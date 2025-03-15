ซอฟต์แวร์แชร์ไฟล์ 10 อันดับแรกสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัยในปี 2025

คุณเพิ่งเสร็จสิ้นโปรเจ็กต์ใหญ่ และตอนนี้ถึงเวลาที่จะแบ่งปันไฟล์กับทีมหรือลูกค้าของคุณ แต่แล้วก็มีความกังวลเกิดขึ้น 😟:
- จะเกิดอะไรขึ้นถ้าไฟล์ตกไปอยู่ในมือของคนที่ไม่ควร?
- ถ้าใครแก้ไขเวอร์ชันผิดล่ะ?
- หรือแย่กว่านั้น หากปัญหาการเข้าถึงทำให้ทุกอย่างช้าลง?
หากไม่มีแพลตฟอร์มการแชร์ไฟล์ที่เหมาะสม สิ่งต่าง ๆ อาจกลายเป็นเรื่องยุ่งเหยิงได้อย่างรวดเร็ว—การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต, การสับสนในเวอร์ชัน, และความสับสนที่ไม่สิ้นสุด นั่นคือเหตุผลที่ซอฟต์แวร์การแชร์ไฟล์ที่ปลอดภัยเข้ามามีบทบาท
เครื่องมือแชร์ไฟล์ที่ดีที่สุดจะจัดเก็บ รักษาความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน (พร้อมมอบความสบายใจให้กับคุณ) ในคู่มือนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักซอฟต์แวร์แชร์ไฟล์ชั้นนำ 13 อันดับสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัย พร้อมวิเคราะห์คุณสมบัติเด่น ข้อดี ข้อเสีย และคะแนนรีวิวของแต่ละโปรแกรม
มาเริ่มกันเลย!
⏰ สรุป 60 วินาที
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเอกสาร, การทำงานร่วมกัน, และระบบการทำงาน
- Dropbox: เหมาะที่สุดสำหรับการแชร์ไฟล์อย่างง่ายข้ามแพลตฟอร์ม
- Google Drive: เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับ Google Workspace
- WeTransfer: เหมาะที่สุดสำหรับการส่งไฟล์ขนาดใหญ่และรวดเร็ว
- กล่อง: เหมาะที่สุดสำหรับความปลอดภัยและการทำงานร่วมกันในระดับองค์กร
- iCloud: เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับระบบนิเวศของ Apple
- Slack: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารในทีมและการแชร์ไฟล์
- PandaDoc: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเอกสารและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
- Send Anywhere: เหมาะที่สุดสำหรับการแชร์ไฟล์อย่างรวดเร็วและง่ายดายระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ
- Egnyte: เหมาะที่สุดสำหรับการแชร์ไฟล์ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด
- สาย: เหมาะที่สุดสำหรับการแชร์ไฟล์ที่เข้ารหัสและการส่งข้อความในกลุ่ม
- ShareFile: เหมาะที่สุดสำหรับการแชร์และจัดเก็บไฟล์อย่างปลอดภัยสำหรับธุรกิจ
- Hightail: เหมาะที่สุดสำหรับทีมสร้างสรรค์และแชร์ไฟล์มีเดียขนาดใหญ่
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์แชร์ไฟล์?
การเลือกเครื่องมือแชร์ไฟล์ที่เหมาะสมสำหรับเพื่อนร่วมงานหรือธุรกิจของคุณนั้น จำเป็นต้องพิจารณาให้มากกว่าแค่พื้นฐาน เครื่องมือที่คุณเลือกควรช่วยให้การทำงานร่วมกันของทีมเป็นไปอย่างราบรื่น พร้อมทั้งรักษาความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความง่ายในการใช้งาน
นี่คือสิ่งที่คุณควรสังเกต 👇
- 📁 ความปลอดภัยและการเข้ารหัส:เลือกซอฟต์แวร์แชร์ไฟล์ที่มีความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าไฟล์ถูกเข้ารหัสทั้งในระหว่างการถ่ายโอนและเมื่ออยู่ในที่เก็บ พร้อมด้วยโปรโตคอลการยืนยันตัวตนที่แข็งแกร่ง
- 📁 การควบคุมการเข้าถึงของผู้ใช้: มองหาการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงแบบละเอียด เพื่อให้คุณสามารถควบคุมได้ว่าใครสามารถดู แก้ไข หรือแชร์ไฟล์ได้
- 📁 UI ที่ใช้งานง่าย: ส่วนติดต่อผู้ใช้ควรใช้งานง่าย ช่วยให้ผู้ใช้ทุกระดับทักษะทางเทคโนโลยีสามารถอัปโหลด แชร์ และจัดการไฟล์ได้อย่างไร้ความยุ่งยาก
- 📁 การควบคุมเวอร์ชัน: การติดตามเวอร์ชันอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถย้อนกลับไปยังไฟล์เวอร์ชันก่อนหน้าและรักษาประวัติการเปลี่ยนแปลงได้
- 📁 การผสานรวม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์สามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่ทีมของคุณใช้งานได้ดี เช่น เครื่องมือจัดการโครงการ, การสื่อสาร,และเครื่องมือการทำงานร่วมกันบนคลาวด์
ซอฟต์แวร์แชร์ไฟล์ที่ดีที่สุด 13 อันดับ
เราได้รวบรวม 13 โซลูชันการแชร์ไฟล์ที่ดีที่สุด ซึ่งแต่ละตัวมาพร้อมกับคุณสมบัติเฉพาะตัวเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน มาดูกันเถอะเพื่อค้นหา ตัวที่ใช่ สำหรับคุณ 👇
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการเอกสาร, การทำงานร่วมกัน, และระบบการทำงาน)
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, ได้รับการจัดอันดับสูงสุดอย่างไม่ต้องสงสัยในการจัดเก็บเอกสาร, การทำงานเป็นทีม, และกระบวนการทำงานไว้ในที่เดียว—โดยไม่ต้องวุ่นวายกับการใช้เครื่องมือหลายอย่างพร้อมกัน
คลิกอัพ ด็อกส์
หนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับมันคือClickUp Docs. แทนที่จะอัปโหลดและดาวน์โหลดเอกสาร คุณสามารถสร้าง แก้ไข และแชร์เอกสารได้โดยตรงทั้งภายในและภายนอก ClickUp.
นอกจากนี้ ยังให้คุณแนบไฟล์ รูปภาพ และลิงก์ได้โดยตรงภายในเอกสาร ทำให้ทุกอย่างอยู่ในบริบทและค้นหาได้ง่าย
และหากคุณต้องการย้อนกลับไปใช้เวอร์ชันก่อนหน้า ประวัติเวอร์ชันของ ClickUp จะช่วยให้คุณกู้คืนการแก้ไขที่ผ่านมาได้เพียงไม่กี่คลิก นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดระเบียบทรัพยากรของบริษัทสำหรับทีมของคุณได้มากขึ้นด้วยเทมเพลตวิกิบนDocs สะดวกสุดๆ!
การตรวจจับการทำงานร่วมกันใน ClickUp
เอกสารทั้งหมดเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันแบบทันสมัยและเรียลไทม์ ด้วย การตรวจจับการทำงานร่วมกันของ ClickUp คุณสามารถเห็นได้ว่าเมื่อใดที่เพื่อนร่วมทีมกำลังดูหรือแก้ไขไฟล์ รับการอัปเดตและความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ และรับการแจ้งเตือนทันที
นี่หมายความว่าหลายคนสามารถแก้ไขเอกสารได้พร้อมกัน และการเปลี่ยนแปลงจะปรากฏทันที ไม่มีการขัดแย้งของเวอร์ชันหรือการรอให้ใครบางคนเสร็จก่อนที่จะเพิ่มข้อมูลของคุณ ดีใจใช่ไหม?
แต่เดี๋ยวก่อน ยังมีอีก 👇
ค้นหาแบบเชื่อมต่อ ClickUp
การค้นหาแบบเชื่อมโยงของ ClickUpช่วยลดการแยกข้อมูลระหว่างแอปต่างๆ ด้วยความสามารถในการปรับแต่งส่วนบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วย AI
มันรวมแหล่งข้อมูลและงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่ทำงานเดียว คุณสามารถค้นหาได้อย่างราบรื่นผ่านเอกสาร, ความคิดเห็น, และงานต่าง ๆ ตัวกรองขั้นสูงช่วยให้คุณปรับปรุงผลลัพธ์ตามคำค้นหา, วันที่, หรือผู้รับผิดชอบ ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าและลดการเสียสมาธิ
เพียงแค่เชื่อมต่อแอปภายนอก เช่น Slack, Google Workspace และอื่นๆ กับ ClickUp คุณก็พร้อมใช้งานได้ทันที ข้อมูลทั้งหมดจะอยู่ในมือคุณเสมอ!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ: ClickUp Chatช่วยให้คุณแชร์ไฟล์ได้ทันที ดูตัวอย่างเอกสารบนแพลตฟอร์มโดยไม่ต้องดาวน์โหลด และทำให้การสนทนาดำเนินต่อไปได้
- ทำให้กระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับไฟล์เป็นอัตโนมัติ: ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อย้าย, ติดป้ายกำกับ, หรือมอบหมายงานที่มีไฟล์แนบ, ทำให้ไม่มีอะไรหลุดรอดไป
- สิทธิ์การควบคุม: ตั้งค่าสิทธิ์เพื่อให้แน่ใจว่าเฉพาะบุคคลที่เหมาะสมเท่านั้นที่สามารถดูหรือแก้ไขข้อมูลที่ละเอียดอ่อนได้
- AI พร้อมให้บริการคุณ: รวมศูนย์และจัดระเบียบข้อมูลด้วยClickUp Brainและเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกและทรัพยากรสำคัญภายในพื้นที่ทำงาน
- จัดการประชุมอย่างมืออาชีพ: แนบบันทึกการประชุม วาระการประชุม และงานที่ต้องติดตามกลับไปยังกิจกรรมการประชุมโดยตรงในClickUp Meetings
- ให้ข้อเสนอแนะทันทีด้วยคลิป: บันทึกและแชร์ข้อความวิดีโอเพื่ออธิบายรายละเอียดหรืออัปเดตต่างๆ โดยใช้ClickUp Clips
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp มีฟีเจอร์มากมายที่อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ClickUp ช่วยให้ทีมของเราสามารถกำหนดลำดับความสำคัญได้อย่างชัดเจนและโปร่งใส ระบุโอกาสในการสนับสนุนซึ่งกันและกัน และช่วยให้เราสามารถระบุและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตลอดทางได้ ตั้งแต่เริ่มใช้ ClickUp ประสิทธิภาพการทำงานของทีมเราเพิ่มขึ้นอย่างมากด้วยการลดจำนวนการประชุมและอีเมลที่ไม่จำเป็น
2. Dropbox (เหมาะที่สุดสำหรับการแชร์ไฟล์ที่ง่ายและข้ามแพลตฟอร์ม)
Dropbox เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการแชร์ไฟล์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ช่วยให้คุณเข้าถึงไฟล์ของคุณได้จากทุกอุปกรณ์โดยไม่ต้องย้ายไฟล์ด้วยตนเอง
นอกจากนี้ ด้วย Dropbox Transfer คุณสามารถส่งข้อมูลได้สูงสุดถึง 250 GB ในครั้งเดียว และผู้รับไม่จำเป็นต้องมีบัญชี Dropbox เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เหล่านั้นเมื่อผสานการทำงานร่วมกับDropbox คุณยังสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องมือต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น เช่น Google Drive, Microsoft 365 และ Hive
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dropbox
- กำหนดวันหมดอายุให้กับลิงก์ที่แชร์เพื่อจำกัดการเข้าถึงตามระยะเวลา
- ทำงานร่วมกันในพื้นที่เอกสารที่ใช้ร่วมกันสำหรับบันทึกและแนวคิดด้วยDropbox Paper
- เพิ่มโลโก้ของคุณหรือภาพพื้นหลังเพื่อปรับแต่งหน้าดาวน์โหลด
ข้อจำกัดของ Dropbox
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่า Dropbox ใช้พื้นที่จัดเก็บในเครื่องแม้จะมีการสำรองข้อมูลบนคลาวด์แล้วก็ตาม ซึ่งจำเป็นต้องใช้การซิงค์แบบเลือกเป็นครั้งคราวเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่าง
- ฟีเจอร์การค้นหาใน Dropbox อาจใช้งานได้ค่อนข้างยุ่งยาก และฟังก์ชันแสดงตัวอย่างยังต้องได้รับการปรับปรุง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเห็นความแตกต่างระหว่างไฟล์ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
ราคาของ Dropbox
- พื้นฐาน: ฟรี 2GB สำหรับจัดเก็บและแชร์ไฟล์ของคุณ
- เพิ่มเติม: $9.99/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- สิ่งจำเป็น: $16. 58/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ: $15/ผู้ใช้/เดือน
- ธุรกิจพลัส: $24/ผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Dropbox
- G2: 4. 4/5 (28,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (21,000+ รีวิว)
🔍 คุณรู้หรือไม่? การยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอนได้รับความนิยมมากขึ้นในบริการแชร์ไฟล์ในช่วงต้นทศวรรษ 2010! ตัวอย่างเช่น ในเดือนสิงหาคม 2012Dropbox ได้เปิดตัวการยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอนหลังจากเกิดเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลที่อีเมลของผู้ใช้ถูกเปิดเผยเนื่องจากการเข้าถึงบัญชีของพนักงานโดยไม่ได้รับอนุญาต
3. Google Drive (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับ Google Workspace)
Google Drive เป็นชื่อที่ได้รับความนิยมสำหรับการแชร์และจัดระเบียบไฟล์ ด้วยพื้นที่เก็บข้อมูลฟรี 15 GB และการผสานรวมอย่างราบรื่นกับเครื่องมือ Google Workspace เช่น Docs, Sheets และ Slides จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทั้งการใช้งานส่วนตัวและงานมืออาชีพ คุณสามารถเข้าถึงไฟล์ของคุณจากอุปกรณ์ใดก็ได้และทำงานแบบออฟไลน์โดยที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ซิงค์ไว้ได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Drive
- รับไฟล์ที่แนะนำโดย AI ที่ด้านบนของไดรฟ์ของคุณเพื่อการทำงานที่รวดเร็วขึ้น
- ใช้แอปGoogle Driveเพื่อสแกนเอกสารทางกายภาพและบันทึกเป็นไฟล์ PDF
- รับคำแนะนำไฟล์แบบเรียลไทม์ตามกิจกรรมและการโต้ตอบล่าสุดของคุณ
ข้อจำกัดของ Google Drive
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่ายากที่จะค้นหาเอกสาร เนื่องจากฟังก์ชันการค้นหาไม่แสดงผลลัพธ์ตามที่คุณคาดหวัง
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าการย้ายเนื้อหาจาก My Drive ไปยัง Shared Drives ไม่ราบรื่น โดยเฉพาะสำหรับเอเจนซี่ที่ทำงานกับลูกค้าภายนอก
ราคาของ Google Drive
- ฟรี เวอร์ชันพร้อมพื้นที่จัดเก็บ 15 GB สำหรับรูปภาพ, ไดรฟ์ และ Gmail
- พื้นฐาน: $1. 99/เดือน
- มาตรฐาน: $2. 99/เดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ Google Drive
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 8/5 (27000+ รีวิว)
⌛ ประหยัดเวลา:ด้วยการผสานรวมกับ Google Drive คุณสามารถสร้างเอกสาร Google Docs, Sheets, Slides และ Drawings ได้ ภายใน ClickUp เลย ยิ่งไปกว่านั้น ไฟล์ของคุณจะถูกบันทึกใน Google Drive โดยอัตโนมัติและเชื่อมโยงกับงานใน ClickUp อีกด้วย!
4. WeTransfer (เหมาะที่สุดสำหรับการโอนไฟล์ขนาดใหญ่และรวดเร็ว)
ด้วย WeTransfer คุณสามารถลากและวางไฟล์ของคุณได้ทันที พร้อมที่จะแชร์—ไม่ว่าจะผ่านลิงก์สดหรืออีเมลส่วนตัว นอกจากนี้ ด้วยส่วนเสริมมากมาย คุณสามารถส่งไฟล์ได้โดยตรงจากเครื่องมือต่างๆ เช่น Adobe Express และ Dropbox ทำให้ทุกอย่างเชื่อมต่อกัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ WeTransfer
- ตั้งค่าการป้องกันด้วยรหัสผ่านเพื่อให้เฉพาะผู้รับที่มีรหัสลับนี้เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงไฟล์ได้
- เพิ่มความเป็นส่วนตัวด้วยการปรับแต่งอีเมลด้วยข้อความหรือตัวเลือกการสร้างแบรนด์
ข้อจำกัดของ WeTransfer
- มันไม่เหมาะสำหรับการเก็บรักษาในระยะยาว เนื่องจากไฟล์จะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากอัปโหลดไปแล้ว 7 วัน
ราคาของ WeTransfer
- ฟรี: $0 สูงสุด 3 GB/เดือน
- เริ่มต้น: $7/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- สูงสุด: $19/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว WeTransfer
- G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (2900+ รีวิว)
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในปี 2011 นักวิทยาศาสตร์ได้ถ่ายโอนข้อมูลขนาด 339 เทราไบต์ผ่านเครือข่ายด้วยความเร็ว 186 กิกะบิตต่อวินาที สร้างสถิติโลกใหม่สำหรับความเร็วในการแชร์ไฟล์!
5. Box (เหมาะที่สุดสำหรับความปลอดภัยและการทำงานร่วมกันในระดับองค์กร)
Box เป็นแพลตฟอร์มการจัดการเนื้อหาอัจฉริยะที่มอบความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดระดับองค์กร เหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการการเข้ารหัสข้อมูลแบบครบวงจร
นอกเหนือจากคุณสมบัติด้านความปลอดภัยพื้นฐานแล้ว เครื่องมือ Shield ของแพลตฟอร์มยังมอบการป้องกันเพิ่มเติมโดยการแจ้งเตือนพฤติกรรมเสี่ยงและรูปแบบการเข้าถึงที่ไม่ปกติในระหว่างการโอนไฟล์
คุณสมบัติเด่นของกล่อง
- Box Relay ช่วยทำให้งานประจำวันเป็นอัตโนมัติ เช่น การอนุมัติเอกสารและการตรวจสอบเนื้อหา
- ปิดการดาวน์โหลดไฟล์ที่แชร์ไว้ ซึ่งมักมีประโยชน์สำหรับข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์
ข้อจำกัดของกล่อง
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่า แม้จะมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง แต่บางครั้งก็ประสบปัญหาความเร็วในการอัปโหลดและดาวน์โหลดลดลง
- บางคนกล่าวว่าโปรแกรมดูไฟล์ของ Box มีปัญหาในการจัดการกับไฟล์เหล่านี้ โดยเฉพาะไฟล์ TIFF และ PSD ซึ่งทำให้การดูตัวอย่างไฟล์ไม่ชัดเจนและยุ่งยาก
การกำหนดราคาแบบกล่อง
- ธุรกิจ: 20 ดอลลาร์/เดือน
- บิซิเนส พลัส: 33 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: $47/เดือน
- เอ็นเตอร์ไพรส์ พลัส: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวกล่อง
- G2: 4. 2/5 (4900 +รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (5500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Box ว่าอย่างไร?
เราสามารถอัปโหลด จัดระเบียบ และแลกเปลี่ยนไฟล์ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ สมาชิกในทีมของเราสามารถทำงานร่วมกันในเอกสารเดียวกันได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของโครงการอย่างมาก –รีวิวจาก G2
อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับกล่องในการจัดการเนื้อหาองค์กร
6. iCloud (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับระบบนิเวศของ Apple)
iCloud คือบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์และแชร์ไฟล์ของ Apple ที่ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับอุปกรณ์ Apple ทุกรุ่น ไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPad, Mac หรือแม้แต่คอมพิวเตอร์ Windows
นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาอุปกรณ์ที่สูญหาย สำรองและกู้คืนการตั้งค่าอุปกรณ์ รวมถึงรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์และแพลตฟอร์มหลากหลายประเภท
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ iCloud
- อนุญาตให้ผู้ใช้แชร์โฟลเดอร์ทั้งหมด ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับโครงการที่ต้องทำงานร่วมกัน
- ปรับพื้นที่จัดเก็บโดยอัตโนมัติด้วยการย้ายไฟล์ที่ใช้งานน้อยไปยังคลาวด์ ในขณะที่ยังคงไฟล์ที่เข้าถึงบ่อยให้พร้อมใช้งานแบบออฟไลน์
ข้อจำกัดของ iCloud
- ฟังก์ชันการค้นหาและกระบวนการซิงโครไนซ์อาจทำงานช้าในบางครั้ง
ราคา iCloud
- เวอร์ชันฟรีพร้อมพื้นที่เก็บข้อมูล 5 GB
- iCloud+ 50 GB: $0. 99
- iCloud+ 200 GB: $2. 99
- iCloud+ 2 TB: $10. 99
- iCloud+ 6 TB: $32.99
- iCloud+ 12 TB: $64.99
iCloud รีวิวและคะแนน
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (1700+ รีวิว)
📮 ClickUp Insight: เกือบ 42% ของพนักงานที่ใช้ความรู้ ชอบใช้อีเมล สำหรับการสื่อสารในทีม แต่ก็มีค่าใช้จ่าย เนื่องจากอีเมลส่วนใหญ่เข้าถึงเฉพาะเพื่อนร่วมทีมบางคนเท่านั้น ความรู้จึงกระจัดกระจาย ส่งผลให้การทำงานร่วมกันและการตัดสินใจอย่างรวดเร็วเป็นไปได้ยาก
เพื่อปรับปรุงการมองเห็นและเร่งความร่วมมือ ให้ใช้แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน เช่นClickUp ซึ่งเปลี่ยนอีเมลของคุณให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้ภายในไม่กี่วินาที!
7. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารในทีมและการแชร์ไฟล์)
Slack เป็นที่นิยมสำหรับการสื่อสาร แต่ก็เป็นแพลตฟอร์มการแชร์ไฟล์ที่มั่นคงเช่นกัน
ต่างจากไฟล์แนบในอีเมลหรือลิงก์พื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์ ไฟล์ที่แชร์ใน Slack จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนาอย่างต่อเนื่อง คุณสามารถอัปโหลดรูปภาพ ไฟล์ PDF และเอกสารต่าง ๆ ได้โดยตรงในช่องแชทหรือข้อความส่วนตัวของ Slack และไฟล์เหล่านั้นจะปรากฏทันที ช่วยให้เนื้อหาที่แชร์อยู่รวมกันในที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้สามารถควบคุมการมองเห็นไฟล์ได้โดยการจำกัดการเข้าถึงช่องทางส่วนตัวหรือข้อความส่วนตัว
- จัดทำดัชนีไฟล์ที่แชร์และเนื้อหาโดยอัตโนมัติ ทำให้ค้นหาเอกสารได้ง่ายโดยใช้คำสำคัญ
ข้อจำกัดของ Slack
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า Slack ไม่อนุญาตให้เข้าถึงการสนทนาในอดีตกับสมาชิกที่ปิดการใช้งานแล้ว ซึ่งอาจเป็นปัญหาเมื่อข้อมูลธุรกิจสำคัญถูกเก็บอยู่ในแชทเหล่านั้น
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $7.25 ต่อผู้ใช้/เดือน คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ+: $12.50/ผู้ใช้/เดือน คิดค่าบริการรายปี
- Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Slack
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 33,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (23000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Slack อย่างไรบ้าง?
การพูดคุยกับทีมของฉันผ่านช่องทางต่างๆ นั้นง่ายมาก ซึ่งช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ฉันยังสามารถแชร์โค้ด เอกสาร และไฟล์อื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว Slack เป็นมากกว่าแอปส่งข้อความ—มันเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการทำงานเป็นทีมและการทำงานให้สำเร็จลุล่วง –รีวิวจาก G2
8. PandaDoc (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเอกสารและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์)
PandaDoc เป็นแพลตฟอร์มการแชร์ไฟล์ที่ยอดเยี่ยมอีกครั้ง สิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นคือระบบวิเคราะห์ข้อมูลในตัว คุณไม่จำเป็นต้องรอการตอบกลับทางอีเมลหรือสงสัยว่าผู้รับได้เปิดเอกสารหรือไม่
นอกจากนี้ ยังสามารถผสานการทำงานกับแพลตฟอร์ม CRM (Salesforce, HubSpot), เครื่องมือบัญชี (QuickBooks, Xero) และเกตเวย์การชำระเงิน (Stripe, PayPal) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเอกสาร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ PandaDoc
- ผู้รับสามารถตรวจสอบและลงนามในเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
- ติดตามพฤติกรรมของผู้รับไฟล์ เช่น เวลาที่ใช้ทั้งหมด จำนวนครั้งที่เปิดดู ครั้งล่าสุดที่เปิดดู ดาวน์โหลด PDF และลิงก์ที่คลิก
ข้อจำกัดของ PandaDoc
- การแชร์เอกสารและการเปิดใช้งานการมองเห็นระหว่างพื้นที่ทำงานอาจไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า การอัปโหลดเอกสารที่ไม่ใช่ PDF (เช่น .doc, .docx, Word) บน PandaDoc ต้องใช้ขั้นตอนเพิ่มเติม ทำให้เสียเวลา
ราคาของ PandaDoc
- เริ่มต้น: $19/USD คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: $49/USD เรียกเก็บเงินรายปี
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ PandaDoc
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,600 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (1100+ รีวิว)
9. ส่งได้ทุกที่ (เหมาะที่สุดสำหรับการแชร์ไฟล์อย่างรวดเร็วและง่ายดายระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ)
Send Anywhere เป็นเครื่องมือแชร์ไฟล์ที่เชื่อถือได้และใช้งานง่าย ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน คุณสามารถโอนไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ผ่านรหัสตัวเลข 6 หลัก หรือแชร์ลิงก์โดยไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับรูปแบบไฟล์หรือขนาดไฟล์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Send Anywhere
- ผู้ส่งสามารถส่งต่อแจ้งเตือนการโอนไฟล์เมื่อแชร์ไฟล์ไปยังอุปกรณ์ของบุคคลอื่น
- ส่งไฟล์ไปยังอุปกรณ์ที่เข้าถึงบ่อยได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้รหัส 6 หลักหรือลิงก์
ข้อจำกัดของ Send Anywhere
- บางครั้งไฟล์ไม่ได้ถูกแชร์จากอุปกรณ์หนึ่งไปยังอีกอุปกรณ์หนึ่งในครั้งเดียว ทำให้เกิดการดำเนินการซ้ำ
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าหน้าต่างดาวน์โหลดที่สั้นของ Send Anywhere อาจไม่สะดวก และอาจต้องส่งใหม่หากพลาด
ราคาของ Send Anywhere
- ฟรีตลอดไป
- ไลท์: $5.99/เดือน
- มาตรฐาน: $9.99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Send Anywhere
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Send Anywhere อย่างไรบ้าง?
ส่งได้ทุกที่อย่างรวดเร็วมาก เราสามารถแชร์หรือโอนไฟล์ใด ๆ ได้อย่างง่ายดาย รวมถึงรูปภาพและวิดีโอ จากอุปกรณ์หนึ่งไปยังอีกอุปกรณ์หนึ่ง –รีวิวจาก G2
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: สร้างมาตรฐานการตั้งชื่อไฟล์ขนาดใหญ่ให้ชัดเจน โดยระบุหมายเลขเวอร์ชัน วันที่ และระยะของโครงการ (เช่น 'ProjectX_V2. 1_Draft_2025-02-08') เพื่อหลีกเลี่ยงการซ้ำซ้อนและช่วยให้เพื่อนร่วมทีมค้นหาเวอร์ชันปัจจุบันได้ง่ายขึ้น
10. Egnyte (เหมาะที่สุดสำหรับการแชร์ไฟล์ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เข้มงวด)
Egnyte เป็นแพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลและการแชร์ไฟล์ที่ครอบคลุม หนึ่งในจุดเด่นที่สำคัญคือสถาปัตยกรรมไฮบริดคลาวด์ ซึ่งช่วยให้สามารถจัดเก็บและแชร์ไฟล์ขนาดใหญ่ได้ทั้งในสถานที่, บนคลาวด์, หรือผสมผสานกัน
Egnyte ยังรับประกันการเข้าถึงไฟล์ที่ปลอดภัยและรวดเร็ว รวมถึงเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อกำหนด เช่น HIPAA, GDPR และ SOC-2
คุณสมบัติเด่นของ Egnyte
- การเข้ารหัสข้อมูลทั้งที่เก็บไว้และขณะส่งผ่าน, การยืนยันตัวตนหลายขั้นตอน, และการตรวจสอบแบบเรียลไทม์เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
- การใช้การล็อกไฟล์ระดับโลกเพื่อป้องกันการขัดแย้ง ไม่ว่าจะเข้าถึงไฟล์อย่างไร
ข้อจำกัดของ Egnyte
- ข้อจำกัดความยาวชื่อไฟล์ของ Egnyte อาจเป็นความท้าทายสำหรับผู้ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโครงสร้างโฟลเดอร์ที่ลึก
- บางคนกล่าวว่า Egnyte ขาดตัวเลือกด้านอธิปไตยของข้อมูล ทำให้ไม่สามารถเลือกสถานที่จัดเก็บข้อมูลตามภูมิศาสตร์ได้
ราคาของ Egnyte
- ธุรกิจ: $20/ผู้ใช้/เดือน ชำระรายปี
- Enterprise Lite: $38/ผู้ใช้/เดือน ชำระรายปี
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Egnyte
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
11. Wire (เหมาะที่สุดสำหรับการแชร์ไฟล์ที่เข้ารหัสและการส่งข้อความในทีม)
Wire ผสมผสานการแชร์ไฟล์เข้ากับการส่งข้อความที่ปลอดภัยและการโทรผ่านวิดีโอในแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการโซลูชันที่เน้นการสื่อสารและผสานรวมอย่างครบวงจรควบคู่ไปกับการโอนถ่ายไฟล์
นอกจากนี้ ยังออกแบบมาเพื่อองค์กรที่ต้องการการแชร์ไฟล์แบบส่วนตัวและควบคุมได้ คุณไม่ต้องแค่โยนไฟล์เข้าไปในแชทแล้วหวังว่าจะปลอดภัย—Wire ช่วยให้คุณควบคุมได้ว่าใครสามารถเข้าถึงอะไรได้นานแค่ไหน และบนอุปกรณ์ใด
คุณสมบัติเด่นของสายไฟ
- ส่งข้อความเสียง/วิดีโอ, ใช้การตอบกลับ, และเชื่อมต่อทีมของคุณได้จากทุกที่ในโลก
- ฟีเจอร์ 'ห้องรับรอง' ช่วยให้สามารถแชร์ไฟล์และสื่อสารกับพันธมิตรภายนอกได้โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนหรือดาวน์โหลดแอป
ข้อจำกัดของสายไฟ
- ผู้ใช้ได้กล่าวว่า การสนับสนุนของ Wire กลายเป็นไม่ตอบสนองมากขึ้น ทำให้ยากที่จะส่งรายงานข้อบกพร่อง แม้กระทั่งมีบัญชีแบบชำระเงิน
- สายไฟไม่มีวิธีง่ายๆ ในการดาวน์โหลดและเก็บถาวรการสนทนากลุ่มอย่างปลอดภัย ซึ่งผู้ใช้บางคนมองว่าเป็นข้อจำกัด
ราคาสายไฟ
- ฟรีตลอดไป
- องค์กร: 8. 13
- ภายในองค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิวสายไฟ
- G2: 4. 2/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Wire อย่างไรบ้าง?
Wire เป็นแอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้การสื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมทีมเป็นไปอย่างราบรื่น มีระบบเข้ารหัสข้อมูลแบบปลายทางถึงปลายทาง (end-to-end encryption) ที่ช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว เครื่องมือนี้ยังเหมาะสำหรับการโอนถ่ายสื่อต่าง ๆ (รูปภาพ, วิดีโอ, PDF) –รีวิวจาก G2
12. ShareFile (เหมาะที่สุดสำหรับการแชร์ไฟล์และการจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยสำหรับธุรกิจ)
ShareFile รองรับการแชร์ไฟล์อย่างปลอดภัย การจัดเก็บ และการทำงานร่วมกัน โดยเน้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการจัดการลูกค้า ออกแบบมาสำหรับอุตสาหกรรมกฎหมาย การเงิน และการดูแลสุขภาพ พร้อมเครื่องมือที่ปรับแต่งได้เพื่อจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน นอกจากนี้ยังมีเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และพอร์ทัลสำหรับลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ShareFile
- ปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพโดยการตั้งค่าการอนุมัติอัตโนมัติ การแจ้งเตือน และการขอไฟล์
- เปลี่ยนเอกสารยาวให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่กระชับด้วยระบบสรุปโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
ข้อจำกัดของ ShareFile
- บางครั้ง ผู้ที่ได้รับไฟล์หรือเอกสารแนบอาจประสบปัญหาในการเปิดไฟล์
- ระบบออกจากระบบโดยอัตโนมัติเป็นครั้งคราว ทำให้เกิดปัญหาใหญ่ระหว่างการทำงาน
ราคา ShareFile
- ขั้นสูง: $16/ผู้ใช้/เดือน, ขั้นต่ำ 3 ผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- พรีเมียม: $25/ผู้ใช้/เดือน, ขั้นต่ำ 3 ผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ข้อได้เปรียบทางอุตสาหกรรม: $41.67/ผู้ใช้/เดือน, ขั้นต่ำ 3 ผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
- ห้องข้อมูลเสมือน: $67.50/ผู้ใช้/เดือน, ขั้นต่ำ 5 ผู้ใช้, คิดค่าบริการรายปี
คะแนนและรีวิวของ ShareFile
- G2: 4. 2/5 (1400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
13. Hightail (เหมาะที่สุดสำหรับทีมสร้างสรรค์และการแชร์ไฟล์มีเดียขนาดใหญ่)
Hightail เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เช่น การออกแบบ การผลิตวิดีโอ และการตลาด ซึ่งจำเป็นต้องแชร์ไฟล์ขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถแชร์ไฟล์ขนาดใหญ่ รวบรวมความคิดเห็นและการอนุมัติเกี่ยวกับงานของคุณ และทำให้ทีมของคุณทำงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง
คุณสมบัติเด่นของ Hightail
- เครื่องมือสำหรับการดูและแสดงความคิดเห็นที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับไฟล์วิดีโอและภาพนิ่ง รวมถึงการเลือกพื้นที่เฉพาะและการติดตามความคิดเห็นตามรหัสผู้ใช้
- ผู้ร่วมงานสามารถแสดงความคิดเห็นที่ระบุตำแหน่งได้โดยตรงบนพื้นที่เฉพาะของภาพหรือวิดีโอ
ข้อจำกัดของ Hightail
- มันไม่อนุญาตให้คุณสร้างกุญแจการเข้ารหัสของคุณเองเพื่อให้มีการควบคุมข้อมูลมากขึ้น
- ไฟล์มักต้องดาวน์โหลดเนื่องจากฟังก์ชันการสตรีมไม่เสถียร
การกำหนดราคาของ Hightail
- ไลท์: ฟรี
- ข้อดี: $12 ต่อเดือน คิดเป็นรายปี
- ทีม: $24/ผู้ใช้/เดือน คิดค่าบริการรายปี
- ธุรกิจ: $36/ผู้ใช้/เดือน เรียกเก็บเงินรายปี
คะแนนและรีวิวสูง
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Wire อย่างไรบ้าง?
ใช้งานง่ายและแชร์เนื้อหาไปยังทีมอื่น ๆ ได้อย่างสะดวก เราต้องการไฟล์ขนาดใหญ่จำนวนมากให้สามารถดู ดาวน์โหลด หรือแชร์กับหลายทีมได้ และนี่คือทางออกที่ดีสำหรับความต้องการนี้ –รีวิวจาก G2
เปลี่ยนการแชร์ไฟล์ด้วยความปลอดภัยที่ไม่มีใครเทียบได้ ด้วย ClickUp
แม้ว่าจะมีโซลูชันการแชร์ไฟล์มากมายในตลาด แต่การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับ ความต้องการของคุณ—ไม่ว่าจะเป็นความเร็ว ความปลอดภัย หรือการร่วมมือที่ดีขึ้น
แต่ถ้าคุณต้องการรวมการแชร์ไฟล์เข้ากับคุณสมบัติทั้งหมดข้างต้น (และอื่นๆ อีกมากมาย) ClickUp คือโซลูชันเดียวที่คุณต้องการ
ด้วยคุณสมบัติเช่น Docs สำหรับการร่วมมือและ Connected Search สำหรับการเข้าถึงไฟล์ด้วยระบบ AI, ClickUp ทำให้ประสบการณ์การแชร์ไฟล์ของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและเชื่อมต่อทุกกระบวนการทำงานของคุณ