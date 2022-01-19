7 วิธีในการส่งเสริมความไว้วางใจและการสื่อสารในทีมเสมือนจริง

เมริเป็นผู้หลงใหลในเนื้อหาและเป็นนักอ่านตัวยง ความรักในภาพที่มีสีสันสดใสและภาพประกอบที่โดดเด่นเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์บทความที่ให้ข้อมูลและน่าสนใจ เมื่อไม่ได้ทำงาน คุณจะพบเธอซุกตัวอยู่บนเตียงพร้อมกับหนังสือเล่มโปรด
คุณได้ยินไหม?
ความเงียบเหงาจากความเบื่อหน่ายระหว่างการประชุม Zoom ของคุณ?
เสียงของการขาดการมีส่วนร่วมของสมาชิกในทีมของคุณ?
…🦗🦗🦗…
ถ้าเป็นเช่นนั้น อาจถึงเวลาแล้วที่คุณควรทบทวนกลยุทธ์การสื่อสารของทีมเสมือนของคุณ 👀
เมื่อการทำงานทางไกลกลายเป็นเรื่องปกติใหม่ ผู้นำทีมจำเป็นต้องคิดค้นวิธีการที่สร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความร่วมมือมากขึ้น
การทำงานทางไกลนำมาซึ่งความท้าทายเฉพาะตัวทั้งสำหรับพนักงานและผู้จัดการ รวมถึงอุปสรรคในการสื่อสาร ความเหนื่อยล้าจากการทำงาน ปัญหาทางเทคโนโลยี และอื่นๆ อีกมากมาย
การวิจัยของ Harvard Business Reviewได้ดำเนินการในช่วง COVID-19 เพื่อทำความเข้าใจความท้าทายของการจัดการทีมเสมือนจริง ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้นำทีมระยะไกลส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสะพานแห่งความไว้วางใจกับทีมเสมือนจริงของพวกเขา
ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ก็ตาม ปัจจัยสองประการนี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อประสิทธิภาพการทำงาน แรงจูงใจ และผลลัพธ์ของพนักงาน และผลกระทบที่เกิดจากการเพิกเฉยต่อปัจจัยเหล่านี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือทำผิดพลาดเท่านั้น
ดังนั้น อะไรคือสิ่งที่จำเป็นในการสร้างความไว้วางใจและความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพภายในทีมเสมือนจริง และบทบาทของพวกเขาคืออะไรในประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน? มาค้นหาคำตอบกัน
พร้อมที่จะกำจัดจิ้งหรีดหรือยัง? 🧨
การสื่อสารในทีมเสมือนที่ดีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างไร?
บางคนในพวกเราเคยทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็นลบ ซึ่งเพื่อนร่วมงานไม่น่าเชื่อถือ ไม่ใส่ใจ และไม่ตอบสนอง
ในสถานการณ์เช่นนี้ พนักงานมักจะเก็บกักพลังงาน ทักษะ ความกระตือรือร้น และความมุ่งมั่นไว้ เพราะพวกเขารู้สึกว่าไม่ได้รับความไว้วางใจ การสนับสนุน และการเชื่อมโยงกับทีมของพวกเขา
แล้ว การสร้างความไว้วางใจเข้ามาช่วยได้อย่างไร?
1. ความไว้วางใจมากขึ้น = ความขัดแย้งน้อยลง
ความไว้วางใจคือพลังพิเศษที่ช่วยแก้ปัญหาการสื่อสารผิดพลาดภายในทีมเสมือนจริง 💪
ความไว้วางใจระหว่างบุคคลภายในพนักงานและผู้จัดการช่วยลดและแก้ไขความเข้าใจผิดได้อย่างราบรื่นมากขึ้น
แบ่งปันจิตวิญญาณของการพึ่งพาอาศัยกันเพื่อเร่งกระบวนการเจรจาต่อรองและสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นภายในทีมเสมือนจริง แม้ว่าคุณควรรักษาไว้ในระดับมืออาชีพ แต่ควรคิดถึงการสร้างความไว้วางใจที่มั่นคงในระยะยาวเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในอนาคตให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
มันทำงานอย่างไร? 🤔
เมื่อผู้คนมีความมั่นใจร่วมกันต่อเพื่อนร่วมงานและผู้จัดการ พวกเขาจะรู้สึกปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงานของตน
ดังนั้นทำให้พวกเขามีความเปิดกว้างมากขึ้นต่อการเจรจา การหารือ และการสื่อสารที่ดีกับทีม
2. ความไว้วางใจสร้างบรรยากาศของ "คุณมีเพื่อนในตัวฉัน!"
หนึ่งในองค์ประกอบหลักของประสิทธิภาพการทำงานที่ยอดเยี่ยมของพนักงานคือการร่วมมือกันภายในทีมที่ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการทำงานทางไกลที่การสื่อสารแบบตัวต่อตัวอยู่ในระดับต่ำที่สุดการบริหารทีมที่ร่วมมือกันทางไกลจึงกลายเป็นเรื่องที่ท้าทายยิ่งขึ้น
ความสัมพันธ์ในการทำงานที่ไม่โปร่งใสนำไปสู่ความร่วมมือที่ไม่ดี ในขณะที่สายสัมพันธ์ที่ไว้วางใจกันสามารถสร้างพันธมิตรที่แข็งแกร่งขึ้นระหว่างพนักงานและลูกค้าได้อย่างง่ายดาย ✊
การศึกษาโดยHarvard Business Reviewแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความไว้วางใจสูงมีประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้นถึง 50% นี่พิสูจน์ให้เห็นว่าความไว้วางใจคือปัจจัยสำคัญอันดับหนึ่งในการสร้างทีมเสมือนที่แข็งแกร่ง 🥗
พูดง่ายๆ คือ การสื่อสารที่ตั้งอยู่บนความไว้วางใจภายในทีมจะกระตุ้นให้สมาชิกร่วมมือกันและคิดค้นไอเดียใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์มากขึ้น
ขอเสียงกลองด้วยค่ะ…🥁 สำหรับเนื้อเพลงหวานๆ ของแรนดี้ แมน 🎶
3. ลดความเครียดและความโดดเดี่ยว
ในปัจจุบัน บริษัทส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนไปสู่สภาพแวดล้อมการทำงานแบบผสมผสานและวัฒนธรรมการทำงานทางไกลอย่างสมบูรณ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่พนักงานและผู้บริหารไม่ทุกคนเตรียมพร้อมไว้
ความท้าทายที่เกิดขึ้นใหม่และอุปสรรคมากมายที่มาพร้อมกับการทำงานจากที่บ้านสามารถก่อให้เกิดความเครียดในระดับสูงและแนวโน้มที่จะแยกตัวหรือทำงานแบบแยกส่วนในหมู่พนักงานของคุณ
ในอีกมุมหนึ่ง... 😍
ความสัมพันธ์ที่เปิดกว้าง โปร่งใส และน่าเชื่อถือกับทีมเสมือนจริงช่วยให้พนักงานสามารถรับมือกับความกดดันในการทำงานได้ดีขึ้น รู้สึกมีแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมมากขึ้น และลดความกดดันจากการทำงานทางไกลทั้งหมด
7 วิธีชาญฉลาดในการปรับปรุงการสื่อสารของทีมเสมือนจริงและเสริมสร้างความไว้วางใจ
โชคดีที่มีหลายวิธีที่ผู้จัดการที่ยอดเยี่ยมสามารถสร้างความไว้วางใจและการสื่อสารที่โปร่งใสในทีมเสมือนจริงได้ 🥳
ลองดูเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์เหล่านี้สำหรับการสร้างทีมที่มีความร่วมมือ มีความสอดคล้อง และมีพลังในการทำงาน
1. ยืดหยุ่นเมื่อต้องสื่อสารกับทีมเสมือนจริง
ในปัจจุบัน ธุรกิจจำนวนมากขึ้นกำลังเปลี่ยนไปสู่แนวคิดที่เปิดกว้างและมีมุมมองที่ยืดหยุ่นมากขึ้นเมื่อพูดถึงการทำงานเป็นทีม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทีมเสมือนจริง ที่การสื่อสารทางสังคมที่มีประสิทธิภาพอาจซับซ้อนเล็กน้อย การนำมาใช้ให้เรียบง่ายจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็น
หัวหน้าทีมเสมือนจริงจำเป็นต้องเป็นคนที่เข้าถึงได้ง่ายและเป็นมิตร เพื่อให้พนักงานรู้สึกสบายใจที่จะถามคำถาม พูดคุยเกี่ยวกับปัญหา และแสดงความคิดเห็นของตนเอง 🗣️
การเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงจะช่วยให้ลูกค้าเป้าหมายรักษาความยืดหยุ่นและความคล่องตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้วัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสยังส่งเสริมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นระหว่างสมาชิกในทีม
2. กำหนดเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจน
การทำงานจากที่บ้านได้เปลี่ยนแปลงความสมดุลของทั้งชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานของเราอย่างแน่นอน
ซึ่งในทางกลับกัน ทำให้การจัดลำดับความสำคัญเป็นเรื่องยาก
นี่คือเหตุผลที่ผู้นำทีมเสมือนควร ชัดเจน ในการกำหนดเป้าหมายของบริษัทสำหรับพนักงานแต่ละคน
สมาชิกอาจรู้สึกไม่เชื่อมโยงกันเป็นบางครั้งเพียงเพราะอยู่ห่างไกลกันทางภูมิศาสตร์ ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะทำงานให้กับบริษัท SaaS หรือธุรกิจเบเกอรี่ ในฐานะผู้จัดการ หน้าที่ของคุณคือการกำหนดจุดหมายปลายทางร่วมกันพร้อมเป้าหมายที่ชัดเจน
เมื่อทุกคนทราบหน้าที่ของตนสำหรับวัน/สัปดาห์/เดือน, กำหนดเวลา, และข้อกำหนดอื่น ๆ, การสื่อสารก็จะง่ายขึ้น.
นอกจากนี้ ให้ระบุวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อสร้างฐานที่มั่นคงของค่านิยมร่วมของบริษัทที่สมาชิกทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ ให้บรรลุเป้าหมายนี้ในวิธีที่ง่ายขึ้นด้วยคุณสมบัติการจัดการงานพิเศษของ ClickUp
3. กล่าวคำว่า "ขอบคุณ!" กับทีมเสมือนจริงของคุณ
ยอมรับเถอะ: ในฐานะมนุษย์ เราทุกคนต่างต้องการที่จะรู้สึกถูกมองเห็นและได้รับการชื่นชม 😌
เมื่อพูดถึงการทำงานกับทีมเสมือนจริง การประเมินผลและการยอมรับมักถูกมองข้ามไปในกระแสของการประชุมทางวิดีโอ การสนทนาอย่างรวดเร็ว และโครงการที่ไม่มีที่สิ้นสุด นี่คือเหตุผลที่การใช้พลังของการยอมรับและการชื่นชมอย่างแท้จริงจะช่วยให้คุณได้เปรียบในการปรับปรุงการสื่อสารกับทีมเสมือนจริงของคุณ
ตามข้อมูลจากGlassdoor พบว่า 53% ของพนักงานยอมรับว่าพวกเขาจะอยู่กับบริษัทนานขึ้นหากรู้สึกว่าได้รับการยอมรับเพียงพอ
ดังนั้น นี่คือตัวอย่างการปฏิบัติที่สร้างสรรค์ในการยอมรับพนักงาน:
- ดำเนินการ โปรแกรมแสดงความขอบคุณพนักงาน ตัวอย่างเช่น คุณสามารถให้คะแนนสำหรับการทำงานแม้เพียงเล็กน้อยหรือการมาตรงเวลา คะแนนเหล่านี้สามารถนำไปแลกเป็นสิทธิพิเศษ เช่น วันหยุดเพิ่มเติม
- ยอมรับความสำเร็จส่วนบุคคล เพื่อทำให้พนักงานที่มีประสิทธิภาพโดดเด่นขึ้น เมื่อผู้จัดการเน้นย้ำถึงความสำเร็จเล็กๆ ของสมาชิกและขอบคุณพวกเขาผ่านการโทรศัพท์ส่วนตัว สมาชิกจะรู้สึกมีคุณค่าและมีส่วนร่วมมากขึ้น
- เฉลิมฉลองแม้กระทั่งความล้มเหลวของพนักงาน ด้วยการสนับสนุนการเสี่ยงและความมุ่งมั่น. นอกจากนี้ ให้ใช้ความล้มเหลวเป็นแรงจูงใจให้สมาชิกคนอื่น ๆ ได้ลองทำสิ่งใหม่ ๆ
- แบ่งปันความสำเร็จของทีม ผ่านทางโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มอื่น ๆ ใช้แฮชแท็กพิเศษใน Instagram (เช่น #employeeofthemonth) และแสดงความขอบคุณในโพสต์ Facebook อย่างเรียบง่ายเพื่อให้สมาชิกในทีมรู้สึกพิเศษ
สมาชิกทีมเสมือนจริงอาจรู้สึกไม่เชื่อมโยงกับบริษัทบ่อยครั้ง ดังนั้นการให้การยอมรับจะช่วยกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้พวกเขาได้ดีขึ้น
4. การประชุมแบบตัวต่อตัวช่วยสร้างการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมในทีมเสมือนจริง
ส่วนหนึ่งของการสื่อสารที่ประสบความสำเร็จคือการมีแนวทางเฉพาะบุคคลต่อสมาชิกทีมเสมือนจริงของคุณ
การจัดประชุมเป็นประจำเป็นวิธีหนึ่งในการติดตามความคืบหน้าของงานและประสิทธิภาพโดยรวมของพนักงาน รวมถึงการตรวจสอบกับสมาชิกทีมเสมือนจริง
อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการสร้างพื้นฐานของความไว้วางใจที่มั่นคงและสภาพแวดล้อมที่ร่วมมือกัน อย่าลืมเผื่อเวลาสำหรับการสรุปงานแบบตัวต่อตัวด้วยนะคะ 🤝
การสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวขณะทำงานในออฟฟิศนั้นค่อนข้างง่าย เพียงแค่ทักทายว่า "สวัสดี" หรือพูดคุยสั้น ๆ ระหว่างชงกาแฟก็เป็นวิธีที่ดีในการทำลายกำแพงระหว่างกัน
แม้ว่าคุณจะติดต่อพวกเขาผ่านการตลาดทางอีเมลหรือการส่งข้อความจำนวนมากถึงพนักงานในสำนักงานกว่า 100 คน การปรากฏตัวทางกายภาพก็ยังคงมีความสำคัญ
แม้ว่าการทำงานทางไกลจะนำมาซึ่งความท้าทายในการสื่อสารระหว่างบุคคล แต่ก็ยังมีโอกาสที่จะสร้างมิตรภาพในโลกเสมือนจริงได้ 🧑💻
นี่คือเคล็ดลับสั้น ๆ สำหรับการจัดการประชุมแบบตัวต่อตัวที่ประสบความสำเร็จกับพนักงานทางไกลของคุณ:
- ทำตามตารางเวลาที่ซ้ำกัน
- สอบถามเกี่ยวกับความท้าทายที่สมาชิกกำลังเผชิญอยู่
- จดบันทึกเพื่อติดตามความก้าวหน้า
- โปรดลดเสียงรบกวนจากพื้นหลังและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคอื่น ๆ ให้หมด
- เตรียมคำถามทั่วไปไว้บ้าง
- เป็นผู้ฟังที่ดี
หัวหน้าทีมที่จัดการประชุมแบบพบหน้ากับสมาชิกแต่ละคนมีแนวโน้มที่จะได้รับความไว้วางใจและปรับปรุงความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น
ความเห็นอกเห็นใจที่ซื่อสัตย์และจริงใจแสดงให้เห็นว่าคุณเคารพและห่วงใยทีมเสมือนของคุณมากเพียงใด ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีจากภายใน
นอกจากนี้ คุณควรสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมซึ่งเหมาะสำหรับการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไม่ว่าคุณจะเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประชุมหรือแอปพลิเคชันบนมือถืออย่าลืมเลือกเวลาที่เหมาะสม ลดเสียงรบกวนจากรอบข้าง และสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง
ClickUp จะกลายเป็นเครื่องมือโปรดของคุณในการปรับปรุงการสื่อสารของทีมทุกประเภทได้อย่างง่ายดาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงทีมเสมือนที่ทำงานจากระยะไกล เครื่องมือและฟีเจอร์ที่มีอยู่จะช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในบริษัทของคุณได้ ตั้งแต่แผนที่โครงการที่มองเห็นได้และระบบติดตามงานแบบเรียลไทม์ ไปจนถึงแผนภูมิสปรินต์และรายการลำดับความสำคัญ คุณสามารถสร้าง ดำเนินการ และจัดการงานทั้งหมดได้จากที่เดียว!
5. ให้ทีมเสมือนของคุณสามารถแบ่งปันและระดมความคิด
การแลกเปลี่ยนข้อมูลคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของการสื่อสาร
(โปรดใส่เสียงเอฟเฟกต์ที่นี่ด้วย... 🙌)
ประสบการณ์การทำงานร่วมกัน เช่น การระดมความคิด จะช่วยให้ทีมเสมือนจริงของคุณเปิดใจเกี่ยวกับแนวคิดและข้อเสนอแนะที่เก็บไว้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง และแนวทางแก้ไขปัญหาที่มีอยู่
เนื่องจากการแลกเปลี่ยนความคิดเป็นความพยายามร่วมกัน จึงช่วยสร้างทีมที่แข็งแกร่งขึ้นและสร้างความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิผล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับหัวหน้าทีมเสมือนจริง การจัดเซสชันระดมความคิดที่ผู้เข้าร่วมรู้สึกได้รับการรับฟังและเห็นคุณค่า แม้แต่ในความคิดเห็นที่ดูเหมือนไม่ดี ก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง 🧠
6. มีชีวิตอยู่ภายนอกงาน!
การพูดคุยเรื่องนอกเหนือจากงานเป็นทางเลือกที่ง่ายที่สุดในการสร้างความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจกับทีมเสมือนของคุณ
สิ่งนี้อีกครั้ง แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและความเปิดกว้างของบริษัทคุณต่อพนักงานที่ทำงานทางไกล
การศึกษาโดยGallupแสดงให้เห็นว่า 50% ของพนักงานลาออกจากงานเพราะพวกเขารู้สึกไม่พึงพอใจและไม่มีความเชื่อมโยงกับผู้จัดการของพวกเขา
เหตุผลที่แท้จริงเบื้องหลังเรื่องนี้คือผู้คนกำลังมองหา การมีปฏิสัมพันธ์ที่แท้จริงกับมนุษย์
และเมื่อเวลาลำบาก พวกเขาก็แค่อยากหนีไปให้พ้นจากความเหนื่อยล้าจากการทำงาน กำหนดส่งงานโครงการ และรายงานที่ไม่มีวันจบสิ้น
การมีผู้นำที่สามารถพูดคุยเกี่ยวกับโครงการงานได้เหมือนกับความรักที่พวกเขามีต่อสุนัขนั้นถือเป็นพรอันบริสุทธิ์
7. อย่าลืมเรื่องสนุก
สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด ทุกคนชอบที่จะสนุกสนาน 💃
แม้แต่ตอนทำงาน 🤫
เมื่อพิจารณาถึงปริมาณความเครียดที่พนักงานทำงานทางไกลต้องเผชิญ ผู้จัดการจำเป็นต้องสร้างเวลาพักผ่อนให้กับทีมเสมือนจริง แม้ว่าการทำกิจกรรมสร้างทีมมักถูกมองว่าเป็นการตัดขาดจากงาน แต่กิจกรรมเหล่านี้ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
คุณมีวิธีสนุกจากระยะไกลอย่างไรบ้าง?
- เล่นเกมวิดีโอเสมือนจริงและตอบคำถามความรู้ทั่วไป (คุณมีสมาชิกที่ชอบเล่นเกมอยู่แน่นอน)
- ทำแบบทดสอบเสมือนจริง เช่นVirtual Happy Hour Trivia
- ไขปริศนาห้องหลบหนีออนไลน์
- สร้างและแก้ไขสถานการณ์ที่ท้าทาย
- เล่นเกมสองความจริงหนึ่งเรื่องโกหก: คลาสสิกสุดๆ
และอีกมากมาย!
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทีมเสมือนจริง การมอบความสนุกสนานช่วยให้พวกเขารู้สึกเชื่อมโยงและมีส่วนร่วม นอกจากนี้ยังช่วยให้สมาชิกที่รู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกใกล้ชิดและพึ่งพาผู้จัดการมากขึ้น
สรุปแล้ว!
การปรับปรุงความไว้วางใจและความร่วมมือในฐานะผู้นำทีมเสมือนจริงไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เคล็ดลับง่าย ๆ และปฏิบัติได้จริงของเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นและยกระดับความสัมพันธ์ในการทำงานไปสู่ระดับต่อไป ↗️
จำไว้ว่า: ในที่สุดแล้ว ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการชื่นชม การให้เกียรติ และการดูแลเอาใจใส่ต่อทีมเสมือนจริง
โปรดแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณในการทำงานร่วมกับหรือในทีมเสมือนจริง
รีวิวของฉันเกี่ยวกับ ClickUp
เราเริ่มใช้ ClickUp เมื่อการทำงานทางไกลกลายเป็นเรื่องปกติใหม่ ด้วยเครื่องมือใหม่ๆ มากมายที่ต้องจัดการ (Zoom, TeamViewer ฯลฯ) ClickUp ได้มอบความเรียบง่ายในระดับที่เหนือกว่า เราใช้มันส่วนใหญ่สำหรับการจัดการงาน แม้ว่าทีมจะมีขนาดเล็ก แต่เรายังคงต้องการบางสิ่งที่ใช้งานง่าย ด้วย ClickUp เราไม่ต้องเสียเวลาค้นหางานหรือกำหนดเส้นตายอีกต่อไป เราสามารถใช้ระบบรหัสสีพิเศษได้เช่นกัน ซึ่งทำให้ทุกอย่างน้อยสับสนลงไปอีก
ส่วนตัวแล้ว ฉันชอบกล่องงานที่คุณสามารถย้ายงานทั้งหมดไปยังขั้นตอนต่างๆ (กำลังดำเนินการ, เสร็จแล้ว, ต้องทำ, ฯลฯ) มันช่วยให้ฉันเข้าใจภาพรวมของการจัดการงานของฉันและของทีมได้อย่างชัดเจน ดังนั้นหากมีอะไรที่ฉันสามารถช่วยได้ ฉันก็จะเห็นได้ทันทีจากแดชบอร์ด