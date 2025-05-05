15 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Notion ในปี 2025

ในหนังสือของเขา "ความท้าทายด้านการจัดการสำหรับศตวรรษที่ 21" ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ ปีเตอร์ ดรักเกอร์ เขียนไว้ว่า คนทำงานด้านความรู้จะเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดสำหรับองค์กรใดๆ ในศตวรรษที่ 21
ตอนนี้ ใครคือผู้ปฏิบัติงานด้านความรู้? ดีใจที่คุณถาม
ผู้ใดก็ตามที่ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างผลิตภัณฑ์คือผู้ทำงานด้านความรู้—นักพัฒนา, สถาปนิก, นักศิลปะ, นักเขียน, นักการตลาด, เป็นต้น
ในฐานะนักเขียน จุดแข็งที่สุดของฉันคือทักษะในการจับภาพ บันทึก และใช้ 'ความรู้' ที่ฉันสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งอาจเป็นการสนทนาในที่ประชุม ประเด็นสำคัญจากงานวิจัย ชื่อบุคคลสำคัญ ฯลฯ
พูดง่ายๆ ก็คือ งานความรู้ของฉันมีคุณค่าเท่ากับบันทึกที่ฉันสามารถจดไว้ได้เท่านั้น ฉันเคยลองใช้ Notion เป็นแอปจดบันทึกหลัก แต่เมื่อเวลาผ่านไป ฉันก็รู้ว่าฉันต้องการมากกว่านั้น
ดังนั้น ฉันได้ลองใช้แอปจดบันทึกทั้งบนเดสก์ท็อปและมือถือหลายสิบแอป และคัดเลือก 15 แอปที่ดีที่สุดสำหรับคุณ มาสำรวจทั้งหมดกันเถอะ
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือ 15 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Notion ที่คุณควรรู้จัก:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเอกสาร
- Nuclino: เหมาะที่สุดสำหรับวิกิและฐานความรู้ที่เรียบง่าย
- Obsidian: เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกแนวคิด/แนวคิดที่เชื่อมโยงกัน
- Microsoft OneNote: เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกเสียงและวิดีโอ
- Evernote: เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคลและการจดบันทึก
- Slite: เหมาะที่สุดสำหรับฐานความรู้เพื่อการจัดการองค์กร
- Confluence: เหมาะที่สุดสำหรับทีมซอฟต์แวร์ที่ใช้ Jira
- Scrintal: เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกด้วยภาพ
- แผ่น: เหมาะที่สุดสำหรับเอกสารที่สวยงาม
- Google Keep: เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกส่วนตัว
- Anytype: เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ให้ความสำคัญกับความไว้วางใจและความปลอดภัย
- Microsoft Loop: เหมาะที่สุดหากคุณชื่นชอบ CoPilot
- Upbase: เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกส่วนตัวและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- เมม: เหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการให้ AI จัดการเรื่อง 'การจัดระเบียบ'
- Zoho WorkDrive: ดีที่สุดในการจัดระเบียบไฟล์และโฟลเดอร์
ข้อจำกัดของโนชั่น
หากคุณเคยคิดถึงการจดบันทึกแบบดิจิทัล Notion น่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกแรกของคุณอย่างแน่นอน มันได้รับความนิยม มีความยืดหยุ่น ง่าย และทรงพลัง แต่มันไม่สมบูรณ์แบบ—อย่างน้อยก็ไม่ใช่สำหรับฉันมากพอที่เราจะเขียนคู่มือเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีใช้ Notion AI
จากประสบการณ์ของผมในการใช้ Notion ผมพบว่ามีข้อจำกัดหลายประการ เช่น:
🚫 การตั้งค่าที่ซับซ้อน: Notion เป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นสูงและเหมือนกระดานเปล่า ซึ่งหมายความว่าคุณต้องลงทุนเวลาและพลังงานในการตั้งค่าโครงสร้างสำหรับ Notion Space ของคุณ คุณต้องตัดสินใจเกี่ยวกับลำดับชั้น การผสานรวม การเชื่อมต่อ และรูปแบบเอกสาร ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่น่ากังวลสำหรับผู้ใช้บางคน
🚫 ขาดคุณสมบัติขั้นสูง: Notion เป็นแอปที่ออกแบบมาเพื่อเป็นวิกิของบริษัทคุณ กล่าวคือ เป็นที่รวบรวมเอกสารต่างๆ คุณสมบัติส่วนใหญ่จึงถูกออกแบบมาในมุมมองนี้ ทำให้อาจไม่เหมาะสมนักในด้านอื่นๆ
- แม้ว่าจะมีคุณสมบัติการจัดการโครงการให้ แต่คุณสมบัติเหล่านี้มีจำกัดและไม่เหมาะสำหรับงานใหญ่
- มันไม่มีตัวสร้างแบบฟอร์มในตัวหรือตัวสร้างขั้นตอนการทำงาน
- การผสานรวมของนักพัฒนาเข้ากับ Git และแหล่งเก็บโค้ดอื่น ๆ ยังขาดอยู่
- การผสานรวม Notionกับเครื่องมือระดับองค์กร เช่น M365, AWS ฯลฯ ยังไม่สมบูรณ์นัก
ดังนั้น ฉันจึงพบว่าตัวเองต้องใช้แอปอื่นสำหรับการจัดการงาน ซึ่งเพิ่มทั้งค่าใช้จ่ายและความพยายาม
🚫 ความยากลำบากในการสร้างเทมเพลต:ฉันต้องการแอปเอาท์ไลน์ที่มีเทมเพลตสำหรับการโทรค้นหาข้อมูล การประชุม ฯลฯ ซึ่งการสร้างใน Notion นั้นยากมาก ฉันจึงต้องสร้างโครงสร้างใหม่สำหรับเอกสารแต่ละประเภททุกครั้งที่ต้องการใช้
🚫 อินเทอร์เฟซรก: หลังจากใช้งานมาสองสามปี ฉันสังเกตเห็นว่าลำดับชั้นของเอกสารที่ฉันได้ตั้งค่าไว้เริ่มเสียไป ฉันเห็นรายการมากเกินไปในแต่ละมุมมอง ทำให้รกและไม่เป็นระเบียบ
แอปพลิเคชันหลายตัวในปัจจุบันสามารถเอาชนะปัญหาเหล่านี้ได้ และมอบสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น. มาดูทางเลือกของ Notion AIทั้งหมดได้ในภาพรวม.
ทางเลือกและคู่แข่งของ Notion ในภาพรวม
|เครื่องมือจดบันทึก
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|ข้อจำกัด
|คลิกอัพ
|การจัดการเอกสาร
|ความสามารถในการแปลงความคิด/บันทึกเป็นงานที่ทีมสามารถดำเนินการได้
|เนื่องจาก ClickUp มีฟีเจอร์มากกว่าการจดบันทึกเพียงอย่างเดียว อาจทำให้รู้สึกสับสนสำหรับผู้ที่ต้องการเพียงแค่จดบันทึกไอเดียเล็กๆ น้อยๆ
|นูคลิโน
|วิกิและฐานความรู้แบบง่าย
|ทำงานร่วมกันกับเอกสารที่คุณสามารถบันทึกโน้ต, แท็กผู้อื่น, สร้างงาน, แทรกไฟล์, เป็นต้น
|ขาดการสร้างแบรนด์ตามความต้องการ, ธีม, และสไตล์
|ออบซิเดียน
|การบันทึกแนวคิด/แนวคิดที่เชื่อมโยงกัน
|การเชื่อมโยงสองทิศทางระหว่างบันทึก ความคิด แนวคิด ฯลฯ
|อาจมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชัน
|ไมโครซอฟต์ วันโน้ต
|บันทึกเสียงและวิดีโอ
|คล้ายกับสมุดบันทึกที่มีหน้า—ใช้งานง่าย
|การผสานรวมน้อยมาก
|เอเวอร์โน้ต
|ประสิทธิภาพส่วนบุคคลและการจดบันทึก
|การผสานการทำงานกับ Google Calendar, Slack, Microsoft Teams, เป็นต้น เพื่อทำให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้น
|คุณสมบัติการจัดการโครงการจำกัดอยู่เพียงการสร้างงานและรายการที่ต้องทำ
|สไลต์
|ฐานความรู้ขององค์กร
|ระบบอัตโนมัติสำหรับการสร้างเอกสารและคำเตือนที่เกิดซ้ำ
|ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูง
|การบรรจบกัน
|ทีมซอฟต์แวร์ที่ใช้ Jira
|การแก้ไขแบบร่วมมือกันแบบเรียลไทม์พร้อมแสดงความคิดเห็นในตัว, ไลค์, GIF และอีโมจิ
|ออกแบบมาสำหรับคนรักเทคโนโลยี อาจมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับพวกเราที่เหลือ
|สครินทัล
|การจดบันทึกและการค้นคว้าด้วยภาพ
|แผนผังความคิดที่เชื่อมโยงกันด้วยภาพ
|ไม่มีการจัดโครงสร้างเนื้อหาในรูปแบบฐานข้อมูล
|แผ่นคอนกรีต
|เอกสารที่สวยงาม
|อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายสำหรับทุกคนเพื่อให้เริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
|ไลบรารีเทมเพลตจำกัด
|Google Keep
|บันทึกส่วนตัว
|ใช้งานง่าย สามารถเพิ่มบันทึกเป็นข้อความ รูปภาพ และเสียง
|กินพื้นที่จัดเก็บในบัญชี GSuite ของคุณ
|ทุกประเภท
|ทีมที่มุ่งเน้นความไว้วางใจและความปลอดภัย
|แม่แบบสำหรับชุมชน ครอบครัว ทีม และผู้ใช้ส่วนบุคคล
|ซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
|Microsoft Loop
|ผู้ใช้ CoPilot
|การซิงค์แบบเรียลไทม์ข้ามแอปและอุปกรณ์
|คุณสมบัติที่จำกัดเมื่อเทียบกับแอปจดบันทึกยอดนิยมอื่น ๆ
|อัพเบส
|การบันทึกส่วนตัวและการเพิ่มประสิทธิภาพ
|ออกแบบมาให้เรียบง่ายและใช้งานง่าย
|อาจง่ายเกินไปสำหรับความต้องการขององค์กร
|เมม
|ผู้ที่ชอบให้ AI ทำหน้าที่ 'จัดระเบียบ'
|ระบบ AI ที่ปรับแต่งได้เพื่อสร้างบันทึก/คำตอบในน้ำเสียงและสไตล์ของคุณ
|บันทึกการประชุม, คุณสมบัติการจัดการงานน้อยมากหรือไม่มีเลย
|Zoho WorkDrive
|การจัดระเบียบไฟล์และโฟลเดอร์
|ผู้ดูแลระบบที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อดูและจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ทั้งหมด
|ความสามารถในการปรับแต่งส่วนบุคคลที่จำกัด
15 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Notion ในปี 2025
1. ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการเอกสาร
ClickUp เป็นพื้นที่ทำงานครบวงจรที่มีฟีเจอร์จดบันทึกที่ทรงพลัง ยืดหยุ่น และใช้งานง่าย เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Notion นี่คือเหตุผล:
- ต้องการจดบันทึกอย่างรวดเร็วและง่ายดายหรือไม่? เปิดใช้ClickUp Notepad
- ต้องการข้อมูลที่ละเอียดและเป็นระบบมากขึ้นหรือไม่? ลองใช้ClickUp Docs
- สำหรับหมายเหตุเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริบท คุณสามารถเขียนในส่วนคำอธิบายและส่วนความคิดเห็นของแต่ละงานได้
- คุณเป็นคนจดบันทึกด้วยภาพใช่ไหม? ถ้าใช่ ClickUp Whiteboard คือสิ่งที่เหมาะสำหรับคุณ
ตอนนี้ คุณจะทำอย่างไรกับบันทึกทั้งหมดเหล่านี้เมื่อคุณได้บันทึกไว้แล้ว?
หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารที่กระจัดกระจาย ClickUp ก็สามารถช่วยคุณได้เช่นกัน ด้วยClickUp Chatเอกสารของคุณสามารถเชื่อมโยงกับบทสนทนาที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย ทำให้คุณมีบริบทที่ต้องการอยู่เสมอ
และเพียงเท่านี้ การแชท บันทึก และงานของคุณก็จะเชื่อมต่อกันในที่เดียว ช่วยให้คุณทำงานได้รวดเร็วและสำเร็จมากขึ้น!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
จุดแข็งที่สุดของ ClickUp คือเครื่องมือการจัดการโครงการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะตั้งแต่การจัดสรรทรัพยากรที่ซับซ้อนไปจนถึงการระดมความคิดสร้างสรรค์ ClickUp มีทุกสิ่งที่คุณต้องการในที่ทำงานเสมือนจริงที่ทันสมัย
คุณสมบัติการจดบันทึกที่ดีที่สุดบางประการของมันคือ:
- โน้ตที่มีโครงสร้างตามลำดับชั้นที่เหมาะกับคุณ
- ตัวเลือกการจัดรูปแบบและการแก้ไขที่หลากหลาย
- บันทึกประวัติเวอร์ชันเอกสารเพื่อติดตามและย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็น
- คุณสมบัติการแก้ไขแบบเรียลไทม์และร่วมมือกันใน ClickUp Docs
- ความสามารถในการแปลงความคิด/บันทึกเป็นงานที่ทีมสามารถดำเนินการได้
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการประชุมสแตนด์อัพ/การอัปเดต, สรุปข้อความ, การตอบกลับอย่างรวดเร็ว และการตรวจสอบการสะกดคำด้วยClickUp Brain
- เครื่องมือถอดเสียงด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับวิดีโอ/เสียง
นอกเหนือจากคุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวแล้ว ClickUp ยังมีเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าหลายแบบสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ
ทำให้การประชุมของคุณราบรื่นและมีประสิทธิภาพสำหรับทุกคนด้วยเทมเพลตบันทึกการประชุมของ ClickUp ซึ่งรวมถึงวาระการประชุม บันทึก และรายการที่ต้องดำเนินการ
ข้อจำกัดของ ClickUp
เนื่องจาก ClickUp มีฟีเจอร์มากกว่าการจดบันทึกเพียงอย่างเดียว อาจทำให้รู้สึกสับสนสำหรับผู้ที่ต้องการเพียงแค่จดบันทึกไอเดียสั้น ๆ
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ClickUp เป็นเครื่องมือที่ให้ความสะดวกในการใช้งาน เราสามารถนำทางผ่านงานต่างๆ ตั้งค่าโครงการ และมอบหมายงานได้อย่างง่ายดายและเข้าใจได้อย่างเป็นธรรมชาติ แม้แต่สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้เครื่องมือจัดการโครงการมาก่อน นอกจากนี้ยังมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสำหรับทีมของเรา เพราะช่วยให้เราจัดการโครงการได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม
ClickUp เป็นเครื่องมือที่ให้ความสะดวกในการใช้งาน เราสามารถนำทางผ่านงานต่างๆ ตั้งค่าโครงการ และมอบหมายงานได้อย่างง่ายดายและเข้าใจได้อย่างเป็นธรรมชาติ แม้แต่สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้เครื่องมือจัดการโครงการมาก่อน นอกจากนี้ยังมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญสำหรับทีมของเรา เพราะช่วยให้เราจัดการโครงการได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติม
2. Nuclino: เหมาะที่สุดสำหรับวิกิและฐานความรู้ที่เรียบง่าย
Nuclino เป็นชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพที่ค่อนข้างใหม่ซึ่งมีคุณสมบัติในการสร้างเอกสาร, ระดมความคิด, และจัดการงาน. มันเป็นหนึ่งในหลายๆ แอปที่ทำงานบนแนวคิดของการสร้างสมองดิจิทัล/เครือข่ายประสาท.
จากประสบการณ์ของฉัน Nuclino มุ่งเน้นไปที่การเป็นฐานความรู้หรือแหล่งเก็บข้อมูลมากเกินไป มันพยายามที่จะทำให้กระบวนการที่ซับซ้อนง่ายขึ้นแทนที่จะเปิดพื้นที่สำหรับกระบวนการเหล่านั้น ซึ่งอาจจะเป็นข้อจำกัด โดยเฉพาะเมื่อคุณมีแนวคิดหรือโครงการที่กว้างขวาง
คุณสมบัติเด่นของ Nuclino
- ทำงานร่วมกันกับเอกสารที่คุณสามารถบันทึกโน้ต, แท็กผู้อื่น, สร้างงาน, แทรกไฟล์, เป็นต้น
- คุณสมบัติที่เรียบง่ายและส่วนติดต่อผู้ใช้ที่น้อยที่สุดช่วยให้มั่นใจได้ถึงความรวดเร็ว
- เหมาะสำหรับนักพัฒนาที่คุ้นเคยกับคีย์ลัดและปุ่มลัด
- รวม SSO, การควบคุม, บันทึกการตรวจสอบ, สิทธิ์การเข้าถึง และคุณสมบัติด้านความปลอดภัยอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Nuclino
- ปรับให้เหมาะสมเพื่อความเรียบง่าย ซึ่งอาจไม่เหมาะสมสำหรับฐานข้อมูลขนาดใหญ่และกรณีการใช้งานที่ซับซ้อน
- ขาดการสร้างแบรนด์ตามความต้องการ, ธีม, และสไตล์
- สำหรับสตาร์ทอัพที่เติบโตอย่างรวดเร็ว อาจเป็นเรื่องยากที่จะขยายการใช้งาน Nuclino เมื่อองค์กรเติบโตขึ้น
ราคาของ Nuclino
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
การจัดอันดับและรีวิวของ Nuclino
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (80+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Nuclino อย่างไรบ้าง?
ฉันกำลังมองหาการเริ่มต้นธุรกิจหลายอย่างและโครงการเขียนทั้งในรูปแบบความร่วมมือและเดี่ยว ๆ Nuclino ได้มอบวิธีการให้ฉันในการแบ่งปันและจัดระเบียบข้อมูลของฉันได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
ฉันกำลังมองหาการเริ่มต้นธุรกิจหลายอย่างและโครงการเขียนทั้งในรูปแบบความร่วมมือและเดี่ยว ๆ Nuclino ได้มอบวิธีการให้ฉันในการแบ่งปันและจัดระเบียบข้อมูลของฉันได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
ลองดูทางเลือกอื่นของ Nuclino เหล่านี้!
3. ออบซิเดียน: เหมาะที่สุดสำหรับการบันทึกแนวคิด/แนวคิดที่เชื่อมโยงกัน
Obsidian เป็นฐานความรู้ส่วนบุคคลที่สามารถขยายให้ตอบสนองความต้องการขององค์กรได้ มันมีคุณสมบัติหลายประการสำหรับการเขียน การจดบันทึก และการบันทึกเอกสาร
มันคือทางเลือกที่ทรงพลังแทน Notion เพราะวิธีการที่มันแสดงความสัมพันธ์ระหว่างโน้ตต่าง ๆ สร้างกราฟที่น่าสนใจและมีปฏิสัมพันธ์ได้ ตั้งแต่ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปจนถึงจอร์จ วอชิงตัน คุณสามารถระบุรูปแบบและบันทึกไว้ได้ เหมือนกับที่สมองของคุณทำ
ฉันใช้ Obsidian เพื่อบันทึกการเรียนรู้ทั่วไปและเขียนความคิดต่างๆ เพิ่มการบันทึกประจำวันเข้าไปด้วยแล้ว มันก็กลายเป็นวิกิส่วนตัวที่ดี อย่างไรก็ตาม การซิงค์หลายอุปกรณ์กับ Obsidian นั้นซับซ้อน ซึ่งเป็นอุปสรรคใหญ่สำหรับฉัน
คุณสมบัติเด่นของออบซิเดียน
- มาร์กดาวน์สำหรับการจัดรูปแบบที่ง่ายและพกพาได้
- การเชื่อมโยงแบบสองทิศทางระหว่างบันทึก ความคิด แนวคิด ฯลฯ
- ปลั๊กอินและธีมมากมายสำหรับการปรับแต่ง
- ไม่มีการผูกมัดเนื่องจากไฟล์ที่เปิดและไม่ใช่กรรมสิทธิ์เฉพาะ
ข้อจำกัดของหินออบซิเดียน
- อาจต้องใช้เวลาเรียนรู้อย่างมาก และมีการตัดสินใจหลายอย่างเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างข้อมูลของคุณ
- รูปแบบมาร์กดาวน์อาจไม่มีความยืดหยุ่นไม่จำกัดตามที่ทีมแบรนด์บางทีมอาจต้องการ
- ไม่ใช่สิ่งที่เรียบง่ายหรือสวยงามที่สุด
ราคาของออบซิเดียน
- ฟรีตลอดไป (สำหรับใช้ส่วนตัว)
- การใช้งานเชิงพาณิชย์: $50/ปี ต่อผู้ใช้
ส่วนเสริม
- คุณสมบัติการซิงค์: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- ฟีเจอร์เผยแพร่: $8/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Obsidian
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิว 20+ รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Obsidian อย่างไรบ้าง?
ฉันคิดว่า Obsidian เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่เน้นข้อความ และมันโดดเด่นในการจดบันทึกและการติดตามงานประจำวัน
ฉันคิดว่า Obsidian เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่เน้นข้อความ และมันโดดเด่นในการจดบันทึกและการติดตามงานประจำวัน
ลองดูทางเลือกแทนหินดำเหล่านี้!
4. Microsoft OneNote: เหมาะที่สุดสำหรับบันทึกเสียงและวิดีโอ
Microsoft OneNote เป็นหนึ่งในแอปจดบันทึกดิจิทัลที่มีชื่อเสียงที่สุดในปัจจุบัน โดยมาพร้อมกับชุดโปรแกรม M365 ทำให้เป็นส่วนหนึ่งของชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพของ Microsoft
สิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับ OneNote คือคุณสามารถพิมพ์ข้อความ เพิ่มรูปภาพ ตัดและแทรกรายการจากเว็บ เขียนด้วยลายมือ หรือวาดบนแต่ละหน้าในแอปได้—เหมือนสมุดบันทึกจริงๆ ในฐานะผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในระบบนิเวศของ Apple ฉันพบว่า Microsoft มีความแตกต่างในด้านความสวยงาม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft OneNote
- คล้ายกับสมุดบันทึกที่มีหน้า—ใช้งานง่าย
- ความสามารถในการเข้าถึงการแก้ไขและติดตามการเปลี่ยนแปลงสำหรับการเขียนระยะยาว
- ความสามารถในการสัมผัสบนอุปกรณ์เพื่อวาดหรือเขียนตัวอักษรด้วยลายมือ
- บันทึกเสียงและวิดีโอโน้ตด้วย
ข้อจำกัดของ Microsoft OneNote
- อาจกลายเป็นไม่สะดวกหากมีบันทึก/หน้าเอกสารมากเกินไป
- เครื่องมือสำหรับผู้ใช้คนเดียวที่มีคุณสมบัติการร่วมมือจำกัด
- การผสานรวมน้อยมาก
ราคาของ Microsoft OneNote
- สำหรับบ้าน: ครอบครัว: $9. 99/เดือน สูงสุด 6 คน ส่วนบุคคล: $6. 99/เดือน สำหรับผู้ใช้คนเดียว
- ครอบครัว: $9. 99/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 6 คน
- ส่วนตัว: $6. 99/เดือน สำหรับผู้ใช้คนเดียว
- สำหรับธุรกิจ: MS365 Business Basic: $6/เดือน ต่อผู้ใช้ MS365 Business Standard: $12.5/เดือน ต่อผู้ใช้ MS365 Business Premium: $22/เดือน ต่อผู้ใช้ MS365 Apps for Business: $8.25/เดือน ต่อผู้ใช้
- MS365 Business Basic: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- MS365 Business Standard: $12.5/เดือน ต่อผู้ใช้
- MS365 Business Premium: $22/เดือน ต่อผู้ใช้
- MS365 Apps สำหรับธุรกิจ: $8. 25/เดือน ต่อผู้ใช้
- ครอบครัว: $9. 99/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 6 คน
- ส่วนตัว: $6. 99/เดือน สำหรับผู้ใช้คนเดียว
- MS365 Business Basic: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- MS365 Business Standard: $12.5/เดือน ต่อผู้ใช้
- MS365 Business Premium: $22/เดือน ต่อผู้ใช้
- MS365 Apps สำหรับธุรกิจ: $8. 25/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft OneNote
- G2: 4. 5 (รีวิวมากกว่า 1,800 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (1500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Microsoft OneNote อย่างไรบ้าง?
OneNote สามารถเข้าถึงได้ผ่านทุกอุปกรณ์ผู้เชี่ยวชาญใน Office 365 เช่น Microsoft Viewpoint และกลุ่มที่ใช้ร่วมกันในทุกการประชุม บันทึกหนึ่งมีความคุ้มค่าอย่างยิ่งด้วยความสามารถในการปรับออนไลน์ด้วยความเร็วที่โดดเด่น นอกจากนี้ยังมี UI ที่สวยงามและละเอียด พร้อมตัวเลือกเพิ่มเติมเช่น การเพิ่มส่วนและหน้า
OneNote สามารถเข้าถึงได้ผ่านทุกอุปกรณ์ผู้เชี่ยวชาญใน Office 365 เช่น Microsoft Viewpoint และกลุ่มที่ใช้ร่วมกันในทุกการประชุม บันทึกหนึ่งมีความคุ้มค่าอย่างยิ่งด้วยความสามารถในการปรับออนไลน์ด้วยความเร็วที่โดดเด่น นอกจากนี้ยังมี UI ที่สวยงามและละเอียด พร้อมตัวเลือกเพิ่มเติมเช่น การเพิ่มส่วนและหน้า
ลองดูทางเลือกอื่นสำหรับ OneNote เหล่านี้!
5. Evernote: เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลและการจดบันทึก
Evernote เป็นหนึ่งในแอปจดบันทึกอิสระที่เก่าแก่ที่สุด ก่อนที่จะใช้ Notion หรือมองหาทางเลือกอื่น Evernote อยู่ในอันดับต้นๆ ของรายการของฉันเสมอ มันเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่เรียบง่ายและสะอาด ที่ให้คุณเพิ่มบันทึกในรูปแบบของข้อความ รูปภาพ หน้าเว็บ PDF และเสียง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote
- ใช้งานง่ายพร้อมฟีเจอร์การจัดรูปแบบที่เหมาะสมพอดี
- ความสามารถในการบันทึกโน้ตในรูปแบบต่างๆ
- การผสานการทำงานกับ Google Calendar, Slack, Microsoft Teams และอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- ที่เก็บเอกสารสำคัญอย่างปลอดภัย เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบแจ้งหนี้ เอกสารประกันภัย ฯลฯ
- การค้นหาด้วยระบบ AI เพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้ทันที!
ข้อจำกัดของ Evernote
- คุณสมบัติการจัดการโครงการจำกัดเพียงการสร้างงานและสิ่งที่ต้องทำ
- คุณสมบัติการร่วมมือแบบสดที่จำกัด
ราคาของ Evernote
- ฟรี
- ส่วนตัว: $10. 83/เดือน
- มืออาชีพ: $14. 17/เดือน
- ทีม: $20. 83/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Evernote อย่างไรบ้าง?
Evernote เป็นแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่ฉันชื่นชอบที่สุด พูดตามตรง ฉันไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่มีมัน ฉันใช้มันวันละ 10 ถึง 20 ครั้ง หากคุณรู้วิธีใช้ Evernote ให้ดี มันสามารถเป็นสมองที่สองของคุณได้ Evernote ไม่ใช่แค่ที่สำหรับแชร์โน้ตของคุณเท่านั้น คุณยังสามารถบันทึกภาพ ไฟล์ และหน้าเว็บลงใน Evernote ของคุณได้อีกด้วย คุณสามารถใช้ Evernote เป็นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์เพื่อบันทึกโน้ตดิจิทัลได้
Evernote เป็นแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่ฉันชื่นชอบที่สุด พูดตามตรง ฉันไม่สามารถอยู่ได้โดยไม่มีมัน ฉันใช้มันวันละ 10 ถึง 20 ครั้ง หากคุณรู้วิธีใช้ Evernote ให้ดี มันสามารถเป็นสมองที่สองของคุณได้ Evernote ไม่ใช่แค่ที่สำหรับแชร์บันทึกของคุณเท่านั้น คุณสามารถบันทึกภาพ ไฟล์ และหน้าเว็บลงใน Evernote ของคุณได้ คุณสามารถใช้ Evernote เป็นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์เพื่อบันทึกโน้ตดิจิทัลได้
ลองดูทางเลือกอื่นของ Evernote เหล่านี้!
6. Slite: เหมาะที่สุดสำหรับฐานความรู้เพื่อการจัดการ
Slite เป็นแพลตฟอร์มฐานความรู้แบบร่วมมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ใหม่ ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถสร้างแหล่งข้อมูลความจริงเดียวสำหรับข้อมูลทั้งหมดของพวกเขาได้ ขณะที่ผมกำลังทดลองใช้เครื่องมือต่าง ๆ ผมได้ชื่นชอบ Slite เป็นพิเศษเพราะคุณสมบัติการรวบรวมเอกสาร ซึ่งช่วยให้เอกสารที่เกี่ยวข้องถูกจัดระเบียบไว้เพื่อคัดกรองและจัดเรียงตามความต้องการ
ด้วยเทมเพลตการจดบันทึกที่มีอยู่แล้วสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ และความสามารถในการสร้างของคุณเอง Slite จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม Slite เป็นฐานความรู้ และนั่นคือทั้งหมด เพื่อเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นการกระทำ คุณจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่แตกต่างกัน
คุณสมบัติเด่นของ Slite
- ออกแบบมาเพื่อปรับให้เข้ากับการจดบันทึกทุกรูปแบบ รวมถึงวิกิของบริษัท บันทึกการประชุม เอกสารกระบวนการทำงาน ฯลฯ
- แต่ละบันทึกสามารถรวมข้อความ, รูปภาพ, ตาราง, และการฝังไฟล์เช่น Google Docs หรือบอร์ด Miro
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการสร้างเอกสารและคำเตือนที่เกิดซ้ำ
- คุณสมบัติของ AI สำหรับการตรวจสอบการสะกดคำ, สรุป, ทำให้ภาษาง่ายขึ้น, เปลี่ยนโทนเสียง, และอื่น ๆ
ข้อจำกัดบางประการ
- ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูง
- ไม่มีคุณสมบัติการร่วมมือทางภาพในตัว เช่น กระดานไวท์บอร์ดหรือแผนผังความคิด
ราคาแบบสไลต์
- ฟรี
- มาตรฐาน: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $12.5/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Slite
- G2: 4. 6 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 7/5 (40+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Slite อย่างไรบ้าง?
มันทำสิ่งที่เครื่องมือจดบันทึก/จัดการความรู้ส่วนใหญ่ทำได้ สามารถจัดการการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการสนทนาแบบอะซิงโครนัสได้ ฉันใช้ฟีเจอร์การแชร์ได้อย่างคุ้มค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการแชร์เอกสารสาธารณะผ่านลิงก์ลับสำหรับการแก้ไข
มันทำสิ่งที่เครื่องมือจดบันทึก/จัดการความรู้ส่วนใหญ่ทำได้ สามารถจัดการการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการสนทนาแบบอะซิงโครนัสได้ ฉันใช้ฟีเจอร์การแชร์ได้อย่างคุ้มค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการแชร์เอกสารสาธารณะผ่านลิงก์ลับเพื่อแก้ไข
7. Confluence: เหมาะที่สุดสำหรับทีมซอฟต์แวร์ที่ใช้ Jira
Atlassian's Confluence คือซอฟต์แวร์สำหรับการจัดทำเอกสารและการทำงานร่วมกันที่ออกแบบมาสำหรับทีมพัฒนา ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจดบันทึก จัดระเบียบ เพิ่มป้ายกำกับคำสำคัญ และจัดเก็บเอกสารไว้ใช้ในองค์กร
เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์หลายตัวของ Atlassian, Confluence ถูกออกแบบมาสำหรับทีมองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการสร้างฐานความรู้ที่ครอบคลุม. แม้ว่าคุณจะสามารถใช้ Confluenceในการบันทึกการประชุมได้แต่การใช้แอปนี้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั้นไม่ใช่การใช้งานที่ดีที่สุด.
คุณสมบัติเด่นของ Confluence
- การจัดองค์กรเอกสารแบบต้นไม้เพื่อค้นหาเอกสารได้อย่างรวดเร็ว
- การแก้ไขแบบร่วมมือกันแบบเรียลไทม์พร้อมแสดงความคิดเห็นในตัว, ไลค์, GIF และอีโมจิ
- คุณสมบัติในการแท็กบุคคล, แสดงความคิดเห็น, และมอบหมายงาน
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประกาศทั่วทั้งบริษัท
- การตั้งค่าการอนุญาตอย่างละเอียดเพื่อการแบ่งปันอย่างปลอดภัย
ข้อจำกัดของการบรรจบกัน
- ออกแบบมาสำหรับคนรักเทคโนโลยี อาจมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับพวกเราที่เหลือ
- แดชบอร์ดควบคุมการเข้าถึงที่ซับซ้อน
- ความเข้ากันได้จำกัดกับแอปอื่น ๆ
- การนำเข้าจาก Microsoft Word หรือ Google Docs และการส่งออกเป็น PDF เป็นตัวเลือกที่ไม่เหมาะสมที่สุด
การกำหนดราคาแบบผสมผสาน
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: $600/ปี
- พรีเมียม: $1,150/ปี
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนและรีวิวของคอนฟลูเอนซ์
- G2: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (3300+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Confluence อย่างไรบ้าง?
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Confluence คือการใช้งานที่ง่ายมาก เมื่อพิจารณาว่ามีเทมเพลตมากมายสำหรับเอกสารและโครงการต่างๆ ซึ่งทำให้การเริ่มต้นโครงการหรือการทำงานกับเอกสารใดๆ ง่ายขึ้น เพราะหลายคนมักมีปัญหาในการเริ่มต้น
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Confluence คือการใช้งานที่ง่ายมาก เมื่อพิจารณาว่ามีเทมเพลตมากมายสำหรับเอกสารและโครงการต่างๆ ซึ่งทำให้การเริ่มต้นโครงการหรือการทำงานกับเอกสารใดๆ ง่ายขึ้น เพราะหลายคนมักประสบปัญหาในการเริ่มต้น
8. Scrintal: เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกด้วยภาพ
Scrintal นำเสนอวิธีการใหม่ในการจัดระเบียบพื้นที่ทำงานด้วยการผสมผสานการจดบันทึกด้วยภาพเข้ากับการสร้างแผนผังความคิด นั่นคือสิ่งที่ดึงดูดฉันให้ใช้แอปนี้—มันเหมือนมีกระดานไวท์บอร์ดดิจิทัลที่คุณสามารถเชื่อมโยงความคิด การวิจัย และไอเดียต่างๆ ในรูปแบบที่ยืดหยุ่นและมองเห็นได้ชัดเจน
ขณะที่กำลังจัดตั้งฐานความรู้ ฉันพบว่า Scrintal มีความเข้าใจง่ายอย่างไม่น่าเชื่อสำหรับการระดมความคิดและจัดระเบียบความคิดอย่างเป็นภาพ อย่างไรก็ตาม มันไม่เหมาะสำหรับการจัดทำเอกสารที่มีโครงสร้างมากขึ้นหรือกรณีการใช้งานแบบฐานข้อมูล
คุณสมบัติเด่นของ Scrintal
- รวมการจดบันทึกและการทำแผนผังความคิดไว้ในอินเทอร์เฟซเดียว
- การเชื่อมโยงทางสายตา ระหว่างโน้ตช่วยในการค้นคว้าและพัฒนาความคิด
- พื้นที่เขียนที่เรียบง่าย ปราศจากสิ่งรบกวน และใช้งานง่าย
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้คิดนอกกรอบและนักสร้างสรรค์ความรู้
- การค้นหาอย่างรวดเร็วและการติดแท็กทำให้เนื้อหาสามารถค้นหาได้ง่าย
ข้อจำกัดของ Scrintal
- ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการจัดการงานหรือฐานข้อมูลที่มีโครงสร้าง
- ขาดการผสานการทำงานขั้นสูงและระบบอัตโนมัติ
- เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานคนเดียว ไม่เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกันในทีมที่ซับซ้อน
การกำหนดราคาของ Scrintal
- 30 ดอลลาร์ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Scrintal
- G2: ไม่มีรีวิว
- Capterra: ไม่มีรีวิว
ผู้ใช้จริงพูดถึง Scrintal อย่างไรบ้าง?
การทำงานใน Scrintal ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของฉัน ทำให้เกิดความชัดเจนในกระบวนการที่ฉันไม่เคยมีมาก่อน
การทำงานใน Scrintal ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของฉัน ทำให้มีความชัดเจนมากขึ้นกว่าที่เคยมีมาก่อน
📮ClickUp Insight:37% ของพนักงานส่งบันทึกติดตามหรือรายงานการประชุมเพื่อติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ แต่ 36% ยังคงพึ่งพาวิธีการอื่นๆ ที่กระจัดกระจาย
หากไม่มีระบบที่รวมศูนย์สำหรับการบันทึกการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่คุณอาจต้องการอาจถูกฝังอยู่ในแชท อีเมล หรือสเปรดชีต ด้วย ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันทีในทุกงาน แชท และเอกสารของคุณ—ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีอะไรตกหล่น
9. แผ่น: เหมาะที่สุดสำหรับเอกสารที่สวยงาม
ในโลกอินเทอร์เน็ตยุคใหม่ เนื้อหาควรดูดีไม่แพ้การอ่าน Slab มุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้ใช้ "สร้างเนื้อหาที่ดูดีโดยอัตโนมัติ" โดยเน้นประสบการณ์การใช้งาน Slab จึงมาพร้อมฟีเจอร์การแก้ไขขั้นสูง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของแผ่นพื้น
- เครื่องมือค้นหาแบบรวมเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย
- อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายสำหรับทุกคนเพื่อให้เริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว
- การผสานรวมอย่างครอบคลุมกับ Google Drive รวมถึงการค้นหา
- สารบัญที่สร้างโดยอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของแผ่นพื้น
- เนื่องจากเป็นแอปใหม่ จึงยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา ดังนั้นจึงมีฟีเจอร์ขั้นสูงจำกัด เช่น การผสานกับ API การฝังไฟล์ประเภทต่างๆ เป็นต้น
- ไลบรารีเทมเพลตจำกัด
ราคาแผ่นสำเร็จรูป
- ฟรี
- สตาร์ทอัพ: $6. 67/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อฝ่ายขาย
การให้คะแนนและรีวิวแผ่นคอนกรีต
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 250+)
- Capterra: 4. 9/5 (40+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Slab อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบที่เอกสารทั้งหมดถูกจัดรูปแบบให้เหมือนกันโดยอัตโนมัติ คุณจึงไม่ต้องเข้าไปเลือกฟอนต์จากตัวเลือกมากมายนับล้าน พวกเขาทำให้แพลตฟอร์มนี้เรียบง่ายและใช้งานง่ายมาก
ฉันชอบที่เอกสารทั้งหมดถูกจัดรูปแบบให้เหมือนกันโดยอัตโนมัติ คุณจึงไม่ต้องเข้าไปเลือกฟอนน์จากล้านแบบที่แตกต่างกัน พวกเขาทำให้แพลตฟอร์มนี้เรียบง่ายและใช้งานง่ายมาก
10. Google Keep: เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกส่วนตัว
Google Keep เป็นแอปจดบันทึกที่รวมอยู่ในชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพของ Google ใช้งานง่ายและสะดวก และจะถูกรวมอยู่ในชุดหากคุณใช้ GMail หรือ GSuite ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของ Google Keep คือความเรียบง่าย แต่ก็เป็นข้อจำกัดที่ใหญ่ที่สุดเช่นกัน
เมื่อการทำงานของฉันขยายตัวและฉันจดบันทึกมากขึ้น ฉันพบว่าการบันทึกและจัดระเบียบข้อมูลเหล่านั้นต้องใช้ความพยายามมากขึ้นเมื่อใช้ Google Keep ฟีเจอร์สำคัญสำหรับการแจ้งเตือนและการทำงานร่วมกัน ซึ่งเป็นมาตรฐานในเครื่องมืออื่น ๆ ยังคงขาดหายไปใน Google Keep
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Keep
- ใช้งานง่าย สามารถเพิ่มบันทึกเป็นข้อความ รูปภาพ และเสียง
- ซิงค์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์โดยใช้บัญชี Google เดียวกัน
- การติดป้ายกำกับและการใช้รหัสสีสำหรับเอกสารประเภทต่างๆ
- รวมถึงช่องทำเครื่องหมาย, การ์ด, รายการ, ฯลฯ, ภายในแต่ละบันทึก
ข้อจำกัดของ Google Keep
- มุ่งเน้นความเรียบง่ายอย่างสูง จึงมีฟีเจอร์จำกัดสำหรับทีมองค์กรขนาดใหญ่
- จัดเป็นป้ายกำกับแทนที่จะเป็นโฟลเดอร์
- กินพื้นที่จัดเก็บในบัญชี GSuite ของคุณ
ราคาของ Google Keep
- ฟรีตลอดไป
คะแนนและรีวิว Google Keep
- Capterra: 4. 7/5 (150+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Keep อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบความเร็วและความสะดวกสบายในการจดบันทึก ฉันยังใช้มันสำหรับการเตือนความจำด้วย เพราะสามารถส่งข้อความไปยังโทรศัพท์ของฉันและมองเห็นได้ใน Google Calendar ในเวลาที่ตั้งเตือนไว้
ฉันชอบความเร็วและความสะดวกสบายในการจดบันทึก ฉันยังใช้มันสำหรับการเตือนความจำด้วย เพราะสามารถส่งข้อความไปยังโทรศัพท์ของฉันและมองเห็นได้ใน Google Calendar ในเวลาที่ตั้งเตือนไว้
11. Anytype: เหมาะที่สุดสำหรับทีมที่ให้ความสำคัญกับความไว้วางใจและความปลอดภัย
Anytype ถูกวางตำแหน่งให้เป็นพื้นที่ทำงานร่วมกันสำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์ร่วมกัน ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดคือมันช่วยให้คุณสามารถสร้างเอกสารในเครื่องและดำเนินการซิงค์แบบกระจายศูนย์ข้ามอุปกรณ์ได้ นอกจากนี้ยังรองรับการเข้ารหัสข้อมูลในเครื่องและบนอุปกรณ์อีกด้วย
มันยังหมายความว่าคุณจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคในระดับหนึ่งเพื่อให้ Anytype ทำงานได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดทุกประเภท
- โปรแกรมแก้ไขแบบบล็อกที่มีความสามารถในการสร้างฐานข้อมูล
- มุมมองตาราง, คันบัน, และแกลเลอรี
- ออฟไลน์ก่อนพร้อมการซิงค์แบบเพียร์ทูเพียร์
- แม่แบบสำหรับชุมชน ครอบครัว ทีม และผู้ใช้ส่วนบุคคล
ข้อจำกัดประเภทใดก็ตาม
- ซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
- ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น จึงมีหลักฐานน้อยมากที่แสดงถึงความสามารถในการรองรับความต้องการที่ซับซ้อนหรือขยายขนาด
ราคาแบบใดก็ได้
- นักสำรวจ: ฟรี
- ผู้สร้าง: $99 ต่อปี
- ผู้ร่วมสร้าง: $299 สำหรับ 3 ปี
การให้คะแนนและรีวิวทุกประเภท
- Product Hunt: 4. 8/5 (200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Anytype อย่างไรบ้าง?
ใช้มาตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้ว และต้องบอกว่าฉันชอบสิ่งที่ Anytype กำลังทำอยู่มาก! มีบั๊กเล็ก ๆ น้อย ๆ อยู่ที่นี่ที่นั่น แต่ประสบการณ์การใช้งานยอดเยี่ยมมาก และ UI สดใหม่มาก ๆ
ใช้มาตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้ว และต้องบอกเลยว่าชอบมากกับสิ่งที่ Anytype กำลังทำอยู่! มีบั๊กเล็กๆ น้อยๆ อยู่บ้างเป็นบางครั้ง แต่โดยรวมแล้วเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมาก และอินเทอร์เฟซก็ดูสดใหม่และน่าใช้สุดๆ
12. Microsoft Loop: เหมาะที่สุดหากคุณชื่นชอบ CoPilot
Microsoft Loop เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการสร้างสรรค์ร่วมกัน โดยพื้นฐานแล้วเป็นแอปสำหรับทีม ครอบครัว หรือชุมชนในการมารวมตัวกันและเขียนร่วมกัน จุดเด่นหลักของแพลตฟอร์มนี้มาจากการผสานรวมกับ Co-pilot ซึ่งนำปัญญาประดิษฐ์มาช่วยในการจดบันทึกของคุณ
ฉันพบว่าหากคุณไม่ได้ใช้ระบบของ Microsoft Loop ในฐานะเครื่องมือเดี่ยวแทบจะไม่สามารถแข่งขันกับเครื่องมือที่คล้ายกันอื่น ๆ เช่น Notion หรือ ClickUp ได้เลย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Loop
- การผสานการทำงานของรองนักบินสำหรับการสร้างสรรค์แนวคิดและการทำงานอัตโนมัติ
- การซิงค์แบบเรียลไทม์ข้ามแอปและอุปกรณ์
- แม่แบบเพจสำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ
- ตัวเลือกทดแทนสำหรับ OneNote ด้วยอินเทอร์เฟซที่ทันสมัยกว่า
ข้อจำกัดของ Microsoft Loop
- คุณสมบัติที่จำกัดเมื่อเทียบกับแอปจดบันทึกชั้นนำ
- รวมอยู่ในชุด M365 โดยไม่มีตัวเลือกในการซื้อเป็นผลิตภัณฑ์เดี่ยว
ราคาของ Microsoft Loop
- ฟรี
- MS365 Business Standard: $12.5/เดือน ต่อผู้ใช้
- MS365 Business Premium: $22/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว Microsoft Loop
เนื่องจากเป็นแอปที่ค่อนข้างใหม่และยังไม่โดดเด่น จึงมีคะแนนและรีวิวบนแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม เช่น G2 หรือ Capterra อยู่เพียงเล็กน้อย
ผู้ใช้จริงพูดถึง Microsoft Loop อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบใช้ loop มาก มันได้เข้ามาแทนที่ OneNote สำหรับฉันแล้ว เพราะเรื่องการร่วมมือกันทำงาน
ฉันชอบใช้ loop มาก มันได้เข้ามาแทนที่ OneNote สำหรับฉันแล้ว เพราะเรื่องการร่วมมือกันทำงาน
13. Upbase: เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกส่วนตัวและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
Upbase เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีคุณสมบัติการจดบันทึกในตัว ประกอบด้วยตัววางแผน การบล็อกเวลา โพโมโดโร และคุณสมบัติเพิ่มประสิทธิภาพอื่นๆ เพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิ อย่างไรก็ตาม มันเน้นไปที่ประสิทธิภาพส่วนบุคคลมากกว่าการทำงานร่วมกันเป็นทีม
คุณสมบัติเด่นของ Upbase
- เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลที่รวมอยู่ในแอป
- ออกแบบมาให้เรียบง่ายและใช้งานง่าย
- มุมมองรายการและกระดานสำหรับการติดตามโครงการ
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกันในเอกสาร เช่น ความคิดเห็น การกล่าวถึง (@mentions)แม่แบบบันทึกการประชุมที่กำหนดเอง และการแชร์
ข้อจำกัดของ Upbase
- การผสานการทำงานที่จำกัดกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพยอดนิยม
- ไม่มีโหมดออฟไลน์ให้บริการ
- อาจง่ายเกินไปสำหรับความต้องการขององค์กร
ราคาของ Upbase
- ฟรีตลอดไป
- พรีเมียม: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Upbase
- G2: 4. 9/5 (4 รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (6 รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Upbase อย่างไรบ้าง?
ฉันเคยลองใช้เครื่องมือจัดการโครงการมาหลายตัวแล้ว (ใครไม่เคยบ้าง 😅) แต่ตัวนี้แหละที่ช่วยฉันได้จริง ๆ ในการจัดระเบียบทุกโปรเจกต์และติดตามทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ฉันเคยลองใช้เครื่องมือจัดการโครงการมาหลายตัวแล้ว (ใครไม่เคยบ้าง 😅) แต่ตัวนี้แหละที่ช่วยฉันได้จริง ๆ ในการจัดระเบียบทุกโปรเจกต์และติดตามทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
14. Mem: เหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการให้ AI จัดการ 'การจัดระเบียบ'
Mem ถูกจัดวางตำแหน่งเป็นแอปจดบันทึกที่จัดการด้วย AI. ในขณะที่คุณต้องจดบันทึกของคุณ, AI ของ Mem จะช่วยสร้างความเชื่อมโยงและสร้างความเกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ, โดยที่คุณไม่ต้องจัดระเบียบบันทึกเป็นโฟลเดอร์หรือเพิ่มแท็ก.
ฉันรัก Mem เพราะ AI ได้รับการฝึกฝนจากบันทึกของฉันเอง เข้าใจแท็กและคำศัพท์เฉพาะของฉัน ซึ่งหมายความว่าฉันสามารถถามคำถามเช่น "ใครเป็นคนเสนอแนวคิดนี้?" และได้รับคำตอบทันที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mem
- องค์กรที่ใช้ AI สร้างเครือข่ายบันทึกที่สามารถเรียกคืนได้ง่ายในภายหลัง
- ระบบ AI ที่ปรับแต่งได้เพื่อสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ บันทึก และคำตอบในน้ำเสียงและสไตล์ของคุณ
- สรุปอย่างชาญฉลาด
- คำแนะนำและข้อเสนอแนะตามบริบทขณะจดบันทึก
ข้อจำกัดของหน่วยความจำ
- คุณสมบัติของ AI จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อมีข้อมูลเพียงพอ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีความมุ่งมั่นในการใช้แอปอย่างกว้างขวาง
- บันทึกการประชุม, คุณสมบัติการจัดการงานน้อยมากหรือไม่มีเลย
การกำหนดราคาหน่วยความจำ
- เมม: $8. 33/เดือน
- ทีม Mem: ติดต่อฝ่ายขาย
คะแนนและความคิดเห็นของสมาชิก
- G2: 1. 5/5 (1 รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Mem อย่างไรบ้าง?
ฉันใช้ Mem มาตั้งแต่แรกเริ่มและยังคงเป็นตัวเลือกของฉันสำหรับการจดบันทึกอย่างรวดเร็วและค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็ว
ฉันใช้ Mem มาตั้งแต่แรกเริ่มและยังคงเป็นตัวเลือกของฉันสำหรับการจดบันทึกอย่างรวดเร็วและค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็ว
ลองดูทางเลือก Mem AI เหล่านี้!
15. Zoho WorkDrive: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบไฟล์และโฟลเดอร์ให้เป็นระเบียบ
Zoho WorkDrive เป็นระบบจัดการไฟล์สำหรับทีม ช่วยให้รวบรวมเอกสารและความรู้ต่างๆ รวมถึงเอกสารที่อยู่ในแอปของบุคคลที่สาม เช่น Google Docs หรือ Microsoft Word
ส่วนที่ดีที่สุดของ Zoho WorkDrive คือความสามารถในการจดบันทึกแบบมัลติมีเดีย—คุณสามารถเพิ่มการบันทึกหน้าจอและไฟล์วิดีโอและเสียงลงในบันทึกของคุณได้ อย่างไรก็ตาม มันขาดความเรียบง่ายและการเข้าถึงที่ง่ายดายเหมือนกับแอปหลายๆ ตัวที่ได้กล่าวถึงข้างต้น
คุณสมบัติเด่นของ Zoho WorkDrive
- การบันทึกเสียง, วิดีโอ, และหน้าจอด้วย WorkDrive Snap
- การแชร์และการทำงานร่วมกันภายนอก
- ผู้ดูแลระบบที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อดูและจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ทั้งหมด
- มุมมองและการนำทางแบบใช้ต้นไม้
ข้อจำกัดของ Zoho Drive
- ประสิทธิภาพและความเร็วอาจไม่เหมาะสมที่สุดเมื่อใช้ไฟล์ขนาดใหญ่
- ความสามารถในการปรับแต่งส่วนบุคคลที่จำกัด
- ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันทำงานช้าเมื่อมีคนเข้าร่วมไฟล์มากเกินไป
ราคาของ Zoho WorkDrive
- เริ่มต้น: $2 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ทีม: $4. 5/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
Zoho WorkDrive คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho WorkDrive อย่างไรบ้าง?
คุณสมบัติการทำงานร่วมกันของ Zoho WorkDrive ทำให้ฉันและเพื่อนร่วมงานสามารถทำงานร่วมกันในการจัดการและทำงานกับไฟล์ของเราได้ มันใช้คุณสมบัติความปลอดภัยระดับสูงซึ่งรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมที่สุดสำหรับไฟล์ทั้งหมดของเรา ป้องกันช่องโหว่ที่อาจทำให้เราสูญเสียไฟล์จากการโจมตีทางไซเบอร์
คุณสมบัติการทำงานร่วมกันของ Zoho WorkDrive ทำให้ฉันและเพื่อนร่วมงานสามารถทำงานร่วมกันในการจัดการและทำงานกับไฟล์ของเราได้ มันใช้คุณสมบัติความปลอดภัยระดับสูงซึ่งรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมที่สุดสำหรับไฟล์ทั้งหมดของเรา ป้องกันช่องโหว่ที่อาจทำให้เราสูญเสียไฟล์จากการโจมตีทางไซเบอร์
จัดการงานความรู้ของคุณให้ดีขึ้นด้วย ClickUp
เมื่อเราพูดถึงงานด้าน 'ความรู้' เรามักจะนึกถึงความรู้ที่ฝังลึก คือ ข้อมูลที่เราตระหนักว่าเรารู้อยู่แล้ว นี่คือสิ่งที่ถูกบันทึกในรูปแบบของบันทึกต่างๆ
อย่างไรก็ตาม ส่วนสำคัญของงานความรู้คือสิ่งที่เราไม่ได้ตระหนักถึงอย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น นักพัฒนาอาจไม่ทราบขั้นตอนทั้งหมดของการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการจัดการกระบวนการทำงาน ซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นความรู้เช่นกัน แม้จะเป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวก็ตาม
เพื่อจัดการความรู้ทั้งแบบมีสติและแบบฝังลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำหน้าที่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Notion คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับสถานที่ทำงานยุคใหม่ เช่น ClickUp
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจรของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถบันทึกข้อมูลผ่าน ClickUp Docs หรือ Notepad ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือ AI ที่ทรงพลังที่สุดสำหรับการจดบันทึก
นอกจากนี้ ยังเก็บข้อมูลแบบพาสซีฟ เช่น การประมาณเวลา การติดตามเวลา ประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละบุคคลการใช้ทรัพยากร ฯลฯ ซึ่งสร้างความรู้มากมายสำหรับผู้มีส่วนร่วมแต่ละคน ผู้จัดการโครงการ และผู้นำทีม
ดูว่า ClickUp จัดการความรู้ในองค์กรของคุณอย่างไรทดลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้