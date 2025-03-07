บล็อก ClickUp

20 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Smartsheet สำหรับการจัดการโครงการในปี 2025

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
7 มีนาคม 2568

กำลังมองหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Smartsheet อยู่หรือไม่?

แม้ว่า Smartsheet จะเป็นแพลตฟอร์มที่มีความสามารถพร้อมฟีเจอร์การจัดการโครงการพื้นฐาน แต่ก็มีข้อเสียที่ ร้ายแรง อยู่บ้าง Smartsheet เป็นที่รู้จักว่าค่อนข้างใช้งานยากเมื่อต้องอัปเดตหรือจัดการโครงการที่มีความซับซ้อนเล็กน้อย ประการที่สอง มันเป็นตัวเลือกที่มีราคาแพงสำหรับโครงการแบบ Agile และการติดตามทรัพยากร ซึ่งคุณสามารถพบได้ในตัวเลือกอื่น ๆ ของ Smartsheet มากมาย

หากคุณไม่ชอบการจัดการโครงการผ่านสเปรดชีต ยังมีตัวเลือกอื่น ๆ ให้คุณเลือกใช้! นั่นคือเหตุผลที่เราอยู่ที่นี่—เพื่อแนะนำเครื่องมือที่ดีที่สุดที่ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณจัดระเบียบโครงการได้ แต่ยังรวมถึงแพลตฟอร์มที่สามารถทำได้โดยใช้มุมมองที่หลากหลาย

นี่คือ 20 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Smartsheet ที่คุณต้องพิจารณา (รวมถึงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติหลัก, ข้อดี, ข้อเสีย, ราคา, และการให้คะแนนจากผู้ใช้ของทุกเครื่องมือ)

ทำไมต้องมองหาทางเลือกอื่นของ Smartsheet?

การจัดการโครงการด้วยสมาร์ทชีต
ผ่านทางSmartsheet

Smartsheetเป็นซอฟต์แวร์สเปรดชีตโดยพื้นฐาน แต่สามารถใช้สำหรับการจัดการโครงการได้ และนั่นเป็นข้อเสียเปรียบที่สำคัญเพราะมีข้อจำกัดในการใช้งานเมื่อเทียบกับมุมมองเฉพาะนี้

พูดง่ายๆ คือ สเปรดชีตไม่เหมาะสมกับการบริหารโครงการในยุคปัจจุบัน ที่เราต้องให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการทำงานอย่างสูงสุด หากคุณกำลังมองหาโซลูชันแบบครบวงจรเพื่อช่วยทีมปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน Smartsheet อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดเสมอไป

อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการจัดการกับข้อมูลจำนวนมหาศาล (และขุดค้นทุกสิ่งทุกอย่าง 😬) หรือพึ่งพาการป้อนข้อมูลด้วยตนเองเพื่อขยายการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการขององค์กรขนาดใหญ่ นี่อาจเป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับคุณ แต่สำหรับคนส่วนใหญ่ การทำงานผ่านเซลล์และคอลัมน์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่สะดวกอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการทำงานร่วมกันในโครงการเป็นสิ่งสำคัญต่อองค์กรของคุณ

Smartsheet ขาดคุณสมบัติการร่วมมือและการรายงานที่จำเป็นเพื่อช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จ

ทีมที่ทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพดีกว่า. ในความเป็นจริงข้อมูลการสำรวจแสดงให้เห็นว่าสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้พนักงานและผู้นำองค์กรเชื่อว่าโครงการล้มเหลวคือการร่วมมือที่ไม่ดี.

เครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุมจำเป็นต้องมีคุณสมบัติการแชทและแสดงความคิดเห็นในตัวเพื่อให้ทุกคนอยู่ในความรับรู้ Smartsheet ต้องการการสื่อสารทางอีเมลมากขึ้น ซึ่งทำให้เกิดการติดขัดเนื่องจากต้องค้นหาข้อมูล

ตัวอย่างการวางแผนแคมเปญใน Smartsheet
ตัวอย่างการวางแผนแคมเปญใน Smartsheet

ในขณะเดียวกัน คุณสมบัติการรายงานความคืบหน้าของโครงการก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน แต่ด้วย Smartsheet คุณต้องป้อนข้อมูลทุกอย่างด้วยตนเองเมื่อสร้างแผนภูมิแกนต์ที่ละเอียด

แม้ว่า Smartsheet จะมีฟีเจอร์การรายงานทีม แต่ฟีเจอร์นี้ไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้ใช้มากนักสำหรับการติดตามโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องมีมุมมองที่ง่ายขึ้นโดยใช้แผนภูมิ Velocity, Burnup และ Burndown ซึ่งคุณจะไม่พบใน Smartsheet

Smartsheet ไม่มีฟีเจอร์การติดตามเวลาเพื่อปรับสมดุลทรัพยากรของคุณ

ผู้จัดการโครงการทุกคนจำเป็นต้องมีฟีเจอร์การติดตามเวลาในกล่องเครื่องมือของพวกเขา

ทำไม?

เครื่องมือการจัดการโครงการเหล่านี้ช่วยให้ทีมมีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อให้สามารถประมาณการผลิต ประยุกต์ใช้การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ วัดเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ หรือรวบรวมเวลาที่ใช้ไปกับงานและโครงการต่างๆ ได้

แล้ว Smartsheet ล่ะ?

น่าเสียดายที่ Smartsheet ไม่มีฟีเจอร์การติดตามเวลาขั้นสูงและอัตโนมัติ นั่นหมายความว่าคุณจะไม่มีวิธีในการระบุเวลาที่คุณใช้ไปกับงานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะ

Smartsheet เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่มีราคาสูงกว่า แม้แต่สำหรับองค์กรขนาดใหญ่

ก่อนอื่น Smartsheet ไม่มีแผนให้บริการฟรี

แผน Pro เริ่มต้นที่ $9 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (สูงสุด 10 ผู้ใช้) ในขณะที่แผน Business อยู่ที่ $32 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (ขั้นต่ำสามผู้ใช้) นั่นคือ $96 ต่อเดือนสำหรับแผน Business ที่ถูกที่สุด Smartsheet ยังมีแผน Enterprise พร้อมราคาที่กำหนดเองอีกด้วย

สรุปแล้ว Smartsheet จะมีค่าใช้จ่ายสูงหากไม่มีการจัดการทรัพยากรอย่างละเอียด, มุมมองโครงการหลายแบบ, และคุณสมบัติการติดตามเวลา. หากคุณกำลังใช้ Smartsheet และเครื่องมือเพิ่มผลผลิตอื่น ๆ ในองค์กรของคุณ อาจถึงเวลาที่คุณควรพิจารณาตัวเลือกของคุณใหม่.

20 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Smartsheet ที่คุณต้องลอง

1.คลิกอัพ

มุมมองตาราง ClickUp
จัดการงานด้วย ClickUp
ป้อนข้อมูลโครงการและมอบหมายงานพร้อมกันด้วยมุมมองตารางของ ClickUp

ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึงการจัดการโครงการที่ทรงพลัง, การรายงาน, การติดตาม, และการทำงานร่วมกัน คุณจะมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ

นี่คือเหตุผลที่ ClickUp อยู่ในอันดับ 1 ในรายการทางเลือกของ Smartsheet และวิธีที่เวอร์ชันฟรีของมันสามารถทำได้มากกว่าแผนชำระเงินของ Smartsheet! ฟีเจอร์ClickUp Viewsช่วยให้คุณมองเห็นพื้นที่ทำงานของโครงการได้ตามที่คุณต้องการอย่างแท้จริง

ไม่ว่าคุณต้องการดูเป็นรายการ, กล่อง, แผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง, หรือปฏิทิน, ClickUp สามารถปรับแต่งได้เพื่อให้ทีมต่าง ๆ ของคุณสามารถทำงานจากมุมมองที่เหมาะกับพวกเขาได้. จินตนาการถึงการมีทีมขายของคุณอยู่ในระบบ CRM, ทีมการตลาดเนื้อหาอยู่ในคัมบัง, ทีมไอทีอยู่ในมุมมองรายการ, และทีมผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในมุมมองปฏิทิน—ทั้งหมดเชื่อมต่ออยู่โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์มเลย!

งานใน ClickUp
ค้นพบงานใน ClickUp
มอบหมายความคิดเห็นในภารกิจหรือภารกิจย่อยให้กับเพื่อนร่วมทีมใน ClickUp เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ทันสมัย

ทุกงานใน ClickUp มีส่วนความคิดเห็นในตัวสำหรับพูดคุยที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ไม่ว่าคุณต้องการแชร์ไฟล์หรือใช้ความคิดเห็นที่มอบหมายเพื่อแท็กสมาชิกทีมใด ๆ ไปยังงาน ClickUp คือโซลูชันการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุด

และแตกต่างจาก Smartsheet ฟีเจอร์การติดตามเวลาในตัวของ ClickUp สามารถตรวจสอบการทำงานของทีมคุณ ติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ หรือรวบรวมเวลาที่ใช้ไปกับโครงการต่างๆ ได้อย่างครบถ้วนClickUp ยัง ผสานการทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบกับเครื่องมือติดตามเวลาของบุคคลที่สามเกือบทุกประเภท เช่นTime Doctor,Timely และEverhour

เทมเพลตสเปรดชีต ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบและจัดการข้อมูลในรูปแบบที่มีโครงสร้าง พร้อมฟีเจอร์การทำงานร่วมกันและการจัดการโครงการเพิ่มเติม

ทำให้การป้อนข้อมูลง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตสเปรดชีตของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ทำให้การป้อนข้อมูลง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตสเปรดชีตของ ClickUp

คุณสมบัติเด่น

  • 100+ แม่แบบการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า: อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำๆ หรือปรับแต่งและสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติของคุณเอง
  • ลากและวาง: ลากโปรไฟล์ของสมาชิกทีมใด ๆ จากแถบด้านข้างเพื่อมอบหมายงานหรือย้ายงานไปยังสถานะอื่น
  • แผนผังความคิด: วางแผนและจัดระเบียบงานใหม่หรือที่มีอยู่, ความคิด, หรือโครงการผ่านโครงร่างที่มีภาพสูง
  • รายการตรวจสอบงาน: สร้างรายการตรวจสอบภายในงานเพื่อให้โครงการมีรายละเอียดและความรับผิดชอบมากขึ้น
  • ClickUp Docs: สร้าง, มอบหมาย, ติดแท็ก, และจัดระเบียบเอกสารให้เป็นงานและงานย่อยได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว
  • สถานะที่กำหนดเอง: ไม่ใช่ทุกทีมที่ทำงานเหมือนกัน และแท็กและสถานะที่สามารถปรับแต่งได้ช่วยให้สามารถปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะได้

ข้อดี

  • แผนฟรีตลอดชีพที่ทรงพลังพร้อมฟีเจอร์ขั้นสูงมากมาย
  • เหมาะสำหรับScrum,Kanban และโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agileอื่นๆ
  • มองเห็นระดับกิจกรรมของทีมคุณผ่านรายงานที่ละเอียด
  • ระบบผู้ใช้ที่เป็นมิตรอย่างยิ่งสำหรับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่สนุกและง่าย
  • สิทธิ์ที่กำหนดเองเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
  • แดชบอร์ดทรงพลังเพื่อการจัดการงานที่ดีขึ้น
  • สร้างแผนโครงการหรือฐานความรู้ที่ละเอียดได้ง่ายด้วย ClickUp Docs
  • ทำงานร่วมกับระบบของบุคคลที่สามได้มากมาย (Microsoft Office 365,Zoom, Slack และอื่นๆ)
  • การพึ่งพาช่วยให้จัดระเบียบงานในลำดับที่ถูกต้อง
  • แม่แบบงานที่สะดวกและฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติช่วยป้องกันการเริ่มต้นจากศูนย์

ข้อเสีย

  • ไม่สามารถส่งออกแดชบอร์ดได้
  • ไม่มีบริการแบบไม่มีแบรนด์
  • ไม่มีแท็กสำหรับเอกสาร

ClickUp กำลังทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องเล็กน้อยเหล่านี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนงานผลิตภัณฑ์ของ ClickUp ได้ที่นี่และรับรายชื่อทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ClickUp ของเรา

การกำหนดราคา

ClickUp มีแผนฟรีตลอดชีพพร้อมกับตัวเลือกการกำหนดราคาอีกสี่แบบให้เลือก:

  • ฟรีตลอดไป: งานไม่จำกัดและสมาชิกฟรีตลอดไปพร้อมพื้นที่เก็บข้อมูล 100MB
  • ไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน สำหรับแดชบอร์ด, แผนภูมิแกนต์, สมาชิก, การเชื่อมต่อ, และพื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด
  • ธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน สำหรับทีมไม่จำกัด, แผนผังความคิด,การจัดการเวิร์กโฟลว์, การติดตามเวลา, และการทำงานอัตโนมัติขั้นสูง
  • องค์กร: มีราคาพิเศษสำหรับการติดแบรนด์ของคุณเอง, API สำหรับองค์กร, และสิทธิ์การเข้าถึงขั้นสูง
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

  • G2: 4. 7/5 (1100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

2. เบสแคมป์

ตัวอย่างรายการสิ่งที่ต้องทำใน Basecamp
ผ่านทางBasecamp

Basecampเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบ Agile และการร่วมมือ lที่มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง. แม้ว่า Basecamp จะ มีเป้าหมาย เป็นแพลตฟอร์มเดียวที่รองรับทุกความต้องการของโครงการ แต่ก็ยังมีข้อเสียบางประการ.

คุณสมบัติเด่น

  • รายการสิ่งที่ต้องทำช่วยในการจัดการงาน
  • แพลตฟอร์มแชท (Campfire และ Pings) พร้อมห้องแชทกลุ่มสำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์
  • รายงานทีมสำหรับภาพรวมโดยละเอียดของงานหรือสมาชิกทีมใดๆ
  • แผนภูมิฮิลล์ช่วยติดตามความคืบหน้าของโครงการแบบเรียลไทม์
  • คุณสมบัติการจัดการเอกสารเพื่อรักษาเอกสารของคุณให้เป็นระเบียบ

ข้อดี

  • อินเตอร์เฟซที่เรียบง่ายพร้อมเส้นทางการเรียนรู้ที่ไม่ซับซ้อน
  • ฟังก์ชันลากและวางที่ง่ายสำหรับการแชร์ไฟล์
  • แถบค้นหาอเนกประสงค์ที่สะดวกช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลใด ๆ ได้อย่างง่ายดาย
  • การสำรองข้อมูลอัตโนมัติรายชั่วโมงช่วยให้ไฟล์โครงการของคุณปลอดภัย

ข้อเสีย

  • ไม่มีคุณสมบัติขั้นสูงในการจัดระเบียบงานหรือการวางแผนงบประมาณโครงการ
  • ไม่มีคุณสมบัติการติดตามเวลาในตัวหมายความว่าคุณต้องใช้การผสานรวมจากผู้ให้บริการภายนอก
  • แอป Basecamp ไม่ค่อยดีนักกับรายการสิ่งที่ต้องทำ
  • คุณสมบัติการติดตามโครงการมีให้ใช้ได้เฉพาะแผนภูมิฮิลล์เท่านั้น

การกำหนดราคา

ราคา 99 ดอลลาร์ต่อเดือนสำหรับผู้ใช้ไม่จำกัดและโครงการไม่จำกัด พร้อมพื้นที่จัดเก็บไฟล์ 500 GB

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

  • G2: 4. 1/5 (4400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (11,900+ รีวิว)

ลองดูทางเลือกอื่นของ Basecamp เหล่านี้!

3. อาสนะ

ตัวอย่างมุมมองรายการในสเปรดชีตของ Asana
ผ่านทางAsana

Asanaเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เรียบง่ายและได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ผู้จัดการโครงการ ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการผสานรวมที่หลากหลาย Asana จึงเป็นทางเลือกของ Smartsheet ที่เหมาะสำหรับโครงการขนาดเล็กและเรียบง่ายมากกว่า

เปรียบเทียบAsana กับ Smartsheet!

คุณสมบัติเด่น

  • กระดานคัมบังเพื่อการจัดการขั้นตอนการทำงานที่ง่ายดาย
  • การแชร์ไฟล์และความคิดเห็นเกี่ยวกับงานเพื่อการร่วมมือในทีมที่ดีขึ้น
  • คุณสมบัติการจัดการงานขั้นสูงพร้อมงานย่อยและรายการตรวจสอบ
  • ภาพรวมโครงการที่ทรงพลังเพื่อการจัดการทรัพยากรที่ดีขึ้น

ข้อดี

  • อนุญาตให้ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีมของคุณ
  • มอบหมายงานได้อย่างรวดเร็วพร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อมีงานใดใกล้ถึงกำหนดส่ง
  • ฟังก์ชันเฉพาะที่ออกแบบมาสำหรับทีม Agile เช่น การจัดการงานค้างและการทำงานอัตโนมัติ
  • เหมาะสำหรับการจัดการโครงการหลายโครงการและทีมขนาดใหญ่

ข้อเสีย

  • ไม่มีคุณสมบัติการติดตามเวลาแบบดั้งเดิม
  • ไม่สามารถมอบหมายความคิดเห็นให้กับสมาชิกในทีมได้
  • แผนฟรีมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด (ขาดคุณสมบัติเช่นเป้าหมายและฟิลด์ที่กำหนดเอง)
  • งานไม่สามารถมีผู้รับมอบหมายหลายคนได้

การกำหนดราคา

แพลตฟอร์ม Asana ให้คุณเลือกได้สี่ตัวเลือก:

  • พื้นฐานฟรี
  • พรีเมียม: $10.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 24.99 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,600 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,700 รายการ)

ลองดูทางเลือกอื่นสำหรับ Asanaเหล่านี้ !

4. Trello

มุมมองกระดานคัมบังของเทรลโล
ผ่านทางTrello

Trelloเป็นเครื่องมือการจัดการที่ใช้ระบบ Kanbanซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี สามารถจัดการโครงการที่ง่ายได้ด้วยระบบอัตโนมัติและการผสานการทำงาน.มาดูกันว่าทำไมโซลูชัน SaaSตัวนี้ถึงเป็นหนึ่งในคู่แข่งที่ดีของ Smartsheet:

คุณสมบัติเด่น

  • บัตรที่สามารถโต้ตอบได้และปรับแต่งได้
  • พาวเวอร์อัพช่วยเพิ่มฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติมให้กับบอร์ด Trello
  • รายการตรวจสอบเพื่อการจัดระเบียบงานที่ดีขึ้น
  • มุมมองระดับสูงเพื่อการร่วมมือในทีมที่ดีขึ้น
  • ป้ายกำกับสีช่วยให้จัดระเบียบงานได้ง่าย

ข้อดี

  • เส้นทางการเรียนรู้ที่ราบรื่นด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตร
  • กำหนดงานได้ง่าย ๆ เพียงลากชื่อจากแถบด้านข้างไปยังการ์ด
  • คีย์ลัดมากมายเพื่อความสะดวก
  • แอปพลิเคชันมือถือสำหรับ iOS และ Android

ข้อเสีย

  • ขาดคุณสมบัติการรายงานในตัว (คุณอาจต้องซื้อเพิ่ม)
  • ไม่เหมาะสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อน
  • มีเพียงมุมมองกระดานคัมบัง (มุมมองตารางอยู่ในช่วงเบต้า)

การกำหนดราคา

แพลตฟอร์ม Trello มีสามตัวเลือก:

  • ฟรี
  • ธุรกิจ: $9.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กรธุรกิจ: $17.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

  • G2: 4. 3/5 (10,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (16,600+ รีวิว)

ลองดูทางเลือกอื่นของ Trello เหล่านี้!

5. จิรา

ตัวอย่างแผนงาน Jira
ผ่านทางJira

Jira เป็นซอฟต์แวร์สำหรับติดตามบั๊กและบริหารโครงการที่ออกแบบมาสำหรับทีมที่ใช้ AgileและScrumโดยเฉพาะ ต่างจากเครื่องมืออื่น ๆ ตรงที่คุณสามารถใช้เวอร์ชันโอเพนซอร์สเพื่อปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการได้มากยิ่งขึ้น

มาดูกันว่าทำไมเครื่องมือนี้ถึงติดอันดับคู่แข่งชั้นนำของ Smartsheet

คุณสมบัติเด่น

  • มุมมองแบบ Agile ที่ทรงพลังด้วยกระดานScrumและ Kanban
  • แม่แบบเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองและฟังก์ชันเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ
  • แผนที่นำทางเพื่อสร้างโครงสร้างสำหรับโครงการของคุณ
  • เครื่องมือรายงานที่ทรงพลังเช่น แผนภูมิความเร็ว และแผนภูมิแกนต์
  • ฟังก์ชันการติดตามข้อบกพร่องและปัญหา

ข้อดี

  • ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการขั้นสูงสำหรับการจัดการแบบ AgileและScrum
  • อนุญาตให้มีการผสานรวมกับบุคคลที่สาม
  • แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้สูง
  • แอปพลิเคชันมือถือทรงพลังที่ช่วยให้คุณติดตามโครงการของคุณได้ตลอดเวลา
  • สามารถบริหารโครงการองค์กรขนาดใหญ่และซับซ้อนได้

ข้อเสีย

  • ติดตั้งและกำหนดค่าได้ยาก
  • การเรียนรู้ที่ชันเนื่องจาก UI ที่ซับซ้อน
  • แผนชำระเงินราคาแพง
  • ไม่มีคุณสมบัติการทำงานร่วมกันของทีมเพื่อการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ

การกำหนดราคา

  • ฟรี: สมาชิกทีมสูงสุด 10 คน
  • มาตรฐาน: $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน สำหรับพื้นที่เก็บข้อมูล 250GB และผู้ใช้สูงสุด 5,000 คน
  • พรีเมียม: $14 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน สำหรับพื้นที่จัดเก็บไม่จำกัดและผู้ใช้สูงสุด 5,000 คน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (8900+ รีวิว)

ลองดูทางเลือกอื่นของ Jiraเหล่านี้ !

6. Wrike

ตัวอย่างสเปรดชีต Wrike
ผ่านทางWrike

Wrikeเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ทรงพลังอีกตัวหนึ่ง และเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Smartsheet. คุณสมบัติระดับองค์กรของมันทำให้เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้จัดการโครงการทั่วโลก.

นี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ Smartsheet:

คุณสมบัติเด่น

  • ความสามารถระดับองค์กร
  • การวิเคราะห์ที่ทรงพลังเพื่อรายงานเกี่ยวกับโครงการ
  • การร่วมมือด้านข้อมูลแบบเรียลไทม์
  • แดชบอร์ดสามช่องที่ไม่เหมือนใคร

ข้อดี

  • ระบบติดตามเวลาในตัว
  • การผสานรวมมากมายกับแอปแชร์ไฟล์และแอปเครือข่ายสังคม
  • การสนับสนุนลูกค้าที่ดี

ข้อเสีย

  • ส่วนติดต่อผู้ใช้มีความซับซ้อนและมีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน
  • แอปพลิเคชันมือถือไม่มีฟังก์ชันการทำงานเทียบเท่ากับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
  • ไม่สามารถมอบหมายความคิดเห็นให้กับสมาชิกในทีมได้

การกำหนดราคา

Wrike มีให้เลือก 3 แบบ และเสนอการทดลองใช้ฟรีแบบจำกัดสำหรับแผน Professional โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต

  • ฟรี: สมาชิกไม่เกินห้าคน
  • มืออาชีพ: $9.80 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ สำหรับสมาชิกไม่เกิน 15 คน
  • แอปธุรกิจ: $24.80 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ สำหรับสมาชิกสูงสุด 200 คน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

  • G2: 4. 2/5 (1000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)

ลองดูทางเลือกอื่นของ Wrike เหล่านี้!

7. โซนทำงาน

แผนภูมิแกนต์โซนการทำงาน ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
ผ่านทางWorkzone

Workzone เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมซึ่งมีมาตั้งแต่ปี 2000 ความสามารถในการจัดการโครงการที่เรียบง่ายทำให้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ Smartsheet

คุณสมบัติเด่น

  • ความสามารถในการจัดการกระบวนการที่เรียบง่าย
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
  • คุณสมบัติการร่วมมือที่ดี
  • รายงานที่ทรงพลัง

ข้อดี

  • เส้นทางการเรียนรู้ที่ง่ายสำหรับผู้ใช้ใหม่
  • ซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถในการปรับแต่งได้มากมาย
  • การสนับสนุนลูกค้าที่ดี

ข้อเสีย

  • แอปพลิเคชันมือถือสำหรับ iOS และ Android ต้องการการปรับปรุง
  • มุมมองโครงการจำกัด
  • ไม่สามารถกำหนดความคิดเห็นได้
  • แอปนี้ไม่มีเวอร์ชันฟรี

การกำหนดราคา

Workzone ให้คุณทดลองใช้งานฟรี 14 วัน โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต และมีประเภทบัญชีให้เลือก 3 ประเภท:

  • แผนทีม: $24 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ สำหรับพื้นที่เก็บข้อมูล 100GB
  • แผนมืออาชีพ: $34 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ สำหรับพื้นที่จัดเก็บ 150GB
  • แผนสำหรับองค์กร: $43 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ สำหรับพื้นที่เก็บข้อมูล 200GB

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)

8. ไมโครซอฟต์ โปรเจ็กต์

ทางเลือกอื่นสำหรับ Microsoft Project
ผ่านทางไมโครซอฟต์

Microsoft Project หรือที่รู้จักกันในชื่อ MS Project เป็นแพลตฟอร์มสเปรดชีตและหนึ่งในเครื่องมือการจัดการโครงการที่เก่าแก่และแข็งแกร่งที่สุดในตลาด คุณสามารถใช้ MS Project เพื่อจัดการโครงการที่ง่ายได้ แต่จะเหมาะสมกว่าสำหรับโครงการที่ซับซ้อนหรือองค์กรขนาดใหญ่

อย่างไรก็ตาม หนึ่งในข้อเสียหลักของ MS Project คือการเรียนรู้ที่ซับซ้อน เครื่องมือนี้อาจไม่เหมาะหากคุณกำลังมองหาเครื่องมือการจัดการโครงการที่สามารถใช้งานได้ทันที

คุณสมบัติเด่น

  • การติดตามเวลาผ่านฟีเจอร์การส่งแบบฟอร์มบันทึกเวลา
  • การจัดการทรัพยากร
  • รายงานที่กำหนดเองระดับสูงและสร้างได้ง่าย เหมาะสำหรับโครงการที่ซับซ้อน
  • การวางแผนงบประมาณโครงการขั้นสูง
  • ปฏิทินทีมที่ใช้ร่วมกัน

ข้อดี

  • หน้าจอหลักแบบรวมศูนย์เพื่อเข้าถึงโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย สร้างโครงการใหม่ หรือดูข้อมูลโครงการที่สำคัญ
  • รองรับวิธีการบริหารโครงการหลากหลายรูปแบบ (Agile, Waterfall หรือแบบผสมผสาน) และกระบวนการทำงาน (Scrum, Kanban และแม้แต่กระบวนการทำงานที่กำหนดเอง)
  • อนุญาตให้มีการอธิบายงานอย่างละเอียด
  • Ms Project สามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมืออื่น ๆ ใน Microsoft 365

ข้อเสีย

  • การเรียนรู้ที่รวดเร็วเนื่องจากเครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้จัดการโครงการขั้นสูง
  • ไม่รองรับการเชื่อมต่อกับระบบยอดนิยม เช่น Zapier หรือ SalesForce
  • ขาดแดชบอร์ดแบบโต้ตอบ
  • โมเดลการกำหนดราคาที่แพงและมักสร้างความสับสน

การกำหนดราคา

Microsoft Project มีฟีเจอร์การกำหนดราคาสองแบบ ได้แก่ แบบคลาวด์และแบบติดตั้งภายในองค์กร

โซลูชันบนระบบคลาวด์

  • แผนงานโครงการ 1: 10 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • แผนโครงการ 3: 30 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • แผนโครงการ 5: $55 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

โซลูชันแบบติดตั้งภายในองค์กร

  • มาตรฐานโครงการ 2021: ชำระเงินครั้งเดียวจำนวน $679.99
  • Project Professional 2021: ชำระครั้งเดียว $1,129.99
  • Project Server: มีบริการราคาพิเศษตามคำขอ

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

  • G2: 4. 0/5 (1,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,300 รายการ)

ลองดูทางเลือกอื่นสำหรับโปรเจกต์ของ Microsoft เหล่านี้!

9. Google Sheets

กำหนดตาราง-Google-Sheets
ตัวอย่างของเทมเพลตตารางเวลาในGoogle Sheets

หนึ่งในทางเลือกของ Smartsheet ที่ง่ายที่สุดคือ Google Sheets ซึ่งเป็นเครื่องมือตารางคำนวณฟรีจาก Google ที่มีการใช้งานหลากหลาย เช่น การจัดการข้อมูลและการจัดการโครงการ Google Sheets ถูกสร้างขึ้นด้วยแนวคิดเดียวกับ Excel แต่มีความเรียบง่ายและมีอินเทอร์เฟซที่สะอาดกว่า

แม้ว่า Google Sheets จะใช้ฟรี แต่ก็มีข้อเสียหลายประการในฐานะเครื่องมือจัดการโครงการ อาจไม่เหมาะหากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่แข็งแกร่งสำหรับการจัดการโครงการสมัยใหม่

คุณสมบัติเด่น

  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในทีมผ่าน Google Drive โดยรองรับผู้ใช้ได้สูงสุด 100 คนในเอกสารเดียวพร้อมกัน
  • แม่แบบโครงการ เช่น แผนโครงการ ตัวติดตามเวลา และไทม์ไลน์โครงการ
  • แผนภูมิแกนต์เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ
  • การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงผ่านตารางหมุน, การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข, และการตรวจสอบข้อมูล

ข้อดี

  • ฟรี 15 GB ต่อผู้ใช้
  • ใช้งานง่ายและตรงไปตรงมา
  • คู่มือผู้ใช้โดยละเอียดเพื่อช่วยคุณหากคุณติดขัด
  • ซอฟต์แวร์บนระบบคลาวด์ ซึ่งช่วยให้โครงการสามารถเข้าถึงได้ง่ายตลอดเวลา
  • ใช้ฟรี

ข้อเสีย

  • Google Sheets ไม่รองรับการแนบไฟล์ เช่น รูปภาพ
  • โดยค่าเริ่มต้น Google Sheets ไม่ใช่เครื่องมือจัดการโครงการ
  • Google Sheets ไม่อนุญาตให้คุณมอบหมายงานโดยตรงจากแอป
  • การสร้างแดชบอร์ดโครงการบน Google Sheets หมายถึงการต้องฝ่าฟันขั้นตอนต่าง ๆ และทำการอัปเดตด้วยตนเอง
  • ขาดการรองรับเอกสารแบบยาว
  • ไม่มีระบบติดตามเวลาทำงานในตัว

การกำหนดราคา

  • ฟรี: พื้นที่จัดเก็บจำกัด
  • แพ็กเกจ Google Workspace: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน พร้อมพื้นที่เก็บข้อมูล 1TB ต่อผู้ใช้

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 39,000+)
  • Capterra: 4. 7/5 (12,000+ รีวิว)

ลองดูทางเลือกอื่นของ Google Sheets เหล่านี้!

10. Podio

ตัวอย่างแพลตฟอร์ม podio
ผ่านทางPodio

โดยแก่นแท้แล้ว Podio เป็นเครื่องมือแบบ low-code ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับแต่งการทำงานและการสื่อสารได้ตามต้องการ แล้ว Podio เหมาะกับการเป็นเครื่องมือบริหารโครงการอย่างไร? Podio ช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลโครงการ การสนทนา และกระบวนการทำงานทั้งหมดไว้ในศูนย์กลางเดียวเพื่อการร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่น

  • พอร์ทัลการจัดการส่วนกลางเพื่อช่วยคุณควบคุมบทบาทและตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึง
  • เครื่องมือสื่อสารในตัวที่รองรับการแชร์ไฟล์
  • กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้เพื่อจัดการโครงการตามวิธีของคุณตามความต้องการของทีมคุณ
  • แดชบอร์ดส่วนตัวที่ออกแบบการทำงานในแบบของคุณ
  • อนุญาตการมอบหมายงานผ่านความคิดเห็น
  • ระบบ CRM ที่เชื่อมต่อเพื่อความชาญฉลาดในการจัดการโครงการที่ติดต่อกับลูกค้า

ข้อดี

  • การทำงานร่วมกันไม่จำกัดเพื่อการขยายตัวที่ง่ายดาย
  • แอปพลิเคชันมือถือที่ใช้งานง่ายเพื่อจัดการโครงการได้ทุกที่ทุกเวลา
  • ผสานการทำงานกับแอปยอดนิยม เช่น Google Drive, DropBox, FreshBooks และอื่น ๆ

ข้อเสีย

  • คุณสมบัติการรายงานพื้นฐาน
  • Podio ต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากในการตั้งค่าและปรับแต่งให้เหมาะสมกับองค์กรของคุณ
  • ส่วนติดต่อผู้ใช้อาจรู้สึกซับซ้อนและล้าสมัย
  • ขาดคลังแม่แบบที่แข็งแกร่งซึ่งทำให้การตั้งค่ายากขึ้น

การกำหนดราคา

Podio มีทั้งแผนแบบเสียค่าใช้จ่ายและแผนฟรี อย่างไรก็ตาม แผนฟรีจะให้บริการเฉพาะฟีเจอร์พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการจัดการโครงการเท่านั้น

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: $7. 20 ต่อเดือน
  • บวก: $11.20 ต่อเดือน
  • พรีเมียม: $19. 20 ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

  • G2: 4. 2/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)

11. Assembla

เครื่องมือ agile ของ assembla
ผ่านทางAssembla

ไม่เหมือนกับทางเลือกอื่น ๆ ของ Smartsheet ในรายการนี้ Assembla เป็นระบบบริหารโครงการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์มการพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้คุณสามารถโฮสต์ได้ทั้งบน Assembla หรือเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง เนื่องจากมุ่งเน้นเฉพาะด้านการบริหารจัดการการพัฒนาซอฟต์แวร์ Assembla จึงทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่ใช้ Agile และ Scrum

คุณสมบัติเด่น

  • วางแผนโครงการด้วยมุมมองและวิธีการที่หลากหลาย เช่น Scrum, Gantt, Kanban, Waterfall และ SAFe
  • มอบหมายงานให้สมาชิกในทีมผ่านการกล่าวถึงหรือความคิดเห็น
  • การผสานรวมโครงการ Git, SVN และ Perforce
  • การอัปเดตงานอัตโนมัติ
  • ผนังการ์ดและกระดานงานสำหรับแสดงภาพโครงการอย่างง่ายดาย

ข้อดี

  • แอป iOS สำหรับจัดการโครงการขณะเดินทาง
  • มุมมองโครงการหลายแบบเพื่อการติดตามโครงการที่ง่ายขึ้น
  • การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อด้วยการสื่อสารในตัว
  • การติดตามปัญหาที่ราบรื่นด้วยจรวดและการกรองตั๋ว

ข้อเสีย

  • ขาดการจัดการที่แข็งแกร่งและรายงานเชิงปริมาณ
  • ค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
  • ยากต่อการกำหนดค่า
  • อินเตอร์เฟซที่ล้าสมัยและยากต่อการใช้งาน

การกำหนดราคา

Assembla ไม่มีแผนบริการฟรี แต่มีให้ผู้ใช้ทดลองใช้ฟรี 14 วัน

  • เริ่มต้น: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • คลาวด์สำหรับองค์กร: $19 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กรโฮสต์เอง: $16 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

  • G2: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)

12. การทำงานเป็นทีม

มุมมองกระดานทีมเวิร์ก แดชบอร์ดตัวอย่างเนื้อหา
ผ่านการทำงานเป็นทีม

ทีมเวิร์คเป็นทางเลือกที่ใช้งานง่ายสำหรับระบบจัดการโครงการของ Smartsheetแอปจัดการลูกค้าตัวนี้มีความทันสมัย ใช้งานง่าย และมีสมดุลที่ลงตัวระหว่างความง่ายในการใช้งานกับความสามารถในการทำงาน

คุณสมบัติเด่น

  • แดชบอร์ด, บอร์ด, และมุมมองปฏิทินเพื่อการติดตามโครงการและการมองเห็นที่ง่ายดาย
  • ฟังก์ชันการจัดตารางทรัพยากรและการจัดทำงบประมาณ
  • รายงานการเผาไหม้
  • แท็กโครงการและฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • แม่แบบงานและโครงการ
  • การเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้เพื่อการจัดการลูกค้าที่ง่ายขึ้น

ข้อดี

  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือสำคัญทั้งหมดที่คุณต้องการ เช่น Google Drive, Chrome, Slack และอื่น ๆ
  • ลูกค้าไม่จำกัดเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจคุณ
  • การปรับแต่งแบรนด์ของคุณบนรายงานและแดชบอร์ด

ข้อเสีย

  • ค่อนข้างแพงสำหรับคุณสมบัติที่มันมีให้
  • ไม่รองรับการโทรและส่งข้อความเสียงภายในแอป
  • แอปพลิเคชันมือถือไม่ใช้งานง่าย และค่อนข้างมีปัญหา

การกำหนดราคา

การทำงานเป็นทีมมีแผนฟรีและแผนชำระเงินหลายแบบ

  • ฟรีตลอดไป
  • จัดส่ง: $9.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • เติบโต: $17.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ขนาด: มีราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (700+ รีวิว)

13. ช่วงพัก

ตัวอย่างการจัดการงานแบบช่วงเวลา
ผ่านช่วงเวลา

หากคุณเป็นทีมขนาดเล็กที่กำลังมองหาเครื่องมือติดตามเวลาและจัดการงานIntervals อาจเป็นเครื่องมือที่คุณต้องการ Intervals อยู่ในรายชื่อทางเลือกของ Smartsheet ของเราเพราะมันให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับระยะเวลาที่คุณใช้ในการทำงานโครงการและตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลนี้

คุณสมบัติเด่น

  • การติดตามเวลาเพื่อตรวจสอบชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
  • การจัดการงานจากพอร์ทัลกลางที่ทำงานร่วมกันได้
  • รายงานที่ละเอียดและยืดหยุ่นเพื่อเข้าใจงานของคุณและความคืบหน้าของโครงการ
  • ประวัติการปฏิบัติงานที่สามารถตรวจสอบได้
  • คิวคำขอบริการเพื่อเปิดใช้งานการจัดสรรงานและการอัปเดตงานแบบเรียลไทม์
  • แม่แบบสำหรับกระบวนการทำงานของโครงการ
  • ฟังก์ชันการจัดลำดับความสำคัญของงานและสถานะของงาน

ข้อดี

  • การประมาณการอย่างรวดเร็วของงบประมาณโครงการ
  • คุณสมบัติการติดตามเวลาและการจัดการงานที่ครอบคลุม
  • รูปแบบไฟล์ส่งออกหลายรูปแบบ
  • การสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยม

ข้อเสีย

  • ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือ
  • อินเทอร์เฟซไม่เป็นมิตรเมื่อเทียบกับมาตรฐานในปัจจุบัน
  • สิทธิ์ระดับบทบาทพื้นฐาน

การกำหนดราคา

โมเดลการกำหนดราคาของ Intervals มีความยืดหยุ่น พร้อมแพ็กเกจให้เลือกมากมาย นี่คือรายละเอียด:

  • ไลท์: $29 ต่อเดือน สำหรับ 3 โครงการที่ใช้งานอยู่, 3 ผู้ใช้, และ 5GB
  • พื้นฐาน: $49 ต่อเดือน สำหรับ 10 โครงการที่ใช้งานอยู่, ผู้ใช้ไม่จำกัด, และ 10GB
  • ไม่ธรรมดา: $69 ต่อเดือนสำหรับ 15 โครงการพื้นฐาน, ผู้ใช้ไม่จำกัด, และ 25GB
  • มืออาชีพ: $99 ต่อเดือน สำหรับ 30 โครงการที่ใช้งานอยู่, ผู้ใช้ไม่จำกัด, และ 50GB
  • พรีเมียม: $159 ต่อเดือน สำหรับ 50 โครงการที่ใช้งานอยู่, ผู้ใช้ไม่จำกัด, และ 100GB
  • ชั้นบนสุด: $219 ต่อเดือน สำหรับโครงการที่ใช้งานอยู่ 100 โครงการ, ผู้ใช้ไม่จำกัด และพื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด
  • ไม่จำกัด: $299 ต่อเดือน สำหรับโปรเจ็กต์, ผู้ใช้, และพื้นที่เก็บข้อมูลไม่จำกัด

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

  • G2: 3. 9/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (70 รีวิว)

14. ไมโครซอฟต์ เอ็กเซล

เทมเพลตการจัดการโครงการใน Excel - ความสัมพันธ์ระหว่างงาน - ดาวน์โหลด - Axl Manager 1.0.2 - Mana and Tools - บทเรียนแผนภูมิ Gantt - แดชบอร์ด Microsoft พร้อมการสร้างตารางเวลา
แม่แบบการจัดการโครงการMicrosoft Excel

Microsoft Excel เป็นเครื่องมือจัดการสเปรดชีตที่สามารถปรับแต่งให้ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือจัดการโครงการได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวัตถุประสงค์เริ่มต้นของมันไม่ใช่การจัดการโครงการ Microsoft Excel จึงไม่ใช่ทางเลือกที่หลากหลายที่สุดในบรรดาตัวเลือกของ Smartsheet ที่มีอยู่ ถึงกระนั้น MS Excel ก็มีคุณสมบัติที่มีประโยชน์บางอย่างที่จะช่วยคุณจัดการโครงการได้

คุณสมบัติเด่น

  • แผนภูมิไทม์ไลน์แบบภาพสำหรับการจัดการและตรวจสอบกำหนดการโครงการอย่างง่ายดาย
  • การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่มีประโยชน์สำหรับการจัดทำงบประมาณและการกำหนดตารางเวลาของโครงการ
  • การจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่พร้อมฟังก์ชันสำรองข้อมูลในตัว

ข้อดี

  • วิธีง่ายในการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากโดยไม่หมดพื้นที่
  • การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงและการรายงานพร้อมตัวเลือกในการดูผลการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านแผนภูมิ
  • มีเทมเพลตฟรีมากมายให้คุณเริ่มต้น

ข้อเสีย

  • ไม่มีตัวติดตามงานอัตโนมัติในตัว
  • การทำงานร่วมกันจำเป็นต้องมีเครื่องมือจากบุคคลที่สาม
  • MS Excel ไม่รองรับการสื่อสารแบบทันที
  • ขาดการสนับสนุนที่เพียงพอสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำของแต่ละบุคคล และหากคุณสามารถสร้างได้ คุณก็จะลงเอยด้วยสเปรดชีตที่ยุ่งเหยิงและแออัด

การกำหนดราคา

เช่นเดียวกับ Microsoft Project, MS Excel เป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจ Microsoft Workspace. อย่างไรก็ตาม, ต่างจาก MS Project, คุณสามารถซื้อ MS Excel ได้เป็นผลิตภัณฑ์เดี่ยว.

  • Microsoft Excel แบบแยกจำหน่าย: $159.99 ต่อเครื่อง PC หรือ Mac
  • Microsoft Excel เป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft 365: $6.99/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (17,000+ รีวิว)

ลองดูทางเลือกอื่นของ Microsoft Excel เหล่านี้!

15. Workfront

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ workfront
ผ่านทางWo rkfront

Workfront เป็นระบบออนไลน์สำหรับจัดการงานทั่วทั้งองค์กรของคุณ นอกจากนี้ ในบรรดาทางเลือกของ Smartsheet แพลตฟอร์มฐานข้อมูลนี้ยังรับประกันว่าผู้บริหารจะได้รับการสื่อสารแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับโครงการ ทรัพยากร และบุคลากร

คุณสมบัติเด่น

  • การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และแบบฟอร์มอัจฉริยะที่ปรับแต่งได้เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ
  • แดชบอร์ดการตัดสินใจเพื่อวางแผน ดำเนินการ และทบทวนโครงการและงานต่างๆ
  • ฟังก์ชันการจัดการทรัพยากรเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาและอยู่ในงบประมาณ
  • การอัตโนมัติกระบวนการเพื่อประหยัดเวลาและขยายขนาดได้เร็วขึ้น
  • ปรับปรุงกระบวนการอนุมัติให้มีประสิทธิภาพเพื่อรักษามาตรฐานของบริษัท
  • ระบบการจัดเวอร์ชันอัตโนมัติและการติดตามความคิดเห็น

ข้อดี

  • รายงานแบบเรียลไทม์เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ทันสมัยในทุกด้าน
  • ระดับบทบาทและสิทธิ์ขั้นสูงสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
  • ปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อตอบสนององค์กรทุกรูปแบบ
  • เครื่องมือตรวจทานที่ยอดเยี่ยมสำหรับโครงการที่แข็งแกร่งและกระบวนการทำงานขั้นสูง

ข้อเสีย

  • กระบวนการเรียนรู้การใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพที่ยืดเยื้อ
  • ไม่ตรงตามสัญชาตญาณ ทำให้เกิดขั้นตอนที่ซ้ำซากและกระบวนการมากมาย
  • แอปพลิเคชันมือถืออาจดูไม่ลื่นไหลและทำงานช้า

การกำหนดราคา

แผนราคาทั้งหมดของ Workfront เป็นแบบกำหนดเองพร้อมคุณสมบัติและส่วนเสริมที่แตกต่างกัน

  • องค์กร: API และระบบเชื่อมต่อระดับพรีเมียม, ความปลอดภัยที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น, และการสนับสนุนขั้นสูง
  • ธุรกิจ: การผสานระบบระดับพรีเมียม, การวิเคราะห์ข้อมูลที่ล้ำหน้า, และผู้ตรวจสอบไม่จำกัด
  • ข้อดี: การจัดการทรัพยากร, การจัดการความต้องการ, การตรวจสอบเนื้อหา, และการอนุมัติ

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

  • G2: 4. 1/5 (800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)

ลองดูทางเลือกอื่นสำหรับ Workfront เหล่านี้!

16. เซโลคซิส

ตัวอย่างแดชบอร์ด celoxis
ผ่านทางCeloxis

Celoxis ผสานรวมแนวโน้มสมัยใหม่ที่มีความคล่องตัว, ฟังก์ชันการปรับแต่ง, และการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการเพื่อให้คุณสมบัติการจัดการโครงการยังคงยืดหยุ่นได้. ทางเลือกแทน Spreadsheets นี้เน้นรายละเอียดพร้อมแดชบอร์ดที่ทรงพลังและความสามารถในการรายงานเพื่อให้เหมาะกับทีมทุกประเภท.

คุณสมบัติเด่น

  • การติดตามคำขอโครงการผ่านฟิลด์ที่กำหนดเอง
  • การจัดตารางโครงการอัตโนมัติและการประกาศความเชื่อมโยงของโครงการ
  • การติดตามโครงการผ่านการวิเคราะห์เส้นทางวิกฤต, ตัวชี้วัดสุขภาพ RAG, และการประเมินมูลค่าเพิ่ม
  • การบัญชีโครงการพร้อมตัวชี้วัดทางการเงินที่กำหนดเอง, การติดตามกำไรและอัตรากำไร, และการคาดการณ์รายได้
  • การทบทวนและบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอ
  • แดชบอร์ดและรายงานแบบไดนามิก

ข้อดี

  • อนุญาตให้ปิดฟีเจอร์ที่คุณไม่ต้องการ
  • แดชบอร์ดที่ใช้ร่วมกันหลายรายการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการ
  • คุณสามารถกำหนดเวลาการส่งรายงานผ่านทางอีเมลได้
  • รูปแบบและวิดเจ็ตที่ปรับแต่งได้

ข้อเสีย

  • การตั้งค่าที่ยุ่งยาก
  • บริการลูกค้าและการสนับสนุนที่ล่าช้า
  • ขาดการแจ้งเตือนแบบพุชภายในแอป

การกำหนดราคา

ด้วย Celoxis คุณสามารถเลือกแพ็กเกจติดตั้งในสถานที่หรือแพ็กเกจคลาวด์รายปีได้

  • คลาวด์: $22.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ติดตั้งภายในองค์กร: $450 ชำระครั้งเดียว พร้อมผู้ใช้ไม่จำกัดและบริการสนับสนุนฟรีหนึ่งปี

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

  • G2: 4. 3/5 (60+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (200+ รีวิว)

17. Zoho Projects

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ zoho
ผ่านทางZoho Projects

หนึ่งในทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับ Smartsheet คือZoho Projects. เครื่องมือนี้มีคุณสมบัติการจัดการโครงการแบบออนไลน์ และเป็นส่วนหนึ่งของ Zoho Suite. เครื่องมือออนไลน์นี้รวมการจัดการงาน, การร่วมมือ, และการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานของโครงการเพื่อสร้างซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ทรงพลัง.

คุณสมบัติเด่น

  • การจัดการเอกสารบนคลาวด์
  • แผนภูมิแกนต์และกระดานคัมบังเพื่อติดตามการพึ่งพาและตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการ
  • รองรับการใช้งานหลายแพลตฟอร์มเพื่อการเชื่อมต่อที่ราบรื่นระหว่างอุปกรณ์
  • แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานเพื่อติดตามชั่วโมงการทำงานของทีมโครงการ
  • การแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อให้สมาชิกในทีมทราบข้อมูลล่าสุด
  • หน้าสำหรับบันทึกข้อมูลโครงการทั้งหมดของคุณ

ข้อดี

  • การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับแอปของบุคคลที่สาม
  • แชทในตัวเพื่อการสื่อสารที่ง่ายดายและการอัปเดตโครงการอย่างรวดเร็ว
  • ฟอรัมทีมพร้อมตัวเลือกในการจัดระเบียบการสนทนาเป็นโฟลเดอร์

ข้อเสีย

  • การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ของ Zoho ที่ยุ่งยาก
  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ซับซ้อนและล้นหลาม
  • ขาดการสนับสนุนลูกค้าโดยเฉพาะ

การกำหนดราคา

Zoho มีหนึ่งในรูปแบบการกำหนดราคาที่ตรงไปตรงมาที่สุดบนรายการนี้

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กรธุรกิจ: $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

  • G2: 4. 2/5 (200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)

18. Scoro

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ scoro
ผ่านทางScoro

Scoro เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการงานที่นำเสนอข้อมูลโครงการสำคัญเพื่อช่วยให้ทีมของคุณเติบโตได้เร็วขึ้น เครื่องมือบริหารจัดการงานนี้ยังช่วยอัตโนมัติการเรียกเก็บเงินและการใช้ทรัพยากรอีกด้วย ที่สำคัญกว่านั้น ในบรรดาทางเลือกของ Smartsheet ในรายการนี้ Scoro มีระบบ CRM ในตัวเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียกเก็บเงินและการคาดการณ์รายได้

คุณสมบัติเด่น

  • แพลตฟอร์มความร่วมมือสำหรับโครงการทุกประเภท
  • เครื่องมือวางแผนแบบลากและวาง, กระดานงานแบบคัมบังเพื่อวางแผนงาน
  • แผนภูมิแกนต์แบบเรียลไทม์เพื่อติดตามการพึ่งพา, งาน, และความคืบหน้า
  • การอัตโนมัติของงานประจำพร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติและการเตือนกำหนดเวลา
  • ระบบ CRM ในตัว

ข้อดี

  • ตัวเลือกการปรับแต่งมากมายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการขององค์กรของคุณ
  • รายงานระดับสูงด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว

ข้อเสีย

  • งานที่ทำซ้ำไม่ได้ถูกรวมเข้ากับกระบวนการทำงานโดยรวม ซึ่งอาจทำให้เกิดการชนกันของงานในระหว่างการดำเนินการ
  • ฟีเจอร์ผู้วางแผนต้องการการติดตามด้วยตนเองเพื่อป้องกันการพลาดกำหนดเวลาการบันทึก

การกำหนดราคา

  • จำเป็น: $26 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • มาตรฐาน: $37 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ข้อดี: $63 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • สูงสุด: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

  • G2: 4. 5/5 (300+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (170+ รีวิว)

19. nTask

ภาพหน้าจอการจัดการโครงการฟรี nTask
ผ่านทางnTask

นอกจากนี้ nTask ยังติดอันดับทางเลือกที่ดีที่สุดของ Smartsheet ของเราอีกด้วย ในบรรดาเครื่องมือจัดการโครงการที่ดีที่สุด nTask มุ่งเน้นที่การติดตามงานและปัญหาสำหรับทีมที่หลากหลาย เครื่องมือนี้ไม่เพียงแต่มีน้ำหนักเบาเท่านั้น แต่ยังมีคุณสมบัติที่แข็งแกร่งในการติดตามงานแบบเรียลไทม์อีกด้วย

คุณสมบัติ

  • ลากและวางกระดานคัมบังเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างง่ายดาย
  • เทมเพลตสำเร็จรูปเพื่อเริ่มต้นใช้งาน
  • เชื่อมโยงโครงการและงานเพื่อสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติ
  • การติดตามปัญหาและการกำหนดสถานะปัญหา
  • การจัดการประชุม
  • การจัดการความเสี่ยงโดยใช้เมทริกซ์ความเสี่ยงและการอัปเดตการลดความเสี่ยง
  • การติดตามเวลาแบบดั้งเดิม

ข้อดี

  • เชิญทีมจำนวนมากเพื่อประหยัดเวลา
  • พื้นที่ทำงานเฉพาะสำหรับ UI ที่สะอาดยิ่งขึ้น
  • ความคิดเห็นในภารกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
  • ตัวจับเวลาอัตโนมัติเพื่อติดตามการมีส่วนร่วมของสมาชิกในทีม

ข้อเสีย

  • ตัวเลือกการจัดเรียงงานที่มีข้อบกพร่อง
  • คุณสมบัติที่จำกัดและพื้นฐานในเวอร์ชันฟรี
  • การผสานรวมที่จำกัด

การกำหนดราคา

  • พื้นฐาน: ฟรีสำหรับพื้นที่เก็บข้อมูล 100MB และสมาชิกทีมสูงสุด 5 คน
  • พรีเมียม: $3 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ สำหรับพื้นที่เก็บข้อมูล 5GB
  • ธุรกิจ: $8 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ สำหรับพื้นที่จัดเก็บ 10GB
  • องค์กร: ราคาพิเศษสำหรับการจัดเก็บข้อมูล 100GB

คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

20. Airtable

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ตาราง airtable
ผ่านทางAirtable

โดยหลักแล้วAirtableเป็นซอฟต์แวร์จัดการสเปรดชีตและฐานข้อมูล แต่ด้วยการปรับแต่งเพียงเล็กน้อย คุณสามารถเปลี่ยนแพลตฟอร์มนี้ให้กลายเป็นเครื่องมือจัดการโครงการได้ ข้อดีอย่างหนึ่งของ Airtable คือความยืดหยุ่นในการใช้งานที่หลากหลาย มันเปรียบเสมือนผืนผ้าใบว่างเปล่าที่สามารถปรับให้เข้ากับทีม โครงการ การใช้งาน และการจัดการองค์กรใดก็ได้ ด้วยการปรับโครงสร้างที่เหมาะสม

คุณสมบัติเด่น

  • มุมมองที่กำหนดเองรวมถึงมุมมองสเปรดชีต, มุมมองคัมบัง, มุมมองแกลเลอรี, และมุมมองปฏิทิน
  • เทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว
  • การจัดเก็บเอกสารเริ่มต้นที่ 2GB ต่อผู้ใช้

ข้อดี

  • ตัวเลือกการปรับแต่งปฏิทินหลายแบบ
  • ค่อนข้างหลากหลายสำหรับโครงการและการใช้งานต่างๆ
  • ฐานข้อมูล Airtable ช่วยให้สามารถจัดการ วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลที่ซับซ้อนได้
  • การร่วมมือและการปรับแต่งบอร์ดโครงการได้อย่างง่ายดาย
  • การนำเข้าข้อมูลจาก Excel อย่างง่ายดาย

ข้อเสีย

  • ระบบอัตโนมัติหยุดทำงานเมื่อคุณถึงขีดจำกัด
  • ไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นในเซลล์เฉพาะได้
  • ขาดการอัปเดตงานโดยอัตโนมัติ
  • ระดับการอนุญาตที่ไม่ครอบคลุม
  • ฟังก์ชันการทำงานที่ถูกตัดทอนในแอปพลิเคชันมือถือ

การกำหนดราคา

  • ฟรี: ฐานไม่จำกัด และผู้สร้างหรือผู้แก้ไขได้สูงสุด 5 คน
  • บวก: $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ข้อดี: $20 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

  • G2: 4. 6/5 (1,400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (1,300+ รีวิว)

ลองดูทางเลือกอื่นของ Airtable เหล่านี้!

ลองใช้ ClickUp! ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Smartsheet

แม้ว่า Smartsheet อาจจะ ช่วยคุณได้ แต่มันไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดในการพึ่งพาสำหรับฟีเจอร์การจัดการโครงการ

ทำไมต้องพอใจกับสเปรดชีต เมื่อคุณมีเครื่องมือจัดการโครงการที่ออกแบบมาเพื่อมอบตัวเลือกและความสามารถในการปรับแต่งให้เหมาะกับทุกทีมของคุณ?

ในขั้นตอน ClickUp ไม่เพียงแต่ ClickUp จะนำเสนอคุณสมบัติทั้งหมดที่เครื่องมืออื่นมีเท่านั้น แต่ยังเพิ่มคุณค่าด้วยลำดับความสำคัญของงานการจัดการทรัพยากรการพึ่งพา และอื่นๆ อีกมากมาย

ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสมบัติส่วนใหญ่ของ ClickUp ที่กล่าวถึงที่นี่ ฟรี 100% และสนุกมากในการใช้งาน!

ดังนั้นลงทะเบียนกับ ClickUp วันนี้และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณไปอีกขั้น!