10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ Dropbox Paper ที่ดีที่สุดในปี 2025

การร่วมมือในการจัดทำเอกสารได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของที่ทำงานในยุคปัจจุบัน. มันช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์, แบ่งปันความคิด, ให้คำแนะนำ, และทำให้โครงการก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็วมากกว่าที่เราสามารถจินตนาการได้ในยุคเอกสารกระดาษ.
Dropbox Paper เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่หลายคนเลือกใช้ แต่สำหรับบางคนอาจไม่ใช่สิ่งที่ถูกใจนัก นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เราได้รวบรวมรายชื่อ 10 อันดับทางเลือกของ Dropbox Paperที่เหมาะกับความต้องการในการทำงานร่วมกันเอกสารของคุณ
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Dropbox Paper?
เมื่อเลือกเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันเอกสารเป็นทางเลือกแทน Dropbox Paper มีปัจจัยสำคัญหลายประการที่ต้องพิจารณา
คุณต้องการแพลตฟอร์มที่สามารถใช้งานได้ทั้งบนเดสก์ท็อปและแอปพลิเคชันมือถือ เพื่อให้คุณใช้งานได้ง่ายกับอุปกรณ์หลายเครื่อง ควรรองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในที่ทำงาน การควบคุมเวอร์ชัน และการเข้าถึงเอกสารได้ง่ายเพื่อประหยัดเวลาDropbox สามารถผสานการทำงานกับพื้นที่ทำงานดิจิทัลของคุณ กระบวนการทำงานปัจจุบัน และซอฟต์แวร์จัดการเอกสารอื่น ๆ ที่คุณใช้ได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมฟีเจอร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ
เครื่องมือที่คุณเลือกใช้แทน Dropbox Paper ควรใช้งานง่ายและมีความปลอดภัยที่มั่นคงเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ
สุดท้ายนี้ เรื่องราคาเป็นสิ่งสำคัญ เครื่องมือที่เหมาะสมควรมีแพ็กเกจหลากหลายให้เลือก เพื่อให้เหมาะกับขนาดทีมและงบประมาณของคุณ
10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Dropbox Paper
ด้านล่างนี้คุณจะพบทางเลือกยอดนิยมที่เราชื่นชอบสำหรับ Dropbox Paper แต่ละเครื่องมือเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ทำงานร่วมกันและต้องการวิธีการทำงานร่วมกันเอกสารที่คุ้มค่า
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ใช้วิธีการแบบองค์รวมในการทำงานร่วมกันของทีม ในฐานะทางเลือกของ Dropbox Paper มันนำเสนอพื้นที่แบบบูรณาการสำหรับการจัดการงานเครื่องมือการจัดการโครงการ และการสื่อสารของทีม
ใน ClickUp เอกสาร หรือที่รู้จักกันในชื่อ 'Docs' นั้น เป็นมากกว่าแค่แอปจดบันทึกธรรมดา คุณสามารถฝัง Doc ลงในรายการงาน เชื่อมโยงในแชท หรือเชื่อมโยงกับเป้าหมาย เพื่อเพิ่มบริบทให้กับการแก้ไขแบบเรียลไทม์ร่วมกัน ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้หลายคนจะทำงานบนหน้าเดียวกันในเอกสารเดียวกัน
ส่วนที่ดีที่สุดของ ClickUp คือคุณสามารถใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของมัน ClickUp Brain เพื่อเขียนข้อความที่น่าสนใจและเก็บเอกสารทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
ClickUp Docsมีคุณสมบัติมากมาย มอบสภาพแวดล้อมการเขียนที่สะดวกสบายพร้อมตัวเลือกการจัดรูปแบบ ความสามารถในการจัดกลุ่มซ้อน และความสามารถในการฝังเนื้อหาต่างๆ รวมถึงงาน ไฟล์ PDF มุมมอง และเอกสารอื่นๆ สิ่งนี้ทำให้ Docs ของคุณมีความไดนามิก มีปฏิสัมพันธ์ และปรับให้เข้ากับการใช้งานหลายรูปแบบได้ ตั้งแต่เอกสารโครงการหรือการเขียนบล็อก ไปจนถึงการสร้างวิกิของบริษัท
แพลตฟอร์มนี้มีเครื่องมือการทำงานร่วมกันหลากหลาย เช่น ความคิดเห็นที่สามารถมอบหมายได้ การแก้ไขแบบเรียลไทม์ และมุมมองแชท เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารที่ดีขึ้น ไม่ว่าคุณจะกำลังระดมความคิดกับทีมของคุณ หารือเกี่ยวกับงาน ตัดสินใจจัดลำดับความสำคัญของงาน หรือแก้ไขเอกสาร ClickUp มีทุกอย่างที่คุณต้องการ
จากบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์เช่น Google Drive และ Dropboxไปจนถึงเครื่องมือพัฒนาเช่นGitHub และ Bitbucket คุณสามารถเชื่อมต่อแอปโปรดของคุณกับ ClickUp เพื่อประสบการณ์การทำงานที่ราบรื่น
และนั่นไม่ใช่ทั้งหมด ความมุ่งมั่นของ ClickUp ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องหมายความว่าฟีเจอร์ใหม่และการพัฒนาเพิ่มเติมจะเกิดขึ้นเสมอ ทำให้ ClickUpก้าวล้ำหน้าในการตอบสนองเป้าหมายการทำงานระดับมืออาชีพของทีมคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์
- แม่แบบหลายพันแบบช่วยให้คุณสร้างเอกสารได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ เราได้สร้างคู่มือสำหรับการทำงานกับแม่แบบโดยใช้... คุณเดาถูกแล้ว แม่แบบ!
- มีผู้ช่วย AIที่ทำให้การสร้างเอกสารรวดเร็วและง่ายขึ้น
- เพลิดเพลินกับการจัดรูปแบบข้อความ, จุดสัญลักษณ์, กล่องกาเครื่องหมาย, และอื่น ๆ ด้วยคุณสมบัติการแก้ไขที่สมบูรณ์
- ใช้มุมมองที่แตกต่างกันของงาน เอกสาร การแชท และอื่นๆ ภายในเอกสารเพื่อดูข้อมูลจากมุมมองที่หลากหลาย
- ควบคุมผู้ที่สามารถดู แก้ไข หรือแสดงความคิดเห็นในเอกสารของคุณได้ด้วยการอนุญาตของผู้ใช้
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มีเส้นทางการเรียนรู้เล็กน้อยเนื่องจากจำนวนคุณสมบัติที่มากมาย
- แม้ว่าจะมีความหลากหลาย แต่แอปพลิเคชันมือถือก็ไม่สามารถมอบประสบการณ์ที่เหมือนกับเวอร์ชันเว็บได้
ราคาของ ClickUp
- แผนฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
2. นูคลิโน
Nuclino เป็นพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ที่ออกแบบมาเพื่อรวมทีมระยะไกลเข้าด้วยกันเพื่อการร่วมมือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น มันก้าวออกจากรูปแบบเอกสารเชิงเส้นแบบดั้งเดิม โดยเลือกใช้แนวทางที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นด้วยอินเทอร์เฟซแบบวิกิที่สามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์
คุณลักษณะพิเศษนี้ช่วยให้ทีมระยะไกลสามารถทดลองใช้กลยุทธ์การสื่อสารที่แตกต่างกันในขณะที่ระดมความคิด พัฒนา และปรับปรุงแนวคิดไปพร้อมกันส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และประสิทธิภาพในการทำงาน
Nuclino มอบพลังให้ผู้ใช้ด้วยมุมมองที่หลากหลาย—เอกสาร, กระดาน, รายการ, และกราฟ—ซึ่งให้มุมมองที่แตกต่างกันของงานและความรู้ของทีมคุณ ความยืดหยุ่นนี้ทำให้ Nuclino เป็นทางเลือกแทน Dropbox Paper ที่เหมาะกับการใช้งานหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนโครงการ,การแบ่งปันความรู้ในทีม,การบันทึกการประชุม, หรือรายละเอียดผลิตภัณฑ์
นอกจากนี้ Nuclino ยังสามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันที่นิยมใช้ทั่วไป เช่น Google Drive, GitHub และ Trello ได้อย่างดี ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเชื่อมโยงหรือฝังไฟล์จากบริการเหล่านี้ได้โดยตรงในเวิร์กสเปซของ Nuclino ของคุณ ทำให้เป็นศูนย์กลางสำหรับข้อมูลทั้งหมดของทีมคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Nuclino
- กระบวนการทำงานที่ง่ายขึ้น
- อินเตอร์เฟซที่สะอาด
- คีย์ลัดและปุ่มลัดที่ใช้งานสะดวกบนแป้นพิมพ์
- จัดระเบียบเอกสารอย่างเป็นระบบเพื่อวางแผนและติดตามโครงการ
- ค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็วด้วยคุณสมบัติการค้นหาที่ใช้งานง่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ข้อจำกัดของ Nuclino
- การทำให้เรียบง่ายมีต้นทุน: ไม่มีการปรับแต่งมากนัก
- มันขาดตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความขั้นสูงเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
ราคาของ Nuclino
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Nuclino
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)
3. บันทึกมาตรฐาน
Standard Notes เป็นทางเลือกที่ไม่เหมือนใครสำหรับ Dropbox Paper ในโลกของเอกสาร โดยเน้นความเป็นส่วนตัวและความเรียบง่ายอย่างมาก
นี่คือแอปจดบันทึกที่มีการเข้ารหัส ซึ่งช่วยให้คุณเขียน บันทึก และเข้าถึงบันทึกของคุณได้อย่างปลอดภัยบนอุปกรณ์ต่างๆ ด้วย Standard Notes คุณสามารถจดบันทึกไอเดีย ระดมความคิดกับทีม และทำงานร่วมกันในเอกสารต่างๆ ได้ทั้งหมด โดยมั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณยังคงเป็นส่วนตัวและปลอดภัย
แม้ว่าจะดูเรียบง่าย แต่ Standard Notes มีความหลากหลายอย่างน่าประหลาดใจ การสมัครสมาชิกจะปลดล็อกตัวเลือกสำหรับแก้ไขข้อความแบบมาร์กดาวน์ โค้ด สเปรดชีต และอื่นๆ อีกมากมาย คุณสามารถจัดระเบียบโน้ตของคุณเองหรือหลายผู้ใช้ด้วยแท็ก ปักหมุดรายการสำคัญ และเข้าถึงประวัติโน้ตเพื่อเรียกดูเวอร์ชันก่อนหน้าของข้อความได้
เครื่องมือนี้ถูกสร้างขึ้นบนหลักการโอเพนซอร์ส ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ และยังสามารถโฮสต์เองได้หากคุณต้องการควบคุมข้อมูลของคุณอย่างเต็มที่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Standard Notes
- รับประกันว่าข้อมูลของคุณยังคงเป็นส่วนตัวด้วยการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง
- โปรแกรมแก้ไขที่สามารถขยายได้รองรับโหมดการแก้ไขต่าง ๆ
- ตรวจสอบและกู้คืนเวอร์ชันเก่าของบันทึกของคุณด้วยประวัติเวอร์ชัน
ข้อจำกัดของบันทึกมาตรฐาน
- เวอร์ชันฟรีค่อนข้างพื้นฐานเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ ของ Dropbox Paper
- คุณสมบัติขั้นสูงต้องมีการสมัครสมาชิก
- ไม่มีคุณสมบัติการร่วมมือแบบเรียลไทม์ทำให้ไม่เหมาะสำหรับทีมที่ทำงานทางไกล
ราคาของ Standard Notes
- มาตรฐาน: ฟรี
- ประสิทธิภาพการทำงาน: 90 ดอลลาร์ต่อปี
- มืออาชีพ: 120 ดอลลาร์/ปี
คะแนนและรีวิวของ Standard Notes
- G2: 3. 9/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (10+ รีวิว)
4. Evernote
Evernote เป็นแอปจดบันทึกที่ครอบคลุม ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจับความคิด พัฒนา และแบ่งปันกับทีมของคุณ เป็นทางเลือกที่หลากหลายของ Dropbox Paper ที่รวมการเขียน การรวบรวม การค้นหา และการทำงานร่วมกันไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่สะดวก
นอกเหนือจากการเขียนเอกสารเพียงอย่างเดียว Evernote ยังช่วยให้คุณสามารถตัดบทความจากเว็บไซต์และไฟล์ PDF บันทึกโน้ตที่เขียนด้วยลายมือ และแนบเอกสารและรูปภาพไปยังโน้ตของคุณได้ ความสามารถในการรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลในรูปแบบต่างๆ นี้ทำให้ Evernote มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการวิจัย การวางแผน และการระดมความคิด
ฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลังของมันหมายความว่าคุณสามารถค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นในบันทึก ไฟล์แนบ หรือแม้กระทั่งข้อความภายในไฟล์รูปภาพ ด้วยคุณสมบัติที่ทรงพลังเช่นการแชร์บันทึกและการแก้ไขแบบเรียลไทม์ Evernote กลายเป็นพื้นที่ทำงานที่ทรงพลังสำหรับทีมของคุณทั้งหมดในการร่วมมือกันเอกสาร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote
- แชร์บันทึกกับสมาชิกในทีมเพื่อแก้ไขร่วมกัน
- คลิปและบันทึกหน้าเว็บได้โดยตรงใน Evernote
- รวมบันทึก ปฏิทิน และรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณไว้ในเครื่องมือเดียว
- ซิงค์บันทึกและรายการที่ต้องทำของคุณข้ามอุปกรณ์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงเอกสารประจำวันของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา
ข้อจำกัดของ Evernote
- อินเทอร์เฟซอาจรู้สึกค่อนข้างรกด้วยฟีเจอร์จำนวนมาก
- ผู้ใช้รายงานปัญหาการซิงค์ช้าในบางครั้ง
ราคาของ Evernote
- ฟรี
- ส่วนบุคคล: $10. 83/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $14. 17/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
5. บทสรุป
Coda เป็นเอกสารรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรมประมวลผลคำ, สเปรดชีต, และฐานข้อมูลไว้ในแพลตฟอร์มเดียว มันทำลายกำแพงระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ ทำให้คุณสามารถสร้างเอกสารที่มีปฏิสัมพันธ์, มีความเคลื่อนไหว, และทรงพลังได้
ใน Coda เอกสารไม่ได้เป็นเพียงแค่กระดาษดิจิทัลธรรมดาเท่านั้น คุณสามารถเปลี่ยนเอกสารให้กลายเป็นเครื่องมือที่จัดการข้อมูล ติดตามงาน ย้ายไฟล์ และแม้แต่รันกระบวนการต่าง ๆ ได้ แพลตฟอร์มนี้มีบล็อกพื้นฐานหลากหลายที่เรียกว่า "Packs" ซึ่งคุณสามารถนำมาปรับแต่งเอกสารให้เหมาะสมกับขั้นตอนการทำงานของทีมคุณได้อย่างยืดหยุ่น
คุณสมบัติการร่วมมือที่แข็งแกร่งของ Coda เช่น การแก้ไขและแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ ทำให้เป็นพื้นที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการร่วมมือในทีม ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำข้อเสนอ การวางแผนโครงการ หรือการสร้างวิกิของบริษัท Coda ก็เป็นทางเลือกแทน Dropbox Paper ที่มอบความยืดหยุ่นและความสามารถที่คุณต้องการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Coda:
- สร้างเอกสารได้อย่างง่ายดายด้วยข้อความที่สมบูรณ์และสามารถฝังองค์ประกอบต่าง ๆ ได้
- เทมเพลตโค้ดสำหรับวิกิ การวางแผนโครงการ และอื่นๆ
- ผสานการทำงานกับบริการอื่น ๆ เช่น Gmail, Google Calendar และ Slack
- สร้างเลย์เอาต์, เวิร์กโฟลว์, และมินิแอปแบบกำหนดเองด้วย "บล็อกการสร้าง" ที่เข้าใจง่าย
ข้อจำกัดของโคดา:
- ความหลากหลายของ Coda อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
- ผู้ใช้รายงานว่าประสิทธิภาพการทำงานช้าเมื่อทำงานกับเอกสารขนาดใหญ่
ราคาโคด้า:
- ฟรี
- ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $36/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ Coda:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
6. Microsoft Word
Microsoft Word (หรือ MS Word) เป็นทางเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับ Dropbox Paper ด้วยประวัติการใช้งานที่ยาวนานหลายทศวรรษ ก่อนที่เครื่องมือออนไลน์บนคลาวด์จะถือกำเนิดขึ้น ทำให้เป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านชุดโปรแกรมที่ครอบคลุมและคุณสมบัติการแก้ไขที่หลากหลาย ซึ่งสามารถจัดการกับรูปแบบไฟล์ต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว
Word ยกระดับการเขียนร่วมกันไปอีกขั้น โดยให้คุณแชร์เอกสารกับทีมและทำงานร่วมกันในเอกสารเดียวกันได้พร้อมกัน ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการโครงการในฐานะทีมได้อย่างมาก
นอกจากนี้ Word ยังเป็นส่วนหนึ่งของชุดโปรแกรม Office 365 ที่ใหญ่กว่า ซึ่งรวมถึงเครื่องมือต่างๆ เช่น Excel, PowerPoint และ OneDrive ซึ่งหมายความว่า Word ไม่ได้ทำงานแยกจากกัน แต่สามารถผสานการทำงานได้ดีภายในระบบนิเวศนี้ เครื่องมือแชร์ไฟล์ที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณดึงข้อมูลจาก Excel ได้อย่างง่ายดาย รวมสไลด์ PowerPoint หรือจัดเก็บและเรียกใช้ไฟล์จาก OneDrive ทั้งหมดนี้จากภายในเอกสาร Word ของคุณ
ในฐานะเครื่องมือบนระบบคลาวด์ คุณสามารถเข้าถึงเอกสารทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดายจากอุปกรณ์ใดก็ได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่โต๊ะทำงานหรือกำลังเดินทาง Word เป็นเครื่องมือที่ยืดหยุ่นซึ่งปรับให้เข้ากับสไตล์การทำงานของคุณ ไม่ใช่ในทางกลับกัน
ไม่ว่าจะเป็นการร่างบันทึกสั้น ๆ ในตัวแก้ไขข้อความ การจัดทำรายงานอย่างละเอียด หรือการเขียนบทความวิจัยที่ครอบคลุม Microsoft Word ก็มีเครื่องมือที่พร้อมช่วยให้คุณทำงานให้สำเร็จ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Word:
- ทำงานร่วมกับทีมของคุณในเอกสารพร้อมกัน
- นำเสนอเครื่องมือการจัดรูปแบบและการแก้ไขที่หลากหลาย
- ทำงานร่วมกับแอป Microsoft อื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น
- โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF และเครื่องมือแปลงไฟล์ PDF ช่วยให้การทำงานและแก้ไขเอกสาร PDF และหน้า PDF เป็นเรื่องง่าย
ข้อจำกัดของ Microsoft Word:
- จำเป็นต้องมีการสมัครสมาชิก Office 365 เพื่อเข้าถึงคุณสมบัติที่มีประโยชน์ทั้งหมด
- อาจใช้ทรัพยากรมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดการล่าช้าเป็นครั้งคราว
ราคาของ Microsoft Word:
- พื้นฐาน: 5 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ส่วนบุคคล: $5. 83/เดือน ต่อผู้ใช้
- ครอบครัว: $8. 33/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุดหกคน
- Office Home and Student: $149.99 ชำระครั้งเดียว
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Word:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (1,000+ รีวิว)
7. Google Docs
Google Docs โดดเด่นด้วยความง่ายในการใช้งานและคุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่ยอดเยี่ยม
นอกเหนือจากคุณสมบัติที่โดดเด่นของมันเอง Google Docs ยังเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ Google Workspace ที่ใหญ่กว่าอีกด้วย มันมีการผสานรวมที่แข็งแกร่งกับแอป Google Workspace อื่น ๆ เช่น Google Sheets, Google Slides และ Google Drive ต้องการดึงข้อมูลจากสเปรดชีตเข้าสู่เอกสารของคุณหรือไม่?
ไม่มีปัญหา
ต้องการเชื่อมโยงไปยังการนำเสนอหรือจัดเก็บไฟล์ขนาดใหญ่ที่ทุกคนสามารถเข้าใช้งานได้เมื่อทำงานกับกลุ่มเอกสารหรือไม่? Google Docs มีคำตอบให้คุณ
การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อของแอปพลิเคชันเหล่านี้ทำให้ Google Docs เป็นมากกว่าทางเลือกแทน Dropbox Paper—มันคือโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการทำงานร่วมกันในทีมและการจัดการเอกสาร คิดเสียว่ามันเป็นสมุดบันทึกดิจิทัลของคุณที่มีฟีเจอร์ทั้งหมดของ Google ที่คุณต้องการสำหรับการทำงานร่วมกันในโครงการหรือภารกิจต่างๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Docs:
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงและกิจกรรมอื่น ๆ ด้วยประวัติเวอร์ชัน (เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการอัปเดต SOP!)
- ให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำได้อย่างง่ายดายด้วยการแสดงความคิดเห็น บันทึก และฟีเจอร์แชท
- ทำงานร่วมกับแอป Google อื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของ Google Docs:
- มันมีคุณสมบัติไม่มากเท่ากับโปรแกรมประมวลผลคำอื่น ๆ
- การแก้ไขแบบออฟไลน์ต้องมีการตั้งค่า ไม่ใช่อัตโนมัติ
ราคาของ Google Docs:
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Docs:
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: 4. 7/5 (27,000+ รีวิว)
8. หน้าเดียวกัน
Samepage เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ครอบคลุมซึ่งรวมการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันเอกสารไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่รวมเป็นหนึ่ง มันช่วยให้คุณทำงานกับเอกสารร่วมกับทีมของคุณและช่วยคุณจัดการงาน ตารางเวลา และการสนทนา
ไม่เหมือนกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่ให้บริการพื้นที่เขียนร่วมกัน Samepage ได้ก้าวไปอีกขั้นด้วยการผสานคุณสมบัติการจัดการโครงการไว้โดยตรงในเอกสารของคุณ คุณสามารถมอบหมายงาน, กำหนดเวลา, แชร์ไฟล์, และแม้กระทั่งจัดการประชุมได้จากเอกสารของคุณ
Samepage นำเสนอรูปแบบการแสดงผลเอกสารที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแบบแผ่นงาน หน้าเอกสาร แผนผังความคิด หรือแคนวาส เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมกับแต่ละโครงการของคุณ ระบบยังรองรับการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันยอดนิยม เช่น Dropbox, Google Drive และ Slack เป็นต้น ช่วยให้คุณรวบรวมงานของทั้งทีมไว้ในที่เดียวอย่างสะดวกสบาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Samepage:
- ทำงานร่วมกันบนเอกสารผ่านการถ่ายทอดสดหน้าจอและการโทรผ่านวิดีโอ
- มอบหมายงาน กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าด้วยฟีเจอร์การจัดการโครงการที่ครอบคลุม
- เชื่อมต่อกับแอปยอดนิยมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
ข้อจำกัดของ Samepage:
- อินเทอร์เฟซอาจดูรกเนื่องจากมีฟีเจอร์มากมาย
- ผู้ใช้รายงานว่าแอปพลิเคชันมือถือขาดฟังก์ชันบางอย่างที่มีในเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาแบบเดียวกัน:
- ฟรี
- มาตรฐาน: $7. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวบน Samepage:
- G2: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
9. Document360
Document360 เป็นแพลตฟอร์มฐานความรู้ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ให้พื้นที่ที่สะอาดและเป็นมืออาชีพสำหรับการสร้าง จัดระเบียบ และเผยแพร่บทความและเนื้อหาบนเว็บ ซึ่งทำให้ Document360 มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการสร้างศูนย์ช่วยเหลือ คำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ และรูปแบบความช่วยเหลืออื่นๆ สำหรับผู้ใช้
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Document360 คือระบบเวอร์ชัน ระบบนี้ช่วยให้คุณสามารถรักษาเวอร์ชันต่าง ๆ ของฐานความรู้ของคุณไว้ได้ ทำให้การจัดการเอกสารสำหรับเวอร์ชันต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ของคุณง่ายขึ้น คุณยังสามารถร่างบทความและให้ผู้อื่นตรวจสอบและอนุมัติก่อนที่จะเผยแพร่ได้
เครื่องมือวิเคราะห์ที่ทรงพลังของซอฟต์แวร์ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของฐานความรู้ของคุณ คุณสามารถติดตามบทความที่ได้รับความนิยม คำค้นหา และความพึงพอใจของผู้ใช้ได้ ซึ่งช่วยให้คุณปรับปรุงเอกสารของคุณอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของผู้ใช้
คุณสมบัติเด่นของ Document360:
- สร้าง, ร่วมมือ, และเผยแพร่ฐานความรู้แบบบริการตนเอง
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงและรักษาเวอร์ชันของเอกสารได้อย่างง่ายดาย
- เข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้และปรับปรุงเนื้อหาของคุณให้เหมาะสมด้วยการวิเคราะห์ขั้นสูง
ข้อจำกัดของ Document360:
- การมุ่งเน้นที่ฐานความรู้ทำให้มีความยืดหยุ่นน้อยลงสำหรับการทำงานร่วมกันในเอกสารประเภทอื่น
- มันมีราคาแพงกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือการร่วมมือเอกสารพื้นฐาน
ราคาของ Document360:
- ฟรี
- มาตรฐาน: $149/เดือน
- มืออาชีพ: $299/เดือน
- ธุรกิจ: $399/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: $599/เดือน
เอกสาร360 คะแนนและรีวิว:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
10. ความคิด
Notion เป็นพื้นที่ทำงานอเนกประสงค์ที่รวมบันทึก งาน รายการตรวจสอบ วิกิ และฐานข้อมูลเข้าไว้ในเครื่องมือการทำงานร่วมกันเดียว มันสามารถปรับแต่งได้อย่างสูง ช่วยให้คุณปรับแต่งพื้นที่ทำงานให้เหมาะกับความต้องการและกระบวนการทำงานของทีมคุณ
ใน Notion ทุกชิ้นของเนื้อหาคือบล็อก ซึ่งคุณสามารถลากและวาง จัดวางซ้อน และเชื่อมต่อในหลากหลายวิธีได้ นั่นหมายความว่าคุณสามารถเปลี่ยนเอกสารของคุณให้กลายเป็นเครื่องมือที่มีปฏิสัมพันธ์ได้ ด้วยตาราง กระดานคัมบัน ปฏิทิน และอื่น ๆ อีกมากมาย
ความยืดหยุ่นของ Notion ยังครอบคลุมถึงฟีเจอร์การทำงานร่วมกันอีกด้วย คุณสามารถแชร์หน้าต่างกับทีมของคุณ มอบหมายงาน และแสดงความคิดเห็นบนบล็อกใดก็ได้ เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและความร่วมมือ นอกจากนี้ ด้วยการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Drive, Figma และ GitHub คุณสามารถรวมงานของทีมไว้ในพื้นที่ทำงานเดียวที่สะดวกสบาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion:
- ปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณให้เหมาะกับความต้องการของทีม
- สร้างเอกสารด้วยประเภทเนื้อหาที่หลากหลายโดยใช้ "บล็อก"
- ใช้กระดานคัมบังและรายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อแสดงภาพโครงการ
ข้อจำกัดของ Notion:
- มีเส้นทางการเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจและใช้คุณสมบัติของ Notion ได้อย่างเต็มที่
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์อาจมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
การกำหนดราคาของ Notion:
- ฟรี
- บวก: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของ Notion:
- G2: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,000+ รีวิว)
ยุติการใช้เอกสารกระดาษด้วย ClickUp Docs
เราได้รวบรวมเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันเอกสารที่ดีที่สุดไว้ให้คุณแล้ว ความต้องการของทีมคุณและสไตล์การทำงานของคุณจะช่วยให้คุณเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดได้
โปรดจำไว้ว่า จุดประสงค์คือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงการร่วมมือให้ราบรื่นขึ้น แต่หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ทำไมไม่ลองใช้ ClickUp ดูล่ะ? ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายและตัวเลือกที่สามารถปรับแต่งได้ มันถูกออกแบบมาเพื่อปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ ไม่ว่าคุณจะทำงานเพื่อตัวเองหรือองค์กรขนาดใหญ่
แล้วทำไมต้องรอ? ค้นพบวิธีที่ClickUp Docsสามารถยกระดับการทำงานร่วมกันในเอกสารของคุณไปอีกขั้น