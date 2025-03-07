20 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Smartsheet สำหรับการจัดการโครงการในปี 2025

กำลังมองหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Smartsheet อยู่หรือไม่?
แม้ว่า Smartsheet จะเป็นแพลตฟอร์มที่มีความสามารถพร้อมฟีเจอร์การจัดการโครงการพื้นฐาน แต่ก็มีข้อเสียที่ ร้ายแรง อยู่บ้าง Smartsheet เป็นที่รู้จักว่าค่อนข้างใช้งานยากเมื่อต้องอัปเดตหรือจัดการโครงการที่มีความซับซ้อนเล็กน้อย ประการที่สอง มันเป็นตัวเลือกที่มีราคาแพงสำหรับโครงการแบบ Agile และการติดตามทรัพยากร ซึ่งคุณสามารถพบได้ในตัวเลือกอื่น ๆ ของ Smartsheet มากมาย
หากคุณไม่ชอบการจัดการโครงการผ่านสเปรดชีต ยังมีตัวเลือกอื่น ๆ ให้คุณเลือกใช้! นั่นคือเหตุผลที่เราอยู่ที่นี่—เพื่อแนะนำเครื่องมือที่ดีที่สุดที่ไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณจัดระเบียบโครงการได้ แต่ยังรวมถึงแพลตฟอร์มที่สามารถทำได้โดยใช้มุมมองที่หลากหลาย
นี่คือ 20 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Smartsheet ที่คุณต้องพิจารณา (รวมถึงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติหลัก, ข้อดี, ข้อเสีย, ราคา, และการให้คะแนนจากผู้ใช้ของทุกเครื่องมือ)
ทำไมต้องมองหาทางเลือกอื่นของ Smartsheet?
Smartsheetเป็นซอฟต์แวร์สเปรดชีตโดยพื้นฐาน แต่สามารถใช้สำหรับการจัดการโครงการได้ และนั่นเป็นข้อเสียเปรียบที่สำคัญเพราะมีข้อจำกัดในการใช้งานเมื่อเทียบกับมุมมองเฉพาะนี้
พูดง่ายๆ คือ สเปรดชีตไม่เหมาะสมกับการบริหารโครงการในยุคปัจจุบัน ที่เราต้องให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการทำงานอย่างสูงสุด หากคุณกำลังมองหาโซลูชันแบบครบวงจรเพื่อช่วยทีมปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน Smartsheet อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดเสมอไป
อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการจัดการกับข้อมูลจำนวนมหาศาล (และขุดค้นทุกสิ่งทุกอย่าง 😬) หรือพึ่งพาการป้อนข้อมูลด้วยตนเองเพื่อขยายการจัดการพอร์ตโฟลิโอโครงการขององค์กรขนาดใหญ่ นี่อาจเป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับคุณ แต่สำหรับคนส่วนใหญ่ การทำงานผ่านเซลล์และคอลัมน์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่สะดวกอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการทำงานร่วมกันในโครงการเป็นสิ่งสำคัญต่อองค์กรของคุณ
Smartsheet ขาดคุณสมบัติการร่วมมือและการรายงานที่จำเป็นเพื่อช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จ
ทีมที่ทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพดีกว่า. ในความเป็นจริงข้อมูลการสำรวจแสดงให้เห็นว่าสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้พนักงานและผู้นำองค์กรเชื่อว่าโครงการล้มเหลวคือการร่วมมือที่ไม่ดี.
เครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุมจำเป็นต้องมีคุณสมบัติการแชทและแสดงความคิดเห็นในตัวเพื่อให้ทุกคนอยู่ในความรับรู้ Smartsheet ต้องการการสื่อสารทางอีเมลมากขึ้น ซึ่งทำให้เกิดการติดขัดเนื่องจากต้องค้นหาข้อมูล
ในขณะเดียวกัน คุณสมบัติการรายงานความคืบหน้าของโครงการก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน แต่ด้วย Smartsheet คุณต้องป้อนข้อมูลทุกอย่างด้วยตนเองเมื่อสร้างแผนภูมิแกนต์ที่ละเอียด
แม้ว่า Smartsheet จะมีฟีเจอร์การรายงานทีม แต่ฟีเจอร์นี้ไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้ใช้มากนักสำหรับการติดตามโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องมีมุมมองที่ง่ายขึ้นโดยใช้แผนภูมิ Velocity, Burnup และ Burndown ซึ่งคุณจะไม่พบใน Smartsheet
Smartsheet ไม่มีฟีเจอร์การติดตามเวลาเพื่อปรับสมดุลทรัพยากรของคุณ
ผู้จัดการโครงการทุกคนจำเป็นต้องมีฟีเจอร์การติดตามเวลาในกล่องเครื่องมือของพวกเขา
ทำไม?
เครื่องมือการจัดการโครงการเหล่านี้ช่วยให้ทีมมีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อให้สามารถประมาณการผลิต ประยุกต์ใช้การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ วัดเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ หรือรวบรวมเวลาที่ใช้ไปกับงานและโครงการต่างๆ ได้
แล้ว Smartsheet ล่ะ?
น่าเสียดายที่ Smartsheet ไม่มีฟีเจอร์การติดตามเวลาขั้นสูงและอัตโนมัติ นั่นหมายความว่าคุณจะไม่มีวิธีในการระบุเวลาที่คุณใช้ไปกับงานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะ
Smartsheet เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่มีราคาสูงกว่า แม้แต่สำหรับองค์กรขนาดใหญ่
ก่อนอื่น Smartsheet ไม่มีแผนให้บริการฟรี
แผน Pro เริ่มต้นที่ $9 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (สูงสุด 10 ผู้ใช้) ในขณะที่แผน Business อยู่ที่ $32 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (ขั้นต่ำสามผู้ใช้) นั่นคือ $96 ต่อเดือนสำหรับแผน Business ที่ถูกที่สุด Smartsheet ยังมีแผน Enterprise พร้อมราคาที่กำหนดเองอีกด้วย
สรุปแล้ว Smartsheet จะมีค่าใช้จ่ายสูงหากไม่มีการจัดการทรัพยากรอย่างละเอียด, มุมมองโครงการหลายแบบ, และคุณสมบัติการติดตามเวลา. หากคุณกำลังใช้ Smartsheet และเครื่องมือเพิ่มผลผลิตอื่น ๆ ในองค์กรของคุณ อาจถึงเวลาที่คุณควรพิจารณาตัวเลือกของคุณใหม่.
20 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Smartsheet ที่คุณต้องลอง
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึงการจัดการโครงการที่ทรงพลัง, การรายงาน, การติดตาม, และการทำงานร่วมกัน คุณจะมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ
นี่คือเหตุผลที่ ClickUp อยู่ในอันดับ 1 ในรายการทางเลือกของ Smartsheet และวิธีที่เวอร์ชันฟรีของมันสามารถทำได้มากกว่าแผนชำระเงินของ Smartsheet! ฟีเจอร์ClickUp Viewsช่วยให้คุณมองเห็นพื้นที่ทำงานของโครงการได้ตามที่คุณต้องการอย่างแท้จริง
ไม่ว่าคุณต้องการดูเป็นรายการ, กล่อง, แผนภูมิแกนต์, กระดานคัมบัง, หรือปฏิทิน, ClickUp สามารถปรับแต่งได้เพื่อให้ทีมต่าง ๆ ของคุณสามารถทำงานจากมุมมองที่เหมาะกับพวกเขาได้. จินตนาการถึงการมีทีมขายของคุณอยู่ในระบบ CRM, ทีมการตลาดเนื้อหาอยู่ในคัมบัง, ทีมไอทีอยู่ในมุมมองรายการ, และทีมผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในมุมมองปฏิทิน—ทั้งหมดเชื่อมต่ออยู่โดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์มเลย!
ทุกงานใน ClickUp มีส่วนความคิดเห็นในตัวสำหรับพูดคุยที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ไม่ว่าคุณต้องการแชร์ไฟล์หรือใช้ความคิดเห็นที่มอบหมายเพื่อแท็กสมาชิกทีมใด ๆ ไปยังงาน ClickUp คือโซลูชันการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุด
และแตกต่างจาก Smartsheet ฟีเจอร์การติดตามเวลาในตัวของ ClickUp สามารถตรวจสอบการทำงานของทีมคุณ ติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ หรือรวบรวมเวลาที่ใช้ไปกับโครงการต่างๆ ได้อย่างครบถ้วนClickUp ยัง ผสานการทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบกับเครื่องมือติดตามเวลาของบุคคลที่สามเกือบทุกประเภท เช่นTime Doctor,Timely และEverhour
เทมเพลตสเปรดชีต ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบและจัดการข้อมูลในรูปแบบที่มีโครงสร้าง พร้อมฟีเจอร์การทำงานร่วมกันและการจัดการโครงการเพิ่มเติม
คุณสมบัติเด่น
- 100+ แม่แบบการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า: อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำๆ หรือปรับแต่งและสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติของคุณเอง
- ลากและวาง: ลากโปรไฟล์ของสมาชิกทีมใด ๆ จากแถบด้านข้างเพื่อมอบหมายงานหรือย้ายงานไปยังสถานะอื่น
- แผนผังความคิด: วางแผนและจัดระเบียบงานใหม่หรือที่มีอยู่, ความคิด, หรือโครงการผ่านโครงร่างที่มีภาพสูง
- รายการตรวจสอบงาน: สร้างรายการตรวจสอบภายในงานเพื่อให้โครงการมีรายละเอียดและความรับผิดชอบมากขึ้น
- ClickUp Docs: สร้าง, มอบหมาย, ติดแท็ก, และจัดระเบียบเอกสารให้เป็นงานและงานย่อยได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว
- สถานะที่กำหนดเอง: ไม่ใช่ทุกทีมที่ทำงานเหมือนกัน และแท็กและสถานะที่สามารถปรับแต่งได้ช่วยให้สามารถปรับแต่งกระบวนการทำงานให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะได้
ข้อดี
- แผนฟรีตลอดชีพที่ทรงพลังพร้อมฟีเจอร์ขั้นสูงมากมาย
- เหมาะสำหรับScrum,Kanban และโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agileอื่นๆ
- มองเห็นระดับกิจกรรมของทีมคุณผ่านรายงานที่ละเอียด
- ระบบผู้ใช้ที่เป็นมิตรอย่างยิ่งสำหรับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่สนุกและง่าย
- สิทธิ์ที่กำหนดเองเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
- แดชบอร์ดทรงพลังเพื่อการจัดการงานที่ดีขึ้น
- สร้างแผนโครงการหรือฐานความรู้ที่ละเอียดได้ง่ายด้วย ClickUp Docs
- ทำงานร่วมกับระบบของบุคคลที่สามได้มากมาย (Microsoft Office 365,Zoom, Slack และอื่นๆ)
- การพึ่งพาช่วยให้จัดระเบียบงานในลำดับที่ถูกต้อง
- แม่แบบงานที่สะดวกและฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติช่วยป้องกันการเริ่มต้นจากศูนย์
ข้อเสีย
- ไม่สามารถส่งออกแดชบอร์ดได้
- ไม่มีบริการแบบไม่มีแบรนด์
- ไม่มีแท็กสำหรับเอกสาร
ClickUp กำลังทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องเล็กน้อยเหล่านี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนงานผลิตภัณฑ์ของ ClickUp ได้ที่นี่และรับรายชื่อทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ClickUp ของเรา
การกำหนดราคา
ClickUp มีแผนฟรีตลอดชีพพร้อมกับตัวเลือกการกำหนดราคาอีกสี่แบบให้เลือก:
- ฟรีตลอดไป: งานไม่จำกัดและสมาชิกฟรีตลอดไปพร้อมพื้นที่เก็บข้อมูล 100MB
- ไม่จำกัด: $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน สำหรับแดชบอร์ด, แผนภูมิแกนต์, สมาชิก, การเชื่อมต่อ, และพื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด
- ธุรกิจ: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน สำหรับทีมไม่จำกัด, แผนผังความคิด,การจัดการเวิร์กโฟลว์, การติดตามเวลา, และการทำงานอัตโนมัติขั้นสูง
- องค์กร: มีราคาพิเศษสำหรับการติดแบรนด์ของคุณเอง, API สำหรับองค์กร, และสิทธิ์การเข้าถึงขั้นสูง
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- G2: 4. 7/5 (1100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. เบสแคมป์
Basecampเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบ Agile และการร่วมมือ lที่มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง. แม้ว่า Basecamp จะ มีเป้าหมาย เป็นแพลตฟอร์มเดียวที่รองรับทุกความต้องการของโครงการ แต่ก็ยังมีข้อเสียบางประการ.
คุณสมบัติเด่น
- รายการสิ่งที่ต้องทำช่วยในการจัดการงาน
- แพลตฟอร์มแชท (Campfire และ Pings) พร้อมห้องแชทกลุ่มสำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์
- รายงานทีมสำหรับภาพรวมโดยละเอียดของงานหรือสมาชิกทีมใดๆ
- แผนภูมิฮิลล์ช่วยติดตามความคืบหน้าของโครงการแบบเรียลไทม์
- คุณสมบัติการจัดการเอกสารเพื่อรักษาเอกสารของคุณให้เป็นระเบียบ
ข้อดี
- อินเตอร์เฟซที่เรียบง่ายพร้อมเส้นทางการเรียนรู้ที่ไม่ซับซ้อน
- ฟังก์ชันลากและวางที่ง่ายสำหรับการแชร์ไฟล์
- แถบค้นหาอเนกประสงค์ที่สะดวกช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลใด ๆ ได้อย่างง่ายดาย
- การสำรองข้อมูลอัตโนมัติรายชั่วโมงช่วยให้ไฟล์โครงการของคุณปลอดภัย
ข้อเสีย
- ไม่มีคุณสมบัติขั้นสูงในการจัดระเบียบงานหรือการวางแผนงบประมาณโครงการ
- ไม่มีคุณสมบัติการติดตามเวลาในตัวหมายความว่าคุณต้องใช้การผสานรวมจากผู้ให้บริการภายนอก
- แอป Basecamp ไม่ค่อยดีนักกับรายการสิ่งที่ต้องทำ
- คุณสมบัติการติดตามโครงการมีให้ใช้ได้เฉพาะแผนภูมิฮิลล์เท่านั้น
การกำหนดราคา
ราคา 99 ดอลลาร์ต่อเดือนสำหรับผู้ใช้ไม่จำกัดและโครงการไม่จำกัด พร้อมพื้นที่จัดเก็บไฟล์ 500 GB
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- G2: 4. 1/5 (4400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (11,900+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Basecamp เหล่านี้!
3. อาสนะ
Asanaเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เรียบง่ายและได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ผู้จัดการโครงการ ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการผสานรวมที่หลากหลาย Asana จึงเป็นทางเลือกของ Smartsheet ที่เหมาะสำหรับโครงการขนาดเล็กและเรียบง่ายมากกว่า
เปรียบเทียบAsana กับ Smartsheet!
คุณสมบัติเด่น
- กระดานคัมบังเพื่อการจัดการขั้นตอนการทำงานที่ง่ายดาย
- การแชร์ไฟล์และความคิดเห็นเกี่ยวกับงานเพื่อการร่วมมือในทีมที่ดีขึ้น
- คุณสมบัติการจัดการงานขั้นสูงพร้อมงานย่อยและรายการตรวจสอบ
- ภาพรวมโครงการที่ทรงพลังเพื่อการจัดการทรัพยากรที่ดีขึ้น
ข้อดี
ข้อเสีย
- ไม่มีคุณสมบัติการติดตามเวลาแบบดั้งเดิม
- ไม่สามารถมอบหมายความคิดเห็นให้กับสมาชิกในทีมได้
- แผนฟรีมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด (ขาดคุณสมบัติเช่นเป้าหมายและฟิลด์ที่กำหนดเอง)
- งานไม่สามารถมีผู้รับมอบหมายหลายคนได้
การกำหนดราคา
แพลตฟอร์ม Asana ให้คุณเลือกได้สี่ตัวเลือก:
- พื้นฐานฟรี
- พรีเมียม: $10.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจ: 24.99 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,600 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,700 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่นสำหรับ Asanaเหล่านี้ !
4. Trello
Trelloเป็นเครื่องมือการจัดการที่ใช้ระบบ Kanbanซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี สามารถจัดการโครงการที่ง่ายได้ด้วยระบบอัตโนมัติและการผสานการทำงาน.มาดูกันว่าทำไมโซลูชัน SaaSตัวนี้ถึงเป็นหนึ่งในคู่แข่งที่ดีของ Smartsheet:
คุณสมบัติเด่น
- บัตรที่สามารถโต้ตอบได้และปรับแต่งได้
- พาวเวอร์อัพช่วยเพิ่มฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติมให้กับบอร์ด Trello
- รายการตรวจสอบเพื่อการจัดระเบียบงานที่ดีขึ้น
- มุมมองระดับสูงเพื่อการร่วมมือในทีมที่ดีขึ้น
- ป้ายกำกับสีช่วยให้จัดระเบียบงานได้ง่าย
ข้อดี
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ราบรื่นด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตร
- กำหนดงานได้ง่าย ๆ เพียงลากชื่อจากแถบด้านข้างไปยังการ์ด
- คีย์ลัดมากมายเพื่อความสะดวก
- แอปพลิเคชันมือถือสำหรับ iOS และ Android
ข้อเสีย
- ขาดคุณสมบัติการรายงานในตัว (คุณอาจต้องซื้อเพิ่ม)
- ไม่เหมาะสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อน
- มีเพียงมุมมองกระดานคัมบัง (มุมมองตารางอยู่ในช่วงเบต้า)
การกำหนดราคา
แพลตฟอร์ม Trello มีสามตัวเลือก:
- ฟรี
- ธุรกิจ: $9.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: $17.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- G2: 4. 3/5 (10,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (16,600+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Trello เหล่านี้!
5. จิรา
Jira เป็นซอฟต์แวร์สำหรับติดตามบั๊กและบริหารโครงการที่ออกแบบมาสำหรับทีมที่ใช้ AgileและScrumโดยเฉพาะ ต่างจากเครื่องมืออื่น ๆ ตรงที่คุณสามารถใช้เวอร์ชันโอเพนซอร์สเพื่อปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการได้มากยิ่งขึ้น
มาดูกันว่าทำไมเครื่องมือนี้ถึงติดอันดับคู่แข่งชั้นนำของ Smartsheet
คุณสมบัติเด่น
- มุมมองแบบ Agile ที่ทรงพลังด้วยกระดานScrumและ Kanban
- แม่แบบเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเองและฟังก์ชันเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ
- แผนที่นำทางเพื่อสร้างโครงสร้างสำหรับโครงการของคุณ
- เครื่องมือรายงานที่ทรงพลังเช่น แผนภูมิความเร็ว และแผนภูมิแกนต์
- ฟังก์ชันการติดตามข้อบกพร่องและปัญหา
ข้อดี
- ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการขั้นสูงสำหรับการจัดการแบบ AgileและScrum
- อนุญาตให้มีการผสานรวมกับบุคคลที่สาม
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้สูง
- แอปพลิเคชันมือถือทรงพลังที่ช่วยให้คุณติดตามโครงการของคุณได้ตลอดเวลา
- สามารถบริหารโครงการองค์กรขนาดใหญ่และซับซ้อนได้
ข้อเสีย
- ติดตั้งและกำหนดค่าได้ยาก
- การเรียนรู้ที่ชันเนื่องจาก UI ที่ซับซ้อน
- แผนชำระเงินราคาแพง
- ไม่มีคุณสมบัติการทำงานร่วมกันของทีมเพื่อการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
การกำหนดราคา
- ฟรี: สมาชิกทีมสูงสุด 10 คน
- มาตรฐาน: $7 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน สำหรับพื้นที่เก็บข้อมูล 250GB และผู้ใช้สูงสุด 5,000 คน
- พรีเมียม: $14 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน สำหรับพื้นที่จัดเก็บไม่จำกัดและผู้ใช้สูงสุด 5,000 คน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,600 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (8900+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Jiraเหล่านี้ !
6. Wrike
Wrikeเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ทรงพลังอีกตัวหนึ่ง และเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Smartsheet. คุณสมบัติระดับองค์กรของมันทำให้เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้จัดการโครงการทั่วโลก.
นี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ Smartsheet:
คุณสมบัติเด่น
- ความสามารถระดับองค์กร
- การวิเคราะห์ที่ทรงพลังเพื่อรายงานเกี่ยวกับโครงการ
- การร่วมมือด้านข้อมูลแบบเรียลไทม์
- แดชบอร์ดสามช่องที่ไม่เหมือนใคร
ข้อดี
- ระบบติดตามเวลาในตัว
- การผสานรวมมากมายกับแอปแชร์ไฟล์และแอปเครือข่ายสังคม
- การสนับสนุนลูกค้าที่ดี
ข้อเสีย
- ส่วนติดต่อผู้ใช้มีความซับซ้อนและมีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน
- แอปพลิเคชันมือถือไม่มีฟังก์ชันการทำงานเทียบเท่ากับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
- ไม่สามารถมอบหมายความคิดเห็นให้กับสมาชิกในทีมได้
การกำหนดราคา
Wrike มีให้เลือก 3 แบบ และเสนอการทดลองใช้ฟรีแบบจำกัดสำหรับแผน Professional โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต
- ฟรี: สมาชิกไม่เกินห้าคน
- มืออาชีพ: $9.80 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ สำหรับสมาชิกไม่เกิน 15 คน
- แอปธุรกิจ: $24.80 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ สำหรับสมาชิกสูงสุด 200 คน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- G2: 4. 2/5 (1000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Wrike เหล่านี้!
7. โซนทำงาน
Workzone เป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่ได้รับความนิยมซึ่งมีมาตั้งแต่ปี 2000 ความสามารถในการจัดการโครงการที่เรียบง่ายทำให้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ Smartsheet
คุณสมบัติเด่น
- ความสามารถในการจัดการกระบวนการที่เรียบง่าย
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- คุณสมบัติการร่วมมือที่ดี
- รายงานที่ทรงพลัง
ข้อดี
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ง่ายสำหรับผู้ใช้ใหม่
- ซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถในการปรับแต่งได้มากมาย
- การสนับสนุนลูกค้าที่ดี
ข้อเสีย
- แอปพลิเคชันมือถือสำหรับ iOS และ Android ต้องการการปรับปรุง
- มุมมองโครงการจำกัด
- ไม่สามารถกำหนดความคิดเห็นได้
- แอปนี้ไม่มีเวอร์ชันฟรี
การกำหนดราคา
Workzone ให้คุณทดลองใช้งานฟรี 14 วัน โดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิต และมีประเภทบัญชีให้เลือก 3 ประเภท:
- แผนทีม: $24 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ สำหรับพื้นที่เก็บข้อมูล 100GB
- แผนมืออาชีพ: $34 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ สำหรับพื้นที่จัดเก็บ 150GB
- แผนสำหรับองค์กร: $43 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ สำหรับพื้นที่เก็บข้อมูล 200GB
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
8. ไมโครซอฟต์ โปรเจ็กต์
Microsoft Project หรือที่รู้จักกันในชื่อ MS Project เป็นแพลตฟอร์มสเปรดชีตและหนึ่งในเครื่องมือการจัดการโครงการที่เก่าแก่และแข็งแกร่งที่สุดในตลาด คุณสามารถใช้ MS Project เพื่อจัดการโครงการที่ง่ายได้ แต่จะเหมาะสมกว่าสำหรับโครงการที่ซับซ้อนหรือองค์กรขนาดใหญ่
อย่างไรก็ตาม หนึ่งในข้อเสียหลักของ MS Project คือการเรียนรู้ที่ซับซ้อน เครื่องมือนี้อาจไม่เหมาะหากคุณกำลังมองหาเครื่องมือการจัดการโครงการที่สามารถใช้งานได้ทันที
คุณสมบัติเด่น
- การติดตามเวลาผ่านฟีเจอร์การส่งแบบฟอร์มบันทึกเวลา
- การจัดการทรัพยากร
- รายงานที่กำหนดเองระดับสูงและสร้างได้ง่าย เหมาะสำหรับโครงการที่ซับซ้อน
- การวางแผนงบประมาณโครงการขั้นสูง
- ปฏิทินทีมที่ใช้ร่วมกัน
ข้อดี
- หน้าจอหลักแบบรวมศูนย์เพื่อเข้าถึงโครงการของคุณได้อย่างง่ายดาย สร้างโครงการใหม่ หรือดูข้อมูลโครงการที่สำคัญ
- รองรับวิธีการบริหารโครงการหลากหลายรูปแบบ (Agile, Waterfall หรือแบบผสมผสาน) และกระบวนการทำงาน (Scrum, Kanban และแม้แต่กระบวนการทำงานที่กำหนดเอง)
- อนุญาตให้มีการอธิบายงานอย่างละเอียด
- Ms Project สามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมืออื่น ๆ ใน Microsoft 365
ข้อเสีย
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วเนื่องจากเครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาสำหรับผู้จัดการโครงการขั้นสูง
- ไม่รองรับการเชื่อมต่อกับระบบยอดนิยม เช่น Zapier หรือ SalesForce
- ขาดแดชบอร์ดแบบโต้ตอบ
- โมเดลการกำหนดราคาที่แพงและมักสร้างความสับสน
การกำหนดราคา
Microsoft Project มีฟีเจอร์การกำหนดราคาสองแบบ ได้แก่ แบบคลาวด์และแบบติดตั้งภายในองค์กร
โซลูชันบนระบบคลาวด์
- แผนงานโครงการ 1: 10 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนโครงการ 3: 30 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- แผนโครงการ 5: $55 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
โซลูชันแบบติดตั้งภายในองค์กร
- มาตรฐานโครงการ 2021: ชำระเงินครั้งเดียวจำนวน $679.99
- Project Professional 2021: ชำระครั้งเดียว $1,129.99
- Project Server: มีบริการราคาพิเศษตามคำขอ
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- G2: 4. 0/5 (1,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,300 รายการ)
ลองดูทางเลือกอื่นสำหรับโปรเจกต์ของ Microsoft เหล่านี้!
9. Google Sheets
หนึ่งในทางเลือกของ Smartsheet ที่ง่ายที่สุดคือ Google Sheets ซึ่งเป็นเครื่องมือตารางคำนวณฟรีจาก Google ที่มีการใช้งานหลากหลาย เช่น การจัดการข้อมูลและการจัดการโครงการ Google Sheets ถูกสร้างขึ้นด้วยแนวคิดเดียวกับ Excel แต่มีความเรียบง่ายและมีอินเทอร์เฟซที่สะอาดกว่า
แม้ว่า Google Sheets จะใช้ฟรี แต่ก็มีข้อเสียหลายประการในฐานะเครื่องมือจัดการโครงการ อาจไม่เหมาะหากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่แข็งแกร่งสำหรับการจัดการโครงการสมัยใหม่
คุณสมบัติเด่น
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในทีมผ่าน Google Drive โดยรองรับผู้ใช้ได้สูงสุด 100 คนในเอกสารเดียวพร้อมกัน
- แม่แบบโครงการ เช่น แผนโครงการ ตัวติดตามเวลา และไทม์ไลน์โครงการ
- แผนภูมิแกนต์เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ
- การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงผ่านตารางหมุน, การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข, และการตรวจสอบข้อมูล
ข้อดี
- ฟรี 15 GB ต่อผู้ใช้
- ใช้งานง่ายและตรงไปตรงมา
- คู่มือผู้ใช้โดยละเอียดเพื่อช่วยคุณหากคุณติดขัด
- ซอฟต์แวร์บนระบบคลาวด์ ซึ่งช่วยให้โครงการสามารถเข้าถึงได้ง่ายตลอดเวลา
- ใช้ฟรี
ข้อเสีย
- Google Sheets ไม่รองรับการแนบไฟล์ เช่น รูปภาพ
- โดยค่าเริ่มต้น Google Sheets ไม่ใช่เครื่องมือจัดการโครงการ
- Google Sheets ไม่อนุญาตให้คุณมอบหมายงานโดยตรงจากแอป
- การสร้างแดชบอร์ดโครงการบน Google Sheets หมายถึงการต้องฝ่าฟันขั้นตอนต่าง ๆ และทำการอัปเดตด้วยตนเอง
- ขาดการรองรับเอกสารแบบยาว
- ไม่มีระบบติดตามเวลาทำงานในตัว
การกำหนดราคา
- ฟรี: พื้นที่จัดเก็บจำกัด
- แพ็กเกจ Google Workspace: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน พร้อมพื้นที่เก็บข้อมูล 1TB ต่อผู้ใช้
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 39,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (12,000+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Google Sheets เหล่านี้!
10. Podio
โดยแก่นแท้แล้ว Podio เป็นเครื่องมือแบบ low-code ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับแต่งการทำงานและการสื่อสารได้ตามต้องการ แล้ว Podio เหมาะกับการเป็นเครื่องมือบริหารโครงการอย่างไร? Podio ช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลโครงการ การสนทนา และกระบวนการทำงานทั้งหมดไว้ในศูนย์กลางเดียวเพื่อการร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่น
- พอร์ทัลการจัดการส่วนกลางเพื่อช่วยคุณควบคุมบทบาทและตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึง
- เครื่องมือสื่อสารในตัวที่รองรับการแชร์ไฟล์
- กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้เพื่อจัดการโครงการตามวิธีของคุณตามความต้องการของทีมคุณ
- แดชบอร์ดส่วนตัวที่ออกแบบการทำงานในแบบของคุณ
- อนุญาตการมอบหมายงานผ่านความคิดเห็น
- ระบบ CRM ที่เชื่อมต่อเพื่อความชาญฉลาดในการจัดการโครงการที่ติดต่อกับลูกค้า
ข้อดี
- การทำงานร่วมกันไม่จำกัดเพื่อการขยายตัวที่ง่ายดาย
- แอปพลิเคชันมือถือที่ใช้งานง่ายเพื่อจัดการโครงการได้ทุกที่ทุกเวลา
- ผสานการทำงานกับแอปยอดนิยม เช่น Google Drive, DropBox, FreshBooks และอื่น ๆ
ข้อเสีย
- คุณสมบัติการรายงานพื้นฐาน
- Podio ต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากในการตั้งค่าและปรับแต่งให้เหมาะสมกับองค์กรของคุณ
- ส่วนติดต่อผู้ใช้อาจรู้สึกซับซ้อนและล้าสมัย
- ขาดคลังแม่แบบที่แข็งแกร่งซึ่งทำให้การตั้งค่ายากขึ้น
การกำหนดราคา
Podio มีทั้งแผนแบบเสียค่าใช้จ่ายและแผนฟรี อย่างไรก็ตาม แผนฟรีจะให้บริการเฉพาะฟีเจอร์พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการจัดการโครงการเท่านั้น
- ฟรี
- พื้นฐาน: $7. 20 ต่อเดือน
- บวก: $11.20 ต่อเดือน
- พรีเมียม: $19. 20 ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- G2: 4. 2/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
11. Assembla
ไม่เหมือนกับทางเลือกอื่น ๆ ของ Smartsheet ในรายการนี้ Assembla เป็นระบบบริหารโครงการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์มการพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้คุณสามารถโฮสต์ได้ทั้งบน Assembla หรือเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง เนื่องจากมุ่งเน้นเฉพาะด้านการบริหารจัดการการพัฒนาซอฟต์แวร์ Assembla จึงทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่ใช้ Agile และ Scrum
คุณสมบัติเด่น
- วางแผนโครงการด้วยมุมมองและวิธีการที่หลากหลาย เช่น Scrum, Gantt, Kanban, Waterfall และ SAFe
- มอบหมายงานให้สมาชิกในทีมผ่านการกล่าวถึงหรือความคิดเห็น
- การผสานรวมโครงการ Git, SVN และ Perforce
- การอัปเดตงานอัตโนมัติ
- ผนังการ์ดและกระดานงานสำหรับแสดงภาพโครงการอย่างง่ายดาย
ข้อดี
- แอป iOS สำหรับจัดการโครงการขณะเดินทาง
- มุมมองโครงการหลายแบบเพื่อการติดตามโครงการที่ง่ายขึ้น
- การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อด้วยการสื่อสารในตัว
- การติดตามปัญหาที่ราบรื่นด้วยจรวดและการกรองตั๋ว
ข้อเสีย
- ขาดการจัดการที่แข็งแกร่งและรายงานเชิงปริมาณ
- ค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
- ยากต่อการกำหนดค่า
- อินเตอร์เฟซที่ล้าสมัยและยากต่อการใช้งาน
การกำหนดราคา
Assembla ไม่มีแผนบริการฟรี แต่มีให้ผู้ใช้ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
- เริ่มต้น: $12 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- คลาวด์สำหรับองค์กร: $19 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กรโฮสต์เอง: $16 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- G2: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
12. การทำงานเป็นทีม
ทีมเวิร์คเป็นทางเลือกที่ใช้งานง่ายสำหรับระบบจัดการโครงการของ Smartsheetแอปจัดการลูกค้าตัวนี้มีความทันสมัย ใช้งานง่าย และมีสมดุลที่ลงตัวระหว่างความง่ายในการใช้งานกับความสามารถในการทำงาน
คุณสมบัติเด่น
- แดชบอร์ด, บอร์ด, และมุมมองปฏิทินเพื่อการติดตามโครงการและการมองเห็นที่ง่ายดาย
- ฟังก์ชันการจัดตารางทรัพยากรและการจัดทำงบประมาณ
- รายงานการเผาไหม้
- แท็กโครงการและฟิลด์ที่กำหนดเอง
- แม่แบบงานและโครงการ
- การเรียกเก็บเงินและการออกใบแจ้งหนี้เพื่อการจัดการลูกค้าที่ง่ายขึ้น
ข้อดี
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือสำคัญทั้งหมดที่คุณต้องการ เช่น Google Drive, Chrome, Slack และอื่น ๆ
- ลูกค้าไม่จำกัดเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจคุณ
- การปรับแต่งแบรนด์ของคุณบนรายงานและแดชบอร์ด
ข้อเสีย
- ค่อนข้างแพงสำหรับคุณสมบัติที่มันมีให้
- ไม่รองรับการโทรและส่งข้อความเสียงภายในแอป
- แอปพลิเคชันมือถือไม่ใช้งานง่าย และค่อนข้างมีปัญหา
การกำหนดราคา
การทำงานเป็นทีมมีแผนฟรีและแผนชำระเงินหลายแบบ
- ฟรีตลอดไป
- จัดส่ง: $9.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- เติบโต: $17.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ขนาด: มีราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (700+ รีวิว)
13. ช่วงพัก
หากคุณเป็นทีมขนาดเล็กที่กำลังมองหาเครื่องมือติดตามเวลาและจัดการงานIntervals อาจเป็นเครื่องมือที่คุณต้องการ Intervals อยู่ในรายชื่อทางเลือกของ Smartsheet ของเราเพราะมันให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับระยะเวลาที่คุณใช้ในการทำงานโครงการและตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลนี้
คุณสมบัติเด่น
- การติดตามเวลาเพื่อตรวจสอบชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้
- การจัดการงานจากพอร์ทัลกลางที่ทำงานร่วมกันได้
- รายงานที่ละเอียดและยืดหยุ่นเพื่อเข้าใจงานของคุณและความคืบหน้าของโครงการ
- ประวัติการปฏิบัติงานที่สามารถตรวจสอบได้
- คิวคำขอบริการเพื่อเปิดใช้งานการจัดสรรงานและการอัปเดตงานแบบเรียลไทม์
- แม่แบบสำหรับกระบวนการทำงานของโครงการ
- ฟังก์ชันการจัดลำดับความสำคัญของงานและสถานะของงาน
ข้อดี
- การประมาณการอย่างรวดเร็วของงบประมาณโครงการ
- คุณสมบัติการติดตามเวลาและการจัดการงานที่ครอบคลุม
- รูปแบบไฟล์ส่งออกหลายรูปแบบ
- การสนับสนุนลูกค้าที่ยอดเยี่ยม
ข้อเสีย
- ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือ
- อินเทอร์เฟซไม่เป็นมิตรเมื่อเทียบกับมาตรฐานในปัจจุบัน
- สิทธิ์ระดับบทบาทพื้นฐาน
การกำหนดราคา
โมเดลการกำหนดราคาของ Intervals มีความยืดหยุ่น พร้อมแพ็กเกจให้เลือกมากมาย นี่คือรายละเอียด:
- ไลท์: $29 ต่อเดือน สำหรับ 3 โครงการที่ใช้งานอยู่, 3 ผู้ใช้, และ 5GB
- พื้นฐาน: $49 ต่อเดือน สำหรับ 10 โครงการที่ใช้งานอยู่, ผู้ใช้ไม่จำกัด, และ 10GB
- ไม่ธรรมดา: $69 ต่อเดือนสำหรับ 15 โครงการพื้นฐาน, ผู้ใช้ไม่จำกัด, และ 25GB
- มืออาชีพ: $99 ต่อเดือน สำหรับ 30 โครงการที่ใช้งานอยู่, ผู้ใช้ไม่จำกัด, และ 50GB
- พรีเมียม: $159 ต่อเดือน สำหรับ 50 โครงการที่ใช้งานอยู่, ผู้ใช้ไม่จำกัด, และ 100GB
- ชั้นบนสุด: $219 ต่อเดือน สำหรับโครงการที่ใช้งานอยู่ 100 โครงการ, ผู้ใช้ไม่จำกัด และพื้นที่จัดเก็บไม่จำกัด
- ไม่จำกัด: $299 ต่อเดือน สำหรับโปรเจ็กต์, ผู้ใช้, และพื้นที่เก็บข้อมูลไม่จำกัด
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- G2: 3. 9/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (70 รีวิว)
14. ไมโครซอฟต์ เอ็กเซล
Microsoft Excel เป็นเครื่องมือจัดการสเปรดชีตที่สามารถปรับแต่งให้ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือจัดการโครงการได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวัตถุประสงค์เริ่มต้นของมันไม่ใช่การจัดการโครงการ Microsoft Excel จึงไม่ใช่ทางเลือกที่หลากหลายที่สุดในบรรดาตัวเลือกของ Smartsheet ที่มีอยู่ ถึงกระนั้น MS Excel ก็มีคุณสมบัติที่มีประโยชน์บางอย่างที่จะช่วยคุณจัดการโครงการได้
คุณสมบัติเด่น
- แผนภูมิไทม์ไลน์แบบภาพสำหรับการจัดการและตรวจสอบกำหนดการโครงการอย่างง่ายดาย
- การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขที่มีประโยชน์สำหรับการจัดทำงบประมาณและการกำหนดตารางเวลาของโครงการ
- การจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่พร้อมฟังก์ชันสำรองข้อมูลในตัว
ข้อดี
- วิธีง่ายในการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากโดยไม่หมดพื้นที่
- การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงและการรายงานพร้อมตัวเลือกในการดูผลการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านแผนภูมิ
- มีเทมเพลตฟรีมากมายให้คุณเริ่มต้น
ข้อเสีย
- ไม่มีตัวติดตามงานอัตโนมัติในตัว
- การทำงานร่วมกันจำเป็นต้องมีเครื่องมือจากบุคคลที่สาม
- MS Excel ไม่รองรับการสื่อสารแบบทันที
- ขาดการสนับสนุนที่เพียงพอสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำของแต่ละบุคคล และหากคุณสามารถสร้างได้ คุณก็จะลงเอยด้วยสเปรดชีตที่ยุ่งเหยิงและแออัด
การกำหนดราคา
เช่นเดียวกับ Microsoft Project, MS Excel เป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจ Microsoft Workspace. อย่างไรก็ตาม, ต่างจาก MS Project, คุณสามารถซื้อ MS Excel ได้เป็นผลิตภัณฑ์เดี่ยว.
- Microsoft Excel แบบแยกจำหน่าย: $159.99 ต่อเครื่อง PC หรือ Mac
- Microsoft Excel เป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft 365: $6.99/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (17,000+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Microsoft Excel เหล่านี้!
15. Workfront
Workfront เป็นระบบออนไลน์สำหรับจัดการงานทั่วทั้งองค์กรของคุณ นอกจากนี้ ในบรรดาทางเลือกของ Smartsheet แพลตฟอร์มฐานข้อมูลนี้ยังรับประกันว่าผู้บริหารจะได้รับการสื่อสารแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับโครงการ ทรัพยากร และบุคลากร
คุณสมบัติเด่น
- การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และแบบฟอร์มอัจฉริยะที่ปรับแต่งได้เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ
- แดชบอร์ดการตัดสินใจเพื่อวางแผน ดำเนินการ และทบทวนโครงการและงานต่างๆ
- ฟังก์ชันการจัดการทรัพยากรเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาและอยู่ในงบประมาณ
- การอัตโนมัติกระบวนการเพื่อประหยัดเวลาและขยายขนาดได้เร็วขึ้น
- ปรับปรุงกระบวนการอนุมัติให้มีประสิทธิภาพเพื่อรักษามาตรฐานของบริษัท
- ระบบการจัดเวอร์ชันอัตโนมัติและการติดตามความคิดเห็น
ข้อดี
- รายงานแบบเรียลไทม์เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ทันสมัยในทุกด้าน
- ระดับบทบาทและสิทธิ์ขั้นสูงสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
- ปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อตอบสนององค์กรทุกรูปแบบ
- เครื่องมือตรวจทานที่ยอดเยี่ยมสำหรับโครงการที่แข็งแกร่งและกระบวนการทำงานขั้นสูง
ข้อเสีย
- กระบวนการเรียนรู้การใช้ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพที่ยืดเยื้อ
- ไม่ตรงตามสัญชาตญาณ ทำให้เกิดขั้นตอนที่ซ้ำซากและกระบวนการมากมาย
- แอปพลิเคชันมือถืออาจดูไม่ลื่นไหลและทำงานช้า
การกำหนดราคา
แผนราคาทั้งหมดของ Workfront เป็นแบบกำหนดเองพร้อมคุณสมบัติและส่วนเสริมที่แตกต่างกัน
- องค์กร: API และระบบเชื่อมต่อระดับพรีเมียม, ความปลอดภัยที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น, และการสนับสนุนขั้นสูง
- ธุรกิจ: การผสานระบบระดับพรีเมียม, การวิเคราะห์ข้อมูลที่ล้ำหน้า, และผู้ตรวจสอบไม่จำกัด
- ข้อดี: การจัดการทรัพยากร, การจัดการความต้องการ, การตรวจสอบเนื้อหา, และการอนุมัติ
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- G2: 4. 1/5 (800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นสำหรับ Workfront เหล่านี้!
16. เซโลคซิส
Celoxis ผสานรวมแนวโน้มสมัยใหม่ที่มีความคล่องตัว, ฟังก์ชันการปรับแต่ง, และการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการเพื่อให้คุณสมบัติการจัดการโครงการยังคงยืดหยุ่นได้. ทางเลือกแทน Spreadsheets นี้เน้นรายละเอียดพร้อมแดชบอร์ดที่ทรงพลังและความสามารถในการรายงานเพื่อให้เหมาะกับทีมทุกประเภท.
คุณสมบัติเด่น
- การติดตามคำขอโครงการผ่านฟิลด์ที่กำหนดเอง
- การจัดตารางโครงการอัตโนมัติและการประกาศความเชื่อมโยงของโครงการ
- การติดตามโครงการผ่านการวิเคราะห์เส้นทางวิกฤต, ตัวชี้วัดสุขภาพ RAG, และการประเมินมูลค่าเพิ่ม
- การบัญชีโครงการพร้อมตัวชี้วัดทางการเงินที่กำหนดเอง, การติดตามกำไรและอัตรากำไร, และการคาดการณ์รายได้
- การทบทวนและบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอ
- แดชบอร์ดและรายงานแบบไดนามิก
ข้อดี
- อนุญาตให้ปิดฟีเจอร์ที่คุณไม่ต้องการ
- แดชบอร์ดที่ใช้ร่วมกันหลายรายการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการ
- คุณสามารถกำหนดเวลาการส่งรายงานผ่านทางอีเมลได้
- รูปแบบและวิดเจ็ตที่ปรับแต่งได้
ข้อเสีย
- การตั้งค่าที่ยุ่งยาก
- บริการลูกค้าและการสนับสนุนที่ล่าช้า
- ขาดการแจ้งเตือนแบบพุชภายในแอป
การกำหนดราคา
ด้วย Celoxis คุณสามารถเลือกแพ็กเกจติดตั้งในสถานที่หรือแพ็กเกจคลาวด์รายปีได้
- คลาวด์: $22.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ติดตั้งภายในองค์กร: $450 ชำระครั้งเดียว พร้อมผู้ใช้ไม่จำกัดและบริการสนับสนุนฟรีหนึ่งปี
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- G2: 4. 3/5 (60+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (200+ รีวิว)
17. Zoho Projects
หนึ่งในทางเลือกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับ Smartsheet คือZoho Projects. เครื่องมือนี้มีคุณสมบัติการจัดการโครงการแบบออนไลน์ และเป็นส่วนหนึ่งของ Zoho Suite. เครื่องมือออนไลน์นี้รวมการจัดการงาน, การร่วมมือ, และการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานของโครงการเพื่อสร้างซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ทรงพลัง.
คุณสมบัติเด่น
- การจัดการเอกสารบนคลาวด์
- แผนภูมิแกนต์และกระดานคัมบังเพื่อติดตามการพึ่งพาและตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการ
- รองรับการใช้งานหลายแพลตฟอร์มเพื่อการเชื่อมต่อที่ราบรื่นระหว่างอุปกรณ์
- แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานเพื่อติดตามชั่วโมงการทำงานของทีมโครงการ
- การแจ้งเตือนทางอีเมลเพื่อให้สมาชิกในทีมทราบข้อมูลล่าสุด
- หน้าสำหรับบันทึกข้อมูลโครงการทั้งหมดของคุณ
ข้อดี
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับแอปของบุคคลที่สาม
- แชทในตัวเพื่อการสื่อสารที่ง่ายดายและการอัปเดตโครงการอย่างรวดเร็ว
- ฟอรัมทีมพร้อมตัวเลือกในการจัดระเบียบการสนทนาเป็นโฟลเดอร์
ข้อเสีย
- การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ของ Zoho ที่ยุ่งยาก
- อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ซับซ้อนและล้นหลาม
- ขาดการสนับสนุนลูกค้าโดยเฉพาะ
การกำหนดราคา
Zoho มีหนึ่งในรูปแบบการกำหนดราคาที่ตรงไปตรงมาที่สุดบนรายการนี้
- ฟรี
- พรีเมียม: $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- G2: 4. 2/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
18. Scoro
Scoro เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการงานที่นำเสนอข้อมูลโครงการสำคัญเพื่อช่วยให้ทีมของคุณเติบโตได้เร็วขึ้น เครื่องมือบริหารจัดการงานนี้ยังช่วยอัตโนมัติการเรียกเก็บเงินและการใช้ทรัพยากรอีกด้วย ที่สำคัญกว่านั้น ในบรรดาทางเลือกของ Smartsheet ในรายการนี้ Scoro มีระบบ CRM ในตัวเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียกเก็บเงินและการคาดการณ์รายได้
คุณสมบัติเด่น
- แพลตฟอร์มความร่วมมือสำหรับโครงการทุกประเภท
- เครื่องมือวางแผนแบบลากและวาง, กระดานงานแบบคัมบังเพื่อวางแผนงาน
- แผนภูมิแกนต์แบบเรียลไทม์เพื่อติดตามการพึ่งพา, งาน, และความคืบหน้า
- การอัตโนมัติของงานประจำพร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติและการเตือนกำหนดเวลา
- ระบบ CRM ในตัว
ข้อดี
- ตัวเลือกการปรับแต่งมากมายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการขององค์กรของคุณ
- รายงานระดับสูงด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
ข้อเสีย
- งานที่ทำซ้ำไม่ได้ถูกรวมเข้ากับกระบวนการทำงานโดยรวม ซึ่งอาจทำให้เกิดการชนกันของงานในระหว่างการดำเนินการ
- ฟีเจอร์ผู้วางแผนต้องการการติดตามด้วยตนเองเพื่อป้องกันการพลาดกำหนดเวลาการบันทึก
การกำหนดราคา
- จำเป็น: $26 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- มาตรฐาน: $37 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $63 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- สูงสุด: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- G2: 4. 5/5 (300+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (170+ รีวิว)
19. nTask
นอกจากนี้ nTask ยังติดอันดับทางเลือกที่ดีที่สุดของ Smartsheet ของเราอีกด้วย ในบรรดาเครื่องมือจัดการโครงการที่ดีที่สุด nTask มุ่งเน้นที่การติดตามงานและปัญหาสำหรับทีมที่หลากหลาย เครื่องมือนี้ไม่เพียงแต่มีน้ำหนักเบาเท่านั้น แต่ยังมีคุณสมบัติที่แข็งแกร่งในการติดตามงานแบบเรียลไทม์อีกด้วย
คุณสมบัติ
- ลากและวางกระดานคัมบังเพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างง่ายดาย
- เทมเพลตสำเร็จรูปเพื่อเริ่มต้นใช้งาน
- เชื่อมโยงโครงการและงานเพื่อสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติ
- การติดตามปัญหาและการกำหนดสถานะปัญหา
- การจัดการประชุม
- การจัดการความเสี่ยงโดยใช้เมทริกซ์ความเสี่ยงและการอัปเดตการลดความเสี่ยง
- การติดตามเวลาแบบดั้งเดิม
ข้อดี
- เชิญทีมจำนวนมากเพื่อประหยัดเวลา
- พื้นที่ทำงานเฉพาะสำหรับ UI ที่สะอาดยิ่งขึ้น
- ความคิดเห็นในภารกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
- ตัวจับเวลาอัตโนมัติเพื่อติดตามการมีส่วนร่วมของสมาชิกในทีม
ข้อเสีย
- ตัวเลือกการจัดเรียงงานที่มีข้อบกพร่อง
- คุณสมบัติที่จำกัดและพื้นฐานในเวอร์ชันฟรี
- การผสานรวมที่จำกัด
การกำหนดราคา
- พื้นฐาน: ฟรีสำหรับพื้นที่เก็บข้อมูล 100MB และสมาชิกทีมสูงสุด 5 คน
- พรีเมียม: $3 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ สำหรับพื้นที่เก็บข้อมูล 5GB
- ธุรกิจ: $8 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ สำหรับพื้นที่จัดเก็บ 10GB
- องค์กร: ราคาพิเศษสำหรับการจัดเก็บข้อมูล 100GB
คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 10 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
20. Airtable
โดยหลักแล้วAirtableเป็นซอฟต์แวร์จัดการสเปรดชีตและฐานข้อมูล แต่ด้วยการปรับแต่งเพียงเล็กน้อย คุณสามารถเปลี่ยนแพลตฟอร์มนี้ให้กลายเป็นเครื่องมือจัดการโครงการได้ ข้อดีอย่างหนึ่งของ Airtable คือความยืดหยุ่นในการใช้งานที่หลากหลาย มันเปรียบเสมือนผืนผ้าใบว่างเปล่าที่สามารถปรับให้เข้ากับทีม โครงการ การใช้งาน และการจัดการองค์กรใดก็ได้ ด้วยการปรับโครงสร้างที่เหมาะสม
คุณสมบัติเด่น
- มุมมองที่กำหนดเองรวมถึงมุมมองสเปรดชีต, มุมมองคัมบัง, มุมมองแกลเลอรี, และมุมมองปฏิทิน
- เทมเพลตสำเร็จรูปสำหรับการตั้งค่าอย่างรวดเร็ว
- การจัดเก็บเอกสารเริ่มต้นที่ 2GB ต่อผู้ใช้
ข้อดี
- ตัวเลือกการปรับแต่งปฏิทินหลายแบบ
- ค่อนข้างหลากหลายสำหรับโครงการและการใช้งานต่างๆ
- ฐานข้อมูล Airtable ช่วยให้สามารถจัดการ วิเคราะห์ และจัดเก็บข้อมูลที่ซับซ้อนได้
- การร่วมมือและการปรับแต่งบอร์ดโครงการได้อย่างง่ายดาย
- การนำเข้าข้อมูลจาก Excel อย่างง่ายดาย
ข้อเสีย
- ระบบอัตโนมัติหยุดทำงานเมื่อคุณถึงขีดจำกัด
- ไม่สามารถเพิ่มความคิดเห็นในเซลล์เฉพาะได้
- ขาดการอัปเดตงานโดยอัตโนมัติ
- ระดับการอนุญาตที่ไม่ครอบคลุม
- ฟังก์ชันการทำงานที่ถูกตัดทอนในแอปพลิเคชันมือถือ
การกำหนดราคา
- ฟรี: ฐานไม่จำกัด และผู้สร้างหรือผู้แก้ไขได้สูงสุด 5 คน
- บวก: $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $20 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
- G2: 4. 6/5 (1,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1,300+ รีวิว)
ลองดูทางเลือกอื่นของ Airtable เหล่านี้!
ลองใช้ ClickUp! ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Smartsheet
แม้ว่า Smartsheet อาจจะ ช่วยคุณได้ แต่มันไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดในการพึ่งพาสำหรับฟีเจอร์การจัดการโครงการ
ทำไมต้องพอใจกับสเปรดชีต เมื่อคุณมีเครื่องมือจัดการโครงการที่ออกแบบมาเพื่อมอบตัวเลือกและความสามารถในการปรับแต่งให้เหมาะกับทุกทีมของคุณ?
ในขั้นตอน ClickUp ไม่เพียงแต่ ClickUp จะนำเสนอคุณสมบัติทั้งหมดที่เครื่องมืออื่นมีเท่านั้น แต่ยังเพิ่มคุณค่าด้วยลำดับความสำคัญของงานการจัดการทรัพยากรการพึ่งพา และอื่นๆ อีกมากมาย
ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสมบัติส่วนใหญ่ของ ClickUp ที่กล่าวถึงที่นี่ ฟรี 100% และสนุกมากในการใช้งาน!
ดังนั้นลงทะเบียนกับ ClickUp วันนี้และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณไปอีกขั้น!