวกับข้อมูลนำดังกล่าว:
- เกณฑ์เหล่านี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับธุรกิจของคุณ
- ลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลด้วยความเต็มใจเท่านั้น
คุณสร้างลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณภาพได้อย่างไร?
- เป้าหมายคำค้นหาที่ลูกค้าเป้าหมายจะค้นหา
- ลองใช้แนวทางการตลาดเชิงเนื้อหา เช่น การเขียนบล็อกรับเชิญ
- จัดสัมมนาออนไลน์และร่วมมือกับผู้มีอิทธิพลหรือแบรนด์
ลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมคือรายชื่อที่คุณควรพิจารณาสำหรับลูกค้าที่มีศักยภาพ ดังนั้นควรให้ความสำคัญกับพวกเขาด้วย
📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดและการดำเนินการล่าช้า
ไม่ว่าคุณจะส่งบันทึกติดตามผลหรือใช้สเปรดชีต กระบวนการมักจะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพ โซลูชันการจัดการงานของ ClickUp ช่วยให้การแปลงบทสนทนาเป็นงานเป็นไปอย่างราบรื่น—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน
6. เพิ่มรายได้
นี่คือหนึ่งในเป้าหมายการตลาดที่ชาญฉลาดที่ทุกคนต่างตามหา และนี่คือเป้าหมายที่ทุกความพยายามทางการตลาดของคุณควรชี้ไป
ถึงเวลาเร่งเครื่องเต็มที่แล้ว!
ตั้งเป้าหมายรายได้และระบุทุกช่องทางการตลาดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจการตลาดของคุณ
จากนั้นมอบความรักและความเอาใจใส่ทั้งหมดให้กับลูกค้าที่มีศักยภาพของคุณ
เพื่อช่วยให้พวกเขาเชื่อมต่อกับแบรนด์ของคุณในระดับส่วนตัว คุณสามารถ:
- เชื่อมต่อกับลูกค้าเป้าหมายของคุณผ่านการโทร, อีเมล, แชท, โซเชียลมีเดีย, เป็นต้น
- เสนอโปรโมชั่น โฆษณา และส่วนลดให้พวกเขา
- นำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนของผู้ซื้อ
ในที่สุด คุณก็จะเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้กลายเป็นการขายได้!
กำลังมองหาเคล็ดลับเพิ่มเติมในการทำการตลาดโครงการของคุณเพื่อเพิ่มยอดขายอยู่หรือไม่?
ดูคำแนะนำเหล่านี้ 20+ เคล็ดลับการจัดการโครงการสำหรับนักการตลาด.
7. เพิ่มมูลค่าของลูกค้า
คุณหาลูกค้าใหม่ได้แล้ว! แต่เมื่อคุณฉลองเสร็จแล้ว ก็ถึงเวลาคิดถึงระยะยาว
ในฐานะนักการตลาด กลยุทธ์ของคุณไม่สามารถมุ่งเน้นเพียงแค่การหาลูกค้าใหม่เท่านั้น
การดูแลลูกค้าที่มีอยู่ของคุณนั้น สำคัญมากกว่า
ทำไม?
สร้างความภักดีให้กับพวกเขา แล้วพวกเขาจะเป็นทูตของแบรนด์คุณ นำลูกค้าที่คล้ายพวกเขามาให้มากขึ้น
และนั่นไม่ใช่ทั้งหมด
ลูกค้าที่มีความสุขจะซื้อสินค้าจากคุณอีกครั้ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าตลอดอายุการเป็นลูกค้าของพวกเขา นอกจากนี้ การรักษาลูกค้าเดิมไว้มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการหาลูกค้าใหม่มาก
คุณรักษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีอยู่และเพิ่มคุณค่าของลูกค้าได้อย่างไร?
- ให้ความรู้แก่พวกเขาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และโอกาสอันมีค่าที่คุณสามารถมอบให้ได้
- รันแคมเปญการกำหนดเป้าหมายใหม่เพื่อขายสินค้าหรือบริการมากขึ้น
- คิดแคมเปญการตลาดที่ลูกค้าช่วยโปรโมทคุณ และในทางกลับกัน พวกเขาจะได้รับสิทธิประโยชน์หรือสิทธิพิเศษบางอย่าง
- ให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ
- ให้พวกเขาได้รับสิทธิ์เข้าถึงสินค้าหรือบริการใหม่ก่อนใคร
ลองดูเครื่องมือวิเคราะห์การตลาดเหล่านี้!
8. สร้างความน่าเชื่อถือของแบรนด์
การรับรู้แบรนด์เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม
แต่แล้ว อำนาจของแบรนด์ ในอุตสาหกรรมล่ะ?
มันหมายถึง ความไว้วางใจที่แบรนด์ของคุณได้รับจากลูกค้า และระดับที่พวกเขามองว่าแบรนด์ของคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม
สมมติว่าคุณขายรองเท้าผ้าใบแบบสั่งทำพิเศษที่เจ๋งสุดๆ 👟
เราไม่ต้องการให้การเดินทางของลูกค้าสิ้นสุดเพียงแค่นั้น
หากใครต้องการทราบว่ามีสีชนิดใดที่ใช้กับรองเท้าได้หรือวิธีทำความสะอาดรองเท้าผ้าใบโดยไม่ทำให้เสียหาย พวกเขาควรเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ
นั่นคือความน่าเชื่อถือของแบรนด์
คุณสร้างมันขึ้นมาได้อย่างไร?
- สร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพและให้ความรู้ที่ตอบคำถามของผู้ค้นหา ชื่อเสียงของคุณจะเพิ่มขึ้น และผู้คนจะมองว่าคุณเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ สิ่งนี้สามารถอยู่ในลำดับต้นๆ ของรายการเป้าหมายการตลาดเนื้อหาของคุณได้เช่นกัน
- ใช้หลักฐานทางสังคมและแสดงคำรับรองเชิงบวกของคุณให้โลกได้เห็น มันพิสูจน์ว่าธุรกิจของคุณสร้างลูกค้าที่มีความสุข
- เลิกใช้คำโฆษณาและคำทางการตลาด. แทนที่, ให้คุณแสดงตัวตนที่แท้จริงของคุณ, ให้ผู้คนรู้ว่าแบรนด์ของคุณคือใคร. ให้บุคลิกของคุณส่องแสง! ✨
- ให้มุ่งเน้นการปรับแต่ง SEO ของเนื้อหาออนไลน์ทั้งหมดของคุณอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คุณยังคงเป็น อันดับหนึ่ง บน Google
สุดท้ายนี้ ให้บริการลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
เรียนรู้วิธีจัดการแคมเปญด้วยซอฟต์แวร์การตลาดเนื้อหา!
9. ปรับปรุงการรักษาลูกค้า
เราติดอยู่กับการไล่ตามลูกค้าใหม่และการรับประกันว่าเรามีอัตราการแปลงที่สูงมาก
แต่การติดตามระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีอยู่ของคุณก็สำคัญไม่แพ้กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่เน้นการสมัครสมาชิก
ประเมินความพึงพอใจของพวกเขาต่อแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของคุณ
การสำรวจอย่างรวดเร็วหรือการให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยให้คุณเข้าใจความต้องการของพวกเขาได้ดีขึ้น!
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้:
- ติดตามความถี่ที่ลูกค้าซื้อซ้ำ
- พิจารณาติดตามลูกค้าของคุณหลังจากที่พวกเขาซื้อสินค้าไปแล้วหนึ่งสัปดาห์เพื่อขอความคิดเห็น
- ติดตามความรู้สึกไม่พอใจและแก้ไขปัญหาทันที
หากลูกค้าทราบว่าคุณกำลังทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของพวกเขา พวกเขาก็จะมีแนวโน้มที่จะอยู่กับธุรกิจของคุณมากขึ้น
10. เพิ่มการมีอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์
ในยุคดิจิทัลปัจจุบัน การรักษาการมีตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ที่แข็งแกร่งนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของแบรนด์ มันทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการสื่อสารโดยตรงกับผู้ชม ส่งเสริมการมองเห็นของแบรนด์ และมอบโอกาสในการมีส่วนร่วมกับลูกค้า เป้าหมายในที่นี้คือการเพิ่มจำนวนผู้ติดตาม การกดถูกใจ และการแชร์ของแบรนด์ของคุณอย่างต่อเนื่องบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมต่างๆ ให้สำเร็จโดย:
- โพสต์เนื้อหาที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องเป็นประจำ
- การโต้ตอบกับผู้ติดตามของคุณผ่านความคิดเห็น ข้อความ และการแชร์
- ร่วมมือกับผู้มีอิทธิพลเพื่อขยายการเข้าถึงของคุณ
- จัดการแข่งขันหรือแจกของรางวัลเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้ชม
- การใช้เครื่องมือสำหรับกำหนดเวลาโพสต์และติดตามตัวชี้วัด
การมีตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ที่แข็งแกร่งสามารถช่วยเพิ่มปริมาณผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณได้อย่างมีนัยสำคัญ ช่วยเสริมสร้างชื่อเสียงของแบรนด์ และในท้ายที่สุด ช่วยเพิ่มยอดขายได้
วิธีการติดตามเป้าหมายทางการตลาด
นอกเหนือจากทีมการตลาดที่มีความสามารถสูงและเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว คุณต้องการอะไรอีกบ้าง?
เครื่องมือทรงพลังในการจัดการโครงการการตลาดและเป้าหมาย
ClickUpกำลังเพลิดเพลินกับความสำเร็จด้วยความช่วยเหลือจากสามด้านนี้ มันเป็นหนึ่งในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในโลกที่ใช้โดยทีมต่างๆ ทั่วโลก
ทีมการตลาดของเราพาเรามาถึงจุดนี้ได้ด้วยการมุ่งเน้นที่ทุกเป้าหมายและบรรลุผลสำเร็จด้วยซอฟต์แวร์ระดับโลกของเรา
และสำหรับบริษัทที่ภาคภูมิใจในวิธีการทางการตลาดของตน เราจำเป็นต้องพัฒนาเครื่องมือที่สามารถเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับนักการตลาด
คุณสามารถใช้ ClickUpเพื่อวางแผน กำหนด และติดตามเป้าหมายทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. กำหนดเป้าหมายการตลาด
ข่าวดีClickUp Goals คือเป้าหมายระดับสูงที่คุณสามารถแบ่งออกเป็น เป้าหมายย่อย ได้
นี่คือที่ที่คุณสามารถตั้งเป้าหมายการตลาดดิจิทัลเพื่อติดตามโพสต์บนโซเชียลมีเดีย, โพสต์บล็อก, หรือการสร้างรายได้
ใช้เพื่อติดตาม:
เป้าหมายคือวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้คุณสามารถกำหนดเป้าหมายให้กับงานที่เสร็จสมบูรณ์ ค่าตัวเลข เงิน หรือฟิลด์ที่เป็นจริง/เท็จอย่างง่าย เมื่อคุณทำเป้าหมายแต่ละข้อเสร็จ ระบบจะเพิ่มเข้าไปในความคืบหน้าของคุณในการบรรลุเป้าหมายโดยอัตโนมัติ
นอกจากนี้ คุณสามารถใช้เทมเพลตแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ของ ClickUpเป็นพิมพ์เขียวสำหรับความพยายามทางการตลาดประจำปีของบริษัทของคุณได้ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณกำหนดขั้นตอนที่จำเป็นในการบรรลุเป้าหมายทางการตลาดของคุณ
และในทางกลับกัน สิ่งนั้นอาจหมายถึงอะไรก็ได้ ตั้งแต่การเพิ่มยอดขายไปจนถึงการขยายเข้าสู่ตลาดใหม่
แผนการตลาดของคุณควรมีเป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึงแผนการดำเนินการอย่างละเอียดเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น และวิธีการติดตามความคืบหน้าและอยู่ภายในงบประมาณ และด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถใช้เป็นแผนที่นำทางเพื่อชี้นำความพยายามทางการตลาดของคุณตลอดทั้งปี
2. วัดผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยแดชบอร์ด
แดชบอร์ดคือที่ที่คุณสามารถดูข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการ งาน บุคลากร...หรือแทบทุกอย่างได้
ปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณด้วยวิดเจ็ตที่กำหนดเองและตรวจสอบผลลัพธ์ของแคมเปญการตลาดได้ในพริบตา
วิดเจ็ตแบบกำหนดเองช่วยให้คุณนำเข้าข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการในรูปแบบของแผนภูมิแท่ง, แผนภูมิวงกลม, การคำนวณ, พอร์ตโฟลิโอ, เป็นต้น
ลองดูเทมเพลต ROI เหล่านี้!
วิดเจ็ตพอร์ตโฟลิโอของ ClickUp ให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับสถานะของโครงการของคุณในระดับสูง
สร้างแดชบอร์ดเฉพาะสำหรับทุกแคมเปญ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถอ้างอิงกลับไปยังแคมเปญที่ผ่านมาได้อย่างง่ายดาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)
เคล็ดลับมืออาชีพ: ClickUp มีเทมเพลตสำหรับการตั้งเป้าหมายด้วย อย่าลืมลองใช้ดู
3. กำหนดกรอบเวลาสำหรับเป้าหมายของคุณด้วยมุมมองแผนภูมิแกนต์
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป้าหมายของคุณมีวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุด
อย่างไร?
ทำให้เป้าหมายการตลาดของคุณเป็นงานใน ClickUp และกำหนดเวลาไว้ในมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
ใช้ซอฟต์แวร์วางแผนการตลาดเพื่อแสดงภาพว่าแผนการตลาดของคุณยอดเยี่ยมแค่ไหน
ทำไทม์ไลน์พังตรงไหนหรือเปล่า?
เพียงลากและวางเพื่อจัดเรียงเป้าหมายของคุณใหม่
มุมมอง Gantt ของ ClickUp ช่วยให้คุณวางแผนเวลา จัดการทรัพยากร แสดงความสัมพันธ์ระหว่างงาน และอื่นๆ อีกมากมาย
กำลังล่าช้ากว่ากำหนดอยู่หรือเปล่า?
ไม่ต้องกังวล
แผนภูมิแกนต์ช่วยให้คุณคำนวณเส้นทางวิกฤตได้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายทางการตลาดได้เร็วที่สุด
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเป้าหมายทางการตลาด
มีคำถามเพิ่มเติมในใจหรือไม่? มาตอบคำถามเหล่านั้นกันเถอะ
1. ฉันจะตั้งเป้าหมายการตลาดแบบ SMART ได้อย่างไร?
เพื่อวัตถุประสงค์ของแผนการตลาด ทุกเป้าหมายควรเป็นเป้าหมายการตลาดแบบ SMART
เมื่อคุณทราบวัตถุประสงค์ทางการตลาดของคุณแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะเจาะลึกลงไปในรายละเอียด
ประเภทของวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่ได้ผลดีที่สุดคือ SMART ดังนั้นให้ใช้ระบบนี้เพื่อให้แน่ใจว่าทุกเป้าหมายที่คุณตั้งไว้คุ้มค่ากับความพยายาม 😎
- Specific: กำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการในลักษณะที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ทุกคนเข้าใจวัตถุประสงค์อย่างถูกต้อง กำหนดตัวเลขจริงและกำหนดเส้นตายเพื่อให้คุณสามารถรับผิดชอบได้
- Mีตัวชี้วัด: วัตถุประสงค์ควรเป็นเป้าหมายที่สามารถวัดได้ พร้อมตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) และเป้าหมายย่อยที่ชัดเจน เพื่อให้คุณสามารถวัดความสำเร็จได้
- Aสามารถบรรลุได้: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป้าหมายการตลาดเหล่านี้มีความเป็นจริงและอยู่ในขอบเขตความสามารถของบริษัทและทีมงานของคุณ
- Relevant: เป้าหมายควรมีความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของแบรนด์ของคุณและเสริมสร้างแผนภาพรวม
- T เวลาจำกัด: เป้าหมายของคุณต้องมีกรอบเวลาที่ชัดเจน โดยระบุวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุด
ตัวอย่างเช่น เป้าหมายการเข้าชมเว็บไซต์แบบ SMART สำหรับบล็อกของคุณอาจเป็นดังนี้:
ภายในสิ้นเดือนนี้ (มีกำหนดเวลา) ควรมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณการเข้าชม (วัดผลได้) ร้อยละ 5 (เฉพาะเจาะจง) โดยการเพิ่มจำนวนโพสต์รายสัปดาห์ (เฉพาะเจาะจง) จาก 5 โพสต์ต่อสัปดาห์ เป็น 8 โพสต์ต่อสัปดาห์ (สามารถทำได้)
การเพิ่มขึ้นของปริมาณการจราจรจะช่วยเพิ่มการรับรู้แบรนด์และสร้างโอกาสทางการขายมากขึ้น (เกี่ยวข้อง)
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ขอความช่วยเหลือจากClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp เพื่อกำหนดเป้าหมายการตลาดแบบ SMART ดูวิธีการได้ที่นี่ 👇🏼
2. ตัวอย่างวัตถุประสงค์ในการโฆษณาคืออะไรบ้าง?
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการโฆษณาที่พบบ่อยที่สุดบางประการ ได้แก่:
- แนะนำสินค้าหรือบริการใหม่
- สาธิตประสิทธิภาพของพวกเขา
- ขยายเข้าสู่ตลาดเป้าหมายใหม่
- สร้างภาพลักษณ์ของบริษัทหรือแบรนด์
- เพิ่มผู้ติดตามในสื่อสังคมออนไลน์และเพิ่มการมีส่วนร่วม
- สร้างความต้องการและนำลูกค้า
- เพิ่มอัตราการคลิกผ่านโฆษณาแบบชำระเงิน
3. ฉันจะเชื่อมโยงเป้าหมายทางการตลาดกับเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างไร?
ธุรกิจของคุณอาจแตกต่างจากเป้าหมายของแผนกการตลาด
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจสิ่งเหล่านี้อย่างถ่องแท้ เพียงเท่านี้คุณจึงจะสามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทของคุณต้องการบรรลุเป้าหมายอะไร
เป้าหมายทางธุรกิจของคุณช่วยให้เป้าหมายทางการตลาดของคุณมีทิศทางโดยการให้เค้าโครงแก่พวกมัน
นี่ควรให้ภาพที่ชัดเจนแก่คุณว่าคุณกำลังลงทุนทรัพยากรทางการตลาดของคุณในที่ที่เหมาะสมหรือไม่
ตัวอย่างเช่น วัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณคือการเพิ่มรายได้ และเป้าหมายทางการตลาดของบริษัทคุณคือการดึงดูดลูกค้าเพิ่มขึ้น นั่นคือความเชื่อมโยงที่คุณกำลังมองหา
ลูกค้าเพิ่มขึ้น = การสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
เริ่มต้นติดตามเป้าหมายการตลาดด้วย ClickUp
เป้าหมายของคุณจะไม่สมบูรณ์แบบ แม้แต่กลยุทธ์การตลาดที่ทะเยอทะยานและมีแรงบันดาลใจมากที่สุดก็เช่นกัน
แต่พวกเขาฉลาด และคุณจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อเป้าหมายของคุณฉลาดเช่นกัน
ดังนั้นเมื่อคุณสร้างกลยุทธ์การตลาดที่กำลังจะมาถึง ให้ใช้รายการเป้าหมายนี้ แนวทาง SMART goal และเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลังเช่น ClickUp เพื่อกำหนดเป้าหมาย
ด้วย ClickUp คุณสามารถวางแผนเป้าหมายการตลาดของคุณ ตั้งเวลาวางแผนกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด ติดตาม KPI ของคุณ จัดการแคมเปญ วัดผลตอบแทนจากการลงทุน...
แค่แสดงรายการนี้ให้ทีมการตลาดของคุณดู พวกเขาก็จะประทับใจแล้ว
เข้าร่วม ClickUp ฟรี เพื่อเอาชนะกลยุทธ์การตลาดของสตาร์ทอัพและบริษัทยักษ์ใหญ่...