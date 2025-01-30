ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Confluence ในปี 2025

ตลอดทั้งวันทำงานของฉัน ฉันพูดคุยกับลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิมเกี่ยวกับความต้องการและความท้าทายในการบริหารโครงการของพวกเขา
สิ่งหนึ่งที่มักถูกพูดถึงบ่อย ๆ คือ การที่การทำงานร่วมกันเป็นทีมได้พัฒนาไปมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัทต่าง ๆ กำลังยอมรับวัฒนธรรมการทำงานทางไกล ซึ่งทีมจำเป็นต้องเข้าใจตรงกัน แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในสถานที่เดียวกันก็ตาม
เครื่องมืออย่าง Confluence นั้นยอดเยี่ยมมากในปี 2014 แต่เมื่อเวลาผ่านไปจนถึงปัจจุบัน ธุรกิจต่างๆ ไม่มีความมั่นใจในซอฟต์แวร์รุ่นเก่าเหมือนเดิมอีกต่อไป
นั่นคือเหตุผลที่ฉันได้รวบรวมรายชื่อทางเลือกของ Confluence สำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันในทีม ทีมงานของฉันและฉันได้ทดสอบเครื่องมือเหล่านี้อย่างละเอียดเพื่อดูว่าพวกมันทำงานได้ดีเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับ Confluence สำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน
มาเริ่มกันเลย!
ข้อจำกัดของจุดบรรจบ
ฉันพบปัญหาหลายอย่างขณะใช้ Confluence สำหรับงานของฉัน ปัญหาหลักๆ ได้แก่
- การสนับสนุนลูกค้าล่าช้า: ฉันมักจะพบว่าตัวเองต้องรอนานกว่าที่คาดไว้สำหรับการช่วยเหลือจากทีมสนับสนุนลูกค้าของ Confluence ซึ่งเป็นปัญหาเมื่อต้องการความช่วยเหลือทันทีเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีความเร่งด่วน
- การเรียนรู้ที่ซับซ้อน: การนำทางผ่านฟีเจอร์ต่าง ๆ และการทำความเข้าใจคำศัพท์เฉพาะของแพลตฟอร์มนี้ถือเป็นความท้าทายอย่างมาก โดยเฉพาะสำหรับสมาชิกใหม่ในทีมของฉัน Confluence ต้องการการลงทุนทั้งเวลาและความพยายามอย่างมากเพื่อให้สามารถใช้แพลตฟอร์มได้อย่างเชี่ยวชาญ
- ฟังก์ชันการค้นหาช้า: การค้นหาข้อมูลหรือทรัพยากรเฉพาะภายในพื้นที่ทำงานของฉันมักใช้เวลานานกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งทำให้ฉันเสียสมาธิและลดประสิทธิภาพในการทำงาน
- การจัดการสิทธิ์ที่ซับซ้อน: ยากที่จะทราบว่าใครสามารถแก้ไขหรือมีส่วนร่วมในหน้าเฉพาะหรือกำหนดสิทธิ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของทีมของฉัน
- ความท้าทายในการพัฒนาเนื้อหาแบบร่วมมือ: เมื่อมีหลายคนแก้ไขเอกสารเดียวกันในเวลาเดียวกัน จะยากในการประสานงานการแก้ไข ซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งของเวอร์ชัน
เมื่อคำนึงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำเหล่านี้ ฉันได้คัดเลือกทางเลือกของ Confluenceที่ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่น เข้าถึงความรู้ได้อย่างรวดเร็ว และช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทางเลือกของคอนฟลูเอนซ์ในภาพรวม
|ทางเลือกแทนคอนฟลูเอนซ์
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา
|คลิกอัพ
|การแก้ไขและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
|ClickUp Docs และ ClickUp Brain
|ฟรีตลอดไป ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้ต่อเดือนธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือนองค์กร: ราคาตามตกลงClickUp Brain มีให้บริการที่ $5/ผู้ใช้ต่อเดือนสำหรับแต่ละ Workspace
|แนวคิด
|การสร้างฐานความรู้สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMBs)
|โนชั่น วิกิ
|ฟรีบวก: $10/ที่นั่งต่อเดือน ธุรกิจ: $18/ที่นั่งต่อเดือน องค์กร: ราคาตามตกลง Notion AI มีให้บริการในราคา $10/ผู้ใช้ต่อเดือน สำหรับแต่ละพื้นที่ทำงาน
|Google ไดรฟ์
|ผู้ใช้ระบบนิเวศของ Google
|การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ของ Google Workspace เช่น Docs, Sheets และ Slides
|ธุรกิจเริ่มต้น: $7. 20/ผู้ใช้ต่อเดือน (Google Workspace)ธุรกิจมาตรฐาน: $14. 40/ผู้ใช้ต่อเดือน (Google Workspace)แผนธุรกิจ: $21. 60/ผู้ใช้ต่อเดือน (Google Workspace)องค์กร: ราคาตามตกลง (Google Workspace)
|นูคลิโน
|อินเตอร์เฟซแบบมินิมอล
|นูคลิโน ไซด์คิก
|ฟรีมาตรฐาน: $6/ผู้ใช้ต่อเดือน พรีเมียม: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
|SharePoint
|การจัดการเอกสารขั้นสูง
|การผสานการทำงานกับ Word, Excel และ Teams
|SharePoint (แผน 1): $5/ผู้ใช้ต่อเดือน (แผนรายปี)Microsoft 365 Business Standard: $12.50/ผู้ใช้ต่อเดือน (แผนรายปี)
|Quip
|การแบ่งปันเอกสารที่ราบรื่นและปลอดภัย
|หลากหลายรูปแบบเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้
|Quip Starter: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน Quip Plus: $25/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี) Quip Advanced: $100/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
|อาสนะ
|การจัดเอกสารและงาน
|อินเตอร์เฟซที่สะอาดและการทำงานอัตโนมัติ
|ส่วนบุคคล: ฟรีเริ่มต้น: $13. 49/ผู้ใช้ต่อเดือนขั้นสูง: $30. 49/ผู้ใช้ต่อเดือน องค์กร: ราคาตามตกลงองค์กร+: ราคาตามตกลง
|Dropbox Paper
|การฝังสื่อ
|การผสานการทำงานกับ Dropbox และแอปพลิเคชันมือถือที่สะดวกสบาย
|พื้นฐาน: ฟรีบวก: $11.99/ผู้ใช้ต่อเดือน พื้นฐาน: $19.99/ผู้ใช้ต่อเดือน ธุรกิจ: $18/ผู้ใช้ต่อเดือน ธุรกิจพลัส: $30/ผู้ใช้ต่อเดือน
|Zoho Learn (เดิมชื่อ Zoho Wiki)
|การสร้างวิกิที่ปรับแต่งตามความต้องการ
|การควบคุมสิทธิ์ขั้นสูง
|ฟรีด่วน: $1/ผู้ใช้ต่อเดือนมืออาชีพ: $3/ผู้ใช้ต่อเดือน
|เอกสาร 360
|ฐานความรู้ขององค์กร
|ฟังก์ชันการค้นหาด้วยปัญญาประดิษฐ์
|ฟรีมาตรฐาน: $199/โครงการต่อเดือน มืออาชีพ: $299/โครงการต่อเดือน (ชำระเงินรายปีเท่านั้น)ธุรกิจ: $399/โครงการต่อเดือน (ชำระเงินรายปีเท่านั้น)องค์กร: $599/โครงการต่อเดือน (ชำระเงินรายปีเท่านั้น)
ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับ Confluence ที่ควรใช้
1. ClickUp – เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
มาเริ่มกันที่ตัวโปรดประจำทีม—ClickUp ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันของเครื่องมือบริหารโครงการนี้ช่วยให้ทีมจากหลากหลายแผนกสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวบรวมข้อมูลไว้ที่เดียวเพื่อความถูกต้องและสอดคล้องกันในทุกระดับ
ฉันใช้ClickUp Docs เพื่อสร้างวิกิ, SOPs, เอกสารทางเทคนิค, แผนงานผลิตภัณฑ์ หรือเนื้อหาประเภทอื่นๆ สำหรับเอกสารที่ต้องการคำอธิบายเชิงลึก ฉันใช้ หน้าซ้อนกันเพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพิ่มตารางเพื่อสรุปข้อมูลอย่างรวดเร็ว หรือฝังบุ๊กมาร์กสำหรับการอ้างอิง ทั้งหมดนี้อยู่ในพื้นที่ศูนย์กลางเดียว
ขอบคุณคุณสมบัติการแก้ไขแบบเรียลไทม์ ทำให้ฉันสามารถทำงานร่วมกับทีมที่อยู่ไกลได้ และทำงานร่วมกันเพื่อให้ไอเดียที่ทะเยอทะยานกลายเป็นจริงได้ ในกรณีที่ต้องเพิ่มข้อมูลหรือชี้แจงอะไร ฉันสามารถแท็กสมาชิกทีมในความคิดเห็นได้ และพวกเขาจะได้รับการแจ้งเตือนทันที
การสร้างงานใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีใน Docs—ฉันสามารถเลือกส่วนหนึ่งของข้อความและแปลงเป็นรายการที่ต้องดำเนินการได้ทันที พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้รับผิดชอบและกำหนดเวลา
ฉันมักจะต้องทำงานกับวิกิของบริษัทที่มีรายละเอียดมากและอัปเดตเป็นระยะๆ คลังเทมเพลตที่ปรับแต่งได้สำหรับวิกิและข้อกำหนดด้านเอกสาร ของ ClickUpนั้นมีประโยชน์ มากสำหรับงานเหล่านี้ กรอบการทำงานที่ฉันใช้เป็นประจำคือเทมเพลตวิกิของ ClickUpซึ่งเป็นวิธีง่ายๆ ในการรวบรวม จัดระเบียบ และแบ่งปันข้อมูล
ฉันใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- สร้างฐานความรู้ภายในสำหรับทรัพยากรสำคัญขององค์กร เช่น จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน, SOPs, คู่มือการใช้งานเครื่องมือที่ใช้บ่อย เป็นต้น
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมแบบเรียลไทม์เพื่อทำงานและอัปเดตเนื้อหา
- ช่วยทีมของฉันหาคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยโดยไม่ต้องเสียเวลา
- บันทึกและทำงานร่วมกันบนเอกสารทั้งหมดในตำแหน่งศูนย์กลาง
- รักษาเอกสารให้เป็นปัจจุบันด้วยการแก้ไขอย่างทันท่วงที
ด้วยตัวเลือกมากมายในการปรับแต่งการออกแบบ สถานะ ฟิลด์ และมุมมอง เทมเพลตนี้ช่วยให้ฉันรักษาโครงสร้างที่เป็นมาตรฐานสำหรับเอกสารทางการทั้งหมด นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความเร็ว เนื่องจากฉันไม่จำเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างวิกิจากศูนย์อีกต่อไป
พูดถึงความเร็วแล้ว ClickUp มีเครื่องมือซูเปอร์ฮีโร่ที่อยู่ในคลังแสงของมัน—ClickUp Brain!ผู้จัดการความรู้ AIนี้เร่งกระบวนการเขียนของฉันอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเอกสารข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ โมดูลการฝึกอบรมภายใน อีเมล หรือโพสต์บล็อก
Brain ให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับงาน เอกสาร และสมาชิกในทีม สร้างเทมเพลตสำหรับกรณีการใช้งานเฉพาะ และวิเคราะห์วิกิ (รวมถึง Workspace ทั้งหมด) เพื่อค้นหาคำตอบสำหรับคำถามของฉันได้อย่างรวดเร็ว เป็นผู้ช่วยที่ดีที่สุดที่ฉันเคยขอมา!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ป้องกันสิ่งรบกวนและมุ่งเน้นที่หนึ่งบรรทัดและหนึ่งความคิดในแต่ละครั้งด้วยโหมดโฟกัสใน ClickUp Docs
- ปรับแต่งเอกสารด้วยการจัดรูปแบบที่หลากหลาย—เพิ่มไฟล์แนบ วิดเจ็ต ตัวแบ่งโค้ดบล็อก และเข้าถึงภาษา Markdown
- ปกป้องเอกสารของบริษัทโดยการตั้งค่าการควบคุมสิทธิ์ที่แตกต่างกันสำหรับทีม แขก หรือการเข้าถึงสาธารณะ
- บันทึกเอกสารที่ใช้บ่อยเป็นเทมเพลตและเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว
- ผสานการทำงาน ClickUp กับแอปของบุคคลที่สามกว่า 1,000 รายการ รวมถึง HubSpot, Salesforce, OneDrive, Microsoft Teams, Figma, GitHub และอื่นๆ อีกมากมาย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แอปพลิเคชันมือถือยังไม่มีให้บริการทุกฟีเจอร์เหมือนกับเวอร์ชันเว็บ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- ClickUp Brain มีให้บริการในราคา $5/ผู้ใช้ต่อเดือน สำหรับแต่ละ Workspace
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
สิ่งที่เราชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือความสามารถในการมีโซลูชันครบวงจรสำหรับความต้องการของเรา เราไม่จำเป็นต้องค้นหาหน้าวิกิใน Confluence, ตั๋วงานวิศวกรรมใน Jira หรือตาราง/รายการใน Notion อีกต่อไป ทั้งหมดนี้สามารถจัดการได้ในที่เดียว พร้อมทั้งบริหารจัดการผู้ใช้ในที่เดียวและช่วยลดค่าใช้จ่ายของเรา
2. Notion – เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างฐานความรู้สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก
Notion เป็นเครื่องมือจัดการความรู้และพื้นที่ทำงานร่วมกันสำหรับทีมระยะไกลทุกขนาด
ฉันได้ทดสอบ Notion Docs เพื่อจดบันทึกการประชุมและระดมความคิดเกี่ยวกับข้อกำหนดของโครงการร่วมกับทีมของฉัน ปรากฏว่าคุณสามารถเพิ่มเนื้อหาหลายประเภทใน Docs ได้ เช่น สคริปต์โค้ด สมการคณิตศาสตร์ บุ๊กมาร์ก การแจ้งเตือน และอื่นๆ อีกมากมาย เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดระเบียบรายการที่ต้องทำและเอกสารโครงการในที่เดียว!
อย่างไรก็ตาม ฉันต้องการให้การปรับแต่งเทมเพลตและการตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเป็นเรื่องง่ายขึ้น—มันใช้เวลาและความพยายามอย่างมากในการปรับแต่งให้เหมาะสม ซึ่งอาจไม่เหมาะสมสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
Notion Wikis เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทรงพลังที่ฉันได้ลองใช้ มันทำงานเป็นฐานความรู้ที่องค์กรสามารถแชร์ข้อมูลสำคัญและอัปเดตได้ตามต้องการ และพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เมื่อใดก็ตามที่ต้องการ ฉันชอบ ฟีเจอร์ Synced Blocks เป็นพิเศษ—หากมีข้อมูลเดียวกันอยู่ในหลายที่ คุณสามารถแก้ไขเพียงครั้งเดียวและการเปลี่ยนแปลงจะสะท้อนในทุกที่
ตัวอย่างเช่น ฉันมักจะฝังวัตถุประสงค์ของโครงการไว้ในทุกสรุปโครงการที่ฉันสร้าง ฉันได้ทำการแก้ไขเล็กน้อยในเอกสารวัตถุประสงค์ และขอบคุณ Synced Blocks ที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงถูกอัปเดตทันทีในทุกที่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- กรอกตารางอัตโนมัติ ค้นหาข้อมูลภายในพื้นที่ทำงาน และอธิบายศัพท์เทคนิคโดยใช้ Notion AI
- จัดระเบียบวิกิได้เร็วขึ้นด้วยฟีเจอร์ลากและวาง
- ตรวจสอบหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าถึงข้อมูลล่าสุด
- ผสานเครื่องมือกับ ClickUp, Asana, GitHub, GitLab, Jira, Calendly, Figma และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Notion
- การสร้างหน้าเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานาน
- แก้ไขและปรับแต่งเทมเพลตได้ยาก
ราคาของ Notion
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $10/ที่นั่งต่อเดือน
- ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- Notion AI มีให้บริการในราคา $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน สำหรับแต่ละพื้นที่ทำงาน
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
3. Google Drive – เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ในระบบนิเวศของ Google
Google Drive (ส่วนหนึ่งของ Google Workspace) เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับ Confluence เหมาะสำหรับผู้ประกอบการรายบุคคลหรือธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่มีงบประมาณด้านเทคโนโลยีจำกัด
มีหลายสิ่งที่ฉันชื่นชอบเกี่ยวกับ Google Drive ตลอดหลายปีที่ผ่านมา หากต้องเลือกเพียงหนึ่งอย่าง ก็ต้องเป็น การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ใน Google Workspace ได้อย่างราบรื่น เช่น Docs, Sheets, Slides และ Google Drive
ทีมที่ชอบระบบนิเวศของ Google สามารถใช้ Drive เพื่อสร้าง, แชร์, และร่วมมือกันในเนื้อหาแบบเรียลไทม์ และประหยัดทรัพยากรไว้ในที่เก็บข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่าย
การตั้งค่าการแชร์เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่สะดวก—ฉันสามารถ ควบคุมการเข้าถึงเอกสารเฉพาะได้ด้วยตัวเองและปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน อย่างไรก็ตาม ไม่มีตัวเลือกในการตั้งค่านี้ให้เป็นอัตโนมัติ ดังนั้นจึงต้องใช้เวลาค่อนข้างมากในการตั้งค่าด้วยตนเอง เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลแต่ไม่ค่อยยืดหยุ่นในการขยายการใช้งาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Drive
- พื้นที่จัดเก็บที่เพียงพอ คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับขนาดไฟล์
- ร่วมมือกับสมาชิกทีมหลายคนแบบเรียลไทม์ใน Google Docs
- สร้างโฟลเดอร์และคอลเลกชันเพื่อจัดระเบียบทรัพยากรของคุณ
- ทำงานได้อย่างราบรื่นข้ามอุปกรณ์—เดสก์ท็อป แท็บเล็ต หรือมือถือ
ข้อจำกัดของ Google Drive
- ไม่เหมาะสำหรับการสร้างหน้าซ้อนภายในเอกสาร
- ประวัติเวอร์ชันแบบจำกัด—ไม่สามารถติดตามการแก้ไขเอกสารย้อนหลังได้อย่างละเอียด
ราคาของ Google Drive
- ธุรกิจเริ่มต้น: 7.20 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน (Google Workspace)
- มาตรฐานธุรกิจ: $14.40 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (Google Workspace)
- แผนธุรกิจ: $21.60 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (Google Workspace)
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ (Google Workspace)
คะแนนรีวิวและรีวิวของ Google Drive
- G2: 4. 6/5 (42,000+ รีวิว, Google Workspace)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 15,000 รายการ, Google Workspace)
4. Nuclino – เหมาะที่สุดสำหรับอินเทอร์เฟซแบบมินิมอล
ซอฟต์แวร์วิกิตัวนี้เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการ ทางเลือกแทนอินเทอร์เฟซที่มีกราฟิกหนักของ Confluence
ฉันได้ทดสอบฟีเจอร์การทำงานร่วมกันของมันแล้ว และต้องบอกว่ามันสามารถแข่งขันกับเครื่องมือรุ่นเก่าที่ได้รับความนิยมหลายตัวได้อย่างสูสี
แต่ละรายการที่ฉันสร้างบน Nuclino กลายเป็นเอกสารที่ทำงานร่วมกันได้—ฉันสามารถสร้างวิกิที่มีรายละเอียดพร้อม แผนผังและไฟล์ที่ฝังอยู่ เขียนบันทึก มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม และทำงานร่วมกับพวกเขาแบบเรียลไทม์ได้ ไม่มีปัญหาความขัดแย้งของเวอร์ชันอีกต่อไป!
คุณสมบัติเด่นของ Nuclino
- มุ่งเน้นที่งานของคุณด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ปราศจากความรกรุงรัง
- ใช้คำสั่งผ่านเครื่องหมายทับ (slash commands), คีย์ลัด (hotkeys), และมาร์คดาวน์ (Markdown) เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- สร้างร่างเอกสาร, สรุปบันทึก, และสร้างภาพโดยใช้ Nuclino Sidekick
- ดึงข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมด้วยฟีเจอร์ค้นหาอย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Nuclino
- การผสานรวมกับบุคคลที่สามที่จำกัด
- อาจไม่เหมาะสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ที่ต้องการการปรับแต่งอย่างกว้างขวาง
ราคาของ Nuclino
- ฟรี
- มาตรฐาน: $6/ผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Nuclino
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
5. SharePoint – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเอกสารขั้นสูง
การผสานรวมอย่างลึกซึ้งของ SharePoint กับ Office 365 ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกันได้โดยใช้เครื่องมือที่คุ้นเคย เช่น Word, Excel และ Teams
ขณะที่กำลังทดลองใช้เครื่องมือสำหรับการร่วมมือในการสร้างเอกสารนี้ ฉันชอบมากที่มันง่ายต่อการเขียนเอกสารร่วมกันแบบเรียลไทม์ และจัดการกับเวอร์ชันต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฉันยังได้ลองทำระบบอัตโนมัติทางอีเมล และกระตุ้นการตอบกลับลูกค้าแบบอัตโนมัติด้วย Power Automate—ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีก็สามารถเริ่มต้นได้
ในขณะที่ Confluence เป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการสร้างและจัดการวิกิที่ทรงพลัง SharePoint มาพร้อมกับชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมมากขึ้นสำหรับการจัดการเอกสาร รวมถึงการจัดการเมตาดาต้าขั้นสูง ห้องสมุดเอกสาร และความสามารถในการค้นหาที่ทรงพลัง
SharePoint ทำงานได้บน Mac, PC และอุปกรณ์มือถือ ดังนั้นฉันจึงสามารถรักษาการทำงานของฉันได้แม้จะเปลี่ยนอุปกรณ์ก็ตาม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SharePoint
- รวมไฟล์, ข้อมูล, และทรัพยากรไว้ในที่เดียว
- ค้นหาการเชื่อมต่อและการสนทนาจาก Microsoft Viva และใช้ประโยชน์สูงสุดจากความรู้ร่วมกัน
- จัดระเบียบเนื้อหาด้วยแท็กและข้อมูลเมตาที่เกี่ยวข้องเพื่อการค้นหาอย่างรวดเร็ว
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงเวอร์ชันของเอกสารและย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าหากจำเป็น
ข้อจำกัดของ SharePoint
- พึ่งพาระบบนิเวศของ Microsoft อย่างมาก
- การปรับแต่งแพลตฟอร์มให้เกินกว่าคุณสมบัติพื้นฐานต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
ราคา SharePoint
- SharePoint (แผน 1): 5 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน (แผนรายปี)
- Microsoft 365 Business Standard: $12.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (แผนรายปี)
การให้คะแนนและรีวิวใน SharePoint
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (5,000+ รีวิว)
6. Quip – เหมาะที่สุดสำหรับการแชร์เอกสารที่ราบรื่นและปลอดภัย
Quip ซึ่งเป็นเจ้าของโดย Salesforce เป็นหนึ่งในไม่กี่เครื่องมือในรายการนี้ที่มุ่งเน้นเฉพาะการสร้างเนื้อหาและการจัดการเอกสารเท่านั้น สำหรับฉันแล้ว การเริ่มต้นสร้างเอกสารใน Quip และจัดระเบียบไว้ในโฟลเดอร์ย่อยนั้นทำได้ง่ายมาก
อย่างไรก็ตาม ส่วนที่ดีที่สุดของ Quip คือความสามารถในการแชร์ ฉันสามารถ กำหนดผู้ชมที่จำกัดสำหรับเอกสารของฉัน, ล็อกไฟล์, และติดตาม เอกสารเหล่านั้นทั่วทั้งระบบได้ ฉันต้องจัดการเอกสารจำนวนมาก ทั้งที่เป็นความลับและที่แชร์ต่อสาธารณะ ดังนั้นฟีเจอร์นี้จึงเหมาะสมอย่างยิ่งกับกระบวนการทำงานของฉัน
คุณสมบัติเด่นของ Quip
- สร้างสไลด์, สเปรดชีต, เด็ค—ทั้งหมดในที่เดียว
- ร่วมมือและเพิ่มผู้ใช้โดยแท็กพวกเขาด้วย '@'
- ใช้เทมเพลตหลากหลายรูปแบบสำหรับแผนกขาย การตลาด ทรัพยากรบุคคล และบัญชี
- การผสานรวมอย่างกว้างขวาง รวมถึง Dropbox, Zendesk, JIRA และ Slack เพื่อช่วยให้ทีมขยายขนาดได้
ข้อจำกัดของ Quip
- มูลค่าส่วนใหญ่ของมันถูกผูกไว้กับการผสานรวมกับ Salesforce
ราคาของ Quip
- Quip Starter: $12/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Quip Plus: $25/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Quip Advanced: 100 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Quip
- G2: 4. 2/5 (1000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
7. อาสนะ – เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบเอกสารและงาน
Asana เป็นเครื่องมือจัดการโครงการและเอกสารที่ได้รับความนิยม ซึ่งสามารถแข่งขันกับ Confluence ได้อย่างสูสี สิ่งแรกที่โดดเด่นเกี่ยวกับ Asana คือส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) ของมัน แม้ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ซับซ้อนในตัวเอง แต่ก็มี องค์ประกอบการออกแบบ UI ที่ชาญฉลาดเพื่อแนะนำผู้ใช้ไปยังการกระทำใหม่ๆ
หน้าของ Asana จัดระเบียบและง่ายต่อการอ่านผ่าน ฉันชอบคุณสมบัติการจัดการงานของมันมาก—ฉันสามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมได้อย่างรวดเร็วและติดตามความคืบหน้าข้ามแผนกได้
กฎที่กำหนดเองของ Asana ช่วยให้ฉันสามารถรองรับกระบวนการทำงานเชิงสร้างสรรค์ของเราได้โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มเครื่องมืออื่น ตัวอย่างเช่น ฉันได้ ตั้งค่า กฎให้มอบหมายงานเขียนให้กับบรรณาธิการที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ เมื่อขั้นตอนของงานย้ายจาก การเขียน ไปยัง การแก้ไข
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- มาตรฐานงานสร้างสรรค์และขอบเขตโครงการด้วยแนวทางและแบบฟอร์มที่สอดคล้องกับแบรนด์
- ดูเนื้อหาในกระบวนการและติดตามเอกสารข้ามโครงการเพื่อป้องกันการซ้ำซ้อน
- ใช้ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติเพื่อเชื่อมโยงการสร้างและการกระจายเนื้อหา
- ใช้เทมเพลตเพื่อทำงานร่วมกันและขยายการผลิตงานสร้างสรรค์
ข้อจำกัดของอาสนะ
- ระบบนิเวศที่ซับซ้อนอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่ต้องเผชิญกับการเรียนรู้ที่ยากลำบาก
ราคาของ Asana
- ส่วนตัว: ฟรี
- เริ่มต้น: $13. 49/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ขั้นสูง: $30. 49/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- Enterprise+: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 9,500+)
- Capterra: 4. 5/5 (12,500+ รีวิว)
8. Dropbox Paper – เหมาะที่สุดสำหรับการฝังสื่อ
Dropbox เป็นที่รู้จักกันดีในด้านผลิตภัณฑ์จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ แต่ Dropbox Paper เป็นเครื่องมือจัดการเอกสารทางเทคนิคที่มักถูกมองข้ามและไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนัก ฉันได้ลองใช้แล้วพบว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีและออกแบบมาอย่างสวยงามสำหรับ Confluence โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ Dropbox
สิ่งที่ฉันชื่นชอบมากที่สุดคือฟีเจอร์การฝังสื่อ ฉันสามารถ นำเข้าวิดีโอ YouTube, GIF และแม้แต่การออกแบบ Figma และเล่นพวกมันได้โดยตรงในเอกสาร มันช่วยปรับปรุงวิธีการแชร์ไอเดียและข้อเสนอแนะกับทีมของฉัน
สำหรับวิกิ ฉันให้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าเป็นผู้นำ และมันออกมาเพียงพอ โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ใหม่ ทีมงานของฉันสามารถระดมความคิด ออกแบบบรีฟ และเชิญผู้ร่วมงานได้
และส่วนที่สะดวกที่สุดคืออะไร? มันซิงค์ข้ามอุปกรณ์ได้แบบเรียลไทม์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dropbox Paper
- ใช้คีย์ลัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- จัดระเบียบและผสานรวมกับระบบไฟล์ของคุณเพื่อการทำงานที่ราบรื่น
- ใช้แอปมือถือเพื่อแก้ไขและจัดการเอกสารได้ทุกที่ทุกเวลา
- ผสานการทำงานกับพันธมิตรด้านการเชื่อมต่อ Dropbox จำนวนมากเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงัก
ข้อจำกัดของ Dropbox Paper
- ฟีเจอร์ออฟไลน์มีจำกัดและต้องการการอัปเดตเพิ่มเติม
ราคา Dropbox Paper
- พื้นฐาน: ฟรี
- เพิ่มเติม: $11.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- สิ่งจำเป็น: $19.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $15/ผู้ใช้ต่อเดือน
- บิสซิเนส พลัส: $30/ผู้ใช้ต่อเดือน
การให้คะแนนและรีวิว Dropbox Paper
- G2: 4. 1/5 (4000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
9. Zoho Learn (เดิมชื่อ Zoho Wiki)—เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิกิที่ปรับแต่งได้
Zoho Learn เป็นเครื่องมือที่คุ้มค่าในการสร้างฐานความรู้ภายในองค์กรที่ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์และสอดคล้องกับแบรนด์สำหรับพนักงาน
ขณะที่กำลังทดลองใช้เครื่องมือนี้ ฟีเจอร์การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงโดดเด่นสำหรับฉันมาก มันช่วยให้ฉันสามารถ กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียดสำหรับแต่ละหน้า หรือสิทธิ์การเข้าถึงแบบกว้างสำหรับทั้งพื้นที่ทำงาน
อีกหนึ่งคุณสมบัติที่ฉันชื่นชอบมากคือตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย ตั้งแต่โลโก้, รูปแบบหน้า, และแบนเนอร์ ไปจนถึงสีสัน ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบต่างๆ ของวิกิได้หลายอย่างเพื่อให้เหมาะสมกับการสร้างแบรนด์ขององค์กรของฉันได้อย่างสมบูรณ์แบบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Learn
- แบ่งปันความรู้กับสมาชิกในทีมและเปิดโอกาสให้พวกเขาได้มีส่วนร่วม
- เข้าถึงฐานความรู้ของคุณได้จากทุกที่และทุกเวลา
- ร่วมแก้ไขเนื้อหาพร้อมกับสมาชิกในทีมได้พร้อมกัน
- สร้างแม่แบบฐานความรู้ที่กำหนดเองและรักษาความสม่ำเสมอของเนื้อหา
ข้อจำกัดของ Zoho Learn
- การผสานรวมกับบุคคลที่สามอย่างจำกัด
ราคาของ Zoho Learn
- ฟรี
- ด่วน: $1/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มืออาชีพ: $3/ผู้ใช้ต่อเดือน
Zoho Learn คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 2/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
10. Document360 – เหมาะที่สุดสำหรับฐานความรู้ขององค์กร
Document360เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการแบ่งปันความรู้ที่ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างคลังทรัพยากรที่ครอบคลุมเพื่อจัดเก็บ SOP เอกสารผลิตภัณฑ์ วิกิของบริษัท และคู่มือการใช้งาน พนักงาน ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกสามารถเข้าถึงเอกสารได้โดยตรงจากแพลตฟอร์ม
ฉันได้ลองใช้ Site ซึ่งเป็นฐานความรู้ของเครื่องมือสำหรับพนักงานและลูกค้า สิ่งที่โดดเด่นสำหรับฉันคือความสามารถในการสร้าง ประสบการณ์แบรนด์ที่กำหนดเอง—ฉันสามารถ เพิ่มโดเมนที่กำหนดเอง พร้อมสี ลิงก์ฝัง และ CTA ที่ปรับแต่งได้
ฉันยังประทับใจกับฟังก์ชันการค้นหาที่ใช้ AI ของมันอีกด้วย มันเข้าใจบริบทได้อย่างรวดเร็วและค้นหาหน้าเว็บที่ฉันต้องการได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที แม้ว่าฉันจะมีเอกสารที่บันทึกไว้หลายร้อยไฟล์ก็ตาม
แม้ว่าจะเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดทำเอกสาร แต่ราคาที่สูงทำให้สามารถซื้อได้เพียงองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้น
คุณสมบัติเด่นของ Document360
- สร้างเอกสาร API ที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับทีมพัฒนา
- ให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของลูกค้าโดยใช้ฐานความรู้ของวิดเจ็ต
- ลดเวลาการฝึกอบรมและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้วยคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ที่ละเอียด
- ผสานรวมเครื่องมือกับ Microsoft Teams, Salesforce, Google Analytics, Freshdesk และแอปพลิเคชันอื่น ๆ ในระบบเทคโนโลยีของคุณ
ข้อจำกัดของ Document360
- ราคาสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
ราคาของ Document360
- ฟรี
- มาตรฐาน: $199/โครงการ ต่อเดือน
- มืออาชีพ: $299/โครงการ ต่อเดือน (ชำระเงินรายปีเท่านั้น)
- ธุรกิจ: $399/โครงการ ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปีเท่านั้น)
- องค์กร: $599/โครงการ ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปีเท่านั้น)
เอกสาร360 คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (200+ รีวิว)
เป็นผู้นำด้านการจัดการความรู้และร่วมมืออย่างชาญฉลาดด้วย ClickUp
Confluence เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการจัดทำเอกสารและการทำงานร่วมกัน แต่โซลูชันแบบสำเร็จรูปของมันไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป ทางเลือกที่ผมได้สำรวจในบทความนี้มอบโซลูชันที่ปรับแต่งได้สำหรับความต้องการเฉพาะของทีมคุณ—ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณต้องการเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของคุณไปข้างหน้าในปี 2024
ClickUp กลายเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในวงการนี้ โดยนำเสนอแพลตฟอร์มที่หลากหลายซึ่งรวมการจัดการงาน การติดตามโครงการ การจัดทำเอกสาร และการจัดการความรู้ไว้ในที่เดียว
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ตัวเลือกการปรับแต่งและการผสานรวมที่ไม่มีที่สิ้นสุด รวมถึงความสามารถของ AI ขั้นสูง ทำให้ ClickUp เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับทีมที่ต้องการก้าวล้ำหน้าอยู่เสมอ