10 ตัวอย่างเป้าหมายการตลาดเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของคุณในปี 2025

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
31 ธันวาคม 2567

ทุกคนรู้ดีว่าเป้าหมายทางการตลาดมีความสำคัญ

หนึ่ง การแข่งขันนั้นเข้มข้นมาก ด้วยการเติบโตแบบก้าวกระโดดที่ช่วยให้สตาร์ทอัพระดับดาวรุ่งพุ่งทะยานไปสู่ความสำเร็จอย่างน่าประทับใจ และสอง คุณต้องรู้ว่าคุณต้องการอะไร มิฉะนั้นคุณจะเดินหลงทางโดยไม่มีจุดหมาย ในขณะที่คนอื่นเดินผ่านคุณไป

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้กลยุทธ์การตลาดของคุณประสบความสำเร็จ คุณจำเป็นต้องตั้งเป้าหมายทันที

ในบทความนี้ เราจะกำหนดเป้าหมายทางการตลาด สำรวจตัวอย่าง 10 อันดับแรก และตอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเป้าหมายทางการตลาดที่คุณอาจมี

⏰ สรุป 60 วินาที

  • เป้าหมายทางการตลาดมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูง โดยให้ทิศทางและเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้
  • พวกเขาชี้นำกลยุทธ์และวิธีการทางการตลาด นำพาผู้มุ่งหวังผ่านกระบวนการทางการตลาดตั้งแต่การค้นพบไปจนถึงการซื้อ
  • ตัวอย่างที่โดดเด่น ได้แก่ การเพิ่มการรับรู้แบรนด์, การเพิ่มการมีส่วนร่วม, การปรับปรุงการจัดอันดับการค้นหา, การเพิ่มปริมาณผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์, และการสร้างโอกาสทางธุรกิจ
  • เป้าหมายสำคัญอื่น ๆ ได้แก่ การเพิ่มรายได้, คุณค่าของลูกค้า, ความน่าเชื่อถือของแบรนด์, การรักษาลูกค้า, และการเพิ่มการมีอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์
  • ClickUpช่วยติดตามเป้าหมายทางการตลาดด้วยเป้าหมายที่ปรับแต่งได้ แดชบอร์ดสำหรับการวัดผลตอบแทนจากการลงทุน และแผนภูมิแกนต์สำหรับการจัดการไทม์ไลน์

เป้าหมายทางการตลาดคืออะไร?

เป้าหมายทางการตลาดคือวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงซึ่งได้ถูกกำหนดไว้ในแผนการตลาด

พวกเขาสรุปเจตนาของทีมการตลาด, ให้คำแนะนำที่ชัดเจนแก่พวกเขา, และให้ข้อมูลสำหรับผู้บริหารเพื่อตรวจสอบและให้การสนับสนุน.

เป้าหมายเหล่านี้สามารถเป็น:

หรือเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ ที่อิงตามผลการดำเนินงานซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อวัดความสำเร็จของการตลาด

เพื่อให้เข้าใจเป้าหมายได้ง่ายขึ้น ให้ถามตัวเองว่าคุณต้องการอะไร

  • เพิ่มยอดขายหรือเพิ่มรายได้?
  • ปรับปรุงการรับรู้แบรนด์หรือความเป็นผู้นำทางความคิด?
  • เสริมสร้างการตลาดขาเข้าของคุณให้แข็งแกร่งขึ้น?
  • เริ่มต้นแคมเปญการตลาดดิจิทัลหรือการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือไม่?
  • มุ่งเน้นที่การตลาดเนื้อหา?

ตัวอย่างเป้าหมายทางการตลาดเหล่านี้

ทำไมการตั้งเป้าหมายจึงสำคัญ?

วัตถุประสงค์ทางการตลาดเชิงกลยุทธ์ช่วยให้คุณมองเห็นกลยุทธ์และวิธีการทางการตลาดที่จำเป็นในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น

พวกมันเหมือนแว่นตาวิสัยทัศน์ที่ให้คุณมองเห็นทุกความเป็นไปได้ 🥽

ช่องทางการตลาดพื้นฐานมีสามระดับ:

  • การค้นพบ (ส่วนบนของช่องทางการตลาด): ผู้คนค้นพบแบรนด์ของคุณเมื่อกำลังมองหาสินค้าหรือบริการ
  • การพิจารณา (ศูนย์กลางของกรวย): ผู้บริโภคได้หยุดการค้นหาแล้ว และพร้อมที่จะซื้อ
  • การซื้อ (ส่วนล่างของช่องทางการขาย): บริษัทของคุณปิดการขาย

เมื่อคุณตั้งเป้าหมาย คุณจะเคลื่อนจากระดับหนึ่งของช่องทางการตลาดไปยังระดับถัดไปอย่างราบรื่น

หากปราศจากพวกเขา คุณจะล่องลอยไปอย่างไร้จุดหมายจากงานหนึ่งไปสู่อีกงานหนึ่ง โดยไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจนว่างานของคุณสร้างความแตกต่างอย่างไร

ไปตั้งเป้าหมายกันเถอะ!

ตัวอย่างเป้าหมายการตลาด 10 อันดับแรก

นี่คือตัวอย่างวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่คุณจะต้องใช้สำหรับกลยุทธ์การตลาดที่ยอดเยี่ยม!

1. เพิ่มการรับรู้แบรนด์

เมื่อคุณต้องการถ่ายเอกสารบางสิ่ง คุณมักจะพูดว่า "ถ่ายซีร็อกซ์" ใช่ไหม?

นี่คือประเด็น: Xerox ไม่ใช่คำกริยาหรือคำนามทั่วไปสำหรับการถ่ายเอกสาร มันคือแบรนด์

และเหตุผลที่พวกเขาเป็นที่รู้จักอย่างมากกับกิจกรรมนี้ก็คือ การรับรู้แบรนด์

และบริษัทของคุณจำเป็นต้องเพิ่มของตัวเอง

เป้าหมายนี้เรียบง่าย: คุณต้องทำให้แบรนด์ของคุณเป็นที่รู้จักในหมู่ผู้คนมากขึ้น

แบรนด์ของคุณมีบุคลิกเฉพาะตัว เช่นเดียวกับคุณ!

ขยายเสียงเพื่อเพิ่มการรับรู้แบรนด์

กลยุทธ์อีกประการหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายนี้คือการพิจารณาสถานที่ที่กลุ่มเป้าหมายของคุณใช้เวลาส่วนใหญ่ อาจลองใช้กลยุทธ์โซเชียลมีเดียเพื่อสร้างแพลตฟอร์มในการมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายของคุณ

คุณสามารถบรรลุเป้าหมายทางสื่อสังคมออนไลน์ของคุณได้โดยการ:

  • โพสต์เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรของคุณ
  • การแบ่งปันบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
  • หรือการจัดทำแบบสำรวจเพื่อเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ

ประเด็นคือการมีส่วนร่วมกับผู้ชมของคุณบนสื่อสังคมออนไลน์ และทำให้แบรนด์ของคุณดูเป็นมิตรและสามารถเข้าถึงได้

เป็นมิตรกับผู้ชมของคุณเพื่อเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นผู้ชื่นชมและผู้สนับสนุนแบรนด์ของคุณ 🤝

จากนั้นก็ดูพวกเขาแชร์เนื้อหาของคุณพร้อมกับความรู้สึกเชิงบวกต่อแบรนด์ของพวกเขาไปยังกลุ่มคนรอบข้าง

ในไม่ช้า ชื่อแบรนด์ของคุณจะกลายเป็นคำพ้องความหมายกับผลิตภัณฑ์ของคุณเช่นกัน 😎

2. เพิ่มการมีส่วนร่วมของแบรนด์

เมื่อผู้คนเข้ามาที่เว็บไซต์หรือหน้าโซเชียลมีเดียของคุณ คุณต้องการให้พวกเขามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง

แต่พวกเขามีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และไม่มีเวลาให้เสียไปเปล่า ๆ

มีส่วนร่วมกับผู้ชมของคุณโดย:

  • โพสต์อย่างสม่ำเสมอ
  • ตอบกลับความคิดเห็นบนโซเชียลมีเดีย (รวมถึงความคิดเห็นในโฆษณา Facebook ด้วย!)
  • อัปเดตหน้าออนไลน์ทั้งหมดด้วยข้อมูลล่าสุด

หากคุณไม่ดึงดูดพวกเขา ผู้ชมของคุณจะไม่คิดสองครั้งก่อนที่จะกดปุ่มย้อนกลับ

พวกเขาจะออกจากเว็บไซต์ของคุณเร็วกว่าที่เลอบรอน เจมส์จะยิงลูกบาสเกตบอลเสียอีก

และทันทีที่ Google สัมผัสได้ถึงอัตราการตีกลับที่สูง...

กลืนน้ำลาย

และนั่นก็นำเราไปสู่...

3. ติดอันดับสูงขึ้นในผลการค้นหา

การถูกฝังอยู่ในหน้าสองของผลการค้นหาบน Google คือฝันร้ายที่สุดของทุกแบรนด์

หากคุณไม่ต้องการให้สิ่งนี้เกิดขึ้นจริง ให้ตั้งเป้าที่จะอยู่เหนือกว่าเพื่อเพิ่มปริมาณการเข้าชมเว็บไซต์! 🚀

เพราะการจัดอันดับการค้นหาที่สูงขึ้นหมายถึง:

  • การรับรู้แบรนด์ที่เพิ่มขึ้น
  • การเพิ่มจำนวนผู้ติดต่อที่มีศักยภาพ
  • ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาที่ลดลง
  • บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและรายได้

แต่คุณจะไปถึงจุดสูงสุดได้อย่างไร?

กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา (SEO)จะช่วยเพิ่มการมองเห็นของคุณในอันดับของเครื่องมือค้นหา

งานประจำวันของคุณอาจประกอบด้วย:

งานเหล่านี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณแข็งแกร่งพอที่จะเข้าถึงลูกค้าในอุดมคติของคุณได้ 💪

การปรับปรุงความมองเห็นของเว็บไซต์ของคุณสามารถช่วยเป้าหมายการสื่อสารการตลาดของคุณได้เช่นกัน เช่น การเพิ่มการมีส่วนร่วมทางสื่อสังคมออนไลน์

คุณจะได้เลี้ยงนกสองตัวด้วยขนมสโคนเพียงชิ้นเดียว 😎

4. เพิ่มปริมาณผู้เข้าชมเว็บไซต์

ถามทีมการตลาดว่าพวกเขาต้องการอะไรมากที่สุดในโลก

พวกเขาอาจจะพูดว่า 'ลูกค้าใหม่'

เพื่อให้สิ่งนี้เกิดขึ้น คุณต้องมีเป้าหมายที่เรียบง่าย: ทำให้มีคนเข้ามายังเว็บไซต์ของคุณมากขึ้น เพื่อที่คุณจะได้มีปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาตามเงื่อนไขของคุณเอง

เราได้ทราบแล้วว่าการติดอันดับสูงขึ้นในผลการค้นหาทำให้ผู้คนพบคุณมากขึ้น

ค้นหาได้ง่าย = การเข้าชมเว็บไซต์มากขึ้น

แต่คุณไม่สามารถให้พวกเขาเข้ามาที่เว็บไซต์ของคุณแล้วออกไปทันทีได้

ให้แน่ใจว่าผู้เข้าชมได้รับคำตอบสำหรับคำถามของพวกเขา

  • ช่วยให้พวกเขาค้นพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการของคุณ
  • รวมลิงก์ภายในเว็บไซต์
  • เพิ่มปุ่มกระตุ้นการตัดสินใจ (CTAs)

และที่สำคัญที่สุด ขอข้อมูลติดต่อของพวกเขาเพื่อใช้ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจของคุณ

ไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทของคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยนำทางผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณและกระตุ้นให้พวกเขาไปสู่ขั้นตอนต่อไปของการเดินทางกับคุณอีกด้วย

เมื่อคุณได้รับข้อมูลติดต่อของพวกเขาแล้ว ให้พาพวกเขาผ่านเส้นทางของลูกค้าที่เหมาะกับความต้องการของพวกเขาเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีประสบการณ์ที่ดีที่สุดกับแบรนด์ของคุณ!

เทมเพลตการจัดการเนื้อหาของ ClickUp คือเครื่องมือการตลาดเนื้อหาที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ ไม่ว่าคุณจะติดตามการเข้าชมเว็บไซต์หรือโพสต์โซเชียลในทุกช่องทางของคุณ บอกลาความยุ่งยากและสวัสดีกับกระบวนการทำงานการตลาดที่ง่ายและหลากหลาย ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การรับคำขอ การจัดการปฏิทินบรรณาธิการ ไปจนถึงการส่งมอบเนื้อหา

5. สร้างลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณภาพ

คุณต้องการนำผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณจากขั้นตอนการรับรู้ไปสู่ขั้นตอนการพิจารณา

ดังนั้นเป้าหมายการตลาดถัดไปของคุณคือการสร้าง ลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

ผู้ติดต่อที่มีคุณสมบัติเหมาะสม คือบุคคลที่สามารถกลายเป็นลูกค้าที่มีศักยภาพได้ โดยพิจารณาจากเกณฑ์และข้อมูลระบุตัวตนที่พวกเขาได้ให้ไว้

โดยพื้นฐานแล้ว คือคนที่ยังไม่ได้สารภาพว่าเขาสนใจคุณ แต่คุณรู้ดีว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ 😏

ดังนั้นคุณต้องลงมือทำอะไรสักอย่าง

แต่ก่อนอื่น จำเป็นต้องสังเกต สอง ประเด็นเกี่ยวกับข้อมูลนำดังกล่าว:

  • เกณฑ์เหล่านี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับธุรกิจของคุณ
  • ลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลด้วยความเต็มใจเท่านั้น

คุณสร้างลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณภาพได้อย่างไร?

  • เป้าหมายคำค้นหาที่ลูกค้าเป้าหมายจะค้นหา
  • ลองใช้แนวทางการตลาดเชิงเนื้อหา เช่น การเขียนบล็อกรับเชิญ
  • จัดสัมมนาออนไลน์และร่วมมือกับผู้มีอิทธิพลหรือแบรนด์

ลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมคือรายชื่อที่คุณควรพิจารณาสำหรับลูกค้าที่มีศักยภาพ ดังนั้นควรให้ความสำคัญกับพวกเขาด้วย

📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดและการดำเนินการล่าช้า

ไม่ว่าคุณจะส่งบันทึกติดตามผลหรือใช้สเปรดชีต กระบวนการมักจะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพ โซลูชันการจัดการงานของ ClickUp ช่วยให้การแปลงบทสนทนาเป็นงานเป็นไปอย่างราบรื่น—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน

6. เพิ่มรายได้

นี่คือหนึ่งในเป้าหมายการตลาดที่ชาญฉลาดที่ทุกคนต่างตามหา และนี่คือเป้าหมายที่ทุกความพยายามทางการตลาดของคุณควรชี้ไป

ถึงเวลาเร่งเครื่องเต็มที่แล้ว!

ตั้งเป้าหมายรายได้และระบุทุกช่องทางการตลาดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจการตลาดของคุณ

จากนั้นมอบความรักและความเอาใจใส่ทั้งหมดให้กับลูกค้าที่มีศักยภาพของคุณ

เพื่อช่วยให้พวกเขาเชื่อมต่อกับแบรนด์ของคุณในระดับส่วนตัว คุณสามารถ:

  • เชื่อมต่อกับลูกค้าเป้าหมายของคุณผ่านการโทร, อีเมล, แชท, โซเชียลมีเดีย, เป็นต้น
  • เสนอโปรโมชั่น โฆษณา และส่วนลดให้พวกเขา
  • นำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนของผู้ซื้อ

ในที่สุด คุณก็จะเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้กลายเป็นการขายได้!

7. เพิ่มมูลค่าของลูกค้า

คุณหาลูกค้าใหม่ได้แล้ว! แต่เมื่อคุณฉลองเสร็จแล้ว ก็ถึงเวลาคิดถึงระยะยาว

ในฐานะนักการตลาด กลยุทธ์ของคุณไม่สามารถมุ่งเน้นเพียงแค่การหาลูกค้าใหม่เท่านั้น

การดูแลลูกค้าที่มีอยู่ของคุณนั้น สำคัญมากกว่า

ทำไม?

สร้างความภักดีให้กับพวกเขา แล้วพวกเขาจะเป็นทูตของแบรนด์คุณ นำลูกค้าที่คล้ายพวกเขามาให้มากขึ้น

และนั่นไม่ใช่ทั้งหมด

ลูกค้าที่มีความสุขจะซื้อสินค้าจากคุณอีกครั้ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าตลอดอายุการเป็นลูกค้าของพวกเขา นอกจากนี้ การรักษาลูกค้าเดิมไว้มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการหาลูกค้าใหม่มาก

คุณรักษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีอยู่และเพิ่มคุณค่าของลูกค้าได้อย่างไร?

  • ให้ความรู้แก่พวกเขาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และโอกาสอันมีค่าที่คุณสามารถมอบให้ได้
  • รันแคมเปญการกำหนดเป้าหมายใหม่เพื่อขายสินค้าหรือบริการมากขึ้น
  • คิดแคมเปญการตลาดที่ลูกค้าช่วยโปรโมทคุณ และในทางกลับกัน พวกเขาจะได้รับสิทธิประโยชน์หรือสิทธิพิเศษบางอย่าง
  • ให้บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ
  • ให้พวกเขาได้รับสิทธิ์เข้าถึงสินค้าหรือบริการใหม่ก่อนใคร

8. สร้างความน่าเชื่อถือของแบรนด์

การรับรู้แบรนด์เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม

แต่แล้ว อำนาจของแบรนด์ ในอุตสาหกรรมล่ะ?

มันหมายถึง ความไว้วางใจที่แบรนด์ของคุณได้รับจากลูกค้า และระดับที่พวกเขามองว่าแบรนด์ของคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

สมมติว่าคุณขายรองเท้าผ้าใบแบบสั่งทำพิเศษที่เจ๋งสุดๆ 👟

เราไม่ต้องการให้การเดินทางของลูกค้าสิ้นสุดเพียงแค่นั้น

หากใครต้องการทราบว่ามีสีชนิดใดที่ใช้กับรองเท้าได้หรือวิธีทำความสะอาดรองเท้าผ้าใบโดยไม่ทำให้เสียหาย พวกเขาควรเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ

นั่นคือความน่าเชื่อถือของแบรนด์

คุณสร้างมันขึ้นมาได้อย่างไร?

  • สร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพและให้ความรู้ที่ตอบคำถามของผู้ค้นหา ชื่อเสียงของคุณจะเพิ่มขึ้น และผู้คนจะมองว่าคุณเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ สิ่งนี้สามารถอยู่ในลำดับต้นๆ ของรายการเป้าหมายการตลาดเนื้อหาของคุณได้เช่นกัน
  • ใช้หลักฐานทางสังคมและแสดงคำรับรองเชิงบวกของคุณให้โลกได้เห็น มันพิสูจน์ว่าธุรกิจของคุณสร้างลูกค้าที่มีความสุข
  • เลิกใช้คำโฆษณาและคำทางการตลาด. แทนที่, ให้คุณแสดงตัวตนที่แท้จริงของคุณ, ให้ผู้คนรู้ว่าแบรนด์ของคุณคือใคร. ให้บุคลิกของคุณส่องแสง! ✨
  • ให้มุ่งเน้นการปรับแต่ง SEO ของเนื้อหาออนไลน์ทั้งหมดของคุณอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คุณยังคงเป็น อันดับหนึ่ง บน Google

สุดท้ายนี้ ให้บริการลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

9. ปรับปรุงการรักษาลูกค้า

เราติดอยู่กับการไล่ตามลูกค้าใหม่และการรับประกันว่าเรามีอัตราการแปลงที่สูงมาก

แต่การติดตามระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีอยู่ของคุณก็สำคัญไม่แพ้กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่เน้นการสมัครสมาชิก

ประเมินความพึงพอใจของพวกเขาต่อแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของคุณ

การสำรวจอย่างรวดเร็วหรือการให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยให้คุณเข้าใจความต้องการของพวกเขาได้ดีขึ้น!

นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้:

  • ติดตามความถี่ที่ลูกค้าซื้อซ้ำ
  • พิจารณาติดตามลูกค้าของคุณหลังจากที่พวกเขาซื้อสินค้าไปแล้วหนึ่งสัปดาห์เพื่อขอความคิดเห็น
  • ติดตามความรู้สึกไม่พอใจและแก้ไขปัญหาทันที

หากลูกค้าทราบว่าคุณกำลังทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของพวกเขา พวกเขาก็จะมีแนวโน้มที่จะอยู่กับธุรกิจของคุณมากขึ้น

10. เพิ่มการมีอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์

ในยุคดิจิทัลปัจจุบัน การรักษาการมีตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ที่แข็งแกร่งนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของแบรนด์ มันทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการสื่อสารโดยตรงกับผู้ชม ส่งเสริมการมองเห็นของแบรนด์ และมอบโอกาสในการมีส่วนร่วมกับลูกค้า เป้าหมายในที่นี้คือการเพิ่มจำนวนผู้ติดตาม การกดถูกใจ และการแชร์ของแบรนด์ของคุณอย่างต่อเนื่องบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมต่างๆ ให้สำเร็จโดย:

  • โพสต์เนื้อหาที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องเป็นประจำ
  • การโต้ตอบกับผู้ติดตามของคุณผ่านความคิดเห็น ข้อความ และการแชร์
  • ร่วมมือกับผู้มีอิทธิพลเพื่อขยายการเข้าถึงของคุณ
  • จัดการแข่งขันหรือแจกของรางวัลเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้ชม
  • การใช้เครื่องมือสำหรับกำหนดเวลาโพสต์และติดตามตัวชี้วัด

การมีตัวตนบนสื่อสังคมออนไลน์ที่แข็งแกร่งสามารถช่วยเพิ่มปริมาณผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณได้อย่างมีนัยสำคัญ ช่วยเสริมสร้างชื่อเสียงของแบรนด์ และในท้ายที่สุด ช่วยเพิ่มยอดขายได้

วิธีการติดตามเป้าหมายทางการตลาด

นอกเหนือจากทีมการตลาดที่มีความสามารถสูงและเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว คุณต้องการอะไรอีกบ้าง?

เครื่องมือทรงพลังในการจัดการโครงการการตลาดและเป้าหมาย

ClickUpกำลังเพลิดเพลินกับความสำเร็จด้วยความช่วยเหลือจากสามด้านนี้ มันเป็นหนึ่งในเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในโลกที่ใช้โดยทีมต่างๆ ทั่วโลก

ทีมการตลาดของเราพาเรามาถึงจุดนี้ได้ด้วยการมุ่งเน้นที่ทุกเป้าหมายและบรรลุผลสำเร็จด้วยซอฟต์แวร์ระดับโลกของเรา

และสำหรับบริษัทที่ภาคภูมิใจในวิธีการทางการตลาดของตน เราจำเป็นต้องพัฒนาเครื่องมือที่สามารถเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับนักการตลาด

คุณสามารถใช้ ClickUpเพื่อวางแผน กำหนด และติดตามเป้าหมายทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. กำหนดเป้าหมายการตลาด

ข่าวดีClickUp Goals คือเป้าหมายระดับสูงที่คุณสามารถแบ่งออกเป็น เป้าหมายย่อย ได้

นี่คือที่ที่คุณสามารถตั้งเป้าหมายการตลาดดิจิทัลเพื่อติดตามโพสต์บนโซเชียลมีเดีย, โพสต์บล็อก, หรือการสร้างรายได้

ใช้เพื่อติดตาม:

  • OKRs(วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก)
  • สปรินต์
  • สกอร์การ์ดรายสัปดาห์
  • และอื่นๆ
วางแผนและสร้างแผนการตลาดแบบหลายช่องทางของคุณด้วย ClickUp Goals

เป้าหมายคือวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้คุณสามารถกำหนดเป้าหมายให้กับงานที่เสร็จสมบูรณ์ ค่าตัวเลข เงิน หรือฟิลด์ที่เป็นจริง/เท็จอย่างง่าย เมื่อคุณทำเป้าหมายแต่ละข้อเสร็จ ระบบจะเพิ่มเข้าไปในความคืบหน้าของคุณในการบรรลุเป้าหมายโดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ คุณสามารถใช้เทมเพลตแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ของ ClickUpเป็นพิมพ์เขียวสำหรับความพยายามทางการตลาดประจำปีของบริษัทของคุณได้ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณกำหนดขั้นตอนที่จำเป็นในการบรรลุเป้าหมายทางการตลาดของคุณ

และในทางกลับกัน สิ่งนั้นอาจหมายถึงอะไรก็ได้ ตั้งแต่การเพิ่มยอดขายไปจนถึงการขยายเข้าสู่ตลาดใหม่

เทมเพลตแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์ ClickUp
เข้าถึงวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักของคุณ (OKRs) โดยการสร้างแผนรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่ทีมการตลาดของคุณจะบรรลุเป้าหมาย งบประมาณ และอื่นๆ

แผนการตลาดของคุณควรมีเป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึงแผนการดำเนินการอย่างละเอียดเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น และวิธีการติดตามความคืบหน้าและอยู่ภายในงบประมาณ และด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถใช้เป็นแผนที่นำทางเพื่อชี้นำความพยายามทางการตลาดของคุณตลอดทั้งปี

2. วัดผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยแดชบอร์ด

แดชบอร์ดคือที่ที่คุณสามารถดูข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการ งาน บุคลากร...หรือแทบทุกอย่างได้

ปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณด้วยวิดเจ็ตที่กำหนดเองและตรวจสอบผลลัพธ์ของแคมเปญการตลาดได้ในพริบตา

วิดเจ็ตแบบกำหนดเองช่วยให้คุณนำเข้าข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการในรูปแบบของแผนภูมิแท่ง, แผนภูมิวงกลม, การคำนวณ, พอร์ตโฟลิโอ, เป็นต้น

วิดเจ็ตที่กำหนดเองในคลิกอัพ

วิดเจ็ตพอร์ตโฟลิโอของ ClickUp ให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับสถานะของโครงการของคุณในระดับสูง

สร้างแดชบอร์ดเฉพาะสำหรับทุกแคมเปญ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถอ้างอิงกลับไปยังแคมเปญที่ผ่านมาได้อย่างง่ายดาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)

เคล็ดลับมืออาชีพ: ClickUp มีเทมเพลตสำหรับการตั้งเป้าหมายด้วย อย่าลืมลองใช้ดู

3. กำหนดกรอบเวลาสำหรับเป้าหมายของคุณด้วยมุมมองแผนภูมิแกนต์

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป้าหมายของคุณมีวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุด

อย่างไร?

ทำให้เป้าหมายการตลาดของคุณเป็นงานใน ClickUp และกำหนดเวลาไว้ในมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp

ใช้ซอฟต์แวร์วางแผนการตลาดเพื่อแสดงภาพว่าแผนการตลาดของคุณยอดเยี่ยมแค่ไหน

ทำไทม์ไลน์พังตรงไหนหรือเปล่า?

เพียงลากและวางเพื่อจัดเรียงเป้าหมายของคุณใหม่

มุมมอง Gantt ของ ClickUp ช่วยให้คุณวางแผนเวลา จัดการทรัพยากร แสดงความสัมพันธ์ระหว่างงาน และอื่นๆ อีกมากมาย

กำลังล่าช้ากว่ากำหนดอยู่หรือเปล่า?

ไม่ต้องกังวล

แผนภูมิแกนต์ช่วยให้คุณคำนวณเส้นทางวิกฤตได้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายทางการตลาดได้เร็วที่สุด

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเป้าหมายทางการตลาด

มีคำถามเพิ่มเติมในใจหรือไม่? มาตอบคำถามเหล่านั้นกันเถอะ

1. ฉันจะตั้งเป้าหมายการตลาดแบบ SMART ได้อย่างไร?

เพื่อวัตถุประสงค์ของแผนการตลาด ทุกเป้าหมายควรเป็นเป้าหมายการตลาดแบบ SMART

เมื่อคุณทราบวัตถุประสงค์ทางการตลาดของคุณแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะเจาะลึกลงไปในรายละเอียด

ประเภทของวัตถุประสงค์ทางการตลาดที่ได้ผลดีที่สุดคือ SMART ดังนั้นให้ใช้ระบบนี้เพื่อให้แน่ใจว่าทุกเป้าหมายที่คุณตั้งไว้คุ้มค่ากับความพยายาม 😎

  • Specific: กำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการในลักษณะที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ทุกคนเข้าใจวัตถุประสงค์อย่างถูกต้อง กำหนดตัวเลขจริงและกำหนดเส้นตายเพื่อให้คุณสามารถรับผิดชอบได้
  • Mีตัวชี้วัด: วัตถุประสงค์ควรเป็นเป้าหมายที่สามารถวัดได้ พร้อมตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) และเป้าหมายย่อยที่ชัดเจน เพื่อให้คุณสามารถวัดความสำเร็จได้
  • Aสามารถบรรลุได้: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป้าหมายการตลาดเหล่านี้มีความเป็นจริงและอยู่ในขอบเขตความสามารถของบริษัทและทีมงานของคุณ
  • Relevant: เป้าหมายควรมีความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของแบรนด์ของคุณและเสริมสร้างแผนภาพรวม
  • T เวลาจำกัด: เป้าหมายของคุณต้องมีกรอบเวลาที่ชัดเจน โดยระบุวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุด

ตัวอย่างเช่น เป้าหมายการเข้าชมเว็บไซต์แบบ SMART สำหรับบล็อกของคุณอาจเป็นดังนี้:

ภายในสิ้นเดือนนี้ (มีกำหนดเวลา) ควรมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณการเข้าชม (วัดผลได้) ร้อยละ 5 (เฉพาะเจาะจง) โดยการเพิ่มจำนวนโพสต์รายสัปดาห์ (เฉพาะเจาะจง) จาก 5 โพสต์ต่อสัปดาห์ เป็น 8 โพสต์ต่อสัปดาห์ (สามารถทำได้)

การเพิ่มขึ้นของปริมาณการจราจรจะช่วยเพิ่มการรับรู้แบรนด์และสร้างโอกาสทางการขายมากขึ้น (เกี่ยวข้อง)

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ขอความช่วยเหลือจากClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp เพื่อกำหนดเป้าหมายการตลาดแบบ SMART ดูวิธีการได้ที่นี่ 👇🏼

ขอให้ ClickUp Brain ช่วยปรับเป้าหมายของคุณให้ชัดเจนขึ้นโดยใช้กรอบ SMART
ขอให้ ClickUp Brain ช่วยปรับปรุงเป้าหมายของคุณโดยใช้กรอบการทำงาน SMART

2. ตัวอย่างวัตถุประสงค์ในการโฆษณาคืออะไรบ้าง?

เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการโฆษณาที่พบบ่อยที่สุดบางประการ ได้แก่:

  • แนะนำสินค้าหรือบริการใหม่
  • สาธิตประสิทธิภาพของพวกเขา
  • ขยายเข้าสู่ตลาดเป้าหมายใหม่
  • สร้างภาพลักษณ์ของบริษัทหรือแบรนด์
  • เพิ่มผู้ติดตามในสื่อสังคมออนไลน์และเพิ่มการมีส่วนร่วม
  • สร้างความต้องการและนำลูกค้า
  • เพิ่มอัตราการคลิกผ่านโฆษณาแบบชำระเงิน

3. ฉันจะเชื่อมโยงเป้าหมายทางการตลาดกับเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างไร?

ธุรกิจของคุณอาจแตกต่างจากเป้าหมายของแผนกการตลาด

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจสิ่งเหล่านี้อย่างถ่องแท้ เพียงเท่านี้คุณจึงจะสามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทของคุณต้องการบรรลุเป้าหมายอะไร

เป้าหมายทางธุรกิจของคุณช่วยให้เป้าหมายทางการตลาดของคุณมีทิศทางโดยการให้เค้าโครงแก่พวกมัน

นี่ควรให้ภาพที่ชัดเจนแก่คุณว่าคุณกำลังลงทุนทรัพยากรทางการตลาดของคุณในที่ที่เหมาะสมหรือไม่

ตัวอย่างเช่น วัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณคือการเพิ่มรายได้ และเป้าหมายทางการตลาดของบริษัทคุณคือการดึงดูดลูกค้าเพิ่มขึ้น นั่นคือความเชื่อมโยงที่คุณกำลังมองหา

ลูกค้าเพิ่มขึ้น = การสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

เริ่มต้นติดตามเป้าหมายการตลาดด้วย ClickUp

เป้าหมายของคุณจะไม่สมบูรณ์แบบ แม้แต่กลยุทธ์การตลาดที่ทะเยอทะยานและมีแรงบันดาลใจมากที่สุดก็เช่นกัน

แต่พวกเขาฉลาด และคุณจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อเป้าหมายของคุณฉลาดเช่นกัน

ดังนั้นเมื่อคุณสร้างกลยุทธ์การตลาดที่กำลังจะมาถึง ให้ใช้รายการเป้าหมายนี้ แนวทาง SMART goal และเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลังเช่น ClickUp เพื่อกำหนดเป้าหมาย

ด้วย ClickUp คุณสามารถวางแผนเป้าหมายการตลาดของคุณ ตั้งเวลาวางแผนกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด ติดตาม KPI ของคุณ จัดการแคมเปญ วัดผลตอบแทนจากการลงทุน...

แค่แสดงรายการนี้ให้ทีมการตลาดของคุณดู พวกเขาก็จะประทับใจแล้ว

เข้าร่วม ClickUp ฟรี เพื่อเอาชนะกลยุทธ์การตลาดของสตาร์ทอัพและบริษัทยักษ์ใหญ่...