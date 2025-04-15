บล็อก ClickUp

10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ Dropbox Paper ที่ดีที่สุดในปี 2025

15 เมษายน 2568

การร่วมมือในการจัดทำเอกสารได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของที่ทำงานในยุคปัจจุบัน. มันช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์, แบ่งปันความคิด, ให้คำแนะนำ, และทำให้โครงการก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็วมากกว่าที่เราสามารถจินตนาการได้ในยุคเอกสารกระดาษ.

Dropbox Paper เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่หลายคนเลือกใช้ แต่สำหรับบางคนอาจไม่ใช่สิ่งที่ถูกใจนัก นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เราได้รวบรวมรายชื่อ 10 อันดับทางเลือกของ Dropbox Paperที่เหมาะกับความต้องการในการทำงานร่วมกันเอกสารของคุณ

คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Dropbox Paper?

เมื่อเลือกเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันเอกสารเป็นทางเลือกแทน Dropbox Paper มีปัจจัยสำคัญหลายประการที่ต้องพิจารณา

คุณต้องการแพลตฟอร์มที่สามารถใช้งานได้ทั้งบนเดสก์ท็อปและแอปพลิเคชันมือถือ เพื่อให้คุณใช้งานได้ง่ายกับอุปกรณ์หลายเครื่อง ควรรองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในที่ทำงาน การควบคุมเวอร์ชัน และการเข้าถึงเอกสารได้ง่ายเพื่อประหยัดเวลาDropbox สามารถผสานการทำงานกับพื้นที่ทำงานดิจิทัลของคุณ กระบวนการทำงานปัจจุบัน และซอฟต์แวร์จัดการเอกสารอื่น ๆ ที่คุณใช้ได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมฟีเจอร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ

เครื่องมือที่คุณเลือกใช้แทน Dropbox Paper ควรใช้งานง่ายและมีความปลอดภัยที่มั่นคงเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ

สุดท้ายนี้ เรื่องราคาเป็นสิ่งสำคัญ เครื่องมือที่เหมาะสมควรมีแพ็กเกจหลากหลายให้เลือก เพื่อให้เหมาะกับขนาดทีมและงบประมาณของคุณ

10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Dropbox Paper

ด้านล่างนี้คุณจะพบทางเลือกยอดนิยมที่เราชื่นชอบสำหรับ Dropbox Paper แต่ละเครื่องมือเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ทำงานร่วมกันและต้องการวิธีการทำงานร่วมกันเอกสารที่คุ้มค่า

1.คลิกอัพ

ทำงานร่วมกันในเอกสารด้วย ClickUp Docs

ClickUp เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ใช้วิธีการแบบองค์รวมในการทำงานร่วมกันของทีม ในฐานะทางเลือกของ Dropbox Paper มันนำเสนอพื้นที่แบบบูรณาการสำหรับการจัดการงานเครื่องมือการจัดการโครงการ และการสื่อสารของทีม

ใน ClickUp เอกสาร หรือที่รู้จักกันในชื่อ 'Docs' นั้น เป็นมากกว่าแค่แอปจดบันทึกธรรมดา คุณสามารถฝัง Doc ลงในรายการงาน เชื่อมโยงในแชท หรือเชื่อมโยงกับเป้าหมาย เพื่อเพิ่มบริบทให้กับการแก้ไขแบบเรียลไทม์ร่วมกัน ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้หลายคนจะทำงานบนหน้าเดียวกันในเอกสารเดียวกัน

ส่วนที่ดีที่สุดของ ClickUp คือคุณสามารถใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของมัน ClickUp Brain เพื่อเขียนข้อความที่น่าสนใจและเก็บเอกสารทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว

ปรับปรุง แก้ไข และสร้างคำตอบอย่างรวดเร็วสำหรับอีเมลของคุณด้วย Clickup Brain

ClickUp Docsมีคุณสมบัติมากมาย มอบสภาพแวดล้อมการเขียนที่สะดวกสบายพร้อมตัวเลือกการจัดรูปแบบ ความสามารถในการจัดกลุ่มซ้อน และความสามารถในการฝังเนื้อหาต่างๆ รวมถึงงาน ไฟล์ PDF มุมมอง และเอกสารอื่นๆ สิ่งนี้ทำให้ Docs ของคุณมีความไดนามิก มีปฏิสัมพันธ์ และปรับให้เข้ากับการใช้งานหลายรูปแบบได้ ตั้งแต่เอกสารโครงการหรือการเขียนบล็อก ไปจนถึงการสร้างวิกิของบริษัท

เก็บการสนทนาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการไว้ในส่วนความคิดเห็น
เก็บการสนทนาทั้งหมดของคุณไว้ด้วยกันภายในงานโดยตรง และมอบหมายความคิดเห็นเพื่อเปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นรายการที่ต้องทำได้อย่างง่ายดาย

แพลตฟอร์มนี้มีเครื่องมือการทำงานร่วมกันหลากหลาย เช่น ความคิดเห็นที่สามารถมอบหมายได้ การแก้ไขแบบเรียลไทม์ และมุมมองแชท เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารที่ดีขึ้น ไม่ว่าคุณจะกำลังระดมความคิดกับทีมของคุณ หารือเกี่ยวกับงาน ตัดสินใจจัดลำดับความสำคัญของงาน หรือแก้ไขเอกสาร ClickUp มีทุกอย่างที่คุณต้องการ

จากบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์เช่น Google Drive และ Dropboxไปจนถึงเครื่องมือพัฒนาเช่นGitHub และ Bitbucket คุณสามารถเชื่อมต่อแอปโปรดของคุณกับ ClickUp เพื่อประสบการณ์การทำงานที่ราบรื่น

และนั่นไม่ใช่ทั้งหมด ความมุ่งมั่นของ ClickUp ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องหมายความว่าฟีเจอร์ใหม่และการพัฒนาเพิ่มเติมจะเกิดขึ้นเสมอ ทำให้ ClickUpก้าวล้ำหน้าในการตอบสนองเป้าหมายการทำงานระดับมืออาชีพของทีมคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์
  • แม่แบบหลายพันแบบช่วยให้คุณสร้างเอกสารได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ เราได้สร้างคู่มือสำหรับการทำงานกับแม่แบบโดยใช้... คุณเดาถูกแล้ว แม่แบบ!
  • มีผู้ช่วย AIที่ทำให้การสร้างเอกสารรวดเร็วและง่ายขึ้น
  • เพลิดเพลินกับการจัดรูปแบบข้อความ, จุดสัญลักษณ์, กล่องกาเครื่องหมาย, และอื่น ๆ ด้วยคุณสมบัติการแก้ไขที่สมบูรณ์
  • ใช้มุมมองที่แตกต่างกันของงาน เอกสาร การแชท และอื่นๆ ภายในเอกสารเพื่อดูข้อมูลจากมุมมองที่หลากหลาย
  • ควบคุมผู้ที่สามารถดู แก้ไข หรือแสดงความคิดเห็นในเอกสารของคุณได้ด้วยการอนุญาตของผู้ใช้

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • มีเส้นทางการเรียนรู้เล็กน้อยเนื่องจากจำนวนคุณสมบัติที่มากมาย
  • แม้ว่าจะมีความหลากหลาย แต่แอปพลิเคชันมือถือก็ไม่สามารถมอบประสบการณ์ที่เหมือนกับเวอร์ชันเว็บได้

ราคาของ ClickUp

  • แผนฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

2. นูคลิโน

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ Nuclino Docs
ผ่านทางNuclino

Nuclino เป็นพื้นที่ทำงานแบบรวมศูนย์ที่ออกแบบมาเพื่อรวมทีมระยะไกลเข้าด้วยกันเพื่อการร่วมมือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น มันก้าวออกจากรูปแบบเอกสารเชิงเส้นแบบดั้งเดิม โดยเลือกใช้แนวทางที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นด้วยอินเทอร์เฟซแบบวิกิที่สามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์

คุณลักษณะพิเศษนี้ช่วยให้ทีมระยะไกลสามารถทดลองใช้กลยุทธ์การสื่อสารที่แตกต่างกันในขณะที่ระดมความคิด พัฒนา และปรับปรุงแนวคิดไปพร้อมกันส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และประสิทธิภาพในการทำงาน

Nuclino มอบพลังให้ผู้ใช้ด้วยมุมมองที่หลากหลาย—เอกสาร, กระดาน, รายการ, และกราฟ—ซึ่งให้มุมมองที่แตกต่างกันของงานและความรู้ของทีมคุณ ความยืดหยุ่นนี้ทำให้ Nuclino เป็นทางเลือกแทน Dropbox Paper ที่เหมาะกับการใช้งานหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนโครงการ,การแบ่งปันความรู้ในทีม,การบันทึกการประชุม, หรือรายละเอียดผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้ Nuclino ยังสามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันที่นิยมใช้ทั่วไป เช่น Google Drive, GitHub และ Trello ได้อย่างดี ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเชื่อมโยงหรือฝังไฟล์จากบริการเหล่านี้ได้โดยตรงในเวิร์กสเปซของ Nuclino ของคุณ ทำให้เป็นศูนย์กลางสำหรับข้อมูลทั้งหมดของทีมคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Nuclino

  • กระบวนการทำงานที่ง่ายขึ้น
  • อินเตอร์เฟซที่สะอาด
  • คีย์ลัดและปุ่มลัดที่ใช้งานสะดวกบนแป้นพิมพ์
  • จัดระเบียบเอกสารอย่างเป็นระบบเพื่อวางแผนและติดตามโครงการ
  • ค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็วด้วยคุณสมบัติการค้นหาที่ใช้งานง่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ข้อจำกัดของ Nuclino

  • การทำให้เรียบง่ายมีต้นทุน: ไม่มีการปรับแต่งมากนัก
  • มันขาดตัวเลือกการจัดรูปแบบข้อความขั้นสูงเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ

ราคาของ Nuclino

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Nuclino

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 50 รายการ)

3. บันทึกมาตรฐาน

แดชบอร์ดบันทึกมาตรฐาน
ผ่านทางStandard Notes

Standard Notes เป็นทางเลือกที่ไม่เหมือนใครสำหรับ Dropbox Paper ในโลกของเอกสาร โดยเน้นความเป็นส่วนตัวและความเรียบง่ายอย่างมาก

นี่คือแอปจดบันทึกที่มีการเข้ารหัส ซึ่งช่วยให้คุณเขียน บันทึก และเข้าถึงบันทึกของคุณได้อย่างปลอดภัยบนอุปกรณ์ต่างๆ ด้วย Standard Notes คุณสามารถจดบันทึกไอเดีย ระดมความคิดกับทีม และทำงานร่วมกันในเอกสารต่างๆ ได้ทั้งหมด โดยมั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณยังคงเป็นส่วนตัวและปลอดภัย

แม้ว่าจะดูเรียบง่าย แต่ Standard Notes มีความหลากหลายอย่างน่าประหลาดใจ การสมัครสมาชิกจะปลดล็อกตัวเลือกสำหรับแก้ไขข้อความแบบมาร์กดาวน์ โค้ด สเปรดชีต และอื่นๆ อีกมากมาย คุณสามารถจัดระเบียบโน้ตของคุณเองหรือหลายผู้ใช้ด้วยแท็ก ปักหมุดรายการสำคัญ และเข้าถึงประวัติโน้ตเพื่อเรียกดูเวอร์ชันก่อนหน้าของข้อความได้

เครื่องมือนี้ถูกสร้างขึ้นบนหลักการโอเพนซอร์ส ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ และยังสามารถโฮสต์เองได้หากคุณต้องการควบคุมข้อมูลของคุณอย่างเต็มที่

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Standard Notes

  • รับประกันว่าข้อมูลของคุณยังคงเป็นส่วนตัวด้วยการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทาง
  • โปรแกรมแก้ไขที่สามารถขยายได้รองรับโหมดการแก้ไขต่าง ๆ
  • ตรวจสอบและกู้คืนเวอร์ชันเก่าของบันทึกของคุณด้วยประวัติเวอร์ชัน

ข้อจำกัดของบันทึกมาตรฐาน

  • เวอร์ชันฟรีค่อนข้างพื้นฐานเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ ของ Dropbox Paper
  • คุณสมบัติขั้นสูงต้องมีการสมัครสมาชิก
  • ไม่มีคุณสมบัติการร่วมมือแบบเรียลไทม์ทำให้ไม่เหมาะสำหรับทีมที่ทำงานทางไกล

ราคาของ Standard Notes

  • มาตรฐาน: ฟรี
  • ประสิทธิภาพการทำงาน: 90 ดอลลาร์ต่อปี
  • มืออาชีพ: 120 ดอลลาร์/ปี

คะแนนและรีวิวของ Standard Notes

  • G2: 3. 9/5 (10+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (10+ รีวิว)

4. Evernote

จัดระเบียบและเก็บบันทึกไว้ในที่เดียวด้วย Evernote
ผ่านทางEvernote

Evernote เป็นแอปจดบันทึกที่ครอบคลุม ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจับความคิด พัฒนา และแบ่งปันกับทีมของคุณ เป็นทางเลือกที่หลากหลายของ Dropbox Paper ที่รวมการเขียน การรวบรวม การค้นหา และการทำงานร่วมกันไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่สะดวก

นอกเหนือจากการเขียนเอกสารเพียงอย่างเดียว Evernote ยังช่วยให้คุณสามารถตัดบทความจากเว็บไซต์และไฟล์ PDF บันทึกโน้ตที่เขียนด้วยลายมือ และแนบเอกสารและรูปภาพไปยังโน้ตของคุณได้ ความสามารถในการรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลในรูปแบบต่างๆ นี้ทำให้ Evernote มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการวิจัย การวางแผน และการระดมความคิด

ฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลังของมันหมายความว่าคุณสามารถค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นในบันทึก ไฟล์แนบ หรือแม้กระทั่งข้อความภายในไฟล์รูปภาพ ด้วยคุณสมบัติที่ทรงพลังเช่นการแชร์บันทึกและการแก้ไขแบบเรียลไทม์ Evernote กลายเป็นพื้นที่ทำงานที่ทรงพลังสำหรับทีมของคุณทั้งหมดในการร่วมมือกันเอกสาร

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote

  • แชร์บันทึกกับสมาชิกในทีมเพื่อแก้ไขร่วมกัน
  • คลิปและบันทึกหน้าเว็บได้โดยตรงใน Evernote
  • รวมบันทึก ปฏิทิน และรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณไว้ในเครื่องมือเดียว
  • ซิงค์บันทึกและรายการที่ต้องทำของคุณข้ามอุปกรณ์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงเอกสารประจำวันของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา

ข้อจำกัดของ Evernote

  • อินเทอร์เฟซอาจรู้สึกค่อนข้างรกด้วยฟีเจอร์จำนวนมาก
  • ผู้ใช้รายงานปัญหาการซิงค์ช้าในบางครั้ง

ราคาของ Evernote

  • ฟรี
  • ส่วนบุคคล: $10. 83/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $14. 17/เดือน ต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)

5. บทสรุป

รวมเอกสาร, ตาราง, และเครื่องมือสร้างอาคารไว้ในแพลตฟอร์มเดียวด้วย Coda
ผ่านทางโคด้า

Coda เป็นเอกสารรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานฟังก์ชันการทำงานของโปรแกรมประมวลผลคำ, สเปรดชีต, และฐานข้อมูลไว้ในแพลตฟอร์มเดียว มันทำลายกำแพงระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ ทำให้คุณสามารถสร้างเอกสารที่มีปฏิสัมพันธ์, มีความเคลื่อนไหว, และทรงพลังได้

ใน Coda เอกสารไม่ได้เป็นเพียงแค่กระดาษดิจิทัลธรรมดาเท่านั้น คุณสามารถเปลี่ยนเอกสารให้กลายเป็นเครื่องมือที่จัดการข้อมูล ติดตามงาน ย้ายไฟล์ และแม้แต่รันกระบวนการต่าง ๆ ได้ แพลตฟอร์มนี้มีบล็อกพื้นฐานหลากหลายที่เรียกว่า "Packs" ซึ่งคุณสามารถนำมาปรับแต่งเอกสารให้เหมาะสมกับขั้นตอนการทำงานของทีมคุณได้อย่างยืดหยุ่น

คุณสมบัติการร่วมมือที่แข็งแกร่งของ Coda เช่น การแก้ไขและแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ ทำให้เป็นพื้นที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการร่วมมือในทีม ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำข้อเสนอ การวางแผนโครงการ หรือการสร้างวิกิของบริษัท Coda ก็เป็นทางเลือกแทน Dropbox Paper ที่มอบความยืดหยุ่นและความสามารถที่คุณต้องการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Coda:

  • สร้างเอกสารได้อย่างง่ายดายด้วยข้อความที่สมบูรณ์และสามารถฝังองค์ประกอบต่าง ๆ ได้
  • เทมเพลตโค้ดสำหรับวิกิ การวางแผนโครงการ และอื่นๆ
  • ผสานการทำงานกับบริการอื่น ๆ เช่น Gmail, Google Calendar และ Slack
  • สร้างเลย์เอาต์, เวิร์กโฟลว์, และมินิแอปแบบกำหนดเองด้วย "บล็อกการสร้าง" ที่เข้าใจง่าย

ข้อจำกัดของโคดา:

  • ความหลากหลายของ Coda อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
  • ผู้ใช้รายงานว่าประสิทธิภาพการทำงานช้าเมื่อทำงานกับเอกสารขนาดใหญ่

ราคาโคด้า:

  • ฟรี
  • ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $36/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิวของ Coda:

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)

6. Microsoft Word

ผ่านทางMicrosoft Word

Microsoft Word (หรือ MS Word) เป็นทางเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับ Dropbox Paper ด้วยประวัติการใช้งานที่ยาวนานหลายทศวรรษ ก่อนที่เครื่องมือออนไลน์บนคลาวด์จะถือกำเนิดขึ้น ทำให้เป็นเครื่องมือที่เชื่อถือได้ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านชุดโปรแกรมที่ครอบคลุมและคุณสมบัติการแก้ไขที่หลากหลาย ซึ่งสามารถจัดการกับรูปแบบไฟล์ต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว

Word ยกระดับการเขียนร่วมกันไปอีกขั้น โดยให้คุณแชร์เอกสารกับทีมและทำงานร่วมกันในเอกสารเดียวกันได้พร้อมกัน ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการโครงการในฐานะทีมได้อย่างมาก

นอกจากนี้ Word ยังเป็นส่วนหนึ่งของชุดโปรแกรม Office 365 ที่ใหญ่กว่า ซึ่งรวมถึงเครื่องมือต่างๆ เช่น Excel, PowerPoint และ OneDrive ซึ่งหมายความว่า Word ไม่ได้ทำงานแยกจากกัน แต่สามารถผสานการทำงานได้ดีภายในระบบนิเวศนี้ เครื่องมือแชร์ไฟล์ที่ใช้งานง่ายช่วยให้คุณดึงข้อมูลจาก Excel ได้อย่างง่ายดาย รวมสไลด์ PowerPoint หรือจัดเก็บและเรียกใช้ไฟล์จาก OneDrive ทั้งหมดนี้จากภายในเอกสาร Word ของคุณ

ในฐานะเครื่องมือบนระบบคลาวด์ คุณสามารถเข้าถึงเอกสารทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดายจากอุปกรณ์ใดก็ได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่โต๊ะทำงานหรือกำลังเดินทาง Word เป็นเครื่องมือที่ยืดหยุ่นซึ่งปรับให้เข้ากับสไตล์การทำงานของคุณ ไม่ใช่ในทางกลับกัน

ไม่ว่าจะเป็นการร่างบันทึกสั้น ๆ ในตัวแก้ไขข้อความ การจัดทำรายงานอย่างละเอียด หรือการเขียนบทความวิจัยที่ครอบคลุม Microsoft Word ก็มีเครื่องมือที่พร้อมช่วยให้คุณทำงานให้สำเร็จ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Word:

  • ทำงานร่วมกับทีมของคุณในเอกสารพร้อมกัน
  • นำเสนอเครื่องมือการจัดรูปแบบและการแก้ไขที่หลากหลาย
  • ทำงานร่วมกับแอป Microsoft อื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น
  • โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF และเครื่องมือแปลงไฟล์ PDF ช่วยให้การทำงานและแก้ไขเอกสาร PDF และหน้า PDF เป็นเรื่องง่าย

ข้อจำกัดของ Microsoft Word:

  • จำเป็นต้องมีการสมัครสมาชิก Office 365 เพื่อเข้าถึงคุณสมบัติที่มีประโยชน์ทั้งหมด
  • อาจใช้ทรัพยากรมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดการล่าช้าเป็นครั้งคราว

ราคาของ Microsoft Word:

  • พื้นฐาน: 5 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • ส่วนบุคคล: $5. 83/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ครอบครัว: $8. 33/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุดหกคน
  • Office Home and Student: $149.99 ชำระครั้งเดียว

การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Word:

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,000+ รีวิว)

7. Google Docs

เทมเพลตรายงานสถานะโครงการ Google Docs โดย Project Management Docs
ผ่านทางGoogle Docs

Google Docs โดดเด่นด้วยความง่ายในการใช้งานและคุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่ยอดเยี่ยม

นอกเหนือจากคุณสมบัติที่โดดเด่นของมันเอง Google Docs ยังเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ Google Workspace ที่ใหญ่กว่าอีกด้วย มันมีการผสานรวมที่แข็งแกร่งกับแอป Google Workspace อื่น ๆ เช่น Google Sheets, Google Slides และ Google Drive ต้องการดึงข้อมูลจากสเปรดชีตเข้าสู่เอกสารของคุณหรือไม่?

ไม่มีปัญหา

ต้องการเชื่อมโยงไปยังการนำเสนอหรือจัดเก็บไฟล์ขนาดใหญ่ที่ทุกคนสามารถเข้าใช้งานได้เมื่อทำงานกับกลุ่มเอกสารหรือไม่? Google Docs มีคำตอบให้คุณ

การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อของแอปพลิเคชันเหล่านี้ทำให้ Google Docs เป็นมากกว่าทางเลือกแทน Dropbox Paper—มันคือโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการทำงานร่วมกันในทีมและการจัดการเอกสาร คิดเสียว่ามันเป็นสมุดบันทึกดิจิทัลของคุณที่มีฟีเจอร์ทั้งหมดของ Google ที่คุณต้องการสำหรับการทำงานร่วมกันในโครงการหรือภารกิจต่างๆ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Docs:

  • ติดตามการเปลี่ยนแปลงและกิจกรรมอื่น ๆ ด้วยประวัติเวอร์ชัน (เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการอัปเดต SOP!)
  • ให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำได้อย่างง่ายดายด้วยการแสดงความคิดเห็น บันทึก และฟีเจอร์แชท
  • ทำงานร่วมกับแอป Google อื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น

ข้อจำกัดของ Google Docs:

  • มันมีคุณสมบัติไม่มากเท่ากับโปรแกรมประมวลผลคำอื่น ๆ
  • การแก้ไขแบบออฟไลน์ต้องมีการตั้งค่า ไม่ใช่อัตโนมัติ

ราคาของ Google Docs:

  • ฟรี

การให้คะแนนและรีวิวใน Google Docs:

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: 4. 7/5 (27,000+ รีวิว)

8. หน้าเดียวกัน

ผ่านทางSamepage

Samepage เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ครอบคลุมซึ่งรวมการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันเอกสารไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่รวมเป็นหนึ่ง มันช่วยให้คุณทำงานกับเอกสารร่วมกับทีมของคุณและช่วยคุณจัดการงาน ตารางเวลา และการสนทนา

ไม่เหมือนกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่ให้บริการพื้นที่เขียนร่วมกัน Samepage ได้ก้าวไปอีกขั้นด้วยการผสานคุณสมบัติการจัดการโครงการไว้โดยตรงในเอกสารของคุณ คุณสามารถมอบหมายงาน, กำหนดเวลา, แชร์ไฟล์, และแม้กระทั่งจัดการประชุมได้จากเอกสารของคุณ

Samepage นำเสนอรูปแบบการแสดงผลเอกสารที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแบบแผ่นงาน หน้าเอกสาร แผนผังความคิด หรือแคนวาส เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมกับแต่ละโครงการของคุณ ระบบยังรองรับการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันยอดนิยม เช่น Dropbox, Google Drive และ Slack เป็นต้น ช่วยให้คุณรวบรวมงานของทั้งทีมไว้ในที่เดียวอย่างสะดวกสบาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Samepage:

  • ทำงานร่วมกันบนเอกสารผ่านการถ่ายทอดสดหน้าจอและการโทรผ่านวิดีโอ
  • มอบหมายงาน กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าด้วยฟีเจอร์การจัดการโครงการที่ครอบคลุม
  • เชื่อมต่อกับแอปยอดนิยมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

ข้อจำกัดของ Samepage:

  • อินเทอร์เฟซอาจดูรกเนื่องจากมีฟีเจอร์มากมาย
  • ผู้ใช้รายงานว่าแอปพลิเคชันมือถือขาดฟังก์ชันบางอย่างที่มีในเวอร์ชันเดสก์ท็อป

ราคาแบบเดียวกัน:

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $7. 50/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $9/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวบน Samepage:

  • G2: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

9. Document360

ตัวอย่างภาพ document360
ผ่านทางDocument360

Document360 เป็นแพลตฟอร์มฐานความรู้ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ให้พื้นที่ที่สะอาดและเป็นมืออาชีพสำหรับการสร้าง จัดระเบียบ และเผยแพร่บทความและเนื้อหาบนเว็บ ซึ่งทำให้ Document360 มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการสร้างศูนย์ช่วยเหลือ คำถามที่พบบ่อย คู่มือผู้ใช้ และรูปแบบความช่วยเหลืออื่นๆ สำหรับผู้ใช้

หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Document360 คือระบบเวอร์ชัน ระบบนี้ช่วยให้คุณสามารถรักษาเวอร์ชันต่าง ๆ ของฐานความรู้ของคุณไว้ได้ ทำให้การจัดการเอกสารสำหรับเวอร์ชันต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ของคุณง่ายขึ้น คุณยังสามารถร่างบทความและให้ผู้อื่นตรวจสอบและอนุมัติก่อนที่จะเผยแพร่ได้

เครื่องมือวิเคราะห์ที่ทรงพลังของซอฟต์แวร์ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของฐานความรู้ของคุณ คุณสามารถติดตามบทความที่ได้รับความนิยม คำค้นหา และความพึงพอใจของผู้ใช้ได้ ซึ่งช่วยให้คุณปรับปรุงเอกสารของคุณอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของผู้ใช้

คุณสมบัติเด่นของ Document360:

  • สร้าง, ร่วมมือ, และเผยแพร่ฐานความรู้แบบบริการตนเอง
  • ติดตามการเปลี่ยนแปลงและรักษาเวอร์ชันของเอกสารได้อย่างง่ายดาย
  • เข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้และปรับปรุงเนื้อหาของคุณให้เหมาะสมด้วยการวิเคราะห์ขั้นสูง

ข้อจำกัดของ Document360:

  • การมุ่งเน้นที่ฐานความรู้ทำให้มีความยืดหยุ่นน้อยลงสำหรับการทำงานร่วมกันในเอกสารประเภทอื่น
  • มันมีราคาแพงกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือการร่วมมือเอกสารพื้นฐาน

ราคาของ Document360:

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $149/เดือน
  • มืออาชีพ: $299/เดือน
  • ธุรกิจ: $399/เดือน
  • องค์กรธุรกิจ: $599/เดือน

เอกสาร360 คะแนนและรีวิว:

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)

10. ความคิด

แดชบอร์ด Notion
ผ่านทางNotion

Notion เป็นพื้นที่ทำงานอเนกประสงค์ที่รวมบันทึก งาน รายการตรวจสอบ วิกิ และฐานข้อมูลเข้าไว้ในเครื่องมือการทำงานร่วมกันเดียว มันสามารถปรับแต่งได้อย่างสูง ช่วยให้คุณปรับแต่งพื้นที่ทำงานให้เหมาะกับความต้องการและกระบวนการทำงานของทีมคุณ

ใน Notion ทุกชิ้นของเนื้อหาคือบล็อก ซึ่งคุณสามารถลากและวาง จัดวางซ้อน และเชื่อมต่อในหลากหลายวิธีได้ นั่นหมายความว่าคุณสามารถเปลี่ยนเอกสารของคุณให้กลายเป็นเครื่องมือที่มีปฏิสัมพันธ์ได้ ด้วยตาราง กระดานคัมบัน ปฏิทิน และอื่น ๆ อีกมากมาย

ความยืดหยุ่นของ Notion ยังครอบคลุมถึงฟีเจอร์การทำงานร่วมกันอีกด้วย คุณสามารถแชร์หน้าต่างกับทีมของคุณ มอบหมายงาน และแสดงความคิดเห็นบนบล็อกใดก็ได้ เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและความร่วมมือ นอกจากนี้ ด้วยการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Drive, Figma และ GitHub คุณสามารถรวมงานของทีมไว้ในพื้นที่ทำงานเดียวที่สะดวกสบาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion:

  • ปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณให้เหมาะกับความต้องการของทีม
  • สร้างเอกสารด้วยประเภทเนื้อหาที่หลากหลายโดยใช้ "บล็อก"
  • ใช้กระดานคัมบังและรายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อแสดงภาพโครงการ

ข้อจำกัดของ Notion:

  • มีเส้นทางการเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจและใช้คุณสมบัติของ Notion ได้อย่างเต็มที่
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์อาจมีความล่าช้าเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ

การกำหนดราคาของ Notion:

  • ฟรี
  • บวก: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิวของ Notion:

  • G2: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,000+ รีวิว)

ยุติการใช้เอกสารกระดาษด้วย ClickUp Docs

เราได้รวบรวมเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันเอกสารที่ดีที่สุดไว้ให้คุณแล้ว ความต้องการของทีมคุณและสไตล์การทำงานของคุณจะช่วยให้คุณเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดได้

โปรดจำไว้ว่า จุดประสงค์คือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงการร่วมมือให้ราบรื่นขึ้น แต่หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ทำไมไม่ลองใช้ ClickUp ดูล่ะ? ด้วยคุณสมบัติที่หลากหลายและตัวเลือกที่สามารถปรับแต่งได้ มันถูกออกแบบมาเพื่อปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ ไม่ว่าคุณจะทำงานเพื่อตัวเองหรือองค์กรขนาดใหญ่

แล้วทำไมต้องรอ? ค้นพบวิธีที่ClickUp Docsสามารถยกระดับการทำงานร่วมกันในเอกสารของคุณไปอีกขั้น