10 การผสานรวม Dropbox ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025 (รวมคุณสมบัติและราคา!)

ไม่ว่าคุณจะสร้าง จัดการ หรือแบ่งปันเอกสารเพื่อการทำงานหรือการใช้งานส่วนตัว Dropbox ก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการจัดระเบียบ. บริการโฮสต์ไฟล์ที่ได้รับความนิยมนี้ช่วยให้ข้อมูลปลอดภัย ค้นหาได้ง่าย และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม.
แต่เช่นเดียวกับบริการอื่น ๆ Dropbox ไม่สามารถทำได้ทุกอย่าง ⚠️
สำหรับเรื่องนี้ คุณจะต้องมีการเชื่อมต่อ Dropbox เพื่อให้ทำงานร่วมกับเครื่องมือของคุณได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นแอปสื่อสารซอฟต์แวร์จัดการโครงการ หรือระบบ CRM โชคดีที่มีการเชื่อมต่อกับ Dropbox หลายสิบรายการเพื่อให้การทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
เพื่อค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดในบรรดาสิ่งที่ดีที่สุด ให้ตรวจสอบรายการนี้ของ 10 การผสานรวมที่ดีที่สุดสำหรับ Dropbox รวมถึงข้อดี ข้อเสีย ราคา และรายละเอียดที่ต้องรู้อื่น ๆ ✨
คุณควรค้นหาอะไรในระบบการเชื่อมต่อ Dropbox?
การเลือกการผสานการทำงานกับ Dropbox แบบสุ่มนั้นไม่เพียงพอ คุณต้องพิจารณาว่าการผสานการทำงานแบบใดที่บริษัทของคุณต้องการหรือสิ่งที่คุณต้องการสำหรับงานส่วนตัวของคุณ
นี่คือสิ่งที่ควรพิจารณาในการเชื่อมต่อกับ Dropbox:
- สิ่งจำเป็นของระบบปฏิบัติการ: เลือกการผสานการทำงานของ Dropbox ที่ทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการที่คุณชื่นชอบ ไม่ว่าคุณจะใช้ MacOS, Microsoft Windows หรือ Linux
- ราคา: บางการเชื่อมต่ออาจไม่มีค่าใช้จ่ายหากคุณมีการสมัครสมาชิกทั้ง Dropbox และเครื่องมือนั้น ๆ ขณะที่บางการเชื่อมต่ออาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการเชื่อมต่อ เลือกตัวเลือกที่เหมาะกับงบประมาณของคุณ ?
- ความปลอดภัย: หากคุณต้องการปกป้องข้อมูล ให้มองหาการผสานรวมที่มีการเข้ารหัสข้อมูลและคุณสมบัติความปลอดภัยที่คล้ายกัน
- การซิงค์ที่ไร้รอยต่อ: การผสานรวมที่ดีที่สุดจะซิงค์ข้อมูลทันทีระหว่างอุปกรณ์ทั้งหมด มอบเวอร์ชันล่าสุดของไฟล์ทุกชิ้นให้คุณเสมอ
- การแจ้งเตือน: การผสานการทำงานกับ Dropbox หลายรายการมีการแจ้งเตือนและการเตือนความจำเพื่อให้ทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงทราบเมื่อมีการเพิ่มเอกสารใหม่และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
- การสนับสนุนเครื่องมือ: การเชื่อมต่อกับ Dropbox จะไม่มีประโยชน์เลยหากไม่รองรับเครื่องมือหรือฟีเจอร์ที่คุณต้องการใช้งาน ⚒️
10 การผสานการทำงานที่ดีที่สุดของ Dropbox ที่ควรใช้
พร้อมที่จะเริ่มใช้ Dropbox อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการผสานการทำงานกับเครื่องมือโปรดของคุณหรือยัง? นี่คือ 10 อันดับการผสานการทำงานกับ Dropbox ที่ดีที่สุด ตั้งแต่ซอฟต์แวร์บริหารโครงการแบบครบวงจรไปจนถึงเครื่องมือเฉพาะสำหรับการสื่อสาร การจัดการเอกสาร และการจัดการลูกค้า ?
1.คลิกอัพ
ไม่น่าแปลกใจเลยที่จะเห็นหนึ่งในเครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีที่สุดอยู่ในอันดับต้น ๆ ของรายการนี้ เพราะ ClickUp ไม่ได้มีแค่ฟีเจอร์มากมายที่ช่วยจัดการเวิร์กโฟลว์ ปรับปรุงการสื่อสาร และติดตามเป้าหมายได้อย่างยอดเยี่ยมเท่านั้น แต่ยังเป็นเพื่อนคู่ใจของ Dropbox ที่มาพร้อมสิทธิประโยชน์มากมายอีกด้วย ?
การผสานการทำงานของ ClickUp กับ Dropboxทำให้การแนบไฟล์ Dropbox ไปยังงานเป็นเรื่องง่าย ด้วยวิธีนี้ คุณจะมีเอกสารที่ต้องการเพื่อทำงาน ทุกอย่าง ให้เสร็จสมบูรณ์ เข้าถึงไฟล์หรือบันทึกไฟล์แนบจาก Dropbox ผ่านคำอธิบายงานหรือวางไฟล์โดยตรงในความคิดเห็นเพื่อแชร์กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้อง
ด้วยการผสานการทำงานกับ Dropbox ของ ClickUp คุณสามารถเชื่อมโยงบัญชีหลายบัญชีได้ ทำให้เกิดการแบ่งแยกที่ชัดเจนสำหรับทีมต่าง ๆ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดระเบียบ การจัดเก็บข้อมูลไม่จำกัดหมายความว่าคุณสามารถเก็บไฟล์ได้มากเท่าที่คุณต้องการ นั่นคือความสะดวกสบายแบบไร้กังวลใช่ไหม? ?
นอกจากนี้ หากคุณใช้เครื่องมือแชร์ไฟล์อื่น ๆ นอกเหนือจาก Dropbox ก็ไม่ใช่ปัญหา
ClickUp มีไอคอนที่โดดเด่นบนเอกสารแต่ละฉบับเพื่อให้คุณทราบได้อย่างชัดเจนว่าไฟล์นั้นถูกโฮสต์อยู่ในเครื่องมือใด ไม่ว่าจะเป็น Dropbox, Google Drive หรือ One Drive ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ให้คุณเข้าถึงไฟล์ทั้งหมดของคุณได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน
- คุณสมบัติการเรียนรู้ของเครื่องที่ติดตั้งไว้ในตัว รวมถึงเครื่องมือการเขียนด้วย AI ช่วยให้คุณทำให้กระบวนการแชร์ไฟล์กับ Dropbox เป็นอัตโนมัติ ทำให้การทำงานของคุณราบรื่นและรวดเร็วขึ้น
- แทนที่ Dropbox Paper ด้วยClickUp Docsเพื่อลดความซับซ้อนของระบบเทคโนโลยีของคุณ
- การผสานรวมอย่างกว้างขวางให้คุณทำงานได้ไม่เพียงแค่กับ Dropbox แต่ยังรวมถึงแอปสื่อสาร, ตัวติดตามเวลา,และโปรแกรม CRM
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ช่วยให้ทีมของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากคุณสามารถทำงานในไฟล์ Dropbox เดียวกันและเห็นการแจ้งเตือนและการอัปเดตในพื้นที่ ClickUp ที่เกี่ยวข้อง
- กำหนดงานโดยอัตโนมัติตามการเปลี่ยนแปลงในไฟล์ Dropbox ของคุณเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น
ข้อจำกัดของ ClickUp
- พื้นที่จัดเก็บ Dropbox ไม่จำกัดมีให้เฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น แต่แผนเริ่มต้นเพียง $5 ต่อเดือน
- อินเทอร์เฟซมักจะเชื่อมต่อเอกสารเป็นกล่องฝังตัวแบบภาพแทนที่จะเป็น URL ธรรมดา ซึ่งผู้ใช้บางคนไม่ชอบ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. Dropbox สำหรับ Gmail
การผสานรวม Gmailจาก Dropbox ช่วยให้คุณจัดระเบียบไฟล์ข้อความ ไฟล์แนบอีเมล และวิดีโอพรีเซนเทชันได้โดยไม่ต้องออกจากบัญชี Gmail ของคุณ บันทึกไฟล์ใหม่จากสมาชิกทีมได้โดยตรงไปยัง Dropbox ของคุณทันที แบ่งปันรายงานจากบัญชี Dropbox ของคุณเป็นไฟล์แนบ หรือฝังลิงก์เมื่อคุณเขียนอีเมลใหม่ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dropbox สำหรับ Gmail
- ดูไฟล์ทั้งหมดของคุณในที่เดียวโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ
- หลีกเลี่ยงการแนบไฟล์และข้อจำกัดขนาดไฟล์ใน Gmail ด้วยการผสานรวมนี้ที่ช่วยให้คุณแชร์ไฟล์, โฟลเดอร์ใหม่, และเอกสารสเปรดชีต
- ใช้หน้าจอต้อนรับที่ใช้งานง่ายเพื่อตั้งค่าเครื่องมืออีเมลนี้ให้พร้อมใช้งานได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที
- ควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงโดยการเพิ่มหรือจำกัดการเข้าถึงไฟล์และโฟลเดอร์ทุกครั้งที่คุณส่ง
ข้อจำกัดของ Dropbox สำหรับ Gmail
- เครื่องมือนี้ยังไม่สามารถแสดงตัวอย่างไฟล์ได้ในขณะนี้ แต่จะมีการเปิดตัวเร็วๆ นี้
- ผู้ใช้บางรายพบว่าการซิงโครไนซ์ไม่ได้เป็นปัจจุบันเสมอไป
ราคา Dropbox สำหรับ Gmail
- ไม่มีให้บริการ
คะแนนและรีวิว Dropbox สำหรับ Gmail
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
3. การผสานรวม Dropbox และ Microsoft Office 365
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยการผสานรวมแอป Dropbox สำหรับ Microsoft Office 365 ใช้ Dropbox เพื่อทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณขณะแก้ไขและสร้างไฟล์ Office ทำงานได้อย่างราบรื่นบนทั้งสองแพลตฟอร์มเพื่ออัปโหลดไฟล์ สร้างกระบวนการอนุมัติ และทำการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าคุณจะอยู่ใน Dropbox หรือ Microsoft OneDrive ✅
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dropbox และ Microsoft Office 365
- Dropbox Capture สำหรับ Windows ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยภาพหน้าจอ การบันทึกวิดีโอ และการบรรยายเสียงบนไฟล์ใด ๆ
- การผสานการทำงานกับ Dropbox Sign ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในไฟล์เดียวได้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ใน Microsoft Word, Google Sheets หรือ Dropbox โดยไม่ต้องสลับไปยังแอปอื่น
- Dropbox DocuSend สำหรับ Outlook ช่วยให้คุณส่งไฟล์และเอกสารแนบอย่างปลอดภัยได้อย่างง่ายดาย
- เข้าถึงข้อมูลที่สำคัญสำหรับคุณด้วยการสนับสนุนทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์สำหรับการแชร์ไฟล์ข้ามเครื่องมือ Microsoft Office รวมถึง Microsoft Teams, SharePoint และ Word
ข้อจำกัดของ Dropbox และ Microsoft Office 365
- บัญชี Dropbox Team ต้องใช้บัญชี Microsoft ระดับองค์กรเพื่อให้การผสานรวมทำงานได้
- คุณไม่สามารถแก้ไขไฟล์ Microsoft Office ที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่านในพื้นที่ Office Online ใน Dropbox ได้
ราคา Dropbox และ Microsoft Office 365
- คุณจะต้องมีบัญชี Dropbox—มีราคาตั้งแต่ $9.99 ต่อเดือน ถึง $26 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน—และสมัครสมาชิก Microsoft 365
การให้คะแนนและรีวิว Dropbox และ Microsoft Office 365
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
4. การผสานการทำงานกับ Dropbox และ Slack
ไม่ว่าคุณจะสร้างไฟล์ใน Google Docs และเก็บไว้ใน Dropbox หรือจัดการเอกสารของคุณโดยตรงในแอป Dropbox ก็สามารถแชร์งานของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยการผสานการทำงานระหว่าง Dropboxกับ Slack ในแอป Dropbox ให้คลิกที่ปุ่มแชร์เพื่อดูวิธีส่งไฟล์ไปยังช่องทาง Slack ต่าง ๆ ได้ทันที ใช้ช่องค้นหาที่สะดวกเพื่อค้นหาช่องทาง Slack ที่คุณต้องการจากช่องทางยอดนิยม ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการผสานรวม Dropbox และ Slack
- กรณีการใช้งานหลายสิบกรณีหมายความว่าคุณสามารถใช้การผสานรวมนี้เพื่อแชร์สัญญาลูกค้าได้อย่างง่ายดายกับทีมขายใน Slack หรือส่งปฏิทินเนื้อหาโซเชียลมีเดียให้กับทีมการตลาดทั้งหมด
- ฟีดกิจกรรมในไฟล์ Dropbox แสดงให้เห็นว่าไฟล์ถูกแชร์เมื่อใดและอย่างไร เพื่อให้คุณสามารถติดตามข้อมูลและจัดการแผนการสื่อสารสำหรับเอกสารเฉพาะได้
- ส่งข้อความโดยตรงถึงเพื่อนร่วมงานในไฟล์ Dropbox เพื่อขอความคิดเห็นหรือทำให้กระบวนการอนุมัติง่ายขึ้น
- ความสามารถในการแสดงตัวอย่างและการค้นหาใน Slack แบบฝังตัวจะแสดงข้อความบางส่วนเพื่อให้ผู้คนทราบว่าจะพบอะไรและสามารถค้นหาเอกสารทั้งหมดที่ส่งมาได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดในการผสานการทำงานระหว่าง Dropbox และ Slack
- ผู้ใช้บางรายพบว่าตัวอย่างที่แสดงใน Slack ไม่แสดงผลอย่างถูกต้องเสมอไป
- เช่นเดียวกับการผสานระบบหลายๆ ครั้ง การขอความช่วยเหลืออาจหมายถึงการติดต่อทั้ง Dropbox และ Slack เพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย
ราคาการผสานรวม Dropbox และ Slack
- คุณจะต้องมี บัญชี Dropbox Business ซึ่งเริ่มต้นที่ $20 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน และบัญชี Slack ฟรี เพื่อเริ่มต้นใช้งาน
การให้คะแนนและรีวิวการผสานรวม Dropbox และ Slack
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
5. Dropbox สำหรับ Zoom
การประชุมออนไลน์และการแชร์ไฟล์เป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้ในที่ทำงาน เชื่อมต่อทั้งสองอย่างได้อย่างราบรื่นด้วยการผสานการทำงานระหว่าง Zoomและ Dropbox นำเสนอโฟลเดอร์หรือไฟล์จาก Dropbox ในการประชุม Zoom หรือเพิ่มเอกสารจากการประชุมไปยังบัญชี Dropbox ของคุณได้ทันที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dropbox สำหรับ Zoom
- ฟังก์ชันการทำงานที่เรียบง่ายหมายถึงเส้นโค้งการเรียนรู้ที่ต่ำ
- ฟีดกิจกรรมใน Dropbox แสดงให้เห็นว่าไฟล์ถูกแชร์เมื่อใดในการประชุม เพื่อให้คุณสามารถติดตามการสนทนาได้อย่างทันท่วงที
- หลีกเลี่ยงการเสียเวลาในการประชุมเพื่อค้นหาหรือแชร์ไฟล์ด้วยการแชร์ทันทีเพียงคลิกเดียว ?️
- เข้าร่วมประชุมกับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องได้ทันทีโดยเปิด Zoom จากไฟล์หรือโฟลเดอร์ใน Dropbox
ข้อจำกัดของ Dropbox สำหรับ Zoom
- ผู้ใช้ Dropbox Business จำเป็นต้องติดต่อผู้ดูแลทีมเพื่อเข้าถึงฟีเจอร์บางอย่าง
- ผู้ใช้บางรายประสบปัญหาเกี่ยวกับวิดีโอ เช่น เสียงสะท้อนและเวลาในการโหลดไฟล์ที่ช้า
ราคา Dropbox สำหรับ Zoom
- คุณจะต้องมีบัญชี Zoom แบบฟรีหรือแบบเสียค่าใช้จ่าย และบัญชี Dropbox เพื่อเริ่มต้นใช้งาน
คะแนนและรีวิว Dropbox สำหรับ Zoom
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
6. Dropbox สำหรับ Salesforce
การผสานการทำงานของ Salesforceกับ Dropbox เป็นเครื่องมือธุรกิจฟรีที่ช่วยให้ทีมของคุณสามารถเข้าถึงเวอร์ชันล่าสุดของเอกสารได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์หมายความว่าคุณสามารถทำงานร่วมกับสมาชิกทีมภายในและลูกค้าภายนอกได้เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีข้อมูลที่ต้องการสำหรับการตัดสินใจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dropbox สำหรับ Salesforce
- เข้าถึงและแชร์ไฟล์ได้โดยตรงใน Salesforce ไม่ว่าคุณจะกำลังดูโอกาสทางธุรกิจ กรณีศึกษา หรือบัญชีลูกค้า
- แก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์และได้รับการอนุมัติโดยไม่ต้องออกจากระบบ Salesforce CRM
- การเปลี่ยนแปลงจะถูกซิงค์ทันที ทำให้ทุกคนได้รับการอัปเดตด้วยความเร็วแสง
- ไม่มีขีดจำกัดของไฟล์ สามารถแชร์วิดีโอ ไฟล์ขนาดใหญ่ และการสนทนาอย่างละเอียดในตั๋วลูกค้า
ข้อจำกัดของ Dropbox สำหรับ Salesforce
- ไฟล์มาร์กเกอร์ใช้เพื่อเชื่อมโยงบันทึก Salesforce ใน Dropbox แต่หากคุณลบไฟล์เหล่านี้ การผสานรวมจะไม่ทำงาน
- แม้ว่าจะไม่มีขีดจำกัดขนาดไฟล์ แต่มีขีดจำกัดการจัดเก็บสำหรับผู้ใช้บางราย
ราคา Dropbox สำหรับ Salesforce
- ฟรี
คะแนนและรีวิว Dropbox สำหรับ Salesforce
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
7. Hive x Dropbox
Hive เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ผสานรวมกับบริการไฟล์ต่างๆ รวมถึง Dropbox, Google Drive และ OneDrive นี่คือวิธีการใช้งาน: เลือกแอป, เปิดใช้งานคลาวด์ไดรฟ์ที่บริษัทของคุณใช้, ลงชื่อเข้าใช้, และคุณจะสามารถเข้าถึงเอกสารของคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hive x Dropbox
- แอปเดสก์ท็อปและแอปมือถือ The Hive ทำงานบนทุกระบบปฏิบัติการ รวมถึง Windows และ Mac รวมถึง Apple iOS และ Android
- แนบไฟล์บนบัตรการกระทำหรือในความคิดเห็นและข้อความแชท
- เพิ่มไฟล์แนบให้กับโครงการเพื่อให้ภาพรวมโดยย่อ, ผลลัพธ์ของโครงการ, และเอกสารสำคัญอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมด
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Slack ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติม
ข้อจำกัดของ Hive x Dropbox
- แอป The Hive มีข้อจำกัดมากกว่าเมื่อเทียบกับแอปบนเดสก์ท็อป
- การนำทางไม่ได้เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ง่ายเสมอไป และต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
ราคาของ Hive x Dropbox
- ฟรีเมื่อมีบัญชี Hive
คะแนนและรีวิวของ Hive x Dropbox
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
8. Dropbox + Evernote
การผสานการทำงานของ Evernoteจาก Zapier ช่วยให้คุณสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพและมีการจัดการที่ดีขึ้น ใช้เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพทั้งสองเพื่อกระตุ้นการกระทำใหม่ ๆ ได้ทันที—ตั้งแต่การแจ้งเตือน ไฟล์ใหม่ ไปจนถึงบันทึกใหม่ตามเอกสารที่มีอยู่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dropbox + Evernote
- การทำงานอัตโนมัติอย่างง่ายดายด้วยเมนูแบบเลื่อนลงที่ช่วยให้คุณเชื่อมต่อทริกเกอร์และการดำเนินการต่างๆ ทั้งใน Dropbox และ Evernote
- เลือกข้อมูลที่คุณต้องการให้ระบบอัตโนมัติทำการผสานรวมอย่างถูกต้อง ช่วยประหยัดเวลาและทำให้คุณมีข้อมูลที่คุณต้องการ
- การผสานรวมทำงานเหมือนผู้ช่วยเสมือนที่สร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติตามข้อมูลนำเข้าเฉพาะ
- เพิ่มวันครบกำหนด ผู้รับผิดชอบ และข้อมูลการติดตามเพื่อจัดการขั้นตอนการทำงานใน Dropbox และ Evernote
ข้อจำกัดของ Dropbox + Evernote
- บางครั้ง ผู้ใช้ประสบปัญหาเกี่ยวกับการทริกเกอร์ที่ไม่สามารถเริ่มต้นการทำงานของรายการการกระทำได้
- การขอความช่วยเหลือเป็นเรื่องง่าย แต่อาจใช้เวลาสักครู่หลังจากที่คุณสร้างตั๋วแล้ว
ราคา Dropbox + Evernote
- ฟรีตลอดไป สำหรับฟีเจอร์หลัก
- ทดลองใช้ 14 วัน สำหรับคุณสมบัติและแอปพรีเมียม
คะแนนและรีวิว Dropbox + Evernote
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
9. Dropbox พร้อม Adobe
ยกระดับงานสร้างสรรค์ของคุณไปอีกขั้นด้วยการผสานรวมAdobeและ Dropbox เข้าด้วยกัน แบ่งปันลิงก์ไปยัง Photoshop และ Illustrator พร้อมตัวอย่างคุณภาพสูงได้ทันที นอกจากนี้ยังสามารถแสดงความคิดเห็นและรับการอนุมัติในทันทีผ่านฟีเจอร์คอมเมนต์และบันทึกข้อความในแอป ✍️
Dropbox พร้อมคุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adobe
- ตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงแบบกำหนดเองและอนุญาตการเข้าถึงไฟล์ PDF, วิดีโอ และรูปภาพใน Dropbox
- ไฮไลต์, ใส่คำอธิบายประกอบ, และตรวจสอบข้อความและสื่อใน Dropbox ไม่ว่าไฟล์นั้นจะถูกสร้างขึ้นในเครื่องมือ Adobe ใดก็ตาม
- คุณสมบัติด้านความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัส 2656 บิต ช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับเอกสารของคุณ
- การป้องกันด้วยรหัสผ่าน, การล็อกไฟล์, และวันหมดอายุ ช่วยให้คุณแชร์เอกสารได้ตามที่คุณต้องการ
Dropbox พร้อมข้อจำกัดของ Adobe
- บางคุณสมบัติมีให้ใช้ได้เฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น ซึ่งอาจมีราคาแพง
- ผู้ใช้บางรายพบว่ามีอาการหน่วงในการซิงค์แบบเรียลไทม์ โดยเฉพาะกับไฟล์ขนาดใหญ่
Dropbox พร้อมราคาของ Adobe
- เชื่อมต่อ Dropbox ฟรี แต่คุณต้องมีบัญชี Adobe แบบชำระเงิน
Dropbox พร้อมคะแนนและรีวิวจาก Adobe
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
10. Zoho CRM สำหรับ Dropbox
Zohoเป็นเครื่องมือ CRM ที่ช่วยให้ธุรกิจจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า สร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น และสร้างข้อมูลเชิงลึกที่อิงตามข้อมูล เชื่อมต่อ Zoho กับ Dropbox ด้วยการผสานนี้เพื่อติดตามเอกสารสำคัญของลูกค้า แนวคิด และอื่นๆ อีกมากมาย ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM สำหรับ Dropbox
- เพิ่มไฟล์ลงใน CRM ของคุณและดูได้ทันทีในบัญชี Dropbox ที่เชื่อมต่อของคุณ
- แชร์ไฟล์ใน Dropbox ได้ทันทีจาก Zoho CRM เพื่อประหยัดเวลา
- จัดเก็บแบบฟอร์มความคิดเห็นของลูกค้า แบบสอบถามเบื้องต้น และคำขอฟีเจอร์ที่รวบรวมโดยทีมขายได้อย่างง่ายดายใน Zoho และจัดระเบียบไว้ในโฟลเดอร์ Dropbox
- อัปเดตสิทธิ์การแชร์เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเอกสารที่ต้องการได้
ข้อจำกัดของ Zoho CRM สำหรับ Dropbox
- การตั้งค่าและการยืนยันตัวตนอาจใช้เวลาสักครู่ในการดำเนินการและต้องผ่านหลายขั้นตอน
- ผู้ใช้บางรายพบว่ามีอาการหน่วงในการซิงค์
ราคา Zoho CRM สำหรับ Dropbox
- การผสานรวมไม่มีค่าใช้จ่าย แต่คุณต้องมีบัญชี Zoho และ Dropbox
Zoho CRM สำหรับ Dropbox คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
ผสานเครื่องมือของคุณเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ด้วยการผสานการทำงานกับ Dropbox เหล่านี้ คุณจะสามารถควบคุมการทำงานของทีม เอกสาร และการสื่อสารของคุณได้ดีขึ้น ตั้งแต่ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบครบวงจรที่ดูแลทุกแง่มุมของงานทีมคุณ ไปจนถึงเครื่องมือที่เน้นการสื่อสารและการจัดการไฟล์ที่ดีขึ้น มีตัวเลือกการผสานการทำงานที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ
สมัครใช้ ClickUp วันนี้และเริ่มสร้างจัดเก็บ และแชร์ไฟล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการผสานการทำงานกับ Dropbox ในตัว คุณจะสามารถปรับปรุงการโต้ตอบกับลูกค้า ทำให้การจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ง่ายขึ้น และมอบหมายงานโดยอัตโนมัติตามเอกสารใน Dropbox นี่คือการผสมผสานที่ลงตัวอย่างไรบ้าง? ?