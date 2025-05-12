ค้นหาทางเลือก Google Docs ที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Google Workspace มีผู้ใช้งานมากกว่า1 พันล้านคนต่อเดือน
หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ใช้พันล้านคน คุณอาจเคยใช้ Google Docs อย่างน้อยหนึ่งครั้ง
ท้ายที่สุดแล้ว การพิมพ์ docs. new ในแท็บเบราว์เซอร์ของคุณและเริ่มพิมพ์ต่อไปนั้นเป็นเรื่องง่ายที่สุดในโลก แต่ความคุ้นเคยและความสะดวกสบายนี้มาพร้อมกับราคาที่ต้องจ่าย 🤔
ตัวอย่างเช่น ฟีเจอร์การใช้งานแบบออฟไลน์ที่จำกัดของ Google Docs หรือ Google Workspace นั้นสร้างความหงุดหงิดได้มาก หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างเสถียร ในบางกรณี ฟีเจอร์การติดตามการเปลี่ยนแปลงก็ไม่ค่อยใช้งานง่ายนัก แม้จะมีฟีเจอร์ขั้นสูงอย่างการแก้ไขงานร่วมกันแล้วก็ตาม Google Docs ก็ยังถือว่าขาดประสิทธิภาพในหลายด้าน 🥺
ด้วยเหตุนี้ จึงไม่น่าแปลกใจที่ผู้ใช้หลายคนมองหาทางเลือกอื่นแทน Google Docs ในทำนองเดียวกันเราได้สำรวจซอฟต์แวร์แก้ไขเอกสารต่างๆเพื่อคัดเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดที่มีอยู่ 😎
อยู่ต่อกับเราในขณะที่เราตรวจสอบ 11 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Google Docs ✨
⏰สรุป 60 วินาที
- ClickUp (เครื่องมือครบวงจรที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการเอกสารและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในตัว)
- ไมโครซอฟต์ 365 (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแอปพลิเคชันสำหรับองค์กร)
- Dropbox Paper (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในทีมอย่างเรียบง่ายและการผสานสื่อ)
- โคด้า (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานเอกสารพร้อมระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่ทรงพลัง)
- Quip (เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขร่วมกันพร้อมฟีเจอร์แชทในตัว)
- โนชั่น (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมบันทึก เอกสาร และฐานความรู้ไว้ที่เดียว)
- Zoho Writer (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานเอกสารอัตโนมัติและการลงนามอิเล็กทรอนิกส์)
- Apache OpenOffice (ทางเลือกซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่ดีที่สุดสำหรับชุดโปรแกรมสำนักงานแบบดั้งเดิม)
- การบรรจบกัน (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดทำเอกสารและการแบ่งปันความรู้ระหว่างทีม)
- Etherpad (เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับงานแก้ไขแบบเรียลไทม์ที่มีน้ำหนักเบาและโอเพนซอร์ส)
- Evernote (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบโน้ต งานวิจัย และไอเดียไว้ในที่เดียว)
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของ Google Docs?
ในขณะที่ประเมินทางเลือกของ Google Docs สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาคุณสมบัติที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สนับสนุนการทำงานร่วมกัน และให้ความยืดหยุ่น
พิจารณาปัจจัยเหล่านี้เมื่อทำการตัดสินใจของคุณ:
- การจัดการเอกสาร: เลือกทางเลือกอื่นแทน Google Docs ที่รองรับการสร้างเอกสาร การแชร์ และการจัดระเบียบเอกสาร
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ให้ความสำคัญกับเครื่องมือแก้ไขเอกสารที่มีฟังก์ชันการแก้ไขและแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ
- การเข้าถึงแบบออฟไลน์: มองหาทางเลือกอื่นแทน Google Docs ที่อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างเอกสาร ทำงานกับเอกสาร และบันทึกสำเนาโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
- การควบคุมเวอร์ชัน: เลือกเครื่องมือที่มีการควบคุมเวอร์ชันผ่านฟีเจอร์เช่นการติดตามการเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้ควรอนุญาตให้คุณย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าเมื่อจำเป็น
- การผสานการทำงาน: เลือกทางเลือกของ Google Docs ที่ทำงานร่วมกับแพลตฟอร์ม เครื่องมือ และแอปอื่นๆ ในระบบเทคโนโลยีของคุณได้ดี เช่น CRM หรือแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ
- การจัดรูปแบบขั้นสูง: เลือกใช้ทางเลือกอื่นแทน Google Docs ที่มีคุณสมบัติการจัดรูปแบบและการออกแบบขั้นสูง เพื่อให้เอกสารดูเป็นมืออาชีพและเรียบร้อย
- ความปลอดภัย: ค้นหาทางเลือกแทน Google Docs ที่มีการอนุญาตแบบละเอียด การเข้าถึงตามบทบาท การเข้ารหัสข้อมูลตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง และการปฏิบัติตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูล
ทางเลือกที่ดีที่สุด 11 อันดับสำหรับ Google Docs
ไม่ว่าคุณจะต้องการรวมศูนย์และแบ่งปันเอกสารโครงการหรือระดมความคิดด้วยเครื่องมือแก้ไขเอกสารแบบร่วมมือกัน เราได้รวบรวมทางเลือกที่ดีที่สุดของ Google Docs ที่จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1. ClickUp (เครื่องมือที่ดีที่สุดแบบครบวงจรสำหรับการจัดการเอกสารและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในตัว)
ClickUpคือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน และด้วยเหตุผลที่ดี มันให้คุณควบคุมโครงการส่วนตัวและโครงการทางอาชีพของคุณ และให้คุณจัดการทุกสิ่งทุกอย่าง ตั้งแต่ งบประมาณ ระยะเวลา ไปจนถึงทรัพยากรและทีม ในแพลตฟอร์มเดียว
ด้วยความหลากหลายนี้ จึงไม่น่าแปลกใจที่ ClickUp มีเครื่องมือในตัวสำหรับการสร้าง แก้ไข และแชร์เอกสาร!
เรากำลังพูดถึงClickUp Docs ✨
ClickUp Docs ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและแก้ไขเอกสารแบบร่วมมือได้อย่างง่ายดาย โดยผสานการทำงานเข้ากับแพลตฟอร์ม ClickUp ได้โดยตรง
ทีมสามารถเขียน, แชร์, และแก้ไขเอกสารได้แบบเรียลไทม์ พร้อมใช้ความคิดเห็นแบบอินไลน์และ @mentions เพื่อปรับปรุงการสื่อสารและประสิทธิภาพ ทำให้เป็นทางเลือกที่ทรงพลังแทน Google Docs 🚀
ข้อได้เปรียบที่สำคัญของ ClickUp คือความสามารถในการจัดระเบียบและจัดการเอกสารได้โดยตรงภายในงานและโครงการต่างๆ ต่างจากเครื่องมือแบบสแตนด์อโลน ClickUp ช่วยให้ทีมสามารถเชื่อมโยงเอกสารกับงานเฉพาะได้ ซึ่งช่วยให้มีความเกี่ยวข้องตามบริบทและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกจากนี้คุณยังสามารถเชื่อมต่อ ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ของ ClickUp กับ Docs เพื่อสรุปเนื้อหา สร้างไอเดีย และปรับปรุงคุณภาพการเขียนได้อีกด้วย 🦾
ทีมยังสามารถฝังเอกสารไว้ในคำอธิบายงานหรือแดชบอร์ดได้ ซึ่งช่วยเพิ่มการเข้าถึงและลดความจำเป็นในการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ การตั้งค่าที่สอดคล้องกันนี้ทำให้ ClickUp เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ต้องการรวมศูนย์กระบวนการจัดการเอกสารในขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม
ClickUp ยกระดับความสามารถในการจัดการเอกสารและโครงการให้สูงขึ้นไปอีกขั้นด้วยการติดตามประวัติเวอร์ชัน ทีมงานสามารถดูและกู้คืนเวอร์ชันก่อนหน้าของเอกสารได้ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถย้อนกลับการแก้ไขได้และไม่มีเนื้อหาสูญหาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้าง จัดระเบียบ และแบ่งปันเอกสารที่มีชีวิตชีวาพร้อมตัวเลือกการจัดรูปแบบขั้นสูง
- เพิ่มสื่อมัลติมีเดียและองค์ประกอบแบบโต้ตอบ เช่น รูปภาพ, GIF, รายการสิ่งที่ต้องทำ, แผนผัง, เป็นต้น ลงในเอกสารของคุณ
- สร้างเอกสารจากศูนย์หรือเลือกจากคลังแม่แบบ ClickUpที่ปรับแต่งได้หลากหลาย
- ทำงานร่วมกับผู้ใช้หลายคนแบบเรียลไทม์ พร้อมแสดงความคิดเห็น ระบุชื่อ และแชร์เอกสาร
- สร้างแผนภาพและแผนภูมิที่สวยงามน่าทึ่งด้วยClickUp Whiteboards
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้มาใหม่อาจพบความยากลำบากในการนำทางความซับซ้อนของฟีเจอร์ขั้นสูง
- แอปพลิเคชันมือถือขาดคุณสมบัติบางอย่างที่พร้อมใช้งานในแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,980+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,350+ รีวิว)
➡️ อ่านเพิ่มเติม:คำกระตุ้นการเขียนด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับนักการตลาดและนักเขียน
2. Microsoft 365 (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมอย่างราบรื่นกับแอปพลิเคชันองค์กร)
Microsoft 365 ซึ่งเดิมรู้จักในชื่อ Office 365 หรือ Microsoft Office Suite เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ทรงพลังซึ่งนำเสนอชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับความต้องการขององค์กร ตั้งแต่การสร้างเนื้อหาไปจนถึงการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
ภายในระบบนิเวศของ Microsoft ทางเลือกที่แท้จริงสำหรับ Google Docs คือ Microsoft Word ซึ่งแตกต่างจาก Google Docs ตรงที่ Microsoft Word มีฟังก์ชันการแก้ไขแบบออฟไลน์ นอกจากนี้ยังเหนือกว่า Google Docs ด้วยการจัดรูปแบบขั้นสูง ความสามารถในการปรับแต่งที่หลากหลาย และความปลอดภัยระดับองค์กร
นอกจากนี้ Microsoft Word ยังผสานการทำงานกับบริการอื่นๆ ของ Microsoft ได้อย่างราบรื่น เช่น Teams, SharePoint และ Planner รวมถึงแอปภายนอกอย่าง Google Drive และ Salesforce อีกด้วย ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลและสภาพแวดล้อมองค์กรขนาดใหญ่ ด้วยเครื่องมือในตัวที่ช่วยจัดการเวิร์กโฟลว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft 365
- แก้ไขและเข้าถึงเอกสารแบบออฟไลน์โดยไม่สูญเสียคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานทั้งหมด
- รับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ใน Microsoft Office Online กับสมาชิกในทีมแบบเรียลไทม์โดยการแชร์ไฟล์ผ่าน OneDrive, ติดตามการเปลี่ยนแปลง, และเสนอการแก้ไข
- ปรับปรุงกระบวนการเขียนด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ใน Word เพื่อคำแนะนำที่ชาญฉลาดและค้นพบรูปแบบในข้อมูล
- ติดตามและกู้คืนเวอร์ชันก่อนหน้าของไฟล์ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการตรวจสอบหรือย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงเมื่อจำเป็น
ข้อจำกัดของ Microsoft 365
- ฟังก์ชันการใช้งานฟรีแบบจำกัดสำหรับบุคคลทั่วไปและธุรกิจขนาดเล็ก
- ปัญหาความเข้ากันได้ทำให้การแชร์เอกสารกับผู้ใช้ที่ไม่ใช่ Microsoft เกิดปัญหา
ราคาของ Microsoft 365
- ไมโครซอฟต์ 365 เพอร์ซันนัล: $6. 99/เดือน
- Microsoft 365 Family: $9.99/เดือน
- Microsoft 365 Business Basic: $7. 20 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Standard: $15.00/เดือน ต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Premium: $26.40 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Apps สำหรับธุรกิจ: $9.90/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับ Microsoft 365
- G2: 4. 6/5 (5,190+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (13,730+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ด้วยแนวทางที่ถูกต้องเครื่องมือสร้างเนื้อหา AIที่เหมาะสมจะช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้รวดเร็วและชาญฉลาดยิ่งขึ้น ด้วยการแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์ สร้างเนื้อหาเขียนคุณภาพสูง ภาพที่น่าทึ่ง และแม้กระทั่งวิดีโอ—ทั้งหมดนี้ยังคงรักษาความสมบูรณ์ของแบรนด์คุณไว้
3. Dropbox Paper (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมอย่างง่ายและการผสานสื่อ)
จากแพลตฟอร์มการแชร์ไฟล์ยอดนิยมDropbox มาสู่Dropbox Paper
Dropbox Paper เป็นเครื่องมือแก้ไขเอกสารแบบร่วมมือกันบนเว็บฟรีที่ผสานรวมกับบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ของ Dropbox ได้อย่างราบรื่น ตัวแก้ไขเอกสารของมันช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง แก้ไข และแชร์เอกสารได้แบบเรียลไทม์ ทำให้เป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับ Google Docs สำหรับทีมที่ต้องการพื้นที่ทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย Dropbox Paper รองรับเนื้อหาหลากหลายประเภท รวมถึงข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และโค้ดสั้น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของโครงการที่หลากหลาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dropbox Paper
- รับแม่แบบเอกสารที่ปรับแต่งได้สำหรับกรณีการใช้งานต่างๆ รวมถึงแผนโครงการ บันทึกการประชุม และบรีฟงานสร้างสรรค์
- ร่วมมือกับทีมของคุณโดยใช้ความคิดเห็น การกล่าวถึง และรายการตรวจสอบ
- จัดระเบียบโครงการต่างๆ บนไทม์ไลน์และปฏิบัติตามกำหนดเวลาด้วยคุณสมบัติการติดตามงาน
- ฝังสื่อหลากหลายประเภท เช่น วิดีโอ YouTube และเสียงจาก SoundCloud
ข้อจำกัดของ Dropbox Paper
- มีตัวเลือกการจัดรูปแบบที่จำกัดเมื่อเทียบกับโปรแกรมประมวลผลคำแบบดั้งเดิม
- ต้องใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการใช้งานอย่างเต็มรูปแบบและไม่รองรับการแก้ไขแบบออฟไลน์
ราคา Dropbox Paper
Dropbox Paper ฟรีกับแผน Dropbox ใด ๆ:
- พื้นฐาน: ฟรีสำหรับ 2GB
- เพิ่มเติม: $11.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- สิ่งจำเป็น: $19.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว Dropbox Paper
- G2: 4. 1/5 (4,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (230+ รีวิว)
4. โคด้า (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานเอกสารพร้อมระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานที่ทรงพลัง)
Codaเป็นพื้นที่ทำงานร่วมกันแบบครบวงจรที่รวมฟังก์ชันของเอกสาร สเปรดชีต และแอปพลิเคชันต่างๆ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ในขณะเดียวกัน ยังช่วยให้คุณสามารถทำงานอัตโนมัติในเอกสารโดยใช้กฎที่กำหนดเองได้
ไม่เหมือนกับโปรแกรมประมวลผลคำแบบดั้งเดิม Coda มอบผืนผ้าใบที่ยืดหยุ่นซึ่งผู้ใช้สามารถสร้างเอกสารแบบไดนามิกที่ผสานรวมกับองค์ประกอบโต้ตอบ เช่น ตาราง แผนภูมิ และปุ่ม ความหลากหลายนี้ทำให้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับ Google Docs โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการรวมเวิร์กโฟลว์ไว้ที่ศูนย์กลางและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
คุณสมบัติเด่นของ Coda
- ออกแบบโซลูชันที่ปรับแต่งได้ผ่านบล็อกการสร้าง เช่น หน้าที่มีความลึกไม่จำกัด ตารางที่เชื่อมโยงถึงกัน และปุ่มดำเนินการ
- เชื่อมต่อและซิงค์เอกสาร Coda กับเครื่องมือภายนอก เช่น Slack, Jira และ GitHub
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือ AI เช่น Coda Brain และ Coda AI
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติโดยการตั้งค่ากฎและตัวกระตุ้นภายในเอกสารของพวกเขา
ข้อจำกัดของโคด้า
- คุณสมบัติการปรับแต่งอย่างละเอียดมีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูง
- เอกสารขนาดใหญ่มีแนวโน้มที่จะทำให้เวลาในการโหลดช้าลงและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของแพลตฟอร์ม
ราคาโคด้า
- ฟรี
- ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้สร้างเอกสาร
- ทีม: $36/เดือน ต่อผู้สร้างเอกสาร
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของโคดา
- G2: 4. 7/5 (460+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
5. Quip (เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขร่วมกันพร้อมฟีเจอร์แชทในตัว)
Quipเป็นทางเลือกของ Google Docs ที่เน้นการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างพื้นที่ทำงานที่มีปฏิสัมพันธ์และเป็นหนึ่งเดียว
ในฐานะบริษัทในเครือของ Salesforce, Quip ผสานการทำงานกับสภาพแวดล้อมของ Salesforce ได้อย่างราบรื่นเพื่อเสริมศักยภาพให้กับทีมขายและการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ ใช้ Quip เพื่อสร้างเอกสาร, ตารางคำนวณ, และสไลด์สำหรับกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับลูกค้า
คุณสมบัติเด่นของ Quip
- รวมศูนย์กระบวนการทำงานและข้อมูลโดยใช้การผสานรวมกับ Salesforce
- พูดคุยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและแนวคิดต่าง ๆ ได้โดยตรงภายในเอกสารด้วยฟังก์ชันแชทที่มีอยู่ในตัว
- ใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้สำหรับการจัดการโครงการ บันทึกการประชุม และอื่นๆ
- เข้าถึงและแก้ไขเอกสารได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแอปมือถือของ Quip รักษาประสิทธิภาพการทำงานไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน
ข้อจำกัดของ Quip
- ขาดฟังก์ชันขั้นสูงบางอย่างที่พบในเครื่องมือประมวลผลคำอื่น ๆ
- ต้นทุนที่สูงขึ้นกำลังเป็นอุปสรรคสำหรับทีมขนาดเล็กและสตาร์ทอัพ
ราคาของ Quip
- Quip Starter: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- Quip Plus: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- Quip Advanced: 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Quip
- G2: 4. 2/5 (1,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (200+ รีวิว)
6. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมบันทึก เอกสาร และฐานความรู้ไว้ที่เดียว)
Notionวางตำแหน่งตัวเองเป็นทางเลือกที่หลากหลายสำหรับ Google Docs โดยนำเสนอพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรที่รวมบันทึก เอกสาร งานที่ต้องทำ และฐานความรู้ไว้ในที่เดียว
อินเทอร์เฟซแบบบล็อกช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและจัดระเบียบเนื้อหาได้อย่างยืดหยุ่น โดยผสานรวมข้อความ รูปภาพ ฐานข้อมูล และองค์ประกอบอื่น ๆ ได้ภายในหน้าเดียว นอกจากนี้ ความยืดหยุ่นของ Notion ในการสร้างเลย์เอาต์แบบกำหนดเองยังทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดทำเอกสารกระบวนการ สร้างวิกิ หรือใช้งานอื่นใดที่ต้องการการจัดโครงสร้างข้อมูล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยการแชร์เอกสารออนไลน์, ความคิดเห็น, และประวัติเวอร์ชัน
- สร้างฐานข้อมูลภายในเอกสารที่รองรับมุมมองต่างๆ เช่น ตาราง กระดาน ปฏิทิน และรายการ
- ใช้กระดานสไตล์คัมบังสำหรับการเขียนและจัดการงานและโครงการ
- รับการเชื่อมโยงแบบสองทิศทางระหว่างหน้าเว็บและฐานข้อมูล
ข้อจำกัดของโนชั่น
- ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติและฟังก์ชันทั้งหมด
- มีแนวโน้มที่จะช้าลงและหน่วงเมื่อใช้งานกับเอกสารขนาดใหญ่หรือเอกสารที่มีเนื้อหาจำนวนมาก
ราคาของ Notion
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- Notion AI: เพิ่มเข้าสู่พื้นที่ทำงานของคุณในราคา $10/เดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวโนชั่น
- G2: 4. 7/5 (5,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,410+ รีวิว)
7. Zoho Writer (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานเอกสารอัตโนมัติและการลงนามอิเล็กทรอนิกส์)
Zoho Writerเป็นแอปพลิเคชันประมวลผลคำบนคลาวด์ที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานร่วมกันเป็นทีม มีตัวเลือกการจัดรูปแบบขั้นสูง การผสานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือการเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทำให้เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Google Docs
ในความเป็นจริง Zoho Writer รองรับการแก้ไขแบบออฟไลน์และการทำงานอัตโนมัติของเอกสาร ทำให้เป็นการอัปเกรดที่คุ้มค่าจาก Google Docs นอกจากนี้ยังผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับแอปพลิเคชันอื่นๆ ใน Zoho Suite และรองรับรูปแบบไฟล์ที่หลากหลาย ทำให้มั่นใจได้ถึงความยืดหยุ่นในการจัดการเอกสารและโครงการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Writer
- ใช้เทมเพลตอัตโนมัติที่ทรงพลังเพื่อตอบสนองความต้องการในการกรอกแบบฟอร์มที่กรอกได้ การลงนาม และการรวมจดหมาย
- แชร์เอกสาร, แสดงความคิดเห็น, และแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์ผ่านคุณสมบัติการร่วมมือเอกสารแบบเรียลไทม์
- เพิ่มคุณภาพการเขียนผ่านการแนะนำไวยากรณ์และการสะกดคำที่ตระหนักถึงบริบท
- สร้างและแก้ไขเอกสารแบบออฟไลน์ด้วยแอปเดสก์ท็อปของ Zoho Writer
ข้อจำกัดของ Zoho Writer
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเมื่อแปลงเอกสารเป็นรูปแบบบางประเภท
- มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ดูไม่ทันสมัยเมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ ของ Google Docs
ราคาของ Zoho Writer
Zoho Writer มีให้ใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครสมาชิก Zoho WorkDrive ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้:
- ฟรี: สำหรับพื้นที่จัดเก็บสูงสุด 5GB
- เริ่มต้น: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $11/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Zoho Writer คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
8. Apache OpenOffice (ทางเลือกโอเพนซอร์สที่ดีที่สุดสำหรับชุดโปรแกรมสำนักงานแบบดั้งเดิม)
Apache OpenOfficeเป็นชุดโปรแกรมสำนักงานแบบโอเพนซอร์ส โดยมี Writer เป็นทางเลือกแทน Google Docs
สิ่งที่ขาดไปในเรื่องการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์นั้น ได้รับการชดเชยด้วยการรองรับการทำงานแบบออฟไลน์ การจัดรูปแบบขั้นสูง การจัดพิมพ์เอกสารแบบมืออาชีพ และความเข้ากันได้กับไฟล์ที่หลากหลายอย่างครอบคลุม ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์ช่วยให้ผู้ใช้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานบนระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกัน เช่น Windows, macOS และ Linux
หากคุณยินดีที่จะละทิ้งการทำงานร่วมกันในเอกสาร คุณจะได้รับชุดโปรแกรมสำนักงานที่ครอบคลุมโดยแทบไม่มีค่าใช้จ่ายเลย!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Apache OpenOffice
- แก้ไขเอกสารแบบออฟไลน์ผ่านแอปพลิเคชันเดสก์ท็อปโอเพนซอร์ส
- เข้าถึงข้อมูลได้อย่างปลอดภัยในระยะยาวโดยไม่มีข้อจำกัดที่เป็นกรรมสิทธิ์ เนื่องจากใช้รูปแบบไฟล์ OpenDocument Format (ODF) ตามมาตรฐาน ISO/IEC
- ส่งออกไฟล์ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงไฟล์ PDF และไฟล์ Microsoft Word
- ขยายฟังก์ชันการทำงานด้วยปลั๊กอินและส่วนเสริมแบบโอเพนซอร์ส
ข้อจำกัดของ Apache OpenOffice
- มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ล้าสมัยและไม่เป็นมิตรต่อผู้ใช้
- ไม่มีตัวเลือกการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์แบบเนทีฟ
ราคาของ Apache OpenOffice
- ฟรีและโอเพนซอร์ส
คะแนนและรีวิวของ Apache OpenOffice
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (490+ รีวิว)
9. การรวมกัน (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดทำเอกสารและการแบ่งปันความรู้ระหว่างทีม)
Confluence, พัฒนาโดย Atlassian, เป็นพื้นที่ทำงานร่วมกันที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมสร้าง, แชร์, และจัดการเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ. ต่างจาก Google Docs ที่มุ่งเน้นไปที่การแก้ไขเอกสารเป็นหลัก, Confluence นำเสนอแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมมากขึ้นสำหรับการจัดการความรู้และการทำงานร่วมกันในโครงการ.
เครื่องมือนี้ช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบงานเป็นพื้นที่และหน้าต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างเนื้อหาที่มีโครงสร้างและการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นในโครงการต่างๆ ผ่านอินเทอร์เฟซที่เข้าถึงได้ง่ายและใช้งานง่าย
คุณสมบัติเด่นของ Confluence
- อำนวยความสะดวกในการแก้ไขแบบร่วมมือกันแบบเรียลไทม์ พร้อมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเนื้อหาโดยตรง
- รักษาความปลอดภัยข้อมูลด้วยการควบคุมการเข้าถึงและสิทธิ์ที่ละเอียด
- ปรับขนาด จัดระเบียบ ร่วมมือ และแบ่งปันข้อมูลผ่านพื้นที่และหน้าที่มีโครงสร้าง
- ผสานการทำงานกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Atlassian เช่น Jira สำหรับการติดตามโครงการและการจัดการงาน
ข้อจำกัดของการบรรจบกัน
- การตั้งค่าเริ่มต้นและการกำหนดค่ามีความซับซ้อนและต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
- ราคาจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้นและการเพิ่มปลั๊กอินจากบุคคลที่สาม
การกำหนดราคาแบบผสมผสาน
- ฟรี:
- มาตรฐาน: เริ่มต้นที่ $6.40 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: เริ่มต้นที่ $12.30 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและความคิดเห็นของคอนฟลูเอนซ์
- G2: 4. 1/5 (3,780+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (3,520+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:การเลือกซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานร่วมกันในเอกสารที่เหมาะสมเป็นกุญแจสำคัญในการปรับปรุงกระบวนการทำงานของทีมคุณ เลือกเครื่องมือที่ช่วยให้การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
10. Etherpad (เครื่องมือโอเพนซอร์สที่ดีที่สุดสำหรับการแก้ไขแบบเรียลไทม์)
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกของ Google Docs ที่เป็นโอเพนซอร์สพร้อมฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ Etherpadเป็นตัวเลือกที่ดี
เครื่องมือนี้ช่วยให้ทีมของคุณสามารถทำงานบนเอกสารเดียวกันได้พร้อมกัน โดยมีการเน้นการแก้ไขของแต่ละคนด้วยสีที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ Etherpad ยังมีกล่องแชทในตัว ช่วยให้ผู้ร่วมงานสามารถสื่อสารกันโดยตรงภายในอินเทอร์เฟซการแก้ไข
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Etherpad
- ส่งออกไฟล์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตั้งแต่ HTML, ข้อความธรรมดา, PDF, เอกสาร MS Word, และ Google Doc
- ใช้คุณสมบัติ Time Slider เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ และใช้ประวัติเวอร์ชันเพื่อติดตามการแก้ไข
- ปรับแต่งฟังก์ชันการทำงานด้วยปลั๊กอินและส่วนเสริมเพื่อเพิ่มฟีเจอร์เพิ่มเติม
- โฮสต์แบบส่วนตัวเพื่อรับรองความปลอดภัยของข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ข้อจำกัดของ Etherpad
- ขาดฟังก์ชันขั้นสูงที่พบในเครื่องมือแก้ไขเอกสารอื่น ๆ
- จำเป็นต้องมีการดำเนินการมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอในระหว่างการโฮสต์ด้วยตนเอง
ราคาของ Etherpad
- ฟรีและโอเพนซอร์ส
คะแนนและรีวิวของ Etherpad
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
11. Evernote (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบบันทึก, การวิจัย, และความคิดไว้ในที่เดียว)
Evernoteเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการจดบันทึกและจัดระเบียบที่มีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งมอบฟีเจอร์ที่เหนือกว่าความสามารถในการแก้ไขเอกสารแบบดั้งเดิมของ Google Docs ออกแบบมาเพื่อช่วยบันทึกและจัดระเบียบความคิด งาน และรายการที่ต้องทำ Evernote ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างบันทึกที่ประกอบด้วยข้อความ รูปภาพ ไฟล์เสียง และไฟล์แนบได้
การซิงโครไนซ์ของ Evernote บนอุปกรณ์หลายเครื่อง เช่น แอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปและมือถือ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบันทึกของตนได้ทุกที่ทุกเวลา ทำให้เป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการใช้งานส่วนตัวและมืออาชีพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote
- ค้นหาข้อความภายในรูปภาพและเอกสารที่สแกนด้วยระบบรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR)
- จัดระเบียบบันทึกและเอกสารในรูปแบบสมุดโน้ตเพื่อการจัดระเบียบที่ง่าย
- บันทึกไอเดียในรูปแบบของข้อความ, รูปภาพ, เสียง, ลายมือ, และคลิปเว็บ
- ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันต่าง ๆ เช่น Google Drive, Slack และ Microsoft Teams
ข้อจำกัดของ Evernote
- เวอร์ชันฟรีอนุญาตให้ใช้ได้เพียง 50 โน้ต และสมุดบันทึกเพียงเล่มเดียว
- ผู้ใช้ประสบปัญหาการซิงโครไนซ์เป็นครั้งคราว ซึ่งส่งผลให้เกิดความไม่สอดคล้องของข้อมูล
ราคาของ Evernote
- ฟรี
- ส่วนตัว: $14.99 ต่อเดือน
- มืออาชีพ: $17.99 ต่อเดือน
- ทีม: $24.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (8,200+ รีวิว)
➡️ อ่านเพิ่มเติม:การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเอกสาร: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อเสริมสร้างความเป็นระเบียบ
ใช้ ClickUp เพื่อบันทึกเส้นทางสู่ความสำเร็จของคุณ
หากคุณมาถึงตรงนี้แล้ว ข้อความนี้คงชัดเจน: ClickUp คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Google Docs และเราไม่ได้ลำเอียงแน่นอน! 🤭
ClickUp เป็นระบบปฏิบัติการการทำงานที่ทรงพลังซึ่งก้าวไปไกลกว่าการแก้ไขเอกสารและรวมศูนย์การจัดการโครงการ, การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, และการสื่อสารภายในและภายนอกไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
คุณสมบัติเช่น ClickUp Docs ช่วยให้คุณสามารถสร้างเอกสารที่สมบูรณ์และสวยงามสำหรับความต้องการต่าง ๆ ได้ ตั้งแต่ SOPs และคู่มือไปจนถึงเอกสารกำหนดการโครงการและกำหนดการประชุม ClickUp Brain ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานของคุณให้ดียิ่งขึ้นด้วยการช่วยเหลือจาก AI ที่หลากหลายประโยชน์ ตั้งแต่การสร้างเนื้อหาไปจนถึงการสกัดข้อมูลจากเอกสาร ClickUp Brain ช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างชาญฉลาดขึ้น
พร้อมที่จะสร้างเอกสารที่ออกแบบมาเพื่อความสำเร็จหรือไม่? ลงทะเบียนใช้ClickUp วันนี้! 🌱