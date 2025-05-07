บล็อก ClickUp
10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ Adobe Workfront ปี 2025

7 พฤษภาคม 2568

ยกมือขึ้นถ้าคุณเคยตกเป็นเหยื่อของการทดลองใช้ฟรีของ Adobe

ไม่มีอะไรแย่ไปกว่าความรู้สึก 'กุมหน้าผาก' นั้น—เมื่อคุณถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการสมัครสมาชิก $600 ที่คุณลืมยกเลิกหลังจากแก้ไขไฟล์ PDF อย่างเร่งด่วน

ไม่ได้หมายความว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่น่าทึ่งนะ มีเหตุผลว่าทำไมคนรุ่นมิลเลนเนียลทุกคนถึงหลงใหล Photoshop ในตอนมัธยม—Adobe มีแอปสำหรับทุกอย่าง และแอปเหล่านี้ก็ดีจริงๆ

Adobe มีชุดซอฟต์แวร์ห้าชุดที่แตกต่างกันซึ่งมีแอปพลิเคชันมากกว่า 50 แอปในทั้งหมด เมื่อดูผิวเผินแล้ว นั่นถือว่าน่าประทับใจทีเดียว

ในบรรดาแอปเหล่านี้? Workfront

ถูกซื้อกิจการโดย Adobe ในปี 2020 และปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Experience Cloud, Workfront เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการสำหรับองค์กรที่ช่วยในการดูแลกลยุทธ์, สมาชิกทีม, ทรัพยากร, และกระบวนการทำงาน.

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการในระดับองค์กรเป็นการลงทุนที่สำคัญ และแม้ว่า Workfront จะมีคุณสมบัติการทำงานร่วมกันบางประการสำหรับการตลาดออนไลน์และการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ แต่ก็ยังมีข้อเสียและการประนีประนอมอยู่บ้าง

แล้วเราควรทำอย่างไร? เราต้องหาทางเลือกอื่น!

เราได้รวบรวมทางเลือก 10 อันดับแรกของ Adobe Workfront ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติหลัก, ประโยชน์, ข้อจำกัด, ราคา, และคะแนนจากลูกค้า

มาดูกันให้ลึกซึ้ง

Adobe Workfront คืออะไร?

Workfront เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการภายใต้Adobe's Experience Cloud—หรือที่รู้จักกันในชื่อชุดผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นไปที่การตลาดออนไลน์ การวิเคราะห์เว็บ การขาย และการมีส่วนร่วมกับลูกค้า

คุณสมบัติหลักหลายประการของ Workfront มุ่งเน้นไปที่ตัวชี้วัด ข้อมูลเชิงลึก และการติดตามผล เพื่อให้มั่นใจว่าแคมเปญและโครงการสร้างสรรค์ที่คุณส่งมอบจะประสบความสำเร็จตามที่คาดหวัง ในรูปแบบการจัดการโครงการแบบคลาสสิกWorkfront มีเครื่องมือสำหรับสร้างงาน เพิ่มความคิดเห็น มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ และปรับแต่งเทมเพลตตามความต้องการ

ในขณะที่เครื่องมือบางชนิดถูกออกแบบมาเพื่อให้บริการทีมเล็กหรือบุคคลได้ดีขึ้น Workfront เป็นโซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อบริษัทขนาดใหญ่เป็นอันดับแรก หรือบริษัทที่กำลังเติบโตไปสู่ขนาดนั้น

ในแง่หนึ่ง สิ่งนี้จำกัดกลุ่มธุรกิจที่อาจใช้หรือได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงจาก Workfront และในอีกแง่หนึ่ง มันเพิ่มความเสี่ยงให้กับแอป หมายความว่า: ลูกค้า พนักงาน และผู้บริหารระดับสูงจำนวนมากกำลังพึ่งพาซอฟต์แวร์นี้ในการทำตามสัญญาและทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น

แล้ว Workfront ทำงานได้ดีแค่ไหนกันแน่?

คุณสมบัติหลักของ Adobe Workfront

  • การทำงานอัตโนมัติเพื่อซิงค์การอัปเดตข้ามแอปต่างๆ
  • การปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกันเพื่อติดตามวัตถุประสงค์และจัดระเบียบไว้ในแดชบอร์ด
  • การวางแผนสถานการณ์เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ล่วงหน้าและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
  • การจัดการเวิร์กโฟลว์และการจัดการแบบ Agile ผ่านงานย่อย, รายการงานย่อย, แม่แบบ, การผสานระบบ, งานค้าง, และข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
  • การตรวจสอบและอนุมัติเพื่อเชื่อมโยงแผนโครงการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทีมสร้างสรรค์ ผู้จัดการโครงการ และแผนกอื่นๆ
  • รายงานและแดชบอร์ดพร้อมมุมมองหลายแบบ ตัวกรอง และการปรับแต่งเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่สำคัญที่สุดได้ตลอดเวลา
  • ความปลอดภัย—อาจกล่าวได้ว่าเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดสำหรับทีมองค์กรใด ๆ ก็คือความสามารถในการไว้วางใจแพลตฟอร์มที่จัดเก็บและปกป้องข้อมูลของคุณ

ทั้งหมดนี้ฟังดูดีบนกระดาษ แต่การนำคุณสมบัติเหล่านี้ไปปฏิบัติจริงอาจเป็นเรื่องที่แตกต่างออกไป

ข้อจำกัดของ Adobe Workfront

การเรียนรู้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ซับซ้อนเช่น Workfront เป็นกระบวนการในตัวของมันเอง และแม้ว่าคุณจะเรียนรู้แอปนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว คุณอาจยังพบคำถามบางข้อที่ยังไม่มีคำตอบและฟังก์ชันการทำงานบางอย่างที่คุณยังไม่ได้ใช้

การเรียนรู้ที่รวดเร็ว

การปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกัน, การวางแผน, การอนุมัติ, และการจัดการงาน เป็นแนวคิดที่หนักหนาที่จะสัญญาได้จากซอฟต์แวร์ใด ๆ เพราะต้องการเวลาและความพยายามจากผู้ใช้เพื่อเรียนรู้

แม้ว่าแนวคิดเหล่านี้จะถูกระบุชื่อไว้โดยเฉพาะว่าเป็นคุณสมบัติหลักบางประการของ Workfront แต่แท้จริงแล้ว สิ่งเหล่านี้คือกระบวนการทางธุรกิจที่ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของหลายฟีเจอร์ และต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างมากเพื่อให้สามารถบูรณาการเข้ากับโครงการของคุณได้อย่างสมบูรณ์

คุณสมบัติเช่น ความคิดเห็น, งานที่ได้รับมอบหมาย, งานย่อย, แดชบอร์ด, และมุมมองของกระบวนการทำงาน เป็นหนึ่งในคุณสมบัติการจัดการงานที่พบได้บ่อยที่สุด. แต่การค้นหาวิธีใช้พวกมันอย่างมีประสิทธิภาพอาจต้องใช้เวลาในการทดลอง, ความผิดพลาด, และความรำคาญกับซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนเช่น Workfront, โดยเฉพาะหากคุณไม่เคยใช้มันมาก่อน.

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงข้อเท็จจริงที่ว่า Workfront ถูกออกแบบมาสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ และเมื่อคำนึงถึงจำนวนผู้ใช้ที่คุณต้องจัดการ ความชันของการเรียนรู้ที่สูงอาจเป็นความท้าทายที่มีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับธุรกิจของคุณในหลายๆ ด้าน

อินเทอร์เฟซที่ใช้งานยาก

คุณต้องการให้สมาชิกในทีมทุกคนสามารถเปิดซอฟต์แวร์และรู้ทันทีว่าต้องไปที่ไหนเพื่อเข้าถึงงานของตน แต่ด้วยแพลตฟอร์มขนาดใหญ่เช่น Workfront นั่นไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเสมอไป

อินเทอร์เฟซที่ไม่เป็นธรรมชาติและซับซ้อนอาจเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ตัดสินความสำเร็จหรือความล้มเหลวเมื่อพูดถึง:

  • เส้นทางการเรียนรู้
  • ฟังก์ชันการทำงานโดยรวม
  • ไม่ว่าทีมของคุณจะมีส่วนร่วมกับเครื่องมือหรือไม่

แม้ว่ามันจะค่อนข้างสะอาด แต่หน้าตาของ Workfront ก็ไม่มีความเป็นมิตรต่อผู้ใช้เพียงพอที่จะทำให้ผู้ใช้หลายคนสามารถนำทางได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ มันยังดูเก่าแก่มากอีกด้วย

ไม่มีใครชอบความรู้สึกเหมือนเป็นคนจู้จี้ที่คอยถามผู้จัดการว่าข้อมูลในแพลตฟอร์มของคุณอยู่ที่ไหนหรือพลาดรายละเอียดสำคัญเพราะพวกเขาไม่สามารถหาวิธีเข้าถึงพื้นที่บางอย่างในเวิร์กสเปซของพวกเขาได้

ข้อจำกัดของแผนภูมิแกนต์

แผนภูมิแกนต์เป็นวิธีการที่สำคัญสำหรับทีม Agile ในการดูแลโครงการ, อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง, และส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ. มีสิ่งต่าง ๆ มากมายที่ขึ้นอยู่กับแผนภูมิแกนต์ เนื่องจากมันให้รายละเอียดเช่นการพึ่งพาของงาน, จุดสำคัญ, ระยะเวลา, กำหนดเวลา, และความสัมพันธ์ของงาน.

แม้ว่า Workfront จะมีแผนภูมิแกนต์ แต่ฟังก์ชันการทำงานของมันยังไม่เทียบเท่ากับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการยอดนิยมอื่น ๆ

ใน Workfront แผนภูมิแกนต์ดูไม่ค่อยสวยงาม ยากต่อการใช้งาน และยิ่งยากต่อการแก้ไข

ขาดฟังก์ชันการค้นหาทั่วโลก

คุณต้องการให้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในทุกด้าน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการประหยัดเวลาอันมีค่า และถ้าคุณไม่สามารถค้นหางานที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วในซอฟต์แวร์ที่คุณเลือก ก็เท่ากับว่าคุณไม่ได้ใช้เวลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการหางานอย่างรวดเร็วคือการใช้ฟังก์ชันการค้นหาในแอป ซึ่ง Workfront ไม่มีเลย

นั่นหมายความว่า หากคุณกำลังมองหาภารกิจ เอกสาร ความคิด ความคิดเห็น หรือข้อมูลเชิงลึกที่เฉพาะเจาะจงใน Workfront คุณต้องค้นหาและนำทางไปยังมันด้วยตนเองทุกครั้ง นี่เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนเมื่อมันไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น!

นี่คือเหตุผลว่าทำไมหลายคนจึงมองหาทางเลือกในซอฟต์แวร์อื่นที่สามารถสร้างการเชื่อมต่อเหล่านั้นให้กับผู้ใช้ได้รวดเร็วขึ้นทุกครั้ง

ราคาของ Adobe Workfront

Adobe Workfront มีแผนราคาและแพ็กเกจให้เลือกสามแบบ:

  • ข้อดี: สำหรับแผนกที่มีการทำงานบางส่วนที่ต้องการการจัดการงาน, ความปลอดภัย, การจัดเก็บ, และการสนับสนุน
  • ธุรกิจ: สำหรับหลายแผนกที่ต้องการการจัดการงานเพิ่มเติม, การจัดเก็บ, และการวางแผน
  • องค์กร: สำหรับธุรกิจของคุณทั้งหมดพร้อมฟีเจอร์ทั้งหมด (รวมถึงส่วนเสริมที่ต้องชำระเงิน)

สงสัยว่าแพ็กเกจเหล่านี้จะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่? คุณจะต้องติดต่อ Adobe เพื่อขอข้อมูลนั้นสำหรับแต่ละแผน

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Adobe Workfront

แม้ว่า Adobe Workfront จะได้รับความนิยมในบางธุรกิจ แต่ข้อจำกัดของมันทำให้เกิดคำถามว่า: ทำไมต้องใช้ Workfront ต่อไป?

ก่อนที่คุณจะลงทุนในซอฟต์แวร์ใด ๆ สิ่งสำคัญคือการทำการบ้านของคุณเพื่อค้นหาเครื่องมือที่รู้สึกเหมือน ถูกสร้างมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ และเชื่อเราเถอะ มันมีอยู่จริง! มีเครื่องมือจัดการโครงการที่ทรงพลังมากมายที่สามารถทดแทน Workfront และทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นอย่างแท้จริง

โชคดีที่เราได้ทำการวิจัยไว้แล้วเพื่อสร้างรายการที่คัดสรรมาอย่างดีของทางเลือก Workfront ที่ดีที่สุด 10 อันดับ พร้อมการวิเคราะห์คุณสมบัติหลัก ข้อดี ข้อเสีย ราคา และการให้คะแนนจากลูกค้า

1.คลิกอัพ

มุมมองของ ClickUp
เลือกจากมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบใน ClickUp เพื่อแสดงภาพกระบวนการทำงานใด ๆ

ClickUp คือซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ทรงพลังและครบวงจร ออกแบบมาเพื่อจัดการเวิร์กโฟลว์ สร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และเชื่อมต่อทุกงานของคุณจากหลากหลายแอปพลิเคชันไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ไม่ว่าทีมของคุณจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ แม้แต่ทั้งองค์กร ก็สามารถไว้วางใจให้ ClickUp ช่วยบริหารจัดการทุกอย่าง ตั้งแต่การดำเนินงานประจำวันไปจนถึงโครงการที่ซับซ้อน ด้วยฟีเจอร์ที่ปรับแต่งได้หลากหลายและความสามารถในการทำงานร่วมกันอย่างเต็มรูปแบบ

อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟังก์ชันการลากและวางของ ClickUp ช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถนำทางในพื้นที่ทำงานของตน ตั้งลำดับความสำคัญที่ชัดเจน จัดการเวลา และยึดตามกำหนดเวลาได้อย่างง่ายดาย ด้วยมุมมองเวิร์กโฟลว์มากกว่า 15 แบบ รวมถึงรายการ แผนภูมิแกนต์ ปฏิทิน และมุมมองบอร์ดที่คล้ายกับคัมบัง ClickUp มอบประสบการณ์การจัดการงานแบบครบวงจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั่วทั้งบริษัท

คุณสมบัติเด่นของ ClickUp

  • มุมมองที่ยืดหยุ่นมากกว่า 15 แบบเพื่อดูขั้นตอนการทำงานของคุณ รวมถึงรายการ แผนงาน กราฟปฏิทิน ตาราง มุมมอง Everything ที่เป็นเอกลักษณ์ของ ClickUp และอื่นๆ อีกมากมาย
  • เอกสาร ClickUpที่ทำงานร่วมกันได้พร้อมการแก้ไขแบบเรียลไทม์ เพื่อทำงานร่วมกับทีมและบันทึกทุกอย่างตั้งแต่ SOP ไปจนถึงวิกิที่จัดรูปแบบอย่างสวยงาม
  • คลิกอัพไวท์บอร์ดเพื่อเริ่มดำเนินการตามความคิดของคุณทันทีที่มันเกิดขึ้น
  • การทำงานอัตโนมัติของงานและแม่แบบเพื่อกำหนดกระบวนการที่สม่ำเสมอในขณะที่กำจัดงานที่ไม่จำเป็น
  • แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์สำหรับภาพรวมระดับสูงของสถานะโครงการและตัวชี้วัดสำคัญของคุณที่สามารถปรับแต่งได้ทันที
  • ความคิดเห็นแบบมีหัวข้อที่สามารถแก้ไขได้ง่ายและมอบหมายให้ผู้อื่นได้ทันที เปลี่ยนความคิดใด ๆ ให้กลายเป็นรายการที่ต้องดำเนินการในทันที
  • สถานะงานที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มการมองเห็นในแต่ละขั้นตอนของโครงการหรืองาน
  • เป้าหมายที่สามารถวัดได้พร้อมกรอบเวลาที่ชัดเจนและเป้าหมายเพื่อให้ทีมสอดคล้องกัน

ข้อดีของ ClickUp

ข้อเสียของ ClickUp

  • อาจต้องใช้เวลาเรียนรู้สักเล็กน้อยสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
  • ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้ในแอปมือถือ...ยัง

ราคาของ ClickUp

ClickUp มีแผนราคาให้เลือกสี่แบบ พร้อมตัวเลือกเพิ่มเติมที่ปรับแต่งได้สำหรับผู้ใช้ระดับองค์กร:

  • แผนฟรีตลอดไป: ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
  • แผนไม่จำกัด: $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
  • แผนธุรกิจ: $12 ต่อสมาชิกต่อเดือน
  • องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (4,790+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,100 รายการ)

2. Monday.com

ตัวอย่างมุมมองกระดานคัมบังวันจันทร์
วันจันทร์เป็นหนึ่งในคู่แข่งชั้นนำของ Workfront ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและจัดการงานได้แบบเรียลไทม์ มันนำเสนอวิธีที่ง่ายขึ้นสำหรับทีมในการดูแลโครงการของพวกเขาและส่งเสริมประสบการณ์การทำงานที่มีความร่วมมือและโปร่งใสมากขึ้น

เมื่อทีมหยุดการต่อสู้แบบเงาผ่านโปรเจ็กต์ พวกเขาก็จะมีแรงจูงใจ ซึ่งในที่สุดก็เพิ่มความไว้วางใจและความมีส่วนร่วมของพนักงานนี่คือสิ่งที่ทำให้ Monday เป็นหนึ่งในเครื่องมือการจัดการโปรเจ็กต์ที่ดีที่สุดบนโลก

คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์

  • ความสามารถในการทำงานร่วมกันของทีมสำหรับโครงการที่ซับซ้อน
  • การติดตามเวลาโครงการ
  • แดชบอร์ดพร้อมข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า
  • การจัดสรรงานในทีม
  • การจัดการทรัพยากรเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู่
  • ผสานรวมเครื่องมือภายนอกเพื่อปรับปรุงและทำให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อดีของวันจันทร์

  • กระดานและเอกสารไม่จำกัดในแผนฟรี
  • ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
  • ทีมสื่อสารกันได้ดีผ่านเครื่องมือการจัดการโครงการนี้

ข้อเสียของวันจันทร์

  • การตั้งราคาอาจสร้างความสับสนโดยไม่จำเป็น
  • หลายคนพบว่ามันซับซ้อนเกินไปและขาดการปรับแต่ง

ราคาวันจันทร์

  • บุคคล: ฟรี
  • พื้นฐาน: $8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • มาตรฐาน: $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ข้อดี: $16 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าวันจันทร์

  • G2: 4. 7/5 (6,200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (2,700+ รีวิว)

3. Wrike

ตัวอย่างแดชบอร์ดหน้าแรกของ Wrike
Wrikeเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ แต่เป็นแพลตฟอร์มที่มักได้รับความนิยมจากธุรกิจบริการมืออาชีพ เช่นเดียวกับ Workfront มันมีคุณสมบัติที่ทรงพลังในระดับองค์กรเพื่อช่วยคุณในการจัดการงาน การทำงานร่วมกันในโครงการ และการจัดการทรัพยากร

นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในทางเลือกฟรีที่ดีที่สุดสำหรับ Workfront เนื่องจากมีฐานการทำงานที่ทรงพลัง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีแผนพื้นฐานที่แข็งแกร่ง แต่แอปนี้ใช้งานยาก โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก

คุณสมบัติหลักของ Wrike

  • แผนภูมิแกนต์แบบโต้ตอบเพื่อการติดตามโครงการอย่างราบรื่นและ
  • แดชบอร์ดที่ไม่เหมือนใครพร้อมมุมมองสามหน้าต่างเพื่อการมองเห็นแบบเรียลไทม์
  • สร้างแบบฟอร์มด้วยตรรกะเงื่อนไขและกำหนดงาน
  • แชร์งาน รายงาน และไฟล์ได้อย่างง่ายดาย
  • คุณสมบัติการจัดการทรัพยากรเพื่อจัดสรรงาน

ข้อดีของ Wrike

  • ยืดหยุ่นเพียงพอที่จะขยายตามทีมของคุณ
  • คุณสมบัติการติดตามเวลาในตัวเพื่อเปรียบเทียบเวลาที่ประมาณการกับเวลาที่ใช้จริง
  • ผสานแอปกับแอป SaaS ที่หลากหลายกว่า 400 รายการด้วย Wrike Integrate add-on

ข้อเสียของ Wrike

  • ไม่รับประกันความคุ้มค่าสูงสุดสำหรับเงินของคุณ
  • ยากที่จะระบุว่าบัญชีใดจะเหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กรของคุณ
  • ความสามารถในการจัดการเอกสารยังขาดอยู่เมื่อเทียบกับรายการอื่น ๆ ในนี้

ราคาของ Wrike

  • แผนฟรี
  • แผนมืออาชีพ: $9.80 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • แผนธุรกิจ: $24.80 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Wrike

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,100+)
  • Capterra: 4. 3/5 (1,790+ รีวิว)

4. สมาร์ทชีต

ตัวอย่างการวางแผนแคมเปญใน Smartsheet
เช่นเดียวกับ Adobe Workfront,Smartsheetเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกัน โดยเน้นที่สเปรดชีต คุณสมบัติหลักคือ Control Center ซึ่งเป็นโซลูชันการจัดการพอร์ตโฟลิโอและโครงการ ผู้จัดการโครงการสามารถประหยัดเวลาหลายชั่วโมงจากการทำงานด้วยตนเองด้วยความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของ Control Center

คุณสมบัติของ Smartsheet

  • แดชบอร์ดการจัดการโครงการเพื่อติดตามความคืบหน้า
  • ไฟล์แนบสเปรดชีต
  • ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานสำหรับกระบวนการที่เกิดขึ้นซ้ำ
  • มุมมองหลากหลายตั้งแต่กระดานคัมบังไปจนถึงแผนภูมิแกนต์และตารางกริด

ผู้เชี่ยวชาญด้านสมาร์ทชีต

  • อินเทอร์เฟซที่ทันสมัยและใช้งานง่าย
  • แอปพลิเคชันมือถือที่ใช้งานง่าย
  • คุณสมบัติที่มั่นคงสำหรับการทำงานร่วมกันในทีม รวมถึงการจัดการกลุ่ม การแชร์ไฟล์ และอื่น ๆ
  • คุณสมบัติความปลอดภัยขั้นสูง เช่น การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (2FA) และการเข้าสู่ระบบแบบรวมศูนย์ของ Google (Google SSSO)

ข้อเสียของ Smartsheet

  • ไม่มีแผนฟรีให้บริการ
  • ตัวเลือกการจัดการงานไม่แข็งแกร่งเท่ากับตัวเลือกอื่น ๆ ในรายการนี้
  • ส่วนใหญ่ทำงานเป็นโซลูชันการจัดการโครงการในสเปรดชีต

ราคาของ Smartsheet

  • ข้อดี: 7 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: $25 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Smartsheet

  • G2: 4. 4/5 (8,400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (2,400+ รีวิว)

5. Citrix Podio

ตัวอย่างแพลตฟอร์ม podio
โดยพื้นฐานแล้ว Podio เป็นเครื่องมือแบบ low-code ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับแต่งการทำงานและการสื่อสารให้เหมาะสมกับตนเองได้ แล้ว Podio เหมาะสมกับบทบาทเครื่องมือบริหารโครงการอย่างไร?

ทางเลือกของ Workfront นี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบข้อมูลโครงการ, กระบวนการทำงาน, และการสนทนาทั้งหมดของคุณไว้ในศูนย์กลางเดียวเพื่อการร่วมมือ

คุณสมบัติเด่นของ Podio

  • อนุญาตการจัดการงานผ่านความคิดเห็น
  • พอร์ทัลการจัดการส่วนกลางเพื่อช่วยคุณตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงและควบคุมบทบาท
  • แดชบอร์ดส่วนตัวที่ออกแบบการทำงานตามสไตล์ของคุณ
  • เครื่องมือสื่อสารที่รองรับการแชร์ไฟล์
  • ระบบ CRM ที่เชื่อมต่อเพื่อความฉลาดในการจัดการโครงการที่ติดต่อกับลูกค้า
  • กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้เพื่อจัดการโครงการตามวิธีของคุณตามความต้องการของทีมคุณ

ผู้เชี่ยวชาญ Podio

  • Podio add-ons มีให้ใช้งานสำหรับกรณีการใช้งานเฉพาะ
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
  • การทำงานร่วมกันไม่จำกัดเพื่อการขยายตัวอย่างรวดเร็วและทุกที่ทุกเวลา
  • ผสานการทำงานกับแอปยอดนิยม เช่น FreshBooks, Dropbox และ Google Drive

ข้อเสียของ Podio

  • คุณสมบัติการรายงานค่อนข้างพื้นฐาน
  • Podio อาจต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากในการตั้งค่าและปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการขององค์กรของคุณ
  • คุณสมบัติขั้นสูงที่จำกัดสำหรับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการองค์กร

ราคาของ Podio

Podio มีทั้งแผนแบบเสียค่าใช้จ่ายและแผนฟรี อย่างไรก็ตาม แผนฟรีจะให้บริการเพียงสิ่งจำเป็นขั้นต่ำสำหรับการจัดการโครงการขององค์กรเท่านั้น

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: $7. 20 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • เพิ่มเติม: $11.20 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • พรีเมียม: $19.20 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Podio

  • G2: 4. 2/5 (420+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 290 รายการ)

6. เซโลคซิส

ผ่านทางCeloxis

Celoxis เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่โฆษณาตัวเองว่าเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, แนวโน้ม Agile ที่ทันสมัย, และการจัดการโครงการแบบคลาสสิก. เป็นคู่แข่งของ Adobe Workfront ที่มีความละเอียดถี่ถ้วนอย่างไม่น่าเชื่อ พร้อมด้วยแดชบอร์ดที่ทรงพลังและความสามารถในการรายงานที่เหมาะกับทีมทุกประเภท.

คุณสมบัติหลักของ Celoxis

  • แดชบอร์ดและรายงานแบบไดนามิก
  • การติดตามโครงการผ่านการวิเคราะห์เส้นทางวิกฤต, EVAs, และตัวชี้วัดสุขภาพ RAG
  • การจัดตารางโครงการอัตโนมัติและการประกาศการพึ่งพาของโครงการ
  • การทบทวนและบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอ
  • การบัญชีโครงการพร้อมการคาดการณ์รายได้, การติดตามกำไรและอัตรากำไร, และตัวชี้วัดทางการเงินที่กำหนดเอง

ข้อดีของ Celoxis

  • อนุญาตให้ 'ปิด' คุณสมบัติที่คุณไม่ต้องการ
  • วิดเจ็ตและเลย์เอาต์ที่ปรับแต่งได้
  • ทำให้การจัดตารางเวลาการส่งรายงานผ่านทางอีเมลเป็นเรื่องง่าย
  • แดชบอร์ดที่ใช้ร่วมกันหลายรายการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการ
  • เครื่องมือติดตามเวลาอย่างละเอียด

ข้อเสียของ Celoxis

  • อินเทอร์เฟซอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
  • การตั้งค่าที่ยุ่งยาก
  • ขาดการแจ้งเตือนแบบพุชภายในแอป
  • บริการลูกค้าและการสนับสนุนที่ล่าช้า

ราคาของ Celoxis

ด้วย Celoxis คุณสามารถเลือกได้ทั้งแพ็กเกจติดตั้งบนระบบของคุณเองหรือแพ็กเกจคลาวด์รายปี

  • คลาวด์: $22.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ติดตั้งภายในองค์กร: $450 ชำระครั้งเดียว พร้อมผู้ใช้ไม่จำกัดและบริการสนับสนุนฟรีหนึ่งปี

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Celoxis

  • G2: 4. 3/5 (60+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (240+ รีวิว)

7. Microsoft Project

ตัวอย่างแผนภูมิแกนต์ของ Microsoft Project
Microsoft Projectเป็นโซลูชันการจัดการโครงการที่ทรงพลังพร้อมฟังก์ชันการทำงานมากมาย รวมถึงการติดตามเวลา การจัดการพอร์ตโฟลิโอ และการจัดการทรัพยากรเพื่อให้มองเห็นสถานะโครงการแบบเรียลไทม์

คุณสมบัติเด่นของ Microsoft Project

  • การจัดตารางงานแบบไดนามิกเพื่อให้อยู่ในเส้นทางอย่างง่ายดาย
  • สร้างแดชบอร์ดแบบโต้ตอบเพื่อดูสถานะโดยรวมของโครงการของคุณ
  • ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานเพื่อช่วยให้คุณสร้างนวัตกรรมได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจ
  • แผนภูมิแกนต์สำหรับแสดงภาพโครงการขณะเดินทาง
  • ฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันสำหรับเก็บข้อมูลโครงการ
  • การจัดการความต้องการ
  • การจัดการพอร์ตโฟลิโอ

ผู้เชี่ยวชาญ Microsoft Project

  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Microsoft Teams,SharePointและ Skype
  • บริการลูกค้าและการสนับสนุนที่เชื่อถือได้
  • สามารถปรับใช้ได้กับวัตถุประสงค์ที่หลากหลายและข้ามแผนก

ข้อเสียของ Microsoft Project

  • ปัญหาความเข้ากันได้ของไฟล์
  • Project Online มีคุณสมบัติการติดตามเวลาบางประการ แต่ไม่ครอบคลุมมากนัก
  • เส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน ซึ่งหมายความว่าคุณต้องใช้เวลาอย่างมากในการศึกษาเอกสารช่วยเหลือของพวกเขา
  • ไม่สามารถกำหนดความคิดเห็นได้

ราคาของ Microsoft Project

  • คลาวด์: $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ติดตั้งภายในองค์กร: $620 (ชำระครั้งเดียว)

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Microsoft Project

  • G2: 4. 0/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,300 รายการ)

8. อาสนะ

ตัวอย่างมุมมองรายการในสเปรดชีตของ Asana
Asanaเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มการจัดการงานที่ได้รับความนิยมซึ่งใช้โดยผู้จัดการโครงการหลายคน มีตัวเลือกการผสานรวมมากมายเพื่อช่วยให้คุณจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อเปรียบเทียบ Workfront และ Asana คุณจะพบว่า Asana มีฟีเจอร์มากกว่าด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายเหมือนกัน หนึ่งในข้อเสียของแอปพลิเคชันการจัดการโครงการนี้คือไม่มีมุมมองแผนที่ในตัว

คุณสมบัติหลักของอาสนะ

  • ระบบแสดงความคิดเห็นที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมา เพื่อแบ่งปันข้อมูลอัปเดตอย่างรวดเร็วกับทีมของคุณ
  • แผนภูมิแกนต์พร้อมไทม์ไลน์เพื่อดูสถานะโครงการ
  • ดูงานของคุณในรูปแบบรายการ,แคนบาน, หรือไทม์ไลน์
  • ผสานการทำงานกับแอปอื่นๆ มากมาย เช่น Gmail, Dropbox และ Slack
  • 50+ แม่แบบโครงการเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้

ข้อดีของอาสนะ

  • พื้นที่ทำงานหลายแห่งให้คุณมีพลังในการรักษาโครงการทำงานร่วมกันให้เป็นระเบียบ
  • ฟีเจอร์แชทและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์สำหรับทุกงาน
  • สามารถแนบไฟล์แนบกับงานใดก็ได้และอ้างอิงได้ในภายหลังในพื้นที่จัดเก็บไฟล์ของทีม
  • ฟีดกิจกรรมของพวกเขาคือโซลูชันครบวงจรในการดูการแจ้งเตือนทั้งหมด
  • เครื่องมือที่ใช้งานง่ายพร้อมฟีเจอร์การรายงาน

ข้อเสียของอาสนะ

  • ไม่มีสถานะที่กำหนดเอง
  • โซลูชันการจัดการนี้ไม่สามารถเพิ่มผู้รับมอบหมายหลายคน (เหมือนกับรายการอื่น ๆ ในนี้)
  • การแชร์และการอนุญาตความเป็นส่วนตัวที่จำกัด

ราคาของ Asana

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • พรีเมียม: $10.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 24.99 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามคำขอ พร้อมสาธิตฟรี

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Asana

  • G2: 4. 3/5 (8,900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (11,300+ รีวิว)

9. เบสแคมป์

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เบสแคมป์
Basecampเป็นอีกหนึ่งทางเลือกซอฟต์แวร์ของ Workfront ที่มีคุณสมบัติการจัดการโครงการเพื่อช่วยคุณจัดระเบียบและบริหารงานของคุณข้ามทีมต่างๆ

มันมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษในการนำทางผู้ที่มีบทบาทต่าง ๆ ไปสู่เป้าหมายร่วมกัน สิ่งนี้จะใช้ได้ผลหากทีมของคุณถูกบังคับให้ใช้ Workfront แม้ว่าคุณจะไม่ใช่ผู้พัฒนาหรือไม่ได้จัดการการติดตามปัญหาหรือการติดตามข้อบกพร่องก็ตาม

คุณสมบัติหลักของ Basecamp

  • สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำพร้อมงานและงานย่อย และมอบหมายให้กับทีมของคุณ
  • ระบบแสดงความคิดเห็นในตัวเพื่อการสื่อสารที่ง่ายดายกับสมาชิกในทีมของคุณ
  • ศูนย์กลางเดียวสำหรับเอกสารและการแชร์ไฟล์
  • การค้นหาแบบครอบคลุม
  • คำถามเช็คอินอัตโนมัติสำหรับการประชุมสแตนด์อัพ
  • การรายงานงาน

ข้อดีของ Basecamp

  • รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
  • ฟังก์ชันเฉพาะที่ออกแบบมาสำหรับทีม Agile เช่น การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์และการจัดการงานค้าง
  • เหมาะสำหรับการจัดการโครงการหลายโครงการและทีมขนาดใหญ่
  • มีพอร์ทัลสำหรับลูกค้าสำหรับทีมภายนอก

ข้อเสียของ Basecamp

  • ไม่มีลำดับความสำคัญของงาน
  • ไม่มีสถานะที่กำหนดเอง
  • ไม่มีการสนับสนุนการติดตามเวลา
  • ขาดคุณสมบัติการจัดสรรทรัพยากรไปบ้าง

ราคาของเบสแคมป์

  • แผนส่วนตัว: ฟรี
  • แผนธุรกิจ: $99 ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Basecamp

  • G2: 4. 1/5 (4,790+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (13,100+ รีวิว)

10. ความชัดเจน PPM

ตัวอย่างมุมมองตารางแผนงานความชัดเจน
Clarity PPM เป็นโซลูชันการจัดการโครงการและพอร์ตโฟลิโอที่ช่วยให้คุณจัดการและวางกลยุทธ์โครงการของคุณ

นอกจากนี้ ทางเลือกของ Workfront นี้ยังช่วยเชื่อมโยงกลยุทธ์กับการดำเนินการในทุกโครงการภายในพอร์ตการลงทุนทั้งหมด และมอบความโปร่งใสที่จำเป็นในการเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการ (ROI)

คุณสมบัติหลักของ Clarity PPM

  • จัดการแผนงานและงบประมาณในรูปแบบตารางสไตล์ Excel
  • ดูแผนงานโครงการได้อย่างรวดเร็วด้วยแผนภูมิแกนต์แบบอไจล์
  • การวางแผนทรัพยากร
  • การจัดการทางการเงิน
  • การวิเคราะห์ต้นทุน/ประโยชน์และการรายงาน
  • การจัดการงานที่ง่ายในระดับโครงการ

ข้อดีของ Clarity PPM

  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งให้ฟังก์ชันที่จำเป็นทั้งหมด
  • การรายงานแบบเรียลไทม์ผสานกับข้อมูลเชิงธุรกิจ
  • คุณสามารถสร้างสารสกัดและปรับแต่งได้ตามต้องการ
  • การพยากรณ์ในทุกระดับตั้งแต่โครงการไปจนถึงทรัพยากรและพอร์ตโฟลิโอ

ข้อเสียของ Clarity PPM

  • ไม่มีแม่แบบสำเร็จรูป
  • การสื่อสารอาจดูเหมือนโดดเดี่ยว
  • ไม่มีคุณสมบัติที่แท้จริงเพื่อทำให้กระบวนการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติ
  • ดูเหมือนจะซับซ้อนเกินไปหากคุณบางครั้งทำงานโครงการง่ายๆ

ราคาของ Clarity PPM

ติดต่อเพื่อขอรายละเอียดราคาหรือทดลองใช้งานฟรี

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Clarity PPM

  • G2: 3. 7/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิว 10+ รายการ)

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Workfront อยู่ห่างเพียงคลิกเดียว

โอเค, 10 ตัวนั้นเป็นทางเลือกซอฟต์แวร์ที่เยอะมากสำหรับการทดสอบ ดังนั้นหากคุณจะเริ่มต้นที่ไหน ให้เริ่มต้นที่ด้านบนของรายการนี้—ด้วยClickUp

ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมใด ขนาดทีมเท่าใด หรือกรณีการใช้งานแบบไหน ClickUp คือคำตอบสำหรับทุกคำถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานที่มีอยู่ในหนังสือ ออกแบบมาเพื่อรวมงานทั้งหมดของคุณไว้ในศูนย์กลางการทำงานร่วมกันที่สมบูรณ์แบบที่สุด ClickUp มีทุกเครื่องมือ แม่แบบ และฟีเจอร์ที่คุณต้องการเพื่อยกระดับประสิทธิภาพไปสู่ระดับใหม่

นอกจากนี้ มันยังสามารถทำได้ทั้งหมดในราคาที่ถูกกว่ามาก

เข้าถึงคุณสมบัติการจัดการโครงการมากมาย, เอกสาร, กระดานไวท์บอร์ด, แม่แบบที่ปรับแต่งได้ และอื่น ๆ อีกมากมายได้ฟรีตลอดไป เมื่อคุณสมัครใช้ ClickUp!