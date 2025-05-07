10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ Adobe Workfront ปี 2025

ยกมือขึ้นถ้าคุณเคยตกเป็นเหยื่อของการทดลองใช้ฟรีของ Adobe
ไม่มีอะไรแย่ไปกว่าความรู้สึก 'กุมหน้าผาก' นั้น—เมื่อคุณถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการสมัครสมาชิก $600 ที่คุณลืมยกเลิกหลังจากแก้ไขไฟล์ PDF อย่างเร่งด่วน
ไม่ได้หมายความว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่น่าทึ่งนะ มีเหตุผลว่าทำไมคนรุ่นมิลเลนเนียลทุกคนถึงหลงใหล Photoshop ในตอนมัธยม—Adobe มีแอปสำหรับทุกอย่าง และแอปเหล่านี้ก็ดีจริงๆ
Adobe มีชุดซอฟต์แวร์ห้าชุดที่แตกต่างกันซึ่งมีแอปพลิเคชันมากกว่า 50 แอปในทั้งหมด เมื่อดูผิวเผินแล้ว นั่นถือว่าน่าประทับใจทีเดียว
ในบรรดาแอปเหล่านี้? Workfront
ถูกซื้อกิจการโดย Adobe ในปี 2020 และปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Experience Cloud, Workfront เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการสำหรับองค์กรที่ช่วยในการดูแลกลยุทธ์, สมาชิกทีม, ทรัพยากร, และกระบวนการทำงาน.
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการในระดับองค์กรเป็นการลงทุนที่สำคัญ และแม้ว่า Workfront จะมีคุณสมบัติการทำงานร่วมกันบางประการสำหรับการตลาดออนไลน์และการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ แต่ก็ยังมีข้อเสียและการประนีประนอมอยู่บ้าง
แล้วเราควรทำอย่างไร? เราต้องหาทางเลือกอื่น!
เราได้รวบรวมทางเลือก 10 อันดับแรกของ Adobe Workfront ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติหลัก, ประโยชน์, ข้อจำกัด, ราคา, และคะแนนจากลูกค้า
มาดูกันให้ลึกซึ้ง
Adobe Workfront คืออะไร?
Workfront เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการภายใต้Adobe's Experience Cloud—หรือที่รู้จักกันในชื่อชุดผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นไปที่การตลาดออนไลน์ การวิเคราะห์เว็บ การขาย และการมีส่วนร่วมกับลูกค้า
คุณสมบัติหลักหลายประการของ Workfront มุ่งเน้นไปที่ตัวชี้วัด ข้อมูลเชิงลึก และการติดตามผล เพื่อให้มั่นใจว่าแคมเปญและโครงการสร้างสรรค์ที่คุณส่งมอบจะประสบความสำเร็จตามที่คาดหวัง ในรูปแบบการจัดการโครงการแบบคลาสสิกWorkfront มีเครื่องมือสำหรับสร้างงาน เพิ่มความคิดเห็น มอบหมายงานที่ต้องดำเนินการ และปรับแต่งเทมเพลตตามความต้องการ
ในขณะที่เครื่องมือบางชนิดถูกออกแบบมาเพื่อให้บริการทีมเล็กหรือบุคคลได้ดีขึ้น Workfront เป็นโซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อบริษัทขนาดใหญ่เป็นอันดับแรก หรือบริษัทที่กำลังเติบโตไปสู่ขนาดนั้น
ในแง่หนึ่ง สิ่งนี้จำกัดกลุ่มธุรกิจที่อาจใช้หรือได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงจาก Workfront และในอีกแง่หนึ่ง มันเพิ่มความเสี่ยงให้กับแอป หมายความว่า: ลูกค้า พนักงาน และผู้บริหารระดับสูงจำนวนมากกำลังพึ่งพาซอฟต์แวร์นี้ในการทำตามสัญญาและทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
แล้ว Workfront ทำงานได้ดีแค่ไหนกันแน่?
คุณสมบัติหลักของ Adobe Workfront
- การทำงานอัตโนมัติเพื่อซิงค์การอัปเดตข้ามแอปต่างๆ
- การปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกันเพื่อติดตามวัตถุประสงค์และจัดระเบียบไว้ในแดชบอร์ด
- การวางแผนสถานการณ์เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ล่วงหน้าและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
- การจัดการเวิร์กโฟลว์และการจัดการแบบ Agile ผ่านงานย่อย, รายการงานย่อย, แม่แบบ, การผสานระบบ, งานค้าง, และข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์
- การตรวจสอบและอนุมัติเพื่อเชื่อมโยงแผนโครงการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทีมสร้างสรรค์ ผู้จัดการโครงการ และแผนกอื่นๆ
- รายงานและแดชบอร์ดพร้อมมุมมองหลายแบบ ตัวกรอง และการปรับแต่งเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลที่สำคัญที่สุดได้ตลอดเวลา
- ความปลอดภัย—อาจกล่าวได้ว่าเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดสำหรับทีมองค์กรใด ๆ ก็คือความสามารถในการไว้วางใจแพลตฟอร์มที่จัดเก็บและปกป้องข้อมูลของคุณ
ทั้งหมดนี้ฟังดูดีบนกระดาษ แต่การนำคุณสมบัติเหล่านี้ไปปฏิบัติจริงอาจเป็นเรื่องที่แตกต่างออกไป
ข้อจำกัดของ Adobe Workfront
การเรียนรู้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ซับซ้อนเช่น Workfront เป็นกระบวนการในตัวของมันเอง และแม้ว่าคุณจะเรียนรู้แอปนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้ว คุณอาจยังพบคำถามบางข้อที่ยังไม่มีคำตอบและฟังก์ชันการทำงานบางอย่างที่คุณยังไม่ได้ใช้
การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
การปรับเป้าหมายให้สอดคล้องกัน, การวางแผน, การอนุมัติ, และการจัดการงาน เป็นแนวคิดที่หนักหนาที่จะสัญญาได้จากซอฟต์แวร์ใด ๆ เพราะต้องการเวลาและความพยายามจากผู้ใช้เพื่อเรียนรู้
แม้ว่าแนวคิดเหล่านี้จะถูกระบุชื่อไว้โดยเฉพาะว่าเป็นคุณสมบัติหลักบางประการของ Workfront แต่แท้จริงแล้ว สิ่งเหล่านี้คือกระบวนการทางธุรกิจที่ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของหลายฟีเจอร์ และต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างมากเพื่อให้สามารถบูรณาการเข้ากับโครงการของคุณได้อย่างสมบูรณ์
คุณสมบัติเช่น ความคิดเห็น, งานที่ได้รับมอบหมาย, งานย่อย, แดชบอร์ด, และมุมมองของกระบวนการทำงาน เป็นหนึ่งในคุณสมบัติการจัดการงานที่พบได้บ่อยที่สุด. แต่การค้นหาวิธีใช้พวกมันอย่างมีประสิทธิภาพอาจต้องใช้เวลาในการทดลอง, ความผิดพลาด, และความรำคาญกับซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนเช่น Workfront, โดยเฉพาะหากคุณไม่เคยใช้มันมาก่อน.
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงข้อเท็จจริงที่ว่า Workfront ถูกออกแบบมาสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ และเมื่อคำนึงถึงจำนวนผู้ใช้ที่คุณต้องจัดการ ความชันของการเรียนรู้ที่สูงอาจเป็นความท้าทายที่มีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับธุรกิจของคุณในหลายๆ ด้าน
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานยาก
คุณต้องการให้สมาชิกในทีมทุกคนสามารถเปิดซอฟต์แวร์และรู้ทันทีว่าต้องไปที่ไหนเพื่อเข้าถึงงานของตน แต่ด้วยแพลตฟอร์มขนาดใหญ่เช่น Workfront นั่นไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเสมอไป
อินเทอร์เฟซที่ไม่เป็นธรรมชาติและซับซ้อนอาจเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ตัดสินความสำเร็จหรือความล้มเหลวเมื่อพูดถึง:
- เส้นทางการเรียนรู้
- ฟังก์ชันการทำงานโดยรวม
- ไม่ว่าทีมของคุณจะมีส่วนร่วมกับเครื่องมือหรือไม่
แม้ว่ามันจะค่อนข้างสะอาด แต่หน้าตาของ Workfront ก็ไม่มีความเป็นมิตรต่อผู้ใช้เพียงพอที่จะทำให้ผู้ใช้หลายคนสามารถนำทางได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ มันยังดูเก่าแก่มากอีกด้วย
ไม่มีใครชอบความรู้สึกเหมือนเป็นคนจู้จี้ที่คอยถามผู้จัดการว่าข้อมูลในแพลตฟอร์มของคุณอยู่ที่ไหนหรือพลาดรายละเอียดสำคัญเพราะพวกเขาไม่สามารถหาวิธีเข้าถึงพื้นที่บางอย่างในเวิร์กสเปซของพวกเขาได้
ข้อจำกัดของแผนภูมิแกนต์
แผนภูมิแกนต์เป็นวิธีการที่สำคัญสำหรับทีม Agile ในการดูแลโครงการ, อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง, และส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ. มีสิ่งต่าง ๆ มากมายที่ขึ้นอยู่กับแผนภูมิแกนต์ เนื่องจากมันให้รายละเอียดเช่นการพึ่งพาของงาน, จุดสำคัญ, ระยะเวลา, กำหนดเวลา, และความสัมพันธ์ของงาน.
แม้ว่า Workfront จะมีแผนภูมิแกนต์ แต่ฟังก์ชันการทำงานของมันยังไม่เทียบเท่ากับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการยอดนิยมอื่น ๆ
ใน Workfront แผนภูมิแกนต์ดูไม่ค่อยสวยงาม ยากต่อการใช้งาน และยิ่งยากต่อการแก้ไข
ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความยืดหยุ่นของแผนภูมิแกนต์ที่สามารถช่วยทีมของคุณได้หรือไม่?ตรวจสอบคู่มือที่มีประโยชน์นี้ซึ่งมีทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับแผนภูมิแกนต์!
ขาดฟังก์ชันการค้นหาทั่วโลก
คุณต้องการให้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของคุณช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในทุกด้าน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการประหยัดเวลาอันมีค่า และถ้าคุณไม่สามารถค้นหางานที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วในซอฟต์แวร์ที่คุณเลือก ก็เท่ากับว่าคุณไม่ได้ใช้เวลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการหางานอย่างรวดเร็วคือการใช้ฟังก์ชันการค้นหาในแอป ซึ่ง Workfront ไม่มีเลย
นั่นหมายความว่า หากคุณกำลังมองหาภารกิจ เอกสาร ความคิด ความคิดเห็น หรือข้อมูลเชิงลึกที่เฉพาะเจาะจงใน Workfront คุณต้องค้นหาและนำทางไปยังมันด้วยตนเองทุกครั้ง นี่เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนเมื่อมันไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น!
นี่คือเหตุผลว่าทำไมหลายคนจึงมองหาทางเลือกในซอฟต์แวร์อื่นที่สามารถสร้างการเชื่อมต่อเหล่านั้นให้กับผู้ใช้ได้รวดเร็วขึ้นทุกครั้ง
ราคาของ Adobe Workfront
Adobe Workfront มีแผนราคาและแพ็กเกจให้เลือกสามแบบ:
- ข้อดี: สำหรับแผนกที่มีการทำงานบางส่วนที่ต้องการการจัดการงาน, ความปลอดภัย, การจัดเก็บ, และการสนับสนุน
- ธุรกิจ: สำหรับหลายแผนกที่ต้องการการจัดการงานเพิ่มเติม, การจัดเก็บ, และการวางแผน
- องค์กร: สำหรับธุรกิจของคุณทั้งหมดพร้อมฟีเจอร์ทั้งหมด (รวมถึงส่วนเสริมที่ต้องชำระเงิน)
สงสัยว่าแพ็กเกจเหล่านี้จะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่? คุณจะต้องติดต่อ Adobe เพื่อขอข้อมูลนั้นสำหรับแต่ละแผน
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Adobe Workfront
แม้ว่า Adobe Workfront จะได้รับความนิยมในบางธุรกิจ แต่ข้อจำกัดของมันทำให้เกิดคำถามว่า: ทำไมต้องใช้ Workfront ต่อไป?
ก่อนที่คุณจะลงทุนในซอฟต์แวร์ใด ๆ สิ่งสำคัญคือการทำการบ้านของคุณเพื่อค้นหาเครื่องมือที่รู้สึกเหมือน ถูกสร้างมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ และเชื่อเราเถอะ มันมีอยู่จริง! มีเครื่องมือจัดการโครงการที่ทรงพลังมากมายที่สามารถทดแทน Workfront และทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นอย่างแท้จริง
โชคดีที่เราได้ทำการวิจัยไว้แล้วเพื่อสร้างรายการที่คัดสรรมาอย่างดีของทางเลือก Workfront ที่ดีที่สุด 10 อันดับ พร้อมการวิเคราะห์คุณสมบัติหลัก ข้อดี ข้อเสีย ราคา และการให้คะแนนจากลูกค้า
1.คลิกอัพ
ClickUp คือซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ทรงพลังและครบวงจร ออกแบบมาเพื่อจัดการเวิร์กโฟลว์ สร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และเชื่อมต่อทุกงานของคุณจากหลากหลายแอปพลิเคชันไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ไม่ว่าทีมของคุณจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ แม้แต่ทั้งองค์กร ก็สามารถไว้วางใจให้ ClickUp ช่วยบริหารจัดการทุกอย่าง ตั้งแต่การดำเนินงานประจำวันไปจนถึงโครงการที่ซับซ้อน ด้วยฟีเจอร์ที่ปรับแต่งได้หลากหลายและความสามารถในการทำงานร่วมกันอย่างเต็มรูปแบบ
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและฟังก์ชันการลากและวางของ ClickUp ช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถนำทางในพื้นที่ทำงานของตน ตั้งลำดับความสำคัญที่ชัดเจน จัดการเวลา และยึดตามกำหนดเวลาได้อย่างง่ายดาย ด้วยมุมมองเวิร์กโฟลว์มากกว่า 15 แบบ รวมถึงรายการ แผนภูมิแกนต์ ปฏิทิน และมุมมองบอร์ดที่คล้ายกับคัมบัง ClickUp มอบประสบการณ์การจัดการงานแบบครบวงจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั่วทั้งบริษัท
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp
- มุมมองที่ยืดหยุ่นมากกว่า 15 แบบเพื่อดูขั้นตอนการทำงานของคุณ รวมถึงรายการ แผนงาน กราฟปฏิทิน ตาราง มุมมอง Everything ที่เป็นเอกลักษณ์ของ ClickUp และอื่นๆ อีกมากมาย
- เอกสาร ClickUpที่ทำงานร่วมกันได้พร้อมการแก้ไขแบบเรียลไทม์ เพื่อทำงานร่วมกับทีมและบันทึกทุกอย่างตั้งแต่ SOP ไปจนถึงวิกิที่จัดรูปแบบอย่างสวยงาม
- คลิกอัพไวท์บอร์ดเพื่อเริ่มดำเนินการตามความคิดของคุณทันทีที่มันเกิดขึ้น
- การทำงานอัตโนมัติของงานและแม่แบบเพื่อกำหนดกระบวนการที่สม่ำเสมอในขณะที่กำจัดงานที่ไม่จำเป็น
- แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์สำหรับภาพรวมระดับสูงของสถานะโครงการและตัวชี้วัดสำคัญของคุณที่สามารถปรับแต่งได้ทันที
- ความคิดเห็นแบบมีหัวข้อที่สามารถแก้ไขได้ง่ายและมอบหมายให้ผู้อื่นได้ทันที เปลี่ยนความคิดใด ๆ ให้กลายเป็นรายการที่ต้องดำเนินการในทันที
- สถานะงานที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มการมองเห็นในแต่ละขั้นตอนของโครงการหรืองาน
- เป้าหมายที่สามารถวัดได้พร้อมกรอบเวลาที่ชัดเจนและเป้าหมายเพื่อให้ทีมสอดคล้องกัน
ข้อดีของ ClickUp
- การเชื่อมต่อกับเครื่องมือการทำงานอื่น ๆกว่า 1,000 รายการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของคุณให้ราบรื่นยิ่งขึ้น
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ทันสมัย ใช้งานง่าย พร้อมโหมดออนไลน์และออฟไลน์
- ห้องสมุดขนาดใหญ่ของเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับทุกกรณีการใช้งาน
- ฟีเจอร์ครบครันในทุกแผน รวมถึงแผนฟรีตลอดชีพของ ClickUpที่ไม่มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนงานและสมาชิก
- คุณสมบัติใหม่ทุกสัปดาห์ (ตรวจสอบแผนงานผลิตภัณฑ์ของ ClickUp ได้เลย!)
ข้อเสียของ ClickUp
- อาจต้องใช้เวลาเรียนรู้สักเล็กน้อยสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
- ไม่ทุกมุมมองสามารถใช้งานได้ในแอปมือถือ...ยัง
ราคาของ ClickUp
ClickUp มีแผนราคาให้เลือกสี่แบบ พร้อมตัวเลือกเพิ่มเติมที่ปรับแต่งได้สำหรับผู้ใช้ระดับองค์กร:
- แผนฟรีตลอดไป: ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
- แผนไม่จำกัด: $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
- แผนธุรกิจ: $12 ต่อสมาชิกต่อเดือน
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ClickUp
- G2: 4. 7/5 (4,790+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,100 รายการ)
2. Monday.com
วันจันทร์เป็นหนึ่งในคู่แข่งชั้นนำของ Workfront ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและจัดการงานได้แบบเรียลไทม์ มันนำเสนอวิธีที่ง่ายขึ้นสำหรับทีมในการดูแลโครงการของพวกเขาและส่งเสริมประสบการณ์การทำงานที่มีความร่วมมือและโปร่งใสมากขึ้น
เมื่อทีมหยุดการต่อสู้แบบเงาผ่านโปรเจ็กต์ พวกเขาก็จะมีแรงจูงใจ ซึ่งในที่สุดก็เพิ่มความไว้วางใจและความมีส่วนร่วมของพนักงานนี่คือสิ่งที่ทำให้ Monday เป็นหนึ่งในเครื่องมือการจัดการโปรเจ็กต์ที่ดีที่สุดบนโลก
คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์
- ความสามารถในการทำงานร่วมกันของทีมสำหรับโครงการที่ซับซ้อน
- การติดตามเวลาโครงการ
- แดชบอร์ดพร้อมข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า
- การจัดสรรงานในทีม
- การจัดการทรัพยากรเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู่
- ผสานรวมเครื่องมือภายนอกเพื่อปรับปรุงและทำให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อดีของวันจันทร์
- กระดานและเอกสารไม่จำกัดในแผนฟรี
- ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
- ทีมสื่อสารกันได้ดีผ่านเครื่องมือการจัดการโครงการนี้
ข้อเสียของวันจันทร์
- การตั้งราคาอาจสร้างความสับสนโดยไม่จำเป็น
- หลายคนพบว่ามันซับซ้อนเกินไปและขาดการปรับแต่ง
กำลังมองหาคู่แข่งวันจันทร์คนอื่นอยู่หรือไม่? ลองดู ทางเลือกยอดนิยมสำหรับวันจันทร์
ราคาวันจันทร์
- บุคคล: ฟรี
- พื้นฐาน: $8 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- มาตรฐาน: $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $16 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าวันจันทร์
- G2: 4. 7/5 (6,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (2,700+ รีวิว)
3. Wrike
Wrikeเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ แต่เป็นแพลตฟอร์มที่มักได้รับความนิยมจากธุรกิจบริการมืออาชีพ เช่นเดียวกับ Workfront มันมีคุณสมบัติที่ทรงพลังในระดับองค์กรเพื่อช่วยคุณในการจัดการงาน การทำงานร่วมกันในโครงการ และการจัดการทรัพยากร
นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในทางเลือกฟรีที่ดีที่สุดสำหรับ Workfront เนื่องจากมีฐานการทำงานที่ทรงพลัง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีแผนพื้นฐานที่แข็งแกร่ง แต่แอปนี้ใช้งานยาก โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
คุณสมบัติหลักของ Wrike
- แผนภูมิแกนต์แบบโต้ตอบเพื่อการติดตามโครงการอย่างราบรื่นและ
- แดชบอร์ดที่ไม่เหมือนใครพร้อมมุมมองสามหน้าต่างเพื่อการมองเห็นแบบเรียลไทม์
- สร้างแบบฟอร์มด้วยตรรกะเงื่อนไขและกำหนดงาน
- แชร์งาน รายงาน และไฟล์ได้อย่างง่ายดาย
- คุณสมบัติการจัดการทรัพยากรเพื่อจัดสรรงาน
ข้อดีของ Wrike
- ยืดหยุ่นเพียงพอที่จะขยายตามทีมของคุณ
- คุณสมบัติการติดตามเวลาในตัวเพื่อเปรียบเทียบเวลาที่ประมาณการกับเวลาที่ใช้จริง
- ผสานแอปกับแอป SaaS ที่หลากหลายกว่า 400 รายการด้วย Wrike Integrate add-on
ข้อเสียของ Wrike
- ไม่รับประกันความคุ้มค่าสูงสุดสำหรับเงินของคุณ
- ยากที่จะระบุว่าบัญชีใดจะเหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กรของคุณ
- ความสามารถในการจัดการเอกสารยังขาดอยู่เมื่อเทียบกับรายการอื่น ๆ ในนี้
ไม่แน่ใจเกี่ยวกับ Wrike? ลองดู ทางเลือกของ Wrike.
ราคาของ Wrike
- แผนฟรี
- แผนมืออาชีพ: $9.80 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนธุรกิจ: $24.80 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,100+)
- Capterra: 4. 3/5 (1,790+ รีวิว)
4. สมาร์ทชีต
เช่นเดียวกับ Adobe Workfront,Smartsheetเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกัน โดยเน้นที่สเปรดชีต คุณสมบัติหลักคือ Control Center ซึ่งเป็นโซลูชันการจัดการพอร์ตโฟลิโอและโครงการ ผู้จัดการโครงการสามารถประหยัดเวลาหลายชั่วโมงจากการทำงานด้วยตนเองด้วยความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของ Control Center
คุณสมบัติของ Smartsheet
- แดชบอร์ดการจัดการโครงการเพื่อติดตามความคืบหน้า
- ไฟล์แนบสเปรดชีต
- ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานสำหรับกระบวนการที่เกิดขึ้นซ้ำ
- มุมมองหลากหลายตั้งแต่กระดานคัมบังไปจนถึงแผนภูมิแกนต์และตารางกริด
ผู้เชี่ยวชาญด้านสมาร์ทชีต
- อินเทอร์เฟซที่ทันสมัยและใช้งานง่าย
- แอปพลิเคชันมือถือที่ใช้งานง่าย
- คุณสมบัติที่มั่นคงสำหรับการทำงานร่วมกันในทีม รวมถึงการจัดการกลุ่ม การแชร์ไฟล์ และอื่น ๆ
- คุณสมบัติความปลอดภัยขั้นสูง เช่น การยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (2FA) และการเข้าสู่ระบบแบบรวมศูนย์ของ Google (Google SSSO)
ข้อเสียของ Smartsheet
- ไม่มีแผนฟรีให้บริการ
- ตัวเลือกการจัดการงานไม่แข็งแกร่งเท่ากับตัวเลือกอื่น ๆ ในรายการนี้
- ส่วนใหญ่ทำงานเป็นโซลูชันการจัดการโครงการในสเปรดชีต
ลองดู ทางเลือกอื่นของ Smartsheet!*
ราคาของ Smartsheet
- ข้อดี: 7 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $25 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Smartsheet
- G2: 4. 4/5 (8,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (2,400+ รีวิว)
5. Citrix Podio
โดยพื้นฐานแล้ว Podio เป็นเครื่องมือแบบ low-code ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับแต่งการทำงานและการสื่อสารให้เหมาะสมกับตนเองได้ แล้ว Podio เหมาะสมกับบทบาทเครื่องมือบริหารโครงการอย่างไร?
ทางเลือกของ Workfront นี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบข้อมูลโครงการ, กระบวนการทำงาน, และการสนทนาทั้งหมดของคุณไว้ในศูนย์กลางเดียวเพื่อการร่วมมือ
คุณสมบัติเด่นของ Podio
- อนุญาตการจัดการงานผ่านความคิดเห็น
- พอร์ทัลการจัดการส่วนกลางเพื่อช่วยคุณตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงและควบคุมบทบาท
- แดชบอร์ดส่วนตัวที่ออกแบบการทำงานตามสไตล์ของคุณ
- เครื่องมือสื่อสารที่รองรับการแชร์ไฟล์
- ระบบ CRM ที่เชื่อมต่อเพื่อความฉลาดในการจัดการโครงการที่ติดต่อกับลูกค้า
- กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้เพื่อจัดการโครงการตามวิธีของคุณตามความต้องการของทีมคุณ
ผู้เชี่ยวชาญ Podio
- Podio add-ons มีให้ใช้งานสำหรับกรณีการใช้งานเฉพาะ
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- การทำงานร่วมกันไม่จำกัดเพื่อการขยายตัวอย่างรวดเร็วและทุกที่ทุกเวลา
- ผสานการทำงานกับแอปยอดนิยม เช่น FreshBooks, Dropbox และ Google Drive
ข้อเสียของ Podio
- คุณสมบัติการรายงานค่อนข้างพื้นฐาน
- Podio อาจต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากในการตั้งค่าและปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการขององค์กรของคุณ
- คุณสมบัติขั้นสูงที่จำกัดสำหรับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการองค์กร
ราคาของ Podio
Podio มีทั้งแผนแบบเสียค่าใช้จ่ายและแผนฟรี อย่างไรก็ตาม แผนฟรีจะให้บริการเพียงสิ่งจำเป็นขั้นต่ำสำหรับการจัดการโครงการขององค์กรเท่านั้น
- ฟรี
- พื้นฐาน: $7. 20 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- เพิ่มเติม: $11.20 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $19.20 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Podio
- G2: 4. 2/5 (420+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 290 รายการ)
6. เซโลคซิส
Celoxis เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่โฆษณาตัวเองว่าเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, แนวโน้ม Agile ที่ทันสมัย, และการจัดการโครงการแบบคลาสสิก. เป็นคู่แข่งของ Adobe Workfront ที่มีความละเอียดถี่ถ้วนอย่างไม่น่าเชื่อ พร้อมด้วยแดชบอร์ดที่ทรงพลังและความสามารถในการรายงานที่เหมาะกับทีมทุกประเภท.
คุณสมบัติหลักของ Celoxis
- แดชบอร์ดและรายงานแบบไดนามิก
- การติดตามโครงการผ่านการวิเคราะห์เส้นทางวิกฤต, EVAs, และตัวชี้วัดสุขภาพ RAG
- การจัดตารางโครงการอัตโนมัติและการประกาศการพึ่งพาของโครงการ
- การทบทวนและบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอ
- การบัญชีโครงการพร้อมการคาดการณ์รายได้, การติดตามกำไรและอัตรากำไร, และตัวชี้วัดทางการเงินที่กำหนดเอง
ข้อดีของ Celoxis
- อนุญาตให้ 'ปิด' คุณสมบัติที่คุณไม่ต้องการ
- วิดเจ็ตและเลย์เอาต์ที่ปรับแต่งได้
- ทำให้การจัดตารางเวลาการส่งรายงานผ่านทางอีเมลเป็นเรื่องง่าย
- แดชบอร์ดที่ใช้ร่วมกันหลายรายการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการ
- เครื่องมือติดตามเวลาอย่างละเอียด
ข้อเสียของ Celoxis
- อินเทอร์เฟซอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
- การตั้งค่าที่ยุ่งยาก
- ขาดการแจ้งเตือนแบบพุชภายในแอป
- บริการลูกค้าและการสนับสนุนที่ล่าช้า
ราคาของ Celoxis
ด้วย Celoxis คุณสามารถเลือกได้ทั้งแพ็กเกจติดตั้งบนระบบของคุณเองหรือแพ็กเกจคลาวด์รายปี
- คลาวด์: $22.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ติดตั้งภายในองค์กร: $450 ชำระครั้งเดียว พร้อมผู้ใช้ไม่จำกัดและบริการสนับสนุนฟรีหนึ่งปี
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Celoxis
- G2: 4. 3/5 (60+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (240+ รีวิว)
7. Microsoft Project
Microsoft Projectเป็นโซลูชันการจัดการโครงการที่ทรงพลังพร้อมฟังก์ชันการทำงานมากมาย รวมถึงการติดตามเวลา การจัดการพอร์ตโฟลิโอ และการจัดการทรัพยากรเพื่อให้มองเห็นสถานะโครงการแบบเรียลไทม์
คุณสมบัติเด่นของ Microsoft Project
- การจัดตารางงานแบบไดนามิกเพื่อให้อยู่ในเส้นทางอย่างง่ายดาย
- สร้างแดชบอร์ดแบบโต้ตอบเพื่อดูสถานะโดยรวมของโครงการของคุณ
- ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานเพื่อช่วยให้คุณสร้างนวัตกรรมได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจ
- แผนภูมิแกนต์สำหรับแสดงภาพโครงการขณะเดินทาง
- ฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกันสำหรับเก็บข้อมูลโครงการ
- การจัดการความต้องการ
- การจัดการพอร์ตโฟลิโอ
ผู้เชี่ยวชาญ Microsoft Project
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Microsoft Teams,SharePointและ Skype
- บริการลูกค้าและการสนับสนุนที่เชื่อถือได้
- สามารถปรับใช้ได้กับวัตถุประสงค์ที่หลากหลายและข้ามแผนก
ข้อเสียของ Microsoft Project
- ปัญหาความเข้ากันได้ของไฟล์
- Project Online มีคุณสมบัติการติดตามเวลาบางประการ แต่ไม่ครอบคลุมมากนัก
- เส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน ซึ่งหมายความว่าคุณต้องใช้เวลาอย่างมากในการศึกษาเอกสารช่วยเหลือของพวกเขา
- ไม่สามารถกำหนดความคิดเห็นได้
ราคาของ Microsoft Project
- คลาวด์: $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ติดตั้งภายในองค์กร: $620 (ชำระครั้งเดียว)
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Microsoft Project
- G2: 4. 0/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,300 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Microsoft Project เหล่านี้!
8. อาสนะ
Asanaเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มการจัดการงานที่ได้รับความนิยมซึ่งใช้โดยผู้จัดการโครงการหลายคน มีตัวเลือกการผสานรวมมากมายเพื่อช่วยให้คุณจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อเปรียบเทียบ Workfront และ Asana คุณจะพบว่า Asana มีฟีเจอร์มากกว่าด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายเหมือนกัน หนึ่งในข้อเสียของแอปพลิเคชันการจัดการโครงการนี้คือไม่มีมุมมองแผนที่ในตัว
คุณสมบัติหลักของอาสนะ
- ระบบแสดงความคิดเห็นที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมา เพื่อแบ่งปันข้อมูลอัปเดตอย่างรวดเร็วกับทีมของคุณ
- แผนภูมิแกนต์พร้อมไทม์ไลน์เพื่อดูสถานะโครงการ
- ดูงานของคุณในรูปแบบรายการ,แคนบาน, หรือไทม์ไลน์
- ผสานการทำงานกับแอปอื่นๆ มากมาย เช่น Gmail, Dropbox และ Slack
- 50+ แม่แบบโครงการเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้
ข้อดีของอาสนะ
- พื้นที่ทำงานหลายแห่งให้คุณมีพลังในการรักษาโครงการทำงานร่วมกันให้เป็นระเบียบ
- ฟีเจอร์แชทและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์สำหรับทุกงาน
- สามารถแนบไฟล์แนบกับงานใดก็ได้และอ้างอิงได้ในภายหลังในพื้นที่จัดเก็บไฟล์ของทีม
- ฟีดกิจกรรมของพวกเขาคือโซลูชันครบวงจรในการดูการแจ้งเตือนทั้งหมด
- เครื่องมือที่ใช้งานง่ายพร้อมฟีเจอร์การรายงาน
ข้อเสียของอาสนะ
- ไม่มีสถานะที่กำหนดเอง
- โซลูชันการจัดการนี้ไม่สามารถเพิ่มผู้รับมอบหมายหลายคน (เหมือนกับรายการอื่น ๆ ในนี้)
- การแชร์และการอนุญาตความเป็นส่วนตัวที่จำกัด
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Asana และทางเลือกยอดนิยม.
ราคาของ Asana
- พื้นฐาน: ฟรี
- พรีเมียม: $10.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 24.99 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาพิเศษตามคำขอ พร้อมสาธิตฟรี
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Asana
- G2: 4. 3/5 (8,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (11,300+ รีวิว)
9. เบสแคมป์
Basecampเป็นอีกหนึ่งทางเลือกซอฟต์แวร์ของ Workfront ที่มีคุณสมบัติการจัดการโครงการเพื่อช่วยคุณจัดระเบียบและบริหารงานของคุณข้ามทีมต่างๆ
มันมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษในการนำทางผู้ที่มีบทบาทต่าง ๆ ไปสู่เป้าหมายร่วมกัน สิ่งนี้จะใช้ได้ผลหากทีมของคุณถูกบังคับให้ใช้ Workfront แม้ว่าคุณจะไม่ใช่ผู้พัฒนาหรือไม่ได้จัดการการติดตามปัญหาหรือการติดตามข้อบกพร่องก็ตาม
คุณสมบัติหลักของ Basecamp
- สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำพร้อมงานและงานย่อย และมอบหมายให้กับทีมของคุณ
- ระบบแสดงความคิดเห็นในตัวเพื่อการสื่อสารที่ง่ายดายกับสมาชิกในทีมของคุณ
- ศูนย์กลางเดียวสำหรับเอกสารและการแชร์ไฟล์
- การค้นหาแบบครอบคลุม
- คำถามเช็คอินอัตโนมัติสำหรับการประชุมสแตนด์อัพ
- การรายงานงาน
ข้อดีของ Basecamp
- รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- ฟังก์ชันเฉพาะที่ออกแบบมาสำหรับทีม Agile เช่น การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์และการจัดการงานค้าง
- เหมาะสำหรับการจัดการโครงการหลายโครงการและทีมขนาดใหญ่
- มีพอร์ทัลสำหรับลูกค้าสำหรับทีมภายนอก
ข้อเสียของ Basecamp
- ไม่มีลำดับความสำคัญของงาน
- ไม่มีสถานะที่กำหนดเอง
- ไม่มีการสนับสนุนการติดตามเวลา
- ขาดคุณสมบัติการจัดสรรทรัพยากรไปบ้าง
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่Basecamp เปรียบเทียบกับทางเลือกอื่นที่คล้ายกัน
ราคาของเบสแคมป์
- แผนส่วนตัว: ฟรี
- แผนธุรกิจ: $99 ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Basecamp
- G2: 4. 1/5 (4,790+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (13,100+ รีวิว)
10. ความชัดเจน PPM
Clarity PPM เป็นโซลูชันการจัดการโครงการและพอร์ตโฟลิโอที่ช่วยให้คุณจัดการและวางกลยุทธ์โครงการของคุณ
นอกจากนี้ ทางเลือกของ Workfront นี้ยังช่วยเชื่อมโยงกลยุทธ์กับการดำเนินการในทุกโครงการภายในพอร์ตการลงทุนทั้งหมด และมอบความโปร่งใสที่จำเป็นในการเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการ (ROI)
คุณสมบัติหลักของ Clarity PPM
- จัดการแผนงานและงบประมาณในรูปแบบตารางสไตล์ Excel
- ดูแผนงานโครงการได้อย่างรวดเร็วด้วยแผนภูมิแกนต์แบบอไจล์
- การวางแผนทรัพยากร
- การจัดการทางการเงิน
- การวิเคราะห์ต้นทุน/ประโยชน์และการรายงาน
- การจัดการงานที่ง่ายในระดับโครงการ
ข้อดีของ Clarity PPM
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งให้ฟังก์ชันที่จำเป็นทั้งหมด
- การรายงานแบบเรียลไทม์ผสานกับข้อมูลเชิงธุรกิจ
- คุณสามารถสร้างสารสกัดและปรับแต่งได้ตามต้องการ
- การพยากรณ์ในทุกระดับตั้งแต่โครงการไปจนถึงทรัพยากรและพอร์ตโฟลิโอ
ข้อเสียของ Clarity PPM
- ไม่มีแม่แบบสำเร็จรูป
- การสื่อสารอาจดูเหมือนโดดเดี่ยว
- ไม่มีคุณสมบัติที่แท้จริงเพื่อทำให้กระบวนการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติ
- ดูเหมือนจะซับซ้อนเกินไปหากคุณบางครั้งทำงานโครงการง่ายๆ
ราคาของ Clarity PPM
ติดต่อเพื่อขอรายละเอียดราคาหรือทดลองใช้งานฟรี
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า Clarity PPM
- G2: 3. 7/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิว 10+ รายการ)
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Workfront อยู่ห่างเพียงคลิกเดียว
โอเค, 10 ตัวนั้นเป็นทางเลือกซอฟต์แวร์ที่เยอะมากสำหรับการทดสอบ ดังนั้นหากคุณจะเริ่มต้นที่ไหน ให้เริ่มต้นที่ด้านบนของรายการนี้—ด้วยClickUp
ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมใด ขนาดทีมเท่าใด หรือกรณีการใช้งานแบบไหน ClickUp คือคำตอบสำหรับทุกคำถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานที่มีอยู่ในหนังสือ ออกแบบมาเพื่อรวมงานทั้งหมดของคุณไว้ในศูนย์กลางการทำงานร่วมกันที่สมบูรณ์แบบที่สุด ClickUp มีทุกเครื่องมือ แม่แบบ และฟีเจอร์ที่คุณต้องการเพื่อยกระดับประสิทธิภาพไปสู่ระดับใหม่
นอกจากนี้ มันยังสามารถทำได้ทั้งหมดในราคาที่ถูกกว่ามาก
เข้าถึงคุณสมบัติการจัดการโครงการมากมาย, เอกสาร, กระดานไวท์บอร์ด, แม่แบบที่ปรับแต่งได้ และอื่น ๆ อีกมากมายได้ฟรีตลอดไป เมื่อคุณสมัครใช้ ClickUp!